Claude Opus so với Sonnet: Cách chọn mô hình AI phù hợp

Nếu bạn nhớ "Ma trận", đây chính là khoảnh khắc "viên thuốc đỏ hay viên thuốc xanh", nhưng lần này sự lựa chọn là giữa hai mô hình Claude có hành vi hoàn toàn khác nhau khi công việc bắt đầu.

AI có thể đã là một phần của quy trình làm việc của bạn. Theo cuộc khảo sát mới nhất của Stack Overflow Developer Survey, 84% số người được hỏi cho biết họ đang sử dụng hoặc có kế hoạch sử dụng các công cụ AI trong quy trình phát triển của mình. Tuy nhiên, phần khó khăn nhất là lựa chọn mô hình phù hợp cho công việc.

Vì vậy, quyết định giữa Claude Opus và Sonnet không chỉ dựa vào sự ồn ào mà còn phụ thuộc vào sự phù hợp. Bạn đang đối mặt với các yêu cầu dài và quá trình gỡ lỗi nhiều bước? Hay bạn đang xử lý các công việc lập trình khối lượng lớn, nơi tốc độ và chi phí quan trọng không kém chất lượng đầu ra?

Trong bài viết này, bạn sẽ thấy sự khác biệt giữa Claude Opus và Claude Sonnet về lập luận, sinh mã và sự cân bằng giữa cửa sổ ngữ cảnh. Bạn cũng sẽ nhận được các nguyên tắc cơ bản dựa trên độ phức tạp của công việc và quy trình làm việc của nhóm.

Claude Opus so với Sonnet: Tổng quan

Khi nói đến độ sâu lập luận, khả năng sinh mã và quy trình làm việc với ngữ cảnh dài, đây là cách Claude Opus và Claude Sonnet so sánh trực tiếp với nhau:

Tính năng Claude Opus (4.5) Claude Sonnet (4.5) ClickUp Brain + Codegen (Bonus) Lý luận và các công việc phức tạp Được thiết kế cho các quyết định có tính chất quan trọng, nơi lý luận nâng cao và tính nhất quán là yếu tố then chốt. Phù hợp cho các công việc suy luận hàng ngày nơi tốc độ và chất lượng ổn định là yếu tố quan trọng. Sử dụng các mô hình phù hợp nhất (bao gồm Claude) trong bối cảnh công việc thực tế, do đó lý luận được dựa trên các công việc, yêu cầu kỹ thuật và dòng thời gian thực tế. Lập trình nâng cao và sinh mã Phù hợp nhất cho việc lập trình phức tạp, tái cấu trúc nhiều tệp và gỡ lỗi phức tạp với ít chu kỳ đánh giá hơn. Rất phù hợp cho các công việc lập trình nhanh chóng như phát triển tính năng nhỏ, sửa lỗi và soạn thảo tài liệu. Tạo mã trực tiếp từ các công việc và yêu cầu đang được theo dõi, đảm bảo việc triển khai được liên kết chặt chẽ với quá trình giao hàng, đánh giá và quyền sở hữu. Sử dụng công cụ và các tác nhân hoạt động lâu dài Được thiết kế để giảm thiểu lỗi gọi công cụ trong các phiên chạy dài của agent. Được tối ưu hóa cho việc tuân thủ hướng dẫn và sửa lỗi. Các tác nhân gốc hoạt động bên trong Không gian Làm việc, kích hoạt các cập nhật, chuyển giao và thay đổi quy trình làm việc mà không cần đến các chuỗi công cụ cứng nhắc. Cửa sổ ngữ cảnh và công việc ngữ cảnh dài Mạnh mẽ khi xử lý các yêu cầu lớn, nhật ký và chế độ xem quyết định. Phù hợp hơn cho các quy trình làm việc có ngữ cảnh lớn và quy mô lớn. Bối cảnh không phải là lời nhắc. Brain và Codegen mặc định nhận diện các công việc, tài liệu, bình luận, lịch sử và các phụ thuộc. Chi phí và sử dụng với khối lượng lớn Lựa chọn nặng hơn khi độ chính xác quan trọng hơn chi phí. Hiệu quả về chi phí hơn cho các công việc hàng ngày có khối lượng lớn. Tối ưu hóa chi phí bằng cách định tuyến công việc đến mô hình phù hợp, đồng thời giảm thiểu công việc làm lại và chi phí điều phối. Phù hợp nhất cho Các nhà lãnh đạo kỹ thuật xử lý các tình huống suy luận phức tạp nơi "gần đúng" có thể gây tốn kém. Các nhóm muốn một mô hình nhanh chóng, cân bằng cho công việc hàng ngày. Các nhóm cần quy trình tư duy → thực thi → đang theo dõi trong một hệ thống duy nhất, không chỉ là các câu trả lời tốt hơn.

📖 Xem thêm: Cách trở thành lập trình viên giỏi hơn

Claude Opus là gì?

Claude Opus là tùy chọn tiên tiến nhất trong dòng sản phẩm Claude của Anthropic, được thiết kế cho công việc mà nhóm của bạn không thể chấp nhận "gần đúng". Đây là loại mô hình bạn nên chọn khi cần các câu trả lời có thể chịu được sự kiểm tra trong một cuộc đánh giá thiết kế, một trường hợp khiếu nại của khách hàng hoặc một cuộc điều tra sau sự cố sản xuất.

