Chiến lược tiếp thị cho các trường đại học: Cách tăng số lượng sinh viên nhập học vào năm 2025

Với tỷ lệ tuyển sinh đại học liên tục giảm sút, bạn hiểu rõ mức độ khó khăn trong việc duy trì mục tiêu tuyển sinh của trường đại học.

Giữa tình trạng số lượng ứng viên giảm sút, rủi ro tài chính gia tăng và sự hoài nghi ngày càng lớn về giá trị của bằng cấp, tiếp thị giáo dục đại học đang trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.

Nếu bạn có công việc trong lĩnh vực tiếp thị giáo dục đại học và đang tìm cách biến thách thức này thành lợi thế cạnh tranh, bài viết này dành cho bạn.

Chúng tôi chia sẻ các chiến lược tiếp thị thực tiễn cho các trường đại học và cao đẳng để thu hút sinh viên và tăng cường nhận diện thương hiệu.

Tại sao tiếp thị lại quan trọng đối với các trường đại học?

Mỗi cơ sở giáo dục đều đang cạnh tranh để giành lấy những cơ hội tương tự.

Vì vậy, nếu sinh viên tiềm năng không thể nhớ hoặc thậm chí không xem xét trường đại học của bạn khi tìm kiếm thông tin, bạn đã mất đi cơ hội tuyển sinh.

Dưới đây là lý do tại sao bạn cần cả chiến lược tiếp thị truyền thống và kỹ thuật số cho cơ sở giáo dục đại học của mình:

Các chu kỳ ra quyết định kéo dài : Khi lựa chọn trường đại học (thường kéo dài từ 6 đến 18 tháng), ứng viên sẽ so sánh các chương trình học, thăm quan campus, trò chuyện với sinh viên hiện tại và nghiên cứu kết quả nghề nghiệp. Bạn cần duy trì các điểm tiếp xúc liên tục trong suốt hành trình của họ để luôn được nhớ đến.

Thương hiệu nhất quán của đối thủ cạnh tranh : Mọi trường đại học và cao đẳng đều đang nỗ lực xây dựng một thương hiệu đáng tin cậy trên các nền tảng kỹ thuật số (và bạn cũng nên làm như vậy) — thông qua quảng cáo trả phí, nội dung tự nhiên, sự hiện diện trên mạng xã hội và các chiến dịch mục tiêu.

Thay đổi hành vi nghiên cứu : Các ứng viên biểu mẫu ý kiến thông qua các chủ đề trên Reddit, video TikTok, podcast, tương tác trên mạng xã hội của bạn và thậm chí qua tiếp xúc với các hoạt động tiếp thị truyền thống trước khi liên hệ với bộ phận tuyển sinh hoặc tải xuống brochure của bạn.

Tác động trực tiếp đến số lượng sinh viên nhập học : Sinh viên lựa chọn các trường đại học mà họ tin tưởng và có sự kết nối cảm xúc. Tiếp thị xây dựng niềm tin đó thông qua việc kể chuyện chân thực và thông điệp nhất quán trên tất cả các kênh.

Giai đoạn giới hạn để tạo ấn tượng: Các ứng viên tiềm năng sẽ chọn lọc 5-8 trường đại học ngay từ giai đoạn đầu của quá trình nghiên cứu. Nếu trường của bạn không hiển thị trong kỳ quan trọng này, bạn sẽ không có cơ hội lọt vào danh sách ứng tuyển của họ.

👀 Bạn có biết? Ngân sách tiếp thị trung bình cho các đơn vị giáo dục trực tuyến và chuyên nghiệp là $1,18 triệu, nhưng mức trung vị chỉ là $644.000 – một dấu hiệu rõ ràng về sự chênh lệch ngày càng gia tăng giữa các cơ sở giáo dục. Trong lĩnh vực tiếp thị giáo dục đại học, các trường có nguồn lực tài chính mạnh đang ngày càng mạnh hơn, trong khi các trường nhỏ hơn gặp khó khăn trong việc cạnh tranh để thu hút sự chú ý.

