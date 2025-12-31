10 Công cụ Quản lý Tiếp tục Hoạt động Kinh doanh Tốt Nhất

Theo Khảo sát Quản lý Rủi ro Toàn cầu 2025 của Aon, gián đoạn kinh doanh được xếp hạng là rủi ro toàn cầu thứ 2 đối với các tổ chức vào năm 2025. Tuy nhiên, phần lớn các nhóm vẫn coi kế hoạch liên tục kinh doanh như một yêu cầu tuân thủ. Họ cập nhật nó một lần mỗi năm, rồi quên đi.

Một công cụ quản lý liên tục kinh doanh có thể giúp ích. Thay vì để các kế hoạch bị bỏ quên, nó tự động hóa việc đánh giá rủi ro và cập nhật chúng theo thời gian thực.

Hướng dẫn này giới thiệu 10 công cụ quản lý liên tục kinh doanh để giúp bạn chuẩn bị, phản ứng và phục hồi sau các sự cố gián đoạn. Dù bạn cần một nền tảng BCM chuyên dụng hay một không gian làm việc linh hoạt tích hợp kế hoạch liên tục vào hoạt động hàng ngày, bạn sẽ tìm thấy giải pháp phù hợp tại đây.

Phần mềm quản lý liên tục kinh doanh là gì?

Phần mềm quản lý liên tục hoạt động kinh doanh (BCM) giúp tổ chức của bạn lập kế hoạch, phản ứng và phục hồi sau bất kỳ sự cố gián đoạn nào — dù đó là thảm họa thiên nhiên, tấn công mạng hay sự cố chuỗi cung ứng.

Các công cụ này tập trung các kế hoạch ứng phó khủng hoảng của bạn bằng cách:

Tự động hóa giao tiếp

Đang theo dõi các công việc phục hồi, và

Cung cấp cho bạn chế độ xem thời gian thực về khả năng phục hồi của tổ chức.

Các loại phần mềm quản lý liên tục hoạt động kinh doanh

Các giải pháp BCM hiện đại được chia thành hai loại chính. Một số là các nền tảng doanh nghiệp chuyên dụng có khung đánh giá rủi ro tích hợp như ISO 22301.

Tuy nhiên, nhiều nhóm—đặc biệt là trong các bộ phận sản phẩm, kỹ thuật và vận hành—lại thu được nhiều giá trị hơn từ một công cụ quản lý công việc linh hoạt. Việc tích hợp kế hoạch liên tục vào các quy trình làm việc hàng ngày giúp các nhóm này luôn sẵn sàng mà không cần nỗ lực thêm.

Chúng tôi sẽ giới thiệu cả hai loại công cụ này trong bài viết này.

👀 Bạn có biết? Thời tiết cực đoan đã trở thành nguyên nhân hàng đầu gây gián đoạn kinh doanh vào năm 2025, vượt qua các cuộc tấn công mạng.

Dưới đây là so sánh nhanh về các công cụ quản lý khả năng phục hồi tốt nhất trước khi chúng ta tìm hiểu chi tiết về chúng:

Công cụ Phù hợp nhất cho Tính năng chính Giá cả* ClickUp Các nhóm muốn quản lý công việc thống nhất với các quy trình BCM có thể tùy chỉnh ClickUp Docs cho tài liệu kế hoạch, ClickUp Automations cho các tác vụ tự động hóa khi có sự cố, ClickUp Dashboards cho theo dõi trạng thái thời gian thực, ClickUp Brain cho các tóm tắt được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo. Miễn phí vĩnh viễn; có sẵn tùy chỉnh cho doanh nghiệp. Quản lý Rủi ro Fusion Các tổ chức doanh nghiệp cần giải pháp Quản lý Tiếp tục Hoạt động (BCM) chuyên biệt kết hợp với phân tích rủi ro. Quản lý rủi ro tích hợp, phân tích tác động kinh doanh, quản lý khủng hoảng, giám sát rủi ro từ bên thứ ba Giá cả tùy chỉnh LogicManager Các doanh nghiệp vừa và nhỏ đang tìm kiếm một phương pháp quản lý liên tục kinh doanh (BCM) dựa trên rủi ro. Nền tảng quản lý rủi ro doanh nghiệp, quy trình BIA, tài liệu hướng dẫn phục hồi, quản lý các bài tập thực hành. Giá cả tùy chỉnh Everbridge Các tổ chức ưu tiên thông báo khẩn cấp và giao tiếp trong tình huống khẩn cấp Quản lý sự kiện quan trọng, thông báo hàng loạt, cảnh báo IT, trung tâm điều khiển trực quan Giá cả tùy chỉnh Archer Các doanh nghiệp cần quản lý liên tục hoạt động tích hợp với GRC Quản lý rủi ro tích hợp, quản lý chính sách, tuân thủ quy định, khả năng phục hồi kinh doanh Giá cả tùy chỉnh Riskonnect Các tổ chức muốn sử dụng dịch vụ quản lý BCM được quản lý với phần mềm Nền tảng BC trên đám mây, dịch vụ quản lý, phát triển kế hoạch, hỗ trợ tổ chức diễn tập. Giá cả tùy chỉnh ServiceNow Các tổ chức tập trung vào công nghệ thông tin (IT) có hệ sinh thái ServiceNow hiện có Tích hợp ITSM, tự động hóa phân tích tác động kinh doanh, kế hoạch phục hồi, quản lý kiểm toán. Giá cả tùy chỉnh Quantivate Các tổ chức tài chính và ngành công nghiệp được quy định Quản lý liên tục kinh doanh tập trung vào tuân thủ, quản lý nhà cung cấp, nhật ký kiểm tra, báo cáo tuân thủ quy định. Giá cả tùy chỉnh ParaSolution Các tổ chức Canada và những tổ chức cần hỗ trợ song ngữ Giao diện song ngữ, quản lý kế hoạch, lịch trình tập huấn, kiểm soát tài liệu Giá cả tùy chỉnh SAI360 Các doanh nghiệp toàn cầu cần quản lý tích hợp về Môi trường, Sức khỏe và An toàn (EHS) và Quản lý Rủi ro. Nền tảng tích hợp EHS và quản lý rủi ro, quản lý đào tạo, nội dung tuân thủ quy định, tuân thủ toàn cầu. Giá cả tùy chỉnh

