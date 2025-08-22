Mẫu dự án luồng tiền miễn phí để lập kế hoạch tài chính

🔍 Bạn có biết? 82% doanh nghiệp nhỏ thất bại không phải vì họ không có lợi nhuận, mà do quản lý luồng tiền kém. Ngay cả khi doanh số bán hàng tăng mạnh, kinh doanh của bạn vẫn có thể gặp rắc rối nếu bạn không thường xuyên dự báo luồng tiền vào và ra.

Vậy, làm thế nào để bạn luôn dẫn đầu trong tình hình hỗn loạn, lập kế hoạch cho những tháng kinh doanh chậm và tránh những bất ngờ tài chính trước khi chúng xảy ra?

Bắt đầu với mẫu dự báo luồng tiền phù hợp – một công cụ mạnh mẽ giúp làm rõ tình hình tài chính, phát hiện rủi ro sớm và hỗ trợ đưa ra quyết định thông minh hơn.

Hãy đồng hành cùng chúng tôi, chúng tôi đã tổng hợp những mẫu miễn phí tốt nhất để giúp bạn kiểm soát luồng tiền hiệu quả.

*mẫu dự án luồng tiền là gì?

Mẫu dự án luồng tiền là công cụ tài chính sẵn sàng sử dụng, giúp bạn dự đoán cách tiền vào và ra khỏi kinh doanh theo thời gian. Sử dụng chúng để dự đoán thời điểm tiền vào tài khoản, thời điểm thanh toán và mức độ thanh khoản bạn sẽ có tại bất kỳ thời điểm nào.

Hãy xem nó như một hệ thống định vị tài chính cho kinh doanh của bạn. Nó cung cấp hiển thị, giảm thiểu sự phỏng đoán và củng cố quản lý chi phí. Thay vì bắt đầu từ đầu mỗi lần, hãy sử dụng các mẫu này để:

Chuyển đổi các giao dịch rời rạc thành thông tin luồng rõ ràng, theo thời gian

Phối hợp thu nhập và chi tiêu để tránh tình trạng thiếu hụt và trễ thanh toán

Theo dõi những yếu tố ảnh hưởng tích cực hoặc tiêu cực đến vị trí tiền mặt của bạn theo thời gian thực

Ra quyết định thông minh hơn về tuyển dụng, đầu tư hoặc khi nào nên tạm dừng

Các mẫu dự án luồng tiền hàng đầu trong nháy mắt

Rõ ràng, các mẫu dự báo luồng tiền giúp bạn xây dựng kế hoạch thông minh hơn, chi tiêu tự tin hơn và duy trì thanh khoản. Nhưng điều gì làm nên sự khác biệt giữa một mẫu tuyệt vời và những mẫu còn lại? Đó chính là nhu cầu cụ thể của bạn!

Hãy cùng phân tích chi tiết với một tóm tắt nhanh.

*những yếu tố làm nên một mẫu dự án dự báo luồng tiền hiệu quả?

Một mẫu dự án dòng tiền nổi bật không chỉ đơn thuần là danh sách công việc; nó là công cụ hỗ trợ chiến lược tài chính của bạn. Những mẫu tốt nhất kết hợp sự đơn giản với tính năng mạnh mẽ, tạo ra sự cân bằng hoàn hảo giữa tính dễ sử dụng và thông tin chi tiết.

Dưới đây là những yếu tố cần tìm kiếm trong một mẫu phục vụ công việc trong thực tế:

bố cục logic: *Chọn mẫu phù hợp để tổ chức dự báo theo quý, tuần hoặc tháng. Cấu trúc rõ ràng giúp bạn tạo bản đồ dòng tiền theo thời gian và nhanh chóng phát hiện các kỳ rủi ro

lập kế hoạch tình huống: *Mô phỏng các kết quả tài chính khác nhau. Dù là thanh toán trễ hay tuyển dụng nhân viên mới, khả năng thử nghiệm các tình huống giả định giúp lập kế hoạch sức chứa chủ động thay vì phản ứng

tính toán tự động hóa: *Bỏ qua các phép tính thủ công. Một mẫu tốt bao gồm các công thức tích hợp sẵn tự động cập nhật tổng, số dư và luồng ròng để tiết kiệm thời gian và giảm thiểu lỗi tốn kém

Danh mục tùy chỉnh: Tùy chỉnh mẫu dự báo luồng tiền của bạn để phản ánh các nguồn thu và chi phí thực tế. Thêm các phần cho hóa đơn khách hàng, đăng ký dịch vụ SaaS, chi phí quảng cáo hoặc thanh toán cho nhà cung cấp — bất kỳ mục nào phù hợp với cách hoạt động của doanh nghiệp bạn

