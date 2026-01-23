Bạn là một người tạo nội dung và cảm thấy áp lực phải liên tục cập nhật xu hướng?

Điều đó có thể khó quản lý, và bạn không phải là người duy nhất! Nếu bạn tạo nội dung để kiếm sống, bạn phải đăng bài đều đặn và vẫn giữ nguyên giọng điệu thương hiệu của mình. Đó là một khối lượng công việc lớn khi người dùng trung bình dành 2 giờ và 23 phút mỗi ngày trên các nền tảng mạng xã hội.

Các công cụ AI như Grok AI có thể giúp bạn duy trì tần suất đó mà không biến quy trình sáng tạo của bạn thành một công việc nhàm chán bằng cách hỗ trợ bạn trong chiến lược của người tạo.

Trong hướng dẫn này, chúng ta sẽ thảo luận về cách sử dụng Grok cho chiến lược của người tạo và xem xét một số gợi ý và mẹo để sử dụng Grok hiệu quả.

Grok là gì và tại sao nó hữu ích cho người tạo?

Grok là trợ lý AI thuộc xAI của Elon Musk. Bạn có thể sử dụng nó trên X (trước đây là Twitter) và trên các nền tảng web và di động của Grok. Thông thường, Grok được sử dụng để tóm tắt các bài đăng trên X và cung cấp thông tin bổ sung cho người dùng.

Grok cũng trả lời câu hỏi, brainstorm ý tưởng và giúp bạn giải quyết các chủ đề phức tạp. Nó cũng có thể thực hiện phân tích cảm xúc và tạo nội dung cho bạn với giọng điệu hài hước.

Lợi thế thực sự của Grok đối với người tạo là tốc độ và ngữ cảnh. Grok có thể tìm kiếm các bài đăng công khai trên X và thực hiện tìm kiếm web thời gian thực. Nhờ đó, Grok rất hữu ích khi bạn lập kế hoạch nội dung xoay quanh các chủ đề và xu hướng đang hot.

Đối với các người tạo nội dung, điều này quan trọng vì quá trình tạo/lập nội dung của bạn thường bắt đầu với một câu hỏi: “Người dùng đang quan tâm đến điều gì trong tuần này?”

🧠 Bạn có biết? Từ “Grok” ban đầu xuất phát từ một tiểu thuyết khoa học viễn tưởng năm 1961, nơi nó có nghĩa là hiểu sâu sắc và trực giác về một điều gì đó.

Lợi ích của việc sử dụng Grok cho chiến lược nội dung

Dưới đây là một số lợi ích khi sử dụng Grok cho chiến lược nội dung của bạn:

Phát hiện xu hướng : Phát hiện các chủ đề đang hot nhanh hơn bằng cách sử dụng Grok AI với dữ liệu thời gian thực và tìm kiếm web thời gian thực.

Góc nhìn đối tượng : Chuyển đổi các cuộc hội thoại hiện tại thành các góc nhìn phù hợp với đối tượng mục tiêu và mục tiêu tương tác của bạn.

Phát triển ý tưởng nhanh hơn : Tạo ra ý tưởng cho bài viết blog, bài đăng trên mạng xã hội và nội dung quảng cáo mà không làm gián đoạn quá trình tạo/lập nội dung của bạn.

Giải thích rõ ràng hơn : Giải thích các chủ đề phức tạp bằng ngôn ngữ đơn giản, để khán giả của bạn không rời đi.

Tốc độ viết bản nháp : Viết bản nháp đầu tiên nhanh hơn, sau đó sử dụng các bước tiếp theo để hoàn thiện giọng điệu thương hiệu và cấu trúc nội dung.

Kết quả phù hợp hơn : Nhận câu trả lời từ Grok dựa trên những gì người dùng đăng trên nền tảng X (trước đây là Twitter), không chỉ thông tin chung chung.

Chụp ảnh rảnh tay miễn phí: Sử dụng chế độ giọng nói khi bạn muốn nhận câu trả lời nhanh chóng trong khi đi bộ, di chuyển hoặc ghi chép ý tưởng. : Sử dụng chế độ giọng nói khi bạn muốn nhận câu trả lời nhanh chóng trong khi đi bộ, di chuyển hoặc ghi chép ý tưởng.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Tạo hai bản nháp có chủ đích. Yêu cầu Grok viết một phiên bản theo phong cách “chế độ vui nhộn” thêm yếu tố hài hước, sau đó một phiên bản “chế độ thông thường” giữ nguyên sự trực tiếp. Bạn giữ nguyên ý tưởng ban đầu. Bạn thử nghiệm xem phiên bản nào phù hợp hơn với thương hiệu và đối tượng của bạn.

Cách sử dụng Grok cho việc lập kế hoạch nội dung?