Bạn đã từng áp dụng một công cụ mới nhưng cuối cùng lại gây ra nhiều rắc rối hơn? Nhiều công cụ BCM cũng làm điều tương tự. Kế hoạch nằm trong một ứng dụng, cập nhật trong ứng dụng khác, và các công việc phục hồi lại ở một nơi khác.

73% nhân viên cho biết việc chuyển đổi giữa các ứng dụng ảnh hưởng đến năng suất làm việc của họ. Loại hình " Work Sprawl " này làm chậm phản ứng khi cần thiết nhất.

Các công cụ quản lý liên tục kinh doanh tốt nhất loại bỏ các rào cản, cung cấp cho các nhóm một nguồn thông tin duy nhất cho các kế hoạch, công việc và giao tiếp.

Dưới đây là cách chọn công cụ phù hợp:

Quản lý tài liệu kế hoạch và kiểm soát phiên bản: Bạn nên có thể tạo, lưu trữ và cập nhật các kế hoạch liên tục kinh doanh tại một nơi duy nhất. Mọi người cần biết ai là người chịu trách nhiệm về kế hoạch và luôn thực hiện công việc dựa trên phiên bản mới nhất.

Khả năng phân tích tác động kinh doanh: Công cụ này nên giúp bạn thực hiện Công cụ này nên giúp bạn thực hiện phân tích tác động kinh doanh để xác định các quy trình quan trọng nhất của bạn, xem chúng phụ thuộc vào những gì và quyết định những gì cần khôi phục trước tiên.

Thông báo và nâng cấp tự động hóa: Tìm kiếm Tìm kiếm các thông báo và cảnh báo tự động hóa . Công cụ nên tự động hóa việc phân công công việc ngay khi sự cố được xác định, để những người có trách nhiệm có thể hành động nhanh chóng.

Bảng điều khiển và báo cáo thời gian thực: Bảng điều khiển thời gian thực cung cấp cho lãnh đạo chế độ xem tổng quan về trạng thái phục hồi, tiến độ hoàn thành công việc và phân bổ tài nguyên mà không cần yêu cầu cập nhật thủ công.

Quản lý tập huấn và kiểm tra: Công cụ của bạn nên giúp bạn lên lịch, theo dõi và tạo Công cụ của bạn nên giúp bạn lên lịch, theo dõi và tạo tài liệu kế hoạch cho các bài tập trên bàn và mô phỏng để đảm bảo các kế hoạch của bạn thực sự hoạt động.

Tích hợp với quy trình làm việc hiện có: Kiểm tra mức độ kết nối của công cụ BCM với các hệ thống quản lý dự án, giao tiếp và công nghệ thông tin mà nhóm của bạn đang sử dụng.

Khả năng mở rộng và kiểm soát truy cập: Công cụ nên hỗ trợ các nhóm làm việc từ xa, cung cấp quyền truy cập dựa trên vai trò và hoạt động trên các thiết bị di động để mọi người có thể truy cập thông tin mọi lúc, mọi nơi.

Đội ngũ biên tập của chúng tôi tuân thủ quy trình minh bạch, dựa trên nghiên cứu và không thiên vị nhà cung cấp, vì vậy bạn có thể tin tưởng rằng các đề xuất của chúng tôi dựa trên giá trị thực sự của sản phẩm. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết về cách chúng tôi đánh giá phần mềm tại ClickUp.

Cách chúng tôi đánh giá phần mềm tại ClickUp Nhóm biên tập của chúng tôi tuân thủ quy trình minh bạch, dựa trên nghiên cứu và không thiên vị nhà cung cấp, vì vậy bạn có thể tin tưởng rằng các đề xuất của chúng tôi dựa trên giá trị thực sự của sản phẩm. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết về cách chúng tôi đánh giá phần mềm tại ClickUp.

Dưới đây là cái nhìn chi tiết về các công cụ quản lý liên tục kinh doanh tốt nhất mà bạn có thể thử trong năm nay.

1. ClickUp (Phù hợp nhất cho các nhóm muốn có quy trình quản lý liên tục kinh doanh (BCM) tùy chỉnh và quản lý công việc trong cùng một nền tảng)

Tải ClickUp miễn phí Tích hợp kế hoạch liên tục kinh doanh, công việc phản ứng sự cố và các đề xuất khả năng phục hồi được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI) trong một công cụ duy nhất với ClickUp.

