10 công cụ trò chuyện tuân thủ HIPAA tốt nhất cho giao tiếp bảo mật

Thông điệp của bệnh nhân được gửi vào lúc 11:42 tối. “Chào, tôi nghĩ mình đã bỏ sót điều gì đó quan trọng trong buổi khám hôm nay. Tôi có thể nói với bạn bây giờ không?”

Đó là tình huống mà ai cũng từng trải qua, khi bạn muốn phản hồi mà không do dự. Mặc dù điều đó có vẻ tự nhiên, nhưng việc cần làm như vậy có thể dẫn đến vi phạm HIPAA. Thực tế, chỉ trong năm ngoái, các tổ chức y tế đã báo cáo 725 vụ vi phạm dữ liệu, với hơn 275 triệu hồ sơ y tế bị lộ. Và loại khủng hoảng nghiêm trọng như vậy đáng tiếc là vẫn chưa có dấu hiệu giảm bớt.

Đây là lý do tại sao các công cụ trò chuyện tuân thủ HIPAA lại quan trọng. Không phải vì quy định yêu cầu, mà vì phía bên kia của mỗi cuộc hội thoại là những con người thật.

Tin vui là, có những nền tảng được thiết kế riêng cho loại hình giao tiếp này. Các công cụ này bảo vệ dữ liệu nhạy cảm mà không làm gián đoạn công việc của bạn. Vậy, hãy cùng xem qua 10 lựa chọn tốt nhất đáng cân nhắc.

Công cụ Tính năng chính Phù hợp nhất cho Giá cả* ClickUp –Trò chuyện, tài liệu, công việc, Bảng trắng, bảng điều khiển tuân thủ HIPAA–Nhúng dữ liệu EHR, kiểm soát truy cập, lịch sử phiên bản–Tóm tắt bằng trí tuệ nhân tạo với ClickUp Brain Cá nhân, nhóm nhỏ và doanh nghiệp cần một không gian làm việc tất cả trong một, tuân thủ quy định. Có kế hoạch miễn phí; Giá cả tùy chỉnh cho doanh nghiệp. TigerConnect – Quyền truy cập dựa trên vai trò, tin nhắn bảo mật, gọi từ hồ sơ– Tích hợp với hệ thống hồ sơ y tế điện tử (EHR) và công cụ gọi y tá– Cảnh báo nâng cấp im lặng Các nhà cung cấp dịch vụ y tế cần giao tiếp lâm sàng thời gian thực Giá cả tùy chỉnh OhMD –Gửi tin nhắn bảo mật tuân thủ HIPAA qua số điện thoại hiện có–Hơn 85 tích hợp EHR, trò chuyện trực tiếp, tự động hóa–Trò chuyện nhóm và thăm khám video Các phòng khám nhỏ cần giao tiếp với bệnh nhân qua văn bản và nhắc nhở. Các kế hoạch trả phí bắt đầu từ $250/tháng Updox – Hộp thư đến chung cho fax, email, video – Tin nhắn bảo mật trực tiếp, nhật ký kiểm tra, ghi chú trong cuộc gọi Các cơ sở y tế có nhiều địa điểm cần hệ thống giao tiếp và quản lý tài liệu tập trung. Giá cả tùy chỉnh Paubox –Email tuân thủ HIPAA liền mạch–Bộ lọc chống lừa đảo/malware tích hợp để bảo mật dữ liệu Email DLP, phân tích, bảng điều khiển an toàn Các nhà cung cấp dịch vụ y tế cần email marketing bảo mật và tiếp cận bệnh nhân. Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $38/tháng Luma Health – Tự động hóa tin nhắn SMS, cuộc gọi thoại, email–Thu thập thông tin qua thiết bị di động, phân tích AI, đồng bộ hóa với hệ thống hồ sơ y tế điện tử (EHR) Các nhóm tương tác với bệnh nhân tận dụng trí tuệ nhân tạo (AI) cho tự động hóa và phân tích dữ liệu. Giá cả tùy chỉnh SimplePractice –Tin nhắn qua cổng thông tin bảo mật–Tích hợp với hệ thống thanh toán, ghi chú, video–Mẫu tin nhắn và trò chuyện trong phiên làm việc Các nhà cung cấp dịch vụ y tế độc lập và các phòng khám nhỏ cần tích hợp dịch vụ y tế từ xa và quản lý hồ sơ y tế. Các kế hoạch trả phí bắt đầu từ $49/tháng Klara – Phân loại tin nhắn bệnh nhân dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI) – Trò chuyện liên tục qua SMS, cuộc gọi và webchat – Hộp thư đến chia sẻ và dịch vụ telehealth trong ứng dụng Các nhóm đa bộ phận cần giao tiếp thông minh với bệnh nhân và định tuyến. Giá cả tùy chỉnh Spruce Health –Giao tiếp VoIP bảo mật, tin nhắn SMS, fax, hệ thống điện thoại tự động hóa–Gắn thẻ, định tuyến cuộc gọi, tự động hóa ngoài giờ làm việc Các phòng khám cần hộp thư đến linh hoạt với dịch vụ điện thoại và nhắn tin bảo mật. Có kế hoạch miễn phí; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $24/người dùng/tháng Rocket. Trò chuyện –Giải pháp nhắn tin bảo mật tự lưu trữ/tự quản lý–Kiểm soát dữ liệu hoàn toàn, API mở, nhắn tin liên kết Các tổ chức và doanh nghiệp có nhu cầu về công nghệ thông tin cao, cần các giải pháp giao tiếp có thể tùy chỉnh và tự lưu trữ. Có kế hoạch miễn phí; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $8/người dùng/tháng

Những yếu tố nào bạn nên xem xét khi chọn công cụ trò chuyện tuân thủ HIPAA?

Mặc dù nhiều nền tảng trò chuyện tuyên bố cung cấp tính năng bảo mật, nhưng chỉ một số ít đáp ứng được các tiêu chuẩn nghiêm ngặt cần thiết để bảo vệ dữ liệu bệnh nhân và tuân thủ các quy định của HIPAA.

Dưới đây là những điều cần kiểm tra trước khi lựa chọn:

Mã hóa đầu cuối và nhật ký kiểm tra : Sử dụng mã hóa mạnh mẽ để đảm bảo tin nhắn và tệp đính kèm được bảo mật trong quá trình truyền tải và lưu trữ. Nhật ký kiểm tra cũng rất quan trọng, ghi lại ai đã truy cập dữ liệu, thời gian và thiết bị nào được sử dụng.

Chia sẻ tệp bảo mật và tích hợp EHR: Cho phép chuyển tệp được mã hóa và kết nối với các nền tảng EHR (Hồ sơ Y tế Điện tử) hoặc Hệ thống Quản lý Phòng khám để duy trì quy trình làm việc liền mạch và được bảo mật.

Hỗ trợ Thỏa thuận Đối tác Kinh doanh (BAA) : Ký kết Thỏa thuận Đối tác Kinh doanh (BAA) với nhà cung cấp dịch vụ để bảo vệ hợp pháp thông tin y tế cá nhân (PHI) và tuân thủ tiêu chuẩn HIPAA. Luôn xác nhận tính khả dụng của BAA trước khi commit.

Cài đặt lưu trữ và xóa tin nhắn: Đảm bảo nền tảng cho phép kiểm soát thời gian lưu trữ tin nhắn và hỗ trợ xóa bảo mật thông tin y tế cá nhân (PHI) khi không còn cần thiết.