Lập kế hoạch và chiến lược là hai lĩnh vực mà các công cụ AI giúp bạn tiết kiệm thời gian nhiều nhất. Nếu bạn muốn tận dụng tối đa giá trị từ Grok AI, bạn nên sử dụng công cụ này để bắt đầu lập kế hoạch nội dung trước khi bắt đầu viết. Dưới đây là một số cách sử dụng Grok cho việc lập kế hoạch nội dung:

1) Cài đặt các thông số đầu vào (để Grok không phải đoán)

Cung cấp cho Grok một bản tóm tắt chi tiết:

Ngách thị trường và đối tượng mục tiêu của bạn

Nền tảng (tài khoản X, Instagram, LinkedIn, YouTube, v.v.)

Mục tiêu nội dung của bạn (đạt được, khách hàng tiềm năng, cộng đồng, doanh số)

Quy tắc thương hiệu của bạn (giọng điệu, từ ngữ cần tránh, phong cách CTA)

📌 Ví dụ về lời nhắc “Grok, tôi là một người tạo độc lập trong lĩnh vực giáo dục fintech. Mục tiêu của tôi là các nhà phân tích mới vào nghề tại Ấn Độ. Tạo ra một chiến lược nội dung 14 ngày dựa trên các xu hướng hiện tại, bao gồm 1 bài viết dài mỗi tuần và các bài đăng trên mạng xã hội hàng ngày. Giữ giọng điệu trực tiếp, tò mò và thực tế. ”

qua Grok

2) Sử dụng Grok để phát hiện xu hướng, sau đó lọc theo lĩnh vực của bạn.

Grok có thể sử dụng dữ liệu thời gian thực từ các bài đăng công khai trên X và tìm kiếm web. Điều này rất hữu ích khi bạn cần nhanh chóng nắm bắt những gì mọi người đang thảo luận. Yêu cầu Grok lấy các chủ đề đang hot, sau đó ưu tiên hiển thị:

“Những xu hướng nào trong số 5 xu hướng sau đây phù hợp nhất với lĩnh vực của tôi và tại sao?”

“Xu hướng nào tôi có thể khai thác với góc nhìn độc đáo?”

qua Grok

3) Biến xu hướng thành lịch trình có thể thực hiện được.

Khi Grok liệt kê các chủ đề đang thịnh hành, hãy yêu cầu nó:

Tạo các chủ đề cốt lõi

Đề xuất chủ đề hàng tuần

Tạo các loại bài đăng (chủ đề, carousel, video ngắn, phát trực tiếp, bản tin).

Lập lịch trình nhẹ nhàng

📖 Đọc thêm: Cách sử dụng AI trong nền kinh tế của người tạo

Cách sử dụng Grok cho việc tạo/lập nội dung?

Khi tạo nội dung, Grok hoạt động hiệu quả nhất khi bạn xem nó như một đối tác và thực hiện công việc cùng nó thông qua các quy trình phù hợp. Dưới đây là một số bước bạn có thể thực hiện để tạo bản nháp đầu tiên chất lượng với Grok:

1. Sử dụng Grok cho bản nháp đầu tiên mà bạn có thể chỉnh sửa.

Yêu cầu Grok tạo:

Các yếu tố thu hút và giữ chân người xem trên mạng xã hội

“3 góc nhìn” bản nháp để bạn có thể chọn bản tốt nhất.

Kịch bản và chú thích dạng ngắn

Ý tưởng và dàn ý cho nội dung dài.

Các biến thể nội dung quảng cáo cho các ưu đãi, tài liệu thu hút khách hàng tiềm năng hoặc các chiến dịch ra mắt sản phẩm.

📌 Ví dụ về quy trình làm việc (có thể lặp lại): Hỏi Grok để nhận 10 ý tưởng Chọn 2 ý tưởng và yêu cầu 3 điểm nhấn cho mỗi ý tưởng. Chọn 1 ý tưởng chính và yêu cầu Grok viết bản nháp bài đăng. Yêu cầu các bước tiếp theo: Các tùy chọn CTA, hashtag (nếu phù hợp), giọng điệu thay thế.

📖 Xem thêm: Quản lý quy trình làm việc sáng tạo

2. Chế độ vui nhộn so với chế độ thông thường (sử dụng như hướng dẫn gợi ý)

Điều này phù hợp với vị trí của Grok là một trợ lý có thể duy trì sự hài hước mà vẫn hữu ích. Ngay cả khi giao diện người dùng (UI) của bạn không hiển thị nút chuyển đổi, bạn vẫn có thể điều chỉnh giọng điệu:

“Trả lời theo chế độ vui nhộn và thêm yếu tố hài hước.” (rất phù hợp cho các câu mở đầu, meme, giọng điệu thương hiệu vui nhộn)

“Trả lời ở chế độ thông thường với câu trả lời nhanh và không có đùa giỡn.” (rất phù hợp cho tóm tắt nghiên cứu, cấu trúc và sự rõ ràng)

📖 Xem thêm: Các công cụ AI tiếp thị tốt nhất để duy trì năng suất

Cách sử dụng Grok để tối ưu hóa hiệu suất

Grok sẽ không tự động biết được dữ liệu phân tích của bạn trừ khi bạn cung cấp dữ liệu cho nó.

