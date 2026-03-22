Cách sử dụng Meta AI để tạo ra ý tưởng Reels viral

Một video Reels thường đã thành công hoặc thất bại ngay từ trước khi bạn bắt đầu quay.

Nếu ý tưởng không đủ mạnh để khiến người xem dừng lại khi lướt qua, thì chỉ riêng các thủ thuật chỉnh sửa cũng không mang lại nhiều khác biệt. Và việc nghĩ ra những ý tưởng mới mẻ mỗi tuần có thể biến thành một thói quen chạy theo xu hướng, lưu trữ tài liệu tham khảo và hy vọng sẽ có điều gì đó thu hút khi đến lúc đăng tải.

Nghiên cứu thậm chí còn cho thấy rằng các video Reels được tạo ra dựa trên một chiến lược có cấu trúc có thể đạt mức tương tác cao hơn khoảng 22% so với các bài đăng ngẫu nhiên, điều này cho thấy ý tưởng chính nó quan trọng đến mức nào.

Meta AI có thể giúp quá trình này trở nên có cấu trúc hơn một chút. Với các lời nhắc phù hợp, bạn có thể sử dụng nó để tạo ra những ý tưởng Reels thu hút sự chú ý, khám phá các góc nhìn khác nhau và hoàn thiện các đoạn mở đầu trước khi bắt đầu quay phim.

Hướng dẫn này sẽ hướng dẫn bạn từng bước cách sử dụng Meta AI để phát triển ý tưởng Reels. Chúng ta cũng sẽ xem xét việc tổ chức những ý tưởng đó trong một không gian làm việc tập trung như ClickUp sẽ hợp lý hơn như thế nào. 😎

Meta AI là gì và nó hỗ trợ Reels như thế nào?

Việc liên tục nghĩ ra những ý tưởng Reels mới mẻ có thể khó hơn bạn tưởng. Người tạo được kỳ vọng sẽ đăng tải nội dung đều đặn, thử nghiệm các định dạng khác nhau và bắt kịp những xu hướng thay đổi nhanh chóng.

Khi gặp bế tắc sáng tạo, việc lập kế hoạch nội dung trở nên bị động, các bài đăng bị vội vàng và mức độ tương tác thường giảm sút.

Đây chính là lúc các công cụ như Meta AI có thể giúp ích.

Meta AI là gì?

Meta AI là trợ lý trò chuyện được hỗ trợ bởi gia đình mô hình ngôn ngữ lớn Llama của Meta. Công cụ này được tích hợp vào các nền tảng như Instagram và Facebook và có thể truy cập thông qua thanh tìm kiếm hoặc giao diện trò chuyện. Bạn có thể sử dụng nó để đặt câu hỏi, tạo ý tưởng nội dung hoặc khám phá các chủ đề cho video của mình mà không cần rời khỏi ứng dụng.

Đối với các người tạo, Meta AI hoạt động như một công cụ brainstorming đơn giản. Bạn có thể yêu cầu nó đưa ra ý tưởng Reels, câu mở đầu, dàn ý kịch bản ngắn hoặc gợi ý chú thích dựa trên lĩnh vực của bạn. Nếu bạn đã có sẵn một chủ đề trong đầu, nó có thể đề xuất các góc nhìn khác nhau để tiếp cận chủ đề đó.

🔎 Bạn có biết? Instagram Reels tiếp cận hơn 2 tỷ người dùng hàng tháng với tỷ lệ tiếp cận trung bình là 30,81%.

Tuy nhiên, khả năng của Meta AI hiện chỉ giới hạn ở việc hỗ trợ văn bản, vì nó không thể chỉnh sửa video, tạo hình ảnh hoặc đăng bài tự động. Bạn vẫn cần sử dụng các công cụ chỉnh sửa và đăng bài của Instagram cho các bước đó.

Tại sao Meta AI lại hữu ích cho video ngắn

Bạn có thể brainstorm ý tưởng ở một nơi, soạn thảo kịch bản ở nơi khác, rồi quay lại Instagram để quay và đăng video. Mặc dù quy trình này vẫn hoạt động, việc liên tục chuyển đổi giữa các công cụ có thể làm chậm tiến độ và gây ra tình trạng "Context Sprawl", khiến ý tưởng, bản nháp và tài liệu tham khảo bị phân tán khắp các ứng dụng khác nhau.

Nghiên cứu cho thấy nhân viên văn phòng trung bình chuyển đổi giữa các ứng dụng và trang web khoảng 1.200 lần mỗi ngày, mất gần bốn giờ mỗi tuần chỉ để làm quen lại sau mỗi lần chuyển đổi.

🧠 Thông tin thú vị: Reels chiếm 50% thời gian người dùng dành cho Instagram; những người tạo sử dụng lời nhắc AI nhận được mức tương tác cao hơn 22% nhờ việc sắp xếp ý tưởng trước.

