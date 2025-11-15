Làm thế nào để tích hợp các công cụ quản lý dự án với các nền tảng nhắn tin?

Đây là một quan điểm táo bạo: Công việc ngày nay đang gặp vấn đề.

Hơn 60% thời gian của chúng ta bị lãng phí khi chia sẻ, tìm kiếm và cập nhật dữ liệu dự án trên các công cụ không kết nối. Kết quả? Thời gian bị lãng phí và năng suất giảm sút.

Tuy nhiên, bằng cách tích hợp các công cụ quản lý dự án với các nền tảng nhắn tin tức thời, bạn có thể tạo ra một không gian làm việc kết nối, tập trung các cập nhật, công việc và cuộc hội thoại.

Hãy tưởng tượng bạn có thể tra cứu thông tin về dòng thời gian dự án, trạng thái hoặc các rào cản chỉ bằng cách đặt câu hỏi. Đó chính là sự tiện lợi thực sự!

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ tìm hiểu cách tích hợp các công cụ quản lý dự án với các nền tảng nhắn tin và trình bày các bước cần thực hiện trong quá trình này.

Cuộc trao đổi sau đây trên Reddit giữa một nhà sáng lập startup và một chuyên gia đã chỉ ra những hạn chế của quản lý dự án hiện đại.

Đúng vậy, các công việc trong tin nhắn có thể bị mất. Nhưng câu hỏi quan trọng hơn là làm thế nào để bạn có thể dễ dàng tránh điều đó. Ví dụ, tôi nhận được một tin nhắn iMessage với một việc cần làm. Quy trình làm việc của bạn để chuyển việc cần làm đó từ iMessages sang ứng dụng là gì?

Đây là khoảng cách hàng ngày mà các nhà quản lý dự án nhận ra giữa các công cụ giao tiếp và phần mềm quản lý dự án, dẫn đến các hành động quan trọng bị mắc kẹt trong các chủ đề trò chuyện.

Giải pháp cho vấn đề này là tích hợp công cụ quản lý dự án của bạn với các nền tảng nhắn tin, điều này giải quyết ba vấn đề lớn:

✅ Tập trung tất cả giao tiếp trong các kênh chuyên dụng, giúp dễ dàng đang theo dõi tiến độ và duy trì sự đồng bộ.

✅ Giảm thiểu việc chuyển đổi ngữ cảnh bằng cách quản lý cập nhật, tạo kế hoạch dự án, phân công công việc và truy cập tệp mà không cần rời khỏi nền tảng giao tiếp của bạn.

✅ Chuyển tiếp thông báo tự động hóa từ phần mềm quản lý dự án của bạn sang các ứng dụng nhắn tin để cập nhật tiến độ công việc, giảm thiểu các tác vụ lặp lại, các rào cản hoặc thay đổi trong công việc.

✅ Nâng cao sự tham gia của các bên liên quan bằng cách cung cấp cho họ hiển thị về tiến độ dự án và quản lý các cập nhật dự án trực tiếp thông qua các kênh quen thuộc.

✅ Tăng cường sự hợp tác trong môi trường làm việc bằng cách cho phép toàn bộ nhóm truy cập vào các cập nhật và tài liệu chia sẻ tại một nơi duy nhất.

📮 ClickUp Insight: Khoảng 41% chuyên gia ưa chuộng tin nhắn tức thì cho giao tiếp nhóm. Mặc dù nó mang lại sự trao đổi nhanh chóng và hiệu quả, nhưng tin nhắn thường được phân tán trên nhiều kênh, chủ đề tin nhắn hoặc tin nhắn trực tiếp, khiến việc tìm kiếm thông tin sau này trở nên khó khăn hơn. Với giải pháp tích hợp như ClickUp Chat, các chủ đề trò chuyện của bạn sẽ được bản đồ hóa với các dự án và công việc cụ thể, giúp các cuộc hội thoại luôn có ngữ cảnh và dễ dàng truy cập. Xem demo tại đây. 👇🏼

Các nền tảng nhắn tin phổ biến để tích hợp

Cuộc trò chuyện có giá trị hơn nhiều so với những gì chúng ta thường cho nó tín dụng.

Đây là những không gian nơi kế hoạch thay đổi, ưu tiên phát triển và mục tiêu dự án được định nghĩa lại. Khi những cuộc hội thoại này không được ghi lại, nó tạo ra sự thiếu kết nối giữa các nhóm và lãnh đạo.

Đó là lý do tại sao việc tích hợp các nền tảng nhắn tin hiệu quả nhất là quan trọng để đảm bảo sự đồng bộ thời gian thực. Dưới đây là các nền tảng phổ biến nhất mà bạn nên tập trung vào:

Microsoft Teams (Phù hợp nhất cho các quy trình làm việc thống nhất của Microsoft 365)

qua Microsoft Teams

Đối với các công ty hoạt động trong hệ sinh thái Microsoft, Teams cung cấp mức độ tích hợp sâu nhất. Để tích hợp với các công cụ như dự án cho web hoặc Planner, bạn chỉ cần thêm chúng dưới dạng một tab mới trực tiếp trong kênh nhóm.

Điều này biến kênh thành một trung tâm dự án thực sự, nơi lưu trữ tệp (OneDrive/SharePoint), cuộc hội thoại và danh sách công việc chính thức đều hiển thị trên cùng một màn hình. Mục tiêu là sự thống nhất hoàn toàn: bạn không bao giờ phải rời khỏi giao diện nhóm để cập nhật trạng thái công việc hoặc kiểm tra lộ trình.

Các tính năng nổi bật của Microsoft Teams

Tích hợp sâu với Microsoft 365 để hợp tác chỉnh sửa tệp tin mượt mà và đồng bộ lịch với Outlook.

Các tính năng bảo mật và tuân thủ tiêu chuẩn doanh nghiệp cần thiết cho các ngành công nghiệp được quy định.

Giao tiếp thống nhất kết hợp trò chuyện liên tục, hội nghị video và giải pháp điện thoại đám mây đầy đủ (với Teams Phone)

Tăng cường năng suất với trí tuệ nhân tạo thông qua Microsoft Copilot cho tóm tắt cuộc họp và trích xuất tự động các mục cần thực hiện.

Giới hạn của Microsoft Teams

Đường cong học tập dốc do cấu trúc phức tạp nhiều cấp của nhóm, Channels và Trò chuyện.

Ứng dụng có thể tiêu tốn nhiều tài nguyên, dẫn đến hiệu suất chậm hơn và sử dụng bộ nhớ cao hơn.

Trải nghiệm tốt nhất thường yêu cầu sử dụng ứng dụng máy tính, vì phiên bản trình duyệt có thể bị giới hạn về hàm.

Gói miễn phí có giới hạn thời gian nghiêm ngặt cho các cuộc họp nhóm và dung lượng lưu trữ thấp hơn.