Các chiến lược tiếp thị hàng đầu cho các trường đại học

Dù bạn là chuyên gia tiếp thị giáo dục đại học cho trường cao đẳng cộng đồng, trường đại học riêng tư hay bộ phận học trực tuyến, mục tiêu của bạn vẫn không thay đổi. Đó là thu hút, tương tác và chuyển đổi sinh viên tiềm năng trong một môi trường ngày càng cạnh tranh.

Các chiến lược tiếp thị kỹ thuật số cho các cơ sở giáo dục này sẽ giúp bạn nâng cao nhận thức về thương hiệu và từ đó thu hút sinh viên, thúc đẩy số lượng sinh viên nhập học.

1. Xây dựng một trang web thông tin

Các sinh viên tiềm năng của bạn có thể biết đến cơ sở giáo dục của bạn thông qua lời giới thiệu từ bạn bè. Hoặc họ đang khám phá trường của bạn thông qua tìm kiếm trên Google hoặc một chiến dịch tiếp thị trên mạng xã hội.

Khi họ truy cập vào trang web của bạn, bất kể bằng cách nào, trang web đó nên tạo ấn tượng mạnh mẽ ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Điều đó có nghĩa là gì? Trước hết, nó cần truyền tải thông điệp thương hiệu. Một yếu tố quan trọng khác là cách bạn nổi bật so với các cơ sở giáo dục đại học khác.

Để biến trang web của bạn thành kênh thông tin quyết định cho sinh viên tiềm năng, đây là những yếu tố bạn cần có, như một phần của chiến lược tiếp thị giáo dục đại học:

Thiết kế và cấu trúc website

Trang web của bạn đang được nhiều đối tượng khác nhau truy cập cùng lúc.

Ví dụ, đối tượng/kỳ/phiên bản, học sinh trung học lướt tìm thông tin về các chương trình đại học, người đi công việc tìm kiếm các khóa học thạc sĩ buổi tối, trong khi sinh viên quốc tế có thể muốn làm rõ về tiêu chí tuyển sinh.

Cấu trúc trang web của bạn nên phân chia rõ ràng các đường dẫn này từ trang chủ.

Ví dụ điển hình: Đại học Arizona State, nơi cho phép bạn lựa chọn chương trình đào tạo của mình.

qua Đại học Bang Arizona

Ngoài giao diện thân thiện, đây là những yếu tố không thể thiếu (nên có) trên trang web của bạn:

Thiết kế ưu tiên di động : Tạo ra một thiết kế cho phép các ứng viên tiềm năng nghiên cứu thông tin trong lúc di chuyển, giữa các buổi học hoặc khi lướt điện thoại vào ban đêm.

Công cụ tìm kiếm chương trình : Hỏi các ứng viên tiềm năng 3-4 câu hỏi nhanh về sở thích, mục tiêu nghề nghiệp và sở thích học tập, sau đó đề xuất các chương trình phù hợp.

Chatbot AI: Triển khai chatbot có thể trả lời các truy vấn thường gặp về thời hạn, yêu cầu, cơ sở vật chất trường học và trạng thái đơn đăng ký 24/7.

Tạo trang đích chuyên biệt cho từng chương trình

Họ tìm kiếm các truy vấn cụ thể như “các chương trình Thạc sĩ Tài chính tốt nhất tại Mỹ” và truy cập trực tiếp vào trang chương trình thông qua công cụ tìm kiếm hoặc quảng cáo mục tiêu. Các trang chương trình này hàm như một công cụ chuyển đổi độc lập, với các yếu tố khóa sau:

Tiêu chí đủ điều kiện : Có phần quy định các yêu cầu đối với sinh viên trong nước và quốc tế, điểm thi chuẩn hóa, các môn học tiên quyết và điểm trung bình tích lũy (GPA) tối thiểu.

CTA rõ ràng : Cung cấp các CTA rõ ràng cho các đối tượng tiềm năng ở các giai đoạn khác nhau trong hành trình ra quyết định của họ, ví dụ: điền biểu mẫu đăng ký, đặt lịch hẹn với cố vấn tuyển sinh, tải xuống brochure.

