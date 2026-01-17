Jumpshare vs ClickUp SyncUp: Công cụ nào tốt nhất cho hợp tác?

Ngày làm việc của bạn có thể bắt đầu bằng việc chụp nhanh màn hình, chia sẻ liên kết đến bản thiết kế demo và một video hướng dẫn ngắn cho khách hàng, tất cả trước khi bạn mở dự án chính. Đối với các nhóm làm việc từ xa, freelancer và người tạo, việc chia sẻ tệp tin và ghi màn hình đã trở thành một phần không thể thiếu trong công việc hàng ngày.

Vấn đề là gì? Những liên kết đó thường nằm trong một ứng dụng, trong khi các dự án, công việc và cập nhật trạng thái của bạn lại nằm trong một ứng dụng khác.

Theo Chỉ số Xu hướng Công việc của Microsoft, nhân viên sử dụng Microsoft 365 dành khoảng 57% thời gian của họ để giao tiếp trong các cuộc họp, email và trò chuyện. Khi bạn tích hợp các công cụ bổ sung cho chia sẻ tệp và phản hồi, khả năng bối cảnh bị bỏ qua sẽ tăng lên.

Một số công cụ hợp tác tập trung vào việc chia sẻ video và tệp tin nhanh nhất. Những công cụ khác lại hướng đến phần mềm quản lý dự án giúp tập trung giao tiếp, công việc và trạng thái trong một nền tảng duy nhất.

Bài viết này phân tích cách bạn có thể quản lý chia sẻ tệp, ghi màn hình và hợp tác hàng ngày, giúp bạn quyết định phương pháp nào phù hợp với phong cách công việc của nhóm.

So sánh Jumpshare và ClickUp SyncUp trong nháy mắt

Khi nói đến ghi màn hình, chia sẻ tệp và duy trì tiến độ dự án trong một nền tảng duy nhất, đây là cách ClickUp SyncUp và Jumpshare so sánh trực tiếp với nhau.

ClickUp SyncUps so với Jumpshare

Tính năng ClickUp SyncUps Jumpshare Ghi màn hình và hướng dẫn không đồng bộ Hỗ trợ đồng bộ hóa nhanh SyncUp và chia sẻ Clips trong không gian làm việc của bạn để các cập nhật luôn gắn liền với các công việc và dự án. Ghi và chia sẻ video màn hình nhanh chóng với các liên kết tức thì, được thiết kế cho các giải thích không đồng bộ đơn giản. Ảnh chụp màn hình và phản hồi trực quan Giữ các ảnh chụp màn hình và tệp đính kèm vào các công việc và tài liệu để phản hồi luôn được liên kết với quá trình thực hiện. Giúp việc chụp màn hình trở nên dễ dàng với các chú thích tích hợp sẵn để cung cấp phản hồi nhanh chóng và thân thiện với khách hàng. Chia sẻ tệp và kiểm soát liên kết Tập trung chia sẻ tệp tin trong không gian dự án, công việc và trò chuyện để có bối cảnh tốt hơn. Chia sẻ tệp qua liên kết với các tùy chọn như bảo vệ bằng mật khẩu và thời hạn liên kết. Quản lý dự án và công việc Kết nối cập nhật với theo dõi công việc và quản lý dự án trên nhiều dự án khác nhau, với chủ sở hữu và dòng thời gian rõ ràng. Tập trung vào chia sẻ và phản hồi, không phải phần mềm quản lý dự án đầy đủ. Cập nhật trạng thái và sự đồng bộ của nhóm Chạy các phiên bản nhẹ của SyncUp từ Danh sách công việc và Không gian để các nhóm có thể chia sẻ cập nhật trạng thái mà không cần rời khỏi công việc. Sử dụng video và bình luận chia sẻ để cập nhật, nhưng việc theo dõi tiến độ vẫn cần các công cụ khác. Hỗ trợ AI để cập nhật nhanh hơn Sử dụng ClickUp Brain để tóm tắt các cập nhật và làm nổi bật các mục cần thực hiện trong không gian làm việc. Sử dụng Jumpshare AI để tạo video tóm tắt, bản chép lời và các chương cho chế độ xem nhanh hơn. Phù hợp nhất cho Các nhóm muốn chia sẻ màn hình, cập nhật và quản lý dự án trên một nền tảng duy nhất. Cá nhân và các nhóm nhỏ cần ghi màn hình nhanh chóng, chụp màn hình và chia sẻ tệp đơn giản.

ClickUp là gì?

ClickUp là không gian làm việc AI tích hợp đầu tiên trên thế giới, nơi quản lý dự án, theo dõi công việc, tài liệu, trò chuyện, Bảng trắng và các cuộc họp nhẹ nhàng như ClickUp SyncUps đều được tích hợp và hoạt động song song.

Thay vì phải sử dụng nhiều công cụ khác nhau, như các ứng dụng ghi màn hình hoặc chia sẻ tệp độc lập, các nhóm có thể lập kế hoạch dự án, giao công việc, thêm liên kết hoặc tệp tải lên, và thảo luận công việc tại một nơi trung tâm. Điều này giúp dễ dàng theo dõi tiến độ công việc, những gì bị tắc nghẽn, và bản cập nhật hoặc bản ghi màn hình nào đã được sử dụng làm cơ sở cho quyết định.

