Chiến lược tiếp thị cho bác sĩ: Cách thu hút nhiều bệnh nhân hơn

Đối với nhiều người, hai từ “bác sĩ” và “tiếp thị” dường như không thuộc về cùng một câu. Tuy nhiên, trong ngành y tế hiện đại, một sự hiện diện tiếp thị trực tuyến mạnh mẽ có thể giúp các nhà cung cấp dịch vụ y tế tiếp cận đúng bệnh nhân vào đúng thời điểm.

Các nghiên cứu cho thấy rằng 65% người tìm kiếm trên Google trước khi nói chuyện với bác sĩ hoặc các chuyên gia y tế khác. Điều này có nghĩa là, trước khi bệnh nhân đặt lịch hẹn đầu tiên, đã có một lượng lớn tìm kiếm lo lắng diễn ra.

Với các chiến lược tiếp thị mục tiêu và thành công, bạn có thể biến một cuộc tìm kiếm vội vã thành một cuộc hội thoại thực sự và thậm chí giáo dục bệnh nhân trước khi họ bước vào phòng khám của bạn.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ thảo luận về các chiến lược tiếp thị khác nhau mà các bác sĩ và chuyên gia y tế có thể bắt đầu áp dụng để kết nối với những người đang tìm kiếm dịch vụ của họ.

⭐ Tính năng mẫu Quản lý phòng khám bác sĩ đòi hỏi khả năng làm nhiều việc cùng lúc, với việc chăm sóc bệnh nhân và xử lý giấy tờ thường được ưu tiên hơn tiếp thị. Mẫu Kế Hoạch Tiếp Thị Phòng Khám Bác Sĩ ClickUp cung cấp cho bạn một cách thức đơn giản, đáng tin cậy để lập kế hoạch cho các chiến dịch tiếp thị, đang theo dõi kết quả và đảm bảo mọi nỗ lực đều được kết nối. Tải miễn phí mẫu Giúp phòng khám của bạn luôn hiển thị và thân thiện mà không cảm thấy quá tải với Mẫu Kế Hoạch Tiếp Thị Phòng Khám Bác Sĩ trong ClickUp.

Tại sao các bác sĩ cần một chiến lược tiếp thị vững chắc?

Có nhiều điều hơn trong các chiến lược truyền thông tiếp thị dành cho bác sĩ so với những gì大多数人意识到。Và thường thì những nỗ lực này không chỉ làm việc cần làm cho phòng khám. Chúng có thể mang lại lợi ích thực sự cho bệnh nhân tiềm năng theo những cách có ý nghĩa.

Đây là điều đáng suy ngẫm: các nghiên cứu cho thấy 74% người có khả năng cao hơn sẽ hỏi bác sĩ về phương pháp điều trị cho một điều kiện sức khỏe sau khi nghe về các triệu chứng trong quảng cáo.

Mặc dù việc tra cứu triệu chứng trực tuyến không phải lúc nào cũng là phương pháp hiệu quả nhất, nhưng nó thường khơi gợi một khoảnh khắc suy ngẫm. Nó khiến người ta dừng lại, suy nghĩ về sức khỏe của mình và thực hiện hành động.

Đối với một chuyên gia y tế, đây chính là nơi một chiến lược tiếp thị kỹ thuật số chu đáo và quản lý nội dung tiếp thị có thể tạo ra sự khác biệt. Ngoài ra, đây là những lợi ích mà sự hiện diện này có thể mang lại cho phòng khám y tế của bạn:

Một cách để kết nối với đối tượng mục tiêu đúng vào thời điểm thích hợp.

Sự tin tưởng được xây dựng thông qua thông tin rõ ràng và đánh giá chân thực từ bệnh nhân.

Cơ hội thu hút bệnh nhân mới bằng cách xuất hiện trong kết quả tìm kiếm địa phương khi họ cần chăm sóc y tế.

Xây dựng uy tín trực tuyến mạnh mẽ thông qua việc phản hồi nhanh chóng và chu đáo đối với phản hồi của bệnh nhân.

Sự quen thuộc giúp bệnh nhân tiềm năng cảm thấy thoải mái khi lựa chọn bạn để chăm sóc sức khỏe của họ.

📮 ClickUp Insight: Bạn nghĩ danh sách việc cần làm của mình đã đủ? Bạn có thể sẽ ngạc nhiên. Khảo sát của chúng tôi cho thấy 76% chuyên gia tự quyết định thứ tự ưu tiên công việc theo cách riêng của mình. Tuy nhiên, nghiên cứu cho thấy 65% trong số họ cuối cùng lại chọn những việc mang lại kết quả nhanh chóng thay vì những việc quan trọng khi ưu tiên không rõ ràng. Tính năng Ưu tiên Công việc của ClickUp giúp bạn dễ dàng xác định những gì thực sự quan trọng. Với các quy trình làm việc được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI) và các cờ ưu tiên tùy chỉnh, bạn luôn có chế độ xem rõ ràng về công việc nào cần bắt đầu trước và tại sao nó lại quan trọng.

