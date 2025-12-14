20+ Mẫu Krea AI tốt nhất cho chuyển đổi văn bản thành hình ảnh và video

Không thiếu các công cụ AI có thể biến những ý tưởng điên rồ của bạn thành những hình ảnh tuyệt đẹp. Khi Krea ra mắt mô hình nội bộ của mình, Krea 1, vào tháng 6 năm 2025, dễ dàng coi nó chỉ là một mô hình hình ảnh AI khác.

Cuối cùng, điều gì khác mà nó có thể làm tốt hơn? Xử lý prompt? Typography? Hay chuyển đổi phong cách thông minh?

Tất cả những điều này, và nó còn giải quyết vấn đề "hiệu ứng AI" thường gặp bằng cách tạo ra hình ảnh tránh được các hiện tượng và kết cấu kỳ lạ thường thấy trong AI.

Chúng tôi cảm thấy tò mò. Vì vậy, chúng tôi quyết định tự mình thử nghiệm Krea và trong quá trình đó, chúng tôi đã xây dựng một thư viện các mẫu Krea AI mà bạn có thể sử dụng với những điều chỉnh và tùy biến của riêng mình.

Krea so với các lựa chọn phổ biến khác

Công cụ Phù hợp nhất cho Điểm mạnh Giới hạn Giá cả Krea AI Tương tác hình ảnh thời gian thực; hình ảnh + video Đầu vào đa phương thức, vẽ phác thảo trên canvas, hơn 50 mô hình, tạo video. Quá nhiều lựa chọn, giới hạn tài nguyên miễn phí, vẫn đang ở giai đoạn beta. Miễn phí (50 token), nâng cấp trả phí ClickUp Quy trình sáng tạo toàn diện từ đầu đến cuối Tạo hình ảnh bằng AI cùng quản lý quy trình làm việc, tự động hóa, thư viện prompt Hướng đến quy trình làm việc hơn là phong cách. Được bao gồm trong các kế hoạch ClickUp Leonardo AI Tài nguyên trò chơi, texture 3D, phong cách thương hiệu Tạo texture cho OBJ, đào tạo mô hình tùy chỉnh, tuân thủ cao các prompt. Các đối tượng vô cơ cần nhiều lần thử nghiệm. Gói miễn phí + $10–$48/tháng Midjourney Phong cách nghệ thuật cao cấp Thẩm mỹ nghệ thuật tuyệt vời, cộng đồng lớn, tính nhất quán trong tham chiếu. Không có kế hoạch miễn phí; Giao diện Discord; không có video $8–$96/tháng Biểu tượng Đồ họa + typography Chất lượng hiển thị văn bản tốt nhất; đầu ra chất lượng poster. Không phù hợp cho phong cách photorealism. Gói miễn phí + gói trả phí Runway Gen-4 Sự chân thực của nhân vật & các cảnh quay điện ảnh Phù hợp nhất cho chủ đề con người và phong cách hành động thực tế. Kiểm soát ít hơn đối với đồ họa phong cách hóa Chỉ dành cho các gói trả phí

Hiểu về Krea AI

Krea AI là một công cụ tạo nội dung lặp lại sử dụng các mô hình AI (trí tuệ nhân tạo) độc quyền và của bên thứ ba để tạo ra, nâng cao, chỉnh sửa và động hóa video và hình ảnh chất lượng cao.

Bạn nhập một lời nhắc văn bản (hoặc hình ảnh/video hiện có), và Krea AI sử dụng các mô hình tiên tiến để tạo ra các đầu ra chất lượng cao, giàu tính thẩm mỹ, với phạm vi gồm hình ảnh chân thực, nghệ thuật phong cách hóa, clip video hoặc các phiên bản được nâng cấp/cải thiện của hình ảnh hiện có.

Krea AI chuyển từ phương pháp dựa trên lệnh sang mô hình hợp tác thời gian thực.

👀 Bạn có biết? Vào tháng 6 năm 2022, tạp chí Cosmopolitan đã công bố bìa tạp chí đầu tiên trên thế giới được tạo ra hoàn toàn bằng DALL·E 2. Nhóm biên tập đã hợp tác với một nghệ sĩ kỹ thuật số để hoàn thiện tác phẩm cuối cùng. Prompt cuối cùng họ sử dụng là: “Góc quay rộng từ dưới lên của một nữ phi hành gia có thân hình thể thao đang bước đi trên sao Hỏa trong vũ trụ vô tận, sóng tổng hợp, nghệ thuật kỹ thuật số.” qua Cosmopolitan

Krea AI Prompts là gì?

Các lệnh Krea AI là hướng dẫn cho nền tảng biết loại hình ảnh bạn muốn tạo. Tại đây, bạn có thể mô tả bằng văn bản hình ảnh mong muốn, tải lên hình ảnh và tham chiếu phong cách để Krea phân tích, thậm chí cung cấp hướng dẫn trực tiếp bằng cách chia sẻ màn hình và webcam.

Krea còn cung cấp một khung vẽ thời gian thực, nơi bạn có thể phác thảo hình dạng hoặc vẽ chú thích để điều chỉnh quá trình tạo/lập hình của AI theo thời gian thực. Tổng thể, công cụ này có thể hiểu các tín hiệu văn bản và hình ảnh để tạo ra hình ảnh theo trí tưởng tượng của bạn.

Làm thế nào để viết các prompt mang lại kết quả tốt với Krea AI?

Chất lượng đầu ra của Krea phụ thuộc đáng kể vào cấu trúc và định dạng của lời nhắc của bạn. Càng mô tả cụ thể và rõ ràng ý tưởng của bạn, kết quả nhận được càng độc đáo.

Tuy nhiên, từ ngữ có thể giới hạn trong việc mô tả một số phong cách. Và đó là một trong những lý do tại sao các hộp thoại modal đa dạng của Krea có thể hữu ích trong việc đạt được kết quả mong muốn.

Dưới đây là cách bạn có thể thiết kế văn bản và hình ảnh cho các prompt để tận dụng tối đa khả năng của Krea AI:

1. Sử dụng các từ mô tả

Bắt đầu với một chủ đề rõ ràng, tức là điểm nhấn chính của hình ảnh của bạn. Bây giờ mô tả nó bằng những từ ngữ mô tả để AI có thể hiểu rõ hơn về những gì bạn muốn tạo ra.

Không biết cách mô tả chủ đề hoặc trí tưởng tượng của mình?

Phân chia thành bốn lớp:

Hình dáng vật lý : Hãy nghĩ đến các đặc điểm của đối tượng như kết cấu, màu sắc, vật liệu và tỷ lệ.

Hành động hoặc trạng thái : Động từ mô tả chuyển động, sự tĩnh lặng hoặc tương tác của đối tượng.