đang theo dõi hiệu quả: *Xác định mức độ chính xác của dự báo so với kết quả thực tế. Sử dụng điều này để điều chỉnh dự án và theo dõi các chỉ số tài chính quan trọng như tỷ lệ tiêu hao vốn, thời gian duy trì hoạt động và tỷ lệ bao phủ tiền mặt

thông tin trực quan: *Chuyển đổi số thô thành xu hướng rõ ràng. Thêm biểu đồ hoặc biểu đồ để xác định thiếu hụt tiền mặt và đỉnh chi tiêu — rất hữu ích cho các cuộc đánh giá nội bộ, bản trình bày cho nhà đầu tư hoặc chia sẻ thông tin tài chính với các tổ chức cho vay

📍 Thực hành tốt nhất: Lựa chọn mẫu phù hợp là bước đầu tiên – xây dựng hệ thống lặp lại xung quanh nó mới là nơi mang lại giá trị thực sự. Điều này giúp bạn đánh giá tiến độ, theo dõi luồng tiền hàng tháng và lập kế hoạch một cách tự tin. Muốn tối ưu hóa hệ thống của bạn? Bắt đầu với những mẹo sau để quản lý tài chính như một chuyên gia: Theo dõi các khoản chi và thu tiền mặt một cách đầy đủ tại một nơi duy nhất 🧾

Thực hiện kiểm tra hàng tháng để cập nhật dự báo và luôn dẫn đầu trước những thay đổi 📅

Giao quyền sở hữu cho các công việc tài chính khóa; không còn tình trạng hỗn loạn khi theo dõi 👥

Ghi chú, giả định và hóa đơn được liên kết với số thực tế 📌 ClickUp for Finance tích hợp tất cả trong một: đang theo dõi dòng tiền, lập ngân sách, quản lý công việc và hợp tác nhóm. Nhờ vậy, bạn dành ít thời gian hơn cho việc theo dõi số và nhiều thời gian hơn để tạo ra giá trị.

các mẫu dự án luồng tiền tốt nhất để duy trì tài chính ổn định*

Khách hàng thanh toán trễ? Chi phí đột ngột tăng cao? Chúng ta đều đã trải qua điều đó.

Các mẫu dự án luồng tiền này phù hợp với nhịp độ nhanh chóng của hoạt động thực tế – dù bạn đang cân bằng các dự án freelance, mở rộng quy mô startup với nguồn lực hạn chế, hay đang tìm kiếm vòng tài trợ tiếp theo.

Hãy khám phá những lựa chọn hàng đầu của chúng tôi để biến luồng tiền không ổn định thành một chiến lược rõ ràng và tự tin.

1. Mẫu quản lý tài chính ClickUp

Tải mẫu miễn phí Đang theo dõi luồng tiền và chi phí của công ty bạn với mẫu quản lý tài chính ClickUp

Vận hành một doanh nghiệp nhỏ đồng nghĩa với việc phải quản lý nhiều tài khoản, khách hàng và trung tâm chi phí, thường không có nhóm tài chính chuyên trách. Mẫu Quản lý Tài chính ClickUp giúp đơn giản hóa mọi thứ bằng cách tập trung tất cả vào một bảng điều khiển sạch sẽ và có thể tùy chỉnh.

Mẫu dự báo dòng tiền sử dụng Trường Tùy chỉnh để gắn thẻ giao dịch, phân loại chi phí theo danh mục và theo dõi dòng tiền theo dự án hoặc ngày. Thiết lập tự động hóa để thông báo cho nhóm khi tiền mặt thanh toán không đủ, hóa đơn quá hạn hoặc dòng tiền ra vượt quá ngân sách.

📈 Đây là lý do bạn sẽ thích mẫu này

Xây dựng bảng điều khiển tài chính trực tuyến bằng cách sử dụng tổng hợp và công thức

Kết nối các công việc, tệp tin và quy trình phê duyệt trực tiếp với quy trình tài chính của bạn

Đang theo dõi mọi giao dịch để có báo cáo rõ ràng và hồ sơ sẵn sàng cho kiểm toán

🔑 Phù hợp cho: Nhà sáng lập không có CFO, các agency quản lý nhiều ngân sách và nhóm startup phối hợp trách nhiệm ngân sách.

➡️ Xem thêm: Mẫu dự án tài chính miễn phí cho kế hoạch chính xác

2. Mẫu báo cáo phân tích tài chính ClickUp

Tải mẫu miễn phí Hiển thị xu hướng doanh thu và các thông tin quan trọng với mẫu báo cáo phân tích tài chính ClickUp

60% doanh nghiệp nhỏ thường xuyên kiểm tra tình hình tài chính của mình thấy lợi nhuận cao hơn. Tuy nhiên, việc phân tích dữ liệu rời rạc và xây dựng báo cáo từ đầu là một công việc tốn thời gian.

