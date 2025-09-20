Mẫu website hosting miễn phí cho việc thiết lập website nhanh chóng và chuyên nghiệp

✨ Thú vị: Năm 1994, GeoCities (ban đầu là Beverly Hills Internet) là một trong những nền tảng đầu tiên cung cấp dịch vụ lưu trữ web miễn phí, cho phép người dùng sử dụng 2 MB dung lượng lưu trữ — điều này, vào thời điểm đó, cảm giác như không gian lưu trữ vô tận.

Bạn đang tìm kiếm cách nhanh chóng để ra mắt trang web của công ty hosting?

Một mẫu website hosting miễn phí có thể giúp bạn bắt đầu ngay lập tức. Những mẫu này được thiết kế chuyên nghiệp, dễ tùy chỉnh và được xây dựng để giới thiệu các kế hoạch hosting, tính năng và hỗ trợ của bạn mà không cần phải lập trình từ đầu.

Trong bài viết này, chúng tôi đã tổng hợp những mẫu website hosting miễn phí tốt nhất để giúp bạn cài đặt một trang web đẹp mắt và có hàm một cách nhanh chóng và tự tin.

Mẫu website hosting là gì?

Mẫu website hosting là các bố cục và chủ đề được thiết kế sẵn dành cho các công ty và nhà cung cấp dịch vụ hosting. Nói một cách đơn giản, các mẫu này giúp các công ty hosting nhanh chóng thiết lập sự hiện diện trực tuyến bằng cách bao gồm các yếu tố website thiết yếu như:

✅ Gói kế hoạch giá

✅ Đánh giá của khách hàng

✅ Công cụ tìm kiếm tên miền

✅ Chi tiết dịch vụ hosting

Các mẫu này có tính năng thiết kế đáp ứng, tích hợp WHMCS (Giải pháp Quản lý Hosting Web Hoàn thành) và bố cục có thể tùy chỉnh, giúp kinh doanh dễ dàng tạo ra một trang web chuyên nghiệp, hàm và thân thiện với người dùng.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Mẫu website phù hợp không chỉ giúp bạn tiết kiệm thời gian mà còn có thể ngay lập tức nâng cao uy tín thương hiệu và giúp bạn thu hút nhiều khách hàng hơn ngay từ ngày đầu tiên. Sẵn sàng xem những mẫu website nào có thể giúp doanh nghiệp hosting của bạn khởi đầu thuận lợi? Tiếp tục đọc!

Những yếu tố nào tạo nên một mẫu hosting website tốt?

Mục tiêu của bạn là cung cấp trải nghiệm website mượt mà trên mọi thiết bị và nền tảng. Để đạt được điều đó, bạn cần một mẫu website hosting tốt đáp ứng các yêu cầu sau:

Cung cấp thiết kế hoàn toàn tương thích với mọi thiết bị, đảm bảo hiệu suất mượt mà trên máy tính để bàn, máy tính bảng và thiết bị di động

Gồm chức năng tìm kiếm tên miền để kiểm tra tính khả dụng và đăng ký tên miền

Tích hợp WHMCS để tự động hóa thanh toán, quản lý khách hàng và kế hoạch hosting

Cung cấp các phần tùy chỉnh cho bảng giá, đánh giá của khách hàng, câu hỏi thường gặp và so sánh dịch vụ

Đảm bảo tốc độ tải trang nhanh và tối ưu hóa SEO để cải thiện thứ hạng và nâng cao trải nghiệm người dùng

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Một cách đơn giản để tăng độ tin cậy cho trang web của bạn là hiển thị rõ ràng thông tin liên hệ: số điện thoại, địa chỉ thực tế và địa chỉ email.

21 Mẫu website hosting tốt nhất

Dưới đây là 21 mẫu website hosting hàng đầu giúp bạn tạo ra một trang web chuyên nghiệp, hoạt động hiệu quả cho kinh doanh hosting của mình.

Phân tích này cũng sẽ tập trung vào việc lựa chọn mẫu phù hợp với các nhu cầu khác nhau, đảm bảo bạn tìm được giải pháp tối ưu cho công ty, cửa hàng trực tuyến hoặc dịch vụ hosting của mình.

1. Mẫu Phạm vi công việc trang web ClickUp

Nhận mẫu miễn phí Quản lý toàn bộ quá trình phát triển trang web từ đầu đến cuối một cách dễ dàng với mẫu phạm vi công việc trang web ClickUp

Hiện nay, có khoảng 2 tỷ trang web trực tuyến. Tuy nhiên, 82% trong số đó đã bị vô hiệu hóa, chỉ còn lại 200 triệu trang web được duy trì hoạt động.

