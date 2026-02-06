10 giải pháp thay thế Unframe AI tốt nhất trong [năm]

Bạn có biết rằng 47% nhân viên làm việc trong môi trường số gặp khó khăn trong việc tìm kiếm thông tin cần thiết để thực hiện công việc một cách hiệu quả? Điều đó có nghĩa là cứ hai nhân viên thì có một người không phát huy được hết tiềm năng của mình.

Unframe AI giúp tìm kiếm và truy xuất thông tin trên toàn bộ Không gian Làm việc của bạn. Tuy nhiên, đối với hầu hết các nhóm, tìm kiếm chỉ là bước đầu tiên. Nguồn cơn thực sự của năng suất kém nằm ở khoảng cách giữa tìm thấy câu trả lời và thực hiện nó—đặc biệt khi công việc được phân tán trên các công cụ không kết nối với nhau.

Vì vậy, chúng tôi đã xem xét 10 giải pháp thay thế Unframe AI—từ các công cụ tìm kiếm doanh nghiệp chuyên dụng đến các nền tảng quản lý công việc được hỗ trợ bởi AI—giúp các nhóm làm việc nhanh hơn bằng cách kết nối trực tiếp câu trả lời với việc thực thi.

Một số công cụ chuyên về tìm kiếm. Một số khác tập trung vào cuộc họp, bảo mật hoặc các trợ lý AI tùy chỉnh. Và một số ít, như ClickUp, tích hợp tất cả trong một nền tảng duy nhất.

Hãy cùng tìm hiểu chi tiết.

Tại sao nên chọn các giải pháp thay thế cho Unframe AI?

Các nhóm như của bạn chọn các giải pháp thay thế Unframe AI khi công cụ tìm kiếm không thể thực thi. Nếu bạn phải liên tục chuyển đổi giữa công cụ tìm kiếm, phần mềm quản lý dự án và ứng dụng trò chuyện để hoàn thành công việc, bạn sẽ hiểu tại sao việc sử dụng Unframe AI lại cảm thấy giới hạn:

Tích hợp quy trình làm việc giới hạn Nhóm muốn vượt ra ngoài việc tìm kiếm thông tin cần AI có thể tóm tắt, cập nhật hoặc kích hoạt công việc trong quy trình làm việc hiện có của họ — chứ không chỉ chỉ dẫn họ đến nơi thông tin được lưu trữ.

Các nhóm khác nhau cần mức độ hỗ trợ AI khác nhau Một số nhóm muốn một công cụ tìm kiếm nhẹ nhàng. Những nhóm khác cần trí tuệ cuộc họp, chỉ mục cục bộ ưu tiên bảo mật hoặc các trợ lý AI tùy chỉnh cho Một số nhóm muốn một công cụ tìm kiếm nhẹ nhàng. Những nhóm khác cần trí tuệ cuộc họp, chỉ mục cục bộ ưu tiên bảo mật hoặc các trợ lý AI tùy chỉnh cho quản lý kiến thức được đào tạo trên dữ liệu nội bộ. Một phương pháp duy nhất cho tìm kiếm AI không phù hợp với mọi quy trình làm việc.

Một công cụ nữa được thêm vào một hệ thống đã quá tảiĐối với các tổ chức đã quản lý hàng chục công cụ SaaS, việc giới thiệu một lớp tìm kiếm độc lập có thể khiến mọi thứ trở nên phức tạp hơn thay vì đơn giản hóa—đặc biệt khi nó không thay thế bất kỳ công cụ nào khác.

Các giải pháp thay thế dưới đây bao gồm từ Không gian Làm việc AI tích hợp đến các công cụ tìm kiếm được hỗ trợ bởi AI chuyên biệt, giúp bạn tìm được giải pháp phù hợp nhất với nhu cầu của nhóm.

📮ClickUp Insight: Việc chuyển đổi ngữ cảnh đang âm thầm làm giảm năng suất của nhóm. Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy 42% sự gián đoạn trong công việc đến từ việc chuyển đổi giữa các nền tảng, quản lý email và di chuyển giữa các cuộc họp. Làm thế nào để loại bỏ những gián đoạn tốn kém này? ClickUp kết hợp các quy trình làm việc (và trò chuyện) của bạn trên một nền tảng duy nhất, được tối ưu hóa. Khởi chạy và quản lý các công việc của bạn từ các kênh trò chuyện, tài liệu, Bảng trắng và nhiều hơn nữa — trong khi các tính năng được hỗ trợ bởi AI giúp duy trì ngữ cảnh kết nối, có thể tìm kiếm và quản lý!

Các giải pháp thay thế Unframe AI trong nháy mắt

Công cụ Phù hợp nhất cho Tính năng nổi bật Giá cả* ClickUp Các nhóm muốn quản lý công việc được hỗ trợ bởi AI với tính năng tìm kiếm thống nhất trên tất cả các công việc. ClickUp Brain (AI nhận thức ngữ cảnh), ClickUp Enterprise Search, ClickUp Tài liệu, ClickUp Tự động hóa Miễn phí vĩnh viễn; Tùy chỉnh có sẵn cho doanh nghiệp. monday. com Quản lý quy trình làm việc trực quan với tự động hóa AI Monday AI Assistant, bảng điều khiển tùy chỉnh, hơn 200 tích hợp. Kế hoạch miễn phí có sẵn; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $14/người dùng/tháng Otter. ai Ghi chép cuộc họp và ghi chú bằng AI Chuyển văn bản thời gian thực, tóm tắt AI, nhận diện người nói Kế hoạch miễn phí có sẵn; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $16.99/người dùng/tháng. Glean Tìm kiếm AI chuyên dụng cho doanh nghiệp Tìm kiếm thống nhất trên hơn 100 ứng dụng, kết quả cá nhân hóa, trò chuyện GenAI. Giá cả tùy chỉnh Microsoft Copilot Các nhóm được tích hợp trong hệ sinh thái Microsoft 365 Tích hợp với Teams, Outlook và các ứng dụng Office, tạo nội dung. Được bao gồm trong Microsoft 365 E3/E5 Sự tò mò Tìm kiếm thống nhất trên desktop cho cả tệp tin cục bộ và ứng dụng đám mây. Tìm kiếm xuyên ứng dụng, chỉ mục cục bộ tập trung vào bảo mật, trợ lý AI Có sẵn bản dùng thử miễn phí; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ €500/không gian làm việc/tháng Dust Trợ lý AI tùy chỉnh cho kiến thức doanh nghiệp Trợ lý AI tùy chỉnh, kết nối dữ liệu, bảo mật doanh nghiệp Có sẵn bản dùng thử miễn phí; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ €29/người dùng/tháng Onyx Tìm kiếm AI nguồn mở cho doanh nghiệp Tùy chọn tự lưu trữ, kết nối tài liệu, tùy chỉnh Có sẵn bản dùng thử miễn phí; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $20/người dùng/tháng. Dropbox Dash Tìm kiếm toàn diện trên các dịch vụ lưu trữ đám mây và ứng dụng. Tìm kiếm được hỗ trợ bởi AI, tích hợp Dropbox, tổ chức nội dung Được bao gồm trong các kế hoạch Dropbox Notion Quản lý kiến thức linh hoạt với các tính năng AI Notion AI, cơ sở dữ liệu quan hệ, wiki, mẫu Kế hoạch miễn phí có sẵn; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $12/người dùng/tháng

