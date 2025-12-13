Cách tích hợp CRM với WhatsApp để tự động hóa các cuộc hội thoại

Với hơn ba tỷ người sử dụng WhatsApp mỗi tháng, không có gì ngạc nhiên khi các doanh nghiệp muốn tiếp cận khách hàng tại nơi họ đã đang trò chuyện.

Tuy nhiên, đối với các nhóm bán hàng, tiếp thị và hỗ trợ, các trò chuyện WhatsApp thường được lưu trữ ở một nơi khác so với CRM. Điều này có nghĩa là các hoạt động theo dõi có thể bị bỏ sót và không ai có thể nhìn thấy toàn bộ bối cảnh của một cuộc hội thoại với khách hàng.

Hầu hết các hệ thống CRM đều quản lý quy trình bán hàng và lưu trữ dữ liệu khách hàng tốt, nhưng thường thiếu khả năng xử lý các cuộc hội thoại thời gian thực với khách hàng và quản lý các cuộc trò chuyện trên WhatsApp.

Bằng cách tích hợp API WhatsApp Business của bạn với CRM, bạn có thể xử lý tin nhắn WhatsApp tức thì, gửi tin nhắn tự động hóa và đảm bảo các hoạt động theo dõi không bị lạc trong hộp thư đến quá tải.

Hướng dẫn này sẽ hướng dẫn bạn từng bước về việc tích hợp CRM với WhatsApp, giúp bạn tự động hóa các cuộc hội thoại và duy trì mọi điểm tiếp xúc được kết nối trong một không gian làm việc duy nhất.

🧠 Bạn có biết: Nghiên cứu nội bộ của Meta cho thấy người tiêu dùng ngày càng phụ thuộc vào tin nhắn kinh doanh để khám phá sản phẩm và hoàn thành giao dịch, coi đây là cách tiện lợi và trực tiếp hơn để giao tiếp với các thương hiệu.

Tại sao nên tích hợp WhatsApp với hệ thống CRM của bạn?

Khi khách hàng có câu hỏi, họ không muốn phải chờ đợi câu trả lời bị chôn vùi trong chủ đề email. Họ muốn nhận được câu trả lời nhanh chóng, ngay tại nơi họ đang trò chuyện.

Đó là lý do tại sao việc tích hợp WhatsApp vào CRM có thể hoàn toàn thay đổi cách bạn kinh doanh 🚀.

Movistar là một ví dụ điển hình về cách thức này hoạt động trong thực tế. Đối mặt với thách thức trong việc quảng bá mạng lưới cáp quang tại các khu vực nơi bán hàng trực tiếp và gọi điện thoại ngẫu nhiên là phương thức thông thường, Movistar đã chuyển sang sử dụng WhatsApp để tiếp cận khách hàng nhanh chóng và cá nhân hóa hơn.

Bằng cách gửi các ưu đãi dịch vụ internet tùy chỉnh trực tiếp đến khách hàng hiện tại qua WhatsApp, Movistar đã giúp người dùng dễ dàng kiểm tra tính khả dụng và đặt lịch lắp đặt.

Luồng tự động hóa mượt mà này đã giúp họ giảm chi phí thu hút khách hàng xuống 70% và tăng gấp ba lần tỷ lệ doanh số qua WhatsApp.

Tóm lại, việc tích hợp WhatsApp với CRM giúp nhóm của bạn luôn tổ chức và sẵn sàng xây dựng niềm tin tại mọi điểm tiếp xúc:

Tích hợp các cuộc trò chuyện trên WhatsApp, Facebook Messenger và nhiều nền tảng khác vào một hệ thống CRM, giúp nhóm bán hàng và đội ngũ hỗ trợ khách hàng không bao giờ bỏ lỡ bất kỳ tin nhắn nào.

Sử dụng trả lời tự động, mẫu tin nhắn và quy trình làm việc thông minh để xử lý các câu hỏi thường gặp và theo dõi, giải phóng thời gian cho các truy vấn phức tạp.

