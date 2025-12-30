11 giải pháp thay thế AI hàng đầu cho GEO (Tối ưu hóa động cơ tạo sinh) vào năm 2026

Nếu bạn làm SEO chuyên nghiệp, có lẽ bạn đã từng trải qua tình huống này: thứ hạng của bạn trông ổn định, nội dung của bạn trông ổn, nhưng biểu đồ lưu lượng truy cập của bạn bắt đầu hành động như thể nó bị run sợ.

Sau đó, bạn tìm kiếm truy vấn của mình. Các bản tóm tắt AI của Google xuất hiện đầu tiên. Người dùng nhận được câu trả lời, gật đầu và không bao giờ nhấp chuột. Sự thay đổi này mang tính cấu trúc. Gartner dự đoán sự sụt giảm đáng kể trong lưu lượng tìm kiếm truyền thống khi các chatbot AI và trợ lý ảo tiếp nhận nhiều hơn việc khám phá trong vài năm tới.

Đó là lý do tại sao Profound AI và các đối thủ cạnh tranh của nó tồn tại: để giúp bạn theo dõi vị trí xuất hiện của thương hiệu trong các câu trả lời do AI tạo ra, không chỉ là các liên kết xanh. Một số công cụ tập trung vào phân tích trình thu thập dữ liệu AI và theo dõi trích dẫn. Những công cụ khác tập trung vào tạo/lập nội dung và tối ưu hóa cho các công cụ tìm kiếm AI.

Trong bài viết này, chúng tôi so sánh các giải pháp thay thế Profound AI hỗ trợ tối ưu hóa công cụ tạo nội dung (Generative Engine Optimization), theo dõi khả năng hiển thị AI và giám sát đề cập trên các nền tảng AI chính, để báo cáo tiếp theo của bạn đi kèm với bằng chứng có thể chia sẻ.

⭐ Mẫu nổi bật Khi AI Overviews bắt đầu trả lời truy vấn trước khi người dùng nhấp chuột, bạn cần một nơi để theo dõi những thay đổi và các biện pháp khắc phục. Mẫu theo dõi KPI SEO ClickUp cung cấp cho bạn một không gian làm việc sẵn sàng để theo dõi khả năng hiển thị tìm kiếm, phân công các biện pháp khắc phục và đảm bảo công việc GEO (Tối ưu hóa Công cụ Tạo nội dung) được liên kết với người chịu trách nhiệm và thời hạn. Hãy quên đi việc thông tin bị phân tán trên nhiều tab và ảnh chụp màn hình. Tải miễn phí mẫu Cấu trúc các chỉ số KPI, ghi chú và theo dõi với mẫu mẫu theo dõi KPI SEO của ClickUp

Profound AI là gì?

Profound AI là nền tảng tối ưu hóa công cụ tìm kiếm tạo sinh (GEO) và hiển thị AI, được thiết kế để giúp các nhóm hiểu rõ vị trí xuất hiện của thương hiệu trong các câu trả lời do AI tạo ra, các nguồn được trích dẫn và cách thức hiển thị đó thay đổi theo thời gian.

Khác với các công cụ SEO truyền thống tập trung vào thứ hạng và lượt nhấp, các công cụ phong cách Profound tập trung vào sự hiện diện ở cấp độ prompt trên các hệ thống như Google AI Overviews và các công cụ trả lời LLM chính, sau đó chuyển đổi điều đó thành báo cáo có thể theo dõi cho các nhóm thương hiệu, nội dung và tìm kiếm.

Các nhóm thường tìm kiếm các giải pháp thay thế Profound AI khi họ cần phạm vi phủ sóng nền tảng khác nhau, quy trình chuyển giao công việc tốt hơn, bằng chứng trích dẫn rõ ràng hơn, giá cả hợp lý hơn hoặc báo cáo nhanh hơn về "điều gì đã thay đổi + việc cần làm tiếp theo".

Tại sao nên chọn các giải pháp thay thế Profound AI?

Profound AI rất hữu ích, nhưng thử thách thực sự không nằm ở bảng điều khiển. Đó là liệu bạn có thể biến khả năng hiển thị AI thành các quyết định mà nhóm của bạn có thể triển khai hay không. Nếu bạn đang báo cáo về các tìm kiếm AI và tổng quan AI của Google, bạn cần các câu trả lời nhất quán, dễ hiểu và dễ chia sẻ giữa các nhóm trong doanh nghiệp.

Dưới đây là danh sách kiểm tra nhanh để giúp bạn tìm ra các giải pháp AI tiên tiến phù hợp cho quy trình làm việc của mình. Một công cụ mạnh mẽ nên có khả năng:

Theo dõi khả năng hiển thị tìm kiếm AI trên các nền tảng AI và công cụ tìm kiếm AI

Theo dõi đề cập thương hiệu và đang theo dõi trích dẫn bên trong các bản tóm tắt AI và câu trả lời do AI tạo ra

Đang theo dõi xu hướng hiển thị theo chủ đề, ý định và truy vấn tìm kiếm để tối ưu hóa tìm kiếm AI

Kết nối dữ liệu hiển thị với quá trình tạo nội dung và tối ưu hóa nội dung để các giải pháp sửa chữa trở nên rõ ràng.

Cung cấp giá cả minh bạch và dùng thử miễn phí để bạn có thể thử nghiệm mà không cần chi phí doanh nghiệp.

Các giải pháp thay thế Profound AI trong nháy mắt

Dưới đây là tổng quan nhanh về 11 giải pháp AI tiên tiến, giúp bạn so sánh điểm mạnh của từng công cụ trước khi đi vào các đánh giá chi tiết.

Công cụ Phù hợp nhất cho Tính năng nổi bật Giá cả* Scrunch AI Đang theo dõi khả năng hiển thị AI ở cấp độ nguồn trên các công cụ trả lời AI chính Kích thước nhóm: Đội ngũ SEO, đội ngũ nội dung, các agency Đang theo dõi khả năng hiển thị AI, giám sát trích dẫn, so sánh đối thủ cạnh tranh, kiểm tra nhanh, phân tích thu thập dữ liệu của bot AI Từ $100/người dùng/tháng Otterly. AI Theo dõi tìm kiếm AI nhẹ nhàng cho AI Overviews, ChatGPT & Perplexity Kích thước nhóm: Doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMB), người tạo, chuyên gia tư vấn Theo dõi nhắc nhở, nhật ký đề cập thương hiệu, kiểm toán GEO, kết nối Looker Studio, tiện ích bổ sung AI Mode Từ $29/tháng AthenaHQ Khả năng hiển thị AI cấp doanh nghiệp cùng với quy trình làm việc "thực hiện hành động"Kích thước nhóm: Từ thị trường trung bình đến doanh nghiệp Tính năng hiển thị AI đa nền tảng, thị phần của đối thủ (SOV), phát hiện điểm mù, công cụ llms.txt, tích hợp phân tích. Từ $95/tháng Writesonic Theo dõi GEO và tạo/lập nội dung trong cùng một không gian làm việc Kích thước nhóm: Đội ngũ nội dung, nhà viết SEO Theo dõi tìm kiếm AI, tạo nội dung, thu thập từ khóa, phân tích lưu lượng truy cập bot, Chatsonic Từ $49/tháng Perplexity AI Nghiên cứu AI nhanh chóng và được trích dẫn cho các nhóm nội dung & SEO Kích thước nhóm: Tất cả Các câu trả lời được trích dẫn, chủ đề nghiên cứu, chuyển đổi mô hình, ghi chú có thể chia sẻ Miễn phí; Gói Pro từ $20/tháng Peec AI Đang theo dõi khả năng hiển thị ở cấp độ prompt với bối cảnh trích dẫn Kích thước nhóm: Các agency, đội ngũ SEO Theo dõi hàng ngày các lời nhắc, phân tích URL nguồn, thay đổi cảm xúc, không gian làm việc của khách hàng Giá cả tùy chỉnh Ahrefs Brand Radar Theo dõi khả năng hiển thị AI trên Google AI Overviews & AI Mode Kích thước nhóm: Từ trung bình đến doanh nghiệp Tỷ lệ giọng nói AI, bản đồ trích dẫn, cụm chủ đề, khả năng hiển thị trên Reddit và video Kế hoạch từ $129/tháng Nightwatch Các công cụ theo dõi thứ hạng muốn theo dõi AI Overview tại một nơi duy nhất Kích thước nhóm: Freelancers, agencies Kiểm tra thứ hạng hàng ngày, đang theo dõi tính năng SERP, kiểm tra trang web, tiện ích bổ sung AI Overview Từ $39/tháng Khả năng xếp hạng Tối ưu hóa nội dung liên kết trực tiếp với khả năng hiển thị của AIKích thước nhóm: Đội ngũ nội dung, Trưởng nhóm SEO AI Analyzer, công cụ tối ưu hóa thời gian thực, công cụ tìm kiếm từ khóa, công cụ kiểm tra khả năng thu thập dữ liệu Từ $149/tháng Bộ công cụ SEMrush AI SE Tính năng hiển thị AI được tích hợp vào quy trình làm việc SEO hàng ngày của bạn Kích thước nhóm: Các công ty quảng cáo, doanh nghiệp lớn Theo dõi nhắc nhở, điểm hiển thị AI, bộ lọc nền tảng, báo cáo trích dẫn Từ $199/tháng Brandwatch Theo dõi đề cập thương hiệu hỗ trợ quy trình làm việc GEO Kích thước nhóm: Thương hiệu, PR, doanh nghiệp Theo dõi đề cập, phân tích cảm xúc, bảng điều khiển, cảnh báo, thông tin cạnh tranh Giá cả tùy chỉnh

11 giải pháp AI hàng đầu để sử dụng

Các nhóm doanh nghiệp đang theo dõi chi tiết trên các nền tảng AI chính đã phát triển các giải pháp AI mạnh mẽ, như công cụ GEO (Generative Engine Optimization). Một số công cụ nhẹ nhàng và hiệu quả hơn nếu mục tiêu chính của bạn là theo dõi đề cập thương hiệu, xác định thay đổi trong các bản tóm tắt AI và sử dụng thông tin đó cho việc tạo nội dung và tối ưu hóa.

