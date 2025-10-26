Các mẫu dòng thời gian miễn phí hàng đầu của Miro để trực quan hóa công việc trong năm 2025

Nếu nhóm của bạn luôn bận rộn nhưng vẫn không đạt được hạn chót, thiếu hiển thị có thể là nguyên nhân.

Nếu không có một dòng thời gian rõ ràng, việc đang theo dõi tiến độ, xác định vấn đề hoặc thậm chí biết được điều gì sẽ xảy ra tiếp theo trở nên khó khăn. Các nhóm công việc trong các silo riêng biệt, ưu tiên thay đổi vào phút chót và dự án kéo dài lâu hơn dự kiến.

Đây chính là lúc các mẫu dòng thời gian của Miro phát huy tác dụng. Chúng biến các công việc rời rạc thành một bản đồ trực quan rõ ràng mà toàn bộ nhóm của bạn có thể theo dõi.

Tuy nhiên, việc tìm kiếm một mẫu dòng thời gian thực sự phù hợp với quy trình làm việc của bạn không hề dễ dàng.

Bài viết này tổng hợp các mẫu dòng thời gian miễn phí tốt nhất của Miro mà bạn có thể tích hợp ngay vào không gian làm việc của mình để mang lại sự rõ ràng và cấu trúc cần thiết.

👀 Bạn có biết? Biểu đồ cột của William Playfair (1786) là một trong những hình thức trực quan hóa dòng thời gian sớm nhất. Playfair đã giới thiệu biểu đồ cột trong cuốn ‘The Commercial and Political Atlas’ của mình để minh họa dữ liệu kinh tế, đặc biệt là thương mại của Anh với các quốc gia khác.

Các mẫu dòng thời gian Miro hàng đầu trong nháy mắt

Dưới đây là bảng tóm tắt về các mẫu dòng thời gian tốt nhất của Miro và ClickUp:

Những yếu tố nào tạo nên một mẫu dòng thời gian Miro tốt?

Dưới đây là những yếu tố cần lưu ý khi chọn mẫu dòng thời gian Miro thực sự giúp bạn duy trì tiến độ:

Dấu cột mốc rõ ràng: Giúp bạn xác định các cột mốc khóa, mục tiêu hoặc điểm kiểm tra ngay lập tức, giúp nhóm luôn đồng bộ với những gì quan trọng

cấu trúc và bố cục logic: *Luồng từ trái sang phải hoặc từ trên xuống dưới theo cách phản ánh cách nhóm của bạn xử lý các công việc

Dễ dàng cập nhật và chỉnh sửa: Thực hiện các cập nhật nhanh chóng và dễ dàng mà không cần làm lại toàn bộ, nhờ các yếu tố kéo và thả, văn bản có thể chỉnh sửa và khả năng điều chỉnh kích thước linh hoạt

Không gian cho phân công công việc cho nhóm: Ba gồm các cách để phân công hoặc gắn thẻ công việc, có thể sử dụng màu sắc, nhãn hoặc hình đại diện, để làm rõ quyền sở hữu

phạm vi thời gian phù hợp với công việc của bạn: *Phù hợp với phong cách lập kế hoạch của bạn, dù là các sprint hàng tuần hay bản đồ chiến lược hàng năm

Nhãn hoặc chú thích tích hợp sẵn: Giúp mọi người hiểu nhanh chóng dòng thời gian mà không cần giải thích qua lại

hiển thị công việc và mối quan hệ phụ thuộc:* Hiển thị cách công việc được liên kết với nhau, vì vậy nếu một công việc thay đổi, bạn sẽ ngay lập tức biết những công việc khác bị ảnh hưởng

Tính năng đang theo dõi tiến độ: Bao gồm thanh tiến độ hoặc thẻ phần trăm để nhanh chóng nắm bắt những gì đã hoàn thành, những gì đang tiến hành và những gì chậm trễ

Thiết lập sẵn sàng cho hợp tác: Cho phép sử dụng ghi chú dán, bình luận hoặc phản hồi bằng biểu tượng cảm xúc để thúc đẩy giao tiếp mượt mà trực tiếp trên dòng thời gian

⚙️ Sự kiện lịch sử: Vào cuối những năm 1950, các kỹ sư Morgan R. Walker và James E. Kelley đã giới thiệu khái niệm Phương pháp Đường dẫn Quan trọng (CPM) để giải quyết vấn đề lập lịch trình dự án phức tạp trong môi trường công nghiệp. Khái niệm này đề cập đến việc xác định chuỗi công việc phụ thuộc dài nhất, tức là "đường dẫn quan trọng", để đảm bảo dự án được thực hiện đúng tiến độ. Ngày nay, CPM là nguyên tắc cốt lõi đằng sau hầu hết các công cụ quản lý dòng thời gian dự án, giúp các nhóm dự đoán sự chậm trễ và ưu tiên công việc hiệu quả hơn.

📚 Đọc thêm: Cách xuất dữ liệu từ Miro

Mẫu dòng thời gian Miro

Miro cung cấp phạm vi mẫu infographic dòng thời gian để giúp các nhóm trực quan hóa các công việc, hạn chót và phụ thuộc trong một định dạng rõ ràng và hợp tác.

Dưới đây là các mẫu dòng thời gian Miro hàng đầu để bạn bắt đầu:

1. Mẫu dòng thời gian dự án

qua Miro.com

Nếu không có kế hoạch dòng thời gian, các công việc có thể bị bỏ sót, các phụ thuộc có thể xung đột và các nhóm có thể mất tầm nhìn về các mốc thời gian.

Mẫu thời gian dự án Miro giúp bạn tránh điều đó bằng cách biến kế hoạch của bạn thành một bản đồ trực quan, có cấu trúc của các công việc, cột mốc và sản phẩm đầu ra trên một dòng thời gian theo phong cách lịch. Nó đảm bảo rằng mọi thành viên trong nhóm đều biết những gì cần làm, thời hạn và thứ tự thực hiện.