Trong nhiều tổ chức, các kế hoạch liên tục hoạt động được lưu trữ trong các tài liệu riêng biệt so với các công việc phản ứng được quản lý trong các công cụ dự án. Các cập nhật thường được thực hiện trong một công cụ khác—thường là email hoặc trò chuyện.

Với tư cách là không gian làm việc AI tích hợp đầu tiên trên thế giới, ClickUp kết hợp tất cả những điều này lại với nhau. Kế hoạch, công việc, cuộc hội thoại và báo cáo của bạn đều được lưu trữ trong cùng một không gian làm việc mà nhóm của bạn đã sử dụng. Điều đó có nghĩa là khi sự cố xảy ra, không cần phải vội vàng "khởi động" phản ứng. Mọi người đều biết nơi cần đến và việc cần làm.

Kế hoạch liên tục trong ClickUp là các tài liệu ClickUp Docs có thể chỉnh sửa chung. Chúng kết nối trực tiếp với các nhiệm vụ ClickUp, đi kèm với tiến độ theo dõi được, chủ sở hữu chuyên trách và dòng thời gian cụ thể.

Tạo và liên kết các nhiệm vụ ClickUp có thể thực hiện được trong ClickUp tài liệu

Nhờ ClickUp Tự động hóa, khi một sự cố được báo cáo, các quy trình làm việc có thể tự động kích hoạt — phân công các công việc phục hồi, thông báo cho những người liên quan và nâng cấp vấn đề mà không cần theo dõi thủ công.

Trí tuệ nhân tạo (AI) bối cảnh tích hợp sẵn của ClickUp giúp phản hồi nhanh hơn. Trợ lý AI của bạn, ClickUp Brain, truy xuất kiến thức từ không gian làm việc của bạn ngay lập tức. Nhóm có thể đặt câu hỏi đơn giản như “Kế hoạch phản ứng sự cố của chúng ta là gì?” hoặc “Ai chịu trách nhiệm về việc phục hồi nhà cung cấp?” và nhận câu trả lời ngay lập tức từ các kế hoạch và công việc đã được phê duyệt.

Nhận câu trả lời ngay lập tức về các kế hoạch, chính sách và khung khổ khả năng phục hồi kinh doanh cũng như các phản ứng tương ứng bằng cách sử dụng ClickUp Brain.

Các Trợ lý Trí tuệ Nhân tạo (AI) trong ClickUp cũng có thể theo dõi các rủi ro, bước bị bỏ qua hoặc công việc bị đình trệ và nhắc nhở hành động trước khi các vấn đề nhỏ trở nên nghiêm trọng.

Với ClickUp, quản lý liên tục kinh doanh trở thành một phần không thể thiếu trong cách thức công việc hàng ngày – không phải là một tài liệu bạn cập nhật một lần mỗi năm và hy vọng sẽ không bao giờ cần đến.

Các tính năng nổi bật của ClickUp

Vẽ sơ đồ các kịch bản rủi ro, mối quan hệ phụ thuộc và luồng phục hồi một cách trực quan để đồng bộ hóa nhanh chóng với ClickUp Bảng trắng

Theo dõi mức độ ảnh hưởng, mục tiêu thời gian phục hồi (RTO) và mức độ quan trọng của hệ thống trong một chế độ xem duy nhất với các Trường Tùy chỉnh

Cung cấp cho nhóm lãnh đạo của bạn khả năng hiển thị tức thì về tiến độ phục hồi và các điểm nghẽn thông qua các bảng điều khiển ClickUp theo thời gian thực.

Tiêu chuẩn hóa các kế hoạch phản ứng sự cố và quy trình liên tục hoạt động trên các nhóm và khu vực với các mẫu phản ứng rủi ro.

Giới hạn của ClickUp

Không có các mẫu phân tích tác động kinh doanh được xây dựng sẵn dành riêng cho BCM.

Yêu cầu cấu hình ban đầu để cài đặt các quy trình làm việc cụ thể cho quản lý liên tục kinh doanh (BCM).

Giá cả của ClickUp

Đánh giá và nhận xét về ClickUp

G2: 4.7/5 (hơn 10.000 đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (hơn 4.000 đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về ClickUp?

Một người dùng G2 đã xác nhận ClickUp cho khả năng duy trì hoạt động liên tục của họ:

Chúng tôi thực hiện công việc với nhiều khách hàng theo giờ, điều này luôn đòi hỏi phải theo dõi số giờ đã dành cho một dự án tại bất kỳ thời điểm nào. Vì vậy, việc ghi chép giờ làm việc và có thể xem xét các dự án đang diễn ra hoặc đã hoàn thành tạo nên một hệ thống quản lý liên tục hoạt động hiệu quả. ClickUp cho phép chúng tôi đào tạo thành viên mới một cách hiệu quả bằng cách cho phép họ truy cập cơ sở dữ liệu dự án đã hoàn thành và xem tất cả tài liệu đã sản xuất cho từng khách hàng, từ dự án cũ nhất đến mới nhất. Nói một cách đơn giản, chúng tôi chọn ClickUp vì nó phù hợp với phương châm của chúng tôi: Đào tạo, Khả năng mở rộng & Tiếp tục!

