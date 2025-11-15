13 phần mềm CRM tuân thủ HIPAA tốt nhất cho quản lý dữ liệu bệnh nhân bảo mật

Trong lĩnh vực y tế, dữ liệu bệnh nhân giống như nhịp tim—luôn liên tục, quan trọng và có thể gây hậu quả nghiêm trọng nếu không được bảo vệ.

Dù là phòng khám bận rộn, cơ sở chăm sóc sức khỏe hay mạng lưới y tế lớn, việc bảo mật thông tin bệnh nhân đồng thời quản lý lịch hẹn, kế hoạch điều trị và theo dõi liên tục là điều vô cùng quan trọng.

Với thị trường quản lý mối quan hệ khách hàng (CRM) tùy chỉnh trong lĩnh vực y tế toàn cầu đang theo dõi với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) 7,7% cho đến năm 2030, việc lựa chọn phần mềm CRM tuân thủ HIPAA đã trở thành yếu tố thiết yếu đối với ngành y tế.

Phần mềm CRM phù hợp giúp các nhà cung cấp dịch vụ y tế bảo vệ dữ liệu bệnh nhân thông qua các biện pháp kiểm soát truy cập và cung cấp cho các nhóm công cụ để quản lý mối quan hệ và hoạt động một cách trơn tru phía sau hậu trường.

Sẵn sàng bảo vệ các tương tác với bệnh nhân, đơn giản hóa các quy trình hàng ngày và nâng cao sự hài lòng của bệnh nhân? Khám phá 13 lựa chọn phần mềm CRM tuân thủ HIPAA hàng đầu của chúng tôi để giúp bạn chọn công cụ phù hợp nhất cho mình.

Top 13 phần mềm CRM tuân thủ HIPAA - Tổng quan

Dưới đây là so sánh nhanh các phần mềm CRM tuân thủ HIPAA hàng đầu để giúp bạn lựa chọn giải pháp phù hợp:

Công cụ Phù hợp nhất cho Tính năng chính Giá cả* ClickUp Quản lý dự án và khách hàng toàn diện Tự động hóa quy trình onboarding và nhắc nhở, kiểm soát quyền truy cập, bảo mật biểu mẫu, chế độ xem tùy chỉnh, mẫu CRM. Kế hoạch miễn phí; tùy chỉnh cho doanh nghiệp. Salesforce Health Cloud Các mạng lưới y tế lớn cần có chế độ xem thống nhất về bệnh nhân. Kết nối dữ liệu lâm sàng/phi lâm sàng, tự động hóa lịch trình, Trí tuệ nhân tạo Agentforce, tích hợp hệ thống hồ sơ y tế điện tử (EHR). Kế hoạch dịch vụ trả phí bắt đầu từ $325 mỗi tháng cho mỗi người dùng. LeadSquared Thu hút và tương tác với bệnh nhân một cách nhanh chóng. Tự động hóa việc theo dõi, đánh giá tiềm năng khách hàng, tự động hóa tiếp thị, bảo mật dữ liệu, tích hợp hệ thống. Kế hoạch dịch vụ trả phí bắt đầu từ $60/tháng cho mỗi người dùng. Keap Các phòng khám nhỏ tự động hóa việc theo dõi và thanh toán. Tự động hóa thanh toán/nhắc nhở, bảo mật hóa đơn, thanh toán trực tuyến, biểu mẫu, tích hợp email. Kế hoạch dịch vụ trả phí bắt đầu từ $299/tháng cho mỗi người dùng. HIPAA CRM Các cơ sở y tế có ngân sách hạn chế cần quản lý dữ liệu bảo mật. Lưu trữ/quản lý thông tin bệnh nhân, bảo mật AWS, kiểm soát truy cập, nhật ký kiểm tra. Kế hoạch miễn phí; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $2/tháng cho mỗi người dùng. Zendesk Hợp tác liên bộ phận và tương tác bảo mật Hồ sơ thống nhất, hỗ trợ đa kênh, tin nhắn bảo mật, cơ sở kiến thức, thông tin từ trí tuệ nhân tạo (AI). Kế hoạch dịch vụ trả phí bắt đầu từ $19 mỗi người dùng. Caspio Ứng dụng y tế tùy chỉnh hoàn toàn mà không cần mã. Trình tạo không cần mã, tích hợp bảo mật, kiểm soát truy cập, công cụ tuân thủ. Kế hoạch dịch vụ trả phí bắt đầu từ $100/tháng cho mỗi người dùng. Pipedrive Quản lý quy trình bán hàng trực quan Quy trình làm việc AI, chăm sóc khách hàng, thông tin thời gian thực, tích hợp. Kế hoạch dịch vụ trả phí bắt đầu từ $24/tháng cho mỗi người dùng. Insightly Phần mềm CRM tích hợp, tiếp thị và quản lý dự án. CRM tích hợp, tự động hóa tiếp thị, dự án đang theo dõi, tích hợp hệ thống, ứng dụng di động Kế hoạch dịch vụ trả phí bắt đầu từ $29/tháng cho mỗi người dùng. NexHealth Loại bỏ công việc quản trị viên bệnh nhân thủ công Đặt lịch trực tuyến, biểu mẫu bệnh nhân, kiểm tra bảo hiểm, thanh toán, đồng bộ hóa EHR Giá cả tùy chỉnh Creatio Các doanh nghiệp cần tùy chỉnh CRM nhanh chóng Tự động hóa quy trình làm việc không cần mã, hướng dẫn bằng trí tuệ nhân tạo, bảng điều khiển, mở rộng quy mô giữa các nhóm. Kế hoạch dịch vụ trả phí bắt đầu từ $25/tháng cho mỗi người dùng. Zoho CRM Hiệu quả về chi phí, hợp tác đa nhóm Teamspaces, Zia AI, quy trình làm việc không cần mã, hơn 1.000 tích hợp. Kế hoạch dịch vụ trả phí bắt đầu từ $20/tháng cho mỗi người dùng. PatientPop Phát triển phòng khám và tăng cường sự hiển thị trực tuyến SEO, đánh giá, đặt lịch trực tuyến, biểu mẫu di động, tự động hóa quy trình tiếp nhận. Giá cả tùy chỉnh

Những yếu tố nào bạn nên tìm kiếm trong phần mềm CRM tuân thủ HIPAA?

Điều gì phân biệt hệ thống CRM tuân thủ HIPAA với hệ thống CRM tiêu chuẩn?

Sự khác biệt chính nằm ở khả năng bảo vệ dữ liệu bệnh nhân nhạy cảm và hỗ trợ các nhà cung cấp dịch vụ y tế tuân thủ các quy định tuân thủ HIPAA. 🏥

Khi lựa chọn phần mềm CRM tuân thủ HIPAA, hãy đảm bảo nó bao gồm các tính năng như mã hóa dữ liệu và không chỉ việc cần làm quản lý tương tác với bệnh nhân—nó nên tăng cường bảo mật dữ liệu, bảo mật của bệnh nhân và tuân thủ quy định ở mọi bước. Hãy tìm kiếm:

✅ Mã hóa dữ liệu mạnh mẽ cho thông tin bệnh nhân, cả khi lưu trữ và khi truyền tải.

