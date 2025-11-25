Mẫu Twitter chủ đề miễn phí cho người tạo nội dung và nhà tiếp thị

Mỗi bài đăng trên Twitter đều có nhịp điệu, một sức sống quyết định liệu nó sẽ khơi gợi cuộc hội thoại giữa người theo dõi hay chìm vào đám đông. Và chúng tôi biết người dùng Twitter lướt nhanh. Vì vậy, một tweet đơn lẻ hiếm khi tạo ra tác động mà bạn cần.

Với vô số tiếng nói đã có trên nền tảng, việc nổi bật đòi hỏi bạn phải thành thạo nghệ thuật tạo chủ đề tweet: một câu chuyện được kể qua các tweet có tính kết nối, giữ cho người đọc tiếp tục cuộn trang. Nhưng để duy trì tính nhất quán, bạn cần các công cụ hỗ trợ kế hoạch của mình ngay từ tweet đầu tiên.

Ví dụ, các mẫu Twitter và mạng xã hội có thể là một phần của quy trình làm việc của bạn trong việc lập kế hoạch và đăng các chủ đề tweet. Bạn có thể sử dụng chúng để xây dựng các chủ đề tweet, lên lịch đăng bài và thu hút độc giả đủ để xây dựng mối quan hệ lâu dài.

Hãy cùng xem qua các mẫu chủ đề tweet miễn phí có thể giúp bạn hoàn thành các việc cần làm.

Các mẫu chủ đề tweet tốt nhất trên Twitter

Dưới đây là bảng tóm tắt nhanh về các mẫu ClickUp miễn phí và các mẫu khác trong blog:

Mẫu chủ đề tweet Twitter là gì?

Mẫu chuỗi tweet Twitter là các khung sườn có cấu trúc sẵn, có thể tái sử dụng, giúp bạn viết các chủ đề tweet nhiều bài một cách rõ ràng và nhất quán. Chúng cung cấp cho bạn một định dạng có sẵn về cách mỗi tweet nên được trình bày, bao gồm các yếu tố như câu mở đầu, điểm chính, ví dụ, chuyển tiếp và lời kêu gọi hành động.

Chúng thường bao gồm:

Định dạng câu mở đầu để thu hút sự chú ý ngay từ tweet đầu tiên

Cấu trúc tuần tự để chia nhỏ ý tưởng thành các tweet dễ tiếp thu.

Gợi ý cho việc kể chuyện, ví dụ, mẹo hoặc dữ liệu

Mẫu tweet kết thúc cho tóm tắt hoặc lời kêu gọi hành động (CTA)

Hướng dẫn về độ dài ký tự để phù hợp với giới hạn của Twitter

🧠 Thực tế thú vị: Một thí nghiệm nhỏ của Buffer so sánh 10 chủ đề bài viết dựa trên bài blog đã chỉ ra rằng chúng mang lại 63% lượt hiển thị và 54% tương tác nhiều hơn so với các tweet chỉ có một liên kết.

Những yếu tố nào tạo nên một mẫu chủ đề tweet tốt?

Nếu bạn muốn biến ý tưởng của mình thành những câu chuyện thu hút sự chú ý và diễn ra một cách tự nhiên, bạn cần một mẫu chuỗi tweet Twitter có thể:

Giúp bạn lập kế hoạch và lên lịch cho các chủ đề tweet , theo dõi tương tác và điều chỉnh nội dung sao cho phù hợp nhất với đối tượng của bạn.

Cung cấp cho bạn công thức mở đầu chủ đề tweet với sự rõ ràng, tò mò, mâu thuẫn hoặc thậm chí là ý kiến gây tranh cãi để thu hút sự chú ý.

Cho phép sử dụng các khối tweet mô-đun để mỗi tweet có thể đứng độc lập, nhưng vẫn góp phần xây dựng kết luận cho toàn bộ chủ đề bằng cách tạo đà mà không lặp lại.

Hoạt động như một công cụ theo dõi tính nhất quán , cho phép bạn ghi lại hiệu suất, thời gian đăng bài hoặc chủ đề bài viết để tối ưu hóa nhanh chóng.

