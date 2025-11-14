Top 10 Phần mềm Quản lý Kho hàng Xây dựng hàng đầu năm 2025

Đằng sau mỗi công trình kiến trúc—từ những tòa nhà chọc trời cao vút đến những ngôi nhà ấm cúng—là một câu chuyện về một kế hoạch tỉ mỉ và quản lý tài nguyên hiệu quả.

Từ việc đảm bảo vật liệu được giao đúng hạn đến việc tuân thủ ngân sách, ngay cả sự chậm trễ nhỏ nhất cũng có thể làm hỏng một dự án trong ngành xây dựng. Rủi ro là rất cao, và việc quản lý mọi thứ từ mức tồn kho đến lịch trình mua sắm cũng phức tạp không kém.

Ngày nay, các chuyên gia trong lĩnh vực xây dựng phải đối mặt với những thách thức như chi phí vật liệu biến động, gián đoạn chuỗi cung ứng và nhu cầu ngày càng tăng trong việc đang theo dõi nguồn lực trên nhiều công trường.

Ngành công nghiệp đòi hỏi sự quản lý cẩn thận và hiệu quả, điều này chỉ có thể đạt được với phần mềm quản lý kho hàng phù hợp.

Dưới đây là tổng hợp top 10 phần mềm quản lý kho vật liệu xây dựng hàng đầu, giúp tối ưu hóa hoạt động, giảm thiểu lãng phí và duy trì tiến độ dự án.

Bạn nên tìm kiếm những yếu tố nào trong phần mềm quản lý kho vật liệu xây dựng?

Các doanh nghiệp đang rất cần hệ thống đang theo dõi tồn kho theo thời gian thực—và điều này hoàn toàn có lý do.

Theo Báo cáo Triển vọng Ngành Kỹ thuật và Xây dựng của Deloitte, một số tổ chức đã thử nghiệm sử dụng máy bay không người lái (drone) để kiểm tra công trường, theo dõi tiến độ và quản lý kho hàng theo thời gian thực. Ấn tượng? Có. Thực tế cho mọi người? Chưa hẳn.

Đối với hầu hết các doanh nghiệp kinh doanh xây dựng, phần mềm quản lý kho hàng xây dựng đáng tin cậy thực hiện tốt việc cần làm là đang theo dõi tồn kho và đánh giá tài sản xây dựng. Muốn theo dõi thiết bị có giá trị cao hoặc quản lý kho hàng? Phần mềm lý tưởng cũng sẽ giúp bạn quản lý điều đó.

🧠 Bạn có biết: Mũ bảo hộ lần đầu tiên được sử dụng vào năm 1919 và là một trong những thiết bị an toàn đầu tiên của thời hiện đại. Ban đầu, chúng được làm từ vải bạt, keo và sơn đen. Hãy tưởng tượng việc đang theo dõi kho hàng cho thiết bị an toàn vào thời điểm đó!

Tất cả những gì bạn cần làm là ưu tiên một số tính năng. Dưới đây là những điều cần lưu ý khi chọn phần mềm tối ưu hóa kho hàng:

Cập nhật kho hàng theo thời gian thực : Tránh tình trạng thiếu hàng hoặc tồn kho quá mức bằng phần mềm là nhà cung cấp cập nhật theo thời gian thực về mức tồn kho của vật liệu và thiết bị.

Công cụ lập kế hoạch vật liệu: Tối ưu hóa quy trình lập kế hoạch chuỗi cung ứng bằng cách đồng bộ hóa nhu cầu vật liệu với lịch trình thi công, đảm bảo dòng thời gian dự án diễn ra suôn sẻ.

Thiết kế đơn giản, thân thiện với người dùng : Đảm bảo mọi thành viên trong nhóm có thể quản lý kho hàng một cách hiệu quả mà không cần phải dành hàng giờ cho việc đào tạo kỹ thuật.

Truy cập di động và đám mây : Quản lý dữ liệu kho hàng mọi lúc mọi nơi, dù ở hiện trường hay tại văn phòng, thông qua điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng.

Đang theo dõi đa địa điểm : Quản lý dễ dàng vật liệu và thiết bị tại nhiều công trường để đảm bảo phân bổ và chuyển giao đúng cách.

Các tùy chọn có thể tùy chỉnh và mở rộng : Chọn phần mềm có thể phát triển cùng với kinh doanh của bạn và thích ứng với nhu cầu quản lý kho hàng ngày càng thay đổi.

Báo cáo chi tiết và phân tích: Nhận được những thông tin hữu ích từ các báo cáo về xu hướng tồn kho, sử dụng và chi phí để đưa ra quyết định mua hàng thông minh hơn.

10 Phần mềm quản lý kho vật liệu xây dựng tốt nhất

ClickUp (Phù hợp nhất cho việc tối ưu hóa và quản lý các hoạt động kho hàng)

Ai làm trong ngành xây dựng cũng đều hiểu rõ những khó khăn trong việc quản lý kho hàng:

Các dự án bị trì hoãn và nguồn lực bị lãng phí do việc đang theo dõi hàng tồn kho kém hiệu quả.

Mục tồn kho quá nhiều chiếm dụng không gian và tiền bạc, trong khi thiếu hàng dẫn đến việc bỏ lỡ cơ hội.

Các quy trình thủ công tốn nhiều thời gian khiến mọi thứ bị chậm lại.

Hàng tồn kho lỗi thời bị lãng quên đang tích tụ trong kho.

