10 lựa chọn tốt nhất thay thế TiddlyWiki cho quản lý kiến thức cá nhân

Vậy là bạn đã thử TiddlyWiki. Ban đầu, nó có vẻ như là chính xác thứ bạn cần.

Sau đó là những phiền toái: giao diện cồng kềnh, vấn đề đồng bộ hóa và lo lắng rằng tất cả dữ liệu của bạn có thể biến mất. Và quên đi việc làm việc nhóm — hợp tác thực sự không phải là một lựa chọn. Ngay cả việc tạo một ghi chú mới hoặc liên kết đến các trang khác cũng cảm thấy cồng kềnh.

Nhưng có một giải pháp. Có những lựa chọn thay thế TiddlyWiki công việc cùng bạn, không chống lại bạn. Hãy nghĩ đến các nền tảng dễ sử dụng với hợp tác thời gian thực, đồng bộ mượt mà và các tính năng thực sự hỗ trợ cách bạn tạo ghi chú và tổ chức ý tưởng.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ chia sẻ các công cụ ghi chú tốt nhất – được thiết kế để ghi chú thông minh và linh hoạt hơn, phù hợp với quy trình làm việc của bạn. Dù bạn đang tổ chức dự án hay ghi lại ý tưởng, luôn có cách tốt hơn để quản lý tất cả dữ liệu của bạn.

🧠 Thú vị: Leonardo da Vinci là một bậc thầy ghi chú. Những cuốn sổ tay nổi tiếng của Leonardo da Vinci, chứa đầy phác thảo, ý tưởng và quan sát, là minh chứng cho sức mạnh của việc ghi chú đối với sự sáng tạo. Việc viết ngược (viết ngược lại) của ông có thể là cách để giữ riêng tư cho các ghi chú của mình.

Tại sao nên chọn các lựa chọn thay thế cho TiddlyWiki?

TiddlyWiki đã tiên phong trong quản lý kiến thức cá nhân với thiết lập tệp đơn giản và thông minh. Nhưng hãy thực tế—nó không phải lúc nào cũng mượt mà. Đây là những điểm yếu thực sự của nó:

Đường cong học tập dốc : Cấu trúc và cú pháp độc đáo của nó có thể khiến người dùng mới cảm thấy choáng ngợp

hợp tác giới hạn*: Không có cách tích hợp sẵn để chỉnh sửa chung cơ sở kiến thức của bạn theo thời gian thực

thách thức đồng bộ hóa*: Việc duy trì tính nhất quán của dữ liệu trên tất cả các thiết bị đòi hỏi nỗ lực thêm

Trải nghiệm di động lỗi thời : Cảm giác cồng kềnh so với : Cảm giác cồng kềnh so với các ứng dụng ghi chú hiện đại

Công cụ tìm kiếm yếu : Không có tìm kiếm toàn văn văn bản hoặc bộ lọc, khiến việc điều hướng trở nên khó khăn hơn khi wiki của bạn phát triển

Quá tải plugin : Các tính năng cơ bản phụ thuộc vào plugin có thể gây lỗi hoặc xung đột

Cấu trúc trực quan đơn giản: Thiếu các chế độ xem tích hợp sẵn như kanban hoặc bản đồ tư duy để tổ chức ghi chú của bạn

Khi ý tưởng của bạn ngày càng nhiều và cơ sở kiến thức của bạn mở rộng, những vấn đề này sẽ cản trở quá trình phát triển.

May mắn thay, các ứng dụng ghi chú phân cấp hiện đại đã giải quyết những vấn đề này—với các tính năng tốt hơn, tính linh hoạt cao và thường đi kèm với tự do mã nguồn mở.

🧠 Thú vị: Hệ thống ghi chú Cornell, được phát minh vào những năm 1940, vẫn được giảng dạy cho đến ngày nay. Tại sao? Cấu trúc đơn giản của phương pháp ghi chú này — gợi ý, ghi chú, tóm tắt — hỗ trợ học tập tích cực, ngay cả trong thế giới đầy ứng dụng ngày nay. Nó có vẻ cổ điển, nhưng vẫn có sức hút kỳ lạ.

Các lựa chọn thay thế cho TiddlyWiki trong nháy mắt

Sẵn sàng tìm kiếm hệ thống phù hợp với công việc? Dưới đây là tổng quan nhanh về các trường hợp sử dụng và tính năng nổi bật của từng giải pháp thay thế TiddlyWiki:

Công cụ Phù hợp nhất cho Tính năng khóa Giá cả ClickUp Quản lý kiến thức và công việc tất cả trong một Tài liệu, Trợ lý ghi chú AI, Mẫu cơ sở kiến thức Gói Miễn phí vĩnh viễn; các kế hoạch trả phí có sẵn Notion Không gian làm việc và cơ sở dữ liệu có thể tùy chỉnh Khối, cơ sở dữ liệu và hợp tác Miễn phí; kế hoạch trả phí bắt đầu từ $12/người dùng Obsidian Cơ sở kiến thức markdown ưu tiên lưu trữ cục bộ Chế độ xem đồ thị, liên kết ngược, plugin Miễn phí; tiện ích bổ sung bắt đầu từ $5/người dùng Roam Research Ghi chú hàng ngày và ý tưởng kết nối Liên kết hai chiều, cơ sở dữ liệu đồ thị Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $15/người dùng Joplin Ghi chú nguồn mở tập trung vào bảo mật Hỗ trợ markdown, truy cập offline Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $3.40 Evernote Ghi chú truyền thống với công cụ cắt nội dung web Sổ tay, công việc, tích hợp Miễn phí; kế hoạch trả phí bắt đầu từ $14.99/người dùng Logseq Ghi chú cục bộ ưu tiên bảo mật Chế độ xem đồ thị, tệp văn bản thuần túy Miễn phí DokuWiki Wiki nhẹ nhàng cho nhóm Không cần cơ sở dữ liệu, quản trị viên đơn giản Miễn phí Nuclino Cơ sở kiến thức nhanh cho nhóm Tài liệu, chế độ xem đồ thị, không gian làm việc cộng tác Miễn phí; kế hoạch trả phí $8/người dùng mỗi tháng Ghi chú tiêu chuẩn Ghi chú bảo mật, được mã hóa Văn bản thuần túy, markdown, mã hóa Miễn phí; kế hoạch trả phí $90/năm