Chúng tôi làm việc với nhiều khách hàng theo giờ, điều này luôn đòi hỏi phải theo dõi số giờ đã dành cho một dự án tại bất kỳ thời điểm nào. Vì vậy, việc ghi chép giờ làm việc và có thể xem xét các dự án đang diễn ra hoặc đã hoàn thành tạo nên một hệ thống quản lý liên tục hoạt động hiệu quả. ClickUp cho phép chúng tôi đào tạo thành viên mới một cách hiệu quả bằng cách cho phép họ truy cập cơ sở dữ liệu dự án đã hoàn thành và xem tất cả tài liệu đã sản xuất cho từng khách hàng, từ dự án cũ nhất đến mới nhất. Nói một cách đơn giản, chúng tôi chọn ClickUp vì nó phù hợp với phương châm của chúng tôi: Đào tạo, Khả năng mở rộng & Tiếp tục!

2. Fusion Risk Management (Phù hợp nhất cho các tổ chức doanh nghiệp cần giải pháp BCM chuyên dụng kết hợp với phân tích rủi ro)

qua Fusion Risk Management

Fusion Risk Management là nền tảng quản lý liên tục hoạt động kinh doanh và quản lý rủi ro được thiết kế riêng cho các doanh nghiệp. Hệ thống Fusion Framework của nó kết nối quản lý liên tục hoạt động kinh doanh, phục hồi thảm họa CNTT, quản lý khủng hoảng và rủi ro từ bên thứ ba.

Điểm mạnh của nó nằm ở các khung làm việc và quy trình làm việc được xây dựng sẵn dành cho chuyên gia quản lý liên tục kinh doanh (BCM). Nó cũng nổi trội trong phân tích tác động kinh doanh (BIA). Sử dụng nó để xác định các quy trình quan trọng, vẽ bản đồ phụ thuộc và cài đặt ưu tiên phục hồi một cách dễ dàng.

Các tính năng nổi bật của Fusion Risk Management

Truy cập các quy trình làm việc BIA có cấu trúc để hướng dẫn bạn xác định các quy trình quan trọng, ghi chép các mối quan hệ phụ thuộc và cài đặt mục tiêu thời gian phục hồi (RTOs).

Ưu tiên những gì cần khôi phục trước tiên và phối hợp các hành động ứng phó một cách rõ ràng hơn.

Sử dụng mô-đun quản lý khủng hoảng để có chế độ xem tổng quan về trung tâm chỉ huy, bao gồm phân công công việc, theo dõi trạng thái và giao tiếp với các bên liên quan trong trường hợp xảy ra sự cố.

Dễ dàng tích hợp với các nền tảng quản lý kinh doanh hiện có như ServiceNow, Workday HR và SalesPoint iQ, cùng nhiều nền tảng khác.

Giới hạn của Fusion Risk Management

Giá cả tập trung vào doanh nghiệp có thể quá cao đối với các tổ chức nhỏ hơn.

Việc triển khai yêu cầu cấu hình đáng kể và quản lý thay đổi.

Giá cả của Fusion Risk Management

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Fusion Risk Management

G2: 4.4/5 (140+ đánh giá)

Capterra: 4.5/5 (hơn 50 đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về Fusion Risk Management?

Một người dùng hài lòng chia sẻ:

Công cụ Infusion Uploader dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI) giúp giảm 30% công việc thủ công, từ đó nâng cao hiệu quả trong việc lập kế hoạch liên tục kinh doanh và phục hồi thảm họa.

Công cụ Infusion Uploader dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI) giúp giảm 30% công việc thủ công, từ đó nâng cao hiệu quả trong việc lập kế hoạch liên tục kinh doanh và phục hồi thảm họa.

3. LogicManager (Phù hợp nhất cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ muốn áp dụng phương pháp quản lý liên tục kinh doanh dựa trên rủi ro)

qua LogicManager

LogicManager cung cấp một phương pháp tiếp cận dựa trên rủi ro cho quản lý liên tục kinh doanh. Nó bắt đầu bằng việc giúp các nhóm xác định và đánh giá rủi ro tổ chức, sau đó sử dụng những thông tin đó để hướng dẫn phân tích tác động kinh doanh và lập kế hoạch liên tục. Bằng cách liên kết các kế hoạch phục hồi trực tiếp với các rủi ro và phụ thuộc thực tế, LogicManager giúp BCM tập trung vào những gì thực sự có thể gây gián đoạn cho doanh nghiệp - chứ không chỉ đáp ứng các yêu cầu tuân thủ.

Bạn có thể tùy chỉnh các danh mục rủi ro và thang đo tác động theo nhu cầu của mình. Bạn cũng nhận được báo cáo tuân thủ với nhật ký kiểm tra cho toàn bộ vòng đời chương trình quản lý liên tục kinh doanh (BCM).

Các tính năng nổi bật của LogicManager

Xây dựng kế hoạch liên tục kinh doanh dựa trên các nguyên tắc quản lý rủi ro doanh nghiệp, đảm bảo các kế hoạch giải quyết các mối đe dọa nghiêm trọng nhất.

Truy cập các quy trình làm việc từng bước để thực hiện phân tích tác động kinh doanh (BIA), ghi chép các quy trình quan trọng và phát triển chiến lược phục hồi.