Tài liệu quảng cáo có thể tải xuống : Tạo các tệp PDF có thể tải xuống bao gồm thông tin về cấu trúc chương trình học, học phí, học bổng có sẵn, yêu cầu tín dụng, bằng cấp của giảng viên và kết quả nghề nghiệp.

Phản hồi của sinh viên : Những trích dẫn ngắn hoặc video từ sinh viên hiện tại và cựu sinh viên gần đây.

Thời hạn đăng ký tiếp theo: Thời hạn và dòng thời gian đăng ký hiển thị để tạo sự cấp bách.

Các trang web khác

Khách hàng tiềm năng của bạn có thể vẫn đang so sánh các trường đại học hoặc đang hoàn thiện quyết định của mình khi truy cập trang web của bạn. Hãy tạo ra các trang web hấp dẫn để cung cấp cho đối tượng mục tiêu truy cập vào các thông tin như:

Giới thiệu về chúng tôi : Nền tảng của trường, lịch sử, chứng nhận và xếp hạng, cựu sinh viên nổi tiếng, đa dạng văn hóa, giá trị cốt lõi và bất kỳ thông tin nào khác có thể giúp nâng cao sự tham gia của sinh viên và giúp họ hiểu rõ hơn về cơ sở giáo dục của bạn.

Đề cập báo chí và tin tức : Các bài báo gần đây, những phát hiện nghiên cứu mới, thành tựu nổi bật của cựu sinh viên và các cột mốc quan trọng của trường.

Cơ sở vật chất trường học : Tour ảo, thông tin về ký túc xá, tài nguyên thư viện, phòng thí nghiệm, khu thể thao, không gian học tập và cuộc sống sinh viên trong khuôn viên trường.

Dịch vụ hỗ trợ sinh viên: Tư vấn nghề nghiệp, tài nguyên hỗ trợ sức khỏe tinh thần, gia sư học tập và các biện pháp hỗ trợ cho sinh viên khuyết tật.

2. Xây dựng thương hiệu trên mạng xã hội

Không phải trường đại học nào cũng cần có mặt trên TikTok.

Nhưng nếu bạn bỏ qua mạng xã hội, bạn đang bỏ lỡ cơ hội xây dựng cộng đồng và chia sẻ giá trị và sứ mệnh của cơ sở giáo dục của mình.

Hơn nữa, mạng xã hội đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng, duy trì và củng cố mối quan hệ trong suốt chu kỳ học tập của sinh viên.

Nói một cách đơn giản, đây là nơi sinh viên tiềm năng biểu mẫu ấn tượng đầu tiên, sinh viên hiện tại tìm thấy sự gắn kết và cựu sinh viên duy trì kết nối lâu dài sau khi tốt nghiệp.

Bạn cũng cần biết rằng nội dung do người dùng tạo ra cho đối tượng mục tiêu sẽ tạo dựng niềm tin nhiều hơn bất kỳ tài liệu tiếp thị hay chiến lược quảng cáo nào khác.

Mỗi nền tảng mang đến cho bạn một sân khấu khác nhau:

Instagram, Facebook và TikTok cho phép bạn giới thiệu cuộc sống trên campus, trải nghiệm của sinh viên và văn hóa hàng ngày.

LinkedIn nổi bật về chất lượng học thuật, nghiên cứu của giảng viên và thành tựu của cựu sinh viên.

YouTube đóng vai trò như một công cụ kể chuyện cho các tour tham quan trường, hội thảo trực tuyến và những câu chuyện thành công của sinh viên.

Để lấy cảm hứng, hãy xem trang Instagram của Đại học Michigan. Họ đăng tải mọi thứ từ các phiên học đêm khuya đến các truyền thống trong các trận đấu bóng đá.

Với 73% sinh viên tiềm năng sử dụng mạng xã hội để tìm hiểu về các trường đại học, sự hiện diện của bạn trên mạng xã hội sẽ giúp họ dễ dàng hình dung tương lai của mình tại trường đại học của bạn.

qua Đại học Michigan

Nhiều trường đại học khác cũng áp dụng thành công các chiến lược này trên các nền tảng mạng xã hội khác.