Các lựa chọn thay thế TiddlyWiki tốt nhất để sử dụng

Các lựa chọn thay thế cho TiddlyWiki này cung cấp giao diện đơn giản, hợp tác thời gian thực, đồng bộ đa nền tảng và các tính năng quản lý kiến thức mạnh mẽ.

Mỗi ứng dụng được thiết kế để ghi chú thông minh và linh hoạt, thích ứng với quy trình làm việc của bạn, chứ không phải ngược lại. Hãy cùng khám phá.

1. ClickUp (Tốt nhất cho quản lý kiến thức và công việc tất cả trong một)

Sử dụng nhiều mô hình LLM, tạo tài liệu ngay lập tức, trích xuất khóa từ ghi chú và nhiều tính năng khác với AI của ClickUp

Quản lý kiến thức của bạn không nên giống như việc ghép nối nửa tá ứng dụng khác nhau.

ClickUp, ứng dụng "tất cả trong một cho công việc", được thiết kế cho người dùng muốn tập trung mọi thứ - từ ghi chú, xây dựng wiki, hợp tác trên công việc đến ghi chép ý tưởng cuộc họp - trên một nền tảng thống nhất.

Khác với TiddlyWiki, ClickUp cung cấp một không gian làm việc chuyên nghiệp, có khả năng mở rộng với đồng bộ đám mây, chỉnh sửa thời gian thực, tự động hóa và hỗ trợ trí tuệ nhân tạo (AI). Bạn không cần phải cấu hình đường dẫn tệp, viết bằng cú pháp wiki hoặc tổ chức nội dung thủ công.

Bắt đầu bằng cách sử dụng ClickUp Tài liệu như một trình chỉnh sửa văn bản để tạo và quản lý nội dung có cấu trúc. Tài liệu hỗ trợ trang con, định dạng phong phú, tác vụ nhúng và hợp tác thời gian thực.

Tạo tài liệu có cấu trúc, hợp tác với các trang con và công việc nhúng trong ClickUp Docs

Dù bạn đang ghi chép nghiên cứu, soạn thảo bài viết hay lập kế hoạch dự án, bạn có thể dễ dàng tổ chức mọi thứ vào một cấu trúc phân cấp. Bạn cũng có thể liên kết từng tài liệu với một công việc, mục tiêu hoặc bảng điều khiển để lập kế hoạch tích hợp. Thật tuyệt vời cho việc tổ chức công việc học thuật của bạn!

Cần trợ giúp với ghi chú của bạn? ClickUp Brain, trợ lý AI tích hợp sẵn, sẽ giúp bạn làm được nhiều hơn. Từ việc giúp bạn soạn thảo ghi chú, tóm tắt nội dung dài, đến tạo dàn ý blog hoặc mục kiến thức trực tiếp trong tài liệu của bạn, nó có thể làm tất cả.

Tạo tóm tắt, viết nội dung và brainstorm ý tưởng trực tiếp trong Không gian Làm việc ClickUp Brain

Được thiết kế dành cho các nhà nghiên cứu và những người đam mê năng suất, TiddlyWiki cho phép bạn brainstorm, tạo ghi chú mới, chỉnh sửa hoặc viết lại mà không cần rời khỏi ứng dụng ghi chú. Bạn có thể nhanh chóng thay đổi phong cách viết, diễn đạt lại thông tin hoặc tạo tóm tắt để đưa ra quyết định nhanh chóng.

Muốn chuyển đổi mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) để nhận câu trả lời phù hợp với nhu cầu cụ thể của bạn? Không vấn đề gì! Từ bên trong nền tảng, bạn có thể chuyển đổi giữa ClickUp Brain, ChatGPT-4o và Claude và tạm biệt việc chuyển đổi ngữ cảnh.

Tham gia cuộc họp hoặc buổi giảng trực tuyến? ClickUp AI Notetaker tự động ghi âm và tóm tắt nội dung thảo luận. Nó tạo ra các ghi chú cuộc họp có tổ chức và danh sách công việc, đảm bảo không bỏ sót hoặc mất mát thông tin.

Tự động ghi chép và tóm tắt cuộc họp thành ghi chú sẵn sàng thực hiện và danh sách việc cần làm với ClickUp AI Notetaker

Điều khiến công cụ AI này cho việc ghi chú trở nên tuyệt vời là bạn có thể xem lại những gì đã được nói, trích xuất các điểm hành động và liên kết các khóa thông tin quan trọng với các công việc theo dõi ngay sau cuộc họp.