Meta AI giúp đơn giản hóa một phần của quy trình này bằng cách giữ quá trình phát triển ý tưởng ngay trong cùng hệ sinh thái mà bạn có kế hoạch đăng tải nội dung. Cách tiếp cận này mang lại một số lợi ích rõ ràng như:

Truy cập trực tiếp: Vì Meta AI được tích hợp trực tiếp vào các nền tảng của Meta, bạn có thể brainstorm ý tưởng Reels mà không cần rời khỏi Instagram hoặc Facebook

Gợi ý phù hợp với nền tảng: Vì trợ lý hoạt động trong hệ sinh thái của Meta, các gợi ý mà nó tạo ra thường phù hợp với các định dạng nội dung phổ biến trên Instagram

Tốc độ: Bạn có thể tạo ra các câu mở đầu, chú thích hoặc ý tưởng video chỉ trong vài giây. Điều này giúp bạn nhanh chóng xem xét nhiều ý tưởng và tinh chỉnh những ý tưởng phù hợp với phong cách của mình. Những tính năng này khiến Meta AI trở nên đặc biệt hữu ích trong giai đoạn tạo ý tưởng cho nội dung ngắn.

Tuy nhiên, việc nảy sinh ý tưởng chỉ là một phần của quy trình làm việc. Sau khi có ý tưởng, bạn vẫn cần một cách để sắp xếp chúng, theo dõi các bản nháp và lập kế hoạch lịch đăng tải thông qua một quy trình tạo/lập nội dung có tổ chức hơn.

Tại sao nên sử dụng Meta AI để tạo ra ý tưởng Reels viral

Ngay cả những người tạo giàu kinh nghiệm cũng sẽ đến lúc cảm thấy việc lập kế hoạch cho các video mới trở nên khó khăn hơn. Khi ý tưởng cạn kiệt, tần suất đăng tải sẽ giảm sút. Trên các nền tảng khuyến khích việc đăng tải đều đặn, tình trạng kiệt sức sáng tạo có thể ảnh hưởng đến sự phát triển của bạn.

Đây chính là lúc Meta AI có thể hỗ trợ bạn. Bạn có thể sử dụng nó như một trợ lý brainstorming khi cần ý tưởng mới hoặc góc nhìn mới mẻ.

🧠 Thông tin thú vị: Reels thu hút 140 tỷ chế độ xem mỗi ngày; Meta AI giúp biến các xu hướng thành kịch bản khai thác tiềm năng lan truyền này mà không cần phải cuộn màn hình liên tục.

Hiện nay, nhiều người tạo sử dụng các công cụ AI tạo nội dung để khám phá chủ đề, thử nghiệm các câu mở đầu và phác thảo kịch bản trước khi quay. Mục tiêu không phải là thay thế sự sáng tạo của bạn. Thay vào đó, AI giúp bạn tạo ra những điểm khởi đầu có cấu trúc mà bạn có thể tinh chỉnh và điều chỉnh cho phù hợp với phong cách riêng của mình.

Dưới đây là một số cách Meta AI có thể giúp bạn đơn giản hóa quá trình lên ý tưởng.

Giảm bớt tình trạng cạn kiệt ý tưởng

Khi bạn cảm thấy bế tắc, bạn có thể yêu cầu Meta AI tạo ra một số ý tưởng xoay quanh một chủ đề. Điều này giúp bạn khám phá các góc nhìn khác nhau mà không cần phải xây dựng ý tưởng từ đầu. Bạn có thể xem xét các đề xuất và phát triển những ý tưởng mà bạn cảm thấy phù hợp nhất với đối tượng khán giả của mình.

🔎 Bạn có biết? Reels chiếm 35% thời gian sử dụng Instagram; hãy vượt qua tình trạng bí ý tưởng bằng cách yêu cầu Meta AI đưa ra ‘5 góc nhìn về [chủ đề]’ để khơi dậy sự sáng tạo

Hỗ trợ khám phá xu hướng

Bạn cũng có thể yêu cầu Meta AI đề xuất các ý tưởng chủ đề trong lĩnh vực của mình. Việc lên ý tưởng nội dung này giúp bạn dễ dàng xác định các định dạng hoặc chủ đề mà khán giả đang quan tâm. Từ đó, bạn có thể điều chỉnh những ý tưởng đó để phù hợp với phong cách nội dung của riêng mình.

Tăng cường sức hút

Video ngắn phụ thuộc rất nhiều vào phần mở đầu ấn tượng. Bạn có thể yêu cầu Meta AI đề xuất các câu mở đầu hoặc góc nhìn kể chuyện thay thế để làm cho vài giây đầu tiên trở nên hấp dẫn hơn. Thử nghiệm một vài lựa chọn câu mở đầu trước khi quay sẽ giúp bạn tăng cơ hội thu hút sự chú ý ngay từ đầu.

Tăng tốc quá trình lập kế hoạch

Nếu bạn tạo nội dung một mình hoặc làm việc với một nhóm nhỏ, bạn thường cần phải tạo ra nhiều ý tưởng một cách nhanh chóng. Meta AI có thể giúp bạn tạo ra nhiều ý tưởng chỉ trong vài phút, giúp việc lập kế hoạch nội dung theo đợt trở nên dễ dàng hơn và duy trì lịch đăng bài đều đặn.

