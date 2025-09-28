15 Mẫu hóa đơn khách sạn miễn phí để đơn giản hóa việc lập hóa đơn

Quản lý việc thanh toán của khách có thể trở nên hỗn loạn, đặc biệt khi hóa đơn thiếu thông tin hoặc trông không chuyên nghiệp.

Chủ khách sạn thường gặp khó khăn trong việc tạo ra các hóa đơn nhất quán và chính xác phản ánh mọi giao dịch. Khách mong đợi có bằng chứng thanh toán rõ ràng cho việc hoàn trả chi phí kinh doanh hoặc lưu trữ cá nhân, và một hóa đơn được định dạng kém sẽ để lại ấn tượng xấu.

Tuy nhiên, chủ khách sạn thường gặp khó khăn trong việc tạo ra các hóa đơn nhất quán và chính xác, phản ánh chính xác mọi giao dịch. Mẫu hóa đơn khách sạn giúp đơn giản hóa quy trình bằng cách cung cấp một định dạng sẵn sàng sử dụng với tất cả các yếu tố cần thiết.

Dù bạn điều hành một nhà trọ nhỏ hay một khách sạn, một mẫu hóa đơn được thiết kế tốt sẽ tiết kiệm thời gian và xây dựng niềm tin với khách. Chúng tôi giới thiệu 15 mẫu hóa đơn giúp đơn giản hóa quy trình lập hóa đơn khách sạn một cách hoàn hảo.

🧠 Thực tế thú vị: Lỗi trong quá trình lập hóa đơn có thể dẫn đến tăng chi phí xử lý lên đến 20 %.

Mẫu hóa đơn khách sạn là gì?

Mẫu hóa đơn khách sạn là một định dạng thiết kế sẵn để cung cấp cho khách bằng chứng thanh toán sau khi họ lưu trú. Nó giúp khách sạn trình bày một bản tóm tắt chuyên nghiệp về các khoản phí, ngày tháng và dịch vụ đã cung cấp.

Dưới đây là các thành phần tiêu chuẩn của mẫu hóa đơn khách sạn:

Thông tin khách sạn : Bao gồm tên công ty, địa chỉ, số điện thoại liên hệ và logo để dễ dàng nhận diện

Thông tin khách hàng : Danh sách tên đầy đủ, địa chỉ và thông tin liên hệ của khách hàng để lưu trữ hồ sơ

Số đặt phòng : Cung cấp một ID duy nhất để đang theo dõi giao dịch

Ngày nhận phòng và trả phòng : Hiển thị thời lượng lưu trú của khách và thời gian trả phòng

Phí phòng : Chi tiết về giá, số phòng, số ngày và tổng chi phí phòng

Phí khác : Là nhà cung cấp chi phí của bữa ăn, đỗ xe hoặc các dịch vụ khác đã sử dụng

Thuế và phí : Phân tích chi tiết các loại thuế và phí áp dụng

Tổng số tiền đã thanh toán : Tóm tắt tổng số tiền sau khi cộng tất cả các khoản phí và thuế

Phương thức thanh toán : Chỉ định phương thức thanh toán đã được thực hiện qua tiền mặt, thẻ tín dụng hoặc trực tuyến

Chữ ký được ủy quyền: Xác thực hóa đơn bằng chữ ký của nhân viên hoặc con dấu điện tử

Những yếu tố nào tạo nên một mẫu hóa đơn khách sạn tốt?

Một mẫu hóa đơn khách sạn tốt nên có cấu trúc rõ ràng và bao gồm tất cả thông tin quan trọng mà khách hàng và nhân viên khách sạn cần.