Nếu bạn đang đánh giá các mô hình của Claude cho công việc sản xuất, Opus là tùy chọn 'đi sâu' trong LineUp.

Trong dòng sản phẩm Opus hiện tại, Claude Opus 4.5 là mô hình mới nhất, với Claude Opus 4.1 và Claude Opus 4 là các mô hình trước đó vẫn có thể được đề cập trong tài liệu và triển khai. Claude Opus 4.5 là lựa chọn phù hợp nhất khi bạn cần khả năng suy luận nâng cao cho các công việc phức tạp.

Nó xử lý mọi thứ, bao gồm biến các yêu cầu phức tạp thành một kế hoạch rõ ràng, phát hiện các phụ thuộc ẩn từ sớm và giảm thiểu việc trao đổi qua lại trước khi đội ngũ kỹ thuật bắt đầu phát triển.

Trong các phiên bản, Claude Opus phát huy hiệu quả nhất khi công việc liên quan đến nhiều tệp hoặc một tài liệu kỹ thuật dài. Cửa sổ ngữ cảnh lớn hơn giúp bạn duy trì các tiêu chuẩn, trường hợp đặc biệt và quyết định trước đó trong chế độ xem, từ đó đảm bảo việc sinh mã nhất quán, quá trình kiểm tra mã sạch sẽ hơn và giảm thiểu việc làm lại.

Claude Opus 4.5 có các tính năng sau:

Claude Opus được thiết kế cho những tình huống mà "đủ tốt" có thể gây ra các chu kỳ thêm sau này. Những tính năng này đặc biệt quan trọng khi bạn xử lý các công việc phức tạp và mã nâng cao.

Công cụ này hỗ trợ suy luận đa bước, giúp nhóm của bạn phát hiện sớm các lỗ hổng, giảm thiểu việc chỉnh sửa và triển khai với sự tự tin cao hơn. Lợi ích thực tế bao gồm giảm thiểu công việc sửa chữa sau khi xem xét mã nguồn, ít sự cố bất ngờ trong giai đoạn kiểm thử chất lượng (QA) và quá trình chuyển giao mượt mà hơn giữa các nhóm kỹ sư phần mềm.

Tính năng #1: Kiểm soát nỗ lực để có câu trả lời nhanh hơn hoặc suy luận sâu hơn

Qua Anthropic

Claude Opus 4.5 cho phép bạn điều chỉnh mức độ "nỗ lực suy luận" mà nó áp dụng, giúp bạn có thể trao đổi giữa tốc độ và độ sâu mà không cần chuyển đổi mô hình AI giữa các công việc. Điều này rất hữu ích khi độ phức tạp của công việc dao động giữa các kiểm tra nhanh chóng và các công việc phức tạp đòi hỏi phân tích sâu hơn.

Đối với các nhà lãnh đạo kỹ thuật, điều này giúp quản lý độ trễ và hiệu quả chi phí đồng thời vẫn có được khả năng suy luận nâng cao khi cần thiết. Bạn có thể duy trì các công việc thường xuyên diễn ra suôn sẻ, sau đó tăng cường mô hình cho các vấn đề phức tạp nhiều bước nơi độ chính xác là yếu tố quan trọng.

📌 Ví dụ: Một quản lý kỹ thuật sử dụng ít nỗ lực hơn để phân loại báo cáo lỗi và xem xét các thay đổi nhỏ nhanh chóng. Khi một vấn đề sản xuất yêu cầu phân tích liên tục qua nhật ký, các bản triển khai gần đây và thay đổi cấu hình, họ tăng cường nỗ lực để giảm thiểu việc trao đổi qua lại và đẩy nhanh quá trình xác định nguyên nhân gốc rễ.

Tính năng #2: Hiệu suất mã thực tế mạnh mẽ hơn trên SWE-bench Verified

Qua Anthropic

Claude Opus 4.5 có vị trí tiên tiến nhất trong các bài kiểm tra về kỹ thuật phần mềm thực tế, đó là sự khác biệt giữa "gợi ý hay" và "yêu cầu hợp nhất". Nó hữu ích khi nhóm của bạn cần tạo mã đáng tin cậy cho các mẫu sản xuất, không phải các ví dụ đơn giản.

Đối với các nhà quản lý kỹ thuật, điều này có nghĩa là ít chu kỳ đánh giá hơn và ít thời gian phải giải thích lại các ràng buộc tương tự trên các chủ đề khác nhau. Nó cũng giúp các công việc lập trình phức tạp như di chuyển và tái cấu trúc dễ dàng được triển khai hơn, vì mô hình có khả năng duy trì tính nhất quán của các thay đổi trên các tệp.

📌 Ví dụ: Một kỹ sư trưởng đưa vào Claude Opus 4.5 một bài kiểm tra tích hợp không thành công, bản diff gần đây và hành vi mong đợi. Thay vì tạo ra năm giải pháp "có thể", nó đề xuất một tập hợp nhỏ các chỉnh sửa có mục tiêu kèm theo lý do rõ ràng, giúp nhóm tiết kiệm thời gian dùng thử và tập trung hơn vào việc xác minh giải pháp.

