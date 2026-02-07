10 Ứng dụng theo dõi macro tốt nhất để tối ưu hóa chế độ ăn uống của bạn

Thị trường ứng dụng dinh dưỡng và chế độ ăn uống toàn cầu dự kiến sẽ đạt khoảng $6,94 tỷ.

Sự phát triển này không chỉ đơn giản là do mọi người bỗng nhiên thích ghi chép thực phẩm. Hầu hết chúng ta chỉ muốn một chế độ ăn uống có thể dự đoán được, dễ thực hiện và vừa đủ.

Vậy nếu bạn đang băn khoăn làm thế nào để đạt được điều đó, hãy bắt đầu bằng việc đang theo dõi macro của mình. Khi bạn có thể nhìn thấy lượng protein, carbohydrate và chất béo của mình dưới dạng số liệu cụ thể, bạn sẽ bắt đầu thực hiện những thay đổi nhỏ nhưng có tác động tích lũy.

Hướng dẫn này phân tích chi tiết 10 công cụ theo dõi macro tốt nhất, điểm mạnh của từng công cụ và đối tượng nào sẽ được hưởng lợi nhiều nhất từ chúng.

Phần mềm theo dõi macro tổng quan

Tên công cụ Tính năng chính Phù hợp nhất cho Giá cả* ClickUp Ghi chép hàng ngày hoặc theo bữa ăn dựa trên công việc, Trường Tùy chỉnh với công thức, bảng điều khiển cho tổng hợp hàng tuần và hàng tháng, tài liệu cho công thức nấu ăn và kế hoạch bữa ăn, nhắc nhở để duy trì sự nhất quán. Những người muốn một công cụ theo dõi macro linh hoạt có thể tùy chỉnh thành hệ thống lập kế hoạch bữa ăn và hình thành thói quen, được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI). Miễn phí vĩnh viễn; Giá cả tùy chỉnh cho doanh nghiệp. Cronometer Cơ sở dữ liệu thực phẩm được xác minh, đang theo dõi chi tiết các vi chất dinh dưỡng bên cạnh macro, mục tiêu tùy chỉnh, ghi chép công thức và bữa ăn, tích hợp thiết bị. Đang theo dõi dựa trên dữ liệu với macro và vi chất dinh dưỡng (vitamin, khoáng chất, natri, chất xơ) Có kế hoạch miễn phí; Có các kế hoạch trả phí. MacroFactor Mục tiêu macro và calo hàng tuần được điều chỉnh linh hoạt dựa trên xu hướng cân nặng, ước tính lượng calo nạp vào và tiêu hao, cùng các chế độ ghi chép linh hoạt. Những người muốn có mục tiêu macro được hướng dẫn và điều chỉnh tự động theo sự thay đổi của tiến độ. Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $71.99/năm. MyFitnessPal Cơ sở dữ liệu thực phẩm khổng lồ, ghi nhận mã vạch nhanh chóng, nhập công thức nấu ăn từ URL, ghi nhận bằng giọng nói, tích hợp rộng rãi. Ghi chép hàng ngày nhanh chóng với cơ sở dữ liệu khổng lồ và mục nhập bữa ăn nhanh chóng. Có phiên bản dùng thử miễn phí; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $24.99/tháng. Lose It! Ghi chép bằng hình ảnh, ghi chép bằng giọng nói, mục tiêu và chuỗi ngày, chế độ xem tiến độ và thách thức. Ghi chép nhẹ nhàng với tính năng mục nhập bằng hình ảnh và giọng nói. Giá cả tùy chỉnh FatSecret Sổ theo dõi thực phẩm với chế độ xem lịch, ghi chép dựa trên hình ảnh, công cụ tạo công thức, tính năng cộng đồng và tích hợp với thiết bị đeo. Đang theo dõi macro với quy trình lặp lại bữa ăn mạnh mẽ và phạm vi phủ sóng thực phẩm toàn cầu. Giá cả tùy chỉnh Carb Manager Đang theo dõi carbohydrate ròng, thư viện công thức nấu ăn ít carbohydrate và keto, công cụ theo dõi nhịn ăn, ghi chép glucose và ketone. Đang theo dõi chế độ ăn Keto và low-carb, nơi lượng carb ròng là yếu tố quan trọng nhất. Có kế hoạch miễn phí; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $5.50/tháng. Nutritionix Track Ghi chép bữa ăn bằng ngôn ngữ tự nhiên, cơ sở dữ liệu nhà hàng Mỹ mạnh mẽ, xuất dữ liệu và chia sẻ với huấn luyện viên. Những người muốn ghi chép nhanh chóng cho các bữa ăn tại nhà và thức ăn nhà hàng. Giá cả tùy chỉnh Yazio Theo dõi macro kết hợp với đồng hồ nhịn ăn, ý tưởng công thức nấu ăn, phân tích tiến độ và đo lường. Theo dõi macro kết hợp với chế độ ăn kiêng gián đoạn Dùng thử miễn phí; Giá cả tùy chỉnh Samsung Health Ghi chép thực phẩm cùng với giấc ngủ, tập luyện, số bước đi và mức độ căng thẳng; đồng bộ thiết bị; các thách thức để tăng động lực. Người dùng Samsung muốn theo dõi macro trong một bảng điều khiển sức khỏe tất cả trong một Miễn phí (đi kèm với các thiết bị Samsung)

Công cụ theo dõi macro là gì?

Phần mềm theo dõi macro là một công cụ kỹ thuật số, như ứng dụng hoặc phần mềm, giúp bạn ghi chép và theo dõi lượng macronutrient hàng ngày - protein, carbohydrate và chất béo. Khác với máy đếm calo đơn giản, nó tập trung vào thành phần dinh dưỡng của thực phẩm.