Cung cấp cho bạn nhận thức về số ký tự, giúp mỗi tweet được viết gọn gàng (dưới ~260 ký tự).

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Sử dụng Trợ lý AI Quản lý Twitter của ClickUp để tự động hóa tương tác, lên lịch đăng bài và theo dõi xu hướng, nhưng đừng quên kiểm tra các phản hồi của nó định kỳ để đảm bảo giọng điệu thương hiệu của bạn luôn nhất quán và mang tính con người.

Mẫu chủ đề tweet Twitter

Bạn biết một chủ đề tweet hay khi nhìn thấy nó — câu đầu tiên thu hút bạn, mỗi tweet tiếp theo tạo đà, và khi kết thúc, bạn cảm thấy như đã học được điều gì đó giá trị. Nhưng việc tạo ra những chủ đề tweet hiệu quả? Đó chính là nơi hầu hết người tạo nội dung gặp khó khăn. Khi ý tưởng chủ đề tweet của bạn nằm trong ứng dụng ghi chú, bản nháp nằm trong Twitter và dữ liệu hiệu suất ẩn trong công cụ phân tích, bạn liên tục phải chuyển đổi ngữ cảnh thay vì tập trung vào việc sáng tạo.

ClickUp đưa toàn bộ quy trình làm việc của chủ đề vào một nơi duy nhất với tư cách là Không gian Làm việc AI tích hợp đầu tiên trên thế giới.

Điều đó có nghĩa là bạn có thể:

Lập kế hoạch chủ đề chuỗi bài viết trong lịch nội dung của bạn bằng trí tuệ nhân tạo (AI).

Soạn thảo và cấu trúc tweet với đầy đủ ngữ cảnh

Hợp tác với nhóm của bạn để chỉnh sửa và theo dõi hiệu quả của các bài đăng.

Tất cả những điều này và nhiều hơn nữa có thể được thực hiện mà không cần chuyển đổi giữa các ứng dụng! Hãy tạm biệt tình trạng phân tán công việc bằng cách kết nối quá trình lập ý tưởng, tạo/lập nội dung, lịch đăng tải và phân tích hiệu suất trong một không gian làm việc duy nhất.

Vậy nên, nếu bạn đang muốn tăng cường hoạt động trên mạng xã hội Twitter hoặc các nền tảng khác, các mẫu ClickUp này sẽ giúp bạn đạt được thành công:

1. Mẫu Lịch Nội dung Twitter ClickUp

Tải mẫu miễn phí Lập kế hoạch, lên lịch và theo dõi tất cả các chủ đề tweet và chiến dịch Twitter của bạn trong một không gian làm việc có tổ chức với mẫu Lịch Nội dung Twitter của ClickUp.

Mẫu Lịch Nội dung Twitter ClickUp thay đổi cách bạn lập kế hoạch và quản lý tweet. Thay vì những ghi chú rời rạc hoặc bản nháp chưa hoàn chỉnh, bạn sẽ có một không gian làm việc gọn gàng, sẵn sàng sử dụng, được thiết kế để đảm bảo tính nhất quán.

Trường Tùy chỉnh cho phép bạn ghi lại mục tiêu đằng sau mỗi tweet (như nhận thức thương hiệu, tương tác hoặc chuyển đổi) và theo dõi chi phí so với tác động. Xem dạng danh sách cung cấp cái nhìn tổng quan nhanh về trạng thái của các tweet đang chờ đăng và hiệu suất của những tweet đã đăng. Các thẻ tác vụ chi tiết là nơi bạn có thể xem hoạt động của từng chủ đề tweet và cách chúng tiến triển từ giai đoạn ý tưởng đến khi đăng.

Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Tạo, lên lịch và điều chỉnh quy trình Twitter của bạn với hiển thị toàn diện.

Theo dõi mục tiêu chiến dịch, chỉ số hiệu suất và tác động ngân sách ngay từ không gian làm việc tweet của bạn.

Hợp tác với nhóm của bạn theo thời gian thực bằng cách phân công, chỉnh sửa và phê duyệt nội dung chủ đề tweet mà không cần rời khỏi mẫu.

✅ Phù hợp cho: Nhóm truyền thông xã hội, người tạo nội dung và nhà sáng lập quản lý nhiều tài khoản Twitter.

