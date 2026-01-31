Các trường hợp sử dụng và ví dụ tốt nhất của Claude doanh nghiệp

Claude Enterprise đang được áp dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp vì một lý do: nó giúp các nhóm xử lý công việc kiến thức khối lượng lớn nhanh hơn, với ngữ cảnh mạnh mẽ hơn và các biện pháp bảo mật tốt hơn so với các công cụ AI dành cho người tiêu dùng.

Nhưng giá trị thực sự không nằm ở các kết quả riêng lẻ. Nó nằm ở các quy trình làm việc có thể lặp lại, nơi AI hỗ trợ viết lách, phân tích, giao tiếp với khách hàng, kỹ thuật và các hoạt động nội bộ trên quy mô lớn.

Hướng dẫn này trình bày các trường hợp sử dụng phổ biến nhất của Claude Enterprise, kèm theo các ví dụ thực tế về cách các doanh nghiệp áp dụng Claude để giảm bớt công việc thủ công, cải thiện quá trình ra quyết định và duy trì tiến độ thực thi.

Claude Enterprise là gì?

Claude Enterprise là trợ lý AI của Anthropic được thiết kế dành cho doanh nghiệp. Nó cung cấp các khả năng AI tiên tiến của các mô hình như Claude 3.5 Sonnet nhưng kèm theo các tính năng bảo mật và quản trị mà các tổ chức cần để triển khai AI an toàn trên toàn bộ nhóm. Hãy xem nó như phiên bản doanh nghiệp của Claude mà bạn có thể sử dụng cá nhân — được xây dựng cho các tổ chức cần giám sát, tuân thủ và hợp tác toàn nhóm.

Nền tảng này bao gồm các tính năng được thiết kế riêng cho các nhóm đa chức năng. Cửa sổ bối cảnh mở rộng cho phép các nhóm phân tích toàn bộ tài liệu mà không mất đi các chi tiết quan trọng trong quá trình cuộc hội thoại. Hỗ trợ Single Sign-On (SSO) và SCIM cho phép quản lý người dùng an toàn, tích hợp với hạ tầng nhận dạng hiện có của bạn. Bảng điều khiển quản trị viên cung cấp khả năng giám sát mà các bộ phận CNTT và bảo mật cần để quản lý việc sử dụng AI trên quy mô lớn.

Các tính năng này giúp nhóm của bạn nhận được sự hỗ trợ mạnh mẽ từ AI trong khi dữ liệu của công ty vẫn được bảo vệ và quản lý theo chính sách của bạn. Sự khác biệt giữa các công cụ AI dành cho người tiêu dùng và giải pháp doanh nghiệp thường nằm ở các tính năng quản trị và bảo mật mà các tổ chức cần có trước khi triển khai AI trên quy mô lớn.

Tại sao các doanh nghiệp lựa chọn Claude

Nhóm của bạn có thể đã thử nghiệm các công cụ AI miễn phí rải rác khắp các bộ phận, nhưng ban lãnh đạo vẫn do dự trong việc phê duyệt đầu tư doanh nghiệp mà không hiểu rõ điều gì làm cho giải pháp trả phí đáng giá chi phí.

Lý do chính khiến các doanh nghiệp lựa chọn Claude là để chuyển đổi từ việc sử dụng AI phân tán, không an toàn sang một môi trường tập trung, an toàn. Điều này giải quyết vấn đề phổ biến khi mỗi nhân viên sử dụng các công cụ khác nhau, gây ra lỗ hổng bảo mật, kết quả không nhất quán và rò rỉ dữ liệu không được kiểm soát.

Cửa sổ ngữ cảnh mở rộng

Bạn có thể cung cấp cho Claude các tài liệu dài hơn — như bài nghiên cứu đầy đủ, hợp đồng pháp lý dài dòng hoặc các thông số kỹ thuật chi tiết — và duy trì các cuộc hội thoại phức tạp mà không làm AI mất dấu các chi tiết quan trọng. Khả năng này thay đổi cách các nhóm làm việc với tài liệu phức tạp.

Tình trạng bảo mật của doanh nghiệp

Nền tảng này bao gồm tuân thủ SOC 2 và các cam kết hợp đồng đảm bảo dữ liệu của bạn sẽ không được sử dụng để đào tạo các mô hình của Anthropic, mang lại cho nhóm bảo mật của bạn sự đảm bảo cần thiết để phê duyệt triển khai.

Hợp tác nhóm

Các không gian làm việc chung lưu trữ lịch sử cuộc hội thoại, cho phép các nhóm xây dựng trên công việc của nhau thay vì mỗi người phải bắt đầu từ đầu với mỗi tương tác mới.

Quản lý hành chính

Các tính năng phân tích sử dụng và quản trị cho phép bạn theo dõi ai đang sử dụng công cụ và cách sử dụng, giúp thuyết phục ban lãnh đạo về tính hợp lý của đầu tư và quản lý quyền truy cập một cách phù hợp.

Tại sao các trường hợp sử dụng của Claude Enterprise lại quan trọng đối với các nhóm?

Bạn đã đầu tư vào một công cụ AI mạnh mẽ, nhưng những lợi ích về năng suất mà bạn mong đợi vẫn chưa được hiện thực hóa. Điều này thường xảy ra khi các nhóm thiếu khung làm việc rõ ràng để áp dụng AI vào quy trình làm việc hàng ngày, biến các gói đăng ký đắt tiền thành những chatbot cao cấp chỉ được sử dụng một cách ngắt quãng và không nhất quán.

Hiểu rõ các trường hợp sử dụng cụ thể giúp các nhóm chuyển từ việc thử nghiệm AI một cách ngẫu hứng sang tích hợp hệ thống một cách có hệ thống, từ đó mang lại kết quả đo lường được.

