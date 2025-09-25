Nguyên tắc Gestalt trong thiết kế là gì? (+Ví dụ)

Bạn đã bao giờ tự hỏi tại sao chúng ta có thể nhận ra logo gấu trúc của WWF ngay lập tức, mặc dù nó chỉ được tạo thành từ một vài hình dạng đen trên nền trắng?

Câu trả lời nằm ở các nguyên tắc Gestalt; một bộ quy tắc tâm lý giải thích cách chúng ta tự nhiên nhận thức các yếu tố hình ảnh như những tổng thể thống nhất, chứ không chỉ là những phần rời rạc.

Hiểu về lý thuyết Gestalt giống như mở khóa bản thiết kế đằng sau những thiết kế trực quan và mạnh mẽ.

Những nguyên tắc này định hướng mọi thứ, từ cách người dùng quét thiết kế web cho đến cách họ kết nối cảm xúc với logo thương hiệu.

Hãy phân tích từng nguyên tắc Gestalt thông qua các ví dụ thực tế và trực quan để bạn có thể ngừng phỏng đoán và bắt đầu thiết kế một cách có chủ đích.

Nguyên tắc Gestalt trong thiết kế là gì?

Các nguyên tắc thiết kế Gestalt được giới thiệu vào những năm 1920 bởi các nhà tâm lý học người Đức Max Wertheimer, Kurt Koffka và Wolfgang Köhler. Từ “Gestalt” có nguồn gốc từ tiếng Đức và có nghĩa là “biểu mẫu” hoặc “toàn thể”

Các nguyên tắc này mô tả cách não bộ con người tự nhiên nhận thức các yếu tố hình ảnh. Tâm lý học Gestalt cho rằng thay vì nhìn thấy các phần riêng lẻ, chúng ta có xu hướng chế độ xem các hình ảnh phức tạp như các mẫu tổ chức hoặc các tổng thể thống nhất.

Những nguyên tắc này đặc biệt hữu ích trong thiết kế đồ họa, giao diện người dùng (UI/UX), thiết kế web, giao diện sản phẩm và xây dựng thương hiệu. Chúng giúp người dùng hiểu thiết kế của bạn một cách tự nhiên mà không cần suy nghĩ nhiều.

🌟Tính năng mẫu Mẫu bảng trắng ClickUp Design Brief là một công cụ tương tác cao được thiết kế để giúp các nhóm thiết kế lập kế hoạch, tổ chức, hợp tác và duy trì sự đồng thuận của các bên liên quan trong các dự án. Tải miễn phí mẫu Xác định mục tiêu, hướng đi, phạm vi và dòng thời gian của các dự án thiết kế của bạn với mẫu bảng trắng ClickUp Design Brief Trên không gian bảng trắng kỹ thuật số này, bạn có thể: Thiết lập các khu vực hoặc khung có nhãn cho các nguyên tắc Gestalt liên quan, hướng dẫn thương hiệu, mục tiêu chính và thị trường mục tiêu

Sử dụng giấy ghi chú dính, hộp và mũi tên để phác thảo wireframe hoặc mockup

Mời các thành viên trong nhóm để lại bình luận, phản hồi bằng biểu tượng cảm xúc hoặc đề xuất về mức độ áp dụng nguyên tắc trong bản thiết kế demo, hoặc những điểm còn hạn chế

Các nguyên tắc Gestalt cơ bản với ví dụ thực tế

Hãy cùng tìm hiểu các nguyên tắc Gestalt cơ bản:

1. Sự gần gũi: Nhóm các yếu tố có liên quan

Khi các đối tượng nằm gần nhau, chúng ta nhận thức chúng như có liên quan hoặc thuộc cùng một nhóm. Điều này giúp các nhà thiết kế tổ chức thông tin theo cách tự nhiên và dễ hiểu.

Nơi áp dụng: Thanh điều hướng trên trang web, bảng giá, trường nhập liệu trong biểu mẫu, tiện ích trên bảng điều khiển, v.v.

