13 giải pháp thay thế Algolia tốt nhất cho tìm kiếm nhanh chóng và linh hoạt vào năm 2025

Tìm kiếm có mặt ở mọi nơi—trên trang web của bạn, trong ứng dụng của bạn và bên trong các tài liệu của bạn. Khi hoạt động tốt, người dùng hầu như không nhận ra nó.

Các giải pháp tìm kiếm như Algolia đã đặt ra thanh mới với khả năng tìm kiếm siêu nhanh, chịu lỗi chính tả và tối ưu hóa độ liên quan. Tuy nhiên, khi nhu cầu của bạn tăng lên, những hạn chế cũng xuất hiện.

Có thể giá cả khiến bạn cảm thấy đắt đỏ. Có thể bạn muốn có nhiều quyền kiểm soát hơn, tính linh hoạt, độ chính xác của tìm kiếm hoặc trí tuệ nhân tạo thông minh. Hoặc có thể bạn đang xây dựng một công cụ tìm kiếm chịu lỗi chính tả cho thương mại điện tử, dữ liệu doanh nghiệp hoặc nội dung sản phẩm.

Dù trong trường hợp nào, bạn cũng có nhiều lựa chọn. Từ các công cụ mã nguồn mở đến các nền tảng dành cho doanh nghiệp, danh sách này khám phá các tính năng khóa của các giải pháp thay thế Algolia mạnh mẽ, được thiết kế cho hiệu suất thực tế và khả năng tùy chỉnh.

👀 Bạn có biết: Tìm kiếm như một dịch vụ (Search as a Service) là một giải pháp dựa trên đám mây cung cấp hàm tìm kiếm dưới dạng dịch vụ sẵn sàng sử dụng, giúp các nhà phát triển không cần phải tự xây dựng và duy trì hạ tầng tìm kiếm phức tạp. Hãy tưởng tượng nó giống như việc sử dụng Gmail thay vì tự vận hành máy chủ email của riêng mình.

Các giải pháp thay thế Algolia trong nháy mắt

Đang tìm kiếm một so sánh nhanh trước khi quyết định? Dưới đây là cách các giải pháp thay thế Algolia hàng đầu so sánh với nhau về các trường hợp sử dụng tốt nhất, tính năng tìm kiếm, giá cả và điểm mạnh cốt lõi.

Tại sao nên chọn các giải pháp thay thế Algolia?

Algolia nhanh chóng, chuyên nghiệp và dễ triển khai—nhưng không phải lúc nào cũng là lựa chọn hoàn hảo cho mọi nhóm hoặc dự án.

Các công cụ tìm kiếm ngày nay không chỉ dừng lại ở việc cung cấp kết quả tức thì. Bạn sẽ tìm thấy các giải pháp tìm kiếm được thiết kế riêng cho:

Khả năng chịu lỗi chính tả và khớp tìm kiếm mờ

Hàm tìm kiếm được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI) và cá nhân hóa

Bộ lọc theo danh mục và sắp xếp động cho việc khám phá sản phẩm

Kiểm soát mã nguồn mở và API linh hoạt

Các mô hình giá cả linh hoạt, phù hợp với nhu cầu phát triển của bạn

Tìm kiếm ngữ nghĩa và xử lý ngôn ngữ tự nhiên

Tìm kiếm hình ảnh

Điểm nổi bật? Nhiều trong số các giải pháp thay thế Algolia này tích hợp hàm tìm kiếm một cách mượt mà vào hệ thống của bạn, dù bạn đang phát triển MVP cho startup hay mở rộng nền tảng doanh nghiệp.

Các giải pháp thay thế Algolia tốt nhất để sử dụng

Sau khi đã xem qua so sánh tổng quan về các giải pháp tìm kiếm này, đã đến lúc đi sâu vào chi tiết.

Hãy cùng xem xét các ứng cử viên hàng đầu và cách họ so sánh với nhau.

ClickUp (Phù hợp nhất cho việc tích hợp tìm kiếm vào quy trình quản lý dự án)

Một số công cụ tìm kiếm giúp bạn tìm đúng sản phẩm. ClickUp, không gian làm việc AI tích hợp đầu tiên trên thế giới, giúp bạn tìm đúng mọi thứ — từ ghi chú cuộc họp và thông số kỹ thuật đến các bình luận bị ẩn trong chuỗi công việc dài. Nói cách khác, nó hoàn toàn loại bỏ Work Sprawl — sự hỗn loạn của các ứng dụng, công cụ và bối cảnh không kết nối!

Nó được thiết kế cho các nhóm làm việc trong không gian làm việc của họ và cần hơn cả kết quả bề mặt. Khi bạn đang xử lý tài liệu, sản phẩm đầu ra và các phụ thuộc, việc tìm kiếm những gì bạn cần ngay lập tức có thể tạo ra sự khác biệt giữa việc duy trì đà phát triển và một mớ hỗn độn.

Tìm kiếm công việc của bạn chỉ trong vài giây với ClickUp Kết Nối Tìm Kiếm

Trái tim của giải pháp này là ClickUp Enterprise Search, giúp toàn bộ không gian làm việc của bạn trở nên có thể tìm kiếm một cách thông minh. Bạn có thể nhập một vài từ khóa và tìm kiếm không chỉ các tiêu đề công việc khớp mà còn các cập nhật ẩn trong bình luận, đoạn văn trong tài liệu hoặc thậm chí các tệp đính kèm.

Tìm kiếm qua các công việc, tài liệu, bình luận và tệp đính kèm trong một luồng thống nhất với ClickUp Connected Search.

Nó có khả năng nhận biết ngữ cảnh, vì vậy không chỉ khớp chuỗi ký tự—nó hiểu được mức độ liên quan dựa trên vị trí và cách bạn thực hiện công việc. Điều này khiến nó trở thành một giải pháp thay thế mạnh mẽ cho các nhóm muốn tích hợp tìm kiếm vào quy trình công việc của họ, chứ không phải là một tính năng được thêm vào sau.

Tìm kiếm mọi lúc mọi nơi với ClickUp Brain

Để nâng cao trải nghiệm tìm kiếm, ClickUp Brain biến tìm kiếm thành một công cụ thông minh, nhanh chóng và hiệu quả. Không chỉ giúp tìm kiếm thông tin, nó còn tóm tắt các chủ đề dài, tự động tạo câu trả lời và thậm chí viết các phản hồi tiếp theo dựa trên những gì nó tìm thấy.

Sử dụng ClickUp Brain để tóm tắt, soạn thảo và trích xuất thông tin trực tiếp từ không gian làm việc của bạn.

Đối với các nhóm làm việc nhanh chóng quản lý các dự án phức tạp, điều này biến tìm kiếm thành một công cụ tăng năng suất. Bạn không chỉ tìm kiếm thông tin—bạn còn hành động nhanh hơn.