Nếu không có các trường hợp sử dụng được định nghĩa rõ ràng, các tổ chức thường gặp phải một số vấn đề có thể dự đoán trước. Việc áp dụng trở nên không nhất quán — một số thành viên trong nhóm sử dụng công cụ hàng ngày trong khi những người khác hoàn toàn phớt lờ nó, dẫn đến khoảng cách kỹ năng và sự cải thiện năng suất không đồng đều. Lãnh đạo gặp khó khăn trong việc biện minh cho khoản đầu tư vì không có kết nối rõ ràng giữa việc sử dụng AI và các kết quả kinh doanh cụ thể. Tình trạng phân tán thông tin nảy sinh khi các nhóm lãng phí hàng giờ tìm kiếm thông tin trên các ứng dụng không kết nối, truy tìm tệp tin và lặp lại cập nhật trên nhiều nền tảng, trong khi các cuộc hội thoại AI diễn ra hoàn toàn tách biệt với kế hoạch dự án, tài liệu lịch sử và kiến thức tổ chức.

Bước đột phá thực sự xảy ra khi AI trở thành một tính năng tích hợp sẵn trong môi trường công việc hiện tại của bạn, thay vì một công cụ riêng biệt yêu cầu cửa sổ, đăng nhập và thời gian học tập riêng. Khi AI có đầy đủ bối cảnh về các dự án, tài liệu và giao tiếp của nhóm, nó sẽ tạo ra kết quả phù hợp và có thể thực hiện được hơn.

📌 ClickUp Insight: 88% người tham gia khảo sát sử dụng AI cho các tác vụ cá nhân, nhưng hơn 50% tránh sử dụng nó trong công việc. Ba rào cản chính? Thiếu tích hợp liền mạch, khoảng trống kiến thức và lo ngại về bảo mật. ClickUp Brain giải quyết cả ba vấn đề này bằng cách tích hợp AI trực tiếp vào không gian làm việc của bạn với mức độ bảo mật cấp doanh nghiệp.

Top 10 trường hợp sử dụng và ví dụ về Claude Enterprise

Dưới đây là những cách phổ biến nhất mà các tổ chức triển khai Claude Enterprise để giải quyết các vấn đề kinh doanh thực tế. Mỗi trường hợp sử dụng trở nên mạnh mẽ hơn đáng kể khi AI có quyền truy cập vào bối cảnh công việc hiện có — lịch sử dự án, tài liệu của nhóm và chi tiết công việc — giúp tạo ra các kết quả phù hợp và có thể thực hiện được hơn.

Tạo nội dung và giao tiếp

Các nhóm tiếp thị và truyền thông thường phải đối mặt với khối lượng lớn các công việc viết lặp đi lặp lại. Viết bài blog, tạo nội dung cho mạng xã hội và soạn thảo thông báo nội bộ chiếm mất hàng giờ mà lẽ ra có thể dành cho việc phát triển chiến lược và sáng tạo. Tình trạng tắc nghẽn nội dung này làm chậm các chiến dịch và gia tăng áp lực cho nhóm.

Claude Enterprise có thể đẩy nhanh các quy trình làm việc này bằng cách xử lý công việc ban đầu cho nhiều công việc viết. Soạn thảo tài liệu tạo ra các phiên bản ban đầu của báo cáo, đề xuất và ghi chú nội bộ mà các nhóm có thể tinh chỉnh sau đó. Tóm tắt tài liệu cô đọng các tài liệu dài, biên bản cuộc họp và bài nghiên cứu thành các bản tóm tắt có thể hành động. Điều chỉnh giọng điệu và phong cách viết lại nội dung cho các đối tượng khác nhau, biến tài liệu kỹ thuật thành tóm tắt cho lãnh đạo hoặc tài liệu hướng đến khách hàng. Dịch thuật và địa phương hóa tạo ra các biến thể nội dung cho các đội ngũ toàn cầu hoạt động trên nhiều ngôn ngữ và thị trường.

Một nhóm marketing có thể sử dụng Claude để tạo bản nháp sơ bộ cho chiến dịch, nhưng quy trình này vẫn yêu cầu sao chép kết quả từ Claude và dán vào tài liệu riêng để chỉnh sửa và hợp tác. ClickUp Docs kết hợp với ClickUp Brain loại bỏ rào cản này — tạo ra các bản nháp ban đầu phù hợp hơn vì AI đã hiểu bối cảnh dự án, và cho phép các nhóm soạn thảo, chỉnh sửa và xuất bản mà không cần rời khỏi không gian làm việc dự án.

ClickUp + Trí tuệ nhân tạo bối cảnh = Sự chuyển đổi có thể đo lường được Theo nghiên cứu Tác động Kinh tế™ của Forrester, các nhóm sử dụng ClickUp đã đạt được ROI 384% và tiết kiệm 92.400 giờ vào năm thứ 3. ClickUp mang lại tác động đo lường được, từ tiết kiệm thời gian đến tăng tốc sản xuất trên các bộ phận. Khi bối cảnh, quy trình làm việc và trí tuệ nhân tạo được tích hợp trong một nền tảng duy nhất — các nhóm không chỉ thực hiện công việc. Họ đạt được thành công.

Phát triển và kiểm tra mã nguồn

Các nhà phát triển liên tục chuyển đổi giữa các trình chỉnh sửa mã, GitHub, Slack và các công cụ quản lý dự án. Việc chuyển đổi ngữ cảnh này làm mất tập trung và phân mảnh các phiên làm việc sâu mà phát triển phức tạp yêu cầu. Năng suất giảm sút, các lỗi tiềm ẩn lọt qua quá trình xem xét yêu cầu Hợp nhất, và tài liệu trở thành việc làm sau cùng hiếm khi được hoàn thành.