Mẫu Báo cáo Phân tích Tài chính ClickUp cho phép bạn phân tích thu nhập, chi phí và các chỉ số tài chính quan trọng (KPIs) nhanh chóng và hiệu quả hơn.

Theo dõi xu hướng, so sánh hiệu suất và tự động tạo biểu đồ và báo cáo chênh lệch mà không cần rời khỏi không gian làm việc. Ngoài ra, bạn có thể thêm bình luận, giao nhiệm vụ theo dõi và xuất bản tóm tắt sẵn sàng cho nhà đầu tư (hoặc nhà cho vay).

📈 Đây là lý do bạn sẽ thích mẫu này

Tập trung vào các chỉ số hiệu suất khóa để đưa ra quyết định phát triển

So sánh kết quả với các tháng trước hoặc mục tiêu ngành

Xác định các yếu tố gây thất thoát lợi nhuận và tập trung vào những yếu tố thúc đẩy lợi nhuận

🔑 Phù hợp cho: Chủ doanh nghiệp nhỏ, nhóm startup và freelancer cần thông tin tài chính nhanh chóng, có thể áp dụng ngay mà không cần nỗ lực thủ công.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Tối ưu hóa quá trình kiểm tra tài chính với trí tuệ nhân tạo (AI). ClickUp Brain giúp bạn tập trung vào những điều quan trọng: xu hướng dòng tiền, chi phí tăng đột biến, rủi ro và những thông tin có tác động lớn. Dù bạn đang chuẩn bị cho một cuộc kiểm tra hay dự báo, nó giống như có một chuyên gia phân tích tài chính trực tuyến sẵn sàng hỗ trợ. Dễ dàng theo dõi xu hướng với AI thẻ trong ClickUp

3. Mẫu phân tích điểm hòa vốn ClickUp

Tải mẫu miễn phí Xác định điểm hòa vốn nhanh chóng với mẫu phân tích điểm hòa vốn ClickUp

Không chắc liệu giá cả của bạn có bền vững hay chỉ đang cố gắng xoay xở? Bạn không đơn độc. Câu hỏi này khiến hầu hết các nhà sáng lập mất ngủ.

Mẫu phân tích điểm hòa vốn ClickUp là một công cụ dự báo luồng tiền tập trung, được thiết kế để hiển thị chính xác thời điểm doanh thu bù đắp chi phí và lợi nhuận bắt đầu phát sinh. Bạn có thể nhập các chi phí cố định và biến đổi, thử nghiệm các chiến lược định giá khác nhau và phân tích các kịch bản giả định ngay trong một giao diện duy nhất.

Điểm nổi bật? Bạn có thể tùy chỉnh các chế độ xem và trường dữ liệu để phù hợp với mô hình kinh doanh của mình và giữ cho thông tin luôn rõ ràng, sẵn sàng cho quyết định.

📈 Đây là lý do bạn sẽ thích mẫu này

Đánh giá xem sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn có thực sự mang lại lợi nhuận hay chỉ hòa vốn

Phát hiện sớm các biên lợi nhuận mỏng manh hoặc thời gian thu hồi vốn chậm trước khi chúng ảnh hưởng đến lợi nhuận ròng của bạn

Hợp tác bằng cách gắn thẻ đồng nghiệp, thêm ghi chú và đang theo dõi các giả định khóa

🔑 Phù hợp cho: Chủ doanh nghiệp nhỏ và startup giai đoạn đầu đang thử nghiệm thị trường mới, chiến lược định giá hoặc xác định xem mô hình kinh doanh của họ có mang lại lợi nhuận thực tế hay không.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Khối một ‘Ngày Quản lý Luồng Tiền’ mỗi tháng trên lịch của bạn. Sử dụng ngày này để cập nhật dự án, so sánh giá trị hiện tại với dự báo và điều chỉnh chiến lược. Đây là thói quen đơn giản giúp bạn chủ động, tránh những bất ngờ về tiền mặt.

4. Mẫu dự báo bán hàng ClickUp

Tải mẫu miễn phí Xây dựng dự án luồng tiền tập trung vào tăng trưởng với mẫu dự báo bán hàng ClickUp

Kế hoạch bán hàng không chỉ là đạt chỉ tiêu; đó là việc dự đoán nhu cầu, quản lý nguồn lực và đạt mục tiêu tăng trưởng. Mẫu dự báo bán hàng ClickUp kết nối quy trình bán hàng với kết quả thực tế, giúp bạn theo dõi doanh thu, giao dịch và chỉ số chuyển đổi tại một nơi duy nhất.