Không khí : Tính chất cảm xúc hoặc giác quan của chủ thể

Bối cảnh hoặc thiết lập: môi trường, thời kỳ, thời tiết

📌 Lưu gợi ý này: Chủ đề: Một nghệ sĩ violin Hình dáng bên ngoài: áo choàng có sợi bạc, làn da mịn màng như sứ, đôi mắt lấp lánh màu hổ phách, cây vĩ cầm gỗ chạm trổ tinh xảo, mái tóc đen như đêm được tết gọn gàng, đôi ủng kim loại phản chiếu Hành động hoặc trạng thái: đang biểu diễn với cường độ cao, cây vĩ cầm cắt qua không khí với hiệu ứng mờ chuyển động Không khí: kịch tính, huyền ảo, mang năng lượng điện Bối cảnh hoặc cài đặt: trên một sân khấu nổi trong một phòng hòa nhạc không trọng lực, bao quanh bởi những mảnh ánh sáng treo lơ lửngPrompt đầy đủ: Một nghệ sĩ violin mặc áo choàng có sợi bạc, làn da mịn màng như sứ, đôi mắt hổ phách sáng rực, tóc đen như đêm được bện lại, và đôi ủng kim loại phản chiếu, đang chơi violin một cách say mê giữa buổi biểu diễn, cây vĩ cắt qua không khí. Không gian kịch tính, huyền ảo và đầy năng lượng điện trong một phòng hòa nhạc không trọng lực, tràn ngập những mảnh ánh sáng lơ lửng.

Nếu bạn đang đánh giá các công cụ tạo hình ảnh AI, chúng tôi đã hoàn thành phân tích chi tiết để tiết kiệm thời gian cho bạn. Xem video dưới đây 👇

2. Cụ thể hóa các chi tiết về bố cục

Tập trung vào toàn bộ hình ảnh. Hãy nghĩ đến ánh sáng, không khí, loại hình ảnh và cách bạn muốn các yếu tố được sắp xếp trong hình ảnh.

Các từ khóa trong lời nhắc hình ảnh AI cung cấp cho trình tạo hình ảnh một khung hình ảnh để tuân theo.

Dưới đây là những gì bạn cần chỉ định:

Loại hình ảnh : ảnh chụp, tranh sơn nước, minh họa kỹ thuật số, bản vẽ 3D, phác thảo bút chì, tranh sơn dầu, đồ họa vector.

Phong cách nghệ thuật : siêu thực, anime, phong cách Studio Ghibli, art nouveau, cyberpunk, nghệ thuật đường nét tối giản, baroque, thiết kế phẳng.

Ánh sáng : Ánh sáng tự nhiên mềm mại qua cửa sổ, ánh sáng studio mạnh mẽ với bóng tối sâu, ánh sáng neon từ biển hiệu, ánh sáng viền, ánh sáng nền vàng vào giờ hoàng hôn, ánh sáng mờ ảo dưới trời âm u.

Góc kỹ thuật : chụp cận cảnh macro, chế độ xem từ trên cao, lưới isometric, góc nghiêng Dutch angle, độ sâu trường ảnh nông, ống kính fisheye, góc nhìn thấp.

Cấu trúc : quy tắc ba phần, cân đối trung tâm, đường dẫn, các lớp tiền cảnh-trung cảnh-hậu cảnh, không gian âm, khung hình trong khung hình.

Độ phân giải: 4K siêu chi tiết, 8K chất lượng điện ảnh, hoặc chọn từ các bộ lọc độ phân giải có sẵn của họ.

Krea cũng cung cấp truy cập vào hơn 1.000 mẫu phong cách—cả của chính họ và những mẫu do thành viên cộng đồng tạo ra. Bạn có thể áp dụng trực tiếp những phong cách này nếu gặp khó khăn trong việc giải thích ý tưởng của mình, hoặc thậm chí đào tạo mô hình phong cách tùy chỉnh của riêng bạn để đảm bảo tính nhất quán về mặt hình ảnh qua nhiều lần tạo.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Xây dựng các prompt một cách dần dần bằng kỹ thuật chuỗi prompt để giúp AI tạo ra các bố cục hình ảnh phức tạp. Bắt đầu với các yếu tố cơ bản và sau đó thêm các chi tiết phụ như ánh sáng, hiệu ứng không gian và độ sắc nét. Điều này giúp AI không bị rối bởi quá nhiều hướng dẫn cùng lúc và cho phép bạn kiểm soát chính xác từng yếu tố hình ảnh.

3. Chọn mô hình AI của bạn

Krea kết hợp nhiều mô hình AI vào một giao diện duy nhất, mang lại cho bạn sự linh hoạt để lựa chọn công cụ phù hợp với nhu cầu sáng tạo của mình. Tuy nhiên, điều đó cũng có nghĩa là bạn cần hiểu rõ điểm mạnh và giới hạn của từng mô hình để đạt được kết quả tốt nhất. Dưới đây là bảng tổng hợp nhanh để giúp bạn chọn mô hình phù hợp nhất cho nhu cầu cụ thể của mình:

Mô hình Phù hợp nhất cho Điểm mạnh chính Đầu ra và độ phân giải Krea 1 Chủ nghĩa hiện thực ảnh Giải quyết vấn đề "AI look" 4 hình ảnh, 4096 Flux Sử dụng chung Tham khảo phong cách 4 hình ảnh, 1024 Nano Banana Tuân thủ prompt Lý luận, kiến thức về thế giới, các prompt phức tạp 2 hình ảnh, 1024 ChatGPT hình ảnh Cảnh phức tạp Lý luận nâng cao 2 hình ảnh, 1024 Biểu tượng Đồ họa Phong cách phẳng, thẩm mỹ, typography 2 hình ảnh, 1024 Runway Gen-4 Nhân vật Chất lượng điện ảnh 2 hình ảnh, 1024

4. Tham khảo nguồn cấp dữ liệu

Đôi khi bạn có một ý tưởng cụ thể, nhưng lời nói không thể diễn tả hết. Bạn muốn ánh sáng neon đặc trưng từ một con hẻm cyberpunk, hoặc kết cấu chính xác của gỗ cũ kỹ từ bức ảnh bạn chụp vào mùa hè năm ngoái. Chỉ văn bản thôi không phải lúc nào cũng có thể lấp đầy khoảng cách đó.

Trong Krea, bạn có thể nhập trực tiếp các tham chiếu hình ảnh vào quá trình tạo ra tác phẩm. Nền tảng này sẽ phân tích hình ảnh của bạn và trích xuất "DNA hình ảnh" của chúng, bao gồm màu sắc, không khí ánh sáng, cấu trúc bố cục, chất lượng texture, và áp dụng chúng vào tác phẩm đầu ra của bạn.

Điều nào dễ dàng hơn? Mô tả một cảnh hoàng hôn mà bạn đã chụp năm ngoái hay chỉ cần tải nó lên?

Phần sau. Đây là cách các đầu vào đa phương thức mở rộng khả năng sáng tạo của bạn:

Tải lên hình ảnh : Tải lên tối đa ba hình ảnh làm tham khảo cho phong cách, màu sắc, ký tự hoặc bố cục. Krea có thể kết hợp các đặc điểm từ mỗi hình ảnh hoặc lấy các yếu tố cụ thể từ mỗi hình ảnh để thể hiện trong kết quả cuối cùng của bạn.

Đầu vào webcam : Hướng camera vào các đối tượng, bản vẽ hoặc thậm chí chính bạn. Nền tảng này nhận diện hình dạng, màu sắc và chuyển động theo thời gian thực và tạo ra các diễn giải thời gian thực về những gì nó nhìn thấy.

Vẽ tranh trên canvas : Vẽ các hình dạng sơ bộ trực tiếp trên canvas của Krea để ảnh hưởng đến bố cục và vị trí của các yếu tố trong hình ảnh cuối cùng của bạn.