Sử dụng các công cụ tích hợp sẵn để lập kế hoạch, thực hiện và ghi chép các bài tập phục hồi, bao gồm lên lịch các bài tập mô phỏng trên bàn và đang theo dõi các hoạt động khắc phục.

Giới hạn của LogicManager

Cách tiếp cận tập trung vào rủi ro có thể cảm thấy lạ lẫm đối với các nhóm quen với các công cụ tập trung vào kế hoạch.

Để đạt được giá trị tối đa, cần cam kết áp dụng phương pháp luận của LogicManager.

Giao diện người dùng có thể gây nhầm lẫn và khó chịu.

Giá cả của LogicManager

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về LogicManager

G2: 4.3/5 (hơn 100 đánh giá)

Capterra: 4.5/5 (20+ đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về LogicManager?

Một người dùng chia sẻ trên G2:

Tôi đánh giá cao việc LogicManager tập trung tất cả các rủi ro của chúng tôi vào một hệ thống duy nhất, điều này rất hữu ích và giúp tập trung quản lý rủi ro trên toàn tổ chức… Khả năng giao tiếp và hợp tác mà nó mang lại giữa các bộ phận thông qua việc chia sẻ thông tin cập nhật là đáng khen ngợi.

Tôi đánh giá cao việc LogicManager tập trung tất cả các rủi ro của chúng tôi vào một hệ thống duy nhất, điều này rất hữu ích và giúp tập trung quản lý rủi ro trên toàn tổ chức… Khả năng giao tiếp và hợp tác mà nó mang lại giữa các bộ phận thông qua việc chia sẻ thông tin cập nhật là đáng khen ngợi.

📚 Xem thêm: Phần mềm Quản lý Rủi ro Doanh nghiệp

4. Everbridge 360 (Phù hợp nhất cho các tổ chức ưu tiên giao tiếp trong tình huống khẩn cấp)

qua Everbridge 360

Everbridge là một nền tảng quản lý sự kiện quan trọng. Nó tập trung vào giao tiếp và phối hợp trong tình huống khẩn cấp theo thời gian thực. Trong khi nhiều công cụ BCM tập trung vào kế hoạch, Everbridge nổi bật với khả năng quản lý sự cố chủ động.

Hệ thống thông báo hàng loạt của nó có thể tiếp cận các nhóm lớn một cách nhanh chóng qua SMS, cuộc gọi thoại và email, giúp các nhóm chia sẻ thông tin cập nhật, đưa ra hướng dẫn và duy trì sự đồng bộ khi tốc độ là yếu tố quan trọng nhất. Trong tình huống khẩn cấp, khả năng giao tiếp nhanh chóng này có thể là yếu tố quyết định giữa một phản ứng có tổ chức và tình trạng hỗn loạn hoàn toàn.

Các tính năng nổi bật của Everbridge 360

Liên hệ với nhiều người qua nhiều kênh khác nhau, với tính năng đang theo dõi xác nhận và giao tiếp hai chiều.

Giữ liên lạc với bảng điều khiển thời gian thực hiển thị trạng thái sự cố, địa điểm của nhóm phản ứng và tiến độ hoàn thành công việc trong thời gian khủng hoảng đang diễn ra.

Tích hợp với các công cụ giám sát CNTT để tự động cảnh báo kỹ sư trực ca khi các hệ thống quan trọng gặp sự cố.

Giới hạn của Everbridge 360

Tập trung nhiều hơn vào giao tiếp phản ứng hơn là kế hoạch và tài liệu.

Giá cao cấp phản ánh các tính năng cấp doanh nghiệp.

Giá cả của Everbridge 360

Giá cả được tùy chỉnh dựa trên số lượng người dùng và các mô-đun.

Đánh giá và nhận xét về Everbridge 360

G2: 4.5/5 (hơn 250 đánh giá)

Capterra: Không đủ đánh giá

Người dùng thực tế nói gì về Everbridge 360?

Một người đánh giá trên G2 khen ngợi công cụ này:

Điều tôi đánh giá cao nhất ở Everbridge, ngoài các tính năng phản ứng nhanh cho các sự kiện quan trọng và tin nhắn hàng loạt, là khả năng phân đoạn và định tuyến của nó. Chúng hoạt động hoàn hảo, cho phép tôi thông báo chỉ cho nhân viên liên quan mỗi khi nhận được cảnh báo.

Điều tôi đánh giá cao nhất ở Everbridge, ngoài các tính năng phản ứng nhanh cho các sự kiện quan trọng và tin nhắn hàng loạt, là khả năng phân đoạn và định tuyến của nó. Chúng hoạt động hoàn hảo, cho phép tôi thông báo chỉ cho nhân viên liên quan mỗi khi nhận được cảnh báo.

5. Archer (Phù hợp nhất cho các doanh nghiệp cần tích hợp quản lý tuân thủ và rủi ro (GRC) vào kế hoạch liên tục kinh doanh)

qua Archer

Archer cung cấp một nền tảng quản trị, rủi ro và tuân thủ (GRC) tích hợp với khả năng quản lý liên tục hoạt động kinh doanh mạnh mẽ. Nền tảng này được thiết kế cho các tổ chức lớn muốn tích hợp kế hoạch liên tục hoạt động kinh doanh vào chương trình quản lý rủi ro và tuân thủ tổng thể.