Thông thường, việc giải quyết những vấn đề này đòi hỏi phải sử dụng nhiều công cụ khác nhau—bảng điều khiển, tự động hóa, thông báo—để hoàn thành công việc.

Nhưng tại sao phải làm phức tạp mọi thứ? ClickUp đơn giản hóa mọi thứ với giải pháp tất cả trong một cho quản lý kho, hợp tác nhóm và nâng cao năng suất.

Mẫu Quản lý Kho hàng ClickUp

Bắt đầu với mẫu Quản lý Kho hàng của ClickUp. Mẫu này tập trung quản lý mức tồn kho, đơn đặt hàng lại, nhà cung cấp và chi phí, giúp tất cả dữ liệu kho hàng của bạn được tổ chức gọn gàng và dễ dàng truy cập.

Tìm hiểu thêm Theo dõi mức tồn kho, đơn đặt hàng lại, trạng thái đơn đặt hàng, nhà cung cấp và chi phí tại một nơi duy nhất với Mẫu Quản lý Kho hàng của ClickUp.

Nếu bạn đang theo dõi xu hướng và biến động, nó cũng giúp bạn tránh tình trạng tồn kho quá mức hoặc thiếu hụt các mặt hàng quan trọng.

ClickUp Chế độ xem

Các dự án xây dựng là những dự án động, và mỗi vai trò—quản lý công trường, cán bộ mua sắm hoặc nhà thầu—đều yêu cầu những hiểu biết khác nhau.

Sự linh hoạt của ClickUp thực sự nổi bật, đặc biệt thông qua ClickUp chế độ xem, cho phép tùy chỉnh linh hoạt để phù hợp với các nhu cầu dự án khác nhau. ClickUp cung cấp hơn 15 chế độ xem hoàn toàn có thể tùy chỉnh để phù hợp với quy trình làm việc của bạn.

Với chế độ xem bảng của ClickUp, bạn có thể tùy chỉnh các cột cho mã sản phẩm (SKU), số lượng và địa điểm, giúp dễ dàng phát hiện các lỗ hổng và chuyển hàng hóa đến nơi cần thiết. Hãy tưởng tượng bạn có thể biết chính xác số lượng bao xi măng tại Công trường A so với Công trường B chỉ trong vài giây.

Sắp xếp kho hàng của bạn để phát hiện ngay lập tức các sai sót với chế độ xem bảng của ClickUp

Sử dụng chế độ xem Danh sách công việc của ClickUp để ưu tiên các đơn đặt hàng, chế độ xem Bảng để theo dõi số lượng và logistics, và chế độ xem Lịch để đồng bộ hóa việc giao hàng vật liệu với dòng thời gian dự án. Đối với các nhóm làm việc tại hiện trường, chế độ xem Bảng điều khiển giúp đơn giản hóa việc đang theo dõi công việc cho việc phân phối hoặc chuyển giao thiết bị.

ClickUp Construction Management Template mang lại nhiều tiện ích hơn cho các nhóm xây dựng. Đây là giải pháp toàn diện giúp tổ chức dự án, quản lý lịch trình và đồng bộ hóa các nhóm.

Hãy tưởng tượng: Người quản lý công trường của bạn gọi điện để hỏi về tình trạng sẵn có của thiết bị giá trị cao cho một dự án mới. Thay vì phải lật qua hàng loạt bản ghi, bạn chỉ cần mở chế độ xem bảng điều khiển, nơi tổng hợp tất cả dữ liệu kho quan trọng vào một giao diện duy nhất, dễ đọc. Dưới đây là video giải thích chi tiết về điều này:

Bảng điều khiển ClickUp

Xem chế độ xem 360 độ về thông tin sản phẩm của bạn với các bảng điều khiển ClickUp có thể tùy chỉnh

Với bảng điều khiển ClickUp, bạn có thể:

Hiển thị dữ liệu tồn kho trên tiện ích để truy cập nhanh vào mức tồn kho quan trọng và xu hướng.

Tự động hóa các công việc như cảnh báo tồn kho thấp hoặc kích hoạt bổ sung hàng tồn kho để tiết kiệm thời gian.

Cần thông báo khi tồn kho thấp? ClickUp Automations xử lý điều đó một cách trơn tru, tự động kích hoạt các công việc đặt hàng lại trước khi xảy ra tình trạng thiếu hụt.

🗣️Khách hàng tùy chỉnh chia sẻ:

Trước đây, chúng tôi thường phải dành thêm thời gian để thực hiện các công việc thường nhật một cách thủ công, như giao dự án cho nhóm, tạo công việc và dán liên kết. Hiện nay, chúng tôi đang tận dụng thời gian đó để lập kế hoạch trước và chuyển nhiều quy trình làm việc của nhóm sang ClickUp.

Trước đây, chúng tôi thường phải dành thêm thời gian để thực hiện các công việc thường nhật một cách thủ công, như giao dự án cho nhóm, tạo công việc và dán liên kết. Hiện nay, chúng tôi đang tận dụng thời gian đó để lập kế hoạch trước và chuyển nhiều quy trình làm việc của nhóm sang ClickUp.

Ông cũng ghi chú rằng việc thông báo cho các thành viên trong nhóm về một công việc đã hoàn thành có thể mất tới 36 giờ trước khi áp dụng tự động hóa. Hiện nay, với ClickUp, các cập nhật này diễn ra ngay lập tức, giúp các nhóm tập trung vào các ưu tiên của mình và hoàn thành các mốc thời gian một cách hiệu quả.