Giữ mọi cuộc trò chuyện, đơn đặt hàng và chi tiết trong một nơi duy nhất để cung cấp phản hồi tùy chỉnh và xây dựng mối quan hệ khách hàng mạnh mẽ hơn mỗi lần.

Tính năng mẫu nổi bật Nếu bạn đang bắt đầu từ đầu, mẫu CRM ClickUp Simple miễn phí cung cấp cho bạn một cấu trúc sẵn có cho danh bạ, giao dịch và hoạt động. Nó tập trung tất cả dữ liệu khách hàng của bạn, như ghi chú, công việc được kích hoạt bởi WhatsApp và các hoạt động theo dõi, giúp bạn không cần phải xây dựng các chế độ xem CRM từ đầu. Tải mẫu miễn phí Nâng cao chiến lược CRM của bạn với Mẫu CRM Đơn giản của ClickUp.

Lợi ích của việc tích hợp WhatsApp và CRM

Một hệ thống CRM tích hợp WhatsApp tốt mang lại phản hồi nhanh hơn, quy trình làm việc mượt mà hơn và mối quan hệ khách hàng tốt hơn. Dưới đây là những lợi ích chính:

✅ Giao tiếp WhatsApp tức thì, thời gian thực giúp tiếp thị qua tin nhắn trở nên nhanh chóng, tự nhiên và thân thiện, giảm thiểu thời gian chờ đợi và nâng cao tương tác khách hàng✅ Lưu trữ toàn bộ dữ liệu khách hàng tại một nơi để đội ngũ bán hàng, đội ngũ hỗ trợ và tiếp thị hiểu rõ bối cảnh đằng sau mỗi tin nhắn WhatsApp và trả lời với thông tin cụ thể✅ Tự động hóa quá trình đánh giá khách hàng tiềm năng, gửi tin nhắn tự động và theo dõi bằng mẫu tin nhắn, tiết kiệm thời gian khi xử lý các câu hỏi thường gặp của khách hàng✅ Mở rộng thiết lập WhatsApp Business API để xử lý hàng nghìn tương tác khách hàng mà không làm mất đi sự cá nhân hóa hoặc làm chậm hỗ trợ khách hàng✅ Sử dụng phương tiện đa phương tiện, danh mục sản phẩm và tin nhắn cá nhân hóa ngay trong CRM WhatsApp của bạn, giúp các nhóm của bạn đóng giao dịch nhanh hơn

Các trường hợp sử dụng cho Marketing, Bán hàng và Hỗ trợ

Tích hợp CRM với WhatsApp không chỉ dừng lại ở các cuộc trò chuyện tự động hóa cơ bản.

Nhà tiếp thị có thể gửi tin nhắn và chiến dịch cá nhân hóa trực tiếp trong cuộc trò chuyện WhatsApp để tiếp cận các nhóm khách hàng mục tiêu. Đội ngũ bán hàng có thể quản lý các truy vấn của khách hàng ngay lập tức và duy trì tiến độ giao dịch, trong khi quản lý hỗ trợ có thể giải quyết các truy vấn của khách hàng một cách nhanh chóng mà không cần chuyển đổi công cụ.

Hãy cùng xem một số trường hợp sử dụng thực tế.

1. Xác định khách hàng tiềm năng qua WhatsApp

Không phải mọi khách hàng tiềm năng đều muốn cùng một điều vào cùng một thời điểm. Một số chỉ đang tìm hiểu về bạn, một số đang thu thập thông tin, và một số đã sẵn sàng mua hàng ngay hôm nay.

Một hệ thống CRM hữu ích tích hợp với WhatsApp giúp bạn dễ dàng trò chuyện với tất cả khách hàng và nâng cao trải nghiệm của họ mà không mất thời gian hay bỏ lỡ thông tin quan trọng.

Dưới đây là cách chúng thường được so sánh:

Loại khách hàng tiềm năng Ý nghĩa của điều này MQL Tò mò và khám phá những gì bạn cung cấp SQL Thực sự quan tâm và yêu cầu thông tin chi tiết PQL Đã thử sản phẩm của bạn và sẵn sàng đưa ra quyết định.