Dưới đây là các yếu tố khóa cần lưu ý:

thông tin khóa*: Chọn mẫu hóa đơn của nhà cung cấp đầy đủ thông tin để tránh nhầm lẫn hoặc lỗi

Giao diện đơn giản : Sử dụng các mẫu có định dạng gọn gàng và khoa học, giúp hóa đơn dễ đọc và dễ hiểu

Không gian thương hiệu : Chọn mẫu hóa đơn khách sạn cho phép bạn thêm logo, tên và màu sắc của khách sạn để tạo trải nghiệm thương hiệu nhất quán một cách dễ dàng

Tổng số tiền được đánh dấu : Chọn mẫu có phần tổng số tiền được đánh dấu để khách hàng có thể nhanh chóng xác minh thanh toán

Phần thông tin bổ sung: Chọn mẫu hóa đơn khách sạn có không gian để ghi chú tùy chỉnh, như chính sách hoàn tiền hoặc lời cảm ơn

Mẫu hóa đơn khách sạn hàng đầu

Mẫu hóa đơn khách sạn nên giúp đơn giản hóa việc tạo/lập và quản lý hóa đơn.

Dưới đây là danh sách các mẫu hóa đơn khách sạn miễn phí từ ClickUp, ứng dụng "tất cả trong một" cho công việc, và các nền tảng khác giúp bạn thực hiện việc cần làm đó và đảm bảo hoạt động trơn tru cùng trải nghiệm khách tuyệt vời.

1. Mẫu hóa đơn ClickUp cho khách sạn

Tải mẫu miễn phí Tạo hóa đơn chuyên nghiệp và quản lý tài chính một cách trơn tru với mẫu hóa đơn ClickUp dành cho khách sạn

Mẫu hóa đơn ClickUp cho khách sạn là một mẫu hóa đơn đơn giản giúp tổ chức tất cả hóa đơn tại một địa điểm duy nhất, bao gồm các thông tin quan trọng như thông tin liên hệ của khách hàng, email, giờ dịch vụ, số tiền, phương thức thanh toán và các ghi chú bổ sung.

Mẫu này cũng bao gồm các tùy chọn tự động hóa để gửi nhắc nhở và đánh dấu hóa đơn đã thanh toán, giảm bớt việc theo dõi thủ công và cải thiện dòng tiền. Tất cả các bản ghi hóa đơn đều có thể tìm kiếm và xuất ra để đối chiếu kế toán.

🌟 Tại sao bạn sẽ yêu thích nó:

Theo dõi trạng thái thanh toán và các tài khoản quá hạn

Kết nối hóa đơn trực tiếp với đặt phòng và hồ sơ khách

Tự động hóa việc theo dõi để giảm thiểu các khoản thanh toán trễ

Sắp xếp hóa đơn theo khách hàng và ngày đáo hạn để dễ dàng theo dõi

🔑 Phù hợp cho: Chủ khách sạn, quản lý lễ tân và nhóm tài chính đang tìm kiếm một cách thông minh, có tổ chức để tạo và quản lý hóa đơn khách hàng với mẫu hóa đơn lưu trú.

📣 Phản hồi từ khách hàng: Dưới đây là chia sẻ của Ansh Prabhakar, Chuyên viên Cải tiến Quy trình Kinh doanh tại Airbnb, về việc sử dụng ClickUp: ClickUp cung cấp nhiều tính năng trong một nền tảng duy nhất, bao gồm quản lý dự án, các tùy chọn brainstorming, quản lý tác vụ, kế hoạch dự án, quản lý tài liệu, v.v. Nó đã giúp công việc trở nên dễ dàng hơn đáng kể nhờ giao diện người dùng được thiết kế tốt, dễ sử dụng và việc hợp tác trong nhóm cũng như với các nhóm khác trở nên thuận tiện hơn. Chúng tôi có thể quản lý công việc hiệu quả hơn, đang theo dõi và báo cáo công việc một cách dễ dàng, và dựa trên tiến độ hàng ngày, việc lập kế hoạch cho tương lai cũng trở nên đơn giản. ClickUp cung cấp nhiều tính năng trong một nền tảng duy nhất, bao gồm quản lý dự án, các tùy chọn brainstorming, quản lý công việc, kế hoạch dự án, quản lý tài liệu, v.v. Nó đã giúp công việc trở nên dễ dàng hơn đáng kể nhờ giao diện người dùng được thiết kế tốt, dễ sử dụng và việc hợp tác trong nhóm cũng như với các nhóm khác trở nên thuận tiện hơn. Chúng tôi có thể quản lý công việc hiệu quả hơn, đang theo dõi và báo cáo công việc một cách dễ dàng, và dựa trên tiến độ hàng ngày, việc lập kế hoạch cho tương lai cũng trở nên đơn giản.