💫 Đây là lý do tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này

Nhấp trực tiếp vào bất kỳ ô nào để thêm công việc hoặc cột mốc theo ngày

Mở rộng dòng thời gian theo chiều ngang hoặc chiều dọc bằng cách kéo để phù hợp với các dự án dài hoặc phức tạp

Thêm tài liệu, hình ảnh hoặc liên kết trực tiếp vào dòng thời gian để có kế hoạch chi tiết và có ngữ cảnh

Chia sẻ dòng thời gian của bạn với các thành viên trong nhóm hoặc các bên liên quan để nhận phản hồi và chỉnh sửa theo thời gian thực

*✅ Phù hợp cho: Những nhà quản lý dự án cần một dòng thời gian rõ ràng, hợp tác và linh hoạt để đang theo dõi các công việc và duy trì sự đồng bộ giữa các bên liên quan

2. Mẫu dòng thời gian cho việc ra mắt sản phẩm

qua Miro.com

Mẫu dòng thời gian ra mắt sản phẩm Miro giúp bạn lập bản đồ cho từng giai đoạn của quá trình ra mắt sản phẩm, từ nghiên cứu ban đầu đến phản hồi sau khi ra mắt. Mẫu này chia toàn bộ quá trình ra mắt thành các giai đoạn có thể thực hiện được, giúp bạn duy trì tiến độ, tránh tình trạng hỗn loạn vào phút chót và đảm bảo tất cả các nhóm đều đồng bộ.

Bản đồ trực quan này giúp các nhóm marketing, bán hàng, sản phẩm và lãnh đạo luôn đồng bộ trên cùng một trang trong suốt chu kỳ ra mắt sản phẩm.

💫 Đây là lý do tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này

Sử dụng các giai đoạn đã được định sẵn như nghiên cứu thị trường, chiến lược tiếp thị, các công việc ra mắt và vòng phản hồi

Xác định và theo dõi các hoạt động quan trọng để tránh trễ hẹn và trùng lặp

Cho phép các nhóm làm việc đa chức năng thêm ý kiến, cập nhật và tài nguyên theo thời gian thực

Xác định các chỉ số KPI và thu thập thông tin sau khi ra mắt để cải thiện các đợt triển khai trong tương lai

✅ Phù hợp cho: Quản lý sản phẩm và nhóm tiếp thị lập kế hoạch chiến lược tiếp thị có cấu trúc cho việc ra mắt sản phẩm mới

⭐ Bonus: Gặp khó khăn trong việc duy trì sự đồng bộ của nhóm về thời gian và hạn chót dự án? ClickUp Brain, trợ lý thông minh được hỗ trợ bởi AI và có khả năng nhận biết ngữ cảnh, giúp biến các mục tiêu tổng quát thành các dòng thời gian rõ ràng, có thời hạn cụ thể. Nó tự động cài đặt ưu tiên, đánh dấu các công việc trùng lặp và đề xuất các cột mốc thời gian thực tế để đảm bảo mọi thứ diễn ra đúng tiến độ. Yêu cầu: ‘Tạo dòng thời gian 6 tuần cho việc ra mắt sản phẩm ứng dụng di động mới của chúng tôi. Bao gồm các giai đoạn kế hoạch, thiết kế, phát triển, kiểm thử, chuẩn bị marketing và triển khai cuối cùng. Giao công việc cho các nhóm Thiết kế, Phát triển, Kiểm thử và Marketing kèm theo thời hạn, phụ thuộc và thời gian dự phòng. ‘ Tạo dòng thời gian ra mắt sản phẩm với các mốc thời gian và phụ thuộc bằng ClickUp Brain

3. Mẫu dòng thời gian kế hoạch sự kiện

qua Miro.com

56% các nhà tiếp thị cho biết việc lập kế hoạch cho một sự kiện trực tuyến nhỏ mất từ 2–4 tuần. Hãy tưởng tượng việc lập kế hoạch cho một hội nghị thường niên hoặc hội nghị kéo dài nhiều ngày.

Mẫu dòng thời gian lập kế hoạch sự kiện Miro giúp bạn lên lịch, tổ chức và thực hiện tất cả các hoạt động cần thiết để tổ chức một sự kiện thành công, dù đó là hội thảo, hội nghị hay cuộc họp công ty. Với cái nhìn tổng quan rõ ràng về các công việc và thời hạn, nó giảm thiểu rủi ro nhầm lẫn và giữ cho toàn bộ nhóm của bạn đồng bộ trong suốt quá trình lập kế hoạch.

💫 Đây là lý do tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này

Thêm tất cả các công việc quan trọng (đặt địa điểm, gửi lời mời, dịch vụ ẩm thực, v.v.) và sắp xếp chúng theo các giai đoạn của sự kiện

Đặt khung thời gian rõ ràng cho từng công việc để bạn không bao giờ bỏ lỡ bước chuẩn bị quan trọng nào

Kéo, chỉnh sửa hoặc sắp xếp lại các công việc khi kế hoạch thay đổi hoặc tình huống thay đổi

Xem ngay những gì đã hoàn thành và những gì còn dang dở để báo cáo trạng thái tốt hơn

✅ Phù hợp cho: Những người lập kế hoạch sự kiện, nhóm nhân sự hoặc điều phối viên tổ chức các sự kiện nội bộ hoặc ngoại bộ có nhiều yếu tố phức tạp

4. Mẫu dòng thời gian quy trình tuyển dụng

qua Miro.com

Mẫu dòng thời gian tuyển dụng Miro giúp các nhóm nhân sự và nhà tuyển dụng trực quan hóa và quản lý từng giai đoạn của quy trình tuyển dụng, từ việc tìm kiếm ứng viên đến quá trình onboarding. Bảng Miro tương tác này sử dụng các làn bơi, hình đại diện ứng viên và thẻ công việc để mang lại tính minh bạch và cấu trúc cho quy trình tuyển dụng của bạn, giúp việc đang theo dõi, hợp tác và đưa ra quyết định nhanh chóng trở nên dễ dàng hơn.