Danh sách dưới đây tập trung vào các công cụ giúp bạn theo dõi khả năng hiển thị, giải thích những thay đổi trong tìm kiếm AI và thực hiện hành động mà không biến việc báo cáo thành một công việc thứ hai.

1. Scrunch AI (Tốt nhất cho việc theo dõi khả năng hiển thị AI ở cấp độ nguồn)

Qua Scrunch AI

Scrunch AI hữu ích khi các câu trả lời do AI tạo ra nhận được cú nhấp chuột đầu tiên. Bạn có thể nhanh chóng kiểm tra xem thương hiệu của mình có xuất hiện hay không. Bạn cũng có thể xem nó xuất hiện ở đâu. Và bạn có thể xác định các trang web nào đang được tham chiếu.

Điều này rất hữu ích trong quá trình cập nhật nội dung. Thay vì phỏng đoán những thay đổi, bạn sẽ có bằng chứng cụ thể. Bạn có thể theo dõi các yêu cầu quan trọng đối với lĩnh vực của mình. Bạn có thể xem xét kết quả trên ChatGPT, Perplexity, Claude, Gemini và Google AI Overviews.

Sau đó, bạn có thể hành động dựa trên những gì bạn thấy. Cập nhật lại phần FAQ mà AI liên tục lấy từ đối thủ cạnh tranh. Sửa chữa các trang ít được trích dẫn. Thêm nguồn rõ ràng hơn và tóm tắt mạnh mẽ hơn ở những nơi nội dung của bạn còn mỏng.

Nếu mục tiêu của bạn là tăng cường khả năng hiển thị của AI, chiến lược này hoàn toàn phù hợp. Scrunch AI tập trung vào các đề cập về AI, không chỉ dựa vào các xếp hạng truyền thống. Nó giúp bạn kết nối các thay đổi với các trang cụ thể và các bước tiếp theo cụ thể.

Các tính năng nổi bật của Scrunch AI

Đang theo dõi khả năng hiển thị trên ChatGPT, Perplexity, Claude, Gemini và Google AI Overviews

Theo dõi các trích dẫn và nguồn để xem các URL mà các phản hồi AI lấy từ đâu

Thực hiện kiểm tra trang web để phát hiện các vấn đề kỹ thuật có thể cản trở quyền truy cập thu thập dữ liệu của các bot AI.

Phân tích sự hiện diện của đối thủ cạnh tranh thông qua so sánh chi tiết và xu hướng hiển thị

Đánh giá việc theo dõi lưu lượng truy cập của bot AI để hiểu hoạt động của trình thu thập dữ liệu và mô hình giới thiệu

Xem xét các giới hạn của Scrunch AI

Đạt giới hạn yêu cầu nhanh hơn khi theo dõi nhiều nền tảng AI cho cùng một bộ truy vấn

Xem các khoảng trống đang theo dõi thỉnh thoảng cho các lệnh cụ thể hoặc động cơ trên một số ngày nhất định

Sử dụng API hoặc công cụ bên ngoài để triển khai các quy trình báo cáo nhãn trắng nâng cao

Giá cả của Scrunch AI

Explorer: $100/tháng cho mỗi người dùng

Tăng trưởng: $500/tháng cho mỗi người dùng

Doanh nghiệp: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Scrunch AI

G2: 4.7/5 (hơn 50 đánh giá)

Capterra: Không đủ đánh giá

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về Scrunch AI?

Một người đánh giá trên G2 cho biết:

Nó giúp việc theo dõi trở nên dễ dàng. Các lời nhắc được tạo tự động cung cấp cho bạn một điểm khởi đầu tốt khi cài đặt thương hiệu, và sau đó bạn có thể tinh chỉnh các lời nhắc khi hiểu rõ hơn về bối cảnh. Các biểu đồ đường và chế độ xem hàng ngày rất dễ đọc (xanh lá cây so với đỏ).

Nó giúp việc theo dõi trở nên dễ dàng. Các lời nhắc được tạo tự động cung cấp cho bạn một điểm khởi đầu tốt khi cài đặt thương hiệu, và sau đó bạn có thể tinh chỉnh các lời nhắc khi hiểu rõ hơn về bối cảnh. Các biểu đồ đường và chế độ xem hàng ngày rất dễ đọc (xanh lá cây so với đỏ).

🤔 Bạn có biết: Khi Google mở rộng AI Overviews vào năm 2024, họ cho biết tính năng này đang được triển khai trên quy mô lớn—các báo cáo mô tả nó đã đạt đến hàng trăm triệu người dùng chỉ trong thời gian ngắn và hướng đến mục tiêu phục vụ hơn một tỷ người dùng vào cuối năm 2024.

2. Otterly. AI (Tốt nhất cho việc theo dõi tìm kiếm AI nhẹ nhàng trên Google AI Overviews và các nền tảng AI khác)

Nếu bạn cần chứng minh thương hiệu của mình xuất hiện trong các câu trả lời AI, những cập nhật mơ hồ sẽ không giúp ích. Otterly. AI đang theo dõi khả năng hiển thị trên Google AI Overviews, ChatGPT và Perplexity bằng cách sử dụng các lời nhắc phản ánh các truy vấn thực tế mà đối tượng mục tiêu của bạn tìm kiếm.

Bạn chỉ cần cài đặt các yêu cầu một lần, Otterly. AI sẽ thực thi chúng theo lịch trình và ghi lại kết quả. Điều này giúp bạn dễ dàng chia sẻ bằng chứng với khách hàng, sếp hoặc đồng nghiệp muốn có bằng chứng.

Khi kết quả AI thay đổi hàng tuần, bạn có thể nhanh chóng phát hiện sự sụt giảm trong số lần đề cập, sự thay đổi trong các trích dẫn hoặc đối thủ cạnh tranh đang chiếm vị trí của bạn. Sau đó, bạn có thể quyết định trang nào cần cập nhật trước dựa trên những công cụ AI thực sự đang tham chiếu.

Otterly. AI cũng hỗ trợ kế hoạch GEO (Tối ưu hóa động cơ tạo sinh) với một cuộc kiểm tra, cùng với kết nối Looker Studio nếu nhóm của bạn muốn hiển thị dữ liệu này trong các bảng điều khiển hiện có.

Otterly. AI - Các tính năng nổi bật

Theo dõi các bản tóm tắt AI và trích dẫn trên ChatGPT, Google AI Overviews, Perplexity và Microsoft Copilot

Xây dựng báo cáo thương hiệu theo dõi các đề cập đến thương hiệu và trích dẫn tên miền theo thời gian

Thực hiện kiểm tra tối ưu hóa công cụ tạo nội dung với giới hạn kiểm tra URL GEO hàng tháng theo kế hoạch dịch vụ

Nhập dữ liệu khả năng hiển thị tìm kiếm AI vào Google Looker Studio để tạo báo cáo sẵn sàng cho khách hàng

Thêm chế độ Google AI và tiện ích bổ sung Gemini dưới dạng các tiện ích bổ sung trả phí khi bạn cần phạm vi phủ sóng rộng hơn

Otterly. Giới hạn của AI

Cần một khoảng thời gian để làm quen và phân tích các chỉ số, sau đó chuyển đổi chúng thành các hành động trong bước tiếp theo.

Có thể tốn kém đối với các nhóm nhỏ khi cần lượng prompt lớn hơn.

Ghi chú các trường hợp hiếm gặp về độ chính xác hoặc cảm xúc cần kiểm tra nhanh bởi con người

Giá cả của Otterly. AI

Lite: $29/tháng

Tiêu chuẩn: $189/tháng

Premium: $489/tháng

Doanh nghiệp: Giá cả tùy chỉnh

Otterly. Đánh giá và nhận xét về AI

G2: 4.9/5 (30+ đánh giá)

Capterra: Không đủ đánh giá

Người dùng thực tế đang nói gì về Otterly. AI?

Một người đánh giá trên G2 chia sẻ:

Generect giúp tôi lấp đầy khoảng trống trong quy trình SEO của mình — những gì xảy ra sau khi nhấp chuột. Tôi luôn yêu cầu mang lại LƯỢNG TRAFFIC CHẤT LƯỢNG, nhưng công cụ này giúp tôi hình dung luồng traffic đó bên trong danh mục sản phẩm.

Generect giúp tôi lấp đầy khoảng trống trong quy trình SEO của mình — những gì xảy ra sau khi nhấp chuột. Tôi luôn yêu cầu mang lại LƯỢNG TRAFFIC CHẤT LƯỢNG, nhưng công cụ này giúp tôi hình dung luồng traffic đó bên trong danh mục sản phẩm.

📖 Xem thêm: Các công cụ AI SEO tốt nhất

3. AthenaHQ (Tốt nhất cho giám sát tìm kiếm AI cấp doanh nghiệp với các quy trình làm việc "thực hiện hành động" tích hợp sẵn)

Qua AthenaHQ

AthenaHQ hữu ích khi ban lãnh đạo cần câu trả lời rõ ràng về khả năng hiển thị của AI, không chỉ là thứ hạng SEO. Nó cho thấy thương hiệu của bạn xuất hiện ở đâu trên các bản tóm tắt AI của Google và các công cụ AI khác như ChatGPT, Perplexity, Gemini, Claude và nhiều hơn nữa.

AthenaHQ cũng hỗ trợ khi bạn cần có chế độ xem cạnh tranh. Với công cụ này, bạn có thể theo dõi đối thủ cạnh tranh song song và so sánh cách mỗi thương hiệu xuất hiện cho cùng một yêu cầu. Tính năng này giúp dễ dàng giải thích sự thay đổi về thị phần khi câu trả lời của AI thay đổi.