✅ Kiểm soát truy cập chi tiết và xác thực đa yếu tố để chỉ nhân viên được ủy quyền mới có thể xử lý dữ liệu bệnh nhân đồng thời giảm thiểu các công việc hành chính.

✅ Nhật ký kiểm tra chi tiết đang theo dõi ai truy cập hồ sơ bệnh nhân và thời gian truy cập.

✅ Hợp đồng Đối tác Kinh doanh (BAA) đã ký kết để làm rõ trách nhiệm chia sẻ trong việc bảo vệ thông tin y tế cá nhân.

✅ Công cụ sao lưu, khôi phục và giao tiếp bảo mật để ngăn chặn rò rỉ dữ liệu và bảo vệ mối quan hệ với bệnh nhân.

13 phần mềm CRM tuân thủ HIPAA tốt nhất

Dưới đây là 13 giải pháp phần mềm CRM tuân thủ HIPAA được các nhà cung cấp dịch vụ y tế tin tưởng:

ClickUp (Tốt nhất cho quản lý dự án và khách hàng toàn diện)

Xem rõ ràng mọi phần của quy trình làm việc y tế với các chế độ xem tùy chỉnh của ClickUp và quy trình quản lý dự án

Giữa việc quản lý thông tin bệnh nhân, theo dõi liên tục và đảm bảo chỉ nhân viên được ủy quyền mới có thể truy cập thông tin cần thiết, nguy cơ lỗi luôn tồn tại.

Một sai sót nhỏ cũng có thể dẫn đến vi phạm dữ liệu hoặc vi phạm HIPAA. Không ai trong hệ thống y tế muốn đối mặt với rắc rối như vậy, đặc biệt khi xử lý thông tin y tế nhạy cảm.

Với tư cách là không gian làm việc AI tích hợp đầu tiên trên thế giới, ClickUp hỗ trợ các chuyên gia y tế và nhóm phần mềm SaaS y tế giải quyết hiệu quả những thách thức này. Trợ lý AI tích hợp sẵn, ClickUp Brain, kết nối tất cả quy trình làm việc của bạn và giúp truy cập kiến thức ngay lập tức.

Quản lý mối quan hệ với bệnh nhân, bảo mật thông tin nhạy cảm của bệnh nhân và đang theo dõi mọi tương tác trong một hệ thống CRM tuân thủ HIPAA của ClickUp

Bảo vệ dữ liệu bệnh nhân với phần mềm CRM tuân thủ HIPAA của ClickUp

ClickUp cung cấp cho các nhóm CRM một hệ thống CRM tuân thủ HIPAA mạnh mẽ, được thiết kế để bảo vệ mọi thông tin chi tiết - từ lịch sử y tế đến hồ sơ bảo hiểm - an toàn và chỉ có thể truy cập bởi nhân viên được ủy quyền.

Với các quyền truy cập chi tiết, bạn có thể dễ dàng thiết lập quyền truy cập để chỉ những thành viên phù hợp trong nhóm mới có thể xem hoặc chỉnh sửa dữ liệu bệnh nhân, đảm bảo tuân thủ và mang lại sự an tâm.

Tuy nhiên, các biện pháp bảo mật mạnh mẽ không chỉ đơn thuần là khóa chặt hệ thống. Nhật ký kiểm tra của ClickUp cho phép bạn đang theo dõi ai đã truy cập hoặc cập nhật hồ sơ bệnh nhân, mang lại tính minh bạch và trách nhiệm cho mọi hành động. Điều này có nghĩa là bạn luôn sẵn sàng cho các cuộc kiểm tra tuân thủ và có thể nhanh chóng giải quyết bất kỳ vấn đề nào liên quan đến dữ liệu.

Ngoài ra, mẫu CRM của ClickUp cung cấp cho các nhà cung cấp dịch vụ y tế một giải pháp sẵn có để quản lý dữ liệu bệnh nhân, thông tin bảo hiểm và thông tin liên hệ một cách có tổ chức trong một môi trường bảo mật.

Tải mẫu miễn phí Quản lý thông tin liên hệ của bệnh nhân, giai đoạn điều trị và các lần tái khám trong một quy trình CRM sẵn có với mẫu CRM của ClickUp.

Thay vì phải cài đặt nhắc nhở thủ công hoặc phụ thuộc vào giấy ghi chú, các phòng khám có thể tự động hóa việc đặt lịch hẹn và theo dõi trực tiếp trong quy trình làm việc, giúp giảm thiểu tình trạng bệnh nhân không đến khám và bỏ lỡ các cuộc hẹn kiểm tra.

Tiết kiệm thời gian với ClickUp tự động hóa

ClickUp Tự động hóa và ClickUp Agents là giải pháp lý tưởng cho các nhóm y tế muốn giảm thiểu thời gian xử lý giấy tờ và dành nhiều thời gian hơn cho bệnh nhân.

Tự động hóa quy trình tiếp nhận bệnh nhân, nhắc nhở lịch hẹn và theo dõi sau điều trị để giảm bớt công việc lặp đi lặp lại và bảo vệ dữ liệu bệnh nhân với ClickUp Automations

Hãy tưởng tượng: một bệnh nhân mới điền vào biểu mẫu đăng ký trực tuyến, và ClickUp ngay lập tức tạo hồ sơ bệnh nhân, phân công biểu mẫu đăng ký cho y tá phù hợp và lên lịch cuộc gọi chào mừng.

Nhắc nhở lịch hẹn? Được gửi tự động qua email hoặc tin nhắn SMS, giảm thiểu tình trạng bệnh nhân không đến. Biểu mẫu đồng ý và ghi chú theo dõi? Được thu thập, lưu trữ và liên kết với hồ sơ bệnh nhân — không còn phải theo dõi giấy tờ. Nhân viên có thể bước vào để trả lời câu hỏi hoặc giúp bệnh nhân tìm kiếm thông tin cần thiết mà không cần giám sát thủ công.

Đào tạo các đại lý tùy chỉnh trong ClickUp để xử lý các quy trình làm việc không đồng bộ.

Bạn thậm chí có thể tự động hóa việc xác minh bảo hiểm, yêu cầu gia hạn đơn thuốc và khảo sát sau thăm khám. Bằng cách để ClickUp xử lý các công việc quản trị viên lặp đi lặp lại, phòng khám của bạn có thể tập trung vào điều quan trọng nhất: cung cấp dịch vụ chăm sóc bệnh nhân xuất sắc.

Theo dõi quy trình làm việc với bảng điều khiển ClickUp và biểu mẫu ClickUp

Đối với các phòng khám và cơ sở y tế quản lý nhiều bệnh nhân và nhà cung cấp, các bảng điều khiển ClickUp, chế độ xem dòng thời gian và biểu mẫu ClickUp mang lại sự rõ ràng và kiểm soát cho mọi quy trình làm việc.