Chia sẻ màn hình: Trực tiếp cho phép AI xem qua bảng Pinterest hoặc bảng tâm trạng của bạn và để AI tạo ra các phiên bản dựa trên các gợi ý hình ảnh.

5. Tiếp tục hoàn thiện

Krea được thiết kế cho quy trình lặp lại. Bạn có thể tạo ra, điều chỉnh, tạo lại và hoàn thiện kết quả của AI cho đến khi đạt được kết quả ưng ý.

Muốn thay đổi góc máy ảnh?

Loại bỏ các yếu tố không mong muốn khỏi khung hình?

Thay đổi ánh sáng trong một hình ảnh?

Muốn chuyển đổi một bản phác thảo thành hình ảnh render?

Chọn tài sản do AI tạo ra từ thư mục và nhập một lời nhắc văn bản đơn giản như: “Tái chiếu sáng cảnh. Làm cho nó sáng hơn, với luồng ánh sáng ban ngày tràn vào qua cửa sổ”.

Nền tảng sẽ xử lý hướng dẫn của bạn và cập nhật hình ảnh tương ứng. Bạn cũng có thể kiểm soát mức độ thay đổi của hình ảnh bằng cách điều chỉnh độ mạnh của AI.

Đó là lý do tại sao, đây là công thức đáng tin cậy để cấu trúc các prompt của bạn:

Loại hình ảnh + chủ đề mô tả cụ thể + chi tiết bố cục cụ thể + hình ảnh tham khảo hoặc phong cách + lựa chọn mô hình AI

Hãy nhớ rằng, không có hướng dẫn nào về kỹ thuật tạo prompt có thể thay thế cho việc thử nghiệm thực tế. Bạn cần thử nghiệm các mô hình khác nhau và tự tạo hình ảnh để hiểu điều gì hiệu quả.

Khám phá cộng đồng Krea để xem những gì người khác đã tạo ra, nghiên cứu các prompt của họ và học hỏi từ các thí nghiệm của họ.

Tham gia máy chủ Discord của nền tảng để đặt câu hỏi và học hỏi từ những người dùng đã nắm bắt được những đặc điểm riêng của từng mô hình.

👀 Bạn có biết: Chương trình nghệ thuật AI đầu tiên, AARON, được tạo ra vào đầu những năm 1970 bởi nghệ sĩ và nhà khoa học máy tính người Anh Harold Cohen. Trong chương trình này, các robot được huấn luyện để tạo ra các bức vẽ, sau đó Cohen sẽ thêm màu sắc bằng tay.

Các mẫu Krea AI hàng đầu cho các trường hợp sử dụng khác nhau

Krea cách mạng hóa quy trình sáng tạo bằng cách cung cấp truy cập vào hơn 50 mô hình AI. Hãy thử nghiệm và kết hợp các lời nhắc văn bản, tham chiếu phong cách, tỷ lệ khung hình và thậm chí cả bản phác thảo để mô tả những gì bạn muốn nó tạo ra.

Mặc dù có đường cong học tập, nhưng nó rất trực quan. Danh sách hơn 30 gợi ý Krea AI này sẽ cung cấp cho bạn đủ cảm hứng để xây dựng và thử nghiệm với các gợi ý của riêng mình.

Đã đến lúc biến ý tưởng của bạn thành hiện thực.

Các gợi ý hình ảnh Krea dành cho nhà thiết kế đồ họa và họa sĩ minh họa

1. Tạo ra một hình ảnh chân thực của một chiếc burger rau củ cao lớn với bánh mì đa hạt, phô mai cheddar giòn, nhân nấm nướng, ớt đỏ nướng và lá rau bina giòn, tất cả đều nổi bật trên nền màu vàng cam rực rỡ. Các loại thảo mộc tươi, vụn bánh mì và cà chua cherry đỏ lơ lửng trong trạng thái treo động xung quanh các nguyên liệu, như thể bị cuốn vào một cơn gió thơm ngon. Ánh sáng ấm áp và hướng chiếu, làm nổi bật các giọt nước, kết cấu và độ bóng trên từng lớp. Bao gồm hiệu ứng màu sắc tự nhiên rực rỡ, gợi lên cảm giác của một bữa ăn tươi ngon, cao cấp.

qua Krea AI

2. Một con rắn màu xanh đậm quấn quanh khuôn mặt cô gái, vảy của nó được mô tả chi tiết và có kết cấu. Môi cô gái có màu đỏ tươi, bóng mượt và biểu cảm. Tóc, lông mày và lông mi của cô đều có màu trắng tinh khiết, hòa quyện hoàn hảo với nền trắng sạch sẽ. Hình ảnh tổng thể tạo nên sự tương phản mạnh mẽ giữa các tông màu xanh, đỏ và trắng.

qua Krea AI

3. Một cửa hàng Dior có mặt tiền trắng uốn lượn như tác phẩm điêu khắc. Những con bướm kim loại đổ xuống từ mái vòm cong phía trên lối vào. Ánh sáng vàng ấm áp chiếu sáng cổng vòm và logo thương hiệu. Cửa sổ trưng bày bằng kính lộ ra không gian bên trong. Ảnh chụp vào giờ xanh lam ghi lại góc nhìn từ mặt đường. Kiến trúc hữu cơ hiện đại với chi tiết chân thực như ảnh thật.

4. Một người phụ nữ mặc bộ vest xám ngồi khoanh chân trên nắp ca-pô của một chiếc xe cổ điển. Cảnh tượng được thể hiện bằng tông màu đen trắng, ngoại trừ những chai mỹ phẩm có màu sắc hồng và tím. Một chai nước hoa bằng pha lê lớn bao quanh hình dáng của cô. Lá cây xanh và cành hoa oải hương tím đan xen trong bố cục. Chiếc xe cổ điển có chi tiết mạ Chrome và đèn pha cổ điển. Ảnh sản phẩm siêu thực kết hợp phong cách collage đa phương tiện.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Kết quả gần đúng nhưng chưa hài lòng? Hãy thử tính năng "Reuse tham số" của Krea. Tính năng này sẽ đưa chính xác prompt, mô hình và cài đặt từ lần tạo trước vào hộp prompt, cho phép bạn chạy lại nhanh chóng và chỉnh sửa. Nếu không thành công, hãy sử dụng chuỗi prompt để đạt được kết quả mong muốn.

5. Một poster du lịch phong cách thập niên 1960 thể hiện một thị trấn ven biển vào lúc hoàng hôn. Các khối màu sắc phẳng màu cam và xanh teal chiếm ưu thế. Các đường nét kiến trúc đơn giản trải dài dọc theo đường chân trời. Những con sóng hình học cuộn tròn dưới ánh mặt trời lặn. Texture in ấn màn hình thêm phần xác thực.

qua Krea AI

6. Một thỏi son bóng Kiko màu hồng lấp lánh đứng thẳng trên thảm cỏ xanh tươi. Những giọt sương mai phủ kín các lá cỏ. Ánh sáng bokeh lấp lánh khắp nền. Ánh nắng ấm áp chiếu xuống từ góc trên bên phải. Sản phẩm mỹ phẩm phản chiếu ánh sáng tự nhiên. Chụp macro với độ sâu trường ảnh nông. Phong cách chụp ảnh sản phẩm tươi mới và tự nhiên.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Bạn đang băn khoăn không biết nên sử dụng ChatGPT hay công cụ tạo hình ảnh Meta AI để tạo ra những hình ảnh tốt hơn? Dưới đây là một bảng tóm tắt nhanh: Sử dụng ChatGPT cho: Ảnh sản phẩm chân thực, chân dung nhân vật chi tiết, bố cục phức tạp với nhiều yếu tố và hình ảnh thương hiệu cụ thể chính xác. Sử dụng Meta AI cho: Bản phác thảo ý tưởng nhanh, phong cách nghệ thuật trừu tượng, màu sắc thử nghiệm và quá trình lặp lại nhanh chóng trong giai đoạn brainstorming ban đầu.