👀 Bạn có biết? Vụ vi phạm dữ liệu của Anthem năm 2015 đã lộ thông tin của khoảng 78,8 triệu người, trở thành một trong những vụ vi phạm dữ liệu y tế lớn nhất từ trước đến nay.

Vậy, nếu bạn đã sẵn sàng từ bỏ các giải pháp tạm thời rủi ro và xây dựng một hệ thống giao tiếp đáng tin cậy, đây là những công cụ phần mềm tuân thủ HIPAA tốt nhất để xem xét 👇

1. ClickUp (Công cụ không gian làm việc tất cả trong một tuân thủ HIPAA tốt nhất với tính năng trò chuyện, quản lý công việc và tài liệu)

Trong lĩnh vực y tế, giao tiếp là yếu tố then chốt trong chăm sóc bệnh nhân. Từ việc phối hợp chăm sóc đến các cập nhật hành chính, mỗi tin nhắn đều chứa thông tin nhạy cảm cần được bảo vệ theo tiêu chuẩn HIPAA.

Đó chính là nơi ClickUp for Health + ClickUp Chat thay đổi cách các nhóm y tế kết nối và hợp tác. Đây là không gian làm việc AI tích hợp đầu tiên trên thế giới, kết hợp tất cả các ứng dụng công việc, dữ liệu và quy trình công việc trên một nền tảng bảo mật duy nhất.

ClickUp tuân thủ SOC 2, và Gói Enterprise của nó tuân thủ HIPAA (thông qua thỏa thuận BAA đã ký), với các vai trò tùy chỉnh cho phép kiểm soát nâng cao quyền truy cập và quyền hạn của người dùng.

Giữ tất cả giao tiếp, tài liệu, lịch hẹn và công việc tuân thủ HIPAA trong ClickUp

Thay vì quản lý các công cụ trò chuyện, hệ thống theo dõi tác vụ và hệ thống báo cáo riêng biệt, các nhà cung cấp dịch vụ y tế và quản trị viên có thể tối ưu hóa giao tiếp và hoạt động từ một không gian làm việc duy nhất. Trong môi trường y tế, điều này có thể thể hiện qua việc nhà cung cấp cập nhật tài liệu hoặc điều phối viên chăm sóc theo dõi tình trạng bệnh nhân, đồng thời duy trì sự đồng bộ về các bước tiếp theo và yêu cầu truy cập. Do đó, ClickUp loại bỏ hoàn toàn tình trạng "Work Sprawl" để cung cấp 100% bối cảnh và một không gian thống nhất cho con người và các tác nhân AI làm việc cùng nhau. Hãy cùng tìm hiểu thêm.

Đảm bảo giao tiếp an toàn và nhanh chóng với ClickUp Trò chuyện

Để bảo vệ dữ liệu bệnh nhân đồng thời duy trì kết nối cho các nhóm, ClickUp Chat ( nền tảng nhắn tin tất cả trong một tốt nhất) cho phép các cuộc hội thoại thời gian thực tuân thủ các quy tắc tuân thủ nghiêm ngặt. Cụ thể, dữ liệu được bảo vệ trong quá trình truyền tải và khi lưu trữ bằng các tiêu chuẩn mã hóa mạnh mẽ.

Giữ các cuộc trò chuyện, công việc và thông tin nhạy cảm cùng nhau trong ClickUp Chat

Chat bao gồm đề cập và trả lời theo chủ đề. Ví dụ, một nhóm chăm sóc bệnh nhân tim mạch có thể tạo một kênh trò chuyện chuyên dụng ‘Cardiology’ nơi các y tá cập nhật các chỉ số sinh tồn theo thời gian thực, dược sĩ điều chỉnh liều thuốc và bác sĩ tim mạch trực ca được thông báo ngay lập tức qua @Mention để tư vấn nhanh chóng.

Bắt đầu cuộc họp chỉ với một cú nhấp chuột với SyncUps

Bạn muốn nâng cao giao tiếp y tế bằng cách cho phép hợp tác trực tiếp, thời gian thực giữa các chuyên gia y tế - bất kể họ ở đâu?

Hợp tác trực tiếp với đồng nghiệp chỉ trong vài giây bằng ClickUp SyncUps

Dưới đây là cách ClickUp SyncUps hỗ trợ các đội ngũ y tế:

Hợp tác tức thì: Các nhóm y tế có thể bắt đầu hoặc tham gia SyncUps trực tiếp từ bất kỳ kênh nào hoặc tin nhắn trực tiếp, cho phép bác sĩ, y tá và chuyên gia thảo luận về trường hợp bệnh nhân, kế hoạch điều trị hoặc cập nhật khẩn cấp mà không cần chuyển đổi giữa các ứng dụng.

Chia sẻ màn hình và kết nối công việc: Trong quá trình SyncUp, các thành viên có thể chia sẻ màn hình để xem xét kết quả xét nghiệm, hình ảnh y tế hoặc hồ sơ bệnh án cùng nhau. Bạn cũng có thể kết nối các công việc cụ thể với một phiên SyncUp trực tiếp, đảm bảo mọi người đều thống nhất về các bước tiếp theo và trách nhiệm của mình.

Tính năng truy cập trên thiết bị di động: SyncUps hoạt động mượt mà trên các thiết bị di động, giúp các chuyên gia y tế có thể tham gia các cuộc thảo luận quan trọng từ bất kỳ đâu trong bệnh viện hoặc phòng khám—thậm chí khi đang đi thăm bệnh.

Giao tiếp theo chuỗi: SyncUps bao gồm tính năng trò chuyện theo chuỗi, giúp dễ dàng ghi chép các quyết định quan trọng, chia sẻ tài nguyên và theo dõi các mục cần thực hiện sau cuộc gọi.

Giao tiếp không đồng bộ với Clips

Nếu giao tiếp thời gian thực gặp khó khăn, bạn có thể ghi lại và chia sẻ các bản cập nhật video, giải thích và cập nhật một cách không đồng bộ với ClickUp Clips.

Điều này có nghĩa là bác sĩ, y tá và nhân viên hành chính có thể giải thích các công việc phức tạp, cung cấp phản hồi hoặc cập nhật thông tin cho bệnh nhân theo lịch trình của riêng họ. Điều này hoàn hảo cho công việc ca kíp, hợp tác giữa các nhóm hoặc khi không thể tổ chức cuộc họp ngay lập tức.

Chèn ClickUp Clips vào các công việc, tài liệu và trò chuyện để hợp tác mượt mà hơn.

Dưới đây là cách Clips và SyncUp kết hợp để làm cho giao tiếp y tế bảo mật và mạnh mẽ hơn:

Quyền truy cập được bảo vệ: Mỗi Clip được lưu trữ trong Không gian Làm việc bảo mật của ClickUp, với quyền truy cập chi tiết và nhật ký kiểm tra. Chỉ người dùng được ủy quyền mới có thể xem hoặc chia sẻ bản ghi, đảm bảo dữ liệu bệnh nhân và giao tiếp nội bộ được bảo mật.

Khả năng kiểm toán: Các đoạn chat được ghi lại tự động kèm theo dấu thời gian và thông tin người dùng, hỗ trợ các yêu cầu của HIPAA về theo dõi truy cập và kiểm soát kiểm toán.

Giao tiếp thống nhất: Clips tích hợp mượt mà với các tính năng trò chuyện, tài liệu và quản lý công việc của ClickUp. Điều này có nghĩa là tất cả giao tiếp của bạn—dù là văn bản, video hay giọng nói—đều được tập trung, có thể tìm kiếm và được bảo vệ dưới cùng một mái che tuân thủ HIPAA.

