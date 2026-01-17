Nắm vững AI cho Mạng lưới trong Tổ chức của Bạn

“AI cho mạng lưới” là thuật ngữ được nhắc đến rất nhiều. Thường thì không ai dừng lại để giải thích cụ thể việc cần làm để tận dụng lợi ích của nó cho những người quản lý mạng lưới hàng ngày.

Đối với hầu hết các nhóm mạng, thực tế vẫn còn rất thủ công. Các cảnh báo liên tục xuất hiện. Các bảng điều khiển ngày càng nhiều. Các kỹ sư phải chuyển đổi giữa các công cụ, phiếu yêu cầu và kiến thức nội bộ chỉ để xác định xem gì đã bị hỏng và ai nên sửa chữa nó.

Theo nghiên cứu gần đây, hơn một nửa số chuyên gia vận hành mạng cho biết việc khắc phục sự cố chiếm hơn một nửa thời gian làm việc trong tuần của họ. Đó là công việc chữa cháy toàn thời gian.

Khi được triển khai đúng cách, AI trong mạng lưới có thể giảm bớt gánh nặng thủ công. Phát hiện các mẫu nhanh hơn, cảnh báo các vấn đề trước khi chúng trở nên nghiêm trọng và chuyển đổi tín hiệu thành hành động mà không cần qua nhiều bước chuyển giao.

Sự thay đổi thực sự diễn ra khi trí tuệ nhân tạo được tích hợp vào quy trình làm việc của bạn. Điều đó có nghĩa là các phân tích, giải pháp và theo dõi được kết nối trực tiếp với cách công việc được lập kế hoạch, phân công và theo dõi. Hãy cùng tìm hiểu cách AI hoạt động trong trường hợp này.

Trí tuệ nhân tạo (AI) trong mạng là gì?

AI trong mạng lưới đề cập đến việc sử dụng trí tuệ nhân tạo và học máy để tự động hóa, tối ưu hóa và bảo mật các hoạt động mạng của tổ chức. Điều này đánh dấu một sự thay đổi đáng kể so với việc cần làm truyền thống—thay vì chờ đợi mạng lưới gặp sự cố rồi mới vội vàng khắc phục, các mạng lưới được hỗ trợ bởi AI có thể dự đoán và ngăn chặn các vấn đề trước khi chúng xảy ra.

Cũng cần lưu ý hai mặt của vấn đề này:

AI trong mạng lưới: Sử dụng trí tuệ nhân tạo để quản lý hạ tầng mạng của bạn

Mạng lưới cho AI: Xây dựng một mạng lưới hiệu suất cao được thiết kế riêng để hỗ trợ các khối lượng công việc AI đòi hỏi cao.

Dưới đây là cách thức hoạt động của nó trong thực tế:

Tự động hóa: Nó xử lý các công việc định kỳ như cấu hình, kiểm thử và triển khai, giúp các kỹ sư của bạn không cần phải thực hiện.

Tối ưu hóa: Nó phân tích các mẫu lưu lượng để tìm ra các đường dẫn hiệu quả nhất cho dữ liệu của bạn, giảm độ trễ.

Dự đoán: Nó xác định các sự cố tiềm ẩn về phần cứng hoặc tình trạng chậm trễ trước khi chúng gây ra sự cố ngừng hoạt động hoàn toàn.

Bảo mật: Nó phát hiện hoạt động bất thường và các mối đe dọa tiềm ẩn trong thời gian thực, giúp bạn nhận biết sớm các rủi ro bảo mật.

⭐ Tính năng mẫu nổi bật Mẫu Báo cáo Sự cố CNTT trong ClickUp cung cấp cho các nhóm một cách thức có cấu trúc, sẵn sàng sử dụng để ghi nhận, đánh giá và giải quyết các sự cố kỹ thuật. Thay vì phải vội vàng thu thập thông tin sau khi sự cố xảy ra, các nhân viên phản ứng sẽ điền vào các trường thông tin nhất quán về tác động, nguyên nhân gốc rễ, các bước đã thực hiện và các hành động tiếp theo. Các Trường Tùy chỉnh tích hợp sẵn, trạng thái và tự động hóa đảm bảo mọi sự cố được ghi lại một cách rõ ràng, được chuyển đến đúng người chịu trách nhiệm và đang được theo dõi cho đến khi giải quyết. Với mẫu này, các nhóm sẽ dành ít thời gian hơn để tìm kiếm thông tin và nhiều thời gian hơn để khắc phục vấn đề quan trọng, đồng thời mọi báo cáo sẽ trở thành một phần của cơ sở kiến thức có thể tìm kiếm, giúp học hỏi nhanh hơn và phòng ngừa trong tương lai. Tải mẫu miễn phí Dễ dàng tạo các báo cáo sự cố IT có tổ chức và hiệu quả với mẫu báo cáo sự cố IT của ClickUp.

Tại sao AI trong mạng lưới lại quan trọng đối với các nhóm hiện đại?

Khi mạng lưới gặp sự cố, công việc bị đình trệ, và các kỹ sư giỏi nhất của bạn phải dành thời gian khắc phục sự cố thay vì tập trung vào việc phát triển những dự án mới.

Quản lý mạng bằng AI chuyển đổi quy trình này từ phương pháp phản ứng sang phương pháp chủ động.