Bonus: Cuộc họp ClickUp Brain MAX , trợ lý AI trên desktop thông minh, tích hợp hoàn hảo vào không gian làm việc của bạn. Cách thức hoạt động: Tìm kiếm ngay lập tức trên ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint, web và nhiều nền tảng khác.

Sử dụng Talk to Text để hỏi, đọc to và lệnh công việc bằng giọng nói — rảnh tay, mọi lúc mọi nơi

Brain MAX cung cấp quyền truy cập đầy đủ vào các công cụ AI cao cấp như ChatGPT, Claude và Gemini với một giải pháp duy nhất, không phụ thuộc vào mô hình ngôn ngữ lớn (LLM).

Hiểu rõ dự án của bạn, nhóm của bạn, thời hạn của bạn và lịch sử công việc của bạn — để bạn nhận được câu trả lời và tự động hóa thực sự có ý nghĩa

Xây dựng công việc của bạn trong ClickUp Tài liệu

Và vì hầu hết nội dung đáng tìm kiếm đều nằm trong tài liệu, ClickUp Docs giúp bạn dễ dàng tạo và kết nối mọi thứ từ bản tóm tắt sản phẩm và quy trình làm việc tiêu chuẩn (SOP) đến ghi chú cuộc họp và trang brainstorming.

Tạo các tài liệu phong phú, hợp tác và luôn được kết nối với quy trình làm việc của bạn bằng ClickUp Docs.

Đây không phải là các tệp và thư mục riêng lẻ. Các tài liệu trong ClickUp được tích hợp trực tiếp vào quy trình làm việc của bạn, do đó chúng luôn được liên kết với các công việc, được cập nhật theo thời gian thực và có thể tìm kiếm đầy đủ thông qua hệ thống tìm kiếm kết nối.

Với quy trình quản lý tài liệu thông minh này, bạn không còn phải chuyển đổi giữa các tab Google Drive và bảng dự án — kiến thức của bạn luôn được lưu trữ tại nơi bạn thực hiện công việc.

Hãy để ClickUp Knowledge Management trở thành thư viện công việc của bạn.

Để kết hợp tất cả lại, tính năng Quản lý Kiến thức của ClickUp biến ClickUp thành công cụ tìm kiếm nội bộ của bạn. Các nhóm có thể xây dựng một thư viện tập trung chứa thông tin khóa—câu hỏi thường gặp, lịch sử dự án, quy trình làm việc của khách hàng—và hiển thị câu trả lời ngay lập tức khi cần thiết.

Xây dựng một trung tâm tập trung các quy trình làm việc tiêu chuẩn (SOPs), câu hỏi thường gặp (FAQs) và thông tin dự án mà nhóm của bạn có thể tin cậy với sự hỗ trợ của tính năng Quản lý Kiến thức ClickUp.

Khác với các công cụ tìm kiếm bên ngoài chỉ mục dữ liệu tĩnh, công cụ tìm kiếm AI của nó phát triển cùng với nhóm của bạn, giữ cho kết quả tìm kiếm luôn động và phù hợp với cách các dự án của bạn thực sự hoạt động.

Đối với các nhóm đang chìm trong núi tài liệu, phải theo dõi cập nhật công việc hoặc mệt mỏi vì phải chuyển đổi giữa các công cụ chỉ để “tìm thứ đó”, ClickUp mang đến một trải nghiệm thống nhất và tươi mới. Không chỉ là một công cụ quản lý dự án có tích hợp tìm kiếm AI kết nối – đó là tìm kiếm được tích hợp vào cách công việc của nhóm bạn.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Với các tác nhân AI Autopilot được xây dựng sẵn của ClickUp, bạn có thể thực hiện các tìm kiếm linh hoạt bằng ngôn ngữ tự nhiên trên tất cả các công việc, tài liệu và ứng dụng kết nối của mình. Cách thức hoạt động? Các tác nhân Autopilot này được thiết kế sẵn để phản hồi các tín hiệu kích hoạt cụ thể và sau đó đăng các bản cập nhật, báo cáo hoặc câu trả lời tại một địa điểm cụ thể. Khi bạn cài đặt chúng cho quản lý kiến thức, chúng sẽ truy xuất tài liệu, công việc và bình luận dựa trên truy vấn của người dùng. Tìm kiếm trong y với các Trợ lý AI của ClickUp

Các tính năng nổi bật của ClickUp

Tạo Trường Tùy chỉnh để theo dõi metadata trên các công việc và tài liệu.

Tự động hóa các quy trình làm việc thường xuyên với các trình kích hoạt, điều kiện và hành động.

Hiển thị công việc bằng nhiều chế độ xem — Danh sách công việc, Kanban, Dòng thời gian và Gantt.

Giao nhiệm vụ và danh sách công việc cho các thành viên trong nhóm để đảm bảo trách nhiệm cụ thể.

Chèn nội dung phong phú như video, bảng trắng hoặc bảng tính trực tiếp vào tài liệu.

Đặt quyền truy cập chi tiết cho các công việc, thư mục và cơ sở kiến thức

Đồng bộ ClickUp với lịch và email của bạn để nhận cập nhật công việc theo ngữ cảnh

Giới hạn của ClickUp

Người dùng mới có thể gặp khó khăn ban đầu do bộ tính năng phong phú

Trải nghiệm trên thiết bị di động có thể cảm thấy giới hạn khi chỉnh sửa tài liệu sâu

Giá cả của ClickUp

Đánh giá và nhận xét về ClickUp

G2 : 4.7/5 (hơn 10.000 đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (hơn 4.000 đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về ClickUp?

Một đánh giá trên Capterra cho biết:

Tôi rất thích tính cá nhân hóa và linh hoạt mà ClickUp mang lại. Công ty tôi sử dụng nó cho rất nhiều mục đích khác nhau. Nó là hệ thống CRM của chúng tôi, hệ thống đang theo dõi lỗi, công cụ quản lý dự án, kho lưu trữ tài nguyên công ty và tài liệu quy trình. Nó có thể làm tất cả những việc cần làm đó một cách xuất sắc, điều này thật ấn tượng.

Tôi rất thích tính cá nhân hóa và linh hoạt mà ClickUp mang lại. Công ty tôi sử dụng nó cho rất nhiều mục đích khác nhau. Nó là hệ thống CRM của chúng tôi, hệ thống đang theo dõi lỗi, công cụ quản lý dự án, kho lưu trữ tài nguyên công ty và tài liệu quy trình. Nó có thể thực hiện tất cả những việc cần làm đó một cách xuất sắc, điều này thật ấn tượng.