ClickUp được thiết kế đặc biệt để giảm thiểu sự phân tán công việc. Các cập nhật từ trò chuyện, bình luận và SyncUps được tích hợp vào nhiệm vụ ClickUp với chủ sở hữu rõ ràng, ngày đáo hạn và bối cảnh, giúp nhóm của bạn có thể xem những gì đã được chia sẻ và những gì cần làm tiếp theo mà không cần chuyển đổi ứng dụng.

Với ClickUp Brain được tích hợp sẵn, bạn có thể tóm tắt các bản cập nhật dài, trích xuất các mục cần thực hiện từ ghi chú của cuộc họp và soạn thảo các bản theo dõi trực tiếp trong không gian làm việc của mình, giúp nhóm của bạn tiết kiệm thời gian viết lại thông tin và tập trung hơn vào việc hoàn thành công việc.

👀 Thú vị: Ý tưởng về một thiết lập hợp tác "tất cả trong một" không phải là mới. Vào ngày 9 tháng 12 năm 1968, Douglas Engelbart đã trình diễn "Mother of All Demos" nổi tiếng, giới thiệu một hệ thống sớm bao gồm chuột, siêu văn bản, chỉnh sửa hợp tác và thậm chí cả hội nghị video - một bản thiết kế sơ khai đáng ngạc nhiên cho cách các nhóm hiện đại chia sẻ bối cảnh, thảo luận công việc và thực hiện nó trong một luồng liền mạch.

Một người đánh giá trên G2 cho biết:

Tôi thích ClickUp vì các tính năng tự động hóa và công cụ AI. Bảng điều khiển rất thú vị và tôi thích giao diện trực quan. Các phần riêng biệt cho công việc được giao, công việc đã hoàn thành và đang chờ phê duyệt của khách hàng, v.v., là những tính năng tốt nhất.

Tính năng của ClickUp

ClickUp tích hợp giao tiếp và thực thi vào cùng một không gian làm việc, giúp nhóm của bạn không cần phải sử dụng nhiều ứng dụng riêng biệt cho trò chuyện, chia sẻ tệp, ghi màn hình và quản lý dự án.

Trong các phần tiếp theo, chúng ta sẽ tìm hiểu cách ClickUp giúp các nhóm chia sẻ cập nhật, xem xét các hướng dẫn và biến những cuộc hội thoại đó thành công việc rõ ràng, có thể theo dõi.

Tính năng #1: Trò chuyện được tích hợp trực tiếp vào Không gian Làm việc

Giữ một không gian thảo luận rõ ràng phù hợp với cách tổ chức công việc của bạn với ClickUp Trò chuyện

Hầu hết các nhóm không gặp khó khăn vì thiếu công cụ hợp tác. Họ gặp khó khăn vì cuộc trò chuyện và công việc diễn ra ở những nơi khác nhau. Ai đó chia sẻ liên kết chia sẻ tệp hoặc ảnh chụp màn hình trong cuộc trò chuyện, các quyết định được đưa ra trong một chủ đề thảo luận phụ, và sau đó một thành viên trong nhóm phải chuyển tất cả mọi thứ vào phần mềm quản lý dự án của bạn để chúng thực sự trở thành các công việc.

ClickUp Chat giữ các cuộc hội thoại trong cùng không gian làm việc với các dự án, công việc và tài liệu của bạn. Bạn có thể thêm các chế độ xem trò chuyện bên cạnh các danh sách và không gian mà nhóm của bạn đã sử dụng, @đề cập đến người khác, phản hồi và giữ cho sự hợp tác hàng ngày của nhóm gắn liền với công việc thay vì một ứng dụng riêng biệt.

📌 Ví dụ: Nhóm thiết kế và sản phẩm của bạn chia sẻ một chế độ xem trò chuyện ClickUp cho một tính năng mới. Các nhà thiết kế chia sẻ các bản ghi màn hình nhanh và liên kết, nhóm sản phẩm thêm bình luận, và khi cần thực hiện hành động, bạn có thể tạo công việc từ tin nhắn đó chỉ với một cú nhấp chuột. Người được giao nhiệm vụ, ngày đáo hạn và bối cảnh sẽ được thêm tự động, giúp bạn chuyển từ thảo luận về thay đổi sang đang theo dõi chúng mà không cần rời khỏi nền tảng.

Tính năng #2: Gọi nhanh từ không gian làm việc của bạn thông qua ClickUp SyncUps

Thực hiện các bản cập nhật có cấu trúc ngay trong Không gian Làm việc ClickUp với ClickUp SyncUps

Khi các cuộc hội thoại của bạn gần gũi hơn với các công việc, vấn đề tiếp theo là cập nhật trạng thái. Nhiều nhóm vẫn phải tham gia các cuộc gọi video dài hoặc các buổi họp đứng định kỳ, nơi một nửa nhóm nghe các cập nhật không ảnh hưởng đến họ, và ai đó vẫn phải chuyển tất cả những cuộc hội thoại đó thành công việc trong phần mềm quản lý dự án của bạn.