Nói chung, bạn ghi lại những gì bạn ăn trong ứng dụng theo dõi macro, và nó sẽ tính tổng số gram của từng loại macro mà bạn đã tiêu thụ so với mục tiêu hàng ngày của bạn. Ví dụ về mục tiêu:

Protein: 140 g

Carbs: 200 g

Chất béo: 60 g

Một ứng dụng theo dõi macro sẽ hiển thị tiến độ của bạn như: ‘Bạn đã tiêu thụ 95g protein, 130g carbohydrate và 40g chất béo cho đến nay.’

Những yếu tố cần xem xét khi chọn công cụ theo dõi macro

Nền tảng của bất kỳ ứng dụng theo dõi macro nào là cơ sở dữ liệu thực phẩm. Một ứng dụng chỉ hữu ích đến mức nó có thể nhận diện được những gì bạn ăn, vì vậy hãy tìm các ứng dụng có dữ liệu dinh dưỡng được xác minh. Các ứng dụng theo dõi macro tốt nhất cung cấp nhiều cách để ghi lại thực phẩm của bạn, giúp quá trình này trở nên nhanh chóng và dễ dàng nhất có thể.

Quét mã vạch: Nhanh chóng lấy thông tin dinh dưỡng chính xác cho thực phẩm đóng gói — lý tưởng cho đồ ăn vặt, sốt và bất kỳ sản phẩm nào có nhãn.

Nhập liệu bằng giọng nói: Cho phép bạn ghi lại bữa ăn bằng cách nói tự nhiên (‘2 quả trứng, bánh mì nướng, cà phê’) để bạn không phải gõ từng thành phần.

Nhận diện hình ảnh: Sử dụng camera của bạn để nhận diện thực phẩm và ước tính khẩu phần - hữu ích cho việc ghi chép nhanh, tuy nhiên bạn vẫn cần kiểm tra lại độ chính xác.

Tùy chọn thêm nhanh: Lưu các bữa ăn, món ăn vặt hoặc công thức nấu ăn tùy chỉnh để bạn có thể ghi lại các lần lặp lại chỉ với một lần chạm — điều này rất quan trọng để duy trì sự nhất quán.

Trình tạo công thức: Tạo một công thức một lần (như bữa ăn yến mạch hoặc bát gà yêu thích của bạn), sau đó tái sử dụng nó với các chỉ số dinh dưỡng chính xác mỗi lần.

Cài đặt mục tiêu và macro: Cho phép bạn đặt mục tiêu về protein, carb và chất béo (và điều chỉnh theo ngày hoặc ngày tập luyện so với ngày nghỉ nếu cần thiết)

Thông tin tiến độ: Hiển thị xu hướng theo thời gian — không chỉ tổng số hàng ngày — để đảm bảo bạn có thể theo dõi liệu mình có đang duy trì lượng protein, ăn quá nhiều chất béo, v.v.

Top 10 Ứng dụng theo dõi macro

Hãy cùng tìm hiểu và xem qua top 10 lựa chọn hàng đầu ⬇️

1. ClickUp (Tốt nhất cho việc theo dõi macro, lập kế hoạch bữa ăn và duy trì sự nhất quán với các nhắc nhở, tài liệu và trí tuệ nhân tạo (AI) trong một nền tảng duy nhất)

Tối ưu hóa việc mua sắm thực phẩm, tổ chức công thức nấu ăn và chuẩn bị bữa ăn với ClickUp

ClickUp, không gian làm việc AI tích hợp đầu tiên trên thế giới, cung cấp cho bạn một địa điểm trung tâm để theo dõi macro, lập kế hoạch bữa ăn và duy trì thói quen ăn uống của bạn.

Đầu tiên, tạo một không gian ClickUp chuyên dụng và đặt tên là ‘Macro Tracker’ hoặc ‘Nutrition Tracker’. Đây sẽ là trung tâm quản lý mọi vấn đề liên quan đến chế độ ăn uống, tách biệt với các dự án công việc của bạn.

Từ đây, bạn có thể:

Ghi lại mỗi ngày hoặc bữa ăn như một công việc

Tạo các nhiệm vụ ClickUp cho từng ngày nếu bạn muốn thiết lập đơn giản (ví dụ: ‘Ngày 1 Tháng 2: Macro Hàng Ngày’), hoặc tạo nhiệm vụ cho từng bữa ăn nếu bạn muốn chi tiết hơn (Bữa Sáng, Bữa Trưa, Bữa Tối, Bữa Phụ). Nếu muốn đi sâu hơn, sử dụng các công việc con cho từng món ăn cụ thể, hoặc thêm danh sách kiểm tra để có danh sách nhanh gọn mà không phức tạp.

Theo dõi tiến độ và mục tiêu chuẩn bị bữa ăn với nhiệm vụ ClickUp

Ngoài ra, bạn có thể thêm các Trường Tùy chỉnh ClickUp cho Calories, Protein, Carbs và Fat. Bạn cũng có thể tạo trường công thức để tính toán lượng (ví dụ: protein, carbs và fat hàng ngày) bằng các trường số, giúp tổng số tự động cập nhật khi bạn ghi chép.

Nếu giá trị protein phức tạp, hãy sử dụng trường công thức thông qua ClickUp Trường Tùy chỉnh

Tạo tổng quan về macro với ClickUp bảng điều khiển

Khi các chỉ số dinh dưỡng của bạn đã ổn định, bạn có thể muốn nhìn tổng quan hơn. Nếu đang theo dõi mục tiêu hàng tuần và hàng tháng, đồng thời dễ dàng nhận biết liệu bạn có đạt được chúng hay không, hãy sử dụng bảng điều khiển ClickUp.

Trong giải pháp này, bạn có thể thêm thẻ theo nhu cầu của mình, ví dụ:

Thẻ tính toán để tính tổng hoặc trung bình các trường macro trong một khoảng thời gian (ví dụ: tổng protein hàng tuần hoặc trung bình calo hàng ngày). Thẻ tính toán có thể lấy dữ liệu từ các công việc, tài liệu, trường tùy chỉnh và cơ bản là toàn bộ không gian làm việc của bạn.

Một thẻ biểu đồ tròn , nếu bạn muốn xem chế độ xem nhanh tỷ lệ phân chia macro (protein so với carb so với chất béo) chỉ trong nháy mắt.