Các gợi ý hình ảnh Krea dành cho nhóm marketing và quảng cáo

7. Khuôn mặt của một người phụ nữ nằm yên bình giữa những bông cúc trắng và hoa nút xanh. Mắt cô khép lại với lớp trang điểm tự nhiên. Những nốt tàn nhang rải rác trên mũi và má. Tay cô nhẹ nhàng chạm vào cằm, lộ ra một chiếc nhẫn vàng. Những bông hoa bao quanh toàn bộ khuôn mặt cô. Ánh sáng tự nhiên mềm mại làm nổi bật làn da. Ảnh chân dung cận cảnh với bố cục hoa tự nhiên.

qua Krea AI

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Muốn Krea tạo ra kết quả tương tự như hình ảnh tham chiếu/phong cách của bạn? Hãy cài đặt thang độ tương đồng ở giá trị cao hơn để nó tái hiện chính xác hơn hình ảnh gốc.

8. Mũ phi hành gia đầy hoa, Ảnh trường ánh sáng. Mọi mặt phẳng tiêu cự có thể được ghi lại đồng thời, cho phép điều chỉnh tiêu cự sau khi chụp, tạo ra khả năng đặc trưng để nhìn xung quanh các đối tượng với sự dịch chuyển parallax tinh tế. Phong cách nhiếp ảnh tính toán độc đáo này thể hiện thông tin độ sâu không thể có, với mỗi cánh hoa đều sắc nét, bất kể vị trí.

qua Krea AI

9. Một bức tranh ghép lộn xộn từ các mảnh cắt ra từ tạp chí và báo, bao gồm khuôn mặt con người, camera giám sát, quảng cáo, nhãn sản phẩm, thiết bị kỳ lạ, logo và các văn bản rời rạc chồng lên nhau mà không có không gian nào. Thêm các cạnh rách, góc giấy xoắn, bóng từ các mảnh cắt chồng lên nhau và những nếp nhăn nhỏ để tăng tính chân thực.

qua Krea AI

10. Một chiếc điện thoại thông minh nổi bật trên nền gradient rực rỡ từ xanh dương điện đến magenta. Các hình dạng hình học trừu tượng xoay quanh thiết bị. Ảnh sản phẩm sạch sẽ với ánh sáng kịch tính từ phía dưới. Phong cách quảng cáo công nghệ hiện đại với màu sắc táo bạo và bố cục động.

11. Cảnh bữa sáng được sắp xếp phẳng trên mặt bàn đá cẩm thạch. Bánh croissant tươi ngon bên cạnh tách cà phê đang bốc khói. Ánh sáng tự nhiên buổi sáng từ cửa sổ tạo ra những bóng mềm mại. Hạt cà phê rải rác thêm độ tương phản. Ảnh phong cách sống với tông màu ấm áp, thân thiện và không gian trắng rộng rãi để chèn văn bản.

qua Krea AI

12. Một người mẫu đi bộ trên phố đô thị, mặc một chiếc blazer oversized. Hiệu ứng mờ chuyển động gợi lên sự chuyển động và năng lượng. Ánh sáng giờ vàng tạo ra những bóng đổ dramatique. Các tòa nhà bê tông tạo khung nền. Ảnh thời trang đường phố với độ tương phản cao và hiệu ứng màu sắc điện ảnh.

qua Krea AI

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Bạn có hình ảnh kỹ thuật số chất lượng thấp hoặc hình ảnh gốc bị nén quá mức? Hãy sử dụng tính năng Enhancer của Krea để sáng tạo lại một phiên bản sắc nét hơn, độ phân giải cao hơn của cảnh đó có thể trông như thế nào.

13. Hai pháp sư già với râu trắng dài đang chơi cờ vua trên một bảng gỗ trong thư viện tối mờ. Họ đội những chiếc mũ nhọn cao, vá chắp và mặc những bộ áo choàng có hoa văn phong phú với tông màu ngọc quý. Những cuốn sách da cổ xưa chật kín kệ sách phía sau họ. Ánh sáng ấm áp tạo ra những bóng mờ mềm mại trên khuôn mặt sạm nắng của họ.

qua Krea AI

Gợi ý hình ảnh Krea cho AI và nghệ sĩ thiết kế ý tưởng

14. Một khung cảnh không gian rực rỡ với các hành tinh và tinh vân âm nhạc, ánh sáng tối giản đầy kịch tính, nghệ thuật số, độ phân giải 8K IMAX, phong cách điện ảnh, độ phân giải chân thực như ảnh thật.

qua Krea AI

15. Những dòng thác đổ xuống từ các mép và tan biến thành sương mù trước khi chạm đáy. Những di tích cổ xưa nằm rải rác trên mỗi hòn đảo, kết nối bằng những cây cầu ánh sáng lấp lánh. Những đám mây khí tím và vàng xoáy tròn trên bầu trời, phủ lên mọi thứ những màu sắc siêu thực.

16. Một con chim bồ câu trắng với lông cánh có màu sắc đào bay lượn qua bầu trời đêm đầy sao. Những tia sáng vàng lấp lánh theo sau con chim như bụi sao, tạo nên một con đường sáng rực rỡ trong bóng tối. Phông nền vũ trụ hiện lên những vì sao rải rác và những đám mây tinh vân mờ ảo. Cánh chim bồ câu xòe rộng giữa không trung, mỗi sợi lông được khắc họa chi tiết và tỏa sáng với tông màu cam ấm áp.

qua Krea AI

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Sử dụng các prompt phủ định để loại bỏ các yếu tố không mong muốn trong hình ảnh. Ví dụ, “lông vũ mờ” và “ánh sáng quá sáng” để đảm bảo chi tiết sắc nét không làm mờ hiệu ứng bụi sao. Ngoài ra, sử dụng mô hình Krea 1 ở mức 75% sức mạnh AI để đạt được hiệu ứng photorealistic tốt nhất cho từng sợi lông vũ.

16. Hai hình bóng đứng trong một cổng vòm khổng lồ, nhìn ra một cảnh quan ngoại hành tinh tương lai. Những cấu trúc hình cầu khổng lồ và các tòa nhà hình trụ cao chót vót mọc lên từ địa hình sa mạc dưới bầu trời mờ ảo. Kiến trúc kết hợp giữa những đường cong hữu cơ và các yếu tố công nghiệp. Ánh nắng ấm áp lọc qua bụi khí quyển, tạo ra hiệu ứng ánh sáng ngược kịch tính và những bóng dài trên mặt đất cát.

qua Krea AI

17. Một con Pegasus trắng với đôi cánh dang rộng đứng trên vách đá của một hòn đảo nổi vào lúc bình minh. Những tàn tích cổ xưa phủ rêu và những dòng thác đổ xuống những đám mây mờ ảo bên dưới. Ánh sáng vàng rực rỡ xuyên qua bầu trời trong khi cỏ xanh mướt phủ kín địa hình. Phông nền thể hiện độ sâu không gian với màu hổ phách ấm áp chuyển sang bầu trời màu ngọc lam.

