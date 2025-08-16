Mẫu thư ủy quyền miễn phí cho mọi mục đích sử dụng

Ở một thời điểm nào đó, ai cũng cần phải đưa một điều gì đó vào văn bản một cách chính thức.

Có thể là một tài liệu ủy quyền thu thập tài liệu của giám đốc nhân sự, một nhân viên tài chính cho phép thành viên nhóm xử lý giao dịch hoặc chủ doanh nghiệp nhỏ cho phép nhân viên ký thay mặt công ty.

Những công việc này không phải lúc nào cũng cần đến luật sư hay luật gia — chúng chỉ cần sự rõ ràng. Nhưng viết một lá thư từ đầu có thể giống như việc phát minh lại bánh xe mỗi lần. Đó là lúc lá thư ủy quyền phát huy tác dụng.

Đơn giản, chính thức và mạnh mẽ, một thư ủy quyền có cấu trúc tốt sẽ giúp bạn phân công trách nhiệm mà không gây nhầm lẫn và tranh cãi. Hãy xem các mẫu thư ủy quyền chuyên nghiệp mà bạn có thể tùy chỉnh nhanh chóng.

Mẫu thư ủy quyền là gì?

Mẫu thư ủy quyền cung cấp một cách đơn giản, có cấu trúc để chuyển giao trách nhiệm. Về cơ bản, mẫu này giúp bạn ghi rõ bằng văn bản rằng người khác có quyền truy cập để thay mặt bạn thực hiện một công việc cụ thể.

Bạn có thể lập thư ủy quyền vì nhiều lý do khác nhau. Ví dụ như cho phép thành viên nhóm ký các tài liệu nhập việc, cấp quyền truy cập tài sản công ty cho nhân viên hoặc cho phép người đáng tin cậy xử lý các công việc cá nhân như nhận giấy tờ pháp lý, làm hộ chiếu hoặc nhận bưu kiện.

Thay vì bắt đầu lại từ đầu mỗi lần, các mẫu sẽ giúp bạn có một khởi đầu thuận lợi. Bố cục đã có sẵn, tất cả những gì bạn cần làm là điền các thông tin quan trọng:

Ai là người ủy quyền (bên thứ nhất)

Người được ủy quyền (bên thứ hai)

Họ được phép thực hiện những hành động nào và trong thời gian bao lâu?

Bất kỳ điều kiện nào bạn muốn bao gồm

🧠 Thú vị: Một số người cho rằng tài liệu ủy quyền cổ xưa nhất được biết đến là một văn bản Tây Ban Nha có tuổi đời 700 năm, được tạo ra vào năm 1295! Tài liệu cổ xưa này cho phép các công dân của Alcalá được hưởng các quyền tự do trong thời kỳ Reconquista của Tây Ban Nha.

Các mẫu thư ủy quyền hàng đầu trong nháy mắt

Điều gì tạo nên một mẫu thư ủy quyền tốt?

Tầm quan trọng của việc sử dụng mẫu thư ủy quyền tốt nằm ở khả năng truyền tải sự tin tưởng, rõ ràng và tính hợp pháp. Dưới đây là những điều bạn nên tìm kiếm trong một mẫu:

Mục đích: Mẫu phải mở đầu bằng một lời giải thích rõ ràng về mục đích của ủy quyền. Không được để lại chỗ cho sự mơ hồ, và người đọc phải hiểu ngay những hành động cụ thể nào được phê duyệt và bởi ai

Chi tiết về các bên liên quan: Tên đầy đủ, chức danh và thông tin liên hệ của cả bên ủy quyền và cá nhân được chỉ định phải được bao gồm trong Tên đầy đủ, chức danh và thông tin liên hệ của cả bên ủy quyền và cá nhân được chỉ định phải được bao gồm trong mẫu hợp đồng

Phạm vi quyền hạn được xác định: Tài liệu phải nêu rõ các hành động mà người được ủy quyền có quyền thực hiện. Cho dù đó là ký hợp đồng, nhận tài liệu hay quản lý tài khoản ngân hàng, công việc cần được nêu rõ ràng để tránh lạm quyền

Ngày bắt đầu và kết thúc cụ thể: Các mẫu tốt có thể dùng làm Các mẫu tốt có thể dùng làm công cụ tài liệu pháp lý và bao gồm khung thời gian mà ủy quyền có hiệu lực. Điều này bảo vệ cả hai bên bằng cách đặt ra ranh giới và giúp tránh việc sử dụng trái phép sau kỳ hạn dự định