Tạo, chia sẻ và chỉnh sửa thông tin y tế trong Docs

Để mở rộng sự đồng bộ đó vào việc quản lý tài liệu, ClickUp Docs cung cấp cho các nhóm một không gian bảo mật và linh hoạt để tạo, chia sẻ và cập nhật mọi thứ từ quy trình làm việc tiêu chuẩn (SOPs), quy trình điều trị đến ghi chú cuộc họp và quy trình tiếp nhận bệnh nhân.

Tạo và chia sẻ tài liệu đa năng như Quy trình làm việc tiêu chuẩn (SOP) và Sổ tay hướng dẫn với ClickUp Docs.

Phần mềm hợp tác tài liệu được bảo mật này tích hợp trực tiếp vào không gian làm việc của bạn và liên kết với các dự án, công việc hoặc thư mục, giúp chúng không bị cô lập trong một hệ thống riêng lẻ hoặc bị chôn vùi trong chuỗi email.

Bạn có thể giao công việc trực tiếp trong tài liệu, đề cập đến đồng nghiệp và kiểm soát quyền truy cập đến từng người xem hoặc trình chỉnh sửa. Bạn cũng có thể nhúng các tham chiếu từ PubMed hoặc Scopus để hợp tác trong việc xuất bản hoặc dữ liệu thí nghiệm.

Chia sẻ tài liệu và quản lý vai trò của người cộng tác với ClickUp quyền truy cập

Mỗi tài liệu có thể được chia sẻ nội bộ hoặc ngoại bộ, với các tùy chọn mời cộng tác viên tham gia với vai trò người xem, người bình luận hoặc trình chỉnh sửa đầy đủ. Lịch sử phiên bản được lưu trữ tự động nên mọi thay đổi đều có thể theo dõi, và bạn có thể quay lại phiên bản trước đó nếu cần thiết.

Nhận xét công việc mở rộng sự hợp tác này hơn nữa. Thay vì chia sẻ phản hồi qua các ứng dụng trò chuyện khác nhau, nó được hiển thị chính xác nơi công việc đang diễn ra. Một nhà cung cấp dịch vụ y tế có thể để lại thông tin bối cảnh trên một công việc phối hợp chăm sóc, hoặc một cán bộ tuân thủ có thể đánh dấu một vấn đề cần theo dõi. Bạn cũng có thể gắn thẻ đồng nghiệp, nhúng tệp hoặc chuyển đổi một nhận xét thành công việc mới nếu nó trở thành một vấn đề cần hành động.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Tối ưu hóa quy trình tiếp nhận bệnh nhân và yêu cầu cập nhật bằng cách tạo biểu mẫu tùy chỉnh trong ClickUp. Bạn cũng có thể tích hợp với Cognito Forms để tự động chuyển đổi các biểu mẫu đã gửi thành các công việc có thể thực hiện, giảm thiểu mục nhập thủ công và tăng tốc quy trình làm việc lâm sàng của bạn.

Giữ mọi chi tiết kết nối trong không gian làm việc y tế của bạn.

Khi ngữ cảnh bắt đầu trải rộng qua nhiều chủ đề thảo luận, ClickUp Brain sẽ tổng hợp lại. Với một lệnh đơn giản, giải pháp AI y tế mạnh mẽ này có thể tóm tắt các chỉnh sửa tài liệu dài hoặc lịch sử cuộc hội thoại, trích xuất các mục cần thực hiện từ bình luận, hoặc hỗ trợ soạn thảo phản hồi trong một công việc ClickUp.

Tạo tóm tắt ngay lập tức và bảo mật với ClickUp Brain

Nó được đào tạo trên không gian làm việc của bạn, vì vậy nó hiểu cách nhóm của bạn giao tiếp và làm việc. Đối với các nhóm xử lý các công việc nhạy cảm và có khối lượng lớn, sự hỗ trợ của AI cho các công việc này giúp tiết kiệm thời gian đồng thời tập trung vào bức tranh lớn hơn.

Ví dụ, nhóm kiểm soát nhiễm trùng của bệnh viện có thể sử dụng ClickUp Brain để xử lý báo cáo sự cố hàng ngày và trích xuất các xu hướng chính (như các nguồn lây nhiễm lặp lại).

📌 Thử các gợi ý sau: Cung cấp tài liệu tham khảo nhanh về hướng dẫn của CDC về tuân thủ vệ sinh tay và liên kết với tài liệu kiểm soát nhiễm trùng của chúng tôi.

Tóm tắt ghi chú của cuộc họp của nhóm đa chuyên ngành hôm nay và danh sách công việc cần thực hiện cho các nhóm tim mạch, điều dưỡng và dược phẩm riêng biệt.

Tạo danh sách kiểm tra theo dõi cho bệnh nhân sau phẫu thuật dựa trên quy trình xuất viện này và phân công công việc cho đơn vị hồi phục.

Nêu bật các vấn đề lặp lại từ báo cáo sự cố kiểm soát nhiễm trùng trong tuần này và đề xuất ba hành động ưu tiên cho cuộc họp đánh giá tiếp theo.

Các tính năng nổi bật của ClickUp

Tự động hóa công việc: Tự động hóa các công việc chăm sóc lặp lại và quy trình đặt lịch hẹn với Tự động hóa các công việc chăm sóc lặp lại và quy trình đặt lịch hẹn với ClickUp Automations bằng cách sử dụng các điều kiện và kích hoạt đã được thiết lập sẵn.

Hình ảnh hóa dữ liệu: Theo dõi khối lượng công việc của nhóm và hoạt động chăm sóc bệnh nhân trên Theo dõi khối lượng công việc của nhóm và hoạt động chăm sóc bệnh nhân trên bảng điều khiển ClickUp với các biểu đồ tùy chỉnh, theo dõi thời gian và các tiện ích lập kế hoạch sức chứa.

Quản lý chăm sóc tập trung: Tổ chức lịch hẹn và theo dõi trong thời gian thực bằng Tổ chức lịch hẹn và theo dõi trong thời gian thực bằng ClickUp Calendar

Nhúng dữ liệu bảo mật: Thêm dữ liệu Hồ sơ Y tế Điện tử (EHR), biểu mẫu bảo hiểm hoặc kết quả xét nghiệm trực tiếp vào ClickUp Tài liệu để thực hiện các hành động của nhóm nhanh chóng hơn.

Tích hợp liền mạch và tuân thủ: Kết nối bảo mật với hơn 1.000 công cụ như Zoom, Google Workspace và Slack để tạo ra một hệ sinh thái y tế liên kết thông qua Kết nối bảo mật với hơn 1.000 công cụ như Zoom, Google Workspace và Slack để tạo ra một hệ sinh thái y tế liên kết thông qua tích hợp ClickUp

Giới hạn của ClickUp

Bộ tính năng phong phú có thể khiến các phòng khám nhỏ cảm thấy choáng ngợp trong quá trình triển khai.

Giá cả của ClickUp

Đánh giá và nhận xét về ClickUp

G2: 4.7/5 (hơn 10.000 đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (hơn 4.000 đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về ClickUp?