18. Một vị thần rừng với làn da có kết cấu vỏ cây và vai phủ rêu xuất hiện từ tán lá ngọc lục bảo. Sừng nai vương trên đầu, đan xen với nhánh cây và hoa trắng. Ánh nắng lốm đốm tạo hiệu ứng ánh sáng viền trên các kết cấu hữu cơ. Nét mặt bình thản của nàng toát lên sự uyên bác cổ xưa giữa lớp lớp thảm thực vật xanh mướt.

Các mẫu Krea cho chỉnh sửa và nâng cao bằng AI

19. Tái tạo ánh sáng cho cảnh và làm cho nó sáng hơn với ánh nắng mặt trời chiếu qua cửa sổ.

qua Krea AI

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Khi cung cấp hình ảnh tham khảo, hãy sử dụng ngôn ngữ mô tả phù hợp. Ví dụ, thay vì chỉ nói “Chuyển đổi bức ảnh này thành một bức vẽ giống như hình tham chiếu”, hãy nói “Chuyển đổi bức ảnh này thành một bức minh họa kỹ thuật số, với nền hồng phẳng và đường nét chi tiết, sao cho nó trùng khớp với hình tham chiếu”.

20. Chỉnh lại góc quay. Zoom vào 100% để chỉ còn thấy phần thân trên của người đàn ông.

qua Krea AI

21. Thay đổi góc máy. Xoay máy ảnh/góc quay để có thể nhìn thấy người phụ nữ ở góc nghiêng, góc nhìn bên.

qua Krea AI

22. Loại bỏ các yếu tố không mong muốn khỏi một cảnh. Ví dụ: Loại bỏ tất cả mọi người trên đường phố để nó trông trống rỗng.

qua Krea AI

23. Đối với việc thay đổi trang phục, chỉnh sửa hình ảnh này và thay đổi màu sắc áo khoác từ đen sang vàng.

24. Chuyển đổi phong cách và biến những bản phác thảo và ý tưởng đơn giản thành công việc chi tiết hơn, như hình ảnh render hoặc ảnh chụp.

qua Krea AI

*Ghi chú: Tất cả hình ảnh trong phần này đều được lấy từ Krea.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Khi chỉnh sửa hình ảnh, đừng nói cho AI biết phải thay đổi gì — hãy mô tả kết quả cuối cùng mà bạn mong muốn. Thay vì “xóa nền và thêm hiệu ứng mờ”, hãy thử “tạo một bức chân dung với nền bokeh mềm mại và chủ thể được lấy nét rõ ràng”.

Tiếp tục thử nghiệm và tìm kiếm cảm hứng từ các người tạo khác để xem cách họ sử dụng công cụ AI để tạo ra những tác phẩm hình ảnh xuất sắc nhất.

Những lỗi thường gặp khi sử dụng prompt trong Krea AI là gì?

Krea cung cấp nhiều tính năng đa dạng. Tuy nhiên, việc làm quen với các chế độ và bộ tính năng của nó cũng cần thời gian.

Nếu bạn đang gặp khó khăn trong việc tạo ra các hình ảnh mong muốn, đây là một số lỗi bạn có thể đang mắc phải.

Lỗi Tại sao lại xảy ra Giải pháp Việc cần làm trong một mô hình Có hơn 50 mô hình AI cho việc tạo hình ảnh và hơn 10 mô hình cho việc tạo/lập video. Khi bạn tạo ra các loại hình ảnh nghệ thuật, trừu tượng, hoạt hình hoặc đồ họa mà không thay đổi mô hình AI, kết quả có thể khá thất vọng. Thử nghiệm. Tìm hiểu điểm mạnh của các mô hình khác nhau, ví dụ: runway-4 cho tham chiếu nhân vật, Nano Banana và ChatGPT cho các prompt kết hợp hình ảnh và văn bản. Không sử dụng chế độ Raw Các mô hình của Krea được đào tạo để tạo ra các kết quả "trông ấn tượng" theo mặc định. Xu hướng thẩm mỹ này có thể không phù hợp với một số phong cách nghệ thuật hoặc hiệu ứng kỹ thuật cụ thể. Bật chế độ Raw Mode khi bạn muốn mô hình tạo ra ít hình ảnh nghệ thuật hơn. Bỏ qua cài đặt sức mạnh AI Thanh trượt AI Strength điều chỉnh mức độ mà nền tảng sẽ dựa vào các tham chiếu của bạn so với lời nhắc văn bản. Khi bạn không điều chỉnh thanh trượt, kết quả đầu ra sẽ chủ yếu không liên quan. Chọn mức độ AI thấp hơn khi bạn muốn Krea ưu tiên các prompt văn bản và tuân thủ chặt chẽ các tham chiếu. Quá tải các prompt Việc nhồi nhét hơn 50 từ mô tả vào prompt có thể làm rối quá trình tạo ra kết quả. Thực hiện quy trình tạo/lập từng bước một nếu có nhiều chi tiết nhỏ và tinh tế cần chú ý. Sử dụng công cụ vẽ một cách thụ động Bộ công cụ vẽ của Krea (hình dạng, cọ vẽ, công cụ làm mờ) được thiết kế để tinh chỉnh liên tục, không phải để thử nghiệm một lần duy nhất. Vẽ các hình dạng sơ bộ, sử dụng công cụ Magic Wand để thực hiện lựa chọn thông minh và lặp lại 3-5 lần để đạt được kết quả hoàn thiện. Sử dụng sai mục đích đầu vào từ webcam và chia sẻ màn hình Người dùng mong đợi camera sẽ đặt họ vào các cảnh quay hoặc cho rằng chia sẻ màn hình sẽ tạo ra bản sao chính xác. Trí tuệ nhân tạo (AI) phân tích hình dạng, màu sắc và chuyển động - không phải sao chép trực tiếp. Sử dụng webcam để ảnh hưởng đến hình dạng/màu sắc trừu tượng và chia sẻ màn hình để tham khảo bảng màu hoặc bộ sưu tập tham khảo. Bỏ qua các mô hình tùy chỉnh được đào tạo bởi cộng đồng Krea cung cấp hơn 1.000 mẫu phong cách từ cộng đồng. Người dùng mặc định sử dụng các mô hình cơ bản và bỏ qua các phong cách chuyên biệt phù hợp với nhu cầu cụ thể của họ. Xem qua các phong cách của cộng đồng trước khi tạo prompt phức tạp. Nhiều phong cách niche (cyberpunk neon, Studio Ghibli, art nouveau) đã được đào tạo sẵn và sẵn sàng để áp dụng.