2. Mẫu nâng cao cho mạng xã hội ClickUp

Tải mẫu miễn phí Quản lý tất cả các nền tảng mạng xã hội trong một quy trình làm việc thống nhất với mẫu ClickUp Social Media Advanced Template.

Mẫu ClickUp Social Media Advanced được thiết kế dành cho các nhà tiếp thị và người tạo muốn biến các chủ đề tweet từ những thử nghiệm ngẫu hứng thành một kênh tăng trưởng có thể lặp lại.

Theo dõi các chỉ số hiệu suất của chủ đề bài viết, thử nghiệm A/B các tiêu đề khác nhau, quản lý nhiều trụ cột nội dung và xem định dạng chủ đề nào mang lại tương tác cao nhất. Mỗi bài đăng có thể được chuyển đổi thành công việc bằng cách thêm người được giao, hình ảnh, thời hạn và liên kết.

Chế độ xem bảng theo phong cách Kanban là lựa chọn lý tưởng để bạn đang theo dõi luồng của từng chủ đề, vì bạn có thể kéo thả các thẻ tweet khi chúng di chuyển qua các giai đoạn: Ý tưởng → Soạn thảo → Lên lịch → Đã đăng.

Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Sử dụng ClickUp Tài liệu để viết bản nháp đầy đủ cho chủ đề tweet của bạn và nhúng các tài nguyên liên quan (hình ảnh, liên kết tham khảo).

Xem tất cả các chủ đề bài đăng sắp tới và đã qua của bạn trong một hàng trong chế độ xem Danh sách , với tất cả chi tiết được hiển thị rõ ràng.

Chuyển sang chế độ xem Lịch để xem thời gian mỗi chủ đề được lên lịch phát sóng.

✅ Phù hợp cho: Các agency quản lý nội dung đa kênh và các nhóm nội bộ triển khai chiến dịch ra mắt mà không cần sử dụng bảng tính.

📮 ClickUp Insight: Bạn có biết 45% người dùng kiểm tra điện thoại của họ mỗi vài phút – thường để tìm câu trả lời nhanh hoặc nghỉ ngơi tinh thần? Tuy nhiên, những lần kiểm tra điện thoại liên tục, như xem email trong khi viết báo cáo, thực sự làm phân tán sự tập trung và cản trở công việc sâu sắc. 🖤 Đó chính là lúc ClickUp Brain MAX phát huy tác dụng. Với vai trò là trợ lý desktop được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo, Brain MAX cho phép bạn trò chuyện, lập kế hoạch, tạo công việc và tìm kiếm ứng dụng của bên thứ ba mà không cần rời khỏi không gian làm việc hoặc với tay lấy điện thoại. Cần một ý tưởng sáng tạo? Sử dụng giọng văn của bạn để viết một bài haiku, tạo nội dung với nhiều mô hình AI khác nhau hoặc xử lý các công việc quản trị viên — giúp đôi mắt (và sự tập trung) của bạn được nghỉ ngơi cần thiết.

3. Mẫu bài đăng mạng xã hội ClickUp

Tải mẫu miễn phí Sử dụng mẫu bài đăng mạng xã hội ClickUp để tạo, xem xét và lên lịch bài đăng mạng xã hội với khả năng hiển thị toàn bộ quá trình từ bản nháp đến khi đăng tải.

Với mẫu bài đăng mạng xã hội ClickUp, bạn cung cấp cho nhóm của mình một không gian để triển khai các chiến dịch đa nền tảng mà không cần phải lọc qua hàng chục bảng tính và quy trình phê duyệt.

Mỗi bài đăng có thể bao gồm các dấu mốc giai đoạn (Ý tưởng → Viết nội dung → Thiết kế → Kiểm tra → Đăng tải), liên kết nội dung, dữ liệu tương tác và hashtag. Chế độ xem Thư viện nội dung có thể nhóm các bài đăng theo kênh (như Twitter hoặc Instagram) hoặc Loại chiến dịch (Tính năng sản phẩm, Khảo sát, Nghiên cứu trường hợp hoặc Quà tặng).

Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Xây dựng lịch đăng bài hàng tuần và hàng tháng theo kênh, chiến dịch hoặc chủ đề trong một không gian làm việc trực tuyến.

