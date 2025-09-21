Mẫu điều khoản và điều kiện miễn phí cho trang web, ứng dụng và dịch vụ

Bỏ qua các điều khoản và điều kiện có thể không seem like a big deal—cho đến khi bạn gặp rắc rối trong một tranh chấp mà không có bất kỳ sự bảo vệ pháp lý nào.

Từ việc chậm thanh toán đến việc sử dụng nội dung trái phép, bạn đang tự đặt mình vào các rủi ro pháp lý và tài chính có thể được ngăn chặn bằng một thỏa thuận đơn giản. Dù bạn đang xây dựng nền tảng SaaS, vận hành trang web thương mại điện tử hay ra mắt ứng dụng di động, việc cài đặt các điều khoản rõ ràng, có tính pháp lý ngay từ đầu sẽ bảo vệ cả hai bên.

Tuy nhiên, việc soạn thảo một tài liệu pháp lý đầy đủ không phải là công việc yêu thích của các nhà sáng lập.

Đó chính là lúc các mẫu điều khoản và điều kiện miễn phí của chúng tôi phát huy tác dụng—dễ sử dụng, hoàn toàn có thể tùy chỉnh và tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành. Bạn tập trung vào việc kinh doanh. Hãy để các mẫu này lo phần thủ tục pháp lý phức tạp. Hãy bắt đầu ngay thôi.

🧠 Thực tế thú vị: Tại Mỹ, chỉ có một trong năm người tiêu dùng đọc kỹ chính sách bảo mật của một công ty hoặc dịch vụ trước khi chấp nhận nó.

Mẫu điều khoản và điều kiện là gì?

mẫu điều khoản và điều kiện là một tài liệu pháp lý đã được soạn sẵn, nêu rõ các quy tắc mà người dùng phải tuân thủ khi truy cập trang web, ứng dụng hoặc dịch vụ kỹ thuật số. Nó giúp xác định hành vi mong đợi của người dùng, giới hạn trách nhiệm của công ty và giải thích quyền lợi và trách nhiệm của cả hai bên. *

Nếu bạn cung cấp phần mềm hoặc ứng dụng có thể tải xuống, điều này có thể bao gồm Thỏa thuận Giấy phép Người dùng Cuối (EULA).

Các mẫu này thường bao gồm các phần về quyền sở hữu trí tuệ, điều khoản thanh toán, nội dung do người dùng tạo, quy trình tạo tài khoản, điều khoản chấm dứt và luật áp dụng.

Sử dụng mẫu giúp bạn không bỏ sót bất kỳ điều khoản pháp lý bắt buộc nào đồng thời tiết kiệm thời gian và chi phí khi thuê dịch vụ pháp lý.

Các mẫu ClickUp được thiết kế để tuân thủ các luật bảo mật dữ liệu và các quy định liên quan khác, tùy thuộc vào ngành nghề hoặc khu vực hoạt động của bạn. Bạn cũng có thể chỉnh sửa các mẫu này để phù hợp với sản phẩm hoặc dịch vụ của mình mà vẫn đảm bảo tuân thủ.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Thêm một điều khoản về các điều khoản còn lại để phần còn lại của thỏa thuận vẫn có hiệu lực nếu một phần bị vô hiệu hóa.

20+ Mẫu Điều Khoản và Điều Kiện

Nếu bạn muốn tiết kiệm thời gian đồng thời đảm bảo tuân thủ pháp luật, một mẫu thỏa thuận điều khoản và điều kiện tùy chỉnh sẵn sàng sử dụng có thể là giải pháp đột phá.

Dưới đây là những lựa chọn đáng tin cậy từ ClickUp, ứng dụng "tất cả trong một" cho công việc, và các nền tảng khác để giúp bạn tạo ra các điều khoản có thể chịu được sự kiểm tra kỹ lưỡng.

1. Mẫu Điều khoản Dịch vụ ClickUp

Tải mẫu miễn phí Xây dựng nền tảng pháp lý vững chắc với mẫu Điều khoản Dịch vụ ClickUp sẵn sàng tùy chỉnh

Mẫu Điều khoản Dịch vụ ClickUp cung cấp một cấu trúc sẵn sàng để chỉnh sửa, bao gồm các phần quan trọng như phạm vi dịch vụ, giới hạn, luật áp dụng, miễn trừ trách nhiệm và quyền của người dùng.

Được thiết kế dành cho các doanh nghiệp kinh doanh dựa trên sản phẩm hoặc dịch vụ, mẫu này hỗ trợ tuân thủ pháp lý mà không yêu cầu kiến thức pháp lý chuyên sâu. Nó cũng giúp bạn hiểu rõ phạm vi tối đa được phép theo hợp đồng pháp lý.

Được tích hợp trong ClickUp Tài liệu, nó kết hợp với các tính năng đang theo dõi dự án, giúp bạn có thể giao nhiệm vụ cập nhật, hợp tác với nhóm và thậm chí tự động hóa đăng tải trên các nền tảng của bạn.

⭐ Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này:

Đảm bảo bao quát tất cả các phần quan trọng trong các thỏa thuận dịch vụ dành cho khách hàng

Bao gồm ngôn ngữ pháp lý có thể chỉnh sửa phù hợp với nhiều ngành nghề

Hỗ trợ tính minh bạch cho khách hàng và thực thi chính sách nền tảng

Truy cập các mẫu thông báo trước và điều khoản chấm dứt tích hợp sẵn

🔑 Phù hợp cho: Các nhóm SaaS, các agency hoặc các nhà sáng lập độc lập đang xây dựng trang điều kiện đầu tiên của mình.

*dưới đây là chia sẻ của Siobhan Wheelan, Giám đốc Điều hành & Chuyên gia Tư vấn ClickUp Được Chứng Nhận tại SDW Consultant, về việc sử dụng ClickUp

ClickUp đã thay đổi cách làm công việc của nhóm chúng tôi, cung cấp một nguồn thông tin duy nhất giúp nhóm đồng bộ và đảm bảo nhóm luôn tập trung vào mục tiêu. Việc sử dụng mẫu, tự động hóa và cài đặt quy trình làm việc một cách hợp lý đã mang lại sự thay đổi đáng kể về hiệu quả và giao tiếp.

