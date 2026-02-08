10 mẫu kế hoạch Lễ Tạ Ơn để thử

Hầu hết chủ nhà tổ chức Lễ Tạ Ơn đều đánh giá thấp khối lượng công việc điều phối cho đến khi họ phải xoay xở với lịch trình lò nướng, chế độ ăn kiêng và các chuyến đi mua sắm phút chót qua năm ứng dụng khác nhau.

Bài viết này hướng dẫn bạn qua 10 mẫu kế hoạch Lễ Tạ Ơn – từ bữa tối gia đình đơn giản đến tiệc mang đồ ăn lớn – và chỉ cho bạn cách sử dụng các tính năng của ClickUp như ClickUp chế độ xem dòng thời gian, ClickUp tự động hóa và ClickUp Brain để tập trung kế hoạch, loại bỏ sự hỗn loạn và thực sự tận hưởng kỳ nghỉ.

Mẫu kế hoạch Lễ Tạ Ơn tốt nhất

Một bữa tối đơn giản cho bốn người có nhu cầu khác với một bữa tiệc mang đồ ăn chung cho 30 người, và việc sử dụng công cụ không phù hợp có thể khiến bạn bỏ sót chi tiết hoặc tạo ra công việc không cần thiết. Các mẫu dưới đây được chọn vì tính linh hoạt, dễ tùy chỉnh và khả năng xử lý cả bữa tối gia đình đơn giản lẫn các sự kiện lớn được tổ chức bài bản. Tận dụng đề xuất công việc do AI hỗ trợ, nhắc nhở tự động và tạo nội dung thông minh bằng cách nâng cấp bất kỳ mẫu nào với ClickUp Brain để kế hoạch trở nên trơn tru hơn.

Trước khi bắt đầu với các mẫu Lễ Tạ Ơn cụ thể, hãy xem video tổng quan này để hiểu cách các mẫu kế hoạch dự án hoạt động trong ClickUp và cách bạn có thể tùy chỉnh chúng để phù hợp với nhu cầu riêng của mình:

1. Mẫu Lịch Trình Lễ Hội ClickUp

Mẫu Lịch Trình Lễ Hội ClickUp giúp bạn quản lý ngày nghỉ của nhân viên một cách dễ dàng và lập kế hoạch trước.

Mẫu Lịch Trình Lễ Hội ClickUp được thiết kế cho những người chủ nhà phải lo lắng nhiều hơn chỉ là bữa ăn – như trang trí, phối hợp quà tặng và logistics du lịch. Nó cung cấp một khung sườn toàn diện cho việc phối hợp tất cả các sự kiện lễ hội, với các danh mục công việc đã được xây dựng sẵn mà bạn có thể tùy chỉnh cho bữa tiệc Lễ Tạ Ơn của mình. Đây là lựa chọn tốt nhất cho những ai muốn có một trung tâm điều hành duy nhất cho cả mùa lễ hội.

Danh sách công việc đã được cấu hình sẵn cho phép bạn bắt đầu với các danh mục tổ chức cho bữa ăn, trang trí và quản lý khách mời thay vì phải xây dựng từ đầu. Các chế độ xem đa dạng giúp bạn hình dung kế hoạch từ nhiều góc độ khác nhau: Chế độ Xem dạng danh sách để xem chi tiết các công việc cần làm, Chế độ Bảng để đang theo dõi tiến độ và Chế độ Lịch để lên lịch các ngày quan trọng.

Các trường Tùy chỉnh của ClickUp cho phép bạn thêm chi tiết cụ thể như số lượng cho việc theo dõi ngân sách, ghi chú chế độ ăn uống cho từng khách mời và trạng thái RSVP để giữ thông tin quan trọng được tổ chức và hiển thị rõ ràng. Bạn cũng có thể sử dụng ClickUp Brain để brainstorm các chủ đề trang trí, tạo danh sách việc cần làm cho Lễ Tạ Ơn hoặc soạn thảo các thông điệp cảm ơn cá nhân để gửi sau sự kiện.