Phần chữ ký có ngày tháng: Mỗi thư ủy quyền cần có không gian để người ủy quyền ký tên và ghi ngày tháng. Nếu không có phần này, thư ủy quyền có thể không được coi là hợp lệ hoặc có hiệu lực

Phần chứng kiến hoặc công chứng: Đối với các tình huống nhạy cảm hoặc có rủi ro cao, như các vấn đề tài chính hoặc quyền truy cập của cơ quan pháp luật, việc có một không gian dành cho chứng kiến hoặc công chứng sẽ cung cấp một lớp xác minh và bảo vệ bổ sung

10 mẫu thư ủy quyền tốt nhất

Dưới đây là 10 mẫu thư ủy quyền tốt nhất từ ClickUp và các nền tảng khác, giúp các thành viên trong nhóm của bạn có thể tự tin đưa ra mọi quyết định:

1. Mẫu Thư thỏa thuận ClickUp

Tải xuống mẫu miễn phí Tạo thư thỏa thuận toàn diện với Mẫu thư thỏa thuận của ClickUp

Bạn muốn giữ cho các thỏa thuận của mình rõ ràng và có tổ chức? Mẫu Thư thỏa thuận của ClickUp là công cụ hữu ích cho bạn. Nó giúp bạn nhanh chóng soạn thảo các thỏa thuận rõ ràng, có tính ràng buộc pháp lý, bao gồm tất cả các nội dung cần thiết: phạm vi dự án, trách nhiệm và chi phí.

Mẫu này chứa đầy đủ các ghi chú và ví dụ hữu ích để giúp bạn hoàn thành quá trình này. Với mẫu này, bạn sẽ giảm thiểu rủi ro hiểu lầm và giúp các thỏa thuận giữa các nhóm và doanh nghiệp diễn ra suôn sẻ hơn.

🌟 Tại sao bạn sẽ thích mẫu này

Phác thảo phạm vi và chi tiết hợp đồng, bao gồm mục tiêu, thanh toán, sửa đổi, dòng thời gian và chữ ký

Sử dụng ClickUp Docs để soạn thảo mục đích của thỏa thuận và nêu chi tiết vai trò và trách nhiệm cụ thể của hai bên

Sử dụng Chế độ xem Bảng để tạo tổng quan trực quan về thỏa thuận

Thiết lập email tự động và liên kết công khai hoặc riêng tư để chia sẻ thỏa thuận với tất cả các bên liên quan

🔑 Lý tưởng cho: Bất kỳ ai muốn soạn thảo thư thỏa thuận cho công việc kinh doanh của mình.

📢 ClickUp Callout: Soạn thảo các tài liệu hỗ trợ, như thư ủy quyền, ngay trong ClickUp Docs. ClickUp Brain là trợ lý viết AI! Bạn có thể sử dụng các lời nhắc bằng ngôn ngữ tự nhiên để tạo bản nháp đầu tiên, tóm tắt các chi tiết quan trọng hoặc thậm chí dịch nội dung. Ngoài ra, Ask AI và Enterprise Search tích hợp sẵn giúp bạn có thể lấy các điều khoản vay, ghi chú công việc và kiến thức trong không gian làm việc để tạo bối cảnh liền mạch. Brain giúp bạn biến các mẫu thành tài liệu hoàn chỉnh, sẵn sàng gửi đi một cách nhanh chóng, chính xác và tích hợp đầy đủ.

2. Mẫu thư xác minh nhân viên ClickUp

Tải xuống mẫu miễn phí Xác minh trạng thái của nhân viên nhanh chóng với Mẫu thư xác minh nhân viên của ClickUp

Mẫu thư xác minh nhân viên của ClickUp giúp bạn nhanh chóng tạo thư xác minh chuyên nghiệp để xác nhận thông tin việc làm cần thiết.

Mẫu thư ủy quyền này cho phép bạn bao gồm chức danh công việc, ngày làm việc, chi tiết lương và hơn thế nữa, tất cả trong một định dạng dễ điền. Mẫu được thiết kế đơn giản và có thể tùy chỉnh, giúp các chuyên gia nhân sự, quản trị viên và quản lý soạn thảo thư cho các mục đích khác nhau.

Ngoài ra, với các tính năng trực quan của ClickUp, bạn có thể quản lý và theo dõi các yêu cầu xác minh một cách dễ dàng.