ClickUp Trí tuệ

Khi thời gian eo hẹp, ClickUp Brain, trợ lý AI tích hợp, phân tích xu hướng, soạn thảo yêu cầu báo giá (RFQ) và tạo các bản cập nhật nhanh chóng, giúp bạn miễn phí tập trung vào các công việc ưu tiên cao hơn.

Tìm hiểu thêm Nhanh chóng soạn thảo RFQs với dữ liệu có sẵn trong hệ sinh thái của bạn bằng ClickUp Brain.

📌 Ví dụ: Giả sử bạn đang chuẩn bị cho một đợt đổ bê tông quy mô lớn vào lúc bình minh ngày mai và đột nhiên nhận ra rằng bạn không chắc chắn liệu tất cả vật liệu đã được đặt hàng hay chưa. Thay vì phải lục lọi qua email hoặc nhật ký, bạn yêu cầu ClickUp Brain phân tích các đơn đặt hàng gần đây và xác nhận mức tồn kho. Chỉ trong vài phút, nó sẽ tạo ra một bản tóm tắt hiển thị những gì có sẵn trong kho, đánh dấu các mục thiếu và thậm chí soạn thảo một yêu cầu báo giá (RFQ) cho nhà cung cấp của bạn — giúp bạn tiết kiệm hàng giờ và đảm bảo đội ngũ của bạn vẫn đúng tiến độ.

Các tính năng nổi bật của ClickUp

Bảng điều khiển tùy chỉnh : Phân tích tình trạng sẵn có của hàng tồn kho, đang theo dõi tình trạng hết hàng và theo dõi xu hướng trong chế độ xem cá nhân hóa.

Mẫu Quản lý Kho hàng : Tập trung tất cả dữ liệu kho hàng để theo dõi thời gian thực về mức tồn kho, đơn đặt hàng lại và thông tin nhà cung cấp bằng cách sử dụng : Tập trung tất cả dữ liệu kho hàng để theo dõi thời gian thực về mức tồn kho, đơn đặt hàng lại và thông tin nhà cung cấp bằng cách sử dụng các mẫu quản lý kho hàng

ClickUp Bảng Chế Độ Xem : Tạo các bố cục có cấu trúc để quản lý ngân sách, hàng tồn kho và dữ liệu khách hàng bằng các hàng và cột.

Lịch và dòng thời gian : Lên lịch giao hàng và công việc theo thời gian thực với dòng thời gian hợp tác và lịch tài nguyên.

Công cụ báo cáo: Tạo các báo cáo kho hàng chi tiết để xác định các khoảng trống về hiệu quả, hạn chế và xu hướng, từ đó hỗ trợ ra quyết định thông minh hơn.

Giới hạn của ClickUp

Có thể gặp tình trạng hiệu suất chậm hơn trên một số thiết bị di động.

Các tính năng phức tạp có thể gây khó khăn cho người dùng mới khi làm quen.

Giá cả của ClickUp

Miễn phí vĩnh viễn

Không giới hạn : $7/tháng cho mỗi người dùng

Dịch vụ kinh doanh : $12/tháng cho mỗi người dùng

Doanh nghiệp : Liên hệ để biết giá

ClickUp Brain: Thêm vào bất kỳ kế hoạch trả phí nào với giá $7 mỗi thành viên mỗi tháng.

Đánh giá và nhận xét về ClickUp

G2 : 4. 7/5 (hơn 9.000 đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (hơn 4.000 đánh giá)

Người dùng thực tế đang nói gì về ClickUp?

Tôi rất thích các mẫu, người tạo bảng điều khiển và tất cả nội dung đào tạo có sẵn. Tôi đã thử các công cụ khác như Asana, Monday.com và Trello, và ClickUp chắc chắn là lựa chọn tốt nhất cho công ty xây dựng của chúng tôi.

Tôi rất thích các mẫu, người tạo bảng điều khiển và tất cả nội dung đào tạo có sẵn. Tôi đã thử các công cụ khác như Asana, Monday.com và Trello, và ClickUp chắc chắn là lựa chọn tốt nhất cho công ty xây dựng của chúng tôi để làm công việc.

2. Buildertrend (Phù hợp nhất cho việc đơn giản hóa quản lý dự án xây dựng)

qua Buildertrend

Quản lý dự án xây dựng không phải là việc dễ dàng. Giữa lịch trình chặt chẽ, đang theo dõi tài chính và cập nhật thông tin cho khách hàng, dễ dàng cảm thấy quá tải.

Buildertrend giúp đơn giản hóa tình trạng lộn xộn này bằng cách kết hợp quản lý dự án, đang theo dõi tài chính và hợp tác với khách hàng thành một công cụ mạnh mẽ duy nhất.

Hãy tưởng tượng: nhóm của bạn đang có mặt tại công trường chờ nhận vật liệu, trong khi nhóm văn phòng đang tất bật cập nhật ngân sách và lịch trình. Với nền tảng tất cả trong một của Buildertrend, bạn có thể quản lý lịch trình, theo dõi chi phí và thậm chí giao tiếp với khách hàng theo thời gian thực thông qua Cổng thông tin khách hàng.

Các tính năng nổi bật của Buildertrend

Giữ cho nhóm của bạn luôn đồng bộ với lịch trình, danh sách công việc cần làm, danh sách hàng tồn kho và nhật ký hàng ngày.

So sánh chi phí dự kiến với chi phí thực tế, đang theo dõi dòng tiền và tích hợp với QuickBooks và Xero.

