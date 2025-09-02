11 lựa chọn thay thế TimeHero tốt nhất năm 2025

Đã 9 giờ sáng và danh sách việc cần làm của bạn đã cảm thấy quá tải. Bạn có các cuộc họp trùng lặp, hạn chót đang đến gần và công việc đó luôn bị dời sang ngày mai.

Nếu bạn đã từng sử dụng TimeHero, xác suất là bạn đã thích cách tiếp cận lập lịch của nó. Tuy nhiên, liệu bạn có cần một giải pháp sáng tạo hơn, linh hoạt hơn và có thể tùy chỉnh hơn không?

Trong bài viết này, chúng tôi đã tổng hợp các giải pháp thay thế hàng đầu cho TimeHero, mỗi giải pháp đều cung cấp tính năng tự động hóa công việc thông minh, lịch trình thông minh và quản lý thời gian hiệu quả. 🕰️

Tại sao nên chọn các giải pháp thay thế cho TimeHero?

Khi một công cụ bắt đầu gây cản trở hơn là hỗ trợ, đó là dấu hiệu rõ ràng để xem xét các lựa chọn khác. Dưới đây là những chia sẻ của người dùng thực tế về những điểm yếu của TimeHero. 📈

quá cứng nhắc với tự động hóa: *Hệ thống lập lịch thường sắp xếp lại các công việc theo cách không phù hợp với cách mà mọi người thực sự muốn làm công việc

không đủ tùy chỉnh: *Người dùng không thể dễ dàng điều chỉnh các tính năng như chế độ xem lịch hoặc bố cục dự án để phù hợp với quy trình làm việc của họ

thiếu một số tích hợp khóa:* Nhiều người dùng đề cập đến việc thiếu tính năng đồng bộ hai chiều với Lịch Google và iCalendar

thông báo không nhất quán:* Các nhắc nhở không phải lúc nào cũng kịp thời, điều này có thể làm xáo trộn các ưu tiên hàng ngày

Đường cong học tập dốc: Mặc dù giao diện trông gọn gàng, việc khám phá sâu hơn các công cụ nâng cao có thể cảm thấy rườm rà hoặc khó hiểu

🧠 Thông tin thú vị: Trước khi lịch trở thành thứ bạn chạm vào trên điện thoại, người dân Scotland thời tiền sử đã đang theo dõi thời gian bằng cách quan sát mặt trăng. Vào khoảng 8.000 TCN, họ đã khắc 12 hố trên mặt đất tại Warren Trường, sắp xếp theo các giai đoạn của mặt trăng, tạo ra lịch cổ xưa nhất được biết đến trên thế giới.

Các lựa chọn thay thế TimeHero trong nháy mắt

Dưới đây là bảng so sánh để giúp bạn lựa chọn từ các giải pháp thay thế TimeHero tốt nhất. 📊

Công cụ Tính năng khóa Phù hợp nhất cho Giá cả* ClickUp • Lịch và chế độ xem lịch được hỗ trợ bởi AI • Trợ lý Brain + Autopilot cho lịch trình thông minh • Chế độ xem khối lượng công việc cho kế hoạch sức chứa • Tự động hóa, tác vụ lặp lại & Trợ lý ghi chú AI Phù hợp nhất cho tất cả các nhóm (từ cá nhân đến doanh nghiệp) cần kế hoạch công việc thông minh, lịch trình và hợp tác Kế hoạch miễn phí có sẵn; Gói doanh nghiệp: Giá tùy chỉnh Motion • Lập lịch tự động bằng AI và điều chỉnh thời gian theo thời gian thực • Chia khung thời gian công việc tập trung • Email lập kế hoạch hàng ngày • Đồng bộ với Google/Outlook Phù hợp nhất cho người dùng muốn lịch trình AI động có thể thích ứng ngay lập tức với các thay đổi Có sẵn dùng thử miễn phí; Gói trả phí bắt đầu từ $49/người dùng/tháng; Enterprise: Giá tùy chỉnh Todoist • Tạo tác vụ bằng ngôn ngữ tự nhiên • Hệ thống Karma để gamification năng suất • Mức độ ưu tiên & đang theo dõi tiến độ • Đồng bộ đa nền tảng Phù hợp nhất cho cá nhân & freelancer muốn đang theo dõi công việc cá nhân đơn giản Kế hoạch miễn phí có sẵn; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $5/người dùng/tháng Khôi phục • Cuộc họp thông minh với thời gian đệm • Lịch trình thói quen cho các hoạt động hàng ngày • Tự động điều chỉnh lịch trình • Tích hợp với Google và Outlook Phù hợp nhất cho chuyên gia cần bảo vệ lịch thông minh & bảo vệ thời gian tập trung Kế hoạch miễn phí có sẵn; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $10/người dùng/tháng; Doanh nghiệp: Giá tùy chỉnh TickTick • Thói quen đang theo dõi + công việc • Đồng hồ Pomodoro tích hợp • Nhiều chế độ xem (Danh sách công việc, Kanban, lịch) • Chuyển đổi ghi chú giọng nói thành công việc Phù hợp nhất cho những người cần cân bằng công việc và xây dựng thói quen trong một công cụ duy nhất Kế hoạch miễn phí có sẵn; Kế hoạch trả phí hàng năm với giá $35.99/năm Taskade • Quy trình làm việc trực quan với Bản đồ Tư duy & Kanban • Trò chuyện video và bình luận tích hợp • Trình tạo quy trình làm việc AI & Trợ lý AI • Việc con không giới hạn & danh sách công việc lồng nhau Phù hợp nhất cho các nhóm làm việc từ xa cần bản đồ hóa công việc/ý tưởng trực quan với tính năng hợp tác Kế hoạch miễn phí có sẵn; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $20/tháng; Doanh nghiệp: Giá tùy chỉnh Trello • Bảng Kanban và quy trình làm việc dựa trên thẻ • Tự động hóa Butler • Tính năng mở rộng cho phần mở rộng • Tích hợp (Slack, Drive, Jira) Phù hợp nhất cho nhóm quản lý quy trình làm việc đơn giản, ưu tiên giao diện trực quan Kế hoạch miễn phí có sẵn; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $6/người dùng/tháng; Enterprise: Giá tùy chỉnh Things3 • Lập lịch bằng ngôn ngữ tự nhiên • Nút Magic Plus để ghi chép nhanh chóng • Sổ ghi chép & công cụ tổ chức • Đồng bộ hóa mượt mà với hệ sinh thái Apple Phù hợp nhất cho người dùng Apple (cá nhân, freelancer, chuyên gia) cần quản lý công việc không bị phân tâm Không có kế hoạch miễn phí; Mua một lần cho mỗi thiết bị Wrike • Quyền truy cập chi tiết & quy trình tuân thủ • Phân bổ tài nguyên & quản lý khối lượng công việc • Bảng điều khiển tùy chỉnh • Theo dõi thời gian có sự hỗ trợ của AI Phù hợp nhất cho doanh nghiệp và tổ chức phức tạp cần quản lý dự án và tuân thủ Kế hoạch miễn phí có sẵn; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $10/người dùng/tháng; Doanh nghiệp: Giá tùy chỉnh Sunsama • Thói quen lập kế hoạch hàng ngày có hướng dẫn • Nhập công việc từ nhiều công cụ khác nhau • Tích hợp lịch và công việc • Theo dõi thời gian để có cái nhìn sâu sắc Phù hợp nhất cho nhân viên trí thức đang tìm kiếm kế hoạch hàng ngày có ý thức và tập trung Có sẵn bản dùng thử miễn phí; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $16/tháng Akiflow • Trung tâm lệnh ưu tiên bàn phím • Chia thời gian cho các công việc • Hộp thư đến chung & thông báo thông minh • Tích hợp sâu rộng giữa các công cụ Phù hợp nhất cho người dùng chuyên nghiệp về năng suất ưa chuộng quản lý thời gian theo khối & quản lý công việc thống nhất. Có sẵn dùng thử miễn phí; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $19/tháng

🔍 Bạn có biết? Kích thước thị trường ứng dụng lịch dự án sẽ đạt $16,37 tỷ vào năm 2030, với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) là 10,4% trong kỳ dự báo.