💫 Đây là lý do tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này

Sử dụng các giai đoạn như Đăng tin tuyển dụng, Lọc hồ sơ, Phỏng vấn và Đề nghị để thể hiện tiến độ một cách trực quan

Di chuyển các biểu tượng hình đại diện qua toàn bộ quy trình hoặc đánh dấu chúng là đã hoàn thành để quản lý luồng tuyển dụng

Tạo ba công việc có thể kiểm tra để đang theo dõi tiến độ cho từng công việc

Thêm/xóa các làn bơi và điều chỉnh các công việc để phù hợp với quy trình tuyển dụng nội bộ của bạn

✅ Phù hợp cho: Nhóm tuyển dụng đang tìm kiếm một cách trực quan và tương tác để tối ưu hóa quy trình tuyển dụng và giữ cho tất cả các bên liên quan luôn đồng bộ

📚 Đọc thêm: Các lựa chọn thay thế và đối thủ cạnh tranh tốt nhất của Google Trang tính

5. Mẫu dòng thời gian cho chiến dịch tiếp thị

qua Miro.com

Các chiến dịch tiếp thị thường liên quan đến nhiều nhóm khác nhau trong việc lập kế hoạch nội dung, triển khai quảng cáo và đang theo dõi hiệu quả.

Mẫu Dòng thời gian Chiến dịch Tiếp thị Miro, được thiết kế theo cấu trúc biểu đồ Gantt, giúp bạn lập kế hoạch, triển khai và đánh giá các chiến dịch theo từng giai đoạn. Với các phân tích chi tiết từ giai đoạn kế hoạch đến phân tích sau chiến dịch, mẫu này đảm bảo bạn luôn nắm bắt được mọi thứ.

Nó thậm chí còn đi kèm với một ví dụ sẵn có về chiến dịch tiếp thị truyền thông xã hội để giúp bạn bắt đầu nhanh hơn.

💫 Đây là lý do tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này

Phủ sóng toàn bộ quy trình từ Kế hoạch đến Phân tích sau chiến dịch, với các công việc con tích hợp sẵn cho từng giai đoạn

Giúp các nhóm cập nhật, theo dõi và duy trì sự đồng bộ khi chiến dịch diễn ra

Tùy chỉnh dòng thời gian, giai đoạn và các điểm hành động dựa trên loại chiến dịch.

✅ Phù hợp cho: *Nhóm marketing quản lý các chiến dịch phức tạp, đa kênh cần có dòng thời gian rõ ràng, phân công trách nhiệm và các mốc kiểm tra

6. Mẫu dòng thời gian cho dự án nghiên cứu

qua Miro.com

Mẫu dòng thời gian dự án nghiên cứu Miro là hướng dẫn trực quan từng bước giúp bạn quản lý một dự án nghiên cứu từ giai đoạn ý tưởng đến xuất bản. Được thiết kế cho các nhà nghiên cứu, sinh viên và chuyên gia, mẫu này chia chu kỳ nghiên cứu thành bảy giai đoạn riêng biệt, được mã hóa bằng màu sắc, giúp bạn tập trung và đáp ứng các mốc thời gian quan trọng.

💫 Đây là lý do tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này

Nhận bảy giai đoạn nghiên cứu có cấu trúc, bao gồm Kế hoạch, Tổng quan văn liệu, Thiết kế, Thu thập dữ liệu, Phân tích, Viết báo cáo và Xuất bản

Giữ cho dòng thời gian luôn đồng bộ với các cột mốc thời gian bài nộp/gửi, lịch trình cấp kinh phí hoặc hạn chót hội nghị thông qua các chỉ báo cột mốc và hạn chót

Cho phép các thành viên trong nhóm bình luận, cập nhật công việc và quản lý dự án cùng nhau một cách dễ dàng

✅ Phù hợp cho: Nhà nghiên cứu, ứng viên tiến sĩ và chuyên gia nghiên cứu thị trường quản lý các dự án từ đầu đến cuối với quy trình làm việc và kết quả được xác định rõ ràng

📮 ClickUp Insight: Nhân viên văn phòng gửi trung bình 25 tin nhắn mỗi ngày để tìm kiếm thông tin và bối cảnh. Điều này cho thấy có khá nhiều thời gian bị lãng phí khi cuộn, tìm kiếm và giải mã các cuộc hội thoại rời rạc qua email và trò chuyện. 😱 Nếu chỉ có một nền tảng thông minh kết nối các công việc, dự án, trò chuyện và email (cùng với AI!) trong một nơi duy nhất. Nhưng bạn đã có: Hãy thử ClickUp!

7. Mẫu dòng thời gian sản xuất

qua Miro.com

Trong các quy trình làm việc đòi hỏi nhiều công đoạn như quản lý việc phát hành sản phẩm, quay video hoặc chu kỳ sản xuất vật lý, sự rõ ràng về thứ tự là yếu tố quan trọng nhất. Một bước bị bỏ sót hoặc sự thiếu thông tin giữa các bộ phận có thể dẫn đến chậm trễ tốn kém và vấn đề về chất lượng. Mẫu dòng thời gian sản xuất Miro giúp ngăn chặn điều đó bằng cách biến các hoạt động phức tạp thành một bản đồ trực quan rõ ràng.

Đây là một điểm tham chiếu chia sẻ giúp tất cả các bên liên quan đồng bộ hóa về các công việc, mối quan hệ phụ thuộc và thời hạn. Mẫu này đơn giản hóa cách bạn lập kế hoạch, điều chỉnh và triển khai, đặc biệt khi có nhiều nhóm hoặc tài nguyên tham gia.

💫 Đây là lý do tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này

Sử dụng cấu trúc công việc dựa trên cột mốc để đánh dấu rõ ràng các thời điểm khóa và kết quả đầu ra trong suốt dự án

Thêm nhiều hàng hoặc khối dòng thời gian khi dự án của bạn mở rộng mà không cần bắt đầu lại từ đầu

Kéo và thả các tài liệu hoặc tệp quan trọng lên bảng để tất cả tài nguyên được tập trung tại một nơi

Tùy chỉnh màu sắc, phông chữ và phong cách để phù hợp với sở thích của nhóm hoặc khách hàng cho các buổi trình bày

✅ Phù hợp cho: Nhóm sáng tạo, quản lý sản xuất và trưởng bộ phận vận hành cần một bản đồ lộ trình sạch sẽ, có thể tùy chỉnh để duy trì sự trôi chảy của các dự án phức tạp

8. Mẫu quy trình làm việc dòng thời gian

qua Miro.com

Các dự án thường không thất bại vì ý tưởng tồi, mà thất bại do việc thực thi không đồng bộ. Mẫu quy trình dòng thời gian Miro giải quyết vấn đề này bằng cách cung cấp một cách trực quan, tuyến tính để vạch ra từng giai đoạn của quy trình từ đầu đến cuối.