Dưới đây là đánh giá từ G2:

Điều tôi thích nhất ở ClickUp là cách mọi thứ hoạt động mượt mà và đồng bộ. Sự kết hợp giữa Chat, Bảng trắng và Spaces cho phép chúng tôi brainstorm, phân công và theo dõi công việc tất cả trong một nơi. Nó linh hoạt, trực quan và có thể tùy chỉnh cao, hoàn hảo cho việc quản lý nhiều nhóm và dự án xuyên suốt các bộ phận. Tính năng Wiki cũng giúp chúng tôi thay thế các tài liệu SOP và hướng dẫn onboarding phân tán bằng một nguồn thông tin duy nhất.

Điều tôi thích nhất ở ClickUp là cách mọi thứ hoạt động mượt mà và đồng bộ. Sự kết hợp giữa Chat, Bảng trắng và Spaces cho phép chúng tôi brainstorm, phân công và theo dõi công việc tất cả trong một nơi. Nó linh hoạt, trực quan và có thể tùy chỉnh cao, hoàn hảo cho việc quản lý nhiều nhóm và dự án xuyên suốt các bộ phận. Tính năng Wiki cũng giúp chúng tôi thay thế các tài liệu SOP và hướng dẫn onboarding phân tán bằng một nguồn thông tin duy nhất.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Brain MAX cách mạng hóa giao tiếp y tế và chăm sóc sức khỏe bằng cách tập trung tất cả thông tin quan trọng và quy trình làm việc của bạn vào một không gian làm việc bảo mật, được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI). Dưới đây là cách thực hiện: Thử ClickUp Brain MAX để nghiên cứu sâu hơn và hiểu rõ bối cảnh. Tìm kiếm ngay lập tức trong ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint và TẤT CẢ các ứng dụng kết nối của bạn, cùng với web, để tìm kiếm hồ sơ bệnh nhân, tài liệu nghiên cứu hoặc hồ sơ tuân thủ.

Đối với các bác sĩ và nhân viên y tế di động, Talk to Text cho phép bạn đặt câu hỏi, ghi chú bệnh nhân hoặc ra lệnh cho công việc bằng giọng nói — rảnh tay, mọi lúc mọi nơi.

Thay vì phụ thuộc vào một loạt các công cụ AI rời rạc như ChatGPT, Claude và Gemini, Brain MAX cung cấp một giải pháp duy nhất, có ngữ cảnh và sẵn sàng cho doanh nghiệp, hiểu rõ môi trường y tế của bạn. Thử ClickUp Brain MAX — ứng dụng AI siêu việt thực sự hiểu rõ quy trình làm việc y tế của bạn. Hãy từ bỏ sự phức tạp của các công cụ AI và trải nghiệm giao tiếp y tế liền mạch, bảo mật và thông minh.

2. TigerConnect (Tốt nhất cho giao tiếp lâm sàng thời gian thực)

via TigerConnect

TigerConnect là nền tảng nhắn tin tuân thủ HIPAA, được thiết kế riêng cho các nhà cung cấp dịch vụ y tế, cung cấp quyền truy cập dựa trên vai trò cho bác sĩ, y tá và nhân viên hành chính. Nền tảng này có giao diện thích ứng, tự động điều chỉnh thông báo và bố cục dựa trên vai trò của người dùng, đảm bảo các cảnh báo được gửi đến đúng đối tượng liên quan.

Nó cũng cung cấp tính năng "nâng cấp im lặng" tự động thông báo cho quản lý nếu phản hồi chậm trễ. Công cụ này cho phép người dùng bắt đầu trò chuyện hoặc cuộc gọi trực tiếp từ hồ sơ bệnh nhân và hỗ trợ các quy trình làm việc tùy chỉnh, chẳng hạn như danh sách kiểm tra trước phẫu thuật, được thiết kế riêng cho các nhu cầu chăm sóc cụ thể.

Các tính năng nổi bật của TigerConnect

Bảng điều khiển quản trị viên tập trung với quản lý người dùng (nhập CSV, LDAP/AD), đồng bộ lịch trình vai trò và thu hồi quyền truy cập thiết bị ngay lập tức.

Tích hợp với hệ thống EHR và công cụ gọi y tá để truy cập dữ liệu bệnh nhân theo thời gian thực trong quá trình tư vấn.

Giao tiếp theo vai trò (ví dụ: 'bác sĩ tim mạch trực ca') thay vì tìm kiếm tên.

Giới hạn của TigerConnect

Một số người dùng đề cập đến việc hệ thống có cảm giác lỗi thời và yêu cầu phải đóng một cửa sổ để truy cập vào cửa sổ khác, điều này làm chậm quy trình làm việc.

Giá cả của TigerConnect

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về TigerConnect

G2: 4.5/5 (190+ đánh giá)

Capterra: 4.7/5 (40+ đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về TigerConnect?

Một người đánh giá trên G2 cho biết,

TigerConnect vô cùng hữu ích trong việc phân phối các thông báo cảnh báo toàn công ty (thời tiết, giao thông, tình huống khẩn cấp), đồng thời là công cụ tuyệt vời cho giao tiếp nội bộ với nhân viên, cho phép chia sẻ báo cáo bệnh nhân, thông tin giới thiệu và thông tin HIPAA mà không lo vi phạm HIPAA.

TigerConnect vô cùng hữu ích trong việc phân phối các thông báo cảnh báo toàn công ty (thời tiết, giao thông, tình huống khẩn cấp), đồng thời là công cụ tuyệt vời cho giao tiếp nội bộ với nhân viên, cho phép chia sẻ báo cáo bệnh nhân, thông tin giới thiệu và thông tin HIPAA mà không lo vi phạm HIPAA.

👀 Bạn có biết? Danh mục vi phạm HIPAA do vô ý vẫn có thể dẫn đến kết quả là mức phạt từ $100 đến $50,000 cho mỗi vi phạm, với mức tối đa hàng năm là $25,000 cho các vi phạm lặp lại.

3. OhMD (Phù hợp nhất cho giao tiếp với bệnh nhân qua văn bản và nhắc nhở lịch hẹn)

qua OhMD

OhMD được thành lập vào năm 2016 bởi một nhóm các nhà đổi mới trong lĩnh vực y tế với mục tiêu thu hẹp khoảng cách giao tiếp giữa bác sĩ và bệnh nhân. Họ đã phát triển một nền tảng cho phép các nhà cung cấp dịch vụ y tế sử dụng số điện thoại hiện có của mình để nhắn tin bảo mật. Điều này loại bỏ nhu cầu sử dụng các ứng dụng bổ sung.

Công cụ này tích hợp với hơn 85 hệ thống EHR, giúp đưa thông tin bệnh nhân vào cuộc hội thoại một cách dễ dàng. Nó cũng cho phép các cơ sở y tế chia sẻ liên kết bảo mật chỉ với một lần nhấp cho các cuộc thăm khám video, tích hợp mượt mà vào chủ đề tin nhắn.

Đối với các nhóm chăm sóc sức khỏe, OhMD cung cấp hỗ trợ đa người dùng, đăng nhập một lần, kiểm tra người dùng và các tùy chọn trò chuyện nhóm để duy trì sự phối hợp. Thiết lập này giúp các phòng khám nhỏ quản lý chăm sóc bệnh nhân hiệu quả hơn.

Các tính năng nổi bật của OhMD

Sử dụng Autopilot để lên lịch các cuộc hẹn theo dõi, giúp bệnh nhân nắm rõ các bước tiếp theo sau khi thăm khám.

Sử dụng Trò chuyện Trực tiếp để tạo ra một không gian thân thiện cho bệnh nhân mới liên hệ qua trang web của bạn.