Phần khó khăn nhất khi triển khai một dự án nghiên cứu là đảm bảo mọi người đều cập nhật với những thay đổi và cập nhật mới nhất. Nhưng nếu bạn sẵn sàng bắt đầu tạo wiki nội bộ đầu tiên có khả năng mở rộng, mẫu ClickUp Knowledge Base là lựa chọn hoàn hảo cho bạn. Nó cung cấp một cấu trúc sẵn sàng sử dụng để xây dựng quy trình làm việc tiêu chuẩn (SOPs), trung tâm hỗ trợ, câu hỏi thường gặp (FAQs) và tài liệu, với bố cục gọn gàng và điều hướng trực quan.

Tải mẫu miễn phí Sử dụng mẫu ClickUp Knowledge Base để lưu trữ và chia sẻ kiến thức trong tổ chức của bạn

Đây là lựa chọn tuyệt vời cho cả sử dụng cá nhân và nhóm, giúp bạn tiết kiệm thời gian khi tạo một cơ sở kiến thức nội bộ từ đầu.

Cùng nhau, những tính năng này mang đến mọi thứ mà người dùng TiddlyWiki yêu thích—một ứng dụng ghi chú phân cấp, trình chỉnh sửa văn bản thuần túy và truy cập nhanh—nhưng với khả năng hợp tác, thiết kế và tự động hóa được nâng cấp, cùng một chút AI. Ai có thể từ chối điều đó?

Các tính năng nổi bật của ClickUp

Tạo không gian làm việc cộng tác với quyền truy cập tùy chỉnh cho các nhóm và bộ phận

Sử dụng tính năng liên kết công việc để biến bất kỳ ý tưởng hoặc đoạn văn nào thành một mục thực thi ngay lập tức

Tích hợp lịch, nhắc nhở và mục tiêu vào ghi chú của bạn

Đang theo dõi đóng góp kiến thức và cập nhật với tính minh bạch hoàn toàn

Kết nối ghi chú với công việc, mục tiêu, dòng thời gian và bảng điều khiển trong một nơi duy nhất

Quản lý lịch sử phiên bản, bình luận và quyền truy cập cho nội dung chia sẻ

Giữ mọi thứ bảo mật và tuân thủ GDPR, HIPAA và các biện pháp kiểm soát Enterprise

Giới hạn của ClickUp

Yêu cầu một chút thời gian để làm quen đối với người mới bắt đầu

Giá cả của ClickUp

Đánh giá và nhận xét về ClickUp

G2: 4.7/5 (10.000+ đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (4.000+ đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về ClickUp?

Một đánh giá trên G2 cho biết:

Tất cả mọi thứ (wiki, quản lý vé, phân công nhiệm vụ) trong một nơi. Dường như ClickUp giúp tôi đạt được năng suất cao hơn so với các đối thủ cạnh tranh phổ biến nhất của nó.

Tất cả mọi thứ (wiki, quản lý vé, phân công nhiệm vụ) trong một nơi. Dường như ClickUp giúp tôi đạt được năng suất cao hơn so với các đối thủ cạnh tranh phổ biến nhất của nó.

💫 Muốn gom tất cả công cụ của bạn vào một ứng dụng máy tính duy nhất? Hãy thử Brain MAX!

2. Notion (phù hợp nhất cho không gian làm việc tùy chỉnh)

qua Notion

Không phải hệ thống kiến thức nào cũng cần phải cứng nhắc. Nếu bạn thích tùy chỉnh không gian làm việc theo cách suy nghĩ của mình, Notion mang đến sự linh hoạt đó.

Hệ thống của nó sử dụng các khối xây dựng — văn bản, danh sách kiểm tra, cơ sở dữ liệu, hình ảnh và nhiều hơn nữa — để bạn có thể tạo các trang phát triển theo nhu cầu của mình.

Điểm nổi bật của Notion là tính linh hoạt. Bạn có thể bắt đầu với một trang trống hoặc chọn từ hàng trăm mẫu ghi chú có sẵn. Dù là danh sách đọc hay dự án nhóm, Notion đều thích ứng với quy trình làm việc và phong cách của bạn.

Khác với TiddlyWiki, yêu cầu thiết lập phức tạp và có giới hạn tùy chọn giao diện, Notion sở hữu giao diện gọn gàng, tính năng hợp tác tích hợp sẵn và khả năng tùy chỉnh dễ dàng. Đây là lựa chọn lý tưởng nếu bạn muốn kết hợp giữa cấu trúc và sự sáng tạo mà không cần thiết lập kỹ thuật phức tạp. Dù làm việc một mình hay theo nhóm, Notion đều linh hoạt thích ứng với phong cách và quy mô của bạn.

Các tính năng nổi bật của Notion

Tạo cơ sở dữ liệu liên kết tự động cập nhật khi thông tin nguồn thay đổi

Sắp xếp thông tin với phân cấp trang linh hoạt và chuyển đổi các khối

Chia sẻ các trang cụ thể hoặc toàn bộ không gian làm việc với các cài đặt quyền truy cập chi tiết

Nhập dữ liệu từ Evernote, Trello, Asana và các công cụ khác thông qua trình nhập dữ liệu tích hợp sẵn

Truy cập ghi chú trên tất cả các nền tảng với trình chỉnh sửa văn bản offline

Tạo wiki trực quan với hình ảnh bìa, biểu tượng và bố cục tùy chỉnh

Giới hạn của Notion

Hàm tìm kiếm có thể chậm khi sử dụng cơ sở kiến thức lớn

Chế độ offline có thể gặp xung đột đồng bộ hóa thỉnh thoảng

Giá cả của Notion

Miễn phí

Cá nhân : $12/tháng cho mỗi người dùng

Chuyên nghiệp : $24/tháng cho mỗi người dùng

Doanh nghiệp: Giá tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Notion

G2 : 4.7/5 (6.000+ đánh giá)

Capterra: 4.7/5 (2.500+ đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về Notion?