Các chiến lược tiếp thị hàng đầu dành cho bác sĩ

Phần mềm tiếp thị doanh nghiệp có thể gây choáng ngợp, đặc biệt khi trọng tâm chính của bạn là chăm sóc bệnh nhân. Đó chính là lúc ClickUp tạo nên sự khác biệt.

Nó được thiết kế để đủ đơn giản cho các bác sĩ bận rộn sử dụng mà không cần thời gian học tập lâu, nhưng đủ mạnh mẽ để tập hợp tất cả các chiến lược tiếp thị tăng trưởng của bạn dưới một mái nhà. Đây là không gian làm việc AI tích hợp đầu tiên trên thế giới, kết hợp tất cả các ứng dụng công việc, dữ liệu và quy trình làm việc của bạn.

Bạn có thể lập kế hoạch, đang theo dõi và cải thiện mọi thứ tại một nơi duy nhất, mà không cần phải chuyển đổi giữa các nền tảng khác nhau. Kết quả? Bạn sẽ thoát khỏi tình trạng công việc phân tán và tập trung vào hoạt động y tế của mình, đồng thời vẫn tận dụng tối đa nỗ lực tiếp thị y tế của mình.

Với phần mềm phù hợp, điều bạn cần bây giờ là biết những chiến lược nào thực sự giúp bạn kết nối với bệnh nhân. Từ việc xuất hiện trong kết quả tìm kiếm địa phương đến đăng tải video hữu ích trên YouTube, hoặc từ việc xây dựng một trang web thân thiện với bệnh nhân.

Hãy cùng tìm hiểu các chiến lược tiếp thị hàng đầu cho bác sĩ hiện nay và cách ClickUp phù hợp với từng chiến lược.

1. Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm (SEO) giúp xây dựng niềm tin của bệnh nhân trực tuyến

Hầu hết bệnh nhân bắt đầu tìm kiếm bác sĩ trực tuyến, thường gõ “chuyên gia gần đây” hoặc “triệu chứng + phòng khám”.

Xếp hạng cao trong tìm kiếm địa phương giúp tăng cường hiển thị và niềm tin của bệnh nhân trước khi họ đến thăm phòng khám của bạn. Một chiến lược SEO mạnh mẽ bao gồm việc tạo các trang dịch vụ chuyên biệt, tối ưu hóa hồ sơ Google Business Profile và cập nhật danh sách trên các trang danh bạ. Nếu thiếu điều này, bệnh nhân có thể không bao giờ biết đến phòng khám của bạn, dù bạn có giỏi đến đâu.

📌 Ví dụ: Một phòng khám da liễu tại Chicago đã tối ưu hóa các trang điều trị mụn trứng cá và chàm, và ghi nhận sự gia tăng đột biến trong số lượng yêu cầu đặt lịch hẹn thông qua tìm kiếm tự nhiên.

✅ Đây là cách ClickUp hỗ trợ bạn

Giữ cho danh bạ và công việc SEO địa phương gọn gàng với ClickUp Custom Fields và ClickUp Docs

Viết tài liệu với các tiểu sử và mô tả dịch vụ đã được phê duyệt, để mọi cập nhật danh sách đều nhất quán với ClickUp Docs

Hiển thị địa phương giúp bệnh nhân tiềm năng tìm thấy bạn trong kết quả tìm kiếm khi họ cần chăm sóc y tế nhất. Tạo danh sách Cập nhật Danh bạ với các trường tùy chỉnh ClickUp cho trạng thái hồ sơ, ngày cập nhật gần nhất, ngày kiểm tra tiếp theo và cập nhật ảnh.

Giữ các bước đăng nhập, hồ sơ cá nhân đã được phê duyệt và mô tả dịch vụ an toàn trong ClickUp Tài liệu để luôn dễ dàng tìm kiếm.

Bạn cũng có thể lưu trữ hình ảnh, liên kết và hướng dẫn SEO địa phương trong cùng một tài liệu để toàn bộ nhóm công việc dựa trên một nguồn thông tin chính xác. Dù ai cập nhật thông tin, họ sẽ có mọi thứ cần thiết ngay tại đó — được tổ chức gọn gàng, chính xác và sẵn sàng sử dụng.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Kết nối với Mailchimp, Constant Contact hoặc các công cụ tương tự để khi ai đó điền vào biểu mẫu ClickUp cho một webinar hoặc sự kiện, họ sẽ tự động được thêm vào danh sách email của bạn. Điều này giúp danh sách email tiếp thị luôn được cập nhật mà không cần mục nhập thủ công.

2. Sự hiện diện trên mạng xã hội giúp xây dựng mối quan hệ lâu dài.

Các nền tảng mạng xã hội như Instagram, TikTok và Facebook cho phép bạn kết nối với bệnh nhân ngoài phòng khám.