Nó giúp bạn chủ động giải quyết vấn đề, nghĩa là tăng thời gian hoạt động, giảm chi phí vận hành và mang lại trải nghiệm tốt hơn cho tất cả mọi người.

Dưới đây là sơ đồ minh họa quy trình làm việc của mạng lưới được hỗ trợ bởi AI.

Nhưng công nghệ thôi là chưa đủ. Bạn cũng cần quản lý khía cạnh con người. Bằng cách tích hợp quản lý sự cố và các dự án mạng vào một không gian làm việc tích hợp, bạn cung cấp cho nhóm của mình một nguồn thông tin duy nhất để phối hợp phản ứng.

Sự chuyển đổi này mang lại cho bạn:

Giảm thời gian ngừng hoạt động: Khả năng dự đoán phát hiện các vấn đề trước khi người dùng nhận ra chúng.

Giảm chi phí vận hành : Tự động hóa xử lý các công việc lặp đi lặp lại khiến nhóm của bạn kiệt sức. Tự động hóa xử lý các công việc lặp đi lặp lại khiến nhóm của bạn kiệt sức.

Trải nghiệm người dùng tốt hơn: Tối ưu hóa định tuyến và phân phối nội dung mang lại kết nối nhanh hơn và đáng tin cậy hơn.

Tăng cường khả năng bảo mật: Phát hiện và phản ứng với các mối đe dọa theo thời gian thực giúp bảo vệ dữ liệu của bạn.

📮ClickUp Insight: Các nhóm hoạt động kém hiệu quả có khả năng sử dụng 15 công cụ trở lên cao gấp 4 lần, trong khi các nhóm hoạt động hiệu quả duy trì hiệu suất bằng cách giới hạn bộ công cụ của họ xuống còn 9 nền tảng hoặc ít hơn. Nhưng sao không thử sử dụng một nền tảng duy nhất? Với vai trò là ứng dụng toàn diện cho công việc, ClickUp tập hợp các công việc, dự án, tài liệu, wiki, trò chuyện và cuộc gọi của bạn trên một nền tảng duy nhất, kèm theo các quy trình làm việc được hỗ trợ bởi AI. Sẵn sàng làm việc thông minh hơn? ClickUp phù hợp với mọi nhóm, giúp công việc được hiển thị và cho phép bạn tập trung vào những điều quan trọng trong khi AI xử lý phần còn lại.

📮ClickUp Insight: Các nhóm hoạt động kém hiệu quả có khả năng sử dụng 15 công cụ trở lên cao gấp 4 lần, trong khi các nhóm hoạt động hiệu quả duy trì hiệu suất bằng cách giới hạn bộ công cụ của họ xuống còn 9 nền tảng hoặc ít hơn. Nhưng sao không thử sử dụng một nền tảng duy nhất? Với vai trò là ứng dụng toàn diện cho công việc, ClickUp tích hợp các công việc, dự án, tài liệu, wiki, trò chuyện và cuộc gọi của bạn trên một nền tảng duy nhất, kèm theo các quy trình làm việc được hỗ trợ bởi AI. Sẵn sàng làm việc thông minh hơn? ClickUp phù hợp với mọi nhóm, giúp công việc trở nên hiển thị và cho phép bạn tập trung vào những điều quan trọng trong khi AI xử lý phần còn lại.

Cách thức hoạt động của AI trong mạng lưới

Cách thức hoạt động của AI trong mạng có thể khiến người dùng cảm thấy như một "hộp đen". Làm thế nào mạng có thể "học" để tự sửa chữa?

Nếu không hiểu rõ cơ chế cơ bản, sẽ khó tin tưởng vào kết quả đầu ra hoặc biết việc cần làm khi sự cố xảy ra.

Quy trình này thực ra khá logic. Nó bắt đầu từ việc thu thập dữ liệu. Các thiết bị mạng của bạn—router, switch, tường lửa—luôn tạo ra dữ liệu telemetry mạng, một thuật ngữ chuyên ngành chỉ các bản ghi, chỉ số và dữ liệu sự kiện mô tả những gì đang diễn ra.

Các mô hình AI và học máy sau đó phân tích tất cả dữ liệu này để phát hiện các mẫu và sự bất thường mà con người có thể bỏ qua.

Khi quy trình này được làm rõ, bạn có thể có những cuộc hội thoại có năng suất cao hơn với nhóm kỹ thuật của mình. Luồng cơ bản trông như sau:

Thu thập dữ liệu: Các thiết bị mạng tạo ra một luồng dữ liệu telemetry liên tục.

Phân tích: Các mô hình học máy xử lý dữ liệu này để nhận diện các mẫu và phát hiện các bất thường.

Phân tích nguyên nhân gốc rễ: AI xác định nguyên nhân gốc rễ và dự đoán các vấn đề tiềm ẩn trong tương lai.

Hành động: Hệ thống kích hoạt phản hồi tự động hóa hoặc gửi đề xuất để con người xem xét.

📖 Đọc thêm: Cách tự động hóa quy trình nâng cấp sự cố

Các công nghệ và thành phần chính của AI trong mạng

Bạn thường nghe các thuật ngữ như ‘NLP’, ‘SDN’ và ‘máy học’, nhưng không phải lúc nào cũng rõ ràng việc cần làm thực sự là gì trong mạng. Điều này khiến việc đánh giá các giải pháp khác nhau hoặc hiểu những gì nhóm kỹ thuật của bạn đề xuất trở nên khó khăn.