Các giải pháp thay thế Unframe AI tốt nhất để sử dụng

Mỗi công cụ trong danh sách này được đánh giá dựa trên mức độ sử dụng AI, khả năng hỗ trợ tìm kiếm thông tin hiệu quả và độ tương thích với quy trình làm việc hiện có của nhóm. Một số công cụ xuất sắc trong việc thực hiện một nhiệm vụ cụ thể, trong khi những công cụ khác—như ClickUp—tiếp cận theo hướng tổng thể bằng cách tích hợp quản lý công việc, kiến thức và hợp tác vào một nền tảng AI duy nhất.

1. ClickUp (Phù hợp nhất cho các nhóm muốn thực thi dự án được hỗ trợ bởi AI với tính năng tìm kiếm thống nhất)

Thử dùng ClickUp miễn phí Chuyển từ công việc phân tán, rời rạc sang nền tảng AI tích hợp với ClickUp

Khác với Unframe AI, ClickUp là một Không gian làm việc AI tích hợp : dự án, tác vụ, tài liệu, trò chuyện và AI đều tồn tại trong một hệ thống kết nối duy nhất. Thay vì tích hợp AI lên các công cụ rời rạc, ClickUp tích hợp trí tuệ bối cảnh trực tiếp vào nơi công việc diễn ra. Đó là lý do tại sao câu trả lời không dừng lại ở kết quả tìm kiếm.

Với ClickUp Brain , trợ lý AI tích hợp sẵn, bạn có thể

Hỏi các câu hỏi bằng ngôn ngữ tự nhiên về không gian làm việc của bạn.

Tóm tắt các chuỗi công việc dài

Tạo cập nhật dựa trên ngữ cảnh đầy đủ từ các dự án, tài liệu và cuộc hội thoại của bạn.

Ưu tiên các công việc để thực hiện từ không gian làm việc của bạn bằng cách sử dụng các phản hồi nhận thức ngữ cảnh của ClickUp Brain.

Nó hoạt động như một quản lý kiến thức AI và quản lý dự án của bạn để đảm bảo không có công việc nào bị tắc nghẽn, và bạn không cần phải trao đổi qua lại với đồng nghiệp để có được câu trả lời. Bạn cũng có thể nhập @brain vào bất kỳ bình luận nào hoặc chủ đề trò chuyện ClickUp Chat để AI hỗ trợ bạn theo yêu cầu.

Brain MAX mở rộng khả năng này với một ứng dụng AI Super App trên desktop. Nó có thể lấy câu trả lời không chỉ từ Không gian Làm việc ClickUp của bạn mà còn từ các ứng dụng kết nối như Google Drive, Slack, Figma, GitHub và nhiều ứng dụng khác. ClickUp Enterprise Search, được thiết kế để cung cấp cho bạn kết quả phù hợp nhất dựa trên công việc đang thực hiện của bạn.

Công việc không phải lúc nào cũng diễn ra trên bàn phím. Chuyển giọng nói thành văn bản trong Brain MAX cho phép bạn ghi lại ý tưởng, cập nhật hoặc hướng dẫn bằng giọng nói. Nội dung sẽ được chuyển đổi thành văn bản và ngay lập tức biến thành các công việc có cấu trúc, ghi chú hoặc bình luận mà không làm gián đoạn luồng công việc — nhanh gấp 4 lần so với gõ phím!

Từ đó, ClickUp Automations sẽ tự động hóa các tác vụ lặp đi lặp lại như cập nhật trạng thái, phân công công việc hoặc thông báo. Và khi các nhóm sẵn sàng tiến xa hơn, AI Super Agents sẽ hoạt động như những đồng nghiệp AI có khả năng nhận thức ngữ cảnh. Bạn có thể gửi tin nhắn cho họ, giao công việc và ủy quyền các quy trình làm việc phức tạp từ đầu đến cuối, giống như bạn làm với một con người. Dễ dàng lấy lại 8+ giờ mỗi tuần bằng cách để các Super Agents thực hiện công việc cho bạn!

Tự động hóa quy trình làm việc phức tạp từ đầu đến cuối với các ClickUp Super Agents tùy chỉnh.

Xem video này để tìm hiểu thêm về Super Agents:

Các tính năng nổi bật của ClickUp

Giữ kiến thức kết nối với thực thi bằng cách tạo và lưu trữ tài liệu trực tiếp bên cạnh các công việc và dự án liên quan với bằng cách tạo và lưu trữ tài liệu trực tiếp bên cạnh các công việc và dự án liên quan với ClickUp Docs . ClickUp Brain có thể tìm kiếm và tham chiếu chúng theo ngữ cảnh vì chúng là phần tử gốc của ClickUp.

Tự động điền thuộc tính công việc bằng AI bằng cách tự động tạo người được giao, ưu tiên, trạng thái và mô tả dựa trên ngữ cảnh.

Tạo công việc trực tiếp từ tin nhắn trò chuyện chỉ với một cú nhấp chuột bằng AI

Ghi lại kết quả cuộc họp tự động với tự động với ClickUp AI Notetaker , công cụ tóm tắt cuộc thảo luận và trích xuất các mục hành động.

Kế hoạch thời gian thông minh với với Lịch ClickUp được hỗ trợ bởi AI, giúp lên lịch công việc dựa trên ưu tiên và khả năng sẵn có.

Truy cập nhiều mô hình AI, bao gồm các mô hình mới nhất từ Claude, Gemini và ChatGPT, ngay trong ClickUp Brain.

Ưu và nhược điểm của ClickUp

Ưu điểm:

Giảm thiểu việc chuyển đổi ngữ cảnh bằng cách giữ câu trả lời và thực thi tại cùng một nơi.

AI hiểu mối quan hệ giữa các công việc, không chỉ dựa vào từ khóa.