2. Elasticsearch (Phù hợp nhất cho tìm kiếm cấp doanh nghiệp có thể tùy chỉnh)

qua Elasticsearch

Một số công cụ giúp bạn tìm kiếm thông tin. Elasticsearch giúp bạn thiết kế cách thông tin được phát hiện, chỉ mục và trải nghiệm. Được xây dựng trên Apache Lucene, nó được tối ưu hóa cho tốc độ, khả năng mở rộng và kiểm soát hoàn toàn.

So với Algolia và các giải pháp thay thế Elasticsearch khác, công cụ tìm kiếm cấp doanh nghiệp này là lựa chọn lý tưởng cho các nhóm muốn tùy chỉnh mọi khía cạnh của quá trình lập chỉ mục và truy vấn, mà không bị giới hạn bởi các tính năng đóng hộp. Nó hỗ trợ lọc nâng cao, điều chỉnh độ liên quan tùy chỉnh và hiệu suất mượt mà trên các môi trường dữ liệu quy mô lớn.

Từ danh mục sản phẩm đến bảng điều khiển nội bộ và ứng dụng hướng đến người dùng, giải pháp thay thế Algolia này có thể thích ứng với mọi trường hợp sử dụng của bạn. Bạn có thể tùy chỉnh bộ phân tích cho các ngôn ngữ khác nhau, quản lý hạ tầng linh hoạt và sử dụng ngôn ngữ truy vấn sâu để xây dựng hệ thống tìm kiếm thời gian thực, hiệu suất cao, phù hợp chính xác với nhu cầu của bạn.

Các tính năng nổi bật của Elasticsearch

Theo dõi và quản lý hiệu suất bằng các công cụ kiểm tra sức khỏe cụm tích hợp sẵn

Cài đặt cảnh báo và phát hiện sự cố bất thường với Elastic Observability

Sử dụng quản lý vòng đời chỉ mục (ILM) để tự động hóa chính sách lưu trữ dữ liệu và tối ưu hóa lưu trữ trên các nút nóng, ấm và lạnh.

Mã hóa dữ liệu khi lưu trữ và khi truyền tải với các tính năng bảo mật tích hợp

Sử dụng kiểm soát truy cập dựa trên vai trò (RBAC) để quản lý quyền truy cập của người dùng

Triển khai dễ dàng trong bất kỳ môi trường nào với hỗ trợ cho các thiết lập đám mây, hybrid và on-premise bằng Elastic Cloud hoặc các instance tự quản lý

Giới hạn của Elasticsearch

Việc thiết lập và tối ưu hóa yêu cầu kiến thức chuyên môn về hệ thống backend

Không phù hợp cho các nhóm tìm kiếm sự đơn giản "cắm và chạy"

Giá cả của Elasticsearch

Nguồn mở và tự lưu trữ: Miễn phí

Elastic Đám mây Standard: Từ $16/tháng

Elastic Đám mây Pro: Từ $95/tháng

Elastic Cloud Serverless: Từ $0,10 cho mỗi 1.000 yêu cầu hoặc $0,50 cho mỗi GB lưu trữ

giá cho doanh nghiệp: *Giá tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Elasticsearch

G2 : Không có đánh giá nào có sẵn

Capterra: Không có đánh giá nào có sẵn

3. Coveo (Phù hợp nhất cho tìm kiếm và cá nhân hóa dựa trên trí tuệ nhân tạo cho doanh nghiệp)

qua Coveo

Coveo không chỉ hiển thị kết quả—nó cung cấp các câu trả lời được cá nhân hóa theo ý định của từng người dùng, được định hình bởi hành vi và được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo. Được thiết kế cho tìm kiếm doanh nghiệp, Coveo phát huy hiệu quả trong các môi trường thương mại điện tử, hỗ trợ khách hàng và kiến thức chuyên sâu, nơi tính liên quan trực tiếp ảnh hưởng đến doanh thu.

Khả năng nổi bật của nó là cá nhân hóa quy mô lớn. Coveo liên tục học hỏi từ hành vi người dùng để tối ưu hóa kết quả tìm kiếm theo thời gian thực — dù người dùng đang duyệt trung tâm hỗ trợ hay cửa hàng trực tuyến, trải nghiệm của họ sẽ được cải thiện sau mỗi lần nhấp chuột.

Đối với các tổ chức quản lý thông tin phân tán trên nhiều nền tảng, Coveo tạo ra một lớp tìm kiếm thống nhất giúp hiển thị nội dung phù hợp nhất, bất kể định dạng hay nguồn gốc. So với Algolia, Coveo không chỉ tập trung vào tốc độ mà còn cung cấp xếp hạng thông minh, phân tích hành vi và trải nghiệm thực sự thích ứng, giúp người dùng luôn tương tác.

Các tính năng nổi bật của Coveo

Nâng cao độ liên quan của nội dung với các đề xuất truy vấn thông minh

Xây dựng trải nghiệm nhận biết ý định trên web, hỗ trợ và thương mại

Sử dụng phân tích để hiểu hành vi và tối ưu hóa hành trình người dùng

Tích hợp với Salesforce, Adobe, ServiceNow và nhiều nền tảng khác

Tự động hóa tối ưu hóa với các thuật toán đánh giá mức độ liên quan tự học

Cung cấp khả năng chuyển hướng trường hợp dựa trên AI trong các cổng thông tin hỗ trợ để giảm lượng vé

Giới hạn của Coveo

Việc thiết lập và đào tạo mất thời gian để đạt được giá trị tối đa

Sự minh bạch về giá cả có thể là thách thức đối với các nhóm nhỏ

Giá cả của Coveo

Giá cả tùy chỉnh cho doanh nghiệp

Đánh giá và nhận xét về Coveo

G2 : 4.3/5 (130+ đánh giá)

Capterra: Không có đủ đánh giá sẵn có

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về Coveo?

Một đánh giá trên G2 cho biết :

Coveo đã thực sự nâng cao khả năng tìm kiếm tài liệu hỗ trợ của chúng tôi kể từ khi chúng tôi bắt đầu hợp tác với họ.

Coveo đã thực sự nâng cao khả năng tìm kiếm tài liệu hỗ trợ của chúng tôi kể từ khi chúng tôi bắt đầu hợp tác với họ.

Nhân viên văn phòng gửi trung bình 25 tin nhắn mỗi ngày để tìm kiếm thông tin và bối cảnh. Điều này cho thấy một lượng thời gian đáng kể bị lãng phí khi cuộn, tìm kiếm và giải mã các cuộc hội thoại rời rạc qua email và trò chuyện.

4. OpenSearch (Phù hợp nhất cho tìm kiếm mã nguồn mở tương thích với AWS)

qua OpenSearch

Là một trong những giải pháp thay thế Algolia tốt nhất, OpenSearch cung cấp các tính năng tìm kiếm, phân tích và khả năng quan sát được thiết kế cho các nhóm cần kiểm soát, minh bạch và khả năng mở rộng bản địa AWS. Được phát triển từ Elasticsearch, OpenSearch xây dựng trên nền tảng quen thuộc cùng các tính năng quan trọng như bảng điều khiển mạnh mẽ, cảnh báo và bảo mật đa người dùng.

Dù bạn đang phân tích nhật ký, hiển thị các chỉ số hạ tầng hay cung cấp các bảng điều khiển tìm kiếm nội bộ, đây là một công cụ tìm kiếm mở giúp các nhóm lưu trữ và truy vấn lượng dữ liệu khổng lồ một cách hiệu quả. Sự tích hợp sâu rộng với các dịch vụ AWS như EC2 và OpenSearch Service giúp dễ dàng mở rộng quy mô mà vẫn giữ được tính linh hoạt, không bị giới hạn bởi các hệ thống độc quyền.

Đối với các nhà phát triển tìm kiếm sự minh bạch toàn diện và triển khai sẵn sàng cho đám mây mà không bị ràng buộc bởi nhà cung cấp, OpenSearch tạo ra sự cân bằng giữa sự đổi mới mở và hiệu suất cấp doanh nghiệp.

Các tính năng nổi bật của OpenSearch

Sử dụng OpenSearch Bảng điều khiển để khám phá dữ liệu theo thời gian thực

Áp dụng tính năng phát hiện bất thường tích hợp sẵn để nhận cảnh báo tự động hóa

Tùy chỉnh truy vấn bằng các bộ lọc văn bản đầy đủ, từ khóa và phạm vi

Quản lý môi trường đa người dùng với kiểm soát truy cập chi tiết

Bảo mật hệ thống của bạn với quyền truy cập dựa trên vai trò, ghi nhật ký kiểm tra và mã hóa

Hiển thị các chỉ số bằng cách sử dụng các bảng điều khiển kéo và thả trong OpenSearch Dashboards

Giới hạn của OpenSearch

Hệ sinh thái nhỏ hơn Elasticsearch về các plugin và hỗ trợ

Chất lượng tài liệu có thể khác nhau giữa các phiên bản

Giá cả của OpenSearch

Nguồn mở: Miễn phí

AWS OpenSearch Service: Thanh toán theo nhu cầu (dựa trên việc sử dụng đối tượng/kỳ/phiên bản)

Đánh giá và nhận xét về OpenSearch

G2 : Không có đủ đánh giá sẵn có

Capterra: Không có đánh giá nào có sẵn

🧠 Thú vị: Một nghiên cứu của Đại học Cornell có tiêu đề Khi Dịch vụ Tìm kiếm Gặp Gỡ Mô hình Ngôn ngữ Lớn trình bày một khung khổ hai chủ đề thuyết phục, trong đó dịch vụ tìm kiếm và mô hình ngôn ngữ lớn (LLMs) hỗ trợ lẫn nhau. Đây là cách thức hoạt động: Search4LLM Learning-to-Rank (LTR) Các công cụ tìm kiếm là nhà cung cấp các kho lưu trữ khổng lồ, đa dạng và chất lượng cao có thể được sử dụng cho việc đào tạo ban đầu và tinh chỉnh các mô hình ngôn ngữ lớn (LLMs) , đặc biệt thông qua các công việc

Điều này giúp các mô hình ngôn ngữ lớn (LLMs) hiểu rõ hơn các truy vấn của người dùng, tạo ra các phản hồi chính xác và phù hợp với ngữ cảnh, đồng thời tích hợp thông tin cập nhật để giảm thiểu các vấn đề như ảo giác 2. LLM4Search Các mô hình ngôn ngữ lớn (LLMs) có thể nâng cao chức năng của công cụ tìm kiếm bằng cách tóm tắt và lập chỉ mục nội dung hiệu quả hơn, cải thiện việc viết lại truy vấn, nâng cao độ liên quan của kết quả thông qua xếp hạng tinh tế và thậm chí tự động hóa việc chú thích cho các khung LTR.

5. Bloomreach (Phù hợp nhất cho việc khám phá sản phẩm và cá nhân hóa trong thương mại điện tử)

qua Bloomreach

Một số công cụ tìm kiếm làm công việc ngầm. Bloomreach bước vào ánh sáng. Nó được thiết kế cho các cửa hàng trực tuyến, nơi việc khám phá sản phẩm thúc đẩy doanh thu và mỗi tương tác tìm kiếm định hình hành trình của khách hàng.

Khác với các công cụ chỉ đơn thuần khớp từ khóa, Bloomreach cung cấp tính năng cá nhân hóa dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI), phản hồi dựa trên hành vi, ngữ cảnh và kho hàng thời gian thực, biến các truy vấn chung chung thành trải nghiệm được cá nhân hóa. Được thiết kế dành cho marketer và nhân viên bán hàng, Bloomreach cung cấp các tính năng tìm kiếm trực quan, không cần mã nguồn để điều chỉnh logic tìm kiếm, thử nghiệm bố cục và chạy chiến dịch - tất cả mà không cần sự hỗ trợ của lập trình viên.

So với Algolia, phần mềm tìm kiếm doanh nghiệp này đi sâu hơn vào cả kết quả tìm kiếm được tùy chỉnh và khả năng kiểm soát sáng tạo, cho phép các nhóm hướng dẫn một cách trực quan và chiến lược hành trình của người mua.

Các tính năng nổi bật của Bloomreach

Tạo phân khúc khách hàng để cung cấp kết quả sản phẩm có mục tiêu

Tích hợp tìm kiếm hình ảnh để nâng cao khả năng khám phá trên thiết bị di động và trải nghiệm người dùng (UX)

Đồng bộ hóa dữ liệu sản phẩm và hàng tồn kho theo thời gian thực từ nhiều nguồn khác nhau

Sử dụng trí tuệ nhân tạo dự đoán để tăng giá trị giỏ hàng trung bình

Theo dõi tác động của chiến dịch với phân tích phễu toàn diện từ đầu đến cuối

Thực hiện các thử nghiệm A/B trên bố cục tìm kiếm và thứ tự hiển thị sản phẩm để tối ưu hóa tương tác của người mua hàng

Giới hạn của Bloomreach

Đường cong học tập ban đầu cho người dùng không chuyên về kỹ thuật

Giá cả dành cho doanh nghiệp có thể không phù hợp với các doanh nghiệp ở giai đoạn đầu

Giá cả của Bloomreach

Giá cả tùy chỉnh theo nhu cầu

Đánh giá và nhận xét về Bloomreach

G2 : 4.6/5 (hơn 600 đánh giá)

Capterra: 4.8/5 (hơn 50 đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá Bloomreach như thế nào?

Một đánh giá trên Capterra cho biết:

Bloomreach là một nền tảng rất thân thiện với người dùng. Bạn có thể dễ dàng tạo các kịch bản và chiến dịch, thiết lập logic, chỉnh sửa mẫu và xem các bảng điều khiển tự động cho từng chiến dịch. Đội ngũ hỗ trợ cũng rất nhanh chóng và hữu ích khi bạn gặp bất kỳ vấn đề nào.