2. Mẫu yêu cầu báo giá ClickUp

Tải mẫu miễn phí Quản lý tất cả các báo giá và hóa đơn của nhà cung cấp tại một nơi duy nhất với mẫu Yêu cầu Báo giá (RFQ) của ClickUp

Khi khách sạn tổ chức các sự kiện doanh nghiệp hoặc đặt phòng theo nhóm, việc gửi báo giá chính xác là vô cùng quan trọng. Mẫu Yêu Cầu Báo Giá (RFQ) của ClickUp cho phép các nhóm thu thập tất cả thông tin chi tiết, bao gồm khối phòng, dịch vụ ẩm thực, không gian sự kiện và các yêu cầu đặc biệt, trong một định dạng có cấu trúc.

🌟 Tại sao bạn sẽ yêu thích nó:

Ghi lại tất cả các mục trong yêu cầu báo giá của nhóm và doanh nghiệp

Theo dõi các báo giá theo trạng thái để có cái nhìn tổng quan về hiển thị quy trình bán hàng

Gắn các hợp đồng, đề xuất hoặc menu vào một nơi duy nhất để phát hành hóa đơn cho nhà cung cấp

Sắp xếp báo giá theo khách hàng, mục hoặc ngày nộp để dễ dàng so sánh

Các bảng chuyên dụng giúp duy trì thông tin khách hàng, bao gồm tất cả các mục đã sử dụng, dịch vụ đã sử dụng và thông tin khách

🔑 Phù hợp cho: Chủ khách sạn, điều phối viên dự án và quản lý vận hành đang tìm kiếm một cách thức gọn gàng và hiệu quả để quản lý báo giá từ nhà cung cấp.

3. Mẫu đang theo dõi hóa đơn ClickUp

Tải mẫu miễn phí Quản lý tài chính và đảm bảo khách hàng thanh toán đúng hạn với mẫu đang theo dõi hóa đơn ClickUp

Hóa đơn có thể dễ dàng bị bỏ sót, đặc biệt trong môi trường khách sạn bận rộn. Mẫu đang theo dõi hóa đơn ClickUp là sổ cái trung tâm đang theo dõi mọi tài liệu thanh toán từ khi phát hành đến khi thanh toán. Nó giúp bạn quản lý nhiều khách và dịch vụ đồng thời duy trì kiểm soát tài chính của mình.

Phân loại hóa đơn theo khách hàng, đặt phòng hoặc trạng thái thanh toán, và lọc chế độ xem để có cái nhìn chi tiết. Mẫu này cũng giúp bạn tạo báo cáo hàng tuần hoặc hàng tháng, giúp việc đối chiếu tài khoản và đang theo dõi xu hướng doanh thu trở nên đơn giản hơn.

🌟 Tại sao bạn sẽ yêu thích nó:

Chia sẻ báo cáo trực tiếp với nhóm tài chính hoặc chủ sở hữu tài sản

Đặt các công việc lặp lại để chuẩn bị và gửi hóa đơn đúng hạn

Xây dựng quy trình lập hóa đơn kéo và thả để quản lý quy trình làm việc hiệu quả hơn

Sử dụng các trạng thái tùy chỉnh như chưa thanh toán, quá hạn và đã thanh toán để theo dõi tiến độ một cách chính xác

🔑 Phù hợp cho: Freelancer, nhóm tài chính khách sạn và các doanh nghiệp dịch vụ đang tìm kiếm một cách thức có cấu trúc để theo dõi và quản lý hóa đơn.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Sử dụng ClickUp Brain để cải thiện quá trình tạo/lập hóa đơn và theo dõi trạng thái hóa đơn. Dưới đây là cách yêu cầu ClickUp Brain tạo hóa đơn khách chuyên nghiệp:

4. Mẫu biểu mẫu thanh toán ClickUp

Tải mẫu miễn phí Tạo quy trình thanh toán liền mạch cho khách hàng và đối tác của bạn với mẫu biểu mẫu thanh toán ClickUp

Mẫu biểu mẫu thanh toán ClickUp cho phép bạn thu thập thông tin hóa đơn trực tiếp từ khách hàng và tổ chức tất cả trong một bảng điều khiển trung tâm.