Dù bạn đang phối hợp chuyển giao giữa các bộ phận, quản lý hoạt động nội bộ hay triển khai một sáng kiến mới, mẫu này giúp nhóm của bạn nắm bắt toàn cảnh, duy trì sự đồng bộ và giữ đà tiến triển mà không gây nhầm lẫn.

💫 Đây là lý do tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này

Hình dung chuỗi công việc từ đầu đến cuối trong một luồng tuyến tính gọn gàng

Giao vai trò và trách nhiệm trực tiếp trong dòng thời gian để đảm bảo trách nhiệm

Theo dõi những gì đã hoàn thành, đang tiến hành hoặc đang chờ xử lý với các thẻ trực quan

Phù hợp với mọi kích thước nhóm hoặc quy trình làm việc, từ phát triển sản phẩm đến hoạt động tiếp thị

✅ Phù hợp cho: Các nhóm muốn có một cách đơn giản nhưng hiệu quả để trực quan hóa quy trình làm việc, phân công quyền sở hữu và cải thiện sự phối hợp giữa các bộ phận

9. Mẫu cuộc họp dòng thời gian

qua Miro.com

Mẫu cuộc họp dòng thời gian Miro giúp các nhóm phản ánh về các sự kiện quan trọng, quyết định và bài học kinh nghiệm thông qua việc cùng nhau tạo ra một dòng thời gian trực quan. Đây là công cụ hợp tác đặc biệt hữu ích trong các buổi đánh giá lại, đánh giá sáng tạo hoặc tổng kết dự án, nơi sự đồng thuận và chia sẻ thông tin là yếu tố quan trọng nhất.

💫 Đây là lý do tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này

Cho phép mọi người cùng tham gia tạo bản đồ các sự kiện hoặc cột mốc của dự án theo thời gian thực

Khuyến khích tư duy có cấu trúc về những gì đã xảy ra, khi nào và tại sao

Đảm bảo sự đồng thuận của các bên liên quan trong các nhóm đa hàm để thu thập ý kiến, xác định xu hướng hoặc cơ hội bị bỏ lỡ

Áp dụng bố cục linh hoạt cho các buổi đánh giá lại, phân tích sau dự án, đánh giá sáng tạo hoặc thậm chí các phiên kể chuyện

✅ Phù hợp cho: Nhóm đổi mới, người quản lý dự án hoặc người điều phối tổ chức các phiên đánh giá lại hoặc tóm tắt để rút ra những bài học và thông tin hữu ích

👋🏾 Muốn tạo một lịch dự án đơn giản, trực quan mà toàn bộ nhóm có thể theo dõi? Xem video này!

10. Mẫu dòng thời gian theo năm

qua Miro.com

Mẫu dòng thời gian năm Miro được thiết kế cho kế hoạch dài hạn. Nó giúp các nhóm và lãnh đạo tạo bản đồ các cột mốc quan trọng trong suốt cả năm, giúp dễ dàng truyền đạt ưu tiên, đánh giá tính khả thi và đảm bảo sự đồng bộ ở mọi cấp độ. Bố cục đơn giản của nó cung cấp chế độ xem tổng quan rõ ràng, lý tưởng khi bạn tập trung vào bức tranh lớn chứ không phải chi tiết nhỏ.

💫 Đây là lý do tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này

Xác định các mục tiêu chính, điểm kiểm tra hoặc sự kiện theo từng tháng

Khuyến khích tư duy chiến lược và giữ cho nhóm của bạn tập trung vào các kết quả chiến lược

Phân chia các dự án phức tạp thành các giai đoạn hàng năm dễ quản lý để thực hiện hiệu quả hơn

Đồng bộ hóa các nhà lãnh đạo, quản lý và nhóm dưới một bản đồ chiến lược thống nhất

✅ Phù hợp cho: Lãnh đạo cấp cao, trưởng bộ phận hoặc các nhà lập kế hoạch đang xây dựng chiến lược hàng năm, bản đồ chiến lược kinh doanh hoặc các dự án đa giai đoạn

🎉 Thú vị: Dòng thời gian dự án không phải là phát minh hiện đại. Một số công trình vĩ đại nhất thế giới, như Kim tự tháp Giza (khoảng 2570 TCN) và Vạn Lý Trường Thành (bắt đầu xây dựng vào khoảng 208 TCN), đã được quản lý bằng các biểu mẫu kế hoạch dự án sơ khai.

Giới hạn của Miro

Mặc dù là một nền tảng hợp tác trực quan mạnh mẽ, Miro không phải là hoàn hảo. Người dùng trên G2, Capterra và các trang đánh giá khác thường xuyên chỉ ra một số nhược điểm quan trọng thường ảnh hưởng đến năng suất và quyết định ngân sách:

Bảng làm việc trở nên lộn xộn và chậm chạp : Các phiên làm việc lớn với nhiều người cộng tác có thể làm đầy màn hình và gây ra độ trễ đáng kể

Chất lượng xuất file trên các kế hoạch miễn phí không tốt : Người dùng báo cáo file xuất bị mờ nếu không nâng cấp kế hoạch dịch vụ

Kiểm soát quản lý bảng giới hạn : Khi số lượng bảng tăng lên, việc tổ chức và kiểm soát quyền truy cập của người dùng trở nên khó khăn

Đường cong học tập dốc cho các công việc nâng cao : Quản lý các bảng lớn và sử dụng các tính năng phức tạp có thể làm cho người dùng mới cảm thấy choáng ngợp

Thời gian hết hạn phiên có thể gây mất dữ liệu: Việc hết hạn phiên không mong muốn đã dẫn đến việc mất công việc

🔍 Bạn có biết? Miro, ban đầu được ra mắt với tên RealtimeBoard vào năm 2011, bắt đầu như một công cụ bảng trắng kỹ thuật số đơn giản dành cho các nhóm làm việc từ xa. Năm 2019, nó được đổi tên thành Miro, một tên gọi lấy cảm hứng từ sự sáng tạo trừu tượng của nghệ sĩ Tây Ban Nha Joan Miró, phản ánh tầm nhìn của nền tảng về hợp tác trực quan tự do.