Giá cả của Microsoft Teams nhóm

Có sẵn như một phần của gói đăng ký Microsoft 365.

Đánh giá và nhận xét về nhóm Microsoft Teams

G2: 4. 4/5 (hơn 10.000 đánh giá)

Capterra: 4.5/5 (hơn 6.000 đánh giá)

Người dùng thực tế đang nói gì về Microsoft Teams?

Một đánh giá của người dùng cho biết:

Với nền tảng này, bạn có thể thực hiện cuộc gọi video và tổ chức cuộc họp cho cả công việc và học tập. Nó cũng cho phép bạn chia sẻ tệp, quản lý công việc và đồng bộ lịch với đồng nghiệp, tất cả trong một ứng dụng duy nhất. Theo ý kiến của tôi, nền tảng này đặc biệt phù hợp cho việc lên lịch các cuộc họp công việc khi đội ngũ cần họp trực tuyến, loại bỏ nhu cầu di chuyển đến văn phòng. Nó đặc biệt hữu ích khi các thành viên tham gia nằm ở các địa điểm khác nhau trên thế giới, vì nó giúp tiết kiệm cả thời gian và chi phí. Microsoft Teams rất dễ sử dụng và có giao diện đẹp mắt.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Muốn cải thiện cách đội ngũ của bạn giao tiếp và hợp tác? Bài viết "Ưu và nhược điểm của Microsoft Teams " phân tích những công việc hiệu quả và những điều cần lưu ý để giúp bạn lựa chọn nền tảng phù hợp với sự tự tin.

2. Slack (Phù hợp nhất để chuyển đổi cuộc hội thoại thành công việc)

qua Slack

Slack được ưa chuộng nhờ khả năng tích hợp vì công cụ này được thiết kế để trở thành hệ thống trung tâm điều khiển cho tất cả các ứng dụng riêng lẻ của bạn. Việc tích hợp với các công cụ quản lý dự án như Asana, ClickUp hoặc Jira thường được hoàn thành thông qua App Directory, chỉ mất vài cú nhấp chuột.

Trường hợp sử dụng tốt nhất là chuyển đổi trò chuyện thành hành động: một thành viên trong nhóm có thể sử dụng lệnh tắt hoặc phản ứng emoji để ngay lập tức chuyển một tin nhắn (“Ai đó có thể theo dõi báo giá của khách hàng không?”) thành thẻ công việc, đảm bảo mọi mục được ghi nhận mà không cần rời khỏi chủ đề cuộc hội thoại.

Các tính năng nổi bật của Slack

Các kênh và chủ đề thảo luận để tổ chức các cuộc thảo luận có tổ chức và tập trung về các dự án và chủ đề.

Tích hợp ứng dụng phần mở rộng với hàng nghìn ứng dụng của bên thứ ba và công cụ Workflow Builder mạnh mẽ cho tự động hóa.

Slack Connect cho phép tạo các kênh riêng tư, bảo mật để hợp tác mượt mà với các đối tác bên ngoài.

Huddles và Clips cho phép tổ chức các cuộc họp âm thanh tức thì và gửi các tin nhắn video/âm thanh nhanh chóng, có thể ghi lại.

Giới hạn của Slack

Kế hoạch miễn phí giới hạn lịch sử tin nhắn trong 90 ngày , khiến các cuộc hội thoại cũ không thể truy cập được nếu không nâng cấp.

Lượng tin nhắn lớn trong các kênh hoạt động có thể dẫn đến quá tải thông tin và phân tâm

Chất lượng cuộc gọi thoại và video gốc đôi khi được coi là không ổn định bằng các công cụ chuyên dụng như Zoom.

Giá cả của Slack

Miễn phí: $0 mỗi người dùng/tháng

Pro: $8.75 mỗi người dùng/tháng

kinh doanh+: $15 mỗi người dùng/tháng

Enterprise Grid: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Slack

G2: 4.5/5 (hơn 30.000 đánh giá)

Capterra: 4.7/5 (hơn 25.000 đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về Slack?

Một đánh giá của người dùng cho biết:

Slack cung cấp một nền tảng giao tiếp tiên tiến, hiện đại và hợp tác, kết nối các nhóm/đội ngũ có kích thước bất kỳ cần một nền tảng dễ truy cập cho giao tiếp hàng ngày. Khả năng tích hợp dễ dàng là lý do chính khiến chúng tôi chọn Slack, chúng tôi kết nối với Asana để phối hợp hợp tác dự án, đang theo dõi tiến độ hoàn thành công việc và quản lý dòng thời gian dự án. Dịch vụ hỗ trợ khách hàng cung cấp hướng dẫn chi tiết để triển khai phần mềm trên nhiều thiết bị như máy tính công việc và điện thoại cá nhân, mang lại sự linh hoạt trong việc truy cập từ bất kỳ đâu. Sử dụng Slack hàng ngày mang lại nhiều lợi ích như chia sẻ tin tức và thông tin chính xác, chuyển file bảo mật và giao tiếp nhanh chóng.

📖 Xem thêm: Ưu và nhược điểm của Slack trong công việc

3. Zoom Trò Chuyện (Phù hợp nhất để hiển thị trạng thái dự án giữa các cuộc họp)

qua Zoom

Mặc dù Zoom nổi tiếng với tính năng video, nhưng tính năng trò chuyện của nó được thiết kế để duy trì sự tương tác sau cuộc họp. Việc tích hợp với các công cụ quản lý dự án đã hoàn thành thông qua Zoom App Marketplace.

Con đường tích hợp đơn giản nhất là sử dụng Zoom Chat làm trung tâm thông báo: bạn kết nối các ứng dụng như Trello hoặc Asana để các cập nhật công việc (ví dụ: “Công việc X đã hoàn thành” hoặc “Hạn chót đã thay đổi”) xuất hiện dưới dạng thông báo thời gian thực ngay trong kênh trò chuyện chuyên dụng cho dự án. Điều này giúp trạng thái dự án luôn hiển thị tại nơi nhóm của bạn đã quen thuộc với việc trò chuyện.

Các tính năng nổi bật của trò chuyện Zoom

Tích hợp cuộc họp mượt mà để ngay lập tức chuyển bất kỳ trò chuyện nào thành cuộc họp video hoặc cuộc gọi điện thoại.

Trò chuyện liên tục và kênh trò chuyện để tổ chức các cuộc hội thoại có thể tìm kiếm đầy đủ và trả lời theo chủ đề.

Tích hợp AI Companion để tạo tóm tắt do AI hỗ trợ cho các chủ đề trò chuyện dài và các mục tự động hóa.

Tích hợp với Zoom tài liệu và công việc, cho phép tin nhắn trò chuyện được chuyển đổi trực tiếp thành các mục dự án hợp tác.