Cung cấp cho khách hàng các cập nhật thời gian thực, ký kết hợp đồng và khả năng hiển thị dự án thông qua một bảng điều khiển tập trung.

Dễ dàng yêu cầu, phê duyệt và đang theo dõi các thay đổi mà không làm gián đoạn quy trình làm việc.

Chia sẻ tệp tin, tin nhắn và cập nhật với các thành viên trong nhóm và nhà thầu phụ.

Giới hạn của Buildertrend

Các công cụ tài chính nâng cao chỉ có sẵn trong các kế hoạch dịch vụ cao cấp.

Đường cong học tập dốc hơn đối với một số tính năng so với các đối thủ cạnh tranh.

Hiệu suất của ứng dụng di động có thể được cải thiện.

Giá cả của Buildertrend

Cơ bản : $399/tháng

Nâng cao : $699/tháng

Hoàn thành: $999/tháng

Đánh giá và nhận xét về Buildertrend

G2 : 4. 2/5 (150+ đánh giá)

Capterra: 4.5/5 (hơn 1.600 đánh giá)

Người dùng thực tế đang nói gì về Buildertrend?

Tôi sử dụng Buildertrend để quản lý công ty xây dựng dân dụng của chúng tôi với doanh thu 10 triệu USD/năm. Tôi thấy nó rất hữu ích, đặc biệt là trong việc quản lý tài liệu. Chúng tôi sử dụng nó cho việc lựa chọn vật liệu, ghi chép hàng ngày, ước tính chi phí và lưu trữ hồ sơ. Nó thực sự tuyệt vời.

💡 Mẹo hay: Đầu tư vào hệ thống quản lý kho là cách tuyệt vời để tiết kiệm chi phí và quản lý chi phí hiệu quả. Dưới đây là cách tạo hệ thống quản lý kho để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của khách hàng.

3. Procore (Phù hợp nhất cho quản lý dự án xây dựng quy mô lớn)

qua Procore

Quản lý một dự án xây dựng quy mô lớn bao gồm quá nhiều yếu tố phức tạp—lịch trình, ngân sách, tuân thủ quy định và một lượng lớn tài liệu. Được thiết kế dành cho các dự án phức tạp, Procore giúp các nhà thầu chính, chủ đầu tư và nhà thầu chuyên môn tối ưu hóa quy trình làm việc từ giai đoạn tiền thi công đến khi hoàn thành dự án.

Với nền tảng tập trung của Procore, bạn có thể hiển thị theo thời gian thực mọi khía cạnh của dự án, giúp đưa ra quyết định tốt hơn và tăng cường hợp tác giữa các bên liên quan.

Các tính năng nổi bật của Procore

Phần mềm quản lý dự án và công việc tập trung kết nối các nhóm làm việc tại trường và văn phòng để cập nhật thông tin theo thời gian thực và đang theo dõi công việc.

Quản lý tài liệu giúp đơn giản hóa việc tổ chức tệp tin thông qua kiểm soát phiên bản và lưu trữ bảo mật.

Quản lý tài chính tích hợp với QuickBooks và Sage, đảm bảo đang theo dõi chi phí chính xác và lập ngân sách.

Các công cụ tiền thi công giúp tối ưu hóa quá trình đấu thầu, lập dự toán và quản lý thiết kế.

Các công cụ quản lý kho hiệu quả giúp đảm bảo tuân thủ các quy trình kiểm tra, danh sách kiểm tra và sự cố đang theo dõi trong hoạt động kho bãi.

Giới hạn của Procore

Đường cong học tập dốc đối với người dùng mới và các nhóm nhỏ.

Hàm ngoại tuyến bị giới hạn và phụ thuộc nhiều vào dữ liệu được lưu trong bộ nhớ cache.

Giá cả tùy chỉnh có thể tốn kém đối với các doanh nghiệp có kích thước vừa và nhỏ.

Giá cả của Procore

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Procore

G2 : 4. 6/5 (hơn 3.200 đánh giá)

Capterra: 4.5/5 (hơn 2.700 đánh giá)

Người dùng thực tế đang nói gì về Procore?

Tôi đã đặt tiêu đề cho bài đánh giá của mình là “Instagram của Quản lý Dự án Xây dựng” vì việc sử dụng Procore thực sự đơn giản đến vậy. Tôi là Kế toán Tài khoản cho một công ty xây dựng tại New Jersey và phụ trách tất cả các việc cần làm liên quan đến thanh toán. Tôi thực sự thích các hàm lập lịch giá trị và thanh toán cho các nhà thầu phụ trong các dự án.

Tôi đã đặt tiêu đề cho bài đánh giá của mình là “Instagram của Quản lý Dự án Xây dựng” vì việc sử dụng Procore thực sự đơn giản đến vậy. Tôi là Kế toán Dự án cho một công ty xây dựng tại New Jersey và phụ trách tất cả các việc cần làm liên quan đến thanh toán. Tôi thực sự thích các hàm lập lịch giá trị và thanh toán cho các nhà thầu phụ trong các dự án.

Xem thêm: Phần mềm và công cụ quản lý mua sắm tốt nhất

4. Giám sát công trình (Phù hợp nhất cho các nhà thầu có kích thước nhỏ đến trung bình)

qua Trưởng nhóm thầu phụ

Hạn chế ngân sách không nên đồng nghĩa với việc hy sinh hiệu quả. Contractor Foreman cung cấp các tính năng quản lý xây dựng mạnh mẽ với mức giá hợp lý, đặc biệt phù hợp cho các nhà thầu nhỏ cần các công cụ toàn diện mà không làm tăng chi phí.