11 lựa chọn thay thế TimeHero tốt nhất để sử dụng

TimeHero là công cụ hàng đầu cho việc tự động hóa lịch trình tác vụ và khối thời gian trên các lịch. Nó giúp cá nhân lập kế hoạch ngày làm việc dựa trên công việc thực tế. Tuy nhiên, nó thường không đủ khả năng cho các nhóm cần kiểm soát tác vụ sâu hơn, tự động hóa mạnh mẽ hơn và hỗ trợ AI tích hợp.

Dù bạn cần một công cụ trực quan hơn, giỏi hơn trong việc quản lý các công việc lặp lại, hay chỉ đơn giản là… ít nghiêm ngặt hơn với lịch trình của mình, danh sách công việc này đều có điều gì đó dành cho bạn. 🎯

*clickUp (Phù hợp nhất cho kế hoạch công việc với quản lý thời gian và tự động hóa tích hợp)

Tải xuống lịch thông minh được hỗ trợ bởi AI của ClickUp miễn phí Xây dựng và điều chỉnh lịch trình hàng ngày của bạn theo ưu tiên, commit và sở thích của mình bằng cách sử dụng Lịch ClickUp

ClickUp là ứng dụng toàn diện cho công việc, kết hợp quản lý dự án, quản lý kiến thức và trò chuyện — tất cả đều được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI) giúp bạn làm việc nhanh hơn và thông minh hơn.

Nó bao gồm các tính năng giúp tăng cường tính hiển thị, hợp tác nhóm và ra quyết định dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI) vào các quy trình làm việc hàng ngày của bạn.

*lên lịch với ClickUp Calendar

Khi lập kế hoạch cho ngày làm việc của bạn để đạt hiệu quả tối đa, hãy bắt đầu với Lịch ClickUp. Nó tạo lịch trình hàng ngày của bạn dựa trên các thông tin thời gian thực, bao gồm hạn chót nhiệm vụ, cuộc họp, khối lượng công việc và sự sẵn sàng của nhóm.

Giả sử bạn đang lập kế hoạch cho một chiến dịch tiếp thị sản phẩm trên ba khu vực. Bạn cần thời gian để xem xét thiết kế chiến dịch, kiểm tra hàng ngày với các trưởng khu vực và phối hợp các vòng phản hồi. Lịch AI sẽ tự động khối các khung thời gian đó dựa trên các ưu tiên đã đặt trước và điều chỉnh các công việc của bạn nếu có bất kỳ thay đổi nào.

Mọi cuộc họp đều đồng bộ trực tiếp với Lịch Google của bạn, đồng thời hỗ trợ các công cụ họp trực tuyến chính như Google Meet, Zoom hoặc Teams. Tại sao điều này quan trọng? Nó cho phép bạn tham gia các cuộc họp này trực tiếp từ Không gian Làm việc ClickUp của mình, thay vì phải chuyển đổi giữa nhiều tab.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Muốn ghi chú tự động trong cuộc họp khởi động với khách hàng? Chuyển đổi tính năng ClickUp AI Notetaker trong Lịch của bạn. Nó tự động tham gia các cuộc họp được phép, ghi chép và ghi âm cuộc thảo luận, trích xuất các mục cần thực hiện và tự động tạo các công việc liên kết, loại bỏ nhu cầu gõ lại hoặc đang theo dõi thủ công bất kỳ điều gì.

tối ưu hóa với ClickUp Brain và ClickUp Autopilot Agents*

Xây dựng lịch công việc hàng tuần bằng công cụ lập kế hoạch thông minh AI của ClickUp Brain

Bây giờ, hãy kết hợp ClickUp Brain để tối ưu hóa lịch trình của bạn. Trợ lý AI này không đoán mò những gì quan trọng; nó phân tích cách bạn làm công việc để đảm bảo các đề xuất của nó phù hợp với bạn, chứ không phải chống lại bạn.

Giả sử lịch trình hàng ngày của bạn bao gồm công việc thiết kế tập trung vào buổi sáng, các cuộc gọi vào buổi chiều và các phiên đánh giá sâu hai lần mỗi tuần. ClickUp Brain sử dụng các mẫu này, thời lượng nhiệm vụ ClickUp và hạn chót hiện tại để cấu trúc tuần làm việc của bạn.

Sau đó, ClickUp Autopilot Agents thực hiện một bước tiến thêm. Thay vì phải liên tục điều chỉnh công việc khi dự án thay đổi, bạn có thể tạo tùy chỉnh Autopilot Agents để tự động điều chỉnh ưu tiên, giao lại chủ sở hữu và thậm chí điều chỉnh lại thời hạn cho các công việc khóa của mình.

Ví dụ, nếu cuộc họp với khách hàng bị hoãn, hệ thống sẽ tự động điều chỉnh các công việc phụ thuộc, giải phóng các khối tập trung và sắp xếp lại các deliverables — mà bạn không cần phải làm gì.

*thực hiện với nhiệm vụ ClickUp

Phân chia dự án thành các phần công việc cụ thể bằng nhiệm vụ ClickUp

Bạn đã có bản đồ cho ngày của mình, và đã đến lúc bắt tay vào hoàn thành công việc. Hãy sử dụng nhiệm vụ ClickUp, nơi mọi nhiệm vụ được giao đều được quản lý. Mỗi nhiệm vụ hỗ trợ Ước lượng Thời gian và Theo dõi Thời gian, Trường Tùy chỉnh, công việc con, phụ thuộc và bình luận theo chủ đề để cung cấp thêm bối cảnh.

Ví dụ, nếu bạn đang điều phối việc ra mắt một trang web mới. Bạn có thể tạo các công việc cho thiết kế trải nghiệm người dùng (UX), bản nháp nội dung, bàn giao phát triển, kiểm thử chất lượng (QA) và triển khai cuối cùng, và thẻ cho từng công việc với người chịu trách nhiệm, hạn chót và ưu tiên.

xem dòng thời gian với chế độ xem lịch ClickUp*

Điều chỉnh dòng thời gian công việc và cân bằng khối lượng công việc với chế độ xem lịch của ClickUp

Tất cả thông tin được đồng bộ trực quan trong chế độ xem Lịch ClickUp, nơi bạn có thể điều chỉnh dòng thời gian công việc và dự án, đồng thời phát hiện các khối chỉ trong nháy mắt. Bạn có thể xem các công việc theo ngày, khối 4 ngày, tuần hoặc tháng. Việc điều chỉnh và cập nhật ngày đáo hạn ngay lập tức chỉ đơn giản như kéo và thả dòng thời gian công việc.

Bạn có thể phân loại công việc theo người được giao hoặc ưu tiên, hiển thị Trường Tùy chỉnh, lọc công việc theo trạng thái, và thậm chí bao gồm các công việc lặp lại hoặc ngày lễ quốc gia để kế hoạch dự án hiệu quả hơn.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Trong khi chế độ xem Lịch giúp bạn hình dung và lập kế hoạch dòng thời gian cho các công việc, chế độ xem Khối lượng công việc trong ClickUp là lựa chọn lý tưởng để lập kế hoạch sức chứa của nhóm. Ví dụ, nếu nhà thiết kế của bạn có ba cuộc họp phải tham dự trong cùng một tuần, chế độ xem Khối lượng công việc sẽ ngay lập tức chỉ ra tình trạng quá tải này, giúp bạn có thể điều chỉnh hoặc phân công lại công việc trước khi mọi thứ trở nên chậm trễ.

Các tính năng nổi bật của ClickUp

*tự động hóa cập nhật nhiệm vụ ClickUp: Kích hoạt các hành động như giao chủ sở hữu, thay đổi trạng thái và điều chỉnh thời hạn mà không cần nỗ lực thủ công với ClickUp Automations

*nhận đề xuất tác vụ thông minh: Hãy để ClickUp Brain đề xuất thời gian tốt nhất để thực hiện các công việc cụ thể dựa trên nỗ lực, ưu tiên và khả năng sẵn sàng

*đặt công việc lặp lại: Giữ cho các công việc định kỳ như đồng bộ hàng tuần, báo cáo hàng tháng hoặc đánh giá hàng quý đang được theo dõi đúng hạn mà không cần thiết lập lại mỗi lần

hiển thị khối lượng công việc của nhóm: *Xác định ai đang ở sức chứa và ai có thể nhận thêm công việc bằng cách xem phân phối công việc qua chế độ xem Khối lượng công việc của ClickUp

Viết nhanh hơn với AI: Yêu cầu ClickUp Brain soạn thảo mô tả công việc, phản hồi email, bản tóm tắt dự án hoặc ghi chú theo dõi trực tiếp trong không gian làm việc của bạn

lập kế hoạch cho ngày của bạn bằng lệnh giọng nói*: Sử dụng tính năng Talk to Văn bản trong ClickUp Brain MAX , ứng dụng AI siêu thông minh trên desktop của bạn, để ghi chép kế hoạch cho ngày, lên lịch cuộc họp và thậm chí thực hiện công việc bằng lệnh giọng nói

*giới hạn của ClickUp

Thỉnh thoảng xảy ra tình trạng giật lag hoặc hiệu suất chậm trong các không gian làm việc lớn

giá cả của ClickUp*

*đánh giá và nhận xét về ClickUp

G2: 4.7/5 (10.450+ đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (4.500+ đánh giá)

*người dùng thực tế nói gì về ClickUp?

Đây là cách một người dùng Reddit mô tả trải nghiệm của họ:

ClickUp thực sự đáng giá! Ý tôi là, ngoài việc là một công cụ quản lý dự án, nó còn có rất nhiều tính năng hữu ích. Tính năng yêu thích nhất của tôi là Chế độ xem Lịch. Không gì có thể so sánh được với việc có thể xem tất cả công việc và commit của mình trong một nơi duy nhất. Vậy công việc của tôi? Đã kiểm tra. Cuộc hẹn cà phê? Đã kiểm tra. Sinh nhật của mẹ? Cũng đã xong! Nhưng có một điều còn tuyệt vời hơn thế. ClickUp Brain. Các bạn ạ, tôi chỉ cần hỏi nó khi nào tôi miễn phí để lên lịch cuộc họp hoặc liệu các thành viên trong nhóm có thể nhận thêm công việc và tất cả đều có sẵn! Đầu óc? Bị choáng ngợp.

ClickUp thực sự đáng giá! Ý tôi là, ngoài việc là một công cụ quản lý dự án, nó còn có rất nhiều tính năng hữu ích. Tính năng yêu thích nhất của tôi là Chế độ xem Lịch. Không gì có thể so sánh được với việc có thể xem tất cả công việc và commit của mình trong một nơi duy nhất. Vậy công việc của tôi? Đã kiểm tra. Cuộc hẹn cà phê? Đã kiểm tra. Sinh nhật của mẹ? Cũng đã xong! Nhưng có một điều còn tuyệt vời hơn thế. ClickUp Brain. Các bạn ạ, tôi chỉ cần hỏi nó khi nào tôi miễn phí để lên lịch cuộc họp hoặc liệu các thành viên trong nhóm có thể nhận thêm công việc và tất cả đều có sẵn! Đầu óc? Bị choáng ngợp.

📮 ClickUp Insight: Cuộc khảo sát về cân bằng công việc và cuộc sống của chúng tôi cho thấy 46% người lao động làm việc 40-60 giờ mỗi tuần, trong khi con số đáng kinh ngạc 17% vượt quá 80 giờ! Tuy nhiên, áp lực không dừng lại ở đó—31% gặp khó khăn trong việc dành thời gian cá nhân một cách đều đặn. Đây chính là công thức hoàn hảo dẫn đến kiệt sức. 😰 Nhưng bạn biết không? Cân bằng công việc bắt đầu từ sự hiển thị! Các tính năng tích hợp sẵn của ClickUp như chế độ xem Khối lượng công việc & theo dõi thời gian giúp bạn dễ dàng hình dung khối lượng công việc, phân phối công việc công bằng và theo dõi thời gian thực tế đã dành cho công việc — để bạn luôn biết cách tối ưu hóa công việc và thời điểm thích hợp. 💫 Kết quả thực tế: Lulu Press tiết kiệm 1 giờ mỗi ngày cho mỗi nhân viên bằng cách sử dụng ClickUp tự động hóa — dẫn đến tăng 12% hiệu quả công việc.

2. Motion (Tốt nhất cho lập lịch và tự động hóa công việc dựa trên trí tuệ nhân tạo)

qua Motion

Cảm thấy quá tải khi cố gắng lên lịch cho ngày công việc của mình? Motion giải quyết vấn đề này với tiêu đề lớn. Nền tảng được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI) này loại bỏ sự phỏng đoán trong việc ưu tiên các công việc, tự động lên lịch cho chúng dựa trên thời hạn, ước tính thời lượng và giờ làm việc của bạn.

Khi các cuộc họp bất ngờ xuất hiện hoặc thời hạn thay đổi, công cụ lập lịch công việc sẽ tự động điều chỉnh, loại bỏ việc điều chỉnh lịch trình thủ công tốn thời gian. Nó học hỏi từ thói quen công việc của bạn để đề xuất thời gian tối ưu cho việc tập trung sâu và tối ưu hóa công việc hợp tác thông qua việc phân công công việc đơn giản và đang theo dõi tiến độ.

Các tính năng nổi bật của Motion

Tạo dự án không giới hạn và tổ chức công việc vào các không gian làm việc tùy chỉnh cho các khách hàng hoặc dự án khác nhau

Tự động phân bổ khối thời gian cho công việc tập trung dựa trên mức độ ưu tiên của công việc và thời hạn hoàn thành

Tích hợp mượt mà với Lịch Google, Outlook và các công cụ khác để tạo hệ thống tập trung

Nhận email kế hoạch hàng ngày với các đề xuất công việc cá nhân hóa dựa trên các dự án đang thực hiện và các hạn chót sắp tới của bạn

Hạn chế về chuyển động

Các tùy chọn tùy chỉnh giới hạn so với các công cụ đã được thiết lập lâu đời

Hàm của ứng dụng di động còn hạn chế so với phiên bản web

Giá linh hoạt

Pro AI: $49/tháng cho mỗi người dùng

trí tuệ nhân tạo cho kinh doanh: *$69/tháng cho mỗi người dùng

doanh nghiệp: *Giá tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Motion

G2: 4. 1/5 (115+ đánh giá)

Capterra: 4.3/5 (75+ đánh giá)

*người dùng thực tế nói gì về Motion?

Trích từ đánh giá trên G2:

Tôi rất thích tính năng điền thời gian tự động bằng AI. Nếu tôi cần hủy một cuộc họp hoặc có thời gian rảnh, nó sẽ tự động điền vào không gian với các dự án/công việc cần hoàn thành… Nhược điểm duy nhất là cần thiết lập mọi thứ một cách phù hợp trong các dự án và mẫu để sử dụng hiệu quả. Tự động hóa nhiệm vụ và bước thực hiện khá đơn giản nhưng chưa phức tạp như tôi mong muốn, đặc biệt là trong việc viết biến cho tên hoặc tự động khởi tạo dự án thuộc công ty thay vì cấp độ riêng tư.

Tôi rất thích tính năng điền thời gian tự động bằng AI. Nếu tôi cần hủy một cuộc họp hoặc có thời gian rảnh, nó sẽ tự động điền vào không gian với các dự án/công việc cần hoàn thành… Nhược điểm duy nhất là cần thiết lập mọi thứ một cách phù hợp trong các dự án và mẫu để sử dụng hiệu quả. Tự động hóa nhiệm vụ và bước thực hiện khá đơn giản nhưng chưa phức tạp như tôi mong muốn, đặc biệt là trong việc viết biến cho tên hoặc tự động khởi tạo dự án thuộc công ty thay vì cấp độ riêng tư.

3. Todoist (Tốt nhất cho việc tổ chức công việc cá nhân một cách hiệu quả)

qua Todoist

Todoist đạt được sự cân bằng lý tưởng giữa tính đơn giản và độ bền vững. Giao diện gọn gàng giúp việc ghi chép công việc trở nên dễ dàng, trong khi khả năng AI của nó có thể chuyển đổi các câu lệnh ngôn ngữ tự nhiên như “Nộp báo cáo vào lúc 9 giờ sáng Monday hàng tuần” thành các công việc được lên lịch.

Hệ thống 'karma' mang đến sự cạnh tranh thân thiện trong không gian làm việc, trao điểm cho các công việc hoàn thành và biến việc tăng năng suất thành một trò chơi. Nhiều người dùng bắt đầu sử dụng ứng dụng lịch trình hàng ngày này cho các công việc cá nhân, nhưng sau đó nhanh chóng áp dụng nó cho các dự án công việc phức tạp.

*các tính năng nổi bật của Todoist

Quản lý dự án với các phần, công việc con và mức độ ưu tiên được đánh dấu màu sắc để đảm bảo sự rõ ràng về cấu trúc phân cấp

Đang theo dõi xu hướng năng suất thông qua báo cáo tiến độ trực quan, bao gồm thành tựu hàng ngày và hàng tuần

Truy cập công việc một cách liền mạch trên tất cả các thiết bị và nền tảng với tính năng đồng bộ thời gian thực

*giai hạn của Todoist

Khả năng báo cáo và phân tích giới hạn so với các công cụ quản lý dự án khác

Thiếu khả năng đang theo dõi thời gian mà không có tích hợp bên thứ ba và hàm biểu đồ Gantt tích hợp sẵn

giá cả của Todoist*

Người mới bắt đầu: Miễn phí

Pro: $5/tháng cho mỗi người dùng

kinh doanh: *$8/tháng cho mỗi người dùng

*đánh giá và nhận xét về Todoist

G2: 4.4/5 (800+ đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (2.600+ đánh giá)

người dùng thực tế nói gì về Todoist?*

Một đánh giá trên G2 mô tả như sau:

Tôi đã sử dụng Todoist từ năm 2016. Đến nay, tôi đã hoàn thành 57.500 công việc. Trong những năm gần đây, tôi thấy chương trình này đã có nhiều tiến độ đáng kể. Tôi nghĩ đây là một chương trình dễ sử dụng với nhiều công cụ và tùy chọn hữu ích. Tôi không thể tưởng tượng cuộc sống của mình mà thiếu đi một công cụ như Todoist. Cả cuộc sống chuyên nghiệp lẫn cuộc sống riêng tư của tôi. Nếu ai đó muốn tổ chức hàng trăm công việc hàng ngày, Todoist là lựa chọn tốt nhất! Tôi sử dụng nó hàng ngày.

Tôi đã sử dụng Todoist từ năm 2016. Đến nay, tôi đã hoàn thành 57.500 công việc. Trong những năm gần đây, tôi thấy chương trình này đã có nhiều tiến độ đáng kể. Tôi nghĩ đây là một chương trình dễ sử dụng với nhiều công cụ và tùy chọn hữu ích. Tôi không thể tưởng tượng cuộc sống của mình mà thiếu đi một công cụ như Todoist. Cả cuộc sống chuyên nghiệp lẫn cuộc sống riêng tư của tôi. Nếu ai đó muốn tổ chức hàng trăm công việc hàng ngày, Todoist là lựa chọn tốt nhất! Tôi sử dụng nó hàng ngày.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Khi mọi thứ đều cấp bách, việc có một hệ thống ưu tiên đáng tin cậy là điều cần thiết. Sử dụng Ma trận Eisenhower để phân loại những gì thực sự cấp bách và quan trọng — và những gì có thể chờ, giao phó hoặc bỏ qua hoàn toàn.

4. Reclaim (Tốt nhất cho quản lý lịch thông minh)

qua Reclaim

Reclaim AI là trợ lý lịch thông minh giúp bạn xử lý các công việc nặng nhọc, bao gồm lên lịch công việc, thói quen và thời gian nghỉ giữa các cuộc họp. Nó thích ứng với những thay đổi lịch trình bất ngờ, giữ nguyên ưu tiên của bạn ngay cả khi kế hoạch thay đổi.

Phần mềm quản lý cuộc họp này kết nối với các công cụ bạn đã sử dụng như Lịch Google và Outlook, hoạt động ngầm để sắp xếp mọi thứ mà không làm quá tải lịch trình của bạn. Có cuộc họp đột xuất vào phút chót? Công cụ sẽ điều chỉnh lịch trình của bạn ngay lập tức. Bị chậm tiến độ công việc? Nó sẽ tự động điều chỉnh lại lịch trình cho bạn. Và đúng vậy, nó còn tích hợp thời gian dự phòng và thời gian nghỉ ngơi nữa.

Khôi phục các tính năng tốt nhất

Hãy để nó lên lịch các cuộc họp với khoảng thời gian dự phòng dựa trên tính khả dụng, sở thích, xung đột tiềm ẩn và thậm chí cả múi giờ với Smart Meetings

Phân bổ thời gian cho các công việc lặp lại và thói quen với Habit Scheduler

Theo dõi phân bổ thời gian trên các dự án khác nhau và ưu tiên cá nhân, từ đó nắm bắt cách bạn sử dụng thời gian của mình

Khắc phục giới hạn

Các tính năng quản lý công việc giới hạn so với các công cụ quản lý công việc chuyên dụng

Thiếu các tính năng hợp tác nhóm toàn diện

Giá cả linh hoạt

Miễn phí

Gói Starter: $10/tháng cho mỗi người dùng

kinh doanh: *$15/tháng cho mỗi người dùng

Doanh nghiệp: Giá tùy chỉnh (thanh toán hàng năm)

Khôi phục đánh giá và nhận xét

G2: 4.8/5 (100+ đánh giá)

Capterra: Không đủ đánh giá

*người dùng thực tế nói gì về Reclaim?

Một người đánh giá trên G2 đã chia sẻ phản hồi này:

Tôi thích rằng các cuộc họp nội bộ của nhóm có thể linh hoạt hơn, giúp tôi có thể sắp xếp nhiều khung giờ hơn khi có các cuộc họp quan trọng với khách hàng hoặc đối tác tiềm năng. Việc triển khai với nhóm rất dễ dàng, và tôi rất thích tích hợp nó vào ngày công việc của mình.

Tôi thích rằng các cuộc họp nội bộ của nhóm có thể linh hoạt hơn, giúp tôi có thể sắp xếp nhiều khung giờ hơn khi có các cuộc họp quan trọng với khách hàng hoặc đối tác tiềm năng. Việc triển khai với nhóm rất dễ dàng, và tôi rất thích tích hợp nó vào ngày công việc của mình.

📖 Xem thêm: Các tích hợp tốt nhất với Calendly

5. TickTick (Tốt nhất cho việc đang theo dõi thói quen kết hợp quản lý công việc)

qua TickTick

Muốn giải quyết các công việc cần làm và xây dựng thói quen tốt hơn trong quá trình đó? TickTick kết hợp hoàn hảo hai yếu tố này. Khác với các công cụ quản lý tác vụ chuyên biệt, nó giúp bạn phát triển thói quen đều đặn, theo dõi thói quen hàng ngày bên cạnh các tác vụ thường xuyên.

Đồng hồ Pomodoro tích hợp khuyến khích các phiên công việc tập trung, sau đó là các khoảng nghỉ phục hồi. Các công việc trở nên sinh động với các tùy chọn định dạng phong phú, tệp đính kèm và ghi chú giọng nói. Nhiều người dùng chuyển sang TickTick từ các ứng dụng khác nhờ khả năng xử lý ngôn ngữ tự nhiên của TickTick, biến các câu đơn giản thành các công việc được lên lịch với nhắc nhở và ngày đáo hạn.

Các tính năng nổi bật của TickTick

Đang theo dõi thói quen cùng với công việc thông qua các thống kê tích hợp và chuỗi ngày liên tục, giúp bạn hình dung sự nhất quán của mình

Xem các công việc dưới nhiều chế độ xem định dạng khác nhau, bao gồm chế độ xem danh sách công việc, Kanban và lịch, phù hợp với phong cách công việc của bạn

Tạo ghi chú giọng nói tự động chuyển đổi thành công việc văn bản, hoàn hảo để ghi lại ý tưởng khi di chuyển

*giới hạn của TickTick

Các tính năng cao cấp chỉ có sẵn thông qua gói đăng ký trả phí

Chế độ xem lịch không mạnh mẽ bằng các ứng dụng lịch chuyên dụng

Giá của TickTick

kế hoạch hàng năm: *$35.99/năm

Đánh giá và nhận xét về TickTick

G2: 4.6/5 (hơn 100 đánh giá)

Capterra: 4.7/5 (120+ đánh giá)

*người dùng thực tế nói gì về TickTick?

Theo một đánh giá trên Capterra:

Sao chép danh sách công việc từ email rất đơn giản. Nó tự động tách tất cả các dòng thành các công việc riêng biệt. Đồng hồ Pomodoro cũng rất hữu ích. Tất nhiên cũng có chế độ xem lịch. Một số phím tắt hơi khó sử dụng về địa điểm bàn phím, như ký hiệu ~. Xử lý ngôn ngữ tự nhiên không tốt bằng Todoist, nhưng vẫn đủ dùng.

Sao chép danh sách công việc từ email rất đơn giản. Nó tự động tách tất cả các dòng thành các công việc riêng biệt. Đồng hồ Pomodoro cũng rất hữu ích. Tất nhiên cũng có chế độ xem lịch. Một số phím tắt hơi khó sử dụng về địa điểm bàn phím, như ký hiệu ~. Xử lý ngôn ngữ tự nhiên không tốt bằng Todoist, nhưng vẫn đủ dùng.

🤝 Lời nhắc nhở thân thiện: Muốn hoàn thành nhiều việc hơn mà không cảm thấy kiệt sức? Hãy bắt đầu bằng cách lên lịch cho các công việc quan trọng nhất vào thời điểm bạn cảm thấy hiệu quả nhất — dù đó là sáng sớm, chiều muộn hay trong sự tĩnh lặng của đêm. Đó giống như việc tận dụng thời gian vàng của bộ não một cách hiệu quả.

6. Taskade (Tốt nhất cho hợp tác nhóm trực quan)

qua Taska de

Taskade kết hợp quản lý công việc với giao tiếp nhóm thời gian thực trong một giao diện trực quan. Ứng dụng này nhấn mạnh vào tổ chức trực quan thông qua Bản đồ Tư duy, biểu đồ tổ chức và Bảng Kanban. Ngoài ra, tính năng trò chuyện video và bình luận tích hợp giúp loại bỏ nhu cầu chuyển đổi giữa nhiều ứng dụng khác nhau cho các cuộc thảo luận nhóm.

Công cụ này còn cung cấp tính năng tạo công việc và lập kế hoạch dự án dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI), nghĩa là bạn có thể mô tả mục tiêu và để Taskade tự động xây dựng cấu trúc cần thiết để đạt được nó. Thêm vào đó là tính năng chỉnh sửa cộng tác thời gian thực, đồng bộ tự động trên các thiết bị và theo dõi hạn chót thông minh, bạn sẽ có một không gian làm việc thống nhất cho việc lập kế hoạch, giao tiếp và thực hiện công việc.

Các tính năng nổi bật của Taskade

Tạo các mẫu lịch trình có thể tái sử dụng cho các dự án hoặc quy trình lặp lại, giúp tiết kiệm đáng kể thời gian thiết lập

Sắp xếp công việc theo cấu trúc phân cấp với số lượng không giới hạn các công việc con và danh sách công việc lồng nhau để làm rõ mối quan hệ phụ thuộc giữa các công việc

Tự động tạo danh sách công việc và quy trình làm việc có cấu trúc từ mô tả dự án cấp cao bằng công cụ AI Workflow Generator và mẫu nhắc nhở AI

Sử dụng các Trợ lý Trí tuệ Nhân tạo (AI) có khả năng hiểu bối cảnh, học hỏi từ tài liệu và dự án của bạn, và tự động xử lý các công việc

Giai đoạn giới hạn của Taskade

Các vấn đề về hiệu suất thỉnh thoảng xảy ra với các dự án quy mô lớn

Khả năng báo cáo không mạnh mẽ bằng các công cụ Enterprise

Giá cả của Taskade

Miễn phí

Pro: $20/tháng

nhóm: *$100/tháng

Doanh nghiệp: Giá tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Taskade

G2: 4.5/5 (hơn 50 đánh giá)

Capterra: 4.7/5 (hơn 60 đánh giá)

*người dùng thực tế nói gì về Taskade?

Một người dùng G2 hài lòng đã chia sẻ như sau:

Taskade đã chuyển đổi từ một công cụ quản lý dự án cơ bản thành một công cụ tự động hóa AI mạnh mẽ, cho phép bạn tạo ra nhiều tác nhân AI có thể hoạt động độc lập trong các nhóm. Bạn cũng có thể xây dựng các quy trình làm việc bao gồm các tùy chọn như chuyển đổi nội dung thành văn bản mà không cần sử dụng công cụ bên ngoài. Vì Taskade là nền tảng đám mây, việc triển khai rất đơn giản. Hỗ trợ khách hàng có sẵn trực tiếp hoặc qua các buổi phát trực tiếp thường xuyên. Tích hợp với các công cụ khác tương đối dễ dàng, mặc dù không được sử dụng nhiều trong trường hợp của chúng tôi.

Taskade đã chuyển đổi từ một công cụ quản lý dự án cơ bản thành một công cụ tự động hóa AI mạnh mẽ, cho phép bạn tạo ra nhiều tác nhân AI có thể hoạt động độc lập trong các nhóm. Bạn cũng có thể xây dựng các quy trình làm việc bao gồm các tùy chọn như chuyển đổi nội dung thành văn bản mà không cần sử dụng công cụ bên ngoài. Vì Taskade là nền tảng đám mây, việc triển khai rất đơn giản. Hỗ trợ khách hàng có thể được cung cấp trực tiếp hoặc thông qua các buổi phát trực tiếp thường xuyên. Việc tích hợp với các công cụ khác tương đối dễ dàng, mặc dù không được sử dụng nhiều trong trường hợp của chúng tôi.

🤝 Lời nhắc nhở thân thiện: Đừng để công việc lấn át thời gian buổi tối hoặc cuối tuần của bạn. Hãy đặt ra ranh giới rõ ràng cho thời gian làm việc và thời gian nghỉ ngơi. Lịch trình của bạn nên phản ánh thời gian cá nhân, không chỉ các cuộc họp và hạn chót. 26% nhân viên trong một cuộc khảo sát của ClickUp cho biết cách tốt nhất để ngắt kết nối với công việc là tham gia vào các sở thích!

7. Trello (Phù hợp nhất cho quản lý dự án Kanban trực quan)

qua Atlassian

Trello giúp quản lý tác vụ trực quan trở nên dễ dàng cho mọi người. Công cụ dựa trên bảng này thể hiện công việc dưới dạng thẻ di chuyển qua các cột tùy chỉnh đại diện cho các giai đoạn hoàn thành khác nhau. Sự đơn giản của nó che giấu các tính năng mạnh mẽ như quy tắc tự động hóa, trường tùy chỉnh và chế độ xem lịch.

Bạn cũng có thể tích hợp nền tảng này với các công cụ như Slack, Google Drive và Jira để duy trì sự kết nối trong quy trình làm việc. Đối với các nhóm, Trello cung cấp bảng chia sẻ, đang theo dõi ngày đáo hạn và @mentions để hợp tác mượt mà. Ngoài ra, nó còn thích ứng với nhiều trường hợp sử dụng khác nhau, như theo dõi lịch nội dung, các sprint phát triển phần mềm, kế hoạch đám cưới và nhiều hơn nữa.

các tính năng nổi bật của Trello*

Tùy chỉnh bảng với nhãn màu sắc, ngày đáo hạn, danh sách kiểm tra và tệp đính kèm để có thông tin có thể quét được

Tự động hóa các tác vụ lặp lại tùy chỉnh với Butler, công cụ tự động hóa tích hợp sẵn của Trello

Mở rộng hàm thông qua Power-Ups để thêm theo dõi thời gian, chế độ xem lịch và trường tùy chỉnh vào quy trình làm việc của bạn

giới hạn của Trello*

Kế hoạch miễn phí cơ bản giới hạn Power-Ups ở mức một lần cho mỗi bảng

Thiếu khả năng theo dõi thời gian tích hợp sẵn

giá cả của Trello*

Miễn phí

Tiêu chuẩn: $6/tháng cho mỗi người dùng

Premium: $12.50/tháng cho mỗi người dùng

enterprise: *$17,50/tháng cho mỗi người dùng (thanh toán hàng năm)

*đánh giá và nhận xét về Trello

G2: 4.4/5 (13.670+ đánh giá)

Capterra: 4.5/5 (23.430+ đánh giá)

*người dùng thực tế nói gì về Trello?

Một người đánh giá trên Capterra đã chia sẻ phản hồi này:

Trello có lẽ là phần mềm quản lý dự án dễ sử dụng nhất trong số các phần mềm quản lý dự án phổ biến trong kinh doanh… Tôi không thích việc mọi người phải sử dụng cùng một kế hoạch. Tôi sử dụng Trello cho nhiều tổ chức và thích sử dụng gói thành viên cao cấp, tuy nhiên, một số nhóm công việc tôi làm việc cùng không có gói đăng ký trả phí…

Trello có xác suất là phần mềm quản lý dự án dễ sử dụng nhất trong số các phần mềm quản lý dự án phổ biến trong doanh nghiệp… Tôi không thích việc mọi người phải sử dụng cùng một gói dịch vụ. Tôi sử dụng Trello cho nhiều tổ chức và thích sử dụng gói thành viên cao cấp, tuy nhiên, một số nhóm tôi công việc cùng không có gói đăng ký trả phí…

🤝 Nhắc nhở thân thiện: Các cuộc họp liên tiếp không phải là điều đáng tự hào. Hãy thêm khoảng thời gian đệm 10–15 phút giữa các cuộc họp để bạn có thể thư giãn, suy ngẫm hoặc đơn giản là thở sâu. Bản thân bạn trong tương lai sẽ cảm ơn bạn.

8. Things3 (Tốt nhất cho quản lý công việc trên thiết bị Apple)

qua Things3

Things 3 giúp quản lý công việc một cách gọn gàng, đơn giản và tập trung một cách hiệu quả. Với các tính năng như lịch trình bằng ngôn ngữ tự nhiên, hạn chót dự án và Sổ ghi chép để theo dõi các công việc đã hoàn thành, ứng dụng này được thiết kế để giúp bạn duy trì sự tổ chức mà không gây áp lực.

Nếu bạn đang sử dụng hệ sinh thái Apple, bạn sẽ đánh giá cao khả năng đồng bộ mượt mà giữa các thiết bị. Tính năng Quick Find giúp bạn nhanh chóng tìm kiếm bất kỳ nội dung nào, và nút Magic Plus cho phép bạn thêm công việc chính xác vào vị trí cần thiết. Bạn sẽ có các công cụ cấu trúc thông minh như tiêu đề phần và trình lập kế hoạch 'This Evening' cho việc chia thời gian linh hoạt, tất cả được bao bọc trong giao diện tối giản.

các tính năng nổi bật của Things3*

Ghi lại công việc ngay lập tức bằng phím tắt hoặc nút Magic Plus để nhập liệu mượt mà

Thẻ tùy chỉnh cho các công việc để lọc theo ngữ cảnh, ưu tiên hoặc giai đoạn của quy trình làm việc

Lập lịch hạn chót và nhắc nhở bằng công nghệ xử lý ngôn ngữ tự nhiên để lập kế hoạch một cách trực quan

Tìm kiếm toàn cầu bằng từ khóa để hiển thị ngay lập tức các công việc, dự án hoặc ghi chú

*giới hạn của Things3

Người dùng phải trả phí cho mỗi thiết bị mà họ muốn cài đặt ứng dụng trên đó

Bạn không thể chia sẻ danh sách công việc và công việc của mình với người khác, và cũng không thể đính kèm tệp đính kèm vào công việc

Giá của Things3

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Things3

G2: 4.4/5 (20+ đánh giá)

Capterra: 4.8/5 (140+ đánh giá)

*người dùng thực tế nói gì về Things3?

Theo một đánh giá trên G2:

Giao diện tối giản và tích hợp mượt mà với nhiều công cụ hữu ích. Điều đó giúp tôi trở nên năng suất hơn bao giờ hết… Nó không được hỗ trợ bởi nền tảng như Make. Sẽ thật tuyệt vời nếu có thể tạo ra một quy trình làm việc năng suất tuyệt vời.

Giao diện tối giản và tích hợp mượt mà với nhiều công cụ hữu ích. Điều đó giúp tôi làm việc năng suất hơn bao giờ hết… Nó không được hỗ trợ bởi nền tảng như Make. Sẽ thật tuyệt vời nếu có thể tạo ra một quy trình làm việc năng suất tuyệt vời.

🔍 Bạn có biết? Người Ai Cập cổ đại đã tạo ra một lịch thông minh. Họ thiết kế một lịch mặt trời 365 ngày với 12 tháng, mỗi tháng 30 ngày, và thêm 5 ngày "epagomenal" vào cuối năm. Sáng kiến này giúp lịch của họ đồng bộ với đợt lũ hàng năm của sông Nile, điều này rất quan trọng cho nông nghiệp.

9. Wrike (Phù hợp nhất cho kế hoạch dự án cấp doanh nghiệp)

qua Wrike

Wrike cung cấp các tính năng quản lý dự án mạnh mẽ được thiết kế để đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp. Nó xử lý việc phân bổ tài nguyên phức tạp, các mối quan hệ phụ thuộc và hợp tác giữa các nhóm.

Các bảng điều khiển tùy chỉnh của nền tảng này biến dữ liệu phức tạp thành những thông tin có giá trị cho các nhà quản lý vận hành. Nhiều nhóm doanh nghiệp lựa chọn Wrike đặc biệt vì các quyền truy cập chi tiết và quy trình phê duyệt linh hoạt. Wrike phát huy hiệu quả khi quản lý các dự án có yêu cầu tuân thủ quy định hoặc các mối quan hệ phụ thuộc phức tạp giữa các thành viên trong nhóm.

*các tính năng nổi bật của Wrike

Tạo báo cáo chi tiết về trạng thái dự án, sử dụng tài nguyên và hiệu suất nhóm để xác định các điểm nghẽn

Quản lý khối lượng công việc một cách trực quan với các công cụ phân bổ tài nguyên giúp ngăn ngừa tình trạng quá tải của nhóm và đảm bảo phân phối công việc cân đối

Tự động hóa việc theo dõi thời gian và cho phép người dùng ghi lại thời gian dành cho các công việc mà không cần mục nhập thủ công thông qua các đề xuất của trí tuệ nhân tạo (AI)

*giới hạn của Wrike

Theo dõi thời gian chỉ có sẵn cho các kế hoạch trả phí

Nó không có các tính năng ưu tiên toàn diện

giá cả của Wrike*

Miễn phí

Nhóm: $10/tháng cho mỗi người dùng

*kinh doanh: $25/tháng cho mỗi người dùng

Doanh nghiệp: Giá cả tùy chỉnh

Pinnacle: Giá tùy chỉnh

*đánh giá và nhận xét về Wrike

G2: 4.2/5 (3.760+ đánh giá)

Capterra: 4.3/5 (2.785+ đánh giá)

*người dùng thực tế nói gì về Wrike?

Trích từ đánh giá trên Capterra:

*Tôi thích cách Wrike giúp tăng cường tính minh bạch và hợp tác trong toàn bộ tổ chức của chúng tôi. Trong một dự án, dữ liệu trong các trường chỉ "sao chép/duplicate" trong cùng một công việc/dòng dự án. Cách duy nhất để sao chép dữ liệu từ công việc cấp cao nhất vào các công việc con là trả phí để kích hoạt tích hợp và trả phí để các kỹ sư giải pháp của họ viết mã tạo "Tích hợp Wrike với Wrike" hoặc chuyển dữ liệu thủ công vào các công việc con

*Tôi thích cách Wrike giúp tăng cường tính minh bạch và hợp tác trong toàn bộ tổ chức của chúng tôi. Trong một dự án, dữ liệu trong các trường chỉ "sao chép/duplicate" trong cùng một công việc/dòng dự án. Cách duy nhất để sao chép dữ liệu từ công việc cấp cao nhất vào các công việc con là trả phí để kích hoạt tích hợp và trả phí để các kỹ sư giải pháp của họ viết mã tạo "Tích hợp Wrike với Wrike" hoặc chuyển dữ liệu thủ công vào các công việc con

10. Sunsama (Tốt nhất cho việc lập kế hoạch hàng ngày có ý thức)

qua Sunsama

Mơ ước về một ngày làm việc bình tĩnh và có chủ đích hơn? Sunsama giúp bạn đạt được điều đó. Công cụ năng suất này kết hợp quản lý công việc với các thói quen kế hoạch hàng ngày khuyến khích sự tỉnh thức trong công việc. Nó yêu cầu bạn chọn các công việc cho ngày của mình, tôn trọng giới hạn nhận thức một cách có chủ đích.

Nó gửi cho bạn các gợi ý phản ánh hàng ngày để giúp bạn phát triển thói quen lập kế hoạch tốt hơn theo thời gian. Ngoài ra, tính năng tích hợp lịch của nó cho thấy cách danh sách công việc của bạn tương ứng với cam kết thời gian, giúp tránh quá tải và căng thẳng.

Các tính năng nổi bật của Sunsama

Lập kế hoạch cho mỗi ngày với một quy trình hướng dẫn giúp bạn ưu tiên các công việc dựa trên mức độ quan trọng

Nhập các công việc từ nhiều nguồn khác nhau, bao gồm email, Asana, Trello và GitHub, vào một kế hoạch hàng ngày thống nhất

Đang theo dõi thời gian dành cho các dự án và danh mục khác nhau để nhận diện xu hướng và cải thiện ước lượng thời gian cho các dự án tương lai

*giới hạn của Sunsama

Giá cao hơn so với các công cụ quản lý công việc khác

Nó chủ yếu được thiết kế cho sử dụng cá nhân thay vì cho các nhóm hoặc doanh nghiệp nhỏ

Giá cả của Sunsama

Gói đăng ký hàng tháng: $20/tháng

Gói đăng ký hàng năm: $16/tháng (thanh toán hàng năm)

Đánh giá và nhận xét của Sunsama

G2: Không đủ đánh giá

Capterra: 4.7/5 (20+ đánh giá)

*người dùng thực tế nói gì về Sunsama?

Một người đánh giá trên Capterra đã chia sẻ phản hồi này:

Sunsama cần cải thiện môi trường hợp tác thời gian thực của họ. Nhóm của chúng tôi sử dụng Sunsama để quản lý các cuộc họp – cụ thể là các cuộc họp scrum hai lần một tuần, thường có lịch trình dài… Trang họp thường xuyên được tải lại; đôi khi nội dung bị mất; đôi khi các thành viên hợp tác không thể xem thông tin mới được thêm vào hoặc không thể tự thêm thông tin. Tình hình đã cải thiện đáng kể – và các vấn đề của chúng tôi đã ít xảy ra hơn – nhưng vẫn còn nhiều điểm cần cải thiện.

Sunsama cần cải thiện môi trường hợp tác thời gian thực của họ. Nhóm của chúng tôi sử dụng Sunsama để quản lý các cuộc họp – cụ thể là các cuộc họp scrum hai lần một tuần, thường có lịch trình dài… Trang họp thường xuyên được tải lại; đôi khi nội dung bị mất; đôi khi các thành viên hợp tác không thể xem thông tin mới được thêm vào hoặc không thể tự thêm thông tin. Tình hình đã cải thiện đáng kể – và các vấn đề của chúng tôi đã ít xảy ra hơn – nhưng vẫn còn nhiều điều cần cải thiện.

11. Akiflow (Tốt nhất cho quản lý công việc thống nhất)

qua Akiflow

Akiflow kết nối email, sự kiện lịch quản lý dự án và công việc từ các ứng dụng phổ biến vào một trung tâm điều khiển duy nhất. Phương pháp ưu tiên bàn phím thu hút các chuyên gia chú trọng hiệu quả, những người ưa chuộng nhập lệnh bằng bàn phím hơn là nhấp vào biểu tượng.

Tính năng chia thời gian giúp biến danh sách công việc thành các khối thời gian cụ thể trên lịch. Akiflow còn bao gồm thông báo thông minh để tránh trùng lặp công việc, hộp thư đến chung để thu thập công việc từ các nền tảng khác nhau và phím tắt ghi chú nhanh để thêm công việc ngay lập tức từ bất kỳ đâu.

Các tính năng nổi bật của Akiflow

Tạo các khối thời gian trực tiếp từ các công việc bằng một phím tắt đơn giản

Xử lý email trực tiếp trong Akiflow bằng cách chuyển đổi tin nhắn thành công việc hoặc lên lịch để xem xét sau

Tùy chỉnh chế độ xem để hiển thị chính xác những gì bạn cần mà không có các tính năng thừa, tạo ra một trung tâm lệnh cá nhân hóa

giới hạn của Akiflow*

Yêu cầu thời gian thiết lập ban đầu để kết nối và xác minh các tài khoản khác nhau

Thỉnh thoảng xảy ra trễ đồng bộ với các nền tảng kết nối

Giá cả của Akiflow

Gói Pro Hàng tháng: $34/tháng

Gói Pro Hàng Năm: $19/tháng (thanh toán hàng năm)

Đánh giá và nhận xét về Akiflow

G2: 5/5 (hơn 30 đánh giá)

Capterra: 4.8/5 (90+ đánh giá)

*người dùng thực tế nói gì về Akiflow?

Một đánh giá trên Reddit mô tả như sau:

Các khung thời gian (Time Slots) thực sự tuyệt vời. Tôi rất thích có thể chia thời gian thành các khung nhỏ để gán nhiều công việc dự định vào đó, và các khung này có thể lặp lại. […] Tôi cũng thấy rất khó để sống thiếu khung "Upcoming", cho phép bạn lên lịch công việc và dự án cho các tuần hoặc tháng tới, thay vì để tất cả chúng chồng chất trong các thư mục chờ được lên lịch. […] Các tính năng đang theo dõi thói quen và thống kê cũng rất tuyệt vời, và tôi thực sự thích việc có thể đánh dấu mục tiêu của ngày hoặc tuần.

Các khung thời gian (Time Slots) thực sự tuyệt vời. Tôi rất thích có thể chia thời gian thành các khung nhỏ để gán nhiều công việc dự định vào đó, và các khung này có thể lặp lại. […] Tôi cũng thấy rất khó để sống thiếu khung "Upcoming", cho phép bạn lên lịch công việc và dự án cho các tuần hoặc tháng tới, thay vì để tất cả chúng chồng chất trong các thư mục chờ được lên lịch. […] Các tính năng đang theo dõi thói quen và thống kê cũng rất tuyệt vời, và tôi thực sự thích việc có thể đánh dấu mục tiêu của ngày hoặc tuần.

*đã đến lúc chuyển sang ClickUp

Mỗi nhóm đều có nhịp độ riêng, và công cụ phù hợp sẽ đồng hành cùng nhịp độ đó. Danh sách công việc này giới thiệu các giải pháp thay thế TimeHero được thiết kế dành cho các nhóm hiện đại. Từ việc ưu tiên công việc dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI) đến phối hợp lịch trình và khả năng hiển thị chi tiết các công việc, mỗi công cụ mang đến những tính năng độc đáo.

Nhưng chỉ có một giải pháp tích hợp tất cả trong một hệ thống có khả năng mở rộng mà không gặp trở ngại.

ClickUp, ứng dụng toàn diện cho công việc, kết hợp giữa cấu trúc và tính linh hoạt. Nó cung cấp quản lý dự án theo lớp, lịch trình thông minh và hợp tác thời gian thực trong một nền tảng duy nhất. Dù bạn đang quản lý quy trình làm việc của khách hàng hay ưu tiên cá nhân, công cụ này mang lại sự kiểm soát mà không gây phức tạp.

