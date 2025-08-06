Giá của Otter AI: Kế hoạch, tính năng và các lựa chọn thay thế

Chức năng phiên âm tức thì và chú thích thời gian thực dựa trên AI của Otter AI đã giúp nó giành được sự tin tưởng của các nhóm, sinh viên và chuyên gia độc lập. Nó dễ sử dụng và trực quan. Ngoài ra, nó còn cung cấp tính năng tìm kiếm ghi chú cuộc họp.

Tuy nhiên, nếu bạn phải ghi chép bài giảng và cuộc họp hàng ngày, những giới hạn của nó — như giới hạn ghi chép và thiếu tích hợp phù hợp trong các gói cấp thấp hơn — có thể khiến bạn cảm thấy khó chịu.

Bạn phải chọn một kế hoạch phù hợp với nhu cầu và ngân sách của mình để tận dụng tối đa các tính năng của nó.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ phân tích các gói giá của Otter AI — từ gói miễn phí đến gói doanh nghiệp và gói doanh nghiệp — và một giải pháp thay thế mạnh mẽ hơn để tích hợp các cuộc họp và quy trình công việc của bạn vào một công cụ duy nhất. Vâng, đó là ClickUp — ứng dụng làm việc toàn diện

🧠 Thông tin thú vị: Chuyển đổi văn bản có từ thời Ai Cập cổ đại, khi các thư ký ghi chép các sự kiện trên bảng và tường. Những thư ký này là những nhân vật được kính trọng, được miễn lao động thể chất và thuế.

ClickUp so với Otter AI cho tự động hóa cuộc họp

Dưới đây là so sánh trực tiếp giữa các tính năng của Otter AI và AI Notetaker của ClickUp trước khi chúng ta xem xét giá của từng công cụ.

Tính năng Otter. ai ClickUp Ghi chép cuộc họp ✅ Chuyển đổi thành văn bản thời gian thực qua OtterPilot trên Zoom, Google Meet & Teams với độ chính xác lên đến ~95%; gắn nhãn người nói; chụp slide ✅ Tự động ghi chép và ghi âm các cuộc họp từ Zoom, Google Meet & Teams vào Tài liệu ClickUp thông qua AI Notetaker của ClickUp Trích xuất mục hành động ✅ “Takeaways” tự động phát hiện các quyết định, chủ đề chính và mục hành động; đánh dấu các mục công việc cần thực hiện ✅ ClickUp AI Notetaker tóm tắt các cuộc họp, xác định các mục hành động và tự động tạo nhiệm vụ từ các cuộc họp bằng AI Tích hợp công việc ❌ Không có hệ thống quản lý công việc gốc ✅ Bản địa: chuyển đổi các mục hành động từ bản ghi chép/tóm tắt trực tiếp thành Nhiệm vụ ClickUp và đính kèm vào quy trình làm việc ngay lập tức Không gian làm việc tập trung ❌ Chủ yếu là nền tảng phiên âm và tóm tắt; thiếu quản lý công việc đầy đủ (tài liệu, bảng điều khiển, công việc) ✅ Nền tảng công việc tích hợp đầy đủ (công việc, tài liệu, bảng điều khiển, Brain, Cuộc họp) tất cả trong một ứng dụng cho mọi công việc Bối cảnh cuộc họp trong công việc ❌ Bản ghi và tóm tắt nằm trong không gian làm việc Otter. ai; phải xuất thủ công để liên kết với các công việc ✅ Tạo mối quan hệ hai chiều để liên kết Nhiệm vụ ClickUp với ghi chú cuộc họp trực tiếp trong ClickUp Cơ sở kiến thức có thể tìm kiếm ✅ Tìm kiếm mạnh mẽ: theo từ khóa, người nói, ngày tháng; hỗ trợ thư mục và kênh nhóm ✅ Tìm kiếm doanh nghiệp thống nhất, được hỗ trợ bởi AI trên các nhiệm vụ, tài liệu, ghi chú và bản ghi âm của bạn trong ClickUp (thậm chí tìm kiếm trên các ứng dụng bên ngoài được kết nối) Tóm tắt do AI hỗ trợ ✅ Tạo bản tóm tắt trực tiếp và sau cuộc họp; đồng bộ hóa slide; đám mây từ và trích xuất từ khóa ✅ Tóm tắt nhiệm vụ, các bước tiếp theo, nhận xét và câu trả lời theo chủ đề qua ClickUp Brain và Autopilot Agents Phù hợp cho Các nhóm cần bản ghi chép trực tiếp đáng tin cậy, bản ghi chép có thể tìm kiếm, bản tóm tắt; thông tin cuộc họp độc lập Các nhóm muốn kết hợp cuộc họp + công việc + thực thi trong một nền tảng với AI liên kết kết quả cuộc họp với công việc tại một nơi thống nhất

Otter AI là gì?

qua Otter AI

Otter AI là công cụ ghi chép và ghi chú thông minh, biến các cuộc hội thoại trong cuộc họp của bạn thành văn bản có thể tìm kiếm được theo thời gian thực. Công cụ này được sử dụng rộng rãi bởi các chuyên gia, sinh viên, nhà báo và các nhóm muốn tập trung vào cuộc hội thoại mà không phải vội vàng ghi chép.