Phần mềm này không chỉ dùng để báo cáo. Công cụ này có thể hướng dẫn bạn thực hiện các hành động trên trang và ngoài trang để cải thiện cách các trang của bạn được hiển thị trong các câu trả lời AI. Điều đó giúp bạn chuyển từ "chúng ta đã giảm" sang "đây là những gì chúng ta đang khắc phục".

Nếu bạn cần kiểm soát nhiều hơn, AthenaHQ hỗ trợ các tùy chọn như smart robots.txt và llms.txt để quản lý cách các trình thu thập dữ liệu AI truy cập trang web của bạn. Công cụ này hoạt động hiệu quả cho các nhóm muốn theo dõi và thực hiện trong một quy trình làm việc duy nhất.

Các tính năng nổi bật của AthenaHQ

Đang theo dõi khả năng hiển thị tìm kiếm AI trên ChatGPT, Perplexity, Google AI Overviews, Google AI Mode, Gemini, Claude, Copilot, Grok và nhiều nền tảng khác

So sánh đối thủ cạnh tranh thông qua việc đang theo dõi đối thủ, mô phỏng và biến thể lời nhắc

Kết nối khả năng hiển thị của AI với kết quả trang web bằng cách tích hợp Google Analytics và Google Search Console

Cải thiện chiến lược nội dung với phát hiện điểm mù AI, lỗ hổng nội dung và quy trình tối ưu hóa nội dung

Kiểm soát quá trình thu thập dữ liệu với công nghệ thu thập dữ liệu AI động kết hợp với robot thông minh. Quản lý tệp txt và llms.txt.

Giới hạn của AthenaHQ

Lưu ý các sự cố nhỏ thỉnh thoảng dựa trên phản hồi của người dùng

Muốn có những phân tích sâu hơn trong một số lĩnh vực, phụ thuộc vào trường hợp sử dụng của bạn

Quản lý sử dụng với mô hình dựa trên tín dụng, vì 1 tín dụng tương ứng với 1 phản hồi AI

Giá cả của AthenaHQ

Tự phục vụ: $95/tháng

Enterprise: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về AthenaHQ

G2: 4.9/5 (15+ đánh giá)

Capterra: Không đủ đánh giá

Người dùng thực tế đang nói gì về AthenaHQ?

Một người đánh giá trên G2 cho biết:

Tôi thích các báo cáo sẵn sàng sử dụng mà AthenaHQ cung cấp, giúp phân tích dữ liệu trở nên dễ quản lý ngay từ đầu. Việc cài đặt rất đơn giản, đặc biệt là khi thêm các lệnh nhắc và đang theo dõi.

Tôi thích các báo cáo sẵn sàng sử dụng mà AthenaHQ cung cấp, giúp phân tích dữ liệu trở nên dễ quản lý ngay từ đầu. Việc cài đặt rất đơn giản, đặc biệt là khi thêm các lệnh nhắc và đang theo dõi.

4. Writesonic (Phù hợp nhất cho các nhóm muốn theo dõi GEO và tạo/lập nội dung trong cùng một nền tảng)

Thông qua Writesonic

Nếu công việc tối ưu hóa hiển thị AI của bạn được chia thành hai phần: “tạo nội dung” và “kiểm tra xem nội dung đó có xuất hiện trong các câu trả lời AI hay không”, Writesonic giúp kết nối hai bước này lại gần nhau hơn. Bạn có thể soạn thảo và hoàn thiện các trang web, sau đó theo dõi xem thương hiệu của bạn có thực sự được hiển thị trong kết quả do AI tạo ra hay không.

Về mặt nội dung, Writesonic giúp bạn lập kế hoạch và viết nhanh hơn bằng các công cụ viết AI của mình. Điều này rất hữu ích khi bạn cần đăng một trang đích mới, cập nhật một bài đăng blog cũ hoặc tạo nội dung hỗ trợ xung quanh một chủ đề chính mà không cần bắt đầu từ đầu mỗi lần.

Về mặt đang theo dõi, các tính năng GEO của Writesonic giúp bạn theo dõi khả năng hiển thị tìm kiếm AI thông qua các lời nhắc phản ánh cách mọi người thực sự đặt câu hỏi. Điều này giúp bạn dễ dàng nhận ra những chủ đề bạn đang dẫn đầu, những chủ đề bạn đang bỏ lỡ và nơi đối thủ cạnh tranh xuất hiện thay thế.

Công cụ này cũng hỗ trợ ưu tiên thông minh hơn. Bạn có thể sử dụng các mẫu hiển thị và tín hiệu lưu lượng truy cập do AI điều khiển để quyết định cập nhật gì trước tiên, giúp nhóm của bạn tập trung vào các trang có khả năng cải thiện sự hiện diện của AI cao nhất, chứ không chỉ các trang có vẻ cấp bách.

Các tính năng nổi bật của Writesonic

Theo dõi khả năng hiển thị tìm kiếm AI với AI Search Tracking (GEO) và giám sát hàng ngày các lời nhắc

Theo dõi lưu lượng truy cập của bot AI để hiểu hoạt động của trình thu thập dữ liệu AI bên cạnh các kiểm tra khả năng hiển thị tìm kiếm thông thường của bạn

Mở rộng phạm vi phủ sóng bằng cách sử dụng các nguồn từ khóa và cộng đồng như Ahrefs và Reddit

Tạo và tối ưu hóa nội dung với công cụ tạo bài viết AI kết hợp quy trình tối ưu hóa nội dung

Sử dụng Chatsonic cho các cuộc trò chuyện SEO và tiếp thị với quyền truy cập vào nhiều mô hình AI

Giới hạn của Writesonic

Yêu cầu kiểm duyệt của con người để hoàn thiện và đảm bảo giọng điệu thương hiệu, đặc biệt đối với các trang có tầm quan trọng cao.

Phụ thuộc mạnh vào chất lượng của prompt, do đó kết quả có thể khác nhau giữa các tác giả trong cùng một nhóm.

Có thể cảm thấy đắt đỏ ở các gói cao cấp hơn đối với các nhóm nhỏ, dựa trên phản hồi của người dùng

Giá cả của Writesonic

Lite: $49/tháng

Tiêu chuẩn: $99/tháng

Chuyên nghiệp: $249/tháng

Nâng cao: $499/tháng

Doanh nghiệp: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Writesonic

G2: 4.7/5 (2.070+ đánh giá)

Capterra: 4.8/5 (hơn 2.100 đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về Writesonic?

Một người đánh giá trên Capterra cho biết:

Một trong những điều tôi thực sự đánh giá cao ở Writesonic là sự đa dạng về định dạng nội dung mà nó hỗ trợ. Dù tôi cần soạn thảo bài viết blog, tạo caption cho mạng xã hội hay viết bản tin email, Writesonic đều đáp ứng được. Và việc nó có thể tối ưu hóa nội dung cho SEO và tương tác là một lợi thế lớn cho khả năng hiển thị trực tuyến của chúng tôi

Một trong những điều tôi thực sự đánh giá cao ở Writesonic là sự đa dạng về định dạng nội dung mà nó hỗ trợ. Dù tôi cần soạn thảo bài viết blog, tạo caption cho mạng xã hội hay viết bản tin email, Writesonic đều đáp ứng được. Và việc nó có thể tối ưu hóa nội dung cho SEO và tương tác là một lợi thế lớn cho khả năng hiển thị trực tuyến của chúng tôi

5. Perplexity AI (Tốt nhất cho tìm kiếm AI nhanh với câu trả lời được trích dẫn)

Qua Perplexity

Nếu bạn đã chán ngán với các câu trả lời AI có vẻ như đoán mò, Perplexity AI cung cấp cho bạn một cách nhanh chóng để xác minh những gì bạn đang thấy. Bạn đặt câu hỏi, và nó phản hồi giống như một công cụ nghiên cứu, giúp bạn nhanh chóng kiểm tra nguồn gốc của thông tin.

Điều này hữu ích khi bạn viết bản tóm tắt, xây dựng tài liệu chiến lược hoặc kiểm tra các tuyên bố của đối thủ cạnh tranh. Thay vì phải chuyển qua lại giữa nhiều tab, bạn có thể sử dụng một chủ đề duy nhất để thu thập thông tin và giữ cho lập luận của mình rõ ràng.

Perplexity AI cũng hoạt động hiệu quả cho nghiên cứu lặp lại. Hãy đặt câu hỏi đầu tiên, sau đó tiếp tục để thu hẹp phạm vi, so sánh các tùy chọn hoặc lấy ví dụ phù hợp với đối tượng và thị trường của bạn.

Nếu công việc hàng ngày của bạn bao gồm nhiều yêu cầu kiểu "Bạn có thể tìm nguồn thông tin này không?", Perplexity AI có thể giúp bạn biến các câu hỏi nhanh thành các ghi chú hữu ích có thể chia sẻ với nhóm của mình.

Các tính năng nổi bật của Perplexity AI

Trả lời câu hỏi kèm theo nguồn tham khảo để bạn có thể kiểm tra nhanh chóng

Tinh chỉnh kết quả bằng cách đặt câu hỏi tiếp theo mà không cần khởi động lại quá trình tìm kiếm

Chuyển đổi giữa các mô hình AI khác nhau phụ thuộc vào độ sâu và tông màu

Lưu trữ và truy cập lại các chủ đề nghiên cứu để tạo ra các quy trình làm việc có thể lặp lại

Cung cấp kết quả để đồng bộ hóa nhanh chóng giữa các bên liên quan

Giới hạn của Perplexity AI

Cần xây dựng truy vấn một cách cẩn thận để tránh kết quả quá rộng hoặc hỗn hợp.

Cung cấp ít quyền kiểm soát quy trình làm việc cụ thể cho thương hiệu hơn so với các nền tảng GEO chuyên dụng

Giữ nhiều tính năng nâng cao trong các kế hoạch trả phí

Giá cả của Perplexity AI

Miễn phí

Ưu điểm: $20/tháng

Enterprise Pro: $40/tháng cho mỗi người dùng

Enterprise Max: $325/tháng cho mỗi người dùng

Đánh giá và nhận xét về Perplexity AI

G2: 4.5/5 (80+ đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (20+ đánh giá)

Người dùng thực tế đang nói gì về Perplexity AI?