Bloomreach là một nền tảng rất thân thiện với người dùng. Bạn có thể dễ dàng tạo các kịch bản và chiến dịch, thiết lập logic, chỉnh sửa mẫu và xem các bảng điều khiển tự động cho từng chiến dịch. Đội ngũ hỗ trợ cũng rất nhanh chóng và hữu ích khi bạn gặp bất kỳ vấn đề nào.

6. Meilisearch (Phù hợp nhất cho tìm kiếm tức thì nhẹ nhàng và nhanh chóng)

qua Meilisearch

Sạch sẽ, nhanh chóng và không gây phiền hà, Meilisearch là lựa chọn lý tưởng cho những ai ưa chuộng sự tối giản trong công cụ tìm kiếm. Là một công cụ tìm kiếm nhẹ nhàng, mã nguồn mở, nó được thiết kế dành cho các nhóm muốn cung cấp kết quả tức thì, chịu lỗi chính tả mà không cần phải đối mặt với việc cấu hình phức tạp hay hạ tầng phức tạp.

Từ trung tâm hỗ trợ và cổng thông tin tài liệu đến danh mục sản phẩm, Meilisearch thực hiện công việc mượt mà với các cài đặt mặc định thông minh đồng thời cung cấp tùy chỉnh cho xếp hạng, bộ lọc và từ đồng nghĩa.

Khác với phương pháp tập trung vào doanh nghiệp của Algolia, Meilisearch là giải pháp nhanh chóng và tiết kiệm chi phí, cho phép các nhóm kiểm soát hoàn toàn mà không bị ràng buộc bởi nhà cung cấp.

Các tính năng nổi bật của Meilisearch

Thực hiện lọc theo tiêu chí với thiết lập tối thiểu

Triển khai nhanh chóng thông qua Docker hoặc Meilisearch Cloud đám mây

Quản lý nhiều chỉ mục thông qua API REST trực quan

Sử dụng các bộ phân tích ngôn ngữ cụ thể cho tìm kiếm đa ngôn ngữ

Xử lý phản hồi dưới 50ms với logic chỉ mục và truy xuất nhẹ nhàng

Tích hợp dễ dàng với các khung giao diện người dùng như Vue, React và InstantSearch.js

Giới hạn của Meilisearch

Không được tối ưu hóa cho các triển khai quy mô lớn trong doanh nghiệp

Phân tích tích hợp và thông tin người dùng giới hạn

Giá cả của Meilisearch

Build : Từ $30/tháng — dành cho các dự án nhỏ và thử nghiệm (bao gồm 50.000 lượt tìm kiếm và 100.000 tài liệu)

Pro : Từ $300/tháng — dành cho các dự án và nhóm quy mô lớn (bao gồm 250.000 lượt tìm kiếm và 1 triệu tài liệu)

giá tùy chỉnh*: Dành cho nhu cầu doanh nghiệp với giảm giá dựa trên khối lượng và hỗ trợ cao cấp

Đánh giá và nhận xét về Meilisearch

G2 : Không đủ đánh giá

Capterra: Đánh giá không có sẵn

🧠 Thú vị: Theo Thomas Payet, CEO và đồng sáng lập của Meilisearch, nhóm đã chọn tên “Meili” vì—theo cách hiểu của họ—Meili là “Thần Quên Lãng” trong thần thoại Bắc Âu. Họ cho rằng điều này rất phù hợp, vì Meilisearch được thiết kế để giải quyết chính vấn đề mà sự quên lãng gây ra: giúp người dùng tìm lại những gì họ đã mất, một cách nhanh chóng và trực quan.

7. Constructor. io (Phù hợp nhất cho trải nghiệm tìm kiếm cá nhân hóa trong bán lẻ)

Tìm kiếm nên cảm giác như nó hiểu bạn. Constructor. io làm điều đó trở nên khả thi bằng cách tùy chỉnh mọi tương tác theo hành vi người dùng theo thời gian thực. Được thiết kế cho thương mại điện tử doanh nghiệp, Constructor. io sử dụng dữ liệu clickstream để cá nhân hóa việc khám phá sản phẩm, đảm bảo người mua hàng thấy những gì họ có khả năng mua cao nhất dựa trên ý định thực sự, chứ không chỉ dựa trên từ khóa tìm kiếm.

Từ tính năng tự động hoàn thành đến bộ lọc động và bố cục tùy chỉnh, nền tảng này cho phép các nhóm kiểm soát để tối ưu hóa mọi khía cạnh của hành trình tìm kiếm. Và vì được thiết kế cho quy mô lớn, Constructor. io phát huy hiệu quả trong các môi trường có số lượng sản phẩm lớn (SKU) như thời trang, điện tử và các sàn thương mại điện tử.

Trong khi Algolia là nhà cung cấp cấu hình linh hoạt, Constructor. io kết hợp phân tích hành vi thời gian thực với tự động hóa để liên tục cải thiện trải nghiệm tìm kiếm. Đây là lựa chọn thông minh hơn cho các thương hiệu bán lẻ muốn biến trải nghiệm người dùng (UX) thành lợi thế cạnh tranh ngay từ ngày đầu tiên.

Các tính năng nổi bật của Constructor. io

Tùy chỉnh chiến lược xếp hạng dựa trên quy tắc kinh doanh và mục tiêu tiếp thị

Kích hoạt các bộ lọc và tiêu chí động dựa trên ý định của người mua hàng

Tích hợp dễ dàng với Shopify, BigCommerce và các nền tảng thương mại điện tử tùy chỉnh

Sử dụng kiến trúc API-first để cập nhật danh mục sản phẩm một cách linh hoạt và mở rộng

Sử dụng xử lý ngôn ngữ tự nhiên để hiểu các truy vấn một cách thông minh hơn

Cung cấp các đề xuất tự động hoàn thành cá nhân hóa dựa trên lịch sử và xu hướng của người dùng

Giới hạn của Constructor. io

Thiết lập có nhiều tính năng có thể yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật để tùy chỉnh đầy đủ

Phù hợp nhất cho các hoạt động thương mại điện tử quy mô lớn

Giá cả của Constructor. io

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Constructor. io

G2 : 4.8/5 (hơn 40 đánh giá)

Capterra: Không có đánh giá nào có sẵn

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về Constructor. io?

Một đánh giá trên G2 cho biết:

Với các tính năng được tạo tự động của Constructor, tôi cảm thấy rằng chúng tôi không cần phải cập nhật thủ công nhiều như trước đây, vì hệ thống của họ học hỏi nhanh chóng và chính xác. Điều này thực sự tạo ra sự khác biệt khi bạn có thể tin tưởng vào thuật toán của nhà cung cấp. Các tính năng cá nhân hóa cùng với phân tích chi tiết thực sự giúp tôi nhận ra những cơ hội mà trước đây có thể đã bỏ lỡ.

