Chắc hẳn bạn đã từng gặp phải sự cản trở từ hàng đợi yêu cầu dữ liệu.

Khi bạn phải chờ đợi hàng ngày để một chuyên gia phân tích chuyển đổi câu hỏi kinh doanh thành câu lệnh SQL, cơ hội để hành động dựa trên dữ liệu đó thường trôi qua. Snowflake Cortex giúp giảm thiểu sự trao đổi qua lại giữa các nhóm kinh doanh và nhóm dữ liệu bằng cách tích hợp khả năng truy vấn và truy xuất dữ liệu được hỗ trợ bởi AI ngay trong Snowflake. Các nhóm có thể đặt câu hỏi bằng ngôn ngữ tự nhiên trên dữ liệu được quản lý và chuyển từ câu hỏi sang câu trả lời nhanh hơn nhiều.

Hướng dẫn này sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng Snowflake Cortex cho phân tích doanh nghiệp với các tính năng như Cortex Analyst và Cortex Search, giúp nhiều nhóm có thể nhận được câu trả lời được quản lý mà không phải chờ đợi trong hàng đợi yêu cầu dữ liệu. Bạn cũng sẽ học cách kết hợp những thông tin này với một Không gian Làm việc AI tích hợp như ClickUp để đảm bảo rằng mọi câu trả lời bạn nhận được từ Snowflake đều dẫn đến một kế hoạch được ghi chép và một công việc được giao. 🤗

Snowflake Cortex là gì?

Snowflake Cortex là bộ công cụ AI được quản lý của Snowflake dành cho dữ liệu có cấu trúc và không có cấu trúc. Bộ công cụ này bao gồm các công cụ như Cortex Analyst để phân tích ngôn ngữ tự nhiên, Cortex Search để tìm kiếm trên văn bản được chỉ mục, và Cortex Agents để điều phối các quy trình làm việc nhiều bước bên trong Snowflake.

Cortex được xây dựng dựa trên ba trụ cột chính:

Cortex Analyst: Công cụ BI tương tác giúp chuyển đổi các câu hỏi bằng tiếng Anh thông thường thành câu lệnh SQL chính xác trong cuộc hội thoại

Cortex Search: Một công cụ tìm kiếm nội dung phi cấu trúc để tìm kiếm trong các tài liệu, phiếu hỗ trợ và tệp PDF

Cortex Agents: Công cụ tự động hóa quy trình làm việc, điều phối các công việc nhiều bước bằng cách sử dụng các công cụ Cortex khác

Giá trị thực sự ở đây nằm ở việc dân chủ hóa dữ liệu. Người dùng kinh doanh của bạn cuối cùng có thể đặt câu hỏi bằng ngôn ngữ của riêng họ và nhận được câu trả lời đáng tin cậy, được quản lý trong mô hình bảo mật của Snowflake, với hành vi truy cập phụ thuộc vào cấu hình đối tượng và dịch vụ cơ bản. Không cần bằng cấp về SQL. ✨

Các tính năng chính của Snowflake Cortex dành cho phân tích

Cortex không phải là một công cụ duy nhất—mà là một bộ công cụ. Sử dụng nó hiệu quả có nghĩa là biết chọn công cụ nào cho từng nhiệm vụ cụ thể, đồng thời nhận thức rõ rằng việc sử dụng công cụ không phù hợp sẽ dẫn đến kết quả kém hiệu quả.

Dưới đây là các thành phần cốt lõi để bạn có thể tự tin lựa chọn tính năng phù hợp với nhu cầu phân tích cụ thể của mình.

1. Cortex Analyst cho các truy vấn bằng ngôn ngữ tự nhiên

Đội ngũ bán hàng của bạn muốn biết sản phẩm nào là sản phẩm bán chạy nhất trong quý vừa qua, nhưng họ không biết SQL. Trong trường hợp này, Cortex Analyst đóng vai trò như một người dịch. Nó chuyển đổi các câu hỏi bằng ngôn ngữ thông thường thành câu lệnh SQL đã được xác thực bằng cách tham chiếu đến mô hình ngữ nghĩa mà bạn định nghĩa.

Mô hình ngữ nghĩa là một lớp nhận thức về kinh doanh mô tả các bảng, chỉ số, mối quan hệ và thuật ngữ của bạn, giúp các nhà phân tích có thể giải thích các câu hỏi dựa trên logic của công ty thay vì chỉ dựa vào sơ đồ dữ liệu thô.