Ví dụ: ClickUp hiển thị các gói giá của mình theo cột, với các tính năng của từng kế hoạch được nhóm dưới tiêu đề lớn của nó. Khoảng cách giữa các kế hoạch lớn hơn khoảng cách giữa các tính năng trong một kế hoạch. 👇🏼

Tại sao nó hiệu quả: Người dùng có thể dễ dàng phân biệt các kế hoạch riêng lẻ và chi tiết của chúng, từ đó quyết định kế hoạch nào phù hợp nhất với nhu cầu của mình.

2. Tính tương đồng: Tạo sự nhất quán trong thiết kế

Nguyên tắc tương đồng giải thích cách não bộ của chúng ta nhóm các vật thể có vẻ ngoài tương tự. Khi các yếu tố chia sẻ màu sắc, hình dạng, kích thước hoặc phong cách tương tự, chúng ta tự nhiên nhận thấy chúng có kết nối hoặc thuộc cùng một "gia đình"

Các nhà thiết kế sử dụng thủ thuật này để tạo ra trật tự và củng cố phân cấp thị giác. Họ hướng dẫn sự chú ý của bạn mà bạn thậm chí không nhận ra!

Nơi áp dụng: Thanh điều hướng trên cùng và bên cạnh, tiêu đề phần, chú thích/nhãn, các bước hướng dẫn, nút kêu gọi hành động (CTA), v.v.

Ví dụ: LinkedIn áp dụng rộng rãi nguyên tắc Tương đồng của Gestalt để nhóm các mục liên quan trong thanh menu trên cùng, thẻ tin tức, thẻ kết nối, bảng việc làm và các phần khác, tạo ra sự nhất quán về cấu trúc và chức năng trong thiết kế.

Tại sao nó là công việc: Việc nhóm các yếu tố trực quan và sử dụng các mẫu nhất quán giúp giảm tải nhận thức, nâng cao khả năng hiểu nội dung và khuyến khích sự tương tác của người dùng thông qua sự quen thuộc.

qua freepik

3. Tiếp tục: Hướng dẫn ánh nhìn của người xem một cách tự nhiên

Nguyên tắc liên tục giải thích cách nhận thức thị giác khiến não bộ của chúng ta theo dõi các đường dẫn mượt mà, không bị gián đoạn.

Khi các yếu tố thiết kế được sắp xếp dọc theo một đường cong hoặc đường thẳng, chúng ta nhìn nhận chúng như những phần kết nối với nhau, ngay cả khi chúng chồng chéo hoặc bị gián đoạn. Mắt của bạn tự nhiên di chuyển theo đường đi dễ dàng nhất.

Nơi áp dụng: Carousel hình ảnh/nội dung, danh sách bất động sản, quy trình thanh toán, bố cục danh mục đầu tư, danh sách sản phẩm thương mại điện tử, tour sản phẩm, v.v.

Ví dụ: Module đề xuất sản phẩm trên trang web Amazon hiển thị các sản phẩm thay thế có liên quan chặt chẽ đến sản phẩm bạn đang xem. Các sản phẩm được hiển thị với bố cục thống nhất (hình ảnh, giá cả, đánh giá sao) và được nhóm lại về mặt hình ảnh để cho thấy chúng có thể so sánh được.

Tại sao nó hiệu quả: Mặc dù các mục riêng lẻ nằm trong ô của chúng, sự căn chỉnh ngang kéo mắt bạn sang hai bên, giống như theo một con đường. Các mũi tên nhỏ ở hai bên gợi ý rằng còn nhiều điều để khám phá. Thiết kế này sử dụng tính liên tục để khiến việc cuộn trang trở nên dễ dàng và tự nhiên.

qua Amazon

🎯 Mẹo nhanh: Muốn hướng sự chú ý của người dùng? Hãy áp dụng nguyên tắc điểm nhấn để làm nổi bật một yếu tố bằng cách sử dụng tương phản, kích thước hoặc màu sắc. Điều này thu hút sự chú ý nhanh chóng và thúc đẩy hành động (như nhấp vào nút CTA!).