Ví dụ, kênh YouTube của Đại học Northeastern có rất nhiều video giới thiệu về khuôn viên trường, các chủ đề hot, v.v. Điều này cho thấy chiến lược truyền thông tiếp thị của bạn không nhất thiết phải tập trung hoàn toàn vào các tour tham quan khuôn viên trường hay các video quảng cáo bóng bẩy.

qua Đại học Northeastern

Mặt khác, trang LinkedIn của Chương trình Giáo dục Điều hành của Trường Kinh doanh Harvard phục vụ nhiều đối tượng khác nhau (người tham gia tiềm năng, khách hàng doanh nghiệp, giảng viên, cựu sinh viên).

qua Trường Kinh doanh Harvard

Điểm mấu chốt của các ví dụ này là chiến lược truyền thông xã hội của bạn sẽ dựa trên một phạm vi rộng các chủ đề, hoạt động, sở thích và trải nghiệm đa dạng.

Bên cạnh một chiến lược truyền thông xã hội vững chắc, hãy nhớ sử dụng kênh phù hợp để tiếp cận đối tượng mục tiêu của bạn. Điều này có nghĩa là đối tượng của bạn sẽ bao gồm:

Sinh viên và các ứng viên tiềm năng

Phụ huynh

Đối tác doanh nghiệp

Các cơ sở giáo dục khác

Nhân viên và giảng viên tiềm năng

3. Đầu tư vào tiếp thị nội dung

Đầu tư vào việc xây dựng các tài nguyên nội dung chất lượng cao ngoài việc cung cấp thông tin tuyển sinh. Khi bạn liên tục đăng tải các tài nguyên có giá trị, các sinh viên tiềm năng sẽ bắt đầu chế độ xem trường của bạn là nguồn thông tin đáng tin cậy để tham khảo.

Dưới đây là những việc cần làm để xây dựng các tài sản giá trị:

Tạo các nhóm nội dung xoay quanh các điểm quyết định quan trọng

Các sinh viên tiềm năng thường có những câu hỏi phức tạp và đa chiều khi lựa chọn con đường sự nghiệp của mình. Hãy phân tích những gì họ thực sự đang tìm kiếm và xây dựng các cụm nội dung liên kết với nhau để giải quyết những truy vấn này một cách toàn diện.

Đối tượng/kỳ/phiên bản, khi một sinh viên tìm kiếm "liệu ngành khoa học máy tính có đáng để theo đuổi không", họ cần nhiều góc nhìn khác nhau trước khi đưa ra quyết định. Để trả lời những truy vấn như vậy, bạn có thể xây dựng một loạt bài viết blog như:

Liệu bằng cử nhân Khoa học Máy tính có cần thiết cho các công việc trong lĩnh vực công nghệ?

Các hướng phát triển nghề nghiệp trong lĩnh vực Khoa học Máy tính ngoài lĩnh vực kỹ sư phần mềm

Mức lương trung bình của một sinh viên tốt nghiệp ngành Khoa học Máy tính là bao nhiêu?

Những kỹ năng cần thiết để trở thành một sinh viên tốt nghiệp ngành Khoa học Máy tính là gì?

Đây chỉ là một trong những chủ đề bạn có thể bổ sung vào kế hoạch tiếp thị của mình. Cơ sở giáo dục của bạn có thể xây dựng nội dung đáng tin cậy xoay quanh nhiều khía cạnh quan trọng trong quá trình ra quyết định:

Danh mục nội dung Các chủ đề cần tiếp cận Quy trình đăng ký Cách viết bài luận cá nhân thuyết phụcThư giới thiệu: Ai nên yêu cầu và thời điểm thích hợpNhững lỗi thường gặp trong đơn đăng ký cần tránhChuẩn bị phỏng vấn cho quá trình tuyển sinh đại học Kết quả nghề nghiệp Mức thu nhập của sinh viên tốt nghiệp theo ngành sau 5 nămCác ngành tuyển dụng từ các chương trình cụ thểKỹ năng mà nhà tuyển dụng mong muốn ở sinh viên tốt nghiệpTỷ lệ chuyển đổi từ thực tập sang việc làm Hỗ trợ tài chính Chi phí cho chương trình Thạc sĩ Tài chính tại Mỹ là bao nhiêu?Chi phí sinh hoạt tại Mỹ cho sinh viên quốc tế là bao nhiêu?Các lựa chọn vay vốn sinh viên dành cho sinh viên quốc tế là gì?Các khoản trợ cấp và học bổng dành cho ứng viên tốt nghiệp ngành Tài chính là gì? Sự đa dạng văn hóa Cấu trúc dân tộc của Trường Đại học XYZ là gì? Boston có an toàn cho sinh viên châu Á không?

Tận dụng chuyên môn của giảng viên để xây dựng uy tín chuyên môn.

Các trường đại học có một trong những nguồn lực tiếp thị ít được khai thác nhất — các chuyên gia có chứng chỉ.

Không phải mọi bài viết về lãnh đạo tư tưởng đều phải là bài báo được đánh giá ngang hàng hoặc bài luận học thuật dài dòng.

Ngay cả những bài viết ngắn gọn, dễ tiếp cận như ‘Ba bài học từ dự án bền vững của sinh viên MBA’ cũng có thể xây dựng uy tín lớn.

Khuyến khích giảng viên chia sẻ các video giải thích ngắn gọn về các chủ đề hot, cung cấp những thông tin hậu trường (BTS) về các dự án trong lớp học, và hợp tác với sinh viên hoặc cựu sinh viên để đạt được kết quả học tập.

Thực tế, MIT Labs có một chuỗi podcast. Theo trang web chính thức, mục tiêu của podcast là chia sẻ công việc của MIT với khán giả toàn cầu. Nó thường bao gồm cuộc hội thoại giữa Hiệu trưởng MIT với những người làm việc trong các phòng thí nghiệm của trường.

qua MIT Open Podcasts

4. Sử dụng tiếp thị qua email

Email vẫn là kênh giao tiếp đáng tin cậy nhất, với 77% sinh viên tiềm năng ưa chuộng nó để nhận thông tin và cập nhật về trường đại học.

Khi tiếp thị cho trường đại học một cách toàn diện, bạn sẽ có vô số điểm tiếp xúc để thu thập email của sinh viên tiềm năng. Ví dụ: khi sinh viên điền đơn đăng ký, tải xuống tài liệu giới thiệu, đăng ký tham quan campus, tham gia hội thảo trực tuyến hoặc tương tác với trang web của bạn.

Sử dụng thông tin thu thập từ các ứng viên tiềm năng để phân đoạn họ theo độ tuổi, địa điểm, sở thích chương trình, trạng thái đơn đăng ký và giai đoạn ra quyết định. Tạo các chuỗi email cá nhân hóa hướng dẫn người nhận tiến tới việc đăng ký trong khi cung cấp các tài nguyên hữu ích ở mỗi bước.

Dưới đây là cách bạn có thể sử dụng email để tổ chức cuộc họp với sinh viên ở các giai đoạn khác nhau:

Giai đoạn tiếp cận khách hàng tiềm năng Loại nội dung Nhận thức Tổng quan về chương trình, những điểm nổi bật của cuộc sống sinh viên, câu chuyện thành công của sinh viên, thông báo về học bổng. Xem xét Phân tích chi tiết chương trình học, giới thiệu giảng viên, hướng dẫn hỗ trợ tài chính và nhắc nhở về hạn chót nộp đơn. Quyết định Thư chấp nhận cá nhân hóa, danh sách các bước tiếp theo, thông tin về chỗ ở, hạn chót đăng ký. Tỷ lệ nhập học Lịch trình hướng dẫn nhập học, hướng dẫn đăng ký khóa học, tài nguyên trường học, gói chào mừng. Giữ chân sinh viên Mời tham gia sự kiện, tài nguyên hỗ trợ học thuật, cơ hội thực tập, truy cập mạng lưới cựu sinh viên.