ClickUp đã thay đổi cách làm việc của nhóm chúng tôi, cung cấp một nguồn thông tin duy nhất giúp nhóm đồng bộ và đảm bảo nhóm luôn tập trung vào mục tiêu. Việc sử dụng mẫu, tự động hóa và cài đặt quy trình làm việc một cách hợp lý đã mang lại sự thay đổi đáng kể về hiệu quả và giao tiếp.

2. Mẫu Thỏa thuận Dịch vụ Chung ClickUp

Tải mẫu miễn phí Xác định các điều khoản dịch vụ và điều khoản thanh toán với mẫu Hợp đồng Dịch vụ Chung của ClickUp

Mẫu Thỏa thuận Dịch vụ Chung ClickUp giúp bạn soạn thảo một hợp đồng có hiệu lực pháp lý, nêu rõ các dịch vụ, dòng thời gian giao hàng và điều khoản thanh toán. Mẫu này kết nối trực tiếp với các công việc, mục tiêu và nhắc nhở, giúp mọi thứ luôn hiển thị và có trách nhiệm.

Mẫu thỏa thuận dịch vụ này là lựa chọn hoàn hảo để tạo ra các điều khoản phù hợp với sự phát triển của kinh doanh, dù là dự án theo dự án hay công việc định kỳ.

⭐ Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này:

Sử dụng bảng để tạo bản đồ dịch vụ, dòng thời gian và trách nhiệm

Gán quyền sở hữu cho các phần bằng cách sử dụng Trường Tùy chỉnh và tác vụ

Xác định dòng thời gian, bồi thường, sản phẩm/dịch vụ phải giao và bảo mật thông tin

Ba gồm các điều khoản có thể chỉnh sửa cho việc giải quyết tranh chấp hoặc chấm dứt hợp đồng

Cung cấp khung cấu trúc để xác định vai trò và trách nhiệm, chi tiết các điều khoản bảo mật và quy định quy trình giải quyết tranh chấp

Làm mẫu hợp đồng chính có thể tái sử dụng, cho phép bạn sao chép và tùy chỉnh cho từng hợp đồng mới với khách hàng

🔑 Phù hợp cho: Freelancer, tư vấn viên và các công ty quản lý hợp đồng dịch vụ nhiều giai đoạn.

3. Mẫu Thư Thỏa Thuận ClickUp

Tải mẫu miễn phí Xác định rõ ràng kỳ vọng dự án với mẫu Thư Thỏa Thuận ClickUp

Mẫu Thỏa thuận ClickUp cung cấp một tài liệu sạch sẽ, có thể chỉnh sửa để mô tả phạm vi công việc, vai trò, phí và điều kiện của thỏa thuận giữa hai bên. Nó hoàn hảo cho các giao dịch ngắn hạn hoặc hợp tác vẫn yêu cầu sự rõ ràng và chắc chắn về mặt pháp lý.

Mẫu này giữ cho nội dung ngắn gọn nhưng vẫn bao gồm các yếu tố cần thiết: phạm vi công việc, thời lượng, thanh toán và kỳ vọng chung. Nó cũng bao gồm các ghi chú thực tế để hướng dẫn người dùng viết các điều khoản rõ ràng, từ điều khoản thanh toán đến trách nhiệm và thậm chí cả các điều khoản chấm dứt hợp đồng.

⭐ Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này:

Xác định rõ các kỳ vọng từng bước một với cấu trúc tích hợp sẵn

Giữ tất cả các giai đoạn của thỏa thuận đồng bộ bằng cách cập nhật trạng thái

Chuyển đổi các thỏa thuận bằng lời nói thành một tài liệu rõ ràng và dễ tiếp cận

Xác định trách nhiệm chung trong các dự án ngắn hạn hoặc không chính thức

Thu thập chữ ký điện tử một cách dễ dàng thông qua tích hợp và đang theo dõi các phiên bản sửa đổi của thỏa thuận cũng như lịch sử phê duyệt

🔑 Phù hợp cho: Các chuyên gia sáng tạo, tư vấn viên, các đối tác nhỏ, freelancer hoặc các nhóm có công việc trên các dự án có phạm vi cố định với khách hàng bên ngoài

🎥 Xem video: Cách sử dụng ClickUp cho luật sư:

💡Mẹo chuyên nghiệp: Nhắc nhở người dùng rằng họ hoàn toàn chịu trách nhiệm về các hoạt động dưới tài khoản của mình, đặc biệt khi liên quan đến truy cập dữ liệu hoặc thanh toán. Nêu rõ các hoạt động bị cấm như thu thập dữ liệu trái phép, gửi spam hoặc phân tích ngược để tránh các vùng xám pháp lý.

4. Mẫu hợp đồng làm việc tự do ClickUp

Tải mẫu miễn phí Bảo vệ các dự án tự do của bạn với các điều khoản và điều kiện thanh toán rõ ràng bằng mẫu hợp đồng tự do ClickUp

Các freelancer thường phải xử lý nhiều khách hàng cùng lúc, do đó việc có các hợp đồng chặt chẽ là vô cùng quan trọng. Mẫu Hợp đồng Freelance của ClickUp giúp các lao động tự do bảo mật công việc của mình bằng các thỏa thuận hợp pháp, dễ chỉnh sửa.

Nó được thiết kế để tối ưu hóa tốc độ — tích hợp sẵn trong ClickUp Tài liệu và kết nối với hệ thống đang theo dõi công việc, giúp bạn không cần chuyển đổi công cụ khi quản lý các deliverables, hạn chót hoặc điều khoản thanh toán.

Mẫu này chia hợp đồng thành các phần có thể chỉnh sửa cho phạm vi, phí, dòng thời gian, điều khoản chấm dứt và điều khoản bảo mật. Bạn có thể mời khách hàng tham gia phê duyệt, giao công việc cập nhật hợp đồng và tự động hóa nhắc nhở để đảm bảo ký kết đúng hạn.