Hãy cùng tìm hiểu về các công nghệ nền tảng hỗ trợ mạng AI hiện đại. 🛠️

Học máy và phân tích dự đoán

Nhóm của bạn thường xuyên gặp phải các sự cố mạng xuất hiện đột ngột, gây ra thời gian ngừng hoạt động không mong muốn. Phương pháp phản ứng này khiến bạn luôn phải chạy theo sự cố, khiến việc lập kế hoạch hiệu quả cho nhu cầu tương lai trở nên bất khả thi.

Đây chính là nơi AI dự đoán phát huy tác dụng. Các thuật toán học máy (ML) giải quyết vấn đề này bằng cách học từ dữ liệu mạng lịch sử của bạn để dự đoán hành vi trong tương lai. Chúng đặc biệt giỏi trong việc dự báo nhu cầu về sức chứa, dự đoán sự cố phần cứng và tối ưu hóa hiệu suất bằng cách nhận diện các mẫu nhỏ.

Xử lý ngôn ngữ tự nhiên cho các truy vấn mạng

Khi sự cố xảy ra, các thành viên không chuyên về kỹ thuật trong nhóm của bạn không thể biết được tình hình. Họ phải tạo phiếu yêu cầu và chờ đợi, hoàn toàn không biết gì, vì thường họ không có tùy chọn sử dụng xử lý ngôn ngữ tự nhiên để truy vấn bảng điều khiển mạng.

Hệ thống quản lý mạng tự động hóa

Nhóm của bạn phải dành hàng giờ để cấu hình thủ công các thiết bị mới, cập nhật chính sách và đảm bảo tuân thủ. Công việc lặp đi lặp lại này không chỉ tốn thời gian, dễ xảy ra lỗi do con người mà còn làm phân tán sự tập trung của nhân viên khỏi các dự án chiến lược hơn.

Kiểm tra thực tế? 64% doanh nghiệp phụ thuộc vào các skript tự phát triển cho tự động hóa mạng, với 61% trong số các nhóm đó dành sáu giờ hoặc hơn mỗi tuần chỉ để gỡ lỗi và duy trì các skript đó. Thật sự có vẻ như một vòng luẩn quẩn đôi khi. 🫠

Bảo mật và phát hiện mối đe dọa dựa trên AI

90% các nhóm mạng lo lắng về việc không đạt yêu cầu trong các cuộc kiểm tra tuân thủ do các cấu hình sai có thể phòng ngừa. Các công cụ bảo mật truyền thống dựa vào các chữ ký đã biết không thể bảo vệ bạn khỏi các cuộc tấn công mới, chưa từng xuất hiện trước đây, khiến tổ chức của bạn dễ bị tấn công.

Các khả năng cốt lõi của mạng lưới được hỗ trợ bởi AI

Bạn hiểu công nghệ, nhưng kết quả cụ thể là gì?

Khó có thể biện minh cho việc đầu tư vào AI cho mạng lưới nếu không thể kết nối nó với kết quả kinh doanh thực tế. Hãy cùng xem xét các khả năng thực tiễn mà công nghệ này mang lại.

Phân tích lưu lượng thời gian thực và phát hiện sự cố bất thường

Nhóm của bạn thường chỉ phát hiện ra các vấn đề mạng sau khi người dùng phàn nàn về ứng dụng chạy chậm hoặc kết nối bị gián đoạn. Lúc đó, năng suất đã bị ảnh hưởng, và nhóm IT của bạn phải vội vàng tìm kiếm nguyên nhân gốc rễ.

Mạng lưới được hỗ trợ bởi AI giải quyết vấn đề này thông qua việc giám sát liên tục và theo thời gian thực toàn bộ lưu lượng mạng. Hệ thống thiết lập một tiêu chuẩn cơ bản về trạng thái "bình thường" và tự động phát hiện bất kỳ sự lệch lạc nào. Điều này cho phép bạn phát hiện cả các điểm nghẽn hiệu suất và vấn đề bảo mật ngay khi chúng xảy ra.

Các bất thường mà AI có thể phát hiện và bạn có thể ghi chép trong báo cáo sự cố bao gồm:

Sự cố hiệu suất: Tăng đột biến không mong muốn về độ trễ, tắc nghẽn băng thông đột ngột hoặc giảm tốc độ ứng dụng.

Các bất thường về bảo mật: Mô hình đăng nhập bất thường, các nỗ lực truy cập dữ liệu nhạy cảm hoặc dấu hiệu của phần mềm độc hại.

Sự cố cấu hình: Những thay đổi không được phép đối với cài đặt thiết bị hoặc vi phạm chính sách bảo mật.

ClickUp Brain, trợ lý AI tích hợp sẵn trong ClickUp, có thể tạo hoặc tổng hợp báo cáo sự cố trong vòng vài phút, đồng thời giúp các nhóm của bạn làm việc hiệu quả hơn.

Khả năng tự phục hồi và khắc phục tự động hóa

Khi một thiết bị mạng gặp sự cố hoặc kết nối bị gián đoạn, điều này sẽ kích hoạt một quy trình xử lý thủ công, tốn thời gian. Kỹ sư phải được thông báo, chẩn đoán vấn đề và thủ công định tuyến lại lưu lượng hoặc khôi phục dịch vụ, trong khi người dùng đang chờ đợi.