Những lợi ích này khiến Meta AI trở nên hữu ích trong giai đoạn kế hoạch. Tuy nhiên, lợi thế thực sự chỉ xuất hiện khi bạn kết hợp việc phát triển ý tưởng với một quy trình làm việc có thể lặp lại. Bước tiếp theo là tìm hiểu cách bạn có thể sử dụng Meta AI để tạo ra các ý tưởng Reels một cách có hệ thống hơn.

Cách người tạo có thể sử dụng Meta AI để tạo ra ý tưởng Reels viral

Biết rằng một công cụ tồn tại là hữu ích, nhưng biết cách sử dụng nó đúng cách mới là điều làm nên giá trị của nó.

Nếu bạn chỉ đơn giản yêu cầu Meta AI cung cấp “ý tưởng Reels”, kết quả thường sẽ khá chung chung hoặc lặp lại. Giống như hầu hết các công cụ AI tạo nội dung, chất lượng đầu ra phụ thuộc vào ngữ cảnh mà bạn cung cấp. Khi lời nhắc của bạn mơ hồ, các đề xuất thường mang tính chung chung và có thể không phù hợp với lĩnh vực, đối tượng mục tiêu hoặc phong cách nội dung của bạn.

Một cách tiếp cận đáng tin cậy hơn là coi Meta AI như một phần của quy trình phát triển ý tưởng có cấu trúc. Thay vì đặt một câu hỏi chung chung, bạn hãy hướng dẫn AI qua một vài bước rõ ràng, từ việc khám phá chủ đề đến lập kế hoạch nội dung. Điều này giúp bạn tạo ra những ý tưởng phù hợp hơn và dễ dàng biến thành các video Reels thực tế.

Quy trình làm việc dưới đây trình bày một cách thực tế để bạn có thể sử dụng Meta AI nhằm phát triển ý tưởng Reels, hoàn thiện chúng thành các ý tưởng nội dung và theo dõi hiệu quả của các bài đăng đó theo thời gian.

Bước 1: Xác định các chủ đề đang thịnh hành trong lĩnh vực của bạn

Hầu hết các video Reels thành công đều bắt đầu từ một chủ đề mà mọi người đã quan tâm. Trước khi nghĩ đến kịch bản hay hình ảnh, bạn nên tìm hiểu những cuộc hội thoại đang diễn ra trong lĩnh vực của mình và những câu hỏi mà khán giả đang đặt ra.

Đây chính là lúc Meta AI có thể giúp đẩy nhanh tiến độ.

Thay vì mất nhiều thời gian lướt qua nguồn cấp dữ liệu Reels để tìm kiếm cảm hứng, bạn có thể đặt các câu hỏi cụ thể cho Meta AI về ngành nghề hoặc đối tượng mục tiêu của mình. Công cụ này có thể đề xuất các chủ đề đang thịnh hành, các câu hỏi thường gặp hoặc hướng nội dung mà các người tạo thường khám phá trong không gian đó.

qua Meta AI

Bạn có thể truy cập Meta AI trực tiếp từ Instagram hoặc Facebook và thử các gợi ý như sau:

🔨“Hiện tại, những chủ đề nào đang hot trong lĩnh vực thời trang bền vững?”

🔨 “Mọi người thường hỏi những câu hỏi gì về nấu ăn tại nhà trên Instagram?”

🔨 “Những chủ đề nào đang được ưa chuộng trên mạng xã hội trong cộng đồng những người mua nhà lần đầu?”

Những câu hỏi như thế này có thể nhanh chóng đưa ra các chủ đề của cuộc hội thoại mà bạn có thể biến thành ý tưởng nội dung.

Đồng thời, hãy nhớ rằng các đề xuất của AI dựa trên các mẫu dữ liệu hiện có. Điều đó có nghĩa là chúng không phải lúc nào cũng phản ánh xu hướng viral mới nhất trên nền tảng. Do đó, việc kết hợp nghiên cứu AI với việc kiểm tra thủ công nhanh các trang Reels hoặc Explore sẽ giúp bạn nắm bắt được những định dạng và chủ đề nào đang được ưa chuộng hiện nay.

Khi kết hợp cả hai phương pháp này, bạn sẽ có chế độ xem rõ ràng hơn về những gì mọi người thực sự quan tâm. Điều này giúp bạn dễ dàng lựa chọn chủ đề có tiềm năng tương tác thực sự.

Bước 2: Yêu cầu Meta AI đề xuất kịch bản và ý tưởng nội dung

Khi đã có chủ đề, bước tiếp theo là biến ý tưởng đó thành một khái niệm Reels rõ ràng. Đây chính là lúc Meta AI có thể giúp bạn khám phá các hướng sáng tạo khác nhau. Thay vì chỉ dựa vào một ý tưởng duy nhất, bạn có thể yêu cầu nó đề xuất nhiều cách khác nhau để trình bày cùng một chủ đề.