Nhưng một khi bạn dán các chỉ số, nó có thể thực hiện kế hoạch chiến lược thực sự nhanh chóng. Dưới đây là một số quy trình bạn có thể tuân theo để giúp Grok tính toán và tối ưu hóa hiệu suất của chiến lược nội dung của bạn:

1) Dán 10 bài đăng gần nhất và kết quả của bạn

Gồm các nội dung sau:

Đăng văn bản

Chủ đề

Định dạng

Lượt xem, lượt thích, bình luận, lượt lưu, lượt nhấp

Ghi chú cá nhân (những gì cảm thấy dễ dàng so với những gì cảm thấy gượng ép)

📌 Ví dụ về lời nhắc“Grok, đây là 10 bài đăng gần đây nhất của tôi kèm theo số liệu. Việc cần làm là thực hiện phân tích chiến lược: xác định các mẫu, giải thích yếu tố nào đã thúc đẩy sự tương tác của khán giả và đề xuất 5 thử nghiệm cho tuần tới.”

qua Grok

📖 Xem thêm: Mẫu AI để tăng năng suất

2) Yêu cầu các cải tiến cụ thể cho nền tảng.

Trên X : Yêu cầu Grok đề xuất cách diễn đạt chặt chẽ hơn, câu mở đầu hay hơn và các câu tiếp theo mạnh mẽ hơn.

Trên Instagram: Yêu cầu cấu trúc carousel và nội dung cho từng slide.

Trên LinkedIn: Yêu cầu khung quan điểm mạnh mẽ hơn và các tín hiệu xác thực.

qua Grok

3) Sử dụng Grok để xác định "nên thử nghiệm gì tiếp theo"

Yêu cầu các nội dung sau:

Hai phiên bản của cùng một bài đăng (phiên bản gây tranh cãi so với phiên bản trung lập)

Thử nghiệm CTA

Giả thuyết về thời gian đăng bài

Ý tưởng nhóm chủ đề

qua Grok

📖 Xem thêm: Ví dụ về Kỹ thuật Prompt và Ứng dụng Thực tiễn

Các mẫu câu lệnh Grok tốt nhất cho người tạo

Bạn có thể sử dụng các gợi ý này như các mẫu nội dung có thể tái sử dụng. Thay thế bằng lĩnh vực chuyên môn, giọng điệu thương hiệu và nền tảng của bạn.

⏭️ Prompt 1: “Grok, tạo danh sách 15 chủ đề đang hot trong lĩnh vực của tôi, sau đó xếp hạng chúng theo giá trị tiềm năng cho đối tượng của tôi.”

qua Grok

Lợi ích: Với lời nhắc này, bạn sẽ có cái nhìn tổng quan nhanh về các chủ đề đang hot. Sau đó, Grok AI sẽ cung cấp cho bạn danh sách xếp hạng để chọn các bài đăng phù hợp với đối tượng mục tiêu và chiến lược nội dung của bạn.

⏭️ Prompt 2: “Giải thích xu hướng này bằng ngôn ngữ đơn giản, sau đó đưa ra 5 góc nhìn trái chiều mà tôi có thể đăng trên X.”

qua Grok

Lợi ích: Điều này giúp bạn nhận ra những gì mọi người thường nhắc lại và những khoảng trống cần lấp đầy. Bạn cũng sẽ có những góc nhìn có thể biến thành bài đăng trên mạng xã hội trên nhiều nền tảng khác nhau.

⏭️ Prompt 3: “Tạo ý tưởng: 20 ý tưởng bài đăng cho 30 ngày tới, chia theo giáo dục, ý kiến và hậu trường.”

qua Grok

Lợi ích: Grok cũng cung cấp cho bạn dữ liệu đầu vào sạch cho nội dung dài.

⏭️ Prompt 4: “Viết 5 câu mở đầu cho chủ đề này. Viết 2 câu theo phong cách vui nhộn, 3 câu theo phong cách thông thường.”

qua Grok

Lợi ích: Bạn có nhiều lựa chọn hơn để thử nghiệm, giúp cải thiện tương tác của khán giả với ít nỗ lực hơn.

Prompt 5: “Tạo chiến lược nội dung cho nhiều nền tảng: X, Instagram và LinkedIn. Cùng một ý tưởng chính, nhưng điều chỉnh định dạng cho phù hợp.”

qua Grok

Lợi ích: Bạn duy trì sự nhất quán của thương hiệu trong khi thử nghiệm giọng điệu. Điều này hữu ích khi bạn muốn đa dạng hóa nội dung mà không làm rối loạn quy trình làm việc.

⏭️ Prompt 6: “Chuyển ghi chú sơ bộ này thành một chủ đề gồm 7 bài. Giữ giọng điệu thương hiệu nhất quán.”

qua Grok

Lợi ích: Bạn cũng sẽ có một cấu trúc đơn giản có thể tái sử dụng hàng tuần.

⏭️ Prompt 7: “Viết bản nháp nội dung quảng cáo cho ưu đãi này. Cung cấp cho tôi 10 biến thể: trực tiếp, dựa trên câu chuyện, vui nhộn, cao cấp.”

qua Grok

Lợi ích: Điều này hỗ trợ các mục tiêu tiếp thị kỹ thuật số như thu hút khách hàng tiềm năng, người đăng ký hoặc khách hàng.