ClickUp SyncUps cung cấp cho bạn một cách nhẹ nhàng hơn để quản lý quy trình này trong Không gian Làm việc của bạn. Bạn tạo các cuộc gọi kiểm tra ngắn gọn, có cấu trúc, được liên kết rõ ràng với một Không gian, Thư mục hoặc Danh sách cụ thể, do đó phạm vi cuộc họp được xác định bởi chính công việc, không phải tiêu đề lịch. Khi SyncUp bắt đầu, các thành viên tham gia sẽ mở cùng một bộ tác vụ trực tiếp, với trạng thái, chủ sở hữu, ưu tiên, Trường Tùy chỉnh và ngày đáo hạn đã được hiển thị sẵn.

Trong cuộc gọi, các cập nhật được thực hiện trực tiếp. Các công việc có thể được tạo, chuyển giao hoặc điều chỉnh ưu tiên theo thời gian thực. Các thay đổi trạng thái, bình luận và cập nhật trường dữ liệu được lưu trực tiếp vào nguồn dữ liệu chính xác, không được tóm tắt sau đó trong tài liệu hoặc chủ đề trò chuyện. Kết quả là một vòng phản hồi chặt chẽ: thảo luận → quyết định → thực thi, mà không có lớp trung gian nào ở giữa.

Đây là lý do tại sao SyncUp luôn gọn nhẹ. Chúng không tạo ra các tài liệu mới cần quản lý. Chúng hoạt động trực tiếp trên công việc hiện có, vì vậy cuộc họp chính nó trở thành thời điểm đồng bộ hệ thống, chứ không phải là một việc khác cần đối chiếu sau đó.

Giao tiếp với nhóm của bạn và tạo công việc ngay trong cửa sổ trò chuyện với ClickUp Chat.

📽️ Xem video: Khung EOS Level 10 cung cấp cho nhóm của bạn một cấu trúc rõ ràng trong 90 phút cho các ưu tiên, chỉ số, vấn đề và các bước tiếp theo. Trong video này, bạn sẽ thấy cách tổ chức một lịch trình Level 10 đúng cách và cách các công cụ ClickUp có thể giúp bạn giữ các quyết định và mục tiêu hành động liên kết với công việc thực tế thay vì bị lạc trong tin nhắn trò chuyện hoặc ghi chú rời rạc:

Tính năng #3: Thông tin thông minh từ ClickUp Brain

Truy cập từ bất kỳ đâu kết nối với công việc và ứng dụng của bạn chỉ với một lần nhấp qua ClickUp Brain

Khi các bản cập nhật được hiển thị bên cạnh công việc, thách thức tiếp theo là theo kịp tất cả những điều đó. Các ghi chú trạng thái, tóm tắt cuộc họp và các chủ đề bình luận tích lũy nhanh chóng, và vẫn cần có người đọc hết mọi thứ, tóm tắt các mục cần thực hiện và viết lại cho nhóm.

ClickUp Brain hoạt động như một lớp AI trên không gian làm việc của bạn, có thể tóm tắt các chủ đề dài hoặc cập nhật SyncUp, trích xuất các bước tiếp theo từ ghi chú cuộc họp và soạn thảo các tin nhắn theo dõi hoặc bản tóm tắt dựa trên các công việc và tài liệu bạn đã có, mà không cần chuyển sang công cụ bên ngoài.

📌 Ví dụ: Sau một tuần làm việc theo hình thức async SyncUps và một vài cuộc họp standup không chính thức, quản lý của bạn yêu cầu ClickUp Brain tổng hợp tóm tắt về một dự án quan trọng. Nó nhanh chóng tổng hợp các công việc và bình luận liên quan, làm nổi bật các mục đã hoàn thành và có nguy cơ, đồng thời cung cấp bản cập nhật ngắn gọn cho ban lãnh đạo, loại bỏ nhu cầu phải nghe lại cuộc gọi hoặc đọc lại các chủ đề.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Nếu bạn đang làm việc trên nhiều dự án hoặc trong các nhóm lớn, hãy xem xét ClickUp BrainGPT. Chỉ cần yêu cầu những gì bạn cần thông qua tính năng Talk-to-Text, và nó sẽ quét các Danh sách công việc và Không gian cho bạn. Sử dụng nó để thu thập cập nhật trạng thái và đánh dấu các mẫu như các rào cản lặp lại hoặc các công việc quá hạn, để bạn không phải liên tục hỏi từng chủ sở hữu về tin nhắn "điều gì đang xảy ra ở đây?". Sử dụng giọng nói để ghi chú và tóm tắt, sau đó sử dụng chế độ xem tất cả bản chép lời với tính năng Talk to Text của ClickUp BrainGPT.

Tính năng #4: Chuyển giao công việc mượt mà thông qua ClickUp tự động hóa và Super Agents

Tạo các tác nhân AI tùy chỉnh với các hướng dẫn đã được cấu hình sẵn thông qua ClickUp Super Agents.

Ngay cả khi có cái nhìn tích cực và các công việc rõ ràng, phần lớn thời gian trong ngày của bạn vẫn dành cho những cập nhật nhỏ. Bạn thay đổi người được giao công việc, di chuyển công việc giữa các danh sách công việc, liên hệ với mọi người để cập nhật trạng thái hoặc điều chỉnh trường sau mỗi lần bàn giao. Làm điều đó trên các nhóm lớn, và nó âm thầm chiếm dụng thời gian mà bạn có thể dành cho công việc dự án thực sự.