Mạng tự phục hồi tự động hóa toàn bộ quy trình này. Chúng có thể tự động phát hiện và khắc phục nhiều vấn đề mà không cần can thiệp của con người. Điều này được thực hiện thông qua tự động hóa vòng kín: hệ thống phát hiện vấn đề, chẩn đoán nguyên nhân và thực thi giải pháp đã được định sẵn, chẳng hạn như chuyển hướng lưu lượng truy cập sang liên kết sao lưu. Triết lý giảm thiểu can thiệp thủ công này cũng chính là động lực thúc đẩy tự động hóa quy trình làm việc, giúp nhóm của bạn thoát khỏi các công việc sửa chữa lặp đi lặp lại.

Bảo trì dự đoán và kế hoạch sức chứa

Nếu kế hoạch lập kế hoạch sức chứa của bạn dựa trên phỏng đoán thay vì dữ liệu, bạn cần AI ngay lập tức. Bằng cách theo dõi sự tăng trưởng lưu lượng, mô hình sử dụng và các đỉnh cao theo mùa, nó sẽ cảnh báo khi hệ thống đang tiến gần đến ngưỡng rủi ro trước khi hiệu suất bị suy giảm.

Các kích hoạt kịp thời này nhắc nhở các nhóm kiểm tra cấu hình, cân bằng lại tải hoặc lập kế hoạch nâng cấp vào thời điểm thích hợp. Thay vì dự báo tĩnh, các quyết định về sức chứa được dựa trên hành vi mạng thực tế. Điều đó có nghĩa là ít phải vội vàng vào phút chót hơn và có kế hoạch chủ động, tự tin hơn.

📖 Bộ sưu tập mẫu: 10 mẫu báo cáo sự cố miễn phí trong ClickUp tài liệu, Word và Excel

Các trường hợp sử dụng AI trong mạng

Các khái niệm đằng sau AI trong mạng lưới rất mạnh mẽ, nhưng chúng vẫn có thể hơi trừu tượng.

Dưới đây là một số ví dụ cụ thể về cách công nghệ này được áp dụng vào các tình huống kinh doanh thực tế mà các nhà quản lý dự án, nhóm vận hành và các nhà lãnh đạo khác phải đối mặt hàng ngày.

Nâng cao hiệu suất và kết nối mạng

Đội ngũ làm việc từ xa của bạn liên tục phàn nàn về các cuộc gọi video giật lag và tốc độ truy cập chậm vào các ứng dụng đám mây. Kết nối kém trực tiếp ảnh hưởng đến năng suất và gây ra sự bực bội, đặc biệt khi nhóm của bạn đã phải xử lý hàng chục công cụ khác nhau cùng cạnh tranh về băng thông.

Tính năng định tuyến được tối ưu hóa bằng AI trực tiếp giải quyết vấn đề này. Nó phân tích động các đường dẫn lưu lượng trong thời gian thực để tìm ra đường dẫn nhanh nhất và đáng tin cậy nhất cho dữ liệu của bạn, giảm độ trễ. Nó cũng có thể ưu tiên lưu lượng cho các ứng dụng quan trọng, đảm bảo các cuộc họp video và ứng dụng kinh doanh cốt lõi của bạn luôn nhận được băng thông cần thiết.

Tự động hóa các công việc mạng thường xuyên

Các kỹ sư mạng có trình độ cao của bạn đang dành phần lớn thời gian trong ngày cho các công việc lặp đi lặp lại, tốn thời gian. Họ đang thực hiện sao lưu cấu hình thủ công, chạy kiểm tra tuân thủ và tạo báo cáo—các công việc cần thiết nhưng có giá trị thấp.

Các công việc mạng phổ biến có thể được tự động hóa bao gồm:

Sao lưu cấu hình: Được lên lịch và xác minh tự động mà không cần bất kỳ nỗ lực thủ công nào.

Kiểm tra tuân thủ: Thực hiện liên tục để đảm bảo các chính sách luôn được tuân thủ.

Tạo báo cáo: Tạo và phân phối các bản tóm tắt hiệu suất theo lịch trình đã định.

Quản lý quyền truy cập người dùng: Cho phép người dùng yêu cầu và nhận quyền truy cập thông qua cổng thông tin tự phục vụ.

📮 ClickUp Insight: 21% người cho biết hơn 80% thời gian làm việc trong ngày của họ được dành cho các công việc lặp đi lặp lại. Và 20% khác cho biết các công việc lặp đi lặp lại chiếm ít nhất 40% thời gian trong ngày của họ. Đó là gần một nửa thời gian làm việc trong tuần (41%) dành cho các công việc không đòi hỏi nhiều tư duy chiến lược hay sáng tạo (như gửi email theo dõi 👀). ClickUp Super Agents giúp loại bỏ những công việc lặp đi lặp lại. Từ việc tạo/lập công việc, nhắc nhở, cập nhật, ghi chú cuộc họp, soạn thảo email cho đến quản lý quy trình làm việc từ đầu đến cuối! Tất cả những điều đó (và nhiều hơn nữa) có thể được tự động hóa chỉ trong nháy mắt với ClickUp, ứng dụng toàn diện cho công việc của bạn. 💫 Kết quả thực tế: Lulu Press tiết kiệm 1 giờ mỗi ngày cho mỗi nhân viên bằng cách sử dụng ClickUp tự động hóa — dẫn đến tăng 12% hiệu suất công việc.