⏭️ Prompt 8: “Chuyển đổi chủ đề phức tạp này thành 3 ví dụ mà người mới bắt đầu có thể hiểu, sau đó thêm một câu tóm tắt ngắn gọn.”

qua Grok

Lợi ích: Điều này giúp bạn duy trì sự nhất quán trên nhiều nền tảng mà không cần phải viết lại từ đầu.

⏭️ Prompt 9: “Tôi là chủ doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ. Viết 5 bài đăng thu hút khách hàng mà không nghe có vẻ bán hàng.”

qua Grok

Lợi ích: Bạn sẽ nhận được những thông tin nhanh chóng có thể áp dụng ngay. Đây là cách thực tiễn để cải thiện hiệu suất và quy trình làm việc sáng tạo.

⏭️ Prompt 10: “Trả lời các câu hỏi mà khán giả của tôi có thể đặt ra về chủ đề này, sau đó đề xuất các định dạng bài đăng cho từng câu trả lời.”

qua Grok

Lợi ích: Sự tương tác ổn định của khán giả thường quan trọng hơn việc đăng nhiều nội dung.

⏭️ Prompt 11: “Viết lại bài đăng này để tăng tương tác của khán giả. Giữ cho nó ngắn gọn, rõ ràng và cụ thể hơn.”

qua Grok

Lợi ích: Điều này hữu ích cho các doanh nghiệp nhỏ và bất kỳ chủ kinh doanh nào đang thử nghiệm quảng cáo trả phí trên mạng xã hội.

⏭️ Prompt 12: “Tạo một bảng mood board sạch sẽ cho một người tạo trong lĩnh vực [niche]. Sử dụng bảng màu sắc [color palette], [2–3] texture và [3] phong cách biểu tượng. Thêm một ô chính với ‘[brand tagline]’ làm khu vực placeholder (không có văn bản có thể đọc được). Bao gồm không gian cho logo ở góc trên bên phải. Phong cách: hiện đại, tối giản, nội dung chất lượng cao. Tỷ lệ khung hình 1:1.”

qua Grok

Lợi ích: Điều này giúp bạn duy trì một phong cách thương hiệu nhất quán trước khi tạo nội dung quy mô lớn. Bạn có thể tái sử dụng cùng một màu sắc và phong cách biểu tượng trên các bài đăng mạng xã hội và mẫu thiết kế, giúp khán giả nhận ra công việc của bạn nhanh hơn. Nó cũng giúp tăng tốc quy trình sáng tạo bằng cách loại bỏ nhu cầu phải đưa ra quyết định thiết kế từ đầu mỗi lần.

⏭️ Prompt 13: “Thiết kế một hình ảnh bìa carousel nổi bật cho bài đăng trên mạng xã hội về ‘[chủ đề]’. Sử dụng một ẩn dụ hình ảnh đơn giản (không có chữ). Để lại một khu vực trống lớn cho tiêu đề. Sử dụng phong cách thương hiệu nhất quán: [tính từ], [màu sắc]. Thêm các tín hiệu chuyển động tinh tế, như mũi tên hoặc hình dạng. Tỷ lệ khung hình 4:5.”

qua Grok

Lợi ích: Điều này giúp bạn có một slide đầu tiên thu hút sự chú ý, nâng cao tương tác của khán giả. Không gian tiêu đề trống giúp dễ dàng tái sử dụng thiết kế cho các chủ đề mới, trong khi ẩn dụ hình ảnh giúp bạn truyền đạt các chủ đề phức tạp một cách đơn giản. Bạn cũng duy trì chiến lược nội dung nhất quán bằng cách sử dụng cùng một hệ thống hình ảnh cho mọi carousel.

⏭️ Prompt 14: “Tạo một đồ họa bắt mắt cho nền tảng X thể hiện ‘chủ đề hot’ mà không sử dụng văn bản. Sử dụng hình dạng biểu đồ trừu tượng sạch sẽ, các điểm nhấn thu hút sự chú ý và một điểm nhấn mạnh mẽ. Giữ phong cách phù hợp với thương hiệu cho các người tạo trong lĩnh vực [niche]. Phong cách: sắc nét, tương phản cao, không rối mắt. Tỷ lệ khung hình 16:9.”

qua Grok

Lợi ích: Điều này giúp bạn phản ứng với xu hướng mà không cần dựa vào các bài đăng chứa nhiều văn bản. Nó hữu ích khi bạn muốn một thiết kế trực quan sạch sẽ, thể hiện "đây là về xu hướng hiện tại" và phù hợp với thương hiệu của bạn, ngay cả khi bạn đăng bài nhanh chóng. Bạn cũng có thể tái sử dụng cùng một bố cục như một phong cách lặp lại cho các bài đăng phát hiện xu hướng.