Theo dõi giao tiếp với bệnh nhân, kế hoạch điều trị và khối lượng công việc của nhân viên trong một chế độ xem rõ ràng thông qua bảng điều khiển ClickUp

Bảng điều khiển ClickUp cho phép bạn theo dõi luồng bệnh nhân, đang theo dõi kết quả xét nghiệm chưa hoàn thành và giám sát khối lượng công việc của nhân viên - tất cả trong một nơi. Biểu mẫu ClickUp giúp bạn dễ dàng thu thập phản hồi của bệnh nhân hoặc thông tin trước khi thăm khám một cách bảo mật trong một nơi duy nhất.

Dưới đây là hướng dẫn trực quan nhanh về cách ClickUp sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để tối ưu hóa quy trình làm việc tự động hóa cho các doanh nghiệp y tế:

Các tính năng nổi bật của ClickUp

Tự động hóa quy trình tiếp nhận bệnh nhân, nhắc nhở và chuyển giao thông tin để giảm bớt công việc thủ công.

Đang theo dõi giao tiếp với bệnh nhân, dòng thời gian điều trị và công việc của nhân viên với hơn 15 chế độ xem tùy chỉnh.

Thu thập lịch sử y tế và phản hồi của bệnh nhân một cách bảo mật thông qua các biểu mẫu tuân thủ HIPAA.

Kiểm soát quyền truy cập dữ liệu bệnh nhân thông qua các quyền truy cập chi tiết và nhật ký kiểm tra.

Quản lý liên hệ, kế hoạch điều trị và theo dõi bằng mẫu CRM của ClickUp.

Giới hạn của ClickUp

Có thể gây áp lực cho các nhóm nhỏ mới làm quen với công cụ CRM.

Một số mẫu dành riêng cho y tế có thể yêu cầu điều chỉnh tùy chỉnh.

Thiết lập tự động hóa có thể đòi hỏi thời gian làm quen đối với nhân viên không có chuyên môn kỹ thuật.

Giá cả của ClickUp

Đánh giá và nhận xét về ClickUp

G2 : 4.7/5 (hơn 9.000 đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (hơn 4.000 đánh giá)

Những đánh giá của người dùng về ClickUp

Kinh nghiệm của chúng tôi, bắt đầu từ việc quản lý quy trình Scrum, đã dẫn chúng tôi đến việc quản lý tất cả các quy trình và nhóm, bao gồm cả CRM, thông qua ClickUp. Nó có vô số ưu điểm, chẳng hạn như dễ sử dụng, dễ triển khai, phạm vi mẫu có sẵn, tích hợp dễ dàng cho tất cả các quy trình tổ chức, khả năng đa dạng, dễ hiểu, giao diện thân thiện với người dùng, hỗ trợ đào tạo và thông tin, cũng như hỗ trợ khách hàng.

Kinh nghiệm của chúng tôi, bắt đầu từ việc quản lý quy trình Scrum, đã dẫn chúng tôi đến việc quản lý tất cả các quy trình và nhóm, bao gồm cả CRM, thông qua ClickUp. Nó có vô số ưu điểm, chẳng hạn như dễ sử dụng, dễ triển khai, phạm vi mẫu có sẵn, tích hợp dễ dàng cho tất cả các quy trình tổ chức, khả năng đa dạng, dễ hiểu, giao diện thân thiện với người dùng, hỗ trợ đào tạo và thông tin, cũng như hỗ trợ khách hàng.

2. Salesforce Health Cloud (Phù hợp nhất cho các mạng lưới y tế lớn cần có chế độ xem thống nhất về bệnh nhân)

qua Salesforce

Khi các tổ chức y tế phát triển, độ phức tạp trong việc quản lý dữ liệu bệnh nhân, thông tin bảo hiểm và phối hợp chăm sóc cũng tăng lên. Hồ sơ bệnh nhân bị phân mảnh và các nhóm làm việc không kết nối khiến việc cung cấp chăm sóc nhất quán và bảo mật quyền riêng tư của bệnh nhân trở nên khó khăn hơn.

Salesforce Health Cloud cung cấp cho các nhà cung cấp dịch vụ y tế, nhà bảo hiểm và các nhóm y tế công cộng một hệ thống quản lý mối quan hệ khách hàng bảo mật, tuân thủ HIPAA, giúp thống nhất thông tin bệnh nhân, bao gồm hồ sơ y tế điện tử.

Nó cũng tự động hóa các quy trình để cải thiện kết quả điều trị cho bệnh nhân đồng thời đáp ứng các tiêu chuẩn bảo mật dữ liệu nghiêm ngặt.

Các tính năng nổi bật của Salesforce Health Cloud

Kết nối dữ liệu lâm sàng và phi lâm sàng trên một nền tảng CRM tuân thủ HIPAA.

Tự động hóa quy trình đăng ký bệnh nhân, xác minh quyền lợi và đặt lịch hẹn.

Sử dụng Agentforce AI để theo dõi xu hướng bệnh tật và tự động hóa quy trình giám sát sức khỏe.

Xây dựng các kế hoạch chăm sóc linh hoạt nhằm giải quyết các yếu tố xã hội ảnh hưởng đến sức khỏe và tăng cường sự tham gia của bệnh nhân.

Dễ dàng tích hợp với các hệ thống EHR và EMR để cập nhật thông tin bệnh nhân và chỉ cho phép nhân viên được ủy quyền truy cập.

Giới hạn của Salesforce Health Cloud

Giá có thể cao đối với các nhà cung cấp y tế nhỏ hoặc phòng khám.

Yêu cầu đào tạo chuyên sâu và hỗ trợ kỹ thuật để thiết lập đầy đủ và tích hợp hệ thống.

Việc tùy chỉnh các tính năng nâng cao có thể yêu cầu nguồn lực quản trị viên kỹ thuật.

Giá cả của Salesforce Health Cloud đám mây

Health Cloud doanh nghiệp : $350/tháng cho mỗi người dùng

Health Cloud Không giới hạn : $525/tháng cho mỗi người dùng

Agentforce 1 for Service : $750/tháng cho mỗi người dùng

Agentforce 1 for Sales: $750/tháng cho mỗi người dùng

Đánh giá và nhận xét về Salesforce Health Cloud đám mây

G2 : 3.8/5 (35+ đánh giá)

Capterra: Không đủ đánh giá

Những đánh giá của người dùng về Salesforce Health Cloud

Đánh giá của G2 ghi chú:

Một bộ công cụ và tính năng toàn diện có thể chuyển đổi hoạt động của bất kỳ tổ chức y tế nào. Cung cấp thông tin chi tiết về bệnh nhân, bao gồm lịch sử khám bệnh, tình trạng sức khỏe hiện tại, các chuyên gia điều trị và đơn thuốc, tất cả đều được tập trung tại một địa điểm.