Xem xét nhiều lựa chọn sẽ giúp bạn dễ dàng chọn được định dạng phù hợp với đối tượng và phong cách nội dung của mình. Các lời nhắc rõ ràng thường mang lại kết quả tốt hơn. Ví dụ:

🔨 Tạo ý tưởng: “Hãy cho tôi năm ý tưởng Reels cho một huấn luyện viên thể dục dạy các bài tập tại nhà mà không cần dụng cụ”

🔨 Cấu trúc kịch bản: “Viết một kịch bản Reels ngắn 15 giây giải thích sự khác biệt giữa Roth IRA và IRA truyền thống”

🔨 Khám phá góc nhìn: “Đề xuất ba góc nhìn khác nhau cho một video Reels về lợi ích của việc uống nước. Một góc nhìn giáo dục, một góc nhìn truyền cảm hứng và một góc nhìn hài hước”

Các lời nhắc như thế này khuyến khích AI tạo ra các phản hồi đa dạng hơn thay vì lặp lại những gợi ý tương tự.

Bước này cũng có thể giúp bạn thoát khỏi những khuôn mẫu lặp đi lặp lại. Theo thời gian, nhiều người tạo thường rơi vào thói quen sử dụng cùng một cấu trúc kể chuyện. Việc xem xét các biến thể do AI tạo ra có thể mang lại những cách tiếp cận mới mẻ, có thể thu hút các nhóm đối tượng khác nhau trong cộng đồng của bạn.

Mặc dù những gợi ý này là những điểm khởi đầu hữu ích, ý tưởng cuối cùng vẫn nên phản ánh kinh nghiệm và giọng điệu riêng của bạn. Hãy coi kết quả do AI tạo ra như một bản nháp để bạn chỉnh sửa thay vì đăng tải nguyên văn như vậy.

Bước 3: Tạo một câu mở đầu thu hút sự chú ý

Trong các video ngắn, những giây phút đầu tiên rất quan trọng. Người xem thường quyết định xem có tiếp tục xem hay không trong vài giây đầu tiên, điều này khiến phần mở đầu trở thành một trong những phần quan trọng nhất của Reel của bạn.

Thay vì chỉ dựa vào một câu mở đầu duy nhất, bạn có thể sử dụng Meta AI để khám phá nhiều câu mở đầu thu hút sự chú ý, giúp người xem dừng lại và xem tiếp, nhằm giới thiệu cùng một ý tưởng. Việc xem xét nhiều lựa chọn sẽ giúp bạn tìm ra phiên bản phù hợp nhất, vừa thu hút vừa đồng nhất với thông điệp của bạn.

Bạn có thể thử các lời nhắc như sau:

🔨 “Viết năm câu mở đầu thu hút sự chú ý cho một video Reels về các mẹo quản lý thời gian”

🔨 “Đề xuất những cách bất ngờ để bắt đầu một video Reels về huấn luyện chó”

🔨 “Hãy cho tôi ba câu mở đầu ấn tượng cho một video về lập ngân sách cho người mới bắt đầu”

Việc xem xét nhiều biến thể khác nhau thường giúp phát hiện ra những khác biệt nhỏ trong cách diễn đạt, từ đó làm cho câu mở đầu trở nên hấp dẫn hơn. Ngoài ra, còn có một số kiểu câu mở đầu thường mang lại hiệu quả ổn định trong nội dung dạng ngắn.

Câu hỏi thu hút: Các câu hỏi khiến người xem dừng lại và suy nghĩ về câu trả lời, từ đó có thể tăng thời lượng xem.

🔨“Bạn có biết hầu hết mọi người đang sử dụng nồi chiên không dầu sai cách không?”

“Câu mở đầu gây ấn tượng” Những tuyên bố mạnh mẽ khơi gợi sự tò mò và khuyến khích người xem tiếp tục theo dõi.

🔨 “Thói quen năng suất này đã hoàn toàn thay đổi cách tôi sắp xếp công việc hàng ngày.”

Phá vỡ khuôn mẫu: Những câu mở đầu này giới thiệu một điều bất ngờ, chẳng hạn như một số liệu thống kê gây ngạc nhiên, một quan điểm mạnh mẽ hoặc một khoảnh khắc trực quan thách thức những lời khuyên thông thường.

🔨 “Hãy ngừng sử dụng mẹo lập ngân sách phổ biến này. Nó thực sự có thể khiến bạn mất tiền.”

Ngay cả khi bạn tạo ra các ý tưởng câu mở đầu bằng AI, việc điều chỉnh cách diễn đạt để nó nghe tự nhiên khi bạn nói vẫn rất hữu ích. Cách truyền tải chân thực thường quan trọng hơn cách diễn đạt chính xác.

–Bước 4: Tạo hình ảnh và thêm hiệu ứng

Ở giai đoạn này, việc hiểu rõ những gì Meta AI có thể và không thể làm sẽ rất hữu ích. Meta AI chủ yếu cung cấp hỗ trợ dựa trên văn bản. Nó không tạo clip video, chỉnh sửa cảnh quay hoặc tạo tài sản hình ảnh cho Reels của bạn. Việc quay phim và chỉnh sửa vẫn được thực hiện thông qua các công cụ tích hợp sẵn của Instagram hoặc phần mềm chỉnh sửa video khác.

Tuy nhiên, Meta AI vẫn có thể giúp bạn lập kế hoạch cho cách video của bạn sẽ được triển khai.