Điều này là do phát triển và bảo trì website không đơn giản như bạn nghĩ—chúng đòi hỏi kế hoạch cẩn thận, và Mẫu Phạm vi Công việc Website ClickUp đảm bảo mọi chi tiết đều được tính toán kỹ lưỡng.

Mẫu này giúp các công ty hosting, doanh nghiệp nhỏ và nhà thiết kế web xác định phạm vi dự án, phân công công việc và đang theo dõi tiến độ - tất cả trong một hệ thống tổ chức. Bạn có thể đơn giản hóa quy trình làm việc với các trạng thái, trường và chế độ xem tùy chỉnh.

🧠 Phù hợp cho: Nhà thiết kế web, nhà phát triển và các công ty thiết kế web cần xác định phạm vi dự án và phân công công việc.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Luôn chọn các mẫu có tích hợp sẵn tiện ích tìm kiếm và đăng ký tên miền—điều này cải thiện trải nghiệm người dùng tổng thể và tăng cường sự tin tưởng.

2. Mẫu phát triển trang web ClickUp

Nhận mẫu miễn phí Theo dõi tiến độ website theo thời gian thực và đơn giản hóa toàn bộ quy trình phát triển bằng mẫu phát triển website của ClickUp

Mẫu phát triển trang web ClickUp giúp các công ty hosting, nhà thiết kế web và doanh nghiệp nhỏ quản lý dự án hiệu quả bằng cách đang theo dõi công việc, thời hạn và đóng góp của các bên liên quan.

Với các trạng thái tùy chỉnh như Kiểm tra, Đã xuất bản và Đã chặn, các nhóm có thể theo dõi tiến độ trang web theo thời gian thực.

Ngoài ra, các tính năng như biểu đồ Gantt, chế độ xem khối lượng công việc và theo dõi thời gian ClickUp giúp hợp tác trơn tru và tối ưu hóa quy trình làm việc, khiến việc phát triển trang web trở nên có cấu trúc và hiệu quả hơn.

🧠 Phù hợp cho: Các công ty hosting, nhóm phát triển và quản lý dự án muốn đang theo dõi tiến độ website.

Muốn xem các phương pháp theo dõi thời gian khác nhau trong ClickUp có thể phù hợp với quy trình công việc của bạn như thế nào? Video ngắn này sẽ hướng dẫn bạn qua từng tùy chọn để bạn có thể chọn phương án phù hợp nhất cho nhóm của mình👇

3. Mẫu Kế hoạch Sản xuất Trang web ClickUp

Nhận mẫu miễn phí Giữ mọi thứ đang theo dõi để ra mắt trang web một cách suôn sẻ với mẫu kế hoạch sản xuất trang web ClickUp

Ra mắt một trang web không chỉ đơn thuần là thiết kế—đó là một quy trình có cấu trúc. Nếu không có quy trình làm việc vững chắc, các dự án có thể gặp phải chậm trễ, vượt ngân sách và không đạt được thời hạn.

Mẫu Kế hoạch Sản xuất Trang web ClickUp giúp đơn giản hóa quá trình ra mắt bằng cách cung cấp một hệ thống tập trung để quản lý toàn bộ quy trình sản xuất trang web.

Mẫu này cung cấp danh sách kiểm tra khởi chạy trang web — giúp các công ty hosting, nhà thiết kế web và kinh doanh tổ chức công việc, quản lý tài nguyên và đang theo dõi dòng thời gian một cách hiệu quả. Với 12 trạng thái tùy chỉnh như Hoàn thành, Kiểm tra chất lượng (QA) và Đang tiến hành, các nhóm có thể theo dõi tiến độ theo thời gian thực.

Ngoài ra, các tính năng như Trường Tùy chỉnh, gắn thẻ và thông báo email đảm bảo hợp tác và giao tiếp mượt mà.

🧠 Phù hợp cho: Quản lý dự án web và kinh doanh cần quy trình làm việc có tổ chức để quản lý quá trình sản xuất trang web.