Claude Code, phiên bản tập trung vào nhà phát triển, giải quyết các quy trình làm việc cụ thể này. Viết các bài kiểm tra đơn vị chuyển từ việc tạo/lập thủ công cho từng hàm sang tạo hàng loạt với ngữ cảnh toàn bộ mã nguồn. Kiểm tra Yêu cầu Hợp nhất chuyển từ việc đọc từng dòng một cách tẻ nhạt sang tóm tắt có sự hỗ trợ của AI với việc đánh dấu tự động các vấn đề tiềm ẩn. Tài liệu trước đây thường bị bỏ qua nay có thể được tạo trực tiếp từ ngữ cảnh mã nguồn.

Bạn có thể sử dụng Claude để phát triển các tính năng mới, viết mã mẫu và tái cấu trúc hệ thống cũ. Tuy nhiên, các hoạt động này vẫn diễn ra trong các cửa sổ riêng biệt so với kế hoạch dự án và quản lý tác vụ. Tích hợp ClickUp với GitHub và GitLab kết nối các commit và yêu cầu Hợp nhất trực tiếp với các công việc, đang theo dõi tất cả công việc tại một nơi. Tóm tắt các cuộc thảo luận kỹ thuật trong các công việc bằng ClickUp Brain giúp các thông tin do AI tạo ra được kết nối với quy trình phát triển thực tế thay vì phân tán trên các công cụ không liên quan.

Nghiên cứu thường kết thúc với câu “Ai đó cần phải xây dựng điều này”. Khả năng CodeGen của ClickUp giúp các nhóm làm việc nhanh hơn bằng cách chuyển đổi các phát hiện kỹ thuật thành các điểm khởi đầu có thể sử dụng, như phác thảo cấu trúc API, viết các skript nhanh hoặc tạo danh sách kiểm tra triển khai trực tiếp trong Không gian Làm việc ClickUp. Thay vì sao chép các thông số kỹ thuật vào công cụ khác, các kỹ sư có thể chuyển từ ý tưởng đến bản nháp đầu tiên mà không mất đi bối cảnh.

Tự động hóa hỗ trợ khách hàng

Các đội ngũ hỗ trợ bị ngập trong lượng ticket khổng lồ dẫn đến khách hàng thất vọng vì phải chờ đợi phản hồi và nhân viên hỗ trợ kiệt sức vì phải trả lời những câu hỏi lặp đi lặp lại. Các chatbot chung chung thường làm tình hình tồi tệ hơn, khiến khách hàng thất vọng với những phản hồi không liên quan và tạo ra thêm công việc cho nhân viên hỗ trợ phải dọn dẹp sau những nỗ lực tự động hóa thất bại.

Khả năng hiểu ngôn ngữ tinh tế hơn của Claude giải quyết các thách thức này theo cách khác biệt so với các chatbot dựa trên quy tắc truyền thống. Phân loại và định tuyến vé tự động phân loại các yêu cầu đến và hướng chúng đến các nhóm phù hợp dựa trên phân tích nội dung thay vì so khớp từ khóa đơn giản. Soạn thảo phản hồi tạo ra các bản nháp phản hồi cá nhân hóa cho nhân viên xem xét và gửi, giảm thời gian phản hồi mà không làm giảm chất lượng. Chuyển hướng cơ sở kiến thức trả lời các câu hỏi phổ biến bằng cách trích xuất thông tin từ tài liệu hiện có, xử lý các câu hỏi thường gặp mà không cần sự tham gia của con người. Phân tích cảm xúc đánh dấu các vé cần được xử lý khẩn cấp dựa trên giọng điệu của khách hàng và các tín hiệu nâng cấp.

Ngay cả khi có sự hỗ trợ của AI, yếu tố con người trong quy trình vẫn là yếu tố thiết yếu đối với các vấn đề phức tạp. Mục tiêu là làm cho các hệ thống tự động hóa hoạt động nhanh hơn và hiệu quả hơn, chứ không phải thay thế phán đoán của con người trong các tình huống khách hàng phức tạp.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Tự động tạo và phân công vé hỗ trợ từ biểu mẫu hoặc email bằng ClickUp Tự động hóa. Sau đó, tìm kiếm nhanh các giải pháp trước đây và soạn thảo phản hồi bằng ClickUp Chat và ClickUp Brain — tất cả trong cùng một không gian làm việc nơi các nhóm sản phẩm và kỹ thuật đang theo dõi các lỗi liên quan và yêu cầu tính năng.

Nghiên cứu và phân tích dữ liệu

Các nhà phân tích và chiến lược gia dành nhiều thời gian hơn cho việc tìm kiếm thông tin và trích xuất dữ liệu thủ công từ các tệp PDF thay vì phân tích kết quả. Công việc tẻ nhạt này tạo ra các điểm nghẽn, làm chậm các quyết định kinh doanh quan trọng và lãng phí thời gian quý báu của các chuyên gia. Các thông tin quan trọng bị chôn vùi trong các tài liệu không cấu trúc, trong khi phân tích đối thủ cạnh tranh diễn ra với tốc độ chậm chạp đáng thất vọng.

Claude Enterprise nổi trội trong các công việc này, đặc biệt với khả năng xử lý các báo cáo dài trong một cuộc hội thoại duy nhất nhờ cửa sổ ngữ cảnh mở rộng. Tóm tắt tài liệu tổng hợp các bài báo học thuật, báo cáo ngành và thông tin cạnh tranh thành những thông tin dễ hiểu. Trích xuất dữ liệu lấy thông tin có cấu trúc — tên, ngày tháng, số liệu tài chính — từ các tài liệu không có cấu trúc như hợp đồng và hóa đơn. Phân tích so sánh tổng hợp kết quả từ nhiều nguồn thành các tóm tắt thống nhất, hỗ trợ ra quyết định có căn cứ.