Sử dụng biểu mẫu điện tử để thu thập thông tin y tế được bảo vệ trước các cuộc hẹn thông qua trao đổi văn bản đơn giản.

Giới hạn của OhMD

Một số người dùng báo cáo rằng tin nhắn của bệnh nhân thỉnh thoảng biến mất, dẫn đến việc phải tìm kiếm thủ công để xác định địa điểm của chúng.

Giá cả của OhMD

Reach : Bắt đầu từ $300/tháng

Phát triển: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về OhMD

G2: 4.8/5 (150+ đánh giá)

Capterra: Không đủ đánh giá

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về OhMD?

Một người đánh giá trên G2 cho biết,

Tôi thích sự dễ sử dụng và dịch vụ hỗ trợ khách hàng. Họ cũng phản hồi kịp thời khi tôi gặp vấn đề. Tổng thể, tôi rất thích hệ thống và các thông báo nhanh chóng mà tôi nhận được qua email khi có văn bản mới.

Tôi thích sự dễ sử dụng và dịch vụ hỗ trợ khách hàng. Họ cũng phản hồi kịp thời khi tôi gặp vấn đề. Tổng thể, tôi rất thích hệ thống và các thông báo nhanh chóng mà tôi nhận được qua email khi có văn bản mới.

4. Updox (Phù hợp nhất cho các địa điểm y tế có nhiều địa điểm với hệ thống trao đổi tài liệu và giao tiếp tập trung)

qua Updox

Updox tích hợp email, fax và cuộc gọi video vào một hộp thư đến thống nhất, tập trung hóa giao tiếp cho các nhà cung cấp dịch vụ y tế. Tính năng Direct Secure Messaging (DSM) cho phép các chuyên gia y tế chia sẻ hồ sơ bệnh nhân một cách an toàn với đồng nghiệp thông qua một mạng lưới đáng tin cậy.

Được thiết kế dành cho các nhà cung cấp dịch vụ y tế ngoài bệnh viện, như bác sĩ và dược sĩ, Updox còn cung cấp một bảng điều khiển cho phép các nhóm theo dõi trạng thái tin nhắn và phản hồi của bệnh nhân theo thời gian thực. Ngoài ra, nó tích hợp xử lý thanh toán vào các trò chuyện, cho phép nhân viên thu phí mà không cần chuyển sang màn hình khác.

Bệnh nhân nhận được thông báo nhắc nhở lịch hẹn trực tiếp trong hộp thư đến của họ, trong khi các trường hợp khẩn cấp được xử lý ngay lập tức chỉ với một lần chạm từ bất kỳ thành viên nào trong nhóm. Điều này đảm bảo một môi trường tuân thủ rộng hơn cho cả nhóm và các bộ phận.

Các tính năng nổi bật của Updox

Tổ chức các cuộc gọi telehealth nhóm với tối đa 19 người tham gia, bao gồm phòng chờ ảo, chia sẻ màn hình và ghi chú trong cuộc gọi.

Chỉnh sửa, ký tên, che giấu và đánh dấu tài liệu trực tiếp trong hộp thư đến mà không cần xuất sang công cụ khác.

Tự động chuyển fax theo quy tắc và duy trì nhật ký kiểm tra tuân thủ HIPAA cho mọi tài liệu.

Giới hạn của Updox

Một số người dùng báo cáo rằng hợp đồng được gia hạn tự động mà không có tùy chọn hủy bỏ hoặc mua lại, dẫn đến các khoản phí không mong muốn.

Giá cả của Updox

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Updox

G2: 4.4/5 (hơn 100 đánh giá)

Capterra: 4. 1/5 (100+ đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về Updox?

Một người đánh giá trên G2 cho biết,

Giao diện và tích hợp của Updox với hệ thống EHR (Practice Fusion) của chúng tôi rất dễ sử dụng và trực quan. Với tư cách là một phòng khám y tế, chúng tôi nhận được quá nhiều fax trùng lặp, lãng phí rất nhiều giấy, và quan trọng nhất là lãng phí rất nhiều thời gian để nhận fax, quét chúng, rồi chuyển vào hồ sơ bệnh nhân. Với Updox, chỉ cần một cú nhấp chuột, fax sẽ được chuyển vào hồ sơ bệnh nhân. Điều này giúp cuộc sống của mọi người trở nên dễ dàng hơn rất nhiều và chúng tôi tiết kiệm được rất nhiều tiền cho giấy.

Giao diện và tích hợp của Updox với hệ thống EHR (Practice Fusion) của chúng tôi rất dễ sử dụng và trực quan. Với tư cách là một phòng khám y tế, chúng tôi nhận được quá nhiều fax trùng lặp, lãng phí rất nhiều giấy, và quan trọng nhất là lãng phí rất nhiều thời gian để nhận fax, quét chúng, rồi chuyển vào hồ sơ bệnh nhân. Với Updox, chỉ cần một cú nhấp chuột, fax sẽ được chuyển vào hồ sơ bệnh nhân. Điều này giúp cuộc sống của mọi người trở nên dễ dàng hơn rất nhiều và chúng tôi tiết kiệm được rất nhiều tiền cho giấy.

🧠 Thông tin thú vị: Theo Diễn đàn Kinh tế Thế giới, mỗi bệnh viện trung bình tạo ra khoảng 50 petabyte dữ liệu mỗi năm. Con số này gấp hơn hai lần lượng dữ liệu được lưu trữ trong Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ!

5. Paubox (Tốt nhất cho tiếp thị email tuân thủ HIPAA và tiếp cận bệnh nhân)

Qua Paubox

Thay vì phụ thuộc vào các cổng thông tin, mật khẩu hoặc các bước nhấp chuột thêm, Paubox mã hóa mọi email gửi đi một cách tự động, cho phép người nhận đọc tin nhắn trực tiếp trong hộp thư đến của họ, dù họ sử dụng Gmail, Outlook hay ứng dụng di động.

Nó tích hợp với nhà cung cấp email hiện tại của bạn và tự động đảm bảo tuân thủ HIPAA mà không yêu cầu thay đổi quy trình làm việc. Quản trị viên có thể xem xét phân tích, quản lý các mối đe dọa bị cách ly và áp dụng chính sách thông qua bảng điều khiển bảo mật.

Trong khi đó, tính năng bảo vệ khỏi các mối đe dọa từ bên ngoài tích hợp sẵn chặn các cuộc tấn công lừa đảo, giả mạo và phần mềm độc hại bằng các bộ lọc như ExecProtect và DomainAge.

Các tính năng nổi bật của Paubox

Tích hợp hàm email mã hóa trực tiếp vào ứng dụng bằng API Email RESTful với bảo mật được chứng nhận HITRUST.

Sử dụng Email DLP để quét các tin nhắn đi và bảo vệ nội dung nhạy cảm trước khi chúng được gửi đi.

Phát hiện và chặn các email đến hoặc đi chứa thông tin y tế nhạy cảm (PHI) hoặc dữ liệu được quy định khác (SSNs, thẻ tín dụng).

Giới hạn của Paubox

Một số người dùng ghi chú rằng Paubox Forms khó sử dụng và thiếu các tùy chọn tùy chỉnh.

Giá cả của Paubox

Tiêu chuẩn : $38/tháng

Plus : $77/tháng

Premium: $90/tháng

Đánh giá và nhận xét về Paubox

G2: 4.9/5 (hơn 400 đánh giá)

Capterra: 5/5 (20+ đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về Paubox?