🌟 Tại sao bạn sẽ thích mẫu này

Xác nhận trạng thái việc làm, chức danh và thời lượng làm việc theo định dạng chuyên nghiệp

Tùy chỉnh chi tiết mẫu xác minh nhân viên này để phù hợp với thông tin của từng nhân viên

Duy trì tính nhất quán trong tất cả các thư xác minh để giảm nhầm lẫn

Sử dụng ClickUp Docs để soạn thảo, chỉnh sửa và chia sẻ thư một cách liền mạch trong toàn nhóm của bạn

🔑 Lý tưởng cho: Chuyên gia nhân sự và quản lý tuyển dụng xử lý yêu cầu xác minh việc làm.

Dưới đây là nhận xét của Michael Holt, Giám đốc điều hành của EdgeTech, về ClickUp Docs:

Lần gần đây nhất chúng tôi đánh giá cao tác động hợp tác của ClickUp là khi làm việc trên kế hoạch nội dung cho ra mắt sản phẩm. Chúng tôi đã có thể xây dựng và duy trì kho lưu trữ nội dung bằng công cụ tài liệu, bao gồm cấu trúc phân cấp, chỉnh sửa hợp tác và các tính năng nhúng mạnh mẽ.

Lần gần đây nhất chúng tôi đánh giá cao tác động hợp tác của ClickUp là khi làm việc trên kế hoạch nội dung cho ra mắt sản phẩm. Chúng tôi đã có thể xây dựng và duy trì kho lưu trữ nội dung bằng công cụ tài liệu, bao gồm cấu trúc phân cấp, chỉnh sửa hợp tác và các tính năng nhúng mạnh mẽ.

3. Mẫu Thỏa thuận dịch vụ ClickUp

Tải xuống mẫu miễn phí Đảm bảo sự rõ ràng khi bắt đầu các dự án mới với Mẫu Thỏa thuận dịch vụ của ClickUp

Mọi mối quan hệ thành công với khách hàng đều bắt đầu từ sự hiểu biết rõ ràng về những gì được cung cấp.

Mẫu Thỏa thuận dịch vụ ClickUp giúp bạn dễ dàng đặt nền tảng cho việc này. Mẫu này cung cấp cho bạn một cấu trúc chuyên nghiệp để phác thảo chi tiết dịch vụ, dòng thời gian, điều khoản thanh toán và trách nhiệm — tất cả ở một nơi.

Với mẫu thỏa thuận dịch vụ này, bạn sẽ có được một tài liệu thực tế, có thể chỉnh sửa, phù hợp với mọi thứ bạn cần để khởi động một dự án một cách tự tin. Nó cho phép bạn quản lý, theo dõi và cộng tác trên các thỏa thuận từ đầu đến cuối.

🌟 Tại sao bạn sẽ thích mẫu này

Xác định phạm vi dịch vụ, bao gồm loại, thời lượng và chi tiết cụ thể

Xác định tất cả các bên liên quan cùng thông tin liên hệ và chi tiết liên quan

Sử dụng trạng thái tùy chỉnh để theo dõi tiến độ của từng thỏa thuận

Tăng cường theo dõi với ngày đáo hạn, phản hồi bình luận, nhiều người được giao và nhãn ưu tiên

🔑 Lý tưởng cho: Các nhà cung cấp dịch vụ và doanh nghiệp mong muốn thiết lập các thỏa thuận toàn diện với khách hàng.

4. Mẫu yêu cầu và phê duyệt dự án ClickUp

Tải xuống mẫu miễn phí Đảm bảo mỗi yêu cầu dự án đều được chú ý đúng mức với Mẫu Yêu cầu và Phê duyệt Dự án của ClickUp

Quản lý nhiều yêu cầu dự án có thể là một thách thức, với các email, bảng tính và cuộc họp rải rác khắp nơi. Mẫu Yêu cầu và Phê duyệt Dự án ClickUp cung cấp một phương pháp tập trung, có cấu trúc để gửi, xem xét và phê duyệt các đề xuất dự án.

Nó hoạt động tốt cùng với phần mềm quy trình phê duyệt của bạn và chuẩn hóa quy trình tiếp nhận để đảm bảo mọi yêu cầu được ghi chép, đánh giá và theo dõi một cách hiệu quả.

Hơn thế nữa? Bạn có thể đơn giản hóa giao tiếp giữa các bộ phận với các tính năng như ClickUp Chat và giúp quá trình ra quyết định hiệu quả hơn.