Đang tìm kiếm công cụ giúp hợp tác trở nên dễ dàng cho các nhóm sáng tạo? Hãy xem ClickUp Bảng trắng có gì để cung cấp!

4. Closure: Khuyến khích não bộ điền vào những khoảng trống

Nguyên tắc Đóng kín đề cập đến xu hướng của tâm trí chúng ta trong việc điền vào các phần thiếu sót của hình ảnh mơ hồ hoặc phức tạp để nhận thức một đối tượng hoàn chỉnh, thống nhất. Nguyên tắc này cho phép nhà thiết kế gợi ý biểu mẫu thay vì minh họa đầy đủ, dựa vào khả năng nhận thức của người xem để "đóng kín hình dạng" trong tâm trí

Nơi áp dụng: Logo thương hiệu, biểu tượng, ký hiệu, chỉ báo tiến độ, teaser sản phẩm, v.v.

Ví dụ: Biểu tượng IBM sử dụng các sọc ngang để gợi ý các chữ cái I, B và M, tận dụng nguyên lý đóng khung để tạo sự thu hút thị giác.

Tại sao nó hiệu quả: Nguyên tắc đóng khung cho phép nhà thiết kế làm được nhiều hơn với ít chi tiết hơn. Việc sử dụng không gian trống một cách thông minh giúp giảm thiểu chi tiết, tiết kiệm nỗ lực thị giác và ghi nhớ lâu dài.

qua IBM

Muốn xem thêm các ví dụ điển hình về 'Closure' trong thiết kế thương hiệu doanh nghiệp? Logo của FedEx, NBC, Adobe, Unilever và Major League Baseball là những ví dụ tiêu biểu nhất.

5: Hình/Nền: Phân biệt chủ thể với nền

Hình/Nền tập trung vào việc tạo ra những sự tương phản tinh tế. Não bộ của chúng ta tự nhiên cố gắng tách biệt những gì quan trọng (hình) khỏi mọi thứ khác (nền), và đây chính là cách chúng ta ngay lập tức biết nên nhìn vào đâu trước tiên trong một thiết kế. Nguyên tắc này đảm bảo rằng các yếu tố quan trọng nổi bật, ngay cả trong các thiết kế phức tạp hoặc bận rộn.

Nơi áp dụng: Các phần Hero trên trang web, nút kêu gọi hành động (CTA), biểu mẫu, trường nhập liệu, bảng điều khiển, hộp tìm kiếm, v.v.

Ví dụ: Trên trang chủ Tìm kiếm Google, thanh tìm kiếm màu trắng là yếu tố trung tâm trên nền tối giản. Sự tương phản mạnh mẽ này thu hút sự chú ý ngay lập tức vào trường nhập liệu.

Tại sao nó hiệu quả: Không có sự lộn xộn về mặt hình ảnh, và mắt bạn ngay lập tức bị thu hút đến nơi hành động được mong đợi. Khi hình ảnh nổi bật rõ ràng, không có sự nhầm lẫn về việc tập trung vào đâu, và điều đó là khóa cho trải nghiệm người dùng mượt mà.

qua Google

6. Sự đối xứng và đơn đặt hàng: Tạo ra sự cân bằng và hài hòa

Não bộ của chúng ta thích những thứ trông gọn gàng và hài hòa. Đối xứng và trật tự mang lại cho chúng ta cảm giác cân bằng khi các yếu tố được sắp xếp đều đặn hoặc tuân theo một cấu trúc rõ ràng.

Nơi áp dụng: Bảng sản phẩm và bố cục, biểu mẫu, bản tin, các bước hướng dẫn sử dụng, tiện ích trên bảng điều khiển, chế độ xem hai cửa sổ, v.v.