Đủ linh hoạt để hỗ trợ các nhóm có kích thước hoặc chức năng bất kỳ.

Phù hợp từ các trường hợp sử dụng đơn giản đến các quy trình làm việc phức tạp do trợ lý điều khiển mà không cần chuyển đổi công cụ.

Nhược điểm:

Người dùng mới có thể cần thời gian để khám phá đầy đủ bộ tính năng.

Trải nghiệm ứng dụng di động hiện tại vẫn chưa sánh ngang với khả năng đầy đủ của phiên bản desktop.

Giá cả của ClickUp

Đánh giá và nhận xét về ClickUp

G2: 4.7/5 (10.900+ đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (4.500+ đánh giá)

Người dùng thực tế đang nói gì về ClickUp?

Một người dùng hài lòng từ G2 chia sẻ:

Tôi thấy ClickUp vô cùng hữu ích vì nó tích hợp các chức năng vào một nền tảng duy nhất, đảm bảo rằng tất cả công việc và giao tiếp đều được tập trung vào một nơi, cung cấp cho tôi 100% bối cảnh. Sự tích hợp này đơn giản hóa quản lý dự án cho tôi, nâng cao hiệu quả và sự rõ ràng. Tôi đặc biệt thích tính năng Brain AI, vì nó hoạt động như một trợ lý AI thực thi các lệnh của tôi, thực hiện các công việc thay mặt tôi một cách hiệu quả. Khía cạnh tự động hóa này rất hữu ích vì nó tối ưu hóa quy trình làm việc của tôi và giảm bớt nỗ lực thủ công.

2. monday.com (Tốt nhất cho quản lý quy trình làm việc trực quan với tự động hóa được hỗ trợ bởi AI)

Đội ngũ của bạn có thích các công cụ trực quan không? Họ có tránh sử dụng hầu hết các nền tảng AI vì cảm thấy chúng cồng kềnh và khó sử dụng không? Nếu bạn thấy nhóm của mình quay lại sử dụng bảng tính và quy trình thủ công, ngay cả khi có các tính năng mạnh mẽ sẵn có, monday.com có thể giúp đỡ.

Hệ điều hành công việc linh hoạt của nó nổi tiếng với giao diện có màu sắc, trực quan.

Mặc dù không phải là giải pháp thay thế trực tiếp cho tìm kiếm doanh nghiệp, nhưng trí tuệ nhân tạo mạnh mẽ của nó giúp các nhóm tự động hóa quy trình làm việc và giảm bớt công việc thủ công. monday sidekick (trợ lý AI của nó) có thể tạo mô tả công việc, tóm tắt cập nhật và xây dựng công thức cho Bảng của bạn. Bạn cũng có thể tạo các khối AI tùy chỉnh hoặc tự động hóa bằng cách sử dụng các lệnh bằng ngôn ngữ tự nhiên.

Các bảng tùy chỉnh với hơn 30 loại cột cho phép bạn hiển thị công việc theo nhiều chế độ xem khác nhau, bao gồm chế độ xem Kanban, Gantt và lịch. Với hơn 200 tích hợp, đây là lựa chọn đáng tin cậy cho các nhóm muốn có lớp quản lý dự án trực quan với sự hỗ trợ của AI.

monday.com - Tính năng nổi bật

Phân loại dữ liệu, trích xuất thông tin quan trọng từ văn bản hoặc tệp tin, phát hiện cảm xúc, dịch nội dung hoặc cải thiện chất lượng văn bản trực tiếp trong Bảng với nhiều tính năng AI.

Nâng cao quy trình làm việc CRM với các trợ lý AI như AI Sales và AI Lead Agents, có thể thực hiện quá trình khám phá, cá nhân hóa tiếp cận, nâng cao chất lượng khách hàng tiềm năng và tóm tắt tương tác email để đẩy nhanh quá trình tương tác trong quy trình bán hàng.

Hiển thị công việc theo thời gian thực với các bảng điều khiển trực quan, có màu sắc và cập nhật trạng thái theo thời gian thực, giúp các nhóm nhanh chóng nhận ra các rào cản hoặc tiến độ chỉ với một cái nhìn.

monday.com: Ưu và nhược điểm

Ưu điểm:

Giao diện màu sắc, kéo và thả giúp quá trình onboarding nhanh chóng cho các nhóm không chuyên về công nghệ.

Cung cấp các sản phẩm riêng biệt cho CRM, phát triển và quản lý dịch vụ, cho phép các nhóm mở rộng trong cùng một nền tảng.

Hàng trăm mẫu có sẵn giúp đẩy nhanh quá trình thiết lập cho các trường hợp sử dụng phổ biến trên các nhóm.

Nhược điểm:

Người dùng mới chỉ có thể được thêm vào theo các gói cố định (ví dụ: 3, 5, 10 người dùng được cấp phép cùng lúc); số lượng người dùng tối thiểu có thể gây khó khăn cho việc lập ngân sách của các nhóm nhỏ.

Mô hình thanh toán cho khách có thể dẫn đến chi phí không mong muốn.

Các giới hạn về tự động hóa và tích hợp có thể khác nhau tùy theo kế hoạch, vì vậy bạn có thể cần nâng cấp kế hoạch để sử dụng đầy đủ tính năng.

Giá cả của monday.com

Miễn phí

Tiêu chuẩn: $14/người dùng/tháng

Pro: $24/người dùng/tháng

Enterprise: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về monday.com

G2: 4.7/5 (14.800+ đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (5.600+ đánh giá)

Người dùng thực tế đang nói gì về monday.com?

Trích từ một đánh giá trên G2:

Giao diện có thiết kế gọn gàng, linh hoạt và dễ tùy chỉnh. Với các bảng, tự động hóa, bảng điều khiển và mẫu, việc xây dựng quy trình làm việc phản ánh cách nhóm thực sự hoạt động trở nên đơn giản. Nó hỗ trợ cả kế hoạch dự án có cấu trúc và phối hợp công việc hàng ngày, và khả năng hiển thị rõ ràng về quyền sở hữu, hạn chót và tiến độ giúp giảm thiểu các điểm nghẽn.

3. Otter. ai (Tốt nhất cho việc chuyển đổi cuộc họp thành văn bản bằng AI và lưu trữ cuộc hội thoại có thể tìm kiếm)

👀 Bạn có biết? ClickUp phát hiện ra rằng 27% người được khảo sát gặp khó khăn với các cuộc họp thiếu sự theo dõi, dẫn đến việc mất các mục cần thực hiện, các công việc chưa được giải quyết và cuối cùng là năng suất kém.

