Mẫu biểu mẫu ngân sách cơ sở zero miễn phí để theo dõi chi tiêu

Theo một cuộc khảo sát của Harris Poll, chỉ có 2 trong 5 người Mỹ có ngân sách và đang theo dõi chi tiêu của họ một cách tích cực.

Bài viết này hướng dẫn bạn qua bảy mẫu bảng tính ngân sách zero-based miễn phí, buộc bạn phải phân bổ từng đồng một cho một nhiệm vụ cụ thể trước khi chi tiêu, cùng với hướng dẫn từng bước để thực sự sử dụng chúng, giúp ngân sách của bạn luôn cân bằng về zero mỗi lần.

Mẫu ngân sách zero-based tổng quan

Ngân sách cơ sở là gì?

Các ngân sách truyền thống thường để lại những lỗ hổng khiến chi tiêu không được theo dõi. Điều này là một vấn đề phổ biến đối với cả cá nhân và nhóm khi cố gắng quản lý tài chính.

Khi $200 biến mất vào mục "khác" mỗi tháng, bạn không chỉ mất tiền—bạn còn mất khả năng đưa ra những quyết định thực sự quan trọng đối với bản thân. Đối với các nhóm, sự thiếu minh bạch này dẫn đến việc vượt ngân sách dự án và mất hoàn toàn trách nhiệm. Bạn sẽ phải đoán mò thay vì đưa ra những quyết định có chủ đích với nguồn vốn của mình.

Ngân sách cơ sở zero là phương pháp giải quyết vấn đề này bằng cách buộc bạn phải phân bổ từng đồng đô la thu nhập của mình cho một nhiệm vụ cụ thể. Công thức rất đơn giản: thu nhập trừ chi tiêu bằng zero.

Phương pháp này phù hợp cho việc theo dõi chi tiêu cá nhân, lập kế hoạch tài chính gia đình và thậm chí phân bổ nguồn lực cho các dự án nhóm phức tạp. Mẫu ngân sách cung cấp khung cấu trúc để áp dụng phương pháp này một cách hiệu quả, biến những phỏng đoán thành kế hoạch chi tiêu rõ ràng.

Những yếu tố cần lưu ý khi chọn mẫu bảng tính ngân sách zero-based

Việc sử dụng mẫu bảng tính Excel đầu tiên mà bạn tìm thấy thường dẫn đến nhiều công việc hơn, không phải ít. Bạn sẽ phải mất thời gian xây dựng công thức, kiểm tra lỗi thủ công và đối phó với một lưới ô tĩnh. Điều này lãng phí thời gian và có thể dẫn đến những sai lầm tốn kém nếu công thức bị sai.

Một mẫu thực sự hiệu quả nên giúp bạn thực hiện những việc cần làm, để bạn có thể tập trung vào việc đưa ra các quyết định tài chính thông minh thay vì phải vật lộn với phần mềm. Đây là những điểm khác biệt giữa một mẫu ngân sách zero-based tuyệt vời và một mẫu cơ bản:

Các trường theo dõi thu nhập: Một không gian riêng biệt để ghi lại tất cả các nguồn thu nhập của bạn, giúp bạn biết chính xác số tiền ban đầu cho mỗi kỳ ngân sách.

Phân loại chi tiêu: Các danh mục chi tiêu được xây dựng sẵn nhưng có thể tùy chỉnh—như nhà ở, thực phẩm và giao thông—giúp bạn tổ chức chi tiêu mà không cần bắt đầu từ đầu.

Tính toán số dư theo thời gian thực: Một công cụ tính toán tự động hiển thị số tiền còn lại để phân bổ khi bạn thực hiện giao dịch. Mục tiêu là đưa số này về chính xác 0.

Tính linh hoạt cho chi phí không đều đặn: Khả năng dễ dàng thêm các chi phí một lần hoặc theo mùa, như quà tặng lễ hội hoặc sửa chữa xe hơi, mà không làm phá vỡ cấu trúc ngân sách tổng thể của bạn.