Với các tính năng được tạo tự động của Constructor, tôi cảm thấy rằng chúng tôi không cần phải cập nhật thủ công nhiều như trước đây, vì hệ thống của họ học hỏi nhanh chóng và chính xác. Điều này thực sự tạo ra sự khác biệt khi bạn có thể tin tưởng vào thuật toán của nhà cung cấp. Các tính năng cá nhân hóa cùng với phân tích chi tiết thực sự giúp tôi nhận ra những cơ hội mà trước đây có thể đã bỏ lỡ.

🧠 Thú vị: Tính năng tự động hoàn thành (autocomplete) mà chúng ta biết ngày nay được Google giới thiệu vào năm 2004 với tên gọi Google Suggest. Nó được tạo ra bởi Kevin Gibbs, một kỹ sư cấp dưới, người ban đầu thiết kế nó để dự đoán URL trước khi điều chỉnh cho các truy vấn tìm kiếm. Với hỗ trợ của Marissa Mayer, Algolia ra mắt thông qua Google Labs và trở thành một phần quan trọng của trải nghiệm tìm kiếm Google vào năm 2008, định hình lại cách người dùng tương tác với các công cụ tìm kiếm trên toàn thế giới.

8. SearchSpring (Phù hợp nhất cho tìm kiếm thương mại điện tử tập trung vào merchandising)

qua SearchSpring

Những người làm marketing cần hơn một thanh tìm kiếm nhanh. Họ cần sự sáng tạo, linh hoạt và khả năng tạo ra trải nghiệm mua sắm mà không cần phụ thuộc vào lập trình viên. Đó chính là điểm mạnh của SearchSpring.

Được thiết kế dành cho các nhóm thương mại điện tử coi trọng giá trị của việc kể chuyện và chiến lược, SearchSpring mang đến cho các nhà quản lý sản phẩm quyền kiểm soát hoàn toàn cách sản phẩm hiển thị, cách các danh mục hoạt động và cách các chương trình khuyến mãi được triển khai. Từ các quy tắc động đến các bố cục tùy chỉnh, nó cung cấp một bộ công cụ ưu tiên quản lý sản phẩm, biến trải nghiệm tìm kiếm hàng ngày thành một trải nghiệm được tuyển chọn kỹ lưỡng.

Bạn có thể điều chỉnh vị trí sản phẩm, cá nhân hóa trang danh mục và triển khai các chiến dịch theo mùa—tất cả mà không cần viết một dòng mã nào. Đối với các nhóm thương mại tập trung vào chuyển đổi và thể hiện thương hiệu, nó biến tìm kiếm thành một công cụ mạnh mẽ để tăng tương tác.

Trong khi Algolia tập trung vào tùy chỉnh do nhà phát triển điều khiển, SearchSpring mang lại quyền kiểm soát trực tiếp cho các nhà quản lý sản phẩm. Đây là giải pháp thực tế kết hợp logic tìm kiếm với nghệ thuật quản lý sản phẩm—không cần mã.

Các tính năng nổi bật của SearchSpring

Thiết kế trang phản ánh các chương trình khuyến mãi và chiến lược theo mùa

Phân tích hiệu suất theo danh mục, truy vấn và hành vi người dùng

Sử dụng từ đồng nghĩa thông minh và chuyển hướng để giảm tỷ lệ thoát trang

Tích hợp với các nền tảng thương mại điện tử hàng đầu và hệ thống ERP

Kích hoạt lưới sản phẩm động dựa trên phân khúc khách hàng

Lên lịch thay đổi trưng bày sản phẩm để phù hợp với các chiến dịch hoặc ngày khóa

Giới hạn của SearchSpring

Tùy chỉnh nâng cao có thể yêu cầu hỗ trợ cho các danh mục sản phẩm lớn hơn

Chủ yếu tập trung vào các trường hợp sử dụng trong thương mại điện tử

Giá cả của SearchSpring

Giá cả tùy chỉnh theo từng gói dịch vụ

Đánh giá và nhận xét về SearchSpring

G2 : 4.6/5 (120+ đánh giá)

Capterra: Không có đủ đánh giá sẵn có

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về SearchSpring?

Một đánh giá trên G2 cho biết:

Searchspring đang giải quyết thách thức trong việc cung cấp kết quả tìm kiếm và đề xuất sản phẩm có liên quan cao, được cá nhân hóa, giúp cải thiện trải nghiệm mua sắm cho khách hàng.

Searchspring đang giải quyết thách thức trong việc cung cấp kết quả tìm kiếm và đề xuất sản phẩm có liên quan cao, được cá nhân hóa, giúp cải thiện trải nghiệm mua sắm cho khách hàng.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Trong ClickUp, bạn có thể kết nối tính năng tìm kiếm với ClickUp Automations để các cập nhật trong tác vụ, bình luận hoặc tài liệu tự động kích hoạt quy trình làm việc — ví dụ: giao công việc khi ai đó bình luận “sẵn sàng để xem xét”, thay đổi trạng thái khi tài liệu chứa từ “được phê duyệt” hoặc gửi nhắc nhở khi xuất hiện các từ khóa như “khẩn cấp”. Thay vì chỉ tìm kiếm thông tin, ClickUp cho phép bạn hành động ngay lập tức, biến tìm kiếm thành một lớp thông minh, phản hồi nhanh, giúp nhóm của bạn luôn đồng bộ và tiến về phía trước.

9. Typesense (Phù hợp nhất cho các API tìm kiếm tức thì thân thiện với nhà phát triển)

qua Typesense

Typesense được thiết kế cho các nhà phát triển muốn có một hệ thống tìm kiếm nhanh chóng, đáng tin cậy mà không cần đến sự phức tạp của các nền tảng nặng nề. Trong khi Algolia tập trung vào các tính năng doanh nghiệp, Typesense loại bỏ những phần không cần thiết, với các tính năng khóa như khả năng chịu lỗi chính tả, bộ lọc, sắp xếp và điều chỉnh độ liên quan chỉ với vài dòng mã.

Nó hoạt động ngay lập tức mà không cần cài đặt, với giao diện API sạch sẽ và hiệu suất cực nhanh—hoàn hảo cho tài liệu, bảng điều khiển, danh mục sản phẩm hoặc công cụ nội bộ. Giải pháp nguồn mở này cũng loại bỏ rào cản nhà cung cấp bằng cách đơn giản hóa việc tự lưu trữ và làm cho Typesense Cloud trở nên hợp lý về chi phí.