Một người đánh giá trên Capterra cho biết:

Tôi bắt đầu sử dụng Perplexity để thử nghiệm với AI, nhưng nhanh chóng nhận ra rằng đây là một công cụ tìm kiếm tuyệt vời, tốt hơn nhiều so với Google: nó không tràn ngập quảng cáo hay quảng cáo trả phí và luôn cung cấp kết quả liên quan. Tính năng tốt nhất là liên kết trực tiếp đến nguồn, giúp bạn tự đánh giá độ tin cậy của chúng, và cho đến nay, chúng luôn đáng tin cậy.

Tôi bắt đầu sử dụng Perplexity để thử nghiệm với AI, nhưng nhanh chóng nhận ra rằng đây là một công cụ tìm kiếm tuyệt vời, tốt hơn nhiều so với Google: nó không tràn ngập quảng cáo hay quảng cáo trả phí và luôn cung cấp kết quả liên quan. Tính năng tốt nhất là liên kết trực tiếp đến nguồn, giúp bạn tự đánh giá độ tin cậy của chúng, và cho đến nay, chúng luôn đáng tin cậy.

6. Peec AI (Tốt nhất cho việc theo dõi khả năng hiển thị của AI dựa trên lệnh với bối cảnh trích dẫn)

Qua Peec AI

Nếu bạn tìm kiếm một từ khóa liên quan đến tiền trong ChatGPT và thấy đối thủ cạnh tranh xuất hiện đầu tiên, Peec AI giúp bạn xác định nguyên nhân. Nó biến khả năng hiển thị của AI thành một yếu tố có thể theo dõi theo thời gian, giúp bạn không còn phụ thuộc vào ảnh chụp màn hình và cảm giác chủ quan.

Peec AI cho phép bạn theo dõi các lệnh trên các nền tảng AI như ChatGPT và Perplexity. Bạn cũng có thể xem các nguồn được trích dẫn, từ đó kết nối các câu trả lời AI với các trang web và loại nguồn ảnh hưởng đến chúng.

Tính năng này hữu ích cho báo cáo thực tế. Thiết lập các lời nhắc quan trọng cho quy trình của bạn. Sau đó, theo dõi xu hướng về hiển thị và đề cập khi kết quả thay đổi.

Khi bạn thấy những gì được trích dẫn, bạn có thể hành động dựa trên đó. Sử dụng những tín hiệu đó để quyết định trang nào cần cập nhật, chủ đề nào cần đề cập tiếp theo và nội dung nào có khả năng cao nhất để đạt được khả năng hiển thị trong các câu trả lời của AI.

Các tính năng nổi bật của Peec AI

Theo dõi khả năng hiển thị tìm kiếm AI ở cấp độ lệnh trên ChatGPT, Perplexity và AI Overviews

Theo dõi các trích dẫn và URL nguồn để hiểu những yếu tố ảnh hưởng đến phản hồi của AI

Thực hiện các lệnh hàng ngày và phân tích lượng lớn phản hồi do AI tạo ra trên quy mô lớn

Phân đoạn và theo dõi các nguồn theo thời gian để phát hiện sự thay đổi về khả năng hiển thị và cảm xúc.

Hỗ trợ báo cáo theo phong cách đại lý với không gian làm việc trình bày để cung cấp dữ liệu hiển thị sẵn sàng cho khách hàng

Giới hạn của Peec AI

Hiện tại, lượng đánh giá từ bên thứ ba có giới hạn, do đó việc xác minh vẫn đang ở giai đoạn đầu.

Tính phí thêm cho một số mô hình bổ sung, điều này có thể quan trọng đối với việc giám sát tìm kiếm AI của doanh nghiệp.

Cập nhật dữ liệu theo khoảng thời gian hàng ngày, do đó không phù hợp cho việc theo dõi thời gian thực.

Giá cả của Peec AI

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Peec AI

G2: Không đủ đánh giá

Capterra: Không đủ đánh giá

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về Peec AI?

Một người đánh giá trên G2 đã nói:

Dễ sử dụng, thiết lập cực kỳ nhanh chóng, bạn nhận được thông tin chi tiết ngay lập tức và cuối cùng có được dữ liệu để hiểu rõ hơn về nơi và cách thương hiệu của bạn được đề cập trong các mô hình ngôn ngữ lớn (LLMs). Điều tôi thích là tôi cũng có thể xem các URL được trích dẫn.

Dễ sử dụng, thiết lập cực kỳ nhanh chóng, bạn nhận được thông tin chi tiết ngay lập tức và cuối cùng có được dữ liệu để hiểu rõ hơn về nơi và cách thương hiệu của bạn được đề cập trong các mô hình ngôn ngữ lớn (LLMs). Điều tôi thích là tôi cũng có thể xem các URL được trích dẫn.

📖 Xem thêm: Nâng cao quản lý dữ liệu với hệ thống truy xuất thông tin

7. Ahrefs Brand Radar (Tốt nhất cho việc theo dõi khả năng hiển thị AI trên Google AI Overviews, AI Mode và các công cụ trả lời khác)

Qua Ahrefs

Ahrefs Brand Radar giúp bạn trả lời câu hỏi, “Chúng ta có thực sự xuất hiện trên AI không?” với dữ liệu có thể báo cáo, không phải ảnh chụp màn hình. Nó được thiết kế để theo dõi tìm kiếm AI trên Google AI Overviews, AI Mode và các nền tảng AI lớn khác, giúp bạn theo dõi các xu hướng khi kết quả thay đổi.

Ahrefs Brand Radar hiển thị thị phần giọng nói của AI và liệt kê các trích dẫn đằng sau các câu trả lời của AI. Nó cũng nhóm các lời nhắc theo chủ đề, giúp bạn biến những "thời điểm biến mất" thành danh sách công việc về nội dung rõ ràng.

Ahrefs Brand Radar cũng đang theo dõi khả năng hiển thị trên các nền tảng như Reddit và YouTube, nơi nhu cầu và đề cập đến thương hiệu thường bắt đầu. Điều này giúp dễ dàng xác định nơi thương hiệu của bạn đang được đề cập và những gì cần cải thiện tiếp theo.

Các tính năng nổi bật của Ahrefs Brand Radar

Theo dõi các câu trả lời do AI tạo ra trên Google AI Overviews, AI Mode, ChatGPT, Copilot, Gemini và Perplexity

So sánh khả năng hiển thị tìm kiếm AI với đối thủ cạnh tranh bằng cách sử dụng AI Share of Voice

Nhóm các yêu cầu thành các chủ đề để phát hiện khoảng trống nội dung và lập kế hoạch tối ưu hóa nội dung

Xác định và ưu tiên các trích dẫn AI giúp thương hiệu của bạn xuất hiện thường xuyên hơn

Theo dõi khả năng hiển thị trên Reddit và các tín hiệu khả năng hiển thị video liên quan đến cách mọi người đề cập đến thương hiệu của bạn

Giới hạn của Ahrefs Brand Radar

Yêu cầu kế hoạch Ahrefs trả phí để truy cập các báo cáo Search Demand và Hiển thị.

Cung cấp một số mô-đun hiển thị dưới dạng “sắp ra mắt”, do đó phạm vi phủ sóng có thể không đồng đều tùy thuộc vào nhu cầu của bạn.

Nếu bạn cần tất cả các nền tảng AI để theo dõi toàn diện, hãy chuẩn bị thẻ cho doanh nghiệp.

Giá của Ahrefs Brand Radar

Lite: $129/tháng

Tiêu chuẩn: $249/tháng

Nâng cao: $449/tháng

Enterprise: $1,499/tháng (Thanh toán hàng năm)

Đánh giá và nhận xét về Ahrefs Brand Radar

G2: 4.5/5 (hơn 600 đánh giá)

Capterra: 4.7/5 (570+ đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về Ahrefs Brand Radar?

Một người dùng G2 cho biết:

Giá trị lớn nhất của Ahrefs là độ tin cậy và độ sâu của dữ liệu trong mọi công cụ. Chỉ mục backlink của Ahrefs nổi bật là một trong những chỉ mục mạnh mẽ nhất trong ngành, và tôi sử dụng nó hàng ngày để phân tích chiến lược của đối thủ, đánh giá phân phối văn bản neo và theo dõi xu hướng tăng trưởng liên kết.

Giá trị lớn nhất của Ahrefs là độ tin cậy và độ sâu của dữ liệu trong mọi công cụ. Chỉ mục backlink của Ahrefs nổi bật là một trong những chỉ mục mạnh mẽ nhất trong ngành, và tôi sử dụng nó hàng ngày để phân tích chiến lược của đối thủ, đánh giá phân phối văn bản neo và theo dõi xu hướng tăng trưởng liên kết.

8. Nightwatch (Phù hợp nhất cho các nhóm đang theo dõi thứ hạng cũng muốn theo dõi AI Overviews)

Qua Nightwatch

Nightwatch giúp bạn theo dõi khả năng hiển thị tìm kiếm mà không cần phải sống trong các bảng tính. Nó hữu ích khi bạn cần một nơi duy nhất để theo dõi thứ hạng, thay đổi trên SERP và các tín hiệu có thể ảnh hưởng đến câu trả lời do AI tạo ra.

Nightwatch là công cụ hữu ích cho các nhóm thực hiện SEO và tối ưu hóa công cụ tạo nội dung cùng lúc. Nếu một trang quan trọng bị tụt khỏi trang đầu, bạn có thể theo dõi sự thay đổi thứ hạng, những nội dung xuất hiện thay thế (các tính năng trên SERP, động thái của đối thủ cạnh tranh) và nơi sự thay đổi đó có thể ảnh hưởng đến cách các nền tảng AI tóm tắt hoặc tham chiếu các chủ đề.