Nó giúp bạn đang theo dõi từng giai đoạn của quy trình thanh toán—từ yêu cầu dịch vụ mới đến xác nhận thanh toán—với luồng rõ ràng. Mã hóa an toàn bảo vệ dữ liệu khách hàng, trong khi các trường chuyên dụng giúp bạn duy trì chi tiết như giá cả, liên kết hóa đơn và phương thức thanh toán.

🌟 Tại sao bạn sẽ yêu thích nó:

Tạo các biểu mẫu thanh toán bảo mật, có thương hiệu và đính kèm chúng vào hóa đơn hoặc hồ sơ đặt phòng

Tạo nhật ký kiểm tra để đảm bảo tuân thủ thanh toán

Phân loại thanh toán theo phương thức—tiền mặt, thẻ tín dụng hoặc chuyển khoản ngân hàng

Sắp xếp hóa đơn theo khách hàng tùy chỉnh và công ty để dễ dàng tra cứu

🔑 Phù hợp cho: Đội ngũ tài chính khách sạn, nhà cung cấp dịch vụ và quản trị viên cần một phương thức bảo mật và hiệu quả để thu thập và quản lý thông tin thanh toán.

📮ClickUp Insight: 30% nhân viên cho rằng tự động hóa có thể giúp họ tiết kiệm 1–2 giờ mỗi tuần, trong khi 19% ước tính nó có thể giải phóng 3–5 giờ cho công việc tập trung sâu. Ngay cả những tiết kiệm thời gian nhỏ cũng tích lũy: chỉ hai giờ tiết kiệm mỗi tuần tương đương với hơn 100 giờ mỗi năm—thời gian có thể dành cho sáng tạo, tư duy chiến lược hoặc phát triển cá nhân. 💯 Với Trợ lý AI của ClickUp và ClickUp Brain, bạn có thể tự động hóa quy trình làm việc, tạo bản cập nhật dự án và chuyển đổi ghi chú cuộc họp thành các bước hành động cụ thể — tất cả trong cùng một nền tảng. Không cần công cụ hay tích hợp thêm—ClickUp cung cấp mọi thứ bạn cần để tự động hóa và tối ưu hóa công việc hàng ngày của bạn trong một nền tảng duy nhất. 💫 Kết quả thực tế: RevPartners đã giảm 50% chi phí SaaS bằng cách hợp nhất ba công cụ vào ClickUp — có được một nền tảng thống nhất với nhiều tính năng hơn, hợp tác chặt chẽ hơn và một nguồn thông tin duy nhất dễ quản lý và mở rộng.

5. Mẫu Lịch Sử Thanh Toán ClickUp

Tải mẫu miễn phí Quản lý và đang theo dõi tất cả các khoản thanh toán và lịch sử thanh toán tùy chỉnh với mẫu lịch sử thanh toán ClickUp

Sự minh bạch trong thanh toán giúp xây dựng niềm tin với khách và đơn giản hóa việc đối chiếu. Mẫu Lịch Sử Thanh Toán ClickUp giúp bạn tổ chức hóa đơn và thanh toán một cách có hệ thống và dễ dàng theo dõi.

Với bảng điều khiển trực quan, phân loại tự động hóa và thông báo thời gian thực, mẫu này loại bỏ nhu cầu nhập liệu thủ công. Mỗi mục nhập thanh toán bao gồm ngày, phương thức thanh toán, mã tham chiếu và chi tiết đặt phòng liên quan. Lịch sử này có thể được lọc theo khách hoặc phạm vi thời gian để hỗ trợ báo cáo và kiểm toán.