2. Mẫu lập kế hoạch sự kiện và hợp tác ClickUp

Quản lý công việc hiệu quả với mẫu lập kế hoạch sự kiện ClickUp.

Tổ chức một bữa tiệc Friendsgiving hoặc tiệc mang đồ ăn chung tại văn phòng qua nhóm chat là công thức dẫn đến thảm họa. Mẫu lập kế hoạch sự kiện và hợp tác ClickUp được thiết kế cho các nhóm và đội ngũ, cung cấp các tính năng giao tiếp và phân công công việc tích hợp sẵn để đảm bảo mọi người đồng bộ. Đây là giải pháp hoàn hảo cho bất kỳ bữa tiệc Lễ Tạ Ơn nào có nhiều gia đình cùng đóng góp món ăn hoặc hỗ trợ thiết lập.

Các trường gán công việc (Assignee Fields) giúp loại bỏ sự nhầm lẫn bằng cách gán chủ sở hữu rõ ràng cho từng công việc, để mọi người biết ai sẽ chuẩn bị nhân bánh và ai sẽ mang thêm ghế. Bình luận và đề cập @ cho phép bạn thực hành giao tiếp hợp tác hiệu quả bằng cách để lại bình luận trực tiếp trên các công việc thay vì để chúng bị lạc trong một chủ đề văn bản lộn xộn.

Theo dõi tiến độ giúp bạn nhanh chóng nắm bắt những gì đã được xác nhận so với những gì vẫn đang chờ xử lý, từ đó có thể theo dõi các món ăn chưa được phân công. ClickUp Brain có thể soạn thảo tin nhắn phân công, tóm tắt ai đã commit làm gì và đánh dấu bất kỳ lỗ hổng nào trong danh sách món ăn của bạn.

3. Mẫu lập kế hoạch sự kiện ClickUp

Sắp xếp các công việc và có cái nhìn tổng quan toàn diện về mọi khía cạnh của sự kiện của bạn với Mẫu Lập Kế Hoạch Sự Kiện ClickUp.

Đối với những người tổ chức coi Lễ Tạ Ơn như một sự kiện chính thức, Mẫu Lập Kế Hoạch Sự Kiện ClickUp bao quát mọi thứ từ địa điểm, dòng thời gian đến các công việc và phối hợp với nhà cung cấp. Nếu kế hoạch của bạn bao gồm sắp xếp chỗ ngồi, thiết bị cho thuê hoặc các thành phần dịch vụ ẩm thực, mẫu này cung cấp cấu trúc cần thiết để quản lý logistics phức tạp mà không gây căng thẳng.

Chế độ xem Dòng thời gian cung cấp cái nhìn tổng quan về toàn bộ quá trình sự kiện của bạn, từ giai đoạn lập kế hoạch ban đầu và chuẩn bị cho đến ngày diễn ra sự kiện và dọn dẹp. Tính năng theo dõi nhà cung cấp và đối tác cho phép bạn quản lý đơn đặt hàng cho gà tây đã chế biến sẵn, bàn ghế thuê hoặc nhân viên thuê trong một địa điểm tổ chức duy nhất.

Danh sách kiểm tra các công việc con giúp chia nhỏ các công việc lớn như “Trang trí phòng ăn” thành các bước nhỏ, có thể thực hiện được như “Ủi khăn trải bàn” và “Đặt thẻ chỗ ngồi”. Tính năng tự động hóa của ClickUp cho phép bạn cài đặt các nhắc nhở tự động cho các hạn chót quan trọng, như thời điểm đi lấy gà tây hoặc thời điểm bắt đầu làm nóng lò nướng.

📮 ClickUp Insight: 83% nhân viên văn phòng chủ yếu dựa vào email và trò chuyện để giao tiếp trong nhóm. Tuy nhiên, gần 60% thời gian làm việc của họ bị lãng phí khi chuyển đổi giữa các công cụ này và tìm kiếm thông tin. Với một ứng dụng toàn diện cho công việc như ClickUp, quản lý dự án, tin nhắn, email và trò chuyện của bạn đều được tập trung tại một nơi! Đã đến lúc tập trung và tăng cường hiệu quả!