Đang theo dõi nguồn khách hàng tiềm năng, mục tiêu doanh số và chi phí thực hiện bằng Trường Tùy Chỉnh. Hiển thị dự báo theo nhân viên, sản phẩm hoặc khu vực và điều chỉnh giả định khi thị trường thay đổi. Tất cả dữ liệu được cập nhật theo thời gian thực, đảm bảo dự báo luôn phản ánh thực tế.

📈 Đây là lý do bạn sẽ thích mẫu này

Dự báo doanh thu để đồng bộ với chiến lược luồng tiền của bạn

Phát hiện sớm những thay đổi trong dòng công việc trước khi chúng ảnh hưởng đến kế hoạch

Xác định chính xác khoảng cách giữa các dự án và thực tế để điều chỉnh kịp thời

🔑 Phù hợp cho: Giám đốc bán hàng và nhóm vận hành doanh thu cần liên kết mục tiêu bán hàng trực tiếp với kế hoạch luồng tiền.

➡️ Xem thêm: Mẫu dự báo doanh số bán hàng miễn phí trong Excel và ClickUp

Dưới đây là cách Muhammad Asif Iqbal, Quản lý Sản phẩm tại Dubizzle Group, đã sử dụng ClickUp để quản lý tài chính hiệu quả:

Trong lĩnh vực tài chính, chúng tôi chủ yếu sử dụng bảng để quản lý các yêu cầu đã được gửi đến chúng tôi. Các yêu cầu này đi qua một quy trình nội bộ trong bộ phận tài chính và sau đó được chuyển đến chúng tôi thông qua các "bucket" (thùng) có sẵn trên ClickUp. Khả năng tùy chỉnh của các "bucket" này giúp chúng tôi đang theo dõi chúng một cách hiệu quả.

Trong lĩnh vực tài chính, chúng tôi chủ yếu sử dụng bảng để quản lý các yêu cầu đã được gửi đến chúng tôi. Các yêu cầu này đi qua một quy trình nội bộ trong bộ phận tài chính và sau đó được chuyển đến chúng tôi thông qua các "bucket" (thùng) có sẵn trên ClickUp. Khả năng tùy chỉnh của các "bucket" này giúp chúng tôi đang theo dõi chúng một cách hiệu quả.

5. Mẫu báo cáo chi phí và báo cáo kinh doanh ClickUp

Tải mẫu miễn phí Kiểm soát chi phí trước khi chúng ảnh hưởng đến luồng tiền của bạn bằng mẫu báo cáo chi phí và báo cáo kinh doanh ClickUp

Vấn đề luồng tiền thường bắt nguồn từ phía chi phí. Chi phí bất ngờ là một trong những nguyên nhân chính gây rối loạn tài chính cho doanh nghiệp nhỏ, và nếu không có hệ thống đang theo dõi có cấu trúc, ngay cả những dự án luồng tiền tốt nhất cũng có thể sụp đổ.

Mẫu Báo cáo Chi phí Kinh doanh ClickUp giúp bạn tổ chức mọi thứ một cách gọn gàng. Theo dõi và kiểm soát chi tiêu theo thời gian thực để đảm bảo tuân thủ ngân sách, phát hiện cơ hội tiết kiệm và đảm bảo mọi khoản chi tiêu đều được ghi vào tài khoản.

📈 Đây là lý do bạn sẽ thích mẫu này

Đang theo dõi chi tiêu hàng ngày, hàng tuần hoặc hàng tháng theo danh mục hoặc bộ phận

Tập trung hóa việc thu nhận và phê duyệt để đang theo dõi dễ dàng và sẵn sàng cho kiểm toán

Phát hiện xu hướng và cơ hội tiết kiệm chi phí lâu dài

🔑 Phù hợp cho: Nhóm tài chính quản lý chi phí hàng ngày, doanh nghiệp nhỏ đồng bộ hóa dự báo luồng tiền với chi tiêu thực tế, và bất kỳ ai lập bản đồ chi phí vào sổ cái tổng hợp.

🧠 Thông tin thú vị: 33,19 triệu doanh nghiệp nhỏ đóng góp 99,9% vào nền kinh tế Hoa Kỳ, nhưng phần lớn trong số đó hoạt động với biên lợi nhuận eo hẹp. Đó là lý do tại sao các mẫu dự báo luồng tiền không chỉ hữu ích; chúng là vũ khí bí mật để duy trì hoạt động và phát triển thông minh.