Điểm gây cản trở vẫn là các thông tin được tạo ra trong Claude vẫn cần được chuyển đổi thủ công thành các bản tóm tắt, bài thuyết trình hoặc kế hoạch dự án. Việc lưu trữ tất cả tài liệu nguồn trong ClickUp Docs và truy vấn toàn bộ cơ sở kiến thức bằng ngôn ngữ tự nhiên thông qua ClickUp Brain loại bỏ bước chuyển giao này. Việc đánh dấu bất kỳ văn bản nào và tự động tạo công việc từ kết quả nghiên cứu kết nối trực tiếp nghiên cứu với thực thi.

Quản lý kiến thức nội bộ

“Tệp đó ở đâu?” “Ai đã đưa ra quyết định này?” “Chính sách của chúng ta về vấn đề này là gì?” Nếu những câu hỏi này vang vọng trong tổ chức của bạn hàng ngày, đó là vì kiến thức của công ty được phân tán trên Slack, email, ổ đĩa chia sẻ và—tồi tệ nhất là—trong trí nhớ của từng nhân viên.

Sự phân mảnh này khiến việc đào tạo nhân viên mới trở nên khó khăn và tạo ra rủi ro tổ chức khi nhân viên rời đi và mang theo kiến thức chuyên môn của tổ chức.

Claude có thể hỗ trợ bằng cách tạo lớp cuộc hội thoại tìm kiếm trên tài liệu thông qua công nghệ Retrieval-Augmented Generation (RAG), cho phép AI trả lời câu hỏi dựa trên tài liệu thực tế của bạn thay vì dữ liệu đào tạo chung.

Tuy nhiên, việc xây dựng và duy trì một cơ sở kiến thức riêng biệt đòi hỏi cập nhật liên tục và chi phí quản lý. Công việc của bạn chính là cơ sở kiến thức của bạn. Việc duy trì các dự án, công việc và tài liệu thống nhất trong ClickUp có nghĩa là ClickUp Brain đã hiểu bối cảnh công việc của bạn — không cần đào tạo hay cấu hình riêng biệt vì AI hoạt động ngay tại nơi công việc diễn ra.

Tính năng Tìm kiếm Doanh nghiệp của ClickUp vượt xa việc tìm kiếm từ khóa. Nó cho phép các nhóm tìm kiếm qua các tài liệu, công việc, trò chuyện và các công cụ kết nối như Google Drive, Slack và GitHub từ một nơi duy nhất, giúp nghiên cứu và quyết định không bị phân tán trong các hệ thống riêng biệt.

Xem thêm: Phần mềm Quản lý Kiến thức cho Nhóm Doanh nghiệp

Kiểm tra pháp lý và tuân thủ

Các nhóm pháp lý đang phải đối mặt với áp lực ngày càng tăng trong việc xem xét hợp đồng nhanh hơn mà vẫn đảm bảo tính toàn diện mà quản lý rủi ro yêu cầu. Việc xem xét hợp đồng thủ công tiêu tốn rất nhiều thời gian, đặc biệt khi xác định các điều khoản cụ thể, so sánh điều khoản với tiêu chuẩn của công ty hoặc phát hiện các vấn đề tuân thủ tiềm ẩn trong hàng trăm tài liệu.

Cửa sổ ngữ cảnh mở rộng của Claude cho phép xử lý toàn bộ hợp đồng trong một phiên, xác định các điều khoản liên quan và so sánh ngôn ngữ với các mẫu đã thiết lập. Chức năng cảnh báo rủi ro phát hiện các thuật ngữ tiềm ẩn vấn đề cần sự chú ý của luật sư. Kiểm tra tuân thủ so sánh ngôn ngữ tài liệu với các yêu cầu pháp lý và chính sách nội bộ.

Khả năng này giúp đẩy nhanh quá trình xem xét mà không thay thế phán đoán pháp lý — các luật sư dành thời gian cho phân tích và đàm phán thay vì quét tài liệu ban đầu.

Tóm tắt cuộc họp và đang theo dõi hành động

Các cuộc họp tạo ra lượng thông tin khổng lồ, nhưng nhanh chóng bị lãng quên hoặc mất tích. Người tham dự ghi chú không nhất quán, các mục cần thực hiện bị chôn vùi trong cuộc hội thoại, và việc theo dõi trở nên lộn xộn vì không ai có bản ghi rõ ràng về các quyết định đã đưa ra và trách nhiệm được giao.

Claude có thể chuyển đổi bản ghi cuộc họp thành các tóm tắt có cấu trúc, nhấn mạnh các quyết định quan trọng, mục cần thực hiện và các điểm thảo luận. Tuy nhiên, các mục này vẫn chỉ tồn tại dưới dạng văn bản cho đến khi ai đó tạo thủ công các công việc và giao chúng cho các bên chịu trách nhiệm.

🔍 Bạn có biết? 42% sự gián đoạn trong công việc xuất phát từ việc chuyển đổi giữa các nền tảng, quản lý email và di chuyển giữa các cuộc họp. ClickUp Brain có thể chuyển đổi tóm tắt cuộc họp trực tiếp thành các công việc được giao với thời hạn, loại bỏ việc chuyển giao thủ công khiến các công việc quan trọng bị bỏ sót.

Lập kế hoạch chiến lược và phân tích

Các sáng kiến chiến lược đòi hỏi phải tổng hợp thông tin từ nhiều nguồn khác nhau — nghiên cứu thị trường, thông tin cạnh tranh, dữ liệu hiệu suất nội bộ và ý kiến của các bên liên quan. Việc thu thập và tổ chức thông tin này một cách thủ công có thể mất hàng tuần, trong khi thời gian đó có thể được dành cho việc suy nghĩ chiến lược thực sự.

Claude có thể hỗ trợ các nhóm xây dựng khung chiến lược, tóm tắt các nguồn dữ liệu liên quan và soạn thảo các tài liệu kế hoạch ban đầu. Các phân tích SWOT, so sánh cạnh tranh và đánh giá cơ hội thị trường có thể được đẩy nhanh thông qua sự hỗ trợ của AI.