Đây là tệp tin giúp AI hiểu rõ ý nghĩa thực sự của dữ liệu của bạn — định nghĩa các thuật ngữ kinh doanh, làm rõ mối quan hệ giữa các bảng và cung cấp các từ đồng nghĩa. Quy trình làm việc rất đơn giản: người dùng đặt câu hỏi, nhà phân tích sử dụng mô hình ngữ nghĩa để hiểu ý định, tạo ra câu lệnh SQL chính xác và trả về câu trả lời, đôi khi kèm theo biểu đồ. 🤩

Mô hình này đóng vai trò như một lớp kiểm soát để hỗ trợ việc giải thích bằng cách định hướng Analyst dựa trên các định nghĩa kinh doanh, mối quan hệ và các truy vấn ví dụ đã được phê duyệt. Mô hình này giúp cải thiện tính nhất quán, nhưng vẫn cần được kiểm thử và lặp lại. Bạn có thể bao gồm các truy vấn đã được xác minh và logic kinh doanh để đảm bảo các chỉ số mà nó trả về là chính xác và đáng tin cậy. Mô hình này cũng cho phép bạn nhúng Analyst vào các giao diện người dùng tùy chỉnh, chẳng hạn như ứng dụng Streamlit, hoặc truy cập nó qua API REST.

2. Cortex Search cho dữ liệu không có cấu trúc

Không phải tất cả kiến thức của công ty bạn đều được lưu trữ gọn gàng trong các hàng và cột. Còn hàng nghìn phiếu hỗ trợ, hợp đồng pháp lý và tài liệu phản hồi sản phẩm thì sao? Trong trường hợp này, Cortex Search xuất hiện như một dịch vụ tìm kiếm lai, kết hợp sức mạnh của nhúng vectơ với tìm kiếm từ khóa truyền thống.

Cortex Search cho phép các nhóm truy vấn văn bản được lập chỉ mục lưu trữ trong Snowflake, bao gồm các trường văn bản tự do và nội dung được trích xuất vào các bảng có thể tìm kiếm. Bạn tạo một dịch vụ Cortex Search trên một nguồn văn bản đã chọn, và Snowflake sẽ quản lý lớp chỉ mục và truy xuất. Sau đó, bạn có thể truy vấn các tài liệu của mình bằng cách sử dụng SQL đơn giản hoặc một lệnh gọi API.

Điều này mang lại giá trị đáng kể cho các nhóm trong doanh nghiệp. Bộ phận pháp lý của bạn có thể nhanh chóng xác định các điều khoản cụ thể trong hợp đồng chỉ trong vài giây, và các nhóm sản phẩm có thể phân tích các chủ đề xuyên suốt hàng nghìn mục nhập phản hồi của khách hàng.

😎 Để hiểu rõ hơn về sự khác biệt giữa Snowflake Cortex Search và các giải pháp tìm kiếm doanh nghiệp khác trên thị trường, hãy xem tổng quan về các công cụ tìm kiếm doanh nghiệp hàng đầu và các tính năng của chúng.

3. Cortex Agents cho các quy trình tự động hóa làm việc

Đôi khi, một câu hỏi duy nhất là chưa đủ. Bạn cần thực hiện một chuỗi các bước để có được câu trả lời đầy đủ. Cortex Agents là các công cụ điều phối cho tự động hóa quy trình làm việc. Chúng có thể kết hợp nhiều công cụ — bao gồm Analyst, Search và thậm chí các hàm tùy chỉnh — để hoàn thành một công việc phức tạp.

Ví dụ, bạn có thể xây dựng một tác nhân (agent) để trả lời các câu hỏi tổng quát như: ‘Tính năng mới của chúng ta đang hoạt động thế nào?’

Trợ lý ảo có thể quyết định trước tiên sử dụng Cortex Analyst để truy vấn các chỉ số hiệu suất từ dữ liệu có cấu trúc của bạn, sau đó sử dụng Cortex Search để tìm kiếm phản hồi của khách hàng có liên quan trong các phiếu hỗ trợ. Cuối cùng, nó có thể kết hợp cả hai kết quả thành một bản tóm tắt duy nhất và thống nhất.

💡Mẹo chuyên nghiệp: Các tác nhân thậm chí có thể gọi các API bên ngoài thông qua Tích hợp Truy cập Bên ngoài của Snowflake, cho phép chúng thực hiện các hành động bên ngoài Snowflake, chẳng hạn như gửi cảnh báo trên Slack hoặc cập nhật hồ sơ trong hệ thống CRM của bạn.

Các trường hợp sử dụng Snowflake Cortex trong doanh nghiệp

Dưới đây là những tình huống cụ thể mà Cortex mang lại giá trị thực sự cho các nhóm doanh nghiệp.