⭐ Cách AI thay đổi thiết kế và kế hoạch trang web Biến quá trình thiết lập trang web thành một quy trình đơn giản và không gây căng thẳng với trí tuệ nhân tạo (AI), giúp bạn ra mắt nhanh hơn và tự tin thành công. Tạo ngay danh sách công việc chi tiết cho từng giai đoạn của quá trình ra mắt trang web của bạn

Sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để soạn thảo nội dung trang web, tạo hình ảnh, sinh ra mô tả meta, bài viết blog và câu hỏi thường gặp (FAQ) chỉ trong vài giây

Phân chia dự án trang web của bạn, giao công việc, đặt thời hạn và đang theo dõi tiến độ với ClickUp Brain MAX

Truy cập nhiều mô hình AI— ChatGPT, Claude, Gemini và nhiều hơn nữa—trong cùng một không gian làm việc nơi các công việc, tài liệu và nhóm của bạn hoạt động

Nhận câu trả lời ngay lập tức và hướng dẫn thiết lập trang web từ ClickUp Brain , ngay trong không gian làm việc của bạn

Sử dụng tính năng "Nói thành văn bản" trong ClickUp Brain MAX để giao tiếp tự nhiên khi giao công việc, ghi lại ý tưởng hoặc soạn thảo tài liệu, và duy trì toàn bộ ngữ cảnh vì Brain MAX hiểu rõ các dự án, nhóm và tệp tin của bạn trên ClickUp và các công cụ khác

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Luôn kiểm tra cam kết thời gian hoạt động của mẫu (99,9% hoặc cao hơn) — thời gian ngừng hoạt động của hosting có thể làm mất đi lượt chuyển đổi và uy tín của bạn.

4. Mẫu kế hoạch dự án trang web ClickUp

Nhận mẫu miễn phí Đảm bảo quá trình phát triển và ra mắt trang web diễn ra suôn sẻ với mẫu kế hoạch dự án trang web ClickUp

Mỗi lần ra mắt trang web đều là sự kết hợp giữa sự hào hứng và phức tạp—nếu không có kế hoạch cụ thể, mọi thứ có thể dễ dàng dẫn đến việc trễ hạn và bỏ sót chi tiết.

Mẫu Kế hoạch Dự án Trang web ClickUp loại bỏ sự hỗn loạn này bằng cách hỗ trợ quản lý dòng thời gian dự án, quản lý công việc và hợp tác. Dưới đây là cách thức hoạt động:

✅ Tổ chức từng bước trong quá trình phát triển trang web với danh sách công việc, theo dõi tiến độ và danh sách kiểm tra xác nhận

✅ Đang theo dõi tiến độ một cách dễ dàng với các nhãn như Đã xong, Đang tiến hành và Cần phản hồi

✅ Sử dụng các trường tùy chỉnh như Ngân sách, Chi tiêu và Tỷ lệ hoàn thành để phân bổ tài nguyên hiệu quả

🧠 Phù hợp cho: Nhóm marketing, chủ kinh doanh và các agency muốn chia nhỏ các dự án website thành các bước thực hiện cụ thể.

✨ Thú vị: WordPress hỗ trợ hơn 40% internet — đó là hàng triệu trang web! Để hỗ trợ điều này, nhiều công ty hosting cung cấp dịch vụ hosting chuyên dụng cho WordPress, mang lại hiệu suất tối ưu, bảo mật cao và tích hợp mượt mà cho các trang web sử dụng WordPress.

5. Mẫu kế hoạch dự án thiết kế lại trang web ClickUp

Nhận mẫu miễn phí Đảm bảo quá trình chuyển đổi suôn sẻ từ giai đoạn lập kế hoạch đến ra mắt và giảm thiểu rủi ro với mẫu kế hoạch dự án thiết kế lại trang web ClickUp

Thiết kế lại trang web không chỉ đơn thuần là cập nhật giao diện. Nhưng điều này rất quan trọng—cải thiện thiết kế trải nghiệm người dùng (UX) có thể tăng tỷ lệ chuyển đổi lên đến 400%.

Tuy nhiên, việc thiết kế lại trang web mà không có kế hoạch cụ thể có thể dẫn đến chậm trễ, vượt ngân sách và sự không đồng nhất trong nhóm.

Mẫu Kế hoạch Dự án Thiết kế Lại Trang Web ClickUp giúp các công ty hosting, doanh nghiệp nhỏ và nhà thiết kế web duy trì sự tổ chức trong suốt quá trình.

Mẫu này bao gồm danh sách công việc có thể tùy chỉnh, dòng thời gian và công cụ hợp tác thời gian thực để giữ cho các bên liên quan đồng bộ. Với biểu đồ Gantt, bảng Kanban và đang theo dõi phụ thuộc, các nhóm có thể trực quan hóa tiến độ và quản lý ưu tiên một cách hiệu quả.