Ví dụ: Trang danh sách sản phẩm của Nike hiển thị giày được sắp xếp thành các hàng gọn gàng, cùng hướng. Mỗi đôi giày được hiển thị trong hộp có kích thước giống nhau trên nền không gian trống nhất quán. Cách bố cục đối xứng này giúp bạn dễ dàng duyệt qua các tùy chọn mà không cảm thấy choáng ngợp.

Tại sao nó hiệu quả: Thiết kế đối xứng dễ dàng hơn cho não bộ xử lý, dẫn đến tương tác nhanh hơn. Một bố cục cân đối giảm bớt căng thẳng thị giác, giúp người dùng cảm thấy thoải mái hơn khi khám phá các tùy chọn hoặc hoàn tất giao dịch.

qua Nike

7. Số phận chung: Chỉ dẫn chuyển động và hướng đi

Nguyên tắc số phận chung phát huy tác dụng khi các yếu tố di chuyển hoặc thay đổi cùng nhau, và chúng ta lập tức nhóm chúng lại như có mối kết nối. Đây là cách thông minh để thể hiện mối quan hệ hoặc hướng dẫn người dùng qua một quy trình.

Nơi áp dụng: Bảng Kanban, hiệu ứng hover trên biểu tượng, hiệu ứng động trong các mục menu thả xuống, hình ảnh hoặc khối nội dung trượt, chỉ báo tải, thanh tiến độ nhiều bước, v.v.

Ví dụ: Trong chế độ xem Bảng của ClickUp, khi bạn di chuyển một thẻ công việc từ cột này sang cột khác, thẻ đó cùng với tất cả các tệp đính kèm như nhãn, ngày đáo hạn và danh sách kiểm tra sẽ di chuyển như một đơn vị duy nhất.

Tại sao nó công việc: Sự di chuyển từ trái sang phải hoặc từ trên xuống dưới tạo ra một hướng dẫn rõ ràng, phản ánh tiến độ của công việc. Thiết kế này giảm thiểu sự nhầm lẫn bằng cách nhóm các mục liên quan thông qua chuyển động, cho phép người dùng dễ dàng đang theo dõi những gì đang được di chuyển hoặc tác động.

Phân chia các dự án phát triển phức tạp thành các cột một cách trực quan, xác định ưu tiên và mối quan hệ phụ thuộc, và theo dõi tiến độ với chế độ xem Bảng trong ClickUp

🧠 Bạn có biết? Hình ảnh được xử lý nhanh hơn 60.000 lần so với từ ngữ. Các nguyên tắc Gestalt giúp cấu trúc những hình ảnh đó để não bộ của bạn có thể hiểu chúng trong vài mili giây.

Cách các nguyên tắc Gestalt cải thiện thiết kế giao diện người dùng (UI) và trải nghiệm người dùng (UX)

Nguyên tắc Gestalt là những quy tắc tâm lý về cách con người tự nhiên nhận thức và nhóm các yếu tố hình ảnh. Các thiết kế tuân theo nguyên tắc Gestalt giúp tăng cường sự rõ ràng và nhất quán, hướng dẫn sự chú ý, giảm tải nhận thức và cải thiện tính thân thiện với người dùng.

Dưới đây là cách các nhà thiết kế UX áp dụng chúng một cách thực tiễn và có ý nghĩa:

Giúp giao diện trở nên trực quan hơn

Các nguyên tắc Gestalt khai thác cách não bộ của chúng ta được cấu trúc để hiểu các hình ảnh. Khi áp dụng chúng một cách hiệu quả, thiết kế của bạn sẽ trở nên dễ hiểu. Người dùng có thể nhanh chóng nhận ra những gì thuộc về nhau và nơi cần đi tiếp theo, ngay cả khi không đọc từng nhãn.

📌 Ví dụ: Trên trang thanh toán của Amazon, mọi thứ được chia thành các bước rõ ràng: Nhóm, Thông tin doanh nghiệp, Địa chỉ giao hàng, Phương thức thanh toán, v.v. Bạn không cần phải băn khoăn về bước tiếp theo hoặc vị trí của mình trong quy trình. Bố cục đã giúp bạn suy nghĩ.

qua Amazon

Giảm bớt áp lực cho não bộ của người dùng

Thiết kế tuyệt vời nên mang lại cảm giác tự nhiên. Các nguyên tắc Gestalt giúp tổ chức thông tin theo cách dễ dàng quét qua và ngay lập tức có ý nghĩa, cho phép người dùng tập trung vào mục đích của họ thay vì cách sử dụng giao diện.

Ví dụ: Truy cập trang chủ của PUMA, bạn sẽ ngay lập tức thấy hai tùy chọn rõ ràng và nổi bật: For Him và For Her. Không cần tìm kiếm, không cần cuộn trang. Chỉ cần những lựa chọn nhanh chóng và rõ ràng giúp bạn đến nơi bạn muốn một cách nhanh chóng.

qua Puma

Giúp hướng dẫn sự chú ý của người dùng

Với việc nhóm thông minh, không gian, tương phản và căn chỉnh, bạn có thể nhẹ nhàng hướng dẫn người dùng từ thông tin quan trọng nhất (như tiêu đề) cho đến hành động tiếp theo (như nút) mà họ thậm chí không nhận ra mình đang được dẫn dắt.

📌 Ví dụ: Hãy xem trang chủ của Forrester. Các nút kêu gọi hành động (CTA) màu vàng nổi bật với độ tương phản cao trên nền mềm mại. Mắt bạn tự nhiên luồng theo đường dẫn thị giác liền mạch từ "điều gì" và "tại sao nó quan trọng" đến "cách hành động".

qua Forrester

Tạo sự nhất quán và làm cho mọi thứ trở nên rõ ràng hơn

Bằng cách áp dụng các quy tắc bố cục tương tự cho các yếu tố tương tự nhau, như biểu tượng, văn bản hoặc hình ảnh, thiết kế trông gọn gàng và có tổ chức. Mắt bạn biết nơi cần nhìn, ngay cả khi có nhiều thứ đang diễn ra trên màn hình.

Sự nhất quán giúp người dùng di chuyển mượt mà qua trải nghiệm, khiến việc điều hướng trở nên tự nhiên và không gây căng thẳng.

📌 Ví dụ: Trong danh sách "Top Global Songs" của Spotify, mỗi mục nhập bài hát đều tuân theo cùng một định dạng: số bài hát ở bên trái, tiêu đề bài hát và tên nghệ sĩ được hiển thị, và thời lượng bài hát ở bên phải. Bố cục nhất quán này giúp bạn nhanh chóng tìm thấy các bài hát yêu thích hoặc khám phá những bản hit mới mà không gây nhầm lẫn.

qua Spotify

🎯 Mẹo nhanh: Sử dụng nguyên tắc Khu vực Đã đóng để nhóm các yếu tố. Chỉ cần đặt chúng bên trong một hộp, vòng tròn hoặc khu vực có bóng mờ. Người dùng sẽ ngay lập tức nhận ra chúng có liên quan, ngay cả khi chúng trông khác nhau!

Áp dụng các nguyên tắc Gestalt vào quy trình thiết kế của bạn

Bằng cách áp dụng tất cả các nguyên tắc theo một đơn đặt hàng hợp lý, bạn có thể tạo ra các thiết kế mang lại cảm giác rõ ràng, kết nối, hấp dẫn về mặt thị giác và dễ sử dụng.