⏭️ Prompt 15: “Tạo nền hình thu nhỏ YouTube cho video về ‘[chủ đề]’. Hiển thị thiết lập bàn làm việc của người tạo với [đồ vật chính 1], [đồ vật chính 2] và chủ đề AI tinh tế (hình dạng giao diện người dùng nổi). Đặt chủ thể ở bên trái và giữ bên phải sạch sẽ cho lớp phủ văn bản (không có văn bản có thể đọc được). Ánh sáng: studio, tiêu điểm sắc nét. Tỷ lệ khung hình 16:9.”

qua Grok

Lợi ích: Điều này giúp bạn tạo nội dung chất lượng cao nhanh hơn bằng cách cung cấp một nền tảng hình thu nhỏ đã được thiết kế sẵn cho việc chèn văn bản. Bố cục "chủ đề bên trái/không gian bên phải" giúp tiêu đề dễ đọc và giữ cho hình thu nhỏ gọn gàng.

📖 Xem thêm: Cách sử dụng AI cho tự động hóa tiếp thị

Mẹo sử dụng Grok hiệu quả

Một công cụ AI sẽ cho bạn kết quả tốt như những gì bạn nhập vào nó. Dưới đây là một số mẹo để sử dụng Grok hiệu quả:

Mẹo 1: Viết các gợi ý như một bản tóm tắt chiến lược cho người tạo

Grok hoạt động hiệu quả nhất khi bạn chia sẻ thêm thông tin chi tiết về thương hiệu, đối tượng mục tiêu, mục đích và kế hoạch nội dung dài hạn của bạn. Hãy cho Grok biết bạn là ai, bạn tạo ra điều gì và bạn phục vụ ai. Sau đó, hãy mô tả "kết quả đã hoàn thành" trông như thế nào.

📌 Ví dụ về yêu cầu: “Grok, tôi tạo nội dung mạng xã hội cho các nhà sáng lập độc lập. Đối tượng mục tiêu của tôi là các doanh nghiệp nhỏ ở giai đoạn đầu. Tạo ý tưởng cho 10 bài đăng. Giữ giọng điệu thực tế. Thêm 1 lời kêu gọi hành động (CTA) rõ ràng cho mỗi bài đăng.”

qua Grok

Mẹo 2: Sử dụng thông tin thời gian thực, sau đó tập trung vào lĩnh vực chuyên môn của bạn.

Yêu cầu Grok quét các cuộc hội thoại hiện tại trước tiên. Sau đó, hướng dẫn Grok tìm kiếm các bài đăng công khai trên X và thực hiện tìm kiếm web thời gian thực. Đặt bộ lọc để đảm bảo kết quả tập trung và phù hợp với bạn và đối tượng của bạn.

📌 Ví dụ về lời nhắc: “Sử dụng Grok để tìm 10 chủ đề đang hot trong lĩnh vực của tôi. Sau đó chọn ba chủ đề phù hợp với thương hiệu của tôi. Giải thích lý do.”

qua Grok

Mẹo 3: Yêu cầu cấu trúc trước khi yêu cầu Grok viết.

Bắt đầu với các định dạng nội dung bạn cần ngay bây giờ. Sau đó yêu cầu Grok tạo nội dung.

Bạn có thể thử đơn đặt hàng sau:

“Cho tôi 5 góc nhìn.” “Cho tôi 3 điểm nhấn cho mỗi góc nhìn.” “Viết bài đăng với tiêu đề hấp dẫn nhất.” “Hãy cho tôi các nội dung tiếp theo: ngắn gọn hơn, súc tích hơn, an toàn hơn cho thương hiệu.”

Điều này giúp quy trình tạo/lập nội dung của bạn trở nên hiệu quả hơn và dẫn đến các sản phẩm đầu ra tập trung hơn, phù hợp hơn với đối tượng mục tiêu và chiến lược nội dung của bạn.

qua Grok

Mẹo 4: Sử dụng "chế độ vui nhộn" và "chế độ thông thường" làm gợi ý cho lệnh.

Xem chế độ vui nhộn như một hướng dẫn phong cách.

Yêu cầu Grok thêm yếu tố hài hước khi phù hợp với thương hiệu của bạn.

Sử dụng chế độ thông thường khi bạn muốn nhận câu trả lời nhanh chóng và cấu trúc gọn gàng.

📌 Ví dụ về lời nhắc: “Viết bài đăng này ở chế độ vui nhộn và thêm yếu tố hài hước, nhưng giữ nguyên các sự thật. Sau đó, viết lại bài đăng ở chế độ thông thường.”

qua Grok

Mẹo 5: Ghi lại ý tưởng nhanh chóng với tính năng nhập liệu bằng giọng nói

Khi bạn có ý tưởng, hãy lưu lại ngay.

Sử dụng chế độ giọng nói trong ứng dụng Grok trên iOS để đọc bản nháp của bạn.

Sau đó yêu cầu Grok chuyển đổi nội dung đó thành bài đăng trên mạng xã hội, một chủ đề hoặc bản phác thảo nội dung dài.

🧠 Bạn có biết? Dữ liệu của GWI cho thấy người dùng trung bình truy cập 6,75 nền tảng mạng xã hội mỗi tháng. Đó là lý do tại sao kế hoạch cho "nhiều nền tảng" là quan trọng. Đối tượng của bạn di chuyển nhiều hơn bạn nghĩ.