⭐ Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này:

Bảo đảm dòng thời gian sửa đổi và duyệt để tránh việc mở

Xác lập các quy định rõ ràng về quyền sở hữu, chỉnh sửa và thời hạn

Dễ dàng sao chép cho từng dự án trong hệ thống CRM tự do của bạn

Xác định phạm vi công việc và các sản phẩm đầu ra bằng các khối tác vụ

🔑 Phù hợp cho: Nhà thiết kế, nhà phát triển, nhà văn và các freelancer làm việc từ xa muốn tối ưu hóa quy trình onboarding đồng thời bảo vệ quyền lợi của mình.

📮 ClickUp Insight: 16% quản lý gặp khó khăn trong việc tích hợp các cập nhật từ nhiều công cụ vào một chế độ xem tổng thể. Khi các cập nhật bị phân tán, bạn sẽ mất nhiều thời gian để ghép nối thông tin và ít thời gian hơn để lãnh đạo. Kết quả? Những gánh nặng hành chính không cần thiết, bỏ lỡ những thông tin quan trọng và sự không đồng bộ. Với không gian làm việc tất cả trong một của ClickUp, các nhà quản lý có thể tập trung các công việc, tài liệu và cập nhật, giảm bớt công việc lặt vặt và đưa ra những thông tin quan trọng nhất, ngay khi chúng cần thiết. 💫 Kết quả thực tế: Tập hợp 200 chuyên gia thống nhất vào một Không gian Làm việc ClickUp, sử dụng các mẫu có thể tùy chỉnh và theo dõi thời gian để giảm chi phí và cải thiện thời gian giao hàng tại nhiều địa điểm.

5. Mẫu Hợp đồng Tư vấn ClickUp

Tải mẫu miễn phí Xác định rõ ràng các điều khoản, phí và phạm vi với mẫu thỏa thuận tư vấn ClickUp

Mẫu Hợp đồng Tư vấn ClickUp được thiết kế để quản lý mọi chi tiết - từ việc xác định trách nhiệm và sản phẩm giao hàng, đến việc quy định điều khoản thanh toán, điều khoản bảo mật và điều khoản chấm dứt hợp đồng.

Vì đây là mẫu có sẵn trong ClickUp, nó cung cấp một quy trình làm việc thống nhất: xem xét đề xuất, phê duyệt hợp đồng, đang theo dõi cột mốc và giao tiếp với khách hàng đều diễn ra tại một nơi. Điều này đặc biệt hữu ích khi nhà tư vấn hoạt động độc lập nhưng cần tài liệu có chất lượng doanh nghiệp.

⭐ Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này:

Ghi chép các điều khoản tư vấn phức tạp một cách rõ ràng và có cơ sở pháp lý

Dễ dàng tích hợp quyền sở hữu trí tuệ và giới hạn trách nhiệm

Tập trung các phê duyệt giữa tư vấn viên và khách hàng trong một không gian làm việc bảo mật duy nhất

Sử dụng các công việc để phân chia dịch vụ, dòng thời gian và các sản phẩm đầu ra

🔑 Phù hợp cho: Các công ty tư vấn, đại lý và công ty dịch vụ chuyên nghiệp quản lý nhiều khách hàng và hợp đồng dài hạn.

📚 Xem thêm: Các loại hợp đồng và cách quản lý chúng một cách hiệu quả

6. Mẫu Hợp đồng Mua bán và Bán hàng ClickUp

Tải miễn phí mẫu Đang theo dõi các điều khoản bán hàng, chi tiết thanh toán và giao hàng tại một nơi duy nhất với mẫu thỏa thuận mua bán ClickUp

Khi các giao dịch tài chính liên quan đến hàng hóa hoặc dịch vụ, một thỏa thuận mua bán chính thức là điều cần thiết. Mẫu Thỏa thuận Mua bán ClickUp được thiết kế cho các doanh nghiệp hoạt động nhanh chóng, cần hoàn tất hợp đồng một cách nhanh chóng mà không cần qua các cuộc đàm phán pháp lý kéo dài.

Mẫu này hoàn hảo cho các đơn đặt hàng định kỳ, quy trình mua sắm hoặc hợp đồng giữa nhà cung cấp và khách hàng, và hỗ trợ tích hợp với các công cụ tài chính và ERP.

Điểm nổi bật của giải pháp này là khả năng quản lý toàn bộ quy trình làm việc—từ việc xác định các điều khoản thỏa thuận đến theo dõi các cột mốc giao hàng sau khi chữ ký—tất cả trong một nền tảng tập trung duy nhất.

⭐ Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này

Chuẩn hóa các điều khoản về giá cả, điều kiện vận chuyển và chính sách đổi trả

Xây dựng dòng thời gian và đồng bộ các cột mốc giao hàng với phần còn lại của quy trình vận hành

Sử dụng chế độ xem công việc để đang theo dõi các giai đoạn hợp đồng và sự chấp thuận của người mua và người bán

Cung cấp nhật ký kiểm tra với chữ ký nhúng và lịch sử phiên bản

Ghi chép các điều khoản thanh toán, chi tiết sản phẩm và thông tin khách hàng trong các định dạng có thể tái sử dụng

🔑 Phù hợp cho: Đội ngũ bán hàng, nhà cung cấp thương mại điện tử và nhà cung cấp dịch vụ quản lý các giao dịch có khối lượng lớn hoặc lặp lại.

💡Mẹo chuyên nghiệp: Sử dụng ClickUp Brain để soạn thảo ngay lập tức một hợp đồng điều khoản và điều kiện — chỉ cần nhập thông tin kinh doanh của bạn và nhận ngay tài liệu pháp lý sẵn sàng chỉnh sửa trong vài giây.

7. Mẫu hợp đồng thầu ClickUp

Tải mẫu miễn phí Đảm bảo tuân thủ hợp đồng khi thuê nhân lực bên ngoài với mẫu thỏa thuận hợp đồng nhà thầu ClickUp

Mẫu Hợp đồng Nhà thầu ClickUp được thiết kế cho các nhóm thường xuyên hợp tác với freelancer hoặc nhà thầu độc lập. Điểm nổi bật của mẫu này là khả năng liên kết từng phần của hợp đồng với các bước thực hiện cụ thể trong quy trình làm việc ClickUp của bạn.

