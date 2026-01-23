10 giải pháp thay thế Copient AI tốt nhất cho nhóm vào năm 2026

Copient AI được thiết kế cho một mục đích duy nhất: giúp nhân viên bán hàng luyện tập các cuộc hội thoại thông qua mô phỏng vai trò được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo. Điều này hoạt động tốt cho việc luyện tập, nhưng nó chưa đáp ứng được những gì mà hầu hết các nhóm bán hàng thực sự cần hàng ngày.

Đào tạo không tồn tại độc lập. Nó phải kết nối với các giao dịch thực tế, nội dung thực tế và thực thi thực tế.

Hướng dẫn này giới thiệu 10 giải pháp thay thế Copient AI, từ các công cụ huấn luyện và hỗ trợ bán hàng đến các nền tảng tích hợp học tập vào quy trình làm việc thực tế. Nếu bạn đang tìm kiếm các giải pháp vượt ra ngoài các cuộc hội thoại mô phỏng và hỗ trợ cách đội ngũ bán hàng thực sự hoạt động, bạn đã đến đúng nơi.

Tại sao nên chọn các giải pháp thay thế Copient AI?

Các giải pháp thay thế Copient AI dành cho các nhóm bán hàng tìm kiếm phương pháp đào tạo khác biệt, các nhà tiếp thị cần công cụ viết AI, hoặc các tổ chức mong muốn khả năng xử lý workflow AI rộng hơn.

Vấn đề cốt lõi là Copient AI tập trung hẹp vào các tình huống mô phỏng vai trò bán hàng. Bạn có thể xem xét các lựa chọn khác vì một số lý do chính:

Nhu cầu đào tạo chuyên sâu: Một số nhóm cần phân tích sâu hơn, phương pháp huấn luyện khác biệt hoặc các tình huống cụ thể theo ngành để nâng cao hiệu quả hỗ trợ bán hàng và thực hành trực tuyến.

Tích hợp quy trình làm việc rộng hơn: Các tổ chức có thể muốn một công cụ huấn luyện AI có thể kết nối với các công cụ quản lý dự án và Các tổ chức có thể muốn một công cụ huấn luyện AI có thể kết nối với các công cụ quản lý dự án và tài liệu bán hàng hiện có của họ để giảm thiểu việc chuyển đổi ngữ cảnh.

Khả năng tạo nội dung: Các nhóm tiếp thị và nội dung thường cần sự hỗ trợ viết lách của AI cho việc luyện tập thuyết trình và kịch bản xử lý phản đối, bên cạnh hoặc thay thế cho đào tạo qua vai diễn.

Tính năng hợp tác nhóm: Nhiều giải pháp thay thế cung cấp Nhiều giải pháp thay thế cung cấp các tính năng hợp tác nhóm tốt hơn để chia sẻ phản hồi do AI tạo ra, theo dõi tiến độ giữa các bộ phận và tích hợp trí tuệ trò chuyện vào quy trình làm việc hàng ngày.

Dưới đây là tóm tắt nhanh để bạn bắt đầu:

Các giải pháp thay thế Copient AI trong nháy mắt

Tên công cụ Tính năng chính Phù hợp nhất cho Giá cả ClickUp ClickUp Brain cho vai trò AI trong bối cảnh và viết lách, Trợ lý Ghi chú AI, Tích hợp Tài liệu, CRM, Tự động hóa, Siêu Đại lý. Các nhóm muốn có quy trình bán hàng được hỗ trợ bởi AI kết nối với thực thi thực tế (từ cá nhân đến doanh nghiệp) Miễn phí vĩnh viễn; Có các kế hoạch trả phí sẵn có. Second Nature Hình đại diện AI cho các tình huống mô phỏng trực tiếp, kịch bản tự động tạo, phân tích hiệu suất, tích hợp CRM và hỗ trợ đa ngôn ngữ. Các nhóm bán hàng doanh nghiệp cần huấn luyện vai trò dựa trên AI thực tế. Giá cả tùy chỉnh Luster. ai Nhân vật AI tùy chỉnh, phản hồi huấn luyện thời gian thực, phân tích khoảng cách kỹ năng dự đoán, phân nhánh tình huống. Các tổ chức bán hàng tập trung vào huấn luyện cá nhân hóa quy mô lớn Giá cả tùy chỉnh Pitch Monster Trò chơi hóa vai trò, thực hành thuyết trình tương tác, bảng xếp hạng, các mô-đun học tập nhỏ gọn có kích thước phù hợp. Các nhóm mong muốn chương trình đào tạo bán hàng tương tác cao, có yếu tố trò chơi. Miễn phí; Kế hoạch trả phí từ $19/người dùng/tháng Yoodli Phân tích giọng nói, phát hiện từ thừa, phản hồi về nhịp độ, và các tình huống mô phỏng đa vai trò. Cá nhân và nhóm nâng cao kỹ năng giao tiếp và trình bày. Miễn phí; Kế hoạch trả phí từ $11/người dùng/tháng Quantified AI Phân tích hành vi, thử nghiệm tin nhắn, mô phỏng do AI hỗ trợ, đánh giá hiệu suất. Các nhóm doanh nghiệp cần thông tin phân tích hiệu suất bán hàng dựa trên dữ liệu. Giá cả tùy chỉnh Copy. ai Tạo nội dung bằng AI, tùy chỉnh giọng điệu thương hiệu, tự động hóa quy trình làm việc, tích hợp CRM. Các nhóm Marketing và GTM cần các quy trình làm việc nội dung được hỗ trợ bởi AI. Miễn phí; Kế hoạch trả phí từ $29/tháng Jasper Đào tạo giọng điệu thương hiệu, quản lý chiến dịch, tạo nội dung đa định dạng. Các nhóm tiếp thị nội dung cần viết AI nhất quán với thương hiệu trên quy mô lớn. Kế hoạch dịch vụ trả phí từ $69/người dùng/tháng Người viết Thực thi hướng dẫn phong cách, quản lý thuật ngữ, bảo mật doanh nghiệp và tuân thủ quy định. Các nhóm doanh nghiệp ưu tiên quản lý thương hiệu và tuân thủ quy định. Giá cả tùy chỉnh Writesonic Tạo nội dung tối ưu hóa SEO, hỗ trợ đa ngôn ngữ, tính năng GEO. Những nhà tiếp thị và người tạo tập trung vào tăng trưởng dựa trên tìm kiếm Miễn phí; Kế hoạch trả phí từ $15/tháng

Cách chúng tôi đánh giá phần mềm tại ClickUp Nhóm biên tập của chúng tôi tuân thủ quy trình minh bạch, dựa trên nghiên cứu và không thiên vị nhà cung cấp, vì vậy bạn có thể tin tưởng rằng các đề xuất của chúng tôi dựa trên giá trị thực sự của sản phẩm. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết về cách chúng tôi đánh giá phần mềm tại ClickUp.