Bạn có thể coi đây như một trợ lý kịch bản đơn giản giúp bạn phác thảo trình tự các cảnh trong Reel của mình. Bằng cách mô tả ý tưởng của mình, bạn có thể yêu cầu AI đề xuất một cấu trúc cảnh quay cơ bản hỗ trợ thông điệp của bạn.

Ví dụ, bạn có thể hỏi:

🔨 “Lập dàn ý cho một chuỗi hình ảnh trong Reel thể hiện một ngày làm việc của một nhân viên làm việc từ xa.”

AI có thể đề xuất những điều như:

Thiết lập bàn làm việc buổi sáng với tách cà phê

Một cảnh quay ngắn trên laptop cho thấy công việc bắt đầu

Một khoảnh khắc nghỉ trưa ngắn

Một cảnh quay buổi tối cuối cùng khi đã đóng laptop

Những gợi ý như thế này giúp bạn hình dung được luồng của video trước khi bắt đầu quay. Khi cấu trúc đã rõ ràng, bạn có thể sử dụng các tính năng chỉnh sửa có sẵn trên Instagram như hiệu ứng chuyển cảnh, lớp phủ văn bản, bộ lọc và nhạc để hoàn thiện video cuối cùng. Kế hoạch hình ảnh trước thường dẫn đến nội dung mạch lạc hơn và ít phải thay đổi vào phút chót hơn.

Sau khi quay video, bước tiếp theo là tối ưu hóa nội dung để nó hoạt động hiệu quả trên nền tảng. Phụ đề, hashtag và lời kêu gọi hành động đều giúp video Reels của bạn tiếp cận đúng đối tượng và khuyến khích người xem tương tác với nó.

🧠 Thông tin thú vị: Hơn một nửa số quảng cáo trên Instagram được chạy trên Reels vào năm 2025; hãy tối ưu hóa chú thích và hashtag bằng Meta AI để tăng khả năng hiển thị như các nhà quảng cáo hàng đầu.

Meta AI có thể hỗ trợ bằng cách tạo ra các bản nháp ban đầu cho các yếu tố này.

Ví dụ, bạn có thể hỏi:

🔨“Viết một dòng mô tả hấp dẫn cho một video Reels về công thức nấu ăn chay và bao gồm lời kêu gọi hành động khuyến khích người xem lưu bài đăng.”

🔨“Đề xuất 10 hashtag cho một video Reels về các mẹo du lịch Nhật Bản dành cho du khách có ngân sách hạn hẹp.”

Khi xem xét các đề xuất này, hãy coi chúng như một điểm khởi đầu chứ không phải là bản cuối cùng. Phần chú thích thường mang lại hiệu quả tốt nhất khi phản ánh cá tính và kinh nghiệm của bạn. Việc thêm vào những suy nghĩ, giọng điệu hoặc sự hài hước của riêng bạn có thể giúp thông điệp trở nên chân thực hơn đối với khán giả.

Đối với hashtag, sự kết hợp giữa các thẻ rộng và các thẻ chuyên biệt thường mang lại hiệu quả tốt nhất. Sự cân bằng này giúp Reel của bạn tiếp cận cả đối tượng rộng lớn lẫn các cộng đồng nhỏ hơn quan tâm đến chủ đề đó. Cuối cùng, việc thêm lời kêu gọi hành động rõ ràng sẽ hướng dẫn người xem biết việc cần làm tiếp theo, dù đó là bình luận, theo dõi tài khoản của bạn hay lưu bài đăng.

Bước 6: Xuất bản và theo dõi hiệu suất

Sau khi Reel của bạn đã được quay và tối ưu hóa, bước cuối cùng là đăng tải nó và đánh giá hiệu quả của video.

Hiện tại, Meta AI không cung cấp các công cụ phân tích hoặc theo dõi hiệu suất. Thay vào đó, bạn có thể sử dụng các công cụ tích hợp sẵn của Instagram như Insights hoặc Meta Business Suite để đo lường kết quả.

Các công cụ này cung cấp nhiều chỉ số hữu ích giúp bạn đánh giá mức độ thành công của bài đăng. Một số chỉ số phổ biến nhất bao gồm:

Chế độ xem và phạm vi tiếp cận, cho thấy có bao nhiêu người đã xem Reel của bạn

Tỷ lệ tương tác, bao gồm lượt thích, bình luận và chia sẻ

Số lượt lưu, thường cho thấy người xem đánh giá cao nội dung

Tỷ lệ giữ chân người xem, cho thấy thời điểm người xem ngừng xem

Việc thường xuyên xem xét các chỉ số này sẽ giúp bạn hiểu rõ những chủ đề, câu mở đầu và định dạng nào thu hút khán giả của bạn nhất.

Khi bạn đang theo dõi một video Reels, việc này khá đơn giản. Tuy nhiên, khi bạn đăng tải nhiều nội dung hơn, việc quản lý ý tưởng, kịch bản, lịch đăng tải và các chỉ số hiệu suất có thể trở nên phức tạp khi mọi thứ bị phân tán trên nhiều công cụ khác nhau.

Đó là lý do tại sao nhiều người tạo cuối cùng chuyển sang một quy trình làm việc tập trung, giúp bạn tổ chức toàn bộ quy trình nội dung, từ việc brainstorming ý tưởng đến việc đánh giá hiệu suất bài đăng.