Phần mềm quản lý bản ghi âm và cuộc họp này tự động ghi lại lời nói, tên người nói và các điểm chính, giúp bạn dễ dàng xem lại các chi tiết quan trọng. Phần mềm này cũng tạo bản tóm tắt với các mục hành động, để bạn có thể dành nhiều thời gian hơn cho công việc thực tế thay vì phải tìm kiếm một câu nói của ai đó trong cuộc họp trước.

Công cụ này tích hợp với các nền tảng cuộc họp như Zoom và Google Meet, trở thành công cụ hỗ trợ đắc lực cho công việc từ xa và hợp tác ảo.

Các tính năng chính bao gồm:

Phiên âm thời gian thực với nhận dạng người nói: Phiên âm các cuộc phỏng vấn, cuộc họp và bài giảng với độ chính xác cao và nhận dạng người nói

Tóm tắt cuộc họp dựa trên AI: Truy cập Truy cập trình tóm tắt tài liệu AI cho ghi chú cuộc họp của bạn

Đồng bộ hóa giọng nói thành văn bản: Theo dõi các tệp âm thanh và video trực tiếp được đồng bộ hóa với bản ghi để bạn có thể nắm bắt từng từ trong ngữ cảnh

Ghi chú cộng tác: Đánh dấu, bình luận và chia sẻ bản ghi chép với nhóm của bạn, biến các cuộc hội thoại thành tài liệu có thể hành động

Tích hợp: Kết nối Otter với Zoom, Google Meet, Dropbox và các công cụ khác để hợp lý hóa quy trình làm việc của bạn

Truy cập đa nền tảng: Sử dụng Otter trên web, iOS hoặc Android để ghi âm và truy cập bản ghi chép từ bất kỳ đâu

👀 Bạn có biết? Để tối đa hóa sự tham gia, các cuộc họp trực tiếp nên ngắn gọn, dưới 45 phút, hoặc lý tưởng nhất là nửa giờ. Diễn giả trình bày ngắn gọn (khoảng 15 phút) sẽ dễ thu hút sự chú ý của khán giả hơn.

Kế hoạch giá của Otter AI

Các gói giá của Otter AI đi kèm với các ưu đãi khác nhau, và biết bạn đang trả tiền cho gì sẽ tạo ra sự khác biệt. Bạn có cần tất cả các tính năng cao cấp hay phiên bản miễn phí cơ bản là đủ? Có bất kỳ tiện ích bổ sung nào giúp bạn tận dụng tối đa Otter AI mà không phải chi quá nhiều cho một gói đắt tiền không?

Hãy phân tích chi tiết để bạn có được giá trị tốt nhất mà không gặp bất kỳ bất ngờ khó chịu nào.

Gói cơ bản

Otter AI cung cấp gói cơ bản miễn phí với tính năng phiên âm đa ngôn ngữ, nhận dạng người nói và nhiều hơn nữa.

Các tính năng chính

Ghi chép cuộc hội thoại trong cuộc họp bằng tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng Tây Ban Nha

Xác định người nói, thời gian nói và từ khóa trong các cuộc hội thoại

Ghi chú trực tiếp biên bản cuộc họp trong Google Meet

Truy cập lịch sử cuộc hội thoại, từ vựng tùy chỉnh đã chia sẻ và tìm kiếm nâng cao

Giới hạn

Gói này chỉ cho phép tối đa năm thành viên trong không gian làm việc

Bạn chỉ có thể ghi chép một cuộc họp tại một thời điểm và chỉ có thể truy cập 20 cuộc trò chuyện Otter AI

Bạn chỉ có thể truy cập 25 cuộc hội thoại gần nhất trong lịch sử

Giới hạn 300 phút cho bản ghi âm hàng tháng không được chuyển sang tháng sau và đi kèm với tối đa 30 phút bản ghi âm cho mỗi cuộc hội thoại

Tính năng tìm kiếm phiên âm nâng cao và ghi chú trực tiếp tích hợp cho các cuộc họp ảo trên Zoom không có sẵn

Bạn không thể điều chỉnh tốc độ phát lại cho các bản ghi âm cuộc họp

Giá

Miễn phí vĩnh viễn

🔑 Đối tượng sử dụng: Sinh viên, freelancer và doanh nhân độc lập, những người thỉnh thoảng tổ chức cuộc họp và chỉ cần dịch vụ phiên âm đáng tin cậy sẽ thấy tính năng này hữu ích.

Gói Pro

Gói Pro của Otter AI cung cấp nhiều phút ghi âm hơn so với gói cơ bản. Tuy nhiên, gói này không có tính năng ghi chú Zoom thời gian thực, cùng với các tính năng nâng cao khác.