5. Tổ chức các sự kiện trực tiếp

Sinh viên muốn được tham quan khuôn viên trường mà họ sẽ theo học trong vài năm tới. Hãy tạo cơ hội cho họ trải nghiệm bằng cách mở cửa các sự kiện hiện có tại khuôn viên trường cho họ tham gia.

Tổ chức các buổi mở cửa trường dựa trên đăng ký trong các dịp cuối tuần kỷ niệm trường, lễ hội hàng năm, các trận đấu thể thao lớn hoặc thậm chí các buổi giảng của khách mời. Các chuyến tham quan campus sẽ giúp họ cảm nhận được năng lượng và văn hóa của trường đại học của bạn.

Đối với các ứng viên địa phương và khu vực, hãy tổ chức các tour tham quan trường theo nhóm vào cuối tuần. Điều này sẽ tiết kiệm thời gian cho các tour tham quan cá nhân, và các ứng viên của bạn cũng sẽ có cơ hội gặp gỡ những người khác đang xem xét các chương trình tương tự.

Trong các tour tham quan trường, các đại sứ sinh viên có thể chia sẻ kinh nghiệm của mình đồng thời trả lời các câu hỏi nảy sinh trong quá trình tham quan.

Đối với các ứng viên trên toàn quốc hoặc quốc tế, hãy ghi lại các tour tham quan campus ảo và nhúng chúng vào trang web của bạn. Tạo ra các trải nghiệm tương tác 360 độ cho phép người dùng tự do khám phá các tòa nhà trong campus theo tốc độ của riêng họ.

6. Đầu tư vào tìm kiếm địa phương và quản lý danh tiếng trực tuyến

Đối với các cơ sở giáo dục đại học, hiển thị bắt đầu từ rất lâu trước khi sinh viên truy cập trang web của bạn. Khi các sinh viên tiềm năng (và phụ huynh của họ) tìm kiếm “các trường kinh doanh tốt nhất gần tôi” hoặc “các chương trình điều dưỡng hàng đầu tại Boston,” sự hiện diện trực tuyến của trường bạn sẽ quyết định liệu bạn có xuất hiện trong danh sách lựa chọn của họ hay không.

Tối ưu hóa tìm kiếm địa phương và quản lý danh tiếng trực tuyến là hai trong số những yếu tố quan trọng nhất của tiếp thị đại học hiện nay. Cùng nhau, chúng giúp bạn tiếp cận đúng đối tượng sinh viên, tại đúng khu vực, với thông điệp phù hợp.

Bắt đầu bằng cách tối ưu hóa Hồ sơ Doanh nghiệp Google (GBP) của bạn. Hãy xem đây là ấn tượng đầu tiên mà trường đại học của bạn tạo ra. Đảm bảo rằng mỗi địa điểm campus đều có hồ sơ được cập nhật với thông tin chính xác, bao gồm địa chỉ, số điện thoại liên hệ, giờ làm việc và hình ảnh campus chất lượng cao.

Đăng bài viết về các buổi mở cửa trường, hạn chót nộp hồ sơ sắp tới và các sự kiện trên campus. Khuyến khích sinh viên hiện tại và cựu sinh viên để lại những đánh giá chân thực, chi tiết về trải nghiệm của họ. Những đánh giá này có sức ảnh hưởng lớn hơn bất kỳ quảng cáo trả phí nào đối với sinh viên tiềm năng.

Ngoài việc xuất hiện trên các kết quả tìm kiếm, quản lý danh tiếng còn bao gồm cách trường đại học của bạn tương tác trên các kênh kỹ thuật số.

Phản hồi nhanh chóng và chân thành đối với cả đánh giá tích cực lẫn tiêu cực. Xem đó như một tấm gương phản ánh cách cơ sở giáo dục của bạn coi phản hồi là giá trị.