ClickUp Automations và Super Agents cho phép bạn thiết lập các quy tắc đơn giản cũng như các quy trình làm việc tự động hóa, giúp không gian làm việc tự động cập nhật. Bạn có thể chọn các điều kiện kích hoạt và hành động, chẳng hạn như di chuyển công việc khi trạng thái của nó thay đổi, giao lại công việc khi ngày đáo hạn thay đổi, hoặc đăng bình luận khi một công việc được đánh dấu là có rủi ro. Thiết lập các tùy chọn này ở cấp độ Không gian, Thư mục hoặc Danh sách công việc và để ClickUp xử lý các tác vụ lặp lại trong nền.

📌 Ví dụ: Nhóm onboarding khách hàng của bạn tạo một quy trình tự động hóa để khi một công việc chuyển sang trạng thái “Sẵn sàng để xem xét”, nó sẽ tự động chuyển giao cho quản lý tài khoản, thêm danh sách kiểm tra và đăng bình luận yêu cầu xác nhận. Thay vì phải theo dõi từng bước chuyển giao, nhóm có thể tập trung vào việc giúp khách hàng đạt được giá trị nhanh hơn.

Tính năng #5: Ghi lại bối cảnh trực quan với ClickUp Clips

Sử dụng ClickUp Brain để chuyển đổi các clip âm thanh và video ClickUp thành những thông tin hữu ích có thể áp dụng.

Ngay cả khi các công việc và quy trình tự động hóa được tổ chức tốt, một số thông tin bối cảnh vẫn khó diễn đạt bằng văn bản. Một buổi hướng dẫn thiết kế, việc tái hiện lỗi hoặc phản hồi chi tiết có thể nhanh chóng biến thành các chủ đề bình luận dài dòng hoặc giải thích lặp đi lặp lại.

ClickUp Clips cho phép bạn ghi lại video màn hình hoặc camera ngắn trực tiếp từ không gian làm việc và đính kèm chúng vào các công việc, bình luận hoặc tài liệu. Mỗi Clip sẽ được ClickUp Brain tự động chuyển đổi thành văn bản có thể tìm kiếm, giúp giải thích bằng lời nói được lưu trữ cùng với video. Điều này có nghĩa là ý định đằng sau công việc được ghi lại cả dưới dạng hình ảnh và văn bản, mà không cần nỗ lực thêm.

Vì các Clip và bản chép lời của chúng được gắn với công việc nguồn, bối cảnh không bị mất trong trò chuyện hoặc các công cụ bên ngoài. Bất kỳ ai tiếp nhận công việc đều có thể xem Clip, lướt qua bản chép lời hoặc tìm kiếm các khoảnh khắc cụ thể sau này. Kết quả là việc chuyển giao công việc rõ ràng hơn, ít cuộc họp làm rõ hơn và bối cảnh bền vững có thể mở rộng qua các nhóm và thời gian.

Giá cả của ClickUp

📮ClickUp Insight: Kết quả từ cuộc khảo sát về hiệu quả cuộc họp của chúng tôi cho thấy nhân viên văn phòng có thể dành gần 308 giờ mỗi tuần cho các cuộc họp trong một tổ chức có 100 nhân viên! Nhưng nếu bạn có thể giảm thời gian họp này? Không gian Làm việc thống nhất của ClickUp giúp giảm đáng kể các cuộc họp không cần thiết! 💫 Kết quả thực tế: Các khách hàng như Trinetix đã giảm 50% số cuộc họp bằng cách tập trung tài liệu dự án, tự động hóa quy trình làm việc và cải thiện khả năng hiển thị giữa các nhóm sử dụng ứng dụng tất cả trong một của chúng tôi cho công việc. Hãy tưởng tượng lấy lại hàng trăm giờ năng suất mỗi tuần!

Jumpshare là gì?

Hãy nghĩ về lần cuối cùng bạn phải giải thích điều gì đó trên màn hình. Có thể bạn cần hướng dẫn khách hàng qua một thiết kế, chỉ cho đồng nghiệp một lỗi, hoặc trả lời câu hỏi nhanh "Tôi nên nhấp vào đâu?".

Với Jumpshare, bạn chỉ cần nhấn ghi, ghi lại màn hình hoặc chụp ảnh chụp màn hình, và một liên kết chia sẻ sẽ sẵn sàng ngay khi bạn hoàn thành việc làm. Người nhận có thể mở liên kết, xem và phản hồi mà không cần tải xuống bất kỳ tệp nào.

Jumpshare tự giới thiệu là nền tảng giao tiếp trực quan và chia sẻ tệp tin kết hợp ghi màn hình, ảnh chụp màn hình, GIF và tải lên trong một ứng dụng duy nhất. Bạn có thể ghi màn hình với hoặc không có webcam và âm thanh, chú thích ảnh chụp màn hình, thêm nút kêu gọi hành động và theo dõi thời điểm người khác xem hoặc tải xuống nội dung bạn chia sẻ.

Tất cả dữ liệu sẽ được tải lên thư viện trực tuyến của bạn một cách tự động, và Jumpshare sẽ sao chép một liên kết bảo mật vào khay nhớ tạm của bạn, giúp bạn có thể dán nó vào email, trò chuyện hoặc các nền tảng khác chỉ trong vài giây.