🌟 Tại sao bạn sẽ thích mẫu này

Ghi lại các chi tiết dự án quan trọng với các Trường Tùy chỉnh như Mô tả, Tác động, Chi phí và Xác suất

Theo dõi trạng thái của từng yêu cầu bằng các giai đoạn được xác định trước: Đang xem xét, Đã được phê duyệt, Đang tiến hành, Hoàn thành và Đã đóng

Sử dụng chế độ xem Danh sách và Bảng của thư chấp thuận này để hiển thị và quản lý các yêu cầu

Tự động hóa thông báo và phân công công việc để các bên liên quan luôn được cập nhật và tham gia

🔑 Lý tưởng cho: Các nhà quản lý dự án đang tìm kiếm một phương pháp hợp lý để xử lý các đề xuất và phê duyệt dự án một cách hiệu quả.

Bạn mệt mỏi với quy trình phê duyệt thủ công? Hãy để Autopilot Agents của ClickUp đảm nhận công việc nặng nhọc này!

5. Mẫu ma trận ủy quyền ClickUp

Tải mẫu miễn phí Đảm bảo tính minh bạch trong việc ủy quyền với Mẫu Ma trận Ủy quyền của ClickUp

Khi các nhóm phát triển và dự án tăng lên, việc quản lý quyền ra quyết định đòi hỏi một công cụ có cấu trúc. Mẫu Ma trận Ủy quyền của ClickUp là công cụ hoàn hảo để phân định ai có quyền ra quyết định cụ thể, đảm bảo sự rõ ràng và hiệu quả ở tất cả các cấp.

Việc lập bản đồ trách nhiệm và phân cấp phê duyệt bằng mẫu này giúp bạn tránh trùng lặp, giảm chậm trễ và thúc đẩy trách nhiệm giải trình. Với mẫu này, bạn có thể hợp lý hóa quy trình phân công trách nhiệm và đảm bảo mọi người đều có quyền truy cập thông tin liên quan.

🌟 Tại sao bạn sẽ thích mẫu này

Xác định rõ ràng phạm vi quyền hạn, quy định các hạn chế và người chịu trách nhiệm ra quyết định trong các tình huống khác nhau

Sử dụng chín Trường Tùy chỉnh, bao gồm các vai trò như Giám đốc tài chính, Giám đốc điều hành và Trưởng phòng, để hiển thị ma trận quyền hạn một cách toàn diện

Sử dụng khái niệm RACI làm hướng dẫn để phân quyền cho các vị trí quản lý

Tăng cường kiểm soát dự án với các tính năng như theo dõi thời gian, cảnh báo phụ thuộc và thông báo tự động

🔑 Lý tưởng cho: Các nhà quản lý và giám sát viên muốn thiết lập một khung ra quyết định minh bạch và hiệu quả trong nhóm hoặc tổ chức của mình.

6. Mẫu thư ủy quyền của Jotform

qua Jotform

Mẫu Thư ủy quyền của Jotform cho phép bạn tạo một tài liệu hoàn chỉnh, hợp pháp để ủy quyền cho người khác trong vài phút. Mẫu này cho phép bạn chỉ định người được ủy quyền hành động thay mặt bạn, xác định phạm vi quyền hạn của họ và đặt thời lượng ủy quyền.

Trình tạo biểu mẫu trực quan của nền tảng này giúp việc tùy chỉnh trở nên dễ dàng. Sử dụng tính năng kéo và thả để thêm trường, xóa trường trước đó, thay đổi thiết kế và tạo mẫu của riêng bạn.

🌟 Tại sao bạn sẽ thích mẫu này

Tùy chỉnh mẫu dễ dàng bằng trình tạo biểu mẫu kéo và thả trực quan của Jotform

Thu thập chữ ký điện tử an toàn từ mọi thiết bị, đảm bảo ủy quyền nhanh chóng

Chuyển đổi biểu mẫu đã hoàn thành thành tệp PDF hoàn chỉnh, sẵn sàng để tải xuống, in hoặc chia sẻ

Thêm các yếu tố thương hiệu của bạn, như logo và tiêu đề thư, để duy trì tính nhất quán

🔑 Lý tưởng cho: Chủ doanh nghiệp nhỏ, chuyên gia nhân sự, trợ lý pháp lý và cá nhân cần ủy quyền cho các vấn đề kinh doanh, pháp lý hoặc cá nhân.