Với phạm vi hàm đa dạng—từ đang theo dõi tài chính đến lập lịch dự án—được tích hợp trong một nền tảng trực quan, phát triển cùng với sự phát triển của kinh doanh bạn.

💡 Mẹo hay: Đầu tư vào hệ thống quản lý kho là cách tuyệt vời để tiết kiệm chi phí và quản lý chi phí hiệu quả. Dưới đây là cách tạo hệ thống quản lý kho để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của khách hàng.

Những tính năng nổi bật của Giám sát công trình

Tối ưu hóa quản lý dự án với biểu đồ Gantt, lập lịch trình và nhật ký hàng ngày.

Cung cấp các công cụ tài chính tích hợp sẵn, bao gồm hệ thống hóa đơn theo phong cách AIA và đang theo dõi chi phí theo thời gian thực.

Gồm các biểu mẫu và danh sách kiểm tra có thể tùy chỉnh cho các cuộc kiểm tra, cuộc họp an toàn và việc nộp hồ sơ.

Nhà cung cấp tính năng định vị địa lý (geofencing) và theo dõi thời gian dựa trên GPS để giám sát chính xác lực lượng lao động.

Hỗ trợ tích hợp QuickBooks và truy cập API để đảm bảo quy trình làm việc liền mạch.

Giới hạn của Trưởng nhóm thầu

Các tính năng lập lịch có thể cảm thấy rời rạc và cần được tinh chỉnh.

Số lượng tích hợp với các nền tảng bên thứ ba giới hạn so với các nền tảng khác.

Vấn đề về hiệu suất của ứng dụng di động, đặc biệt là khi tải lên hình ảnh.

Không có chế độ ngoại tuyến để truy cập dữ liệu tại các địa điểm xa xôi.

Giá cả cho Giám sát công trình của nhà thầu

Cơ bản : $49/tháng

Tiêu chuẩn : $79/tháng

Plus : $125/tháng

Pro : $166/tháng

Không giới hạn: $249/tháng

Đánh giá và nhận xét về Trưởng nhóm thầu

G2 : 4.5/5 (260+ đánh giá)

Capterra: 4.5/5 (690+ đánh giá)

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Cập nhật thường xuyên với những tiến bộ công nghệ là chìa khóa cho quản lý dự án hiệu quả. Dưới đây là hướng dẫn giúp bạn lựa chọn phần mềm lập lịch thi công tùy chỉnh cho nhu cầu của mình.

5. Xero (Phù hợp nhất cho các doanh nghiệp nhỏ cần giải pháp tài khoản có khả năng mở rộng)

qua Xero

Quản lý tài chính trong ngành xây dựng không phải là việc dễ dàng—cân đối chi phí dự án, đang theo dõi chi tiêu và đối chiếu hóa đơn thường khiến người ta cảm thấy như đang thực hiện một dự án. Xero xuất hiện như một giải pháp kế toán dựa trên đám mây được thiết kế riêng để giúp các doanh nghiệp xây dựng tối ưu hóa những thách thức này.

Sự tích hợp của nó với các ứng dụng chuyên dụng cho ngành xây dựng như WorkflowMax giúp việc đang theo dõi dự án và quản lý chi phí trở nên thuận tiện, trong khi ứng dụng di động thân thiện với người dùng cho phép bạn xử lý các công việc ngay cả khi đang ở công trường.

Các tính năng nổi bật của Xero

Quyền truy cập không giới hạn cho tất cả người dùng vào tất cả các gói giá.

Kết nối với hơn 21.000 tổ chức tài chính để nhập liệu giao dịch ngân hàng một cách dễ dàng.

Ứng dụng di động quản lý chi tiêu mọi lúc mọi nơi với tính năng chụp hóa đơn.

Tích hợp với hơn 1.000 ứng dụng, bao gồm WorkflowMax và Gusto.

Các tính năng báo cáo tài chính như báo cáo lãi/lỗ và các khoản phải thu quá hạn.

Giới hạn của Xero

Kế hoạch mục nhập giới hạn số lượng hóa đơn và biên lai (20 và 5, tương ứng).

Chỉ hỗ trợ một tổ chức cho mỗi gói đăng ký.

Các tính năng nâng cao như đang theo dõi dự án và yêu cầu thanh toán chi phí yêu cầu kế hoạch đắt nhất.

Không có hỗ trợ qua điện thoại trực tiếp, chỉ dựa vào hỗ trợ trực tuyến.

Giá cả của Xero

Gói cơ bản : $29/tháng

Tiêu chuẩn : $46/tháng

Gói Premium: $69/tháng

Đánh giá và nhận xét về Xero

G2 : 4. 3/5 (710+ đánh giá)

Capterra: 4.4/5 (hơn 3.100 đánh giá)

Xem thêm: Mẫu quản lý xây dựng miễn phí

📮 Thông tin chi tiết: Cuộc khảo sát của chúng tôi cho thấy nhân viên trí thức duy trì trung bình 6 kết nối hàng ngày tại nơi làm việc. Điều này có xác suất bao gồm nhiều lượt trao đổi qua lại qua email, trò chuyện và các công cụ quản lý dự án. Nếu bạn có thể tập trung tất cả các cuộc hội thoại này vào một nơi duy nhất thì sao? Với ClickUp, bạn có thể làm được điều đó! Đây là ứng dụng toàn diện cho công việc, kết hợp dự án, kiến thức và trò chuyện trong một nền tảng duy nhất – tất cả đều được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI) giúp bạn và nhóm làm việc nhanh hơn và hiệu quả hơn.