Hoạt động bán hàng Phải chờ đợi nhiều ngày để có được báo cáo hiệu suất khu vực hoặc so sánh doanh thu Truy vấn ‘Doanh thu ở miền Tây so với miền Đông trong quý vừa qua’ để nhận được câu trả lời trực quan ngay lập tức mà không cần phiếu yêu cầu dữ liệu Dịch vụ khách hàng Tự tay lọc qua hàng nghìn phiếu yêu cầu để tìm các lỗi lặp lại Phát hiện các vấn đề đang nổi lên như ‘lỗi đăng nhập’ trên toàn bộ lịch sử hỗ trợ để phát hiện sự cố trước khi chúng trở nên nghiêm trọng Tài chính Các điểm nghẽn trong quá trình đóng sổ cuối tháng khi tính toán chênh lệch Sử dụng ngôn ngữ tự nhiên để so sánh kết quả thực tế với dự báo cho các bộ phận cụ thể chỉ trong vài giây Tiếp thị Phụ thuộc vào các nhà phân tích để thu thập dữ liệu phân bổ cho mỗi chiến dịch Khám phá các yếu tố thúc đẩy đăng ký cho các chương trình khuyến mãi cụ thể bằng cách đặt câu hỏi trực tiếp dựa trên dữ liệu phân bổ Pháp lý và rủi ro Phải mất nhiều ngày để rà soát thủ công nhằm tìm kiếm các điều khoản cụ thể trong hợp đồng Triển khai Cortex Search để hiển thị tất cả các tài liệu chứa ngôn ngữ liên quan đến trách nhiệm pháp lý chỉ trong một lần

Tất cả các trường hợp sử dụng này đều có một điểm chung: chúng giúp các nhóm tự tìm ra câu trả lời của mình trong khi vẫn đảm bảo dữ liệu được quản lý với mức độ bảo mật cao bên trong Snowflake. Điều này giúp loại bỏ sự phụ thuộc liên tục vào một nhóm nhỏ các chuyên gia SQL.

Cách cài đặt Snowflake Cortex cho phân tích doanh nghiệp

⚠️ Các bước này giả định rằng bạn đã có tài khoản Snowflake Enterprise Edition (hoặc phiên bản cao hơn) với các tính năng Cortex được kích hoạt tại một khu vực được hỗ trợ. Bạn cũng cần có một kho dữ liệu có kích thước phù hợp, các bảng chứa dữ liệu mà bạn muốn truy vấn, và một vai trò có quyền CREATE trên lược đồ mục tiêu.

Bước 1: Cấu hình môi trường Snowflake của bạn

Bạn cần đảm bảo rằng thiết lập của mình đã sẵn sàng. Bắt đầu bằng cách xác nhận khu vực tài khoản của bạn hỗ trợ Cortex thông qua tài liệu mới nhất của Snowflake. Tiếp theo, tạo hoặc chỉ định một kho dữ liệu cho Cortex sử dụng — kích thước MEDIUM thường là điểm khởi đầu tốt để thử nghiệm.

Sau đó, bạn cần cấp các quyền cần thiết cho vai trò sẽ tạo các mô hình ngữ nghĩa hoặc dịch vụ tìm kiếm của bạn. Ngoài quyền truy cập cấp lược đồ, Cortex Search có thể cũng yêu cầu các quyền nhúng Cortex như SNOWFLAKE.CORTEX_USER hoặc SNOWFLAKE.CORTEX_EMBED_USER, tùy thuộc vào thiết lập của bạn.

📌 Ghi chú quan trọng: Luôn thử nghiệm trước trong một lược đồ không phải sản xuất để tránh gây gián đoạn không mong muốn cho các quy trình làm việc đang hoạt động.

Bước 2: Tạo mô hình ngữ nghĩa của bạn

Mô hình ngữ nghĩa là trái tim của Cortex Analyst. Đây là một tệp YAML đóng vai trò như một trình dịch, giúp AI hiểu ngôn ngữ kinh doanh riêng biệt của bạn. Ví dụ, nếu không có nó, AI sẽ không biết rằng ‘ARR’ có nghĩa là ‘Doanh thu định kỳ hàng năm’. Hoặc rằng cột user_id trong một bảng có liên quan đến cột customer_id trong một bảng khác.

Lớp ngữ nghĩa này xác định các bảng, cột, mối quan hệ, từ đồng nghĩa cụ thể cho doanh nghiệp và logic ví dụ của bạn, để Analyst có thể tạo SQL dựa trên các định nghĩa kinh doanh đã được phê duyệt thay vì phỏng đoán sơ đồ thô. Dưới đây là các phần chính bạn cần xác định:

Bảng: Danh sách các bảng của bạn và thêm mô tả rõ ràng về nội dung của từng bảng

Các chiều: Bao gồm các trường phân loại của bạn, như khu vực, danh mục sản phẩm hoặc phân khúc khách hàng

Chỉ số: Đề cập đến các trường số liệu của bạn, như doanh thu, số lượng hoặc chi phí

Chiều thời gian: Chỉ định các trường ngày tháng và mức độ chi tiết của chúng (ngày, tuần, tháng)

Các truy vấn đã được xác minh: Cung cấp các cặp câu hỏi và SQL mẫu làm ví dụ để hướng dẫn AI đưa ra các diễn giải chính xác

📌 Lời khuyên của chúng tôi: Hãy bắt đầu từ quy mô nhỏ. Tập trung vào một lĩnh vực dữ liệu duy nhất và dễ hiểu, chẳng hạn như một bảng dữ liệu thực tế và một vài chiều chính, trước khi bạn cố gắng xây dựng mô hình cho toàn bộ kho dữ liệu của mình. Snowflake cũng cung cấp một công cụ tạo mô hình ngữ nghĩa có thể giúp bạn tạo tệp YAML ban đầu từ các bảng hiện có của mình.