🧠 Phù hợp cho: Doanh nghiệp và nhà thiết kế web có kế hoạch nâng cấp trang web, đảm bảo cách tiếp cận có cấu trúc cho việc cập nhật nội dung.

6. Mẫu kế hoạch dự án thiết kế website ClickUp

Nhận mẫu miễn phí Hoàn thành thiết kế trang web đúng hạn và trong ngân sách với mẫu kế hoạch dự án thiết kế trang web ClickUp

Mẫu Kế hoạch Dự án Thiết kế Trang web của ClickUp cung cấp một quy trình có cấu trúc giúp quản lý kế hoạch chiến lược và quản lý tác vụ.

Mẫu website này hoàn toàn có thể tùy chỉnh, giúp các công ty hosting, nhà thiết kế website và doanh nghiệp nhỏ tối ưu hóa quy trình thiết kế website bằng cách:

✅ Phân chia các công việc thành các giai đoạn dễ quản lý, từ thiết kế sơ đồ đến ra mắt cuối cùng

✅ Ưu tiên các mục quan trọng để đảm bảo dự án tiến triển đúng tiến độ

✅ Đang theo dõi tiến độ với các cột mốc quan trọng và thời hạn rõ ràng

✅ Tạo điều kiện cho sự hợp tác để tất cả các bên liên quan luôn đồng bộ trên cùng một trang

🧠 Phù hợp cho: Nhà thiết kế và nhà phát triển đang thực hiện công việc xây dựng trang web mới, cung cấp một lộ trình rõ ràng cho việc tạo bản vẽ sơ đồ.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Kiểm tra xem các mẫu có được tối ưu hóa cho thiết bị di động hay không — với hơn 61% lưu lượng truy cập web toàn cầu đến từ thiết bị di động, một bố cục đáp ứng là điều cần thiết.

7. Mẫu lập kế hoạch trang web ClickUp

Nhận mẫu miễn phí Đang thiết kế lại trang web hiện có? Giữ mọi thứ đang theo dõi với mẫu ClickUp Website Planner Template

Việc lập kế hoạch cho một trang web bao gồm nhiều yếu tố phức tạp, từ việc tạo/lập nội dung đến thiết kế và phát triển. Nhưng có một điều kiện tiên quyết: một kế hoạch có cấu trúc rõ ràng.

Mẫu lập kế hoạch trang web ClickUp giúp đơn giản hóa quy trình này bằng cách phân chia công việc, hiển thị tiến độ và nâng cao sự hợp tác của nhóm.

Mẫu này cung cấp các công cụ quản lý dự án website, danh sách kiểm tra và tính năng đang theo dõi trực quan để đảm bảo không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào. Với các công cụ hợp tác này, các thành viên trong nhóm có thể thực hiện công việc cùng nhau một cách trơn tru, giảm thiểu trễ hẹn và nâng cao hiệu quả.

🧠 Phù hợp cho: Các startup, doanh nhân và nhóm marketing cần kế hoạch cấu trúc trang web.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Bạn đang gặp khó khăn trong việc tổ chức cấu trúc trang web của mình? Các mẫu sơ đồ trang web miễn phí giúp trực quan hóa trang web của bạn, cải thiện trải nghiệm người dùng và tránh các chi phí thiết kế lại đắt đỏ trước khi bạn bắt đầu xây dựng.

8. Mẫu trang đích ClickUp

Nhận mẫu miễn phí Đảm bảo trang của bạn được tối ưu hóa cho chuyển đổi bằng mẫu trang đích của ClickUp

Tỷ lệ chuyển đổi trung bình của trang là 9,7%, nghĩa là chỉ khoảng 1 trong 10 khách truy cập thực hiện hành động. Để tối đa hóa tỷ lệ chuyển đổi, bạn cần có kế hoạch chiến lược, thực hiện chính xác và tối ưu hóa liên tục.

Điều bạn cần là mẫu trang đích ClickUp. Nó cung cấp một phương pháp có cấu trúc để giúp các nhà thiết kế web, công ty hosting và doanh nghiệp nhỏ tạo ra các trang đích hiệu quả một cách dễ dàng.

Với mẫu này, bạn có thể theo dõi ý tưởng, giao công việc và phân tích hiệu suất theo thời gian thực. Các tính năng như trạng thái tùy chỉnh (Mở, Hoàn thành), Trường Tùy chỉnh (Giao diện người dùng/Trải nghiệm người dùng, Ngành, Liên kết trang web) và nhiều chế độ xem đảm bảo rằng mỗi trang đều được tổ chức gọn gàng và tối ưu hóa cho chuyển đổi.