Các tính năng chính

Ngoài việc tận hưởng các tính năng của gói Basic, bạn còn có thể:

Tự động hóa bản tóm tắt cuộc họp với các mục hành động và dàn ý

Truy cập tiện ích Android hoặc iOS và hỗ trợ phím tắt Siri

Chia sẻ ghi chú , cài đặt từ vựng tùy chỉnh, gắn thẻ người nói và chỉ định mục hành động cho đồng nghiệp

Ghi chép hai cuộc họp đồng thời

Truy cập lịch sử cuộc hội thoại không giới hạn

Điều chỉnh tốc độ phát lại và bỏ qua phần im lặng khi xem lại bản ghi cuộc họp

Giới hạn

Bạn vẫn chỉ có năm thành viên cho mỗi không gian làm việc hoặc tài khoản và phải trả phí riêng cho từng thành viên

Bạn không thể nhập và chuyển đổi văn bản từ các tệp âm thanh hoặc video không giới hạn từ bên thứ ba

Tính năng phân tích sử dụng và mã thời gian có thể chỉnh sửa bị thiếu

Mặc dù giới hạn bản ghi âm hàng tháng cao hơn so với gói cơ bản, nhưng vẫn bị giới hạn ở 1.200 phút và không thể chuyển sang tháng sau

Giá

16,99 USD/tháng cho mỗi người dùng

🔑 Đối tượng sử dụng: Các công ty khởi nghiệp, doanh nghiệp nhỏ và cơ quan có nhóm nhỏ và số lượng cuộc họp ảo giới hạn sẽ thấy gói đăng ký này hữu ích.

Gói Doanh nghiệp

Gói giá này lý tưởng cho các nhóm lớn thường xuyên tổ chức các cuộc họp ảo và cần các tính năng nâng cao hơn ngoài chức năng phiên âm trong các công cụ AI cho cuộc họp.

Các tính năng chính

Ngoài việc tận hưởng tất cả các tính năng của gói Pro, bạn còn được:

Nhập và chuyển đổi văn bản tự động các tệp âm thanh hoặc video không giới hạn từ Dropbox

Truy cập bản chép lời trực tiếp qua RTMP với phí bổ sung

Truy cập phân tích sử dụng với hỗ trợ ưu tiên

Đồng bộ hóa các bản ghi âm trên đám mây tự động và truy cập các ghi chú trực tiếp và phụ đề tích hợp từ Zoom

Giới hạn

Giới hạn tối đa hàng tháng cho dịch vụ phiên âm được đặt ở 6.000 phút

Bạn chỉ có thể ghi âm ba cuộc họp đồng thời

Bạn không thể đổi tên trợ lý cuộc họp Otter AI trong các cuộc họp ảo hoặc truy cập đăng nhập một lần (SSO)

Giá

30 USD/tháng cho mỗi người dùng

🔑 Đối tượng sử dụng: Các công ty khởi nghiệp và doanh nghiệp vừa và nhỏ tổ chức các cuộc họp hàng tuần và thảo luận ảo với khách hàng, đồng thời cần một trợ lý họp AI có thể tùy chỉnh hơn, có thể xem xét gói này.

Gói Enterprise

Otter AI có gói tùy chỉnh cho các công ty lớn hơn. Gói này bao gồm các tính năng nâng cao như tích hợp với Salesforce và HubSpot, bảo mật cấp doanh nghiệp, tuân thủ HIPAA và hơn thế nữa.

Các tính năng chính

Nhập và phiên âm không giới hạn các tệp âm thanh hoặc video đã ghi sẵn

Phát lại tệp video từ Zoom, Google Meet và MS Teams

Nhập thông tin chi tiết về bán hàng và đồng bộ ghi chú cuộc gọi của khách hàng với Salesforce bằng Otter sales agent

Sử dụng đăng nhập một lần (SSO) để tăng cường bảo mật

Xuất bản ghi âm sang các định dạng MP3, TXT, PDF, DOCX và SRT hàng loạt

Truy cập triển khai trên toàn tổ chức và quản lý thành công khách hàng chuyên dụng

Giới hạn

Bạn chỉ nhận được 6.000 phút mỗi tháng để ghi chép và chỉ có thể ghi chép ba cuộc họp đồng thời, giống như gói Doanh nghiệp

Từ vựng tùy chỉnh được chia sẻ cũng bị giới hạn

Bạn cần có ít nhất 100 giấy phép người dùng để truy cập tính năng đăng nhập một lần (SSO)

Giá

Giá tùy chỉnh

🔑 Dành cho ai: Các doanh nghiệp có nhóm lớn và đa dạng, cần dịch vụ phiên âm rộng rãi với các công cụ hợp tác nhóm