Một người đánh giá trên G2 cho biết,

Tôi đánh giá cao cách Paubox đảm bảo giao tiếp email an toàn và tuân thủ HIPAA, giúp dễ dàng gửi thông tin nhạy cảm mà vẫn duy trì tính bảo mật. Giao diện thân thiện với người dùng cũng giúp tối ưu hóa quy trình quản lý dữ liệu bệnh nhân, nâng cao hiệu quả và quy trình làm việc tổng thể.

Tôi đánh giá cao cách Paubox đảm bảo giao tiếp email an toàn và tuân thủ HIPAA, giúp dễ dàng gửi thông tin nhạy cảm mà vẫn duy trì tính bảo mật. Giao diện thân thiện với người dùng cũng giúp tối ưu hóa quy trình quản lý dữ liệu bệnh nhân, nâng cao hiệu quả và quy trình làm việc tổng thể.

📮ClickUp Insight: Gần 20% số người tham gia khảo sát của chúng tôi gửi hơn 50 tin nhắn tức thì mỗi ngày. Lượng tin nhắn lớn này có thể cho thấy một nhóm luôn sôi nổi với các trao đổi nhanh chóng—tốt cho tốc độ nhưng cũng dễ dẫn đến quá tải thông tin. Với các công cụ hợp tác tích hợp của ClickUp, như ClickUp Chat và ClickUp Assigned Comments, các cuộc hội thoại của bạn luôn được liên kết với các công việc liên quan, tăng cường khả năng hiển thị và giảm thiểu nhu cầu theo dõi không cần thiết.

6. Luma Health (Tốt nhất cho tương tác tự động hóa với bệnh nhân và phân tích dựa trên trí tuệ nhân tạo)

Qua Luma Health

Luma Health là nền tảng thành công cho bệnh nhân dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI), được thiết kế để tối ưu hóa hành trình chăm sóc sức khỏe từ đầu đến cuối. Trước khi đến khám, bệnh nhân nhận được biểu mẫu đăng ký trên điện thoại di động, tải lên ID và thông tin bảo hiểm, cũng như hoàn thành các giấy tờ đồng ý, tất cả đều được ghi lại và đồng bộ hóa tự động với hệ thống hồ sơ y tế điện tử (EHR).

Với tích hợp sâu với các hệ thống EHR như Epic, eClinicalWorks, Athenahealth và các hệ thống khác, nó cung cấp các quy trình làm việc tự động hóa đồng bộ hóa dữ liệu giữa các nền tảng. Nó cũng tự động hóa việc liên hệ thông qua tin nhắn SMS đa ngôn ngữ, cuộc gọi thoại, email và trò chuyện bảo mật. Nhờ đó, nó có thể xử lý xác nhận, hủy bỏ, đặt lịch lại, chuyển viện và nhắc nhở (sử dụng NLP để hiểu các phản hồi tự nhiên và biểu tượng cảm xúc). Phân tích dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI) đang theo dõi các chỉ số như giảm tỷ lệ vắng mặt, tỷ lệ chuyển đổi giới thiệu, hoàn thành đăng ký, tăng trưởng doanh thu và sự hài lòng của bệnh nhân, từ đó góp phần vào việc lập lịch thông minh hơn.

Các tính năng nổi bật của Luma Health

Tự động thông báo cho bệnh nhân khi các khung giờ hẹn ưa thích trống do hủy hẹn, phù hợp theo loại, nhà cung cấp và địa điểm.

Sử dụng Spark AI + Navigator Concierge để xử lý cuộc gọi và văn bản của bệnh nhân với khả năng hiểu ngôn ngữ tự nhiên.

Chuyển đổi fax đến bằng AI để phân loại, trích xuất dữ liệu và định tuyến chúng ngay lập tức mà không cần phân loại thủ công.

Giới hạn của Luma Health

Một số người dùng gặp phải tình trạng phải làm mới thường xuyên để xem tin nhắn mới và báo cáo rằng các liên kết đã gửi không bao giờ đến được người nhận.

Giá cả của Luma Health

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Luma Health:

G2: 4.8/5 (80+ đánh giá)

Capterra: 4.7/5 (80+ đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về Luma Health?

Một người đánh giá trên G2 cho biết,

Tôi thực sự yêu thích sự tiện lợi và nhanh chóng khi gửi tin nhắn bảo mật cho bệnh nhân với thông tin chuyển viện/lịch hẹn. Bạn có thể bao gồm mọi chi tiết cho họ mà không cần phải gọi điện thoại nhiều lần. Và tôi có thể chuyển sang công việc tiếp theo, nhưng vẫn có thể tiến hành một cuộc hội thoại với bệnh nhân nếu cần thiết.

Tôi thực sự yêu thích sự tiện lợi và nhanh chóng khi gửi tin nhắn bảo mật cho bệnh nhân với thông tin chuyển viện/lịch hẹn. Bạn có thể bao gồm mọi chi tiết cho họ mà không cần phải gọi điện thoại nhiều lần. Và tôi có thể chuyển sang công việc tiếp theo, nhưng vẫn có thể tham gia vào một cuộc hội thoại với bệnh nhân nếu cần thiết.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Đào tạo nhân viên sử dụng chữ cái đầu tiên của tên bệnh nhân và 4 chữ số cuối của số hồ sơ y tế thay vì tên đầy đủ trong trò chuyện. Điều này vẫn giúp nhóm của bạn nhận diện được nhưng thêm một lớp bảo vệ nếu ảnh chụp màn hình bị chia sẻ vô tình.

7. SimplePractice (Phù hợp nhất cho các nhà cung cấp dịch vụ y tế cá nhân và các phòng khám nhỏ cần tích hợp dịch vụ y tế từ xa và thanh toán)

Qua SimplePractice

SimplePractice là hệ thống quản lý hồ sơ y tế điện tử (EHR) và quản lý phòng khám tuân thủ HIPAA. Nó được thiết kế cho phạm vi rộng của các nhà cung cấp dịch vụ y tế, bao gồm nhà trị liệu, chuyên gia ngôn ngữ và lời nói, nhà trị liệu nghề nghiệp và bác sĩ tâm thần.

Tính năng nhắn tin bảo mật của nó được tích hợp chặt chẽ vào cổng thông tin khách hàng, giúp các nhà trị liệu duy trì liên lạc giữa các phiên trị liệu mà không làm ảnh hưởng đến bảo mật. Điểm nổi bật của nó là cách nhắn tin được tích hợp mượt mà với các công cụ lâm sàng khác, như các phiên video, ghi chú tiến độ và lịch hẹn.

Đối với các cơ sở y tế cung cấp dịch vụ Telehealth, SimplePractice hỗ trợ trò chuyện bảo mật trong phiên khám trực tuyến qua video. Điều này đặc biệt hữu ích để chia sẻ liên kết, tài liệu văn bản hoặc kiểm tra tình trạng khi âm thanh bị gián đoạn. Bạn cũng có thể cài đặt thông báo sẵn sàng, gửi cập nhật cho các khách hàng cụ thể và đảm bảo tất cả giao tiếp đều được mã hóa và lưu trữ.

Các tính năng nổi bật của SimplePractice

Truy cập Wiley Treatment Planner để tạo kế hoạch chăm sóc chi tiết với các tùy chọn đã được cài đặt sẵn, phù hợp với các chẩn đoán cụ thể.

Sử dụng các mẫu ghi chú tùy chỉnh, kế hoạch điều trị và đánh giá có sẵn dữ liệu khách hàng để tối ưu hóa việc ghi chép y tế.

