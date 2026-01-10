Top 10 công cụ thay thế Saner AI cho năm 2026

Bạn đã sử dụng Saner AI để xây dựng" bộ não thứ hai" của mình, và nó rất tuyệt vời để ghi lại ý tưởng và nhớ lại bối cảnh cá nhân.

Nhưng bây giờ bạn đang gặp khó khăn. Các ghi chú của bạn thường bị tách biệt khỏi các dự án thực tế, và nhóm của bạn không thể truy cập vào những ý tưởng sáng tạo mà bạn đã ghi chép, kết quả là thông tin bị phân mảnh.

Điều này tạo ra khoảng cách giữa suy nghĩ và việc cần làm. Vì vậy, đã đến lúc xắn tay áo và khám phá một số công cụ thay thế Saner AI đáng tin cậy!

Hướng dẫn này giới thiệu những lựa chọn hàng đầu giúp bạn chuyển từ việc ghi chép kiến thức sang việc thực hiện các việc cần làm.

Các công cụ thay thế Saner AI trong nháy mắt

Dưới đây là tóm tắt nhanh để bạn bắt đầu:

Tên công cụ Phù hợp nhất cho Tính năng nổi bật Giá cả* ClickUp Không gian làm việc tích hợp được hỗ trợ bởi AI, biến ý tưởng thành hành động. ClickUp Brain (trí tuệ nhân tạo bối cảnh), ClickUp Tài liệu, ClickUp Tự động hóa, AI Trường, AI Assign, Super Agents, 15+ chế độ xem, Calendar, Trò chuyện Có kế hoạch miễn phí, giá cả tùy chỉnh cho các kế hoạch trả phí. Motion Lịch trình AI ưu tiên lịch cho các chuyên gia bận rộn Tự động lên lịch, chặn thời gian thông minh, ưu tiên động, liên kết đặt lịch cuộc họp Không có kế hoạch miễn phí, các kế hoạch trả phí bắt đầu từ $49/tháng Notion AI Các nhóm có kiến thức chuyên sâu đang xây dựng cơ sở dữ liệu và wiki tùy chỉnh Viết và tóm tắt bằng AI, cơ sở dữ liệu quan hệ, hỏi đáp trong Không gian Làm việc, tài liệu theo phong cách wiki Kế hoạch miễn phí có sẵn, AI được bao gồm trong các kế hoạch trả phí bắt đầu từ $24/người dùng/tháng. Sunsama Kế hoạch hàng ngày thân thiện với ADHD Các nghi thức lập kế hoạch hàng ngày có hướng dẫn, hiển thị khối lượng công việc thực tế, phân chia thời gian trên lịch. Không có kế hoạch miễn phí, các kế hoạch trả phí bắt đầu từ $20/tháng. Obsidian Quản lý kiến thức cá nhân tập trung vào bảo mật Ghi chú Markdown ưu tiên địa phương, liên kết hai chiều, chế độ xem đồ thị, hệ sinh thái plugin. Ứng dụng cơ bản miễn phí, các tiện ích bổ sung trả phí tùy chọn từ $5/tháng Mem Ghi chú bằng AI với khả năng tổ chức tự động Tìm kiếm ngữ nghĩa, gắn thẻ tự động, hiển thị ghi chú liên quan, truy xuất bằng AI Kế hoạch miễn phí có sẵn, các kế hoạch trả phí bắt đầu từ $12/tháng Không giới hạn Ghi nhớ hoàn hảo các hoạt động kỹ thuật số và cuộc họp Lịch sử màn hình có thể tìm kiếm, ghi chép cuộc họp, khôi phục dòng thời gian riêng tư Không có kế hoạch miễn phí công khai, giá cả được tùy chỉnh (hệ sinh thái Meta) Heptabase Quy trình lập bản đồ ý tưởng và nghiên cứu tập trung vào hình ảnh Bảng trắng không gian, ghi chú dạng thẻ, tổng hợp nghiên cứu Không có kế hoạch miễn phí, các kế hoạch trả phí bắt đầu từ $11.99/tháng. Sức chứa Quản lý kiến thức cá nhân theo hướng đối tượng Đối tượng có cấu trúc với thuộc tính, liên kết ngược tự động, ghi chú hàng ngày Kế hoạch miễn phí có sẵn, các kế hoạch trả phí bắt đầu từ $9.99/tháng. Tana Chuyển đổi ghi chú có cấu trúc dựa trên AI Supertags với trường dữ liệu, phân tích AI, tìm kiếm dựa trên nút Kế hoạch miễn phí có sẵn, các kế hoạch trả phí sẽ được cập nhật / phát triển.

Cách chúng tôi đánh giá phần mềm tại ClickUp Đội ngũ biên tập của chúng tôi tuân thủ quy trình minh bạch, dựa trên nghiên cứu và không thiên vị nhà cung cấp, vì vậy bạn có thể tin tưởng rằng các đề xuất của chúng tôi dựa trên giá trị thực sự của sản phẩm. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết về cách chúng tôi đánh giá phần mềm tại ClickUp.

Tại sao nên chọn các công cụ thay thế Saner AI?

Hầu hết các ứng dụng 'não thứ hai ' lưu trữ ý tưởng của bạn, nhưng lại khiến việc biến chúng thành công việc thực tế trở nên khó khăn. Đây là thách thức ngày càng gia tăng khi nhân viên văn phòng hiện nay sử dụng 11 ứng dụng khác nhau trong một ngày làm việc bình thường.

Bạn cần một giải pháp không chỉ lưu trữ kiến thức mà còn biến nó thành công việc. Hãy tìm kiếm công cụ cung cấp:

Không gian làm việc chung: Nhóm của bạn cần truy cập vào cùng một thông tin để duy trì sự đồng bộ.

Phạm vi AI rộng hơn: Bạn cần một AI có thể hiểu các dự án và công việc của bạn, không chỉ đơn thuần là ghi chú.

Cầu nối đến thực thi: Ý tưởng của bạn nên được chuyển đổi một cách mượt mà thành các công việc có thể thực hiện được.

Quy trình làm việc thống nhất: Bạn cần loại bỏ sự phức tạp của nhiều công cụ, không phải thêm một ứng dụng khác vào bộ công cụ của mình.

📖 Đọc thêm: Các trợ lý AI cá nhân tốt nhất cho công việc để tăng cường năng suất

Các công cụ thay thế Saner AI tốt nhất để sử dụng

1. ClickUp (Công cụ không gian làm việc tích hợp AI tốt nhất, kết hợp dự án, tài liệu và trò chuyện)

Quản lý tất cả tài liệu, dự án, cuộc hội thoại và hơn thế nữa trên một nền tảng toàn diện với AI bối cảnh của ClickUp.

Hầu hết các công cụ AI hoạt động bên ngoài công việc của bạn và cố gắng phân tích nó sau khi sự việc đã xảy ra.

Là không gian làm việc AI tích hợp đầu tiên trên thế giới, ClickUp áp dụng phương pháp tiếp cận có hệ thống bằng cách tích hợp AI trực tiếp vào các hệ thống nơi công việc được tạo ra, theo dõi và hoàn thành. Kết quả là một không gian làm việc nơi trí tuệ nhân tạo hoạt động với bối cảnh thời gian thực trên các công việc, tài liệu, trò chuyện, mục tiêu và lịch.