Các giải pháp thay thế Copient AI tốt nhất để sử dụng

Danh sách này bao gồm cả các công cụ mô phỏng vai trò AI là đối thủ trực tiếp của Copient AI và các nền tảng quy trình làm việc AI dành cho các nhóm cần khả năng mở rộng hơn. Lựa chọn phù hợp phụ thuộc vào việc bạn cần một nền tảng đào tạo bán hàng chuyên biệt hay một giải pháp tích hợp toàn diện.

1. ClickUp (Phù hợp nhất cho quản lý bán hàng được hỗ trợ bởi AI với tính năng tạo/lập nội dung tích hợp)

Quản lý tất cả tài liệu, dự án, cuộc hội thoại và hơn thế nữa trên một nền tảng toàn diện với ClickUp.

Là không gian làm việc AI tích hợp đầu tiên trên thế giới, ClickUp thay thế các vai trò riêng lẻ bằng AI bối cảnh hoạt động bên trong các quy trình bán hàng thực tế.

Đầu tiên, ClickUp Brain, trợ lý AI tích hợp sẵn, có thể chạy các tình huống mô phỏng sử dụng dữ liệu giao dịch thực tế, tài liệu liên kết, ghi chú cuộc hội thoại trước đó, công việc và trường CRM. Nhân viên bán hàng có thể yêu cầu nó mô phỏng vai trò của người mua, đưa ra các phản đối có thể xảy ra dựa trên các cuộc hội thoại trước đó, hoặc tinh chỉnh bài thuyết trình sử dụng chính bối cảnh tài khoản mà họ đang làm việc, không phải kịch bản chung chung.

Nhận ngay các thông tin, gợi ý và đề xuất từ trợ lý AI bối cảnh này.

Các tương tác này ngay lập tức được chuyển đổi thành công việc có cấu trúc. Kết quả của các bài tập vai trò có thể được chuyển đổi thành nhiệm vụ ClickUp, bình luận hoặc cập nhật tài liệu chỉ trong một bước.

Các quy trình tự động hóa và Super Agents sau đó điều phối việc thực thi bằng cách phân công chủ sở hữu, cập nhật giai đoạn giao dịch, tạo các bước theo dõi và áp dụng các thỏa thuận cấp độ dịch vụ (SLAs). Thay vì các thông tin huấn luyện tồn tại độc lập, chúng trở thành một phần của quy trình bán hàng được quản lý và theo dõi.

Tạo Super Agents trong ClickUp để tự động hóa các công việc từ đầu đến cuối mà không cần viết một dòng mã nào.

Tiếp theo, các tài liệu hướng dẫn, kịch bản, vị thế cạnh tranh và nội dung hỗ trợ của bạn được lưu trữ trong ClickUp Docs dưới dạng tài liệu động, được liên kết trực tiếp với các công việc và cơ hội. Vì Docs kế thừa quyền truy cập của không gian làm việc và luôn kết nối với quá trình thực thi, các cập nhật về thông điệp sẽ được đồng bộ hóa ngay lập tức trên các giao dịch đang hoạt động và tài liệu đào tạo.

Mọi cuộc hội thoại, mục và công việc đều có thể tìm kiếm được với AI trong ClickUp.

Điều này dẫn chúng ta đến việc học tập liên tục, AI Notetaker trong ClickUp hoàn thành quy trình sau các cuộc gọi trực tiếp. Nó ghi lại bản ghi âm, tóm tắt cuộc thảo luận, trích xuất các phản đối và tín hiệu mua hàng, và tạo ra các mục hành động có cấu trúc.

Những ghi chú này được tích hợp vào ClickUp Brain, làm giàu cho các buổi diễn tập và huấn luyện trong tương lai bằng ngôn ngữ thực tế của khách hàng, đồng thời tự động thúc đẩy các giao dịch thông qua các công việc, tự động hóa và bảng điều khiển bán hàng. Đào tạo, thực thi và phân tích vẫn được kết nối hoàn toàn từ đầu đến cuối.

Các tính năng nổi bật của ClickUp

Hợp tác qua ClickUp Chat : Thảo luận về các câu hỏi khám phá hoặc xử lý phản đối trực tiếp trong các chủ đề trò chuyện Chat liên kết với các giao dịch, giữ cho các cuộc hội thoại huấn luyện gắn liền với các cơ hội thực tế. : Thảo luận về các câu hỏi khám phá hoặc xử lý phản đối trực tiếp trong các chủ đề trò chuyện Chat liên kết với các giao dịch, giữ cho các cuộc hội thoại huấn luyện gắn liền với các cơ hội thực tế.

Cấu trúc bối cảnh bán hàng với Trường Tùy chỉnh: Ghi lại các chi tiết như hồ sơ khách hàng, kích thước giao dịch, các phản đối được nêu ra, mức độ rủi ro hoặc trọng tâm huấn luyện bằng Trường Tùy chỉnh để các tình huống mô phỏng và theo dõi luôn dựa trên thực tế của quy trình bán hàng. Ghi lại các chi tiết như hồ sơ khách hàng, kích thước giao dịch, các phản đối được nêu ra, mức độ rủi ro hoặc trọng tâm huấn luyện bằng Trường Tùy chỉnh để các tình huống mô phỏng và theo dõi luôn dựa trên thực tế của quy trình bán hàng.

Đẩy nhanh tiến độ giao dịch với Trạng thái: Chuyển đổi kết quả của các tình huống mô phỏng thành các bước tiếp theo rõ ràng bằng cách tiến hành các công việc thông qua các trạng thái bán hàng tùy chỉnh phản ánh các giai đoạn đánh giá, theo dõi, đàm phán hoặc chốt đơn.

Quản lý cơ hội trong ClickUp CRM: Theo dõi tài khoản, giao dịch, hoạt động và quyền sở hữu trong các chế độ xem của ClickUp CRM để các thông tin đào tạo ngay lập tức ảnh hưởng đến việc thực thi quy trình bán hàng. Theo dõi tài khoản, giao dịch, hoạt động và quyền sở hữu trong các chế độ xem của ClickUp CRM để các thông tin đào tạo ngay lập tức ảnh hưởng đến việc thực thi quy trình bán hàng.

Tiêu chuẩn hóa huấn luyện với các mẫu: Sử dụng các mẫu công việc, tài liệu và danh sách kiểm tra cho việc chuẩn bị cuộc gọi, các phiên diễn tập vai trò và đánh giá sau cuộc gọi để đảm bảo thực thi bán hàng nhất quán trên nhóm. Sử dụng các mẫu công việc, tài liệu và danh sách kiểm tra cho việc chuẩn bị cuộc gọi, các phiên diễn tập vai trò và đánh giá sau cuộc gọi để đảm bảo thực thi bán hàng nhất quán trên nhóm.