Giới hạn của Grok trong chiến lược người tạo nội dung

Grok là một công cụ hữu ích để tạo ý tưởng, soạn thảo bài đăng trên mạng xã hội và phản ứng với các xu hướng.

Nó cũng có cảm giác tích hợp sâu hơn với nền tảng X so với hầu hết các chatbot AI khác. Tuy nhiên, việc sử dụng Grok cũng có một số giới hạn. Hãy cùng thảo luận về chúng dưới đây:

Grok có thể nghe có vẻ tự tin nhưng vẫn có thể đưa ra thông tin sai lệch.

Grok vẫn là phiên bản sơ khai trong một số trường hợp. X cảnh báo rõ ràng rằng nó có thể "cung cấp thông tin không chính xác một cách tự tin", tóm tắt sai hoặc bỏ sót ngữ cảnh. Điều này đặc biệt quan trọng khi bạn tạo nội dung về các xu hướng hiện tại, chủ đề hot hoặc các chủ đề phức tạp.

Vì vậy, khi sử dụng Grok cho bất kỳ nội dung nào mang tính sự thật, việc cần làm là thực hiện bước xác minh nhanh để đảm bảo tất cả thông tin đều chính xác.

📖 Xem thêm: Các lựa chọn thay thế hàng đầu cho Grok

“Dữ liệu thời gian thực” có thể ồn ào và không phải lúc nào cũng hữu ích.

Dữ liệu thời gian thực nghe có vẻ hoàn hảo cho việc phát hiện xu hướng. Nhưng trên thực tế, nó cũng có thể khiến bạn bị ngập trong nội dung không liên quan. Điều này đặc biệt đúng trên nền tảng X, nơi xu hướng thay đổi nhanh chóng và bối cảnh cũng thay đổi liên tục.

Grok có thể tìm kiếm các bài đăng công khai trên X và thực hiện tìm kiếm web thời gian thực, điều này rất hữu ích cho tốc độ, nhưng bạn vẫn cần lọc những nội dung thực sự liên quan đến lĩnh vực và đối tượng mục tiêu của mình.

Nếu bạn theo đuổi mọi xu hướng, chiến lược nội dung của bạn có thể mất đi sự tập trung. Bạn sẽ đăng tải nhiều hơn, nhưng giọng điệu thương hiệu của bạn có thể bắt đầu trở nên không nhất quán trên nhiều nền tảng.

📖 Xem thêm: Cách sử dụng AI trong tiếp thị nội dung

Các yêu cầu và tương tác của bạn có thể được sử dụng cho mục đích đào tạo, phụ thuộc vào cài đặt.

Nếu bạn sử dụng Grok trên X, xAI cho biết có thể chia sẻ dữ liệu công khai của bạn trên X cùng với các tương tác, đầu vào và kết quả của bạn với Grok để đào tạo và tinh chỉnh mô hình. Họ cũng giải thích các tùy chọn kiểm soát bạn có thể sử dụng (như Chế độ Chat Riêng tư, nếu có sẵn) để tránh điều đó. Điều này thực sự cần xem xét nếu bạn viết bản nháp cho khách hàng hoặc ghi chú chiến dịch nhạy cảm trong cuộc trò chuyện.

Điều quan trọng cần nhớ là: đừng sử dụng Grok như một cuốn sổ tay riêng tư trừ khi bạn đã kiểm tra cài đặt và cảm thấy thoải mái với chính sách.

📖 Xem thêm: Các gợi ý viết AI tốt nhất cho nhà tiếp thị và nhà văn

Không nhập thông tin cá nhân hoặc nhạy cảm vào Grok

X rõ ràng yêu cầu bạn không chia sẻ dữ liệu cá nhân hoặc thông tin nhạy cảm và bí mật trong các cuộc hội thoại với Grok. Chính sách bảo mật của xAI cũng yêu cầu bạn không bao gồm thông tin cá nhân trong các lời nhắc và đầu vào.

Nếu bạn là chủ doanh nghiệp hoặc quản lý khách hàng, hãy giữ các tài liệu nháp ở dạng chung chung. Che giấu tên, ngân sách và bất kỳ thông tin nhận dạng nào. Bạn vẫn có thể nhận được sự hỗ trợ lập kế hoạch chiến lược, khung sườn và ý tưởng mà không tiết lộ bất kỳ thông tin bí mật nào.

Các tính năng và quyền truy cập có thể khác nhau tùy thuộc vào nơi bạn sử dụng Grok.

Bạn có thể sử dụng Grok thông qua X như một ứng dụng độc lập và trên Grok.com. Các tính năng có thể khác nhau tùy theo địa điểm và kế hoạch. Vì vậy, quy trình làm việc hoạt động trên điện thoại của bạn có thể không khớp với những gì bạn thấy trong tài khoản X của mình, hoặc ngược lại.

Đó là lý do tại sao bạn nên giữ bộ công cụ chiến lược của người tạo mình linh hoạt. Grok có thể là một công cụ mạnh mẽ, nhưng bạn vẫn sẽ cần các công cụ AI khác cho kế hoạch, sản xuất và xuất bản khi cần sự nhất quán.