Và điều đó có nghĩa là bạn có thể tận dụng tối đa những kỳ tập trung cao độ mà không cần phải chuyển tab!

Một quy trình làm việc điển hình bắt đầu từ việc ghi chép ý tưởng. Sử dụng ClickUp Brain với tính năng Talk-to-Text hoặc các lời nhắc trực tiếp, một ý tưởng sơ bộ có thể được ghi lại ngay lập tức trong ClickUp Tài liệu, Bình luận Được Gán hoặc Nhiệm vụ ClickUp. Vì Brain có quyền truy cập vào ngữ cảnh không gian làm việc, nó có thể chuyển đổi ý tưởng đó thành một công việc có cấu trúc, xác định ưu tiên, đề xuất thẻ và liên kết nó với Danh sách công việc, Thư mục hoặc Không gian phù hợp mà không cần thiết lập thủ công.

Từ đó, việc lập kế hoạch thực thi trở nên tự động hóa thay vì thủ công. Tạo công việc bằng AI chia công việc thành các công việc con dựa trên phạm vi và mẫu lịch sử. Trường AI có thể trích xuất các chi tiết quan trọng như nỗ lực, rủi ro hoặc danh mục trực tiếp từ mô tả và ghi chú cuộc họp. Với tự động hóa và Giao công việc bằng AI, quyền sở hữu và cập nhật trạng thái được kích hoạt tự động khi điều kiện thay đổi.

Sử dụng tính năng tự động điền thông tin công việc bằng AI, tự động phân công công việc và tự động ưu tiên các công việc quan trọng dựa trên các tiêu chí đã được định sẵn.

Lịch trình được quản lý ở cấp hệ thống. Các công việc được chuyển vào ClickUp Calendar , nơi ưu tiên, phụ thuộc và dữ liệu khối lượng công việc xác định các dòng thời gian thực tế. Khi ngày tháng thay đổi, các công việc liên quan sẽ được cập nhật tự động, loại bỏ các kế hoạch dự án dễ vỡ phụ thuộc vào việc điều chỉnh thủ công.

Kiến thức và hợp tác vẫn gắn chặt với việc thực thi. ClickUp Docs được liên kết trực tiếp với các công việc, vì vậy quyết định, thông số kỹ thuật và bối cảnh không bao giờ bị tách rời. ClickUp Chat giữ các cuộc hội thoại gắn liền với các mục công việc, và AI Summaries có thể chuyển đổi các chủ đề tin nhắn hoặc cuộc họp thành các hành động tiếp theo có thể thực hiện được mà không làm mất đi nguồn gốc hoặc ý định ban đầu.

Tạo và thực thi kế hoạch nhanh hơn với sự hỗ trợ của AI trên các công việc và tài liệu của bạn.

Các Super Agents trong ClickUp mở rộng mô hình này từ hỗ trợ sang hành động. Các agent này theo dõi quy trình làm việc, phát hiện các rào cản, nhận diện rủi ro và thực hiện các bước định kỳ như thay đổi trạng thái, theo dõi tiến độ và chuyển giao công việc. Thay vì phản ứng với công việc, hệ thống chủ động quản lý nó trong các giới hạn đã định.

Tạo các Trợ lý AI tùy chỉnh với các hướng dẫn và tính cách đã được cấu hình sẵn bằng ClickUp Super Agents

Điều làm nên sự khác biệt của ClickUp so với Saner AI chính là kiến trúc của nó. AI hoạt động trên dữ liệu công việc của chính người dùng theo thời gian thực, trên một mô hình thống nhất về công việc, con người và ưu tiên. Điều đó có nghĩa là ít công cụ hơn, ít mất mát ngữ cảnh hơn và quy trình làm việc chuyển từ ý tưởng đến triển khai mà không cần sự can thiệp liên tục của con người.

Các tính năng nổi bật của ClickUp

ClickUp Brain: Đây là lớp AI hoạt động trên toàn bộ không gian làm việc của bạn. Nó trả lời các câu hỏi về dự án của bạn, tóm tắt tài liệu và tạo nội dung với đầy đủ ngữ cảnh vì nó hiểu các công việc, tài liệu và giao tiếp của nhóm. Chỉ cần nhập @brain vào bình luận công việc hoặc tin nhắn ClickUp Chat để đặt câu hỏi, giống như bạn đang hỏi một đồng nghiệp.

ClickUp Docs: Kết nối cơ sở kiến thức của bạn trực tiếp với công việc thông qua ClickUp Docs. Bạn có thể liên kết Docs với các công việc, hợp tác với nhóm trong thời gian thực và thậm chí tạo công việc trực tiếp từ tài liệu để thu hẹp khoảng cách giữa kiến thức và thực thi.

ClickUp Automations: Tự động hóa các công việc lặp đi lặp lại như phân công nhiệm vụ, cập nhật trạng thái hoặc gửi thông báo với ClickUp Automations, để bạn có thể tập trung vào những điều quan trọng nhất.

ClickUp Views : Hiển thị công việc theo cách phù hợp nhất với nhóm của bạn thông qua hơn 15 chế độ xem ClickUp có thể tùy chỉnh—bao gồm Xem dạng danh sách, Bảng, Lịch và Gantt—tất cả đều dựa trên cùng một dữ liệu cơ bản. Hiển thị công việc theo cách phù hợp nhất với nhóm của bạn thông qua hơn 15 chế độ xem ClickUp có thể tùy chỉnh—bao gồm Xem dạng danh sách, Bảng, Lịch và Gantt—tất cả đều dựa trên cùng một dữ liệu cơ bản.

Ưu và nhược điểm của ClickUp

Ưu điểm:

Loại bỏ sự phân tán công việc: Tích hợp quản lý dự án, tài liệu và AI vào một nền tảng duy nhất, giảm thiểu việc chuyển đổi ngữ cảnh. Tích hợp quản lý dự án, tài liệu và AI vào một nền tảng duy nhất, giảm thiểu việc chuyển đổi ngữ cảnh.

AI với bối cảnh công việc đầy đủ: Nhận sự hỗ trợ thực sự hữu ích dựa trên các công việc và tài liệu thực tế của bạn, chứ không chỉ dựa trên dữ liệu chung chung, với ClickUp Brain.

Phù hợp với mọi quy mô: Nền tảng này hoạt động hiệu quả cho cả năng suất cá nhân và các nhóm doanh nghiệp lớn, vì vậy bạn sẽ không bao giờ cảm thấy nó không còn phù hợp.

Nhược điểm:

Người dùng mới có thể gặp khó khăn ban đầu do có nhiều tùy chọn tùy chỉnh.

Ứng dụng di động đang được cải tiến để tương thích với toàn bộ tính năng của phiên bản desktop.

Một số tính năng nâng cao có thể không khả dụng cho tất cả người dùng.

Giá cả của ClickUp

Đánh giá và nhận xét về ClickUp

G2: 4.7/5 (hơn 9.000 đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (hơn 4.000 đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về ClickUp?