🌟 Tại sao bạn sẽ yêu thích nó:

Kết nối giao dịch với hóa đơn và hóa đơn thanh toán

Sử dụng nhật ký để giải quyết tranh chấp hoặc xác nhận số dư

Giữ lại hồ sơ hoàn thành về tất cả các dịch vụ khách sạn được cung cấp cho từng khách hàng

Theo dõi lịch sử thanh toán để nhận diện xu hướng và cải thiện dòng tiền

🔑 Phù hợp cho: Quản lý khách sạn, nhóm tài chính và điều phối viên dịch vụ muốn có một hệ thống tối ưu để quản lý, đang theo dõi và phân tích lịch sử thanh toán.

6. Mẫu sổ nhật ký tài khoản ClickUp

Tải mẫu miễn phí Quản lý thanh toán, giao dịch và khoản tín dụng tại một nơi duy nhất để kế toán dễ dàng với mẫu sổ kế toán ClickUp

Quản lý tài chính khách sạn là một công việc đòi hỏi sự cẩn thận và thường được thực hiện thủ công. Mẫu Sổ Kế Toán ClickUp giúp giảm bớt gánh nặng cho kế toán khách sạn. Nó cung cấp cho bạn một điểm khởi đầu để đang theo dõi chi phí, doanh thu, thuế và các điều chỉnh trong một sổ cái có tổ chức. Điều này giúp dễ dàng hình dung dữ liệu tài chính, đưa ra quyết định dựa trên thông tin, theo dõi sự thay đổi theo thời gian và hiểu rõ hiệu quả hoạt động của khách sạn.

Bạn cũng có thể sử dụng nó để chuẩn bị báo cáo hàng tháng hoặc xuất dữ liệu cho các hệ thống tài khoản bên ngoài.

🌟 Tại sao bạn sẽ yêu thích nó:

Ghi chép thu nhập và chi phí với các danh mục rõ ràng

Theo dõi các điều chỉnh và sửa đổi để đảm bảo tính minh bạch

Chuẩn bị dữ liệu cho việc nộp thuế và kiểm toán tài chính

Xây dựng các quy trình phụ thuộc để quản lý và tối ưu hóa quy trình tài khoản của khách sạn

Hỗ trợ gắn thẻ danh mục, cho phép bạn phân loại giao dịch theo doanh thu phòng, ẩm thực (F&B), dịch vụ dọn dẹp,

🔑 Phù hợp cho: Kế toán khách sạn, nhóm tài chính và chủ khách sạn nhỏ đang tìm kiếm một cách hiệu quả để quản lý hồ sơ tài chính hàng ngày và nắm bắt thông tin về hiệu quả kinh doanh.

7. Mẫu hóa đơn khách sạn của Jotform

qua Jotform

Như tên gọi, mẫu hóa đơn khách sạn của Jotform tối ưu hóa quy trình thanh toán và xuất hóa đơn của khách sạn với định dạng sẵn sàng sử dụng. Nó giúp bạn ghi lại thông tin khách, chi phí phòng và thông tin thanh toán một cách nhanh chóng và chính xác.

Nó cũng bao gồm các phần tùy chỉnh cho logo, điều khoản và thông điệp cảm ơn.

🌟 Tại sao bạn sẽ thích nó:

Tạo số hóa đơn duy nhất cho mỗi giao dịch bằng tiện ích ID seri

Xây dựng cơ sở dữ liệu toàn diện về tất cả các giao dịch khách sạn để tổ chức tốt hơn

Tích hợp với các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán và nền tảng đặt phòng

Giúp tiêu chuẩn hóa quá trình tạo hóa đơn đồng thời cung cấp sự linh hoạt cho các tình huống đặt phòng khác nhau

🔑 Phù hợp cho: Quản lý khách sạn, nhóm lễ tân và chuyên gia trong ngành dịch vụ khách sạn muốn tăng tốc quá trình thanh toán và tạo hóa đơn chuyên nghiệp, có tổ chức.

8. Mẫu biểu mẫu hoàn tiền đặt cọc khách sạn của Jotform

qua Jotform

Nếu không có hệ thống, việc hoàn lại tiền đặt cọc có thể tốn nhiều thời gian. Mẫu biểu mẫu hoàn lại tiền đặt cọc khách sạn của Jotform cho phép khách hàng yêu cầu hoàn lại tiền đặt cọc, trong khi nhân viên có thể ghi lại sự chấp thuận và theo dõi trạng thái thanh toán.