Thông tin quan trọng từ các cuộc họp thường bị mất trong các ghi chú lộn xộn hoặc các bản ghi âm kéo dài hàng giờ. Nếu bạn và nhóm của mình vẫn đang lãng phí thời gian xem lại video hoặc hỏi đồng nghiệp, “Chúng ta đã quyết định gì?”, đã đến lúc thử một công cụ như Otter. ai.

Otter.ai là công cụ chuyển đổi giọng nói thành văn bản và quản lý cuộc họp được hỗ trợ bởi AI, giúp các cuộc hội thoại bằng giọng nói trở nên dễ tìm kiếm như các tài liệu văn bản. Bạn có thể tích hợp nó với Zoom, Google Meet và Microsoft Teams để chuyển đổi giọng nói thành văn bản theo thời gian thực trong các cuộc họp của bạn.

Sau cuộc họp, AI của Otter tạo ra các bản tóm tắt, trích xuất các mục cần thực hiện và xác định người nói, giúp các cuộc gọi của bạn trở nên có thể thực hiện được hơn. Mặc dù nó xuất sắc trong việc phân tích cuộc họp, nó không thay thế các công cụ quản lý kiến thức tổng thể hoặc hệ thống thực thi dự án.

Các tính năng nổi bật của Otter.ai

Tự động ghi lại âm thanh cuộc họp và chuyển đổi thành văn bản, phân biệt giữa các diễn giả để bản ghi chép dễ theo dõi.

Nhận các tóm tắt cô đọng nhấn mạnh các quyết định quan trọng và trích dẫn các mục hành động được đề cập trong cuộc thảo luận.

Truy vấn các cuộc họp trước đây bằng từ khóa, người nói hoặc ngày tháng để tìm các cuộc thảo luận cụ thể mà không cần phải lọc qua các tệp âm thanh.

Ưu và nhược điểm của Otter.ai

Ưu điểm:

Xử lý tốt nhiều người nói, giọng nói và thuật ngữ kỹ thuật.

Tham gia cuộc họp tự động (với quyền truy cập của bạn, tất nhiên!) trực tiếp trên Zoom, Google Meet và Microsoft Teams.

Các thành viên trong nhóm có thể đánh dấu, bình luận và chỉnh sửa bản ghi chép cùng nhau.

Nhược điểm:

Chỉ tập trung vào nội dung cuộc họp và không giải quyết các nhu cầu tìm kiếm doanh nghiệp rộng hơn.

Chất lượng bản chép có thể bị giảm sút do âm thanh kém.

Gói miễn phí giới hạn số phút ghi âm, vì vậy người dùng nặng có thể cần xem xét các tùy chọn bổ sung.

Giá cả của Otter.ai

Cơ bản

Pro: $16.99/người dùng/tháng

Kinh doanh: $30/người dùng/tháng

Doanh nghiệp: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Otter.ai

G2: 4.4/5 (450+ đánh giá)

Capterra: 4.4/5 (100+ đánh giá)

Người dùng thực tế đang nói gì về Otter. ai?

Một người dùng trên Cap t erra chia sẻ:

Chúng tôi đã sử dụng Otter.ai trong thời gian dài và đánh giá cao khả năng ghi chép và tạo ghi chú đáng tin cậy của nó. Nó đã phục vụ chúng tôi tốt cho việc ghi lại các cuộc họp cơ bản, và chúng tôi thích khả năng tải lên tệp âm thanh và sử dụng ứng dụng di động để ghi âm trực tiếp. Tuy nhiên, khi quy trình làm việc của chúng tôi trở nên phức tạp hơn, chúng tôi cần một công cụ không chỉ ghi chép mà còn hiểu được bối cảnh của cuộc hội thoại và giúp chúng tôi thực hiện hành động.

📮ClickUp Insight: 21% số người được hỏi muốn tận dụng AI để phát triển chuyên môn bằng cách áp dụng nó vào các cuộc họp, email và dự án. Mặc dù hầu hết các ứng dụng email và nền tảng quản lý dự án đều tích hợp AI như một tính năng, nhưng nó có thể chưa đủ mượt mà để thống nhất quy trình làm việc giữa các công cụ. Nhưng chúng tôi đã giải mã mã tại ClickUp! Với các tính năng quản lý cuộc họp được hỗ trợ bởi AI của ClickUp, bạn có thể dễ dàng tạo các mục trong chương trình họp, ghi chép từ cuộc họp, tạo và giao công việc từ ghi chép cuộc họp, chuyển đổi bản ghi âm thành văn bản và nhiều hơn nữa – với AI Notetaker và ClickUp Brain. Tiết kiệm lên đến 8 giờ họp mỗi tuần, giống như các khách hàng của chúng tôi tại Stanley Security!

4. Glean (Tốt nhất cho tìm kiếm AI chuyên dụng cho doanh nghiệp)

qua Glean

👀 Bạn có biết? Ngay cả ngày nay, nhân viên trí thức vẫn dành 60% thời gian của họ để tìm kiếm thông tin trên các công cụ không kết nối với nhau.

Khi tổ chức phát triển, kiến thức lan truyền nhanh chóng — và việc tìm kiếm câu trả lời đáng tin cậy trở nên khó khăn hơn so với việc tạo nội dung mới. Tài liệu được lưu trữ trong Drive. Quyết định nằm trong các chủ đề tin nhắn Slack. Bối cảnh bị chôn vùi trong các phiếu yêu cầu, email và wiki. Glean được xây dựng để giải quyết chính vấn đề này.

Glean tập trung vào một điều duy nhất: tìm kiếm toàn doanh nghiệp. Nó kết nối với một hệ sinh thái lớn các công cụ làm việc và tạo ra một lớp tìm kiếm duy nhất, có khả năng nhận biết quyền truy cập, trên tất cả các công cụ đó. Nhân viên có thể đặt câu hỏi bằng ngôn ngữ tự nhiên và nhận được câu trả lời được tổng hợp từ nhiều nguồn, thay vì phải lục lọi các thư mục hoặc đoán xem ứng dụng nào chứa thông tin chính xác.

Điểm mạnh của Glean nằm ở khả năng tìm kiếm và độ liên quan. Kết quả được cá nhân hóa dựa trên vai trò, hoạt động và quyền truy cập, giúp giảm thiểu thông tin không cần thiết trong các tổ chức lớn.

Tìm hiểu các tính năng tốt nhất

Tích hợp tìm kiếm trên hơn 100 ứng dụng với thanh tìm kiếm duy nhất cho toàn bộ kiến thức của công ty.