Nếu bạn đang phát triển một ứng dụng hiện đại và muốn có trải nghiệm người dùng (UX) tập trung vào nhà phát triển với sự rõ ràng tuyệt đối, đây là một giải pháp gọn nhẹ, mượt mà hơn so với Algolia, tập trung vào những gì quan trọng — và làm việc đó một cách nhanh chóng.

Các tính năng nổi bật của Typesense

Thực hiện bộ lọc, bộ lọc theo thuộc tính và sắp xếp với ít mã nguồn

Sử dụng tìm kiếm theo địa điểm cho các ứng dụng dựa trên địa điểm

Tự triển khai một cách dễ dàng hoặc mở rộng quy mô với Typesense Cloud

Sử dụng các thư viện khách hàng trong JavaScript, Python, Ruby và nhiều ngôn ngữ khác

Đồng bộ dữ liệu ngay lập tức với tính năng chỉ mục tự động và cập nhật gần thời gian thực

Bảo mật các điểm cuối tìm kiếm với tính năng giới hạn phạm vi khóa API và giới hạn tốc độ tích hợp sẵn

Giới hạn của Typesense

Cộng đồng nhỏ hơn và ít tích hợp hơn so với các nền tảng lớn hơn

Các công cụ phân tích và bảng điều khiển tích hợp sẵn bị giới hạn

Giá cả của Typesense

Nguồn mở : Miễn phí để tự lưu trữ mà không có giới hạn sử dụng

Kế hoạch tùy chỉnh: Cấu hình linh hoạt với giá cả minh bạch, dựa trên mức sử dụng

Đánh giá và nhận xét của Typesense

G2 : Không có đủ đánh giá sẵn có

Capterra: Không có đánh giá nào có sẵn

10. Lucene (Phù hợp nhất để xây dựng các công cụ tìm kiếm tùy chỉnh từ đầu)

qua Lucene

Lucene giống như đất sét thô trong tay một nhà phát triển giỏi. Nó cung cấp các khối xây dựng để tạo ra một công cụ tìm kiếm hoàn toàn tùy chỉnh—một công cụ phù hợp chính xác với nhu cầu của ứng dụng của bạn, cho đến từng tham số truy vấn cuối cùng.

Ở đây không có giao diện người dùng hay sự đơn giản "cắm và chạy". Điều bạn nhận được là quyền kiểm soát hoàn toàn quá trình chỉ mục, truy vấn và đánh giá. Nếu bạn thích tùy chỉnh các bộ phân tích token, bộ phân tích hoặc viết logic xếp hạng của riêng mình, Lucene chính là sân chơi của bạn. Nó nhanh chóng, mô-đun và cực kỳ linh hoạt - những đặc điểm đã giúp các "ông lớn" như Elasticsearch và Solr phát triển mạnh mẽ.

Lucene là lựa chọn lý tưởng cho các nhà phát triển đang làm công việc trên các công cụ học thuật, hệ thống nội bộ hoặc ứng dụng chuyên ngành nơi các tính năng đóng gói không đáp ứng đủ yêu cầu. Trong khi Algolia ưu tiên tính dễ sử dụng, Lucene dành cho những ai muốn tối ưu hóa mọi lớp của hạ tầng tìm kiếm của mình.

Các tính năng nổi bật của Lucene

Xây dựng các thuật toán xếp hạng và đánh giá của riêng bạn

Sử dụng các truy vấn boolean, cụm từ và ký tự đại diện để kiểm soát chi tiết

Tích hợp Lucene vào các ứng dụng hoặc khung phần mềm tùy chỉnh

Tận hưởng lõi tìm kiếm nhanh chóng và nhẹ nhàng

Phù hợp để tích hợp vào môi trường dựa trên Java

Hỗ trợ tìm kiếm đa ngôn ngữ và xử lý ngôn ngữ phức tạp với các trình phân tích tùy chỉnh

Giới hạn của Lucene

Đường cong học tập dốc đối với các nhóm chưa quen với kiến trúc tìm kiếm cấp thấp

Không có giao diện người dùng (UI) hoặc lớp phân tích tích hợp sẵn

Giá cả của Lucene

Thư viện mã nguồn mở miễn phí

Đánh giá và nhận xét về Lucene

G2 : Không đủ đánh giá

Capterra: Không có đánh giá nào có sẵn

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Đối với tìm kiếm đa ngôn ngữ, việc kích hoạt các bộ phân tích token theo ngôn ngữ trong các công cụ như Lucene, Elasticsearch hoặc Meilisearch có thể nâng cao đáng kể độ chính xác của kết quả tìm kiếm trên các cửa hàng trực tuyến quốc tế. Các bộ phân tích từ này phân tích văn bản theo các quy tắc ngôn ngữ của từng ngôn ngữ – xử lý dấu câu, ngữ pháp và phân tích gốc từ một cách chính xác – để kết quả tìm kiếm có ý nghĩa ngữ cảnh đối với người dùng, dù họ nhập văn bản bằng tiếng Anh, Tây Ban Nha, Đức hay các ngôn ngữ khác. Đây là tính năng không thể thiếu cho các thương hiệu toàn cầu muốn trải nghiệm tìm kiếm mang đậm bản sắc địa phương.

11. Qdrant (Phù hợp nhất cho tìm kiếm vectơ dựa trên AI và độ liên quan ngữ nghĩa)

qua Qdrant

Qdrant không phải là công cụ tìm kiếm truyền thống—nó hiểu ý nghĩa, không chỉ dựa vào từ khóa. Được thiết kế cho tìm kiếm ngữ nghĩa, Qdrant so sánh dữ liệu thông qua các nhúng vectơ thay vì so khớp văn bản trực tiếp, khiến nó trở thành lựa chọn hàng đầu cho các nhóm công việc trong lĩnh vực học máy và xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP).

Thay vì so khớp chuỗi ký tự, Qdrant chỉ mục các embedding đa chiều được tạo ra bởi mạng thần kinh và trả về kết quả tương tự về ngữ cảnh — dù đó là mã, tài liệu hay hình ảnh sản phẩm. Nó lý tưởng cho các công cụ được hỗ trợ bởi AI như hệ thống đề xuất, trợ lý ảo và giao diện tìm kiếm thông minh.

Với hỗ trợ tích hợp cho các khung công cụ như OpenAI, Hugging Face và LangChain, giải pháp thay thế Algolia này dễ dàng tích hợp vào các quy trình làm việc machine learning hiện đại. Khác với Algolia, vốn dựa trên độ liên quan của từ khóa truyền thống, Qdrant được xây dựng từ đầu để cung cấp khả năng tìm kiếm dựa trên hiểu biết ngữ nghĩa được học.

Các tính năng nổi bật của Qdrant

Tích hợp với các thư viện ML phổ biến để có quy trình làm việc AI mượt mà.

Sử dụng các API REST và gRPC để xây dựng các ứng dụng linh hoạt.