Một đánh giá của người dùng cho biết:

Sau khi chuyển sang ClickUp từ Trello, sự khác biệt là RẤT LỚN. Trello khá ổn nhưng nó gặp vấn đề ngay khi bạn bắt đầu mở rộng kích thước nhóm và kích thước nhóm của bạn tăng lên. Trí tuệ nhân tạo (AI) trong các công việc rất hữu ích, giúp tóm tắt, chuyển giao công việc, tìm kiếm công việc và tiết kiệm thời gian cho những việc nhỏ. Tự động hóa cũng rất mạnh mẽ, giúp giảm bớt nhiều công việc lặp đi lặp lại như phân công ưu tiên, v.v., và bạn có thể thay thế bằng các trợ lý AI, vốn là phiên bản "siêu cấp" của tự động hóa (lol). Tôi thích có cả chế độ xem dạng danh sách và Bảng (khác với Asana chỉ có danh sách công việc và Trello chỉ có Bảng). Các kênh trò chuyện có cảm giác giống Slack, điều này rất tuyệt vì tôi không cần phải trả tiền cho phần mềm khác + khả năng tạo tài liệu bên trong công việc rất hữu ích, không cần phải chuyển sang Drive, tạo Tài liệu Google và sau đó liên kết nó vào công việc. Giúp bạn giữ được sự tỉnh táo. Ngoài ra, khả năng tạo clip (Loom) là tính năng tuyệt vời nhất mà tôi sử dụng cho đến nay.

Sau khi chuyển sang ClickUp từ Trello, sự khác biệt là RẤT LỚN. Trello cũng ổn nhưng nó gặp vấn đề ngay khi bạn bắt đầu mở rộng quy mô và kích thước nhóm của bạn tăng lên. Trí tuệ nhân tạo (AI) trong các công việc rất hữu ích, giúp tóm tắt, chuyển giao công việc, tìm kiếm công việc và tiết kiệm thời gian cho những việc nhỏ. Tự động hóa cũng rất mạnh mẽ, giúp giảm bớt nhiều công việc lặp đi lặp lại như phân công ưu tiên, v.v., và bạn có thể thay thế bằng các tác nhân AI, vốn là tự động hóa "siêu cấp" (lol). Tôi thích có cả chế độ xem dạng danh sách và Bảng (khác với Asana chỉ có danh sách công việc và Trello chỉ có Bảng). Các kênh trò chuyện có cảm giác giống Slack, điều này rất tuyệt vì tôi không cần phải trả tiền cho phần mềm khác + khả năng tạo tài liệu bên trong công việc rất hữu ích, không cần phải chuyển sang Drive, tạo Tài liệu Google và sau đó liên kết vào công việc. Giúp bạn giữ được sự tỉnh táo. Ngoài ra, khả năng tạo clip (Loom) là tính năng tuyệt vời nhất mà tôi sử dụng cho đến nay.

💟 Bonus: Saner AI giúp bạn ghi chép và ghi nhớ ý tưởng, nhưng BrainGPT , ứng dụng AI đa năng từ ClickUp, giúp bạn biến chúng thành hành động. Thay vì làm việc trên các ghi chú riêng lẻ, BrainGPT hoạt động xuyên suốt các công việc, tài liệu, trò chuyện, mục tiêu và lịch của bạn với bối cảnh trực tiếp và đầy đủ. Nó có thể chuyển đổi ý tưởng thành công việc, chia công việc thành các công việc con, đề xuất ưu tiên và kích hoạt tự động hóa mà không cần chuyển đổi công cụ. Bằng cách thống nhất suy nghĩ, kế hoạch và thực thi trong một hệ thống duy nhất, không chỉ là một lớp ghi nhớ.

💟 Bonus: Saner AI giúp bạn ghi chép và ghi nhớ ý tưởng, nhưng BrainGPT , ứng dụng AI đa năng từ ClickUp, giúp bạn biến chúng thành hành động. Thay vì làm việc trên các ghi chú riêng lẻ, BrainGPT hoạt động xuyên suốt các công việc, tài liệu, trò chuyện, mục tiêu và lịch của bạn với bối cảnh trực tiếp và đầy đủ. Nó có thể chuyển đổi ý tưởng thành công việc, chia công việc thành các công việc con, đề xuất ưu tiên và kích hoạt tự động hóa mà không cần chuyển đổi công cụ. Bằng cách thống nhất suy nghĩ, kế hoạch và thực thi trong một hệ thống duy nhất, không chỉ là một lớp ghi nhớ. Đọc to các hướng dẫn, ghi chú và ý tưởng, sau đó chuyển đổi chúng thành văn bản với ClickUp BrainGPT Talk to Text.

2. Motion (Phù hợp nhất cho lịch trình AI dựa trên lịch và chặn thời gian tự động)

qua Motion

Hầu hết các chuyên gia đều gặp phải tình trạng "tê liệt trong kế hoạch" - chu kỳ khó chịu khi phải kéo thả các công việc một cách thủ công trên lịch làm việc lộn xộn, chỉ để một cuộc họp lúc 10 giờ sáng phá hỏng toàn bộ luồng hoạt động cả ngày.

Motion thay đổi cách tiếp cận bằng cách xem lịch trình của bạn như một hệ thống sống động. Thay vì ép buộc các công việc vào các khoảng trống, bạn chỉ cần nhập các hạn chót và ưu tiên, và hệ thống AI sẽ xây dựng lộ trình hiệu quả nhất. Nếu có ca làm việc buổi chiều hoặc cuộc gọi khẩn cấp đột ngột, nền tảng sẽ tự động điều chỉnh lại các công việc còn lại của bạn.

Điều này khiến nó trở thành công cụ mạnh mẽ cho các chuyên gia bận rộn và những người sống theo lịch trình, nhưng sự tập trung vào lịch trình hơn là quản lý dự án có thể giới hạn cho công việc nhóm phức tạp.

Các tính năng nổi bật của Motion

Lịch trình tự động thông minh: Trí tuệ nhân tạo phân tích lịch trình, hạn chót công việc và ưu tiên của bạn để tự động sắp xếp các công việc vào khung thời gian phù hợp nhất.

Bảo vệ thời gian dựa trên ưu tiên: Nó đảm bảo công việc quan trọng nhất của bạn được lên lịch trước tiên, bảo vệ thời gian tập trung của bạn khỏi bị chiếm dụng bởi các mục có ưu tiên thấp hơn.

Liên kết đặt lịch cuộc họp: Tính năng đặt lịch tích hợp cho phép người khác đặt thời gian gặp gỡ với bạn mà vẫn tôn trọng các cam kết công việc hiện tại của bạn.

Ưu và nhược điểm của Motion

Ưu điểm:

Giảm bớt gánh nặng nhận thức khi quyết định thời điểm và nội dung công việc cần thực hiện.

Tự động điều chỉnh lịch trình ngày của bạn khi kế hoạch thay đổi

Phù hợp tự nhiên cho người dùng đã quen với việc sử dụng lịch làm trung tâm.

Nhược điểm:

Thiếu các tính năng quản lý dự án chuyên sâu cho các dự án nhóm phức tạp

Các tùy chọn đánh giá có thể bị giới hạn

Không linh hoạt cho người dùng ưa chuộng quy trình làm việc dựa trên danh sách công việc.

Giá cả linh hoạt

Phiên bản dùng thử miễn phí

Pro AI: $49 mỗi tháng

Kinh doanh AI: $69 mỗi tháng

Đánh giá và nhận xét về Motion

G2: 4. 1/5 (100+ đánh giá)

Capterra: Không đủ đánh giá

Người dùng thực tế đang nói gì về Motion?