Thách thức nằm ở việc kết nối các kế hoạch chiến lược với việc thực thi thực tế. Các kế hoạch được tạo ra trong cửa sổ trò chuyện AI cần được chuyển đổi thành cấu trúc dự án, cột mốc và công việc có trách nhiệm trước khi chúng thúc đẩy hành động của tổ chức.

Nội dung đào tạo và hướng dẫn sử dụng

Tạo ra tài liệu đào tạo hiệu quả đòi hỏi phải chuyển đổi kiến thức tổ chức thành các trải nghiệm học tập có cấu trúc. Điều này thường đòi hỏi các chuyên gia trong lĩnh vực phải dành hàng giờ để tài liệu hóa các quy trình mà họ thực hiện một cách tự động, thường dẫn đến việc tạo ra các tài liệu nhanh chóng trở nên lỗi thời khi các quy trình thay đổi.

Claude có thể giúp cấu trúc nội dung đào tạo, tạo câu hỏi trắc nghiệm và xây dựng quy trình từng bước từ đầu vào của chuyên gia. AI này cũng có thể điều chỉnh tài liệu hiện có cho các đối tượng hoặc định dạng học tập khác nhau.

Kết nối nội dung đào tạo với các công cụ và quy trình thực tế đang được giảng dạy sẽ tối ưu hóa hiệu quả. Khi tài liệu đào tạo được tích hợp cùng với công việc mà chúng mô tả, các cập nhật sẽ diễn ra tự nhiên khi quy trình phát triển.

Đề xuất và phản hồi RFP

Trả lời các yêu cầu đề xuất (RFP) đòi hỏi phải nhanh chóng tổng hợp thông tin công ty, các nghiên cứu trường hợp và mô tả khả năng, đồng thời tùy chỉnh mọi thứ theo yêu cầu cụ thể của khách hàng. Nhóm thường phải tạo lại nội dung tương tự cho mỗi đề xuất vì việc tìm kiếm và điều chỉnh các phản hồi trước đó quá tốn thời gian.

Claude có thể giúp soạn thảo các phần của đề xuất, tóm tắt các nghiên cứu trường hợp và đảm bảo tính đầy đủ của phản hồi so với yêu cầu của RFP. Khả năng duy trì ngữ cảnh của AI trong các tài liệu dài giúp đảm bảo tính nhất quán trong các đề xuất dài.

Xây dựng một thư viện có thể tìm kiếm các thành phần đề xuất và nghiên cứu trường hợp trong ClickUp Docs giúp nội dung này ngay lập tức có sẵn cho ClickUp Brain, cho phép nó hiển thị các tài liệu liên quan và hỗ trợ soạn thảo các phản hồi tùy chỉnh mà không cần bắt đầu từ đầu mỗi lần.

Cách tận dụng tối đa giá trị từ Claude Enterprise doanh nghiệp

Bạn đã trả tiền cho công cụ, nhưng sau sáu tháng, chỉ có một số ít người sử dụng nó một cách đều đặn. Gói đăng ký đang trở thành phần mềm đắt đỏ không được sử dụng, và ban lãnh đạo đặt câu hỏi về ROI của các khoản đầu tư vào AI.

Câu chuyện này lặp lại ở các tổ chức thiếu kế hoạch áp dụng rõ ràng.

Xây dựng thư viện prompt

Đừng để mọi người tự mò mẫm cách tạo prompt hiệu quả. Hãy tạo và chia sẻ các mẫu prompt riêng cho từng nhóm cho các công việc phổ biến, giúp giảm thiểu thời gian học hỏi và đảm bảo chất lượng nhất quán trên toàn tổ chức.

Xác định và hỗ trợ các nhà lãnh đạo

Tìm kiếm những người dùng có kinh nghiệm hào hứng với AI và trao quyền cho họ đào tạo đồng nghiệp. Việc áp dụng tự nhiên do các nhà ủng hộ nội bộ nhiệt tình thúc đẩy thường mang lại kết quả tốt hơn so với các chỉ thị từ trên xuống.

Xây dựng khung quản trị

Xác định rõ ràng các quy tắc về thông tin nào nên và không nên chia sẻ với các công cụ AI. Sự rõ ràng này giúp người dùng tự tin sử dụng thay vì e dè tránh né do lo ngại về chính sách.

Theo dõi các mẫu sử dụng

Sử dụng bảng điều khiển quản trị viên để xác định ai đang sử dụng công cụ và nơi tồn tại khoảng trống trong việc áp dụng. Hiển thị này cho phép thực hiện các can thiệp đào tạo có mục tiêu thay vì các sáng kiến chung cho toàn tổ chức.

Kết nối AI với quy trình làm việc

Đây là bước quan trọng nhất. Giá trị lớn nhất được khai thác khi luồng kết quả của AI được tích hợp trực tiếp vào việc tạo/lập công việc, lập tài liệu và cập nhật dự án — loại bỏ việc chuyển đổi thủ công gây ra sự cản trở và giảm hiệu quả.

Bạn có thể mất hàng tháng để xây dựng các tích hợp tùy chỉnh để kết nối AI với quy trình làm việc, hoặc bạn có thể sử dụng một nền tảng nơi các kết nối đó đã tồn tại sẵn. ClickUp Brain được tích hợp trực tiếp vào Tasks, Tài liệu và Trò chuyện cung cấp trợ giúp AI trong bối cảnh cụ thể đồng thời loại bỏ công việc sao chép-dán tốn thời gian.

Giới hạn của Claude Enterprise

Ngay cả các công cụ trò chuyện AI mạnh mẽ cũng có những giới hạn nội tại ảnh hưởng đến cách tổ chức có thể triển khai chúng một cách hiệu quả.