🚨 Những điều cần lưu ý: Chữ ký điện tử có thể tiềm ẩn rủi ro nếu không có các biện pháp bảo mật thích hợp. Để đảm bảo bảo vệ tối ưu cho chữ ký điện tử của bạn, hãy cân nhắc: Xác thực đa yếu tố (MFA) : Xác minh qua SMS và sinh trắc học giúp chữ ký an toàn, vì bạn sẽ được thông báo về mọi thay đổi

Mã hóa : Mã hóa đảm bảo không có thay đổi trái phép nào xảy ra giữa các chữ ký bằng khóa mã hóa

Dấu vết kiểm tra: Biện pháp bảo mật này cho bạn biết chính xác thời gian và cách thức đại diện công ty hoặc người ký khác tương tác với tài liệu

7. Mẫu thư ủy quyền cá nhân của Template.net

qua Template. net

Cần ủy quyền cho ai đó xử lý các vấn đề tài chính của bạn? Mẫu Thư ủy quyền cá nhân của Template.net cung cấp một giải pháp đơn giản.

Nó phù hợp hoàn hảo với hệ thống công nghệ pháp lý của bạn và cho phép bạn cấp quyền truy cập để quản lý tài khoản, gửi tiền, rút tiền và ký các tài liệu quan trọng.

Mẫu được thiết kế rõ ràng và ngắn gọn, đảm bảo truyền đạt ý định của bạn một cách hiệu quả. Chỉ định thời lượng ủy quyền và cung cấp thông tin liên hệ để xác minh nếu cần bằng các trường có thể chỉnh sửa.

🌟 Tại sao bạn sẽ thích mẫu này

Nêu rõ phạm vi quyền hạn tài chính được cấp và các giới hạn

Chỉ định ngày bắt đầu và ngày kết thúc có hiệu lực của kỳ ủy quyền

Bao gồm thông tin liên hệ để liên lạc và xác minh thuận tiện

Tùy chỉnh mẫu để phù hợp với nhu cầu và hoàn cảnh cụ thể của bạn

🔑 Phù hợp cho: Cá nhân muốn ủy quyền trách nhiệm tài chính cho một người đáng tin cậy.

8. Mẫu thư ủy quyền thu thập tài liệu của Template.net

qua Template. net

Mẫu Thư ủy quyền thu thập tài liệu từ Template.net giúp bạn dễ dàng ủy quyền cho người khác nhận các tài liệu quan trọng thay cho bạn.

Đây là cách chính thức để cấp quyền cho người khác, hoàn hảo cho các tình huống như lấy giấy khai sinh hoặc các tài liệu chính thức khác.

Mẫu này bao gồm tất cả các chi tiết cần thiết: thông tin người nhận, tuyên bố ủy quyền và thông tin liên hệ của bạn để xác minh. Mẫu này có thể chỉnh sửa hoàn toàn, cho phép bạn điều chỉnh theo nhu cầu cụ thể của mình.

🌟 Tại sao bạn sẽ thích mẫu này

Rõ ràng nêu rõ ai được ủy quyền thu thập tài liệu và chỉ định cụ thể các tài liệu

Bao gồm thông tin liên hệ của bạn để thuận tiện cho việc xác minh nếu cần thiết

Đơn giản hóa quy trình ủy quyền công việc thu thập tài liệu

🔑 Phù hợp cho: Cá nhân cần ủy quyền cho người khác thu thập tài liệu chính thức thay mặt mình.

📮 ClickUp Insight: Khoảng 41% chuyên gia thích sử dụng tin nhắn tức thời để giao tiếp trong nhóm. Mặc dù tin nhắn mang lại sự trao đổi nhanh chóng và hiệu quả, nhưng tin nhắn thường được phân tán trên nhiều kênh, chủ đề hoặc tin nhắn trực tiếp, khiến việc truy xuất thông tin sau này trở nên khó khăn hơn. Vì vậy, một giải pháp tích hợp như ClickUp Chat đảm bảo các chủ đề trò chuyện của bạn được bản đồ hóa cho các dự án và công việc cụ thể, giữ cho các cuộc hội thoại của bạn trong bối cảnh và sẵn sàng sử dụng.

9. Mẫu biểu mẫu ủy quyền của Template.net

qua Template. net

Biểu mẫu ủy quyền chính thức là điều cần thiết khi bạn cần cấp quyền cho ai đó hành động thay bạn trong trường hợp bạn vắng mặt. Mẫu biểu mẫu ủy quyền của Template.net cung cấp giải pháp đơn giản cho các tình huống khác nhau, chẳng hạn như các vấn đề pháp lý, tài chính hoặc cá nhân.