Một đánh giá của người dùng cho biết:

Tôi thích sử dụng Motion để tự động hóa lịch trình của mình. Đây là một công cụ tự động hóa tuyệt vời, đặc biệt là tính năng tự động hóa công việc AI và quản lý thời gian. Tôi thấy nó rất hữu ích khi cảm thấy quá tải, vì nó giúp ưu tiên công việc, duy trì tập trung và không bị lạc hướng giữa hàng loạt công việc và ưu tiên. Tôi cũng hài lòng với cách các công việc tự động điều chỉnh dựa trên ưu tiên, lịch trình và hạn chót. Ngoài ra, nó đồng bộ với Lịch Google, rất tiện lợi.

Tôi thích sử dụng Motion để tự động hóa lịch trình của mình. Đây là một công cụ tự động hóa tuyệt vời, đặc biệt là tính năng tự động hóa công việc AI và quản lý thời gian. Tôi thấy nó rất hữu ích khi cảm thấy quá tải, vì nó giúp ưu tiên công việc, duy trì tập trung và không bị lạc hướng giữa hàng loạt công việc và ưu tiên. Tôi cũng hài lòng với cách các công việc tự động điều chỉnh dựa trên ưu tiên, lịch trình và hạn chót. Ngoài ra, nó đồng bộ với Lịch Google, rất tiện lợi.

📖 Đọc thêm: Cách lập kế hoạch ngày làm việc hiệu quả để nâng cao năng suất

3. Notion AI (Phù hợp nhất cho các nhóm có lượng kiến thức lớn đang xây dựng quy trình làm việc cơ sở dữ liệu tùy chỉnh)

qua Notion

Nếu bạn có một kiến trúc thông tin phức tạp và cần một hệ thống linh hoạt có thể tùy chỉnh theo nhu cầu cụ thể của bạn, cùng với AI hỗ trợ quản lý kiến thức, công cụ này có thể phù hợp với bạn.

Notion là công cụ "tự xây dựng không gian làm việc". Sử dụng hệ thống cơ sở dữ liệu quan hệ và khối nội dung, bạn có thể tạo cấu trúc tùy chỉnh cho mọi loại thông tin, từ wiki nhóm đến hệ thống quản lý quan hệ khách hàng (CRM). Notion AI được tích hợp mượt mà, cung cấp hỗ trợ viết, tóm tắt và khả năng đặt câu hỏi về nội dung của bạn.

Sự linh hoạt tối đa này là điểm mạnh lớn nhất của Notion và cũng là thách thức lớn nhất của nó. So với các công cụ có định hướng rõ ràng hơn, Notion đòi hỏi một khoản đầu tư đáng kể vào việc thiết lập và bảo trì.

Các tính năng nổi bật của Notion AI

Hệ thống hỏi đáp được hỗ trợ bởi AI: Biến không gian làm việc của bạn thành một cơ sở kiến thức có thể tra cứu, cho phép bạn đặt câu hỏi và nhận câu trả lời được trích xuất từ các trang web và cơ sở dữ liệu của bạn.

Hỗ trợ viết và chỉnh sửa: Giúp soạn thảo nội dung, cải thiện văn bản hiện có, tóm tắt tài liệu dài và điều chỉnh giọng điệu.

Tự động điền cơ sở dữ liệu: Trí tuệ nhân tạo có thể tự động điền các trường dữ liệu cơ sở dữ liệu dựa trên nội dung trang, giúp giảm thiểu việc nhập liệu thủ công.

Ưu và nhược điểm của Notion AI

Ưu điểm:

Khả năng tùy chỉnh vô song cho phép bạn xây dựng gần như bất kỳ quy trình làm việc nào.

Nổi bật trong việc tạo ra các wiki và cơ sở kiến thức liên kết chặt chẽ.

AI được tích hợp trực tiếp vào trải nghiệm viết và chỉnh sửa.

Nhược điểm:

Đường cong học tập dốc để xây dựng và duy trì các hệ thống phức tạp

Hiệu suất có thể chậm lại khi sử dụng cơ sở dữ liệu rất lớn.

Quản lý dự án đòi hỏi cấu hình thủ công đáng kể.

Giá cả của Notion AI

Phiên bản dùng thử miễn phí

Đi kèm với Gói Doanh nghiệp và các gói cao cấp hơn: Bắt đầu từ $24 mỗi tháng

Đánh giá và nhận xét về Notion AI

G2: 4.6/5 (hơn 9.000 đánh giá)

Capterra: 4.7/5 (hơn 2.000 đánh giá)

Người dùng thực tế đang nói gì về Notion AI?

Một đánh giá của người dùng cho biết:

Tôi đã thử nghiệm nhiều cách sử dụng Notion, tạo cơ sở dữ liệu để trực quan hóa dữ liệu quan trọng và định dạng ghi chú để tăng cường tính rõ ràng và dễ đọc. Về mặt ghi chú, Notion khá hiệu quả. Tuy nhiên, các tính năng AI của nó còn nhiều hạn chế. AI của Notion kém xa so với ChatGPT, với các chức năng không thuyết phục. AI hoạt động chậm chạp và khi sử dụng trên các trang có lượng dữ liệu lớn, nó gặp tình trạng trễ nghiêm trọng, thường bị đơ trong vài phút. Nhìn chung, Notion là một công cụ ghi chú trung bình, không đáp ứng được kỳ vọng của tôi. Do trải nghiệm không hài lòng, tôi đã quyết định chuyển sang Obsidian, một công cụ phù hợp hơn nhiều cho việc ghi chú phức tạp và hữu ích một cách tùy chỉnh hoàn toàn.

Tôi đã khám phá nhiều cách sử dụng Notion, tạo cơ sở dữ liệu để trực quan hóa dữ liệu quan trọng và định dạng ghi chú để nâng cao tính rõ ràng và dễ đọc. Về mặt ghi chú, Notion khá hiệu quả. Tuy nhiên, các tính năng AI của nó còn nhiều hạn chế. AI của Notion kém xa so với ChatGPT, với các chức năng không thuyết phục. AI hoạt động chậm chạp và khi sử dụng trên các trang có lượng dữ liệu lớn, nó gặp tình trạng độ trễ nghiêm trọng, thường bị đơ trong vài phút. Nhìn chung, Notion là một công cụ ghi chú trung bình, không đáp ứng được kỳ vọng của tôi. Do trải nghiệm không hài lòng, tôi đã quyết định chuyển sang Obsidian, một công cụ phù hợp hơn nhiều cho việc ghi chú phức tạp và hữu ích một cách tùy chỉnh hoàn toàn.

📮ClickUp Insight: 1 trong 4 nhân viên sử dụng bốn công cụ trở lên chỉ để tạo bối cảnh cho công việc. Một chi tiết quan trọng có thể bị ẩn trong email, được mở rộng trong một chủ đề trên Slack và được ghi chép trong một công cụ riêng biệt, buộc các nhóm phải lãng phí thời gian tìm kiếm thông tin thay vì tập trung vào công việc. ClickUp tích hợp toàn bộ quy trình làm việc của bạn vào một nền tảng thống nhất. Với các tính năng như Quản lý Dự án Email ClickUp, Trò chuyện ClickUp, Tài liệu ClickUp và ClickUp Brain, mọi thứ đều được kết nối, đồng bộ và truy cập ngay lập tức. Hãy tạm biệt "công việc về công việc" và lấy lại thời gian năng suất của bạn. Xem cách thức. 👇🏼 💫 Kết quả thực tế: Nhóm có thể tiết kiệm được 5+ giờ mỗi tuần bằng cách sử dụng ClickUp — tương đương hơn 250 giờ mỗi năm cho mỗi người — bằng cách loại bỏ các quy trình quản lý kiến thức lỗi thời. Hãy tưởng tượng nhóm của bạn có thể tạo ra điều gì với thêm một tuần năng suất mỗi quý!