Thực hiện các tìm kiếm có bộ lọc, tìm kiếm kết hợp và tìm kiếm văn bản song song.

Triển khai trên đám mây, tại chỗ hoặc thậm chí offline.

Mở rộng quy mô trên nhiều tenant với tính năng cách ly tích hợp sẵn.

Chỉ mục các vectơ đa chiều một cách hiệu quả với lưu trữ trên đĩa và lượng tử hóa.

Giới hạn của Qdrant

Yêu cầu các embedding vector từ các mô hình bên ngoài.

Vẫn đang phát triển so với các nền tảng tìm kiếm lâu đời hơn.

Giá cả của Qdrant

Nguồn mở : Miễn phí để tự lưu trữ mà không có giới hạn sử dụng.

Dịch vụ đám mây quản lý : Bắt đầu từ $0 với cụm miễn phí 1GB; không yêu cầu thẻ tín dụng.

Đám mây Hybridd : Bắt đầu từ $0,014 mỗi giờ

Private Cloud: Giá cả tùy chỉnh theo yêu cầu

Đánh giá và nhận xét từ Qdrant

G2 : 4.6/5 (hơn 50 đánh giá)

Capterra: Không có đánh giá nào có sẵn

12. Luigi’s Box (Phù hợp nhất cho tìm kiếm thương mại điện tử cắm và chạy với tính năng cá nhân hóa)

qua Luigi

Luigi’s Box là sự kết hợp giữa công nghệ tìm kiếm thông minh và thiết kế tuyệt vời. Được phát triển dành cho các nhóm thương mại điện tử mong muốn có hệ thống tìm kiếm trực quan, kết quả cá nhân hóa và thiết lập nhanh chóng – tất cả mà không cần phụ thuộc quá nhiều vào đội ngũ phát triển.

Từ lần gõ phím đầu tiên, Luigi’s Box tinh chỉnh kết quả theo thời gian thực dựa trên hành vi người dùng, cung cấp tính năng tự động hoàn thành, sửa lỗi chính tả, băng rôn và đề xuất thông minh để nâng cao trải nghiệm mua sắm. Không chỉ chức năng—nó còn thân thiện.

So với Algolia, Luigi’s Box thân thiện hơn nhiều với các nhóm không chuyên về công nghệ. Nó đặt tính dễ sử dụng lên hàng đầu, giúp các thương hiệu thương mại điện tử đang phát triển dễ dàng cá nhân hóa trải nghiệm tìm kiếm và mua sắm — mà không cần đối mặt với sự phức tạp hay chi phí vận hành của doanh nghiệp lớn.

Các tính năng nổi bật của Luigi’s Box

Sử dụng tính năng tự động hoàn thành và sửa lỗi chính tả để cải thiện khả năng tìm kiếm.

Đang theo dõi xu hướng tìm kiếm trên trang web và tối ưu hóa nội dung cho phù hợp.

Khởi chạy đề xuất sản phẩm mà không cần thiết lập thêm.

Tùy chỉnh kết quả tìm kiếm dựa trên hành vi của người dùng.

Dịch các truy vấn tìm kiếm sang các ngôn ngữ khác nhau cho các cửa hàng quốc tế.

Sử dụng các công cụ kiểm tra A/B tích hợp sẵn để tối ưu hóa hiệu suất.

Giai hạn của Luigi’s Box

Tùy chỉnh nâng cao giới hạn cho các phân cấp sản phẩm phức tạp.

Phù hợp nhất cho các doanh nghiệp có kích thước vừa và nhỏ thay vì các doanh nghiệp lớn.

Giá cả của Luigi’s Box

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Luigi’s Box

G2 : 4.5/5 (120+ đánh giá)

Capterra: 4.9/5 (hơn 100 đánh giá)

13. Doofinder (Phù hợp nhất cho tìm kiếm trang web thương mại điện tử nhanh chóng và dễ dàng cài đặt)

qua Doofinder

Hãy tưởng tượng việc cung cấp cho khách hàng của bạn một hướng dẫn hữu ích và thân thiện thay vì thanh tìm kiếm. Đó chính là cảm giác khi sử dụng Doofinder. Nó xuất hiện ngay khi khách hàng cần, giúp việc khám phá sản phẩm trở nên nhanh chóng, thú vị và miễn phí.

Được thiết kế cho các nhóm thương mại điện tử nhỏ gọn, Doofinder cung cấp trải nghiệm tìm kiếm thân thiện với người dùng và hiệu suất cao mà không cần thiết lập phức tạp. Dù bạn đang quản lý một cửa hàng chuyên biệt hay mở rộng quy mô toàn cầu, nó nâng cao hành trình của khách hàng từ lần nhấn phím đầu tiên, với các tính năng như sửa lỗi chính tả, tự động hoàn thành và bộ lọc thông minh được bao bọc trong giao diện người dùng trực quan.

So với Algolia, Doofinder dễ cài đặt và quản lý hơn, đồng thời phù hợp hơn với các nhóm không có chuyên môn kỹ thuật. Đây là giải pháp tìm kiếm hoàn chỉnh, sẵn sàng sử dụng, mang lại cho các nhóm nhỏ quyền kiểm soát và hiệu suất cần thiết mà không phụ thuộc vào nhà phát triển hay phức tạp.

Các tính năng nổi bật của Doofinder

Hỗ trợ các truy vấn đa ngôn ngữ để mở rộng phạm vi tiếp cận toàn cầu cho cửa hàng của bạn

Áp dụng các bộ lọc động và các tính năng thông minh một cách dễ dàng

Kích hoạt tính năng tự động hoàn thành nhanh chóng và chính xác với khả năng sửa lỗi chính tả

Phát hành các chương trình khuyến mãi và băng rôn trực tiếp trong kết quả tìm kiếm liên quan

Phân tích xu hướng hành vi tìm kiếm thông qua các công cụ phân tích tích hợp sẵn

Tích hợp với hầu hết các nền tảng thương mại điện tử chỉ với vài cú nhấp chuột

Giới hạn của Doofinder

Ít linh hoạt hơn cho các đường ống tìm kiếm tùy chỉnh nâng cao

Không phù hợp cho các danh mục sản phẩm doanh nghiệp quy mô rất lớn

Giá cả của Doofinder

Basic : Bắt đầu từ $39/tháng – bao gồm 10.000 yêu cầu

Pro : Bắt đầu từ $59/tháng – bao gồm 10.000 yêu cầu

Nâng cao : Bắt đầu từ $129/tháng – bao gồm 50.000 yêu cầu

Doanh nghiệp: Giá cả tùy chỉnh – khối lượng yêu cầu và tính năng được cá nhân hóa

Đánh giá và nhận xét về Doofinder

G2 : 4.7/5 (hơn 400 đánh giá)

Capterra: 4.8/5 (25+ đánh giá)