4. Mẫu lập kế hoạch tiệc ClickUp

Sử dụng mẫu kế hoạch tiệc này để lập ngân sách, ưu tiên và phân công công việc.

Một Lễ Tạ Ơn thành công không chỉ nằm ở món ăn – mà còn ở trải nghiệm. Mẫu Lập Kế Hoạch Tiệc ClickUp được thiết kế cho các buổi tụ tập xã hội, tập trung vào trải nghiệm của khách mời, giải trí và không khí. Đây là lựa chọn lý tưởng cho chủ tiệc Friendsgiving hoặc bất kỳ ai muốn lập kế hoạch cho một bữa tiệc đáng nhớ từ đầu đến cuối.

Quản lý danh sách khách mời cho phép bạn theo dõi xác nhận tham dự (RSVP) và ghi chú về chế độ ăn uống đặc biệt hoặc người đi kèm cho từng khách mời thông qua các trường thông tin riêng biệt. Các phần lập kế hoạch giải trí và hoạt động giúp bạn lên kế hoạch cho các hoạt động sau bữa tối, danh sách phát nhạc và các hoạt động giữ trẻ em bận rộn trong các danh sách được tổ chức gọn gàng.

Danh sách kiểm tra trang trí và không gian đảm bảo mọi chi tiết đều được chuẩn bị kỹ lưỡng với danh sách công việc chi tiết cho tất cả các công việc tạo không gian. ClickUp Brain có thể gợi ý chủ đề cuộc hội thoại cho bữa tối, tạo danh sách phát nhạc theo chủ đề hoặc lập lịch trình hoạt động cho trẻ em.

5. Mẫu Dòng Thời Gian ClickUp cho Lập Kế Hoạch Sự Kiện

Mẫu danh sách công việc ClickUp được phân nhóm theo giai đoạn dự án, hiển thị các công việc với mức độ ưu tiên, người được giao, ngày bắt đầu và ngày đáo hạn, trạng thái, và đang theo dõi ngân sách (ngân sách được phân bổ so với chi phí thực tế).

Thách thức lớn nhất trong ngày Lễ Tạ Ơn thường là lịch trình sử dụng lò nướng. Mẫu Dòng Thời Gian ClickUp cho Lập Kế Hoạch Sự Kiện giúp bạn lập kế hoạch cho từng công việc theo lịch trình trực quan, hiển thị các mối quan hệ phụ thuộc và thứ tự thực hiện, giúp bạn biết chính xác thời điểm mỗi món ăn cần được đưa vào lò. Đây là lựa chọn hoàn hảo cho những người lập kế hoạch chi tiết muốn tránh các sự cố về thời gian.

Gantt View hiển thị thời lượng thực hiện và mối quan hệ phụ thuộc giữa các công việc để hiểu đường dẫn quan trọng – chuỗi công việc phải hoàn thành đúng hạn. Ngày bắt đầu và Ngày đáo hạn có thể được cài đặt để tự động điều chỉnh nếu công việc trước đó thay đổi, giúp lịch trình tổng thể luôn đồng bộ. Khả năng hiển thị đường dẫn quan trọng ngay lập tức cho thấy những công việc không thể trì hoãn, giúp bạn ưu tiên những việc quan trọng nhất để bữa ăn diễn ra suôn sẻ. Phân loại theo màu sắc theo từng hạng mục (chuẩn bị, nấu nướng, phục vụ và dọn dẹp) giúp tổ chức các công việc, cho phép bạn nhanh chóng xem qua lịch trình và hiểu rõ quy trình làm việc.

6. Mẫu Lịch Trình Lập Kế Hoạch ClickUp

Lên kế hoạch trang phục theo ngày trên lịch hàng tháng, và đồng bộ hóa phong cách với các sự kiện và ngày đi du lịch bằng mẫu lịch ClickUp Calendar Planner.