Bước 3: Tạo truy vấn Cortex Analyst đầu tiên của bạn

Khi mô hình ngữ nghĩa của bạn đã sẵn sàng, việc cần làm là đặt câu hỏi đầu tiên. Bạn có hai cách chính để thực hiện việc này. Bạn có thể sử dụng bảng trò chuyện Analyst trực tiếp trong giao diện người dùng Snowsight để thực hiện các truy vấn nhanh chóng và tương tác, hoặc gọi API REST theo cách lập trình để tích hợp chức năng này vào các ứng dụng của riêng bạn.

Yêu cầu rất đơn giản: bạn chỉ cần cung cấp địa điểm tệp của mô hình ngữ nghĩa và câu hỏi của người dùng bằng ngôn ngữ tự nhiên. Phản hồi có thể bao gồm câu lệnh SQL được tạo ra để xác minh, kết quả cuộc hội thoại, và bối cảnh cuộc hội thoại hỗ trợ các câu hỏi tiếp theo thông qua API Analyst hoặc quy trình làm việc trên giao diện người dùng.

📌 Lưu ý: Nếu bạn nhận thấy Analyst đang hiểu sai một thuật ngữ, hãy điều chỉnh mô hình ngữ nghĩa của bạn bằng cách thêm từ đồng nghĩa hoặc một truy vấn đã được xác minh khác để hướng dẫn nó đi đúng hướng.

Bước 4: Triển khai và kiểm thử quy trình phân tích của bạn

Bây giờ, bạn cần xác minh rằng nó đã sẵn sàng cho sản xuất. Để tạo ra trải nghiệm người dùng chuyên nghiệp và hoàn thiện, chúng tôi khuyên bạn nên tích hợp Cortex Analyst vào ứng dụng Streamlit trong Snowflake. Điều này cho phép bạn xây dựng giao diện tùy chỉnh, thân thiện với người dùng cho các nhóm kinh doanh của mình.

Trước khi triển khai, bạn cần kiểm thử kỹ lưỡng. Tạo một bộ dữ liệu kiểm định gồm các câu hỏi kinh doanh phổ biến có câu trả lời chính xác đã biết. Chạy các câu hỏi này qua Analyst và đo lường độ chính xác của kết quả.

📌 Ghi chú: Theo dõi mức độ áp dụng và chi tiêu thông qua các chế độ xem khả năng quan sát và sử dụng dành riêng cho Cortex, chẳng hạn như khả năng quan sát của quản trị viên phân tích và ACCOUNT_USAGE, CORTEX_FUNCTIONS_USAGE_HISTORY, thay vì chỉ dựa vào lịch sử truy vấn chung.

Các thực hành tốt nhất về bảo mật và quản trị cho Cortex

Việc cho phép nhiều người truy cập dữ liệu hơn gây ra những lo ngại chính đáng về bảo mật và quản trị AI. Tuy nhiên, Cortex được thiết kế với sự chú trọng đến bảo mật doanh nghiệp.

Cortex kế thừa trực tiếp mô hình bảo mật mạnh mẽ của Snowflake. Điều này có nghĩa là các chính sách kiểm soát truy cập dựa trên vai trò (RBAC), chính sách bảo mật cấp hàng và quy tắc che giấu dữ liệu động hiện có của bạn sẽ tự động áp dụng cho tất cả các truy vấn Cortex. Bạn không cần phải cấu hình một bộ quyền truy cập riêng biệt.

Để áp dụng các phương pháp hay nhất, hãy tạo các vai trò chuyên dụng cho người dùng Cortex với mức quyền hạn tối thiểu cần thiết cho công việc của họ.

Hoạt động của Cortex có thể được kiểm tra thông qua các công cụ quản trị và lịch sử hiện có của Snowflake, đồng thời Analyst cũng cung cấp khả năng quan sát chuyên dụng để theo dõi các yêu cầu trên các tài sản ngữ nghĩa. Bạn có thể xem chính xác ai đã truy vấn gì và khi nào. Hơn nữa, vì Cortex xử lý dữ liệu trong vùng Snowflake của bạn, thông tin sẽ không bao giờ rời khỏi phạm vi quản trị của bạn. Do đó, đảm bảo các yêu cầu về lưu trữ dữ liệu được đáp ứng.