Archer kết nối quản lý liên tục kinh doanh với các lĩnh vực như rủi ro hoạt động, rủi ro từ bên thứ ba và tuân thủ quy định. Điều này giúp các nhóm có chế độ xem tổng quan về cách các sự cố gián đoạn ảnh hưởng đến bức tranh rủi ro tổng thể, thay vì quản lý liên tục kinh doanh một cách độc lập.

Các tính năng nổi bật của Archer

Tạo báo cáo hàng ngày, hàng tuần và hàng tháng về tuân thủ rủi ro.

Xây dựng khung tuân thủ trực quan với các quy trình tiêu chuẩn (SOPs) và bản đồ quy trình.

Lập tài liệu, quản lý phiên bản và phân phối chính sách liên tục với quy trình phê duyệt và đang theo dõi xác nhận.

Giới hạn của Archer

Người dùng cho biết một số mô-đun có thể khó cài đặt và sử dụng.

Phù hợp nhất cho các doanh nghiệp lớn có nhóm GRC chuyên trách.

Giá cả của Archer

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét của Archer

G2: 3. 6/5 (20+ đánh giá)

Capterra: Không đủ đánh giá

Người dùng thực tế nói gì về Archer?

Một người dùng chia sẻ trên Capterra:

Giống như đánh giá bảo mật, nó có thể được tùy chỉnh để bao gồm mô-đun đánh giá và thực hiện các công việc như gửi email và cảnh báo một cách dễ dàng. Nhìn chung, đây là một công cụ rất hữu ích và khả năng tùy chỉnh để phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp giúp nó có lợi thế.

Giống như đánh giá bảo mật, nó có thể được tùy chỉnh để bao gồm mô-đun đánh giá và thực hiện các công việc như gửi email và cảnh báo một cách dễ dàng. Nhìn chung, đây là một công cụ rất hữu ích và khả năng tùy chỉnh để phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp giúp nó có lợi thế.

6. Riskonnect (Phù hợp nhất cho các tổ chức muốn sử dụng dịch vụ quản lý BCM được quản lý kèm phần mềm)

qua Riskonnect

Riskonnect cung cấp sự kết hợp độc đáo giữa phần mềm BCM và dịch vụ quản lý. Nền tảng BC in the Cloud của họ cung cấp công nghệ. Và nhóm tư vấn của họ giúp bạn xây dựng, duy trì và kiểm tra chương trình liên tục của mình.

Phương pháp kết hợp này là lựa chọn lý tưởng cho các tổ chức cần một chương trình quản lý liên tục kinh doanh (BCM) hoàn thiện nhưng thiếu chuyên môn hoặc nguồn lực nội bộ để xây dựng. Riskonnect về cơ bản hoạt động như một phần mở rộng của nhóm của bạn.

Các tính năng nổi bật của Riskonnect

Truy cập tất cả dữ liệu về rủi ro của tổ chức bạn tại một nơi duy nhất.

Nhận các bảng điều khiển chi tiết và thông tin hữu ích để giải quyết rủi ro gián đoạn kinh doanh nhanh chóng hơn.

Tạo biểu mẫu tùy chỉnh và tự động hóa việc mục nhập dữ liệu thủ công.

Giới hạn của Riskonnect

Khả năng tùy chỉnh rộng rãi có thể vừa là ưu điểm vừa là nhược điểm của công cụ.

Dịch vụ quản lý tạo ra chi phí liên tục ngoài phí cấp phép phần mềm.

Giá cả của Riskonnect

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét của Riskonnect

G2: 4. 1/5 (30+ đánh giá)

Capterra: Không đủ đánh giá

Người dùng thực tế nói gì về Riskonnect?

Một người dùng G2 chia sẻ phản hồi trái chiều:

Sự kết hợp giữa IRM và Phân tích Dữ liệu đã tạo ra một nền tảng tuyệt vời, kết hợp dữ liệu khiếu nại và dữ liệu kinh doanh để tạo ra giá trị cho các bên liên quan bên ngoài và bên trong… Việc tùy chỉnh nền tảng này vừa mang lại lợi ích vừa là rào cản cho việc triển khai giải pháp một cách dễ dàng.

Sự kết hợp giữa IRM và Phân tích Dữ liệu đã tạo ra một nền tảng tuyệt vời, kết hợp dữ liệu khiếu nại và dữ liệu kinh doanh để tạo ra giá trị cho các bên liên quan bên ngoài và bên trong… Việc tùy chỉnh nền tảng này vừa mang lại lợi ích vừa là rào cản cho việc triển khai giải pháp một cách dễ dàng.

7. ServiceNow Business Continuity Management (Phù hợp nhất cho các tổ chức tập trung vào CNTT đã có hệ sinh thái ServiceNow sẵn có)

qua ServiceNow Quản lý Tiếp tục Hoạt động Kinh doanh

ServiceNow Business Continuity Management được xây dựng trên nền tảng ServiceNow. Điều này khiến nó trở thành lựa chọn tự nhiên cho các tổ chức đã sử dụng ServiceNow cho quản lý dịch vụ CNTT (ITSM). Sự tích hợp chặt chẽ này có nghĩa là kế hoạch phục hồi thảm họa CNTT của bạn sẽ kết nối trực tiếp với cơ sở dữ liệu cấu hình (CMDB) và quy trình quản lý sự cố của bạn.