6. Mẫu ngân sách ClickUp

Tải mẫu miễn phí Đồng bộ hóa kế hoạch chi tiêu của bạn với thực tế luồng bằng mẫu ngân sách ClickUp

Quản lý một kinh doanh đang phát triển đòi hỏi phải cân bằng giữa tham vọng và khả năng tài chính. Mẫu ngân sách ClickUp giúp bạn đạt được sự cân bằng này bằng cách cung cấp chế độ xem linh hoạt và thời gian thực về tình hình tài chính của bạn.

Phân chia ngân sách theo nhóm, danh mục hoặc dòng thời gian. Gán trách nhiệm, đặt giới hạn và kích hoạt tự động hóa khi vượt ngưỡng. Từ chi phí cố định đến chi tiêu cho chiến dịch, mọi thứ đều được quản lý trong một không gian hợp tác duy nhất, giúp các nhóm đồng bộ và luồng tiền ổn định.

📈 Đây là lý do bạn sẽ thích mẫu này

Lập lịch phát hành ngân sách để phù hợp với luồng tiền dự án của bạn

Ưu tiên chi tiêu dựa trên tác động, tính cấp bách và khả năng thanh khoản

Chia sẻ hiển thị giữa các bộ phận mà không mất kiểm soát tập trung

🔑 Phù hợp cho: Quản lý tài chính, trưởng bộ phận vận hành và các nhóm đa chức năng cần đồng bộ hóa ngân sách với luồng tiền trong quá trình mở rộng nhanh chóng.

➡️ Xem thêm: Mẫu ngân sách dự án miễn phí trong Excel và ClickUp

7. Mẫu Bảng Cân Đối Kế Toán ClickUp

Tải mẫu miễn phí Nhận cái nhìn tổng quan về tình hình tài chính của bạn theo thời gian thực với mẫu Bảng cân đối kế toán ClickUp

Luồng tiền cho bạn biết tiền di chuyển như thế nào, và bảng cân đối kế toán cho thấy tình hình tài chính của bạn. Mẫu Bảng Cân Đối Kế Toán ClickUp cung cấp cho bạn một bố cục sẵn có, có thể tùy chỉnh để theo dõi tài sản, nợ phải trả và vốn chủ sở hữu mà không rườm rà.

Dễ dàng phân biệt tài sản và nợ phải trả ngắn hạn và dài hạn, thêm số dư đầu kỳ và theo dõi sự thay đổi của vị trí tài chính. Sử dụng Trường Tùy chỉnh để gắn thẻ giao dịch, nhóm theo loại tài khoản và đính kèm tài liệu hỗ trợ khi cần thiết.

Điều tuyệt vời nhất? Bảng cân đối kế toán ClickUp của bạn sẽ được cập nhật tự động khi bạn đang làm công việc, giúp bạn luôn có chế độ xem cập nhật về giá trị ròng của kinh doanh.

📈 Đây là lý do bạn sẽ thích mẫu này

Theo dõi sự thay đổi theo thời gian với lịch sử phiên bản và bình luận công việc

Giao công việc kiểm tra cho các thành viên trong nhóm với ngày đáo hạn và nhắc nhở tích hợp sẵn

Tệp đính kèm ghi chú kiểm toán hoặc phê duyệt trực tiếp vào từng mục chi tiết

🔑 Phù hợp cho: Tài khoản, phân tích tài chính và chủ kinh doanh cần một bảng cân đối kế toán đáng tin cậy và linh hoạt, tích hợp với sổ cái tổng hợp.

➡️ Xem thêm: Ví dụ và định dạng sổ cái tổng hợp cho tài khoản

8. Mẫu Quản lý Hoạt động Tài khoản ClickUp

Tải mẫu miễn phí Tối ưu hóa quy trình làm việc lặp lại và đóng sổ sách tài khoản một cách trơn tru với mẫu ClickUp Accounting Operations Template

Kết thúc tháng, đối chiếu, ghi sổ nhật ký — kế toán dự án đầy rẫy các công việc lặp đi lặp lại đòi hỏi độ chính xác cao. Chỉ một sự chậm trễ cũng có thể làm lệch toàn bộ dự báo luồng tiền của bạn.

Mẫu Quản lý Hoạt động Tài khoản ClickUp giúp mọi thứ diễn ra trơn tru và đúng tiến độ. Từ nhật ký hàng ngày đến đánh giá quý, nó biến các bước kế toán lặp lại thành các quy trình làm việc có thể theo dõi với người được giao, hạn chót và danh sách kiểm tra.

Đặt nhắc nhở tự động hóa, phân công phê duyệt và giữ mọi bên liên quan đồng bộ để không bỏ sót công việc, báo cáo luôn rõ ràng và chính xác, và luồng tiền được quản lý hiệu quả.