🧠 Phù hợp cho: Marketers, chuyên gia tối ưu hóa chuyển đổi và các kinh doanh tập trung vào việc tối ưu hóa trang để thu hút khách hàng tiềm năng.

9. Mẫu kế hoạch di chuyển trang web ClickUp dự án

Nhận mẫu miễn phí Giữ mọi thứ đang theo dõi cho quá trình chuyển đổi suôn sẻ với mẫu kế hoạch dự án di chuyển trang web ClickUp

Việc di chuyển trang web từ nhà cung cấp hosting này sang nhà cung cấp khác được biết đến là phức tạp và gây căng thẳng.

Đây là những gì sẽ giúp bạn cải thiện: một kế hoạch được cấu trúc tốt đảm bảo quá trình chuyển đổi diễn ra suôn sẻ với thời gian ngừng hoạt động tối thiểu.

Và đây là những điều bạn cần tránh: mất dữ liệu, liên kết bị hỏng và các vấn đề về SEO.

Thông thường, đây là phần khá phức tạp để quản lý, nhưng mẫu kế hoạch di chuyển trang web ClickUp dự án giúp các công ty hosting, doanh nghiệp nhỏ và nhà thiết kế web tổ chức công việc, đặt cột mốc và phân công trách nhiệm một cách hiệu quả.

Với các tính năng như trạng thái tùy chỉnh, phân công công việc và đang theo dõi thời hạn, các nhóm có thể phát hiện rủi ro sớm và đảm bảo quá trình di chuyển diễn ra suôn sẻ.

🧠 Phù hợp cho: Các nhóm IT, nhà phát triển và nhà cung cấp dịch vụ hosting xử lý việc di chuyển trang web.

📖 Xem thêm: Cách tạo quy trình thiết kế website trong 6 bước

10. Mẫu website hosting của Template Monster

qua Template Monster

Mẫu website hosting của TemplateMonster có tính năng điều hướng trực quan và hàm thương mại điện tử tích hợp sẵn. Với thiết kế đáp ứng, tích hợp mạng xã hội và phần đánh giá của khách hàng, mẫu này mang lại trải nghiệm người dùng thân thiện và giúp xây dựng uy tín.

Ngoài ra, tính năng chỉnh sửa kéo và thả giúp việc tùy chỉnh trở nên dễ dàng, ngay cả đối với những người không có kỹ năng mã.

🧠 Phù hợp cho: Các nhà cung cấp dịch vụ hosting và doanh nghiệp kinh doanh công nghệ thông tin muốn có một trang web hiện đại, đã được xây dựng sẵn, bao gồm bảng giá.

✨ Thông tin thú vị: GoDaddy dẫn đầu thị trường đăng ký tên miền. Với hơn 82 triệu tên miền đã đăng ký, GoDaddy là nhà đăng ký tên miền có tiêu đề lớn nhất thế giới.

11. Mẫu chủ đề WordPress và mẫu trang web do Template Monster cung cấp

qua Template Monster

Một điều bạn không thể thỏa hiệp khi xây dựng trang web là tính tương thích với mọi thiết bị.

Mẫu giao diện WordPress và trang web cho dịch vụ lưu trữ web của TemplateMonster cung cấp thiết kế chuyên biệt dành riêng cho dịch vụ lưu trữ web. Được phát triển cho WordPress 3.0 và các phiên bản cao hơn, mẫu này mang đến cách thức liền mạch để tạo ra một trang web hiện đại, có cấu trúc rõ ràng.

Với nhiều trang đã được thiết kế sẵn, hình ảnh mẫu và chức năng blog tích hợp, mẫu website miễn phí này giúp việc tạo website trở nên nhanh chóng và hiệu quả.

Nó còn có tính năng bảng điều khiển quản trị viên, hỗ trợ jQuery và bố cục gallery, giúp việc tùy chỉnh trở nên đơn giản cho cả người mới bắt đầu và các nhà phát triển có kinh nghiệm.

🧠 Phù hợp cho: Các công ty hosting dựa trên WordPress cần một trang web phản hồi nhanh, chuyên biệt cho từng lĩnh vực với tính tương thích tích hợp sẵn với WordPress.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Lựa chọn dịch vụ hosting phù hợp có thể quyết định tốc độ trang web, thứ hạng SEO và trải nghiệm người dùng của bạn. Tham khảo bài viết " Dịch vụ hosting tốt nhất để quản lý trang web của bạn " để nhận các lời khuyên chuyên nghiệp về việc chọn nhà cung cấp hosting hoàn hảo cho nhu cầu, ngân sách và sự phát triển trong tương lai của trang web!