Lọc theo thời gian bằng trường ngày tháng, giúp bạn chuyển đổi giữa 7 ngày gần nhất, tháng này hoặc bất kỳ phạm vi tùy chỉnh nào.

Lưu trữ công thức nấu ăn và danh sách chuẩn bị bữa ăn trong ClickUp Tài liệu

Và cho mọi thứ liên quan đến chế độ ăn uống, hãy sử dụng ClickUp Tài liệu làm thư viện công thức nấu ăn và trung tâm chuẩn bị bữa ăn của bạn.

Lưu trữ và chuẩn hóa tất cả công thức nấu ăn, chuẩn bị bữa ăn và danh sách kiểm tra của bạn với ClickUp Tài liệu

Chỉ cần tạo một tài liệu, sau đó tổ chức nó với các trang như ‘Bữa sáng giàu protein’, ‘Nguyên liệu chuẩn bị bữa ăn’ hoặc ‘Kế hoạch hàng tuần’. Nếu bạn tìm thấy một cấu trúc ưng ý, hãy lưu nó dưới dạng mẫu tài liệu để mọi trang công thức mới đều tuân theo cùng một định dạng.

Tốt hơn nữa, bạn có thể nhúng các tài liệu tham khảo công thức nấu ăn hữu ích (như video hướng dẫn trên YouTube hoặc danh sách nguyên liệu) trực tiếp vào tài liệu để mọi thứ được tập trung tại một nơi trong quá trình chuẩn bị.

Sử dụng sự hỗ trợ của ClickUp Brain để lập kế hoạch và duy trì tiến độ.

Ngoài cấu trúc, ClickUp còn cung cấp một lớp trí tuệ nhân tạo (AI) với ClickUp Brain. Bạn có thể sử dụng nó để lập kế hoạch bữa ăn hoặc sổ tay công thức nấu ăn dựa trên kế hoạch ăn uống cá nhân và mục tiêu dài hạn của bạn.

Nhận sự hỗ trợ từ ClickUp Brain để tạo kế hoạch bữa ăn cá nhân hóa

Và đó chưa phải là tất cả. Nó cũng có thể giúp bạn duy trì sự tập trung vào mục tiêu bằng cách tóm tắt tiến độ hướng tới mục tiêu của bạn và cảnh báo khi nhật ký của bạn cho thấy bạn đang lệch khỏi quỹ đạo.

Các tính năng nổi bật của ClickUp

Ghi chú tự động mà không cần dùng tay: Sử dụng Sử dụng ClickUp BrainMAX và ClickUp Talk-to-Text để chuyển đổi giọng nói thành ghi chú đã lưu, kế hoạch dự thảo hoặc mục nhập nhanh bữa ăn khi việc gõ phím không tiện lợi.

Lập kế hoạch trước khi bắt đầu: Sử dụng Bảng trắng ClickUp để brainstorm các thói quen ăn uống, luồng chuẩn bị và vòng lặp thói quen, sau đó chuyển đổi chúng thành các công việc và danh sách kiểm tra.

Tự động hóa quá trình theo dõi: Sử dụng Sử dụng ClickUp Super Agents để tạo các công việc ghi chép hàng ngày lặp lại, nhắc nhở bạn khi thiếu mục nhập và tổng hợp bản tóm tắt macro hàng tuần vào một tài liệu.

Tự động theo dõi thói quen: Cài đặt Cài đặt nhắc nhở ClickUp cho bữa ăn, uống nước, cân nặng và ghi chép cuối ngày để việc theo dõi luôn nhất quán ngay cả vào những ngày bận rộn.

Đánh dấu các cột mốc quan trọng: Sử dụng Sử dụng ClickUp Milestones cho các mục tiêu lớn như chuỗi 30 ngày duy trì đều đặn, mục tiêu calo hàng tuần hoặc ngày chuyển đổi giữa giai đoạn giảm cân và duy trì.

Giới hạn của ClickUp

Thời gian làm quen cho người dùng mới với giao diện ClickUp

Giá cả của ClickUp

Đánh giá và nhận xét về ClickUp

G2: 4.7/5 (hơn 10.000 đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (hơn 4.000 đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về ClickUp?

Một người dùng G2 chia sẻ:

Tôi đã sử dụng ClickUp trước đây để quản lý công việc liên quan đến phòng khám và giáo dục. Với vai trò là chuyên gia dinh dưỡng và quản lý phòng khám y học cổ truyền, tôi có nhiều công việc nhỏ nhưng quan trọng như theo dõi bệnh nhân, điều chỉnh kế hoạch ăn uống, xem xét báo cáo và lập kế hoạch nội dung. ClickUp giúp tôi tổ chức tất cả các công việc này tại một nơi, giúp công việc hàng ngày trở nên dễ dàng hơn. Nó dễ sử dụng và không yêu cầu nhiều thiết lập. Tôi có thể nhanh chóng tạo công việc cho việc xem xét chế độ ăn uống của bệnh nhân, cài đặt nhắc nhở cho việc theo dõi và theo dõi công việc đang chờ xử lý. Tôi sử dụng nó thường xuyên trong thời gian đó để lập kế hoạch hoạt động phòng khám và tổ chức các chủ đề giáo dục sức khỏe. Các tính năng phù hợp với nhu cầu của tôi, như danh sách công việc, ngày đáo hạn và theo dõi tiến độ. Nó cũng phù hợp với quy trình làm việc hàng ngày của tôi và giúp tôi rõ ràng về những gì cần chú ý. Tổng thể, ClickUp hỗ trợ tổ chức tốt hơn và quản lý công việc trơn tru hơn khi tôi sử dụng nó.