6. Sortly (Phù hợp nhất cho các doanh nghiệp xây dựng quy mô nhỏ kinh doanh có nhu cầu quản lý kho hàng đơn giản)

qua Sortly

Việc đang theo dõi công cụ, thiết bị và vật tư là một thách thức phổ biến đối với các doanh nghiệp xây dựng. Từ việc để lạc công cụ đến việc hết vật tư quan trọng giữa chừng dự án, việc quản lý kho hàng có thể nhanh chóng làm chệch hướng dòng thời gian và ngân sách.

Sortly cung cấp một giải pháp quản lý kho hàng đơn giản nhưng mạnh mẽ, được thiết kế riêng cho các doanh nghiệp xây dựng quy mô nhỏ cần theo dõi tài sản của mình mà không cần đến sự phức tạp của các hệ thống doanh nghiệp.

Sortly giúp đơn giản hóa việc quản lý kho hàng với các tính năng như tạo mã QR, cảnh báo tồn kho và đang theo dõi thời gian thực trên các thiết bị.

Các tính năng nổi bật của Sortly

Tạo mã QR và mã vạch để đang theo dõi dễ dàng các công cụ và vật liệu.

Cài đặt cảnh báo tồn kho tối thiểu để tránh các trì hoãn tốn kém hoặc tình trạng hết hàng.

Tải lên hình ảnh có độ phân giải cao để lập danh mục mục một cách trực quan.

Đồng bộ hóa thời gian thực giữa các thiết bị để cập nhật chính xác từ các nhóm làm việc tại trường.

Giao diện thân thiện với thiết bị di động để quản lý kho hàng tại chỗ hoặc khi di chuyển.

Giới hạn của Sortly

Kế hoạch miễn phí giới hạn số mục nhập là 100 và cung cấp tùy chỉnh tối thiểu.

Các tính năng nâng cao như tích hợp máy quét bên ngoài yêu cầu kế hoạch dịch vụ cao cấp hơn.

Không phù hợp cho các hoạt động quy mô lớn có nhu cầu quản lý kho phức tạp.

Bảng giá Sortly

Miễn phí

Nâng cao : $24/tháng

Ultra : $74/tháng

Gói Premium : $149/tháng

Doanh nghiệp: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét của Sortly

G2 : 4. 4/5 (25 đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (720+ đánh giá)

Người dùng thực tế đang nói gì về Sortly?

Sortly rất dễ sử dụng. Nó luôn sẵn sàng ngay trong tầm tay và cũng có sẵn trên máy tính để trợ lý của tôi có thể quản lý kho hàng của chúng tôi cho đồng phục và thiết bị.

Sortly rất dễ sử dụng. Nó luôn sẵn sàng ngay trong tầm tay và cũng có sẵn trên máy tính để trợ lý của tôi có thể quản lý kho hàng của chúng tôi cho đồng phục và thiết bị.

🧠 Bạn có biết: Vạn Lý Trường Thành, một trong những dự án xây dựng lớn nhất thế giới, đòi hỏi việc quản lý tài nguyên một cách cẩn thận trong hàng thế kỷ. Ước tính có hơn 100 triệu tấn gạch, đá và đất đã được sử dụng—mà không có hệ thống quản lý kho hiện đại!

7. Zoho Inventory (Phù hợp nhất cho các kinh doanh phải xử lý đơn đặt hàng đa kênh)

qua Zoho Inventory

Quản lý hàng tồn kho trên nhiều kênh khác nhau đồng thời đảm bảo độ chính xác có thể là một thách thức, đặc biệt trong ngành xây dựng, nơi hàng đang theo dõi và tổ chức kho hàng là yếu tố quan trọng.

Zoho Inventory đơn giản hóa quy trình này bằng cách cung cấp một nền tảng tập trung để quản lý đơn đặt hàng, đang theo dõi hàng tồn kho và tích hợp mượt mà với các công cụ như Shopify, Amazon và Zoho CRM.

Cho dù là đang theo dõi linh kiện thay thế, giám sát hàng tồn kho tại các kho hàng, hay tự động hóa hóa đơn tuân thủ GST, Zoho Inventory cung cấp các công cụ cần thiết để giúp kinh doanh hoạt động hiệu quả.

Các tính năng nổi bật của Zoho Inventory

Theo dõi hàng tồn kho tại nhiều kho hàng với hiển thị tập trung.

Tạo hóa đơn và phiếu giao hàng tuân thủ GST một cách dễ dàng.

Tích hợp mượt mà với các nền tảng thương mại điện tử như Shopify và Etsy.

Sử dụng quét mã vạch để tối ưu hóa việc đang theo dõi mục và giảm thiểu lỗi.

Tra cứu báo cáo tồn kho theo thời gian thực để nâng cao hiệu quả ra quyết định.

Giới hạn của Zoho Inventory

Khả năng hoạt động ngoại tuyến giới hạn có thể cản trở hoạt động ở những khu vực có kết nối internet yếu.

Kế hoạch mục nhập cung cấp các tính năng cơ bản, giới hạn khả năng mở rộng cho các doanh nghiệp đang phát triển.

Các tính năng nâng cao như mục ghép và quản lý nhiều kho chỉ có sẵn trong các kế hoạch cao cấp.