Dễ dàng tự động hóa phân tích tác động kinh doanh bằng cách lấy dữ liệu từ triển khai ServiceNow hiện có của bạn. Tự động xác định các ứng dụng hỗ trợ các quy trình kinh doanh quan trọng và tính toán tác động của việc chúng không khả dụng.

Các tính năng nổi bật của ServiceNow Business Continuity Management

Xây dựng các quy trình tự động hóa cho quản lý liên tục hoạt động kinh doanh, phục hồi hệ thống CNTT và nhiều hơn nữa trên một nền tảng tích hợp duy nhất.

Tự động kích hoạt các công việc phục hồi và chạy các quy trình khi phát hiện sự cố.

Sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để có được câu trả lời thông minh ngay trong tầm tay.

Giới hạn của ServiceNow trong quản lý liên tục hoạt động kinh doanh

Yêu cầu nền tảng ServiceNow, điều này có thể không phù hợp nếu bạn chưa phải là khách hàng của ServiceNow.

Tập trung nhiều hơn vào khôi phục thảm họa CNTT hơn là quản lý liên tục hoạt động kinh doanh trên toàn doanh nghiệp.

Giá dịch vụ Quản lý Tiếp tục Hoạt động Kinh doanh của ServiceNow

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Quản lý Tiếp tục Hoạt động Kinh doanh của ServiceNow

G2: Không đủ đánh giá

Capterra: Không đủ đánh giá

8. Quantivate (Phù hợp nhất cho các tổ chức tài chính và ngành công nghiệp được quy định)

qua Quantivate

Quantivate là nền tảng quản lý liên tục kinh doanh (BCM) và quản lý rủi ro dành cho các tổ chức tài chính và các ngành công nghiệp được quy định chặt chẽ khác. Nền tảng này giúp dễ dàng đáp ứng các yêu cầu tuân thủ, với các quy trình làm việc đã được cấu hình sẵn cho báo cáo tuân thủ và quản lý kiểm toán.

Nó đặc biệt mạnh mẽ trong quản lý nhà cung cấp và đánh giá rủi ro bên thứ ba. Đây là những vấn đề quan trọng đối với các ngân hàng và hợp tác xã tín dụng phải tuân thủ sự giám sát quy định đối với chuỗi cung ứng của họ.

Các tính năng nổi bật của Quantivate

Thực hiện đánh giá rủi ro của bên thứ ba và xác minh kế hoạch liên tục kinh doanh cho các nhà cung cấp.

Giữ lại các bản ghi kiểm tra chi tiết và truy cập các mẫu báo cáo tuân thủ quy định.

Tạo, lưu trữ và cập nhật các kế hoạch quản lý liên tục và quản lý khủng hoảng tại một nơi duy nhất.

Giới hạn của Quantivate

Tập trung vào các ngành cụ thể có thể giới hạn sự hấp dẫn đối với các tổ chức ngoài các ngành được quy định.

Giá cả của Quantivate

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét của Quantivate

G2: Không đủ đánh giá

Capterra: Không đủ đánh giá

9. ParaSolution (Phù hợp nhất cho các tổ chức cần hỗ trợ song ngữ)

via premiercontinuum

ParaSolution là nhà cung cấp phần mềm quản lý liên tục kinh doanh (BCM) của Canada, cung cấp nền tảng song ngữ (Tiếng Anh/Tiếng Pháp). Đây là lựa chọn lý tưởng cho các công ty hoạt động tại Canada hoặc các môi trường đa ngôn ngữ khác.

Các công cụ này áp dụng phương pháp tiếp cận đơn giản cho quản lý liên tục hoạt động kinh doanh (BCM), tập trung vào quản lý kế hoạch, lịch trình diễn tập và kiểm soát tài liệu — mà không có sự phức tạp của các nền tảng doanh nghiệp lớn.

Các tính năng nổi bật của ParaSolution

Nhận các mẫu tài liệu có cấu trúc để lập kế hoạch liên tục kinh doanh, kèm theo kiểm soát phiên bản và quy trình phê duyệt.

Lập lịch, theo dõi và ghi chép các bài tập và thử nghiệm phục hồi.

Giới hạn của ParaSolution

Bộ tính năng nhỏ hơn so với các nền tảng doanh nghiệp.

Có ít tùy chọn tích hợp hơn.

Giá cả của ParaSolution

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét của ParaSolution

G2: Không đủ đánh giá

Capterra: Không đủ đánh giá

10. SAI360 (Phù hợp nhất cho các doanh nghiệp toàn cầu cần quản lý tích hợp về an toàn, sức khỏe và môi trường (EHS) cùng quản lý rủi ro)

qua SAI360

SAI360 là một nền tảng quản lý môi trường, sức khỏe, an toàn (EHS) và rủi ro toàn diện, bao gồm các tính năng quản lý liên tục hoạt động kinh doanh. Nền tảng này được thiết kế cho các doanh nghiệp toàn cầu cần quản lý BCM cùng với các lĩnh vực rủi ro vận hành khác.