2. Cronometer (Tốt nhất cho việc theo dõi macro chính xác với phân tích chi tiết về vi chất dinh dưỡng)

qua Cronometer

Cronometer là ứng dụng theo dõi dinh dưỡng cho phép bạn ghi chép thực phẩm và tập luyện với trọng tâm mạnh mẽ vào chất lượng dữ liệu. Ứng dụng này sử dụng cơ sở dữ liệu dinh dưỡng được xác minh và phân tích trong phòng thí nghiệm, đồng thời phân biệt các nguồn dữ liệu trong quá trình tìm kiếm, giúp bạn có được số liệu macro đáng tin cậy hơn.

Ngoài các chất dinh dưỡng chính, Cronometer theo dõi một loạt các vi chất dinh dưỡng và chuyển đổi chúng thành các bản tóm tắt hàng ngày, biểu đồ và xu hướng theo thời gian. Bạn cũng có thể tùy chỉnh mục tiêu dinh dưỡng trực tiếp trong cài đặt hoặc từ nhật ký. Điều này thường hữu ích khi bạn đang theo dõi các phạm vi cụ thể cho protein, chất xơ, natri hoặc vitamin.

Đối với việc ghi chép hàng ngày, ứng dụng hỗ trợ máy quét mã vạch miễn phí, cùng với các bữa ăn và công thức nấu ăn tùy chỉnh cho các món ăn lặp lại. Nếu bạn muốn kết hợp dinh dưỡng và hoạt động thể chất trong cùng một nền tảng, Cronometer cũng đồng bộ với các thiết bị và nền tảng như Fitbit, Garmin và Apple Health.

Các tính năng nổi bật của Cronometer

Hiện đang theo dõi hơn 80 chất dinh dưỡng, bao gồm tất cả các vitamin, khoáng chất và axit amin, để xác định những thiếu hụt trong chế độ ăn uống của bạn.

Mô tả bữa ăn của bạn bằng ngôn ngữ đơn giản và để trí tuệ nhân tạo (AI) phân tích thành dữ liệu dinh dưỡng chính xác.

Theo dõi khoảng thời gian nhịn ăn với tính năng Đồng hồ Nhịn ăn tích hợp khi bạn thực hiện chế độ nhịn ăn gián đoạn.

Giới hạn của Cronometer

Quét mã vạch có thể không đáng tin cậy trên một số thiết bị Android, buộc phải thực hiện mục nhập thủ công khi máy quét không nhận diện được mã.

Thêm các nhóm thực phẩm hoặc bữa ăn lặp lại có thể không trực quan như mong đợi, điều này làm chậm quá trình ghi chép cho đến khi bạn hình thành thói quen.

Giá cả của Cronometer

Cơ bản: Miễn phí

Gold: Giá tùy chỉnh

Chuyên nghiệp: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Cronometer

G2: Không đủ đánh giá

Capterra: Không đủ đánh giá

Người dùng thực tế nói gì về Cronometer?

Một người dùng Reddit cho biết:

Tôi muốn theo dõi chặt chẽ lượng dinh dưỡng của mình, vì tôi tập luyện nhiều và đã giảm được 105 pound (trong một kỳ 2 năm) nhờ Cronometer. Tôi đã duy trì được cân nặng này trong một năm, và việc duy trì giảm cân và sức khỏe tốt là điều quan trọng nhất đối với tôi. Tôi ghi chép mọi thứ tôi ăn và uống.

Tôi muốn theo dõi chặt chẽ lượng dinh dưỡng của mình, vì tôi tập luyện rất nhiều và đã giảm được 105 pound (trong một kỳ 2 năm) nhờ Cronometer. Tôi đã duy trì cân nặng này trong một năm và việc duy trì giảm cân và sức khỏe tốt là điều quan trọng nhất đối với tôi. Tôi ghi chép mọi thứ tôi ăn và uống.

3. MacroFactor (Phù hợp nhất cho mục tiêu macro được hướng dẫn, điều chỉnh theo tiến độ của bạn mỗi tuần)

qua MacroFactor

MacroFactor là ứng dụng theo dõi macro và huấn luyện dinh dưỡng cao cấp được xây dựng dựa trên một vòng lặp cốt lõi: ghi chép thực phẩm và cân nặng đều đặn, sau đó nhận được mục tiêu calo và macro cập nhật dựa trên tiến độ thực tế của bạn. Thay vì ép bạn vào một kế hoạch cố định, ứng dụng này tính toán lại ước tính tiêu hao năng lượng dựa trên lượng calo nạp vào và xu hướng cân nặng của bạn, sau đó điều chỉnh mục tiêu trong các buổi kiểm tra hàng tuần.

Thuật toán phân tích chi tiêu của ứng dụng sẽ phân tích dữ liệu thực phẩm và cân nặng bạn đã ghi lại để xác định nhu cầu năng lượng thực sự của bạn. Mỗi tuần, nó sẽ tính toán lại mục tiêu calo và macro của bạn dựa trên tiến độ của bạn. Điều này loại bỏ sự phỏng đoán khi điều chỉnh chế độ ăn uống của bạn.

MacroFactor là lựa chọn lý tưởng nếu bạn đã gặp phải tình trạng bế tắc với các mục tiêu cố định.

Các tính năng nổi bật của MacroFactor

Theo dõi xu hướng cân nặng để làm mịn các biến động hàng ngày trên cân và giúp việc theo dõi tiến độ trở nên dễ dàng hơn qua từng tuần.

Ghi lại bữa ăn thông qua quét mã vạch, tìm kiếm bằng ngôn ngữ tự nhiên hoặc tính năng "miêu tả" có khả năng phân tích các bữa ăn phức tạp.

Các huấn luyện viên có thể xem dữ liệu của khách hàng, điều chỉnh mục tiêu và để lại phản hồi trong ứng dụng.

Giới hạn của MacroFactor

Tích hợp Fitbit đã bị loại bỏ và dự kiến sẽ bị gỡ bỏ, điều này giới hạn các tùy chọn cho các nhóm hoặc người dùng đã chuẩn hóa quy trình làm việc với Fitbit.

Các mục nhập không nhất quán hoặc khó tìm cho các loại thực phẩm thông dụng trong quá trình tìm kiếm, điều này có thể gây khó khăn khi ghi chép các loại thực phẩm cơ bản.