Sử dụng mẫu này để xác định rõ phạm vi công việc, thời hạn và kỳ vọng mà không cần phải chuyển đổi giữa các hợp đồng và công cụ dự án. Bạn có thể phân công vai trò, tạo công cụ theo dõi tiến độ và liên kết trực tiếp các tệp dự án với thỏa thuận của mình, giúp quá trình onboarding diễn ra suôn sẻ hơn và giảm thiểu nguy cơ tranh chấp.

⭐ Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này:

Giữ các thỏa thuận pháp lý và việc giao hàng dự án trong cùng một không gian làm việc

Theo dõi các giai đoạn của hợp đồng từ bản nháp đến khi ký kết bằng các trạng thái tùy chỉnh

Giao hạn chót và các công việc cần hoàn thành cho nhà thầu thông qua các công việc

Lưu trữ hồ sơ, thông tin liên lạc và nhật ký thanh toán trong một bảng điều khiển trực quan

🔑 Phù hợp cho: Các doanh nghiệp kinh doanh tuyển dụng nhân viên tự do hoặc theo hợp đồng trong nhiều bộ phận khác nhau.

📚 Xem thêm: Cách quản lý nhà thầu hiệu quả

8. Mẫu Hợp đồng Lao động ClickUp

Tải mẫu miễn phí Xác định vai trò, trách nhiệm và các biện pháp bảo vệ pháp lý với Mẫu Hợp đồng Lao động ClickUp

Mẫu Hợp đồng Lao động ClickUp được thiết kế cho môi trường tuyển dụng nhịp độ nhanh, nơi độ chính xác và tuân thủ là yếu tố quan trọng. Từ việc mô tả vai trò công việc đến chi tiết về lương, phúc lợi và kỳ vọng về hành vi, mẫu này giúp mọi thứ được tổ chức một cách có hệ thống. Nó đồng bộ hóa một cách dễ dàng với bảng điều khiển và quy trình làm việc, cho phép bạn quản lý quy trình tuyển dụng song song với việc soạn thảo hợp đồng.

Các biện pháp bảo mật mạnh mẽ đảm bảo rằng chỉ những người dùng được ủy quyền mới có thể truy cập vào các tài liệu nhạy cảm.

Ngoài ra, đối với nội dung được bảo vệ bởi luật bản quyền, bạn có thể dễ dàng quản lý quyền truy cập để đảm bảo chỉ những người được ủy quyền mới có thể truy cập với sự cho phép bằng văn bản, từ đó bảo vệ tài sản trí tuệ của bạn trong ClickUp.

⭐ Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này:

Xác định các điều khoản lao động và kỳ vọng về hành vi trong một tài liệu duy nhất

Hợp tác với các nhà quản lý tuyển dụng thông qua các bình luận công việc tích hợp sẵn

Sử dụng bảng điều khiển để theo dõi trạng thái đánh giá trên nhiều thỏa thuận khác nhau

Lưu trữ các thỏa thuận đã ký cùng với danh sách kiểm tra quá trình onboarding nhân viên

🔑 Phù hợp cho: Các nhóm nhân sự, nhà tuyển dụng và nhà sáng lập startup đang mở rộng nhóm với sự rõ ràng về mặt pháp lý.

9. Mẫu Phụ lục Hợp đồng ClickUp

Tải mẫu miễn phí Cập nhật hợp đồng một cách gọn gàng mà không cần viết lại toàn bộ thỏa thuận với mẫu phụ lục hợp đồng ClickUp

Khi các thỏa thuận gốc cần điều chỉnh điều khoản, mẫu phụ lục hợp đồng ClickUp sẽ giúp bạn giải quyết vấn đề. Thay vì soạn thảo một tài liệu mới hoàn toàn, bạn có thể sử dụng mẫu này để nhanh chóng ghi chép, chia sẻ và đang theo dõi các cập nhật pháp lý, đồng thời giữ nguyên thỏa thuận gốc.

Từ việc thêm các điều khoản mới đến việc sửa đổi các điều khoản đã lỗi thời, mẫu này cho phép bạn ghi chép các thay đổi một cách minh bạch hoàn toàn. Bạn cũng có thể giao công việc kiểm tra, đang theo dõi lịch sử phiên bản và thông báo cho các bên liên quan—tất cả từ cùng một không gian làm việc.

⭐ Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này:

Giữ nguyên các điều khoản hợp đồng gốc đồng thời đánh dấu các thay đổi mới

Đang theo dõi trạng thái sửa đổi với quy trình công việc rõ ràng

Đồng bộ hóa các phê duyệt pháp lý trong quy trình làm việc của dự án

Tham khảo các thỏa thuận gốc với các trường tài liệu liên kết

🔑 Phù hợp cho: Nhóm pháp lý nội bộ, quản lý hợp đồng và quản lý dự án cần chỉnh sửa thỏa thuận mà không cần bắt đầu lại từ đầu.

🔎 Bạn có biết? Nền tảng của luật hợp đồng hiện đại thực ra không hề hiện đại như bạn nghĩ! Lịch sử phong phú của nó kéo dài từ các nền văn minh cổ đại, với những ảnh hưởng quan trọng xuất phát từ các nguyên tắc pháp lý và triết lý của Hy Lạp và La Mã cổ đại.