Một bộ công cụ và tính năng toàn diện có thể chuyển đổi hoạt động của bất kỳ tổ chức y tế nào. Cung cấp thông tin chi tiết về bệnh nhân, bao gồm lịch sử khám bệnh, tình trạng sức khỏe hiện tại, các chuyên gia điều trị và đơn thuốc, tất cả đều được tập trung tại một địa điểm.

3. LeadSquared (Phù hợp nhất cho việc thu hút và tương tác bệnh nhân với tốc độ cao)

qua LeadSquared

Nhiều phòng khám mất bệnh nhân mới ngay trước khi họ bước vào cửa.

Đó là vì không có cách rõ ràng để đánh giá hoặc ưu tiên các khách hàng tiềm năng, điều này có thể lãng phí hàng giờ làm việc của nhân viên và làm suy yếu niềm tin.

LeadSquared giải quyết vấn đề này bằng cách cung cấp cho các nhà cung cấp dịch vụ y tế một hệ thống CRM y tế có khả năng ghi nhận mọi yêu cầu của bệnh nhân, đảm bảo dữ liệu nhạy cảm của bệnh nhân được bảo mật và tự động hóa các bước theo dõi.

Các tính năng nổi bật của LeadSquared

Tự động hóa việc theo dõi bệnh nhân, đặt lịch hẹn và nhắc nhở để giảm bớt công việc thủ công.

Đánh giá các yêu cầu của bệnh nhân để giúp nhân viên ưu tiên các khách hàng tiềm năng có giá trị cao và nâng cao sự tương tác với bệnh nhân.

Tập trung dữ liệu bệnh nhân vào một hệ thống CRM tuân thủ HIPAA với quyền truy cập chỉ dành cho nhân viên được ủy quyền.

Sử dụng tự động hóa tiếp thị để triển khai các chiến dịch thu hút và chuyển đổi bệnh nhân mới một cách bảo mật.

Dễ dàng tích hợp với các công cụ y tế hiện có để quản lý giao tiếp với bệnh nhân và đang theo dõi kết quả điều trị.

Giới hạn của LeadSquared

Một số người dùng báo cáo về các giới hạn liên quan đến độ tin cậy của hệ thống điện thoại và tính linh hoạt trong báo cáo.

Có thể yêu cầu đào tạo bổ sung cho các nhóm mới làm quen với tự động hóa CRM.

Việc chuyển đổi nhà cung cấp có thể gặp khó khăn do thách thức trong việc di chuyển dữ liệu.

Giá cả của LeadSquared

Sales Pro : $60/tháng cho mỗi người dùng

Sales Super: $100/tháng cho mỗi người dùng

Đánh giá và nhận xét về LeadSquared

G2 : 4.5/5 (240+ đánh giá)

Capterra: Không đủ đánh giá

Những đánh giá của người dùng về LeadSquared

Đánh giá này trên G2 chia sẻ:

LeadSquared Sales + Mobile CRM nổi bật với giao diện trực quan và tích hợp mượt mà, giúp các nhóm quản lý khách hàng tiềm năng, đang theo dõi hoạt động và nâng cao năng suất làm việc một cách dễ dàng mọi lúc mọi nơi.

LeadSquared Sales + Mobile CRM nổi bật với giao diện trực quan và tích hợp mượt mà, giúp nhóm quản lý khách hàng tiềm năng, đang theo dõi hoạt động và nâng cao năng suất làm việc một cách dễ dàng mọi lúc mọi nơi.

📮 ClickUp Insight: 1 trong 5 chuyên gia dành hơn 3 giờ mỗi ngày chỉ để tìm kiếm tệp tin, tin nhắn hoặc thông tin bổ sung liên quan đến công việc của họ. Đó là gần 40% thời gian làm việc trong tuần bị lãng phí cho một việc chỉ mất vài giây! Tính năng Tìm kiếm Doanh nghiệp được hỗ trợ bởi Trí tuệ Nhân tạo (AI) của ClickUp thống nhất tất cả công việc của bạn - từ các tác vụ, tài liệu, email đến trò chuyện - giúp bạn tìm chính xác những gì cần thiết khi cần mà không phải chuyển đổi giữa các công cụ.

4. Keap (Phù hợp nhất cho các phòng khám nhỏ tự động hóa việc theo dõi bệnh nhân và thanh toán)

qua Keap

Hơn 40% bệnh nhân lo lắng về lỗi trong hóa đơn y tế, và khi các lỗi này tích tụ, niềm tin của bệnh nhân sẽ sụp đổ nhanh chóng. Đối với các phòng khám nhỏ và cơ sở chăm sóc sức khỏe, hóa đơn phân tán và các nhắc nhở thanh toán trễ có thể chiếm mất hàng giờ mỗi tuần và đặt thông tin nhạy cảm của bệnh nhân vào tình trạng rủi ro.

Keap tích hợp tất cả các hàm này vào một phần mềm CRM y tế duy nhất. Phần mềm này đảm bảo dữ liệu thanh toán của bệnh nhân được bảo mật, tự động hóa nhắc nhở lịch hẹn và theo dõi thanh toán, đồng thời giải phóng thời gian cho những gì thực sự quan trọng: chăm sóc bệnh nhân.

Các tính năng nổi bật của Keap

Tự động hóa các nhắc nhở về thanh toán, lịch hẹn và theo dõi mà không cần đang theo dõi thủ công.

Lưu trữ thông tin bệnh nhân và thông tin thanh toán một cách bảo mật trên một nền tảng CRM tuân thủ HIPAA.

Tạo các biểu mẫu đăng ký đơn giản kết nối trực tiếp với quy trình làm việc giao tiếp với bệnh nhân.

Chấp nhận và đang theo dõi thanh toán trực tuyến, giảm thiểu lỗi trong hóa đơn và giấy tờ.

Tích hợp với các công cụ lịch trình và email phổ biến để duy trì sự tương tác suôn sẻ với bệnh nhân.

Giới hạn của Keap

Chủ yếu dành cho các cơ sở y tế nhỏ, có thể không phù hợp cho các hệ thống y tế lớn hơn.

Một số quy trình tự động hóa tùy chỉnh yêu cầu thiết lập bổ sung cho các nhóm không chuyên về công nghệ.

Giá cả có thể khá cao đối với các phòng khám có ngân sách eo hẹp và nhu cầu CRM cơ bản.

Giá cả của Keap

Pro: $299/tháng

Đánh giá và nhận xét về Keap

G2 : 4.2/5 (1.560+ đánh giá)

Capterra: 4.1/5 (1.300+ đánh giá)

Những đánh giá của người dùng về Keap

Đánh giá này trên Capterra có tính năng:

Trải nghiệm của tôi với Keap chủ yếu là tích cực. Đây là một công cụ đáng tin cậy cho các kinh doanh muốn tự động hóa quy trình và tập trung các tương tác với khách hàng.

Trải nghiệm của tôi với Keap chủ yếu là tích cực. Đây là một công cụ đáng tin cậy cho các kinh doanh muốn tự động hóa quy trình và tập trung các tương tác với khách hàng.