Với trò chuyện WhatsApp, bạn có thể tiếp cận khách hàng ở nơi họ thực sự trả lời. Không ai muốn phải chờ đợi hàng ngày cho một email hoặc nhận cuộc gọi từ số lạ. Trò chuyện WhatsApp được mở 98% số lần. Trong dịp lễ, 40% người mua sắm cho biết họ sử dụng trò chuyện kinh doanh vì nó nhanh chóng và tiện lợi.

Đây chính là nơi tích hợp CRM với WhatsApp giúp duy trì luồng khách hàng tiềm năng mạnh mẽ. Không cần phải trả lời từng khách hàng tiềm năng mới một cách lặp đi lặp lại. Với WhatsApp Business API, bạn có thể cài đặt chatbot thông minh, mẫu tin nhắn nhanh hoặc phản hồi tự động cho các câu hỏi thường gặp.

qua WhatsApp

Và mỗi cuộc trò chuyện vẫn mang tính cá nhân. Tất cả dữ liệu khách hàng được lưu trữ trong hệ thống CRM của bạn — tên, sở thích và lịch sử mua hàng đều sẵn có. Sử dụng những thông tin này để duy trì sự ấm áp và phù hợp cho mỗi cuộc trò chuyện mà không cần nỗ lực thêm.

Việc triển khai các chiến dịch tiếp thị trở nên dễ dàng hơn khi bạn tiếp cận khách hàng tại nơi họ dành thời gian. Với tab Cập nhật mới, WhatsApp Business cho phép các thương hiệu chia sẻ tin tức, ưu đãi đặc biệt và thông tin về sản phẩm mới mà không làm gián đoạn các cuộc trò chuyện cá nhân.

Bằng cách sử dụng tích hợp CRM với WhatsApp cho quản lý giao tiếp toàn diện, bạn có thể gửi cập nhật chiến dịch qua trò chuyện WhatsApp, quảng cáo Trạng thái hoặc thậm chí các kênh được quảng cáo.

📌 Ví dụ: Đang tổ chức chương trình khuyến mãi giữa mùa? Với tích hợp WhatsApp CRM, nhóm của bạn có thể chia sẻ quảng cáo trạng thái nhanh hoặc tin nhắn với các khách hàng trung thành. Khách hàng sẽ thấy ưu đãi, trò chuyện với nhân viên bán hàng trên WhatsApp để hỏi đáp hoặc kiểm tra hàng tồn kho, và mọi tương tác đều được ghi lại trong quy trình CRM của bạn để dễ dàng theo dõi và cung cấp các ưu đãi cá nhân hóa.

Các tính năng mới của WhatsApp, như đăng ký kênh và quảng cáo trong trạng thái, mang đến cho doanh nghiệp của bạn nhiều cách thức kết nối hơn. Và vì mọi thứ đều được quản lý thông qua tài khoản WhatsApp Business của bạn, giao tiếp với khách hàng luôn được tổ chức gọn gàng và cá nhân hóa.

qua Meta

3. Thông báo vé hỗ trợ

Khi khách hàng cần hỗ trợ, họ mong đợi nhận được câu trả lời nhanh chóng.

Kết nối CRM với WhatsApp giúp điều đó trở nên khả thi. Ngay khi có yêu cầu hỗ trợ mới, nhóm của bạn sẽ nhận được tin nhắn WhatsApp ngay lập tức thay vì phải dựa vào thông báo email hoặc kiểm tra thủ công.

Và đây là cách nó hoạt động:

Đầu tiên, khách hàng gặp vấn đề. Thay vì phải chờ ai đó kiểm tra bàn hỗ trợ, hệ thống CRM của bạn sẽ tự động gửi tin nhắn WhatsApp ngay lập tức đến đội ngũ hỗ trợ.