Giao công việc, tải lên tệp tin sáng tạo và gắn thẻ người xem xét để đảm bảo mọi tài nguyên đều tiến tới giai đoạn đăng tải.

Theo dõi phạm vi tiếp cận, lượt lưu, lượt nhấp và bình luận để xác định loại nội dung nào thực sự đang tạo ra sự tương tác.

Chuyển đổi giữa các chế độ xem Xem dạng danh sách, Bảng và Lịch để lập kế hoạch, chỉnh sửa và lên lịch đăng bài trên tất cả các kênh.

✅ Phù hợp cho: Nhóm marketing, người tạo nội dung hoặc các agency quản lý nhiều tài khoản thương hiệu trên các nền tảng khác nhau.

4. Mẫu Lịch Truyền Thông Xã Hội ClickUp

Tải mẫu miễn phí Lập kế hoạch cho các bài đăng trên mạng xã hội một cách rõ ràng và nhất quán với mẫu lịch truyền thông xã hội ClickUp.

Mẫu Lịch Truyền Thông Xã Hội của ClickUp là hệ thống toàn diện giúp bạn lên ý tưởng, lên lịch và đang theo dõi mọi bài đăng trên các kênh truyền thông xã hội khác nhau. Sử dụng nó để lập kế hoạch cho các chuỗi tweet, giúp bạn biết chính xác thời điểm đăng, cách chúng phù hợp với chiến lược nội dung tổng thể và các chủ đề bạn sẽ đề cập mỗi tuần. Mẫu này hoạt động tốt như một không gian hợp tác để brainstorm ý tưởng, nhận phản hồi về thiết kế và tạo các chiến dịch được lên lịch.

Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Sử dụng chế độ xem Biểu mẫu đề xuất nội dung để thu thập ý tưởng cho chủ đề từ các thành viên trong nhóm hoặc các bên liên quan.

Xây dựng thư viện các tiêu đề thu hút và chủ đề chuỗi tweet thành công trong chế độ xem Content Library để bạn có thể tái sử dụng các định dạng đã được chứng minh hiệu quả.

Xem tiến độ của từng chủ đề trên Chế độ xem Bảng , nơi bạn có thể xem nhãn, ưu tiên, ngày đáo hạn và người được giao nhiệm vụ chỉ trong nháy mắt.

Phân tích hiệu suất chiến dịch từ một bảng điều khiển duy nhất

✅ Phù hợp cho: Các nhóm truyền thông xã hội và quản lý marketing lập kế hoạch cho các chiến dịch đa kênh, phối hợp với các nhà văn và nhà thiết kế.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Khi thiết kế lịch trình nội dung mạng xã hội, hãy tuân theo nguyên tắc 80/20. Điều này có nghĩa là 80% nội dung của bạn nên mang lại giá trị bằng cách giáo dục, giải trí hoặc giải quyết vấn đề cho người dùng. 20% còn lại nên được sử dụng để quảng bá sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn.

🎥 Xem video: Gặp khó khăn trong việc tạo/lập nội dung? Trong video này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng ChatGPT như trợ lý AI cho mạng xã hội của bạn: ✅ Lên ý tưởng nội dung nhanh chóng

✅ Viết chú thích, tweet và bài đăng

✅ Tạo bản tóm tắt sáng tạo cho các chiến dịch

5. Mẫu kế hoạch nội dung truyền thông xã hội ClickUp

Tải mẫu miễn phí Xây dựng và xác định toàn bộ chiến lược nội dung của bạn với một kế hoạch duy nhất bằng cách sử dụng mẫu Kế hoạch Nội dung Mạng Xã hội ClickUp.

Mẫu Kế hoạch Nội dung Mạng Xã hội cung cấp cho bạn một khung sườn rõ ràng để lập kế hoạch chiến lược chủ đề tweet của bạn cùng với các nội dung mạng xã hội khác.

Thay vì xem các chủ đề bài viết như những bài đăng riêng lẻ, bạn có thể lập kế hoạch cho chúng như một phần của lịch nội dung tổng thể — lên lịch cho các chủ đề bài viết xung quanh các sự kiện ra mắt sản phẩm, sự kiện ngành hoặc các chủ đề hot phù hợp với đối tượng của bạn.

Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Xem nhanh các công việc, bình luận và nhắc nhở được giao cho bạn cùng với ngày đáo hạn trong chế độ xem Công việc của tôi

Kết nối với các lịch bên ngoài (như Lịch Google hoặc Outlook) để xem công việc trong ngày, sự kiện, cuộc họp, lịch đăng bài, v.v.

Sử dụng Trường Tùy chỉnh để đảm bảo mỗi chủ đề đều có đầy đủ thông tin metadata cần thiết (tiêu đề, độ dài, thời gian, liên kết) để không bỏ sót bất kỳ chi tiết quan trọng nào.

Sử dụng Danh sách công việc trong ClickUp để quản lý quy trình làm việc của các chủ đề tweet trên Twitter.

✅ Phù hợp cho: Các nhóm quản lý các bài đăng hoặc chiến dịch truyền thông xã hội định kỳ trên nhiều nền tảng.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: ClickUp Brain là trợ lý AI được thiết kế để giúp bạn lập kế hoạch, cấu trúc và đăng tải các chủ đề tweet một cách dễ dàng. Dưới đây là cách nó có thể hỗ trợ bạn: Quy trình làm việc liền mạch: Tổ chức ý tưởng chủ đề, bản nháp và lịch đăng tải tất cả trong một nơi.

Dàn ý chuỗi tweet ngay lập tức : Chỉ cần chia sẻ chủ đề hoặc ý tưởng của bạn, và Brain sẽ tạo ra một dàn ý rõ ràng, hấp dẫn cho chuỗi tweet Twitter của bạn — bao gồm các gợi ý về câu mở đầu, chủ đề phụ và lời kêu gọi hành động.

Soạn thảo nội dung: Brain có thể soạn thảo từng tweet trong chủ đề tweet của bạn, đảm bảo thông điệp của bạn được trình bày một cách tự nhiên và giữ chân người xem từ đầu đến cuối.

Tùy chỉnh mẫu: Dù bạn muốn định dạng kể chuyện, hướng dẫn từng bước hay danh sách, Brain sẽ tùy chỉnh mẫu để phù hợp với giọng điệu thương hiệu và mục tiêu của bạn.

Mẹo SEO và tương tác: Nhận đề xuất do AI hỗ trợ về hashtag, từ khóa và các yếu tố tăng tương tác để tối đa hóa phạm vi tiếp cận và tăng trưởng người theo dõi cho chủ đề tweet của bạn.

Nhiều mô hình AI: Sử dụng ChatGPT, Gemini 3 và nhiều mô hình khác từ một giao diện kết nối duy nhất.

6. Mẫu Lịch Quảng Cáo ClickUp

Tải mẫu miễn phí Luôn cập nhật mọi thời hạn ra mắt sản phẩm, ngày lễ và chiến dịch với một lịch trình động.

Mẫu Lịch Quảng Cáo ClickUp kết nối các chuỗi tweet của bạn với các chiến dịch quảng cáo lớn hơn. Khi bạn ra mắt sản phẩm hoặc tổ chức khuyến mãi, các chuỗi thông báo của bạn sẽ đồng bộ với các chiến dịch email và việc ra mắt trang đích. Nhờ vậy, thông điệp của bạn sẽ nhất quán trên tất cả các kênh. Chế độ xem "Ngày Lễ Sắp Tới" hoặc "Ngày Quan Trọng" cho phép bạn xem các ngày quan trọng trên lịch để điều chỉnh nội dung và lập kế hoạch cho các chuỗi tweet xung quanh chúng. Tất cả nội dung được soạn thảo và xem xét trước hàng tuần, vì vậy bạn không phải viết các chủ đề bài đăng ra mắt vào nửa đêm trước khi chúng được đăng tải.

Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Nhập các ngày lễ và ngày đặc biệt cho địa điểm mục tiêu của bạn bằng cách đồng bộ hóa Lịch Google với ClickUp.

Sử dụng lịch trung tâm duy nhất cho tất cả các hoạt động quảng cáo với chế độ xem theo tháng/tuần và tổng quan danh sách công việc.