📖 Xem thêm: Mẫu chiến lược nội dung miễn phí cho marketing

Các lựa chọn thay thế tốt nhất cho Grok dành cho người tạo

Chiến lược người tạo hiếm khi thất bại vì bạn "hết ý tưởng". Nó thất bại vì công việc trở nên rối ren: việc theo dõi xu hướng nằm ở một tab, bản nháp nằm ở tab khác, phản hồi bị chôn vùi trong tin nhắn riêng tư, và lịch trình nội dung lại nằm ở một nơi hoàn toàn khác.

Sau đó, hiện tượng " AI sprawl" bắt đầu, khi nhóm của bạn sử dụng nhiều công cụ AI khác nhau để phát triển ý tưởng và tạo nội dung.

Đó chính là nơi ClickUp hoạt động như một giải pháp thông minh hơn so với Grok.

Thay vì thêm một chatbot AI khác, ClickUp được xây dựng như một không gian làm việc AI tích hợp, nơi các công việc, tài liệu, trò chuyện, bảng điều khiển và trợ lý/đại lý AI của bạn có thể làm việc cùng nhau với đầy đủ ngữ cảnh. Vì vậy, "cỗ máy ý tưởng" và hệ thống thực thi của bạn không còn là các công cụ riêng biệt.

Tại sao ClickUp Brain lại không giống như "một chatbot thông thường"?

ClickUp Brain được thiết kế để hoạt động trong bối cảnh công việc thực tế của bạn (các công việc, tài liệu, trò chuyện và cuộc họp) và đảm bảo rằng tất cả nội dung và dữ liệu của bạn được tích hợp vào quy trình làm việc sáng tạo nơi bạn lập kế hoạch và thực hiện.

ClickUp cũng hỗ trợ truy cập đa mô hình (đến các mô hình từ ChatGPT, Gemini và Claude) với các kiểm soát quyền riêng tư và bảo mật thống nhất, giúp bạn không cần chuyển đổi giữa nhiều nền tảng để có được các phong cách viết hoặc độ sâu lập luận khác nhau.

Dưới đây là cách ClickUp Brain hỗ trợ bạn khi cần theo kịp xu hướng mạng xã hội và tạo/lập nội dung:

Giảm thiểu việc chuyển đổi giữa các công cụ : Giữ chiến lược nội dung, công việc và bản nháp cùng một nơi để bạn không phải dán câu trả lời của Grok vào ba vị trí khác nhau.

Lập kế hoạch và thực hiện nhanh hơn : Tóm tắt các chủ đề công việc và : Tóm tắt các chủ đề công việc và tài liệu ClickUp khi bạn cần chuyển từ ý tưởng sang một kế hoạch có thể xuất bản.

Hỗ trợ nhanh qua bình luận theo chủ đề và ClickUp Chat : Bạn có thể yêu cầu ClickUp Brain tìm lại các cuộc thảo luận cũ, các bước tiếp theo hoặc tóm tắt rõ ràng trong khi thực hiện công việc.

Dưới đây là video hướng dẫn cách viết bất kỳ nội dung nào với ClickUp Brain:

💡Mẹo chuyên nghiệp: ClickUp Super Agents được thiết kế để thực hiện các hành động dựa trên các điều kiện và sự kiện kích hoạt mà bạn định nghĩa. Điều này đảm bảo quy trình tạo nội dung của bạn vẫn diễn ra suôn sẻ ngay cả khi bạn đang bận rộn với việc lên ý tưởng cho nội dung. Nhận câu trả lời tự động hóa và tóm tắt từ các trợ lý AI dựa trên kích hoạt với ClickUp Agents Đối với các người tạo và quản lý mạng xã hội, quy trình lý tưởng sẽ trông giống như sau: Tự động tạo bộ công việc "repurpose pack" khi bài đăng được đánh dấu là Đã xuất bản.

Viết bản nháp đầu tiên cho chú thích và các biến thể CTA khi công việc được đưa vào trạng thái "Đang xem xét".

Tổng hợp phản hồi từ bình luận thành các bước tiếp theo rõ ràng khi quá trình phê duyệt trở nên phức tạp.

Tạo bản tóm tắt hàng tuần về những gì đã hoàn thành, những gì bị khối và những gì cần theo dõi.

ClickUp Brain cung cấp các gợi ý mà người tạo có thể tái sử dụng cho chiến lược nội dung.

Dưới đây là một số gợi ý bạn có thể thử trong ClickUp Brain để phát triển và tối ưu hóa chiến lược nội dung của mình:

“Chuyển 5 chủ đề này thành 3 trụ cột nội dung cho đối tượng mục tiêu của tôi, với quan điểm rõ ràng cho từng trụ cột.”