Đảm bảo tính minh bạch và nhất quán, biểu mẫu này giúp bạn thu thập các thông tin cần thiết như thông tin liên hệ, chi tiết tài khoản và lý do hoàn tiền, tất cả trong một nơi. Nó còn có các tùy chọn tùy chỉnh và giao diện thân thiện với người dùng để giữ cho việc hoàn tiền cho khách được tổ chức gọn gàng.

🌟 Tại sao bạn sẽ thích nó:

Đang theo dõi quá trình phê duyệt và dòng thời gian xử lý, đồng thời lưu trữ hồ sơ về các giao dịch hoàn tiền

Đồng bộ hóa phản hồi biểu mẫu với hệ thống CRM của bạn hoặc xuất và in chúng chỉ với một cú nhấp chuột

Tích hợp với Stripe hoặc Square để chấp nhận hoặc hoàn trả thanh toán thẻ tín dụng một cách bảo mật

🔑 Phù hợp cho: Quản lý khách sạn, nhóm tài chính và nhân viên lễ tân cần một phương pháp đáng tin cậy để thu thập và xử lý yêu cầu hoàn tiền đặt cọc.

9. Mẫu hóa đơn khách sạn của Template. net

Mẫu hóa đơn khách sạn của Template.net giúp bạn ghi chép và trình bày tất cả chi phí liên quan đến khách sạn theo định dạng chuyên nghiệp, bao gồm chi tiết từng mục, thông tin thanh toán và thông tin khách hàng.

Được thiết kế để in ấn và gửi email dễ dàng, bạn có thể tùy chỉnh hóa đơn sao cho phù hợp với thương hiệu của khách sạn. Bạn cũng có thể cung cấp cho khách bản in hoặc bản kỹ thuật số để trải nghiệm thanh toán mượt mà. Mẫu hóa đơn hỗ trợ chi tiết các khoản chi phí để đảm bảo tính minh bạch trong mọi giao dịch.

🌟 Tại sao bạn sẽ thích nó:

Tạo hóa đơn có thương hiệu nhanh chóng và lưu trữ bản sao kỹ thuật số cho mục đích tài khoản

Kết nối và chỉnh sửa một cách liền mạch bằng MS Word hoặc Tài liệu Google

Ghi chú mô tả dịch vụ kèm theo số lượng, giá cả và tổng số tiền cho từng mục, ví dụ như giá phòng

🔑 Phù hợp cho: Nhân viên khách sạn, nhóm lễ tân và bộ phận kế toán muốn tạo và điền hóa đơn chính xác, có thương hiệu cho khách.

🔎 Bạn có biết? Trong thời cổ đại, người ta sử dụng que đếm để ghi chép số, khối lượng và thông điệp.

10. Mẫu hóa đơn tiền mặt khách sạn của Template. net

Mẫu biên lai tiền mặt khách sạn của Template. net cung cấp một định dạng gọn gàng để ghi chép chính xác các giao dịch tiền mặt. Mẫu này bao gồm các phần cho ngày, số tiền, mục đích thanh toán và trường chữ ký.

Mẫu hóa đơn này giúp bạn ghi lại thông tin liên hệ của khách, dịch vụ đã sử dụng, thuế áp dụng và thông tin thanh toán—tất cả trong một hóa đơn có thể in hoặc chia sẻ. Kết quả, bạn nâng cao trải nghiệm của khách hàng với thông tin cá nhân hóa và duy trì tính nhất quán trên tất cả các hóa đơn.

🌟 Tại sao bạn sẽ thích nó:

Cung cấp cho khách hàng bằng chứng thanh toán chuyên nghiệp

Thêm bình luận để ghi chú các điều chỉnh hoặc yêu cầu đặc biệt

Sử dụng hình ảnh hoặc các yếu tố thương hiệu để làm cho hóa đơn trở nên hấp dẫn hơn

🔑 Phù hợp cho: Nhóm lễ tân khách sạn và nhân viên kế toán muốn tạo hóa đơn tiền mặt chuyên nghiệp, thân thiện với khách một cách dễ dàng.