Các lời nhắc Meta AI tốt nhất cho ý tưởng Reels viral

Bạn đã chán ngấy với những câu trả lời chung chung từ AI? Khóa thường nằm ở lời nhắc. Dưới đây là bảng các lời nhắc AI mà bạn có thể sử dụng để nhận được những ý tưởng Reels cụ thể và hữu ích hơn.

Ví dụ ứng dụng Ví dụ về lời nhắc Tạo ý tưởng 🔨”Hãy cho tôi 10 ý tưởng Reels cho một chủ doanh nghiệp nhỏ bán nến thủ công có thể trở nên viral.” Viết kịch bản 🔨”Viết kịch bản Reels dài 30 giây với phần mở đầu hấp dẫn về ba sai lầm phổ biến mà mọi người thường mắc phải khi tưới cây cảnh trong nhà.” Tạo câu mở đầu 🔨”Viết năm câu mở đầu thu hút sự chú ý cho một video Reels về lợi ích của việc viết nhật ký.” Viết chú thích 🔨”Viết một dòng chú thích hấp dẫn trên Instagram cho một video Reels giới thiệu dự án sắp xếp nhà cửa trước và sau khi thực hiện. Hãy thêm biểu tượng cảm xúc và lời kêu gọi hành động (CTA) để người xem bình luận về thách thức lớn nhất của họ trong việc sắp xếp nhà cửa.” Nghiên cứu hashtag 🔨”Đề xuất 15 hashtag cho một video Reels về dự án thủ công DIY, với mục tiêu nhắm đến các bậc phụ huynh đang tìm kiếm hoạt động cho trẻ em.” Thích ứng với xu hướng 🔨 “Làm thế nào để tôi có thể áp dụng xu hướng ‘unboxing’ cho tài khoản Instagram của công ty phần mềm B2B của mình?”

Điểm mấu chốt là phải cụ thể. Hãy bao gồm ngách thị trường, đối tượng mục tiêu và mục tiêu nội dung của bạn trong lời nhắc để kết quả phù hợp hơn. Hãy coi các phản hồi của AI như bản nháp đầu tiên mà bạn có thể chỉnh sửa, chứ không phải là kết quả cuối cùng.

Những sai lầm thường gặp khi sử dụng AI để tìm ý tưởng cho Reels

Việc áp dụng AI mà không có chiến lược có thể dẫn đến nội dung mang tính máy móc và không thể kết nối với khán giả của bạn. Bạn có thể đang tạo ra nhiều nội dung hơn, nhưng chất lượng lại bị ảnh hưởng và mức độ tương tác giảm sút. Dưới đây là một số sai lầm phổ biến cần tránh.

Đăng tải nội dung do AI tạo ra mà không chỉnh sửa: Đây là sai lầm lớn nhất. Các kịch bản do AI tạo ra thường thiếu cá tính và có thể nghe rất chung chung. Hãy luôn viết lại chúng theo phong cách riêng của bạn

Sử dụng các yêu cầu chung chung: Nếu bạn yêu cầu “ý tưởng Reels”, bạn sẽ nhận được những ý tưởng dành cho mọi đối tượng. Hãy cụ thể hóa về lĩnh vực, đối tượng mục tiêu và mục tiêu bạn muốn đạt được

Bỏ qua bối cảnh nền tảng: Một xu hướng đang rất hot trên TikTok có thể không hiệu quả trên Instagram. Mặc dù Meta AI có một số hiểu biết về bối cảnh nền tảng, bạn vẫn cần sử dụng phán đoán của riêng mình

Quá phụ thuộc vào AI để nắm bắt xu hướng: Như đã đề cập, AI không phải lúc nào cũng cập nhật kịp thời. Hãy sử dụng nó để tìm ý tưởng, nhưng hãy tự mình xác nhận những gì đang thịnh hành hiện nay.

Bỏ qua phần mở đầu: Bạn có thể có nội dung tuyệt vời nhất, nhưng nếu ba giây đầu tiên nhàm chán, sẽ không ai xem nó. Hãy luôn ưu tiên và trau chuốt phần mở đầu

Các giải pháp thay thế Meta AI để phát triển ý tưởng cho Reels

Khi bạn bắt đầu sử dụng Meta AI thường xuyên, bạn có thể nhận ra rằng nó hữu ích cho việc brainstorming nhưng chưa đủ để quản lý toàn bộ quy trình nội dung của bạn. Lúc đó, bạn có thể bắt đầu tìm hiểu các công cụ khác để hỗ trợ các phần khác nhau của quy trình.

Tuy nhiên, điều này có thể nhanh chóng dẫn đến một thách thức mới: tình trạng sử dụng quá nhiều công cụ. Bạn có thể sẽ phải dùng một công cụ để viết kịch bản, một công cụ khác để tạo hình ảnh và một nền tảng riêng để lên lịch đăng bài. Theo thời gian, ý tưởng, bản nháp và tài nguyên của bạn sẽ bị phân tán trên nhiều ứng dụng khác nhau.