Tính năng của Jumpshare

Jumpshare được thiết kế xoay quanh giao tiếp trực quan. Nó kết hợp ghi màn hình, ảnh chụp màn hình, GIF và chia sẻ tệp trong một nền tảng duy nhất, giúp bạn trình bày ý tưởng, chia sẻ nhanh chóng và duy trì phản hồi trong bối cảnh thay vì phân tán qua nhiều công cụ khác nhau.

Qua Jumpshare

Viết ra những giải thích dài dòng cho một quy trình làm việc, lỗi hoặc khái niệm có thể làm chậm tiến độ của mọi người. Với Jumpshare, bạn có thể bắt đầu ghi màn hình từ ứng dụng máy tính, ghi lại màn hình với hoặc không có webcam và âm thanh, và hướng dẫn ai đó chính xác những gì bạn đang nhìn thấy.

Ngay khi bạn dừng lại, video sẽ được tải lên thư viện Jumpshare của bạn, và một liên kết chia sẻ sẽ được sao chép vào khay nhớ tạm, giúp bạn có thể dán nó vào email, trò chuyện hoặc diễn đàn mà không cần tìm kiếm tệp.

Jumpshare cũng cho phép bạn vẽ trên màn hình trong khi ghi hình, cắt đoạn video và sử dụng tính năng theo dõi nhấp chuột để người xem có thể theo dõi dễ dàng hơn. Trong trình xem trực tuyến, bạn có thể kích hoạt bảo vệ bằng mật khẩu, thêm nút kêu gọi hành động và xem các số liệu phân tích cơ bản như lượt xem và lượt tải xuống, điều này rất hữu ích nếu bạn thường xuyên chia sẻ video với khách hàng hoặc các nhóm bên ngoài.

📌 Ví dụ: Một nhà thiết kế sản phẩm cần cho nhà phát triển xem cách một bản mẫu bị lỗi. Họ ghi lại một video ngắn bằng Jumpshare, vẽ xung quanh các khu vực có vấn đề trên màn hình và chia sẻ liên kết trong kênh của nhóm. Nhà phát triển phát lại đoạn video, tạm dừng ở những chỗ cần thiết và bắt đầu sửa lỗi mà không cần lên lịch cuộc họp khác hoặc yêu cầu thêm ảnh chụp màn hình.

Tính năng: 2: Ảnh chụp màn hình và ghi lại màn hình kèm chú thích

Qua Jumpshare

Đôi khi bạn không cần một video đầy đủ. Bạn chỉ cần ghi lại một khoảnh khắc trên màn hình, đánh dấu nó và gửi đi. Jumpshare cho phép bạn chụp ảnh chụp màn hình nhanh hoặc ghi lại màn hình cuộn từ ứng dụng máy tính, sau đó ngay lập tức thêm các chú thích như mũi tên, văn bản và làm mờ để làm nổi bật những gì quan trọng và ẩn những gì không cần thiết.

Hình ảnh đã được chỉnh sửa được tải lên ngay lập tức, và Jumpshare tạo ra một liên kết chia sẻ để bạn có thể dán nó vào bất kỳ nơi nào nhóm của bạn làm việc.

Bạn cũng có thể lưu các bản ghi này vào các thư mục được tổ chức gọn gàng, tái sử dụng chúng trong tài liệu tương lai và kết hợp chúng với các tệp khác trong một liên kết chia sẻ duy nhất. Đối với các cuộc đánh giá thiết kế, kiểm tra chất lượng (QA) hoặc các câu hỏi đơn giản như “Đây có phải là điều bạn muốn?”, các bản ghi màn hình có chú thích thường làm cho phản hồi rõ ràng hơn so với một chuỗi tin nhắn dài.

📌 Ví dụ: Một tester kiểm thử chất lượng phát hiện một vấn đề về bố cục trên trang web thử nghiệm. Họ chụp ảnh chụp màn hình bằng Jumpshare, thêm mũi tên và ghi chú ngắn trực tiếp trên hình ảnh, sau đó chia sẻ liên kết trong kênh dự án. Nhà phát triển mở bản chụp, thấy chính xác những gì cần thay đổi và cập nhật công việc mà không cần yêu cầu giải thích thêm.

👀 Thú vị: Định dạng GIF ra đời vào năm 1987, do CompuServe phát triển để chia sẻ hình ảnh hiệu quả, và sau đó GIF động trở nên phổ biến nhờ sự hỗ trợ của trình duyệt vào giữa thập niên 90—một bước nhỏ nhưng quan trọng hướng tới việc chia sẻ cập nhật hình ảnh nhanh chóng mà chúng ta sử dụng trong các công cụ hợp tác hiện đại ngày nay.

Tính năng #3: Chia sẻ tệp và trải nghiệm xem phong phú

Qua Jumpshare

Có những lúc bạn chỉ cần gửi tệp nhanh chóng và biết liệu ai đó đã thực sự mở nó hay chưa. Jumpshare cho phép bạn kéo và thả tệp vào ứng dụng máy tính hoặc bảng điều khiển web, sau đó ngay lập tức tạo ra một liên kết chia sẻ thay vì bắt bạn phải thêm tệp đính kèm lớn vào email.