Nightwatch cũng giúp công việc điều tra trở nên dễ dàng hơn khi lưu lượng truy cập giảm. Bạn có thể so sánh "những thay đổi" với bối cảnh hỗ trợ, như biến động từ khóa, độ biến động của SERP và việc đang theo dõi cấp trang, sau đó quyết định xem bạn cần cập nhật nội dung, điều chỉnh liên kết nội bộ hay sửa chữa kỹ thuật.

Nightwatch bao gồm một công cụ kiểm tra trang web dựa trên trình thu thập dữ liệu, giúp bạn xác định xem vấn đề có phải là kỹ thuật hay không. Nếu các trang quan trọng không được thu thập dữ liệu hoặc chỉ mục tốt, hoặc có các vấn đề trên trang cản trở chúng, bạn có thể phát hiện ra điều đó nhanh chóng thay vì đoán mò và chỉnh sửa nội dung không phải là vấn đề thực sự.

Các tính năng nổi bật của Nightwatch

Theo dõi thứ hạng hàng ngày trên Google, YouTube và Bing

Báo cáo phân đoạn theo địa điểm và thiết bị để có bối cảnh hiển thị tìm kiếm rõ ràng hơn

Tự động hóa báo cáo nhãn trắng cho các bản cập nhật của khách hàng

Hỗ trợ theo dõi tìm kiếm liên tục mà không cần kiểm tra thủ công thường xuyên

Thêm khả năng theo dõi AI để giám sát sự thay đổi về khả năng hiển thị liên quan đến các bản tóm tắt AI

Giới hạn của Nightwatch

Bạn cần thời gian để cài đặt các chế độ xem báo cáo rõ ràng nếu quản lý nhiều khách hàng

Xem việc theo dõi AI như một tiện ích bổ sung, có thể làm tăng tổng chi phí

Ưu tiên tích hợp sâu hơn phụ thuộc vào hệ thống báo cáo của bạn

Giá cả của Nightwatch

250 Từ khóa: $39/tháng

Doanh nghiệp quy mô lớn (10.000+ từ khóa): Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét của Nightwatch

G2: 4.9/5 (hơn 40 đánh giá)

Capterra: 4.8/5 (30+ đánh giá)

Người dùng thực tế đang nói gì về Nightwatch?

Một người dùng G2 cho biết:

Tôi đã sử dụng Nightwatch.io trong 4 năm và nó đã trở thành một bước ngoặt quan trọng cho nỗ lực SEO của tôi. Nền tảng này cung cấp bộ công cụ mạnh mẽ cho phép tôi theo dõi thứ hạng, phân tích đối thủ cạnh tranh ở một mức độ nhất định và quản lý nhiều dự án một cách dễ dàng. Độ chính xác của dữ liệu và mức độ chi tiết được cung cấp là tuyệt vời, giúp tôi đưa ra quyết định dựa trên thông tin chính xác hơn.

Tôi đã sử dụng Nightwatch.io trong 4 năm và nó đã trở thành một bước ngoặt quan trọng cho nỗ lực SEO của tôi. Nền tảng này cung cấp bộ công cụ mạnh mẽ cho phép tôi theo dõi thứ hạng, phân tích đối thủ cạnh tranh ở một mức độ nhất định và quản lý nhiều dự án một cách dễ dàng. Độ chính xác của dữ liệu và mức độ chi tiết được cung cấp là tuyệt vời, giúp tôi đưa ra quyết định dựa trên thông tin chính xác hơn.

📖 Xem thêm: Mẫu báo cáo theo dõi thứ hạng Miễn phí

9. Rankability (Tốt nhất cho tối ưu hóa nội dung để cung cấp báo cáo khả năng hiển thị tìm kiếm AI)

Thông qua Rankability

Nếu bạn thấy trang web của mình tăng hạng trong SEO truyền thống nhưng vẫn mất các trích dẫn AI cho đối thủ cạnh tranh, Rankability giúp bạn thu hẹp khoảng cách đó. Xếp hạng vẫn quan trọng, nhưng Rankability giúp bạn theo dõi bảng xếp hạng thứ hai: liệu các trang web của bạn có được đề cập hoặc trích dẫn trong các câu trả lời do AI tạo ra hay không, ngay cả khi vị trí SERP của bạn vẫn giữ nguyên.

Rankability giúp quy trình làm việc với nội dung trở nên thực tiễn. Công cụ Tối ưu hóa Nội dung của nó hướng dẫn bạn trong quá trình viết với điểm số theo thời gian thực, gợi ý về phạm vi chủ đề và bản tóm tắt, giúp bạn sửa chữa những thiếu sót trước khi đăng tải. Nó cũng hữu ích khi bạn cập nhật các trang cũ, vì bạn có thể nhanh chóng phát hiện các lỗ hổng nội dung và làm mới các phần mà các hệ thống AI có khả năng tham chiếu cao hơn.

Rankability cũng hỗ trợ theo dõi tìm kiếm AI thông qua công cụ AI Analyzer. Bạn có thể theo dõi khả năng hiển thị trên các nền tảng AI chính, bao gồm Google AI Overviews và Google AI Mode, theo dõi sự thay đổi theo thời gian và so sánh sự hiện diện của bạn với đối thủ cạnh tranh để biết những trang và chủ đề nào cần ưu tiên xử lý trước.

Các tính năng nổi bật của Rankability

So sánh khả năng hiển thị tìm kiếm AI trên ChatGPT, Gemini, Claude, Perplexity, Copilot và nhiều nền tảng khác

Theo dõi sự hiện diện trong Google AI Overviews và Google AI Mode để hiểu rõ vị trí xuất hiện của thương hiệu trong các phản hồi AI.

Tối ưu hóa bản nháp với điểm đánh giá phạm vi chủ đề theo thời gian thực, bản tóm tắt/dàn ý và trợ lý AI trong trình chỉnh sửa để tối ưu hóa nội dung

Tìm kiếm chủ đề và khoảng trống với Keyword Finder trên Google và ChatGPT, bao gồm lọc ý định và tín hiệu xu hướng AI

Kiểm tra xem các bot AI có thu thập dữ liệu trang web của bạn hay không bằng công cụ Kiểm tra Khả năng Chỉ mục và Thu thập Dữ liệu Tìm kiếm AI

Giới hạn về khả năng xếp hạng

Theo dõi khả năng hiển thị tìm kiếm AI đang được quảng cáo là “sắp ra mắt / truy cập sớm”, do đó tính khả dụng có thể không phù hợp với các dòng thời gian báo cáo khẩn cấp.

Số lượng đánh giá từ bên thứ ba hiện tại bị giới hạn, điều này có thể khiến việc so sánh nhà cung cấp theo phong cách doanh nghiệp trở nên khó khăn hơn.

Giới hạn sử dụng thay đổi tùy theo gói dịch vụ, do đó việc mở rộng quy mô tạo/lập nội dung và giám sát có thể yêu cầu nâng cấp.

Giá cả của Rankability

Chuyên gia SEO: $149/tháng

Chuyên gia SEO: $249/tháng

SEO Master: $449/tháng

Đánh giá và nhận xét về khả năng xếp hạng

G2: Không đủ đánh giá

Capterra: Không đủ đánh giá

Người dùng thực tế đang nói gì về Rankability?

Một người đánh giá trên G2 cho biết:

Giao diện rất dễ sử dụng, và có nhiều video hướng dẫn và hướng dẫn chi tiết giúp tích hợp với phần mềm. Đây đã là công cụ SEO tốt nhất dành riêng cho việc tạo nội dung thành công và xếp hạng cao, đồng thời có đội ngũ hỗ trợ chuyên nghiệp với phản hồi nhanh chóng.

Giao diện rất dễ sử dụng, và có nhiều video hướng dẫn và hướng dẫn chi tiết giúp tích hợp với phần mềm. Đây đã là công cụ SEO tốt nhất dành riêng cho việc tạo nội dung thành công và xếp hạng cao, đồng thời có đội ngũ hỗ trợ chuyên nghiệp với phản hồi nhanh chóng.

10. SEMrush AI SE Toolkit (Phù hợp nhất để tích hợp khả năng hiển thị AI vào quy trình SEO hàng ngày của bạn)

Thông qua SEMrush

Nếu bạn đã có công việc với SEMrush và hiện cần theo dõi khả năng hiển thị tìm kiếm AI, bộ công cụ này giúp bạn ngừng phỏng đoán và bắt đầu đo lường. Bộ công cụ SEMrush AI SE vượt xa các chỉ số SEO truyền thống bằng cách hiển thị vị trí thương hiệu của bạn xuất hiện trong các câu trả lời do AI tạo ra trên các nền tảng mà người dùng sử dụng để tìm kiếm đề xuất và các truy vấn "tùy chọn tốt nhất".

Giá trị nằm ở việc phân tích chi tiết. Bạn có thể theo dõi các đề cập và trích dẫn thương hiệu, sau đó lọc theo nền tảng hoặc mục đích để giải thích rõ ràng các thay đổi cho khách hàng hoặc bên liên quan. Nó cũng giúp bạn phát hiện khi sự hiện diện thương hiệu của bạn giảm trên một nền tảng AI, ngay cả khi thứ hạng thông thường của bạn trông ổn định.

Tính năng theo dõi lời nhắc của SEMrush giúp việc theo dõi tìm kiếm AI trở nên tương tự như theo dõi thứ hạng. Bạn có thể tạo danh sách lời nhắc tùy chỉnh và theo dõi khả năng hiển thị hàng ngày trên ChatGPT Search và Google AI Mode, từ đó xác định những yếu tố đang cải thiện, những yếu tố đang suy giảm và những lời nhắc nào cần cập nhật nội dung trước tiên.