Dưới đây là cách áp dụng chúng từng bước một cách tự nhiên, từ bước này sang bước khác:

Bắt đầu với việc nhóm: Sử dụng nguyên tắc tương đồng để nhóm các yếu tố liên quan theo màu sắc, hình dạng hoặc kích thước

Hướng dẫn ánh nhìn bằng khoảng cách và sự liên tục: Sắp xếp các yếu tố gần nhau để thể hiện mối quan hệ và sử dụng sự căn chỉnh để tạo ra các đường dẫn thị giác mượt mà

Tạo phân cấp thông qua tương phản và mối quan hệ giữa hình và nền: Sử dụng tương phản về màu sắc, kích thước hoặc không gian để làm nổi bật thông tin quan trọng và khiến nội dung khóa nổi bật

Sử dụng nguyên tắc đóng khung để khuyến khích tương tác: Thiết kế logo hoặc biểu tượng sử dụng không gian âm một cách thông minh để khơi gợi sự tò mò và nâng cao khả năng ghi nhớ thương hiệu

Thử nghiệm và điều chỉnh với người dùng thực tế: Kiểm tra cách người dùng nhận thức về thiết kế của bạn, giúp bạn tinh chỉnh việc nhóm các yếu tố, căn chỉnh và tương phản để đạt được sự rõ ràng và tác động tối đa

Nhưng, làm thế nào để áp dụng những nguyên tắc thiết kế này vào thực tế? Hãy cùng phân tích:

1. Phân tích các thiết kế hiện tại của bạn bằng cách áp dụng nguyên lý Gestalt

Trước khi bắt tay vào việc thiết kế lại, hãy dành chút thời gian để bước ra và đánh giá những gì bạn đã xây dựng. Sử dụng các nguyên tắc Gestalt như một công cụ để nhận diện những gì đang hoạt động tốt và những gì cần cải thiện.

Hãy tự hỏi mình:

Sự gần gũi: Các yếu tố liên quan có được đặt gần nhau để tạo cảm giác kết nối không?

Tính tương đồng: Các mục tương tự có chia sẻ một phong cách, màu sắc, hình dạng hoặc kích thước nhất quán không?

Hình/Nền: Có điểm nhấn rõ ràng hay các yếu tố đang cạnh tranh để thu hút sự chú ý?

Tiếp tục: Bố cục có hướng dẫn mắt một cách tự nhiên hay có cảm giác lộn xộn?

Closure: Liệu các hình dạng chưa hoàn chỉnh có vẫn tạo thành một hình ảnh hoàn thành trong tâm trí người xem?

Mỗi câu hỏi này đều liên quan đến cách thức mà quá trình nhận thức của con người xử lý cấu trúc và trật tự.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Kiểm tra từng màn hình một để đánh giá hàm của các yếu tố riêng lẻ. Vẫn gặp khó khăn? Chế độ xem nó ở chế độ xám để tập trung vào cấu trúc, không phải màu sắc.

Quyết định thẩm mỹ là quan trọng, nhưng chúng chỉ là công việc khi được xây dựng trên cơ sở cấu trúc và ý đồ rõ ràng.

Áp dụng các nguyên tắc Gestalt trong một dự án không chỉ đòi hỏi các tài sản tĩnh hay công cụ rời rạc. Nó yêu cầu một hệ thống có thể ghi lại ý tưởng, tổ chức công việc và phát triển dựa trên phản hồi.

Dưới đây là những điều cần lưu ý khi chọn công cụ:

Tính năng bố cục thông minh : Chọn công cụ có tính năng bố cục tự động hoặc khoảng cách thông minh để nhóm các yếu tố liên quan và duy trì sự sắp xếp gọn gàng, nhất quán

Thành phần và phong cách có thể tái sử dụng : Chọn công cụ cho phép bạn tái sử dụng các thành phần (ví dụ: nút, thẻ, trường nhập liệu) để giúp người dùng nhận ra các mẫu nhanh hơn

Thiết kế mẫu và hoạt hình : Chọn các công cụ cho phép bạn tạo hiệu ứng chuyển cảnh giữa các màn hình và mô phỏng hành trình của người dùng thông qua kể chuyện bằng hình ảnh

Hợp tác và tài liệu thiết kế: Chọn công cụ hỗ trợ chia sẻ ý tưởng, bình luận, phản hồi, tài liệu chung, kiểm soát phiên bản và hợp tác thời gian thực