📮 ClickUp Insight: 21% người cho biết hơn 80% thời gian làm việc trong ngày của họ được dành cho các công việc lặp đi lặp lại. Và 20% khác cho biết các công việc lặp đi lặp lại chiếm ít nhất 40% thời gian trong ngày của họ. Đó là gần một nửa thời gian làm việc trong tuần (41%) dành cho các công việc không yêu cầu nhiều tư duy chiến lược hay sáng tạo (như gửi email theo dõi 👀). ClickUp Super Agents giúp loại bỏ những công việc lặp đi lặp lại. Từ việc tạo/lập công việc, nhắc nhở, cập nhật, ghi chú cuộc họp, soạn thảo email cho đến quản lý quy trình làm việc từ đầu đến cuối! Tất cả những điều đó (và nhiều hơn nữa) có thể được tự động hóa chỉ trong nháy mắt với ClickUp, ứng dụng tất cả trong một cho công việc của bạn. Tạo các tác nhân AI tùy chỉnh với các hướng dẫn và tính cách đã được cấu hình sẵn thông qua ClickUp Super Agents. 💫 Kết quả thực tế: Lulu Press tiết kiệm 1 giờ mỗi ngày cho mỗi nhân viên bằng cách sử dụng tự động hóa ClickUp — dẫn đến tăng 12% hiệu suất công việc.

Nâng cao bảo mật cho các nhóm làm việc phân tán

Bảo mật trước đây chỉ tập trung vào việc bảo vệ biên giới mạng duy nhất. Hiện nay, nó đòi hỏi việc theo dõi hàng nghìn quyết định truy cập hàng ngày trên mạng Wi-Fi gia đình, ứng dụng đám mây, thiết bị cá nhân và hệ thống tự động hóa.

Mỗi lần đăng nhập, yêu cầu API và kết nối thiết bị đều tiềm ẩn rủi ro, và hầu hết các nhóm gặp khó khăn trong việc theo dõi chúng qua các công cụ không kết nối. Khi các tín hiệu bị phân tán, hành vi đáng ngờ có thể xuất hiện muộn hoặc thậm chí không được phát hiện.

AI hỗ trợ bằng cách theo dõi hành vi trên toàn mạng, không chỉ các sự kiện riêng lẻ. Nó học cách nhận diện hoạt động bình thường của người dùng, thiết bị và dịch vụ, sau đó phát hiện các bất thường như địa điểm đăng nhập bất thường, chuyển dữ liệu không mong đợi hoặc hoạt động bất thường của thiết bị trong thời gian thực.

Thay vì dựa vào các quy tắc tĩnh, nó thích ứng khi các nhóm, công cụ và mô hình sử dụng thay đổi. Những tín hiệu này cung cấp cho các nhóm bảo mật các cảnh báo sớm, có thể hành động để điều tra trước khi các sự cố leo thang.

📖 Đọc thêm: Cách tận dụng AI với thông tin thời gian thực

Những yếu tố cần xem xét khi lựa chọn giải pháp mạng AI

Bạn đã sẵn sàng đánh giá các công cụ, nhưng đang bị ngập trong những lời quảng cáo hoa mỹ của nhà cung cấp. Làm thế nào để biết tiêu chí nào thực sự quan trọng? Sai lầm lớn nhất là chọn một công cụ trông tuyệt vời trong bản demo nhưng cuối cùng lại tạo ra một silo dữ liệu khác vì nó không tích hợp được với hệ thống hiện có của bạn.

Công cụ AI mạng mạnh mẽ nhất cũng trở nên vô dụng nếu nó chỉ làm tăng thêm sự phức tạp của các công cụ mà nhóm của bạn đang sử dụng.

Đó là lý do tại sao khả năng tích hợp là yếu tố quan trọng nhất cần xem xét. Bạn sẽ cần một giải pháp có thể tương tác với hệ thống quản lý quy trình làm việc hiện có của bạn, để các cảnh báo và thông tin được tự động chuyển đổi thành các công việc có thể thực hiện.

Dưới đây là một khung tham chiếu thực tiễn để giúp bạn so sánh các lựa chọn của mình:

Tích hợp Các API mạnh mẽ, các kết nối được xây dựng sẵn và các tùy chọn xuất dữ liệu dễ dàng Tránh tạo ra các silo dữ liệu mới và đảm bảo rằng các thông tin thu được dẫn đến hành động cụ thể. Khả năng mở rộng Khả năng xử lý sự gia tăng trong số lượng thiết bị và lưu lượng truy cập mà không ảnh hưởng đến hiệu suất. Bảo vệ đầu tư của bạn cho tương lai và tránh phải chuyển sang công cụ khác sau này. Khả năng giải thích Lý do rõ ràng, dễ hiểu cho các quyết định và đề xuất của AI. Xây dựng niềm tin với nhóm của bạn và giúp việc khắc phục vấn đề trở nên dễ dàng hơn. Độ sâu tự động hóa Các quy tắc có thể tùy chỉnh cao và khả năng khắc phục sự cố theo vòng lặp khép kín Tối ưu hóa tiết kiệm thời gian và giải phóng nhân lực kỹ sư của bạn cho các công việc chiến lược. Bảo mật Chứng nhận tuân thủ tiêu chuẩn ngành và chính sách xử lý dữ liệu minh bạch. Bảo vệ dữ liệu mạng nhạy cảm của bạn và đảm bảo tuân thủ các yêu cầu pháp lý.

📖 Đọc thêm: Cách viết báo cáo sự cố trong công việc

Cách ClickUp hỗ trợ các quy trình làm việc được hỗ trợ bởi AI

Bạn đã đầu tư vào một công cụ mạng AI mạnh mẽ. Nhưng hiện tại, nhóm của bạn đang bị ngập trong một lượng lớn cảnh báo mới, và dự án triển khai công cụ này đang trở thành một mớ hỗn độn với các bảng tính, email và các chủ đề trò chuyện không liên kết.

Bạn đã giải quyết được một vấn đề kỹ thuật nhưng vô tình tạo ra một tình huống hỗn loạn trong việc phối hợp giữa con người.

Đây chính là nơi một không gian làm việc AI tích hợp trở nên thiết yếu. ClickUp là nền tảng nơi khía cạnh con người của các sáng kiến mạng AI của bạn kết hợp với các công việc còn lại của tổ chức.

Nó loại bỏ sự phân tán thông tin bằng cách kết nối các công việc, tài liệu và giao tiếp của nhóm trong một nền tảng duy nhất. Dưới đây là cách bạn có thể xây dựng quy trình làm việc liền mạch cho nhóm mạng của mình:

Ghi nhận các vấn đề và yêu cầu một cách có cấu trúc

Ghi chép chi tiết mọi vấn đề mạng với nhiệm vụ ClickUp

Mọi vấn đề mạng đều bắt đầu từ đâu đó. Một cảnh báo giám sát, một báo cáo của người dùng, một cảnh báo về sức chứa hoặc một vấn đề bảo mật. Khi những thông tin này được gửi qua email, trò chuyện hoặc các phiếu yêu cầu tạm thời, các chi tiết quan trọng thường bị mất ngay lập tức.

Quy trình tiếp nhận có cấu trúc sẽ giải quyết vấn đề đó. Các yêu cầu được ghi nhận với bối cảnh chính xác ngay từ đầu: những gì bị ảnh hưởng, mức độ khẩn cấp, môi trường và ai là người báo cáo. Mỗi yêu cầu trở thành một đơn vị công việc có thể theo dõi với quyền sở hữu và khả năng hiển thị rõ ràng, được hỗ trợ bởi Các Trường Tùy chỉnh và Các Trạng Thái Tùy chỉnh cung cấp bối cảnh quan trọng.

Với ClickUp, các biểu mẫu và quản lý dự án qua email có thể được cấu hình để tích hợp trực tiếp vào các nhiệm vụ ClickUp, tạo ra một hệ thống quản lý vé nhẹ nhàng mà không bắt buộc các nhóm phải sử dụng các công cụ ITSM cứng nhắc. Lợi ích là rõ ràng: ít phải theo dõi lại, chuyển giao công việc mượt mà hơn và có một bản ghi đáng tin cậy về mọi vấn đề ngay từ đầu.

Trong thực tế, điều đó trông như sau:

Cảnh báo giám sát: Một cảnh báo tự động sẽ gửi một biểu mẫu ClickUp, tạo ra một công việc với mức độ nghiêm trọng, dịch vụ bị ảnh hưởng và thời gian ghi lại đã được điền sẵn.

Vấn đề do người dùng báo cáo: Một biểu mẫu đơn giản hoặc email thu thập thông tin về triệu chứng, địa điểm và mức độ khẩn cấp mà không cần trao đổi qua lại.

Cảnh báo sức chứa: Khi ngưỡng sức chứa bị vượt quá lặp lại, hệ thống sẽ ghi lại công việc được gắn thẻ để xem xét thay vì trở thành tình huống khẩn cấp sau này.

Vấn đề bảo mật: Một sự kiện truy cập bị đánh dấu sẽ tạo ra một công việc được chuyển đến nhóm phù hợp kèm theo tệp đính kèm thông tin kiểm toán.

Phân loại, định tuyến và giảm thiểu công việc lặp lại một cách tự động

Các công việc lặp đi lặp lại trở thành dĩ vãng với ClickUp tự động hóa

Khi một yêu cầu đã tồn tại, tốc độ là yếu tố quan trọng. Ai đó phải quyết định ưu tiên, giao cho người chịu trách nhiệm phù hợp và xử lý các bước thường xuyên không cần sự phán đoán của con người.

Đây chính là nơi tự động hóa phát huy tác dụng. ClickUp Automations có thể phân công công việc, đặt ưu tiên, thông báo cho các bên liên quan hoặc nâng cấp vấn đề dựa trên các điều kiện. Các quy tắc xử lý các quyết định có thể dự đoán được. Các hành động lặp đi lặp lại diễn ra tự động. Nỗ lực của con người được dành cho công việc thực sự cần thiết.

ClickUp Super Agents đi xa hơn bằng cách hỗ trợ phân loại yêu cầu, tạo bản cập nhật, xử lý các bước theo dõi và thực thi các quy trình làm việc lặp lại từ đầu đến cuối. Kết quả là thời gian phản hồi nhanh hơn và giảm đáng kể gánh nặng phối hợp.

Đây là tự động hóa được tùy chỉnh theo nhu cầu cụ thể của bạn. Dưới đây là mẫu quy trình làm việc:

Sự cố có mức độ nghiêm trọng thấp: Được gán tự động, ghi lại và giải quyết bằng các bước đã được định nghĩa sẵn.

Sự cố có ưu tiên cao: Được nâng cấp ngay lập tức, chủ sở hữu được chỉ định, các bên liên quan được thông báo.

Các loại vấn đề đã biết: Các công việc được gắn thẻ tự động với danh sách kiểm tra giải quyết hoặc liên kết với các tài liệu hướng dẫn thực hiện.

Yêu cầu định kỳ: ClickUp Super Agents tạo cập nhật, đóng vé hoặc kích hoạt các bước theo dõi mà không cần sự can thiệp của con người.

Theo dõi các mẫu, xu hướng và tín hiệu cảnh báo sớm.

Các sự cố riêng lẻ quan trọng, nhưng các mẫu lặp lại còn quan trọng hơn. Các tình trạng chậm trễ lặp lại, đỉnh điểm theo mùa và các vấn đề cấu hình tái diễn. Những điều này dễ bị bỏ qua khi dữ liệu được phân tán trên các phiếu yêu cầu và công cụ khác nhau.

Các nhóm làm việc hiệu quả thường nhìn tổng quan. Họ xem xét các sự cố, dòng thời gian và khối lượng công việc để hiểu rõ điều gì đang thực sự xảy ra và điều gì có thể xảy ra tiếp theo.

ClickUp Brain giúp các nhóm tổng hợp hoạt động trên các công việc, sự cố và dữ liệu lịch sử. Nó có thể phát hiện các chủ đề lặp lại, nhấn mạnh các đỉnh cao về khối lượng và tạo ra các giải thích nhanh chóng mà không cần phân tích thủ công.

Nhận tóm tắt và cập nhật AI tức thì với bảng điều khiển ClickUp

Các thẻ AI trong bảng điều khiển ClickUp giúp hiển thị các thông tin này, giúp các nhóm không phải phản ứng mù quáng với mỗi cảnh báo mới. Điều này giúp giải quyết các tình huống sau:

Sự chậm trễ lặp lại: ClickUp Brain hiển thị các sự cố lặp lại liên quan đến cùng một dịch vụ.

Đỉnh lưu lượng theo mùa: Các bản tóm tắt của AI nhấn mạnh các khoảng thời gian áp lực sức chứa có thể dự đoán được.

Quá tải nhóm: Các bảng điều khiển hiển thị sự gia tăng về số lượng sự cố trước khi tình trạng quá tải xảy ra.

Đánh giá sau sự cố: Thẻ AI tóm tắt những gì đang diễn ra trong vài tuần hoặc vài tháng, không chỉ ngày hôm nay.

📖 Đọc thêm: Top 10 công cụ trợ lý AI để nâng cao năng suất và đổi mới

Hợp tác và lưu trữ kiến thức tại nơi công việc thực sự diễn ra

Sau khi sự cố được giải quyết, công việc vẫn chưa kết thúc.

Các quyết định cần được ghi chép, tài liệu hướng dẫn cần được cập nhật và bài học kinh nghiệm cần được rút ra để tránh lặp lại cùng một vấn đề sau sáu tuần. Tuy nhiên, khi tài liệu và thảo luận được lưu trữ trong các công cụ riêng biệt, quá trình ghi chép kiến thức quan trọng này sẽ suy giảm nhanh chóng.

ClickUp Docs và ClickUp Chat giúp hợp tác trực tiếp với công việc. Các tài liệu hướng dẫn, đánh giá sau sự cố và ghi chú kiến trúc luôn được kết nối với các công việc và sự cố mà chúng tham chiếu. Theo thời gian, điều này tạo ra một cơ sở kiến thức động thực sự phản ánh cách mạng lưới được vận hành.

Bằng cách tạo ra một điểm kết nối duy nhất giữa các hoạt động mạng và bối cảnh tổ chức rộng lớn hơn, bạn có thể thoát khỏi chu kỳ vô tận của việc chuyển đổi giữa các công cụ giám sát, hệ thống vé và nền tảng quản lý dự án. Kết quả trông như sau:

Giải quyết sự cố: Các quyết định và biện pháp khắc phục được ghi chép trực tiếp trên công việc.

Phân tích sau sự cố: ClickUp Tài liệu ghi lại những gì đã xảy ra, lý do tại sao và những thay đổi cần thực hiện tiếp theo.

Cập nhật Runbook: Quy trình phát triển cùng với các công việc, phản ánh các sự cố thực tế, với đầy đủ bối cảnh.

Thảo luận đang diễn ra: ClickUp Chat giúp các cuộc hội thoại liên kết với công việc, không bị lạc trong các chủ đề.

Cách tiếp cận đúng đắn kết hợp quản lý mạng thông minh với không gian làm việc tích hợp, nơi nhóm của bạn có thể hành động dựa trên thông tin mà không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào.