Điểm mạnh của nền tảng GRC này là tính toàn diện – bạn có thể quản lý mọi thứ từ báo cáo sự cố, quản lý đào tạo đến lập kế hoạch liên tục kinh doanh trong một hệ thống duy nhất.

Các tính năng nổi bật của SAI360

Kết hợp quản lý liên tục kinh doanh với tuân thủ môi trường, quản lý an toàn và rủi ro hoạt động.

Triển khai các mô-đun đào tạo để đảm bảo nhóm của bạn hiểu rõ vai trò của mình trong kế hoạch liên tục kinh doanh.

Truy cập nội dung quy định và đang theo dõi tuân thủ cho nhiều khu vực pháp lý.

Giới hạn của SAI360

Người dùng cho biết các trang web và báo cáo nặng có thể mất nhiều thời gian để tải.

Nhiều người dùng chia sẻ trải nghiệm không lý tưởng khi sử dụng dịch vụ hỗ trợ khách hàng.

Giá cả của SAI360

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về SAI360

G2: 4. 1/5 (100+ đánh giá)

Capterra: Không đủ đánh giá

Người dùng thực tế nói gì về SAI360?

Một đánh giá trên G2 cho biết:

Nó có bảng điều khiển báo cáo và phân tích trực quan, giúp nâng cao nhận thức về rủi ro. Nó có khả năng mở rộng và linh hoạt cao, phù hợp với mọi kích thước doanh nghiệp và đảm bảo tỷ suất hoàn vốn cao.

Nó có bảng điều khiển báo cáo và phân tích trực quan, giúp nâng cao nhận thức về rủi ro. Nó có khả năng mở rộng và linh hoạt cao, phù hợp với mọi kích thước doanh nghiệp và đảm bảo tỷ suất hoàn vốn cao.

Tích hợp Quản lý Tiếp tục Hoạt động Kinh doanh vào Quy trình Làm việc Hàng ngày của Bạn với ClickUp

Kế hoạch liên tục kinh doanh tốt nhất là kế hoạch mà nhóm của bạn thực sự sử dụng. Không phải là một tài liệu bị lãng quên. Và chắc chắn không phải là một hệ thống chuyên biệt mà nhóm của bạn chỉ mở ra trong các buổi diễn tập.

ClickUp đưa quản lý liên tục kinh doanh vào không gian làm việc mà nhóm của bạn đã sử dụng hàng ngày. Bạn ghi chép kế hoạch của mình trong ClickUp Docs. Bạn giao nhiệm vụ phục hồi với ClickUp Tasks. Bạn tự động hóa phản ứng sự cố với ClickUp Automations. Và bạn theo dõi tiến độ phục hồi với ClickUp Bảng điều khiển.

Khi sự cố xảy ra, nhóm của bạn không cần phải học cách sử dụng công cụ mới trong tình huống áp lực. Họ có thể phản ứng bằng cách sử dụng cùng một nền tảng mà họ đã sử dụng cho mọi dự án, với tất cả thông tin cần thiết ngay trong tầm tay.

Đừng coi quản lý liên tục kinh doanh như một yêu cầu tuân thủ đơn thuần. Hãy biến nó thành một phần của công việc của nhóm.

Xây dựng một chương trình quản lý liên tục kinh doanh thực sự sẵn sàng khi bạn cần. Bắt đầu sử dụng ClickUp ngay hôm nay.

Câu hỏi thường gặp

Phần mềm quản lý liên tục kinh doanh tập trung vào việc chuẩn bị và phản ứng với các sự cố. Nó giúp các nhóm lập kế hoạch cho những việc cần làm khi sự cố xảy ra. Các công cụ quản lý dự án tập trung vào công việc hàng ngày như công việc, thời hạn và hợp tác. Các công cụ BCM được thiết kế cho tình huống khẩn cấp, trong khi các công cụ quản lý dự án được thiết kế cho hoạt động bình thường.

Đúng vậy. Các nhóm nhỏ thường dễ bị ảnh hưởng bởi sự gián đoạn hơn vì họ có ít nhân lực và sao lưu. Phần mềm BCM giúp họ lập kế hoạch trước, phân công trách nhiệm rõ ràng và phục hồi nhanh chóng mà không gây ra hỗn loạn. Ngay cả những kế hoạch đơn giản cũng có thể tạo ra sự khác biệt lớn khi có sự cố bất ngờ xảy ra.

Kế hoạch quản lý liên tục kinh doanh bao gồm cách toàn bộ doanh nghiệp duy trì hoạt động trong trường hợp gián đoạn. Phục hồi thảm họa tập trung chủ yếu vào việc khôi phục hệ thống CNTT và dữ liệu. Phục hồi thảm họa là một phần của quản lý liên tục kinh doanh, nhưng kế hoạch liên tục kinh doanh còn xem xét con người, quy trình, nhà cung cấp và giao tiếp.

Hầu hết các tổ chức nên kiểm tra kế hoạch của mình ít nhất một lần mỗi năm. Các hệ thống quan trọng hoặc các nhóm có rủi ro cao có thể kiểm tra thường xuyên hơn. Việc kiểm tra định kỳ giúp các nhóm phát hiện lỗ hổng, cập nhật kế hoạch và đảm bảo mọi người đều biết việc cần làm trước khi sự cố thực sự xảy ra.