11. Mẫu hóa đơn chính thức của khách sạn có thương hiệu do Canva cung cấp

qua Canva

Mẫu hóa đơn chính thức của khách sạn có thương hiệu do Canva cung cấp kết hợp thiết kế sang trọng với tính năng ghi chép thực tiễn, tạo ra một hóa đơn giúp củng cố thương hiệu của bạn. Sử dụng nó để ghi lại tất cả chi tiết hóa đơn, bao gồm thông tin khách, dịch vụ và tóm tắt thanh toán.

Vì đây là mẫu Canva, bạn có thể dễ dàng tùy chỉnh phông chữ, màu sắc và biểu tượng để phản ánh thương hiệu của khách sạn và mang lại trải nghiệm nhất quán cho khách hàng.

🌟 Tại sao bạn sẽ thích nó:

Ghi chú thông tin liên hệ của khách sạn để giải đáp truy vấn lưu trú hoặc hỗ trợ

Hợp tác với nhóm của bạn để chỉnh sửa và phê duyệt trong thời gian thực

Thêm liên kết và bình luận trực tiếp trên hóa đơn để đảm bảo tính rõ ràng và phối hợp

🔑 Phù hợp cho: Quản lý khách sạn, nhóm thiết kế và nhân viên lễ tân muốn tạo hóa đơn chuyên nghiệp, mang thương hiệu để tăng cường niềm tin của khách và hợp tác giữa các thành viên trong nhóm.

12. Mẫu hóa đơn đặt phòng khách sạn của Template. net

Mẫu hóa đơn đặt phòng khách sạn của Template. net cho phép bạn cung cấp cho khách hàng một dòng thanh toán cho tất cả các dịch vụ được sử dụng trong thời gian lưu trú và thông tin liên hệ để thuận tiện cho việc giao tiếp.

Mẫu hóa đơn này tối ưu hóa quy trình thanh toán bằng cách kết hợp thông tin đặt phòng với chi tiết thanh toán chi tiết. Nó bao gồm các trường cho giá phòng, thuế, tiền đặt cọc và hướng dẫn thanh toán.

🌟 Tại sao bạn sẽ thích nó:

Ghi rõ các điều khoản và điều kiện cùng thông tin thanh toán để tránh nhầm lẫn

Xác định rõ thời hạn thanh toán và chính sách đặt cọc

Tùy chỉnh cho đặt phòng theo nhóm hoặc cá nhân

🔑 Phù hợp cho: Nhóm lễ tân khách sạn và nhân viên kế toán muốn tạo hóa đơn chi tiết, mang thương hiệu để nâng cao tính rõ ràng và sự hài lòng của khách.

13. Mẫu biên lai thanh toán trước của Vyapar

qua Vyapar

Mẫu biên lai thanh toán trước Advance Payment Receipt Format Template của Vyapar giúp ghi chép chuyên nghiệp các khoản tiền nhận trước từ khách hàng và nhà cung cấp. Nó giúp bạn tạo ra một bản ghi chép có tổ chức, xây dựng niềm tin và tạo ấn tượng tích cực cho kinh doanh của bạn.

Mẫu này cung cấp một định dạng bao gồm tất cả các thông tin cần thiết, chẳng hạn như tên công ty, thông tin khách hàng, số hóa đơn và chi tiết các khoản phí.

🌟 Tại sao bạn sẽ thích nó:

Gửi các nhắc nhở tự động hóa về thanh toán để duy trì dòng tiền

Cung cấp nhiều phương thức thanh toán, bao gồm tiền mặt, séc, chuyển khoản ngân hàng và thanh toán trực tuyến

Sử dụng mã hóa để bảo vệ dữ liệu tài chính và cá nhân nhạy cảm

🔑 Phù hợp cho: Chủ khách sạn, nhóm tài chính và quản lý tài khoản muốn phát hành hóa đơn thanh toán trước chuyên nghiệp và duy trì hồ sơ tài chính bảo mật, minh bạch.