Bạn có thể gộp nhiều tệp hoặc thư mục vào một liên kết duy nhất, điều này rất hữu ích khi bạn muốn khách hàng hoặc đối tác xem tất cả mọi thứ tại một nơi trung tâm.

Ở phía người nhận, Jumpshare cho phép mở nhiều loại tệp trực tiếp trong trình duyệt, bao gồm hình ảnh, video, tài liệu và hơn thế nữa, giúp người dùng xem trước, bình luận và tải xuống mà không cần ứng dụng bổ sung. Bạn có thể kích hoạt bảo vệ bằng mật khẩu, đặt thời hạn cho liên kết và xem các chi tiết tương tác cơ bản như ai đã xem hoặc tải xuống nội dung, điều này rất hữu ích khi chia sẻ công việc với bên ngoài và cần kiểm soát thêm.

📌 Ví dụ: Một freelancer gửi gói giao hàng dự án bao gồm các tệp thiết kế, video hướng dẫn ngắn và tóm tắt PDF. Thay vì gửi ba email riêng biệt, họ tải lên tất cả lên Jumpshare và chia sẻ một liên kết có bảo vệ bằng mật khẩu. Khách hàng xem trước các tệp trong trình duyệt, để lại bình luận và tải xuống những gì họ cần, trong khi freelancer có thể xem rằng liên kết đã được mở trước cuộc gọi đánh giá tiếp theo.

👀 Thú vị: Định dạng tệp PNG được tạo ra vào giữa những năm 1990 như một lựa chọn miễn phí bản quyền thay thế cho GIF, sau khi các nhà phát triển phản đối các khoản phí cấp phép liên quan đến thuật toán nén LZW của GIF. Điều này là một nhắc nhở nhỏ rằng ngay cả các định dạng tệp thông thường cũng có thể bị ảnh hưởng bởi sự hợp tác, tiêu chuẩn và—đúng vậy—sự cọ xát về giá cả.

Qua Jumpshare

Chia sẻ tệp là một chuyện. Nhận phản hồi rõ ràng về nó lại là chuyện khác. Nếu các bình luận nằm trong email và các phiên bản mới được gửi dưới dạng tệp đính kèm riêng biệt, sẽ khó xác định phiên bản nào là cuối cùng hoặc những thay đổi cụ thể là gì.

Jumpshare cho phép người xem bình luận trực tiếp trên các tệp và video được chia sẻ trong trình duyệt, giúp phản hồi được gắn liền với công việc thay vì nằm trong một chủ đề riêng biệt. Bình luận thời gian thực có sẵn, và bạn có thể @đề cập đến cá nhân để đảm bảo thành viên trong nhóm phù hợp nhận được thông báo.

Ngoài ra, Jumpshare lưu trữ lịch sử phiên bản cho các tệp được hỗ trợ. Khi bạn tải lên phiên bản mới, các phiên bản cũ sẽ được lưu trữ kèm theo các chỉnh sửa, bình luận và đánh dấu, và bạn có thể xem lại hoặc khôi phục chúng sau này. Kết hợp với phân tích về lượt xem và tải xuống, tính năng này giúp bạn dễ dàng theo dõi cách tệp đã phát triển và ai đã tương tác với nó, mà không cần chuyển đổi giữa các nền tảng khác.

📌 Ví dụ: Một người phụ trách marketing chia sẻ bản nháp video chiến dịch với các bên liên quan thông qua liên kết Jumpshare. Thay vì gửi các chuỗi email dài, các nhà đánh giá có thể để lại bình luận và đề xuất có dấu thời gian trực tiếp trên video. Sau một vòng chỉnh sửa, người phụ trách tải lên phiên bản mới nhưng vẫn có thể quay lại các phiên bản trước đó và phản hồi của họ trong lịch sử phiên bản nếu có câu hỏi phát sinh sau này.

Tính năng #5: Jumpshare AI để chuyển giao video nhanh hơn

Qua Jumpshare

Sau khi chia sẻ một số bản ghi màn hình, một vấn đề mới nảy sinh. Mọi người không phải lúc nào cũng có thời gian để xem toàn bộ video ngay lập tức, đặc biệt là trong các nhóm nhỏ đang xử lý nhiều dự án cùng lúc. Cuối cùng, bạn vẫn phải giải thích lại cùng một nội dung trong trò chuyện hoặc viết tóm tắt.

Jumpshare AI giúp quá trình chuyển giao trở nên nhẹ nhàng hơn. Khi bạn tải lên hoặc ghi lại video, nó có thể tự động tạo tiêu đề mạnh mẽ, tạo tóm tắt, sản xuất bản chép lời và thêm các chương để người xem có thể nhảy đến phần cần thiết một cách nhanh chóng. Tính năng này rất hữu ích khi bạn chia sẻ video với khách hàng hoặc một thành viên bận rộn trong nhóm cần nắm bắt các điểm chính mà không cần xem lại toàn bộ hướng dẫn.

📌 Ví dụ: Một nhà thiết kế ghi lại một video hướng dẫn 5 phút về luồng giao diện người dùng mới và chia sẻ liên kết với bộ phận kỹ thuật. Jumpshare AI tạo ra tiêu đề rõ ràng, tóm tắt ngắn gọn và các chương. Nhà phát triển xem qua tóm tắt trước, nhảy đến phần cụ thể giải thích trường hợp đặc biệt và bắt đầu công việc mà không cần yêu cầu bản tóm tắt văn bản riêng biệt.