Thay vì đăng cập nhật về phòng khám, hãy cân nhắc chia sẻ những mẹo hữu ích, những khoảnh khắc hậu trường hoặc các video hỏi đáp ngắn trả lời các câu hỏi thường gặp.

Hãy nhớ: Sự nhất quán và chân thành tạo nên sự quen thuộc, và sự quen thuộc tạo nên niềm tin.

📌 Ví dụ: Một bác sĩ nhi khoa đăng các video ngắn 60 giây "sự thật và huyền thoại" hàng tuần. Các bậc phụ huynh chia sẻ chúng với bạn bè, và số lượng bệnh nhân giới thiệu tăng lên một cách tự nhiên.

✅ Đây là cách ClickUp hỗ trợ bạn

Lập kế hoạch nội dung và bài đăng trên mạng xã hội với ClickUp Calendar và ClickUp Automations

Lập bản đồ cho các bài đăng trên mạng xã hội và cập nhật thông tin phòng khám trong lịch ClickUp

Chia sẻ các mẹo sức khỏe, cập nhật về phòng khám và những nhắc nhở nhẹ nhàng là cách đơn giản để cho bệnh nhân tiềm năng và bệnh nhân hiện tại biết rằng bạn luôn quan tâm đến họ.

Trong ClickUp Calendar, bạn có thể tạo bản đồ cho các chủ đề như chăm sóc trong mùa cúm, những quan niệm sai lầm về đau lưng, hoặc những câu hỏi nên hỏi bác sĩ gia đình. Đặt các công việc lặp lại cho các bài đăng hàng tuần để duy trì nhịp độ của bạn.

Khi một công việc được chuyển sang trạng thái ‘Sẵn sàng đăng tải’, ClickUp Tự động hóa sẽ thông báo cho người chịu trách nhiệm quản lý các kênh mạng xã hội của bạn. Họ sẽ biết đã đến lúc đăng bài, và bạn có thể yên tâm rằng các cập nhật của mình sẽ được đăng đúng giờ mà không cần phải nhắc nhở.

Thêm tính năng tự động hóa để thông báo cho nhóm của bạn khi một công việc chuyển sang trạng thái "Sẵn sàng đăng tải", giúp bài đăng được đăng đúng giờ thông qua ClickUp Automations

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Sử dụng ClickUp Automations để yêu cầu đánh giá tự động. Ví dụ, thiết lập một tự động hóa gửi biểu mẫu yêu cầu đánh giá bệnh nhân mỗi khi một công việc trong danh sách “Lịch hẹn đã hoàn thành” được đánh dấu hoàn thành. Điều này tích hợp đánh giá trực tuyến một cách mượt mà vào quy trình làm việc hàng ngày của bạn, loại bỏ nhu cầu thực hiện các bước bổ sung.

3. Tiếp thị video trên YouTube để xây dựng uy tín và niềm tin.

YouTube là công cụ tìm kiếm lớn thứ hai trên thế giới, và bệnh nhân thường tìm đến đây để tìm kiếm thông tin y tế.

Các video ngắn gọn, dễ tiếp cận như “Những điều cần biết khi lần đầu thăm khám tim mạch” hoặc “Cách phòng ngừa chấn thương thể thao” có thể giúp bạn đạt được vị trí là một nguồn thông tin đáng tin cậy đồng thời tăng lưu lượng truy cập vào trang web của phòng khám.

Video cũng hoạt động rất hiệu quả khi được tái sử dụng thành các đoạn video trên mạng xã hội và nội dung blog.

📌 Ví dụ: Một nhà vật lý trị liệu đăng video "bài tập kéo giãn của tuần" dài 2 phút hàng tuần và nhúng chúng vào trang web của mình, từ đó tăng cường cả tương tác và SEO.

✅ Đây là cách ClickUp hỗ trợ bạn

Tổ chức và tập trung mọi thứ với ClickUp Spaces

Tạo không gian chuyên dụng và thêm một thư mục cho mỗi lĩnh vực tập trung trong chiến lược tiếp thị y tế của bạn với ClickUp Spaces

Hãy xem công việc tiếp thị của bạn như hồ sơ bệnh nhân. Mọi thứ sẽ dễ dàng hơn khi được lưu trữ tại một nơi duy nhất. Nơi đó chính là ClickUp Spaces.

Tạo một không gian trong ClickUp có tên ‘Marketing’ để cơ sở y tế của bạn có một trung tâm duy nhất cho tất cả ý tưởng, kế hoạch và cập nhật. Thêm các thư mục cho SEO địa phương, đánh giá của bệnh nhân, tiếp cận mạng xã hội và nội dung trang web.