Các xu hướng mới nổi trong AI cho mạng lưới

Bạn đã nắm vững những kiến thức cơ bản, nhưng công nghệ này đang phát triển theo hướng nào? Để đưa ra những quyết định thông minh và bền vững cho tương lai, bạn cần hiểu rõ những xu hướng đang định hình tương lai của mạng lưới. Đi trước xu hướng giúp bạn tránh đầu tư vào một giải pháp sẽ trở nên lỗi thời trong vòng một năm. 👀

Xu hướng lớn nhất là sự chuyển đổi sang các mạng hoàn toàn tự động hóa, chỉ cần can thiệp tối thiểu của con người. 60% các nhà lãnh đạo CNTT dự kiến sẽ triển khai tự động hóa mạng dự đoán được hỗ trợ bởi AI trên tất cả các lĩnh vực trong vòng hai năm tới.

Chúng ta cũng đang chứng kiến sự hội tụ của AI với điện toán biên và 5G, giúp đưa trí tuệ nhân tạo gần hơn với nơi dữ liệu được tạo ra, từ đó cho phép phản hồi nhanh hơn.

Dưới đây là những xu hướng chính cần theo dõi:

Hoạt động tự động: Mạng có khả năng tự cấu hình, tự tối ưu hóa và tự phục hồi.

Nền tảng AI gốc: Các giải pháp được thiết kế từ đầu với AI là trung tâm, thay vì chỉ là một tiện ích bổ sung.

Trí tuệ nhân tạo tại biên (Edge AI): Xử lý dữ liệu và đưa ra quyết định tại biên mạng thay vì gửi tất cả dữ liệu trở lại đám mây trung tâm.

Trợ lý AI tạo sinh: Giao diện ngôn ngữ tự nhiên giúp kỹ sư thiết kế, quản lý và khắc phục sự cố mạng trong cuộc hội thoại. Giao diện ngôn ngữ tự nhiên giúp kỹ sư thiết kế, quản lý và khắc phục sự cố mạng trong cuộc hội thoại.

Khi AI trở thành một phần cốt lõi của mọi chức năng kinh doanh, hạ tầng mạng và không gian làm việc của nhóm phải phát triển đồng bộ. Để điều phối các sáng kiến ngày càng phức tạp này, bạn cần một không gian làm việc tích hợp để kết nối mọi thứ lại với nhau.

Giữ mạng lưới của bạn luôn kết nối với ClickUp

Việc triển khai là nơi hầu hết các quy trình mạng gặp trục trặc.

Các cảnh báo được hiển thị trong một công cụ. Các sự cố đang được theo dõi trong một công cụ khác. Kiến thức bị phân tán khắp các phiếu yêu cầu, trò chuyện và tài liệu cũ. Kết quả là một mạng lưới thông minh hơn nhưng vẫn gặp phải những nút thắt cổ chai do con người gây ra.

ClickUp lấp đầy khoảng trống đó. Với tư cách là một không gian làm việc tích hợp, nó cung cấp cho các nhóm mạng một nơi duy nhất để chuyển đổi các tín hiệu do AI điều khiển thành các hành động có cấu trúc. Các sự cố trở thành các công việc có chủ sở hữu và dòng thời gian. Các tài liệu hướng dẫn và báo cáo sau sự cố được lưu trữ cùng với công việc mà chúng hỗ trợ. Tự động hóa xử lý việc chuyển giao, trong khi ClickUp Brain giúp các nhóm tóm tắt, ưu tiên và duy trì sự đồng bộ mà không mất đi bối cảnh.

Khi trí tuệ mạng và quy trình làm việc của nhóm được tích hợp trong cùng một hệ thống, AI không còn là một lớp công nghệ cần theo dõi mà trở thành công cụ thực sự giúp vận hành kinh doanh.

Bắt đầu miễn phí với ClickUp và xem cách các quy trình làm việc được hỗ trợ bởi AI có thể kết nối các sáng kiến mạng của bạn với phần còn lại của công việc.

Câu hỏi thường gặp về AI trong mạng lưới

AI trong mạng lưới tập trung vào quản lý hạ tầng kỹ thuật như router và lưu lượng mạng, trong khi tự động hóa quy trình làm việc dựa trên AI xử lý các quy trình kinh doanh và hợp tác giữa các thành viên trong nhóm. Chúng sử dụng các nguyên tắc tương tự nhưng áp dụng vào các lĩnh vực khác nhau – một cho máy móc, một cho con người.

Các công cụ mạng AI hiện đại cung cấp các bảng điều khiển thân thiện với người dùng và giao diện ngôn ngữ tự nhiên, không yêu cầu kiến thức kỹ thuật sâu. Các nhóm dự án cũng có thể tích hợp cảnh báo mạng trực tiếp vào công cụ quản lý công việc như ClickUp để theo dõi và phản hồi các vấn đề mà không cần phải truy cập vào bảng điều khiển mạng.

Quản trị thủ công là phản ứng; bạn khắc phục vấn đề sau khi chúng xảy ra. Quản lý mạng bằng AI là chủ động; nó dự đoán và ngăn chặn vấn đề trước khi chúng ảnh hưởng đến người dùng, và nó xử lý quy mô và tốc độ mà con người đơn giản không thể sánh kịp.

Tuyệt đối. AI trong mạng lưới mang lại lợi ích cho các nhóm có kích thước khác nhau, đặc biệt là những nhóm không có đội ngũ IT chuyên trách lớn. Các giải pháp đám mây hiện đại đã khiến những khả năng mạnh mẽ này trở nên dễ tiếp cận và hợp lý về chi phí mà không yêu cầu đầu tư lớn ban đầu vào phần cứng.