“Xây dựng kế hoạch nội dung 14 ngày trên X, Instagram và LinkedIn bằng giọng điệu thương hiệu của tôi: [dán hướng dẫn giọng điệu]. ”

“Hãy đưa ra 10 ý tưởng bài đăng từ điểm đau của đối tượng này: [điểm đau], chia thành các loại: giáo dục, ý kiến và hậu trường.”

qua ClickUp Brain

“Viết 5 câu mở đầu cho ý tưởng này, sau đó viết lại câu hay nhất theo hai phong cách: súc tích và điềm tĩnh.”

“Chuyển đổi bản phác thảo dài này thành: 1 chủ đề trên X, 1 bài đăng trên LinkedIn và 1 kịch bản video ngắn.”

“Tạo một bản tóm tắt sáng tạo đơn giản cho bài đăng này: mục tiêu, thông điệp, lời kêu gọi hành động (CTA), bằng chứng và danh sách tài nguyên.”

qua ClickUp Brain

“Tổng hợp phản hồi trong chủ đề này và chuyển đổi thành một bộ các bước tiếp theo rõ ràng với các bên liên quan.”

“Dựa trên các chỉ số này, đề xuất 5 thử nghiệm cho tuần tới và giải thích mục tiêu của từng thử nghiệm.”

qua ClickUp Brain

Nhận được câu trả lời đáng tin cậy hơn với ClickUp Enterprise Search

Tìm kiếm trên toàn bộ không gian làm việc và các ứng dụng kết nối của bạn với Tìm kiếm Enterprise của ClickUp

Một trong những giới hạn lớn nhất của Grok đối với người tạo là vấn đề tin cậy: nó có thể nghe có vẻ chắc chắn nhưng vẫn có thể sai, đặc biệt khi bạn đang nhanh chóng theo đuổi các chủ đề đang hot.

ClickUp’s Enterprise Search được thiết kế để cung cấp “câu trả lời đáng tin cậy” trong Không gian Làm việc ClickUp của bạn, trích xuất dữ liệu từ các công việc, tài liệu, trò chuyện và cuộc họp, và hiển thị kết quả với bối cảnh (và trích dẫn, tùy thuộc vào trải nghiệm). Nó cũng chỉ mục thường xuyên, vì vậy kết quả tìm kiếm của bạn luôn được cập nhật khi công việc của bạn thay đổi.

Đặc biệt hữu ích cho nhóm: Tính năng Tìm kiếm Doanh nghiệp (Enterprise Search) có khả năng nhận diện quyền truy cập, do đó người dùng chỉ xem được những nội dung mà họ đã có quyền truy cập trong các công cụ kết nối (rất hữu ích khi quản lý thư mục khách hàng, tài sản thương hiệu hoặc tài liệu đối tác).

Ghi lại ý tưởng nhanh hơn với ClickUp BrainGPT + Chuyển đổi giọng nói thành văn bản

Sử dụng giọng nói của bạn để ghi chú và tóm tắt, sau đó xem tất cả văn bản chép lời với tính năng Talk to Text của ClickUp BrainGPT

Nếu bạn thích chế độ giọng nói của Grok để ghi chép nhanh, ClickUp BrainGPT, ứng dụng AI độc lập từ ClickUp, và tính năng Talk to Text của nó là phiên bản "người tạo" của quy trình làm việc đó.

Với tính năng Talk to Text, bạn có thể đọc to ý tưởng và ngay lập tức biến chúng thành văn bản hoàn chỉnh. Điều này đặc biệt hữu ích cho các câu mở đầu, nội dung quảng cáo hoặc bản phác thảo sơ bộ cho nội dung dài khi bạn đang đi bộ hoặc giữa các buổi quay phim.

Bạn có thể truy cập ClickUp BrainGPT thông qua ứng dụng máy tính chuyên dụng hoặc sử dụng phần mở rộng BrainGPT cho Chrome, cho phép bạn tìm kiếm trong ClickUp, trên web và các tệp tin kết nối (như Drive/SharePoint/GitHub) trực tiếp từ trình duyệt của mình.

📖 Xem thêm: Cách sử dụng Grok AI để tăng năng suất

Nâng cao chiến lược nội dung của bạn với ClickUp

Sử dụng Grok AI cho chiến lược của người tạo sẽ hiệu quả nhất khi bạn coi nó như một công cụ tạo ý tưởng.

Bạn sử dụng Grok để tạo ý tưởng, khám phá các chủ đề đang hot và nhận câu trả lời nhanh chóng từ thông tin thời gian thực. Sau đó, bạn chuyển công việc vào một hệ thống giúp bạn lập kế hoạch, viết, xem lại và xuất bản mà không làm mất đi giọng điệu thương hiệu hoặc lịch trình của bạn.

Đó chính là nơi ClickUp phát huy tác dụng như một không gian làm việc AI tích hợp, cho phép bạn phát triển ý tưởng, lập kế hoạch, tạo nội dung và triển khai chiến lược nội dung trên một nền tảng duy nhất.

Với ClickUp Brain, bạn có thể biến bản nháp thành công việc có thể theo dõi, tóm tắt phản hồi và đảm bảo nhóm của bạn đồng bộ với mục tiêu nội dung dài hạn của bạn.

Đăng ký ClickUp miễn phí và nâng tầm chiến lược nội dung của bạn lên một tầm cao mới.