Tiếp theo, nhóm của bạn có thể xử lý yêu cầu ngay trên điện thoại, gửi xác nhận thông qua tính năng trả lời tự động của WhatsApp hoặc trả lời nhanh như một phần của giải pháp CRM toàn diện, và luôn cập nhật cho khách hàng về trạng thái xử lý.

Cuối cùng, mọi cập nhật, phản hồi hoặc ghi chú đều được liên kết trong WhatsApp CRM của bạn, giúp nhóm của bạn có đầy đủ lịch sử cuộc hội thoại và không ai phải hỏi lại cùng một câu hỏi hai lần.

Quy trình đơn giản này giúp các yêu cầu của khách hàng được xử lý nhanh chóng, cải thiện thời gian phản hồi và đảm bảo dịch vụ hỗ trợ khách hàng của bạn luôn phản hồi nhanh chóng và đáng tin cậy—dù bạn đang xử lý mười yêu cầu hay hàng nghìn yêu cầu.

📮 ClickUp Insight: Trung bình, một nhân viên văn phòng cần liên hệ với sáu người mỗi ngày chỉ để thu thập thông tin chính xác, xác nhận các bước tiếp theo và duy trì tiến độ dự án. Sự trao đổi liên tục, việc theo dõi cập nhật và lọc qua các phiên bản khác nhau khiến năng suất của mọi người bị giảm sút. Một không gian làm việc trung tâm như ClickUp giúp các công việc này trở nên dễ dàng hơn. Với Tìm kiếm Doanh nghiệp và Trình quản lý Kiến thức AI, nhóm của bạn có thể tìm kiếm thông tin ngay lập tức, duy trì sự đồng bộ và dành nhiều thời gian hơn cho công việc thực tế thay vì phải tìm kiếm câu trả lời.

Cách cài đặt tích hợp CRM với WhatsApp

Việc cài đặt tích hợp CRM với WhatsApp đơn giản hơn bạn nghĩ. Và khi đã hoàn thành, bạn có thể quản lý các cuộc trò chuyện WhatsApp và tự động hóa phản hồi. Nói chung, bạn đã sẵn sàng.

Vậy, hãy cùng tìm hiểu các bước.

Bước 1: Bạn cần một tài khoản WhatsApp Business API. Đây là tài khoản khác với ứng dụng WhatsApp Business thông thường. Nó mở khóa các tính năng nâng cao để quản lý giao tiếp khách hàng theo thời gian thực trên quy mô lớn. Bạn cũng cần một tài khoản Facebook Business Manager để quản lý API và kết nối thông tin thương hiệu của bạn.

qua WhatsApp

Bước 2: Kiểm tra xem nền tảng CRM của bạn có hỗ trợ tích hợp WhatsApp trực tiếp hay không. Nhiều hệ thống CRM đã tích hợp sẵn các tùy chọn cho phép bạn quản lý cuộc trò chuyện WhatsApp ngay trong giao diện CRM. Nếu không, bạn có thể kết nối WhatsApp Business API thông qua các phần mở rộng đáng tin cậy hoặc công cụ tích hợp giúp đồng bộ dữ liệu và tự động hóa quy trình làm việc cho bạn.

Bước 3: Sau khi kết nối, hãy quyết định dữ liệu nào bạn muốn đồng bộ hóa—ví dụ: tin nhắn WhatsApp, thông tin liên hệ hoặc thông tin khách hàng tiềm năng.

Bước 4: Cài đặt các quy tắc workflow đơn giản để gửi tin nhắn tự động hóa, sử dụng mẫu tin nhắn CRM hoặc kích hoạt các hoạt động theo dõi dựa trên hành động của khách hàng. Điều này giúp đội ngũ bán hàng và đội ngũ hỗ trợ khách hàng đồng bộ hóa công việc và tiết kiệm hàng giờ làm việc thủ công.

qua WhatsApp

Bước 5: Trước khi triển khai, hãy đảm bảo nhóm của bạn biết cách sử dụng tích hợp WhatsApp CRM mới. Đào tạo họ để gửi tin nhắn tùy chỉnh, xử lý các câu hỏi của khách hàng theo thời gian thực và ghi chép đầy đủ mọi tương tác với khách hàng.