Một đánh giá trên G2 cho biết:

Notion đã giúp tôi viết ghi chú nhanh hơn, thường xuyên hơn, chi tiết hơn và với tính năng AI mới nhất, thậm chí có thể tóm tắt và tổng hợp ghi chú của người khác để bổ sung vào cơ sở kiến thức của mình.

Notion đã giúp tôi viết ghi chú nhanh hơn, thường xuyên hơn, chi tiết hơn và với tính năng AI mới nhất, thậm chí có thể tóm tắt và tổng hợp ghi chú của người khác để bổ sung vào cơ sở kiến thức của mình.

3. Obsidian (phù hợp nhất cho cơ sở kiến thức markdown cục bộ)

qua Obsidian

Đôi khi, bạn muốn ghi chú của mình được lưu trữ cục bộ — không đám mây, chỉ là các tệp tin nhanh chóng, linh hoạt hoàn toàn do bạn kiểm soát. Obsidian giúp điều đó trở nên dễ dàng. Đây là ứng dụng ghi chú dựa trên markdown, lưu trữ ghi chú của bạn dưới dạng tệp tin văn bản thuần túy trên máy tính, cho phép truy cập offline và quyền sở hữu hoàn toàn dữ liệu của bạn.

Điểm nổi bật của Obsidian là cách nó giúp bạn kết nối ý tưởng. Với các liên kết ngược và chế độ xem đồ họa trực quan, Obsidian tạo ra một mạng lưới ý tưởng khi bạn viết. Điều này rất hữu ích cho sinh viên, nhà nghiên cứu hoặc bất kỳ ai đang xây dựng một cơ sở kiến thức lâu dài.

So với TiddlyWiki hoặc một số lựa chọn thay thế Obsidian, có thể cảm thấy lỗi thời hoặc quá phức tạp, Obsidian mang đến trải nghiệm mượt mà và trực quan hơn. Bạn có thể sử dụng phím tắt, xem trước liên kết và truy cập vào thư viện plugin cộng đồng ngày càng phát triển — mà không cần phải chạm vào mã.

Dù bạn đang lập bản đồ luận văn hay ghi chép nhật ký, nó sẽ thích ứng với cách suy nghĩ của bạn mà không ép buộc cấu trúc quá sớm.

Các tính năng nổi bật của Obsidian

Công việc hoàn toàn offline với các tệp markdown cục bộ

Kết nối ghi chú thông qua liên kết hai chiều tự động

Hình dung mạng lưới ý tưởng của bạn với chế độ xem đồ thị

Tùy chỉnh thiết lập của bạn với thư viện phong phú các plugin do cộng đồng phát triển

Tùy chỉnh không gian làm việc của bạn với các chủ đề và phím tắt

Chuyển sang chế độ Tối để giảm mỏi mắt khi ghi chú vào ban đêm trong phiên ghi chú muộn

Giới hạn của Obsidian

Không có tính năng hợp tác hoặc chia sẻ tích hợp sẵn

Một số plugin yêu cầu thiết lập kỹ thuật hoặc bảo trì

Giá cả của Obsidian

Miễn phí cho mục đích cá nhân

Tiện ích bổ sung: Đồng bộ: $5/tháng mỗi người dùng Đăng tải: $10/tháng mỗi người dùng

Đồng bộ: $5/tháng cho mỗi người dùng

Đăng tải: $10/tháng cho mỗi người dùng

Đồng bộ: $5/tháng cho mỗi người dùng

Đăng tải: $10/tháng cho mỗi người dùng

Đánh giá và nhận xét về Obsidian

G2 : Không có đánh giá nào có sẵn

Capterra: 4.8/5 (35+ đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về Obsidian?

Một đánh giá từ Capterra cho biết:

Dễ sử dụng để ghi chú và chỉnh sửa. Nó rất hữu ích trong việc nhập và đọc các ghi chú markdown mà tôi đã xuất từ Mac Notes.

Dễ sử dụng để ghi chú và chỉnh sửa. Nó rất hữu ích trong việc nhập và đọc các ghi chú markdown mà tôi đã xuất từ Mac Notes.

4. Roam Research (phù hợp nhất cho tư duy mạng lưới và ghi chú hàng ngày)

qua Roam Research

Nếu bộ não của bạn không làm việc theo các thư mục và danh sách cứng nhắc, Roam Research có thể mang lại cảm giác như trở về nhà. Được thiết kế cho những người suy nghĩ phi tuyến tính, Roam xây dựng một cơ sở kiến thức mạng lưới thông qua liên kết hai chiều — mọi ghi chú bạn kết nối sẽ tự động liên kết trở lại. Tính năng Daily Notes giúp ghi chép ý tưởng dễ dàng mà không cần tổ chức quá mức.

Tính năng Ghi chú hàng ngày giúp ghi chép ý tưởng một cách dễ dàng mà không cần tổ chức quá phức tạp. Tạo cấu trúc biểu mẫu theo nhu cầu.