📖 Xem thêm: Mẫu kế hoạch phát triển phần mềm Miễn phí để sử dụng

Tính năng #3: Giảm thiểu lỗi gọi công cụ trong các tác nhân hoạt động lâu dài.

Qua Anthropic

Claude Opus 4.5 được thiết kế cho các quy trình làm việc của tác nhân kéo dài, nơi mô hình phải sử dụng công cụ, không chỉ đề xuất ý tưởng. Điều này quan trọng nếu nhóm của bạn sử dụng Claude Code hoặc bất kỳ tác nhân lập trình nào để chạy thử nghiệm, chỉnh sửa tệp và mở PR mà không cần sự giám sát liên tục của con người.

Trong các thử nghiệm ban đầu, Anthropic báo cáo giảm 50% đến 75% lỗi gọi công cụ và ít lỗi xây dựng hoặc lint hơn. Điều này có thể tiết kiệm thời gian kỹ thuật thực tế vì ít lần chạy thất bại hơn có nghĩa là ít lần thử lại hơn, ít đường ống bị hỏng hơn và ít gián đoạn hơn trong công việc sâu.

📌 Ví dụ: Một kỹ sư trưởng cài đặt một quy trình tự động hóa để kéo repo, áp dụng bản vá bảo mật, chạy thử nghiệm và gửi yêu cầu kéo (PR). Với ít lỗi gọi công cụ hơn, nhiều PR hơn sẽ sẵn sàng để xem xét.

Giá của Claude Opus 4.5

Đầu vào: $5/MTok

Kết quả: $25/MTok

Lưu trữ lời nhắc (Viết): $6.25/MTok

Lưu trữ lời nhắc (Đọc): $0.50/MTok

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Chạy "nhật ký quyết định mô hình" với ClickUp BrainGPT, ứng dụng máy tính độc lập (+ phần mở rộng trình duyệt) từ ClickUp. Nếu bạn đang so sánh Claude Opus với Sonnet, cách nhanh nhất để kết thúc tranh luận là làm cho quá trình so sánh có thể lặp lại. Sử dụng ClickUp BrainGPT để ghi lại mỗi bài kiểm tra theo một định dạng nhất quán, sau đó truy vấn nó sau này như một tiêu chuẩn nội bộ nhỏ: Kiểm tra nhanh các lệnh nhắc nhở bằng Talk to Text để không mất bối cảnh giữa chừng sprint.

Hỏi ClickUp BrainGPT các câu hỏi như “Mô hình nào có ít sửa lỗi hơn trong quá trình kiểm tra mã nguồn tuần này?” hoặc “Sonnet đã thất bại ở đâu trong các vấn đề nhiều bước?”

Tìm kiếm các mục nhập trước đây theo loại công việc, repo hoặc sự cố để bạn có thể lấy các trường hợp tương tự mà không cần chạy lại các thí nghiệm tương tự.

Chuyển đổi mô hình trong ClickUp BrainGPT bằng cách sử dụng Claude cho các công việc phức tạp yêu cầu lập luận nâng cao, GPT-4 cho việc soạn thảo có cấu trúc và Gemini cho việc kiểm tra nhanh khi cần ý kiến thứ hai.

📖 Xem thêm: Cách sử dụng Claude AI để lập trình hiệu quả và chính xác cho mã

Claude Sonnet là gì?

Claude Sonnet là mô hình cân bằng trong LineUp của Anthropic, được thiết kế cho các nhóm cần kết quả mạnh mẽ trong các công việc hàng ngày mà không phải trả chi phí "cao cấp" cho mỗi yêu cầu. Đây là lựa chọn thực tế khi bạn cần tốc độ, chất lượng ổn định và hiệu quả chi phí dự đoán được trong các công việc có khối lượng lớn.

Trong dòng sản phẩm Sonnet, Claude Sonnet 4.5 là mô hình mới nhất, với Claude Sonnet 4 là mô hình trước đó; bạn vẫn có thể thấy nó trong các công cụ và tài liệu. Sonnet 4.5 hoạt động tốt khi công việc của bạn kết hợp giữa các công việc lập luận và các vòng lặp nhanh, nơi mô hình tốt nhất là mô hình mà nhóm của bạn sẽ sử dụng một cách nhất quán.

Các nhóm kỹ sư phần mềm thường cho rằng Sonnet là mô hình lý tưởng cho các công việc lặp đi lặp lại và đòi hỏi thời gian nhanh chóng. Nếu nhóm của bạn sử dụng Sonnet để soạn thảo tài liệu kỹ thuật và ghi chú phát hành, việc kết hợp nó với các công cụ AI đã được chứng minh cho việc viết kỹ thuật sẽ giúp duy trì tính nhất quán trong đầu ra.

Bạn cũng có thể sử dụng nó cho hỗ trợ lập trình nâng cao như triển khai các tính năng nhỏ, sửa lỗi kiểm thử và soạn thảo tài liệu trong khi vẫn kiểm soát chi phí.