Đồng bộ hóa huấn luyện qua SyncUps: Tổ chức các buổi SyncUps bán hàng có cấu trúc để đánh giá kết quả diễn tập, phân tích cuộc gọi thực tế và rủi ro giao dịch cùng nhau, sau đó khóa các quyết định vào công việc trước khi cuộc họp kết thúc. Tổ chức các buổi SyncUps bán hàng có cấu trúc để đánh giá kết quả diễn tập, phân tích cuộc gọi thực tế và rủi ro giao dịch cùng nhau, sau đó khóa các quyết định vào công việc trước khi cuộc họp kết thúc.

Ưu và nhược điểm của ClickUp

Ưu điểm:

Công việc trong một môi trường duy nhất nơi AI, tài liệu và công việc được kết nối sẵn sàng để loại bỏ sự phân tán thông tin.

Nhận được kết quả phù hợp hơn với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo dựa trên ngữ cảnh từ ClickUp Brain, công cụ hiểu rõ nội dung không gian làm việc của bạn.

Thích ứng với các quy trình làm việc khác nhau cho bán hàng, tiếp thị hoặc vận hành với tính linh hoạt của ClickUp để đáp ứng nhu cầu đa dạng của các nhóm.

Nhược điểm:

Đường cong học tập cho người dùng mới do bộ tính năng phong phú.

Trải nghiệm ứng dụng di động khác biệt so với chức năng trên máy tính để bàn.

Một số tính năng nâng cao yêu cầu thời gian để cấu hình tối ưu.

Giá cả của ClickUp

Đánh giá và nhận xét về ClickUp

G2: 4.7/5 (hơn 9.000 đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (hơn 4.000 đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về ClickUp?

Một đánh giá của người dùng cho biết:

ClickUp cung cấp tất cả các công cụ cần thiết để tạo danh sách công việc, định nghĩa công việc, theo dõi và báo cáo công việc ở mọi giai đoạn của quy trình triển khai. Điều này áp dụng cho dù bạn làm việc độc lập, trong một nhóm hay trên toàn bộ bộ phận. Đường cong học tập có thể tương đối ngắn, NẾU bạn duy trì tiến độ, vì phạm vi rộng lớn của các tính năng có thể gây choáng ngợp. Ngoài ra, tôi rất ấn tượng với sự hỗ trợ từ đội ngũ bán hàng và giải pháp, những người đã giúp chúng tôi tiến bộ và hỗ trợ khi gặp khó khăn.

🚀 Lợi thế của ClickUp: ClickUp BrainGPT là một trợ lý AI độc lập, ưu tiên giọng nói, được thiết kế dựa trên cách các nhóm bán hàng thực sự suy nghĩ và chuẩn bị. Nhân viên bán hàng có thể thảo luận về một bài thuyết trình, luyện tập xử lý phản đối bằng giọng nói hoặc luyện tập cuộc gọi khám phá bằng giọng nói thông qua Talk-to-Text, trong khi BrainGPT phản hồi với các đề xuất dựa trên dữ liệu giao dịch thực tế, tài liệu và lịch sử cuộc gọi gần đây. Tất cả nội dung được tạo ra có thể được chèn trực tiếp vào các công việc, hồ sơ CRM hoặc tài liệu hướng dẫn, biến thực hành nói thành hành động có cấu trúc. Đây là việc thực hành vai trò, ghi chú và chuẩn bị diễn ra với tốc độ của cuộc hội thoại, không phải gõ phím. Tích hợp tất cả công việc của bạn để đạt kết quả nhanh hơn với ClickUp BrainGPT.

2. Second Nature (Phù hợp nhất cho huấn luyện bán hàng AI cấp doanh nghiệp với hình đại diện)

qua Second Nature

Second Nature cung cấp một "huấn luyện viên AI" chuyên dụng sử dụng các hình đại diện động thực tế để tổ chức các phiên diễn tập trực tiếp với nhân viên bán hàng. Nền tảng này đã mở rộng tính năng "Trợ lý AI" để tự động xây dựng các tình huống phức tạp chỉ bằng cách nhập liên kết sản phẩm, URL của khách hàng mục tiêu và trang web của đối thủ cạnh tranh.

Nó nổi bật so với Copient AI nhờ khả năng mở rộng toàn cầu, hỗ trợ hoạt động ở 27 ngôn ngữ với các đặc điểm văn hóa và giọng điệu địa phương. Công cụ này hoàn toàn tuân thủ HIPAA, khiến nó trở thành lựa chọn ưu tiên cho các nhóm bán hàng trong lĩnh vực y tế và khoa học đời sống.

Các tính năng nổi bật của Second Nature

Hình đại diện AI di động: Luyện tập với các hình đại diện ảo chân thực, có chuyển động và biểu cảm tự nhiên, phản ứng động với giọng điệu và phản đối của nhân viên bán hàng.

Trình tạo kịch bản tự động: Tạo nhanh các tình huống mô phỏng bằng cách cung cấp URL cho sản phẩm của bạn và đối thủ cạnh tranh; AI sẽ thu thập dữ liệu để tạo ra một mô phỏng bối cảnh trong vài phút.

Hỗ trợ ngôn ngữ toàn cầu: Tạo một kịch bản đào tạo duy nhất mà AI tự động điều chỉnh cho các nhóm ở 27 ngôn ngữ khác nhau, đảm bảo tính nhất quán trong thông điệp toàn cầu.

Ưu và nhược điểm của Second Nature

Ưu điểm

Các hình đại diện AI tạo ra các trải nghiệm thực hành mô phỏng sát với các cuộc gọi bán hàng thực tế.

Cung cấp đào tạo nhất quán cho các nhóm phân tán mà không cần quản lý phải tham gia vào mỗi phiên đào tạo.

Phân tích chi tiết giúp xác định khoảng trống kỹ năng và đang theo dõi sự tiến bộ của nhân viên bán hàng và nhóm.

Nhược điểm

Tập trung cụ thể vào các trường hợp sử dụng trong bán hàng, do đó giới hạn tính ứng dụng cho các bộ phận khác.

Yêu cầu thời gian thiết lập ban đầu để cấu hình các tình huống phù hợp với quy trình bán hàng của bạn.

Các tương tác với hình đại diện có thể không phản ánh hết các khía cạnh tinh tế của hành vi mua hàng của con người.