Trong mỗi thư mục, hãy tạo danh sách công việc cụ thể như cập nhật Google Business Profile, chia sẻ mẹo sức khỏe trên Instagram hoặc yêu cầu phản hồi từ bệnh nhân.

Đây là cách nó hoạt động trong thực tế: Khi một ý tưởng mới nảy sinh trong một ngày làm việc bận rộn tại phòng khám, bạn có thể nhanh chóng đưa nó vào Danh sách công việc phù hợp, chọn ngày và giao nhiệm vụ.

📌 Ví dụ: Bác sĩ Smith điều hành một phòng khám y tế nhỏ. Không gian tiếp thị của cô có một thư mục chiến dịch hàng tháng với danh sách cho từng tháng. Nhóm mở danh sách hiện tại để xem chế độ xem những gì đã được lên kế hoạch, đang tiến độ và đã hoàn thành. Điều này đảm bảo cô có tất cả thông tin quan trọng trong một nơi duy nhất!

🎥: Dưới đây là hướng dẫn nhanh và đơn giản để giúp bạn tạo nội dung tiếp thị bằng trí tuệ nhân tạo (AI) cho phòng khám y tế của mình:

4. Quản lý đánh giá trực tuyến và danh tiếng

Gần 70% bệnh nhân đọc đánh giá trước khi chọn bác sĩ. Một số ít đánh giá chân thực và chân thành có thể tạo ra sự khác biệt lớn. Khuyến khích phản hồi, trả lời với sự đồng cảm và thể hiện rằng bạn coi ý kiến của bệnh nhân là giá trị sẽ giúp bạn xây dựng niềm tin cả trực tuyến và ngoại tuyến.

Ví dụ, đối tượng/kỳ/phiên bản của một phòng khám gia đình có thể gửi văn bản cho bệnh nhân sau mỗi lần thăm khám kèm theo liên kết đánh giá đơn giản. Điều này có thể tăng số lượng đánh giá, từ đó thu hút nhiều yêu cầu khám bệnh mới hơn.

✅ Đây là cách ClickUp hỗ trợ bạn

Chuyển đổi phản hồi thành chăm sóc với ClickUp Form

Tạo một biểu mẫu phản hồi ngắn cho đánh giá của bệnh nhân và gửi tự động sau mỗi lần khám bệnh bằng ClickUp Forms

Những đánh giá chân thành, kiên nhẫn và các phản hồi chu đáo là nền tảng của một danh tiếng trực tuyến tốt. Sau mỗi lần thăm khám, hãy gửi một biểu mẫu ngắn ClickUp Form để mời phản hồi. Mỗi phản hồi sẽ trở thành một công việc trong Danh sách Công việc Đánh giá Bệnh nhân của bạn, sẵn sàng để thực hiện.

Sử dụng tính năng "Assigned Comments" của ClickUp để cung cấp cho đồng nghiệp một bước rõ ràng, chẳng hạn như "Cảm ơn bệnh nhân này" hoặc "Gọi điện để giải quyết vấn đề". Sau khi lời cảm ơn được gửi đi hoặc vấn đề được giải quyết, hãy đánh dấu bình luận đó là đã hoàn thành. Đây là cách đơn giản để đảm bảo mọi ý kiến đều được lắng nghe.

🎥: Bạn đã bao giờ tự hỏi điều gì sẽ xảy ra khi các công cụ công việc của bạn nằm rải rác khắp nơi? 😜

5. Tối ưu hóa website để hướng dẫn bệnh nhân một cách trơn tru

Trang web của bạn thường là "phòng chờ" đầu tiên của bệnh nhân. Nếu trang web chậm, khó hiểu hoặc khó điều hướng, họ có thể rời đi trước khi đặt lịch hẹn.

Một trang web thân thiện với bệnh nhân phải rõ ràng, ưu tiên thiết kế cho thiết bị di động và dễ dàng thực hiện các thao tác. Nổi bật các dịch vụ, hiển thị rõ ràng số điện thoại và liên kết đặt lịch hẹn, và trả lời các câu hỏi thường gặp bằng ngôn ngữ đơn giản.

📌 Ví dụ: Một phòng khám tim mạch đã thiết kế lại trang web của mình để tập trung vào ba hành động rõ ràng — Đặt lịch hẹn, Cuộc họp với các bác sĩ của chúng tôi và Tìm hiểu về các phương pháp điều trị. Tỷ lệ thoát trang của họ đã giảm 40%.

✅ Đây là cách ClickUp hỗ trợ bạn

Xem toàn cảnh với bảng điều khiển ClickUp

Thêm biểu đồ đánh giá và bảng tin nhắn đang chờ xử lý để quản lý danh tiếng trực tuyến của bạn luôn được cập nhật với ClickUp Dashboards

Tạo một bảng điều khiển ClickUp để có cái nhìn tổng quan nhanh chóng về những điều quan trọng nhất: lượt truy cập website, cuộc gọi từ Google Business Profile, bài nộp/gửi từ website phòng khám của bạn, và lịch hẹn đã đặt từ website phòng khám của bạn. Thêm biểu đồ đánh giá và bảng đơn giản cho các tin nhắn cần trả lời.