💡 Bonus: Tạo và quản lý điều khoản và điều kiện một cách dễ dàng với trí tuệ nhân tạo (AI): Thử ClickUp Brain MAX — ứng dụng AI thông minh thực sự hiểu quy trình làm việc của bạn vì nó nắm rõ công việc của bạn. Loại bỏ tình trạng quá tải công cụ, sử dụng giọng nói để soạn thảo và chỉnh sửa tài liệu pháp lý, giao nhiệm vụ liên quan đến hợp đồng và tối ưu hóa toàn bộ quy trình quản lý điều khoản và điều kiện — tất cả trong một nền tảng duy nhất. Tìm kiếm ngay lập tức trên ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint và tất cả các ứng dụng kết nối của bạn — cũng như trên web — để tìm các hợp đồng mẫu, mẫu hợp đồng pháp lý và tài liệu tuân thủ

Sử dụng giọng nói của bạn để thêm các điều khoản, tìm kiếm trên internet để tìm ngôn ngữ pháp lý phù hợp, và giao công việc soạn thảo và xem xét cho đồng nghiệp — hoàn toàn tự động, bất cứ nơi đâu, với Talk to Văn bản

Nhận thông tin chi tiết ngay lập tức về xu hướng chi tiêu, dự báo chi phí tương lai và tạo bảng phân tích hoặc tóm tắt ngân sách chỉ với một lệnh

Truy cập các mô hình AI cao cấp như ChatGPT, Gemini, Claude và nhiều mô hình khác để hỗ trợ soạn thảo và xem xét các điều khoản và điều kiện Chuyển đổi giữa các mô hình AI hàng đầu ngay trong ClickUp bằng Brain MAX

10. Mẫu Biên bản Thỏa thuận ClickUp

Tải mẫu miễn phí Ghi lại các điều khoản đàm phán và đang theo dõi các giao dịch mà không bỏ sót chi tiết với mẫu ClickUp Deal Memo Template

Mẫu Biên bản Thỏa thuận ClickUp là một công cụ nhẹ nhàng, tập trung và hoàn hảo cho các cuộc đàm phán trước hợp đồng, hợp tác với nhà cung cấp hoặc các quyết định phê duyệt nội bộ quan trọng. Khác với các hợp đồng đầy đủ, mẫu này cung cấp một nơi tập trung để thống nhất về giá cả, sản phẩm/dịch vụ, dòng thời gian và các trách nhiệm khóa.

Mẫu này hỗ trợ phê duyệt nhanh chóng và đồng bộ hóa nội bộ, cung cấp các trường chuyên dụng cho đối tác, ghi chú bảo mật và phân tích chi tiết về bồi thường. Nó cũng tích hợp với nhiệm vụ ClickUp, giúp bạn đang theo dõi đánh giá, đặt ngày đáo hạn và quản lý giao tiếp với tất cả các bên để duy trì sự đồng bộ của nhóm mà không gặp phải các trì hoãn pháp lý kéo dài.

⭐ Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này:

Nêu rõ các bên liên quan, thời hạn, khoản bồi thường và điều khoản hợp tác

Đang theo dõi mọi thay đổi hoặc phê duyệt thông qua quy trình công việc

Đặt nhắc nhở cho chữ ký, đánh giá và theo dõi

Sắp xếp các ghi chú theo giai đoạn giao dịch bằng cách sử dụng thẻ trạng thái

🔑 Phù hợp cho: Các nhóm sản xuất, nhà đầu tư, quản lý bán hàng và lãnh đạo các cơ quan quản lý nhiều cuộc đàm phán cùng lúc.

11. Mẫu kiểm tra hợp đồng ClickUp

Tải mẫu miễn phí Kiểm tra các thỏa thuận pháp lý mà không bỏ sót bất kỳ điều khoản nào với mẫu kiểm tra hợp đồng ClickUp

Mẫu Kiểm tra Hợp đồng ClickUp được thiết kế để hỗ trợ các đội ngũ pháp lý, quản lý và khách hàng đang theo dõi, bình luận và giải quyết phản hồi về hợp đồng trước khi ký kết. Thay vì phải đánh dấu các vấn đề một cách thủ công trên các tài liệu phân tán, bạn sẽ có chế độ xem rõ ràng về những gì đang chờ xử lý, những gì đã được phê duyệt và ai là người chịu trách nhiệm duy nhất cho bước tiếp theo.

Mẫu này có tính năng danh sách kiểm tra phê duyệt, ghi chú sửa đổi, phần cảnh báo rủi ro và phân công người xem xét—tất cả đều được liên kết với thỏa thuận gốc. Ngoài ra, sử dụng các phần chuyên dụng để lưu trữ yêu cầu pháp lý, đánh dấu các điều khoản và theo dõi trạng thái hợp đồng qua các giai đoạn khách hàng, nội bộ và thực hiện.

⭐ Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này:

Sử dụng năm chế độ xem có sẵn để quản lý quy trình hợp đồng

Tập trung quản lý ý kiến và phê duyệt hợp đồng giữa các bên liên quan

Nhấn mạnh các điều khoản rủi ro, sự không nhất quán và các cảnh báo tuân thủ

Chuyển đổi hợp đồng từ bản nháp sang giai đoạn thực thi trong một không gian có cấu trúc

🔑 Phù hợp cho: Nhóm pháp lý, quản lý hợp đồng hoặc các startup đang mở rộng hợp tác B2B.

12. Mẫu hợp đồng cho thuê ClickUp

Tải mẫu miễn phí Bảo vệ tài sản của bạn bằng các điều khoản rõ ràng thông qua Mẫu Hợp đồng Cho thuê ClickUp

Mẫu Hợp đồng Cho thuê ClickUp cung cấp một định dạng đã được cấu trúc sẵn, bao gồm các điều khoản cho thuê, tiền đặt cọc, lịch thanh toán, trách nhiệm của người thuê và chính sách sử dụng tài sản. Điều này giúp chủ nhà dễ dàng xác định các điều khoản, trách nhiệm và điều kiện cho thuê.

Khác với các tài liệu PDF cho thuê thông thường, mẫu này tích hợp với các công cụ lịch trình, nhắc nhở định kỳ và theo dõi tài liệu, mang lại cho quản lý bất động sản một phương pháp quản lý hợp đồng thuê nhà dựa trên công nghệ số. Kết quả là, nó đơn giản hóa quy trình đồng thời bảo vệ lợi ích của cả chủ nhà và người thuê.

⭐ Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này:

Xác định dòng thời gian cho việc thu tiền thuê, đặt cọc và gia hạn hợp đồng

Kết nối hồ sơ người thuê và chi tiết hợp đồng với một trung tâm dự án duy nhất

Lưu trữ các thỏa thuận đã ký để truy cập nhanh chóng và tuân thủ quy định

Tự động hóa cảnh báo khi hợp đồng thuê hết hạn hoặc vi phạm quy định

🔑 Phù hợp cho Chủ nhà, nhóm bất động sản và quản lý tài sản tại các không gian làm việc chung (coworking spaces) xử lý các hợp đồng thuê nhà ngắn hạn hoặc dài hạn.