Bước 6: Cuối cùng, hãy chú ý đến quyền riêng tư và bảo mật. Sử dụng quyền truy cập phù hợp và tuân thủ các quy định về dữ liệu của khu vực của bạn.

Cách ClickUp có thể giúp bạn quản lý quy trình làm việc CRM

Việc chuyển đổi giữa hộp thư đến WhatsApp, hệ thống CRM, bảng tính và các công cụ AI độc lập là một ví dụ điển hình của tình trạng làm việc phân tán. Các cập nhật được lưu trữ ở các tab khác nhau, các hoạt động theo dõi bị bỏ sót, và đội ngũ hỗ trợ phải dành nhiều thời gian để tìm kiếm thông tin thay vì hỗ trợ khách hàng.

ClickUp được thiết kế như một không gian làm việc AI tích hợp, vì vậy các quy trình CRM và hợp tác nhóm của bạn đều được quản lý tại một nơi. Từ các cơ hội kinh doanh được kích hoạt bởi WhatsApp đến vé hỗ trợ và chuyển giao nội bộ, mọi thứ đều di chuyển qua cùng một không gian làm việc thay vì sử dụng các công cụ phân tán.

Như vậy, nhóm của bạn sẽ không bị mất bối cảnh hoặc bỏ lỡ các mốc thời gian.

Sử dụng ClickUp CRM để theo dõi khách hàng tiềm năng, phiếu yêu cầu và chiến dịch.

Theo dõi mọi khách hàng tiềm năng, phiếu yêu cầu và bước trong chiến dịch mà không cần rời khỏi không gian làm việc của bạn với các tính năng CRM của ClickUp

Các nhóm CRM trên ClickUp có thể sử dụng nền tảng này làm trung tâm điều hành cho tất cả các tương tác với khách hàng. Bạn có thể tổ chức danh bạ, ghi lại tin nhắn WhatsApp và đang theo dõi chính xác vị trí của từng khách hàng tiềm năng trong quy trình bán hàng.

Ví dụ, khi nhóm marketing của bạn khởi chạy một chiến dịch phát sóng WhatsApp Business cho sản phẩm mới và gửi các thông điệp marketing, hệ thống sẽ ghi lại mọi phản hồi, câu hỏi hoặc dấu hiệu quan tâm dưới hồ sơ của khách hàng tiềm năng đó.

Nếu khách hàng phản ánh vấn đề qua cuộc trò chuyện WhatsApp, đội ngũ hỗ trợ của bạn có thể gắn thẻ vấn đề, theo dõi trạng thái và lưu trữ mọi cập nhật liên quan đến phiếu yêu cầu đó. Không cần chuyển đổi công cụ để cập nhật thông tin.

👀 Thông tin thú vị: Tin nhắn văn bản đầu tiên trên thế giới là “Merry Christmas.” Gửi vào năm 1992, nó đánh dấu sự khởi đầu của tin nhắn hiện đại, mở đường cho mọi thứ từ SMS đến các nhóm WhatsApp.

Tăng cường các hoạt động theo dõi với ClickUp Brain và ClickUp AI Agents

Ngay cả khi có quy trình làm việc mạnh mẽ, nhóm của bạn vẫn phải quyết định nói gì và trả lời như thế nào trong hàng trăm cuộc hội thoại WhatsApp.

ClickUp Brain tích hợp trực tiếp vào các công việc, tài liệu và cuộc trò chuyện của bạn, giúp nhân viên bán hàng có thể tóm tắt ghi chú, trích xuất thông tin quan trọng và soạn thảo phản hồi mà không cần rời khỏi không gian làm việc CRM.

Ví dụ, khi một công việc “WhatsApp lead” mới được tạo từ tích hợp CRM của bạn, nhân viên bán hàng có thể yêu cầu AI “tóm tắt lịch sử của khách hàng tiềm năng này và đề xuất một tin nhắn theo dõi thân thiện”. Brain sử dụng thông tin đã có trong Không gian Làm việc của bạn để tạo ra các bản sao sẵn sàng cho WhatsApp, mang tính cá nhân hóa và phù hợp, không chung chung.