So với TiddlyWiki, nơi việc liên kết và định dạng thủ công có thể tốn thời gian, Roam xử lý tất cả những điều đó ở chế độ nền. Bố cục dựa trên khối của nó cho phép bạn tham chiếu ý tưởng một cách dễ dàng. Mặc dù các nhóm có thể sử dụng nó, Roam thực sự phát huy hiệu quả cho người dùng cá nhân muốn vẽ bản đồ ý tưởng, viết dự án hoặc nghiên cứu các hướng đi. Nó thích ứng với cách suy nghĩ của bạn thay vì box nó vào khuôn khổ.

Các tính năng nổi bật của Roam Research

Ghi chép ý tưởng một cách dễ dàng mỗi ngày với trang Ghi chú hàng ngày

Xây dựng một đồ thị kiến thức tự tổ chức với liên kết hai chiều

Tái sử dụng nội dung một cách linh hoạt thông qua cấu trúc dựa trên khối của Roam

Hình dung mạng lưới ý tưởng của bạn bằng cơ sở dữ liệu đồ thị

Di chuyển nhanh chóng và tập trung với các phím tắt bàn phím trực quan

Giới hạn của Roam Research

Không có truy cập offline

Đắt hơn so với các công cụ cũ và mới khác, đặc biệt là cho mục đích sử dụng thông thường

Giá cả của Roam Research

Pro: $15/tháng cho mỗi người dùng

Believer: $500/năm

Đánh giá và nhận xét về Roam Research

G2 : Chưa có đủ đánh giá

Capterra: Không đủ đánh giá

5. Joplin (tốt nhất cho ghi chú nguồn mở tập trung vào bảo mật)

qua Joplin

Nếu bạn tin rằng ghi chú của bạn nên thuộc về bạn—và chỉ riêng bạn—Joplin là lựa chọn hoàn hảo. Ứng dụng ghi chú markdown mã nguồn mở này cung cấp quyền kiểm soát hoàn toàn, cho phép bạn lưu trữ ghi chú cục bộ hoặc đồng bộ hóa qua Dropbox, OneDrive hoặc WebDAV—với mã hóa đầu cuối được tích hợp sẵn.

Giao diện sạch sẽ, linh hoạt và hỗ trợ sổ tay, thẻ, danh sách kiểm tra và tệp đính kèm.

So với TiddlyWiki, vốn đã lỗi thời và khó đồng bộ, TiddlyWiki mang lại trải nghiệm trực quan và tương thích đa nền tảng. Bạn có thể sử dụng nó ở bất kỳ đâu, trên máy tính để bàn hoặc thiết bị di động.

Hệ sinh thái plugin ngày càng phát triển và các tùy chọn tùy chỉnh giao diện của Joplin cũng mang đến cho bạn nhiều không gian để cá nhân hóa. Từ những điều chỉnh nhỏ đến các tiện ích bổ sung mạnh mẽ, đây là nền tảng mà bạn có thể tùy chỉnh theo cách suy nghĩ và công việc của mình.

Các tính năng nổi bật của Joplin

Viết và tổ chức ghi chú dưới định dạng markdown

Đồng bộ hóa dữ liệu trên các thiết bị bằng cách sử dụng dịch vụ lưu trữ của bên thứ ba như Dropbox hoặc OneDrive

Bảo vệ dữ liệu của bạn với mã hóa end-to-end

Tạo danh sách công việc cần làm và sổ tay để tổ chức công việc một cách có cấu trúc

Cài đặt các plugin cộng đồng để mở rộng tính năng

Giới hạn của Joplin

Tính năng hợp tác có giới hạn

Quản lý plugin có thể yêu cầu kiến thức kỹ thuật

Giá cả của Joplin

Kế hoạch Cơ bản : ~$3/tháng (€2.99)

*gói Pro Plan: ~$7/tháng (€5.99)

kế hoạch nhóm: *~$9/tháng mỗi người dùng (€7,99, tối thiểu 2 người dùng)

Đánh giá và nhận xét về Joplin

G2 : Chưa có đủ đánh giá

Capterra: Không có đánh giá nào có sẵn

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về Joplin?

Một đánh giá trên Reddit cho biết:

Joplin có vẻ là một ứng dụng tuyệt vời. Có thể không đẹp bằng Bear, nhưng nó làm được mọi thứ tôi cần (khác với Bear) và chưa bao giờ gặp sự cố. Hơn nữa, bạn giữ dữ liệu của riêng mình… và hoàn toàn miễn phí!

Joplin có vẻ là một ứng dụng tuyệt vời. Có thể không đẹp bằng Bear, nhưng nó làm được mọi việc tôi cần (khác với Bear) và chưa bao giờ gặp sự cố. Hơn nữa, bạn giữ toàn bộ dữ liệu của mình… và hoàn toàn miễn phí!

👀 Bạn có biết: Kỹ thuật Feynman có thể tóm gọn như sau: nếu bạn không thể giải thích một khái niệm một cách đơn giản, nghĩa là bạn chưa thực sự hiểu nó. Đây là một phương pháp ghi chú kinh điển – nhưng khi kết hợp với công cụ cho phép bạn kết nối ý tưởng, bạn không chỉ học mà còn xây dựng một cơ sở kiến thức có thể suy nghĩ cùng bạn. Tại sao nó là công việc: Bạn đang giao tiếp trực tiếp với người dùng cao cấp ưa chuộng tính năng và hệ thống. Nó kết nối phương pháp truyền thống với sức hấp dẫn của các công cụ thông minh, trực quan hoặc dựa trên liên kết.