Các mẫu dòng thời gian Miro thay thế

Mặc dù Miro nổi trội trong việc hợp tác trực quan, một số nhóm lại ưa chuộng các giải pháp thay thế Miro kết hợp giữa trực quan hóa và quản lý công việc sâu hơn, và đó chính là điểm mạnh của ClickUp. Các mẫu dòng thời gian của ClickUp không chỉ giúp bạn lập kế hoạch dự án một cách trực quan mà còn tích hợp trực tiếp với quy trình làm việc, ngày đáo hạn và phân công nhiệm vụ cho nhóm.

Nếu bạn đang tìm kiếm sự cấu trúc, tự động hóa hoặc tích hợp tốt hơn trong kế hoạch, các mẫu ClickUp này cung cấp các lựa chọn thay thế đáng tin cậy cho bảng dòng thời gian của Miro.

1. Mẫu dòng thời gian dự án ClickUp

Tải xuống mẫu miễn phí Lập kế hoạch và đang theo dõi tiến độ dự án với mẫu dòng thời gian dự án ClickUp

Mẫu dòng thời gian dự án ClickUp cung cấp một không gian trực quan, tương tác, giống như một bảng trắng kỹ thuật số, để lập kế hoạch cho dự án từ đầu đến cuối. Các nhóm có thể brainstorm, tổ chức các công việc và chia nhỏ các mục tiêu lớn thành các phần nhỏ hơn, dễ quản lý.

Với mọi thứ được hiển thị trên một dòng thời gian chia sẻ, việc nhận diện các rào cản, điều chỉnh ưu tiên và duy trì sự đồng bộ cho các nhóm làm việc từ xa trong thời gian thực trở nên dễ dàng.

💫 Đây là lý do tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này

Dễ dàng điều chỉnh các công việc khi dòng thời gian hoặc ưu tiên thay đổi

Kết nối các công việc để đánh dấu các rào cản và ngăn chặn sự chậm trễ từ sớm

Thêm phạm vi dự án, mục tiêu và ghi chú cuộc họp bên cạnh dòng thời gian của bạn với ClickUp Tài liệu

Sử dụng các trang con và wiki để tập trung tất cả thông tin hỗ trợ

✅ Phù hợp cho: Quản lý dự án và các nhóm làm việc từ xa cần một dòng thời gian trực quan linh hoạt, luôn được liên kết trực tiếp với công việc đang theo dõi và hợp tác

📚 Đọc thêm: Các bước quản lý thời gian dự án hiệu quả

2. Mẫu dòng thời gian dự án Gantt của ClickUp

Tải xuống mẫu miễn phí Tạo dòng thời gian cho bất kỳ dự án nào với mẫu dòng thời gian dự án Gantt của ClickUp

Mẫu dòng thời gian dự án Gantt của ClickUp kết hợp các chế độ xem theo ngày, tháng và năm, giúp bạn theo dõi cả các công việc chi tiết và xu hướng dài hạn trong một biểu đồ duy nhất. Mẫu này hiển thị trực quan các mối phụ thuộc giữa các công việc và thanh tiến độ, cung cấp cái nhìn rõ ràng về trạng thái hiện tại và kế hoạch tương lai. Mẫu này đặc biệt phù hợp để phát hiện sớm các điểm nghẽn và duy trì tính linh hoạt trong suốt các giai đoạn của dự án.

💫 Đây là lý do tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này

Chuyển đổi giữa các chế độ hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng hoặc tóm tắt

Tạo bản đồ các công việc và cột mốc một cách dễ dàng với tính năng kéo và thả

Sử dụng các thanh có mã màu và hạn chót để phát hiện sự chậm trễ và quản lý khối lượng công việc

Kích hoạt các thay đổi trạng thái, cảnh báo và điều chỉnh lịch trình để tối ưu hóa quản lý công việc và giảm thiểu cập nhật thủ công

✅ Phù hợp cho: *Các nhóm dự án quản lý các dự án đa giai đoạn hoặc dài hạn cần một dòng thời gian hiển thị cả chi tiết và bối cảnh tổng quan

📚 Đọc thêm: Tối ưu hóa quy trình làm việc của bạn với theo dõi thời gian linh hoạt

👀 Bạn có biết? Biểu đồ Gantt được phát minh vào khoảng năm 1910–1915 bởi Henry L. Gantt để trực quan hóa lịch trình dự án bằng các thanh ngang. Gantt đã giới thiệu biểu đồ này chủ yếu để nâng cao hiệu quả trong các hoạt động công nghiệp, giúp các nhà quản lý tại các nhà máy thép và dự án quân sự có thể dễ dàng theo dõi tiến độ công việc, xác định ai đang đúng tiến độ hoặc chậm trễ. Một trong những ứng dụng đầu tiên của biểu đồ này là trong Chiến tranh Thế giới I, khi Bộ Vũ khí của Quân đội Hoa Kỳ do Tướng William Crozier đứng đầu đã sử dụng nó để phối hợp sản xuất vũ khí tại nhiều cơ sở khác nhau.

3. Mẫu dòng thời gian dự án tiếp thị ClickUp

Tải mẫu miễn phí Dễ dàng lập kế hoạch và đang theo dõi các chiến dịch tiếp thị của bạn với mẫu dòng thời gian dự án tiếp thị ClickUp

Mẫu dòng thời gian dự án tiếp thị ClickUp giúp các nhóm tiếp thị tạo ra các quy trình làm việc có cấu trúc cho các chiến dịch bằng cách tạo ra các dòng thời gian trực quan, có thể tái sử dụng cho bất kỳ dự án nào. Nó tập trung tất cả các công việc, cột mốc và hạn chót vào một nơi duy nhất, giúp dễ dàng điều chỉnh cho các sự kiện ra mắt nội dung, chương trình khuyến mãi hoặc các chiến dịch chiến lược.

Nó hỗ trợ nhiều chế độ xem, bao gồm Timeline, Team, List và Board, giúp các nhóm có thể tổ chức công việc theo quý, phân công trách nhiệm và đang theo dõi tiến độ theo định dạng phù hợp nhất với họ.