Nó rất hữu ích cho việc soạn thảo phản hồi và tóm tắt bối cảnh, nhưng đôi khi bạn cần hơn cả sự trợ giúp viết lách; bạn cần một công cụ có thể hành động thay mặt bạn.

Đó chính là lúc ClickUp AI Agents phát huy tác dụng. Các AI Agents này tự động thích ứng với những thay đổi trong Không gian Làm việc của bạn và thực hiện các công việc một cách tự động dựa trên hướng dẫn của bạn, giúp bạn xử lý các quy trình lặp đi lặp lại, tốn nhiều thời gian như chuyển đổi ghi chú cuộc họp thành công việc và tóm tắt các tài liệu phức tạp.

Trong bối cảnh tích hợp WhatsApp với CRM, điều này có nghĩa là bạn có thể cho phép các Trợ lý AI của ClickUp theo dõi các Danh sách công việc nơi các liên hệ và vé WhatsApp được tạo ra, sau đó xử lý các công việc lặp đi lặp lại.

Ví dụ, bạn có thể sử dụng một Trình tạo báo cáo hàng tuần có sẵn trên danh sách “WhatsApp Leads” của mình để mỗi tuần nó tự động đăng một bản cập nhật nhanh về các khách hàng tiềm năng mới, phản hồi và giao dịch đã đóng trực tiếp vào kênh của bạn.

Giữ mọi người đồng bộ với ClickUp Chat

ClickUp Chat giúp kết nối các cập nhật, thảo luận và công việc trong một không gian làm việc duy nhất.

Thay vì các chủ đề tin nhắn Slack phân tán hoặc chuỗi email dài dòng, nhân viên bán hàng, nhân viên hỗ trợ và quản lý có thể thảo luận về các câu hỏi của khách hàng hoặc cập nhật vé hỗ trợ trong thời gian thực.

Ví dụ, nếu một khách hàng tiềm năng trả lời tin nhắn WhatsApp yêu cầu báo giá tùy chỉnh, nhân viên có thể ngay lập tức trò chuyện với nhóm tài chính, chia sẻ chi tiết và chuyển cuộc trò chuyện đó thành một công việc như: “Chuẩn bị báo giá tùy chỉnh và gửi trong vòng hai giờ.”

Không còn phải tìm kiếm ghi chú hay nhắc nhở vì mọi thứ đều được gắn liền với khách hàng tiềm năng hoặc phiếu yêu cầu trong ClickUp.

Tự động hóa các hoạt động theo dõi với ClickUp Automations

Tự động hóa các hoạt động theo dõi và nhắc nhở để không bỏ sót bất kỳ khách hàng tiềm năng hay phản hồi nào với ClickUp Automations

Tính năng Tự động hóa của ClickUp giúp ngăn chặn việc mất khách hàng tiềm năng và bỏ lỡ các phản hồi.

Khi có tin nhắn mới từ WhatsApp Business API, chẳng hạn như khách hàng yêu cầu cập nhật thông tin hoặc đề nghị demo, ClickUp tự động tạo công việc theo dõi, giao cho người phụ trách phù hợp và cài đặt ngày đáo hạn rõ ràng.

Ví dụ, nếu ai đó trả lời, “Tôi có thể xem thêm các tùy chọn khác không?”

Một quy trình tự động hóa có thể tạo ngay lập tức một công việc, ví dụ: “Gửi các tùy chọn sản phẩm cho khách hàng tiềm năng trước ngày mai”, và thông báo cho nhân viên được phân công. Điều này giúp dịch vụ hỗ trợ khách hàng của bạn luôn phản hồi nhanh chóng ngay cả trong những thời điểm bận rộn.