Giới hạn của trò chuyện Zoom

Hàm nhắn tin sẽ mạnh mẽ và hiệu quả về chi phí nhất khi được tích hợp cùng hoặc sử dụng kèm với các công cụ khác của Zoom Workplace .

Hệ sinh thái ứng dụng không phong phú và chưa phát triển bằng so với các thư viện được cung cấp bởi các đối thủ cạnh tranh như Slack và Teams.

Nó vẫn chủ yếu được coi là một công cụ họp video, dẫn đến tỷ lệ sử dụng chức năng trò chuyện thấp hơn.

Giá dịch vụ Zoom trò chuyện

Cơ bản (Miễn phí)

Pro: $13,33 mỗi người dùng/tháng

Kinh doanh: $18,32 mỗi người dùng/tháng

Business Plus / doanh nghiệp: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về trò chuyện Zoom

G2: 4.5/5 (hơn 40.000 đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (hơn 10.000 đánh giá)

Người dùng thực tế đang nói gì về Zoom Trò Chuyện?

Một đánh giá của người dùng cho biết:

Trong tổ chức của chúng tôi, chúng tôi đã chọn Zoom Workplace làm trung tâm cho các nỗ lực hợp tác kỹ thuật số. Nền tảng này cho phép chúng tôi chuyển đổi mượt mà giữa các cuộc họp video, không gian làm việc chia sẻ và các công việc quản lý dự án, đồng thời duy trì bối cảnh của các cuộc thảo luận. Nhờ sự tích hợp này, chúng tôi không còn phải đối mặt với tình trạng phân mảnh công cụ từng làm gián đoạn năng suất của chúng tôi.

👋🏾 Muốn học cách đang theo dõi công việc hiệu quả hơn? Hãy xem video này!

4. Discord (Phù hợp nhất cho các thông báo trạng thái đơn giản và tức thì trên các nhóm làm việc phân tán)

qua Discord

Discord là một nền tảng không chính thức nhưng mạnh mẽ cho giao tiếp nhanh chóng, và quá trình tích hợp của nó thường dựa vào các công cụ tự động hóa như Zapier hoặc các Webhooks tùy chỉnh.

Vì Discord không có thư viện ứng dụng tích hợp sẵn (App Directory) như Slack, việc tích hợp thường có nghĩa là cài đặt một kênh một chiều: khi một công việc được cập nhật trong công cụ quản lý dự án của bạn (như ProjectManager hoặc Trello), một thông báo đơn giản sẽ tự động được đẩy vào một kênh Discord cụ thể.

Điều này hoàn hảo cho các nhóm làm việc từ xa cần các thông báo trạng thái nhanh chóng và linh hoạt trên nền tảng giao tiếp ưa thích của họ.

Các tính năng nổi bật của Discord

Các kênh thoại luôn hoạt động cho phép người dùng tham gia ngay lập tức để làm công việc chung hoặc đặt câu hỏi nhanh chóng.

Lịch sử tin nhắn không giới hạn trên kế hoạch miễn phí, một lợi thế khóa so với các đối thủ cạnh tranh.

Các công cụ ưu tiên cộng đồng sử dụng hệ thống vai trò (Role system) tiên tiến để quản lý các nhóm lớn và phân quyền truy cập chi tiết.

Chia sẻ phương tiện truyền thông chất lượng cao hỗ trợ phát trực tuyến HD và chia sẻ màn hình với độ trễ thấp.

Giới hạn của Discord

Sự thiếu tập trung vào mục tiêu kinh doanh khiến thương hiệu, thuật ngữ và không khí của nó thường không phù hợp với các cài đặt chính thức.

Tích hợp chính thức giới hạn với các công cụ CRM, HR và quản lý dự án cốt lõi.

Giới hạn kích thước tệp trên kế hoạch miễn phí là 25 MB và thậm chí còn bị giới hạn trên các kế hoạch trả phí.

Các giải pháp bảo mật và tuân thủ không đạt đến mức độ của các công cụ cấp doanh nghiệp như Slack và Teams

Giá cả của Discord

Miễn phí

Nitro Basic: $2.99 mỗi tháng

Nitro: $9.99 mỗi tháng

Đánh giá và nhận xét về Discord

G2: 4. 6/5 (1.200+ đánh giá)

Capterra: 4.7/5 (hơn 100 đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về Discord?

Một đánh giá của người dùng cho biết:

Discord là cánh cửa mở ra vô vàn khả năng. Có hàng nghìn, hàng nghìn máy chủ mà bạn có thể tham gia, với chương trình là trung tâm của tất cả. Tôi đảm bảo với bạn rằng có một máy chủ cho mọi thứ bạn quan tâm. Game, Thể thao, Âm nhạc, đều có máy chủ dành cho những điều đó. Đây thực sự là người kế thừa tinh thần của tin nhắn tức thì! Bạn có thể kết nối tài khoản mạng xã hội của mình. Bạn có thể kết nối email của mình. Discord hỗ trợ những người cần giúp đỡ VÀ nó rất dễ sử dụng. Tất cả điều này hoàn toàn miễn phí! Bạn không cần phải trả bất kỳ khoản phí nào để sử dụng Discord!

5. Google Trò Chuyện (Phù hợp nhất cho việc tạo/lập công việc theo ngữ cảnh trong Google Workspace)

qua Google Không gian Làm việc

Tích hợp với Google Chat mạnh mẽ nhất khi tận dụng các tính năng tự động hóa có sẵn trong Google Không gian Làm việc hoặc kết nối thông qua các công cụ như Zapier. Mục tiêu là giữ cho các cuộc thảo luận dự án gắn liền với tài liệu và công việc của bạn. Bạn có thể cài đặt “Spaces” (nhóm chat) cho các dự án cụ thể và mời “Bots” để quản lý tích hợp.

Chức năng chính là đồng bộ hóa dữ liệu: một bot có thể tự động cập nhật một công việc trong Asana mỗi khi có lệnh được thực thi trong Chat Space, hoặc đăng thông báo khi một tài liệu quan trọng được thay đổi trong Google Drive, đảm bảo rằng cuộc hội thoại và công việc luôn được kết nối.

Các tính năng nổi bật của trò chuyện Google

Tích hợp gốc với Google Không gian Làm việc để kết nối ngay lập tức với Drive , Tài liệu và Cuộc họp .

Trải nghiệm Gmail thống nhất có nghĩa là trò chuyện có thể được nhúng trực tiếp vào tab web Gmail .

Lịch sử tin nhắn luôn sẵn sàng cung cấp lịch sử cuộc hội thoại không giới hạn, có thể tìm kiếm mà không tốn thêm chi phí.

Tính năng tìm kiếm và tóm tắt được hỗ trợ bởi AI sử dụng Gemini AI để cung cấp tóm tắt cuộc hội thoại và nâng cao chức năng tìm kiếm.