13. Mẫu Thỏa thuận Hợp tác ClickUp

Tải mẫu miễn phí Soạn thảo các điều khoản hợp tác một cách rõ ràng với Mẫu Thỏa thuận Hợp tác ClickUp

Bạn đang khởi động một dự án mới với một bên thứ ba? Mẫu Thỏa thuận Hợp tác ClickUp sẽ giúp bạn thiết lập nền tảng cho các liên doanh, liên minh kinh doanh hoặc đầu tư chia sẻ. Mẫu này bao gồm mọi khía cạnh từ đóng góp tài chính, vai trò của các đối tác đến giải quyết tranh chấp.

Nó được thiết kế để đảm bảo tính minh bạch và trách nhiệm giữa các đối tác, với các công cụ tích hợp cho chia sẻ tệp, thông báo và đang theo dõi thời hạn.

⭐ Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này:

Xác định rõ vai trò của các đối tác, tỷ lệ phân chia vốn và quyền quyết định

Xử lý các chiến lược rút lui, điều khoản giải thể và quy trình giải quyết tranh chấp

Chia sẻ các bản chỉnh sửa và phê duyệt một cách bảo mật với các bên liên quan

Lưu trữ tất cả các thỏa thuận hợp tác và các bản cập nhật trong một không gian làm việc duy nhất

🔑 Phù hợp cho: Đối tác kinh doanh, đồng sáng lập hoặc các cơ quan tham gia vào các dự án hợp tác.

14. Mẫu Chính sách Công ty ClickUp

Tải mẫu miễn phí Tập trung các quy định nội bộ với mẫu chính sách công ty ClickUp

Mọi tổ chức đều cần có một bộ mã hoạt động và hành vi được ghi chép rõ ràng. Mẫu Chính sách Công ty ClickUp cung cấp cho nhóm Nhân sự và ban lãnh đạo một không gian chuyên dụng để soạn thảo, lưu trữ và quản lý các chính sách nội bộ. Đây là một thiết lập dựa trên tài liệu đơn giản, giúp lưu trữ tất cả chi tiết - từ tiêu chuẩn hành vi tại nơi làm việc đến chính sách nghỉ phép - trong một nơi duy nhất.

Với mẫu chính sách công ty này được tải vào ClickUp, bạn có thể giao quyền sở hữu cho các phần khác nhau của chính sách, lên lịch kiểm tra và thậm chí đang theo dõi sự xác nhận của nhân viên.

⭐ Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này:

Hệ thống hóa các kỳ vọng tại nơi làm việc thành một định dạng rõ ràng, chuyên nghiệp

Dễ dàng triển khai các bản cập nhật cho các bộ phận hoặc nhóm cụ thể

Chèn liên kết đến các tài liệu pháp lý bên ngoài hoặc wiki nội bộ

Tạo một nguồn thông tin chính xác duy nhất cho tuân thủ và hoạt động

Các phần đã có nhãn sẵn để tùy chỉnh và quản lý phiên bản, giúp việc cập nhật trở nên đơn giản khi văn hóa doanh nghiệp hoặc pháp luật thay đổi

🔑 Phù hợp cho: Trưởng bộ phận Nhân sự, Quản lý vận hành hoặc Nhà sáng lập đang xây dựng chính sách và cấu trúc nội bộ của công ty

15. Mẫu Sổ tay Nhân viên, Chính sách & Quy trình của ClickUp

Tải mẫu miễn phí Tiêu chuẩn hóa hoạt động với mẫu Sổ tay Nhân viên

Mẫu Sổ tay Nhân viên, Chính sách & Quy trình của ClickUp tổng hợp tất cả tài liệu nội bộ—chính sách chấm công, quy định về nghỉ phép, hướng dẫn sử dụng công nghệ thông tin, quy trình an toàn và quy trình xử lý sự cố—vào một tài liệu tham khảo trực tuyến duy nhất.

Được chia thành các phần với tính năng điều hướng nhanh và phân công công việc, nó là một trung tâm kiến thức có thể tìm kiếm trong quá trình onboarding, đào tạo và kiểm toán.

⭐ Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này:

Tập hợp tất cả các chính sách, quy trình và sổ tay vào một không gian làm việc duy nhất

Giao công việc chỉnh sửa hoặc tuân thủ cho các thành viên cụ thể trong nhóm

Hợp tác trong việc cập nhật bằng cách sử dụng tài liệu tích hợp và bình luận

Đặt chu kỳ đánh giá với lời nhắc nhở và thông báo tự động

🔑 Phù hợp cho: Quản lý nhân sự, trưởng nhóm nhóm và nhà sáng lập đang formalize các quy trình nội bộ.

16. Mẫu Điều khoản và Điều kiện Website của Template. Net

Mẫu Điều khoản và Điều kiện Trang web của Template. Net cung cấp khung pháp lý cơ bản cho các doanh nghiệp trực tuyến, blogger và nền tảng kỹ thuật số. Mẫu này bao gồm các yếu tố quan trọng như quyền sở hữu nội dung, giới hạn trách nhiệm, các hoạt động bị cấm và điều khoản về thẩm quyền, từ đó mang lại tính pháp lý và sự rõ ràng cho trang web của bạn đối với người dùng.

Mẫu này có thể chỉnh sửa và dễ dàng tùy chỉnh để phù hợp với mô hình kinh doanh của bạn. Nó bao gồm các phần rõ ràng, nghĩa vụ của người dùng và các ví dụ minh họa để đẩy nhanh quá trình tuân thủ mà không cần tư vấn pháp lý tốn kém.

⭐ Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Thu thập sự đồng ý của người dùng có giá trị pháp lý với phần xác nhận tích hợp sẵn

Điền sẵn các trường thông tin về tên người dùng, email và ngày tháng để tiết kiệm thời gian cho quản trị viên

Tùy chỉnh các điều khoản như trách nhiệm pháp lý, quyền sở hữu trí tuệ và quy tắc sử dụng mà không cần phải định dạng lại từ đầu

Đăng hoặc nhúng ngay lập tức mà không cần thiết kế lại bố cục

🔑 Phù hợp cho: Chủ sở hữu website, sản phẩm SaaS và các agency thu thập sự đồng ý của người dùng.