Tuân thủ các mô hình bảo mật doanh nghiệp với việc lập chỉ mục nghiêm ngặt, có quyền truy cập.

Tự động hiển thị kiến thức liên quan dựa trên công việc mà người dùng đang thực hiện.

Đánh giá ưu và nhược điểm

Ưu điểm:

Tốc độ tìm kiếm và độ chính xác tuyệt vời ở quy mô doanh nghiệp.

Các câu trả lời được hỗ trợ bởi AI cung cấp thông tin trực tiếp thay vì chỉ là danh sách các liên kết.

Vị thế bảo mật và tuân thủ mạnh mẽ cho các tổ chức lớn

Hoạt động hiệu quả trong môi trường có nhiều công cụ đã được sử dụng lâu dài.

Nhược điểm:

Nó thêm một công cụ khác vào bộ công cụ công nghệ của bạn thay vì hợp nhất chúng.

Nó không có các tính năng quản lý dự án hoặc thực thi tích hợp sẵn.

Nó phù hợp nhất cho các công ty trung bình và doanh nghiệp lớn.

Xem giá cả

Giá cả tùy chỉnh

Thu thập đánh giá và nhận xét

G2: 4.7/5 (140+ đánh giá)

Capterra: Không đủ đánh giá

Người dùng thực tế đang nói gì về Glean?

Một người dùng trên G2 cho biết:

Tôi sử dụng Glean để tìm kiếm kiến thức trong môi trường làm việc, giúp tôi tránh phải lục lọi qua vô số nguồn tài liệu bằng cách cung cấp truy cập nhanh chóng đến thông tin cần thiết. Nó cảm giác trực quan, dễ sử dụng và thu thập tài liệu để kiểm tra độ chính xác.

📮 ClickUp Insight: Hơn một nửa số nhân viên (57%) lãng phí thời gian tìm kiếm trong các tài liệu nội bộ hoặc cơ sở kiến thức của công ty để tìm thông tin liên quan đến công việc. Và khi họ không thể tìm thấy? 1 trong 6 người phải sử dụng các giải pháp cá nhân – lục lọi email cũ, ghi chú hoặc ảnh chụp màn hình chỉ để ghép nối thông tin. ClickUp Brain loại bỏ việc tìm kiếm bằng cách cung cấp câu trả lời tức thì, được hỗ trợ bởi AI, lấy từ toàn bộ không gian làm việc của bạn và các ứng dụng bên thứ ba tích hợp, giúp bạn có được thông tin cần thiết mà không gặp rắc rối.

📮 ClickUp Insight: Hơn một nửa số nhân viên (57%) lãng phí thời gian tìm kiếm trong các tài liệu nội bộ hoặc cơ sở kiến thức của công ty để tìm thông tin liên quan đến công việc. Và khi họ không thể tìm thấy? 1 trong 6 người phải sử dụng các giải pháp cá nhân – lục lọi email cũ, ghi chú hoặc ảnh chụp màn hình chỉ để ghép nối thông tin. ClickUp Brain loại bỏ việc tìm kiếm bằng cách cung cấp câu trả lời tức thì, được hỗ trợ bởi AI, lấy từ toàn bộ không gian làm việc của bạn và các ứng dụng bên thứ ba tích hợp, giúp bạn có được thông tin cần thiết mà không gặp rắc rối.

5. Microsoft Copilot cho Microsoft 365 (Phù hợp nhất cho các nhóm hoạt động trong hệ sinh thái Microsoft)

qua Microsoft

Thay vì hoạt động như một công cụ tìm kiếm độc lập, Microsoft Copilot hoạt động trong hệ sinh thái Microsoft, giúp người dùng trích xuất thông tin từ email, cuộc họp, tệp tin và trò chuyện mà không cần rời khỏi các ứng dụng họ đã sử dụng. Nó đặc biệt hiệu quả khi công việc được tiêu chuẩn hóa cao xung quanh Word, Excel, PowerPoint và Teams, và khi bảo mật và tuân thủ được quản lý chặt chẽ thông qua lớp xác thực của Microsoft.

Copilot có thể tạo bài thuyết trình từ tài liệu Word, tóm tắt chuỗi email dài hoặc tìm các mục cần thực hiện từ cuộc họp Teams. Đây là lựa chọn tuyệt vời cho các nhóm đã sử dụng công cụ Microsoft, nhưng giá trị sẽ giảm nhanh chóng nếu quy trình làm việc của bạn vượt ra ngoài hệ sinh thái Microsoft, với các công cụ như Slack, Figma hoặc Jira.

Các tính năng tốt nhất của Microsoft Copilot cho Microsoft 365

Tạo nội dung trên các ứng dụng Microsoft bằng cách soạn thảo tài liệu, slide và bảng tính sử dụng dữ liệu doanh nghiệp.

Sử dụng trí tuệ đa ứng dụng để trích xuất thông tin từ email để tạo công việc trong Planner hoặc tạo bản trình bày dựa trên bản ghi cuộc họp.

Tóm tắt các cuộc họp và cuộc hội thoại trực tiếp trong Teams và Outlook để làm nổi bật các điểm chính và các bước tiếp theo.

Phân tích và thao tác dữ liệu trong Excel bằng các lệnh bằng ngôn ngữ tự nhiên.

Ưu và nhược điểm của Microsoft Copilot cho Microsoft 365

Ưu điểm:

Dễ sử dụng và quen thuộc cho các nhóm đã chuẩn hóa trên Microsoft 365.

Tự động kế thừa mô hình nhận dạng, bảo mật và tuân thủ của Microsoft.

Giảm thiểu rào cản bằng cách tích hợp AI vào các công cụ hàng ngày.

Thiết lập tối giản so với các nền tảng AI doanh nghiệp độc lập.

Nhược điểm:

Nó ít hữu ích hơn cho các nhóm sử dụng bộ công nghệ đa dạng, không phải của Microsoft.

Yêu cầu giấy phép doanh nghiệp cụ thể để truy cập.

Nó có thể phản hồi chậm và đôi khi cung cấp kết quả chung chung hoặc không chính xác.

Giá của Microsoft Copilot

Copilot Kinh doanh: $21.00 mỗi người dùng/tháng (thanh toán hàng năm)

Copilot Enterprise: $30.00 mỗi người dùng/tháng (thanh toán hàng năm)

Đánh giá và nhận xét về Microsoft Copilot cho Microsoft 365

G2: 4.5/5 (hơn 200 đánh giá)

Capterra: 4.5/5 (20+ đánh giá)

Người dùng thực tế đang nói gì về Microsoft Copilot?