Nếu bạn là người lập kế hoạch theo hình ảnh và suy nghĩ theo ngày tháng thay vì danh sách công việc, mẫu lịch lập kế hoạch ClickUp Calendar Planner Template là dành cho bạn. Nó hiển thị tất cả các công việc lập kế hoạch của bạn trong chế độ xem quen thuộc theo tháng, tuần hoặc ngày, đặc biệt hữu ích cho việc quản lý chuẩn bị nhiều ngày và xem cách nó phù hợp với các cam kết khác của bạn.

Giao diện kéo và thả cho phép bạn dễ dàng lên lịch và điều chỉnh dòng thời gian kế hoạch bằng cách kéo các công việc đến ngày phù hợp. Các chế độ xem lịch đa dạng cho phép bạn sử dụng chế độ xem tháng để có cái nhìn tổng quan về dòng thời gian kế hoạch và chuyển sang chế độ xem ngày để tập trung vào chi tiết thực hiện.

Khả năng đồng bộ với lịch bên ngoài cho phép kết nối lịch Google hoặc Outlook của bạn để xem các công việc chuẩn bị Lễ Tạ Ơn cùng với các cuộc họp về công việc và lịch hẹn cá nhân. Các công việc lặp lại có thể được cài đặt cho các truyền thống hàng năm, như “Gửi lời mời Lễ Tạ Ơn”, để tự động xuất hiện trên lịch của bạn mỗi năm.

7. Mẫu Lịch Năm ClickUp

Lập kế hoạch và theo dõi các sự kiện quan trọng, hạn chót và cột mốc trong suốt năm bằng mẫu Lịch Năm ClickUp.

Những người chủ nhà giỏi biết rằng kế hoạch cho năm sau bắt đầu ngay sau khi bữa ăn năm nay kết thúc. Mẫu Lịch Năm của ClickUp giúp bạn nhìn thấy Lễ Tạ Ơn trong bối cảnh lịch trình cả năm của mình, giúp dễ dàng thiết lập truyền thống và theo dõi sự cải thiện qua các năm.

Tính năng hiển thị toàn năm giúp đánh dấu các cột mốc quan trọng của các ngày lễ trong suốt 12 tháng, giúp bạn lập kế hoạch trước. Phần ghi chú ghi lại những điều thành công và chưa thành công — như việc con gà tây 12 pound không đủ cho 15 người — để tham khảo trong tương lai. Tích hợp với các không gian làm việc khác của ClickUp kết nối kế hoạch lễ hội của bạn với các dự án cá nhân hoặc công việc, mang lại cái nhìn tổng quan về lịch trình của bạn.

ClickUp Brain có thể phân tích các ghi chú từ các năm trước và đề xuất các cải tiến cho buổi họp mặt năm nay.

8. Mẫu lập kế hoạch sự kiện lớn ClickUp

Mẫu lập kế hoạch sự kiện lớn của ClickUp được thiết kế để giúp bạn quản lý và theo dõi tiến độ của các sự kiện quy mô lớn.

Khi phải phục vụ một đám đông, một danh sách kiểm tra bữa tối Lễ Tạ Ơn đơn giản sẽ không đủ. Mẫu Lập Kế Hoạch Sự Kiện Lớn ClickUp được thiết kế cho các sự kiện phức tạp với nhiều luồng công việc, nhóm và logistics, khiến nó hoàn hảo cho các buổi đoàn tụ gia đình lớn, sự kiện cộng đồng hoặc bữa tối công ty với 25 khách trở lên (26% người Mỹ lập kế hoạch bữa tối Lễ Tạ Ơn với hơn 10 khách mời thêm).

Các giai đoạn dự án giúp tổ chức công việc thành các giai đoạn riêng biệt như kế hoạch, chuẩn bị, thực hiện và dọn dẹp sau sự kiện. Khả năng phân công công việc cho nhóm và ban tổ chức cho phép giao công việc cho các nhóm khác nhau, như đội thiết lập hoặc ban dọn dẹp, với quyền sở hữu rõ ràng.