Các chỉ báo tiến độ trực quan: Biểu đồ, đồ thị hoặc mã màu sắc giúp bạn có chế độ xem tổng quan về chi tiêu của mình, để bạn biết ngay lập tức liệu mình có đang đi đúng hướng hay không.

Tính năng hợp tác: Đối với những người chia sẻ tài chính, như các hộ gia đình hoặc nhóm dự án, khả năng chỉnh sửa, bình luận và cập nhật ngân sách cùng nhau trong một Đối với những người chia sẻ tài chính, như các hộ gia đình hoặc nhóm dự án, khả năng chỉnh sửa, bình luận và cập nhật ngân sách cùng nhau trong một không gian làm việc hợp tác là điều cần thiết để duy trì sự đồng bộ.

Các mẫu tốt nhất giúp giảm thời gian lập ngân sách từ một giờ xuống còn mười lăm phút — và thực sự khiến bạn muốn mở lại chúng vào tháng sau.

Dưới đây là bảy tùy chọn miễn phí giúp bạn hoàn thành việc cần làm. ✨

7 Mẫu biểu mẫu ngân sách cơ sở zero miễn phí cho việc theo dõi tài chính

Dù bạn là chuyên gia về bảng tính hay ưa chuộng công cụ quản lý dự án động hơn, một mẫu tốt sẽ cung cấp cấu trúc sẵn có cho ngân sách zero-based của bạn. Mỗi tùy chọn dưới đây giúp bạn phân bổ từng đồng một cách hiệu quả, nhưng chúng cung cấp các tính năng khác nhau về theo dõi, báo cáo và hợp tác.

1. Mẫu Quản lý Tài chính của ClickUp

Tải miễn phí mẫu Quản lý tài chính kinh doanh, tăng lợi nhuận và giảm chi phí bằng cách sử dụng mẫu quản lý tài chính ClickUp.

Quản lý tài chính thường đòi hỏi phải sử dụng bảng tính ngân sách, ứng dụng riêng cho mục tiêu tài chính và có thể cả công cụ khác để theo dõi hóa đơn—người lao động hiện nay sử dụng trung bình 11 ứng dụng. Tình trạng phân tán thông tin này—việc thông tin bị phân tán trên nhiều công cụ không kết nối, buộc bạn phải lãng phí thời gian chuyển đổi giữa các ứng dụng và tìm kiếm thông tin cần thiết—gây ra sự nhầm lẫn và lãng phí thời gian.

Mẫu Quản lý Tài chính của ClickUp giải quyết vấn đề này bằng cách tập hợp thu nhập, chi tiêu và mục tiêu tài chính của bạn vào một không gian làm việc thống nhất.

Tại sao bạn sẽ thích mẫu này

Xem dữ liệu ngân sách theo cách bạn muốn với nhiều chế độ xem ClickUp và chuyển đổi giữa chúng để phân tích các khía cạnh khác nhau của tài chính của bạn.

Theo dõi dữ liệu cụ thể như danh mục chi tiêu, trạng thái thanh toán hoặc số tiền ngân sách bằng cách bổ sung dữ liệu ngân sách của bạn với các Trường Tùy chỉnh ClickUp

Lưu trữ các ghi chú tài chính quan trọng, chính sách hoặc hóa đơn ngay bên cạnh dữ liệu ngân sách của bạn bằng tính năng ClickUp Docs tích hợp sẵn.

Nhận các bản tóm tắt do AI tạo ra về thói quen chi tiêu của bạn hoặc soạn thảo báo cáo ngân sách mà không cần rời khỏi không gian làm việc của mình, bằng cách sử dụng ClickUp Brain.

Với mẫu này, bạn có thể phân bổ từng đồng đô la cho một công việc hoặc danh mục cụ thể và đang theo dõi chi tiêu thực tế so với kế hoạch của bạn theo thời gian thực. Nó cung cấp một nguồn thông tin duy nhất cho tất cả các hoạt động tài chính của bạn.

🚀 Phù hợp cho: Cá nhân hoặc nhóm nhỏ cần nhìn thấy bức tranh tổng thể - không chỉ là ngân sách.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Cài đặt các bảng điều khiển ClickUp tùy chỉnh tích hợp dữ liệu từ nhiều nguồn để hiển thị chi phí, doanh thu và các chỉ số khác theo thời gian thực.