📖 Xem thêm: Các lựa chọn thay thế tốt nhất cho Claude AI

Claude Sonnet 4.5 có các tính năng sau:

Claude Sonnet được thiết kế cho các nhóm cần một mô hình có thể sử dụng suốt cả ngày mà không phải lo lắng về chi phí hoặc tốc độ. Những tính năng này đặc biệt quan trọng khi bạn cần cân bằng giữa các công việc lập trình, suy luận và sử dụng công cụ trong các quy trình làm việc có khối lượng lớn.

Tính năng #1: Các tác nhân hoạt động lâu dài với khả năng tuân thủ hướng dẫn mạnh mẽ và sửa lỗi.

Qua Anthropic

Claude Sonnet 4.5 được thiết kế cho các tác nhân hoạt động liên tục cần duy trì hoạt động mà không bị "kẹt" bởi các hướng dẫn. Điều này giúp các nhóm sản phẩm và kỹ thuật tự động hóa các quy trình lặp lại với ít can thiệp thủ công hơn.

Anthropic nhấn mạnh khả năng tuân thủ hướng dẫn tốt hơn, lựa chọn công cụ thông minh hơn và khả năng sửa lỗi tốt hơn cho các tác nhân tương tác với khách hàng và các quy trình làm việc AI phức tạp. Điều đó có nghĩa là ít lỗi hơn, ít phải thử lại hơn và quá trình chuyển giao mượt mà hơn khi công việc trải qua nhiều công cụ khác nhau.

📌 Ví dụ: Một nhóm kỹ sư hỗ trợ sử dụng một agent để phân loại các yêu cầu hỗ trợ. Agent này lấy yêu cầu, kiểm tra các vấn đề đã biết, soạn thảo phản hồi và mở một lỗi khi cần thiết. Khi mô hình tuân thủ hướng dẫn một cách đáng tin cậy hơn, nhóm sẽ dành ít thời gian hơn để xử lý kết quả đầu ra của agent.

🤔Bạn có biết: Anthropic cho biết Claude Sonnet 4.5 là mô hình tiên tiến nhất trên SWE-bench Verified, một bộ tiêu chuẩn được thiết kế để đo lường khả năng lập trình mã phần mềm trong thực tế.

📖 Xem thêm: Khám phá sức mạnh của ClickUp AI cho các nhóm phát triển phần mềm

Tính năng #2: Tạo mã nguồn bao quát toàn bộ vòng đời phát triển phần mềm

Qua Anthropic

Claude Sonnet được thiết kế cho việc sinh mã vượt xa việc "viết một hàm". Nó có thể giúp bạn chuyển từ giai đoạn kế hoạch sang triển khai và sửa lỗi, điều này rất hữu ích khi bạn đang thực hiện các công việc lập trình trong một sprint với chu kỳ kiểm tra chặt chẽ.

Công cụ này hỗ trợ đầu ra dài hơn, cho phép nó soạn thảo các kế hoạch chi tiết hơn, xử lý các thay đổi trên nhiều tệp và cung cấp các triển khai hoàn chỉnh hơn trong một lần thực thi. Điều này giúp giảm bớt việc phải điều chỉnh lại nhiều lần mà bạn thường gặp khi mô hình dừng lại giữa chừng trong quá trình refactor hoặc quên các ràng buộc trước đó.

📌 Ví dụ: Một trưởng nhóm kỹ thuật chia sẻ bản tóm tắt tính năng và cấu trúc mô-đun hiện tại. Sonnet lập kế hoạch từng bước, tạo mã nguồn chính và đề xuất các bài kiểm tra cần cập nhật, giúp nhóm tiết kiệm thời gian ghép nối các kết quả parcial.

📮 ClickUp Insight: Khảo sát về mức độ trưởng thành AI của ClickUp cho thấy 33% người dùng kháng cự lại các công cụ mới, và chỉ 19% nhanh chóng áp dụng và mở rộng quy mô AI. Khi mỗi tính năng mới xuất hiện dưới dạng một ứng dụng khác, một tài khoản đăng nhập khác hoặc một quy trình làm việc khác cần học, các nhóm sẽ nhanh chóng cảm thấy mệt mỏi với công cụ. ClickUp Brain khắc phục khoảng cách này bằng cách tích hợp trực tiếp vào một không gian làm việc thống nhất, nơi các nhóm đã lên kế hoạch, theo dõi và giao tiếp. Nó mang đến nhiều mô hình AI, tạo hình ảnh, hỗ trợ lập trình, tìm kiếm web sâu, tóm tắt tức thì và lập luận nâng cao ngay tại nơi công việc đã diễn ra.

Tính năng #3: Sử dụng trình duyệt và máy tính cho các quy trình làm việc thực tế

Qua Medium

Claude Sonnet 4.5 có thể xử lý các công việc liên quan đến trình duyệt và máy tính, không chỉ giới hạn ở các yêu cầu dạng trò chuyện. Điều này rất hữu ích khi nhóm của bạn cần mô hình thực sự thúc đẩy công việc tiến triển qua các công cụ khác nhau. Các công việc như vậy có thể bao gồm kiểm tra trang web của nhà cung cấp, trích xuất thông tin vào tài liệu hoặc hoàn thành quy trình làm việc từng bước.