6. Evernote (phù hợp nhất cho việc ghi chú truyền thống với tính năng cắt nội dung web)

qua Evernote

Evernote được thiết kế để ghi chú ý tưởng một cách nhanh chóng — dù đó là một trích dẫn, bản phác thảo hay email mà bạn định xem lại sau.

Nó giúp đồng bộ hóa và tìm kiếm dễ dàng các ghi chú cuộc họp, hình ảnh, bài viết web đã lưu và danh sách việc cần làm trên tất cả các thiết bị. Công cụ lưu trữ web là điểm nổi bật: lưu trữ bài viết, trang web đơn giản hóa hoặc URL chỉ với một cú nhấp chuột.

Khác với TiddlyWiki, yêu cầu thiết lập thủ công, Evernote cung cấp trải nghiệm hoàn thiện ngay từ Box. Bạn có thể tìm kiếm tài liệu đã quét và ghi chú viết tay. Các công việc và nhắc nhở tích hợp giúp kết nối giữa ghi chú và hoàn thành công việc — tất cả mà không cần ứng dụng bổ sung hay mở hàng chục tab trình duyệt.

Các tính năng nổi bật của Evernote

Lưu ghi chú, thêm hình ảnh và tệp tin trên các thiết bị

Ghi lại nội dung web ngay lập tức với công cụ cắt nội dung web

Sắp xếp thông tin vào sổ tay và thẻ

Tạo danh sách kiểm tra và nhắc nhở

Truy cập ghi chú của bạn từ máy tính để bàn hoặc thiết bị di động

Giới hạn của Evernote

Kế hoạch miễn phí có giới hạn về đồng bộ hóa thiết bị

Có thể trở nên lộn xộn nếu không được tổ chức chặt chẽ

Giá cả của Evernote

Miễn phí

Cá nhân: $14.99/tháng cho mỗi người dùng

Professional: $17.99/tháng cho mỗi người dùng

Đánh giá và nhận xét về Evernote

G2 : 4.4/5 (2.000+ đánh giá)

Capterra: 4.4/5 (8.200+ đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về Evernote?

Một đánh giá trên G2 cho biết:

Tôi có thể lưu trữ gần như mọi thứ vào tài khoản Evernote của mình, bao gồm ghi chú văn bản, trích dẫn trang web, tệp PDF và hình ảnh. Các tính năng Web Clipper và "gửi email vào hộp thư đến" đặc biệt hữu ích đối với tôi.

Tôi có thể lưu trữ gần như mọi thứ vào tài khoản Evernote của mình, bao gồm ghi chú văn bản, trích dẫn trang web, tệp PDF và hình ảnh. Các tính năng Web Clipper và "gửi email vào hộp thư đến" đặc biệt hữu ích đối với tôi.

👀 Bạn có biết: " Hiệu ứng Google " khiến mọi người nhớ nơi tìm thông tin chứ không phải nội dung của nó. Khi chúng ta phụ thuộc vào công cụ tìm kiếm, chúng ta bỏ qua nỗ lực ghi nhớ thông tin vào trí nhớ. Ghi chú có thể đóng vai trò như một công cụ hỗ trợ trí nhớ, giúp bạn ghi nhớ những gì đã học thay vì phụ thuộc vào công cụ tìm kiếm.

7. Logseq (tốt nhất cho ghi chú chú trọng bảo mật)

qua Logseq

Logseq là một công cụ ghi chú cục bộ, mã nguồn mở dành cho những ai muốn kiểm soát hoàn toàn ghi chú của mình mà không mất đi sức mạnh hay tính chuyên nghiệp. Tất cả dữ liệu được lưu trữ dưới dạng tệp markdown thuần túy trên thiết bị của bạn — không bắt buộc đồng bộ, không có chính sách ẩn.

Định dạng trình bày theo khối cho phép bạn liên kết, tham chiếu và tái sử dụng ý tưởng một cách dễ dàng, tạo ra một bản đồ tư duy động cho suy nghĩ của bạn. Các tính năng như tự động tạo liên kết ngược, ghi chép hàng ngày và chế độ xem đồ thị khiến nó trở thành công cụ tuyệt vời cho nghiên cứu, đang theo dõi mục tiêu hoặc đơn giản là suy nghĩ sâu sắc.

So với TiddlyWiki, Logseq mang lại cảm giác mượt mà và hiện đại hơn—và nhờ vào các plugin và chủ đề, nó có thể tùy chỉnh linh hoạt theo nhu cầu của bạn.

Các tính năng nổi bật của Logseq

Lưu ghi chú cục bộ dưới dạng tệp văn bản thuần túy markdown

Kết nối ý tưởng bằng liên kết ngược và chế độ xem đồ thị

Ghi chép ý tưởng với tính năng nhật ký hàng ngày

Đang theo dõi công việc bằng danh sách kiểm tra và trang được lên lịch

Tùy chỉnh với plugin và chủ đề

Giới hạn của Logseq

Không có công cụ hợp tác tích hợp sẵn

Có thể yêu cầu một số thiết lập cho các tính năng nâng cao

Giá cả của Logseq

Miễn phí và mã nguồn mở

Đánh giá và nhận xét về Logseq

G2 : Không có đánh giá nào có sẵn

Capterra: Không có đánh giá nào có sẵn

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về Logseq?