💫 Đây là lý do tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này

Sử dụng các trạng thái đã được định nghĩa sẵn như Kế hoạch, Thực hiện và Hoàn thành để phản ánh từng giai đoạn của chiến dịch

Giao công việc, chia sẻ cập nhật và hợp tác theo thời gian thực để đảm bảo không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào

Sử dụng các khối thời gian đã được định sẵn để tổ chức các chiến dịch theo quý, giúp lập lịch trình rõ ràng và đang theo dõi hiệu suất hiệu quả hơn

✅ Phù hợp cho: Các nhà quản lý và nhóm marketing đang tìm kiếm một mẫu thống nhất, linh hoạt hỗ trợ các chiến dịch đa kênh và hợp tác thời gian thực

⚡ Kho mẫu: Tiết kiệm thời gian và tối ưu hóa kế hoạch với các mẫu dòng thời gian dự án. Những khung mẫu được thiết kế sẵn này giúp bạn lập kế hoạch các công việc, thời hạn và nguồn lực, giúp bạn không phải bắt đầu từ đầu mỗi lần.

4. Mẫu dòng thời gian có thể điền của ClickUp

Tải mẫu miễn phí Quản lý dòng thời gian dự án một cách dễ dàng với mẫu lịch trình có thể điền của ClickUp

Mẫu dòng thời gian có thể chỉnh sửa ClickUp bắt đầu như một dòng thời gian dự án trống, cho phép bạn tùy chỉnh theo nhu cầu của mình, hoàn hảo để phác thảo trình tự các hoạt động và thời hạn cho bất kỳ dự án nào. Mẫu này đã được tích hợp sẵn các trường tùy chỉnh chi tiết để giúp nhóm của bạn thu thập thông tin khóa như thời lượng công việc, ngân sách hoặc trạng thái tiến độ.

Điều này có nghĩa là mọi người đều có thể truy cập các thông tin quan trọng ngay lập tức, và bạn có thể điều chỉnh lịch trình một cách linh hoạt khi dự án phát triển mà không cần phải chỉnh sửa bảng tính.

💫 Đây là lý do tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này

Theo dõi dòng thời gian, ngân sách và tiến độ bằng các trường như Số ngày được phân bổ, Tỷ lệ hoàn thành công việc và Giai đoạn dự án

Chuyển đổi giữa các chế độ xem Danh sách công việc, Gantt và Khối lượng công việc để quản lý phụ thuộc giữa các công việc, hạn chót và sức chứa của nhóm

Thực hiện các thay đổi nhanh chóng về ngày hoặc chi tiết công việc và cập nhật ngay lập tức cho tất cả mọi người khi ưu tiên thay đổi

✅ Phù hợp cho: *Các nhóm cần một mẫu dòng thời gian linh hoạt, chứa nhiều dữ liệu, đang theo dõi không chỉ thời gian mà còn chi phí, ngân sách và các giai đoạn của dự án

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Muốn tối ưu hóa kế hoạch dự án? Phần mềm quản lý dòng thời gian dự án là giải pháp hiện đại giúp các nhóm hợp tác dễ dàng thông qua cập nhật thời gian thực, quản lý phụ thuộc công việc và đang theo dõi cột mốc, đảm bảo bạn không bao giờ bỏ lỡ hạn chót.

5. Mẫu bảng trắng dòng thời gian dự án ClickUp

Tải mẫu miễn phí Bản đồ các cột mốc khóa một cách tương tác với mẫu bảng trắng dòng thời gian dự án ClickUp

Mẫu bảng trắng dòng thời gian dự án ClickUp cung cấp một phương pháp trực quan và linh hoạt để lập kế hoạch và đang theo dõi dự án. Được xây dựng trên nền tảng ClickUp Whiteboards, mẫu này cho phép các nhóm vẽ ra các công việc, cột mốc và hạn chót bằng các hình dạng, đường kẻ và văn bản, mang lại chế độ xem rõ ràng về dòng thời gian của dự án.

Tính năng hợp tác của nó cho phép nhiều thành viên trong nhóm cùng đóng góp, thêm ghi chú hoặc thực hiện thay đổi theo thời gian thực, đảm bảo mọi người luôn đồng bộ trong suốt vòng đời của dự án.

💫 Đây là lý do tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này

Sắp xếp các công việc và cột mốc theo thứ tự thời gian để hình dung cách dự án diễn ra từ đầu đến cuối

Nâng cao việc đang theo dõi dòng thời gian dự án với các tính năng như gắn thẻ, việc con lồng nhau, nhiều người được giao nhiệm vụ và nhãn ưu tiên

Tùy chỉnh trạng thái, nhãn và danh mục để phù hợp với quy trình của đội ngũ; mã màu và nhóm các mục theo nhóm, giai đoạn hoặc mức độ ưu tiên

Thêm, cập nhật hoặc giao lại công việc trực tiếp với các thành viên trong nhóm, và để lại bình luận trực tiếp trên bảng để tối ưu hóa phản hồi và sự đồng bộ

✅ Phù hợp cho: Các nhóm cần một công cụ linh hoạt, trực quan để lập kế hoạch và theo dõi dòng thời gian dự án một cách hợp tác, đảm bảo tất cả thành viên đều đồng bộ và được thông tin đầy đủ.

👀 Bạn có biết? Fred Brooks, trong cuốn sách kinh điển năm 1975 The Mythical Man-Month, đã giới thiệu một khái niệm trở thành nền tảng trong quản lý dự án: Định luật Brooks. Nguyên tắc này cho rằng việc bổ sung thêm nhân lực vào một dự án phần mềm đang chậm tiến độ sẽ khiến dự án càng chậm hơn. Brooks nhận thấy rằng thời gian cần thiết để các thành viên mới trở nên năng suất thông qua quá trình onboarding, hiểu rõ dự án và hòa nhập với nhóm thường vượt quá bất kỳ lợi ích tiềm năng nào.

6. Mẫu dòng thời gian dự án sáng tạo ClickUp

Tải mẫu miễn phí Tạo và đang theo dõi các dòng thời gian chi tiết được thiết kế riêng cho quy trình làm việc sáng tạo với mẫu dòng thời gian dự án sáng tạo ClickUp

Mẫu dòng thời gian dự án sáng tạo ClickUp cung cấp một khung hình ảnh có cấu trúc nhưng linh hoạt, giúp các nhóm sáng tạo tổ chức và thực hiện các dự án có kích thước bất kỳ. Mặc dù công việc sáng tạo thường không tuân theo một lộ trình thẳng, mẫu này giúp phân chia các ý tưởng lớn thành các bước quản lý được mà không hạn chế sự sáng tạo.