4. Sunsama (Phù hợp nhất cho các thói quen lập kế hoạch hàng ngày có ý thức và thân thiện với ADHD)

qua Sunsama

Có cảm giác lo lắng khi luôn bị áp đảo bởi danh sách công việc không bao giờ kết thúc và cảm giác tội lỗi vì không hoàn thành đủ việc. Khi phương pháp "hustle culture" trong việc nâng cao năng suất không còn hiệu quả, bạn cần một cách tiếp cận bình tĩnh và có chủ đích hơn để lập kế hoạch cho ngày của mình.

Sunsama được thiết kế để giúp bạn làm ít hơn nhưng hiệu quả hơn. Nó hướng dẫn bạn qua một quy trình lập kế hoạch hàng ngày, nơi bạn chủ động lựa chọn một số công việc thực tế cho ngày hôm đó, ước tính thời gian cần thiết và lên lịch cho chúng trên lịch của bạn. Nó được xây dựng để ngăn chặn việc cam kết quá mức và giảm bớt lo lắng.

Bằng cách nhập các công việc từ các công cụ khác như Asana và Trello, nó hoạt động như một lớp kế hoạch hàng ngày trên hệ thống hiện có của bạn, rất phù hợp cho cá nhân nhưng không phải là giải pháp hợp tác cho nhóm.

Các tính năng nổi bật của Sunsama

Kế hoạch hàng ngày có hướng dẫn: Một thói quen buổi sáng giúp bạn xem lại ngày hôm qua, lựa chọn các công việc cho ngày hôm nay và lên lịch cho chúng.

Đánh giá khối lượng công việc thực tế: Hiển thị tổng thời gian theo kế hoạch so với thời gian có sẵn, khuyến khích bạn di chuyển các công việc nếu lịch trình của bạn quá tải.

Tích hợp nhiều công cụ quản lý công việc: Tập hợp các công việc từ các công cụ khác vào một giao diện duy nhất để lập kế hoạch hàng ngày.

Ưu và nhược điểm của Sunsama

Ưu điểm:

Giảm bớt áp lực và lo lắng nhờ các giới hạn được thiết kế có chủ đích.

Quy trình có cấu trúc này rất hữu ích cho người dùng mắc ADHD hoặc mệt mỏi khi đưa ra quyết định.

Tích hợp với các công cụ quản lý dự án hiện có của bạn thay vì bắt buộc phải chuyển đổi.

Nhược điểm:

Chủ yếu dành cho lập kế hoạch cá nhân, không phải quản lý dự án nhóm.

Các tùy chọn đánh giá có thể bị giới hạn

Thiếu tính năng đang theo dõi chi tiết cho các dự án phức tạp, nhiều giai đoạn.

Giá cả của Sunsama

Dùng thử miễn phí 14 ngày

Gói đăng ký hàng tháng: Từ $20 mỗi tháng

Đánh giá và nhận xét về Sunsama

G2: Không đủ đánh giá

Capterra: 4.2/5 (20+ đánh giá)

Người dùng thực tế đang nói gì về Sunsama?

Một đánh giá của người dùng cho biết:

Tôi đã thử gần như mọi công cụ quản lý công việc/năng suất có sẵn, bao gồm (nhưng không giới hạn) Trello, Todoist, ClickUp, Nirvana, Any.do, Asana, Wrike và Quire. Mặc dù nhiều công cụ trong số này rất tốt, nhưng chúng không có yếu tố "gây nghiện" mà tôi mong đợi. Sunsama có quy trình làm việc rất phù hợp với tôi, với thói quen buổi sáng giúp tôi lập kế hoạch cho ngày mới và tập trung vào mục tiêu của ngày, đồng thời vẫn có cái nhìn tổng quan về tuần. Nó tích cực giúp tôi tối ưu hóa hiệu quả mà không làm quá tải ngày công việc. Tích hợp với Lịch Google diễn ra mượt mà, và nhờ đó, tôi có thể quản lý ngày công việc của mình một cách ít căng thẳng hơn và không phải lo lắng rằng các công việc sẽ bị bỏ sót.

Tôi đã thử gần như mọi công cụ quản lý công việc/năng suất có sẵn, bao gồm (nhưng không giới hạn) Trello, Todoist, ClickUp, Nirvana, Any.do, Asana, Wrike và Quire. Mặc dù nhiều công cụ trong số này rất tốt, nhưng chúng không có yếu tố "gắn kết" mà tôi mong đợi. Sunsama có quy trình làm việc rất phù hợp với tôi, với thói quen buổi sáng giúp tôi lập kế hoạch cho ngày mới và tập trung vào mục tiêu của ngày, đồng thời vẫn có cái nhìn tổng quan về tuần. Nó tích cực giúp tôi tối ưu hóa hiệu suất mà không làm quá tải ngày công việc. Tích hợp với Lịch Google diễn ra mượt mà, và nhờ đó, tôi có thể quản lý ngày công việc của mình một cách ít căng thẳng hơn và không lo lắng rằng các công việc sẽ bị bỏ sót.

⚡️ Kho mẫu: Cách tạo kế hoạch năng suất với các mẫu

5. Obsidian (Tốt nhất cho quản lý kiến thức cá nhân tập trung vào bảo mật với lưu trữ ưu tiên cục bộ)

qua Obsidian

Nếu bạn muốn một "bộ não thứ hai" mạnh mẽ nhưng cần sở hữu hoàn toàn dữ liệu của mình, công cụ này có thể là lựa chọn phù hợp.

Vì nguyên tắc cốt lõi của Obsidian là quyền sở hữu dữ liệu. Ghi chú của bạn là các tệp markdown thuần túy được lưu trữ cục bộ trên thiết bị của bạn, không phải trên máy chủ của công ty. Nó sử dụng hệ thống liên kết hai chiều để tạo ra "chế độ xem đồ thị", một mạng lưới trực quan của các ý tưởng kết nối của bạn.

Hàm của nó có thể được mở rộng đáng kể thông qua các plugin do cộng đồng phát triển, bao gồm cả những plugin tích hợp khả năng AI.

Sự tập trung vào bảo mật và tùy chỉnh khiến nó trở thành mục yêu thích cho quản lý kiến thức cá nhân, nhưng nó yêu cầu thiết lập kỹ thuật phức tạp hơn và cung cấp ít tính năng hợp tác tích hợp sẵn so với các công cụ dựa trên đám mây.

Các tính năng nổi bật của Obsidian

Lưu trữ markdown ưu tiên thiết bị cục bộ: Ghi chú của bạn được lưu trữ dưới dạng tệp văn bản thuần túy trên thiết bị của bạn, đảm bảo bạn luôn sở hữu dữ liệu của mình dưới định dạng có thể mang theo.