Theo dõi ngân sách sử dụng ClickUp Trường Tùy chỉnh để phân loại chi phí, và ClickUp Bảng điều khiển hiển thị chi tiêu. ClickUp Brain có thể tạo email điều phối tình nguyện viên, lập lịch ca làm việc hoặc tóm tắt trạng thái sự kiện cho các bên liên quan.

9. Bản kế hoạch Lễ Tạ ơn của Canva

"Finder's Feast" – Bảng tìm kiếm thực phẩm chủ đề Lễ Tạ Ơn, nơi học sinh xác định các mục trong lưới hình ảnh và đánh dấu từng mục bằng hình dạng được chỉ định.

Khi bạn muốn sự rõ ràng mà không phức tạp, một bảng tính đơn giản có thể là công cụ lập kế hoạch tốt nhất của bạn. Bảng tính Lập kế hoạch Lễ Tạ ơn được thiết kế cho chủ nhà cần một cách đơn giản để tổ chức khách mời, bữa ăn và chuẩn bị mà không phải quản lý nhiều danh sách công việc. Nó đặc biệt hiệu quả cho các buổi tụ tập có kích thước nhỏ đến trung bình, nơi cấu trúc quan trọng hơn việc phối hợp phức tạp.

Một bố cục lập kế hoạch tập trung cho phép bạn tổ chức số lượng khách, phác thảo bữa ăn và ghi chú chuẩn bị tại một nơi duy nhất để không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào. Các phần cấu trúc chia nhỏ quá trình lập kế hoạch thành các danh mục rõ ràng như thực đơn, danh sách mua sắm và lời nhắc nhở công việc để giảm bớt căng thẳng vào phút chót.

Định dạng in sẵn cho phép bạn có một bảng kế hoạch vật lý để giữ trong bếp, tiện lợi cho việc tra cứu nhanh khi nấu nướng. ClickUp Brain có thể biến bảng kế hoạch của bạn thành một kế hoạch hành động bằng cách tạo danh sách mua sắm đầy đủ, đề xuất dòng thời gian chuẩn bị và xác định các món ăn còn thiếu trước ngày lễ.

10. Bản kế hoạch thực đơn Lễ Tạ ơn của Canva

Bảng kế hoạch thực đơn Lễ Tạ Ơn với các phần điền sẵn cho món khai vị, món phụ, món chính, món tráng miệng và đồ uống.

Tránh vấn đề phối hợp truyền thống trong tiệc mang đồ ăn – như có năm món súp đậu xanh mà không có bánh mì – với mẫu đăng ký tiệc mang đồ ăn Lễ Tạ Ơn chuyên dụng. Mẫu này được thiết kế để phối hợp ai mang gì đến bữa ăn chia sẻ, đảm bảo bạn có một bữa tiệc cân bằng và ngon miệng.

Phân loại theo danh mục tạo các phần cho món khai vị, món chính, món phụ, món tráng miệng và đồ uống, giúp bạn dễ dàng nhận ra những chỗ còn thiếu. Hướng dẫn về số lượng gợi ý kích thước phần ăn để đảm bảo có đủ thức ăn cho mọi người mà không thừa quá nhiều (các hộ gia đình Mỹ lãng phí khoảng 320 triệu pound thức ăn mỗi dịp Lễ Tạ Ơn).

Các cờ hạn chế chế độ ăn uống cho phép thêm một cột để người đóng góp đánh dấu nếu món ăn của họ là chay, không chứa gluten hoặc không chứa hạt. Các trường thông tin liên hệ giúp người đóng góp dễ dàng phối hợp với nhau nếu cần thiết.

Cách lập kế hoạch bữa tối Lễ Tạ Ơn với các mẫu

Bắt đầu bằng cách cài đặt các tham số chính trước khi mở mẫu: xác định số lượng khách, các yêu cầu về chế độ ăn uống và thời gian phục vụ mục tiêu. Những yếu tố này sẽ ảnh hưởng đến mọi quyết định khác của bạn. Tiếp theo, chọn mẫu phù hợp với độ phức tạp của sự kiện – một danh sách kiểm tra đơn giản là đủ cho bữa tối nhỏ, nhưng tiệc mang đồ ăn chung cho 30 người cần các tính năng hợp tác mạnh mẽ.