Giá cả của MacroFactor

Giá hàng năm bắt đầu từ $71.99/năm

Đánh giá và nhận xét về MacroFactor

G2: Không đủ đánh giá

Capterra: Không đủ đánh giá

4. MyFitnessPal (Tốt nhất cho cơ sở dữ liệu thực phẩm khổng lồ và ghi chép hàng ngày nhanh chóng)

qua MyFitnessPal

MyFitnessPal là ứng dụng theo dõi dinh dưỡng được xây dựng dựa trên cơ sở dữ liệu thực phẩm khổng lồ và quy trình ghi chép bữa ăn, calo và macro theo kiểu nhật ký.

Bộ dữ liệu khổng lồ cho phép máy quét mã vạch truy xuất dữ liệu ngay lập tức cho thực phẩm đóng gói, trong khi công cụ nhập công thức nấu ăn phân tích công thức từ URL để tính toán macro cho mỗi phần ăn. Nó cũng đồng bộ với các ứng dụng tập luyện và thiết bị đeo tay để điều chỉnh lượng calo hàng ngày dựa trên hoạt động của bạn.

Nó cũng hỗ trợ các tính năng như theo dõi chế độ ăn kiêng gián đoạn và mục tiêu cụ thể theo ngày, rất phù hợp cho các mục tiêu thay đổi giữa ngày tập luyện và ngày nghỉ ngơi.

Các tính năng nổi bật của MyFitnessPal

Với hơn 14 triệu loại thực phẩm, máy quét mã vạch có thể nhận diện hầu hết các sản phẩm ngay lập tức.

Dán URL từ bất kỳ trang web công thức nấu ăn nào, và ứng dụng sẽ tính toán thành phần dinh dưỡng cho mỗi phần ăn.

Ghi lại bữa ăn bằng tính năng Ghi âm giọng nói để thực hiện mục nhập nhanh hơn khi gõ phím cảm thấy chậm chạp.

Giới hạn của MyFitnessPal

Các mục nhập trong cơ sở dữ liệu thực phẩm có thể không chính xác vì nhiều mục được người dùng đóng góp, do đó cần xác minh thủ công để đảm bảo số liệu macro chính xác.

Sự không ổn định của ứng dụng như các báo cáo về chế độ xem nhật ký bị đơ trong quá trình sử dụng.

Giá cả của MyFitnessPal

Có sẵn bản dùng thử miễn phí

Kế hoạch hàng năm: $8.34/tháng ($99.99 thanh toán hàng năm)

Kế hoạch hàng tháng: $24.99/tháng

Đánh giá và nhận xét về MyFitnessPal

G2: Không đủ đánh giá

Capterra: Không đủ đánh giá

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về MyFitnessPal?

Một người dùng Google Playstore cho biết:

MFP thực sự giúp cải thiện thói quen ăn uống có ý thức. Ban đầu, việc đang theo dõi lượng thức ăn tiêu thụ có thể mất một chút thời gian để làm quen, nhưng thói quen này giúp phát triển khả năng ăn uống theo直觉 một cách lành mạnh. Tôi rất thích và khuyên dùng! Tôi cũng đã mua phiên bản premium, và tính năng quét mã vạch thực sự là một bước đột phá.

📖 Đọc thêm: Các công cụ tạo công thức nấu ăn AI tốt nhất

5. Lose It! (Tốt nhất cho việc theo dõi macro nhẹ nhàng với tính năng ghi chép bằng hình ảnh và giọng nói)

Lose It! là một ứng dụng theo dõi calo và macro được thiết kế để giúp bạn ghi chép đều đặn, sau đó biến những ghi chép đó thành tiến độ. Nói cách khác, bạn đặt mục tiêu, ghi chép bữa ăn trong nhật ký ăn uống và sử dụng các chế độ xem tiến độ tích hợp để duy trì sự đồng bộ với mục tiêu của mình, dù đó là calo, macro hay lịch trình ăn kiêng gián đoạn.

Ngoài ra, Lose It! nổi tiếng với tốc độ mục nhập nhanh chóng. Tính năng ghi chép bằng giọng nói AI cho phép bạn ghi lại bữa ăn một cách nhanh chóng, cùng với các tính năng kế hoạch bữa ăn và mục tiêu bữa ăn.

Lose It! phù hợp nhất cho những người học bằng hình ảnh và người dùng phản ứng tốt với cơ chế gamification.

Lose It! - Tính năng nổi bật

Chụp ảnh thức ăn của bạn với 'Snap It', và ứng dụng sẽ sử dụng công nghệ nhận diện hình ảnh để xác định các mục ăn và ước tính lượng thức ăn.

Kiếm huy hiệu, duy trì chuỗi ngày liên tục và tham gia các thử thách để duy trì động lực.

Kết nối kết quả xét nghiệm gen để nhận được các đề xuất cá nhân hóa.

Giới hạn của Lose It!

Thay đổi giao diện người dùng (UI) giúp luồng "thêm thực phẩm" trở nên thoải mái hơn, hiển thị ít mục hơn cùng lúc trong quá trình tìm kiếm và lựa chọn.

Sửa lỗi ghi chép theo ngày khi các mục nhập bị dịch chuyển về trước hoặc sau một ngày, điều này có thể làm sai lệch tổng lượng macro hàng ngày.

Giá của Lose It!

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Lose It!

G2: Không đủ đánh giá

Capterra: Không đủ đánh giá

Người dùng thực tế nói gì về Lose It!?

Một người dùng Trustpilot chia sẻ:

Giống như ứng dụng, nó có thể cần một vài cải tiến, nhưng nhìn chung, nó rất tuyệt vời khi đang theo dõi.