📈 Đây là lý do bạn sẽ thích mẫu này

Nhận thông báo nhắc nhở trước khi các công việc quan trọng bị trễ hạn

Giao và chia sẻ công việc để mọi quá trình chuyển giao luôn hiển thị

Xem lại các chu kỳ dán để phát hiện các trễ hẹn và cải thiện quy trình kết thúc kỳ kế toán

🔑 Phù hợp cho: Kế toán trưởng, nhóm kế toán và lãnh đạo tài chính cần sự chính xác, tốc độ và cấu trúc trong kế toán dự án và hoạt động đóng sổ.

9. Mẫu quản lý tài khoản phải trả ClickUp

Tải mẫu miễn phí Tối ưu hóa thanh toán và bảo vệ dự trữ tiền mặt với mẫu Quản lý Tài khoản Thanh toán của ClickUp

Khi hóa đơn của nhà cung cấp tích tụ trong email và bảng tính, dễ dàng mất kiểm soát về các khoản phải trả cho đến khi chúng ảnh hưởng đến luồng tiền của bạn. Mẫu Quản lý Tài khoản Thanh toán của ClickUp tập trung tất cả hóa đơn, ngày đáo hạn và điều khoản thanh toán, giúp bạn ưu tiên các khoản chi trả.

Tùy chỉnh các trường để theo dõi hợp đồng nhà cung cấp, chu kỳ thanh toán và trạng thái phê duyệt. Lọc theo mức độ khẩn cấp, bộ phận hoặc dự án để lập kế hoạch thanh toán dựa trên nguồn tiền mặt sẵn có. Với các tính năng tự động hóa và nhắc nhở tích hợp, mẫu dự báo dòng tiền này giúp bạn luôn kiểm soát tình hình tài chính.

📈 Đây là lý do bạn sẽ thích mẫu này

Số hóa các khoản phải trả để giảm thiểu mục nhập thủ công và đang theo dõi phân tán

Tự động hóa cảnh báo hạn chót để tránh bỏ lỡ thanh toán và phạt trễ hạn

Sử dụng dữ liệu thời gian thực để nâng cao dự báo luồng tiền và đưa ra quyết định dựa trên thông tin chính xác

🔑 Phù hợp cho: Nhóm tài chính, tài khoản và chủ kinh doanh muốn kiểm soát chặt chẽ hơn các khoản phải trả, giảm thiểu tình trạng thanh toán trễ và đảm bảo sự đồng bộ giữa các khoản phải trả và chiến lược luồng tiền.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Đóng kỳ kế toán là bước đầu tiên. Cách bạn sử dụng dữ liệu đó sẽ quyết định độ chính xác của dự báo. Mẫu dự án dự báo dòng tiền tốt nhất sử dụng mức độ chi tiết báo cáo phù hợp: hàng ngày để kiểm soát thanh khoản chặt chẽ, hàng tuần để dự báo khả năng hoạt động trong tương lai.

10. Mẫu phân tích chi phí ClickUp

Tải mẫu miễn phí Ra quyết định chi tiêu thông minh hơn với mẫu phân tích chi phí ClickUp

Vượt ngân sách thường không đến từ một chi phí lớn; chúng len lỏi qua các chi phí nhỏ, không được kiểm soát trên các nhóm và dòng thời gian. Mẫu Phân tích Chi phí ClickUp giúp bạn phát hiện chúng sớm.

Sử dụng nó để đang theo dõi mọi chi phí theo dự án, bộ phận hoặc sáng kiến. So sánh chi tiêu dự kiến với chi tiêu thực tế, đánh giá ROI và phát hiện các khu vực hoạt động kém hiệu quả trong thời gian thực.

Dù bạn đang lập kế hoạch chi tiêu cho quý tiếp theo hay cần lập luận cho một khoản đầu tư mới, mẫu dự án luồng tiền này sẽ cung cấp cho bạn hiển thị cần thiết.

📈 Đây là lý do bạn sẽ thích mẫu này

Bản đồ chi phí theo kết quả để hướng dẫn phân bổ ngân sách hiệu quả hơn

So sánh chi tiêu thực tế với dự kiến để ngăn chặn chi tiêu vượt ngân sách trước khi tình hình trở nên nghiêm trọng

Phát hiện các điểm yếu và cải thiện hiệu quả hoạt động trên các chiến dịch, bộ phận hoặc nhà cung cấp

🔑 Phù hợp cho: Chuyên viên phân tích tài chính, quản lý dự án và chủ kinh doanh muốn có chế độ xem tổng quan về chi phí và lợi ích để đưa ra quyết định chiến lược.