💡Mẹo chuyên nghiệp: Hãy cẩn thận khi viết định nghĩa mô hình ngữ nghĩa. Tránh đưa thông tin nhạy cảm vào mô tả cột hoặc các truy vấn mẫu, vì những thông tin này có thể vô tình bị lộ ra cho người dùng.

Lợi ích của Snowflake Cortex đối với các nhóm doanh nghiệp

Đầu tư vào quá trình thiết lập ban đầu sẽ mang lại lợi ích rõ rệt bằng cách thay đổi cách các nhóm tương tác với dữ liệu của bạn. Dưới đây là cách Cortex thay đổi tiêu chuẩn hoạt động cho các nhóm doanh nghiệp như của bạn:

Thời gian để có được thông tin chi tiết: Tăng tốc quá trình ra quyết định bằng cách loại bỏ thời gian chờ đợi thường liên quan đến khả năng xử lý của các nhà phân tích

Năng suất của nhóm dữ liệu: Hướng các chuyên gia SQL của bạn sang các công việc mô hình hóa có giá trị cao như Hướng các chuyên gia SQL của bạn sang các công việc mô hình hóa có giá trị cao như phân tích lực lượng lao động và quản trị bằng cách tự động hóa các yêu cầu truy vấn ad-hoc

Tình trạng bảo mật: Duy trì chủ quyền dữ liệu bằng cách thực thi các truy vấn LLM trực tiếp trong môi trường được quản lý của Snowflake

Chi phí vận hành: Hỗ trợ Hỗ trợ hợp nhất các công cụ thông qua kiến trúc không máy chủ được quản lý hoàn toàn, loại bỏ nhu cầu sử dụng cơ sở dữ liệu vectơ bên ngoài

Khả năng mở rộng tự phục vụ: Tiêu chuẩn hóa logic kinh doanh thông qua một mô hình ngữ nghĩa trung tâm để đảm bảo mọi bộ phận đều sử dụng các định nghĩa dữ liệu nhất quán

🔎 Bạn có biết? 78% nhân viên hiện nay mang theo các công cụ AI của riêng mình đến nơi làm việc (BYOAI). Tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ, số nhân viên mang theo các công cụ AI của riêng mình tăng lên 80%. Nói một cách đơn giản, nếu nhóm của bạn không thể dễ dàng thu được thông tin chi tiết từ dữ liệu nội bộ, họ sẽ chuyển sang sử dụng các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) bên ngoài chưa được kiểm định. Điều này tạo ra một lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng. Bằng cách triển khai Cortex, bạn sẽ mang đến cho nhóm của mình tốc độ xử lý dựa trên AI mà họ đang tìm kiếm, đồng thời vẫn giữ dữ liệu nhạy cảm của công ty an toàn trong môi trường được quản lý chặt chẽ của Snowflake.

Những giới hạn khi sử dụng Snowflake Cortex cho các nhóm doanh nghiệp

Nhận thức được những giới hạn của công cụ sẽ giúp bạn lập kế hoạch triển khai hiệu quả. Hầu hết những giới hạn này không phải là rào cản, nhưng chúng đòi hỏi một chiến lược có chủ đích:

Tính khả dụng theo khu vực: Kiểm tra tính năng hỗ trợ trên các khu vực đám mây cụ thể của bạn (AWS, Azure hoặc GCP) trước khi commit phiên bản sản xuất

Nợ mô hình ngữ nghĩa: Duy trì lớp ngữ nghĩa dựa trên YAML khi các lược đồ cơ sở của bạn phát triển để ngăn chặn sự suy giảm độ chính xác của truy vấn

Độ phức tạp của truy vấn: Tối ưu hóa các mô hình dữ liệu được chuẩn hóa cao thành các thiết kế phẳng hơn, theo cấu trúc sao (star-schema) để giúp mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) xử lý các phép nối phức tạp một cách đáng tin cậy hơn

Các đường ống dữ liệu không cấu trúc: Chuẩn bị quy trình tiền xử lý để trích xuất và tải văn bản từ các tệp PDF hoặc hình ảnh vào các bảng Snowflake để lập chỉ mục cho Cortex Search

Tiêu thụ tín dụng: Theo dõi thanh toán dựa trên token thông qua các công cụ giám sát tài nguyên chuyên dụng để ngăn chặn sự gia tăng đột biến không lường trước được trong chi phí kho dữ liệu

Bạn có thể giảm thiểu hầu hết những thách thức này bằng cách xác định rõ quyền sở hữu đối với mô hình ngữ nghĩa của mình, bắt đầu từ các miền dữ liệu được mô hình hóa tốt, và chủ động theo dõi việc sử dụng cũng như chi phí.