Truy cập các bảng điều khiển Báo cáo và Phân tích về tỷ lệ tham dự, xu hướng thu nhập, nguồn giới thiệu và khối lượng công việc của nhà cung cấp dịch vụ để có những thông tin sâu sắc hơn về hoạt động thực hành.

Giới hạn của SimplePractice

Một số người dùng đã lưu ý về sự thiếu hụt tính năng tự động lưu, yêu cầu phải lưu thủ công thường xuyên để tránh mất tiến độ trên các ghi chú.

Giá cả của SimplePractice

Gói cơ bản : $49/tháng

Cần thiết : $79/tháng

Plus: $99/tháng

Đánh giá và nhận xét về SimplePractice

G2: 4. 1/5 (100+ đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (2.800+ đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về SimplePractice?

Một người đánh giá trên G2 cho biết,

Các tùy chọn định dạng cho ghi chú như ‘Wiley’ giúp việc tạo/lập kế hoạch điều trị trở nên dễ dàng hơn nhiều so với trước đây. Tôi thích bố cục của SimplePractice; nó rất dễ sử dụng. Khách hàng có thể liên hệ với bạn qua tin nhắn, và bạn có thể thực hiện các phiên khám telehealth trực tuyến được HIPAA phê duyệt.

Các tùy chọn định dạng cho ghi chú như ‘Wiley’ giúp việc tạo/lập kế hoạch điều trị trở nên dễ dàng hơn nhiều so với trước đây. Tôi thích bố cục của SimplePractice; nó rất dễ sử dụng. Khách hàng có thể liên hệ với bạn qua tin nhắn, và bạn có thể thực hiện các phiên khám telehealth trực tuyến được HIPAA phê duyệt.

8. Klara (Phù hợp nhất cho giao tiếp bệnh nhân giữa các bộ phận một cách hiệu quả và định tuyến thông minh)

Qua Klara

Klara là một nền tảng tương tác bệnh nhân tuân thủ HIPAA khác, mang lại trải nghiệm mượt mà, tương tự như tin nhắn văn bản trên tất cả các kênh giao tiếp. Dù bệnh nhân nhắn tin qua SMS, trang web, trò chuyện trực tuyến hay cuộc gọi điện thoại, tất cả các cuộc trò chuyện đều được tập trung vào một chuỗi tin nhắn mã hóa duy nhất mà nhân viên có thể quản lý tập trung. Một trong những điểm nổi bật của Klara là lớp định tuyến thông minh và tự động hóa quy trình làm việc. Klara Assistant sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để hiểu nhu cầu của bệnh nhân - ngay cả từ các tin nhắn tự do - và tự động gắn thẻ, phân công hoặc định tuyến chúng đến thành viên của nhóm phù hợp (cho việc thanh toán, lịch hẹn, câu hỏi y tế, v.v.). Điều này giúp giảm thời gian phân loại và giảm ùn tắc tại quầy lễ tân.

Klara cũng xử lý các chế độ giao tiếp kết hợp một cách mượt mà. Nếu bệnh nhân gọi điện, họ có thể chọn chuyển cuộc gọi thành chuỗi tin nhắn bảo mật.

Các tính năng nổi bật của Klara

Kích hoạt dịch vụ y tế từ xa trong ứng dụng với phòng chờ ảo, cuộc thăm khám video và các chủ đề trò chuyện liên tục được lưu trữ tự động cùng với cuộc hội thoại.

Hỗ trợ hợp tác nội bộ với hộp thư đến chung, đề cập đến người khác, ghi chú nội bộ và chuyển giao tin nhắn giữa các nhóm lịch trình, lâm sàng và thanh toán.

Phát sóng các bản cập nhật hoặc thông báo chính sách một cách bảo mật đến các nhóm bệnh nhân bằng cách sử dụng tin nhắn mẫu trong Klara.

Giới hạn của Klara

Người dùng mong muốn có thể gửi biểu mẫu, đơn đặt hàng hoặc kết quả trực tiếp từ hồ sơ bệnh nhân sang Klara thay vì phải lưu trữ và tải lên riêng biệt.

Giá cả của Klara

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Klara

G2: 4.5/5 (hơn 100 đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (hơn 200 đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về Klara?

Một người đánh giá trên G2 cho biết,

Tôi rất thích việc có thể nhắn tin cho bệnh nhân, vì điều này có thể nhanh hơn so với gọi điện. Nó cũng cho phép chúng tôi trao đổi với nhân viên khác về một bệnh nhân cụ thể trong một chủ đề tin nhắn, giúp thông tin có thể được tra cứu. Tôi sử dụng nó hàng ngày trong công việc của mình và cũng sử dụng thường xuyên với tư cách là bệnh nhân. Việc bắt đầu sử dụng rất đơn giản và dễ dàng, cả đối với nhân viên y tế lẫn bệnh nhân.

Tôi rất thích việc có thể nhắn tin cho bệnh nhân, vì điều này có thể nhanh hơn so với gọi điện. Nó cũng cho phép chúng tôi trao đổi với nhân viên khác về một bệnh nhân cụ thể trong một chủ đề tin nhắn, giúp thông tin có thể được tra cứu. Tôi sử dụng nó hàng ngày trong công việc của mình và cũng sử dụng thường xuyên với tư cách là bệnh nhân. Việc bắt đầu sử dụng rất đơn giản và dễ dàng, cả đối với nhân viên y tế lẫn bệnh nhân.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Cấu hình trò chuyện của bạn để tự động thay thế các mẫu thông tin y tế cá nhân (PHI) phổ biến bằng dấu sao sau 24 giờ. Số điện thoại được thay thế bằng “–-1234″ và ngày tháng bằng “//2024″, đồng thời duy trì tính dễ đọc của nội dung cuộc hội thoại.

9. Spruce Health (Phù hợp nhất cho VoIP, nhắn tin và cấu hình hộp thư đến tùy chỉnh)

Qua Spruce Heath

Spruce Health, một nền tảng hợp tác bảo mật khác, có tính năng xác thực hai yếu tố, kiểm toán SOC 2, chứng nhận HITRUST và ghi nhật ký kiểm toán tự động cho mọi hành động đọc, ghi và chế độ xem.

Với các công cụ này, bạn có thể gửi tin nhắn SMS hai chiều bảo mật, quản lý eFax, xử lý cuộc gọi telehealth hoặc số hóa hệ thống điện thoại với các tính năng như cây điện thoại, nhiều đường dây, chuyển đổi tin nhắn thoại thành văn bản và định tuyến cuộc gọi. Các công cụ này cũng được trang bị tính năng tự động hóa, cho phép bạn lên lịch tin nhắn, kích hoạt phản hồi tự động hoặc tự động hóa quy trình làm việc ngoài giờ làm việc một cách dễ dàng. Ngoài ra, bạn có thể sử dụng cấu hình hộp thư đến tùy chỉnh, áp dụng thẻ cho bảng điều khiển liên hệ hoặc phân công tin nhắn cho thành viên hoặc nhóm phù hợp. Ghi chú nội bộ, tin nhắn nhóm và @-paging đảm bảo các cuộc hội thoại được phối hợp và đang theo dõi, mà không vi phạm bảo mật của bệnh nhân.

Các tính năng nổi bật của Spruce Heath

Sử dụng API fax của Spruce để gửi fax tuân thủ HIPAA với logic thử lại, tùy chọn trang bìa và nhật ký giao hàng.

