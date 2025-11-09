10 lựa chọn thay thế Superwhisper tốt nhất với các tính năng cuộc họp được hỗ trợ bởi AI

Các cuộc họp liên tiếp đã đủ khó khăn mà không cần thêm áp lực từ việc ghi chú, theo dõi và cố gắng nhớ ai đã commit làm gì.

Trợ lý cuộc họp AI đã trở thành công cụ không thể thiếu cho các nhóm muốn duy trì sự tập trung trong quá trình thảo luận và dựa vào các bản tóm tắt chính xác sau đó.

Superwhisper là một công cụ hữu ích, nhưng không phải là duy nhất.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn qua 10 lựa chọn thay thế Superwhisper vượt xa việc chuyển đổi giọng nói thành văn bản, giúp bạn hành động dựa trên những gì được nói, không chỉ ghi lại nó. 🧑‍💻

Các lựa chọn thay thế Superwhisper trong nháy mắt

Bạn đang tìm kiếm một so sánh nhanh các công cụ hàng đầu? Dưới đây là tổng quan về các lựa chọn thay thế Superwhisper tốt nhất và những gì mỗi công cụ cung cấp. 📊

Công cụ Tính năng nổi bật Phù hợp nhất cho Giá cả* ClickUp Trợ lý ghi chú AI với tính năng gắn thẻ người nói, tạo công việc thời gian thực, tài liệu có thể tìm kiếm và ClickUp Brain để phân tích thông tin cuộc họp. Cá nhân, doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp vừa và lớn, doanh nghiệp. Kế hoạch miễn phí có sẵn; tùy chỉnh có sẵn cho doanh nghiệp. Otter. ai Từ vựng tùy chỉnh, tóm tắt tự động, không gian làm việc chia sẻ, tìm kiếm toàn cầu Kinh doanh nhỏ, doanh nghiệp vừa và nhỏ Kế hoạch miễn phí có sẵn; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $16.99/tháng cho mỗi người dùng. Sembly AI Trích xuất công việc, dấu hiệu chủ đề, tóm tắt AI, lịch sử cuộc họp có thể tìm kiếm. Kinh doanh nhỏ, doanh nghiệp vừa và nhỏ Kế hoạch miễn phí có sẵn; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $15/tháng cho mỗi người dùng. Fireflies. ai Điểm nổi bật của kênh nhóm, trình theo dõi tùy chỉnh, tìm kiếm ngữ nghĩa, video snippet. Doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp vừa và lớn, doanh nghiệp Kế hoạch miễn phí có sẵn; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $18/tháng cho mỗi người dùng. Grain AI Clip video, bộ sưu tập theo chủ đề, thư viện hợp tác, điểm nhấn thương hiệu Kinh doanh nhỏ, doanh nghiệp vừa và nhỏ Kế hoạch miễn phí có sẵn; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $19/tháng cho mỗi người dùng. Avoma Đang theo dõi cảm xúc, huấn luyện bán hàng, đồng bộ hóa CRM, kịch bản cuộc hội thoại Các doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp lớn Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $29/tháng cho mỗi người dùng. Fathom Tóm tắt email, tóm tắt nổi bật bằng AI, tìm kiếm bằng ngôn ngữ tự nhiên, ghi âm bảo mật. Cá nhân, doanh nghiệp nhỏ Kế hoạch miễn phí có sẵn; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $19/tháng cho mỗi người dùng. MeetGeek Phân phối ghi chú thông minh, phân chia chương bằng AI, chỉ số thời gian nói, thẻ cuộc họp Kinh doanh nhỏ, doanh nghiệp vừa và nhỏ Kế hoạch miễn phí có sẵn; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $19/tháng cho mỗi người dùng. tl;dv Ghi âm trình duyệt, chia sẻ đoạn video, thư viện video của nhóm, thẻ. Cá nhân, doanh nghiệp nhỏ Kế hoạch miễn phí có sẵn; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $29/tháng cho mỗi người dùng. Tactiq Ghi chép cuộc họp theo thời gian thực, xuất sang Tài liệu Google, chú thích chia sẻ, đánh dấu nổi bật. Cá nhân, doanh nghiệp nhỏ Kế hoạch miễn phí có sẵn; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $12/tháng cho mỗi người dùng.

Tại sao nên chọn các giải pháp thay thế Superwhisper?

Tính năng chuyển giọng nói thành văn bản của Superwhisper rất tiện lợi cho người dùng Mac, nhưng những giới hạn của nó có thể khiến bạn chuyển sang các lựa chọn thay thế. Các vấn đề như chi phí, tùy chỉnh hoặc hỗ trợ nền tảng thường khiến việc chuyển đổi trở nên đáng giá.

Dưới đây là lý do tại sao bạn có thể muốn khám phá các công cụ quản lý cuộc họp khác. ⚒️

Không hỗ trợ Windows: Giới hạn người dùng trên macOS và iOS, khiến người dùng Windows không được hỗ trợ.

Giới hạn của gói miễn phí: Các mô hình AI tốt hơn bị khóa sau các kế hoạch trả phí, làm giảm tính khả dụng.

Yêu cầu các lệnh tùy chỉnh phức tạp: Cần có kiến thức kỹ thuật để tạo ra các kết quả ghi âm tùy chỉnh.

Thiếu hợp tác thời gian thực: Không hỗ trợ ghi chép theo nhóm hoặc quy trình làm việc chia sẻ.

Khó khăn với giọng nói: Hiểu sai tiếng Anh không chuẩn, làm giảm độ chính xác cho người dùng đa dạng.

Không hỗ trợ chuyển đổi video thành văn bản: Không hỗ trợ chuyển đổi các tệp video thành văn bản, khác với một số đối thủ cạnh tranh.