Vấn đề chính mà các tổ chức gặp phải là Claude Enterprise vẫn là một công cụ độc lập. Nó hoạt động như một giao diện trò chuyện thay vì một trung tâm làm việc — bất kỳ đầu ra nào, dù là kế hoạch dự án, tóm tắt hay danh sách ý tưởng, đều yêu cầu chuyển đổi thủ công sang nơi công việc thực sự được quản lý. Bối cảnh yêu cầu nhập liệu thủ công vì bạn phải cung cấp tài liệu và giải thích dự án trong mỗi cuộc hội thoại mới; AI không có bộ nhớ liên tục về cấu trúc nhóm, mục tiêu hoặc thời hạn. Không có khả năng quản lý dự án tích hợp sẵn — bạn có thể yêu cầu Claude giúp lập kế hoạch dự án, nhưng nó không thể tạo công việc, giao công việc cho thành viên nhóm hoặc theo dõi tiến độ. Việc tích hợp yêu cầu phát triển API hoặc kết nối bên thứ ba, làm tăng độ phức tạp và chi phí cho bất kỳ nỗ lực kết nối quy trình làm việc nào.

Những giới hạn này tạo ra một "khoảng cách thực thi" khiến những ý tưởng tuyệt vời do AI tạo ra không bao giờ trở thành các công việc có thể thực hiện được và được hoàn thành.

Khi các doanh nghiệp tìm kiếm các giải pháp thay thế cho Claude

Sự hào hứng ban đầu về các công cụ AI mới dần phai nhạt. Các nhóm nhận ra họ đang quản lý một ứng dụng khác không kết nối, và công việc trở nên phân mảnh hơn thay vì được tối ưu hóa.

Nhận thức này kích hoạt việc tìm kiếm các giải pháp thay thế, thường được thúc đẩy bởi những khó khăn cụ thể.

Sự bùng nổ của AI nảy sinh khi các tổ chức tích lũy các công cụ AI mà không có sự giám sát hoặc chiến lược, dẫn đến lãng phí ngân sách và tạo ra rủi ro bảo mật. Sự phân mảnh công việc làm phân tán các hoạt động trên các công cụ không kết nối — Claude cho AI, Slack cho trò chuyện, Asana cho công việc, Notion cho tài liệu — với thông tin bối cảnh rải rác khắp nơi và không có nguồn thông tin chính xác duy nhất.

Khoảng cách thực thi trở nên rõ ràng khi các kế hoạch do AI tạo ra bị bỏ quên trong các cửa sổ trò chuyện vì không có quy trình rõ ràng để biến chúng thành các dự án có thể thực hiện được với người chịu trách nhiệm và thời hạn. Lãnh đạo thiếu khả năng hiển thị về cách AI thực sự ảnh hưởng đến kết quả dự án vì các công cụ AI vẫn tách biệt với hệ thống quản lý dự án. Nhân viên mới gặp khó khăn trong quá trình onboarding vì phải học 5 công cụ khác nhau và mất hàng tuần để ghép nối thông tin từ tất cả các công cụ đó.

Vấn đề không nằm ở Claude mà là kiến trúc quy trình làm việc không liên kết, khiến AI không thể phát huy hết giá trị tiềm năng của mình.

ClickUp như một giải pháp thay thế cho Claude Enterprise

Một không gian làm việc AI tích hợp — một nền tảng duy nhất, bảo mật nơi các dự án, tài liệu, cuộc hội thoại và phân tích được tích hợp cùng với AI bối cảnh được nhúng như lớp trí tuệ — giải quyết vấn đề phân mảnh khiến các công cụ AI độc lập bị giới hạn. Thay vì thêm một ứng dụng không kết nối vào hệ thống công nghệ của bạn, ClickUp mang công việc và AI vào một môi trường thống nhất nơi bối cảnh được truyền tải tự nhiên giữa mọi tính năng.

ClickUp Brain hiểu bối cảnh công việc của bạn

Sự khác biệt cơ bản giữa ClickUp Brain và các công cụ AI độc lập là khả năng nhận thức ngữ cảnh. ClickUp Brain không phải là một công cụ riêng biệt yêu cầu tích hợp thủ công — nó là một trợ lý AI được tích hợp trực tiếp vào các công việc, tài liệu, dự án và giao tiếp của nhóm, với quyền truy cập tự động vào kiến thức tổ chức của bạn.

Khi bạn đặt câu hỏi cho ClickUp Brain, nó đã nắm rõ cấu trúc dự án, lịch sử công việc, nội dung tài liệu và phân công công việc của nhóm. Bạn không cần phải giải thích lại mục tiêu của công ty, dán thông tin nền tảng hoặc mô tả trạng thái dự án trong mỗi cuộc hội thoại. AI hiểu bối cảnh vì nó tồn tại ngay trong môi trường công việc của bạn, loại bỏ gánh nặng thiết lập khiến các công cụ AI độc lập cảm thấy tách biệt với quy trình làm việc thực tế.

Khả năng nhận thức ngữ cảnh này đảm bảo các phản hồi luôn liên quan và có thể thực hiện ngay lập tức. Khi bạn hỏi “Điều gì đang cản trở việc ra mắt sản phẩm?”, ClickUp Brain có thể phân tích các mối quan hệ phụ thuộc giữa các công việc, xác định các công việc quá hạn và hiển thị các chủ đề thảo luận liên quan — tất cả mà không cần bạn phải thu thập và nhập thông tin đó một cách thủ công.

Chuyển đổi thông tin từ AI thành công việc có thể thực hiện được

Khoảng cách thực thi — nơi những ý tưởng tuyệt vời do AI tạo ra bị bỏ quên trong các cửa sổ trò chuyện — sẽ biến mất khi AI và quản lý công việc chia sẻ cùng một nền tảng. ClickUp Brain không chỉ tạo ra kế hoạch và tóm tắt; nó có thể thực hiện chúng trực tiếp trong không gian làm việc của bạn.