🧠 Bạn có biết? Khoảng 30% bệnh nhân đến muộn cho các cuộc hẹn, và tỷ lệ vắng mặt trung bình trong lĩnh vực y tế vẫn dao động quanh mức 15%–20%.

5. HIPAA CRM (Phù hợp nhất cho các cơ sở y tế có ngân sách hạn chế cần quản lý dữ liệu bệnh nhân bảo mật)

qua HIPAA CRM

Nhiều phòng khám nhỏ và cơ sở y tế riêng tư mong muốn có một hệ thống CRM tuân thủ HIPAA để đảm bảo bảo mật, nhưng họ do dự vì chi phí thiết lập phức tạp liên quan đến tính di động của bảo hiểm và trách nhiệm giải trình.

Đối với các nhóm lưu trữ dữ liệu bệnh nhân trên bảng tính hoặc tệp giấy, rủi ro về vi phạm dữ liệu hoặc vi phạm HIPAA là quá cao để có thể bỏ qua.

Phần mềm CRM HIPAA của FreeCRM cung cấp một giải pháp thực tiễn, miễn phí để quản lý dữ liệu bệnh nhân nhạy cảm, lịch hẹn và tương tác với bệnh nhân trên đám mây — đồng thời đáp ứng các tiêu chuẩn bảo mật dữ liệu nghiêm ngặt do Đạo luật Bảo hiểm Y tế và Trách nhiệm (HIPAA) quy định.

Các tính năng nổi bật của phần mềm CRM tuân thủ HIPAA

Lưu trữ và quản lý thông tin liên hệ của bệnh nhân, lịch sử y tế và chi tiết thanh toán tại một nơi duy nhất với tính bảo mật cao.

Hoạt động trên các trung tâm dữ liệu Amazon AWS với tính năng dự phòng tích hợp và mã hóa dữ liệu mạnh mẽ.

Kiểm soát quyền truy cập để chỉ nhân viên được ủy quyền mới có thể xem các hồ sơ bệnh nhân nhạy cảm.

Đang theo dõi lịch hẹn, tương tác với bệnh nhân và các lần tái khám để cải thiện kết quả điều trị cho bệnh nhân.

Sử dụng nhật ký kiểm tra và công cụ tuân thủ để đáp ứng các quy định HIPAA mà không cần chi phí phát sinh.

Giới hạn của phần mềm CRM tuân thủ HIPAA

Tính năng tự động hóa nâng cao giới hạn so với các giải pháp CRM trả phí.

Các tùy chọn hỗ trợ và tùy chỉnh có thể đơn giản hơn so với các hệ thống doanh nghiệp.

Có thể không phù hợp cho các nhà cung cấp y tế quy mô lớn có nhiều địa điểm.

Giá cả phần mềm CRM tuân thủ HIPAA

Miễn phí

Pro : $2/tháng cho mỗi người dùng

Doanh nghiệp & HIPAA: $50/tháng cho mỗi người dùng

Đánh giá và nhận xét về phần mềm CRM tuân thủ HIPAA

G2 : Không đủ đánh giá

Capterra: Không đủ đánh giá

6. Zendesk (Tốt nhất cho hợp tác đa bộ phận và tương tác bảo mật với bệnh nhân)

qua Zendesk

Khi bệnh nhân phải lặp lại lịch sử y tế của mình cho nhiều bộ phận khác nhau, điều này cho thấy hệ thống bị phân mảnh, gây lãng phí thời gian và ảnh hưởng đến chất lượng chăm sóc.

Zendesk hướng đến việc đóng những khoảng trống này bằng cách hoạt động như một giải pháp CRM và dịch vụ thống nhất, kết nối nhân viên tuyến đầu, đội ngũ hành chính và các nhà cung cấp dịch vụ y tế thông qua chế độ xem chia sẻ về bệnh nhân.

Với các tính năng bảo mật tuân thủ HIPAA và công cụ đa kênh, Zendesk giúp các nhóm y tế cung cấp hỗ trợ an toàn, hiệu quả và cá nhân hóa tại mọi điểm tiếp xúc.

Các tính năng nổi bật của Zendesk

Cung cấp hồ sơ bệnh nhân thống nhất có thể truy cập trên các bộ phận và kênh khác nhau.

Tự động hóa việc tạo vé, theo dõi lịch hẹn và nhắc nhở để giảm thiểu tắc nghẽn.

Cho phép giao tiếp bảo mật với bệnh nhân qua email, trò chuyện, điện thoại và tin nhắn trên mạng xã hội.

Xây dựng các khu vực tự phục vụ như cổng thông tin bệnh nhân và cơ sở kiến thức.

Truy cập các bảng điều khiển tùy chỉnh và thông tin chi tiết do trí tuệ nhân tạo (AI) hỗ trợ để phát hiện xu hướng chăm sóc sức khỏe.

Giới hạn của Zendesk

Các công cụ AI nâng cao yêu cầu kế hoạch cao cấp hơn và chi phí bổ sung.

Cần một số cấu hình kỹ thuật để tùy chỉnh hoàn toàn quy trình làm việc.

Không có kế hoạch miễn phí vĩnh viễn; các tính năng nâng cao có thể làm tăng chi phí nhanh chóng.

Giá cả của Zendesk

Suite Team : $69/tháng cho mỗi người dùng

Suite Professional : $149/tháng cho mỗi người dùng

Suite Doanh nghiệp: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Zendesk

G2 : 4.3/5 (hơn 6.200 đánh giá)

Capterra: 4.4/5 (hơn 4.000 đánh giá)

Những đánh giá của người dùng về Zendesk

Đánh giá của G2 cho biết:

Tích hợp với phần mềm CRM và các ứng dụng của bên thứ ba diễn ra mượt mà, cho phép có chế độ xem tổng quan về các tương tác với khách hàng. Hệ thống báo cáo mạnh mẽ của Zendesk cũng giúp chúng tôi đang theo dõi các chỉ số khóa và liên tục cải thiện hoạt động hỗ trợ.

Tích hợp giữa phần mềm CRM của chúng tôi và các ứng dụng của bên thứ ba diễn ra mượt mà, cho phép chế độ xem tập trung về các tương tác với khách hàng. Hệ thống báo cáo mạnh mẽ của Zendesk cũng giúp chúng tôi đang theo dõi các chỉ số khóa và liên tục cải thiện hoạt động hỗ trợ khách hàng.

7. Caspio (Phù hợp nhất để xây dựng các ứng dụng quản lý y tế hoàn toàn tùy chỉnh mà không cần mã)

qua Caspio

Nhiều cơ sở y tế gặp khó khăn vì phần mềm hiện tại của họ cứng nhắc, chứa đầy các tính năng không sử dụng hoặc tốn kém khi mở rộng quy mô.

Caspio giúp đơn giản hóa quy trình phức tạp bằng cách cung cấp cho bệnh viện, phòng khám và các cơ sở y tế riêng tư một nền tảng low-code để xây dựng chính xác những gì họ cần, từ đó nâng cao hiệu quả hoạt động.