Giá cả của Jumpshare

Cơ bản: Miễn phí

Thêm: $15/tháng cho mỗi người dùng

Kinh doanh: $20/tháng mỗi người dùng

Enterprise: Giá tùy chỉnh

ClickUp so với Jumpshare: So sánh tính năng

Bạn đã thấy những tính năng độc đáo mà ClickUp và Jumpshare cung cấp.

Bây giờ, hãy cùng xem xét cách tiếp cận của từng công cụ đối với việc chia sẻ hàng ngày, phản hồi và theo dõi tiến độ cho các nhóm quản lý công việc thực tế trên một hoặc nhiều dự án.

Tính năng #1: Ghi màn hình nhanh chóng và hướng dẫn không đồng bộ

ClickUp

ClickUp SyncUps là lựa chọn tốt nhất khi hướng dẫn của bạn là một phần của dự án đang hoạt động. Bạn có thể chia sẻ cập nhật gần với các công việc mà nhóm của bạn đang theo dõi, giúp cuộc hội thoại và bước tiếp theo được kết nối chặt chẽ. Nếu nhóm của bạn đã sử dụng ClickUp cho quản lý dự án, phương pháp này giúp cập nhật trạng thái, người chịu trách nhiệm và hạn chót được liên kết với cùng một quy trình làm việc.

Nếu bạn muốn chia sẻ một bản ghi nhanh, ClickUp Clips là lựa chọn tốt nhất.

Jumpshare

Jumpshare được thiết kế để tối ưu hóa tốc độ. Bạn có thể ghi hình, tải lên và chia sẻ video qua liên kết chỉ trong vài giây, điều này lý tưởng cho freelancer, nhóm nhỏ và các chu kỳ phản hồi nhanh. Nếu mục tiêu chính của bạn là chia sẻ video mà không cần thiết lập cấu trúc dự án phức tạp, Jumpshare mang đến sự đơn giản.

🏆 Người chiến thắng: ClickUp chiến thắng với các tính năng đa dạng như cuộc gọi SyncUp và Clips.

Tính năng #2: Ảnh chụp màn hình, ghi lại màn hình và phản hồi trực quan

ClickUp

ClickUp hỗ trợ chia sẻ tệp và hình ảnh trực tiếp trong các công việc và tài liệu, giúp phản hồi luôn được liên kết với công việc. Điều này rất hữu ích khi nhóm của bạn cần có bản ghi rõ ràng về những thay đổi đã thực hiện và lý do, đặc biệt khi nhiều thành viên trong nhóm cùng xem xét cùng một tài liệu.

Jumpshare

Jumpshare giúp việc phản hồi trực quan trở nên dễ dàng. Các công cụ chụp màn hình và chú thích của nó được thiết kế để chỉnh sửa nhanh chóng, trao đổi qua lại và chia sẻ thân thiện với khách hàng. Đây là lựa chọn mạnh mẽ khi quy trình làm việc của bạn phụ thuộc vào việc làm rõ thông tin dựa trên ảnh chụp màn hình một cách nhanh chóng.

🏆 Người chiến thắng: Jumpshare chiến thắng nhờ tính năng nhẹ nhàng, hỗ trợ lượng lớn phản hồi dựa trên ảnh chụp màn hình.

Tính năng #3: Chuyển đổi bối cảnh chia sẻ thành theo dõi công việc

ClickUp

Đây là nơi ClickUp không chỉ là một công cụ chia sẻ thông thường. Sau khi chia sẻ phản hồi hoặc bản ghi, ClickUp cho phép bạn tạo công việc, giao nhiệm vụ, đặt ngày đáo hạn và đang theo dõi tiến độ ngay trên cùng một nền tảng. Đối với các nhà quản lý dự án xử lý quy trình làm việc phức tạp hoặc nhóm lớn, ứng dụng này giúp giảm thiểu rủi ro mất thông tin bối cảnh khi sử dụng các công cụ bên ngoài.

Jumpshare

Jumpshare giúp bạn giao tiếp rõ ràng, nhưng nó không thể thay thế phần mềm quản lý dự án. Bạn vẫn cần một hệ thống khác để quản lý công việc, theo dõi thời gian, quản lý tài nguyên hoặc các quy trình có cấu trúc trên nhiều dự án.

🏆 Người chiến thắng: ClickUp vượt trội trong quản lý dự án và theo dõi công việc.

Tính năng #4: Nhiều chế độ xem và khả năng hiển thị xuyên suốt các dự án

ClickUp

ClickUp cung cấp nhiều chế độ xem khác nhau, như bảng Kanban, lịch, dòng thời gian và biểu đồ Gantt, giúp dễ dàng quản lý ưu tiên và mối quan hệ phụ thuộc trong các nhóm lớn. Bạn cũng có thể tạo các bảng điều khiển tùy chỉnh để theo dõi tiến độ và theo dõi thời gian trên các dự án trong một nơi tập trung.

Jumpshare

Jumpshare không được thiết kế để cung cấp khả năng hiển thị dữ liệu dự án như vậy. Nó phù hợp nhất để sử dụng như một lớp chức năng chuyên biệt cho ghi màn hình, chụp màn hình và chia sẻ tệp, thay vì là một hệ thống quản lý dự án phức tạp.