Trích từ một đánh giá trên Capterra:

Giao diện người dùng thân thiện với người mới bắt đầu và dễ dàng điều hướng. Điểm nổi bật là tạo ra các Trợ lý AI bằng cách sử dụng Prompts! Thử nghiệm, xuất bản, chia sẻ, tích hợp và nhiều tính năng tuyệt vời khác!

6. Curiosity (Tốt nhất cho tìm kiếm desktop thống nhất tập trung vào bảo mật trên các ứng dụng cục bộ và đám mây)

qua Curiosity

Một số nhóm muốn sử dụng tìm kiếm được hỗ trợ bởi AI—nhưng không thể gửi dữ liệu lên đám mây. Nếu tổ chức của bạn có các quy tắc bảo mật dữ liệu nghiêm ngặt như vậy, đây là giải pháp dành cho bạn.

Curiosity có cách tiếp cận hoàn toàn khác biệt so với Unframe AI bằng cách chạy trực tiếp trên thiết bị của bạn, chỉ mục các tệp, email và ứng dụng kết nối mà không cần chuyển dữ liệu qua máy chủ bên ngoài. Điều này khiến nó trở nên hấp dẫn đối với cá nhân hoặc các nhóm nhỏ làm việc với thông tin nhạy cảm, dữ liệu được quy định hoặc yêu cầu bảo mật nội bộ nghiêm ngặt.

Thay vì hoạt động như một lớp kiến thức toàn doanh nghiệp, Curiosity hoạt động giống như một lớp trí tuệ cá nhân. Nó giúp người dùng nhanh chóng tìm kiếm và tổng hợp thông tin từ nội dung cục bộ và đám mây của chính họ. Nó nhanh chóng, thân thiện với chế độ offline và được thiết kế với tính bảo mật cao.

Các tính năng nổi bật của Curiosity

Chỉ mục nội dung cục bộ trên các tệp, email và ứng dụng kết nối, và hoạt động ngoại tuyến sau khi quá trình chỉ mục hoàn thành.

Kết nối email, lịch, lưu trữ đám mây và tệp tin cục bộ của bạn vào một giao diện tìm kiếm duy nhất.

Hỏi câu hỏi bằng ngôn ngữ tự nhiên và nhận câu trả lời được tổng hợp từ nội dung đã được lập chỉ mục của bạn.

Ưu và nhược điểm của Curiosity

Ưu điểm:

Loại bỏ lo ngại về việc dữ liệu nhạy cảm được xử lý bởi các dịch vụ đám mây của bên thứ ba.

Chỉ mục cục bộ cung cấp kết quả gần như tức thì mà không có độ trễ mạng.

Tìm kiếm tệp tin và ghi chú mà không cần kết nối internet.

Nhược điểm:

Nó chỉ hoạt động trên máy tính để bàn, vì vậy không có truy cập web hoặc di động.

Nó yêu cầu bộ nhớ lưu trữ cục bộ và sức mạnh xử lý, điều này có thể ảnh hưởng đến hiệu suất trên các máy tính cũ.

Các tính năng hợp tác nhóm không mạnh mẽ bằng các công cụ bản địa đám mây.

Giá cả linh hoạt

Nhà phát triển: Miễn phí

Cloud Không gian Làm việc: €500/không gian làm việc/tháng

Không gian Làm việc doanh nghiệp: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Curiosity

G2: Không đủ đánh giá

AppSumo: 4.0/5 (20+ đánh giá)

Người dùng thực tế đang nói gì về Curiosity?

Hầu hết người dùng đánh giá cao tính năng tìm kiếm nhanh chóng và đáng tin cậy, như ví dụ này trên G2:

Dễ sử dụng, nó có thể tìm kiếm bất kỳ tài liệu nào thông qua: Outlook, SharePoint, OneDrive, nhóm, v.v. (gần như mọi ứng dụng). Tôi tiết kiệm được thời gian quý báu thay vì phải tìm kiếm tài liệu/tệp. Dữ liệu của tôi vẫn an toàn trên máy tính của mình.

7. Dust (Phù hợp nhất để xây dựng trợ lý AI tùy chỉnh với các kết nối dữ liệu doanh nghiệp)

qua Dust

Một số nhóm không muốn sử dụng công cụ tìm kiếm đa năng. Họ muốn các trợ lý AI phản ánh cách thức kinh doanh của doanh nghiệp của họ.

Dust được thiết kế cho các doanh nghiệp muốn tạo ra các trợ lý AI tùy chỉnh, được đào tạo trên dữ liệu nội bộ và được điều chỉnh cho các trường hợp sử dụng cụ thể - như hỗ trợ bán hàng, hỗ trợ khách hàng hoặc truy vấn kiến thức nội bộ. Thay vì cung cấp một trợ lý chung, Dust cho phép các nhóm tạo ra nhiều trợ lý chuyên dụng với các hướng dẫn, quyền truy cập dữ liệu và hành vi riêng biệt.

Dust tích hợp với Notion, Slack, Google Drive và GitHub để cung cấp cho các trợ lý tùy chỉnh của bạn quyền truy cập vào kiến thức của công ty. Nó phù hợp nhất cho các nhóm có kỹ năng kỹ thuật để cấu hình và duy trì các trợ lý này, vì đây không phải là giải pháp cắm và chạy.

Khám phá các tính năng tốt nhất

Tinh chỉnh cách các trợ lý phản hồi, nguồn thông tin họ ưu tiên và cách họ xử lý các loại truy vấn khác nhau.

Kết nối với các công cụ hiện có của bạn để cung cấp cho các trợ lý AI kiến thức bối cảnh về công ty của bạn.

Kiểm soát dữ liệu mà mỗi trợ lý AI có thể truy cập và các thành viên nhóm nào có thể sử dụng chúng.

Đánh giá ưu và nhược điểm

Ưu điểm:

Tránh những giới hạn của trợ lý "một kích thước phù hợp cho tất cả".

Quản trị mạnh mẽ cho quyền truy cập dữ liệu doanh nghiệp

Phù hợp với các tổ chức có chuyên môn về AI hoặc vận hành nội bộ.

Nhược điểm:

Bạn sẽ cần các nguồn lực chuyên dụng cho việc thiết lập kỹ thuật và cấu hình liên tục.

Việc xây dựng và tối ưu hóa các trợ lý tùy chỉnh đòi hỏi một quá trình học tập phức tạp.

Nó có cộng đồng và hệ sinh thái nhỏ hơn so với các công cụ AI doanh nghiệp đã được thiết lập.