Dù bạn cần một cổng thông tin bệnh nhân, quy trình tiếp nhận bệnh nhân hay hệ thống thông tin bệnh viện tích hợp đầy đủ, trình tạo kéo và thả của Caspio giúp các nhóm không chuyên về công nghệ triển khai các ứng dụng tuân thủ HIPAA một cách nhanh chóng. Ngoài ra, bạn chỉ phải trả tiền cho dung lượng lưu trữ, tính năng và hiệu suất mà bạn thực sự sử dụng.

Các tính năng nổi bật của Caspio

Tạo các cổng thông tin bệnh nhân, bảng điều khiển, biểu mẫu và ứng dụng đang theo dõi tùy chỉnh mà không cần lập trình.

Tích hợp bảo mật với các công cụ y tế khác và tự động hóa các quy trình làm việc thường xuyên.

Quản lý quyền truy cập người dùng, tạo báo cáo chi tiết và đáp ứng các yêu cầu của HIPAA ngay từ đầu.

Khởi chạy dự án trong vài tuần thay vì vài tháng — mở rộng và điều chỉnh bất cứ lúc nào.

Giới hạn của Caspio

Việc thiết lập ban đầu có thể vẫn cần kế hoạch kỹ thuật cho các tích hợp phức tạp.

Một số tính năng tuân thủ nâng cao có thể đi kèm với phí hàng tháng bổ sung.

Sử dụng với khối lượng lớn hoặc lượng dữ liệu lớn có thể làm tăng chi phí kế hoạch.

Giá cả của Caspio

Lite : $100/tháng cho mỗi người dùng

Plus : $300/tháng cho mỗi người dùng

Kinh doanh : $600/tháng cho mỗi người dùng

Doanh nghiệp: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Caspio

G2 : 4.5/5 (150+ đánh giá)

Capterra: 4.5/5 (220+ đánh giá)

Những đánh giá của người dùng về Caspio

Đánh giá này trên G2 đã ghi nhận:

Hai yếu tố quan trọng trong việc lựa chọn Caspio của chúng tôi là (1) khả năng đảm bảo mức độ bảo mật theo tiêu chuẩn HIPAA và (2) việc không phải trả phí theo số lượng người dùng. Chúng tôi đang vận hành các ứng dụng với nhiều người dùng khác nhau tương tác với cùng một nguồn dữ liệu. *

Hai yếu tố quan trọng trong việc lựa chọn Caspio của chúng tôi là (1) khả năng đảm bảo mức độ bảo mật theo tiêu chuẩn HIPAA và (2) việc không phải làm việc cần làm theo số lượng người dùng. Chúng tôi đang vận hành các ứng dụng với nhiều người dùng khác nhau tương tác với cùng một nguồn dữ liệu.

8. Pipedrive (Phù hợp nhất cho các nhóm bán hàng muốn quản lý quy trình bán hàng một cách trực quan)

qua Pipedrive

Khi gọi cho nhà cung cấp dịch vụ y tế hoặc doanh nghiệp y tế khác, 60% bệnh nhân sẽ không chờ đợi trên đường dây hơn một phút — và chỉ 32% sẽ gọi lại nếu không thể kết nối.

Sự thiếu kiên nhẫn tương tự cũng tồn tại trong lĩnh vực bán hàng: khách hàng tiềm năng mong đợi các phản hồi nhanh chóng, đúng thời điểm và không gặp bất kỳ rào cản nào.

Pipedrive giúp nhóm bán hàng đáp ứng những kỳ vọng đó với một quy trình làm việc trực quan, các gợi ý được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI) và các tính năng tự động hóa giúp duy trì tiến độ giao dịch mà không làm nhân viên bán hàng bị ngập trong các công việc quản trị viên.

Các tính năng nổi bật của Pipedrive

Tự động hóa việc nuôi dưỡng khách hàng tiềm năng và theo dõi với các quy trình làm việc được điều khiển bởi trí tuệ nhân tạo (AI).

Tùy chỉnh nhiều quy trình bán hàng để phù hợp với các quy trình độc đáo.

Tích hợp với hơn 500 ứng dụng và công cụ để thống nhất hệ thống công nghệ của bạn.

Tạo ra các thông tin bán hàng thời gian thực, dự báo và báo cáo tùy chỉnh.

Sử dụng các tiện ích bổ sung để tạo khách hàng tiềm năng, theo dõi người truy cập website đang theo dõi và quản lý tài liệu.

Giới hạn của Pipedrive

Mức độ tự động hóa cơ bản hơn so với các phần mềm CRM doanh nghiệp.

Một số tích hợp nâng cao phụ thuộc vào các công cụ kết nối của bên thứ ba như Zapier.

Việc di chuyển dữ liệu từ các hệ thống CRM khác có thể yêu cầu nỗ lực thiết lập bổ sung.

Giá cả của Pipedrive

Lite : $19/tháng cho mỗi người dùng

Phát triển : $34/tháng cho mỗi người dùng

Premium : $64/tháng cho mỗi người dùng

Ultimate: $89/tháng cho mỗi người dùng

Đánh giá và nhận xét về Pipedrive

G2 : 4.3/5 (hơn 2.500 đánh giá)

Capterra: 4.5/5 (hơn 3.000 đánh giá)

Những đánh giá của người dùng về Pipedrive

Đánh giá của G2 ghi chú:

Đối với những người không có kinh nghiệm cao trong việc cài đặt CRM, quá trình này thật sự đơn giản và nhanh chóng. Có rất nhiều tích hợp và tự động hóa mà bạn có thể cài đặt, điều này đã bị giới hạn với CRM khác của chúng tôi.

Đối với những người không có kinh nghiệm cao trong việc cài đặt CRM, quá trình này thật sự đơn giản và nhanh chóng. Có rất nhiều tích hợp và tự động hóa mà bạn có thể cài đặt, điều này đã bị giới hạn với CRM khác của chúng tôi.

9. Insightly (Tốt nhất cho tích hợp CRM + tiếp thị + quản lý dự án)

qua Insightly

Quản lý bán hàng, tiếp thị và dự án trong một nền tảng duy nhất có thể gây áp lực, đặc biệt khi các công cụ không kết nối hoặc yêu cầu các giải pháp tạm thời liên tục.

Insightly giải quyết vấn đề này một cách trực tiếp với phần mềm CRM hiện đại, linh hoạt, kết hợp quản lý quy trình bán hàng, tự động hóa tiếp thị, quản lý vé hỗ trợ và tích hợp sâu trong một nền tảng thống nhất.

Điều này có nghĩa là các nhóm đang phát triển có thể tùy chỉnh quy trình làm việc, tự động hóa các công việc và đồng bộ hóa các nhóm tiếp thị nhanh hơn — mà không cần tiêu tốn tài nguyên vào các hệ thống không kết nối.

Các tính năng nổi bật của Insightly

Tập trung quản lý liên hệ, quy trình bán hàng và hoạt động bán hàng trong một hệ thống CRM duy nhất.