Một đánh giá trên Reddit cho biết:

Logseq là một trong những ứng dụng mà thiết kế của nó thực sự "hợp gu" với tôi. Đây là cách tuyệt vời để lưu trữ thông tin. Mọi thứ đều rất hợp lý. Tất cả những gì tôi đã thử trước đây hoặc sau này đều không thực hiện công việc như tôi mong muốn. Giống như Logseq. Tuy nhiên, việc triển khai Logseq lại khá kém. Tôi đã mất quá nhiều dữ liệu khi sử dụng Logseq đến mức phải từ bỏ nó. Tôi vẫn ở lại sub này hy vọng rằng các nhà phát triển có thể phát triển sản phẩm này thành một thứ đáng tin cậy và trưởng thành hơn.

Logseq là một trong những ứng dụng mà thiết kế của nó thực sự "hợp gu" với tôi. Đây là cách tuyệt vời để lưu trữ thông tin. Mọi thứ đều rất hợp lý. Tất cả những gì tôi đã thử trước đây hoặc sau này đều không thực hiện công việc như tôi mong muốn. Giống như Logseq. Tuy nhiên, việc triển khai Logseq lại khá kém. Tôi đã mất quá nhiều dữ liệu khi sử dụng Logseq đến mức phải từ bỏ nó. Tôi vẫn ở lại sub này hy vọng rằng các nhà phát triển có thể phát triển sản phẩm này thành một thứ đáng tin cậy và trưởng thành hơn.

8. DokuWiki (phù hợp nhất cho các wiki nhóm nhẹ)

qua DokuWiki

Nếu bạn cần một wiki cho nhóm dễ dàng cài đặt và không đòi hỏi nhiều công sức bảo trì, DokuWiki là lựa chọn đáng tin cậy. Công cụ mã nguồn mở này chạy trên các tệp văn bản thuần túy — không cần cơ sở dữ liệu — giúp bạn bắt đầu nhanh chóng và duy trì hệ thống mà không gặp nhiều rắc rối.

Đây là lựa chọn lý tưởng cho tài liệu nội bộ, quy trình làm việc tiêu chuẩn (SOP) hoặc trung tâm hỗ trợ, cung cấp quyền truy cập kiểm soát, lịch sử phiên bản và hỗ trợ plugin để tùy chỉnh theo nhu cầu của nhóm.

Khác với TiddlyWiki, vốn hướng đến sử dụng cá nhân, DokuWiki được thiết kế cho môi trường đa người dùng. Nó không hoa mỹ, nhưng đáng tin cậy—và đủ linh hoạt để tùy chỉnh theo ý thích mà không đòi hỏi thời gian học tập lâu.

Các tính năng nổi bật của DokuWiki

Dễ dàng cài đặt và quản lý mà không cần cơ sở dữ liệu

Cung cấp quyền truy cập và lịch sử phiên bản

Tùy chỉnh hàm với plugin và mẫu

Được tối ưu hóa cho tài liệu và nội dung có cấu trúc

Hỗ trợ cộng đồng tích cực và hệ sinh thái plugin phong phú

Giới hạn của DokuWiki

Không có ứng dụng di động gốc

Giao diện lỗi thời so với các công cụ ghi chú hiện đại

Giá cả của DokuWiki

Miễn phí và mã nguồn mở

Đánh giá và nhận xét về DokuWiki

G2 : Chưa có đủ đánh giá

Capterra: Không đủ đánh giá

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về DokuWiki?

Một người đánh giá trên G2 viết:

Tôi đang sử dụng DokuWiki tại nhà cho wiki gia đình, nơi chúng tôi lưu trữ ghi chú về các thiết bị gia dụng, xe cộ và những địa điểm đã ghé thăm. Việc nhập thông tin rất đơn giản và dễ dàng truy cập lại khi cần thiết.

Tôi đang sử dụng DokuWiki tại nhà cho wiki gia đình, nơi chúng tôi lưu trữ ghi chú về các thiết bị gia dụng, xe cộ và những địa điểm đã ghé thăm. Việc nhập thông tin rất đơn giản và dễ dàng truy cập lại khi cần thiết.

9. Nuclino (phù hợp nhất cho tài liệu nhóm nhanh chóng và hợp tác)

qua Nuclino

Khi nhóm nghiên cứu của bạn làm việc nhanh chóng, Nuclino luôn đồng hành. Đây là một hệ thống cơ sở kiến thức nhẹ nhàng, thời gian thực, được thiết kế cho sự rõ ràng, tốc độ và hợp tác. Giao diện sạch sẽ – không rườm rà, chỉ có các trang đơn giản mà nhóm của bạn có thể chỉnh sửa chung mà không gặp rắc rối. Thay vì các thư mục cứng nhắc, Nuclino sử dụng cấu trúc dạng đồ thị, giúp nội dung của bạn kết nối như một mạng lưới sống động.

Hoàn hảo cho việc lập kế hoạch, tài liệu hoặc xây dựng wiki, nó bao gồm bình luận trực tiếp, đề cập và tìm kiếm nhanh. Bạn cũng có thể nhúng tệp, danh sách kiểm tra và khối mã.

Khác với TiddlyWiki, Nuclino được thiết kế dành cho nhóm ngay từ đầu – không cần thiết lập phức tạp, không rắc rối về quyền truy cập. Chỉ cần tài liệu thông minh, nhanh chóng và công việc hiệu quả.