Chạy chậm trên các thiết bị cũ: Gây ảnh hưởng đến hiệu suất trên các máy Mac có sức mạnh xử lý thấp.

🧠 Thú vị: Người Hy Lạp cổ đại tụ tập tại Agora để thảo luận về các vấn đề công cộng, và người La Mã tổ chức mọi loại cuộc họp từ chính trị đến tôn giáo tại Forum. Vì vậy, về mặt kỹ thuật, việc đồng bộ của nhóm bạn là một phần của truyền thống có tuổi đời 2.000 năm.

Các lựa chọn thay thế Superwhisper tốt nhất để sử dụng

Nếu Superwhisper không đáp ứng được nhu cầu của bạn (hoặc bạn chỉ tò mò), đây là một số lựa chọn thay thế nổi bật đáng để thử. Dù công việc của bạn là làm việc với cuộc gọi trực tiếp hay tệp âm thanh và video đã lưu, các công cụ này giúp bạn trích xuất thông tin nhanh chóng.

Mỗi giải pháp đều mang đến cách tiếp cận độc đáo về AI cho ghi chú cuộc họp và hỗ trợ, giúp bạn tìm được giải pháp phù hợp nhất với quy trình làm việc của mình. 📋

ClickUp (Tốt nhất cho việc quản lý công việc và cuộc họp trong một không gian làm việc duy nhất)

Ghi lại các mục hành động với ClickUp AI Notetaker Ghi âm, chuyển đổi thành văn bản và xác định người nói bằng ClickUp AI Notetaker

Superwhisper ghi lại những gì được nói trong cuộc họp, nhưng thường chỉ dừng lại ở đó. Bạn vẫn phải tự mình tìm cách phân công các bước tiếp theo, tổ chức các cuộc theo dõi và kết nối các cuộc hội thoại đó với công việc đang diễn ra. Đối với các nhóm làm việc nhanh chóng, khoảng trống đó có thể làm chậm tiến độ.

ClickUp mang đến một giải pháp kết nối toàn diện, tất cả trong một. Là không gian làm việc AI tích hợp đầu tiên trên thế giới, nó kết hợp tất cả các ứng dụng công việc, dữ liệu, cuộc họp và quy trình làm việc của bạn, từ đó chấm dứt tình trạng phân tán công việc và cung cấp 100% bối cảnh, đồng thời tạo ra một nơi duy nhất cho con người và các tác nhân làm việc cùng nhau.

Hãy để AI làm việc ghi chú giúp bạn

Ví dụ như ClickUp AI Notetaker. Nó ghi lại cuộc họp, chuyển đổi cuộc hội thoại thành văn bản theo thời gian thực và gắn thẻ từng người nói để đảm bảo rõ ràng.

Dưới đây là hướng dẫn nhanh để bạn bắt đầu:

Giả sử nhóm sản phẩm của bạn tổ chức một phiên lập kế hoạch tính năng trên Google Meet. Sau khi cuộc gọi kết thúc, công cụ sẽ tạo ra bản ghi chép và tóm tắt ngắn gọn nhấn mạnh các điểm chính, chẳng hạn như các tính năng cần ưu tiên và ai sẽ chịu trách nhiệm cho từng sáng kiến.

Các quyết định đó sẽ được tự động chuyển đổi thành nhiệm vụ ClickUp, được giao và sẵn sàng để đang theo dõi trong cùng một không gian làm việc.

Công việc nhanh gấp 4 lần bằng giọng nói.

Talk to Text được tích hợp trong Brain MAX là một bước đột phá thực sự cho bất kỳ ai muốn làm công việc thông minh và nhanh chóng hơn. Công cụ ghi âm bằng giọng nói được hỗ trợ bởi AI này cho phép bạn ghi âm rảnh tay trong bất kỳ ứng dụng nào — không cần chuyển đổi cửa sổ hoặc gián đoạn luồng công việc của bạn.

Sử dụng tính năng Chuyển giọng nói thành văn bản để hoàn thiện văn bản của bạn, phù hợp với phong cách của bạn và thậm chí tự động chỉnh sửa khi bạn nói.

Dưới đây là tất cả những việc cần làm với nó:

Chỉnh sửa tự động bằng AI: Bạn làm việc nói, AI làm việc gõ và chỉnh sửa. Chọn mức độ chỉnh sửa ưa thích của bạn, từ chỉnh sửa tối thiểu đến hoàn thiện chuyên nghiệp.

@mentions và liên kết nhận biết ngữ cảnh: Đề cập đồng nghiệp, công việc hoặc tài liệu, và AI tự động kết nối đúng người với các liên kết chính xác.

Từ vựng cá nhân: Công cụ này học các từ bạn sử dụng nhiều nhất, thuật ngữ chuyên ngành về công việc và biệt danh để mang lại trải nghiệm cá nhân hóa thực sự.

Giọng nói toàn cầu: Nói bằng ngôn ngữ của bạn và gõ văn bản trôi chảy bằng hơn 50 ngôn ngữ khác, hoàn hảo cho các nhóm toàn cầu.

Brain MAX cũng có thể tìm kiếm ghi chú cuộc họp và tài liệu trên các nền tảng như Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint và tất cả các ứng dụng kết nối. Ngoài việc tìm kiếm, nó tích hợp các tính năng của nhiều công cụ AI như ChatGPT, Claude và Gemini vào một nền tảng thông minh và sẵn sàng cho doanh nghiệp.

Chuyển đổi giữa các mô hình AI hàng đầu ngay trong ClickUp bằng Brain MAX.

Nếu bạn đã sẵn sàng từ bỏ sự phức tạp của AI, sử dụng giọng nói để hoàn thành công việc, tạo tài liệu, giao công việc cho thành viên trong nhóm và hơn thế nữa, hãy thử Brain MAX.

Các tài liệu giúp công việc của bạn luôn được tổ chức một cách khoa học.

Hợp tác trên nội dung cuộc họp trong ClickUp Docs

Tất cả nội dung cuộc họp, tóm tắt và bản ghi chép đều được lưu trữ trong ClickUp Docs riêng tư. Các tài liệu này hỗ trợ định dạng phong phú, chỉnh sửa cộng tác và gắn thẻ, giúp dễ dàng tổ chức và truy cập hồ sơ cuộc họp giữa các nhóm.

Ví dụ, nhóm thành công có thể xem lại các cuộc gọi hướng dẫn, thêm ghi chú bối cảnh và lưu trữ mọi thông tin liên quan vào thư mục của khách hàng đó để đảm bảo tính nhất quán và hiển thị dễ dàng.

Phát huy sức mạnh của ClickUp Brain

Sử dụng ClickUp Brain để tìm kiếm trong các bản ghi chép và ghi chú cuộc họp

Nếu bạn đang tìm kiếm một nội dung cụ thể từ cuộc họp trước đó, ClickUp Brain, trợ lý AI tích hợp, có thể hỗ trợ bạn.

Hỏi một câu như, ‘Điều gì đã được thảo luận về việc ra mắt quý 2?’ và nó sẽ ngay lập tức hiển thị các điểm liên quan từ các bản ghi chép trước đó. Điều này đặc biệt hữu ích cho các nhóm quản lý nhiều dự án hoặc có khối lượng cuộc họp lớn.

Mẫu Biên bản Cuộc họp ClickUp

Để tối ưu hóa việc ghi chú, ClickUp Meetings cung cấp nhiều mẫu ghi chú cuộc họp khác nhau.

Mẫu Biên bản Cuộc họp ClickUp giúp tiêu chuẩn hóa cách nhóm của bạn ghi chép và tổ chức các cuộc thảo luận. Mẫu này bao gồm các phần riêng biệt cho các mục trong chương trình nghị sự, quyết định và các việc cần theo dõi, giúp nhóm ghi chép cuộc họp một cách rõ ràng và nhất quán.

Tải miễn phí mẫu Cấu trúc và tổ chức cuộc họp bằng mẫu biên bản cuộc họp ClickUp.

Các tính năng nổi bật của ClickUp

Chuyển đổi cuộc họp sang nhiều ngôn ngữ: Hãy để ClickUp tự động phát hiện ngôn ngữ của người chủ trì và tạo ghi chú chính xác bằng hơn 15 ngôn ngữ.

Tùy chỉnh ngày làm việc của bạn: Sử dụng Sử dụng Lịch ClickUp để ưu tiên các công việc và dành thời gian khối dựa trên khối lượng công việc của bạn.

Tham gia cuộc gọi chỉ với một cú nhấp chuột: Khởi chạy cuộc họp Zoom, Meet hoặc Teams trực tiếp từ ClickUp.

Luôn sẵn sàng cho cuộc họp: Nhận nhắc nhở kịp thời để bạn không bao giờ bị bất ngờ trước cuộc gọi.

Lên lịch thông minh hơn: Chế độ xem lịch làm việc của nhóm song song để tìm thời gian cuộc họp phù hợp cho tất cả mọi người.

Chia sẻ kết quả ngay lập tức: Yêu cầu ClickUp Brain đăng tóm tắt và nhiệm vụ hành động trực tiếp vào các kênh Yêu cầu ClickUp Brain đăng tóm tắt và nhiệm vụ hành động trực tiếp vào các kênh trò chuyện ClickUp để theo dõi nhanh chóng và tăng tính hiển thị.

Giới hạn của ClickUp

Người dùng mới có thể cần thời gian để làm quen với giao diện và phạm vi tính năng của ClickUp.

Giá cả của ClickUp

Đánh giá và nhận xét về ClickUp

G2: 4.7/5 (10.200+ đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (4.450+ đánh giá)

Người dùng thực tế đang nói gì về ClickUp?

Bài đánh giá trên Reddit này thực sự nói lên tất cả:

Ban đầu tôi khá do dự về ClickUp Brain, chỉ nghĩ đó là một tính năng AI quảng cáo. Nhưng nó đã giúp tôi thoát khỏi những công việc viết lách nhàm chán, đặc biệt khi cần tóm tắt email dài của khách hàng hoặc bắt đầu soạn thảo. Không hoàn hảo, nhưng hữu ích khi tôi quá bận rộn. Tính năng ghi chú AI thực sự là điều bất ngờ. Trước đây, chúng tôi thường mất nhiều mục sau cuộc họp, nhưng giờ đây nó ghi lại mọi thứ và tự động phân công công việc. Việc theo dõi tiến độ đã cải thiện đáng kể. Như mọi thứ khác, nó cần thời gian để làm quen, và vẫn có những lúc cảm thấy hơi cồng kềnh. Nhưng nhìn lại cách chúng tôi làm công việc trước đây, tôi không muốn quay lại. ​​​​​​​​​​​​​​​​

📮 ClickUp Insight: Theo khảo sát về hiệu quả cuộc họp của chúng tôi, gần 40% người tham gia tham dự từ 4 đến 8+ cuộc họp mỗi tuần, với mỗi cuộc họp kéo dài lên đến một giờ. Điều này tương đương với một lượng thời gian khổng lồ mà tổ chức của bạn dành cho các cuộc họp. Nếu bạn có thể lấy lại thời gian đó? Trợ lý ghi chú AI tích hợp của ClickUp có thể giúp bạn tăng năng suất lên đến 30% thông qua tóm tắt cuộc họp tức thì, trong khi ClickUp Brain hỗ trợ tạo công việc tự động hóa và tối ưu hóa quy trình làm việc, biến hàng giờ cuộc họp thành những thông tin có thể hành động.

🎥 Xem chúng tôi so sánh Wispr Luồng, Superwhisper, ClickUp và các công cụ ghi âm giọng nói khác:

2. Otter. ai (Phù hợp nhất cho việc ghi chú nhanh trong các cuộc hội thoại trực tiếp)

qua Otter.ai

Otter. a i là một trợ lý ghi chú phổ biến. Chức năng ghi chép thời gian thực của nó rất chính xác và hiển thị ID người nói và dấu thời gian, giúp bạn luôn biết ai đã nói gì và vào lúc nào.

Thậm chí tốt hơn? Otter có thể tự động tham gia các cuộc họp Zoom, Google Meet hoặc Microsoft Teams của bạn (đúng vậy, ngay cả khi bạn không có mặt), và ứng dụng di động của nó cho phép bạn ghi lại cuộc hội thoại ngay lập tức, ngay cả khi offline. Ngoài ra, tính năng trò chuyện AI tích hợp sẵn có thể tóm tắt các nội dung cần theo dõi hoặc thậm chí viết email tóm tắt.

Các tính năng nổi bật của Otter.ai

Tạo danh sách từ vựng tùy chỉnh cho các thuật ngữ chuyên ngành để bản ghi chép chính xác ghi lại thuật ngữ kỹ thuật mà không cần chỉnh sửa thường xuyên.

Tạo bản tóm tắt tự động xác định các quyết định khóa và các bước tiếp theo mà không cần kiểm tra thủ công.

Hợp tác thông qua không gian làm việc chia sẻ, nơi các nhóm có thể đánh dấu văn bản và thêm ghi chú bối cảnh.

Tìm kiếm thông tin cụ thể trong hàng tháng cuộc họp bằng các tính năng tìm kiếm toàn diện.

Giai đoạn giới hạn của Otter.ai

Độ chính xác giảm trong các cuộc họp có nhiều người nói cùng lúc.

Thiếu tích hợp sẵn với các công cụ quản lý dự án.

Giá cả của Otter. ai

Miễn phí

Pro: $16.99/tháng cho mỗi người dùng

Kinh doanh: $30/tháng cho mỗi người dùng

Doanh nghiệp: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Otter.ai

G2: 4.3/5 (290+ đánh giá)

Capterra: 4.4/5 (90+ đánh giá)

Người dùng thực tế đang nói gì về Otter. ai?

Dưới đây là nhận xét của một người dùng G2:

Điều tôi yêu thích nhất ở Otter là tôi có thể tập trung hoàn toàn vào những người tôi đang kết nối trong cuộc gọi mà không cần phải ghi chú liên tục. Cuộc hội thoại trở nên luồng tự nhiên hơn, tôi có thể đặt nhiều câu hỏi hơn và thu thập được nhiều thông tin hơn, vì tôi biết Otter sẽ ghi chú và ghi âm bản ghi âm.

Điều tôi yêu thích nhất ở Otter là tôi có thể tập trung hoàn toàn vào những người tôi đang kết nối trong cuộc gọi mà không cần phải ghi chú liên tục. Cuộc hội thoại trở nên luồng tự nhiên hơn, tôi có thể đặt nhiều câu hỏi hơn và thu thập nhiều thông tin hơn, vì tôi biết Otter sẽ ghi chú và ghi âm bản ghi âm.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Trước khi họp, hãy giao cho mỗi người một vai trò: Người điều phối, Người phê duyệt, Người đóng góp hoặc Người được thông báo. Trí tuệ nhân tạo có thể giúp xác định những người đóng góp từ các cuộc họp hoặc tài liệu dự án trước đó. Không còn tình trạng bước lên nhau nữa.

3. Sembly AI (Tốt nhất cho việc trích xuất các công việc có thể thực hiện từ cuộc họp)

qua Sembly AI

Hãy xem Sembly như một công cụ ghi chép AI có khả năng tự động nhận diện các mục cần thực hiện, quyết định và các bước theo dõi. Vì vậy, trong khi bạn đang kết thúc cuộc gọi, nó sẽ tóm tắt các bước tiếp theo.

Điểm nổi bật của nó là tích hợp sâu với các công cụ quản lý dự án. Điều đó có nghĩa là các thông tin từ cuộc họp được truyền trực tiếp vào quy trình làm việc của bạn. Kết hợp với phân tích cảm xúc, hỗ trợ đa ngôn ngữ và công cụ tìm kiếm mạnh mẽ, công cụ này trở thành một trợ thủ chiến lược.

Các tính năng nổi bật của Sembly AI

Chuyển đổi các điểm thảo luận thành các công việc có thể theo dõi, tích hợp với hệ thống quản lý dự án.

Duyệt qua bản ghi cuộc họp thông qua các dấu mốc chủ đề tự động nhận diện sự thay đổi chủ đề.

Nhận bản tóm tắt do AI tạo ra, nhấn mạnh thông tin quan trọng và các nhiệm vụ cần theo dõi.

Xây dựng cơ sở kiến thức có thể tìm kiếm, được tổ chức theo dự án, nhóm hoặc chủ đề thảo luận.

Giới hạn của Sembly AI

Yêu cầu truy cập lịch có thể gây ra các vấn đề về bảo mật tiềm ẩn.

Công nghệ nhận dạng giọng nói gặp khó khăn với giọng nói có giọng điệu nặng và thuật ngữ chuyên ngành.

Giá cả của Sembly AI

Miễn phí

Chuyên nghiệp: $15/tháng

Nhóm: $29/tháng cho mỗi người dùng

Doanh nghiệp: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Sembly AI

G2: 4.6/5 (40+ đánh giá)

Capterra: Không đủ đánh giá

📖 Xem thêm: Các công cụ tạo biên bản cuộc họp AI tốt nhất

qua Fireflies.ai

Fireflies. ai tập trung vào việc làm cho các cuộc họp của bạn có thể tìm kiếm và thông minh. Điểm mạnh thực sự của nó nằm ở khả năng phân tích chủ đề và cảm xúc; bạn có thể tìm kiếm các cụm từ như ‘cập nhật ngân sách’, ‘phản hồi tích cực’ hoặc ‘hạn chót’ trong hàng chục bản ghi chép, và công cụ sẽ hiển thị chính xác các thời điểm liên quan.

Nó cũng tổ chức nội dung cuộc họp của bạn với các thẻ và chủ đề tự động, giúp dễ dàng đang theo dõi các cuộc hội thoại theo thời gian. Không gian làm việc chia sẻ, chú thích của nhóm và tạo danh sách công việc giúp Fireflies biến cuộc họp của bạn thành một cơ sở kiến thức sống động.

Fireflies. ai - Tính năng nổi bật

Gửi các điểm nổi bật của cuộc họp trực tiếp vào các kênh của nhóm để các thông tin quan trọng đến được với các thành viên mà không cần chuyển đổi nền tảng.

Tạo các trình theo dõi tùy chỉnh cho các thuật ngữ hoặc chủ đề cụ thể để tổng hợp các cuộc thảo luận liên quan từ nhiều cuộc họp khác nhau.

Lọc các bản ghi cuộc hội thoại bằng công nghệ phân loại AI, tự động nhóm các nội dung tương tự lại với nhau.

Nhận bản chép âm thanh nhanh chóng và chính xác từ các cuộc họp trên Zoom, Teams và Meet thông qua phần mở rộng Chrome của bạn.

Giai đoạn giới hạn của Fireflies. ai

Khả năng phát hiện chủ đề hoạt động không nhất quán trên các loại cuộc hội thoại khác nhau.

Các tùy chọn tùy chỉnh thuật ngữ bị giới hạn, khác với các giải pháp thay thế của Fireflies.ai

Giá cả của Fireflies. ai

Miễn phí

Pro: $18/tháng cho mỗi người dùng

Kinh doanh: $29/tháng cho mỗi người dùng

Doanh nghiệp: $39/tháng cho mỗi người dùng

Đánh giá và nhận xét về Fireflies. ai

G2: 4.8/5 (645+ đánh giá)

Capterra: Không đủ đánh giá

🧠 Thú vị: Việc ghi chú đã có từ rất lâu. Người Ai Cập cổ đại ghi chú sự kiện bằng chữ tượng hình, trong khi các nhà chép sử La Mã đã phát minh ra hệ thống viết tắt sơ khai để theo kịp các bài phát biểu công khai.

5. Grain AI (Tốt nhất cho việc tạo video highlights có thể chia sẻ)

qua Grain AI

Đang làm việc trong môi trường có nhịp độ nhanh? Thay vì gửi toàn bộ bản ghi âm 60 phút, bạn có thể cắt đoạn highlight 90 giây và chia sẻ với nhóm của mình thông qua Grain AI. Dù đó là khoảnh khắc "aha!" của khách hàng hay quyết định dự án, công cụ này giúp bạn dễ dàng ghi lại và chia sẻ lại chỉ những thông tin quan trọng.

Bạn còn được truy cập vào tính năng ghi chép trực tiếp, lưu trữ có thể tìm kiếm và tích hợp với Slack và Teams. Điều này đặc biệt hữu ích cho đội ngũ bán hàng và thành công khách hàng muốn duy trì sự đồng bộ giữa các bên liên quan mà không làm họ quá tải với việc xem lại toàn bộ cuộc họp.

Các tính năng nổi bật của Grain AI

Tạo các đoạn video ngắn ngay lập tức trong các cuộc họp đang diễn ra và chia sẻ ngay lập tức với các nhà ra quyết định.

Tạo bộ sưu tập video theo chủ đề, tổng hợp các cuộc thảo luận liên quan từ các cuộc họp riêng biệt.

Xây dựng thư viện hợp tác nơi các thành viên trong nhóm có thể thêm bối cảnh thông qua ghi chú và thẻ danh mục.

Phân phối các điểm nhấn chuyên nghiệp mang thương hiệu cho khách hàng thông qua các trang chế độ xem bảo mật.

Giới hạn của Grain AI

Để sử dụng đầy đủ các hàm, cần tích hợp với Zoom.

Xử lý video đòi hỏi băng thông và tài nguyên lưu trữ đáng kể.

Giá cả của Grain AI

Miễn phí

Gói Starter: $19/tháng cho mỗi người dùng

Kinh doanh: $39/tháng cho mỗi người dùng

Doanh nghiệp: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Grain AI

G2: 4.6/5 (295+ đánh giá)

Capterra: Không đủ đánh giá

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về Grain AI?

Một đánh giá trên G2 mô tả như sau:

Grain có khả năng ghi chép và tạo bản ghi cuộc họp một cách chính xác. Đội ngũ hỗ trợ cũng rất hiệu quả và hệ thống onboarding. Việc tích hợp và kết nối với các thành viên khác trong nhóm cũng rất dễ dàng… có thể nếu họ cho phép tối thiểu 25 bản ghi cuộc họp trên các gói miễn phí thay vì 20 hiện tại

Grain có khả năng ghi chú và tạo bản ghi cuộc họp một cách chính xác. Đội ngũ hỗ trợ cũng rất hiệu quả và hệ thống onboarding. Việc tích hợp và kết nối với các thành viên khác trong nhóm cũng rất dễ dàng… có thể nếu họ cho phép tối thiểu 25 bản ghi cuộc họp trên các gói miễn phí thay vì 20 hiện tại

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Một cuộc họp không có mục đích chỉ là rác lịch. Quyết định xem cuộc họp là để brainstorming, ra quyết định hay cập nhật thông tin, sau đó để trợ lý AI tự động tạo lịch trình cuộc họp dựa trên email hoặc trò chuyện.

6. Avoma (phù hợp nhất cho các cuộc họp bán hàng và thành công của khách hàng)

qua Avoma

Avoma chuyển đổi tệp âm thanh từ các cuộc họp của bạn thành văn bản và phân tích chi tiết, biến nó thành hơn cả một dịch vụ chuyển đổi giọng nói thành văn bản bằng AI. Nó hỗ trợ nhiều ngôn ngữ (hơn 40 ngôn ngữ), lịch trình khách hàng và định tuyến khách hàng tiềm năng.

Tuy nhiên, điều làm nên sự khác biệt của công cụ này chính là các tính năng huấn luyện và phân tích hiệu suất.

Các quản lý bán hàng và trưởng nhóm có thể đang theo dõi tỷ lệ giao tiếp, theo dõi cách nhân viên xử lý đối tượng và sử dụng thông tin chi tiết để đưa ra phản hồi cụ thể. Hãy xem nó như một trợ lý cuộc họp tập trung vào việc giúp nhóm của bạn phát triển, không chỉ ghi chú.

Các tính năng nổi bật của Avoma

Theo dõi các tín hiệu cảm xúc và mức độ tương tác trong suốt cuộc họp thông qua phân tích cảm xúc.

So sánh hiệu suất của nhóm với các tiêu chuẩn từ các tương tác thành công để xác định nhu cầu đào tạo.

Nhận các đề xuất hướng dẫn từ AI dựa trên mẫu cuộc hội thoại và các kỹ thuật bán hàng đã được chứng minh.

Tạo các tài liệu hướng dẫn từ các cuộc họp có hiệu quả cao để giúp tái tạo kết quả thành công.

Giới hạn của Avoma

Các tính năng chủ yếu phục vụ cho bối cảnh bán hàng và có ứng dụng giới hạn trong các bộ phận khác.

Yêu cầu thiết lập kỹ thuật để tích hợp với CRM.

Giá cả của Avoma

Startup: $29/tháng cho mỗi người dùng

Giá: $39/tháng cho mỗi người dùng

Doanh nghiệp: $39/tháng cho mỗi người dùng

Đánh giá và nhận xét về Avoma

G2: 4.6/5 (1.335+ đánh giá)

Capterra: Không đủ đánh giá

🔍 Bạn có biết? Quy tắc của Robert (Robert’s Rules of Order), vẫn được sử dụng cho đến ngày nay để tổ chức các cuộc họp năng suất, được viết vào thế kỷ 19 để giúp tổ chức các cuộc họp nhà thờ. Trước đó, mọi người chỉ… nói đè lên nhau.

7. Fathom (Tốt nhất cho khả năng trợ lý cuộc họp AI miễn phí)

qua Fathom

Fathom giúp cuộc họp trở nên dễ dàng và, điều đáng ngạc nhiên, hoàn toàn miễn phí. Nó tham gia vào các cuộc gọi Zoom, Meet hoặc Teams của bạn, ghi lại chúng và tạo ra một bản tóm tắt tức thì để bạn không cần phải làm điều đó. Công cụ họp AI này thậm chí còn đồng bộ hóa ghi chú, hộp văn bản và công việc trực tiếp vào hệ thống CRM của bạn, không cần thêm bất kỳ cú nhấp chuột nào.

Tại sao nên sử dụng nó? Nó cung cấp cho bạn các đoạn video ngắn từ các phần cụ thể của cuộc họp. Muốn chia sẻ chỉ phần mà khách hàng của bạn nói, “Hãy tiến hành?” Hãy cắt đoạn đó và gửi đi.

Khám phá các tính năng tốt nhất

Hỏi các câu hỏi bằng ngôn ngữ tự nhiên về các cuộc họp trước đây để tìm thông tin cụ thể mà không cần phải xem lại bản ghi chép.

Ghi chú các khoảnh khắc quan trọng trong các cuộc thảo luận trực tiếp, tự động tổng hợp thành các tóm tắt nổi bật.

Nhận bản tóm tắt email ngay sau khi cuộc họp kết thúc mà không cần nhấp chuột thêm.

Hiểu rõ giới hạn

Ít tùy chọn tích hợp hơn so với các giải pháp tập trung vào doanh nghiệp.

Chất lượng tóm tắt phụ thuộc rất nhiều vào cấu trúc và độ rõ ràng của cuộc họp.

Hiểu rõ về giá cả

Miễn phí

Premium: $19/tháng cho mỗi người dùng

Phiên bản Nhóm: $29/tháng cho mỗi người dùng

Phiên bản Team Edition Pro: $39/tháng cho mỗi người dùng

Đánh giá và nhận xét về Fathom

G2: 5/5 (4.945+ đánh giá)

Capterra: 5/5 (735+ đánh giá)

Người dùng thực tế đang nói gì về Fathom?

Một người dùng Reddit đã chia sẻ phản hồi này:

Với tư cách là một agency, chúng tôi rất ưa chuộng Fathom. Giao diện cực kỳ đơn giản, giúp chúng tôi nhanh chóng tạo báo cáo về lưu lượng truy cập, tỷ lệ chuyển đổi hoặc hành vi người dùng mà không cần lục lọi qua các thông tin rườm rà. Ngoài ra, việc chia sẻ liên kết với các freelancer cũng rất dễ dàng, giúp họ nhanh chóng nắm bắt thông tin mà không cần thêm công việc.

Với tư cách là một agency, chúng tôi rất ưa chuộng Fathom. Giao diện của nó cực kỳ đơn giản, giúp chúng tôi nhanh chóng tạo báo cáo về lưu lượng truy cập, tỷ lệ chuyển đổi hoặc hành vi người dùng mà không cần phải lọc qua các thông tin rườm rà. Ngoài ra, việc chia sẻ liên kết với các freelancer cũng rất dễ dàng, giúp họ nhanh chóng nắm bắt thông tin mà không cần thêm công việc.

8. MeetGeek (Tốt nhất cho việc ghi chép cuộc họp tự động hóa)

qua MeetGeek

MeetGeek ghi lại và chuyển đổi thành văn bản các cuộc họp, kể cả những cuộc họp bạn bỏ lỡ, và email cho bạn một bản tóm tắt theo dõi chỉ sau vài phút.

Không chỉ dừng lại ở việc ghi chép: MeetGeek hỗ trợ ghi chú riêng tư, đang theo dõi người nói, chỉ số hiệu suất và phân tích xu hướng cuộc họp. Với tích hợp vào hơn 7.000 ứng dụng, bao gồm CRM và quản lý công việc, nó được thiết kế cho các nhóm muốn mỗi cuộc họp đều thúc đẩy công việc tiến triển, chứ không phải trở thành rác kỹ thuật số.

Các tính năng nổi bật của MeetGeek

Tự động chia sẻ ghi chú cuộc họp dựa trên các quy tắc tùy chỉnh và nhóm người tham gia.

Nhảy trực tiếp đến các phần liên quan trong các bản ghi âm dài bằng các dấu mốc chương do AI tạo ra.

Theo dõi các chỉ số cuộc hội thoại, bao gồm phân phối thời gian nói chuyện giữa các thành viên trong nhóm.

Thẻ các điểm thảo luận quan trọng để tổng hợp thành các phần nổi bật dễ dàng xem lại.

Giới hạn của MeetGeek

Các định dạng tóm tắt cuộc họp cung cấp ít tùy chọn tùy chỉnh.

Lựa chọn giới hạn về tích hợp với các ứng dụng bên thứ ba.

Giá cả của MeetGeek

Miễn phí

Pro: $19/tháng cho mỗi người dùng

Kinh doanh: $39/tháng cho mỗi người dùng

Doanh nghiệp: $59/tháng cho mỗi người dùng

Đánh giá và nhận xét của MeetGeek

G2: 4.6/5 (445+ đánh giá)

Capterra: Không đủ đánh giá

Người dùng thực tế đang nói gì về MeetGeek?

Trích từ một bài đánh giá trên Reddit về ứng dụng thay thế Superwhisper này:

Nếu bạn muốn một công cụ tóm tắt và tạo biên bản cuộc họp ghi lại những chi tiết quan trọng nhất từ cuộc họp của bạn, hãy thử MeetGeek. Nó thậm chí cho phép bạn tùy chỉnh mẫu để tạo biên bản cuộc họp ghi lại thông tin cụ thể cho bạn. Sau đó, bạn có thể tìm kiếm bằng từ khóa để tìm chúng hoặc đồng bộ hóa chúng tự động với các công cụ khác mà bạn sử dụng (ví dụ: Notion, Slack, v.v.)

Nếu bạn muốn một công cụ tóm tắt và tạo biên bản cuộc họp ghi lại những chi tiết quan trọng nhất từ cuộc họp của bạn, hãy thử MeetGeek. Nó thậm chí cho phép bạn tùy chỉnh mẫu để tạo biên bản cuộc họp ghi lại thông tin cụ thể cho bạn. Sau đó, bạn có thể tìm kiếm bằng từ khóa để tìm chúng hoặc đồng bộ hóa chúng tự động với các công cụ khác mà bạn sử dụng (ví dụ: Notion, Slack, v.v.)

🧠 Thú vị: Thuật ngữ " biên bản cuộc họp" xuất phát từ cụm từ Latin minuta scriptura, có nghĩa là "những ghi chú nhỏ", điều này hoàn toàn hợp lý khi nghĩ đến việc chúng có thể bị quên lãng nhanh chóng nếu không được ghi chép lại.

9. tl;dv (Tốt nhất cho việc dân chủ hóa việc ghi âm cuộc họp)

qua tl;dv

tl;dv (Quá dài; Không chế độ xem) là lựa chọn lý tưởng cho các nhóm bán hàng và thành công của khách hàng cần thông tin chi tiết. Trợ lý AI này tự động ghi chép, dịch và tóm tắt các cuộc gọi, nhưng sức mạnh thực sự của nó nằm ở khả năng huấn luyện. Nó đánh dấu mức độ tuân thủ của nhân viên bán hàng với kịch bản, cách xử lý đối tượng phản đối và hiệu suất trong các cuộc họp.

Nó cũng tổng hợp và chia sẻ các đoạn video "phút hay nhất" để giúp các nhóm học hỏi từ các cuộc hội thoại thực tế. Với tích hợp chặt chẽ với CRM và hỗ trợ hơn 30 ngôn ngữ, tl;dv biến cuộc họp thành một vòng phản hồi tạo ra doanh thu.

tl;dv các tính năng nổi bật

Khởi chạy bản ghi âm ngay lập tức thông qua các phần mở rộng trình duyệt tương thích với nhiều nền tảng cuộc họp trực tuyến.

Chia sẻ các đoạn cuộc hội thoại cụ thể mà không cần tải xuống hoặc chỉnh sửa tệp video.

Tự động sắp xếp các bản ghi âm liên quan vào không gian làm việc của nhóm dựa trên dự án hoặc bộ phận.

Thông báo cho các thành viên trong nhóm về các điểm thảo luận quan trọng thông qua tính năng đề cập trực tiếp.

tl;dv giới hạn

Thời gian xử lý lâu hơn cho các bản ghi âm cuộc họp kéo dài.

Hàm tìm kiếm hoạt động hiệu quả hơn với nội dung mới nhất so với các kho lưu trữ lịch sử.

tl;dv giá cả

Miễn phí

Pro: $29/tháng cho mỗi người dùng

Kinh doanh: $98/tháng cho mỗi người dùng

Doanh nghiệp: Giá tùy chỉnh

tl;dv đánh giá và nhận xét

G2: 4.7/5 (hơn 300 đánh giá)

Capterra: Không đủ đánh giá

📖 Xem thêm: Trình tóm tắt AI tốt nhất cho tài liệu và bài viết

10. Tactiq (Phù hợp nhất cho người dùng Google Meet có ngân sách hạn hẹp)

qua Tactiq

Tactiq ghi lại các nhiệm vụ cần thực hiện ngay khi bạn thảo luận. Ứng dụng là công việc trong Zoom, Google Meet và Microsoft Teams, cho phép bạn ghi chú có dấu thời gian liên kết trực tiếp với các đoạn văn bản trong bản ghi âm.

Bạn có thể đánh dấu các điểm chính, giao mục nhiệm vụ và hợp tác chỉnh sửa ghi chú ngay trong cuộc họp, không phải sau đó. Tất cả dữ liệu được đồng bộ với Tài liệu Google hoặc Slack, giúp quá trình chuyển giao công việc diễn ra mượt mà. Giải pháp thay thế Superwhisper này lý tưởng cho các nhóm muốn ra khỏi cuộc họp đã được tổ chức sẵn sàng, thậm chí còn có thể đi trước một bước.

Các tính năng nổi bật của Tactiq

Chế độ xem bản chép lời trực tiếp trong giao diện Google Meet đồng thời duy trì sự tập trung vào các thành viên tham gia.

Chuyển toàn bộ biên bản cuộc họp hoàn thành sang Tài liệu Google ngay lập tức để chỉnh sửa và phân phối ngay lập tức.

Hợp tác chỉnh sửa bản ghi chép thông qua bình luận chia sẻ và dấu hiệu phản hồi từ các thành viên trong nhóm.

Tự động tổng hợp các phần được đánh dấu thành các bản tóm tắt cuộc họp ngắn gọn.

Giới hạn của Tactiq

Tính năng tập trung của Google Cuộc họp hạn chế tính năng cho các nhóm sử dụng nhiều nền tảng.

Khả năng phân tích giới hạn so với các công cụ thông minh dành riêng cho cuộc họp.

Giá cả của Tactiq

Miễn phí

Pro: $12/tháng cho mỗi người dùng

Nhóm: $20/tháng cho mỗi người dùng

Kinh doanh: $40/tháng cho mỗi người dùng

Doanh nghiệp: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Tactiq

G2: Không đủ đánh giá

Capterra: Không đủ đánh giá

Người dùng thực tế đang nói gì về Tactiq?

Một người dùng Reddit đã tóm tắt như sau:

Tôi đã sử dụng Tactiq cho công việc này và nó thực sự rất hữu ích. Nó tích hợp với các nền tảng như Google Meet và ghi lại các chi tiết quan trọng và nhiệm vụ cần thực hiện, giúp tiết kiệm thời gian đáng kể, đặc biệt là trong các cuộc họp liên tiếp. Chắc chắn đáng để thử!

Tôi đã sử dụng Tactiq cho công việc này và nó thực sự rất hữu ích. Nó tích hợp với các nền tảng như Google Meet và ghi lại các chi tiết quan trọng và nhiệm vụ cần thực hiện, giúp tiết kiệm thời gian đáng kể, đặc biệt là trong các cuộc họp liên tiếp. Chắc chắn đáng để thử!

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Giữ cho cuộc họp hiệu quả với 4D: Quyết định, Thảo luận, Trình diễn, Phân công. Bắt đầu bằng việc xác định các quyết định cần đưa ra, thảo luận về thách thức, trình diễn tiến độ (nếu có) và phân công các bước tiếp theo. AI có thể ghi chép và đang theo dõi từng bước 'D' trong suốt quá trình cuộc họp diễn ra.

Vượt qua bản ghi chép với ClickUp

Ghi lại những gì đã được nói trong cuộc họp là hữu ích, nhưng ghi lại những gì cần làm tiếp theo mới thực sự thúc đẩy tiến độ. Mặc dù Superwhisper cung cấp hỗ trợ chuyển đổi giọng nói thành văn bản và tạo phụ đề chất lượng, nó thiếu các tính năng toàn diện mà các nhóm đang phát triển cần để duy trì sự đồng bộ và hành động nhanh chóng.

Đối với các nhóm muốn tích hợp cuộc họp, công việc và hợp tác vào một hệ thống tổ chức duy nhất, ClickUp là giải pháp toàn diện.

Với công nghệ tiên tiến như AI Notetaker, tài liệu và lập công việc và dịch thuật thời gian thực, ClickUp biến các cuộc hội thoại và ý tưởng của con người trong các buổi giảng, podcast và cuộc họp thành hành động mà không bỏ lỡ bất kỳ chi tiết nào.