11. Mẫu dự báo luồng tiền 12 tháng của Coefficient

qua Coefficient

Bạn đang muốn lập kế hoạch luồng tiền cho cả năm mà không cần công cụ phức tạp hay thời gian học tập lâu dài? Mẫu dự án luồng tiền 12 tháng từ Coefficient cung cấp một cách thức rõ ràng, dựa trên bảng tính để lập kế hoạch thu nhập và chi tiêu hàng tháng trong Google Trang tính hoặc Excel.

Mẫu dự báo dòng tiền này là lựa chọn lý tưởng cho các nhóm cần hiển thị dài hạn nhưng không muốn bắt đầu từ đầu. Với các danh mục có thể chỉnh sửa, tính toán tự động và biểu đồ tích hợp, nó giúp bạn đơn giản hóa dự báo dòng tiền đồng thời đảm bảo báo cáo chính xác và dễ chia sẻ.

📈 Đây là lý do bạn sẽ thích mẫu này

Phân tích chi tiết thu nhập và chi phí dự án trong dòng thời gian 12 tháng

Tùy chỉnh các trường dữ liệu để phù hợp với mô hình doanh thu, tính mùa vụ hoặc chu kỳ tiền mặt của bạn

Phát hiện xu hướng nhanh chóng với biểu đồ trực quan và bảng điều khiển tích hợp

🔑 Phù hợp cho: Nhà sáng lập, nhóm tài chính và chủ doanh nghiệp nhỏ muốn theo dõi và dự báo luồng tiền đủ cho 12 tháng tới một cách đơn giản và hiệu quả.

12. Mẫu dự báo luồng tiền Excel của GTreasury

qua GTreasury

Cần thêm cấu trúc cho các hoạt động tài chính quy mô lớn? Mẫu dự án luồng tiền dựa trên Excel này được thiết kế cho độ chính xác cao. Nó cho phép bạn tạo bản đồ luồng tiền thực tế với dự báo trên cơ sở hàng tuần hoặc hàng tháng, giúp bạn có cái nhìn toàn diện về tình hình tài chính theo thời gian.

Dễ dàng tùy chỉnh theo yêu cầu báo cáo nội bộ của bạn, dù bạn đang theo dõi nghĩa vụ thuế, chuyển khoản nội bộ hay lịch chia cổ tức. Mẫu này linh hoạt, sẵn sàng sử dụng công thức và được thiết kế cho các nhóm làm việc trên bảng tính nhưng đòi hỏi độ chính xác và minh bạch ở mức Enterprise.

📈 Đây là lý do bạn sẽ thích mẫu này

Theo dõi dòng tiền qua nhiều loại tiền tệ và tài khoản có số dư bằng không

Thêm các quy tắc bù trừ, lãi suất hoặc điều chỉnh mà không làm hỏng công thức

Tập trung vào các quy trình quản lý tài chính cụ thể như tổng hợp dòng tiền cấp ngân hàng

🔑 Phù hợp cho: Các nhóm doanh nghiệp, kiểm soát viên tài chính và các doanh nghiệp cần một mẫu dự báo luồng tiền Excel tùy chỉnh, tuân thủ chính sách.

13. Mẫu dự báo luồng tiền của QuickBooks

qua QuickBooks

Nếu bạn đã sử dụng QuickBooks Online, mẫu dự báo luồng tiền này sẽ hoàn thành quy trình dự báo của bạn. Nó tự động lấy dữ liệu từ bảng lãi lỗ và bảng cân đối kế toán, tạo ra một chế độ xem dự báo dựa trên xu hướng thực tế.

Không cần nhập dữ liệu thủ công. Chỉ cần một bố cục bảng tính gọn gàng, hiển thị rõ ràng các khoảng trống trong dòng tiền, sự thay đổi theo mùa và thiếu hụt tiền mặt trước khi chúng ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của bạn.

📈 Đây là lý do bạn sẽ thích mẫu này

Đồng bộ dữ liệu luồng tiền theo thời gian thực trực tiếp từ QuickBooks Online

Phân loại luồng tiền và tự động tính toán số dư, tất cả trong một định dạng sạch sẽ, sẵn sàng sử dụng

Phát hiện sớm các giai đoạn kinh doanh chậm lại và kỳ thiếu hụt tiền mặt trước khi chúng ảnh hưởng đến kế hoạch của bạn

🔑 Phù hợp cho: Chủ kinh doanh nhỏ và kế toán viên đã sử dụng QuickBooks muốn dự báo luồng tiền nhanh chóng, tích hợp sẵn mà không cần chuyển đổi công cụ.