Giới hạn khi sử dụng Krea AI

Krea rất ấn tượng, nhưng không phải là công cụ hoàn hảo. Dưới đây là một số điểm mà quy trình sáng tạo lặp lại của Krea có thể chưa hoàn thiện:

Token tính toán giới hạn : Bạn cần kế hoạch trả phí vì kế hoạch miễn phí chỉ cung cấp 50 đơn vị tính toán mỗi tháng — điều này sẽ hết rất nhanh khi bạn đang thử nghiệm các ý tưởng hoặc kiểm tra nhiều mô hình AI cho một dự án duy nhất.

Quá nhiều lựa chọn : Mặc dù 50+ mô hình nghe có vẻ ấn tượng, nhưng điều này khiến người mới bắt đầu cảm thấy bối rối, đặc biệt là những ai chỉ cần tạo hình ảnh cơ bản và không cần kiểm soát nâng cao về chuyển đổi phong cách hoặc các công cụ render chuyên dụng. Tất cả những gì họ cần là : Mặc dù 50+ mô hình nghe có vẻ ấn tượng, nhưng điều này khiến người mới bắt đầu cảm thấy bối rối, đặc biệt là những ai chỉ cần tạo hình ảnh cơ bản và không cần kiểm soát nâng cao về chuyển đổi phong cách hoặc các công cụ render chuyên dụng. Tất cả những gì họ cần là các prompt tạo hình ảnh để bắt đầu.

Khó khăn với sự tinh tế : Trí tuệ nhân tạo có thể hiểu sai các khái niệm trừu tượng, mô tả quá chi tiết hoặc các yêu cầu kết hợp nhiều phong cách nghệ thuật khác nhau—hãy thử : Trí tuệ nhân tạo có thể hiểu sai các khái niệm trừu tượng, mô tả quá chi tiết hoặc các yêu cầu kết hợp nhiều phong cách nghệ thuật khác nhau—hãy thử phương pháp gợi ý theo chuỗi suy nghĩ , đặc biệt trong quá trình tạo ra thời gian thực, nơi kết quả thay đổi liên tục khi bạn điều chỉnh các yếu tố trên canvas.

Không có chức năng offline : Bạn cần kết nối internet ổn định để truy cập bất kỳ tính năng nào vì Krea hoàn toàn dựa trên web.

Vẫn đang trong giai đoạn beta thử nghiệm : Trong khi Krea đang triển khai các tính năng một cách dần dần, một số tính năng của nó vẫn còn ở giai đoạn thử nghiệm, có thể gặp một số lỗi và chức năng chưa hoàn thiện.

Không hỗ trợ nội dung dài: Bạn chỉ có thể tạo video dài tối đa 10-12 giây, nghĩa là bạn sẽ phải tạo nhiều đoạn video riêng lẻ và ghép chúng lại với nhau trong phần mềm chỉnh sửa video bên ngoài cho các video dài hơn.

Các lựa chọn thay thế cho Krea AI để khám phá

Tham khảo các lựa chọn thay thế cho Krea giúp bù đắp cho những giới hạn của nó hoặc cung cấp các tính năng thân thiện với công việc hơn để phù hợp với quy trình làm việc của bạn:

1. ClickUp

Krea xử lý phần tạo hình ảnh rất tốt. Các công cụ khác trong Danh sách công việc cũng vậy. Tuy nhiên, những công cụ này không được thiết kế để quản lý các hoạt động sáng tạo.

ClickUp tích hợp AI vào quy trình làm việc tổng thể của bạn thông qua Brain, tự động hóa và các công cụ hợp tác, giúp bạn biến đầu ra hình ảnh thành các tài sản sáng tạo hoàn chỉnh.

Không gian Làm việc AI tích hợp đầu tiên trên thế giới kết hợp nhiều công cụ, mô hình và quy trình làm việc vào một nền tảng thống nhất.

Dưới đây, chúng ta thấy cách AI bối cảnh tích hợp trí tuệ trực tiếp vào mọi quy trình làm việc:

Trí tuệ nhân tạo hiểu bạn và công việc của bạn

ClickUp Brain hiểu bối cảnh công việc của bạn qua các công việc, tài liệu, bình luận và tệp đính kèm.

Khi giám đốc sáng tạo hỏi, “Điều gì đang cản trở việc hoàn thiện hình ảnh cho chiến dịch Xuân?” ClickUp Brain quét qua các bản tóm tắt, yêu cầu tài nguyên, chủ đề phản hồi và bình luận kiểm duyệt, sau đó trả lời:

Thiếu các bản sửa đổi cho hai hình ảnh chính.

Một công việc chụp ảnh bị đình trệ đang chờ phê duyệt đạo cụ.

Các bản cập nhật nội dung muộn đang ảnh hưởng đến việc xuất bản bố cục cuối cùng.

Tệp thiết kế bị kẹt trong vòng lặp phản hồi chưa được giải quyết

ClickUp Brain nổi bật các chủ sở hữu hành động và tác động thời gian của từng điểm nghẽn.

Với những thông tin này, nhóm của bạn sẽ dành nhiều thời gian hơn để giải quyết các điểm nghẽn thay vì đối phó với tình trạng công việc lan rộng.

Xây dựng thư viện prompt của bạn

Đối với các dự án sáng tạo đang diễn ra, hãy xây dựng một thư viện chung các prompt thành công trong ClickUp Docs.

Ghi chép lại cách thức cụ thể mà cách diễn đạt, chi tiết bố cục hoặc tham chiếu phong cách trong lời nhắc đã ảnh hưởng đến kết quả.

Nhóm của bạn có thể tham khảo các mẫu prompt này để phát triển các thí nghiệm của mình mà không cần bắt đầu từ đầu.

Sử dụng kết hợp ClickUp Tài liệu + ClickUp Brain để tạo thư viện prompt.

Tạo hình ảnh với ClickUp Brain

Nếu bạn là người dùng ClickUp, đây là cách bạn có thể tạo ra tối đa 10 hình ảnh chuyên nghiệp ngay lập tức và gửi trực tiếp cho nhóm của mình – ngay trong Không gian Làm việc ClickUp.

Tạo hình ảnh để minh họa khái niệm, thiết kế quảng cáo hoặc infographics, xây dựng storyboard hoặc mockup — tất cả chỉ từ các prompt văn bản đơn giản hoặc hướng dẫn ngắn gọn.

Tạo ra những hình ảnh mạnh mẽ bằng cách sử dụng các prompt đơn giản trong ClickUp Brain.

Bạn có thể sử dụng tính năng tạo hình ảnh AI từ nhiều mục nhập trong ClickUp: một công việc, một chủ đề bình luận, một tài liệu (Doc) hoặc Bảng trắng (Whiteboard).

Sau khi tạo ra, bạn sẽ có được các hình ảnh có thể ngay lập tức gắn vào các công việc, nhúng vào tài liệu hoặc Bảng trắng, hoặc chia sẻ trong các cuộc trò chuyện.

Không cần xuất và nhập, vì mọi thứ đều có sẵn trong ClickUp.

Ngoài ra, tất cả các mô hình bạn cần đều nằm trong cùng một hệ sinh thái. Bạn có thể chuyển đổi giữa chúng tùy theo yêu cầu của mình.

Bạn có thể chọn mô hình AI phù hợp với công việc của mình. Ví dụ:

Claude cho tư duy dài hạn, lập luận có cấu trúc và xây dựng chiến lược.