Cách thiết lập rời rạc này làm chậm tiến độ của bạn. Mặc dù các công cụ này rất mạnh mẽ khi sử dụng riêng lẻ, việc chuyển đổi giữa chúng tạo ra một quy trình làm việc rời rạc. Chẳng bao lâu, bạn sẽ dành nhiều thời gian hơn để quản lý các công cụ thay vì thực sự tạo nội dung.

Dưới đây là một số loại công cụ phổ biến mà các người tạo thường thêm vào bộ công cụ của mình:

Các công cụ viết AI độc lập: Các công cụ như ChatGPT, Claude hoặc Jasper AI có thể giúp bạn phát triển kịch bản dài hơn, phác thảo nội dung và bản tóm tắt chi tiết.

Công cụ tạo hình ảnh bằng AI: Các nền tảng như Midjourney, DALL·E hoặc Canva cho phép bạn tạo ra các hình ảnh tùy chỉnh để sử dụng trong Reels của mình.

Công cụ tạo video bằng AI: Các công cụ như Runway hoặc Pika có thể tạo ra các đoạn video ngắn từ các lời nhắc văn bản, mặc dù chúng không được tích hợp trực tiếp vào Instagram.

Nền tảng quản lý mạng xã hội : Nhiều công cụ mạng xã hội hiện nay kết hợp tính năng lên lịch, phân tích và hỗ trợ AI cơ bản để giúp bạn quản lý việc đăng tải và theo dõi hiệu suất.

Vấn đề không phải là thiếu công cụ AI. Thách thức thực sự nằm ở sự bùng nổ của AI. Khi bạn liên tục thêm công cụ mà không có hệ thống rõ ràng, quy trình làm việc của bạn sẽ trở nên khó quản lý hơn thay vì dễ dàng hơn.

Đó là lý do tại sao nhiều người tạo cuối cùng cũng tìm cách đưa quá trình nảy sinh ý tưởng, kế hoạch và thực hiện vào một hệ thống có tổ chức hơn.

Sử dụng ClickUp để lập kế hoạch, theo dõi và mở rộng quy mô các ý tưởng Reels

Bạn đã sử dụng Meta AI để tạo ra hàng chục ý tưởng Reels ấn tượng. Câu hỏi tiếp theo là việc cần làm với chúng.

Nếu những ý tưởng đó chỉ nằm trong cửa sổ trò chuyện, chúng rất dễ bị mất hoặc bị quên. Đây chính là lúc nhiều chiến lược nội dung bắt đầu gặp trục trặc. Vấn đề hiếm khi là thiếu ý tưởng. Đó là do thiếu một hệ thống để ghi lại, tổ chức và thực thi chúng.

Đây cũng chính là nơi mà sự phân tán thông tin trở thành vấn đề. Khi các ý tưởng nằm rải rác trong các chuỗi trò chuyện, ứng dụng ghi chú, bảng tính và các công cụ nhắn tin, việc theo dõi tiến độ hoặc duy trì lịch đăng nội dung nhất quán sẽ trở nên khó khăn.

Một cách để giải quyết vấn đề này là tập trung quy trình làm việc nội dung của bạn trong ClickUp. Thay vì quản lý ý tưởng trên nhiều công cụ rời rạc, bạn có thể đưa việc lập kế hoạch, hợp tác và thực thi vào một không gian làm việc duy nhất.

Với ClickUp, bạn có thể biến các ý tưởng do AI tạo ra thành một quy trình nội dung có cấu trúc, nơi mọi ý tưởng Reels đều được chuyển từ giai đoạn brainstorming đến giai đoạn xuất bản một cách rõ ràng và có tổ chức. ClickUp cung cấp một không gian làm việc tích hợp, nơi các dự án, tài liệu, công việc và cuộc hội thoại được kết hợp với nhau. Điều này giúp giảm thiểu việc chuyển đổi giữa các công cụ và giúp bạn quản lý toàn bộ quy trình nội dung tại một nơi duy nhất.

Dưới đây là một số cách bạn có thể sử dụng ClickUp để quản lý quy trình làm việc Reels hiệu quả hơn.

ClickUp Brain

Sau khi đã tạo ra những ý tưởng ban đầu với Meta AI, bạn có thể sử dụng ClickUp Brain để phát triển chúng thành các kế hoạch nội dung chi tiết hơn. Ví dụ, bạn có thể biến một ý tưởng Reels đơn giản thành kịch bản hoàn chỉnh, phác thảo các điểm chính cho video hoặc tạo danh sách công việc quay phim.

Phát triển ý tưởng của bạn thành các kế hoạch nội dung chi tiết với ClickUp Brain

Vì ClickUp Brain được tích hợp trực tiếp vào Không gian Làm việc của bạn, bạn cũng có thể sử dụng nó trong các công việc và bình luận. Bạn cũng có thể tạo ClickUp Super Agents khi cần hỗ trợ chỉnh sửa kịch bản, tóm tắt bản tóm tắt hoặc tạo các mục hành động. Super Agent sẽ tham gia, hiểu rõ bối cảnh và thực hiện hành động bạn mong muốn, chẳng hạn như tạo bản nháp mới.