📚 Đọc thêm: Phần mềm quản lý trường học tốt nhất

7. Quảng cáo kỹ thuật số dựa trên dữ liệu

Quảng cáo kỹ thuật số dựa trên dữ liệu sử dụng thông tin về đối tượng, phân tích hành vi và chỉ số chuyển đổi để xác định cách thức, địa điểm và thời điểm trường đại học của bạn triển khai các chiến dịch trực tuyến.

Sử dụng Google Ads, Meta (Facebook + Instagram), LinkedIn và YouTube, bạn có thể quảng bá các sự kiện mở cửa trường, ra mắt chương trình, học bổng và hạn chót nộp đơn đến đối tượng mục tiêu phù hợp.

Nhưng tại sao điều đó lại quan trọng?

Bằng cách đang theo dõi số lượt hiển thị, lượt nhấp chuột và tỷ lệ chuyển đổi, bạn có thể xác định được những chiến dịch nào thu hút được nhiều ứng viên tiềm năng nhất và những chiến dịch nào chưa đạt hiệu quả.

Tốt nhất, bạn nên theo dõi số lượng khách hàng tiềm năng thực sự trở thành ứng viên. Khi bạn có thể liên kết dữ liệu cấp chiến dịch (lượt nhấp quảng cáo, lượt truy cập trang đích và lượt bài nộp/gửi biểu mẫu) với kết quả tuyển sinh thực tế, chiến dịch quảng cáo của bạn sẽ trở thành một chiến lược tiếp thị tăng trưởng.

Bắt đầu bằng cách kết nối các nguồn dữ liệu của bạn. Đồng bộ hóa các nền tảng quảng cáo, hệ thống quản lý quan hệ khách hàng (CRM), phần mềm tiếp thị doanh nghiệp và công cụ phân tích để luồng hoạt động của khách hàng tiềm năng được lưu trữ trong một hệ thống trung tâm.

Tiếp theo, xây dựng các phân khúc sinh viên phản ánh quy trình tuyển sinh của bạn. Đó có thể là học sinh lớp 12 đang tìm hiểu các lựa chọn đại học. Hoặc sinh viên quốc tế đang nghiên cứu thông tin về visa và chỗ ở. Hoặc bất kỳ đối tượng nào khác.

Tùy chỉnh nội dung quảng cáo để phản ánh động lực của từng nhóm đối tượng. Học sinh trung học có thể phản ứng tích cực với hình ảnh cuộc sống sôi động trên campus. Người học chuyên nghiệp có thể quan tâm hơn đến thông điệp tập trung vào ROI về thu nhập sau tốt nghiệp hoặc tính linh hoạt.

8. Biến sinh viên của bạn thành đại sứ thương hiệu

Học sinh của bạn chính là nhóm tiếp thị hiệu quả nhất của bạn.

Câu hỏi là, bạn có đang để họ làm điều đó không?

Khi một sinh viên chia sẻ video ghi lại quá trình chuyển vào ký túc xá, một bức ảnh từ lễ hội hàng năm, hoặc một bài đăng ngắn về cách một giảng viên đã giúp họ có được một kỳ thực tập—đó là loại tiếp thị mà bạn không thể mua được.

Những câu chuyện xác thực, không kịch bản này tạo ra những kết nối cảm xúc mà không quảng cáo trả tiền nào có thể sao chép. Chúng cho thấy cuộc sống trên campus của bạn thực sự như thế nào, giúp sinh viên tiềm năng hình dung bản thân mình ở đó.

Nhiều trường đại học và cao đẳng cũng đưa điều này vào kế hoạch tiếp thị của họ.

Đại học Nam California (USC) vận hành một trong những chương trình Đại sứ Sinh viên có cấu trúc chặt chẽ và thành công nhất trong lĩnh vực giáo dục đại học.

Mỗi đại sứ được lựa chọn thông qua quy trình ứng tuyển nghiêm ngặt và được đào tạo về quy tắc ứng xử trực tuyến, giọng điệu thương hiệu, cũng như các nguyên tắc cơ bản của việc tạo/lập nội dung, bao gồm nhiếp ảnh, video ngắn và kể chuyện.