Giới hạn của Google trò chuyện

Giá trị độc lập giới hạn vì tiềm năng đầy đủ của nó phụ thuộc rất nhiều vào việc người dùng cũng sử dụng các sản phẩm khác của Google Workspace .

Hệ sinh thái ứng dụng hiện tại nhỏ hơn và chưa phát triển bằng so với những gì được cung cấp bởi Slack và Teams .

Giao diện thường được coi là thực dụng hơn và ít tùy chỉnh hoặc hấp dẫn về mặt hình ảnh so với Slack's

Hợp tác với khách mời bên ngoài là việc cần làm trong một "không gian" riêng biệt thay vì phần trò chuyện chính.

Giá cả của Google trò chuyện

Miễn phí

Gói Khởi Động Kinh Doanh: $6 mỗi người dùng/tháng

Giá tiêu chuẩn: $12 mỗi người dùng/tháng

Business Plus: $18 mỗi người dùng/tháng

Đánh giá và nhận xét về trò chuyện của Google

G2: 4.5/5 (hơn 1.500 đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (350+ đánh giá)

Người dùng thực tế đang nói gì về Google Chat?

Một đánh giá của người dùng cho biết :

Tôi thực sự thích cách mọi thứ trong Google Không Gian Làm Việc được kết nối và dễ sử dụng đến vậy. Việc có Gmail, Drive, Docs, Google Cuộc họp và Lịch Google trên cùng một nền tảng giúp việc hợp tác trở nên trơn tru hơn. Điều tôi thích nhất là nhiều người có thể chỉnh sửa tệp tin cùng lúc và mọi thứ được tự động lưu trữ trên đám mây. Điều này cũng giúp tôi tổ chức công việc hiệu quả hơn khi làm việc với nhóm của mình.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Nếu việc chuyển đổi giữa Google Chat và các ứng dụng khác làm chậm tiến độ của nhóm, các giải pháp thay thế Google Chat để nâng cao hiệu quả giao tiếp nhóm sẽ cung cấp các công cụ nhanh chóng và tích hợp hơn, giúp các nhóm làm việc từ xa quản lý cập nhật, phản hồi và tệp tin trong một nền tảng duy nhất.

6. RingCentral (Phù hợp nhất để kết nối cuộc gọi của khách hàng với các công việc nội bộ)

qua RingCentral

Điểm mạnh của RingCentral là thống nhất tất cả các kênh giao tiếp nội bộ và ngoại bộ (điện thoại, video và trò chuyện). Mục tiêu tích hợp của nó là đảm bảo rằng các cuộc trò chuyện với khách hàng hoặc đối tác tiềm năng qua điện thoại hoặc tin nhắn SMS không bao giờ bị tách rời khỏi hệ thống quản lý công việc nội bộ.

Bạn có thể kết nối RingCentral với các công cụ quản lý dự án và CRM như Jira hoặc ClickUp để các hành động được ghi lại tự động: ví dụ, một tin nhắn thoại liên quan đến dự án có thể kích hoạt một công việc mới trong Jira, hoặc một ghi chú được ghi lại trong cuộc gọi với khách hàng có thể được ghi lại dưới dạng bình luận trên một công việc trong ClickUp. Điều này giúp kết nối giữa các cuộc trò chuyện bên ngoài và các tác vụ nội bộ.

Các tính năng nổi bật của RingCentral

Hệ thống truyền thông thống nhất thực sự kết hợp hệ thống điện thoại kinh doanh đầy đủ ( VoIP ), nhắn tin nhóm và cuộc họp video HD trong một nền tảng duy nhất.

Các tính năng điện thoại doanh nghiệp bao gồm xử lý cuộc gọi nâng cao, IVR , giám sát cuộc gọi và phân tích kinh doanh toàn diện.

Quản lý công việc và ghi chú tích hợp để tạo và giao công việc trực tiếp trong các trò chuyện nhóm.

Video chất lượng cao và các tính năng AI như ghi chép trực tiếp, phân tích thời gian thực và bảng trắng.

Giới hạn của RingCentral

Chi phí ban đầu cao hơn vì không có kế hoạch miễn phí thực sự, và các gói trả phí thường bắt đầu với mức giá cao hơn cho mỗi người dùng.

Giao diện trò chuyện thường được coi là kém tinh tế và trực quan hơn so với các nền tảng trò chuyện chuyên dụng như Slack

Quyền truy cập tính năng theo cấp độ có nghĩa là các tính năng kinh doanh thiết yếu như tích hợp CRM chỉ được dành riêng cho các kế hoạch Advanced và Ultra có giá cao hơn.

Giá cả của RingCentral

Core: $20 mỗi người dùng/tháng

Nâng cao: $25 mỗi người dùng/tháng

Ultra: $35 mỗi người dùng/tháng

Đánh giá và nhận xét về RingCentral

G2: 4. 4/5 (150+ đánh giá)

Capterra: Không đủ đánh giá

Người dùng thực tế nói gì về RingCentral?

Một đánh giá của người dùng cho biết:

Công cụ quản lý tác vụ giúp tôi theo dõi quy trình làm việc giữa các bộ phận và nhóm một cách hiệu quả. Các tính năng cuộc họp chính xác là những gì chúng tôi cần để duy trì động lực trong hoạt động kinh doanh. Tôi thực sự thích tính năng trò chuyện, và các GIF mang lại một chút vui nhộn, thoải mái. Việc có thể truy cập vào phạm vi rộng tùy chọn điện thoại và IVR giúp chúng tôi tiếp tục phát triển mà không bao giờ bỏ lỡ cuộc gọi nào. Hỗ trợ khách hàng chỉ cách một cuộc gọi hoặc một phiếu yêu cầu. Luôn thân thiện và chu đáo.

Ghi chú: Tất cả các nền tảng trên đều được hỗ trợ trong số hơn 1.000 tích hợp của ClickUp, giúp bạn dễ dàng kết nối các cuộc hội thoại, cuộc họp và dữ liệu dự án trong một nơi duy nhất. Phần mềm all-in-one của ClickUp giúp các nhóm dự án nâng cao sự hợp tác trong nhóm và biến bất kỳ tin nhắn nào thành một công việc có người được giao, hạn chót và bối cảnh trực tiếp từ Slack, Microsoft Teams hoặc các công cụ khác.

Đối với chúng tôi, việc có được hiển thị toàn diện về dự án theo cách phù hợp với mọi phong cách và sở thích học tập là điều vô cùng quan trọng. ClickUp cũng cho phép tích hợp với Slack và Gmail, giúp công việc của chúng tôi được tổ chức một cách hiệu quả giữa các nền tảng.

Đối với chúng tôi, việc có được tầm nhìn toàn diện về dự án theo cách phù hợp với mọi phong cách và sở thích học tập là điều vô cùng quan trọng. ClickUp cũng cho phép tích hợp với Slack và Gmail, giúp công việc của chúng tôi được tổ chức một cách trơn tru giữa các nền tảng.

📖 Xem thêm: Các ứng dụng nhắn tin tất cả trong một tốt nhất

Bạn có thể kết nối các cuộc hội thoại với các công việc và duy trì hợp tác thời gian thực cho toàn bộ nhóm của mình chỉ với vài bước thông minh. Dưới đây là cách tích hợp công cụ quản lý công việc với nền tảng nhắn tin mà không cần thay đổi hoàn toàn hệ thống công nghệ.

Bước 1: Chọn công cụ quản lý dự án phù hợp

Trước khi xem xét việc tích hợp, bước đầu tiên là chọn một công cụ quản lý dự án hiệu quả giúp cài đặt cho nhóm của bạn đạt được thành công lâu dài trong các dự án. Quyết định này sẽ ảnh hưởng đến khả năng hợp tác và thích ứng của nhóm khi ưu tiên thay đổi.

Theo báo cáo "Pulse of the Profession" của Viện Quản lý Dự án (PMI), các nhóm hoạt động hiệu quả luôn nhấn mạnh ba yếu tố: thực hành quản lý dự án mạnh mẽ, sự ủng hộ từ lãnh đạo cấp cao và kế hoạch tài nguyên linh hoạt 🏆.

Điều đó trông như thế nào trong thực tế?

Các nhà quản lý dự án của bạn được trang bị các công cụ hỗ trợ ra quyết định thời gian thực.

Các bên liên quan có hiển thị dữ liệu dự án, cập nhật và rủi ro.

Toàn bộ nhóm có thể nhanh chóng điều chỉnh lại nguồn lực hoặc cập nhật ưu tiên mà không làm mất bối cảnh.

Tất cả bắt đầu từ việc chọn một công cụ cho phép đạt được mức độ trưởng thành đó. Một phần mềm quản lý dự án tốt nên cung cấp:

✅ Giao tiếp thời gian thực và thông báo khi dòng thời gian dự án thay đổi hoặc một công việc được hoàn thành.

✅ Khả năng giao công việc, để lại bình luận và gắn thẻ thành viên nhóm trực tiếp trong các công việc.

✅ Tích hợp gốc với các công cụ mà đội ngũ của bạn đã sử dụng, như Microsoft Teams, Slack và Google Chat.

✅ Tự động hóa giúp giảm bớt nhu cầu theo dõi thủ công và kiểm tra trạng thái.

Làm thế nào để thực hiện điều này với ClickUp? ClickUp được thiết kế với tính linh hoạt này. Tích hợp ClickUp-Slack cho phép bạn tạo công việc trực tiếp từ một tin nhắn, tự động gửi cập nhật trạng thái công việc đến các kênh Slack và liên kết cuộc hội thoại với công việc cụ thể đang được thảo luận.

Tự động đăng cập nhật công việc ClickUp trực tiếp vào Slack

Đối với người dùng Microsoft, việc tích hợp ClickUp vào Microsoft Teams cho phép bạn chế độ xem chi tiết công việc, đăng cập nhật và thậm chí hiển thị danh sách các công việc được giao mà không cần rời khỏi cuộc trò chuyện. Với tích hợp Google Chat của ClickUp, các nhóm sẽ nhận được thông báo dự án trực tiếp trong không gian làm việc của mình, đảm bảo bạn không bao giờ bỏ lỡ bất kỳ cập nhật dự án nào.

Biến trò chuyện Google thành nguồn tin tức dự án thời gian thực với ClickUp

👀 Thông tin thú vị: NASA từng mất một tàu quỹ đạo sao Hỏa trị giá $125 triệu vì một nhóm sử dụng đơn vị đo lường Anh (imperial) trong khi nhóm khác sử dụng đơn vị mét (metric), chứng minh rằng ngay cả các nhóm có tầm quan trọng cao cũng có thể tan rã nếu không có sự thống nhất trong giao tiếp.

Bước 2: Cài đặt tích hợp

Sự đơn giản của các tích hợp gốc, chẳng hạn như kết nối công cụ quản lý dự án với nền tảng nhắn tin, là một trong những tính năng hấp dẫn nhất của chúng. Quy trình thiết lập cơ bản tuân theo một số bước chung, bất kể công cụ bạn đang kết nối là gì:

Đồng bộ hóa và kích hoạt: Sau khi cài đặt các quy tắc, bạn kích hoạt tích hợp và hoạt động bắt đầu đồng bộ giữa các nền tảng.

Xác thực kết nối: Bạn cần truy cập vào phần Tích hợp hoặc Cửa hàng Ứng dụng trên nền tảng chính của mình (ví dụ: công cụ quản lý dự án) và lựa chọn nền tảng nhắn tin mà bạn muốn kết nối.

Cấp quyền truy cập: Bạn cấp quyền truy cập cho hai nền tảng chia sẻ dữ liệu bằng cách đăng nhập vào nền tảng thứ hai (ví dụ: Slack hoặc Teams). Điều này cho phép thực hiện các hành động như tạo công việc hoặc gửi thông báo.

Xác định phạm vi (lựa chọn kênh): Bạn chọn các kênh hoặc không gian làm việc cụ thể nơi bạn muốn các cập nhật công việc, nhắc nhở hoặc hành động xuất hiện.

Xác định các hành động (tính năng ứng dụng): Bạn quyết định những gì bạn muốn nền tảng nhắn tin thực hiện. Ví dụ, bạn có muốn tạo một công việc mới khi tin nhắn chứa một biểu tượng cảm xúc cụ thể không? Hay bạn chỉ muốn nhận thông báo khi hạn chót bị bỏ lỡ?

Hãy xem các bước chi tiết với một ví dụ: Ví dụ, nếu bạn muốn tích hợp ClickUp với Slack:

Truy cập trang Tích hợp của ClickUp và lựa chọn Slack.

Cho phép kết nối không gian làm việc mà bạn muốn kết nối.

Chọn các kênh Slack nơi bạn muốn hiển thị cập nhật công việc hoặc hành động.

Xác định những gì bạn muốn Slack làm (tạo công việc mới, gửi nhắc nhở hoặc hiển thị cập nhật dự án)

Đồng bộ hóa hoạt động của bạn giữa các nền tảng

Sau khi tích hợp, bạn có thể nhập /clickup new trong bất kỳ kênh Slack nào để chọn loại hoạt động nào cần đồng bộ: khi một công việc được tạo, khi một bình luận được thêm vào, hoặc khi một công việc quá hạn. Bạn quyết định điều gì quan trọng. Điều đó có nghĩa là ít thông tin không cần thiết, tập trung hơn và một nhóm luôn cập nhật thông tin.

Giữ liên lạc mà không bị rối loạn thông tin nhờ cài đặt cập nhật thông minh với tích hợp ClickUp-Slack

Lợi ích thực sự sẽ thể hiện khi bạn cấu hình các kích hoạt.

Bạn không cần phải đẩy mọi cập nhật vào trò chuyện. Thay vào đó, bạn có thể chọn các tác nhân kích hoạt cụ thể, chẳng hạn như:

Một công việc mới được tạo trong dự án

Ngày đáo hạn được cập nhật hoặc bị bỏ lỡ

Ai đó thêm một bình luận mới hoặc tệp tin

Một công việc chuyển sang trạng thái mới (ví dụ: “Đang xem xét” hoặc “Khối”)

Cài đặt các kích hoạt thông minh để hiển thị chỉ những cập nhật mà nhóm của bạn cần sử dụng tính năng Tự động hóa của ClickUp

Các tác nhân kích hoạt này giúp nhóm của bạn luôn cập nhật thông tin mà không làm tràn ngập trò chuyện với những thông tin không cần thiết. Đối tượng/kỳ/phiên bản, trong các đợt ra mắt sản phẩm, chỉ các vấn đề cấp bách hoặc công việc quá hạn mới kích hoạt cảnh báo trong kênh #launch chuyên dụng.

Bản đồ kênh cho các loại dự án để có thêm quyền kiểm soát

Để tránh quá tải thông báo, bạn có thể tạo bản đồ các kênh Slack với các không gian dự án cụ thể hoặc loại công việc.

Một công ty có thể chuyển tất cả phản hồi sáng tạo vào kênh #design-review chuyên dụng, trong khi các cập nhật quan trọng cho khách hàng được chuyển riêng tư đến #client-x. Như vậy, mỗi nhóm chỉ nhìn thấy những gì liên quan đến họ.

Tính năng này cho phép bạn quản lý các dự án phức tạp, phối hợp giữa các bộ phận và duy trì giao tiếp dự án một cách có cấu trúc và dễ tìm kiếm.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Nếu tính năng đang theo dõi công việc tích hợp sẵn của Slack đang làm chậm tiến độ của nhóm, hãy tham khảo các đối thủ cạnh tranh hàng đầu của Slack để tìm các công cụ cho phép trò chuyện, giao nhiệm vụ và theo dõi tiến độ.

Bước 3: Tùy chỉnh thông báo và quy trình làm việc

Quá nhiều thông báo có thể làm chậm tiến độ của nhóm. Khi nền tảng nhắn tin của bạn trở thành một dòng thông báo liên tục, mọi người sẽ ngừng chú ý.

Tự động hóa các quy trình giao tiếp để có hiển thị thời gian thực.

Quản lý dự án hiệu quả đòi hỏi nhóm phải có hiển thị thời gian thực mà không bị phân tâm bởi những thông báo liên tục. Bạn cần cấu hình tích hợp để xử lý các cập nhật định kỳ một cách tự động.

Ví dụ, khi quản lý kế hoạch sprint hàng tuần, nguyên tắc tốt nhất là đảm bảo các nhà phát triển có chế độ xem rõ ràng về sự thay đổi trạng thái mà không cần chuyển đổi tab. Với ClickUp, bạn có thể dễ dàng cấu hình nền tảng để đăng trạng thái công việc trực tiếp vào kênh Slack hoặc Teams chia sẻ, đảm bảo các nhà phát triển nhận được chế độ hiển thị thời gian thực tự động.

Muốn nhận nhắc nhở chuẩn bị cho cuộc họp standup vào mỗi sáng Monday? Một công cụ quản lý dự án mạnh mẽ nên có thể xử lý điều đó. Trong ClickUp, bạn chỉ cần thêm một quy trình tự động hóa để tạo danh sách kiểm tra, chỉ định người chịu trách nhiệm và gửi tin nhắn đến #sprint-planning trước khi cuộc họp standup bắt đầu.

Dưới đây là một hướng dẫn trực quan nhanh về cách ClickUp giúp tự động hóa quy trình làm việc trở nên dễ dàng:

Các tích hợp này không chỉ dừng lại ở việc cập nhật thông tin—chúng còn mang tính tương tác. Các công cụ tốt nhất cho phép bạn điều phối công việc trực tiếp từ cuộc hội thoại. Trong Slack hoặc Teams, bạn có thể sử dụng các lệnh đơn giản như /clickup new để tạo công việc, chỉ định người phụ trách hoặc đặt ngày đáo hạn—tất cả đều trong cửa sổ trò chuyện.

👀 Thông tin thú vị: Dự án Big Dig của Boston là một trường hợp điển hình về quản lý phạm vi dự án kém hiệu quả. Đường cao tốc ngầm của thành phố này đã mất thêm 9 năm, tốn thêm $12 tỷ so với dự kiến và trở thành một trường hợp nghiên cứu về quản lý dự án về cách không nên xử lý các yêu cầu thay đổi.

Chuyển đổi phản hồi thành công việc có cấu trúc

Đối với các nhóm sáng tạo hoặc các agency, phản hồi từ khách hàng thường được phân tán trên các trò chuyện, email và cuộc gọi. Thách thức chung là biến các cuộc trò chuyện tự phát thành các công việc có cấu trúc và được ưu tiên. Đối tượng/kỳ/phiên bản, nhiều nhóm sử dụng Discord để phát triển ý tưởng sản phẩm dựa trên cộng đồng.

Giải pháp là ghi lại cuộc hội thoại và chuyển đổi chúng thành công việc có cấu trúc.

Bằng cách kết nối các bot tùy chỉnh với ClickUp, bạn có thể chuyển đổi các tin nhắn Discord được lựa chọn thành các công việc có cấu trúc, mỗi công việc đều có ngày đáo hạn, bối cảnh và ưu tiên. Điều này giúp nhóm của bạn tập trung vào những điều quan trọng nhất.

Ghi lại các cuộc hội thoại trên Discord và chuyển đổi chúng thành công việc có cấu trúc trong ClickUp

Ghép nối công việc và trò chuyện trong một không gian thống nhất

Mục tiêu cuối cùng của việc tích hợp là loại bỏ việc chuyển đổi ngữ cảnh—không còn phải chuyển đổi giữa ứng dụng trò chuyện và ứng dụng công việc của bạn.

Bạn có thể kết hợp các công việc liên quan đến dự án, cập nhật của nhóm và giao tiếp trên một nền tảng duy nhất với ClickUp Chat .

Với ClickUp Chat, bạn có thể quản lý các nhiệm vụ liên quan đến công việc và giao tiếp trong một giao diện được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI). Thay vì phải chuyển đổi giữa chat và công việc, bạn có thể tập trung mọi thứ vào một nơi duy nhất, giúp trải nghiệm ClickUp vs Slack trở nên ít phải đánh đổi hơn và giống như một sự nâng cấp.

Điểm nổi bật của ClickUp Trò Chuyện? Bạn có thể chuyển bất kỳ tin nhắn nào thành công việc chỉ với một cú nhấp chuột.

Kết hợp các công việc liên quan đến dự án, cập nhật của nhóm và giao tiếp trên một nền tảng duy nhất với ClickUp Trò Chuyện

Hãy tưởng tượng: nhóm sản phẩm của bạn phát hiện ra một lỗi nghiêm trọng trong quá trình trò chuyện. Với ClickUp Chat, bạn có thể ngay lập tức chuyển tin nhắn đó thành công việc sửa lỗi và đẩy các bản cập nhật tự động trực tiếp đến kênh QA của Teams.

Điều này giúp các tester luôn cập nhật thông tin mà không cần phải sao chép và dán các bản cập nhật giữa các công cụ. Đây là một thay đổi nhỏ giúp loại bỏ công việc lặp đi lặp lại và giữ cho mọi người đồng bộ, tất cả trong một không gian làm việc.

Ngoài ra, bạn có thể liên kết các chủ đề với các công việc, gắn thẻ thành viên nhóm và thậm chí để ClickUp Brain đề xuất các bước tiếp theo, tóm tắt cuộc hội thoại và tự động tạo các mục hành động.

Tăng cường tiến độ từ các cuộc thảo luận của nhóm bằng cách tóm tắt các mục cần thực hiện với ClickUp Brain

Bạn cũng có thể tổ chức các trò chuyện theo nhóm hoặc không gian, giữ các cuộc thảo luận và tài liệu liên quan trong một nơi. Nếu ai đó đề cập đến một tệp tin hoặc hạn chót bị bỏ lỡ trong cuộc trò chuyện, bạn có thể ngay lập tức kéo công việc liên quan vào và cập nhật trạng thái của nó.

Cài đặt các trợ lý AI để xử lý các quy trình lặp lại.

Muốn tự động hóa tất cả các quy trình trên một cách hiệu quả hơn? Các công cụ quản lý dự án tiên tiến nhất hiện nay sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để đẩy nhanh tiến độ công việc mà không cần sự can thiệp của con người.

Các trợ lý AI trong ClickUp được thiết kế đặc biệt để xử lý điều này và nhiều tác vụ khác:

Tóm tắt cuộc hội thoại và tài liệu : Nhanh chóng nắm bắt nội dung chính của các chủ đề dài hoặc tài liệu.

Tự động tạo mục công việc : Chuyển đổi ghi chú cuộc họp hoặc tin nhắn trò chuyện thành các công việc có thể thực hiện chỉ với một cú nhấp chuột.

Gợi ý các bước tiếp theo : ClickUp Brain đề xuất các bước tiếp theo dựa trên các cuộc hội thoại của bạn.

Tự động hóa các quy trình lặp lại : Các trợ lý AI có thể phân công công việc, cập nhật trạng thái và gửi thông báo tự động.

Trả lời các câu hỏi về không gian làm việc: Hỏi ClickUp Brain về trạng thái dự án, hạn chót hoặc thậm chí các thực hành tốt nhất cho không gian làm việc.

📖 Xem thêm: Cách sử dụng Slack cho quản lý dự án

Những thách thức phổ biến và cách vượt qua chúng

Việc tích hợp các công cụ quản lý dự án với các nền tảng nhắn tin kinh doanh như Slack hoặc Microsoft Teams cũng có thể gặp một số nhược điểm. Những vấn đề này có thể làm chậm tiến độ của nhóm nếu không được giải quyết kịp thời.

Dưới đây là cách nhận biết các vấn đề.

Quá tải thông tin

Khi mỗi bình luận về công việc, thay đổi trạng thái hoặc hoàn thành dự án kích hoạt một thông báo trong kênh trò chuyện chính, thành viên trung bình của nhóm sẽ nhận được hàng trăm thông báo không liên quan mỗi ngày. Điều này dẫn đến mệt mỏi do thông báo, khiến các cảnh báo khóa về công việc bị khối hoặc hạn chót bị bỏ lỡ hoàn toàn bị bỏ qua.

✅ Giải pháp: Thiết lập thông báo lọc và sử dụng các kênh chuyên dụng chỉ dành cho cập nhật dự án, giúp tập trung giao tiếp và giảm thiểu thông tin không cần thiết.

Mất bối cảnh

Nếu quyết định về thay đổi thiết kế được đưa ra trong tin nhắn trực tiếp và các tệp được chia sẻ qua email riêng biệt, quản lý dự án sẽ mất 15-20 phút thời gian làm việc hiệu quả để tái tạo lại chủ đề cuộc hội thoại. Điều này tạo ra các "hộp đen thông tin" và làm chậm đáng kể quá trình onboarding cho các thành viên mới, những người không thể dễ dàng tìm thấy bối cảnh lịch sử.

✅ Giải pháp: Tích hợp các chủ đề tin nhắn trực tiếp với các công việc dự án liên quan, sử dụng phần mềm quản lý công việc như ClickUp để liên kết các cuộc thảo luận với công việc, tệp tin và tài liệu. Đối tượng/kỳ/phiên bản, Brain MAX là trợ lý desktop được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI) giúp bạn dễ dàng quản lý và tương tác với các tích hợp giữa công cụ quản lý dự án và nền tảng nhắn tin của bạn. Sử dụng Talk-to-Text để nhanh chóng ghi lại hướng dẫn, yêu cầu cập nhật dự án hoặc soạn thảo tin nhắn, và Brain MAX sẽ cung cấp các đề xuất dựa trên ngữ cảnh, tóm tắt các cập nhật và giúp bạn tự động hóa các thông báo hoặc theo dõi định kỳ. Với tích hợp sâu và hỗ trợ nhiều mô hình AI, Brain MAX tối ưu hóa quy trình làm việc của bạn, giữ cho nhóm luôn đồng bộ và đảm bảo rằng giao tiếp và dự án đang theo dõi luôn đồng bộ - tất cả từ một ứng dụng máy tính thống nhất. Tìm kiếm mọi thứ, hỏi bất cứ điều gì: ClickUp Brain MAX mới mang đến cho bạn tất cả công việc, ứng dụng và mô hình AI ngay trong tầm tay.

Giảm sự tập trung

Các nghiên cứu cho thấy một thông báo duy nhất có thể làm gián đoạn sự tập trung lên đến 23 phút. Khi công việc kỹ thuật quan trọng hoặc sáng tạo liên tục bị gián đoạn bởi các thông báo trò chuyện không cần thiết, khả năng của nhóm trong việc sản xuất công việc chất lượng cao trong các khối thời gian tập trung bị ảnh hưởng nghiêm trọng, dẫn đến lỗi và chậm trễ.

✅ Giải pháp: Sử dụng giao tiếp không đồng bộ và lên lịch thông báo trong các thời điểm khóa như thay đổi trạng thái hoặc các cột mốc quan trọng của dự án.

📖 Xem thêm: Mẫu kế hoạch giao tiếp dự án miễn phí

Độ phức tạp của việc tích hợp

Sử dụng mã tùy chỉnh hoặc các quy trình phức tạp của Zapier để kết nối các khoảng trống giao tiếp sẽ tạo ra “sự mong manh trong tích hợp”. Khi một nền tảng cập nhật API của mình, kết nối tùy chỉnh sẽ bị gián đoạn, đòi hỏi thời gian của nhà phát triển để sửa chữa và khiến nhóm làm việc không đồng bộ trong nhiều giờ hoặc ngày. Điều này biến tích hợp từ một công cụ tiết kiệm thời gian thành một rủi ro.

✅ Giải pháp: Chọn công cụ quản lý dự án như ClickUp với hơn 1.000 tích hợp và hỗ trợ sẵn có cho Slack, Teams và Discord để tránh rắc rối trong quá trình thiết lập. Xem cách thực hiện dự án một cách trơn tru trong ClickUp. 👇🏼

Vấn đề bảo mật

Nếu quyền truy cập không được kiểm soát chặt chẽ, việc đồng bộ một công việc với kênh trò chuyện công khai có thể khiến tên khách hàng bí mật, số liệu ngân sách nội bộ hoặc dữ liệu độc quyền bị lộ ra cho người dùng không được ủy quyền. Đây là một rủi ro tuân thủ nghiêm trọng, đặc biệt đối với các ngành nghề chịu sự điều chỉnh của các quy định như HIPAA hoặc GDPR.

✅ Giải pháp: Áp dụng các biện pháp kiểm soát truy cập, giới hạn quyền truy cập và sử dụng các ứng dụng nhắn tin đáng tin cậy cho nhóm, ưu tiên bảo mật.

👀 Thông tin thú vị: Việc Nhật Bản chính thức đầu hàng trong Thế chiến II đã bị truyền đạt sai cho một số đơn vị quân đội, khiến họ không nhận được thông báo và tiếp tục chiến đấu trong nhiều ngày. Truyền thông rõ ràng thực sự có thể cứu sống con người.

Thiếu trách nhiệm đối với tài khoản

Khi một quản lý sản phẩm đồng ý với một mục trong một chủ đề trò chuyện, nhưng mục đó không được chuyển đổi ngay lập tức thành một công việc có người được giao, khả năng công việc đó bao giờ được hoàn thành có thể giảm đáng kể. Điều này dẫn đến việc không hoàn thành các deliverable, chu kỳ đổ lỗi và thời gian lãng phí trong các cuộc họp theo dõi để xác định ai là người chịu trách nhiệm.

✅ Giải pháp: Giao công việc và đang theo dõi tiến độ trực tiếp từ tin nhắn, đảm bảo mỗi mục có người chịu trách nhiệm, ngày đáo hạn và hiển thị trong công cụ quản lý dự án.

Dữ liệu không nhất quán

Nếu một quản lý dự án cập nhật trạng thái của một tác vụ trong ClickUp, nhưng thông báo hiển thị trong Slack bị trễ hoặc không đầy đủ, các thành viên trong nhóm sẽ bắt đầu hành động dựa trên thông tin cũ. Kết quả là các nhà phát triển làm việc trên một tác vụ đã hoàn thành hoặc các quản lý báo cáo dự án bị trễ khi trạng thái thực tế đã được khắc phục, gây ra hỗn loạn nội bộ và phân bổ tài nguyên không hiệu quả.

✅ Giải pháp: Sử dụng các tích hợp cho phép đồng bộ thời gian thực giữa các nền tảng để các quản lý dự án và nhóm luôn truy cập thông tin dự án mới nhất.

📖 Xem thêm: Các tích hợp ứng dụng Slack tốt nhất

Giữ kết nối cho nhóm của bạn theo cách của ClickUp

Các công cụ không kết nối sẽ làm chậm tiến độ của nhóm. Khi các ứng dụng nhắn tin và công cụ quản lý dự án của bạn không tương tác với nhau, nhiều vấn đề có thể phát sinh.

Bằng cách tích hợp các nền tảng nhắn tin như Slack, Teams hoặc Discord với quy trình quản lý dự án của bạn, bạn sẽ cung cấp cho nhóm của mình sự rõ ràng, tốc độ và sự đồng bộ cần thiết để làm việc hiệu quả hơn.

ClickUp được thiết kế để giúp quá trình tích hợp này trở nên dễ dàng. Với hơn 1.000 tích hợp, bao gồm hỗ trợ gốc cho tất cả các ứng dụng nhắn tin chính, ClickUp cho phép bạn quản lý dự án, giao tiếp với nhóm và tự động hóa quy trình làm việc.

Cho dù là tạo công việc từ trò chuyện, đồng bộ cập nhật dự án hay sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để tóm tắt và phân công các nhiệm vụ, ClickUp giúp bạn chuyển từ tình trạng lộn xộn sang tổ chức gọn gàng.

Sẵn sàng kết hợp công việc và giao tiếp của bạn? Đăng ký ClickUp ngay hôm nay!

Câu hỏi thường gặp (FAQs)

Các công cụ tốt nhất cho tích hợp Slack là những công cụ cung cấp cập nhật thời gian thực, quản lý công việc trực quan và các tính năng tương tác trực tiếp trong trò chuyện. ClickUp là một lựa chọn nổi bật vì nó cho phép bạn tạo và quản lý công việc mà không cần rời khỏi Slack. Nó giúp giảm thiểu việc chuyển đổi tab và giữ cho nhóm của bạn đồng bộ trong một không gian làm việc duy nhất.

Với ClickUp, bạn có thể biến bất kỳ tin nhắn nào thành công việc bằng cách nhập lệnh /clickup new trong Slack. Điều này cho phép bạn gán chủ sở hữu, đặt hạn chót và thêm chi tiết mà không cần rời khỏi trò chuyện. Bạn cũng có thể thực hiện điều tương tự trong ClickUp Chat chỉ với một cú nhấp chuột.

Đúng vậy, ClickUp cho phép bạn kết nối nhiều kênh Slack hoặc không gian nhắn tin với các dự án và loại công việc khác nhau. Bạn có thể bản đồ các kênh cụ thể cho công việc của khách hàng, cập nhật nội bộ hoặc các nhóm làm việc đa chức năng. Phương pháp này đảm bảo thông tin đúng được gửi đến đúng người vào đúng thời điểm.

Nền tảng tốt nhất là nền tảng kết hợp giao tiếp, tác vụ, tài liệu và mục tiêu trong một nơi duy nhất. ClickUp kết hợp mọi thứ từ kế hoạch dự án đến nhắn tin thời gian thực để các nhóm luôn kết nối và năng suất. Nó cũng hỗ trợ tích hợp với Slack, Teams và Discord để phù hợp với cách làm việc của nhóm bạn.