Bằng cách trực quan hóa các cột mốc và công việc khóa trên dòng thời gian, tất cả các bên liên quan, từ nhà thiết kế đến nhà văn, có thể đồng bộ hóa tiến độ và thời hạn trong suốt dự án.

💫 Đây là lý do tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này

Phác thảo từng giai đoạn của dự án từ giai đoạn ý tưởng và brainstorming đến sản xuất và giao hàng trong một dòng thời gian duy nhất, được tổ chức khoa học

Sử dụng trạng thái tùy chỉnh và thẻ ưu tiên để dễ dàng nhận biết các công việc hoàn thành, đang tiến độ hoặc sắp tới

Giao công việc cho từng cá nhân và đang theo dõi phản hồi thông qua các công việc con và bình luận để mọi người đều biết rõ yêu cầu và thời hạn

Dễ dàng sắp xếp lại các công việc với tính năng kéo và thả, và sử dụng chế độ xem Creative Timeline để duy trì sự tổ chức ngay cả khi kế hoạch thay đổi

✅ Phù hợp cho: Các nhóm sáng tạo và agency quản lý dự án thiết kế, nội dung hoặc video muốn có một dòng thời gian giúp duy trì tiến độ công việc mà không giới hạn sự sáng tạo.

7. Mẫu dòng thời gian dự án triển khai phần mềm ClickUp

Tải mẫu miễn phí Lập kế hoạch, theo dõi và quản lý mọi giai đoạn của quá trình ra mắt sản phẩm phần mềm với mẫu dòng thời gian dự án ra mắt phần mềm ClickUp

Mẫu dòng thời gian dự án triển khai phần mềm ClickUp cung cấp cho các nhóm phát triển một kế hoạch hợp tác để quản lý mọi giai đoạn của quá trình phát hành phần mềm. Nó cung cấp một khung cấu trúc để lập kế hoạch, thực hiện và theo dõi từng giai đoạn của quá trình triển khai từ giai đoạn lập kế hoạch ban đầu đến giai đoạn giao hàng cuối cùng, đảm bảo sự đồng bộ giữa các bộ phận và giảm thiểu rủi ro bỏ sót.

Bằng cách cung cấp một biểu diễn trực quan rõ ràng về các công việc, phụ thuộc và cột mốc, mẫu này giúp quản lý chủ động và đảm bảo việc giao hàng đúng hạn cho các dự án phần mềm.

💫 Đây là lý do tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này

Vẽ từng giai đoạn của quá trình triển khai trên một dòng thời gian ngang, với trục dọc để lên lịch các công việc và làm nổi bật các bước khóa từ giai đoạn phát triển đến khi ra mắt

Sử dụng các công cụ bảng trắng ClickUp, như các khối có mã màu sắc, ghi chú dán và đường phụ thuộc, để vẽ bản đồ cột mốc và giảm thiểu rủi ro chậm trễ

Truy cập các phần tích hợp sẵn cho kế hoạch sprint, lịch trình kiểm thử và danh sách kiểm tra phát hành, để không bỏ sót bất kỳ điều quan trọng nào trong quá trình lập kế hoạch

✅ Phù hợp cho: Nhóm IT và sản phẩm đang chuẩn bị ra mắt hoặc cập nhật phần mềm mới và muốn đảm bảo quá trình triển khai suôn sẻ, đồng bộ

8. Mẫu bản đồ chiến lược ClickUp

Tải mẫu miễn phí Lập kế hoạch và thúc đẩy phát triển sản phẩm một cách liền mạch với mẫu bản đồ dự án ClickUp

Mẫu Lộ trình ClickUp đóng vai trò là trung tâm điều phối cho việc lập kế hoạch và đang theo dõi tất cả các dòng thời gian dự án hoặc sản phẩm của bạn tại một nơi duy nhất. Nó cung cấp chế độ xem tổng quan, macro, về tầm nhìn và mục tiêu của dự án cùng với các cột mốc khóa.

Sử dụng mẫu bản đồ dự án này, các nhà quản lý dự án có thể dễ dàng hình dung lộ trình từ giai đoạn đề xuất đến hoàn thành và điều chỉnh để tránh các điểm nghẽn tiềm ẩn trước khi chúng trở thành vấn đề.

💫 Đây là lý do tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này

Chuyển đổi giữa các chế độ xem Danh sách, Tải công việc, Lịch, Gantt và Bảng để theo dõi các đầu ra, sức chứa của nhóm và trạng thái dự án

Phát hiện sớm các rào cản tiềm ẩn bằng cách trực quan hóa các đầu ra và khung thời gian, giúp bạn điều chỉnh trước khi các vấn đề phát sinh

Sắp xếp các sáng kiến theo quý để phù hợp với chu kỳ kinh doanh, đảm bảo các mục tiêu chiến lược được thực hiện đúng hạn

Giữ mọi người trên cùng một trang với các cập nhật thời gian thực và một nguồn thông tin duy nhất cho tất cả các bên liên quan khác

✅ Phù hợp cho: Quản lý dự án và sản phẩm cần một giải pháp toàn diện để lập kế hoạch, đang theo dõi và truyền đạt lộ trình dự án hoặc sản phẩm của họ với nhóm và các bên liên quan

📚 Đọc thêm: Cách giải quyết các thách thức quản lý thời gian phổ biến

9. Mẫu bản đồ chiến lược kinh doanh ClickUp

Tải mẫu miễn phí Sắp xếp các công việc kinh doanh theo danh mục với mẫu bản đồ chiến lược kinh doanh ClickUp

Mẫu Bản đồ Chiến lược Kinh doanh ClickUp được thiết kế để giúp bạn tạo ra một bản đồ chiến lược chi tiết, nêu rõ các mục tiêu và sáng kiến chính của công ty, giúp bạn duy trì hướng đi đúng đắn để đạt được các mục tiêu kinh doanh dài hạn. Mẫu này cung cấp cả chế độ xem dòng thời gian tổng quan và chế độ xem dạng danh sách chi tiết để trực quan hóa các mục tiêu một cách có tổ chức, đồng thời đi kèm với các trường tùy chỉnh và trạng thái đã được cài đặt sẵn, giúp bạn dễ dàng theo dõi tiến độ hướng tới từng mục tiêu.