Tạo các trợ lý AI có thể tùy chỉnh để thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau với ClickUp Super Agents

ClickUp Tài liệu

Thay vì để những ý tưởng bị chôn vùi trong lịch sử trò chuyện, bạn có thể lưu trữ chúng trong ClickUp Docs. Hãy xem Docs như một thư viện trung tâm cho các ý tưởng nội dung, kịch bản, bản tóm tắt sáng tạo và ghi chú về kế hoạch của bạn.

Tạo kho lưu trữ tập trung để tham khảo bằng ClickUp Tài liệu

Mỗi tài liệu đều có thể tìm kiếm và kết nối trực tiếp với các công việc. Điều này có nghĩa là các ý tưởng Reels của bạn không chỉ nằm im trong tài liệu. Chúng có thể dễ dàng chuyển vào quy trình sản xuất khi bạn sẵn sàng bắt tay vào thực hiện.

Nhiệm vụ ClickUp

Mỗi ý tưởng Reels đều có thể được chuyển thành một công việc cụ thể trong nhiệm vụ ClickUp. Điều này giúp bạn chuyển từ giai đoạn brainstorming sang thực thi một cách rõ ràng và có hệ thống.

Ví dụ, bạn có thể tạo các công việc cho việc viết kịch bản, quay phim, chỉnh sửa và đăng tải. Bạn có thể phân công trách nhiệm, đặt thời hạn và theo dõi trạng thái của từng video Reels khi nó chuyển từ ‘Ý tưởng’ sang ‘Đang sản xuất’ rồi đến ‘Đã đăng tải’. Điều này giúp việc quản lý nhiều nội dung cùng lúc trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.

Bảng điều khiển ClickUp

Khi hoạt động nội dung của bạn phát triển, bạn có thể muốn có cái nhìn tổng quan về mọi thứ đang diễn ra trong quy trình làm việc của mình.

Hình dung dữ liệu phức tạp với Bảng điều khiển ClickUp

Bảng điều khiển ClickUp cho phép bạn tạo các báo cáo trực quan để theo dõi tiến độ sản xuất, khối lượng công việc của nhóm và các hạn chót xuất bản sắp tới. Thay vì phải kiểm tra nhiều công cụ khác nhau, bạn có thể xem trạng thái của toàn bộ quy trình nội dung tại một nơi duy nhất.

Biến ý tưởng Reels của bạn thành một hệ thống nội dung có thể lặp lại

Meta AI giúp các người tạo brainstorm ý tưởng Reels, phác thảo kịch bản và soạn thảo chú thích mà không cần rời khỏi Instagram hoặc Facebook. Với các lời nhắc rõ ràng và một chút chỉnh sửa cá nhân, nó có thể đẩy nhanh các giai đoạn đầu của quá trình tạo/lập nội dung.

Tuy nhiên, chỉ có ý tưởng thôi là chưa đủ. Nếu không có hệ thống, các ý tưởng sẽ bị chôn vùi trong các cuộc trò chuyện, kịch bản bị lạc trong các ghi chú và việc lập kế hoạch trở nên lộn xộn.

Một cách tiếp cận hiệu quả hơn là kết hợp việc tạo ý tưởng bằng AI với quy trình làm việc có cấu trúc: sử dụng Meta AI để tạo ra ý tưởng, sau đó chuyển chúng vào một không gian làm việc tập trung để sắp xếp công việc, lên lịch đăng bài và theo dõi hiệu suất. Nếu bạn muốn mở rộng quy trình nội dung của mình, hãy cân nhắc sử dụng ClickUp để quản lý toàn bộ quy trình tại một nơi duy nhất.

Sẵn sàng biến ý tưởng Reels của bạn thành một quy trình nội dung có tổ chức? Hãy bắt đầu sử dụng ClickUp ngay hôm nay hoàn toàn miễn phí!

Câu hỏi thường gặp

Meta AI là một trợ lý dựa trên văn bản giúp tạo ra ý tưởng, kịch bản và chú thích; nó không tạo hoặc chỉnh sửa nội dung video. Bạn vẫn cần tự quay và chỉnh sửa Reels của mình hoặc sử dụng các công cụ khác.

Các nhóm có thể sử dụng Meta AI riêng lẻ để brainstorming và sau đó tập trung các ý tưởng đó vào một không gian làm việc chung như ClickUp. Tại đó, họ có thể quản lý công việc, đặt hạn chót và cung cấp phản hồi một cách hợp tác, vì Meta AI thiếu các tính năng dành cho nhóm.

Meta AI hỗ trợ việc phát triển ý tưởng dựa trên văn bản như kịch bản và câu mở đầu ngay trong các ứng dụng của Meta, trong khi các công cụ tạo video AI độc lập tạo ra các clip video thực tế. Meta AI dành cho việc brainstorming, trong khi các công cụ tạo video dành cho việc sản xuất tài sản hình ảnh.

Meta AI không thể tạo clip video, tạo hình ảnh, chỉnh sửa video, lên lịch đăng bài hoặc cung cấp phân tích hiệu suất. Công cụ này hoạt động hiệu quả nhất với vai trò là trợ lý phát triển ý tưởng và viết nội dung, chứ không phải là công cụ sản xuất tất cả trong một.