17. Mẫu Điều khoản và Điều kiện Thương mại Điện tử của Template. Net

Được thiết kế dành cho các cửa hàng trực tuyến và sàn thương mại điện tử, mẫu điều khoản và điều kiện thương mại điện tử của Template. Net bao gồm các điều khoản quan trọng về giao dịch, vận chuyển, thuế, hoàn tiền và trách nhiệm của người dùng.

Dù bạn đang bán hàng hóa vật lý, dịch vụ đăng ký hay sản phẩm kỹ thuật số, mẫu này giúp bạn xác định rõ quyền lợi và trách nhiệm của người mua và người bán. Các trường có thể chỉnh sửa và các điều khoản được đề xuất hỗ trợ triển khai nhanh chóng trên nhiều nền tảng và cửa hàng trực tuyến tùy chỉnh.

⭐ Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Nêu rõ các điều khoản về thời gian đổi trả, miễn trừ trách nhiệm vận chuyển và điều kiện giá cả một cách rõ ràng để thông báo cho người dùng

Thêm hoặc xóa các điều khoản mà không cần chỉnh sửa lại

Sử dụng các trường tích hợp sẵn để thu thập xác nhận bằng văn bản từ khách hàng

Chèn biểu mẫu này vào trang thanh toán hoặc gửi biểu mẫu sau khi mua hàng để tuân thủ pháp lý

🔑 Phù hợp cho: Nhà bán lẻ trực tuyến, nhà cung cấp dịch vụ dropshipping và chủ sở hữu nền tảng thương mại điện tử.

18. Mẫu Điều khoản và Điều kiện Đăng ký của Template. Net

Mẫu Điều khoản và Điều kiện Đăng ký của Template. Net bao gồm các thỏa thuận dịch vụ liên tục, đặc biệt dành cho các công cụ SaaS, hộp đăng ký hoặc thành viên. Mẫu này mô tả chu kỳ thanh toán, điều khoản gia hạn, chính sách hủy bỏ, quyền lợi của người dùng và cam kết hỗ trợ.

Nguồn tài nguyên sẵn sàng sử dụng này cho phép bạn xác định cách người dùng tương tác với các dịch vụ định kỳ và những gì xảy ra khi họ hủy, nâng cấp hoặc vi phạm các điều khoản. Nó cũng tích hợp tốt vào luồng onboarding, cổng thanh toán hoặc biểu mẫu đăng ký.

⭐ Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Thu thập sự đồng ý cho các khoản phí định kỳ và gia hạn tự động ngay từ đầu

Xác định rõ ràng các điều khoản về hoàn tiền và hủy bỏ để tránh tranh chấp

Tùy chỉnh chi tiết dịch vụ và các mức giá mà không làm thay đổi bố cục

Sử dụng các trường tích hợp sẵn để ghi chép thỏa thuận với tên, ngày tháng và chữ ký

🔑 Phù hợp cho: Nền tảng SaaS, thành viên kỹ thuật số, dịch vụ hộp đăng ký

19. Mẫu Điều khoản và Điều kiện Ứng dụng Di động của Template. Net

Như tên gọi, mẫu điều khoản và điều kiện ứng dụng di động của Template. Net cung cấp cho nhà phát triển và startup một cách nhanh chóng để tuân thủ các yêu cầu của cửa hàng ứng dụng. Mẫu này bao gồm quyền sở hữu trí tuệ, giao dịch trong ứng dụng, hành vi người dùng, quyền truy cập dữ liệu và liên kết bên thứ ba.

Dù bạn đang phát hành trên iOS, Android hay cả hai, mẫu này đảm bảo các điều khoản của bạn thân thiện với người dùng và tuân thủ quy định của ứng dụng. Bạn cũng sẽ tìm thấy các phần về điều khoản trọng tài, thỏa thuận cấp phép và điều khoản giới hạn trách nhiệm—tất cả đều được định dạng để dễ đọc trên thiết bị di động.

⭐ Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Đặt giới hạn sử dụng và ngăn chặn việc chia sẻ trái phép thông tin đăng nhập

Ghi nhận sự đồng ý của người dùng đối với chính sách bảo mật, điều khoản và điều kiện, cũng như các thông báo miễn trừ trách nhiệm của bạn

Tích hợp sự đồng ý pháp lý vào luồng đăng ký ứng dụng của bạn

Tùy chỉnh điều khoản nhanh chóng mà không cần sự hỗ trợ của luật sư

🔑 Phù hợp cho: Nhà phát triển ứng dụng, nhóm tuân thủ, người phụ trách sản phẩm quản lý các nền tảng tương tác với người dùng

20. Mẫu Điều khoản và Điều kiện của Iubenda

qua iubenda

Mẫu Điều khoản và Điều kiện của iubenda là một tài liệu pháp lý có thể tùy chỉnh, được thiết kế để tuân thủ các quy định quốc tế. Nó lý tưởng cho các trang web và nền tảng hoạt động với người dùng xuyên biên giới, thu thập dữ liệu hoặc các ngành nghề được quy định.

Công cụ này tự động tạo các điều khoản dựa trên lựa chọn của bạn (loại hình kinh doanh, mô hình thanh toán và cách sử dụng dữ liệu), và tích hợp với các công cụ bảo mật dữ liệu và chính sách cookie của iubenda. Nó đặc biệt hữu ích cho các nhóm muốn đảm bảo tính chính xác pháp lý mà không cần thuê luật sư chuyên trách.

⭐ Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Xác định sự khác biệt giữa sử dụng cá nhân và sử dụng thương mại, và cấm chia sẻ thông tin đăng nhập ngay từ đầu

Xác định các quy tắc thu thập dữ liệu và bảo mật mà không cần thuê nhóm pháp lý

Nhận xác nhận của người dùng thông qua các trường chữ ký và ngày tháng tích hợp sẵn

Tích hợp trực tiếp vào quy trình đăng ký ứng dụng hoặc cổng thông tin người dùng của bạn

🔑 Phù hợp cho: Các công ty SaaS toàn cầu, nền tảng fintech và ứng dụng dựa trên dữ liệu.