Các đại sứ của bạn chia sẻ những góc nhìn đa dạng, đến từ nhiều nền tảng khác nhau, bao gồm sinh viên quốc tế, sinh viên chuyển trường, vận động viên và nghệ sĩ. Các ứng viên tiềm năng có thể thấy nhiều phiên bản khác nhau của trải nghiệm đại học.

Những thách thức phổ biến trong tiếp thị trường đại học và cách vượt qua chúng

Ngay cả khi đã áp dụng những chiến lược tốt nhất, tiếp thị giáo dục đại học vẫn đối mặt với những thách thức riêng. Những thách thức này bao gồm:

❗Nổi bật trong thị trường bão hòa

Bộ Giáo dục Hoa Kỳ Danh sách công việc gần 4.000 cơ sở giáo dục đại học cấp bằng tại Hoa Kỳ. Số này thậm chí còn chưa bao gồm các trường nghề hoặc trường không truyền thống.

Thị trường ngày càng cạnh tranh hơn bao giờ hết, và có sự thay đổi đáng kể trong cách sinh viên nhìn nhận về giáo dục truyền thống.

✅ Giải pháp: Tránh sử dụng các chiến lược vị trí chung chung mà mọi người khác đang áp dụng.

Thay vì nói "cơ hội toàn cầu", hãy tập trung vào thông điệp mục tiêu. Có thể là nhấn mạnh tỷ lệ việc làm sau tốt nghiệp trong vòng 6 tháng.

Thay vì nhấn mạnh vào "nghiên cứu đẳng cấp thế giới", hãy tập trung vào cách sinh viên của bạn đóng góp vào các dự án được tài trợ từ năm thứ hai.

⚡ Kho mẫu: Mẫu chiến dịch tiếp thị miễn phí để thực hiện mục tiêu tiếp thị của bạn

❗Đồng bộ hóa các bộ phận khác nhau

Hỏi bất kỳ cơ sở giáo dục đại học nào, và họ sẽ sử dụng rất nhiều công cụ khác nhau. Hệ thống quản lý quan hệ khách hàng (CRM) cho tuyển sinh, nền tảng email cho tiếp thị, hệ thống ERP cũ cho hoạt động học thuật, và bảng tính cho việc liên hệ với cựu sinh viên.

Kết quả, các bộ phận tiếp thị, tuyển sinh, cựu sinh viên và học thuật thực hiện công việc độc lập với nhau.

Kết quả là sự thiếu sự đồng bộ giữa các bộ phận này. Nếu không có một kế hoạch tiếp thị cụ thể, điều này sẽ dẫn đến trải nghiệm của sinh viên bị gián đoạn.

✅ Giải pháp: Khuyến khích lập kế hoạch liên hàm thông qua lịch chia sẻ, các cuộc họp chiến lược định kỳ và bản tóm tắt chiến dịch thống nhất. Xây dựng các hướng dẫn thương hiệu và quy trình làm việc rõ ràng để mỗi bộ phận đóng góp vào một câu chuyện thống nhất và nhất quán.

📚 Đọc thêm: Cách sử dụng ClickUp cho sinh viên

Ngân sách tiếp thị giới hạn

Nếu bạn là một trường đại học hoặc cao đẳng nhỏ với ngân sách và nguồn lực tiếp thị giới hạn, bạn không thể làm 10 việc cùng một lúc.

Bạn cũng đang cạnh tranh với các cơ sở giáo dục có ngân sách tiếp thị hàng triệu đô la, cùng với các công ty tiếp thị toàn diện và đội ngũ nhân viên nội bộ để quản lý tất cả các hoạt động này.

✅ Giải pháp: Đừng vội vàng triển khai mọi kênh. Hãy tập trung vào 2-3 kênh mà đối tượng mục tiêu của bạn thường xuyên sử dụng. Chia sẻ nội dung một cách đều đặn. Không có gì sai khi sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để mở rộng các hoạt động tiếp thị kỹ thuật số của bạn. Ví dụ, khi tạo nội dung, tái sử dụng nội dung hoặc brainstorming, v.v.