Nếu bạn nhận thấy số cuộc gọi giảm sau kỳ nghỉ lễ, nhóm có thể phát hiện ngay lập tức trên bảng điều khiển. Một bài đăng về sức khỏe nhanh chóng có thể tăng cường sự tương tác của bệnh nhân và nhẹ nhàng mời mọi người đặt lịch hẹn.

📌 Ví dụ: Một bác sĩ da liễu tổ chức chuỗi sự kiện nâng cao nhận thức về ung thư da. Bảng điều khiển ClickUp cho thấy video thu hút nhiều lượt đặt lịch hơn so với bài viết blog. Trong phần còn lại của tháng, nhóm chuyển sang sử dụng các đoạn video ngắn. Kết quả là chiến lược tiếp thị nội dung phục vụ người dùng và tôn trọng thời gian của họ.

6. Tiếp thị nội dung giáo dục thu hút bệnh nhân

Viết blog, hướng dẫn hoặc danh sách kiểm tra hữu ích giúp xây dựng uy tín đồng thời thu hút lưu lượng truy cập tự nhiên. Bệnh nhân có xu hướng tin tưởng và đặt lịch hẹn với bác sĩ là nhà cung cấp nội dung hữu ích, dễ hiểu.

Mỗi bài viết nên trả lời một câu hỏi phổ biến của bệnh nhân, sử dụng ngôn ngữ ấm áp và đơn giản, và bao gồm một bước tiếp theo rõ ràng.

📌 Ví dụ: Một bác sĩ nội tiết viết các hướng dẫn hàng tháng về “quản lý đường huyết trong dịp lễ”. Bệnh nhân chia sẻ chúng với gia đình, và những người mới ghé thăm khám phá phòng khám thông qua Google.

✅ Đây là cách ClickUp hỗ trợ bạn

Hướng dẫn chiến lược marketing của bạn với các mẫu ClickUp thực tiễn

Dù bạn cố gắng thế nào, việc cập nhật các hồ sơ trực tuyến của mình vẫn giống như một công việc nhỏ mà bạn sẽ "làm sau" — cho đến khi "sau" trở thành vài tuần và thông tin của bạn đã lỗi thời.

Mẫu Kế Hoạch Tiếp Thị Chiến Lược của ClickUp giúp bạn dễ dàng thực hiện các bước đơn giản giống nhau mỗi lần, bất kể ai là người cập nhật. Dưới đây là những gì bạn có thể đạt được với mẫu chiến dịch tiếp thị này:

Tải miễn phí mẫu Giữ mọi bước kết nối chặt chẽ để không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào với Mẫu Kế Hoạch Tiếp Thị Chiến Lược ClickUp.

Xác định chính xác đối tượng bạn muốn tiếp cận và hiểu rõ những gì quan trọng nhất đối với họ.

Tạo bản đồ các cách tốt nhất để kết nối, dù là thông qua các sự kiện cộng đồng, nội dung trực tuyến hay quảng cáo địa phương.

Theo dõi kết quả theo thời gian thực để bạn có thể điều chỉnh chiến lược của mình trước khi những vấn đề nhỏ trở thành những khoảng trống lớn.

Sau khi đã lập bản đồ tổng thể, bước tiếp theo là triển khai kế hoạch đó cho phòng khám của bạn. Đó chính là lúc mẫu kế hoạch tiếp thị cho phòng khám bác sĩ ClickUp phát huy tác dụng.

Chúng tôi lấy các mục tiêu tổng thể từ kế hoạch chiến lược của bạn và biến chúng thành các bước cụ thể, thực tiễn, được thiết kế riêng cho phòng khám bác sĩ, giúp bạn tập trung vào việc chăm sóc bệnh nhân.

Tải miễn phí mẫu Hãy tận hưởng cách thức đơn giản và đáng tin cậy để lập bản đồ chiến dịch và đang theo dõi kết quả trong Mẫu Kế Hoạch Tiếp Thị Phòng Khám Bác Sĩ của ClickUp.

Dưới đây là cách bạn có thể duy trì sự nhất quán trong marketing với mẫu này:

Xây dựng kế hoạch rõ ràng để thu hút bệnh nhân mới đồng thời duy trì mối quan hệ chặt chẽ với bệnh nhân hiện tại.

Tăng cường sự hiện diện của bạn trong cộng đồng địa phương thông qua cả các hoạt động tiếp cận trực tiếp và các kênh trực tuyến.

Đảm bảo tất cả các hoạt động tiếp thị đều nhất quán để mỗi quảng cáo, bài đăng và sự kiện đều truyền tải cùng một thông điệp về phòng khám của bạn.