Quy trình này hữu ích cho các nhóm sản phẩm và kỹ thuật vì nó giúp giảm bớt công việc sao chép-dán lặp đi lặp lại. Bạn có thể giao các quy trình lặp lại cho mô hình và tập trung con người vào việc ra quyết định.

📌 Ví dụ: Một CTO của startup yêu cầu Sonnet thu thập thông tin về giá cả và tuân thủ từ ba nhà cung cấp, tổng hợp kết quả vào bảng so sánh và soạn thảo một đề xuất ngắn gọn. Thay vì mất một giờ để chuyển đổi giữa các tab, họ xem qua tóm tắt và đưa ra quyết định.

📖 Xem thêm: Các lựa chọn thay thế tốt nhất cho ChatGPT trong mã hóa

Giá của Claude Sonnet 4.5

Đầu vào ≤ 200.000 token: $3/MTok

Đầu vào có hơn 200.000 token: $6/MTok

Đầu ra tối đa 200.000 token: $15/MTok

Đầu ra vượt quá 200.000 token: $22,50/MTok

Bộ nhớ đệm lệnh ≤ 200.000 token (Ghi): $3,75/MTok

Bộ nhớ đệm lệnh ≤ 200.000 token (Đọc): $0,30/MTok

Lưu trữ lời nhắc > 200.000 token (Viết): $7,50/MTok

Lưu trữ lời nhắc > 200.000 token (Đọc): $0,60/MTok

📖 Xem thêm: Các công cụ AI tốt nhất cho nhà phát triển để nâng cao hiệu quả lập trình mã

Claude Opus so với Claude Sonnet: So sánh tính năng

Bạn đã thấy Claude Opus và Claude Sonnet được thiết kế để làm gì. Giờ hãy so sánh các tính năng thực sự ảnh hưởng đến kết quả của các nhóm kỹ sư phần mềm, từ việc sử dụng công cụ đến tốc độ mã hóa và độ sâu của lập luận.

Nếu bạn vẫn đang tìm hiểu cách sử dụng AI trong phát triển phần mềm, so sánh này sẽ giúp bạn chọn mô hình phù hợp cho từng quy trình làm việc.

Tính năng #1: Sử dụng công cụ và các tác nhân chạy lâu dài

Opus là lựa chọn an toàn hơn khi quá trình chạy của agent không thể thất bại một cách im lặng. Phiên bản Opus 4.5 bổ sung tính năng kiểm soát "nỗ lực", cho phép bạn tăng cường tài nguyên tính toán cho các quy trình phức tạp khi độ chính xác là yếu tố quan trọng.

Sonnet được thiết kế để chạy các tác nhân suốt cả ngày với ít gián đoạn hơn. Sonnet 4.5 tập trung vào việc tuân thủ hướng dẫn, lựa chọn công cụ và sửa lỗi, giúp các nhóm tự động hóa các quy trình lặp lại với ít thao tác thủ công hơn.

🏆 Người chiến thắng: Claude Sonnet cho hầu hết các quy trình làm việc hàng ngày của các tác nhân, đặc biệt khi bạn cần một công cụ đáng tin cậy để sử dụng trên quy mô lớn mà không cần đầu tư chi phí cao cho mỗi lần chạy.

Tính năng #2: Chất lượng lập trình nâng cao và tạo mã

Claude Opus là mô hình được ưu tiên sử dụng khi công việc lập trình phức tạp. Hãy nghĩ đến việc refactor nhiều tệp, các bài kiểm tra dễ vỡ, hoặc gỡ lỗi nơi một giả định sai lầm có thể khiến bạn lạc hướng. Claude Opus 4.5 cho phép bạn đào sâu hơn vào lý luận khi thay đổi mang tính rủi ro.

Claude Sonnet là lựa chọn phù hợp cho các công việc lập trình hàng ngày đòi hỏi tốc độ và tính nhất quán. Claude Sonnet 4.5 thường hoạt động tốt khi triển khai các tính năng nhỏ, viết các công cụ hỗ trợ, soạn thảo tài liệu hoặc thực hiện các bản sửa lỗi.

Đây cũng là mô hình tiết kiệm chi phí cho các công việc lặp lại. Các nhóm phụ thuộc vào công cụ mã hóa AI thường sử dụng Sonnet cho các vòng lặp nhanh và Opus cho các thay đổi có rủi ro cao.

🏆 Người chiến thắng: Claude Opus cho các tác vụ lập trình nâng cao và tạo mã có độ quan trọng cao, nơi độ chính xác được ưu tiên hơn tốc độ, và bạn muốn giảm thiểu các vấn đề bất ngờ trong quá trình kiểm tra mã.

Tính năng #3: Cửa sổ ngữ cảnh và quy trình làm việc với ngữ cảnh dài

Claude Opus

Claude Opus được thiết kế cho các công việc tìm kiếm theo chiều sâu, nơi mô hình duy trì nhiều bối cảnh trong chế độ xem. Điều này hữu ích khi bạn đang ghép nối một bản mô tả dài, tài liệu thiết kế và nhiều đường dẫn mã liên quan trước khi đưa ra quyết định phải duy trì tính nhất quán trên toàn hệ thống.

Claude Sonnet

Claude Sonnet là lựa chọn thực tiễn hơn khi bạn thường xuyên chạy các quy trình làm việc có bối cảnh dài. Nó hỗ trợ các trường hợp sử dụng bối cảnh lớn với chi phí thấp hơn, giúp các nhóm có thể nhập dữ liệu đầu vào lớn hơn, lặp lại nhanh hơn và vẫn kiểm soát được chi phí.

🏆 Người chiến thắng: Claude Sonnet cho các quy trình làm việc có bối cảnh dài mà bạn thường xuyên thực hiện, nơi bạn cần một mô hình cân bằng có thể xử lý các đầu vào lớn mà không làm giảm chất lượng hoặc gây tốn kém chi phí.

📽️ Xem video: So sánh Claude Opus và Sonnet, nhưng vẫn chưa rõ điều đó có nghĩa là gì trong thực tế lập trình? Video này cho thấy cách các tác nhân lập trình AI viết mã, gỡ lỗi và đề xuất cải tiến ngay trong quy trình làm việc của bạn, giúp bạn hoàn thành công việc nhanh hơn mà không mất kiểm soát.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: ClickUp Brain có thể giúp bạn phân loại tất cả các công việc của mình dưới Opus hoặc Sonnet dựa trên độ phức tạp, rủi ro và nhu cầu về tốc độ của công việc. Bạn có thể hỏi ClickUp Brain các câu hỏi như: Làm thế nào bạn có thể giúp tôi lựa chọn giữa Claude Opus và Claude Sonnet dựa trên độ phức tạp, rủi ro và yêu cầu về tốc độ của công việc?

Một số ví dụ về các công việc tôi nên giao cho từng mô hình là gì?

Bạn có thể giúp tôi gán một công việc cụ thể cho một trong các mô hình không? Ngoài ra, còn có nhiều câu hỏi phức tạp hơn có thể giúp bạn hiểu rõ hơn về cách tiếp cận các công việc hiện tại của mình. Truy cập nhiều mô hình ngôn ngữ lớn (LLMs) từ một giao diện duy nhất!

Claude Opus so với Claude Sonnet trên Reddit

Người dùng Reddit thường mô tả điều này như một sự đánh đổi giữa “kết quả tốt nhất cho mỗi lần chạy” và “kết quả tốt nhất cho mỗi đô la và phút”.

Claude Opus được lựa chọn khi công việc phức tạp và bạn muốn giảm thiểu sai sót. Claude Sonnet được lựa chọn khi bạn có các công việc khối lượng lớn và cần tốc độ cùng hiệu quả chi phí.

Đối với Claude Opus, người dùng đề cập:

Tôi đã sử dụng Claude Opus 4.1 trong thiết lập terminal của mình cho các công việc lập trình, suy luận và công việc tương tự như agent. Nó đã hoạt động ổn định cho các quy trình làm việc phức tạp.

Tôi đã sử dụng Claude Opus 4.1 trong thiết lập terminal của mình cho các công việc lập trình, suy luận và công việc tương tự như agent. Nó đã hoạt động ổn định cho các quy trình làm việc phức tạp.

Tuy nhiên, người dùng Opus cũng gặp phải một số thách thức, như sau:

Đôi khi, khi không thể đưa ra giải pháp đúng, nó bắt đầu giả vờ như mọi thứ đều đúng ngay cả khi không phải vậy.

Đôi khi, khi không thể đưa ra giải pháp đúng, nó bắt đầu giả vờ như mọi thứ đều đúng ngay cả khi không phải vậy.

Đối với Claude Sonnet, người dùng Reddit tập trung vào tốc độ, hiệu quả và việc sử dụng công cụ:

Sonnet 4.5 đã giải quyết một lỗi tắc nghẽn phức tạp chỉ trong hai lần thử, trong khi Opus 4.1, Gemini 2.5 Pro và Codex 5 CLI đã mất hàng tuần để xử lý.

Sonnet 4.5 đã giải quyết một lỗi tắc nghẽn phức tạp chỉ trong hai lần thử, trong khi Opus 4.1, Gemini 2.5 Pro và Codex 5 CLI đã mất hàng tuần để xử lý.

Trong khi đó, người dùng Reddit cũng đã chỉ ra các giới hạn sử dụng không công bằng đối với Sonnet:

Hầu hết thời gian, trò chuyện thậm chí không sửa hoặc xử lý các cuộc gọi của tôi. Tôi là người dùng gói Pro, điều này thật bất công với giới hạn sử dụng như vậy.

Hầu hết thời gian, chatbot thậm chí không sửa hoặc xử lý các cuộc gọi của tôi. Tôi là người dùng của kế hoạch Pro, điều này thật bất công với giới hạn sử dụng này.

📖 Xem thêm: Các trình chỉnh sửa mã nguồn tốt nhất cho nhà phát triển

🤔 Bạn có biết: Anthropic cho biết bạn có thể tiết kiệm lên đến 90% chi phí với tính năng lưu trữ prompt và 50% chi phí với xử lý theo lô (giảm giá API theo lô) cho các tác vụ có khối lượng lớn/chạy không đồng bộ.