⚡ Kho mẫu: Mẫu kế hoạch thực đơn bữa tối miễn phí

6. FatSecret (Tốt nhất cho việc theo dõi macro với cơ sở dữ liệu thực phẩm quốc tế và tính năng mục nhập thực phẩm/công thức nấu ăn tùy chỉnh)

qua FatSecret

FatSecret là một ứng dụng theo dõi calo và macro kết hợp sổ ghi chép thực phẩm có cấu trúc với công nghệ nhận diện hình ảnh tích hợp cho bữa ăn và sản phẩm. Thay vì phải tìm kiếm mỗi lần, bạn có thể ghi lại bữa ăn từ một bức ảnh và lưu trữ nó trong album ảnh, giúp dễ dàng duy trì sự nhất quán khi các mô hình ăn uống lặp lại.

Công cụ hiển thị cái nhìn rõ ràng hàng ngày. FatSecret bao gồm lịch ăn uống, công cụ theo dõi cân nặng và báo cáo chi tiết cùng mục tiêu về calo và macro, giúp bạn phân tích xu hướng qua các ngày, không chỉ giới hạn ở từng bữa ăn riêng lẻ.

Nếu bạn đang theo dõi hoạt động cùng với lượng calo nạp vào, FatSecret hỗ trợ đồng bộ với các ứng dụng như Samsung Health, Fitbit, Apple Health, Google Health và Garmin.

Các tính năng nổi bật của FatSecret

Tùy chỉnh tiêu đề lớn của bữa ăn với các loại bữa ăn bổ sung để cấu trúc ngày chi tiết hơn.

Nhập thành phần và kích thước phần ăn để tính toán thành phần dinh dưỡng của các bữa ăn tự nấu.

Các diễn đàn và cộng đồng mạng xã hội giúp bạn kết nối với người dùng khác để nhận hỗ trợ và ý tưởng công thức nấu ăn.

Giới hạn của FatSecret:

Thỉnh thoảng gặp phải việc mục nhập thực phẩm phức tạp, đặc biệt là trước khi bạn đã thiết lập các món ăn và bữa ăn thường xuyên của mình.

Thỉnh thoảng thiếu một số loại thực phẩm trong cơ sở dữ liệu, điều này làm chậm quá trình ghi chép khi không có kết quả khớp chính xác.

Giá cả của FatSecret

Tải xuống miễn phí

Gói cao cấp: Giá tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về FatSecret

G2: Không đủ đánh giá

Capterra: Không đủ đánh giá

Người dùng thực tế nói gì về FatSecret?

Một người dùng Google Playstore cho biết:

Tôi rất thích ứng dụng này. Nó có giao diện rộng rãi, thân thiện hơn. Dễ đọc và điều hướng, đặc biệt phù hợp cho người cao tuổi hoặc những ai gặp khó khăn với công nghệ. Nhiều thông tin hàng ngày có thể hơi quá tải, nhưng bạn có thể đọc hoặc xóa theo ý muốn. Danh sách các món ăn thường xuyên của bạn có thể được lưu trữ, nên bạn không cần tìm kiếm mỗi lần. Việc nhìn thấy quá trình theo dõi và tiến độ của mình giúp tôi có trách nhiệm hơn. Nó chỉ ra số calo lãng phí mà tôi từng ăn hàng ngày và lý do tại sao tôi tăng cân. Hãy thử xem. Chỉ có cân nặng để giảm.

7. Carb Manager (Tốt nhất cho việc đang theo dõi macro trong chế độ ăn ít carb và keto với tính năng tính toán carb ròng tích hợp)

qua Carb Manager

Các công cụ theo dõi macro tiêu chuẩn coi tất cả carbohydrate là như nhau, nhưng đối với người ăn kiêng keto, carbohydrate ròng mới là yếu tố quan trọng. Carb Manager được thiết kế dành riêng cho mục đích này, tự động tính toán carbohydrate ròng và cung cấp các tính năng được tối ưu hóa cho lối sống ít carbohydrate.

Ứng dụng hiển thị lượng carb ròng một cách nổi bật. Thư viện công thức nấu ăn dành riêng cho chế độ ăn ketogenic giúp bạn tìm kiếm các bữa ăn phù hợp với macros của mình, và mẫu kế hoạch bữa ăn linh hoạt có thể giúp bạn theo dõi chúng. Bạn cũng có thể ghi lại kết quả đo đường huyết và ketone để so sánh với chế độ ăn uống của mình.

Carb Manager là lựa chọn hữu ích cho bất kỳ ai đang theo chế độ ăn kiêng keto, Atkins hoặc các chế độ ăn ít carb khác.

Các tính năng nổi bật của Carb Manager

Tự động tính toán và hiển thị lượng carb ròng (tổng carb trừ đi chất xơ và cồn đường).

Hàng nghìn công thức nấu ăn ít carb và keto kèm phân tích dinh dưỡng chi tiết.

Ghi lại chế độ ăn kiêng gián đoạn và khung giờ ăn uống trong ứng dụng, cùng với lượng calo tiêu thụ hàng ngày.

Giới hạn của Carb Manager

Sự không nhất quán trong cơ sở dữ liệu khiến cùng một loại thực phẩm có thể hiển thị tổng lượng carb khác nhau tùy thuộc vào người thêm mục nhập đó.

Vấn đề trong quá trình tạo/lập công thức nấu ăn khi thao tác "Lưu" khó tìm thấy, dẫn đến mất công việc sau khi nhập nguyên liệu.

Giá cả của Carb Manager

Cơ bản: Miễn phí

Premium: $5.50/tháng (thanh toán hàng quý)

Đánh giá và nhận xét về Carb Manager

G2: Không đủ đánh giá

Capterra: Không đủ đánh giá

Người dùng thực tế nói gì về Carb Manager?