14. Mẫu dự báo luồng tiền bởi Conta

qua Conta

Freelancer và người làm việc độc lập cần một công cụ đơn giản để đang theo dõi hóa đơn đến và chi phí định kỳ. Mẫu dự báo luồng tiền từ Conta cung cấp một bố cục hàng tháng thực tế, giúp dễ dàng theo dõi hóa đơn, thanh toán đặt cọc và chi phí định kỳ trong chế độ xem duy nhất.

Với các trường có thể chỉnh sửa và tính toán tích hợp sẵn, việc lập kế hoạch dòng tiền ngắn hạn trở nên dễ dàng và chính xác hơn, ngay cả khi không có nhóm tài chính chuyên trách.

📈 Đây là lý do bạn sẽ thích mẫu này

Sử dụng cột hàng tháng để phát hiện khoảng trống thu nhập và vấn đề thời gian

Tùy chỉnh các hàng để phản ánh các nguồn thu và chi phí đặc thù của freelancer

Giữ mọi thứ gọn nhẹ với định dạng một trang và tính toán tự động

🔑 Phù hợp cho: Doanh nhân độc lập, chuyên gia tư vấn và chủ kinh doanh cá nhân cần một phương pháp đơn giản, đáng tin cậy để duy trì dòng tiền dương hàng tháng.

15. Mẫu dự án luồng tiền của NFF

qua NFF

Vận hành một tổ chức phi lợi nhuận thường đòi hỏi phải quản lý dòng tiền eo hẹp, các nguồn tài trợ phức tạp và các khoản tài trợ có thời hạn, đồng thời vẫn tập trung vào sứ mệnh của mình. Mẫu dự án dòng tiền dựa trên Excel của NFF được thiết kế riêng để giúp các tổ chức phi lợi nhuận lập kế hoạch và duy trì tính bền vững.

Nó cung cấp chế độ xem rõ ràng về thu nhập, chi phí và tiền mặt sẵn có hàng tháng, phân loại theo nguồn vốn và loại hạn chế. Dù bạn đang chờ nhận khoản tài trợ hay lập kế hoạch chi tiêu theo dòng thời gian của chương trình, nó giúp tài chính của bạn luôn sẵn sàng cho dự báo.

📈 Đây là lý do bạn sẽ thích mẫu này

Thu nhập và chi phí đang được theo dõi theo nguồn vốn, bao gồm cả các khoản tài trợ có điều kiện và không có điều kiện

Dự báo khả năng sẵn có của tiền mặt dựa trên chu kỳ đóng góp của nhà tài trợ hoặc lịch trình giải ngân của quỹ

Đồng bộ hóa chi tiêu với các cột mốc của dự án và yêu cầu tuân thủ

🔑 Phù hợp cho: Tổ chức phi lợi nhuận, quỹ từ thiện và các tổ chức cộng đồng cần một mẫu dự báo luồng tiền đáng tin cậy để lập kế hoạch dựa trên nguồn tài trợ biến động và duy trì mục tiêu hoạt động.

🔍 Bạn có biết? Các doanh nghiệp vừa và nhỏ (MSME) trong ngành phần mềm của Hoa Kỳ có năng suất cao hơn 1,7 lần so với các doanh nghiệp cùng ngành ở các nền kinh tế phát triển khác nhờ vào hệ sinh thái vốn, nhân lực và khách hàng mạnh mẽ được xây dựng xung quanh các doanh nghiệp lớn. Điều này là lời nhắc nhở rằng ngay cả các nhóm nhỏ cũng có thể đạt được thành công vượt trội, đặc biệt khi họ hỗ trợ các ý tưởng tuyệt vời bằng kế hoạch quản lý luồng tiền vững chắc.

*xây dựng kinh doanh vững mạnh hơn — từng dự án luồng tiền một với ClickUp

Luồng tiền không chỉ là một chỉ số—đó là yếu tố thiết yếu cho kinh doanh của bạn. Mẫu dự án luồng tiền phù hợp sẽ biến sự không chắc chắn thành chiến lược, mang lại cho bạn sự rõ ràng, kiểm soát và độ tin cậy để đưa ra các quyết định tài chính thông minh hơn.

ClickUp cung cấp hiển thị toàn diện, từ ngân sách và chi phí đến quy trình làm việc tự động hóa và phê duyệt. Điểm nổi bật? Gói Miễn phí vĩnh viễn của ClickUp cho phép doanh nghiệp nhỏ và cá nhân kinh doanh tự do truy cập các công cụ mạnh mẽ này mà không cần tăng chi phí.

✅ Thử ClickUp miễn phí — lập kế hoạch thông minh hơn, hành động nhanh hơn và duy trì kế hoạch tài chính rõ ràng!