Các tính năng nổi bật của Nuclino

Chỉnh sửa cộng tác thời gian thực với lịch sử phiên bản

Tạo kết nối trực quan giữa các trang bằng chế độ xem đồ thị

Giao diện nhẹ nhàng, nhanh chóng và miễn phí xao nhãng

Kết nối ghi chú và ý tưởng trên toàn bộ không gian Làm việc

Chèn phương tiện, tệp tin và danh sách công việc

Giới hạn của Nuclino

Ít tùy chỉnh hơn so với các công cụ nâng cao hơn

Truy cập ngoại tuyến bị giới hạn

Giá cả của Nuclino

Miễn phí cho tối đa 50 mục

Gói Starter: $8/tháng cho mỗi người dùng

kinh doanh*: $12/tháng mỗi người dùng

Đánh giá và nhận xét về Nuclino

G2: 4.7/5 (20+ đánh giá)

Capterra: 4.7/5 (100+ đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về Nuclino?

Một đánh giá trên G2 cho biết:

Cung cấp các tính năng hợp tác thời gian thực, cho phép các nhóm công việc cùng nhau và chia sẻ kiến thức trong thời gian thực. Cung cấp khả năng tìm kiếm mạnh mẽ để nhanh chóng tìm kiếm thông tin và nội dung mà các nhóm cần.

Cung cấp các tính năng hợp tác thời gian thực, cho phép các nhóm công việc cùng nhau và chia sẻ kiến thức trong thời gian thực. Cung cấp khả năng tìm kiếm mạnh mẽ để nhanh chóng tìm kiếm thông tin và nội dung mà các nhóm cần.

10. Standard Notes (tốt nhất cho việc ghi chú bảo mật, mã hóa)

qua Standard Ghi chú

Một số ghi chú chỉ dành riêng cho bạn – và Standard Notes hiểu điều đó. Đây là ứng dụng ghi chú sạch sẽ, ưu tiên bảo mật, tự động mã hóa mọi thứ, vì vậy chỉ bạn mới có thể đọc những gì bạn viết.

Dù là wiki cá nhân, ghi chép, dữ liệu nhạy cảm hay ý tưởng lớn tiếp theo của bạn, các ghi chú của bạn sẽ được bảo mật mặc định. Mặc dù có tính bảo mật cao, giao diện vẫn rất dễ sử dụng. Giao diện tối giản và không gây phân tâm, với các tùy chọn nâng cấp để hỗ trợ markdown, chủ đề và dung lượng lưu trữ thêm.

So với TiddlyWiki, vốn cung cấp quyền kiểm soát cục bộ nhưng thiếu mã hóa tích hợp, Standard Ghi chú mang đến trải nghiệm hiện đại, bảo mật và tôn trọng không gian kỹ thuật số của bạn.

Các tính năng nổi bật của ghi chú Standard

Mã hóa đầu cuối cho tất cả các ghi chú

Đồng bộ hóa đa nền tảng với lưu trữ đám mây bảo mật

Hỗ trợ định dạng markdown và văn bản giàu định dạng với các phần mở rộng

Các tiện ích bổ sung bảo mật cho năng suất và định dạng

Nguồn mở với sự hỗ trợ mạnh mẽ từ cộng đồng

Giới hạn của Standard Notes

Phiên bản cơ bản thiếu các tính năng nâng cao

Các tùy chọn tùy chỉnh yêu cầu các phần mở rộng trả phí

Giá của ghi chú Standard

Kế hoạch miễn phí có sẵn

*kế hoạch năng suất: $90/năm

*kế hoạch chuyên nghiệp: $120/năm

Đánh giá và nhận xét về ghi chú Standard

G2 : Chưa có đủ đánh giá

Capterra: Không đủ đánh giá

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về ghi chú Standard?

Một bài đánh giá trên Reddit cho biết

Standard Ghi chú là một viên ngọc quý hiếm mà nhiều ứng dụng khác mơ ước nhưng thường không thể sánh kịp. Đây là một nền tảng bảo mật, được xây dựng chắc chắn, có tầm nhìn xa và liên tục được cải tiến. Tôi đã có cơ hội ghé thăm trụ sở chính của Standard Notes và tham dự cuộc họp với nhóm tuyệt vời của họ. Rõ ràng mỗi thành viên đều vô cùng tài năng và tận tâm. Hầu hết các tổ chức trông có vẻ tốt hơn bên ngoài so với bên trong, nhưng Standard Notes là một trong những trường hợp hiếm hoi khiến bạn cảm thấy tin tưởng khi chứng kiến quy trình làm việc, tương tác và cách tiếp cận hợp tác của họ.

Standard Ghi chú là một viên ngọc quý hiếm mà nhiều ứng dụng khác mơ ước nhưng thường không thể sánh kịp. Đây là một nền tảng bảo mật, được xây dựng chắc chắn, có tầm nhìn xa và liên tục được cải tiến. Tôi đã có cơ hội ghé thăm trụ sở chính của Standard Notes và tham dự cuộc họp với nhóm tuyệt vời của họ. Rõ ràng mỗi thành viên đều vô cùng tài năng và tận tâm. Hầu hết các tổ chức trông có vẻ tốt hơn bên ngoài so với bên trong, nhưng Standard Notes là một trong những trường hợp hiếm hoi khiến bạn cảm thấy tin tưởng khi chứng kiến quy trình làm việc, tương tác và cách tiếp cận hợp tác của họ.