Kết nối hai chiều và chế độ xem đồ thị: Tạo ra một mạng lưới trực quan của các ý tưởng kết nối, giúp bạn phát hiện ra các mối quan hệ mà bạn có thể chưa nhận ra.

Hệ sinh thái plugin mở rộng: Thư viện plugin phong phú từ cộng đồng cung cấp các tính năng như trợ lý AI, lịch và bảng Kanban.

Ưu và nhược điểm của Obsidian

Ưu điểm:

Bạn có quyền sở hữu và bảo mật hoàn toàn dữ liệu của mình.

Không bị ràng buộc bởi nhà cung cấp nhờ việc sử dụng các tệp markdown tiêu chuẩn.

Có thể tùy chỉnh cao thông qua các chủ đề và hàng trăm plugin.

Nhược điểm:

Đường cong học tập dốc hơn so với hầu hết các lựa chọn thay thế khác.

Tính năng hợp tác không được tích hợp sẵn và yêu cầu các giải pháp kỹ thuật thay thế.

Các tính năng AI phụ thuộc vào việc cài đặt và cấu hình các plugin của bên thứ ba.

Obsidian giá cả

Miễn phí

Đồng bộ: $5 mỗi tháng

Phát hành: $10 mỗi tháng

Đánh giá và nhận xét về Obsidian

G2: 4.5/5 (40+ đánh giá)

Capterra: 4.8/5 (40+ đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về Obsidian?

Một đánh giá của người dùng cho biết:

Obsidian vô cùng nhanh chóng và linh hoạt. Tôi đánh giá cao việc có toàn quyền kiểm soát dữ liệu của mình vì tất cả ghi chú đều được lưu trữ cục bộ dưới dạng văn bản thuần túy.

Obsidian vô cùng nhanh chóng và linh hoạt. Tôi đánh giá cao việc có toàn quyền kiểm soát dữ liệu của mình vì tất cả ghi chú đều được lưu trữ cục bộ dưới dạng văn bản thuần túy.

6. Mem (Tốt nhất cho việc ghi chú bằng AI với tính năng tổ chức tự động)

qua Mem

Bạn đã bao giờ mong muốn có một công cụ mà AI tự động quản lý việc lưu trữ và tìm kiếm thông tin cho bạn? Mem được thiết kế để trở thành một "không gian làm việc tự tổ chức".

Bạn ghi chú, và AI sẽ tự động gắn thẻ cho chúng, liên kết chúng với các ghi chú khác và hiển thị chúng khi cần thiết. Tính năng tìm kiếm ngữ nghĩa của nó hiểu ý nghĩa đằng sau các truy vấn của bạn, vì vậy bạn có thể đặt câu hỏi bằng ngôn ngữ tự nhiên để tìm kiếm thông tin cần thiết.

Cách tiếp cận này giúp dễ dàng ghi lại những ý tưởng nhanh chóng. Tuy nhiên, nó cung cấp ít quyền kiểm soát thủ công hơn cho những người dùng ưa thích các thư mục rõ ràng và có tổ chức.

Các tính năng nổi bật của Mem

Tìm kiếm và truy xuất ngữ nghĩa: Hiểu các câu hỏi bằng ngôn ngữ tự nhiên để tìm các ghi chú liên quan, ngay cả khi không có từ khóa chính xác.

Tổ chức tự động: Loại bỏ nhu cầu tạo thư mục thủ công bằng cách tạo kết nối dựa trên nội dung.

Hiển thị ghi chú liên quan: Tự động hiển thị nội dung liên quan từ cơ sở kiến thức của bạn khi bạn viết.

Ưu và nhược điểm của Mem

Ưu điểm:

Giảm thiểu rào cản trong việc ghi chép ý tưởng

Tính năng tìm kiếm được hỗ trợ bởi AI mang lại trải nghiệm cuộc hội thoại tự nhiên.

Giảm bớt gánh nặng của việc tổ chức thủ công

Nhược điểm:

Ít quyền kiểm soát hơn cho người dùng ưa thích cấu trúc thư mục rõ ràng.

Tính năng hợp tác nhóm giới hạn

Một sản phẩm mới với bộ tính năng vẫn đang được phát triển.

Giá Mem

Miễn phí

Mem Pro: $12 mỗi tháng

Nhóm Mem: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Mem

G2: Không đủ đánh giá

Capterra: Không đủ đánh giá

Người dùng thực tế nói gì về Mem?

Một đánh giá của người dùng cho biết:

Nhiều tính năng ghi chú quan trọng bị thiếu. Tính năng thiếu quan trọng nhất: không thể sắp xếp lại các dòng trong ghi chú bằng bàn phím (bao gồm cả danh sách gạch đầu dòng và danh sách số). Trong số nhiều trường hợp sử dụng tính năng này, trường hợp quan trọng nhất của tôi là chỉnh sửa ghi chú ngay sau cuộc họp. Việc di chuyển các dòng và đoạn văn là phần quan trọng của quá trình chỉnh sửa khi tổ chức lại các ghi chú mà tôi đã gõ vội vàng trong cuộc họp.

Nhiều tính năng ghi chú quan trọng bị thiếu. Tính năng thiếu quan trọng nhất: không thể sắp xếp lại các dòng trong ghi chú bằng bàn phím (bao gồm cả danh sách gạch đầu dòng và danh sách số). Trong số nhiều trường hợp sử dụng tính năng này, trường hợp quan trọng nhất của tôi là chỉnh sửa ghi chú ngay sau cuộc họp. Việc di chuyển các dòng và đoạn văn là phần quan trọng của quá trình chỉnh sửa khi tổ chức lại các ghi chú mà tôi đã gõ vội vàng trong cuộc họp.

📖 Đọc thêm: Cách sử dụng AI để tự động hóa các công việc

7. Limitless, được mua lại bởi Meta (Phù hợp nhất cho việc ghi nhớ hoàn hảo các hoạt động kỹ thuật số và cuộc họp của bạn)

qua Limitless

Bạn thường xuyên quên nơi mình đã thấy một thông tin nào đó. Liệu nó có bị chôn vùi trong một trang web, lạc lõng trong một chủ đề trên Slack, hay chỉ được đề cập sơ qua trong một cuộc họp? Tình trạng "quên lãng kỹ thuật số" này không chỉ lãng phí thời gian mà còn gây ra mệt mỏi tinh thần liên tục.

Limitless, gần đây đã được Meta mua lại, hoạt động như một kho lưu trữ có thể tìm kiếm cho cuộc sống kỹ thuật số của bạn. Nó ghi lại màn hình và âm thanh của bạn để tạo ra một dòng thời gian riêng tư, theo thứ tự thời gian của mọi thứ bạn đã xem, nghe hoặc nói.

Dù đó là một tài liệu cụ thể mà bạn đã đọc cách đây ba tuần hay một bình luận của đồng nghiệp trong cuộc họp hôm qua, bạn có thể tìm kiếm khoảnh khắc đó, và công cụ sẽ tìm thấy nó.

Trong quá trình chuyển đổi sang hệ sinh thái của Meta, cam kết cốt lõi của nó vẫn là tiếp cận tập trung vào bảo mật để đảm bảo không có chi tiết nào bị bỏ sót.

Tính năng tốt nhất không giới hạn

Lịch sử màn hình có thể tìm kiếm: Chỉ mục hoạt động trên màn hình của bạn để bạn có thể tìm kiếm bất kỳ nội dung nào đã xuất hiện trên màn hình.