Biểu mẫu này cho phép bạn chỉ định chi tiết về cá nhân được ủy quyền, phạm vi quyền hạn và thời lượng ủy quyền. Biểu mẫu này dễ dàng tùy chỉnh — bạn có thể đặt khoảng cách dòng đơn hoặc kép, thêm logo, địa chỉ, thông tin liên hệ và hơn thế nữa.

🌟 Tại sao bạn sẽ thích mẫu này

Thêm mô tả biểu mẫu để cung cấp thông tin rõ ràng cho người đọc

Chỉnh sửa trên mọi thiết bị, bao gồm máy tính để bàn, máy tính bảng hoặc thiết bị di động

Xác định rõ trách nhiệm bằng ngôn ngữ rõ ràng, chính thức để tránh nhầm lẫn

Giữ tính chính thức với phiên bản có thể tải xuống và in chỉ bằng một cú nhấp chuột

🔑 Lý tưởng cho: Cá nhân hoặc doanh nghiệp cần ủy quyền cho các công việc hoặc quyết định tài chính cụ thể.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Hãy nhớ những điều sau khi soạn thảo thư ủy quyền: Viết ngắn gọn và súc tích: Các thư ủy quyền tốt nhất là rõ ràng và ngắn gọn. Hãy nêu rõ quyền hạn mà bạn cấp, nhưng đừng làm phức tạp vấn đề. Cố gắng viết thư dài tối đa 1 trang để tránh nhầm lẫn không cần thiết

Kiểm tra kỹ người ký tên: Trước khi ký tên, hãy đảm bảo rằng bạn đang ủy quyền cho đúng người. Cho dù là cho công việc tài chính hay lấy tài liệu, điều quan trọng là bạn phải tin tưởng người mà bạn trao quyền

Đặt ngày hết hạn: Luôn bao gồm ngày hiện tại và ngày hết hạn cho kỳ ủy quyền, ngay cả khi đó là ủy quyền không thời hạn. Điều này đảm bảo rằng việc ủy quyền không tiếp tục vô thời hạn và tránh các rắc rối sau này

10. Mẫu thư ủy quyền cho người sử dụng lao động của Template.net

qua Template. net

Mẫu Thư ủy quyền của nhà tuyển dụng của Template.net được thiết kế để hợp lý hóa các quy trình nhân sự bằng cách chính thức hóa các cập nhật về ủy quyền tuyển dụng. Mẫu này đặc biệt hữu ích cho các công ty cần đảm bảo tuân thủ các yêu cầu pháp lý về công việc hoặc các thay đổi chính sách nội bộ.

Nó giúp bạn nhanh chóng thông báo cho nhân viên về các tài liệu cần thiết hoặc cập nhật thủ tục. Với các phần dành cho thông tin chi tiết về công ty, thông tin nhân viên và hướng dẫn cụ thể, mẫu này phù hợp với nhiều tình huống khác nhau.

🌟 Tại sao bạn sẽ thích mẫu này

Thông báo các cập nhật về yêu cầu ủy quyền lao động

Bao gồm các phần thông tin về công ty và nhân viên để đảm bảo tất cả thông tin cần thiết được ghi nhận đầy đủ

Tạo điều kiện thuận lợi cho việc tuân thủ các chính sách pháp lý và nội bộ bằng cách nêu rõ các bước cần thiết cho nhân viên

🔑 Phù hợp cho: Phòng nhân sự và nhà tuyển dụng cần một cách hiệu quả để thông báo cho nhân viên về các cập nhật hoặc thay đổi trong quy trình ủy quyền hoặc quy trình làm việc.

Đơn giản hóa ủy quyền cho tất cả các bên liên quan với ClickUp

Các mẫu thư ủy quyền là công cụ vô giá giúp việc ủy quyền trở nên đơn giản và an toàn. Với cấu trúc chuyên nghiệp, các mẫu này giúp bạn tiết kiệm thời gian, giảm nhầm lẫn và đảm bảo tất cả các bên đều hiểu rõ nội dung.

Các mẫu này cho phép bạn thực hiện quy trình suôn sẻ, không gặp rắc rối, cho dù bạn đang ủy quyền cho ai đó thu thập tài liệu, xử lý giao dịch kinh doanh hoặc đại diện cho bạn trong các vấn đề pháp lý.

Các mẫu ClickUp, với thiết kế trực quan và các tính năng mạnh mẽ, giúp bạn dễ dàng hơn một bước nữa.