Lịch trình nấu nướng không căng thẳng bắt đầu từ việc lập kế hoạch dòng thời gian bằng cách tính ngược từ thời gian phục vụ. Những người lập kế hoạch Lễ Tạ Ơn tốt nhất bắt đầu với “thức ăn được dọn lên bàn lúc 3 giờ chiều” và tính toán ngược lại mọi mốc thời gian từ đó. Các mẫu có chế độ xem dòng thời gian của ClickUp giúp quá trình này trở nên trực quan và dễ điều chỉnh. Nếu có nhiều người tham gia, hãy giao công việc ngay lập tức để loại bỏ sự mơ hồ. Một yêu cầu mơ hồ như “Ai đó nên chuẩn bị bánh mì” trở thành công việc rõ ràng: “Mẹ – Bánh mì – Nhận vào thứ Tư trước 5 giờ chiều”, nhờ vào trường người được giao công việc của ClickUp.

Luôn dành thời gian dự phòng — công việc chuẩn bị, trục trặc bất ngờ và xung đột thời gian nướng có thể dễ dàng thêm 30 phút hoặc hơn vào lịch trình của bạn. Tăng tốc quá trình lập kế hoạch với ClickUp Brain bằng cách tạo danh sách mua sắm từ thực đơn, đề xuất thời gian nấu nướng và thậm chí soạn thảo thông báo cho khách mời. Cuối cùng, tạo một danh sách kiểm tra đơn giản riêng biệt cho ngày diễn ra sự kiện và dành năm phút sau bữa ăn để ghi lại những bài học kinh nghiệm. Bạn sẽ thấy vui vì đã làm điều đó khi tháng 11 năm sau đến.

📮 ClickUp Insight: 1 trong 4 nhân viên sử dụng bốn công cụ trở lên chỉ để tạo bối cảnh làm việc. Một chi tiết quan trọng có thể bị ẩn trong email, được mở rộng trong một chủ đề trên Slack và được ghi chép trong một công cụ riêng biệt, buộc các nhóm phải lãng phí thời gian tìm kiếm thông tin thay vì hoàn thành công việc. ClickUp tích hợp toàn bộ quy trình làm việc của bạn vào một nền tảng thống nhất. Với các tính năng như Quản lý Dự án Email ClickUp, Trò chuyện ClickUp, Tài liệu ClickUp và ClickUp Brain, mọi thứ đều được kết nối, đồng bộ và truy cập ngay lập tức. Hãy tạm biệt "công việc về công việc" và lấy lại thời gian năng suất của bạn. Lập kế hoạch cho Lễ Tạ Ơn không nhất thiết phải cảm thấy như đang phải xoay xở với mười việc cùng lúc trong khi đồng hồ hẹn giờ lò nướng kêu inh ỏi phía sau. Với mẫu phù hợp, bạn có thể biến những ghi chú lộn xộn, những chuyến đi mua sắm phút chót và sự混亂 trong nhóm chat thành một kế hoạch rõ ràng, dễ quản lý. Dù bạn đang tổ chức một bữa tối ấm cúng cho bốn người hay điều phối một bữa tiệc đông đúc, cấu trúc chính là yếu tố biến áp lực thành sự tự tin. Bắt đầu đơn giản. Chọn mẫu phù hợp với kích thước buổi tụ họp, lập bản đồ thực đơn và xác định dòng thời gian sớm. Giao công việc nếu có người khác giúp đỡ, dành thời gian dự phòng trong lịch trình nấu nướng và duy trì danh sách kiểm tra gọn gàng cho ngày diễn ra để quá trình thực hiện diễn ra bình tĩnh và có kiểm soát. Mục tiêu không phải là sự hoàn hảo. Mục tiêu là một bàn tiệc ấm cúng, món ăn ngon và một ngày bạn thực sự có thể tận hưởng. Nếu bạn muốn nâng cao kế hoạch của mình, hãy chuyển mẫu của bạn vào ClickUp để tập trung mọi thứ vào một nơi. Sử dụng ClickUp Brain để tạo danh sách mua sắm, hoàn thiện thực đơn và tạo kế hoạch nấu ăn từng bước. Hình dung quá trình chuẩn bị với chế độ xem dòng thời gian, tự động hóa nhắc nhở với Automations và giữ cho khách mời, món ăn và công việc được phối hợp hoàn hảo mà không gây rối loạn. Lập kế hoạch một lần, thư giãn sớm hơn và dành Lễ Tạ Ơn ở nơi quan trọng nhất – bên bàn ăn, không phải trong căng thẳng. Thử miễn phí trong ClickUp!