📮ClickUp Insight: Theo khảo sát về hiệu quả cuộc họp của chúng tôi, 12% người được hỏi cho rằng các cuộc họp quá đông người, 17% cho rằng các cuộc họp kéo dài quá lâu và 10% cho rằng hầu hết các cuộc họp là không cần thiết. Trong một cuộc khảo sát khác của ClickUp, 70% số người được hỏi thừa nhận rằng họ sẽ sẵn sàng cử người thay thế hoặc đại diện tham dự cuộc họp nếu có thể. Trợ lý ghi chép AI tích hợp của ClickUp có thể là trợ lý họp hoàn hảo cho bạn! Hãy để AI ghi lại mọi điểm chính, quyết định và mục hành động trong khi bạn tập trung vào công việc có giá trị cao hơn. Với tính năng tóm tắt cuộc họp tự động và tạo/lập nhiệm vụ được hỗ trợ bởi ClickUp Brain, bạn sẽ không bao giờ bỏ lỡ thông tin quan trọng, ngay cả khi bạn không thể tham dự cuộc họp. 💫 Kết quả thực tế: Các nhóm sử dụng tính năng quản lý cuộc họp của ClickUp báo cáo giảm tới 50% số cuộc hội thoại và cuộc họp không cần thiết!

Otter AI có đáng giá với mức giá đó không?

Trên thị trường không thiếu các công cụ phiên âm AI. Vậy, Otter AI có đáng để bạn đầu tư thời gian, tiền bạc và nỗ lực không?

Nó cung cấp sự cân bằng vững chắc giữa độ chính xác, tính năng cộng tác và tích hợp tiện lợi. Hãy cùng xem nó thực sự có giá trị như thế nào.

Ưu điểm của gói dịch vụ Otter AI

Dưới đây là những đặc điểm nổi bật khiến Otter AI trở thành nền tảng chuyển đổi văn bản thành giọng nói đáng cân nhắc:

Kế hoạch miễn phí có sẵn: Truy cập các tính năng phiên âm cơ bản miễn phí cho cá nhân và nhóm nhỏ (tối đa năm thành viên)

Nhiều mức giá: Chọn từ các gói được thiết kế cho sinh viên, chuyên gia và doanh nghiệp lớn

Tuyệt vời cho phiên âm đa ngôn ngữ: Phiên âm các cuộc họp bằng tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng Tây Ban Nha bằng trò chuyện Otter AI

Cộng tác thời gian thực: Bình luận, đánh dấu và chia sẻ ghi chú trên bản ghi chép với nhóm của bạn

Khả năng truy cập đa nền tảng: Sử dụng Otter trên web, iOS và Android với ứng dụng di động để truy cập mọi lúc mọi nơi

Tóm tắt và mục hành động tự động: Nhận tóm tắt cuộc họp, điểm nổi bật chính và công việc cần theo dõi ngay lập tức

Từ vựng tùy chỉnh: Thêm các thuật ngữ và tên riêng của ngành để có bản ghi chính xác hơn

Tìm kiếm nâng cao: Tìm các khoảnh khắc quan trọng theo người nói, dấu thời gian hoặc từ khóa trong kho lưu trữ bản ghi âm của bạn

👀 Bạn có biết? Việc chuyển đổi một giờ âm thanh thành văn bản thủ công có thể mất khoảng ba đến tám giờ, điều này cho thấy sự hiệu quả của các công cụ chuyển đổi tự động.

Nhược điểm của giá cả Otter AI

Otter AI có một số nhược điểm đáng kể ảnh hưởng đến giá trị của nó. Dưới đây là những nhược điểm đáng chú ý:

Giới hạn của gói miễn phí: Chỉ 300 phút phiên âm mỗi tháng và giới hạn 30 phút cho mỗi cuộc hội thoại — quá hạn chế cho các cuộc họp thường xuyên hoặc các bài giảng hàng ngày; độ chính xác cũng giảm trong môi trường ồn ào

Thời gian phiên âm giới hạn ở các gói cao hơn: Ngay cả gói Enterprise cũng giới hạn sử dụng ở 6.000 phút mỗi tháng và 4 giờ mỗi cuộc hội thoại, không có chuyển sang tháng sau

Chi phí cao hơn cho các tính năng tốt hơn: Chức năng phiên âm trực tiếp Zoom, tải lên không giới hạn và tóm tắt tự động chỉ có trong gói Doanh nghiệp hoặc Enterprise

Thiếu quyền kiểm soát của quản trị viên: Các công cụ quản trị và tùy chỉnh chỉ giới hạn ở các gói cao hơn, buộc các nhóm nhỏ hơn phải nâng cấp để có quyền truy cập

Các tính năng nâng cao bị thiếu: Mã thời gian có thể chỉnh sửa, công cụ AI cho nhóm bán hàng và tích hợp CRM (như Salesforce và HubSpot) bị khóa trong gói Enterprise

Giới hạn số cuộc họp đồng thời: Chỉ có thể tiến hành ba cuộc họp đồng thời, điều này có thể không phù hợp với các nhóm lớn có lịch trình trùng nhau

Tại sao nên xem xét các lựa chọn thay thế cho Otter AI?