Hợp nhất các liên hệ trùng lặp và gán số điện thoại chia sẻ cho các gia đình để duy trì hồ sơ bệnh nhân sạch sẽ và chính xác.

Gửi tin nhắn bảo mật giữa các phòng khám được tích hợp Spruce để phối hợp chuyển viện và chia sẻ chăm sóc bệnh nhân.

Giới hạn của Spruce Heath

Không có chú thích phụ dưới tên bệnh nhân hiển thị trong các tương tác để xác định các chi tiết như cha mẹ, người giám hộ hoặc biệt danh.

Giá cả của Spruce Heath

Dùng thử miễn phí: 14 ngày

Basic : $24/người dùng/tháng

Communicator: $49/người dùng/tháng

Đánh giá và nhận xét về Spruce Heath

G2: 4.7/5 (hơn 300 đánh giá)

Capterra: 4.4/5 (30+ đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về Spruce Heath?

Một người đánh giá trên G2 cho biết,

Sự dễ sử dụng của Spruce, không chỉ đối với bản thân tôi và các nhà cung cấp dịch vụ y tế khác mà đặc biệt là ngay cả với những bệnh nhân ít am hiểu công nghệ nhất của tôi, là điều tôi yêu thích nhất. Việc có tất cả các cuộc trò chuyện của tôi ở một nơi giúp tôi tổ chức tốt hơn. Tôi rất thích tính năng thẻ để phân công cho các nhà cung cấp dịch vụ y tế khác.

Sự dễ sử dụng của Spruce, không chỉ đối với bản thân tôi và các nhà cung cấp dịch vụ y tế khác mà đặc biệt là ngay cả với những bệnh nhân ít am hiểu công nghệ nhất của tôi, là điều tôi yêu thích nhất. Việc có tất cả các cuộc trò chuyện của tôi ở một nơi giúp tôi tổ chức tốt hơn. Tôi rất thích tính năng gắn thẻ để phân công cho các nhà cung cấp dịch vụ y tế khác.

👀 Bạn có biết? Sự cố giao tiếp đã góp phần vào 7.149 vụ kiện liên quan đến sai sót y tế (chiếm 30% tổng số vụ kiện từ năm 2009 đến 2013), dẫn đến 1.744 ca tử vong và gây thiệt hại cho các bệnh viện lên đến $1,7 tỷ, theo báo cáo của CRICO Strategies.

10. Rocket. Trò chuyện (Phù hợp nhất cho các tổ chức có nhiều nhân viên IT cần kiểm soát dữ liệu hoàn toàn và giải pháp tự lưu trữ)

Qua Rocket.Chat để trò chuyện

Rocket. Chat là nền tảng trò chuyện mã nguồn mở, sẵn sàng tuân thủ HIPAA. Bạn có thể triển khai nó trên cơ sở hạ tầng tại chỗ, trong đám mây bảo mật hoặc thậm chí trong môi trường không kết nối mạng, giúp tổ chức của bạn có toàn quyền kiểm soát vị trí lưu trữ dữ liệu và quyền truy cập của người dùng.

Ngoài ra, các công cụ này còn cung cấp tin nhắn thời gian thực, kênh nhóm, thảo luận theo chủ đề, chức năng thoại và video. Tất cả đều có mã hóa đầu cuối, xác thực đa yếu tố và quyền truy cập dựa trên vai trò. Bạn thậm chí có thể tùy chỉnh hệ thống điện thoại hoặc quy trình làm việc của riêng mình thông qua các API mở để tin nhắn phù hợp tự nhiên với cách tổ chức của bạn hoạt động. Nó cho phép bạn thu thập tin nhắn của bệnh nhân từ các kênh khác nhau và kích hoạt các quy trình làm việc thông minh, chẳng hạn như định tuyến các câu hỏi, phát thông báo hoặc đưa dữ liệu vào các nền tảng chăm sóc sức khỏe và CRM.

Rocket. Trò chuyện - Tính năng nổi bật

Tích hợp trò chuyện trực tiếp vào ứng dụng của riêng bạn hoặc cổng thông tin bệnh nhân bằng SDK nhãn trắng, hỗ trợ iframe, API và công cụ tùy chỉnh.

Tạo ứng dụng tùy chỉnh và tự động hóa bằng bộ công cụ App Engine của Rocket. Chat và tùy chỉnh quy trình làm việc, logic tin nhắn hoặc tích hợp.

Sử dụng giao thức nguồn mở Matrix cho tin nhắn liên kết, cho phép trò chuyện bảo mật và tương thích giữa các máy chủ Rocket. Trò chuyện khác nhau giữa các phòng khám, phòng thí nghiệm hoặc công ty bảo hiểm.

Rocket. Giới hạn của Rocket Chat

Người dùng cho biết việc đính kèm tệp đính kèm không phải lúc nào cũng được hỗ trợ, và các sự cố máy chủ thỉnh thoảng có thể gây ra gián đoạn tạm thời và mất quyền truy cập vào cuộc trò chuyện.

Giá cả của Rocket. Trò chuyện

Miễn phí vĩnh viễn

Pro: $8/người dùng/tháng (thanh toán hàng năm)

Doanh nghiệp: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Rocket. Trò chuyện:

G2: 4.2/5 (hơn 300 đánh giá)

Capterra: 4.3/5 (150+ đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về Rocket. Trò chuyện?

Một người đánh giá trên Capterra cho biết,

Một trong những ưu điểm quan trọng nhất là bảo vệ dữ liệu, bạn có thể yên tâm rằng tất cả thông tin được chia sẻ qua tin nhắn đều được bảo mật. Ứng dụng có thể được tải xuống trên nhiều thiết bị: Android, iOS, Windows và Linux. Ứng dụng rất dễ sử dụng và có nhiều tính năng hữu ích để duy trì giao tiếp hiệu quả.

Một trong những ưu điểm quan trọng nhất là bảo vệ dữ liệu, bạn có thể yên tâm rằng tất cả thông tin được chia sẻ qua tin nhắn đều được bảo mật. Ứng dụng có thể được tải xuống trên nhiều thiết bị: Android, iOS, Windows và Linux. Ứng dụng rất dễ sử dụng và có nhiều tính năng hữu ích để duy trì giao tiếp hiệu quả.

Giao tiếp bảo mật từ đầu đến cuối với ClickUp

Có rất nhiều công cụ trò chuyện được thiết kế cho các cuộc hội thoại nhanh chóng. Nhưng khi thông tin bệnh nhân, tuân thủ quy định và phối hợp nội bộ đều được xem xét, danh sách này trở nên ngắn hơn rất nhiều.

Trong danh sách này, một số công cụ giúp đơn giản hóa việc tuân thủ quy định về nhắn tin cho bệnh nhân và định tuyến cuộc gọi. Một số khác tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI), quản lý công việc và tự động hóa thông minh. Và rồi có ClickUp. Công cụ này kết hợp trò chuyện thời gian thực với các quy trình làm việc sâu rộng, giúp các cuộc hội thoại, công việc và tài liệu đều được tích hợp trong một nền tảng duy nhất, được bảo vệ bởi hệ thống bảo mật cấp doanh nghiệp.

Nếu bạn đang xây dựng một hệ thống có khả năng mở rộng theo quy mô cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe, ClickUp cung cấp không gian để thực hiện việc cần làm đó. Bảo mật. Hiệu quả. Và không cần chuyển đổi giữa nhiều giải pháp. Đăng ký trên ClickUp ngay bây giờ.