Giá cả của Second Nature

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét của Second Nature

G2: 4.8/5 (280+ đánh giá)

Capterra: 4.5/5 (60+ đánh giá)

Người dùng thực tế đang nói gì về Second Nature?

Một đánh giá của người dùng cho biết:

Tôi rất đánh giá cao việc có thể luyện tập với AI bao nhiêu tùy thích. Điều này giúp tôi hiểu rõ hơn về các kịch bản.

3. Luster. ai (Phù hợp nhất cho huấn luyện AI cá nhân hóa quy mô lớn)

Luster. ai tự định vị ở vị trí nền tảng "dự đoán và hỗ trợ" giúp xác định khoảng trống kỹ năng trước khi chúng ảnh hưởng đến doanh thu. Trong khi nhiều công cụ bán hàng tập trung vào các vai trò mô phỏng chung chung, Luster sử dụng động cơ đối thoại độc quyền để tạo ra các mô phỏng siêu thực tế, được tùy chỉnh theo kích thước giao dịch, ngành nghề và nhân vật người mua cụ thể.

Các tính năng của nó bao gồm “EchoIQ”, phân tích hành vi thực tế của khách hàng trong các cuộc gọi để xác định xem đào tạo có thực sự được áp dụng trong thực tế hay không. Luster. ai vượt ra ngoài việc luyện tập đơn thuần và tiến tới huấn luyện chủ động “đề xuất”, gợi ý các bài tập cụ thể dựa trên các cuộc họp sắp tới trong lịch của nhân viên bán hàng.

Các tính năng nổi bật của Luster. ai

Nhân vật AI tùy chỉnh: Tạo các nhân vật AI đại diện cho các loại khách hàng cụ thể của bạn, kèm theo kiến thức ngành và các mẫu cuộc hội thoại thực tế.

Phản hồi huấn luyện thời gian thực: Nhân viên bán hàng nhận được hướng dẫn trong quá trình cuộc hội thoại về nhịp độ và lựa chọn từ ngữ, giúp đẩy nhanh quá trình học tập.

Logic phân nhánh tình huống: Các cuộc hội thoại điều chỉnh dựa trên phản hồi của nhân viên bán hàng, tạo ra nhiều đường dẫn tiềm năng để giữ cho quá trình đào tạo luôn hấp dẫn.

Ưu và nhược điểm của Luster. ai

Ưu điểm:

Các kịch bản đào tạo có thể tùy chỉnh cao: Tạo các trải nghiệm thực hành phù hợp chính xác với phương pháp bán hàng của bạn.

Phản hồi tức thì thúc đẩy phát triển kỹ năng: Huấn luyện thời gian thực giúp nhân viên bán hàng cải thiện nhanh hơn so với đánh giá sau phiên huấn luyện.

Độ khó thích ứng: Trí tuệ nhân tạo điều chỉnh độ phức tạp của tình huống dựa trên hiệu suất của nhân viên bán hàng.

Nhược điểm:

Việc tạo/lập các kịch bản tùy chỉnh đòi hỏi đầu tư thời gian và chuyên môn ban đầu.

Có thể cần điều chỉnh liên tục khi sản phẩm và thị trường phát triển.

Cộng đồng người dùng nhỏ hơn so với các nền tảng đã được thiết lập lâu đời.

Giá cả của Luster. ai

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Luster. ai

G2: Không đủ đánh giá

Capterra: Không đủ đánh giá

Người dùng thực tế đang nói gì về Luster.ai?

Một đánh giá của người dùng cho biết:

Với Luster, nhân viên bán hàng có thể luyện tập kỹ năng mới, kịch bản trò chuyện và phản hồi phản đối trong một môi trường thực tế cao, ít rủi ro. Điều này cho phép họ có nhiều cơ hội thực hành hơn và nhận phản hồi thời gian thực từ AI. Nhân viên bán hàng đã tự tin hơn và đánh giá cao tính thực tế của các tình huống. Các nhà lãnh đạo bán hàng của chúng tôi cũng yêu thích Luster vì nó cho phép họ nhanh chóng đánh giá kỹ năng của nhóm và tập trung vào huấn luyện mà không phải chịu gánh nặng lớn khi phải nghe hàng loạt cuộc gọi trực tiếp hoặc ghi âm.

4. Pitch Monster (Phù hợp nhất cho trải nghiệm đào tạo bán hàng có yếu tố trò chơi)

qua Pitch Monster

Pitch Monster dựa trên triết lý rằng “hoạt động không đồng nghĩa với khả năng”. Thay vì đào tạo dài hạn thỉnh thoảng, nó cung cấp một môi trường thực hành vai trò với tần suất cao, nơi nhân viên có thể thất bại an toàn và cải tiến nhanh chóng.

Nền tảng đã phát triển AI của mình để hoạt động như một "Sales Grammarly", cung cấp các đề xuất ngôn ngữ theo thời gian thực để giúp nhân viên bán hàng loại bỏ các câu sáo rỗng và cải thiện nhịp độ của cuộc hội thoại trong quá trình luyện tập.

So với Copient AI, nó cung cấp tùy chỉnh sâu về nhân vật khách hàng tiềm năng (buyer personas) — cho phép quản lý mô phỏng các mức độ "khó khăn" cụ thể và các ICP (Ideal Customer Profiles) thiếu kiên nhẫn. Bước chuyển hướng này sang các mô phỏng siêu thực tế, giàu ngữ cảnh giúp thu hẹp khoảng cách giữa "luyện tập" và thực tế đầy rủi ro của các cuộc gọi khám phá trực tiếp.

Các tính năng nổi bật của Pitch Monster

Trải nghiệm học tập gamified: Bảng xếp hạng và huy hiệu biến quá trình đào tạo thành một hoạt động cạnh tranh, khuyến khích nhân viên bán hàng thực hành thường xuyên hơn.

Các mô-đun đào tạo ngắn gọn: Các phiên thực hành ngắn gọn, tập trung có thể lồng ghép vào các khoảng trống trong ngày làm việc của nhân viên bán hàng, cho phép thực hành có ý nghĩa trong vài phút.

Thực hành thuyết trình tương tác: Nhân viên bán hàng ghi lại quá trình trình bày các yếu tố thuyết trình và nhận phản hồi do AI hỗ trợ về cách trình bày và thông điệp.

Ưu và nhược điểm của Pitch Monster

Ưu điểm:

Tăng cường sự tham gia trong đào tạo: Gamification khuyến khích các nhóm bán hàng thực hành một cách đều đặn hơn.

Lịch trình linh hoạt: Các mô-đun ngắn cho phép nhân viên bán hàng đào tạo trong các khoảng nghỉ tự nhiên mà không làm gián đoạn thời gian bán hàng.

Động lực cạnh tranh: Bảng xếp hạng và thách thức nhóm tạo ra trách nhiệm xã hội.