ChatGPT (OpenAI) để hoàn thiện nội dung viết hướng đến khách hàng và thực hiện các vòng lặp nhanh chóng.

Gemini cho các prompt đòi hỏi nhiều nghiên cứu, phân tích kỹ thuật và tổng hợp thông tin chính xác.

Chọn mô hình AI phù hợp với nhu cầu của bạn.

Hoặc có thể bạn cũng có thể tận dụng năng lượng sáng tạo của mình và chia sẻ những hình ảnh đáng yêu với đồng nghiệp.

Di chuyển tất cả công việc của bạn vào một ứng dụng AI đa năng — người bạn đồng hành AI trên desktop của bạn.

ClickUp BrainGPT là không gian làm việc AI tích hợp trên desktop. Nó biến ClickUp thành một ứng dụng AI đa năng, nơi công việc, công cụ và trí tuệ của bạn đều được tập trung tại một nơi.

Tạo hình ảnh AI có đầy đủ bối cảnh từ không gian làm việc và các ứng dụng kết nối của bạn, sử dụng ClickUp Brain MAX.

Sử dụng Tìm kiếm Doanh nghiệp để tìm kiếm bất kỳ nội dung nào trong các công việc, tài liệu, bình luận, tệp đính kèm và các công cụ kết nối như Google Drive hoặc Figma.

Tự động hóa các hoạt động sáng tạo với các Trợ lý AI có khả năng hiểu quy trình làm việc của bạn, đọc bối cảnh công việc và thực hiện thay cho bạn. Các Trợ lý này cập nhật trạng thái, định tuyến công việc, phân công chủ sở hữu, tạo tài sản và giải quyết các vấn đề mà không cần các quy tắc từng bước.

Viết các prompt bằng ngôn ngữ tự nhiên sử dụng ClickUp Brain và xây dựng các quy trình làm việc thông minh.

Các tính năng chính của ClickUp

Hợp tác thời gian thực trong việc phát triển ý tưởng sáng tạo: Sử dụng Sử dụng Bảng trắng ClickUp để brainstorm ý tưởng hình ảnh cùng nhóm, ghim các tài liệu tham khảo và chuyển đổi ý tưởng thành các công việc có thể thực hiện ngay lập tức.

Theo dõi hiệu suất hình ảnh qua các chiến dịch: Tạo Tạo bảng điều khiển ClickUp tùy chỉnh để theo dõi hiệu suất và tương tác trên các hình ảnh của bạn, và sử dụng thẻ AI để tự động tóm tắt tiến độ công việc hoặc phát hiện các mẫu trong phản hồi.

Chuyển cuộc gọi thành các bước tiếp theo rõ ràng: Sử dụng Sử dụng ClickUp AI Notetaker để ghi lại các quyết định sáng tạo từ cuộc gọi với khách hàng hoặc quá trình đồng bộ của nhóm, và gán các công việc theo dõi trực tiếp vào các công việc để không bỏ sót bất kỳ điều gì.

Hợp tác âm thanh-video tức thì: Khởi chạy Khởi chạy ClickUp SyncUp trực tiếp từ không gian làm việc của bạn để thảo luận về hướng dẫn hình ảnh, chia sẻ phản hồi về hình ảnh được tạo ra hoặc xem xét các bản sửa đổi trong thời gian thực.

Chia sẻ ý tưởng qua Clips: Ghi lại màn hình để trình bày các biến thể của prompt, giải thích phản hồi thiết kế hoặc giải thích các khái niệm hình ảnh bằng Ghi lại màn hình để trình bày các biến thể của prompt, giải thích phản hồi thiết kế hoặc giải thích các khái niệm hình ảnh bằng ClickUp Clips — tất cả đều được lưu trữ bên trong công việc liên quan.

Tự động hóa quy trình phê duyệt sáng tạo: Thiết lập ClickUp Automations để thông báo cho các bên liên quan khi thiết kế sẵn sàng để xem xét và chuyển các tài sản đã được phê duyệt sang giai đoạn sản xuất mà không cần theo dõi thủ công.

Giới hạn của ClickUp

Bộ tính năng và các tùy chọn tùy chỉnh của nó có thể khiến người dùng mới cảm thấy choáng ngợp.

Giá cả của ClickUp

2. Leonardo AI

qua Leonardo AI

Leonardo AI (được Canva mua lại) là một nền tảng AI tạo sinh sử dụng các thuật toán học máy tiên tiến để chuyển đổi các lời nhắc văn bản thành hình ảnh chất lượng cao. Mô hình nền tảng độc quyền của công cụ, Leonardo Phoenix, cho phép người dùng tạo ra một phạm vi rộng của tài sản hình ảnh khác nhau, từ nghệ thuật khái niệm và tài sản trò chơi đến đồ họa tiếp thị và mô hình sản phẩm.

Với Krea AI, bạn sẽ có truy cập vào một thư viện lớn các mô hình AI đã được đào tạo sẵn, tối ưu hóa cho các phong cách nghệ thuật cụ thể, và thậm chí có thể đào tạo các mô hình tùy chỉnh của riêng mình. Giao diện trực quan, dựa trên trình duyệt của Krea AI giúp nó trở nên dễ sử dụng cho cả người mới bắt đầu và chuyên gia.

Các tính năng nổi bật của Leonardo AI

Tạo ra các hình ảnh chân thực với chi tiết sắc nét và tuân thủ chặt chẽ lời nhắc, ngay cả khi thêm văn bản chồng lên hình ảnh.

Tải lên các tệp OBJ và tạo ra các texture thông minh theo ngữ cảnh cho các tài sản 3D.

Vẽ phác thảo ý tưởng bằng Realtime Canvas và xem những phác thảo đó biến đổi thành các ý tưởng chi tiết về nhân vật và môi trường.

Huấn luyện các mô hình AI tùy chỉnh trên bộ dữ liệu của riêng bạn để duy trì tính nhất quán về thẩm mỹ thương hiệu và thiết kế nhân vật qua nhiều thế hệ.

Giới hạn của Leonardo AI

Việc tạo ra các đối tượng vô cơ thực tế như xe hơi và máy móc có thể đòi hỏi nhiều lần thử so với các chủ đề hữu cơ.

Người dùng miễn phí sẽ gặp phải tốc độ tạo nội dung chậm hơn trong giờ cao điểm, trong khi người dùng trả phí được ưu tiên.

Giá cả của Leonardo AI

Miễn phí : 150 token hàng ngày

Apprentice : $10/tháng

Artisan : $24/tháng

Maestro: $48/tháng

Đánh giá và nhận xét về Leonardo AI

G2: Không đủ đánh giá

Capterra: Không đủ đánh giá

Người dùng thực tế đang nói gì về Leonardo AI?

Dưới đây là đánh giá từ G2:

Leonardo. Ai cung cấp quyền sở hữu đầy đủ đối với nội dung được tạo ra, với toàn bộ quyền lợi thuộc về người dùng. Tín dụng API không hết hạn hỗ trợ kế hoạch dài hạn. Nó cũng cho phép đào tạo mô hình tùy chỉnh và quyền truy cập chi tiết cho dự án, giúp việc hợp tác giữa các nhóm có nhu cầu truy cập khác nhau trở nên mượt mà hơn.