Các tính năng nổi bật của SEMrush AI SE Toolkit

Theo dõi điểm hiển thị AI và các lời nhắc quan trọng liên quan đến thương hiệu của bạn

Theo dõi khả năng hiển thị tìm kiếm AI thông qua Prompt Tracking trên ChatGPT Search và Google AI Mode

Lọc dữ liệu hiển thị theo nền tảng, nguồn hoặc mục đích để phát hiện các mẫu nhanh hơn

Giữ việc theo dõi đề cập và theo dõi trích dẫn gần với nơi bạn quản lý tối ưu hóa tìm kiếm

Giới hạn của bộ công cụ SEMrush AI SE Toolkit

Yêu cầu đăng ký SEMrush, vì vậy nó có thể cảm giác như một bộ công cụ thiết lập cho doanh nghiệp nếu bạn chỉ cần chế độ xem GEO nhẹ nhàng.

Không cung cấp bản dùng thử miễn phí trực tiếp cho Bộ công cụ Năng lực hiển thị AI, tuy nhiên bạn có thể xem báo cáo demo.

Định giá các tiện ích bổ sung khả năng hiển thị AI theo từng miền hoặc sức chứa, chi phí có thể tăng lên khi bạn mở rộng quy mô các yêu cầu và thương hiệu.

Giá của bộ công cụ SEMrush AI SE Toolkit

Gói cơ bản: $199/tháng

Pro+: $299/tháng

Nâng cao: $549/tháng

Đánh giá và nhận xét về bộ công cụ SEMrush AI SE Toolkit

G2: 4.5/5 (hơn 2.900 đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (hơn 2.300 đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về SEMrush AI SE Toolkit?

Một người đánh giá trên G2 cho biết:

Tuy nhiên, tính năng yêu thích của tôi gần đây là tích hợp API và MCP. Tôi thích phát triển các công cụ SEO được hỗ trợ bởi AI trong thời gian rảnh rỗi, và khả năng kéo dữ liệu SEMrush Trends (so sánh lưu lượng truy cập, nhân khẩu học, lưu lượng tìm kiếm AI) trực tiếp vào quy trình làm việc của mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) thông qua Python đã thực sự thay đổi cuộc chơi.

Tuy nhiên, tính năng yêu thích của tôi gần đây là tích hợp API và MCP. Tôi thích phát triển các công cụ SEO được hỗ trợ bởi AI trong thời gian rảnh rỗi, và khả năng kéo dữ liệu SEMrush Trends (so sánh lưu lượng truy cập, nhân khẩu học, lưu lượng tìm kiếm AI) trực tiếp vào quy trình làm việc của mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) thông qua Python đã thực sự thay đổi cuộc chơi.

👀 Thông tin thú vị: Dữ liệu đang theo dõi của Semrush cho thấy tỷ lệ từ khóa liên quan đến AI Overviews đã tăng từ 6,49% (tháng 1/2025) lên khoảng 25% (tháng 7/2025), sau đó giảm xuống 15,69% (tháng 11/2025) — điều này nhắc nhở rằng khả năng hiển thị của AI là biến động và cần được theo dõi liên tục, không chỉ dựa vào các ảnh chụp màn hình một lần.

📖 Xem thêm: Các công cụ tìm kiếm AI tốt nhất bạn nên thử

11. Brandwatch (Tốt nhất cho việc theo dõi đề cập và giám sát thương hiệu hỗ trợ báo cáo GEO)

Qua Brandwatch

Brandwatch hữu ích khi câu hỏi không phải là “Chúng ta có xếp hạng không?” mà là “Người ta có đang nói về chúng ta không, và tại sao?” Nó đang theo dõi các đề cập đến thương hiệu trên mạng xã hội, tin tức, diễn đàn, blog và các trang đánh giá. Bối cảnh này rất quan trọng khi các câu trả lời do AI tạo ra bắt đầu đưa ý kiến và cảm xúc của công chúng vào các đề xuất.

Công cụ này cũng hỗ trợ công việc tối ưu hóa hiển thị AI của bạn bằng bằng chứng thực tế. Bạn có thể phát hiện sớm các đỉnh điểm trong thảo luận, xem các chủ đề nào ảnh hưởng đến cảm xúc và sử dụng tín hiệu đó để quyết định nội dung nào nên đăng hoặc cập nhật tiếp theo. Điều này giúp bạn chuyển từ phỏng đoán sang các quyết định có thể bảo vệ được.

Brandwatch không phải là một nền tảng hoàn chỉnh cho khả năng hiển thị AI doanh nghiệp. Tuy nhiên, nó là một công cụ hỗ trợ mạnh mẽ khi bạn cần đề cập đến việc theo dõi, phát hiện tín hiệu rủi ro khủng hoảng và thu thập thông tin cạnh tranh trong một chế độ xem duy nhất. Nó giúp bạn báo cáo dữ liệu hiển thị kèm theo bằng chứng, không phải là ảnh chụp màn hình.

Các tính năng nổi bật của Brandwatch

Theo dõi các đề cập đến thương hiệu trên hơn 100 triệu nguồn, bao gồm mạng xã hội, blog, diễn đàn, trang tin tức và trang đánh giá.

Phân tích cảm xúc và các chủ đề đang thịnh hành để hiểu lý do tại sao các cuộc hội thoại đang diễn ra

Thiết lập bảng điều khiển và tùy chỉnh chế độ xem cho các nhóm và bên liên quan khác nhau

Tạo cảnh báo để phát hiện sớm các hoạt động bất thường và các cuộc khủng hoảng đang nổi lên

Sử dụng dữ liệu cuộc hội thoại quy mô lớn để hỗ trợ giám sát an toàn thương hiệu và theo dõi các câu chuyện liên quan đến tìm kiếm.

Giới hạn của Brandwatch

Dự kiến sẽ có một giai đoạn học hỏi khi xây dựng các truy vấn và bảng điều khiển ban đầu.

Gặp phải một số sự cố nhỏ về bảng điều khiển hoặc tải dữ liệu, theo đánh giá của người dùng

Liên hệ với bộ phận bán hàng để thảo luận về giá cả, vì giá cả minh bạch không được công bố công khai.

Giá cả của Brandwatch

Giá tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét của Brandwatch

G2: 4.4/5 (1.660+ đánh giá)

Capterra: 4.2/5 (230+ đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về Brandwatch?

Một người đánh giá trên G2 đã nói:

Công cụ này nổi bật nhờ tính trực quan, giúp việc cấu hình và sử dụng trở nên đơn giản. Nó rất hữu ích cho việc theo dõi mạng xã hội, thương hiệu và đối thủ cạnh tranh, cũng như hỗ trợ quản lý khủng hoảng và cung cấp kết quả và thông tin chi tiết tốt hơn cho khách hàng.

Công cụ này nổi bật nhờ tính trực quan, giúp việc cấu hình và sử dụng trở nên đơn giản. Nó rất hữu ích cho việc theo dõi mạng xã hội, thương hiệu và đối thủ cạnh tranh, cũng như hỗ trợ quản lý khủng hoảng và cung cấp kết quả và thông tin chi tiết tốt hơn cho khách hàng.

📮 ClickUp Insight: Trung bình, một chuyên gia dành hơn 30 phút mỗi ngày để tìm kiếm thông tin liên quan đến công việc—đó là hơn 120 giờ mỗi năm bị lãng phí khi phải lục lọi email, các chủ đề trên Slack và các tệp tin rải rác. Một trợ lý AI thông minh được tích hợp vào không gian làm việc của bạn có thể thay đổi điều đó. Giới thiệu ClickUp Brain. Nó cung cấp thông tin và câu trả lời tức thì bằng cách hiển thị các tài liệu, cuộc hội thoại và chi tiết công việc phù hợp chỉ trong vài giây — giúp bạn ngừng tìm kiếm và bắt đầu làm việc trong không gian làm việc duy nhất của ClickUp. 💫 Kết quả thực tế: Nhóm như QubicaAMF đã tiết kiệm được hơn 5 giờ mỗi tuần bằng cách sử dụng ClickUp – tương đương hơn 250 giờ mỗi năm cho mỗi người – bằng cách loại bỏ các quy trình quản lý kiến thức lỗi thời. Hãy tưởng tượng nhóm của bạn có thể tạo ra điều gì với thêm một tuần năng suất mỗi quý!

📖 Xem thêm: Cách thực hiện đánh giá LLM hiệu quả để đạt kết quả tối ưu

Không phải nhóm nào cũng cần một nền tảng GEO chuyên dụng để theo dõi khả năng hiển thị AI quy mô lớn. Đôi khi, bạn chỉ cần các công cụ hỗ trợ phù hợp để tổ chức công việc, ghi chép những thay đổi trong tìm kiếm AI và biến những thông tin đó thành các bước tiếp theo nhất quán.

ClickUp (Tốt nhất cho việc tổ chức quy trình làm việc GEO và biến thông tin về khả năng hiển thị AI thành hành động)

Bạn bắt đầu với một mục tiêu đơn giản: hiểu cách thương hiệu của bạn xuất hiện trong kết quả tìm kiếm AI. Sau đó, thực tế ập đến. Danh sách các câu hỏi gợi ý nằm trong bảng tính, các câu trả lời do AI tạo ra được lưu dưới dạng ảnh chụp màn hình, ai đó dán ghi chú vào tài liệu, và mục "chúng ta nên cập nhật trang này" biến mất trong trò chuyện.

Đó là sự phân tán công việc. Không chỉ gây phiền toái, nó còn khiến việc theo dõi tìm kiếm AI trở nên khó khăn hơn vì không ai có thể truy vết sự sụt giảm khả năng hiển thị trở lại một quyết định cụ thể, chủ sở hữu hoặc dòng thời gian cụ thể. Giờ đây, hãy thêm sự phân tán AI. Một công cụ cho việc tạo/lập nội dung, một công cụ khác cho tối ưu hóa nội dung và một công cụ thứ ba cho việc theo dõi tổng quan AI. Bỗng nhiên, bạn phát hiện mình dành nhiều thời gian hơn để quản lý bối cảnh thay vì nâng cao khả năng hiển thị AI.