💫 Đây là lý do tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này

Vạch ra các mục tiêu và sáng kiến khóa của công ty trên một dòng thời gian rõ ràng, thể hiện cách chúng phù hợp với tầm nhìn dài hạn và các cột mốc quan trọng của bạn

Chuyển đổi giữa chế độ xem Dòng thời gian để có cái nhìn tổng quan và chế độ xem Xem dạng danh sách để phân tích chi tiết theo nhóm, giai đoạn hoặc ưu tiên

Dễ dàng điều chỉnh khi ưu tiên của công ty hoặc phạm vi dự án thay đổi theo thời gian

✅ Phù hợp cho: Lãnh đạo doanh nghiệp hoặc các nhóm làm việc đa hàm đang phát triển, triển khai và đang theo dõi các mục tiêu chiến lược và kế hoạch dự án phạm vi dài

10. Mẫu biểu đồ Gantt đơn giản ClickUp

Tải mẫu miễn phí Tối ưu hóa quy trình làm việc một cách dễ dàng với mẫu Gantt đơn giản của ClickUp

Mẫu biểu đồ Gantt đơn giản ClickUp là một công cụ vô cùng dễ sử dụng để trực quan hóa dòng thời gian dự án của bạn theo định dạng biểu đồ Gantt truyền thống. Nó tự động lấy các công việc từ danh sách ClickUp hiện có của bạn và tạo bản đồ chúng trên dòng thời gian, giúp bạn tiết kiệm thời gian và nỗ lực.

Sự tích hợp mượt mà này cung cấp cho bạn cái nhìn tổng quan ngay lập tức, được mã màu, về các giai đoạn khóa của dự án, mối phụ thuộc giữa các công việc và thời hạn, giúp bạn luôn nắm bắt được tiến độ của dự án.

💫 Đây là lý do tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này

Tự động kéo các công việc từ danh sách ClickUp lựa chọn vào chế độ xem Gantt, giúp dòng thời gian của bạn luôn được cập nhật mà không cần nhập liệu thủ công

Chuyển đổi giữa các chế độ xem Gantt, Danh sách công việc, Bảng, Dòng thời gian và Lịch, cho phép mỗi thành viên trong nhóm thực hiện công việc trong chế độ xem phù hợp nhất với họ

Đang theo dõi các công việc, dòng thời gian và trách nhiệm giữa các bộ phận, hoàn hảo cho các lĩnh vực kỹ thuật, vận hành, công nghệ thông tin và nhiều lĩnh vực khác

✅ Phù hợp cho: *Người mới bắt đầu hoặc các nhóm muốn đang theo dõi công việc và hạn chót một cách đơn giản, trực quan thông qua dòng thời gian, mà không cần đến sự phức tạp của các công cụ biểu đồ Gantt đầy đủ

📊 Gantt vs. Dòng thời gian : Sự khác biệt là gì? Mặc dù cả hai công cụ đều giúp trực quan hóa tiến độ dự án, nhưng chúng phục vụ cho các nhu cầu hơi khác nhau: Biểu đồ Gantt hiển thị thời lượng công việc, mối quan hệ phụ thuộc và sự trùng lặp, khiến chúng trở thành công cụ lý tưởng để quản lý các dự án phức tạp có các hoạt động liên kết với nhau

Dòng thời gian cung cấp chế độ xem tổng quan theo thứ tự thời gian về các cột mốc khóa hoặc giai đoạn, khiến chúng trở nên lý tưởng cho các bài thuyết trình, bản đồ đường dẫn và kế hoạch nhanh chóng.

Mẫu dòng thời gian ClickUp: Khóa thành công cho dự án của bạn

Lựa chọn công cụ dòng thời gian phù hợp có thể quyết định thành công hay thất bại của dự án. Trong khi Miro là lựa chọn đáng tin cậy cho hợp tác trực quan, ClickUp mang đến những ưu điểm nổi bật: hiệu quả, linh hoạt và tích hợp sâu với quản lý công việc.

ClickUp cung cấp các mẫu có thể tùy chỉnh giúp bạn duy trì tiến độ và nâng cao sự hợp tác của nhóm. Khả năng điều chỉnh dòng thời gian, quản lý phụ thuộc và giữ mọi thứ trong một nơi duy nhất là yếu tố quan trọng cho sự thành công của dự án.

Nếu bạn đang tìm kiếm một công cụ trực quan nhưng mạnh mẽ, có thể phát triển cùng với nhu cầu của bạn, ClickUp chính là lựa chọn hoàn hảo. Đăng ký ClickUp ngay hôm nay!

Câu hỏi thường gặp

Đúng vậy, Microsoft Word cung cấp các mẫu dòng thời gian mà bạn có thể sử dụng để thể hiện trực quan các sự kiện hoặc cột mốc trong một kỳ. Bạn có thể tìm thấy các mẫu này bằng cách tìm kiếm “timeline” trong thư viện mẫu của Word hoặc truy cập trang web mẫu của Microsoft Office.

Tài liệu Google không có mẫu dòng thời gian tích hợp sẵn, nhưng bạn có thể tạo dòng thời gian thủ công bằng cách sử dụng bảng, hình vẽ hoặc chèn Google Drawing. Ngoài ra, bạn có thể tìm các mẫu dòng thời gian miễn phí trực tuyến tương thích với Tài liệu Google hoặc sử dụng Google Slides để có thêm các tùy chọn dòng thời gian trực quan.

Đúng vậy, có rất nhiều mẫu sẵn có để giúp bạn tạo ra một dòng thời gian. Những mẫu này có thể được tìm thấy trong các chương trình như Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Tài liệu Google và Google Trang tính, cũng như trên các trang web cung cấp mẫu. Chúng cung cấp một định dạng có cấu trúc để bạn dễ dàng nhập các sự kiện và cột mốc của mình.

Đúng vậy, Microsoft Excel cung cấp các mẫu dòng thời gian cho phép bạn đang theo dõi các sự kiện, hạn chót hoặc các cột mốc quan trọng của dự án. Bạn có thể truy cập các mẫu này bằng cách tìm kiếm “timeline” trong thư viện mẫu của Excel hoặc tải xuống từ trang web mẫu của Microsoft Office. Các tính năng biểu đồ của Excel cũng giúp bạn dễ dàng tùy chỉnh và trực quan hóa dòng thời gian của mình.