2. Mẫu Quản lý Dự án Theo Ngân sách của ClickUp

Đối với các nhóm, một vấn đề lớn là ngân sách dự án hoàn toàn tách biệt với công việc thực tế đang được thực hiện. Điều này khiến việc xác định liệu chi tiêu có hợp lý hay dự án đang đối mặt với thảm họa tài chính trở nên gần như bất khả thi.

Tải miễn phí mẫu Nhận cái nhìn tổng quan về ngân sách dự án của bạn trong khi quản lý các công việc và trạng thái trong mẫu dễ sử dụng này.

Mẫu Quản lý Dự án Có Ngân sách của ClickUp giải quyết vấn đề đó bằng cách liên kết việc theo dõi ngân sách trực tiếp với các đầu ra và cột mốc của dự án.

Tại sao bạn sẽ thích mẫu này

Kết nối chi tiêu trực tiếp với công việc bằng cách gắn số tiền ngân sách vào các công việc riêng lẻ thông qua Trường Tùy chỉnh ClickUp.

Nhận cái nhìn tổng quan về tình hình tài chính của dự án với bảng điều khiển ClickUp , hiển thị so sánh ngân sách với chi tiêu thực tế và cập nhật tự động.

Theo dõi chi phí lao động chính xác bằng cách sử dụng ClickUp Time Tracking để theo dõi chính xác thời gian dành cho các công việc dự án.

Mẫu này được thiết kế cho ngân sách zero-based dựa trên dự án. Bạn phân bổ nguồn vốn cho các công việc cụ thể, và không có chi phí nào được phê duyệt nếu không liên kết với một dòng ngân sách, đảm bảo tính minh bạch và trách nhiệm hoàn toàn.

🚀 Phù hợp cho: Các nhóm cần chứng minh từng đồng chi tiêu cho dự án so với các mục công việc cụ thể.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Ngừng kiểm tra thủ công việc chi tiêu quá mức bằng cách cài đặt ClickUp tự động hóa để nhận cảnh báo khi chi tiêu trong một danh mục sắp đạt giới hạn. Bạn cũng có thể cài đặt để gắn thẻ đồng nghiệp, tạo công việc hoặc gửi tin nhắn trong kênh trò chuyện của nhóm.

3. Mẫu ngân sách kinh doanh của ClickUp

Việc quản lý ngân sách cho nhiều bộ phận bằng bảng tính có thể gây ra sự hỗn loạn. Các phiên bản bị trộn lẫn, các phê duyệt bị lạc trong chuỗi email, và không ai có chế độ xem rõ ràng về chi tiêu toàn công ty.

Tải miễn phí mẫu Phân tích chi phí, theo dõi doanh thu và phát hiện các lỗ hổng với mẫu ngân sách kinh doanh ClickUp.

Mẫu ngân sách doanh nghiệp của ClickUp được thiết kế cho việc lập ngân sách cấp doanh nghiệp, cung cấp cho các doanh nghiệp nhỏ và trưởng bộ phận một cách thức tập trung để theo dõi ngân sách hoạt động với sự hiển thị đầy đủ cho toàn nhóm.

Tại sao bạn sẽ thích mẫu này

Giữ cho các trưởng bộ phận tài chính và bộ phận luôn đồng bộ hoàn hảo với các tính năng hợp tác thời gian thực như ClickUp Comments và chỉnh sửa cộng tác.

Phân chia chế độ xem theo dõi ngân sách theo từng bộ phận, để mỗi nhóm chỉ xem dữ liệu tài chính liên quan đến họ.

Tiêu chuẩn hóa quy trình phê duyệt của bạn với ClickUp Trường Tùy chỉnh để theo dõi mã ngân sách, trạng thái phê duyệt và kỳ tài chính.

Tạo các bản tóm tắt cấp cao bằng cách sử dụng bảng điều khiển ClickUp, tự động tổng hợp chi tiêu trên tất cả các danh mục.

Mẫu này yêu cầu mỗi bộ phận phải giải trình việc phân bổ ngân sách của mình từ con số 0 trong mỗi kỳ ngân sách, thay vì chỉ đơn giản là tiếp tục sử dụng số liệu từ năm trước.

🚀 Phù hợp cho: Các công ty và nhóm áp dụng ngân sách cơ sở tại cấp độ tổ chức.

📮ClickUp Insight: 16% quản lý gặp khó khăn trong việc tích hợp các cập nhật từ nhiều công cụ vào một chế độ xem tổng thể. Khi các cập nhật bị phân tán, bạn sẽ mất nhiều thời gian hơn để ghép nối thông tin và ít thời gian hơn để lãnh đạo. Kết quả? Gánh nặng hành chính không cần thiết, bỏ lỡ các thông tin quan trọng và sự không đồng bộ. Với không gian làm việc tất cả trong một của ClickUp, các nhà quản lý có thể tập trung các công việc, tài liệu và cập nhật, giảm bớt công việc lặt vặt và đưa ra những thông tin quan trọng nhất ngay khi cần thiết. 💫 Kết quả thực tế: Tập hợp 200 chuyên gia vào một Không gian Làm việc ClickUp, sử dụng các mẫu tùy chỉnh và theo dõi thời gian để giảm chi phí và cải thiện thời gian giao hàng tại nhiều địa điểm.

4. Mẫu ngân sách đơn giản của ClickUp

Ngân sách cơ sở có thể nghe có vẻ đáng sợ, đặc biệt nếu bạn mới bắt đầu lập ngân sách. Sự phức tạp của một số công cụ có thể khiến bạn muốn bỏ cuộc ngay từ đầu.

Tải miễn phí mẫu Theo dõi thu nhập, chi tiêu và dòng tiền ròng với mẫu ngân sách đơn giản ClickUp.

Mẫu ngân sách đơn giản của ClickUp là giải pháp, cung cấp một điểm khởi đầu sạch sẽ và đơn giản cho việc lập ngân sách cá nhân hoặc gia đình một cách dễ dàng.

Tại sao bạn sẽ thích mẫu này

Bắt đầu nhanh chóng với các danh mục chi tiêu đã được cài đặt sẵn cho các chi phí sinh hoạt thông thường như nhà ở, tiện ích, thực phẩm và giao thông.

Tập trung vào những điều cơ bản với chế độ xem đơn giản so sánh thu nhập và chi tiêu, hiển thị các con số quan trọng mà không rườm rà.

Dễ dàng thêm hoặc xóa các danh mục khi tình hình tài chính của bạn thay đổi, giúp mẫu theo dõi phát triển cùng với bạn.

Cập nhật ngân sách của bạn từ bất kỳ đâu với ứng dụng di động ClickUp, cho phép bạn ghi chép chi tiêu mọi lúc mọi nơi.

🚀 Phù hợp cho: Bất kỳ ai muốn thử nghiệm ngân sách zero-based mà không cảm thấy quá tải.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Có câu hỏi về một khoản chi tiêu, hóa đơn hoặc công việc dự án liên quan đến ngân sách? Hãy hỏi ClickUp Brain, trí tuệ nhân tạo tích hợp trong ClickUp. Với tính năng Tìm kiếm Doanh nghiệp Nâng cao trong ClickUp, thông tin từ khắp không gian làm việc và các ứng dụng kết nối của bạn đều có thể truy cập qua thanh tìm kiếm duy nhất. Tính năng Tìm kiếm Kết nối cho phép Tìm kiếm Doanh nghiệp trong ClickUp

5. Mẫu Báo cáo Ngân sách của ClickUp

Bạn đã thành công trong việc theo dõi ngân sách cho tháng này — nhưng bây giờ bạn phải dành hàng giờ để nhập dữ liệu vào bảng tính để tạo báo cáo cho các bên liên quan. Quy trình thủ công này tốn thời gian và dễ xảy ra lỗi.

Tải miễn phí mẫu Theo dõi thu nhập, chi tiêu và khoảng cách ngân sách với mẫu báo cáo ngân sách ClickUp.

Mẫu Báo cáo Ngân sách tập trung vào báo cáo của ClickUp tự động hóa quy trình, giúp bạn phân tích hiệu quả ngân sách và tạo các bản tóm tắt tài chính chỉ trong vài phút.

Tại sao bạn sẽ thích mẫu này

So sánh ngân sách với chi tiêu thực tế ngay lập tức với các cấu trúc báo cáo đã được xây dựng sẵn.

Tạo các biểu đồ và đồ thị chuyên nghiệp để trình bày, giúp truyền đạt rõ ràng trạng thái ngân sách của bạn.

Thêm bối cảnh quan trọng cho số liệu của bạn bằng cách tích hợp ClickUp Docs để bao gồm các giải thích bằng văn bản bên cạnh dữ liệu của bạn.

Dễ dàng chia sẻ báo cáo của bạn với những người ngoài không gian làm việc của bạn bằng các tùy chọn xuất tích hợp sẵn.

Mẫu này cho bạn thấy chính xác cách phân bổ ngân sách theo phương pháp zero-based của bạn so sánh với chi tiêu thực tế, giúp bạn dễ dàng phát hiện sự chênh lệch và điều chỉnh thông minh hơn cho ngân sách tiếp theo.

🚀 Phù hợp cho: Nhóm tài chính hoặc quản lý cần trình bày dữ liệu ngân sách rõ ràng và chính xác.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Cấu hình Super Agents trong ClickUp để theo dõi liên tục ngân sách và chi tiêu của bạn, và hành động khi có sự thay đổi. Đây là các trợ lý AI của bạn có thể làm việc tự động dựa trên các vai trò cụ thể mà bạn giao cho họ. Ví dụ, bạn có thể cài đặt một Super Agent để: Theo dõi danh sách ngân sách và đánh dấu các danh mục vượt quá ngưỡng quy định.

Tổng hợp ghi chú chi tiêu hàng tháng và tài liệu trước khi đánh giá.

Nhắc nhở bạn xem xét lại các quyết định tài chính chưa được giải quyết (như gói đăng ký mà bạn định hủy).

Theo dõi các thay đổi trên các mục tiêu, công việc và tài liệu trong một bản cập nhật gọn gàng. Tìm hiểu thêm về chúng tại đây:

6. Bảng tính ngân sách zero-based của Vertex42

qua Vertex42

Đối với những ai yêu thích môi trường quen thuộc của bảng tính, mẫu bảng tính ngân sách zero-based của Vertex42 là một lựa chọn tốt. Nó được thiết kế riêng cho ngân sách zero-based và hoạt động trên cả Excel và Google Trang tính.

Tại sao bạn sẽ thích mẫu này

Tự động tính toán số dư còn lại khi bạn phân bổ quỹ, sử dụng các công thức đã được xây dựng sẵn.

Sử dụng các phần thu nhập và chi tiêu chuyên dụng với các danh mục phổ biến đã được cài đặt sẵn.

In ra nếu bạn thích đang theo dõi ngân sách trên giấy và sử dụng offline.

Giới hạn chính là đây là một bảng tính tĩnh. Bạn sẽ không có các tính năng động như hợp tác thời gian thực hoặc cảnh báo tự động hóa, và tất cả các mục nhập đều hoàn toàn thủ công.

🚀 Phù hợp cho: Những người yêu thích bảng tính muốn một phương pháp đơn giản, thủ công.

7. Mẫu ngân sách zero-based của Template. net

Nếu bạn muốn sự linh hoạt của một bảng tính nhưng không bị ràng buộc bởi một chương trình cụ thể, mẫu ngân sách zero-based có thể tải xuống từ Template.net là một lựa chọn tốt. Nó có sẵn ở nhiều định dạng, bao gồm Excel, Google Trang tính và thậm chí cả PDF, cho phép bạn tự do lựa chọn định dạng phù hợp nhất với nhu cầu của mình.

Tại sao bạn sẽ thích mẫu này

Sử dụng với các công cụ hiện có của bạn, vì nó có sẵn ở nhiều định dạng file khác nhau.

Sử dụng bố cục sạch sẽ và chuyên nghiệp cho cả mục đích cá nhân và kinh doanh nhỏ.

Tùy chỉnh các danh mục và trường thông tin để phù hợp với nhu cầu tài chính cụ thể của bạn.

Giống như các tùy chọn dựa trên bảng tính khác, mẫu này yêu cầu cập nhật thủ công và không có các tính năng hợp tác hoặc tự động hóa tích hợp sẵn. Một số mẫu trên trang web có thể yêu cầu bạn tạo tài khoản để tải xuống.

🚀 Phù hợp cho: Người dùng muốn sử dụng bảng tính truyền thống với bố cục gọn gàng.

Cách sử dụng mẫu ngân sách zero-based

Bạn đã chọn một mẫu – bây giờ phải làm gì? Một trang trống có thể khiến bạn cảm thấy áp lực, và dễ mắc sai lầm khiến toàn bộ kế hoạch bị lệch hướng. Bí quyết là tuân theo một quy trình đơn giản, có thể lặp lại trong mỗi kỳ ngân sách. Điều này biến việc lập ngân sách từ một nhiệm vụ nhàm chán thành một thói quen mạnh mẽ. 🛠️

Dưới đây là hướng dẫn từng bước hoạt động với bất kỳ mẫu ngân sách zero-based nào:

Tính tổng thu nhập của bạn: Trước khi thực hiện bất kỳ việc gì khác, hãy cộng tất cả số tiền bạn dự kiến nhận được trong kỳ ngân sách. Điều này bao gồm lương hàng tháng, thu nhập từ công việc phụ và các nguồn thu nhập tiền mặt khác.

Danh sách chi phí cố định trước tiên: Bắt đầu với những khoản chi phí không thể thương lượng. Đây là những hóa đơn có số tiền tương đối cố định hàng tháng, như tiền thuê nhà hoặc thanh toán trả góp nhà, thanh toán trả góp xe hơi, thanh toán vay và các khoản đăng ký.

Phân bổ cho các danh mục biến đổi: Tiếp theo, phân bổ số tiền còn lại cho các chi phí biến đổi. Đây là các danh mục thay đổi theo từng tháng, như thực phẩm, xăng dầu, ăn uống ngoài và giải trí.

Ưu tiên tiết kiệm và trả nợ: Xem Xem các mục tiêu tài chính của bạn như các khoản chi tiêu bắt buộc. Điều này có nghĩa là tạo một dòng ngân sách cho các khoản đóng góp tiết kiệm, đầu tư hưu trí và bất kỳ khoản thanh toán thêm nào bạn có kế hoạch thực hiện.

Điều chỉnh cho đến khi đạt mức 0: Nếu còn tiền dư sau khi phân bổ cho tất cả các danh mục, hãy sử dụng nó cho mục đích cụ thể. Phân bổ nó vào quỹ khẩn cấp, thanh toán nợ thêm hoặc Nếu còn tiền dư sau khi phân bổ cho tất cả các danh mục, hãy sử dụng nó cho mục đích cụ thể. Phân bổ nó vào quỹ khẩn cấp, thanh toán nợ thêm hoặc mục tiêu tiết kiệm cụ thể . Nếu ngân sách của bạn âm, bạn cần cắt giảm chi tiêu từ các danh mục linh hoạt cho đến khi ngân sách cân bằng.

Theo dõi chi tiêu thực tế: Trong suốt tháng, ghi lại mọi khoản chi tiêu vào mẫu của bạn. Đây là bước quan trọng nhất để so sánh kế hoạch của bạn với thực tế.

Kiểm tra và điều chỉnh: Vào cuối kỳ ngân sách, hãy ngồi lại và so sánh Vào cuối kỳ ngân sách, hãy ngồi lại và so sánh chi tiêu theo kế hoạch với chi tiêu thực tế . Sử dụng những thông tin này để xác định các vấn đề và làm cho ngân sách cho tháng tiếp theo chính xác hơn.

Sử dụng công cụ quản lý dự án như ClickUp có thể giúp bạn tự động hóa một số phần của quy trình này. Ví dụ, bạn có thể cài đặt ClickUp Recurring Tasks cho các hóa đơn và nhận nhắc nhở tự động từ ClickUp để đảm bảo bạn không bao giờ bỏ lỡ chu kỳ thanh toán.

Tự động hóa các công việc lặp lại và giảm thiểu rủi ro trễ hạn với tính năng Tác vụ Lặp lại của ClickUp.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Nếu bạn đang sử dụng ClickUp để theo dõi ngân sách, hóa đơn hoặc mục tiêu tài chính, bạn có thể sử dụng ClickUp Brain như một trợ lý tài chính nhẹ nhàng, nhận biết ngữ cảnh — mà không cần kết nối tài khoản ngân hàng. Vì Brain hiểu các công việc, tài liệu và mục tiêu trong không gian làm việc của bạn, bạn có thể đặt câu hỏi như: “Tôi đang dự trù bao nhiêu cho chi tiêu linh hoạt trong tháng này?”

“Tôi nên hủy đăng ký nào trong quý tới dựa trên thói quen sử dụng của mình?”

“Những quyết định tài chính nào tôi đã hoãn lại trong năm ngoái — và tại sao?”

🎥 Nếu bạn thường gặp khó khăn trong việc kiểm soát ngân sách cho các dự án cá nhân hoặc công việc, video này có một số mẹo hữu ích dành cho bạn!

📚 Xem thêm: Mẫu ngân sách hàng tháng miễn phí để quản lý chi tiêu

Xây dựng kỷ luật tài chính với ClickUp

Sức mạnh của ngân sách zero-based không nằm ở sự hoàn hảo—mà là khoảnh khắc bạn nhận ra mình đã quyết định từng đồng tiền đi đâu thay vì thắc mắc nó đã biến mất đâu. Hãy bắt đầu với một trong những mẫu này trong tháng này, và khoảnh khắc đó gần hơn bạn nghĩ.

Mẫu theo dõi ngân sách zero-based loại bỏ sự phức tạp của các tính toán thủ công và cung cấp một cấu trúc rõ ràng, giúp bạn tập trung vào các quyết định tài chính của mình, chứ không phải vào việc xây dựng công thức bảng tính. Việc bạn chọn một bảng tính đơn giản hay một nền tảng quản lý dự án đầy đủ phụ thuộc vào mức độ hiển thị, tự động hóa và hợp tác mà bạn cần.

Xây dựng thói quen phân bổ thu nhập có chủ đích, ngay cả khi bạn không làm hoàn hảo ngay từ đầu, là một bước quan trọng để kiểm soát tài chính của mình. Bắt đầu miễn phí với ClickUp và xem việc lập ngân sách trở nên dễ dàng như thế nào.

Câu hỏi thường gặp

Mẫu ngân sách zero-based yêu cầu bạn phân bổ từng đồng thu nhập vào các danh mục cho đến khi số dư còn lại là zero. Trong khi đó, bảng tính ngân sách truyền thống thường chỉ đang theo dõi chi tiêu sau khi đã xảy ra, để lại những khoảng trống nơi tiền bạc không được theo dõi.

Đúng vậy, nó rất hiệu quả cho các dự án vì nó buộc các nhóm phải giải thích mọi chi phí so với một kết quả cụ thể. Điều này ngăn chặn việc phê duyệt ngân sách dựa trên số liệu của năm trước và tăng cường trách nhiệm giải trình.

Bảng tính Excel phù hợp cho ngân sách cá nhân đơn giản, nhưng công cụ quản lý dự án mang lại nhiều lợi ích cho nhóm hoặc quản lý tài chính gia đình phức tạp. Bạn sẽ có tính năng hợp tác thời gian thực, tự động hóa tính toán và bảng điều khiển trực quan kết nối ngân sách với công việc thực tế.

Các mẫu này tạo ra một bản ghi rõ ràng, so sánh trực tiếp giữa chi tiêu theo kế hoạch và chi tiêu thực tế của bạn. Điều này giúp dễ dàng nhận diện sự chênh lệch ngân sách, phát hiện xu hướng chi tiêu quá mức và tạo báo cáo chi tiết về nơi tiền của bạn đã được sử dụng.