🏆 Người chiến thắng: ClickUp vượt trội về khả năng hiển thị và quản lý công việc quy mô lớn.

Tính năng #5: Hỗ trợ AI để hiểu nhanh hơn

ClickUp

ClickUp Brain giúp các nhóm tóm tắt các cập nhật, trích xuất các nhiệm vụ cần thực hiện và đẩy nhanh quá trình thực hiện trong không gian làm việc. Nó phù hợp nhất khi AI của bạn cần kết nối với các công việc đang diễn ra, tài liệu và lịch sử dự án.

Đối với các cuộc gọi trực tiếp, ClickUp AI Notetaker có thể ghi chú và các mục cần thực hiện, sau đó lưu trữ chúng gần các công việc mà nhóm của bạn cần tạo hoặc cập nhật.

Jumpshare

Jumpshare AI giúp việc xem video chia sẻ trở nên dễ dàng hơn. Tóm tắt, bản chép lời và các chương là những công cụ hữu ích khi bạn muốn người xem nắm bắt nội dung chính một cách nhanh chóng mà không cần xem toàn bộ video.

🏆 Kết quả: Hòa. Jumpshare AI rất phù hợp cho các quy trình làm việc tập trung vào video. ClickUp Brain mạnh hơn khi AI cần điều phối việc thực thi dự án.

ClickUp so với Jumpshare trên Reddit

Người dùng Reddit thường mô tả ClickUp là một nền tảng nơi các cuộc hội thoại và cập nhật có thể chuyển đổi thành quản lý dự án thực sự mà không cần rời khỏi không gian làm việc. Điều này quan trọng nếu nhóm của bạn đang cố gắng giảm thiểu việc chuyển đổi giữa các công cụ trong khi xử lý nhiều dự án và theo dõi các công việc hàng ngày.

Đối với ClickUp, người dùng nhấn mạnh tính năng trò chuyện tích hợp và khả năng theo dõi tiến độ:

Tôi đã chuyển sang sử dụng công cụ này cho kinh doanh nhỏ của mình với 3 nhân viên và chúng tôi rất hài lòng với nó… thật tiện lợi khi có thể tham khảo các công việc ngay trong ứng dụng.

Đối với ClickUp, người dùng cũng thích các giao diện trực quan giúp họ thực hiện hành động ngay lập tức:

Tạo công việc từ một video ngắn mà không cần rời khỏi ClickUp thật tuyệt vời!

Đối với Jumpshare, người dùng Reddit đánh giá cao trải nghiệm chia sẻ đơn giản, không rườm rà:

Tôi là fan của Jumpshare… nó chỉ đơn giản là phù hợp với phong cách của tôi nhất.

Một lưu ý nhỏ khi sử dụng các công cụ trong danh mục này, bao gồm cả các ứng dụng kiểu Jumpshare, là các gói miễn phí hoặc gói cơ bản có thể trở nên giới hạn khi bạn mở rộng quy mô sử dụng.

Một lo ngại chính được đề cập trên Reddit về các công cụ chia sẻ tệp và ghi màn hình chuyên dụng là tần suất kế hoạch miễn phí có thể thay đổi theo thời gian:

Cả Droplr và CloudApp đều thay đổi chính sách của họ nhiều lần… Tôi thực sự không hiểu ý nghĩa của việc đó, vì chính họ là những người cho phép bạn sử dụng gói miễn phí của họ, rồi lại đổ lỗi cho bạn vì không nâng cấp lên các gói cao cấp hơn.

Tổng thể, Reddit phù hợp với những gì chúng ta đã thấy cho đến nay. Jumpshare là lựa chọn phù hợp nếu bạn chủ yếu cần ghi màn hình nhanh, chụp màn hình và chia sẻ tệp đơn giản.

ClickUp hoạt động hiệu quả hơn khi bạn muốn các cập nhật được tập trung tại một nơi duy nhất, nơi nhóm của bạn có thể tạo công việc, phân công chủ sở hữu và duy trì tiến độ dự án mà không cần phụ thuộc vào các công cụ bên ngoài khác.

Công cụ hợp tác nào là tốt nhất?

Jumpshare giúp việc chia sẻ tệp, chụp màn hình và ghi màn hình trở nên nhanh chóng và gọn gàng. Nếu mục tiêu chính của bạn là gửi liên kết hướng dẫn hoặc thu thập phản hồi nhẹ nhàng, nó hoàn thành công việc đó với rất ít thiết lập.

ClickUp, mặt khác, kết nối ngữ cảnh chung với quản lý dự án thực tế. Với ClickUp Chat, ClickUp SyncUps và ClickUp Brain trong cùng một không gian làm việc, nhóm của bạn có thể chuyển các cập nhật thành công việc với chủ sở hữu rõ ràng và dòng thời gian cụ thể.

Cả hai công cụ đều có những ưu điểm riêng, nhưng nếu bạn muốn một nền tảng tập trung hỗ trợ hợp tác nhóm trên nhiều dự án, ClickUp là lựa chọn lâu dài tốt hơn.

Bắt đầu sử dụng SyncUp trong ClickUp miễn phí để quản lý cập nhật và thực thi trong một nền tảng duy nhất.