Tự động hóa quy trình làm việc, tiếp thị qua email và nuôi dưỡng khách hàng tiềm năng với các công cụ tích hợp sẵn.

Quản lý dự án cùng với quy trình bán hàng bằng các đối tượng và bố cục tùy chỉnh.

Kết nối hơn 500 ứng dụng thông qua AppConnect để đảm bảo luồng dữ liệu mượt mà.

Sử dụng ứng dụng di động để cập nhật hồ sơ và quản lý công việc mọi lúc mọi nơi.

Giới hạn của Insightly

Quá trình cài đặt tự động hóa tùy chỉnh có thể khá phức tạp.

Một số tích hợp có thể yêu cầu cấu hình bổ sung hoặc công cụ của bên thứ ba.

Một số tính năng nâng cao chỉ có sẵn trong các kế hoạch cao cấp.

Giá cả của Insightly

Plus : $29/tháng cho mỗi người dùng

Chuyên nghiệp : $49/tháng cho mỗi người dùng

Doanh nghiệp: $99/tháng cho mỗi người dùng

Đánh giá và nhận xét về Insightly

G2 : 4.2/5 (920+ đánh giá)

Capterra: 4.0/5 (1.200+ đánh giá)

Những đánh giá của người dùng về Insightly

Đánh giá này trên G2 chia sẻ:

Insightly rất phản hồi nhanh. Tính năng tìm kiếm tuyệt vời. Giao diện dễ sử dụng và khi cần tự động hóa, Insightly có các tính năng tự động hóa mạnh mẽ. Phần mềm CRM này đủ thân thiện với người dùng để sử dụng hàng ngày. *

Insightly rất phản hồi nhanh. Tính năng tìm kiếm tuyệt vời. Giao diện dễ sử dụng và khi cần tự động hóa, Insightly có các tính năng tự động hóa mạnh mẽ. Phần mềm CRM này đủ thân thiện với người dùng để sử dụng hàng ngày. *

10. NexHealth (Tốt nhất để loại bỏ công việc quản trị viên thủ công liên quan đến bệnh nhân)

qua NexHealth

Một biểu mẫu bị thiếu hoặc một cuộc hẹn không đến có thể dẫn đến hàng giờ công việc quản trị viên lãng phí cho quầy lễ tân bận rộn — và khiến bệnh nhân cảm thấy thất vọng ngay cả trước khi họ bước qua cửa.

NexHealth giải quyết vấn đề này bằng cách tự động hóa các công việc lặp đi lặp lại gây cản trở hoạt động của cơ sở y tế — công việc mượt mà cùng với phần mềm quản lý bệnh nhân hiện có của bạn để đồng bộ hóa lịch hẹn, biểu mẫu, thanh toán và nhắc nhở của bệnh nhân trực tiếp với hệ thống hồ sơ y tế của bạn theo thời gian thực.

Các tính năng nổi bật của NexHealth

Tự động hóa đặt lịch hẹn trực tuyến và lịch hẹn tái khám.

Số hóa quản lý bệnh nhân với các biểu mẫu đăng ký có tính năng đồng bộ tức thì.

Gửi các nhắc nhở tự động hóa và chiến dịch tiếp thị.

Xử lý thanh toán nhanh hơn và giảm bớt các công việc thanh toán thủ công.

Xác minh tính hợp lệ của bảo hiểm tự động trước các lần thăm khám.

Giới hạn của NexHealth

Khả năng tùy chỉnh cho các quy trình làm việc đặc thù của cơ sở y tế có thể cảm thấy giới hạn.

Các tùy chọn báo cáo nâng cao có thể cần được cải thiện hơn nữa cho một số phòng khám.

Giá có thể cao hơn đối với các phòng khám nhỏ hoạt động độc lập.

Giá cả của NexHealth

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về NexHealth

G2 : 4.8/5 (hơn 60 đánh giá)

Capterra: 4.7/5 (30+ đánh giá)

Những đánh giá của người dùng về NexHealth

Người dùng G2 này đã ghi chú:

Điều tôi thích nhất ở NexHealth là cách nó tối ưu hóa toàn bộ trải nghiệm của bệnh nhân. Từ việc đặt lịch hẹn dễ dàng và nhắc nhở tự động hóa đến tích hợp mượt mà với hệ thống hồ sơ y tế điện tử (EHR), nó giúp giảm bớt công việc hành chính và cải thiện giao tiếp.

Điều tôi thích nhất ở NexHealth là cách nó tối ưu hóa toàn bộ trải nghiệm của bệnh nhân. Từ việc đặt lịch hẹn dễ dàng và nhắc nhở tự động hóa đến tích hợp mượt mà với hệ thống hồ sơ y tế điện tử (EHR), nó giúp giảm bớt công việc hành chính và cải thiện giao tiếp.

11. Creatio (Phù hợp nhất cho các doanh nghiệp không thể chờ đợi hàng tháng để tùy chỉnh CRM)

qua Creatio

Đối với các kinh doanh nơi ngay cả những thay đổi nhỏ trong quy trình làm việc cũng có thể mất hàng tháng do tắc nghẽn công nghệ thông tin, Creatio mang đến giải pháp đột phá với phần mềm CRM và tự động hóa quy trình không cần mã, tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI).

Thay vì phải đối mặt với các giới hạn cứng nhắc, các nhóm y tế có thể nhanh chóng xây dựng, điều chỉnh và mở rộng các quy trình bán hàng, tiếp thị và dịch vụ, đồng thời nâng cao hiệu quả hoạt động mà không cần sự hỗ trợ kỹ thuật chuyên sâu.

Điểm khác biệt thực sự của nền tảng này là cách nó kết hợp hướng dẫn dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI) — như các gợi ý về hành động tốt nhất tiếp theo — với một trình thiết kế không cần mã thực sự linh hoạt, giúp các nhóm vận hành thích ứng nhanh chóng mà vẫn duy trì sự đồng bộ.

Các tính năng nổi bật của Creatio

Tự động hóa các quy trình phức tạp về bán hàng, tiếp thị và dịch vụ mà không cần mã.

Sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để đề xuất hành động, dự báo doanh số và giảm thiểu mục nhập thủ công.

Dễ dàng tích hợp với các công cụ của bên thứ ba như QuickBooks và Zoho.

Thiết kế bảng điều khiển tùy chỉnh và mẫu quy trình cho các nhóm khác nhau.

Mở rộng quy trình làm việc giữa các bộ phận đồng thời duy trì chế độ xem tùy chỉnh về khách hàng.

Giới hạn của Creatio

Đường cong học tập ban đầu cho tùy chỉnh nâng cao

Một số thành phần giao diện người dùng có thể trông lỗi thời.

Các tùy chọn thương hiệu nâng cao có thể phát sinh chi phí thêm trong các kế hoạch dịch vụ cơ bản.