Nhược điểm:

Gamification có thể không phù hợp với tất cả các loại tính cách hoặc văn hóa tổ chức.

Không toàn diện bằng các nền tảng tập trung vào mô phỏng cuộc hội thoại đầy đủ.

Yêu cầu nỗ lực của quản lý để duy trì động lực cạnh tranh theo thời gian.

Giá cả của Pitch Monster

Miễn phí

Premium: $19/người dùng mỗi tháng

Kinh doanh: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Pitch Monster

G2: Không đủ đánh giá

Capterra: Không đủ đánh giá

Người dùng thực tế nói gì về Pitch Monster?

Một đánh giá của người dùng cho biết:

Hệ thống giúp nhân viên mới sẵn sàng thực hiện cuộc gọi chỉ sau ba tuần. Chúng tôi sử dụng các tình huống ngắn gọn, thực tế, một huấn luyện viên AI và bảng điểm (hiện tại là top 10) để thúc đẩy quá trình luyện tập. Quản trị viên rất đơn giản: chúng tôi kết nối từ hệ thống quản lý học tập (LMS), tạo trang đích SharePoint đơn giản và đang theo dõi việc sử dụng/cải thiện. Giao diện người dùng đã được cải thiện liên tục, dịch vụ ổn định và bộ phận Hỗ trợ/Thành công phản hồi nhanh chóng và hữu ích.

5. Yoodli (Phù hợp nhất cho huấn luyện phát biểu cá nhân và kỹ năng trình bày)

qua Yoodli

Yoodli là một công cụ huấn luyện giọng nói AI tập trung vào các kỹ thuật giao tiếp, nhịp độ, từ lấp đầy và ngôn ngữ cơ thể, thay vì chỉ tập trung vào kịch bản bán hàng.

Nó có tích hợp sâu với Salesforce, cho phép nhân viên bán hàng khởi chạy các bài tập mô phỏng trực tiếp từ một cơ hội mở. Công cụ này cũng giới thiệu tính năng “Multi-Persona Roleplays”, cho phép người dùng thực hành trước một ban giám khảo AI gồm các bên liên quan để mô phỏng các quyết định mua hàng phức tạp dựa trên ủy ban.

Là một giải pháp thay thế cho Copient AI, nó hoạt động như một "phòng tập riêng tư" nơi nhân viên có thể thử nghiệm mà không cần sự giám sát của quản lý. Trong khi Copient thường được sử dụng cho việc chứng nhận từ trên xuống, Yoodli thường được các cá nhân sử dụng như một công cụ phát triển cá nhân để hoàn thiện phong cách lãnh đạo và cách trình bày trong các cuộc họp Zoom hoặc Google Meet trực tiếp.

Các tính năng nổi bật của Yoodli

Phân tích giọng nói và phản hồi: Trí tuệ nhân tạo phân tích các bản ghi âm để xác định các từ thừa, vấn đề về nhịp độ và các vấn đề về độ rõ ràng.

Theo dõi từ thừa: Theo dõi chi tiết các từ thừa cụ thể theo thời gian giúp người dùng nhận thấy sự cải thiện và xác định các thói quen lặp đi lặp lại.

Phân tích nhịp độ và thời gian: Phản hồi về tốc độ nói giúp người trình bày tìm ra nhịp độ phù hợp cho nội dung của mình.

Ưu và nhược điểm của Yoodli

Ưu điểm:

Phản hồi khách quan: Phân tích AI loại bỏ tính chủ quan của phản hồi con người về phong cách nói.

Tính khả dụng của gói Miễn phí: Người dùng cá nhân có thể truy cập các tính năng cơ bản mà không cần sự phê duyệt ngân sách từ tổ chức.

Áp dụng ngoài lĩnh vực bán hàng: Hữu ích cho mọi tình huống giao tiếp, bao gồm các buổi thuyết trình và cuộc họp.

Nhược điểm:

Tập trung vào cơ chế triển khai thay vì chiến lược cuộc hội thoại hoặc chất lượng nội dung.

Không mô phỏng các cuộc hội thoại tương tác hoặc phản hồi của người mua.

Không phù hợp cho các nhóm cần thực hành các tình huống cụ thể trong bán hàng.

Giá cả của Yoodli

Miễn phí

Pro: $11/người dùng mỗi tháng

Nâng cao: $28/người dùng mỗi tháng

Nhóm & Doanh nghiệp: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Yoodli

G2: Không đủ đánh giá

Capterra: Không đủ đánh giá

Người dùng thực tế đang nói gì về Yoodli?

Một đánh giá của người dùng cho biết:

Yoodli cho phép nhân viên bán hàng thực hiện các cuộc hội thoại thời gian thực với các hình đại diện AI được xây dựng dựa trên các nhân vật và đối tượng thực tế của chúng tôi. Điều này đã vô cùng hữu ích trong việc đào tạo nhân viên bán hàng về các bản trình bày mới, kịch bản trò chuyện và ra mắt sản phẩm. Quy trình này mang lại cảm giác chân thực, và các nhóm hỗ trợ đào tạo có được dữ liệu cụ thể về cách trình bày, nhịp độ, từ thừa, độ rõ ràng, cùng với tiêu chí đậu/rớt và xu hướng để tập trung huấn luyện vào những điểm quan trọng.

6. Quantified AI (Phù hợp nhất cho các phân tích hiệu suất bán hàng dựa trên dữ liệu)

qua Quantified AI

Quantified AI sử dụng phân tích hành vi để giải mã các mẫu giao tiếp cụ thể thúc đẩy kết quả bán hàng thành công.

Khác với Copient AI, tập trung vào việc cung cấp một nền tảng cho các hoạt động chung, Quantified áp dụng phương pháp “Success Blueprint”, phân tích các nhân viên xuất sắc nhất của bạn để tạo ra các mô phỏng giúp đào tạo phần còn lại của nhóm sao chép những hành vi thành công đó.

Nền tảng này gần đây đã tích hợp các chỉ số "Trí tuệ cảm xúc" tiên tiến để đánh giá nhân viên bán hàng về khả năng đồng cảm, xây dựng niềm tin và tạo dựng mối quan hệ.

Quantified AI đặc biệt được ưa chuộng trong các ngành công nghiệp có quy định nghiêm ngặt như dược phẩm và dịch vụ tài chính vì nó cung cấp bằng chứng khách quan, dựa trên dữ liệu về "sự sẵn sàng", loại bỏ sự thiên vị của quản lý trong quá trình chứng nhận.

Các tính năng nổi bật của Quantified AI

Phân tích hành vi: Nền tảng sử dụng phân tích hành vi để xác định những yếu tố phân biệt giữa nhân viên xuất sắc và nhân viên bình thường.