Cách ClickUp nâng cao quy trình làm việc và phân tích doanh nghiệp

Mặc dù Snowflake Cortex là một công cụ hàng đầu để truy vấn và hiển thị dữ liệu từ kho dữ liệu của bạn, nhưng dữ liệu đó thường vẫn giữ nguyên trạng thái tĩnh khi được hiển thị trên bảng điều khiển BI. ClickUp sẽ xử lý các công việc liên quan và nhiều hơn thế nữa!

ClickUp là một Không gian Làm việc AI tích hợp. Nó giúp kết nối các công việc, dự án, tài liệu, quy trình tự động hóa và AI của bạn trong một hệ thống duy nhất, giúp nhóm của bạn tránh tình trạng phân tán công việc và tiến hành từ kế hoạch đến thực thi trong một luồng liền mạch.

Hãy cùng tìm hiểu chi tiết hơn! 👀

Áp dụng các thông tin chi tiết từ Snowflake vào hoạt động kinh doanh với Bảng điều khiển ClickUp

Snowflake Cortex xác định "cái gì", chẳng hạn như sự gia tăng đột ngột về rủi ro dự án hoặc sự sụt giảm hiệu quả sử dụng tài nguyên, nhưng hệ thống dữ liệu thường chỉ dừng lại ở mức thông tin. Bảng điều khiển ClickUp đóng vai trò là lớp thực thi cho các kết quả phân tích từ Snowflake.

Trực quan hóa dữ liệu phức tạp với ClickUp

Nó đưa các chỉ số cấp cao của bạn vào cùng không gian làm việc nơi nhóm của bạn thực hiện công việc, loại bỏ gánh nặng về bối cảnh khi phải chuyển đổi giữa công cụ BI và kế hoạch dự án.

Dưới đây là cách bạn có thể sử dụng Bảng điều khiển ClickUp:

Dự báo rủi ro dự án: Triển khai Triển khai AI Cards để tự động sắp xếp dòng thời gian và cân bằng khối lượng công việc, đảm bảo các giải pháp chiến lược do Cortex xác định được thực hiện đúng tiến độ

Theo dõi tác động đến doanh thu: Tích hợp Tích hợp Calculation Cards để theo dõi số giờ tính phí và hiệu suất của các dự án tiềm năng so với số liệu thực tế của toàn bộ bộ phận mà bạn đang trích xuất từ Snowflake

Hình dung quá trình triển khai chiến dịch: Tạo các tiện ích tùy chỉnh để xem nhóm tiếp thị của bạn đang triển khai như thế nào trên các kênh hiệu quả cao cụ thể mà Cortex đã xác định

Tập trung các cổng thông tin khách hàng: Tổng hợp phản hồi từ các bên liên quan bên ngoài và tình trạng dự án nội bộ vào một chế độ xem duy nhất để đảm bảo các đối tác luôn đồng bộ với các cột mốc quan trọng dựa trên dữ liệu

Xóa bỏ khoảng cách kiến thức nội bộ với ClickUp Brain

Nếu Snowflake Cortex là động cơ cho kho dữ liệu của bạn, thì ClickUp Brain chính là động cơ cho kiến thức vận hành của bạn. Nó hoạt động như một mạng thần kinh xuyên suốt các dự án, tài liệu và con người của bạn, đảm bảo rằng những thông tin chi tiết bạn tìm thấy trong Snowflake không bị lạc lõng trong biển công việc.

Bằng cách kết nối dữ liệu trong không gian làm việc của bạn, Brain mang đến khả năng truy vấn bằng ngôn ngữ tự nhiên tương tự như Cortex dành cho các bảng SQL của bạn.

Dưới đây là cách thực hiện:

Truy vấn câu trả lời ngay lập tức: Sử dụng Sử dụng Enterprise Search để tìm chủ sở hữu dự án, các phiên bản tệp cụ thể hoặc phản hồi từ các bên liên quan trên toàn bộ không gian làm việc của bạn mà không cần phải tìm kiếm thủ công

Tự động hóa việc theo dõi tiến độ: Triển khai Triển khai AI Stand-ups để tổng hợp các cập nhật hàng ngày và các rào cản thành một bản tóm tắt rõ ràng, loại bỏ nhu cầu tổ chức các cuộc họp về trạng thái thủ công

Tóm tắt bối cảnh cuộc họp: Chuyển đổi bản ghi và đoạn trích từ Chuyển đổi bản ghi và đoạn trích từ AI SyncUps thành các bản tóm tắt có thể tìm kiếm và danh sách công việc tự động hóa để đảm bảo nhóm thống nhất về các bước tiếp theo