7. Quảng cáo trả phí và chiến dịch Google để đạt kết quả nhanh chóng

SEO và nội dung cần thời gian. Nếu bạn muốn có sự hiển thị ngay lập tức, quảng cáo trả phí trên Google có thể giúp tiếp cận bệnh nhân đang tìm kiếm với ý định cao—như “chăm sóc cấp cứu gần đây” hoặc “bác sĩ phẫu thuật thay khớp gối ở Dallas.”

Với việc có mục tiêu thông minh, các quảng cáo này có thể chuyển đổi với chi phí thấp hơn so với quảng cáo truyền thống vì chúng tiếp cận người dùng đúng lúc họ sẵn sàng hành động.

📌 Ví dụ: Một phòng khám hiếm muộn chạy quảng cáo Google với mục tiêu từ khóa “Tư vấn IVF gần đây” và lấp đầy lịch hẹn trong vài tuần.

8. Tăng cường tương tác với bệnh nhân thông qua tiếp thị qua email

Một email hàng tháng được thiết kế chu đáo giúp bạn luôn nằm trong tâm trí bệnh nhân. Chia sẻ các mẹo sức khỏe theo mùa, giới thiệu các dịch vụ và bao gồm một liên kết đơn giản “đặt lịch khám”. Khác với mạng xã hội, email được gửi trực tiếp vào hộp thư đến của họ, giúp xây dựng lòng trung thành lâu dài một cách hiệu quả.

Đây là một ý tưởng: Một phòng khám nhi khoa gửi cho phụ huynh một danh sách kiểm tra sức khỏe cho năm học mới vào tháng 8 hàng năm, và không lâu sau đó, số lượng đặt lịch hẹn tăng lên trước khi năm học mới bắt đầu.

✅ Đây là cách ClickUp hỗ trợ bạn

Sử dụng sức mạnh của trí tuệ nhân tạo (AI) để phát triển các chiến lược tiếp thị

Với ClickUp Brain, trợ lý AI cá nhân của bạn, bạn không cần phải tự mình làm việc brainstorming. Bạn có thể hỏi Brain và phát triển từ các gợi ý của nó. Đối tượng, bạn có thể đặt câu hỏi cho Brain như “Gợi ý các chiến lược tiếp thị kỹ thuật số cho bác sĩ nhi khoa” hoặc “Các cách hiệu quả để bác sĩ xây dựng niềm tin trực tuyến là gì?”

Nhận gợi ý và chiến lược tiếp thị để thu hút nhiều bệnh nhân hơn với ClickUp Brain

Ngoài ra, bạn có thể ngay lập tức nghiên cứu các xu hướng tiếp thị y tế hiện tại hoặc các phương pháp tốt nhất trực tiếp từ không gian làm việc của mình.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Hãy tận dụng phản hồi của bệnh nhân cho công việc với ClickUp Brain. Thay vì phải tự mình lọc qua từng đánh giá, hãy để nó tóm tắt ngay lập tức các phản hồi, giúp nhóm của bạn nắm bắt các điểm chính chỉ trong nháy mắt. Ngoài ra, nó có thể soạn thảo các phản hồi lịch sự, chu đáo phù hợp với phong cách của phòng khám, đánh dấu các vấn đề cấp bách và thậm chí đề xuất các công việc khi cần theo dõi thêm. Nếu một đánh giá đề cập đến một vấn đề cụ thể, như câu hỏi về thanh toán hoặc thời gian chờ đợi lâu, ClickUp Brain có thể kết nối phản hồi đó với tài liệu phù hợp hoặc tự động tạo mục. Nhờ vậy, quy trình đánh giá của bạn sẽ trở nên nhanh chóng hơn, cá nhân hóa hơn và giảm bớt công việc cho nhóm của bạn. Tối ưu hóa quy trình đánh giá của bạn trở nên cá nhân hóa hơn và giảm bớt công việc cho nhóm của bạn bằng ClickUp Brain

Và nếu bạn đang tìm kiếm những cách thông minh hơn để thu hút nhiều bệnh nhân hơn và tối ưu hóa các hoạt động y tế hàng ngày? Hãy tưởng tượng có một công cụ mạnh mẽ cho phép bạn:

Tìm kiếm ngay lập tức trên ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint và tất cả các ứng dụng kết nối của bạn — cùng với web — để tìm bất kỳ tệp, tài liệu hoặc tệp đính kèm nào.

Thay thế hàng chục công cụ AI rời rạc như ChatGPT, Claude và Gemini bằng một giải pháp duy nhất, sẵn sàng cho doanh nghiệp, có khả năng hiểu ngữ cảnh và phù hợp với quy trình làm việc y tế của bạn.

Sử dụng Talk to Text để đặt câu hỏi, ghi chú bằng giọng nói và lệnh công việc của bạn bằng giọng nói — hoàn toàn rảnh tay, từ bất kỳ đâu.