Giá cả

Phiên bản dùng thử miễn phí có sẵn

Pro: €29/người dùng/tháng

Doanh nghiệp: Giá tùy chỉnh (100+ người dùng)

Xem đánh giá và nhận xét

G2: 4.9/5 (20+ đánh giá)

Capterra: Không đủ đánh giá

Người dùng thực tế đang nói gì về Dust?

Một đánh giá trên G2 cho biết:

Nó cho phép chúng ta xây dựng và triển khai các trợ lý AI một cách nhanh chóng, giúp các nhóm bắt đầu sử dụng AI ngay trong quy trình làm việc của họ, thay vì coi AI như một thí nghiệm riêng biệt hoặc công cụ phụ. Tốc độ mang lại giá trị này đã đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy việc áp dụng AI thực sự trên toàn tổ chức… sẽ thật tuyệt vời nếu có thể cung cấp cho người dùng bên ngoài (khách hàng/tiềm năng) quyền truy cập dễ dàng hơn để tương tác với chúng.

8. Onyx (Tốt nhất cho tìm kiếm AI nguồn mở tự lưu trữ dành cho doanh nghiệp)

qua Onyx

Cần tìm kiếm AI cấp doanh nghiệp nhưng muốn kiểm soát hoàn toàn dữ liệu của mình vì lý do tuân thủ? Các giải pháp đám mây độc quyền có thể khiến bạn cảm thấy như một "hộp đen", và bạn có thể muốn tránh bị khóa vào nhà cung cấp.

Đây chính là lúc Onyx (trước đây là Danswer) phát huy tác dụng. Đây là nền tảng tìm kiếm doanh nghiệp mã nguồn mở mà bạn có thể tự triển khai trên hạ tầng của riêng mình. Nó cung cấp khả năng trả lời câu hỏi được hỗ trợ bởi AI trên các công cụ nội bộ đồng thời cho phép tổ chức có khả năng hiển thị toàn diện và kiểm soát hoàn toàn cách dữ liệu được chỉ mục, xử lý và lưu trữ.

Là một giải pháp thay thế cho Unframe AI, Onyx là lựa chọn lý tưởng cho các ngành công nghiệp có quy định nghiêm ngặt, mang lại cho kinh doanh quyền kiểm soát và tính minh bạch mà các giải pháp đám mây không thể sánh kịp.

Các tính năng nổi bật của Onyx

Tự triển khai tìm kiếm AI doanh nghiệp trên hạ tầng của riêng bạn.

Tùy chỉnh logic truy xuất và xếp hạng để phù hợp với nhu cầu nội bộ.

Kết nối với hàng chục công cụ để cung cấp khả năng tìm kiếm và trả lời câu hỏi dựa trên AI.

Xem xét mã nguồn, đóng góp cải tiến hoặc tùy chỉnh hàm cho nhu cầu cụ thể của bạn.

Ưu và nhược điểm của Onyx

Ưu điểm:

Kiểm soát tối đa về vị trí lưu trữ dữ liệu và tuân thủ quy định.

Mô hình mã nguồn mở giúp tránh chi phí tăng cao khi nhóm của bạn phát triển.

Cập nhật và cải tiến thường xuyên từ cộng đồng mã nguồn mở.

Nhược điểm:

Bạn sẽ cần một nhóm kỹ thuật để triển khai, cấu hình và bảo trì.

Hỗ trợ dựa trên cộng đồng trừ khi bạn chọn hỗ trợ doanh nghiệp.

Quá trình thiết lập ban đầu phức tạp hơn so với các giải pháp SaaS bản địa đám mây.

Giá cả của Onyx

Phiên bản dùng thử miễn phí có sẵn

Kinh doanh: $20/người dùng/tháng

Doanh nghiệp: Giá tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Onyx

G2: Không đủ đánh giá

Capterra: Không đủ đánh giá

9. Dropbox Dash (Tốt nhất cho tìm kiếm toàn diện trên Dropbox và các ứng dụng đám mây kết nối)

qua Dropbox

Dropbox Dash được thiết kế cho các nhóm đã sử dụng Dropbox làm trung tâm cho công việc của mình, nhưng muốn có cách thông minh hơn để tìm kiếm và tổ chức nội dung ngoài các thư mục.

Dash cho phép bạn sử dụng các truy vấn bằng ngôn ngữ tự nhiên và tổ chức nội dung thành "Stacks" để nhóm các thông tin liên quan.

Giống như Unframe AI, Dash hoạt động tốt nhất cho các nhóm tập trung vào việc tìm kiếm tệp tin, chứ không phải các quy trình công việc rộng hơn về kiến thức hoặc thực thi. Nó cải thiện khả năng tìm kiếm bên trong một hệ sinh thái hiện có, thay vì thống nhất công việc giữa các công cụ.

Các tính năng nổi bật của Dropbox Dash

Tìm kiếm trên Dropbox và các ứng dụng kết nối bằng ngôn ngữ tự nhiên để nhận được câu trả lời tổng hợp.

Nhóm các tệp, liên kết và nội dung liên quan từ các nguồn khác nhau vào các bộ sưu tập.

Truy cập Dash từ bất kỳ đâu trong công việc thông qua phần mở rộng trình duyệt và ứng dụng máy tính, để có khả năng tìm kiếm nhanh chóng.

Ưu và nhược điểm của Dropbox Dash

Ưu điểm:

Tiện ích bổ sung dễ sử dụng cho người dùng Dropbox hiện tại

Tập trung vào tìm kiếm và tổ chức mà không cần đến sự phức tạp của các công cụ quản lý dự án đầy đủ.

Trải nghiệm đơn giản, tập trung với thiết lập tối thiểu.

Cầu nối hữu ích giữa lưu trữ tệp và tìm kiếm

Nhược điểm:

Điều này đặc biệt hữu ích cho các nhóm đã sử dụng Dropbox.

Nó không có khả năng quản lý dự án hoặc thực thi công việc mạnh mẽ.

Đây là một sản phẩm tương đối mới vẫn đang trong quá trình phát triển các tính năng.

Giá của Dropbox Dash

Được bao gồm trong kế hoạch Dropbox

Đánh giá và nhận xét về Dropbox Dash

G2: 4.2/5 (80+ đánh giá)

Capterra: Không đủ đánh giá

Người dùng thực tế đang nói gì về Dropbox Dash?

Một đánh giá trên G2 cho biết:

Thay vì phải chuyển đổi giữa các công cụ khác nhau, tôi có thể sử dụng tính năng tìm kiếm tổng hợp để tìm kiếm tệp, liên kết và tài liệu ngay lập tức — dù chúng nằm trong Dropbox, Google Drive, Slack hay bất kỳ nơi nào khác. Các phím tắt và tóm tắt được hỗ trợ bởi AI cũng giúp tiết kiệm rất nhiều thời gian bằng cách giúp tôi truy cập thông tin chính xác nhanh hơn và duy trì sự tập trung.