Khi Snowflake Cortex đưa ra một thông tin chi tiết, bạn có thể giao công việc tiếp theo cho các ClickUp Super Agents. Những đồng nghiệp ảo này hoạt động với các kỹ năng ngang tầm con người, như gửi tin nhắn cho các bên liên quan, phân công công việc và soạn thảo tài liệu, để đảm bảo các kết quả dựa trên dữ liệu được thực thi 24/7 mà không cần giám sát thủ công. Nó có thể giúp bạn thực hiện những việc sau: Tự động hóa việc phân công công việc thường xuyên: Chỉ định một đại lý để theo dõi các công việc cụ thể được đồng bộ hóa với Snowflake và tự động chuyển chúng đến các thành viên phù hợp trong nhóm dựa trên khối lượng công việc hiện tại của họ

Giữ vững nhận thức về bối cảnh: Sử dụng các tác nhân để theo dõi bối cảnh dự án một cách âm thầm ở chế độ nền, cung cấp các câu trả lời tức thì và phù hợp với bối cảnh cho các câu hỏi liên quan đến các sáng kiến dữ liệu đang triển khai của bạn

Mở rộng bộ nhớ tổ chức: Tận dụng bộ nhớ vô hạn của Super Agents để thu thập và cập nhật cơ sở kiến thức nội bộ khi các quyết định được đưa ra, đảm bảo nhóm của bạn không bao giờ lặp lại những sai lầm phân tích tương tự

Kích hoạt các quy trình làm việc ngay lập tức với ClickUp tự động hóa

Khi Snowflake Cortex phát hiện một sự bất thường hoặc xu hướng quan trọng, sự chậm trễ giữa việc thu thập thông tin và hành động sẽ làm giảm hiệu quả của nó. ClickUp tự động hóa chuyển đổi các cảnh báo dựa trên dữ liệu thành các công việc được định nghĩa rõ ràng và có thể lặp lại. Bạn loại bỏ các bước chuyển giao thủ công thường khiến các thông tin quan trọng bị bỏ sót bằng cách kết nối trực tiếp môi trường phân tích với lớp thực thi.

Kích hoạt các quy trình tự động hóa ClickUp tùy chỉnh bằng cách cấu hình logic trong AI Automation Builder

Sử dụng ClickUp tự động hóa để:

Tiêu chuẩn hóa quy trình phản hồi: Tự động áp dụng các mẫu có sẵn cho các công việc mới để đảm bảo mọi nhóm đều tuân thủ cùng một quy trình tiêu chuẩn (SOP) cho các giải pháp dựa trên dữ liệu

Phân công công việc một cách linh hoạt: Tự động phân công công việc cho người tạo công việc, người theo dõi hoặc trưởng bộ phận cụ thể dựa trên sự thay đổi trạng thái hoặc việc gửi biểu mẫu để đảm bảo dự án luôn tiến triển

Tạo các bản cập nhật được hỗ trợ bởi AI: Kích hoạt Kích hoạt AI Fields để tự động điền tóm tắt công việc, phân tích cảm xúc hoặc cập nhật dự án ngay khi đạt đến ngưỡng dữ liệu nhất định

Kết nối hệ thống công nghệ của bạn: Sử dụng các tích hợp sẵn có hoặc webhooks để đồng bộ hóa các hành động với các công cụ bên ngoài như HubSpot hoặc GitHub, đảm bảo rằng các kết quả phân tích từ Snowflake sẽ kích hoạt cập nhật trên tất cả các ứng dụng doanh nghiệp.

Tiêu chuẩn hóa nhật ký quyết định và các tài liệu hướng dẫn thực hiện với ClickUp Docs

Giá trị của một thông tin chi tiết từ Snowflake Cortex chỉ thực sự có ý nghĩa khi nó khơi gợi ra một kế hoạch cụ thể. Nếu kết quả phân tích của bạn nằm trong một công cụ và việc thực thi dự án lại nằm trong một công cụ khác, bạn sẽ đối mặt với "hội chứng trang giấy trắng", nơi các nhóm gặp khó khăn trong việc biến dữ liệu thành hành động.

ClickUp Tài liệu đóng vai trò như một cầu nối, cho phép bạn xây dựng các trang wiki và quy trình làm việc (SOP) đã được xác thực, được tích hợp sẵn với các quy trình làm việc của bạn.

Quản lý các nhiệm vụ ClickUp và mẫu trực tiếp từ ClickUp Docs

ClickUp Tài liệu có thể giúp bạn:

Kết nối kết quả phân tích với quy trình làm việc: Kết nối trực tiếp các bản ghi nghiên cứu và quyết định của bạn với các công việc và tiện ích để mọi người đóng góp đều có đầy đủ bối cảnh Snowflake ngay trong trình chỉnh sửa của họ

Chuyển đổi văn bản thành hành động: Biến các ý tưởng từ bản tóm tắt dự án của bạn thành Biến các ý tưởng từ bản tóm tắt dự án của bạn thành các nhiệm vụ ClickUp có thể theo dõi ngay lập tức bằng cách sử dụng lệnh gạch chéo, đảm bảo không có phần nào trong chiến lược dữ liệu của bạn bị bỏ sót.