Ghi chép và tra cứu cuộc họp: Tự động ghi lại và chuyển đổi âm thanh từ các cuộc họp của bạn, giúp mọi cuộc hội thoại có thể tìm kiếm được.

Xử lý cục bộ ưu tiên bảo mật: Được thiết kế để ghi âm và lập chỉ mục diễn ra trên thiết bị, giúp bạn kiểm soát dữ liệu cá nhân của mình.

Ưu và nhược điểm không giới hạn

Ưu điểm:

Kết thúc sự phiền toái khi tìm kiếm các liên kết, tin nhắn hoặc tài liệu bị mất.

Cho phép bạn tập trung hoàn toàn vào cuộc hội thoại mà không cần lo lắng về việc ghi chú thủ công.

Cung cấp một chế độ xem "dòng thời gian" độc đáo cho toàn bộ ngày làm việc của bạn.

Nhược điểm:

Sau khi được Meta mua lại, công ty này chủ yếu tập trung vào người dùng hiện tại và tích hợp vào các thiết bị phần cứng tương lai của Meta.

Lưu trữ lịch sử hình ảnh và âm thanh của ngày của bạn yêu cầu không gian ổ đĩa cục bộ đáng kể.

Đây là một công cụ ghi nhớ tuyệt vời, nhưng thiếu các tính năng quản lý công việc hoặc dự án tích cực như trong các ứng dụng năng suất truyền thống.

Giá không giới hạn

Giá cả tùy chỉnh (là một phần của Meta)

Đánh giá và nhận xét không giới hạn

G2: Không đủ đánh giá

Capterra: Không đủ đánh giá

8. Heptabase (Phù hợp nhất cho việc lập bản đồ ý tưởng và quy trình làm việc nghiên cứu dựa trên hình ảnh)

qua Heptabase

Ghi chú dạng văn bản tuyến tính có thể không luôn phản ánh cách bạn suy nghĩ. Ý tưởng của bạn là một mạng lưới các kết nối, và bạn cần một công cụ cho phép bạn vẽ ra chúng một cách không gian để nhìn thấy bức tranh tổng thể.

Heptabase là công cụ ghi chú trực quan dành cho nhà nghiên cứu và nhà tư duy làm việc với thông tin phức tạp. Ghi chú tồn tại dưới dạng thẻ trên một Bảng trắng vô tận, cho phép bạn sắp xếp, kết nối và nhóm chúng lại để xây dựng lập luận và hiểu các mối quan hệ.

Nó được thiết kế để hỗ trợ toàn bộ quá trình nghiên cứu, từ thu thập nguồn tài liệu đến tổng hợp thông tin.

Các tính năng nổi bật của Heptabase

Bảng vẽ không gian cho tư duy trực quan: Một bảng trắng vô tận cho phép bạn sắp xếp các thẻ ghi chú theo không gian để tạo bản đồ về mối quan hệ.

Hỗ trợ quy trình nghiên cứu: Xuất sắc trong việc thu thập nguồn tài liệu, trích xuất các điểm chính và sắp xếp chúng để xây dựng lập luận.

Nhiều bảng trắng với thẻ kết nối: Sử dụng cùng một thẻ ghi chú trên các bảng trắng khác nhau để tổ chức thông tin trong nhiều ngữ cảnh mà không cần sao chép.

Ưu và nhược điểm của Heptabase

Ưu điểm:

Dễ sử dụng cho người dùng quen với việc suy nghĩ thông qua sơ đồ và Bản đồ Tư duy.

Rất phù hợp để tổng hợp nghiên cứu phức tạp và phát hiện các mẫu

Giao diện đẹp mắt, tập trung và không gây phiền nhiễu.

Nhược điểm:

Không phù hợp với người dùng ưa chuộng quy trình làm việc tuyến tính, dựa trên văn bản.

Tính năng hợp tác nhóm giới hạn

Một sản phẩm mới với cộng đồng người dùng nhỏ hơn

Giá cả của Heptabase

Pro: $11.99 mỗi tháng

Premium: $23.99 mỗi tháng

Đánh giá và nhận xét về Heptabase

G2: Không đủ đánh giá

Capterra: Không đủ đánh giá

9. Sức chứa (Phù hợp nhất cho việc tổ chức ghi chú theo hướng đối tượng với dữ liệu có cấu trúc)

qua sức chứa

Ghi chú có thể liên quan đến nhiều chủ đề khác nhau, như con người, sách hoặc dự án, đòi hỏi các loại thông tin khác nhau; tuy nhiên, hầu hết các ứng dụng đều xử lý chúng như những trang ghi chú chung chung. Sự thiếu cấu trúc này khiến cơ sở kiến thức của bạn trở nên lộn xộn và khó thực hiện truy vấn.

Capacities sử dụng phương pháp "hướng đối tượng". Thay vì các trang trống, bạn tạo các "đối tượng" có cấu trúc cho các loại nội dung khác nhau. Một "đối tượng Sách" tự động có các trường cho Tác giả và Đánh giá, trong khi một "đối tượng Người" có các trường cho Thông tin liên hệ. Điều này tạo ra một cơ sở dữ liệu có tổ chức, cá nhân hóa mà không có sự phức tạp của các công cụ như Notion.

Cách tiếp cận có cấu trúc này rất phù hợp để xây dựng hệ thống CRM cá nhân hoặc theo dõi phương tiện truyền thông. Tuy nhiên, bạn sẽ cần dành thời gian để cài đặt các loại đối tượng.

Sức chứa nổi bật

Đối tượng có thuộc tính: Tạo các đối tượng có cấu trúc cho các loại nội dung khác nhau, giúp thông tin của bạn trở nên có tổ chức và hữu ích hơn.

Tự động tạo liên kết ngược: Tự động hiển thị mọi nơi mà một đối tượng được đề cập, tạo ra mạng lưới kết nối mà không cần nỗ lực thủ công.

Thiết kế gọn gàng, tập trung: Giao diện tối giản giúp giảm thiểu sự phân tâm và tập trung vào nội dung của bạn.

Ưu và nhược điểm của sức chứa

Ưu điểm:

Nhà cung cấp cấu trúc hữu ích mà không quá cứng nhắc

Rất phù hợp để xây dựng hệ thống CRM cá nhân hoặc thư viện phương tiện truyền thông.

Thiết kế tinh tế, có chủ đích với các cài đặt mặc định thông minh

Nhược điểm:

Yêu cầu một số thiết lập ban đầu để định nghĩa các loại đối tượng của bạn.

Tính năng hợp tác nhóm giới hạn

Hệ sinh thái plugin nhỏ hơn so với các công cụ đã được thiết lập lâu đời.

Giá cả và sức chứa

Miễn phí

Pro: $9.99 mỗi tháng

Believer: $12.49 mỗi tháng

Đánh giá và nhận xét về sức chứa

G2: Không đủ đánh giá

Capterra: Không đủ đánh giá

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về Capacities?