Một người dùng Google Playstore cho biết:

Đây là ứng dụng tuyệt vời nếu bạn đang cố gắng tuân thủ chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt. Rất dễ sử dụng, chỉ cần tìm kiếm món ăn bạn đã ăn và thêm vào bữa ăn (bữa sáng, bữa trưa, bữa tối và bữa phụ), ứng dụng sẽ tính toán thông tin dinh dưỡng cho bạn và ghi lại nhật ký hàng ngày. Ứng dụng có đầy đủ các loại thực phẩm với thông tin dinh dưỡng chi tiết, bạn có thể thêm theo trọng lượng hoặc số lượng, thậm chí hỗ trợ phân số từ 1/8 đến 7/8. Bạn có thể đặt mục tiêu, lập kế hoạch bữa ăn, tìm kiếm công thức nấu ăn, thêm bài tập thể dục và thậm chí theo dõi lượng nước uống hàng ngày!

8. Nutritionix Track (Tốt nhất cho việc ghi chép macro nhanh chóng với cơ sở dữ liệu thực phẩm và nhà hàng rộng lớn của Hoa Kỳ)

qua Nutritionix Track

Việc tìm kiếm trong cơ sở dữ liệu thực phẩm và quét mã vạch vẫn đòi hỏi nhiều nỗ lực. Nutritionix Track cung cấp tính năng ghi chép bằng ngôn ngữ tự nhiên — bạn chỉ cần gõ hoặc nói những gì bạn đã ăn bằng tiếng Anh thông thường, và ứng dụng sẽ phân tích nó thành dữ liệu dinh dưỡng chính xác. Giao diện cuộc hội thoại này giúp việc ghi chép trở nên tự nhiên hơn.

Tính năng ‘Track’ cho phép nhập các thông tin như ‘hai quả trứng với bánh mì nướng và một ly nước cam’ và tự động ghi lại thành phần dinh dưỡng. Ngoài ra, ứng dụng sử dụng cơ sở dữ liệu chuyên nghiệp cung cấp thông tin dinh dưỡng cho các chuỗi nhà hàng lớn.

Nutritionix Track phù hợp với những người dùng cảm thấy việc ghi chép thực phẩm truyền thống là phiền phức. Công nghệ xử lý ngôn ngữ tự nhiên của ứng dụng này rất hữu ích và xử lý tốt các mô tả bữa ăn phức tạp.

Nutritionix Track - Tính năng nổi bật

Xuất dữ liệu dinh dưỡng và tiến độ dưới dạng bảng tính bằng tính năng ‘Export’.

Chia sẻ nhật ký ăn uống với huấn luyện viên hoặc chuyên gia dinh dưỡng thông qua Cổng thông tin Huấn luyện viên.

Xem xu hướng tiến độ trong chế độ xem Thống kê để nhận diện các mẫu xu hướng liên quan đến calo, macro và mục nhập về cân nặng.

Giới hạn của Nutritionix Track

Gặp phải các hạn chế của công cụ tạo công thức nấu ăn khiến bạn không thể lựa chọn các thương hiệu, kích thước hoặc mục cụ thể khi tạo công thức, điều này có thể làm giảm độ chính xác.

Gặp phải các vấn đề về ổn định khi thêm thực phẩm tùy chỉnh, bao gồm thời gian tải lâu và ứng dụng bị treo trong quá trình lưu.

Giá cả của Nutritionix Track

Giá cả tùy chỉnh

Nutritionix Đánh giá và nhận xét

G2: Không đủ đánh giá

Capterra: Không đủ đánh giá

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về Nutritionix Track?

Một người dùng Google Playstore cho biết:

Ứng dụng này giúp tôi nhận ra lượng tiêu thụ cao của những thứ không tốt mà bạn có thể không ngờ tới. Việc theo dõi lượng natri và nguồn gốc của nó rất dễ dàng, và từ đó có thể điều chỉnh một cách nhanh chóng. Lượng natri và cholesterol trong thức ăn của bạn có thể khiến bạn ngạc nhiên khi bắt đầu sử dụng ứng dụng. Máy quét mã vạch là tính năng không thể thiếu, thực sự làm cho ứng dụng trở nên thân thiện với người dùng. Thỉnh thoảng, bạn có thể gặp một số sai sót nhỏ trong dữ liệu, nhưng không đáng kể và không xuất hiện với tần suất cao.

⚡️ Kho mẫu: Mẫu sổ theo dõi bữa ăn miễn phí để theo dõi bữa ăn

9. Yazio (Tốt nhất cho việc theo dõi calo và macro, kèm theo kế hoạch nhịn ăn và công thức nấu ăn tích hợp)

qua Yazio

Nhiều người kết hợp theo dõi macro với nhịn ăn gián đoạn, nhưng một số ứng dụng đó là riêng biệt. Yazio tích hợp cả hai trải nghiệm. Điều đó có nghĩa là có một bộ đếm thời gian nhịn ăn tích hợp sẵn bên cạnh tính năng theo dõi macro.

Công cụ theo dõi thời gian nhịn ăn đang theo dõi các kỳ ăn uống và nhịn ăn của bạn, với thông báo nhắc nhở khi kỳ ăn uống của bạn bắt đầu hoặc đã đóng. Ngoài ra, các kế hoạch bữa ăn cá nhân hóa đề xuất các bữa ăn phù hợp với mục tiêu macro và lịch trình ăn uống của bạn.

Yazio là lựa chọn lý tưởng cho người dùng thực hành nhịn ăn gián đoạn và muốn theo dõi macro chi tiết. Phương pháp kết hợp này tiện lợi hơn so với việc sử dụng các ứng dụng riêng biệt.

Các tính năng nổi bật của Yazio

Theo dõi calo và macro trong một cuốn sổ tay, kết hợp với phân tích chi tiết và thống kê thể hiện xu hướng tiến độ theo thời gian.

Sử dụng các công cụ theo dõi nhịn ăn gián đoạn như 16:8 hoặc 5:2 với đồng hồ đếm giờ tích hợp và hỗ trợ lập kế hoạch.

Ghi lại cân nặng, tỷ lệ mỡ cơ thể và các chỉ số khác để theo dõi xu hướng.

Giới hạn của Yazio

Gặp phải một số vấn đề về độ tin cậy trong tìm kiếm và mục nhập, nơi việc tìm kiếm thực phẩm bằng cách gõ có thể không hoạt động ổn định đối với một số người dùng.