Giá cả của Zoho Inventory

Phiên bản Miễn phí

Phiên bản Tiêu chuẩn : $29/tháng

Phiên bản Chuyên nghiệp : $79/tháng

Phiên bản Cao cấp: $129/tháng

Đánh giá và nhận xét về Zoho Inventory

G2 : 4. 3/5 (95+ đánh giá)

Capterra: 4.5/5 (hơn 400 đánh giá)

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Phần mềm CRM xây dựng hiệu quả là yếu tố quan trọng để ngăn chặn chậm trễ, vượt ngân sách và các vấn đề về chất lượng. Dưới đây là hướng dẫn giúp đơn giản hóa quản lý dự án bằng các công cụ phù hợp để đảm bảo các bên liên quan đồng thuận và hoạt động diễn ra suôn sẻ.

8. Sage 50 Tài khoản (Phù hợp nhất cho các doanh nghiệp xây dựng có kích thước nhỏ và vừa)

qua Sage

Việc theo dõi các vấn đề tài chính phức tạp, quản lý lương và kho hàng có thể gây áp lực lớn cho các doanh nghiệp xây dựng. Phần mềm kế toán Sage 50 cung cấp các tính năng chuyên biệt cho ngành xây dựng, như đang theo dõi kho hàng nâng cao và tính toán chi phí dự án, giúp các chuyên gia xây dựng quản lý tài nguyên hiệu quả và kiểm soát ngân sách một cách chặt chẽ.

💡 Mẹo hay: Các mẫu kế hoạch tài nguyên sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian bằng cách biến các mẫu lặp lại thành các chiến lược có thể thực hiện được. Khám phá hướng dẫn này để có những gợi ý và ví dụ giúp tối ưu hóa quy trình lập kế hoạch của bạn một cách dễ dàng.

Các tính năng nổi bật của Sage 50 Tài khoản

Quản lý hàng tồn kho với hệ thống đang theo dõi nâng cao, bao gồm tính giá theo phương pháp FIFO/LIFO và theo dõi theo số seri.

Quản lý ngân sách dự án bằng các công cụ như tính toán chi phí công việc nâng cao và báo cáo theo giai đoạn.

Tự động hóa việc đối chiếu ngân hàng và quản lý hóa đơn để giảm bớt nỗ lực thủ công.

Tích hợp mượt mà với hệ thống tính lương để tối ưu hóa quản lý nhân viên.

Tạo báo cáo tài chính chi tiết với khả năng đang theo dõi và dự báo theo từng bộ phận.

Giới hạn của phần mềm tài khoản Sage 50

Phần mềm dựa trên máy tính để bàn có thể giới hạn khả năng truy cập so với các giải pháp dựa trên đám mây.

Các tính năng nâng cao như hỗ trợ nhiều người dùng yêu cầu các kế hoạch dịch vụ cao cấp hơn, dẫn đến chi phí tăng cao.

Giao diện có thể cảm thấy lỗi thời đối với người dùng đã quen với các nền tảng đám mây hiện đại.

Giá cả phần mềm kế toán Sage 50 tài khoản

Pro Tài khoản : $61,92/tháng

Dịch vụ Tài khoản Cao cấp : $103,92/tháng cho mỗi người dùng

Kế toán lượng tử: $177,77/tháng cho mỗi người dùng

Đánh giá và nhận xét về phần mềm tài khoản Sage 50

G2 : 3. 9/5 (140+ đánh giá)

Capterra: 3.9/5 (hơn 400 đánh giá)

Người dùng thực tế đang nói gì về Sage 50?

Phần mềm kế toán đám mây Sage 50 rất hữu ích cho các chuyên gia kế toán như chúng tôi; nó giúp công việc của chúng tôi trở nên dễ sử dụng, dễ triển khai và dễ tích hợp với bộ phận Hỗ trợ Khách hàng, với số tính năng và tần suất sử dụng cao.

Phần mềm kế toán đám mây Sage 50 rất hữu ích cho các chuyên gia kế toán như chúng tôi; nó giúp công việc của chúng tôi trở nên dễ sử dụng, dễ triển khai và dễ tích hợp với bộ phận Hỗ trợ Khách hàng, với số tính năng và tần suất sử dụng cao.

💡 Mẹo hay: Các mẫu kế hoạch tài nguyên sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian bằng cách biến các mẫu lặp lại thành các chiến lược có thể thực hiện được. Khám phá hướng dẫn này để có những gợi ý và ví dụ giúp tối ưu hóa quy trình lập kế hoạch của bạn một cách dễ dàng.

9. QuickBooks Online (Phù hợp nhất cho các doanh nghiệp xây dựng kích thước nhỏ đến vừa)

qua QuickBooks Online

Các doanh nghiệp xây dựng kinh doanh cần các công cụ để quản lý chi phí công trình, lợi nhuận dự án và quản lý nhà thầu một cách hiệu quả. QuickBooks Online là giải pháp phù hợp cho họ.

Nó cung cấp một giải pháp kế toán được thiết kế dành riêng cho các chuyên gia trong lĩnh vực xây dựng, giúp họ đơn giản hóa các hoạt động, tự động hóa việc lập hóa đơn và có được cái nhìn sâu sắc hơn về tài chính. Việc tích hợp với các ứng dụng của bên thứ ba như Buildertrend và Knowify càng nâng cao khả năng quản lý dự án và chi phí.

Các tính năng nổi bật của QuickBooks Online

Tự động hóa quá trình lập hóa đơn và thu tiền để cải thiện dòng tiền.

Cung cấp các công cụ tính toán chi phí công việc để theo dõi lợi nhuận dự án đang theo dõi theo thời gian thực.