🧠 Thực tế thú vị: 39% khách sạn gặp phải tình trạng kém hiệu quả trong quản lý quy trình làm việc do thiếu cấu trúc, tự động hóa và phân tích.

14. Mẫu xác nhận đặt phòng của bnbholiday

qua bnbholiday

Mẫu xác nhận đặt phòng của bnbholiday là lựa chọn lý tưởng cho các dịch vụ cho thuê kỳ nghỉ, nhà nghỉ và khách sạn nhỏ muốn quản lý đặt phòng một cách hiệu quả. Mẫu này tự động lưu các yêu cầu đặt phòng vào lịch của bạn, đảm bảo tất cả thông tin quan trọng đều được ghi chép rõ ràng.

Khách có thể nhận được chi tiết đặt phòng của mình, bao gồm số tiền đặt cọc đã thanh toán và số tiền còn lại phải thanh toán. Điều này giúp giảm bớt sự nhầm lẫn khi đến nhận phòng và hỗ trợ quá trình làm thủ tục nhận phòng diễn ra suôn sẻ hơn.

🌟 Tại sao bạn sẽ thích nó:

Thêm các chi tiết bổ sung về kỳ lưu trú, chẳng hạn như thời gian nhận phòng hoặc các tiện nghi

In hoặc tải xuống xác nhận dưới dạng PDF để chia sẻ dễ dàng

Tạo các phần riêng biệt cho thông tin khách sạn và khách để tránh nhầm lẫn

🔑 Phù hợp cho: Chủ khách sạn nhỏ, chủ nhà nghỉ B&B và quản lý bất động sản muốn tối ưu hóa xác nhận đặt phòng và nâng cao trải nghiệm của khách.

15. Mẫu hóa đơn đặt phòng cho thuê kỳ nghỉ của AllBusinessTemplates

qua AllBusinessTemplates

Mẫu hóa đơn đặt phòng cho thuê kỳ nghỉ của AllBusinessTemplates giúp bạn dễ dàng tạo ra các hóa đơn cho thuê chuyên nghiệp và nhất quán. Với các phần riêng biệt dành cho thông tin đặt phòng, chi phí và thông tin lưu trú, mẫu này đảm bảo tính minh bạch cho các giao dịch cho thuê ngắn hạn.

Hơn nữa, các tùy chọn màu sắc giúp tạo nên vẻ ngoài chuyên nghiệp, nâng cao trải nghiệm của khách hàng.

🌟 Tại sao bạn sẽ thích nó:

Thêm ghi chú cho chủ nhà để chia sẻ hướng dẫn đặc biệt hoặc cập nhật thông tin

Ghi chép rõ ràng lịch sử đặt cọc và thanh toán

Cung cấp cho khách hàng bản ghi giao dịch đầy đủ

🔑 Phù hợp cho: Chủ sở hữu cho thuê kỳ nghỉ, chủ khách sạn, quản lý bất động sản và chủ nhà muốn cung cấp hóa đơn đặt phòng được tổ chức gọn gàng, mang thương hiệu cho khách của mình.

*giữ quy trình lập hóa đơn khách sạn của bạn diễn ra trơn tru với ClickUp

Mẫu hóa đơn khách sạn giúp việc lập hóa đơn của bạn trở nên có tổ chức, nhất quán và chuyên nghiệp. Chúng đơn giản hóa quy trình thanh toán bằng cách bao gồm tất cả các chi tiết cần thiết trong một định dạng sẵn sàng sử dụng.

Tuy nhiên, với ClickUp, việc quản lý hóa đơn khách sạn trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.

Bạn sẽ có quyền truy cập vào các mẫu có thể tùy chỉnh, hợp tác thời gian thực và ClickUp Brain để đảm bảo quy trình lập hóa đơn diễn ra trơn tru. Ngoài ra, vì ClickUp có đầy đủ thông tin về công việc của bạn, bạn có thể duy trì hệ thống lập hóa đơn tập trung và hiệu quả, nâng cao cả độ chính xác tài khoản và sự hài lòng của khách.

Đăng ký miễn phí với ClickUp và tối ưu hóa quy trình lập hóa đơn của khách sạn từ đầu đến cuối.