Otter AI rất phổ biến vì rất dễ sử dụng và cung cấp một số dịch vụ phiên âm khá tốt ngay cả trong gói miễn phí. Tuy nhiên, nó có một số nhược điểm mà một số lựa chọn thay thế Otter AI có thể khắc phục.

Dưới đây là bốn giới hạn bạn nên xem xét trước khi triển khai trên toàn tổ chức:

Hạn chế về ngân sách

Gói miễn phí của Otter AI không cung cấp tính năng phiên âm Zoom tích hợp, đồng bộ Dropbox hoặc phân tích sử dụng. Ngoài ra, không có tùy chọn tiện ích bổ sung, vì vậy bạn không thể chọn các tính năng để thêm vào gói của mình.

Các tính năng cao cấp không rẻ, và thậm chí một số tính năng nâng cao như xuất hàng loạt, chụp miền và chụp slide tự động chỉ có trong gói Business và Enterprise.

Nếu bạn là người dùng cá nhân hoặc nhóm nhỏ, bạn có thể phải trả tiền cho các tính năng mà bạn hiếm khi sử dụng hoặc mong muốn gói miễn phí cung cấp cho bạn thêm một chút không gian linh hoạt.

Như một người đánh giá trên G2 đã chia sẻ:

…Nếu không có phiên bản trả phí, bạn sẽ bị giới hạn về số giờ ghi âm có thể chuyển thành văn bản.

…Nếu không có phiên bản trả phí, bạn sẽ bị giới hạn về số giờ ghi âm có thể chuyển thành văn bản.

Phiên âm giới hạn

Dịch vụ ghi chép cuộc họp miễn phí 300 phút và giới hạn 30 phút cho trò chuyện có lẽ là một trong những lý do lớn nhất khiến người dùng không muốn sử dụng Otter AI.

Ngay cả các gói trả phí cũng có giới hạn. Giới hạn phiên âm tối đa 6.000 phút của Otter AI chỉ dành cho gói Doanh nghiệp và Enterprise cũng có thể là hạn chế đối với các tổ chức lớn hơn, đặc biệt nếu bạn thường xuyên tổ chức nhiều cuộc họp.

Cũng không có cách nào để mở rộng giới hạn này bằng tiện ích bổ sung. Ngoài ra, bạn chỉ có thể ghi âm tối đa ba cuộc họp cùng lúc. Vì vậy, bạn phải đăng ký nhiều tài khoản trả phí để thực hiện quá trình phiên âm trên hơn ba cuộc họp.

📮ClickUp Insight: Dữ liệu khảo sát hiệu quả cuộc họp của chúng tôi cho thấy 25% cuộc họp có trung bình 8 người tham gia trở lên. Chúng tôi cũng phát hiện ra rằng một cuộc họp trung bình kéo dài khoảng 51 phút. Những cuộc họp lớn này có thể dẫn đến ít nhất 6 đến 8 giờ thời gian họp tập thể mỗi tuần ở cấp độ tổ chức. Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn có thể cắt giảm chi phí? ClickUp thay đổi cách các nhóm giao tiếp! Thay vì các cuộc họp dài dòng, hãy cộng tác trực tiếp trong các nhiệm vụ bằng cách sử dụng nhận xét, tệp đính kèm, ghi chú bằng giọng nói, video clip và hơn thế nữa — tất cả ở một nơi. 💫 Kết quả thực tế: Các nhóm toàn cầu của STANLEY Security đã tiết kiệm được hơn 8 giờ mỗi tuần cho các cuộc họp và cập nhật nhờ ứng dụng công việc toàn diện của chúng tôi!

Tính năng xác thực kém ở các gói cấp thấp hơn

51% tổ chức có kế hoạch đầu tư nhiều hơn vào bảo mật do sự gia tăng các vụ vi phạm dữ liệu.

Đầu tư này cũng nên mở rộng sang các công cụ phiên âm của bạn vì bạn có thể sẽ thảo luận về thông tin nhạy cảm trong các cuộc họp ảo.

Tuy nhiên, nếu bạn đã đăng ký gói Basic hoặc Pro, bạn chỉ nhận được ứng dụng xác thực để bảo mật dữ liệu phiên âm. Gói Business và Enterprise đã thêm tính năng bảo mật xác thực qua SMS.

Tuy nhiên, nhược điểm lớn nhất về tính năng bảo mật là SSO hoặc các điều khiển quản trị nâng cao chỉ có sẵn trong gói Enterprise. Đối với các nhóm nhỏ hơn, việc trả tiền cho tính năng bảo mật nâng cao là gần như không thể.

Tích hợp giới hạn trong gói miễn phí và gói pro

Otter AI hoạt động tốt với một số nền tảng chính, chẳng hạn như Google Meet, Zoom và Dropbox, nhưng có một số giới hạn. Ví dụ: nếu bạn đang sử dụng gói Basic hoặc Pro, bạn không thể truy cập tính năng phụ đề trực tiếp tích hợp cho các cuộc họp Zoom.