Kiểm tra thông điệp: Thử nghiệm các phương pháp tiếp cận và đề xuất giá trị khác nhau để xác định phiên bản nào mang lại hiệu quả tốt nhất.

Mô phỏng được hỗ trợ bởi AI: Các tình huống thực hành tạo ra dữ liệu hiệu suất chi tiết, được tích hợp vào phân tích tổ chức.

Ưu và nhược điểm của Quantified AI

Ưu điểm:

Quyết định huấn luyện dựa trên dữ liệu: Phân tích giúp quản lý tập trung thời gian huấn luyện vào các hành vi ảnh hưởng đến kết quả bán hàng.

Tối ưu hóa thông điệp: Khả năng thử nghiệm giúp các tổ chức hoàn thiện chiến lược bán hàng dựa trên bằng chứng.

Những thông tin chi tiết quy mô doanh nghiệp: Dữ liệu tổng hợp giúp phát hiện các mẫu mà các phiên huấn luyện cá nhân có thể bỏ qua.

Nhược điểm:

Tập trung vào doanh nghiệp có thể không phù hợp với các nhóm bán hàng nhỏ hơn.

Yêu cầu lượng dữ liệu đủ lớn để tạo ra những thông tin có giá trị.

Việc triển khai có thể yêu cầu nỗ lực quản lý thay đổi đáng kể.

Giá cả AI được định lượng

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét AI được định lượng

G2: Không đủ đánh giá

Capterra: Không đủ đánh giá

Người dùng thực tế đang nói gì về Quantified AI?

Một đánh giá của người dùng cho biết:

Quantified, một startup chuyên về công nghệ đào tạo bán hàng, đã ra mắt nền tảng mới sử dụng AI để mô phỏng các cuộc hội thoại bán hàng và cung cấp huấn luyện cho nhân viên bán hàng. Mục tiêu của nền tảng Quantified là làm cho đào tạo bán hàng trở nên hiệu quả và hiệu quả hơn. Phần mềm với khả năng phân tích kinh doanh và bán hàng mạnh mẽ được hỗ trợ bởi AI cho phép đạt được hiệu suất cao và linh hoạt.

7. Copy. ai (Tốt nhất cho việc tạo nội dung AI và tự động hóa quy trình làm việc tiếp thị)

Copy. ai là một nền tảng AI toàn diện cho chiến lược tiếp thị (GTM AI Platform) vượt ra ngoài việc viết nội dung đơn thuần để điều phối toàn bộ quy trình tiếp thị.

Nó tập trung vào việc thực thi chu kỳ bán hàng với khối lượng lớn - từ nghiên cứu khách hàng tiềm năng tự động hóa đến tạo ra các chiến dịch tiếp cận cá nhân hóa cao quy mô lớn. Công cụ này có studio "Content Agent Studio" chuyên dụng, cho phép các nhóm xây dựng các tác nhân tự động có thể nghiên cứu các vòng gọi vốn gần đây của khách hàng tiềm năng hoặc hoạt động trên LinkedIn của họ và soạn thảo một bài thuyết trình tùy chỉnh trước khi nhân viên bán hàng mở hộp thư đến của mình.

Thay vì hoạt động như một hệ thống đào tạo độc lập, Copy. ai tích hợp trực tiếp với các hệ thống CRM như Salesforce và HubSpot để tự động hóa các công việc "trước giao dịch" và "sau giao dịch". Điều này khiến nó trở thành lựa chọn ưu tiên cho các nhóm muốn loại bỏ các công việc hành chính thủ công và duy trì giọng điệu thương hiệu nhất quán trên mọi điểm tiếp xúc kỹ thuật số.

Các tính năng nổi bật của Copy. ai

Mẫu nội dung có sẵn: Truy cập các mẫu cho email, bài đăng trên mạng xã hội và khung sườn bài viết blog để đẩy nhanh quá trình tạo/lập nội dung.

Tùy chỉnh giọng điệu thương hiệu: Đào tạo AI dựa trên Đào tạo AI dựa trên các ví dụ và phong cách giọng điệu thương hiệu của bạn để nội dung được tạo ra có giọng điệu nhất quán.

Tự động hóa quy trình làm việc: Xây dựng các quy trình làm việc tự động để xử lý các công việc lặp đi lặp lại như tạo biến thể nội dung trên mạng xã hội hoặc soạn thảo email.

Ưu và nhược điểm của Copy. ai

Ưu điểm:

Tạo nội dung nhanh chóng: Sản xuất bản nháp đầu tiên một cách nhanh chóng cho nhiều loại nội dung khác nhau.

Đa dạng mẫu: Thư viện mẫu phong phú đáp ứng hầu hết các nhu cầu nội dung tiếp thị phổ biến.

Gói miễn phí có sẵn: Các nhóm có thể thử nghiệm nền tảng và tạo nội dung giới hạn mà không cần cam kết tài chính.

Nhược điểm:

Nội dung được tạo ra thường yêu cầu chỉnh sửa và hoàn thiện bởi con người.

Không được thiết kế cho việc luyện tập cuộc hội thoại bán hàng hoặc các tình huống mô phỏng vai trò.

Đào tạo giọng điệu thương hiệu yêu cầu đầu tư ban đầu cho việc thiết lập.

Giá cả của Copy. ai

Miễn phí

Ưu điểm: $29/tháng

Enterprise: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Copy. ai

G2: 4.8/5 (190+ đánh giá)

Capterra: 4.4/5 (65+ đánh giá)

Người dùng thực tế đang nói gì về Copy. ai?

Một đánh giá của người dùng cho biết:

– Công cụ AI tuyệt vời cho việc tạo nội dung như blog, bài đăng trên mạng xã hội, email, v.v. – Dễ sử dụng cho người mới bắt đầu và giao diện người dùng đơn giản với thư viện mẫu phong phú – Hỗ trợ nhiều ngôn ngữ – Trình chỉnh sửa văn bản cơ bản nhưng hiệu quả, tương tự Tài liệu Google, giúp bạn làm việc trong hệ sinh thái Copy.ai – Hữu ích cho các nhà tiếp thị

8. Jasper (Phù hợp nhất cho nội dung AI nhất quán với thương hiệu trên quy mô lớn)

qua Jasper AI

Nội dung do AI tạo ra nghe có vẻ chung chung và không phù hợp với thương hiệu của công ty, đòi hỏi phải chỉnh sửa nhiều để phù hợp với giọng điệu của công ty. Thời gian tiết kiệm được nhờ AI lại bị mất trong quá trình chỉnh sửa, và sự không nhất quán trong thương hiệu khiến khách hàng bối rối.