Cuộc họp ClickUp Brain MAX — ứng dụng AI thông minh được thiết kế để thực sự hiểu bạn và công việc của bạn. Sẵn sàng thay đổi cách bạn quản lý phòng khám và kết nối với bệnh nhân? Hãy thử ClickUp Brain MAX và trải nghiệm tương lai của năng suất cho bác sĩ.

Ghi lại ý tưởng, chia sẻ hướng dẫn và hoàn thành công việc nhanh gấp 4 lần với tính năng Talk to Text trong ClickUp Brain MAX

9. Giới thiệu bệnh nhân từ bác sĩ và hoạt động tiếp cận cộng đồng

Mối quan hệ chặt chẽ với các nhà cung cấp dịch vụ y tế địa phương và các tổ chức cộng đồng sẽ mang lại nguồn bệnh nhân mới ổn định.

Tổ chức các buổi nói chuyện, cung cấp các phiên đào tạo hoặc đơn giản là duy trì liên lạc với mạng lưới giới thiệu có thể mở rộng phạm vi tiếp cận của bạn. Bệnh nhân tin tưởng vào các giới thiệu từ bác sĩ của họ, vì vậy chiến lược này thường mang lại các khách hàng tiềm năng chất lượng cao.

📌 Ví dụ: Một phòng khám chỉnh hình hợp tác với các phòng tập thể dục địa phương để tổ chức các buổi workshop phòng ngừa chấn thương, từ đó nhận được các giới thiệu đều đặn từ các huấn luyện viên.

Những thách thức tiếp thị phổ biến dành cho bác sĩ (và cách vượt qua chúng)

Phòng khám của bác sĩ đôi khi gặp phải một số thách thức quen thuộc trong lĩnh vực tiếp thị. Tin vui là, với một chút tổ chức và thói quen đúng đắn, những thách thức này có thể trở thành cơ hội để kết nối sâu sắc hơn với bệnh nhân của bạn.

1. Theo kịp những thay đổi trong kỳ vọng của bệnh nhân

Bệnh nhân ngày nay không chỉ mong đợi sự chăm sóc tốt. Họ còn mong muốn giao tiếp rõ ràng, thông tin hữu ích trước và sau các cuộc hẹn, cùng với trải nghiệm suôn sẻ cả trực tuyến lẫn trực tiếp.

Đánh giá, mạng xã hội và thậm chí những phản hồi nhanh chóng cho tin nhắn đều ảnh hưởng đến cách họ cảm nhận về phòng khám của bạn. Điểm khó khăn là tìm thời gian để tổ chức cuộc họp để đáp ứng những kỳ vọng này mà không làm quá tải nhân viên của bạn.

✅ Giải pháp: Bắt đầu bằng cách lắng nghe kỹ lưỡng những gì bệnh nhân chia sẻ trong các đánh giá và tin nhắn. Tạo danh sách chung để theo dõi phản hồi của bệnh nhân, gắn thẻ các chủ đề như “cần theo dõi” hoặc “phản hồi tích cực”, và giao nhiệm vụ cần thiết cho thành viên phù hợp trong nhóm để đảm bảo các kỳ vọng được đáp ứng một cách nhất quán và chu đáo.

2. Tuân thủ quy định khi thực hiện marketing

Tiếp thị trong lĩnh vực y tế có thể gặp nhiều thách thức do các quy định của HIPAA và các luật bảo mật khác. Bạn không thể chạy quảng cáo hoặc chia sẻ câu chuyện của bệnh nhân mà không có các biện pháp bảo vệ. Nhiều bác sĩ lo lắng rằng một sai sót nhỏ có thể dẫn đến phạt tiền hoặc ảnh hưởng đến uy tín của họ, vì vậy họ tránh tiếp thị hoàn toàn.

✅ Giải pháp: Sử dụng các biểu mẫu đồng ý rõ ràng cho mọi hoạt động liên quan đến thông tin bệnh nhân và tập trung vào nội dung chung, không thể nhận dạng như các mẹo sức khỏe hoặc cập nhật cộng đồng. Lưu trữ các thông điệp đã được phê duyệt và tài liệu an toàn cho bệnh nhân trong một thư mục trung tâm để mọi người biết những gì an toàn để sử dụng. Tham khảo ý kiến của chuyên gia pháp lý để đảm bảo tất cả các hoạt động tiếp thị của bạn tuân thủ pháp luật.

3. Tối ưu hóa ngân sách giới hạn

Các phòng khám nhỏ thường có ngân sách giới hạn cho quảng cáo và tiếp thị. Giới hạn này có thể khiến các phòng khám nhỏ khó cạnh tranh với các nhà cung cấp dịch vụ y tế lớn hơn, những đơn vị dường như chiếm ưu thế trên không gian trực tuyến. Nếu không có kế hoạch, bạn có thể lãng phí ngân sách vào quá nhiều kênh khác nhau.