10. Notion (Tốt nhất cho quản lý kiến thức linh hoạt với tìm kiếm và tạo nội dung được hỗ trợ bởi AI)

qua Notion

Đối với các nhóm nơi kiến thức liên tục thay đổi, thách thức không chỉ là tìm kiếm thông tin; mà còn là duy trì tính cập nhật, kết nối và khả năng sử dụng của nó. Đó chính là nơi Notion phát huy vai trò như một giải pháp thay thế cho Unframe AI.

Notion hoạt động tốt nhất như một trung tâm kiến thức động. Thay vì lập chỉ mục thông tin trên nhiều công cụ, nó khuyến khích các nhóm tập trung tài liệu, ghi chú, wiki và các công cụ theo dõi dự án nhẹ nhàng trong một không gian làm việc linh hoạt. Với Notion AI được tích hợp, các nhóm có thể đặt câu hỏi, tóm tắt nội dung hoặc tạo bản nháp trực tiếp từ những gì đã được ghi chép.

Sự linh hoạt này có nghĩa là bạn sẽ cần dành thời gian để thiết lập không gian làm việc của mình sao cho phù hợp với cấu trúc của các công cụ quản lý dự án chuyên dụng.

Các tính năng tốt nhất của Notion

Tạo và hoàn thiện nội dung bằng AI cho việc viết, tóm tắt và phát triển ý tưởng.

Xây dựng cơ sở dữ liệu liên kết và sử dụng chế độ xem bảng, bảng Kanban, lịch hoặc dòng thời gian để xem cùng một dữ liệu.

Kết hợp văn bản, cơ sở dữ liệu và các thành phần nhúng để tạo ra các hệ thống tùy chỉnh cho bất kỳ trường hợp sử dụng nào.

Bắt đầu nhanh chóng với các mẫu cho wiki, tài liệu và hệ thống nội bộ.

Ưu và nhược điểm của Notion

Ưu điểm:

Xây dựng gần như bất kỳ hệ thống nào, từ công cụ theo dõi dự án đến CRM và cơ sở kiến thức.

Giỏi trong việc tạo ra các cơ sở kiến thức liên kết, nơi thông tin được kết nối một cách tự nhiên.

Nhược điểm:

Có một đường cong học tập dốc cho các thiết lập phức tạp, điều này có thể làm cho người dùng mới cảm thấy choáng ngợp.

Hiệu suất có thể chậm lại khi sử dụng cơ sở dữ liệu rất lớn.

Các tính năng quản lý dự án tích hợp sẵn của nó không mạnh mẽ bằng các công cụ quản lý dự án chuyên dụng.

Giá cả của Notion

Miễn phí

Plus : $12/người dùng/tháng

Kinh doanh : $24/người dùng/tháng

Doanh nghiệp: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Notion

G2: 4.6/5 (9.500+ đánh giá)

Capterra: 4.7/5 (hơn 2.600 đánh giá)

Người dùng thực tế đang nói gì về Notion?

Dưới đây là một đánh giá hỗn hợp từ Capterra:

Điều tôi yêu thích nhất ở Notion chính là sự dễ sử dụng ngay cả đối với người mới bắt đầu… Tuy nhiên, các tính năng AI của Notion còn nhiều hạn chế. AI của Notion kém hơn đáng kể so với ChatGPT, với các chức năng không thuyết phục. AI hoạt động chậm chạp và khi sử dụng trên các trang có lượng dữ liệu lớn, nó gặp phải độ trễ nghiêm trọng, thường bị đơ trong vài phút.

Tìm công cụ phù hợp để kết nối câu trả lời với hành động

Không có một giải pháp thay thế Unframe AI nào là "tốt nhất". Và thực sự, đó chính là điểm mấu chốt.

Một số nhóm cần cải thiện khả năng phân tích cuộc họp. Những nhóm khác quan tâm sâu sắc đến bảo mật, các trợ lý AI tùy chỉnh hoặc duy trì kiến thức sạch sẽ và có tổ chức. Công cụ phù hợp phụ thuộc vào cách nhóm của bạn thực sự làm việc — không phải cách một bản demo sản phẩm trông như thế nào.

Nhưng có một số điều luôn đúng.

Tìm kiếm thôi là chưa đủ. Việc tìm kiếm thông tin chỉ có ý nghĩa nếu nó dẫn đến quyết định, theo dõi hoặc tiến độ.

Nhiều công cụ không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với năng suất cao hơn. Thêm một lớp tìm kiếm có thể làm tăng việc chuyển đổi ngữ cảnh thay vì giảm bớt nó.

Các giải pháp mạnh mẽ nhất kết nối thông tin với hành động. Các công cụ kết nối trực tiếp câu trả lời với công việc, tài liệu và quy trình làm việc giúp các nhóm làm việc nhanh hơn với ít rào cản hơn.

Khi tìm kiếm, tài liệu, tác vụ và tự động hóa hoạt động cùng nhau, việc biến câu trả lời thành hành động trở thành mặc định. Nếu mục tiêu của bạn là giảm thiểu sự phân tán thông tin và đưa công việc, kiến thức và AI vào một nơi duy nhất, hãy thử ClickUp miễn phí và tự mình trải nghiệm sự khác biệt ✨

Câu hỏi thường gặp (FAQs)

Unframe AI là công cụ tìm kiếm và quản lý kiến thức doanh nghiệp được hỗ trợ bởi AI. Nó giúp các nhóm tìm kiếm thông tin trên các ứng dụng và nguồn dữ liệu kết nối bằng cách hiển thị câu trả lời từ cơ sở kiến thức của công ty.

Các công cụ năng suất AI tập trung vào tìm kiếm thông minh, tạo nội dung và tự động hóa phân tích. Phần mềm quản lý dự án truyền thống nhấn mạnh vào theo dõi công việc, dòng thời gian và quản lý quy trình làm việc, tuy nhiên các nền tảng tích hợp như ClickUp kết hợp cả hai tính năng này.

Đúng vậy, hầu hết các giải pháp thay thế đều hỗ trợ tích hợp với các công cụ làm việc phổ biến như Slack, Google Workspace và Microsoft 365. Tuy nhiên, mức độ tích hợp này có thể khác nhau, từ kết nối cơ bản đến đồng bộ hai chiều sâu hoặc tìm kiếm thống nhất trên tất cả các ứng dụng kết nối.