Giới thiệu ClickUp: Giải pháp thay thế tốt nhất cho Claude Opus so với Sonnet

Mọi thứ bắt đầu như một ngày thứ Ba bình thường. Ai đó dán kết quả đầu ra của mô hình vào một phiếu yêu cầu, nhưng không ai biết prompt nào đã tạo ra nó hoặc bối cảnh nào đã bị bỏ qua.

Vì các thành viên trong nhóm sử dụng các mô hình khác nhau ở các vị trí khác nhau. Các lệnh nhắc được viết lại từ đầu. Kết quả đầu ra được sao chép mà không có tính truy vết, do đó chất lượng thay đổi và khó giải thích cách quyết định được đưa ra. Kết quả cuối cùng được gọi là sự lan rộng của AI.

Đó là lý do tại sao ClickUp là một lựa chọn mạnh mẽ cho công cụ AI trong cuộc hội thoại giữa Claude Opus và Sonnet. ClickUp là không gian làm việc AI tích hợp đầu tiên trên thế giới giúp công việc và hỗ trợ AI luôn gần gũi với chính công việc đó.

Tiếp theo, chúng ta sẽ phân tích cách khái niệm này được áp dụng trong thực tế cho các nhóm phát triển phần mềm. Chúng ta sẽ tìm hiểu cách ClickUp giúp bạn sử dụng AI trong các giai đoạn kế hoạch, tài liệu và triển khai mà không làm mất đi bối cảnh.

ClickUp’s One Up #1: ClickUp Brain

Giữ tất cả ứng dụng, tài liệu và hơn thế nữa để có kết quả tổ chức tốt hơn với ClickUp Brain

ClickUp Brain cho phép AI hoạt động trong cùng không gian làm việc với các công việc và tài liệu của bạn. Nhờ đó, tất cả kết quả đầu ra luôn được liên kết với bối cảnh nguồn, giúp dễ dàng tái sử dụng và kiểm tra. Nó cũng cho phép bạn chuyển đổi giữa các mô hình ngôn ngữ lớn (LLMs) trong cùng một quy trình làm việc, giúp bạn sử dụng Claude cho các công việc yêu cầu suy luận sâu và mô hình nhanh hơn cho các công việc hàng ngày. Bạn có thể thực hiện điều này mà không cần sao chép và dán bối cảnh giữa các công cụ.

Khi AI đã được tích hợp vào quy trình làm việc, nút thắt cổ chai tiếp theo là việc thực thi. ClickUp AI Super Agents hỗ trợ bằng cách tự động hóa các bước lặp lại trong không gian làm việc của bạn, do đó các cập nhật, chuyển giao và định tuyến không phụ thuộc vào việc ai đó nhớ. Điều đó có nghĩa là ít sự cố bị bỏ sót hơn, thực thi nhanh hơn và quy trình làm việc sạch sẽ hơn cho các nhóm kỹ sư phần mềm.

Đang theo dõi tất cả các lời nhắc quan trọng với sự trợ giúp của Super Agents trong ClickUp

ClickUp’s One Up #2: ClickUp Codegen Agent

Thêm thẻ Codegen Agent vào công việc của bạn và nhận các bản sửa lỗi ngay lập tức

Hầu hết các công cụ lập trình AI giúp bạn viết các đoạn mã, giải thích hàm hoặc tái cấu trúc logic, sau đó để phần còn lại cho con người. Công việc thực sự vẫn nằm ở nơi khác.

Codegen Agent của ClickUp khác biệt vì nó hoạt động trong hệ thống thực thi. Khi được gắn thẻ trong một công việc, nó có thể tạo ra mã nguồn sẵn sàng cho sản xuất với đầy đủ thông tin về yêu cầu kỹ thuật, tiêu chí chấp nhận, bình luận và công việc xung quanh. Nó không chỉ đề xuất mã nguồn. Nó đóng góp trực tiếp vào quá trình giao hàng được theo dõi.

Điều này quan trọng vì các nhóm phát triển phần mềm không gặp khó khăn khi viết mã một cách độc lập. Họ gặp khó khăn trong việc chuyển đổi quyết định thành triển khai, duy trì sự đồng bộ giữa các yêu cầu kỹ thuật với các thay đổi và đảm bảo công việc thực sự tiến triển.

Bằng cách kết nối việc tạo mã với các công việc, đánh giá và trạng thái quy trình làm việc, Codegen biến AI từ một trợ lý thành một đồng đội tham gia vào quá trình triển khai. Đó là sự khác biệt chính giữa ClickUp và các công cụ AI độc lập như Claude.

ClickUp’s One Up #3: ClickUp Tài liệu

Chuyển đổi văn bản thành các công việc có thể theo dõi để quản lý ý tưởng hiệu quả với ClickUp Tài liệu

Các thông số kỹ thuật thất bại vì tài liệu và kế hoạch triển khai bắt đầu lệch nhau sau sprint đầu tiên. Đó là lúc các kỹ sư bắt đầu phát triển dựa trên các quyết định đã lỗi thời, và các cuộc đánh giá mã nguồn trở thành "Chờ đã, chúng ta đã thay đổi điều này khi nào?"