Đem lại sự bình tĩnh cho sự hỗn loạn trong Lễ Tạ Ơn này

Lập kế hoạch cho Lễ Tạ Ơn không nhất thiết phải cảm thấy như đang phải xoay xở với mười việc cùng lúc trong khi đồng hồ hẹn giờ lò nướng kêu inh ỏi phía sau. Với mẫu phù hợp, bạn có thể biến những ghi chú lộn xộn, những chuyến đi mua sắm phút chót và sự混亂 trong nhóm chat thành một kế hoạch rõ ràng, dễ quản lý. Dù bạn đang tổ chức một bữa tối ấm cúng cho bốn người hay điều phối một bữa tiệc đông đúc, cấu trúc chính là yếu tố biến áp lực thành sự tự tin.

Bắt đầu đơn giản. Chọn mẫu phù hợp với kích thước buổi tụ họp, lập bản đồ thực đơn và xác định dòng thời gian sớm. Giao công việc nếu có người khác giúp đỡ, dành thời gian dự phòng trong dòng thời gian nấu nướng và duy trì danh sách kiểm tra sạch sẽ cho ngày diễn ra để quá trình thực hiện diễn ra bình tĩnh và có kiểm soát. Mục tiêu không phải là sự hoàn hảo. Mục tiêu là một bàn ăn ấm cúng, món ăn ngon và một ngày bạn thực sự có thể tận hưởng.

Nếu bạn muốn nâng cao kế hoạch của mình, hãy chuyển mẫu của bạn vào ClickUp để tập trung mọi thứ vào một nơi. Sử dụng ClickUp Brain để tạo danh sách mua sắm, hoàn thiện thực đơn và tạo kế hoạch nấu ăn từng bước. Hình dung quá trình chuẩn bị với Chế độ xem dòng thời gian, tự động hóa nhắc nhở với Automations và giữ cho khách, món ăn và công việc được phối hợp hoàn hảo mà không gây rối loạn.

Lập kế hoạch một lần, thư giãn sớm hơn và dành Lễ Tạ Ơn ở nơi quan trọng nhất – bên bàn ăn, không phải trong căng thẳng. Thử miễn phí trong ClickUp!

Câu hỏi thường gặp

Mẫu Lễ Tạ Ơn tập trung vào nhóm cần có phân công công việc rõ ràng với tên người chịu trách nhiệm, hiển thị thời hạn, kênh giao tiếp như bình luận và đang theo dõi trạng thái để mọi người có thể thấy những gì đã xác nhận so với những gì đang chờ xử lý.

Tạo các danh mục cho các loại món ăn, chia sẻ liên kết mẫu với tất cả người tham gia và để mọi người đăng ký các mục. Đảm bảo bao gồm hướng dẫn về số lượng và các lưu ý về chế độ ăn uống để đảm bảo bữa tiệc có sự cân bằng.

Một danh sách kiểm tra bữa ăn tập trung chủ yếu vào thực phẩm, công thức nấu ăn, nguyên liệu và thời gian nấu nướng. Một mẫu kế hoạch lễ hội đầy đủ bao gồm quản lý khách mời, trang trí, sắp xếp chỗ ngồi, hoạt động và dọn dẹp.