Leonardo. Ai cung cấp quyền sở hữu đầy đủ đối với nội dung được tạo ra, với toàn bộ quyền lợi thuộc về người dùng. Tín dụng API không hết hạn hỗ trợ kế hoạch dài hạn. Nó cũng cho phép đào tạo mô hình tùy chỉnh và quyền truy cập chi tiết cho dự án, giúp việc hợp tác giữa các nhóm có nhu cầu truy cập khác nhau trở nên mượt mà hơn.

3. Midjourney

qua Midjourney

Midjourney nổi bật trong việc tạo ra những hình ảnh nghệ thuật mang phong cách độc đáo, được nhiều chuyên gia sáng tạo coi là tiêu chuẩn vàng trong ngành.

Nền tảng này hoạt động chủ yếu thông qua Discord, tạo ra các tác phẩm nghệ thuật và minh họa chi tiết từ mô tả văn bản. Mỗi tác phẩm được tạo ra sẽ trở thành một phần của bộ sưu tập cộng đồng có thể tìm kiếm, nơi bạn có thể duyệt qua hàng triệu hình ảnh với các prompt chính xác của chúng được hiển thị.

Khác với phương pháp lặp lại thời gian thực của Krea, Midjourney tập trung vào việc tạo ra các kết quả nghệ thuật hoàn thiện, thống nhất, thường chỉ cần điều chỉnh tối thiểu.

Các tính năng nổi bật của Midjourney

Cung cấp nguồn cảm hứng vô tận và cơ hội học hỏi thông qua nguồn cấp dữ liệu cộng đồng mở.

Chế độ Thư giãn cho phép tạo ra hình ảnh không giới hạn với tốc độ chậm hơn.

Tải lên hình ảnh tham khảo để duy trì tính nhất quán giữa các tạo/lập hoặc áp dụng các phong cách nghệ thuật cụ thể trong khi vẫn giữ nguyên các tính năng nhân vật.

Chạy nhiều tác vụ tạo nội dung đồng thời cùng lúc.

Chế độ Ẩn để giữ hình ảnh và video riêng tư khi bạn không muốn chúng xuất hiện trên gallery cộng đồng.

Giới hạn của Midjourney

Hiện tại không có phiên bản dùng thử miễn phí, yêu cầu cam kết đăng ký ngay lập tức để thử nghiệm nền tảng.

Người dùng thường phàn nàn về việc thiếu hỗ trợ khách hàng và không có các kênh giao tiếp trực tiếp.

Thời gian GPU được tính dựa trên thời gian xử lý thực tế của máy chủ, không phải thời gian chờ trong hàng đợi, khiến việc ước tính chi phí trở nên khó dự đoán đối với các prompt phức tạp.

Giá cả của Midjourney

Cơ bản : $8/tháng

Tiêu chuẩn : $24/tháng

Pro : $48/tháng

Mega: $96/tháng

Đánh giá và nhận xét về Midjourney

G2: 4.5/5 (100 đánh giá)

Capterra:

Người dùng thực tế đang nói gì về Midjourney?

Dưới đây là đánh giá từ G2:

Tôi thích rằng nếu sử dụng đúng cách, Midjourney có thể giúp tạo ra những hình ảnh trông rất thực tế và tiết kiệm được nhiều thời gian. Việc sử dụng nó rất đơn giản một khi bạn biết cách cung cấp các prompt phù hợp.

Tôi thích rằng nếu sử dụng đúng cách, Midjourney có thể giúp tạo ra những hình ảnh trông rất thực tế và tiết kiệm được nhiều thời gian. Việc sử dụng nó rất đơn giản một khi bạn biết cách cung cấp các prompt phù hợp.

Tối ưu hóa quy trình sáng tạo của bạn với ClickUp

Trước khi đăng ký sử dụng một công cụ AI khác hoặc thử các mô hình khác, hãy dừng lại và xem xét kỹ xem bạn thực sự cần gì.

Nếu yêu cầu hình ảnh của bạn không đòi hỏi việc lựa chọn mô hình phức tạp hoặc kiểm soát phong cách siêu chuyên biệt, bạn có thể không cần đến một nền tảng chuyên dụng như Krea.

Với ClickUp, bạn có thể tạo ra những hình ảnh tuyệt đẹp ngay trong không gian làm việc của mình. Điều tuyệt vời nhất là, điều này không dừng lại ở đó.

ClickUp giúp bạn quản lý quy trình làm việc sáng tạo từ đầu đến cuối. Với các tính năng tự động hóa AI tích hợp, trợ lý AI, tìm kiếm theo ngữ cảnh và tài liệu được hỗ trợ bởi AI, bạn có thể nhanh chóng chuyển từ ý tưởng sang thực thi.

Sẵn sàng đưa quy trình làm việc sáng tạo vào một nền tảng duy nhất? Đăng ký trên ClickUp — không gian làm việc kết nối của bạn.

Câu hỏi thường gặp

Đào tạo mô hình AI tùy chỉnh bằng cách tải lên ít nhất 3 hình ảnh hiện có của tài sản hình ảnh thương hiệu của bạn. Krea sau đó gán một mã phong cách duy nhất mà bạn có thể áp dụng cho các phiên bản sau này. Sử dụng bước này để duy trì tính nhất quán về thẩm mỹ trên tất cả các đầu ra mà không cần phải xây dựng lại các prompt mỗi lần.

Không. Hình ảnh và video yêu cầu các quy trình làm việc riêng biệt. Bạn có thể tạo hình ảnh trước, sau đó sử dụng nó làm khung hình khởi đầu cho việc tạo video bằng cách tải nó lên dòng thời gian khung hình chính. Nền tảng không hỗ trợ tạo/lập hình ảnh và video đồng thời từ một prompt duy nhất.

Hãy hướng đến các prompt phong phú, chi tiết về phong cách, chất liệu, ánh sáng, cài đặt máy ảnh và môi trường. Bạn cũng có thể cung cấp tham chiếu hoặc vẽ trực tiếp trên canvas để hướng dẫn kết quả đầu ra chính xác.

Sử dụng Box gợi ý tiêu cực trong quá trình nâng cấp độ phân giải hoặc tạo mẫu để loại bỏ các yếu tố không mong muốn khỏi kết quả cuối cùng. Chỉ định các yếu tố như hình ảnh mờ, lỗi hình ảnh, biến dạng hoặc sai lệch giải phẫu để cải thiện chất lượng đầu ra. Điều này giúp AI tập trung vào các yếu tố mong muốn đồng thời tránh các vấn đề thường gặp trong quá trình tạo hình.

Krea cung cấp các quy trình làm việc tích hợp cho việc tạo hình ảnh và video thời gian thực. Nó cũng tập trung vào các cải tiến và chỉnh sửa được hỗ trợ bởi AI. Midjourney, tuy nhiên, nổi trội trong việc tạo ra các hình ảnh phong cách với sự nhất quán thẩm mỹ xuất sắc nhưng chỉ tập trung vào việc tạo hình ảnh. Hãy lựa chọn dựa trên nhu cầu của bạn về tính linh hoạt hay đầu ra nghệ thuật thuần túy.

Đúng vậy. Kế hoạch miễn phí cung cấp 50 token tính toán hàng ngày. Tùy thuộc vào mô hình bạn chọn, bạn có thể thử nghiệm từ 6 đến 25 prompt mỗi ngày.