12. Mẫu giao diện trang web đáp ứng cho dịch vụ lưu trữ của Template Monster

qua Template Monster

Chỉ 40% trang web xuất hiện trên trang đầu tiên của kết quả tìm kiếm (SERPs). Để tăng cơ hội của bạn, bạn cần một trang web chất lượng cao, tương thích với thiết bị di động, thân thiện với SEO và có cấu trúc tốt.

Mẫu giao diện trang web hosting đáp ứng của Template Monster cung cấp thiết kế sạch sẽ, có cấu trúc dựa trên khung Bootstrap, cho phép chỉnh sửa hoàn toàn và tương thích với thiết bị di động.

Mẫu miễn phí này lý tưởng cho các doanh nghiệp hosting và nhà cung cấp dịch vụ IT, với bố cục hiện đại, chuyên nghiệp giúp nâng cao uy tín thương hiệu. Các tính năng HTML5, jQuery và menu thả xuống đảm bảo trải nghiệm điều hướng mượt mà và chức năng hiện đại.

🧠 Phù hợp cho: Các startup hosting và nhà cung cấp dịch vụ IT cần một trang web hosting thân thiện với thiết bị di động, tối ưu hóa SEO và có giao diện chuyên nghiệp.

📮 ClickUp Insight: Khoảng 41% chuyên gia dựa vào tin nhắn tức thì cho giao tiếp nhóm. Mặc dù nhanh chóng và hiệu quả, các tin nhắn thường bị phân tán trên nhiều kênh, chủ đề và tin nhắn riêng tư, khiến việc tìm kiếm thông tin quan trọng sau này trở nên khó khăn. Với ClickUp Trò Chuyện, các cuộc hội thoại được liên kết với các dự án và công việc cụ thể, đảm bảo mọi thứ luôn được tổ chức gọn gàng, có ngữ cảnh và dễ dàng truy cập khi cần thiết.

13. Mẫu trang web cho công ty hosting web của Nicepage.com

Một trang web được thiết kế chuyên nghiệp là yếu tố bắt buộc để thu hút khách hàng và giới thiệu dịch vụ một cách hiệu quả.

Mẫu trang web công ty hosting web của Nicepage.com cung cấp giải pháp hoàn toàn tương thích với mọi thiết bị, có thể tùy chỉnh với trình xây dựng kéo và thả.

Không cần biết lập trình, mẫu này cho phép kinh doanh điều chỉnh màu sắc, phông chữ, bố cục, tiêu đề và chân trang một cách dễ dàng. Nó cũng hỗ trợ xuất sang WordPress, Joomla và HTML5, mang lại sự linh hoạt cho người dùng trong việc xây dựng và quản lý trang web của họ.

🧠 Phù hợp cho: Các công ty hosting và nhà phân phối đang tìm kiếm một mẫu website kéo và thả đơn giản để giới thiệu dịch vụ, giá cả và đánh giá của khách hàng.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Giảm thời gian thiết kế xuống một nửa mà vẫn duy trì tính nhất quán của thương hiệu. Các mẫu thiết kế đồ họa tốt nhất và miễn phí cho các nhóm sáng tạo giúp đẩy nhanh quá trình phản hồi và hỗ trợ nhóm tạo ra các thiết kế chuyên nghiệp một cách dễ dàng.

14. Mẫu trang web dịch vụ lưu trữ web của Nicepage.com

Tương tự như mẫu trước đó, Mẫu Trang Web Dịch Vụ Hosting của Nicepage.com hứa hẹn mang lại sự hiện diện trực tuyến mạnh mẽ thông qua giải pháp hoàn toàn tùy chỉnh, thân thiện với thiết bị di động và công cụ kéo và thả trực quan.

Hơn nữa, người dùng có thể điều chỉnh màu sắc, phông chữ, bố cục, tiêu đề và chân trang mà không cần kỹ năng lập trình.

Mẫu này bao gồm nhiều trang đã được thiết kế sẵn như Trang chủ, Giới thiệu, Đội ngũ, Tính năng và Biểu mẫu liên hệ, phù hợp cho các công ty hosting muốn cung cấp trải nghiệm người dùng mượt mà. Hỗ trợ WordPress, Joomla và xuất HTML5, mẫu này mang lại sự linh hoạt để xây dựng trang web trên bất kỳ nền tảng nào.