21. Mẫu Điều khoản và Điều kiện của Termsfeed

qua Termsfeed

Mẫu Điều khoản và Điều kiện từ TermsFeed cung cấp một khung pháp lý toàn diện bao gồm quyền lợi của người dùng, nghĩa vụ, giới hạn trách nhiệm, quy tắc nội dung và luật áp dụng. Mẫu này được thiết kế để hỗ trợ nhiều trường hợp sử dụng khác nhau, từ các nền tảng SaaS, cửa hàng thương mại điện tử đến ứng dụng di động.

Mẫu này có sẵn ở nhiều định dạng (HTML, PDF, DOCX và Tài liệu Google) và được hỗ trợ bởi công cụ tạo điều khoản và điều kiện tương tác, giúp bạn tùy chỉnh dễ dàng. Công cụ này cho phép bạn chọn các điều khoản phù hợp dựa trên loại dịch vụ, chiến lược kiếm tiền và khu vực pháp lý của bạn.

⭐ Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này:

Nhận các điều khoản sẵn sàng sử dụng cho tài khoản người dùng, quyền sở hữu trí tuệ, tranh chấp và chấm dứt hợp đồng

Áp dụng quy tắc một cách nhanh chóng với ngôn ngữ sẵn sàng cho clickwrap

Bảo vệ kinh doanh của bạn với các điều khoản miễn trừ trách nhiệm và điều khoản về pháp luật áp dụng được tích hợp sẵn

Tùy chỉnh theo từng nền tảng (ứng dụng, web, SaaS) mà không cần bắt đầu từ đầu

🔑 Phù hợp cho: Nhà sáng lập, nhóm sản phẩm và chủ sở hữu trang web cần các điều khoản pháp lý có hiệu lực nhanh chóng

Những yếu tố tạo nên một mẫu điều khoản và điều kiện tốt

Sau khi đã xem qua các mẫu miễn phí tốt nhất, bạn cần biết cách chọn mẫu phù hợp với mình. Một mẫu điều khoản và điều kiện vững chắc là tài liệu pháp lý cần bảo vệ sản phẩm, người dùng và uy tín của bạn. Mẫu phù hợp phải bao gồm các yếu tố pháp lý không thể thương lượng để các điều kiện có hiệu lực pháp lý.

Dưới đây là một số điều cần lưu ý:

Điều khoản về quyền sở hữu trí tuệ: Chọn mẫu điều khoản và điều kiện bảo vệ tài sản độc quyền và quyền sở hữu trí tuệ của bạn khỏi việc sử dụng trái phép

Điều khoản thanh toán: Tìm kiếm mẫu hợp đồng rõ ràng nêu rõ chu kỳ thanh toán, điều kiện hoàn tiền và quy trình tính phí. Bao gồm quy định về việc ai sẽ chịu chi phí pháp lý nếu có khiếu nại được đệ trình

Quy tắc hành vi của người dùng: Chọn các mẫu điều khoản và điều kiện để xác định kỳ vọng về hành vi của người dùng và tham khảo các hướng dẫn cộng đồng khi cần thiết

Điều khoản trách nhiệm: Tìm kiếm mẫu giới hạn trách nhiệm của bạn đối với các thiệt hại ngẫu nhiên hoặc gián tiếp, bao gồm cả thương tích cá nhân, và làm rõ rằng người dùng tự chịu rủi ro khi sử dụng

Điều khoản về thông tin liên hệ: Chọn một mẫu điều khoản và điều kiện cung cấp cho người dùng địa chỉ email chính thức hoặc liên kết đến biểu mẫu hỗ trợ để họ có thể liên hệ để hỏi hoặc làm rõ các vấn đề liên quan đến thỏa thuận

Điều khoản nội dung do người dùng tạo : Chọn mẫu quy định quyền sở hữu và trách nhiệm đối với nội dung do người dùng thêm vào

Phần luật áp dụng: Sử dụng mẫu xác nhận rằng các điều kiện của thỏa thuận có thể được thi hành theo pháp luật của thẩm quyền có liên quan

Điều khoản chấm dứt: Chọn các mẫu quy định về việc thu hồi quyền truy cập, đặc biệt trong trường hợp vi phạm hoặc bị đưa vào danh sách các bên bị hạn chế, cùng với các tùy chọn hòa giải hoặc trọng tài

Quyền của bên thứ ba: Chọn mẫu điều khoản và điều kiện rõ ràng xác định các trang web của bên thứ ba khi tích hợp plugin, cổng thanh toán hoặc tích hợp mạng xã hội để tránh xung đột trách nhiệm pháp lý tiềm ẩn

tuân thủ luật bảo mật dữ liệu cá nhân: * Ưu tiên các mẫu giải thích các quy định pháp luật về cách xử lý và bảo vệ dữ liệu người dùng

Tham chiếu đến Đạo luật Bản quyền Kỷ nguyên Số (DMCA): Chọn các mẫu điều khoản và điều kiện bao gồm các biện pháp xử lý vi phạm bản quyền

Khám phá thế giới sự rõ ràng pháp lý với ClickUp

Đừng chờ đến khi có tranh chấp mới sắp xếp giấy tờ. Dù bạn đang tuyển dụng nhân viên mới, soạn thảo thỏa thuận hợp tác hay công bố điều khoản ứng dụng, các mẫu hợp đồng sẽ giúp tiết kiệm thời gian và giảm thiểu rủi ro.

Các mẫu hợp đồng pháp lý sẵn có của ClickUp giúp bạn bỏ qua bước định dạng và bắt tay ngay vào thực hiện. Bạn có thể tùy chỉnh, đang theo dõi và hợp tác trên mọi thứ trong một không gian làm việc duy nhất — không cần chuyển đổi giữa các công cụ hay theo dõi các bản chỉnh sửa.

Tạo, quản lý và chia sẻ hợp đồng, chính sách và thỏa thuận chỉ với vài cú nhấp chuột.

Đăng ký miễn phí ngay hôm nay trên ClickUp để bắt đầu!