Một đánh giá của người dùng cho biết:

Ban đầu, điều này khiến tôi bối rối. Tôi quen với việc lưu trữ ghi chú vào các thư mục hoặc trang giấy vô tận. Ở đây? Mọi thứ đều là đối tượng. Dự án, sách, ý tưởng ngẫu nhiên — bạn biến chúng thành những khối xây dựng nhỏ và kết nối chúng. Mất 3 ngày để tôi ngừng chống cự. Nhưng khi nó "bật" lên? Thật kỳ diệu. Bỗng nhiên, ghi chú hàng ngày của tôi liên kết với một dự án cá nhân, dự án đó lại liên kết với một trích dẫn sách mà tôi đã lưu trữ từ vài tháng trước. Cảm giác như suy nghĩ của tôi cuối cùng cũng đang trò chuyện với nhau. Chế độ xem đồ thị cho thấy những kết nối bất ngờ mà tôi chưa từng có kế hoạch. Daily Notes đã cứu tôi — hoàn hảo cho những buổi sáng hỗn loạn. Đổ suy nghĩ vào đó, sau đó biến các mảnh nhỏ thành các đối tượng hoàn chỉnh. Nhược điểm: Đường cong học tập thực sự khó khăn. Không dành cho những người ghi chú casual. Nhưng sau 3 tuần, tôi đã bị cuốn hút. Nó không hoàn hảo, nhưng nó hiểu cách suy nghĩ lộn xộn thực sự hoạt động. Cho phép tôi lang thang, sau đó kết nối các chủ đề lại với nhau. Nếu bạn chán ngán việc ghi chú cảm thấy nhàm chán — hãy thử nó. Chỉ cần vượt qua ngày thứ 3.

Ban đầu, điều này khiến tôi bối rối. Tôi quen với việc lưu trữ ghi chú vào các thư mục hoặc trang web vô tận. Ở đây? Mọi thứ đều là đối tượng. Dự án, sách, ý tưởng ngẫu nhiên — bạn biến chúng thành những khối xây dựng nhỏ và kết nối chúng. Mất 3 ngày để tôi ngừng chống đối. Nhưng khi nó "bật" lên? Thật kỳ diệu. Bỗng nhiên, ghi chú hàng ngày của tôi được kết nối với một dự án cá nhân, dự án đó lại kết nối với một trích dẫn sách mà tôi đã lưu trữ từ vài tháng trước. Cảm giác như suy nghĩ của tôi cuối cùng cũng đang trò chuyện với nhau. Chế độ xem đồ thị cho thấy những kết nối bất ngờ mà tôi chưa từng có kế hoạch. Daily Notes đã cứu tôi — hoàn hảo cho những buổi sáng hỗn loạn. Đổ suy nghĩ vào đó, sau đó biến các mảnh nhỏ thành các đối tượng hoàn chỉnh. Nhược điểm: Đường cong học tập thực sự khó khăn. Không dành cho những người ghi chú một cách thoải mái. Nhưng sau 3 tuần, tôi đã bị cuốn hút. Nó không hoàn hảo, nhưng nó hiểu cách suy nghĩ lộn xộn thực sự hoạt động. Cho phép tôi lang thang, sau đó kết nối các chủ đề lại với nhau. Nếu bạn chán ngán việc ghi chú cảm thấy nhàm chán — hãy thử nó. Chỉ cần vượt qua ngày thứ 3.

qua Tana

Bạn đang tìm kiếm một hệ thống có thể nhận diện và thực hiện cấu trúc này một cách tự động?

Tana là một công cụ mạnh mẽ dành cho người dùng muốn xây dựng các quy trình làm việc có cấu trúc cao. Tính năng chính của nó là “supertags”, các thẻ chứa trường dữ liệu và hành vi.

Gắn thẻ #cuộc họp cho một dòng có thể tự động thêm các trường thông tin cho người tham dự và các mục cần thực hiện. Trí tuệ nhân tạo của nó cũng có thể phân tích văn bản không cấu trúc và áp dụng cấu trúc này cho bạn.

Tana rất mạnh mẽ nhưng có đường cong học tập dốc. Nó có thể vượt quá nhu cầu của bạn nếu bạn chỉ cần một giải pháp ghi chú đơn giản.

Các tính năng nổi bật của Tana

Supertags với trường dữ liệu: Thẻ có cấu trúc, biến ghi chú dạng tự do thành cơ sở dữ liệu có thể tìm kiếm.

Phân tích dựa trên AI: AI có thể xử lý văn bản không cấu trúc và tự động trích xuất thông tin có cấu trúc như công việc và ngày tháng.

Tìm kiếm trực tiếp mạnh mẽ: Tạo các tìm kiếm đã lưu hoạt động như các chế độ xem động, tự động cập nhật dữ liệu của bạn.

Ưu và nhược điểm của Tana

Ưu điểm:

Độ linh hoạt chưa từng có trong việc xây dựng hệ thống thông tin tùy chỉnh

Trí tuệ nhân tạo giúp bạn tổ chức ghi chú một cách có hệ thống, không chỉ đơn thuần tóm tắt chúng.

Một cộng đồng năng động và đam mê chia sẻ các quy trình làm việc nâng cao.

Nhược điểm:

Đường cong học tập dốc đứng đòi hỏi đầu tư thời gian đáng kể.

Điều này có thể khiến người dùng ưa chuộng sự đơn giản cảm thấy choáng ngợp.

Hiện vẫn đang trong giai đoạn truy cập sớm, với giao diện và tính năng đang được phát triển.

Đánh giá và nhận xét về Tana

G2: Không đủ đánh giá

Capterra: Không đủ đánh giá

Người dùng thực tế nói gì về Tana?

Một đánh giá của người dùng cho biết:

Tana là công cụ ghi chú của tương lai. Nó kết hợp những ưu điểm tốt nhất của hệ thống ghi chú theo cấu trúc và hệ thống ghi chú quan hệ, đồng thời tích hợp với trí tuệ nhân tạo (AI). Đây là công cụ đáng để thử nghiệm 1000% nếu bạn là người làm việc với kiến thức hoặc sáng tạo.

Tana là công cụ ghi chú của tương lai. Nó kết hợp những ưu điểm tốt nhất của hệ thống ghi chú theo cấu trúc và hệ thống ghi chú quan hệ, đồng thời tích hợp với trí tuệ nhân tạo (AI). Đây là công cụ đáng để thử nghiệm 1000% nếu bạn là người làm việc với kiến thức hoặc sáng tạo.

Chọn công cụ thay thế Saner AI phù hợp nhất cho quy trình làm việc của bạn

Công cụ thay thế tốt nhất cho Saner AI phụ thuộc vào vấn đề cụ thể mà bạn đang cố gắng giải quyết.

Liệu đó có phải là lịch trình lộn xộn, cơ sở kiến thức phân mảnh, hay khoảng cách giữa ý tưởng và thực thi? Hãy nhớ rằng bạn không cần một công cụ có nhiều tính năng hơn.

Bạn cần một giải pháp giúp giảm thiểu sự phân mảnh thay vì thêm một lớp phức tạp khác. Cuối cùng, công cụ năng suất tốt nhất là công cụ mà bạn sẽ sử dụng một cách nhất quán. Tính năng không quan trọng bằng việc công cụ đó phù hợp như thế nào với phong cách suy nghĩ và quy trình làm việc độc đáo của bạn.

Sẵn sàng khám phá cách một không gian làm việc AI tích hợp giúp thu hẹp khoảng cách giữa kiến thức và thực thi? Bắt đầu với ClickUp ngay hôm nay.