Dưới đây là hướng dẫn trực quan nhanh về cách quy trình hoạt động với ít nỗ lực nhất:

Xây dựng và theo dõi các chiến dịch thông minh hơn với bảng điều khiển ClickUp

Nhận tóm tắt và cập nhật tức thì từ AI với bảng điều khiển ClickUp.

Bảng điều khiển ClickUp biến dữ liệu tích hợp CRM và WhatsApp thành những thông tin rõ ràng, thời gian thực. Nhóm của bạn có thể xem số lượng khách hàng tiềm năng đến từ các cuộc trò chuyện WhatsApp, chiến dịch nào có tỷ lệ mở và trả lời cao nhất, hoặc số lượng phiếu yêu cầu vẫn cần được xử lý.

Ví dụ, nếu nhóm marketing của bạn triển khai chiến dịch WhatsApp Business với các ưu đãi độc quyền, bạn có thể theo dõi số lượng tin nhắn WhatsApp được gửi, số lượng phản hồi nhận được, số lượng giao dịch đã đóng và mức độ tương tác tổng thể của khách hàng.

Tất cả thông tin được hiển thị trong một chế độ xem trực quan, giúp nhóm bán hàng và đội ngũ hỗ trợ khách hàng biết được nơi cần tập trung, những khách hàng tiềm năng cần được quan tâm và những chiến dịch mang lại kết quả tốt nhất.

👀 Thú vị: Trong thập niên 80, các doanh nghiệp sử dụng máy nhắn tin để gửi tin nhắn nhanh cho nhân viên bán hàng. Một số nhân viên thậm chí đã hoàn tất giao dịch hoàn toàn thông qua mã tín hiệu và cuộc gọi trả lời.

Với ClickUp, chúng tôi đã đi trước một bước và tạo ra các bảng điều khiển cho phép khách hàng truy cập và theo dõi hiệu suất, tỷ lệ sử dụng và các dự án theo thời gian thực. Điều này giúp khách hàng cảm thấy kết nối với nhóm của mình.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Khi nhóm của bạn đang di chuyển, tính năng "Talk to Text" của ClickUp BrainGPT cho phép nhân viên nhanh chóng ghi chú về cuộc hội thoại WhatsApp hoặc cuộc gọi điện thoại. Công cụ được hỗ trợ bởi AI này sau đó chuyển đổi chúng thành các công việc sạch sẽ, có cấu trúc bên trong ClickUp nhanh gấp bốn lần so với việc gõ văn bản. Điều đó có nghĩa là ít thời gian hơn để gõ lại tóm tắt và nhiều thời gian hơn để thực sự trò chuyện với khách hàng. Ghi lại các cập nhật và hướng dẫn của bạn bằng giọng nói với tính năng Talk to Text của ClickUp Brain MAX

ClickUp và WhatsApp tạo thành bộ đôi hoàn hảo cho kinh doanh.

Khách hàng của bạn đang sử dụng WhatsApp. Họ mong đợi những phản hồi mang tính cá nhân, không phải chờ đợi hàng giờ hoặc tin nhắn bị lạc trong hộp thư đến lộn xộn. Đó là lý do tại sao tích hợp WhatsApp với CRM là cách thông minh nhất để nâng cao tương tác khách hàng và quản lý mối quan hệ khách hàng.

Một tích hợp WhatsApp kinh doanh tốt cho phép nhóm của bạn theo dõi mọi trò chuyện, xem toàn bộ thông tin chi tiết về từng khách hàng tiềm năng và gửi các phản hồi nhanh chóng, hữu ích vào những thời điểm quan trọng nhất.

Và đây chính là nơi ClickUp thực sự tỏa sáng.

Với ClickUp CRM, tin nhắn, công việc và các hoạt động theo dõi của bạn luôn được kết nối. ClickUp Chat, tự động hóa và bảng điều khiển giúp mọi người luôn đồng bộ thông tin. Khi có tin nhắn WhatsApp mới, ClickUp sẽ chuyển đổi nó thành một công việc với nhắc nhở, người chịu trách nhiệm và các bước tiếp theo rõ ràng.