Lưu ý rằng đôi khi việc quét mã vạch có thể chậm, điều này có thể gây phiền toái khi ghi lại nhiều mục đóng gói nhanh chóng.

Giá cả của Yazio

Cơ bản

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Yazio

G2: Không đủ đánh giá

Capterra: Không đủ đánh giá

Người dùng thực tế nói gì về Yazio?

Một người dùng Google Playstore cho biết:

Cho đến nay, tôi rất thích ứng dụng này. Nếu ai đó gặp khó khăn với chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt, ứng dụng này thực sự tuyệt vời. Trong năm qua, tôi đã giảm gần 100 pound, và việc duy trì điều đó thực sự rất khó khăn, đến mức đôi khi tôi sợ ăn quá nhiều, và tôi không tính calo, nên tôi chỉ ăn ít suốt cả ngày, rồi có thể ăn quá đà vào ngày hôm sau. Không còn nữa! Một ưu điểm lớn khác là họ có mọi thứ trong cơ sở dữ liệu của mình. Không có món ăn nào tôi tìm kiếm mà không có trong đó! YÊU

10. Samsung Health (Phù hợp nhất cho việc theo dõi macro cho những người đã sử dụng hệ sinh thái Galaxy)

qua Samsung Health

Samsung Health cung cấp tính năng theo dõi macro như một phần của nền tảng sức khỏe toàn diện đã có sẵn trên thiết bị của bạn.

Tính năng ghi chép thực phẩm bao gồm cơ sở dữ liệu có thể tìm kiếm và máy quét mã vạch. Nhưng giá trị thực sự nằm ở khả năng tích hợp, dữ liệu dinh dưỡng của bạn được lưu trữ cùng với nhật ký giấc ngủ, căng thẳng và tập luyện từ Galaxy Watch của bạn, tất cả đều được đồng bộ tự động.

Samsung Health là lựa chọn hợp lý cho người dùng thiết bị Samsung muốn có trải nghiệm theo dõi sức khỏe thống nhất. Tính năng theo dõi macro của ứng dụng này hoạt động tốt nhưng cơ bản so với các ứng dụng dinh dưỡng chuyên dụng.

Các tính năng nổi bật của Samsung Health

Ghi lại bữa ăn, đồ ăn vặt, nước uống và lượng caffeine tiêu thụ trong một dòng thời gian hàng ngày cùng với hồ sơ sức khỏe của bạn.

Theo dõi lượng calo tiêu hao từ các buổi tập luyện và hoạt động bước trong cùng một ứng dụng để có chế độ xem tổng quan về lượng calo nạp vào so với lượng calo tiêu hao.

Tham gia các thách thức thông qua Samsung Health Together để có động lực, kết hợp với việc đang theo dõi dinh dưỡng và hoạt động của bạn.

Giới hạn của Samsung Health

Giới hạn quét mã vạch cho việc ghi chép thực phẩm ở các khu vực cụ thể.

Phiên bản iOS có thể không có đầy đủ các tính năng như phiên bản Android.

Giá cả của Samsung Health

Đi kèm với các thiết bị Samsung

Đánh giá và nhận xét về Samsung Health

G2: Không đủ đánh giá

Capterra: Không đủ đánh giá

Theo dõi macro của bạn với ClickUp

Ứng dụng theo dõi macro tốt nhất không phải là ứng dụng tiên tiến nhất. Đó là ứng dụng phù hợp một cách tự nhiên với thói quen hàng ngày của bạn và không khiến việc theo dõi trở thành một công việc phụ.

Đó chính là điểm khác biệt của ClickUp. Thay vì ép buộc bạn sử dụng một ứng dụng dinh dưỡng cứng nhắc, ClickUp cho phép bạn xây dựng một hệ thống đơn giản dựa trên cách bạn đã lập kế hoạch cho tuần của mình, theo dõi tiến độ và điều chỉnh khi cuộc sống trở nên bận rộn. Các bữa ăn, mục tiêu, nhắc nhở và ghi chú của bạn đều được lưu trữ tại một nơi duy nhất, nên không có gì bị bỏ sót.

Theo thời gian, các mô hình trở nên dễ nhận biết hơn, các điều chỉnh trở nên có chủ đích thay vì phản ứng, và việc theo dõi không còn là điều bạn "cố gắng duy trì". Nó trở thành một phần của cách bạn chăm sóc bản thân.

Bắt đầu miễn phí với ClickUp và xây dựng hệ thống theo dõi macro phù hợp với cuộc sống của bạn. ✨

Câu hỏi thường gặp

Một công cụ đếm calo chỉ đang theo dõi tổng lượng calo nạp vào cơ thể. Một công cụ theo dõi macro phân tích lượng calo đó thành protein, carbohydrate và chất béo, giúp bạn hiểu rõ thành phần dinh dưỡng của chế độ ăn uống.

Hầu hết các công cụ theo dõi macro cho phép bạn lưu lại bữa ăn hoặc sao chép các mục nhập từ các ngày trước. Điều này biến việc ăn uống lặp lại thành lợi thế trong việc đang theo dõi, vì bạn chỉ cần ghi lại bữa ăn một lần và có thể tái sử dụng mục nhập đó.

Đúng vậy, các ứng dụng không yêu cầu đăng ký trả phí vẫn có thể đủ chính xác cho đa số người dùng. Nguồn chính gây ra sai số thường là dữ liệu do người dùng cung cấp trong cơ sở dữ liệu thực phẩm, vì vậy việc kiểm tra lại các mục nhập với nhãn dinh dưỡng là một thói quen tốt.

Các tính năng AI như nhận diện hình ảnh rất tiện lợi cho việc ước tính nhanh chóng, nhưng thường ít chính xác hơn so với việc ghi chép thủ công bằng dữ liệu đã được xác minh. Chúng phù hợp cho việc theo dõi thông thường, nhưng đối với các mục tiêu chính xác, bạn nên kiểm tra lại các mục nhập của AI.