Chế độ xem Bảng và Schedule view tích hợp sẵn giúp bạn lên kế hoạch thời gian đăng từng chủ đề tweet và cách chúng phù hợp với các chiến dịch khác.

Sử dụng nó để theo dõi các ngày quan trọng, chỉ định người chịu trách nhiệm, đính kèm mã khuyến mãi, cài đặt thời lượng ưu đãi và xem trước từng lần khởi chạy.

✅ Phù hợp cho: Các nhóm truyền thông xã hội và tiếp thị cần phối hợp cho các chương trình khuyến mãi theo mùa, bán hàng flash và các chiến dịch quảng bá thương hiệu đa kênh.

📚 Đọc thêm: Các công cụ AI hàng đầu để tạo và quản lý nội dung mạng xã hội

7. Mẫu lịch đăng bài trên mạng xã hội ClickUp

Tải mẫu miễn phí Giữ hiển thị và phát triển trên mạng xã hội bằng cách đăng bài đều đặn với mẫu lịch đăng bài mạng xã hội của ClickUp.

Cung cấp cho nhóm truyền thông xã hội của bạn một trung tâm điều khiển toàn diện cho mọi chủ đề bài viết, bài đăng, nền tảng và chiến dịch với mẫu lịch đăng bài truyền thông xã hội ClickUp.

Bạn có thể xem những chủ đề tweet nào đang được đăng trong tuần này và những chủ đề nào vẫn đang trong quá trình soạn thảo. Nhóm của bạn sẽ biết chính xác ai đang thực hiện công việc trên từng tweet, những chủ đề nào cần phê duyệt cuối cùng và những khoảng trống trong lịch nội dung của bạn.

Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Theo dõi tất cả chi tiết bài đăng, bao gồm tần suất, kênh và phương tiện, trên một bảng điều khiển duy nhất và có tổ chức.

Đưa nội dung, hình ảnh và liên kết tham khảo trực tiếp vào công việc để nhà thiết kế, người viết, người kiểm duyệt và quản lý luôn đồng bộ.

Theo dõi xu hướng và lên lịch cho các ngày sắp tới để dòng thời gian của bạn luôn cập nhật mà không làm gián đoạn kế hoạch.

✅ Phù hợp cho: Chuyên gia chiến lược truyền thông xã hội, các agency quản lý tài khoản đa thương hiệu và các nhóm thực hiện lịch đăng bài khối lượng lớn.

📚 Đọc thêm: Các công cụ phần mềm lịch nội dung tốt nhất

8. Mẫu chiến dịch truyền thông xã hội ClickUp

Tải mẫu miễn phí Mẫu lịch đăng bài trên mạng xã hội của ClickUp giúp bạn quản lý mọi chiến dịch từ giai đoạn brainstorming đến đánh giá hiệu quả một cách dễ dàng.

Mẫu chiến dịch truyền thông xã hội ClickUp giúp bạn quản lý toàn bộ quy trình chiến dịch trong một không gian làm việc duy nhất. Mỗi chiến dịch có danh sách công việc riêng. Mỗi chuỗi tweet trở thành một công việc. Các tweet riêng lẻ trong chuỗi đó? Đó là các công việc con mà bạn có thể soạn thảo, chỉnh sửa và hoàn thiện riêng biệt trước khi toàn bộ chuỗi được đăng tải.

Hơn nữa, với ClickUp tự động hóa, các công việc sẽ được tự động phân công cho thành viên phù hợp trong nhóm, và tiến độ sẽ được cập nhật tự động khi các bài đăng di chuyển từ giai đoạn ý tưởng, qua giai đoạn xem xét và cuối cùng là đăng tải.

Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Tạo các công việc và công việc con cho từng tweet/chủ đề, phân công nhà văn, nhà thiết kế và người kiểm duyệt với ngày đáo hạn và mối quan hệ phụ thuộc.

Theo dõi và phân tích hiệu suất chiến dịch với bảng điều khiển ClickUp và điều chỉnh chiến lược dựa trên những thông tin quý giá.

Di chuyển các công việc qua các giai đoạn và trạng thái, đính kèm tệp hình ảnh và sử dụng thẻ có màu sắc để phân loại các trường như nền tảng và loại chiến dịch.