Bạn muốn kết nối Otter với CRM của mình như HubSpot hoặc Salesforce? Bạn sẽ phải đăng ký gói Enterprise. Điều này có thể là một trở ngại thực sự cho các nhóm muốn đưa Otter vào một hệ thống công nghệ lớn hơn. Cuối cùng, bạn sẽ phải chuyển đổi giữa các công cụ theo cách thủ công, điều này làm mất đi mục đích của tính năng phiên âm tự động.

Một người đánh giá trên G2 cũng chỉ ra sự thiếu tích hợp trong gói Doanh nghiệp:

Tôi mong muốn gói Doanh nghiệp có thể tích hợp với HubSpot.

Tôi mong muốn gói Doanh nghiệp có thể tích hợp với HubSpot.

🧠 Thông tin thú vị: Trung bình, mọi người nói khoảng 150–170 từ mỗi phút, nhanh hơn khoảng bốn lần so với tốc độ gõ trung bình. Sự chênh lệch này nhấn mạnh giá trị của dịch vụ phiên âm trong việc ghi lại nội dung nói một cách hiệu quả.

Các lựa chọn thay thế tốt nhất cho Otter AI

Tại sao phải chịu giới hạn bản ghi âm và chi phí cao khi các công cụ kinh doanh khác cung cấp tính linh hoạt, tính năng và giá trị cao hơn?

Gặp gỡ ClickUp, ứng dụng tất cả trong một cho công việc. Đây là một nền tảng tập trung tự động hóa việc ghi chép cuộc họp, cung cấp trợ lý cuộc họp AI để tóm tắt ghi chú cuộc họp và chuyển các mục hành động thành nhiệm vụ, đồng thời sắp xếp chương trình và biên bản cuộc họp trong một không gian làm việc hợp tác.

Một khách hàng giải thích lý do tại sao ClickUp là công cụ tuyệt vời để quản lý các cuộc họp của bạn:

Chúng tôi sử dụng nó để hỗ trợ và đẩy nhanh các cuộc họp hàng ngày từ nghi thức Scrum của chúng tôi. Nó giúp tôi biết được tiến độ sprint, tiến độ công việc của mình và giữ cho các công việc cần làm được sắp xếp có tổ chức.

Chúng tôi sử dụng nó để hỗ trợ và đẩy nhanh các cuộc họp hàng ngày từ nghi thức Scrum của chúng tôi. Nó giúp tôi biết được tiến độ sprint, tiến độ công việc của mình và giữ cho các công việc cần làm được sắp xếp có tổ chức.

Các tính năng chính

Trong khi Otter AI tập trung vào chức năng ghi chép và tóm tắt, ClickUp mở rộng trải nghiệm bằng cách biến các cuộc họp của bạn thành các kết quả có tổ chức và có thể theo dõi.

Dưới đây là một số tính năng nổi bật nhất:

ClickUp AI Notetaker

Ghi lại bản ghi chính xác với nhãn người nói, tóm tắt, bản ghi âm và các mục hành động được liệt kê gọn gàng trong một tài liệu duy nhất bằng ClickUp AI Notetaker

ClickUp AI Notetaker là một công cụ ghi chú thông minh, kết nối các cuộc gọi của bạn để ghi âm, phiên âm và xử lý các cuộc họp (tất nhiên là dựa trên quyền truy cập của bạn!). Cho dù bạn là sinh viên phải tham gia nhiều bài giảng liên tiếp hay là thành viên của một nhóm quản lý nhiều cuộc gọi của khách hàng, Notetaker đảm bảo bạn có những ghi chú chính xác, có cấu trúc mà không cần phải động bút.

Nó cung cấp tính năng nhận dạng người nói, dấu thời gian và tự động phát hiện các mục hành động và quyết định quan trọng, cung cấp bản tóm tắt cuộc họp rõ ràng, có tổ chức vào Hộp thư đến ClickUp của bạn sau mỗi phiên. Bạn có thể dễ dàng tìm kiếm trong các ghi chú này — được thêm dưới dạng Tài liệu ClickUp riêng biệt cho mỗi cuộc họp — để xem lại các điểm quan trọng hoặc theo dõi những việc cần theo dõi.

Đây là lý do tại sao Redditor này khuyên dùng AI Notetaker của ClickUp:

qua Reddit

Không giống như các công cụ truyền thống yêu cầu nỗ lực thủ công hoặc nâng cấp trả phí để sử dụng các tính năng cơ bản, ClickUp AI Notetaker là tiện ích bổ sung thân thiện với ngân sách. Công cụ này cung cấp dịch vụ ghi chép chuyên nghiệp mà không yêu cầu trả phí cao, giúp việc ghi chép cuộc họp không chỉ dễ dàng mà còn siêu tiết kiệm.

ClickUp Brain

ClickUp Brain là AI công việc hoàn chỉnh nhất thế giới, là trái tim của ClickUp.

Nó kết nối các thông tin chi tiết trong toàn bộ không gian làm việc của bạn, biến thông tin phân tán thành kiến thức có thể hành động. Hãy coi nó như một trợ lý viết lách, trợ lý dự án, trợ lý kiến thức và trợ lý cuộc họp được tích hợp trong một nền tảng AI nhận thức bối cảnh.

Không giống như Otter AI, nơi các tính năng nâng cao như tóm tắt AI và tìm kiếm thông minh bị khóa trong các gói giá phức tạp, chi phí cao, Brain là tiện ích bổ sung chi phí thấp cho bất kỳ gói trả phí nào — và bạn có thể dùng thử miễn phí.

Trích xuất câu trả lời, quyết định và mục hành động từ ghi chú cuộc họp của bạn với ClickUp Brain

Nó tự động tóm tắt ghi chú cuộc họp và chủ đề thảo luận không đồng bộ, xác định các quyết định quan trọng và trích xuất các nội dung cần theo dõi trong cùng một nền tảng nơi bạn quản lý công việc của mình.

Chỉ cần đánh dấu bất kỳ văn bản nào trong biên bản cuộc họp của bạn trên ClickUp Docs, Brain sẽ ngay lập tức chuyển chúng thành Nhiệm vụ ClickUp. Bạn thậm chí có thể sử dụng tính năng AI Assign để đặt quy tắc tự động hóa việc phân công nhiệm vụ này dựa trên điểm mạnh và lĩnh vực chuyên môn của đồng nghiệp.

📮ClickUp Insight: 92% nhân viên tri thức có nguy cơ mất các quyết định quan trọng bị phân tán trong các cuộc trò chuyện, email và bảng tính. Nếu không có hệ thống thống nhất để ghi lại và theo dõi các quyết định, những thông tin kinh doanh quan trọng sẽ bị mất trong mớ hỗn độn kỹ thuật số. Với khả năng Quản lý nhiệm vụ của ClickUp, bạn không bao giờ phải lo lắng về điều này. Tạo nhiệm vụ từ trò chuyện, bình luận nhiệm vụ, tài liệu và email chỉ với một cú nhấp chuột!

Cần tìm một quyết định cụ thể từ cuộc họp tuần trước? Chỉ cần hỏi ClickUp Brain. Nó có thể trả lời các câu hỏi dựa trên nội dung không gian làm việc của bạn, xác định các lỗ hổng trong chương trình họp và tạo cơ sở kiến thức tập trung trên các Nhiệm vụ, Tài liệu và cuộc thảo luận.

Bạn không còn cần phải lọc qua các bản ghi dài để tìm kiếm một chi tiết duy nhất bằng tay nữa — tất cả đều có thể tìm kiếm và truy cập trong vài giây.

Hơn nữa, ClickUp Brain thậm chí có thể phân tích các mẫu giao tiếp của nhóm và đề xuất các cải tiến để giúp bạn hợp tác hiệu quả hơn trong các cuộc họp trong tương lai. Tính năng này có thể cấu trúc tất cả giao tiếp của bạn, trong cuộc họp và ngoài cuộc họp, với nỗ lực tối thiểu và hiệu quả tối đa.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: ClickUp Brain không chỉ hữu ích sau các cuộc họp. Sử dụng nó trong Lịch ClickUp để lên lịch cuộc họp bằng các lời nhắc bằng ngôn ngữ tự nhiên và soạn thảo chương trình cuộc họp. Sẵn sàng cho nhiều cuộc phiêu lưu hơn? Hãy thử lên lịch cuộc họp bằng lệnh thoại qua ứng dụng máy tính ClickUp Brain MAX! Lên lịch cuộc họp bằng ngôn ngữ tự nhiên với Lịch được hỗ trợ bởi AI của ClickUp

Tài liệu ClickUp

Cộng tác với nhóm của bạn trong thời gian thực trên ClickUp Docs

Sau khi AI Notetaker ghi lại ghi chú của bạn, bạn có thể lập kế hoạch, thảo luận, chỉnh sửa và thực hiện kế hoạch của mình trong ClickUp Docs.

Tài liệu cung cấp một không gian năng động và hợp tác, nơi toàn bộ nhóm của bạn có thể dễ dàng giải mã các cuộc thảo luận trong cuộc họp và lập kế hoạch chiến lược thực hiện. Bạn có thể gắn thẻ đồng nghiệp bằng ClickUp Assign Comments và chuyển quyết định thành Nhiệm vụ có thể thực hiện chỉ với vài cú nhấp chuột.

Nhận mẫu miễn phí Sử dụng Mẫu Biên bản Cuộc họp ClickUp để theo dõi chi tiết cuộc họp của bạn một cách dễ dàng

Bạn muốn một cách dễ dàng để biến bản ghi chép do AI tạo ra thành thứ mà toàn bộ nhóm của bạn có thể sử dụng? Mẫu Biên bản cuộc họp ClickUp sẽ giúp bạn.

Nó cung cấp cho bạn một không gian hợp tác gọn gàng để ghi lại mọi thứ, từ tên người tham dự và chương trình nghị sự đến các điểm chính và mục hành động — ngay trong tài liệu ClickUp.

Điểm hay nhất? Vì nó được tích hợp vào ClickUp, bạn có thể ngay lập tức chỉ định các nhiệm vụ tiếp theo, liên kết đến các tài liệu có liên quan và đảm bảo mọi người đều biết mình chịu trách nhiệm về việc gì. Không còn phải vất vả nhớ ai đã đồng ý làm việc gì nữa. Đây là một cách đơn giản để làm cho các cuộc họp của bạn hiệu quả hơn và có trách nhiệm hơn.

ClickUp Clips

Bản ghi chép không phải lúc nào cũng đủ. Đối với các nhóm cần bối cảnh đầy đủ, ClickUp Clips cung cấp bản ghi video các cuộc họp và hoạt động trên màn hình của bạn trực tiếp trong nền tảng. Chỉ cần đảm bảo gửi AI Notetaker đến cuộc họp bạn muốn ghi lại.

Ghi âm cuộc họp với ClickUp Clips

Các video clip này có thể được nhúng vào Nhiệm vụ, Tài liệu và Trò chuyện ClickUp của bạn, cung cấp tài liệu tham khảo trực quan hoàn chỉnh cùng với bản ghi chép của bạn — điều mà Otter AI không hỗ trợ sẵn.

Tích hợp ClickUp

Một trong những vấn đề chính của Otter AI là nó cung cấp khả năng tích hợp hạn chế, và thậm chí những tính năng đó cũng không có trong các gói cấp thấp hơn. Với ClickUp, bạn sẽ không gặp phải những vấn đề như vậy.

Đồng bộ toàn bộ công nghệ của bạn với Tích hợp ClickUp

Tích hợp ClickUp đảm bảo bạn có thể đồng bộ hóa công việc của mình với hơn 1.000 công cụ phổ biến, bao gồm Zoom, Google Meet, Microsoft Teams, ngay cả khi bạn đang sử dụng gói miễn phí của chúng tôi. Nền tảng này cũng tích hợp với HubSpot, Salesforce và các CRM khác để thông tin chi tiết từ các cuộc họp bán hàng của bạn được ghi lại tự động trong công cụ bán hàng của bạn.

Như vậy, bạn sẽ có một trung tâm quản lý tập trung cho tất cả các tác vụ trong quy trình làm việc của mình.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Sử dụng Biểu mẫu ClickUp để thu thập phản hồi sau mỗi cuộc họp để hiểu ý kiến của nhóm về hiệu quả của cuộc họp và những việc cần làm để cuộc họp hiệu quả hơn.

Tại sao ClickUp tốt hơn Otter AI cho hầu hết các nhóm

ClickUp là một lựa chọn thay thế hấp dẫn cho Otter AI vì nó tập trung ghi chú cuộc họp, công việc và quản lý dự án trong một nền tảng duy nhất.

Không giống như Otter, nó cho phép bạn ghi âm, phiên âm và biến ghi chú cuộc họp thành các nhiệm vụ có thể thực hiện được mà không cần phải sử dụng nhiều công cụ hoặc tốn kém. Với tiện ích bổ sung AI giá rẻ và gói miễn phí với số lượng cuộc họp không giới hạn và tích hợp, ClickUp mang đến giá trị vượt trội so với các gói giá phức tạp của Otter AI.

Tổng quan về giá cả

ClickUp cung cấp nhiều gói giá để phù hợp với các nhóm có kích thước và ngân sách khác nhau. Dưới đây là chi tiết về các gói đăng ký:

Ghi chép cuộc họp của bạn một cách chính xác và không giới hạn với ClickUp

Otter AI rất phù hợp để ghi chép và tóm tắt các cuộc họp, nhưng chỉ khi bạn không phải sử dụng nó quá thường xuyên. Giới hạn về thời lượng ghi chép, các tính năng nâng cao ẩn sau các gói cao cấp và khả năng tích hợp hạn chế có thể khiến bạn phải tìm kiếm một giải pháp thay thế.

ClickUp vượt qua những giới hạn này với các tiện ích bổ sung linh hoạt, bản ghi chính xác và không gian làm việc cộng tác. Đây là một lựa chọn thay thế Otter AI tuyệt vời cho các nhóm muốn tự động hóa ghi chú cuộc họp và tích hợp chúng trực tiếp vào quy trình làm việc của mình.

Các tính năng AI Notetaker và ClickUp Brain của nó vượt xa khả năng ghi chép đơn thuần, cung cấp thông tin chi tiết có thể hành động và quản lý nhiệm vụ liền mạch. Nó cũng có thể tùy chỉnh cao với một số mẫu và chế độ xem, đồng thời tích hợp liền mạch với các công cụ họp và năng suất phổ biến.

Vậy bạn còn chần chừ gì nữa? Hãy bỏ qua những giới hạn về từ vựng và phiên âm và đăng ký ClickUp miễn phí ngay hôm nay!