🧠 Phù hợp cho: Các công ty công nghệ thông tin và doanh nghiệp hosting kinh doanh cần một mẫu website sạch sẽ, chuyên nghiệp với nhiều phần được thiết kế sẵn cho các dịch vụ cung cấp.

15. Mẫu trang web dịch vụ lưu trữ đám mây tốt nhất bởi Nicepage.com

Khi nói đến hosting đám mây, ấn tượng đầu tiên rất quan trọng. Trang web của bạn cần trông nhanh chóng, đáng tin cậy và hiện đại—giống như các dịch vụ mà bạn cung cấp.

Đó chính là lúc mẫu trang web dịch vụ lưu trữ đám mây tốt nhất của Nicepage.com phát huy tác dụng.

Với trình xây dựng kéo và thả đơn giản, bạn có thể tùy chỉnh mọi thứ—màu sắc, phông chữ, bố cục và hơn thế nữa—mà không cần chạm vào một dòng mã nào. Trang web của bạn sẽ hiển thị hoàn hảo trên mọi thiết bị nhờ tính năng tương thích đầy đủ.

Dù bạn đang khởi chạy một kinh doanh hosting đám mây mới hay chỉ muốn làm mới giao diện trang web cũ, mẫu này sẽ giúp bạn thiết kế trang web dễ dàng hơn.

🧠 Phù hợp cho: Các nhà cung cấp dịch vụ hosting đám mây muốn có một trang web hiện đại, tải nhanh, tương thích với mọi thiết bị và phản ánh khả năng mở rộng.

16. Mẫu trang web hosting nhanh chóng của Nicepage.com

Tốc độ là yếu tố quan trọng—đặc biệt trong dịch vụ lưu trữ web. Một trang web chậm có thể khiến khách hàng tiềm năng rời đi trước khi họ có cơ hội xem những gì bạn cung cấp.

Sử dụng mẫu trang web hosting nhanh chóng của Nicepage.com để đạt được kết quả tốt nhất.

Nó được thiết kế để tạo ra một trang web nhẹ nhàng, hiệu suất cao, tải nhanh và giữ chân người truy cập.

Mẫu website này hoàn toàn tương thích với mọi thiết bị, được xây dựng bằng trình chỉnh sửa kéo và thả đơn giản và đã được tích hợp sẵn các yếu tố tùy chỉnh như bố cục, màu sắc, phông chữ và các yếu tố thiết kế khác.

🧠 Phù hợp cho: Các công ty hosting ưu tiên tốc độ trang web, SEO và tương tác khách hàng.

17. Mẫu trang web hosting máy chủ chuyên dụng của Nicepage.com

Khi khách hàng đầu tư vào dịch vụ hosting máy chủ tùy chỉnh, họ mong đợi hiệu suất, bảo mật và độ tin cậy—và trang web của bạn cũng nên phản ánh điều đó. Mẫu trang web hosting máy chủ tùy chỉnh của Nicepage.com giúp bạn xây dựng một trang web hosting chuyên nghiệp, hiệu suất cao với thiết kế thân thiện với thiết bị di động và các tính năng tối ưu hóa SEO.

Dù bạn đang khởi chạy dịch vụ hosting mới hay nâng cấp trang web hiện tại, mẫu này cung cấp sự linh hoạt và công cụ thiết kế web cần thiết để tạo ra một trang web đáng tin cậy và thu hút về mặt hình ảnh.

🧠 Phù hợp cho: Các nhà cung cấp dịch vụ hosting quản lý và trung tâm dữ liệu đang tìm kiếm một mẫu website chuyên nghiệp, bảo mật cao và có khả năng mở rộng cho dịch vụ của họ.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Tăng tốc quá trình thiết kế và loại bỏ sự phỏng đoán với các mẫu wireframe sẵn sàng sử dụng. Truy cập blog của chúng tôi để lập kế hoạch hiệu quả cho ứng dụng hoặc trang web của bạn và đáp ứng kỳ vọng của khách hàng.

18. Mẫu trang web hỗ trợ hosting chất lượng cao từ Nicepage.com

Mẫu trang web hỗ trợ hosting chất lượng cao của Nicepage.com được thiết kế dành cho các công ty hosting, nhà cung cấp dịch vụ IT và doanh nghiệp công nghệ muốn thể hiện sự chuyên nghiệp và dịch vụ khách hàng của mình.