Gồm các báo cáo có thể tùy chỉnh để phân tích chi phí, lợi nhuận và các nguồn thu nhập.

Cung cấp dịch vụ quản lý nhà thầu với việc chuẩn bị đơn giản hóa các biểu mẫu thuế và đang theo dõi chi phí.

Ứng dụng di động cho phép truy cập dữ liệu tài chính từ bất kỳ địa điểm nào.

Giới hạn của QuickBooks Online

Yêu cầu đăng ký riêng biệt để quản lý nhiều kinh doanh.

Các tính năng nâng cao như quản lý kho hàng và lập hóa đơn theo lô chỉ được giới hạn trong các kế hoạch dịch vụ cao cấp.

Thao tác thủ công thường cần thiết khi tích hợp với các dịch vụ tính lương không phải của Intuit.

Giá dịch vụ QuickBooks Online

Bắt đầu đơn giản : $17,50/tháng

Các dịch vụ cơ bản : $32,50/tháng

Plus : $49,50/tháng

Nâng cao: $117,50/tháng

Đánh giá và nhận xét về QuickBooks Online

G2 : 4.0/5 (3.390+ đánh giá)

Capterra: 4.3/5 (7.830+ đánh giá)

Xem thêm: Phần mềm quản lý kho hàng thương mại điện tử tốt nhất

10. AlignBooks (Phù hợp nhất cho doanh nghiệp nhỏ và vừa)

qua AlignBooks

Dù bạn đang quản lý hàng tồn kho trong một cửa hàng tạp hóa hay xử lý lương trong một doanh nghiệp dịch vụ, AlignBooks cung cấp phần mềm ERP và tài khoản dựa trên đám mây, có khả năng mở rộng, được thiết kế dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs) đang tìm kiếm một giải pháp linh hoạt và tiết kiệm chi phí.

Với các mô-đun bao gồm bán hàng, thanh toán, quản lý kho, lương bổng và nhiều hơn nữa, phần mềm này giúp đơn giản hóa các quy trình kinh doanh phức tạp trong nhiều ngành nghề, từ bán lẻ đến sản xuất. Phiên bản trực tuyến và ngoại tuyến của phần mềm cũng đảm bảo tính linh hoạt cho các doanh nghiệp có nhu cầu hạ tầng khác nhau.

Các tính năng nổi bật của AlignBooks

Các mô-đun tích hợp cho bán hàng, thanh toán, kho hàng, tài chính, nhân sự và nhiều hơn nữa.

Bảng điều khiển và báo cáo tùy chỉnh để phân tích tài chính

Công cụ tự động hóa hóa đơn GST và tuân thủ thuế

Hỗ trợ nhiều công ty với các tùy chọn triển khai trực tuyến và ngoại tuyến.

Tích hợp mượt mà với các công cụ của bên thứ ba như Razorpay, Shopify và Google Bản đồ.

Giới hạn của AlignBooks

Thiết kế giao diện người dùng (UI) có thể cảm thấy lỗi thời đối với người dùng hiện đại.

Khả năng mở rộng giới hạn cho các doanh nghiệp lớn có nhu cầu phức tạp.

Thời gian phản hồi và giải quyết vấn đề của bộ phận hỗ trợ khách hàng có thể không nhất quán.

Giá cả của AlignBooks

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về AlignBooks

G2 : Không đủ đánh giá

Capterra: Không đủ đánh giá

Bạn đang tìm kiếm thêm công cụ để hỗ trợ công việc của mình? Dưới đây là một số công cụ không nằm trong Danh sách top 10 nhưng có những tính năng độc đáo có thể hữu ích cho bạn:

Fieldwire : Kết nối các nhóm tại hiện trường với nhân viên văn phòng thông qua quản lý công việc thời gian thực, cho phép cập nhật liên tục, chỉnh sửa kế hoạch và đang theo dõi vật liệu trực tiếp tại hiện trường.

Knowify : Tích hợp với QuickBooks và cung cấp các công cụ để đang theo dõi chi phí lao động, ngân sách và tiến độ công việc.

Buildxact: Tối ưu hóa quy trình lập dự toán cho nhà thầu, tích hợp kế hoạch vật liệu, danh mục nhà cung cấp và đang theo dõi dự án vào một nền tảng thân thiện với người dùng.

💡 Mẹo hay: Kế hoạch quản lý hàng tồn kho đơn giản hóa giúp cải thiện dòng tiền đồng thời nâng cao sự hài lòng của khách hàng bằng cách giảm hàng tồn kho dư thừa và đảm bảo sự sẵn có của sản phẩm. Dưới đây là cách để nắm vững kế hoạch quản lý hàng tồn kho chỉ trong vài bước đơn giản.

Không có dự án nào quá lớn khi ClickUp có mặt tại chỗ.

ClickUp đã có vinh dự được làm công việc hợp tác với công ty vật liệu xây dựng nổi tiếng CEMEX, tự động hóa các hoạt động của họ và tiết kiệm được nhiều giờ làm việc quý giá.

Với các bảng điều khiển thời gian thực, tự động hóa và các chế độ xem tùy chỉnh, ClickUp giúp loại bỏ các điểm nghẽn và duy trì sự trơn tru cho các dự án xây dựng của bạn.

Dù hoạt động xây dựng của bạn phức tạp đến đâu, ClickUp là công cụ tối ưu để tổ chức, tự động hóa và mở rộng quy mô.

Đăng ký ngay trên ClickUp và xem các dự án của bạn tự động hoàn thành!