ClickUp là một không gian làm việc AI tích hợp, giúp tập trung các công việc phân tán vào một nơi duy nhất, đảm bảo quy trình làm việc GEO của bạn luôn kết nối. Bạn có thể thu thập thông tin, chuyển đổi chúng thành công việc và quản lý tài liệu, người chịu trách nhiệm và thời hạn trong cùng một không gian làm việc mà không cần kết hợp năm công cụ khác nhau.

ClickUp không nhằm mục đích thay thế các nhà cung cấp GEO chuyên về thu thập yêu cầu và đo lường trích dẫn. Thay vào đó, nó giải quyết phần thường gặp vấn đề: chuyển đổi bằng chứng hiển thị AI thành công việc được giao – với chủ sở hữu, hạn chót, tài liệu và báo cáo không nằm rải rác ở năm nơi khác nhau.

📖 Xem thêm: Cách sử dụng AI để tự động hóa các công việc

Xây dựng cơ sở kiến thức GEO động với ClickUp Tài liệu

Giữ các thư viện prompt, ảnh chụp màn hình AI Overviews và các mục cần thực hiện cùng với ClickUp tài liệu

Những khía cạnh tốn thời gian nhất trong công việc GEO thường bị bỏ qua. Một người cập nhật danh sách lời nhắc, một người khác lưu trữ phản hồi AI dưới dạng ảnh chụp màn hình, và một người thứ ba chỉnh sửa kết luận trong một tài liệu khác. Hai tuần sau, không ai nhớ lời nhắc nào đã tạo ra trích dẫn nào hoặc tại sao trang đó được ưu tiên.

ClickUp Docs cung cấp một địa điểm trung tâm duy nhất để theo dõi quá trình này. Bạn có thể tạo tài liệu, wiki và trang con cho thư viện lệnh, bản tóm tắt tổng quan AI hàng tuần và ghi chú "điều gì đã thay đổi", sau đó định dạng chúng bằng bảng, nhúng và mẫu.

Nhóm của bạn có thể chỉnh sửa theo thời gian thực, để lại bình luận, giao mục công việc và chuyển đổi văn bản thành các công việc có thể theo dõi để tài liệu được chuyển trực tiếp vào quá trình thực thi. Và khi cần chia sẻ phiên bản mới nhất, bạn có thể kiểm soát quyền truy cập hoặc thậm chí chia sẻ tài liệu công khai khi phù hợp.

Tăng cường năng suất làm việc của nhóm với công cụ tìm kiếm được hỗ trợ bởi AI

Trong khi các công cụ hiển thị tìm kiếm AI truyền thống giúp bạn tìm kiếm thông tin cần thiết, ClickUp BrainGPT cung cấp một giải pháp thực tiễn cho các nhóm nội dung và SEO để duy trì sự tổ chức và cập nhật thông tin. Với BrainGPT, bạn có thể nhanh chóng tìm kiếm, tóm tắt và kết nối thông tin từ các công việc, tài liệu và ứng dụng tích hợp - tất cả trong một nơi duy nhất.

Điều này có nghĩa là bạn có thể dễ dàng tìm kiếm thông tin cần thiết, theo dõi cập nhật dự án và truy xuất nội dung liên quan mà không cần lục lọi qua hàng loạt tệp tin. Bằng cách tập trung hóa kiến thức và tối ưu hóa quá trình truy xuất thông tin, ClickUp Brain giúp các nhóm đưa ra quyết định nhanh chóng hơn và đảm bảo mọi người đều đồng bộ thông tin. Đây là một công cụ hữu ích cho bất kỳ ai muốn mang lại sự rõ ràng và hiệu quả hơn cho quy trình làm việc của mình.

BrainGPT tìm kiếm, tóm tắt và kết nối thông tin một cách liền mạch trên toàn bộ không gian làm việc của bạn

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Khi xem xét các bản tóm tắt AI hoặc thử nghiệm các lời nhắc mới, hãy sử dụng tính năng "Talk to Text" để ghi lại những gì bạn thấy trong quá trình làm việc. Bạn có thể đọc to lời nhắc, câu trả lời do AI tạo ra và ghi chú nhanh "tại sao điều này quan trọng", và ClickUp BrainGPT sẽ chuyển đổi chúng thành văn bản sạch sẽ mà bạn có thể dán vào tài liệu hoặc công việc ngay lập tức, ngay cả khi bạn đang làm việc trong các ứng dụng máy tính khác hoặc trình duyệt.

Chuyển đổi kết quả GEO thành các bước tiếp theo với ClickUp Brain

Tóm tắt các cập nhật GEO, trích xuất các bước tiếp theo và soạn thảo công việc trong vài giây với ClickUp Brain.

Khi bạn đang tập trung vào việc theo dõi tìm kiếm AI, vấn đề thực sự không phải là thiếu dữ liệu. Đó là lượng thông tin nhỏ lẻ tràn ngập. Một bản tóm tắt AI mới xuất hiện ở đây, một chủ đề bình luận xuất hiện ở đó, và một ghi chú "chúng ta nên sửa trang này" bị chôn vùi trong trò chuyện. Đến khi bạn cần báo cáo những thay đổi, bạn phải đọc lại mọi thứ như thể đó là một cuốn tiểu thuyết trinh thám.

ClickUp Brain giúp bạn biến những thông tin lộn xộn thành một câu chuyện rõ ràng và một kế hoạch. Nó có thể tóm tắt hiệu quả hoạt động của các công việc, các chủ đề bình luận dài và tài liệu, giúp bạn nhanh chóng nắm bắt những điểm chính.

ClickUp Brain có thể tạo các công việc chi tiết từ trò chuyện, tài liệu hoặc cuộc họp; tạo các bản cập nhật tiến độ và báo cáo hàng ngày; thậm chí đề xuất phân công công việc thông minh dựa trên khối lượng công việc. Nếu bạn muốn kiểm tra nhanh từ các mô hình khác nhau khi soạn thảo bản cập nhật, ClickUp cũng tích hợp ClickUp Brain cùng với truy cập vào nhiều mô hình ngôn ngữ lớn (LLMs) như ChatGPT, Claude và Gemini.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Sử dụng ClickUp Brain trong ClickUp Docs để biến ghi chú cuộc họp, bản ghi cuộc gọi hoặc ý tưởng sơ bộ thành các mục hành động rõ ràng. Yêu cầu nó trích xuất các quyết định, người chịu trách nhiệm và ngày đáo hạn, sau đó tự động soạn thảo các bước tiếp theo (và thậm chí một tin nhắn theo dõi nhanh) để tài liệu của bạn không chỉ là "ghi chú hay" mà còn có hành động cụ thể. Nhận danh sách các mục cần thực hiện từ tài liệu ghi chú cuộc họp của bạn chỉ trong vài giây với ClickUp Brain

Thực hiện các thí nghiệm GEO như một dự án thực tế với nhiệm vụ ClickUp

Chuyển đổi kết quả kiểm tra và phân tích khả năng hiển thị thành công việc được giao thông qua nhiệm vụ ClickUp

Công việc GEO có một điểm yếu tiềm ẩn: mọi người đều đồng ý về những gì cần kiểm tra, nhưng sau đó việc thực hiện lại bị bỏ dở. Các lệnh nhắc nhở được điều chỉnh, ảnh chụp màn hình được thực hiện, và ghi chú "cập nhật trang này" bị chôn vùi dưới ba ưu tiên khác. Đến khi bạn ngồi xuống để báo cáo về khả năng hiển thị của AI, bạn phải tái hiện lại câu chuyện từ trí nhớ.

Nhiệm vụ ClickUp là nền tảng chính cho quy trình theo dõi mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) của bạn. Tạo một nhiệm vụ cho mỗi bộ lệnh hoặc giả thuyết, sau đó theo dõi chi tiết bằng các Trường Tùy chỉnh, ưu tiên và trạng thái để đảm bảo không có thông tin nào bị bỏ sót.

Phân chia công việc thành các công việc con và danh sách kiểm tra, đính kèm kết quả đầu ra của AI và lưu trữ quyết định trong phần bình luận với nhật ký hoạt động liên tục. Khi một công việc phụ thuộc vào tài liệu, trang hoặc thay đổi cụ thể, hãy liên kết nó bằng mối quan hệ và phụ thuộc để việc theo dõi luôn được kết nối với công việc thực sự cải thiện khả năng hiển thị tìm kiếm.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Tạo bảng điều khiển ClickUp với các tiện ích như công việc theo trạng thái, công việc quá hạn và “thay đổi trong tuần này”, sau đó tái sử dụng nó cho mỗi lần kiểm tra hàng tuần. Vì bảng điều khiển cập nhật theo thời gian thực khi công việc di chuyển, bạn có thể báo cáo tiến độ, phát hiện xu hướng và nhấn mạnh những gì cần chú ý mà không cần xây dựng lại báo cáo từ đầu.

Tự động hóa các tác vụ theo dõi với ClickUp Automations

Sử dụng Điều kiện và người được giao nhiệm vụ động để tự động định tuyến công việc với ClickUp tự động hóa

Sau khoảnh khắc "aha", công việc GEO có thể trở nên khó kiểm soát. Bạn phát hiện sự sụt giảm về khả năng hiển thị, dán ảnh chụp màn hình và thông báo cho nhóm về những điều cần điều chỉnh. Sau đó, mọi thứ vẫn đứng yên. Vấn đề không phải do nhóm thiếu quan tâm mà do tính chất thủ công của quá trình chuyển giao, điều này thường bị bỏ qua.

ClickUp Automations sẽ tự động xử lý các bước chuyển giao cho bạn. Khi trạng thái của một công việc thay đổi, bạn có thể sử dụng tự động hóa để đẩy công việc tiến lên một cách tự động. Giao nhiệm vụ cho người phụ trách phù hợp, thêm bình luận với các bước tiếp theo, cập nhật trạng thái, tạo các công việc con hoặc áp dụng mẫu tự động hóa để đảm bảo không có công việc nào bị tắc nghẽn do chờ đợi phản hồi.