Jasper là nền tảng nội dung AI được thiết kế cho các nhóm marketing cần duy trì tính nhất quán của thương hiệu trên khối lượng lớn nội dung. Đây là một trong những lựa chọn hàng đầu thay thế ChatGPT cho các nhà tiếp thị. Với tính năng đào tạo giọng điệu thương hiệu, nội dung do AI tạo ra sẽ phù hợp với phong cách của bạn ngay từ bản nháp đầu tiên, đảm bảo tính nhất quán và tiết kiệm đáng kể thời gian chỉnh sửa.

Khác với Copient AI, tập trung vào đào tạo bằng lời nói và mô phỏng cho nhân viên bán hàng, Jasper tập trung vào việc truyền tải thông điệp của thương hiệu theo mô hình "omnichannel", đảm bảo rằng mọi tài liệu bán hàng, từ chuỗi email đến bản trình bày, đều tuân thủ một giọng điệu thống nhất.

Còn có “Jasper IQ”, một trung tâm bối cảnh có khả năng hấp thụ dữ liệu cụ thể của công ty và hướng dẫn phong cách của bạn để loại bỏ kết quả chung chung, “máy móc” thường thấy trong các mô hình ngôn ngữ lớn (LLMs) tiêu chuẩn.

Các tính năng nổi bật của Jasper

Đào tạo giọng điệu thương hiệu: Tải lên nội dung hiện có và hướng dẫn phong cách để đào tạo Jasper về giọng điệu độc đáo của thương hiệu bạn.

Quản lý chiến dịch: Tạo Tạo kế hoạch bán hàng và nội dung cho toàn bộ chiến dịch tiếp thị trong một không gian làm việc thống nhất.

Tạo nội dung đa định dạng: Tạo nội dung cho bài viết, bài đăng trên mạng xã hội và chiến dịch email từ cùng một nền tảng.

Ưu và nhược điểm của Jasper

Ưu điểm:

Sự nhất quán thương hiệu mạnh mẽ: Đào tạo giọng nói tạo ra nội dung nghe tự nhiên và phù hợp với thương hiệu.

Tính năng hợp tác nhóm: Được thiết kế cho quy trình làm việc của đội ngũ marketing với khả năng chia sẻ và phê duyệt.

Phạm vi nội dung toàn diện: Xử lý hầu hết các loại nội dung tiếp thị trên một nền tảng duy nhất.

Nhược điểm:

Tập trung vào nội dung tiếp thị thay vì đào tạo bán hàng hoặc luyện tập cuộc hội thoại.

Đường cong học tập để tối ưu hóa khả năng của nền tảng.

Giá cả của Jasper

Pro: $69/người dùng mỗi tháng

Kinh doanh: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Jasper

G2: 4.7/5 (1.260+ đánh giá)

Capterra: 4.8/5 (1.850+ đánh giá)

Người dùng thực tế đang nói gì về Jasper?

Một đánh giá của người dùng cho biết:

Jasper là một công cụ đơn giản và hiệu quả khi tạo nội dung quảng cáo ngắn gọn, thu hút, có thể thúc đẩy các hoạt động tiếp thị bán hàng, email và tin nhắn LinkedIn. Công cụ này có khả năng tạo nội dung gốc với phong cách cá nhân hóa. Tính năng cải thiện nội dung của Jasper rất chính xác trong việc chỉnh sửa nội dung theo kết quả mong đợi.

9. Writer (Phù hợp nhất cho quản lý thương hiệu doanh nghiệp và tuân thủ quy định)

qua Writer

Writer là một giải pháp thay thế Copient AI dành cho các nhóm quan tâm ít đến việc mô phỏng tình huống và tập trung nhiều hơn vào việc kiểm soát. Trong các tổ chức lớn và được quy định chặt chẽ, nội dung bán hàng và hỗ trợ thường bị trì hoãn trong các chu kỳ đánh giá pháp lý, với các nhóm phải kiểm tra thủ công ngôn ngữ, tuyên bố và giọng điệu so với quy tắc thương hiệu. Điều này làm chậm quá trình đào tạo, gây rủi ro và khiến việc mở rộng thông điệp nhất quán trở nên khó khăn.

Là nền tảng viết AI dành cho doanh nghiệp, Writer được xây dựng dựa trên quản trị. Nó tự động áp dụng giọng điệu thương hiệu, thuật ngữ và quy tắc tuân thủ khi nội dung được tạo ra, giúp các nhóm tạo ra kịch bản bán hàng, tài liệu hỗ trợ và nội dung tiếp xúc với khách hàng được đồng bộ và sẵn sàng để duyệt mặc định ngay từ đầu.

Đối với các tổ chức nơi tốc độ và tính nhất quán trong việc phê duyệt quan trọng hơn việc thực hành cuộc hội thoại, Writer cung cấp một giải pháp ưu tiên tuân thủ quy định thay thế cho Copient AI.

Các tính năng nổi bật của Writer

Áp dụng hướng dẫn phong cách: Nền tảng tự động kiểm tra nội dung so với hướng dẫn phong cách của tổ chức bạn, đánh dấu các điểm không nhất quán.

Quản lý thuật ngữ: Xác định các thuật ngữ được phê duyệt và các cụm từ bị cấm được áp dụng trên tất cả nội dung.

Bảo mật doanh nghiệp: Tuân thủ SOC 2 và các biện pháp kiểm soát truy cập cấp doanh nghiệp phù hợp với các tổ chức có yêu cầu bảo mật nghiêm ngặt.

Ưu và nhược điểm của Writer

Ưu điểm:

Khả năng quản trị mạnh mẽ: Tự động hóa việc tuân thủ phong cách và thuật ngữ giúp duy trì tính nhất quán.

Thân thiện với tuân thủ: Các chứng chỉ bảo mật và quy trình xử lý dữ liệu phù hợp với các ngành công nghiệp được quy định.

Phù hợp với quy mô doanh nghiệp: Được thiết kế cho các tổ chức lớn có nhu cầu tạo/lập nội dung phân tán.

Nhược điểm:

Tập trung vào doanh nghiệp không phù hợp cho các nhóm nhỏ hoặc người dùng cá nhân.

Không được thiết kế cho đào tạo bán hàng hoặc luyện tập cuộc hội thoại.

Các tính năng quản trị yêu cầu đầu tư cấu hình ban đầu.

Giá cả cho nhà văn

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về các công cụ viết

G2: 4.3/5 (105+ đánh giá)

Capterra: Không đủ đánh giá

Người dùng thực tế nói gì về Writer?