Giá cả của Creatio

Phát triển : $25/tháng cho mỗi người dùng

Doanh nghiệp : $55/tháng cho mỗi người dùng

Không giới hạn: $85/tháng cho mỗi người dùng

Đánh giá và nhận xét về Creatio

G2 : 4.6/5 (hơn 300 đánh giá)

Capterra: 4.7/5 (120+ đánh giá)

Những đánh giá của người dùng về Creatio

Đánh giá này trên G2 có tính năng:

Creatio có nhiều tính năng giá trị và thú vị, bao gồm khả năng tạo quy trình một cách nhanh chóng và đơn giản mà không cần lập trình, giúp đẩy nhanh việc áp dụng công nghệ trong tất cả các lĩnh vực của tổ chức.

Creatio có nhiều tính năng giá trị và thú vị, bao gồm khả năng tạo quy trình một cách nhanh chóng và đơn giản mà không cần lập trình, giúp đẩy nhanh việc áp dụng công nghệ trong tất cả các lĩnh vực của tổ chức.

12. Zoho CRM (Phù hợp nhất cho hợp tác đa nhóm với chi phí hợp lý)

qua Zoho CRM

Ngân sách eo hẹp và các nhóm phân tán có thể khiến việc hợp tác trở nên khó khăn, đặc biệt khi mỗi bộ phận đều muốn sử dụng công cụ riêng của mình.

Zoho CRM giải quyết vấn đề này bằng cách cung cấp cho các doanh nghiệp đang phát triển một hệ thống tất cả trong một, tiết kiệm chi phí và tuân thủ quy định, nơi các nhóm khác nhau - bán hàng, tiếp thị, hỗ trợ và công cụ giao tiếp với bệnh nhân - có thể thực hiện công việc cùng nhau trong các không gian chuyên dụng.

Với sự kết hợp giữa trí tuệ nhân tạo (AI) dựa trên ngữ cảnh và giao diện trực quan, các nhóm có thể duy trì kết nối mà không cần chi thêm ngân sách cho phần mềm rời rạc hoặc các giải pháp tùy chỉnh đắt đỏ.

Các tính năng nổi bật của Zoho CRM

Kết nối các nhóm đa hàm thông qua các không gian làm việc có mục tiêu (Teamspaces).

Tự động hóa các công việc và cá nhân hóa các hoạt động tiếp cận với Zia, trợ lý AI của Zoho.

Tùy chỉnh quy trình bán hàng, chu kỳ bán hàng và dự báo với các công cụ không cần lập trình.

Dễ dàng tích hợp với hơn 1.000 ứng dụng thông qua Zoho Marketplace.

Chuyển đổi nhanh chóng từ các phần mềm CRM khác hoặc bảng tính với quy trình hướng dẫn chi tiết.

Giới hạn của Zoho CRM

Tùy chỉnh nâng cao có thể trở nên phức tạp nếu không có sự hỗ trợ kỹ thuật.

Một số người dùng đề cập đến hiệu suất chậm hơn khi xử lý tập dữ liệu lớn.

Độ phức tạp của các tính năng có thể gây khó khăn cho các nhóm nhỏ ban đầu.

Giá cả của Zoho CRM

Tiêu chuẩn : $20/tháng cho mỗi người dùng

Chuyên nghiệp : $35/tháng cho mỗi người dùng

Doanh nghiệp : $50/tháng cho mỗi người dùng

Ultimate: $65/tháng cho mỗi người dùng

Đánh giá và nhận xét về Zoho CRM

G2 : 4.1/5 (2.790+ đánh giá)

Capterra: 4.3/5 (6.960+ đánh giá)

Những đánh giá của người dùng về Zoho CRM

Người dùng G2 này đã ghi chú:

Zoho CRM cung cấp giao diện mạnh mẽ, có thể tùy chỉnh, tích hợp mượt mà với hệ sinh thái tiếp thị kỹ thuật số của chúng tôi. Các quy trình tự động hóa, đánh giá khách hàng tiềm năng và công cụ giao tiếp đa kênh giúp chúng tôi cung cấp trải nghiệm cá nhân hóa quy mô lớn.

Zoho CRM cung cấp giao diện mạnh mẽ, có thể tùy chỉnh, tích hợp mượt mà với hệ sinh thái tiếp thị kỹ thuật số của chúng tôi. Các quy trình tự động hóa, đánh giá khách hàng tiềm năng và công cụ giao tiếp đa kênh giúp chúng tôi cung cấp trải nghiệm cá nhân hóa quy mô lớn.

13. PatientPop (Tốt nhất cho sự phát triển của cơ sở y tế và tăng cường hiển thị trực tuyến)

qua PatientPop

Đối với nhiều cơ sở y tế độc lập, luồng bệnh nhân không ổn định và sự hiện diện trực tuyến yếu có thể khiến việc phát triển trở nên khó khăn.

PatientPop, nay là một phần của Tebra, giải quyết vấn đề này bằng cách cung cấp một nền tảng tất cả trong một giúp nâng cao khả năng hiển thị trực tuyến của kinh doanh, thu hút bệnh nhân mới và đảm bảo lịch hẹn luôn đầy đủ.

Các công cụ của nó giúp các cơ sở y tế xuất hiện ở vị trí hàng đầu trong kết quả tìm kiếm, thu thập đánh giá xuất sắc và cung cấp lịch hẹn dễ dàng, mọi lúc mọi nơi — giúp bệnh nhân có thể đặt lịch 24/7 trong khi quầy lễ tân của bạn vẫn thoải mái.

Các tính năng nổi bật của PatientPop

Tự động hóa đặt lịch trực tuyến và nhắc nhở lịch hẹn để lấp đầy lịch trình của bạn một cách dễ dàng.

Nâng cao thứ hạng tìm kiếm và uy tín của bạn với tính năng SEO tích hợp và quản lý đánh giá.

Nâng cao trải nghiệm bệnh nhân với lịch trình chung và biểu mẫu thân thiện với thiết bị di động.

Giải phóng thời gian miễn phí cho nhân viên bằng cách số hóa các công việc thường xuyên như tiếp nhận bệnh nhân, kiểm tra bảo hiểm và theo dõi sau điều trị.

Giới hạn của PatientPop

Các tùy chọn báo cáo có thể bị giới hạn đối với nhu cầu phân tích nâng cao.

Một số người dùng ghi chú đôi khi gặp vấn đề về cập nhật khi tạo báo cáo.

Một số tiện ích bổ sung tự động hóa có thể gây thêm chi phí cho các cơ sở y tế có lượng bệnh nhân lớn.

Giá cả của PatientPop

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về PatientPop

G2 : 4.1/5 (230+ đánh giá)

Capterra: Không đủ đánh giá

Những đánh giá của người dùng về PatientPop

Đánh giá này trên G2 đã được đánh dấu:

Truy cập vào biểu đồ khách hàng qua điện thoại hoặc máy tính để bàn rất thuận tiện. Khả năng tạo các ghi chú nhanh, dễ dàng là một tính năng tuyệt vời.

Truy cập vào biểu đồ khách hàng qua điện thoại hoặc máy tính để bàn rất thuận tiện. Khả năng cài đặt các ghi chú nhanh, dễ dàng là một tính năng tuyệt vời.