✅ Phù hợp cho: Nhóm marketing, người phụ trách mạng xã hội hoặc các agency triển khai chiến dịch đa nền tảng.

9. Mẫu thông báo chủ đề tweet của Type. ai

Mẫu chủ đề bài đăng thông báo Twitter từ Type. ai cung cấp cho bạn một định dạng rõ ràng để ra mắt sản phẩm, tính năng hoặc tin tức trên Twitter. Mẫu này hướng dẫn bạn qua các phần quan trọng: một mở đầu thu hút sự chú ý, bối cảnh xây dựng uy tín, lợi ích rõ ràng và một lời kêu gọi hành động mạnh mẽ.

Tải lên tệp tin, dán URL hoặc thêm nguồn thông tin trực tiếp vào không gian làm việc của bạn để mỗi bản nháp đều dựa trên các nguồn tham khảo chính xác và cập nhật.

Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để tạo ra các chủ đề tweet tùy chỉnh và chỉnh sửa kết quả để tinh chỉnh giọng điệu, nâng cao tính dễ đọc, thêm hình ảnh, hashtag, v.v.

Viết theo giọng điệu thương hiệu của bạn bằng cách lưu các quy tắc phong cách một lần và áp dụng chúng cho mọi chủ đề bài đăng thông báo.

Nhà cung cấp cung cấp các liên kết đến thông cáo báo chí và bài viết blog để cung cấp cho AI bối cảnh về những gì cần thiết.

✅ Phù hợp cho: người tạo nội dung và chuyên gia tiếp thị truyền thông xã hội thường xuyên chia sẻ cập nhật, ra mắt sản phẩm hoặc các cột mốc quan trọng trên Twitter.

10. Mẫu thiết kế phẳng cho chủ đề tweet Twitter của Freepik

Mẫu giao diện Twitter của Freepik là một mẫu thiết kế sạch sẽ, có thể chỉnh sửa, được tạo ra để hiển thị các chủ đề tweet, bố cục hồ sơ và bản xem trước thông báo. Tệp vector/PSD có thể được mở trong các công cụ thiết kế như Adobe Illustrator, Photoshop hoặc Figma.

Những người thiết kế và marketer có thể sử dụng nó để tạo ra các ý tưởng cho chiến dịch Twitter hoặc trình bày các ý tưởng chiến dịch trước khi thực sự đăng tweet.

Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Chỉnh sửa văn bản, điều chỉnh phong cách và thêm các yếu tố thương hiệu trước khi đăng.

Chia sẻ các bản thiết kế đã chỉnh sửa trong các tài liệu tiếp thị khác để thông báo về các chủ đề tweet.

✅ Phù hợp cho: Nhà thiết kế truyền thông xã hội, người tạo mẫu giao diện người dùng (UI mockup) và các nhà tiếp thị trình bày hình ảnh hoặc video chủ đề chiến dịch cho các ý tưởng chủ đề bài viết.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Buffer khuyên bạn nên retweet các tweet cũ có hiệu suất cao để kéo dài tuổi thọ của chúng và tối đa hóa hiệu quả.

Hấp dẫn thêm người dùng Twitter với ClickUp

Hầu hết mọi người đều muốn đăng nhiều nội dung nhưng thường thiếu sự rõ ràng về mục đích, đối tượng và cách thức. Để làm được điều đó, bạn cần các công cụ giúp kết nối ý tưởng, tạo nhịp điệu và thu hút độc giả.

Đó là lý do tại sao chúng ta đã đề cập đến các mẫu cho chủ đề tweet trên Twitter! Chúng giúp mở ra khả năng tận dụng tối đa Twitter và chiến lược truyền thông xã hội của bạn. Sử dụng các mẫu này như một người bạn hướng dẫn mà không làm chậm tiến độ khi tạo chủ đề tweet trên Twitter.

Hãy thử ClickUp để xây dựng hệ thống đó. Nó cung cấp cho bạn một không gian làm việc duy nhất nơi chiến lược, lịch trình và phân tích của bạn được sắp xếp cùng nhau, giúp mỗi bài đăng đều được thực hiện một cách có chủ đích.