Hợp tác xây dựng quy trình kỹ thuật: Chỉnh sửa các tài liệu hướng dẫn (playbooks) theo thời gian thực cùng với nhóm của bạn để chuyển từ việc phân tích dữ liệu thô sang một kế hoạch được ghi chép rõ ràng mà không gặp vấn đề về kiểm soát phiên bản

Quản lý kiến thức tổ chức: Xây dựng một trung tâm tài liệu (Docs Hub) có thể tìm kiếm với các trang con và các băng rôn được mã hóa theo màu sắc để phân loại các lộ trình phân tích doanh nghiệp và cơ sở kiến thức của bạn

Chúng tôi không phải là những người duy nhất cho rằng ClickUp có thể giúp hợp tác trở nên dễ dàng hơn. Khách hàng của chúng tôi cũng đồng ý! Dưới đây là chia sẻ của một khách hàng ClickUp:

Là thành viên của nhóm Vận hành, chúng tôi luôn có những cuộc hội thoại về cách hợp tác hiệu quả hơn giữa các bộ phận khác nhau. ClickUp đã cung cấp cho chúng tôi một nền tảng trung tâm để quản lý, theo dõi và báo cáo về từng bộ phận.

Đã đóng khoảng cách giữa phân tích và thực thi

Snowflake Cortex giúp giảm bớt rào cản tham gia vào phân tích doanh nghiệp. Người dùng doanh nghiệp của bạn có thể đặt câu hỏi bằng ngôn ngữ tự nhiên trong khi vẫn duy trì mức độ bảo mật và quản trị nghiêm ngặt mà các doanh nghiệp yêu cầu.

Tuy nhiên, thành công của nó phụ thuộc vào việc xây dựng mô hình ngữ nghĩa một cách cẩn trọng, định nghĩa vai trò rõ ràng và cam kết duy trì liên tục.

Khi phân tích dựa trên AI trở thành tiêu chuẩn mới, những doanh nghiệp thành công sẽ là những doanh nghiệp đầu tư vào mô hình tự phục vụ có quản lý ngay từ hôm nay. Họ sẽ vượt xa các đối thủ cạnh tranh vẫn đang phải chuyển mọi câu hỏi kinh doanh qua nhóm dữ liệu luôn quá tải.

Đó chính là nơi ClickUp phát huy tác dụng: không phải để thay thế Snowflake, mà là lớp thực thi nơi các thông tin chi tiết được chuyển hóa thành các kế hoạch được ghi chép, công việc được phân công và việc theo dõi thực hiện. Snowflake Cortex giúp các nhóm nhận được câu trả lời có cơ sở nhanh hơn. ClickUp giúp các nhóm hành động dựa trên những câu trả lời đó bằng cách chuyển đổi thông tin chi tiết thành công việc, tài liệu, quy trình làm việc và trách nhiệm trong một không gian làm việc duy nhất. Bắt đầu sử dụng ClickUp miễn phí để duy trì sự kết nối giữa phân tích và thực thi.

Câu hỏi thường gặp (FAQ)

Cortex Analyst được thiết kế để thực hiện phân tích bằng ngôn ngữ tự nhiên trên dữ liệu có cấu trúc, trong khi Cortex Agents có thể điều phối các quy trình làm việc nhiều bước kết hợp các tính năng như Analyst, Search và các công cụ khác.

Đúng vậy, Cortex Analyst được thiết kế riêng cho người dùng kinh doanh không biết SQL. Họ có thể đặt câu hỏi bằng tiếng Anh thông thường, mặc dù độ chính xác của câu trả lời phụ thuộc vào một mô hình ngữ nghĩa được định nghĩa rõ ràng.

Cortex sử dụng mô hình tính phí theo mức sử dụng, liên kết với lượng token LLM và tài nguyên tính toán. Các doanh nghiệp cần theo dõi khối lượng truy vấn và cài đặt ngân sách thông qua các công cụ giám sát tài nguyên của Snowflake để tránh các chi phí phát sinh ngoài dự kiến.

Cortex cung cấp một môi trường được quản lý và kiểm soát chặt chẽ với tính năng bảo mật tích hợp, giúp đơn giản hóa quá trình triển khai. Các giải pháp tùy chỉnh mang lại sự linh hoạt cao hơn nhưng yêu cầu bạn phải tự duy trì hạ tầng LLM, thiết kế lời nhắc và các biện pháp kiểm soát bảo mật, dẫn đến chi phí vận hành tăng đáng kể.