✅ Giải pháp: Tập trung vào một số lĩnh vực mang lại hiệu quả cao thay vì cố gắng làm tất cả những việc cần làm. Sử dụng bảng điều khiển ClickUp đơn giản để đang theo dõi nguồn gốc của bệnh nhân mới - dù đó là Google, giới thiệu từ người khác hay các sự kiện cộng đồng - để bạn có thể đầu tư nhiều hơn vào những gì công việc và ít hơn vào những gì không hiệu quả.

4. Thu thập và sử dụng phản hồi của bệnh nhân một cách hiệu quả

Phản hồi là nguồn thông tin quý giá để cải thiện chất lượng chăm sóc và tiếp thị, nhưng nó dễ bị lạc trong email, biểu mẫu giấy hoặc các cuộc hội thoại casual. Nếu không có hệ thống, những thông tin quý giá này có thể không bao giờ đến được với những người có thể hành động dựa trên chúng.

✅ Giải pháp: Tạo một biểu mẫu trực tuyến ngắn gọn, thân thiện mà bệnh nhân có thể điền sau mỗi lần thăm khám. Mỗi phản hồi nên được chuyển đến một nơi duy nhất để xem xét, đảm bảo không bỏ sót bất kỳ thông tin nào và các cuộc theo dõi được thực hiện nhanh chóng.

5. Tạo nội dung mà bệnh nhân thực sự muốn đọc

Nội dung giáo dục giúp xây dựng niềm tin và tạo ra vị trí cho phòng khám của bạn là một nguồn tài nguyên hữu ích. Tuy nhiên, giữa các nhiệm vụ lâm sàng và hoạt động hàng ngày, việc tạo/lập nội dung thường bị đẩy xuống cuối danh sách công việc. Nếu không có kế hoạch, các bài đăng sẽ trở nên không đều đặn và bỏ lỡ cơ hội kết nối với bệnh nhân.

✅ Giải pháp: Lập kế hoạch trước với Lịch ClickUp, nơi liệt kê các mẹo sức khỏe, cập nhật phòng khám và nhắc nhở theo mùa cho cả năm để quản lý dự án y tế hiệu quả. Giao nhiệm vụ soạn thảo, xem xét và đăng tải để mỗi nội dung có người chịu trách nhiệm rõ ràng, và sử dụng Tự động hóa để duy trì quy trình mà không cần kiểm tra liên tục. Hoặc bạn có thể sử dụng ClickUp Brain để tạo nội dung hấp dẫn, dễ tiếp cận (văn bản VÀ video) cho đối tượng của mình. Bạn cũng có thể tận dụng các công cụ AI bên ngoài như ChatGPT, Claude và Gemini ngay từ Không gian Làm việc ClickUp của mình!

Bạn đang bối rối về tiếp thị y tế? ClickUp là giải pháp cho bạn.

Tiếp thị cho một phòng khám y tế không chỉ đơn thuần là thu hút thêm bệnh nhân đến phòng khám—đó là việc hiện diện, xây dựng niềm tin và tạo dựng kết nối bền vững với cộng đồng của bạn.

Cách thực hiện việc cần làm đó là thông qua cấu trúc phù hợp. Điều này giúp bạn duy trì mọi chiến dịch, bài đăng và hoạt động theo dõi được tổ chức gọn gàng tại một nơi mà không bỏ sót bất kỳ chi tiết nhỏ nào đang theo dõi.

Dù bạn tự quản lý chiến dịch tiếp thị y tế của mình hay công việc hợp tác với một công ty tiếp thị y tế uy tín, việc tiếp cận các thông tin tiếp thị y tế kịp thời và áp dụng chiến lược tiếp thị kỹ thuật số hiệu quả sẽ đảm bảo nỗ lực của bạn tiếp cận đúng đối tượng mục tiêu và mang lại kết quả thực tế.

Với ClickUp, bạn có thể quản lý mọi chiến dịch, bài đăng và theo dõi sau đó một cách có tổ chức tại một nơi duy nhất, mang lại cho hoạt động tiếp thị của bạn cùng mức độ chăm sóc và quan tâm như bạn dành cho bệnh nhân của mình.

Nó cung cấp cho bạn một nền tảng duy nhất để quản lý ý tưởng, công việc và tiến độ, đảm bảo không có gì bị bỏ sót. Dù bạn đang lập kế hoạch cho chiến dịch quý, phản hồi đánh giá của bệnh nhân hay đang theo dõi các cập nhật SEO địa phương, tất cả đều được hiển thị rõ ràng cho nhóm của bạn – và họ có thể hành động ngay lập tức.

Nếu bạn sẵn sàng chăm sóc cho hoạt động tiếp thị của mình như cách bạn chăm sóc cho bệnh nhân, hãy đăng ký ClickUp ngay hôm nay!