Một đánh giá của người dùng cho biết :

Điều tôi đánh giá cao nhất ở Writer là cách nó duy trì sự nhất quán trong văn bản của tôi mà không khiến tôi cảm thấy như đang phải đấu tranh với công cụ. Sau khi cài đặt hướng dẫn phong cách, nó nhẹ nhàng hướng dẫn tôi đến giọng điệu phù hợp, thuật ngữ ưa thích và giọng điệu thương hiệu trong khi viết, gần như có một trình chỉnh sửa ngồi bên cạnh tôi. Các đề xuất thời gian thực đơn giản và hữu ích, và tôi không cần phải chuyển đổi giữa các ứng dụng để sửa lỗi ngôn ngữ hoặc độ rõ ràng. Nó tiết kiệm thời gian, loại bỏ việc chỉnh sửa qua lại và làm cho việc viết của nhóm trông thống nhất và chuyên nghiệp hơn.

10. Writesonic (Phù hợp nhất cho việc viết nội dung AI đa năng với trọng tâm SEO)

qua Writesonic

Writesonic là một công cụ viết AI đa năng với thế mạnh đặc biệt trong việc tạo/lập nội dung tối ưu hóa SEO. Với công cụ này, nội dung của bạn được tạo ra với mục tiêu xếp hạng tìm kiếm ngay từ đầu, cải thiện hiệu suất organic mà không cần sử dụng công cụ SEO riêng biệt.

Trong khi Copient AI tập trung vào phát triển kỹ năng bán hàng nội bộ, Writesonic tập trung vào tăng trưởng thị trường bên ngoài và thống trị tìm kiếm. Nền tảng này là tiên phong trong "Tối ưu hóa Công cụ Tạo nội dung" (GEO), giúp các thương hiệu theo dõi cách họ được đề cập trong các công cụ tìm kiếm AI như Perplexity, ChatGPT và Google AI Overviews.

Điều này khiến nó trở thành lựa chọn ưu tiên cho các nhóm marketing và bán hàng cần tạo nội dung chất lượng cao, dễ tìm kiếm trên các nền tảng văn bản, âm thanh và giao diện cuộc hội thoại mà không cần quản lý nhiều gói đăng ký không liên kết.

Các tính năng nổi bật của Writesonic

Tạo bài viết tối ưu hóa SEO: Tạo nội dung dài với các yếu tố SEO tích hợp sẵn như tích hợp từ khóa và tối ưu hóa cấu trúc.

Tạo/lập nội dung đa ngôn ngữ: Tạo/lập nội dung bằng nhiều ngôn ngữ cho các tổ chức hoạt động trên thị trường quốc tế.

Các loại nội dung đa dạng: Quản lý mọi thứ từ bài viết blog, trang đích đến mô tả sản phẩm trên cùng một nền tảng.

Ưu và nhược điểm của Writesonic

Ưu điểm:

Tích hợp SEO: Tối ưu hóa tìm kiếm tích hợp sẵn giúp nội dung hoạt động hiệu quả hơn mà không cần chuyên gia SEO riêng biệt.

Tính linh hoạt ngôn ngữ: Hỗ trợ đa ngôn ngữ giúp đơn giản hóa việc tạo/lập nội dung quốc tế.

Tính khả dụng của gói miễn phí: Các nhóm có thể thử nghiệm các tính năng và tạo nội dung giới hạn mà không cần cam kết ngân sách.

Nhược điểm:

Các đề xuất SEO có thể không phù hợp với tất cả các chiến lược nội dung hoặc đối tượng mục tiêu.

Không được thiết kế cho đào tạo cuộc hội thoại bán hàng hoặc diễn tập vai trò.

Chất lượng nội dung được tạo ra có thể thay đổi và thường yêu cầu chỉnh sửa.

Giá cả của Writesonic

Lite (Nhóm nhỏ): $15/tháng

Gói Tiêu chuẩn: $99/tháng

Chuyên nghiệp: $249/tháng

Doanh nghiệp: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Writesonic

G2: 4.7/5 (2.029+ đánh giá)

Capterra: 4.8/5 (2.102+ đánh giá)

Người dùng thực tế đang nói gì về Writesonic?

Một đánh giá của người dùng cho biết:

Tôi rất thích sự tiện lợi khi truy cập nền tảng này. Các tính năng mà nền tảng này cung cấp rất phù hợp cho công việc marketing và bán hàng. Nó giúp quản lý nội dung một cách hiệu quả. Trợ lý AI trong viết lách hỗ trợ rất nhiều trong việc nâng cao chất lượng công việc và cũng rất hiệu quả trong việc hoàn thành công việc. Tính năng SEO và quy trình làm việc nội dung của nó thật tuyệt vời.

Thử ClickUp: Giải pháp thay thế Copient AI tối ưu.

Xem xét liệu bạn cần các bài tập mô phỏng bán hàng chuyên sâu, khả năng tạo nội dung AI rộng hơn, hay một không gian làm việc tích hợp kết hợp AI với quản lý dự án và tài liệu như ClickUp.

Lựa chọn giải pháp thay thế Copient AI phù hợp phụ thuộc vào việc bạn cần khắc phục triệu chứng—như luyện tập cuộc hội thoại hoặc viết nội dung—hay căn bệnh gốc rễ là "Work Sprawl", mà Không gian Làm việc AI tích hợp (Converged AI Workspace) được thiết kế để giải quyết. Khi AI phát triển, các công cụ giá trị nhất sẽ là những công cụ tích hợp hỗ trợ trực tiếp vào nơi công việc diễn ra, giảm thiểu sự lan rộng của ngữ cảnh (Context Sprawl) làm chậm tiến độ của nhóm.

Các nhóm sẵn sàng tích hợp AI vào quy trình quản lý công việc toàn diện của mình có thể bắt đầu miễn phí với ClickUp.

Câu hỏi thường gặp về các giải pháp thay thế Copient AI

Copient AI là nền tảng đào tạo bán hàng sử dụng các cuộc hội thoại mô phỏng có hỗ trợ AI để giúp nhân viên bán hàng luyện tập các bài thuyết trình và cải thiện kỹ năng giao tiếp trong các tình huống tương tác với khách hàng giả định.

Các công cụ mô phỏng vai trò AI tập trung cụ thể vào việc mô phỏng các cuộc hội thoại để luyện tập, trong khi các nền tảng quy trình làm việc AI như ClickUp tích hợp trực tiếp các tính năng AI vào quản lý dự án và tài liệu, kết nối sự hỗ trợ của AI với công việc thực tế.

Đúng vậy, các nền tảng AI workflow hỗ trợ đào tạo bằng cách giúp bạn tạo tài liệu như hướng dẫn thực hành và hướng dẫn huấn luyện, tạo nội dung cho tài liệu đào tạo, và hợp tác với nhóm của bạn, mặc dù chúng không cung cấp mô phỏng vai trò chuyên dụng.