ClickUp Docs giữ tài liệu kết nối với công việc bằng cách liên kết tài liệu và công việc tại cùng một nơi. Bạn có thể chuyển văn bản thành công việc có thể theo dõi, gắn thẻ đồng nghiệp bằng bình luận và thêm tiện ích vào tài liệu để cập nhật trạng thái, giao nhiệm vụ và phản ánh tiến độ mà không cần rời khỏi trang.

Nếu nhóm của bạn đang cố gắng viết tài liệu cho mã mà không bị chậm trễ trong công việc sprint, việc giữ cho tài liệu và công việc được kết nối sẽ giúp việc cập nhật trở nên dễ dàng hơn nhiều.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Khi một dòng yêu cầu trở thành “chúng ta nên làm X”, đừng để nó treo lơ lửng trong văn bản. Tạo nhiệm vụ ClickUp trực tiếp từ ClickUp Docs, chỉ định người chịu trách nhiệm và thêm ngày đáo hạn ngay lập tức, để công việc được theo dõi ngay khi được đồng ý. Giải pháp này giúp tài liệu và việc thực hiện đồng bộ, đồng thời giảm bớt các câu hỏi “ai sẽ làm việc này” sau này.

ClickUp’s One Up #4: ClickUp cho các nhóm phát triển phần mềm

Tập trung toàn bộ chu kỳ phát triển phần mềm của bạn, từ kế hoạch phát triển đến triển khai, với ClickUp cho các nhóm phần mềm

Hầu hết các vấn đề trong quá trình triển khai không phải do "kỹ thuật kém". Vấn đề nằm ở sự chuyển giao kém giữa các giai đoạn kế hoạch, thực thi và hiển thị trạng thái. Công việc bị phân tán giữa các công cụ, và trạng thái công việc trở thành phỏng đoán. Đó là lúc phạm vi công việc bị mở rộng, các rào cản bị che giấu, và các nhóm dành nhiều thời gian để đồng bộ hóa hơn là triển khai.

ClickUp for Software Teams tích hợp các công việc, tài liệu và hợp tác vào một quy trình làm việc duy nhất, giúp theo dõi tiến độ từ vé đầu tiên đến phiên bản cuối cùng. Nếu nhóm của bạn thực hiện các sprint, ClickUp for Agile giúp bạn duy trì các nghi thức và công việc trong cùng một hệ thống.

Như vậy, việc quản lý các cuộc họp hàng ngày, danh sách công việc và tiến độ sprint của bạn sẽ dễ dàng hơn mà không cần chuyển đổi giữa các ứng dụng.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Nếu nhóm của bạn liên tục tái tạo cùng một cấu trúc sprint, hãy sử dụng Mẫu Phát triển Phần mềm ClickUp để bắt đầu với một quy trình làm việc sẵn có cho việc lập kế hoạch, phát triển và triển khai. Nó giúp bạn quản lý các epic, backlog, sprint và quá trình bàn giao QA trong một nơi duy nhất, giúp tiến độ luôn hiển thị và việc triển khai không phụ thuộc vào việc ai đó phải duy trì một công cụ theo dõi riêng biệt. Tải mẫu miễn phí Quản lý các epic, backlog, sprint và quá trình bàn giao QA trong một nơi duy nhất với mẫu phát triển phần mềm ClickUp.

ClickUp quy trình làm việc của bạn, không phải sự bối rối.

Lựa chọn giữa Claude Opus và Sonnet cuối cùng phụ thuộc vào mô hình nào phù hợp hơn với nhu cầu của bạn. Opus là lựa chọn an toàn hơn cho các công việc phức tạp và mã nâng cao, nơi độ chính xác là yếu tố quan trọng. Sonnet phù hợp hơn khi bạn cần tốc độ và đầu ra hiệu quả về chi phí cho các công việc lặp lại.

Nếu bạn muốn một cách đơn giản hơn để thực hiện công việc với bất kỳ mô hình nào, ClickUp là lựa chọn tốt nhất với các tính năng nâng cao vì nó tích hợp cả quá trình thực thi và hỗ trợ AI trong một nền tảng duy nhất.

Trí tuệ nhân tạo của ClickUp cũng hỗ trợ các khả năng lập luận nâng cao và lập luận trực quan, giúp bạn chuyển từ yêu cầu kỹ thuật và mã sang ảnh chụp màn hình, sơ đồ và phản hồi giao diện người dùng mà không mất đi bối cảnh.

ClickUp Brain cho phép bạn chuyển đổi giữa các mô hình ngôn ngữ lớn (LLMs) mà không cần thay đổi bối cảnh giữa các công cụ.

ClickUp AI Super Agents giúp đảm bảo tính nhất quán trong các quy trình làm việc lặp lại.

ClickUp Tài liệu và Nhiệm vụ ClickUp giúp duy trì các yêu cầu kỹ thuật gắn liền với quá trình triển khai thay vì bị lệch sau sprint đầu tiên.

ClickUp for Software Groups và ClickUp for Agile giúp theo dõi các sprint, phiên bản phát hành và tính hiển thị trong một quy trình làm việc duy nhất.

Đăng ký ClickUp và quản lý quy trình làm việc phần mềm của bạn từ một không gian làm việc duy nhất.