Tóm tắt cuộc họp trở thành kế hoạch dự án với các công việc được giao chỉ với một cú nhấp chuột. Kết quả nghiên cứu được chuyển đổi thành các công việc đang theo dõi với người chịu trách nhiệm và thời hạn. Bản nháp nội dung được chuyển trực tiếp vào ClickUp Docs, nơi các nhóm có thể hợp tác, bình luận và hoàn thiện mà không cần sao chép-dán. Các đề xuất chiến lược được kết nối với các dự án và cột mốc thực tế mà chúng nên ảnh hưởng.

Sự tích hợp chặt chẽ này có nghĩa là trợ lý AI tạo ra các kết quả công việc thay vì chỉ là các kết quả của cuộc hội thoại. Các thông tin bạn tạo ra có các lộ trình rõ ràng để triển khai, và công việc kết quả vẫn được kết nối với trợ lý AI đã tạo ra nó — hiển thị cách đóng góp của AI được tích hợp vào các sản phẩm hoàn thành.

Tìm kiếm thống nhất trên toàn bộ không gian làm việc của bạn

Việc tìm kiếm thông tin không nên đòi hỏi bạn phải nhớ công cụ nào chứa thông tin bạn cần. Tính năng tìm kiếm thống nhất của ClickUp bao quát các công việc, tài liệu, tin nhắn trò chuyện và ứng dụng kết nối thông qua một giao diện duy nhất. ClickUp Brain nâng cao khả năng này với các truy vấn ngôn ngữ tự nhiên hiểu ý định thay vì yêu cầu khớp chính xác từ khóa.

Hỏi “Chúng ta đã quyết định gì về mô hình định giá trong quý trước?” và ClickUp Brain có thể hiển thị các cuộc thảo luận về công việc, phần tài liệu và chủ đề trò chuyện liên quan mà không cần bạn phải chỉ định nơi thông tin đó có thể nằm. Điều này loại bỏ việc phải tìm kiếm thông tin qua nhiều công cụ khác nhau, vốn đang tiêu tốn hàng giờ làm việc của nhân viên mỗi tuần.

Khả năng tìm kiếm cũng được mở rộng đến các tích hợp kết nối. Thông tin từ GitHub, Slack, Google Drive và các công cụ kết nối khác trở nên có thể tìm kiếm trong ClickUp, tạo ra một nguồn thông tin duy nhất thực sự, giúp giảm thiểu việc chuyển đổi ngữ cảnh và phân mảnh thông tin.

Loại bỏ sự phức tạp của công cụ và giảm chi phí

Mỗi công cụ không kết nối trong hệ thống của bạn đều tạo ra gánh nặng — chi phí đăng ký, yêu cầu đào tạo, bảo trì tích hợp và gánh nặng nhận thức khi phải nhớ công cụ nào xử lý hàm nào. ClickUp tích hợp các tính năng thường yêu cầu đăng ký riêng biệt vào một nền tảng duy nhất.

Quản lý dự án, tài liệu, trò chuyện thời gian thực, Bảng trắng, theo dõi thời gian, quản lý mục tiêu và trợ lý AI đều được tích hợp trong ClickUp. Các nhóm trước đây phải duy trì các gói đăng ký riêng biệt cho Asana, Notion, Slack, Miro và Claude nay có thể hợp nhất vào một nền tảng duy nhất, xử lý tất cả các chức năng này với tích hợp bản địa giữa chúng.

Việc hợp nhất công cụ và tích hợp AI đã biến đổi năng suất và trải nghiệm của nhóm này — từ tình trạng hỗn loạn thủ công sang thành công được tối ưu hóa.

Sự tích hợp này mang lại tiết kiệm chi phí, nhưng lợi ích lớn hơn là đơn giản hóa luồng làm việc. Khi trợ lý AI, quản lý công việc, tài liệu và giao tiếp nhóm của bạn chia sẻ cùng một nền tảng, công việc sẽ diễn ra một cách tự nhiên giữa các hàm mà không gặp rào cản từ giới hạn của các công cụ.

Các Super Agents giúp thu hẹp khoảng cách giữa nghiên cứu và triển khai mà không cần phụ thuộc vào ai đó đóng vai trò quản lý dự án cho nghiên cứu. Ví dụ: Khi một tài liệu nghiên cứu mới được đưa vào "Hộp thư đến nghiên cứu", một Agent có thể (1) trích xuất các tuyên bố chính và rủi ro vào một bản tóm tắt tiêu chuẩn, (2) chuyển các mục được gắn thẻ "Cần xác minh" cho người chịu trách nhiệm, (3) tạo các công việc theo dõi với ngày đáo hạn cho bất kỳ mục nào được đánh dấu "Tác động cao". Kết quả là ít thông tin bị bỏ sót hơn và ít việc chuyển giao thủ công hơn, với logic được hiển thị bên trong quy trình làm việc.

ClickUp Brain MAX mở rộng khả năng AI vượt ra ngoài không gian làm việc.

ClickUp Brain MAX mang trợ lý AI ra khỏi không gian làm việc ClickUp thông qua một ứng dụng desktop, mang trí tuệ nhân tạo có ngữ cảnh đến trình duyệt và các quy trình công việc hàng ngày của bạn. Tính năng này bao gồm chức năng chuyển giọng nói thành văn bản hoạt động trong bất kỳ trường văn bản nào, cho phép bạn soạn email, tin nhắn và tài liệu với sự trợ giúp của AI mà không phụ thuộc vào ứng dụng bạn đang sử dụng.

Phần mở rộng này cho phép trợ lý AI của bạn đồng hành cùng bạn suốt cả ngày làm việc kỹ thuật số, thay vì yêu cầu bạn phải chuyển sang ứng dụng cụ thể mỗi khi cần hỗ trợ AI. Ứng dụng máy tính duy trì kết nối với Không gian Làm việc ClickUp của bạn, giúp AI hiểu rõ các dự án và ưu tiên của bạn ngay cả khi bạn đang làm việc trong các công cụ khác.

Bảo mật và quản trị cấp doanh nghiệp

ClickUp cung cấp các tính năng bảo mật và quản trị mà các triển khai doanh nghiệp yêu cầu. Tuân thủ SOC 2 Type II, tích hợp SSO, cấp phép SCIM và kiểm soát quyền truy cập chi tiết cung cấp cho các nhóm IT và bảo mật các tính năng quản trị cần thiết để phê duyệt triển khai trên toàn tổ chức.

Bảng điều khiển quản trị hiển thị các mẫu sử dụng, giúp ban lãnh đạo hiểu rõ tỷ lệ áp dụng và xác định các nhóm có thể cần thêm đào tạo hoặc hỗ trợ. Các tùy chọn lưu trữ dữ liệu và chính sách lưu giữ có thể được cấu hình để đáp ứng các yêu cầu pháp lý ở các khu vực pháp lý khác nhau.

Khác với các công cụ AI độc lập yêu cầu đánh giá bảo mật và khung quản trị riêng biệt, các tính năng AI của ClickUp kế thừa trạng thái bảo mật hiện có của nền tảng. Các tổ chức đã sử dụng ClickUp cho quản lý dự án có thể mở rộng sang các quy trình làm việc được hỗ trợ bởi AI mà không cần thêm các yếu tố bảo mật mới hoặc mối quan hệ với nhà cung cấp.

Kết luận

Thành công của AI trong doanh nghiệp không chỉ nằm ở việc sở hữu mô hình thông minh nhất. Điều quan trọng là AI có thực sự được kết nối với quy trình công việc hay không. Claude Enterprise có thể cung cấp các kết quả mạnh mẽ trong các lĩnh vực viết lách, lập trình, nghiên cứu và hỗ trợ, nhưng ROI thực sự phụ thuộc vào những gì xảy ra tiếp theo.

Các nhóm đạt được kết quả tốt nhất xem AI là một phần của quy trình làm việc, không phải là một cửa sổ trò chuyện riêng biệt. Họ giảm thiểu các bước chuyển giao thủ công, xây dựng hệ thống có thể lặp lại và kết nối trực tiếp các thông tin chi tiết với việc thực thi.

Đó chính là lúc một không gian làm việc AI tích hợp như ClickUp trở nên chiến lược. Khi AI hoạt động song song với các công việc, tài liệu, dự án và hợp tác nhóm của bạn, ý tưởng không bị đình trệ trong cuộc hội thoại; chúng ngay lập tức được chuyển đổi thành công việc có thể theo dõi.

Tương lai của AI doanh nghiệp thuộc về những tổ chức có thể thu hẹp khoảng cách thực thi, tích hợp trí tuệ trực tiếp vào các hệ thống nơi công việc được triển khai. Bắt đầu với ClickUp!

Câu hỏi thường gặp

Sự khác biệt giữa Claude Pro và Claude Enterprise là gì?

Claude Pro được thiết kế cho người dùng cá nhân cần giới hạn sử dụng cao hơn và quyền truy cập ưu tiên, trong khi Claude Enterprise được xây dựng cho các tổ chức và bổ sung các tính năng hợp tác nhóm, kiểm soát hành chính, phân tích sử dụng, và bảo mật cấp doanh nghiệp bao gồm tuân thủ SOC 2 và các cam kết về xử lý dữ liệu.

Claude Enterprise có thể tích hợp với các công cụ quản lý dự án như ClickUp không?

Claude Enterprise có thể kết nối với các công cụ khác thông qua API của mình, nhưng điều này thường yêu cầu công việc phát triển tùy chỉnh hoặc các nền tảng tích hợp của bên thứ ba. Thay vào đó, các nền tảng như ClickUp cung cấp khả năng AI tích hợp sẵn với quản lý dự án, loại bỏ nhu cầu thực hiện các dự án tích hợp riêng biệt.

Những nhóm nào được hưởng lợi nhiều nhất từ các trường hợp sử dụng của Claude Enterprise?

Các nhóm xử lý khối lượng lớn công việc viết lách, nghiên cứu, lập trình hoặc giao tiếp với khách hàng — như các nhóm marketing, kỹ thuật, pháp lý và hỗ trợ — thường đạt được lợi nhuận đầu tư nhanh nhất từ việc triển khai Claude Enterprise.

Claude AI có đủ bảo mật cho các quy trình làm việc của doanh nghiệp?

Claude Enterprise được thiết kế với các yêu cầu bảo mật doanh nghiệp, cung cấp tuân thủ SOC 2, các điều khiển lưu trữ dữ liệu có thể tùy chỉnh và cam kết hợp đồng không sử dụng dữ liệu khách hàng cho việc đào tạo mô hình. Các nhóm bảo mật nên đánh giá các tính năng này so với các yêu cầu cụ thể của tổ chức.

Làm thế nào để đo lường ROI từ Claude Enterprise?

Đo lường ROI hiệu quả đòi hỏi phải kết nối việc sử dụng AI với các kết quả kinh doanh cụ thể — thời gian tiết kiệm được trên các công việc cụ thể, cải thiện chất lượng sản phẩm đầu ra hoặc tăng năng suất trong các quy trình như tạo/lập nội dung hoặc kiểm tra mã nguồn. Các tổ chức tích hợp AI với hệ thống quản lý dự án của họ có thể đang theo dõi các chỉ số này dễ dàng hơn vì các sản phẩm đầu ra của công việc vẫn được kết nối với sự hỗ trợ của AI.