Nếu bạn cần kiểm soát chặt chẽ hơn, hãy thêm điều kiện để chỉ các công việc phù hợp mới kích hoạt tự động hóa, và sử dụng người được giao nhiệm vụ động để công việc được chuyển đến người đã tạo công việc hoặc kích hoạt thay đổi.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Thêm một đại lý AI ClickUp đã được xây dựng sẵn vào kênh trò chuyện nơi bạn thực hiện các cập nhật GEO, để nó có thể trả lời các câu hỏi nhanh từ ngữ cảnh không gian làm việc và tự động đăng các tóm tắt hàng tuần, mà không cần bạn phải theo dõi mọi người để cập nhật.

Ghi lại bằng chứng cuộc họp mà không gây rối loạn với ClickUp AI Notetaker

Chuyển đổi các cuộc gọi đồng bộ hóa GEO thành các tóm tắt có thể tìm kiếm và các mục hành động với ClickUp AI Notetaker

Phần khó khăn nhất trong công việc GEO là những gì xảy ra ngay sau cuộc gọi. Ai đó nói, “AI Overviews đã ngừng đề cập đến chúng ta,” một người khác chia sẻ một vài ví dụ, và sau đó mọi người ra về với những ghi chú khác nhau, những ảnh chụp màn hình khác nhau và không có bất kỳ bản ghi chung nào về những gì thực sự đã được quyết định.

ClickUp AI Notetaker giải quyết vấn đề này bằng cách biến chính cuộc họp thành một chuỗi bằng chứng rõ ràng. Nó có thể tham gia cuộc gọi, tạo tóm tắt thông minh, tạo bản ghi chép có thể tìm kiếm và trích xuất các mục hành động kết nối trở lại với tài liệu và công việc của bạn.

ClickUp AI Notetaker tương thích với Zoom, Teams và Google Meet. Do đó, sau khi lịch trình của bạn được kết nối với Outlook hoặc Lịch Google. Để tránh việc các công việc theo dõi rơi vào "bẫy ai đó nên...", tính năng này thậm chí có thể tạo công việc từ các mục hành động.

Muốn xem cách nó thực sự hoạt động? Xem video ngắn này để xem cách một công cụ ghi chú AI có thể ghi lại cuộc thảo luận của bạn, tóm tắt các quyết định quan trọng và chuyển các nhiệm vụ hành động vào các nhiệm vụ ClickUp, để không có gì bị bỏ sót sau cuộc gọi:

📖 Xem thêm: Sự khác biệt giữa Học máy và Trí tuệ nhân tạo

Nếu bạn đang tìm kiếm các công cụ bổ sung ngoài các tùy chọn chính, các giải pháp thay thế này có thể hỗ trợ các công việc như theo dõi AI Overviews, báo cáo đa nền tảng và quy trình làm việc SEO cho doanh nghiệp:

SEOmonitor: Nền tảng theo dõi thứ hạng và báo cáo cho phép theo dõi thứ hạng Google cùng với các đề cập AI Overview và trích dẫn ChatGPT/Gemini trên một bảng điều khiển duy nhất, rất tiện lợi khi bạn cần kết hợp SEO truyền thống với báo cáo khả năng hiển thị theo phong cách GEO.

SISTRIX: Bộ công cụ SEO hiển thị với bộ lọc AI Overview cho phép xem các từ khóa kích hoạt AI Overview, ngay cả khi tên miền của bạn không được đề cập, giúp bạn ưu tiên các khu vực mà AI đang thay đổi kết quả tìm kiếm (SERP).

Conductor Intelligence: Một nền tảng SEO doanh nghiệp giúp bạn theo dõi khả năng hiển thị của trang web trong AI Overviews và phát hiện cơ hội cải thiện, hoạt động hiệu quả nếu báo cáo GEO của bạn cần được tích hợp vào quy trình làm việc SEO và nội dung tổng thể.

Trước khi chọn một nền tảng, việc kiểm tra các yếu tố cơ bản là rất quan trọng—đặc biệt nếu bạn cần báo cáo có thể thuyết phục lãnh đạo hoặc khách hàng. Dưới đây là danh sách kiểm tra nhanh để đảm bảo công cụ tiếp theo của bạn cung cấp bằng chứng và một lộ trình rõ ràng để hành động.

Những yếu tố cần xem xét khi lựa chọn giải pháp thay thế Profound AI

Không phải tất cả các công cụ đo lường khả năng hiển thị GEO/AI đều đo lường cùng một thứ - hoặc đo lường theo cùng một cách. Trước khi chọn một giải pháp thay thế Profound AI, hãy kiểm tra kỹ các yếu tố cơ bản này để báo cáo của bạn có thể đứng vững khi ai đó hỏi: “Làm sao chúng ta biết điều này là thật?”

1. Phạm vi phủ sóng nền tảng phù hợp với nơi khách hàng của bạn tìm kiếm

Tối thiểu, hãy đang theo dõi trên Google AI Overviews cùng các công cụ trả lời chính như ChatGPT, Perplexity, Gemini và Claude. Nếu bạn hoạt động trong lĩnh vực B2B hoặc công nghệ, hãy thêm Copilot.

2. Phương pháp luận bạn có thể giải thích

Một công cụ tốt cho phép bạn:

Sắp xếp các lời nhắc theo chủ đề + mục đích (không chỉ là một danh sách công việc dài)

Theo dõi các biến thể của prompt (để kết quả của bạn không chỉ là một cụm từ ngẫu nhiên)

Tách biệt các yêu cầu thương hiệu và không thương hiệu để báo cáo chính xác.

3. Trích dẫn + bằng chứng cấp nguồn (không chỉ là "đề cập")

Các đề cập là quan trọng—nhưng điều thực sự quan trọng là:

Nguồn tham khảo nào đã được trích dẫn

URL/trang nào đã được trích dẫn

Dù AI đang lấy dữ liệu từ trang web của bạn hay các nguồn bên thứ ba (Reddit, phương tiện truyền thông, đối thủ cạnh tranh)

4. Phát hiện thay đổi giúp bạn tiết kiệm công việc chụp ảnh chụp màn hình

Bạn muốn nhận thông báo cho:

Số lần đề cập bị mất/thêm

Đổi chỗ trích dẫn (bạn → đối thủ cạnh tranh)

Giao diện mới của AI Overviews trên các truy vấn ưu tiên. Nếu công cụ không thể đánh dấu những thay đổi, việc báo cáo sẽ phải thực hiện thủ công.

5. Hướng dẫn chi tiết cho từng trang mà nhóm của bạn có thể triển khai

Các công cụ tốt nhất không chỉ báo cáo “bạn đã giảm”. Chúng chỉ ra:

Các trang cần cập nhật (phần nội dung mỏng, thực thể thiếu, tóm tắt yếu)

Rào cản kỹ thuật (quét/chỉ mục/truy cập bot AI)

Khoảng trống nội dung theo cụm

6. Báo cáo hiệu quả cho các bên liên quan

Tìm kiếm:

Các chế độ xem có thể xuất (PDF/CSV)

Không gian Làm việc cho nhóm/khách hàng

Dòng thời gian lịch sử (đường xu hướng > ví dụ cụ thể)

7. Quản trị + kiểm soát trình thu thập dữ liệu (ưu đãi dành cho doanh nghiệp)

Nếu bạn hoạt động trên quy mô lớn, hãy ưu tiên các tùy chọn hỗ trợ hướng dẫn robots.txt / llms.txt, nhật ký kiểm tra và kiểm soát truy cập.

8, Giá cả không làm bạn phải trả thêm khi thêm các lệnh

Lưu ý các giới hạn yêu cầu/mô hình tín dụng có thể làm tăng chi phí khi bạn thêm:

Nhiều bộ truy vấn hơn

Hỗ trợ nhiều khu vực/ngôn ngữ

Nhiều đối thủ cạnh tranh/thương hiệu

Quy tắc nhanh: Nếu một công cụ không thể hiển thị nguồn gốc của câu trả lời AI và giúp bạn chuyển đổi điều đó thành Danh sách công việc cần ưu tiên khắc phục, đó là theo dõi - không phải tối ưu hóa.

ClickUp: Chọn những gì bạn cần, không phải những gì bạn hối tiếc

Khi bạn đã xác định được các nền tảng cần theo dõi — và có bằng chứng nguồn tin đáng tin cậy để bảo vệ — bước tiếp theo là biến những thông tin đó thành hành động nhất quán.

Chuyển sang sử dụng các giải pháp thay thế cho Profound AI có thể giống như việc thay đổi ứng dụng camera trên điện thoại giữa chừng khi đang chụp ảnh. Mục tiêu không phải là thu thập thêm ảnh chụp màn hình. Mục tiêu là thu thập dữ liệu hiển thị sạch sẽ, có thể bảo vệ được về vị trí xuất hiện của thương hiệu trong các bản tóm tắt AI, câu trả lời do AI tạo ra và các phản hồi AI khác trên các nền tảng AI chính.

Đó là lý do tại sao các giải pháp thay thế Profound AI quan trọng. Sự kết hợp đúng đắn của các công cụ GEO nên giúp bạn theo dõi khả năng hiển thị của AI, phát hiện các truy vấn tìm kiếm kích hoạt sự thay đổi và kết nối tối ưu hóa nội dung với kết quả mà bạn có thể báo cáo một cách tự tin. Khi đã biết điều gì đang hoạt động, bước tiếp theo của bạn rất đơn giản: tạo ra nhiều hơn, sửa chữa những gì còn thiếu và tiếp tục thử nghiệm.

Nếu bạn muốn có một nền tảng làm việc hiệu quả cho các thí nghiệm GEO, ClickUp giúp bạn ghi chép bằng chứng, phân công các bước tiếp theo và đảm bảo mọi cập nhật đều được kết nối với công việc liên quan.

Bạn còn chần chừ gì nữa? Đăng ký ClickUp ngay hôm nay để có quy trình làm việc GEO tốt hơn. ✨️