Với trình tạo trang kéo và thả, bạn có thể dễ dàng tùy chỉnh các yếu tố thiết kế như bố cục, màu sắc và phông chữ, giúp bạn tạo ra các trang web có giao diện độc đáo với ít nỗ lực. Mẫu trang web thân thiện với thiết bị di động này còn bao gồm các trang giới thiệu nhóm, biểu mẫu liên hệ và các phần tính năng.

🧠 Phù hợp cho: Các công ty hosting và nhà cung cấp dịch vụ IT muốn nhấn mạnh dịch vụ hỗ trợ khách hàng của mình.

👀 Bạn có biết: 44% người mua B2B sẽ không chuyển đổi nếu thông tin liên hệ không rõ ràng trên trang web. Thêm phần liên hệ vào mẫu trang web của bạn có thể tăng cường sự tin tưởng.

19. Mẫu trang web FAQ về dịch vụ lưu trữ web của Nicepage.com

Mọi doanh nghiệp kinh doanh hosting website đều cần một phần FAQ được tổ chức khoa học—nó giúp tránh việc trao đổi email qua lại với khách hàng.

Mẫu trang web FAQ về hosting của Nicepage.com giúp bạn tạo ra một trang FAQ rõ ràng, có cấu trúc, nâng cao trải nghiệm khách hàng và giảm số lượng phiếu hỗ trợ.

Với trình chỉnh sửa kéo và thả, bạn có thể dễ dàng tùy chỉnh bố cục, phông chữ và màu sắc để phù hợp với thương hiệu của mình. Mẫu website thân thiện với thiết bị di động này đảm bảo khách hàng có thể tìm thấy thông tin nhanh chóng—dù họ đang sử dụng máy tính để bàn, máy tính bảng hay điện thoại di động.

🧠 Phù hợp cho: Các doanh nghiệp kinh doanh hosting và công ty công nghệ thông tin muốn có trang FAQ được cấu trúc tốt để giảm số lượng phiếu hỗ trợ.

20. Mẫu trang web hosting "About Us" của Nicepage.com

Trang “Giới thiệu về chúng tôi” không chỉ là một lời giới thiệu—đó là nơi bạn xây dựng niềm tin với khách hàng tiềm năng.

Nếu bạn muốn tạo một trang giới thiệu công ty chuyên nghiệp, thu hút, nổi bật các bằng cấp, chứng chỉ và chuyên môn, hãy tham khảo mẫu trang web hosting "About Us" của Nicepage.com.

Được thiết kế để tương thích với thiết bị di động và tối ưu hóa SEO, nó đảm bảo câu chuyện thương hiệu của bạn được trình bày rõ ràng và hiệu quả trên mọi thiết bị.

🧠 Phù hợp cho: Các công ty hosting muốn giới thiệu câu chuyện thương hiệu, nhóm, chứng chỉ và giá trị công ty của mình một cách hấp dẫn về mặt hình ảnh.

📚 Xem thêm: Quản lý nhiều trang web thường là một thách thức, nhưng không nhất thiết phải như vậy. Bài viết "Cách Quản Lý Nhiều Trang Web Thành Công" phân tích các thách thức phổ biến và 10 chiến lược đã được chứng minh để giúp bạn duy trì tính nhất quán của thương hiệu và tối ưu hóa nội dung.

21. Mẫu trang web cho kế hoạch hosting cao cấp của Nicepage.com

Trang giá cả của bạn có thể là nơi bạn mất đi khách hàng tiềm năng. Mẫu trang web Kế hoạch Hosting Premium của Nicepage.com được thiết kế để giúp các công ty hosting trình bày các tùy chọn giá cả của họ theo một định dạng hấp dẫn về mặt hình ảnh và dễ dàng điều hướng.

Với tính năng tùy chỉnh kéo và thả, bạn có thể dễ dàng điều chỉnh bảng giá, phông chữ, màu sắc và bố cục — không cần biết lập trình.

🧠 Phù hợp cho: Các doanh nghiệp kinh doanh muốn trình bày các tùy chọn giá cả trong một bố cục có cấu trúc rõ ràng, thân thiện với chuyển đổi và so sánh dịch vụ một cách minh bạch.

Nâng cấp trang web của bạn với ClickUp

Để xây dựng và quản lý một doanh nghiệp kinh doanh lưu trữ web, bạn cần xem xét nhiều tham số. Nhưng nếu bạn có thể loại bỏ áp lực và tổ chức mọi thứ trong một nơi duy nhất thì sao?

Jodi Salice, Giám đốc Sáng tạo của United Way Suncoast, đã nói rất hay:

