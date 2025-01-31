2025'in En İyi 10 Shift Alternatifi ve Rakibi

Normal bir iş gününde çoğumuz saatlerimizi yazılım platformları arasında geçiş yaparak, farklı e-posta gelen kutularını ve mesajlaşma uygulamalarını kontrol ederek ve hepimizin içinde yaşadığı çeşitli dijital ekosistemler arasında gidip gelerek geçiririz. Kullandığınız her uygulama ve platform bir amaca hizmet ediyor olsa da, çok sayıda uygulamaya ve gelen kutusuna giriş ve çıkış yapmak zaman ve enerji kaybıdır.

Shift uygulaması, çeşitli uygulamalarınızı, araçlarınızı ve hesaplarınızı tek bir görünümde düzenlemenizi ve organize etmenizi sağlayarak bu sorunu çözmeyi amaçlamaktadır. Ancak, tüm süreçlerinizi ve iş akışlarınızı işbirliği ve düzenleme için mevcut tek verimlilik uygulaması değildir.

Bu 10 en iyi Shift alternatifi ve rakibi, odaklanmanızı artıracak, verimliliğinizi artıracak ve Shift'in ele almadığı en yaygın şikayet ve tuzakların bazılarını giderirken dijital iş istasyonunuzdaki kaosu düzenlemenize yardımcı olacaktır.

Shift Uygulaması nedir?

Shift, Slack, Microsoft ve Google hesapları, WordPress ve daha fazlası dahil olmak üzere farklı verimlilik araçlarını, uygulamaları ve hesapları tek bir platformda düzene sokan ve birleştiren bir iş istasyonu yönetim uygulamasıdır. E-posta istemcileri, bulut tabanlı uygulamalar ve proje yönetimi yardımcı programları gibi kullandığınız tüm araçlara kolay erişim sağlayarak verimliliği artırmayı ve çalışma alanlarını düzenlemeyi amaçlamaktadır. Shift'in öne çıkan özelliklerinden bazıları şunlardır:

Birden fazla e-posta hesabı için birleştirilmiş gelen kutusu (ancak, tüm konuşmalarınızı tek bir gelen kutusundan görüntüleyemezsiniz)

WhatsApp, Slack, Zoom ve Trello gibi popüler uygulamalarla entegrasyon

Web uygulamalarına erişim için optimize edilmiş tarayıcı çalışma alanları

Windows, Mac ve Linux için çapraz platform desteği

Farklı araçlar ve hesaplarda e-postaları ve dosyaları bulmak için gelişmiş arama fonksiyonu

İyi bir Shift alternatifi nedir?

Shift alternatifi ararken aşağıdaki faktörleri göz önünde bulundurmalısınız:

İhtiyaçlarınıza göre uyarlanmış özellikler: Gelişmiş bir Gelişmiş bir kişi yönetimi uygulaması, niş ihtiyaçlarınızı karşılamalıdır. Örneğin, işinizde öncelikle e-posta kullanılıyorsa, takım gelen kutusu olmayan bir alternatif en iyi çözüm olmayabilir

Entegrasyon kolaylığı: Uygulama, uyumluluğu en üst düzeye çıkarmak için halihazırda kullandığınız araçlar veya uygulamalarla sorunsuz bir şekilde entegre olmalıdır

Maliyet etkinliği: Fiyatlandırma yapısı, kuruluşunuzun bütçesine uygun olmalı ve paranızın karşılığını tam olarak vermelidir

Kullanıcı deneyimi: Kullanıcı dostu bir arayüz ve öğrenmesi kolay işlevsellik, özellikle çeşitli takımlar arasında birden fazla araca ve platforma bağlanıyorsanız, şirketinizde sorunsuz bir geçişin anahtarıdır

Ölçeklenebilirlik: İyi bir alternatif, işiniz büyüdükçe İyi bir alternatif, işiniz büyüdükçe iş akışı otomasyonu gibi gelişen gereksinimlerinize uyum sağlamak için sizinle birlikte ölçeklenebilmelidir

Güvenlik ve veri gizliliği: Shift alternatifi ile birden fazla hesap arasında veri paylaşımı yapacağınız için, seçtiğiniz alternatifin endüstri standardı güvenlik önlemlerine ve veri gizliliği düzenlemelerine uyması gerekir

2024'ün En İyi 10 Shift Alternatifi

Shift, tüm verimlilik araçlarınızı tek bir platformda bir araya getirerek, dünya çapında iş istasyonu yönetimi için popülerliğini kanıtlamıştır. Kulağa ne kadar çekici gelse de, Shift'in sunduğu hizmetler herkesin gereksinimlerini karşılamayabilir. Bu 10 en iyi alternatif, tek bir tıklama ile birden fazla iş akışını ve projeyi yönetmenize yardımcı olur ve her biri, düzenli kalmanıza ve dikkatinizi dağıtan unsurları ortadan kaldırmanıza yardımcı olacak benzersiz avantajlar sunar.

Tüm mesajlarınızı, projelerinizi, işbirlikçilerinizi ve dosyalarınızı tek bir platformda izleyin

ClickUp, işlerinizi tek bir merkezde birleştiren hepsi bir arada bir verimlilik platformudur. Bu çok yönlü proje yönetimi yazılımı, planlama ve organizasyon iş akışları, takım işbirliği araçları, görev yönetimi, mesajlaşma gelen kutuları ve kaynak yönetimi gibi çeşitli özelliklere sahiptir.

ClickUp, tüm iş faaliyetlerinizde sorunsuz ve verimli işlemler gerçekleştirmenizi sağlar. Çok fazla yerleşik özelliğe sahip olmayan ve diğer uygulamalarla entegrasyonlara dayanan Shift'in aksine, ClickUp, kullandığınız birçok üçüncü taraf yazılım çözümünü kullanımdan kaldırmanıza ve tüm iş akışlarınızın tek bir yerde birlikte çalışmasının keyfini çıkarmanıza olanak tanır.

Elbette, Shift'e alternatif olarak ClickUp, en çok kullandığınız tüm iş uygulamalarıyla da entegre olur. Slack, GitHub, Dropbox, Google Drive ve daha fazlası dahil olmak üzere çeşitli yazılım platformlarıyla 1.000'den fazla ClickUp entegrasyonu arasından seçim yapabilirsiniz!

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Tüm raporlarınızı, verilerinizi ve içgörülerinizi gerçek zamanlı olarak görmek için özelleştirilebilir gösterge panelleri oluşturun

Çok sayıda verimlilik şablonu iletişim şablonları dahil olmak üzere projeler ve iş akışları genelinde verimliliğinizi artırır

Bir işbirliği aracı olarak, üçüncü taraf bir uygulamaya ihtiyaç duymadan takımlar arasında projeler ve belgeler üzerinde paylaşım yapın ve işlerinizi yürütün

Sohbetler ve yorumlar, birden fazla iletişim aracı kullanma ihtiyacını ortadan kaldırır

Otomasyonlar ve ClickUp AI, iş akışlarınızı güçlendirir ve kolaylaştırır

Shift'in entegre olduğu yaklaşık aynı sayıda üçüncü taraf uygulamayla bağlantı kurar

ClickUp sınırlamaları

Kapsamlı özellikleri ve entegrasyonları nedeniyle, bazı kullanıcılar ClickUp'ı ilk kez kullanırken hafif bir öğrenme eğrisi yaşayabilir

Mobil navigasyon sürekli gelişiyor ancak bazı ince ayarların yapılması gerekiyor

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 $

İş: Kullanıcı başına aylık 12 $

Enterprise: Fiyatlandırma için Fiyatlandırma için satış ekibiyle iletişime geçin

ClickUp derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)

2. Rambox

Rambox aracılığıyla

Rambox, web uygulamalarına yoğun olarak güvenen profesyonellerin verimliliğini artırmak için tasarlanmış bir dijital çalışma alanı düzenleyicisidir. Gmail ve iCloud gibi araçları kolaylaştırmak için merkezi bir hub sağlar ve en sık kullandığınız uygulamaları tek bir kullanışlı konumda yönetmeyi ve bunlara erişmeyi basitleştirir.

Rambox'un yetenekleri, basit bir düzenleme ve entegrasyonun ötesine geçer. Uygulama yapılandırmalarını sorunsuz bir şekilde senkronize eder ve dikkatinizi dağıtan unsurları ortadan kaldırmak için kullanıcı gösterge panelinden tüm cihazlarınızda bildirimleri devre dışı bırakmanıza olanak tanır.

Temanın ve görsel özelleştirmenin de büyük önemi vardır. Örneğin, reklam engellemeyi açabilir, daha kolay okuma için koyu modu seçebilir ve hatta kendi CSS stilinizi ve JS kodunuzu kullanarak her bir üçüncü taraf uygulamanın tasarımını ve performansını ince ayar yapabilirsiniz.

Rambox'un en iyi özellikleri

Çalışma alanlarınızı ihtiyaçlarınıza ve tercihlerinize göre düzenleyin ve yapılandırın

Gramer denetleyiciler ve şifre yöneticisi gibi 700'den fazla üçüncü taraf eklentisini kolayca entegre edin

Farklı uygulamalardaki bildirimleri ve sesleri duraklatarak dikkatiniz dağılmadan işinize konsantre olun

Uygulamalar arasında zahmetsizce geçiş yapın ve hızlı arama fonksiyonu ile istediğiniz içeriğe erişin

Rambox sınırlamaları

Shift'ten daha az entegrasyon sunar ve özel entegrasyon kullanma özelliği bazı kullanıcılar için zor olabilir

Açık kaynaklı akıllı tarayıcı Chromium üzerine kurulmuştur ve bazı kullanıcılar tarafından çok fazla bellek kullandığı ve bilgisayarınızı yavaşlatabileceği belirtilmektedir

En çok talep edilen özelliklerin bazıları yalnızca daha pahalı planlarda mevcuttur

Rambox fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro Plan: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

Enterprise Planı: Kullanıcı başına aylık 14 ABD doları

Rambox puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (10+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (20+ yorum)

3. Station

Via Station

Bu işbirliği aracı, sahneye nispeten yeni girmiş, yoğun profesyoneller için açık kaynaklı bir akıllı tarayıcıdır. Slack hesabınız ve Gmail hesabınız gibi çeşitli hesaplarınıza giriş yaparsınız ve uygulama, giriş bilgilerinizi kaydeder ve tüm aktif uygulamalarınızı Smart Dock olarak bilinen yığın sekmeleri altında gruplandırır.

Buradan, tüm bildirimleriniz ve uyarılarınız tek bir yerde merkezileştirilir. İş akışları ve yazılım araçları arasında hızlıca geçiş yapabilir, bağlam değiştirmeden daha hızlı çalışabilir ve odaklanabilirsiniz. Bunun açık kaynaklı bir proje olduğunu ve artık geliştiricileri tarafından aktif olarak sürdürülmediğini, ancak güçlü bir kullanıcı topluluğunun kodunu güncellemeye devam ettiğini not etmek önemlidir.

Station'ın en iyi özellikleri

Çok sayıda uygulama arasında sorunsuzca gezin ve ihtiyacın olan bilgileri hızla bul

Modüler ve kullanışlı bir kenar çubuğu ile uygulamalarınızı düzenleme şeklini özelleştirin

Hızlı geçiş fonksiyonunu kullanarak farklı uygulamalara ve belgelere kolayca erişin

Rahatsız edici bildirimleri sessize alarak dikkatinizin dağılmadığı bir iş ortamı yaratın

Farklı iş akışları ve projeler için belirli uygulama grupları oluşturun

İstasyon sınırlamaları

Station'ın kaynak yoğun olduğu ve cihazları yavaşlatabileceği yönünde bazı raporlar bulunmaktadır

Farklı uygulamalar arasında oturumun devamlılığını sağlamada zorluk

Açık kaynaklı bir proje olduğu için, kullanıcılar üçüncü taraf uygulamalarla belirli entegrasyonların uzun süre bozuk kaldığını ve düzeltilmediğini bildiriyor. Bu da, anahtar uygulamalarınızdan biri desteklenmiyorsa, uygulamayı kullanılamaz hale getiriyor

İstasyon fiyatlandırması

Ücretsiz

İstasyon değerlendirmeleri ve yorumları

G2: 4,7/5 (30+ yorum)

Capterra: 5/5 (2 yorum)

4. Wavebox

Wavebox aracılığıyla

Wavebox, farklı web siteleri ve web tabanlı SaaS uygulamaları için oturum açma bilgilerinizi ve profillerinizi tek bir alanda takip etmek için tasarlanmış başka bir akıllı tarayıcıdır. Ardından, birden fazla uygulama arasında görevleri sorunsuz bir şekilde otomatikleştirerek iş akışınızı kolaylaştırır.

Wavebox'ın öne çıkan özelliklerinden biri, birden fazla yazılım platformunu aktif olarak kullanırken tarayıcı ve CPU performansını optimize etme yeteneğidir. Uygulamalar aktif olarak kullanılmadığında, Wavebox bunları sezgisel olarak uyku moduna geçirerek sistem performansını korur. UI temalarını, bildirimleri ve klavye kısayollarını özelleştiren özelleştirme seçenekleriyle bunu daha da ileriye taşıyabilirsiniz.

Diğer birçok Shift alternatifinden farklı olarak, özel ve genel çalışma alanları oluşturma özelliği, müşteri yardım masası için bir müşteri iletişim merkezi ihtiyacınız varsa bu seçeneği cazip hale getirir. Genel çalışma alanıyla, projeleri düzenleyebilir ve akıllı tarayıcıdan doğrudan müşterilerle paylaşabilirsiniz.

Wavebox'ın en iyi özellikleri

Discord, Salesforce ve Slack dahil olmak üzere çoğu web tabanlı araçla entegre edin

Tek bir tarayıcı penceresinde birden fazla tarayıcı, masaüstü uygulaması ve tarayıcı uygulamasına olan ihtiyacı ortadan kaldırın

Tüm sekmelerinizde, bileşenlerinizde, sayfalarınızda veya pencerelerinizde ve hatta tüm Gmail ve Google Drive hesaplarınızda anahtar kelimeleri arayın

Bu ön tanımlı ayarı kullanarak, tüm uygulamaları ve sekmeleri 15 dakika boyunca kullanılmadığında otomatik olarak uyku moduna geçecek şekilde ayarlayın ve performansı optimize edin

Wavebox sınırlamaları

Aracın özelliklerini etkili bir şekilde kullanmak ve en üst düzeye çıkarmak için öğrenme eğrisi oldukça diktir

Bazı cihazlarda yüksek bellek tüketimi

Yalnızca gruba özel sekmelerde açılan bağlantılar gibi kullanımı zor bir kullanıcı arayüzü, yeni kullanıcıların kafasını karıştırabilir

Wavebox fiyatlandırması

Ücretsiz Temel Plan

Pro Plan: 8,33 $/ay

Takım Planı: 12,50 $/ay

Wavebox puanları ve yorumları

G2: 4. 4/5 (9 yorum)

Capterra: 4,9/5 (50+ yorum)

5. Front

Front aracılığıyla

Front, iletişime özel bir araç için en iyi Shift alternatiflerinden biridir. Paylaşılan gelen kutularını ve diğer iletişim kanallarını modern bir arayüzde bir araya getiren işbirliğine dayalı bir e-posta platformudur.

Hedef, telefon görüşmeleri, e-postalar, sosyal medya ve hatta metin mesajları gibi gelen mesajlarınızı merkezileştirmektir. Ardından, Front, bu mesajları yönlendirmek ve yanıtları ve konuları izlemek için belirli takım üyelerini etiketlemenize olanak tanır, böylece müşteri hizmetlerinizi ve müşteri iletişiminizi optimize edebilirsiniz.

Front'un en iyi özellikleri

Paylaşılan gelen kutuları, contact@ veya support@ gibi paylaşılan adreslerden gelen e-postaları kullanarak diğer takım üyeleri arasında işbirliğini teşvik eder

50'den fazla Front entegrasyonu , Slack, HubSpot ve Asana gibi popüler uygulamalarla bağlantı kurar

Tekrarlayan görevleri otomatikleştirin ve zaman kazanmak için özel iş akışları oluşturun

İletişim kanallarını merkezileştirerek ve e-postalar, mesajlar ve görevler üzerinde gerçek zamanlı işbirliğini mümkün kılarak her bir takım üyesiyle sorunsuz bir şekilde çalışın

Front'un içgörülerini kullanarak anahtar metrikleri izleyin, performansı ölçün ve müşteri etkileşimlerinden değerli bilgiler edinin

Front sınırlamaları

API sınırlamaları nedeniyle, uygulama yüksek hacimli konuşmaları işlerken yavaş çalışabilir

Mobil uygulama bazen hatalar ve aksaklıklar içerebilir

Başlangıç planında, CRM'lere veya proje yönetimi platformlarına bağlantılar gibi çoğu işletme için kritik öneme sahip birçok entegrasyon bulunmamaktadır

Front fiyatlandırması

Başlangıç: 19 $/koltuk/ay (2 ila 10 koltuğu kapsayan yıllık ödemeler)

Büyüme: 59 $/koltuk/ay (en az beş koltuk için yıllık ödemeler)

Ölçek: 99 $/koltuk/ay (en az 20 koltuk için yıllık ödemeler)

Premier: 229 $/koltuk/ay (en az 50 koltuk için yıllık ödeme)

Eklentiler: Yukarıdaki tüm planlar, aylık 100 $ karşılığında Dialpad kısa mesaj hizmeti özelliği gibi eklentilerle özelleştirilebilir

Front puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (1.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (200'den fazla yorum)

6. Sidekick

Sidekick aracılığıyla

Sidekick, tüm uygulamalarınızı, araçlarınızı ve görevlerinizi tek bir yerde birleştirerek günlük işlerinizi kolaylaştıran ve güvenliğe önem veren güçlü bir tarayıcıdır. Tüm etkinlikleriniz şifrelenir ve ek özellikler sayesinde çerez engelleme, gizli tarama, pop-up engelleyiciler, kimlik avı ve kötü amaçlı yazılımlara karşı koruma ve kötü amaçlı kodlara ve güvenlik açıklarına karşı daha fazla güvenlik için ek eklentiler sunulur.

Tarayıcı, Gmail ve Notion gibi popüler web uygulamalarıyla entegre olur. Entegre Sidekick ekosisteminde arama yapabilir, her uygulama veya tarayıcı sekmesinde dosya, sohbet veya e-posta bulabilirsiniz.

Sidekick'in en iyi özellikleri

Sezgisel bir arayüz aracılığıyla farklı uygulamalar ve hizmetler arasında verimli bir şekilde gezinin

Kullanılmayan sekmeleri erteleme özelliği ile dağınıklığı ve bellek kullanımını azaltın

Çalışma akışlarına göre farklı çalışma alanları oluşturun ve özelleştirin

Yerleşik görev yöneticisi ve odak engelleyici, projelerinize odaklanmanızı sağlar

Sidekick sınırlamaları

Chrome uzantısı uyumluluğu ve performansıyla ilgili ara sıra sorunlar

Çok sayıda sekme açıkken sorunlu bellek kullanımı

Sidekick fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro: 10 $/ay

ProTeam: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Sidekick puanları ve yorumları

G2: Mevcut değil

Capterra: 4. 2/5 (8 yorum)

7. Mailbird

Mailbird aracılığıyla

Mailbird, birden fazla e-posta hesabını birleştiren ve uygulamaları tek bir erişilebilir platforma entegre eden Windows tabanlı bir masaüstü e-posta istemcisidir. Özellikleri e-posta yönetiminin çok ötesine geçmese de, gelen kutularını düzenlemek ve e-posta verimliliğini artırmak isteyen meşgul kişiler için en iyi alternatiftir.

Mailbird'ü farklı e-posta hesaplarınızla entegre ederek bir çalışma alanı oluşturun, ardından tüm mesajlarınızı tek bir platformdan okuyun ve yanıtlayın. Hatta, ChatGPT'yi kullanarak giden mesajları daha hızlı ve daha doğru bir şekilde oluşturmanıza yardımcı olan yerleşik AI destekli e-posta yazma özelliği de vardır.

Mailbird'ün en iyi özellikleri

Tek bir sorunsuz arayüzde birden fazla e-posta hesabını yönetin

Mailbird'ün izleme özelliğini kullanarak alıcıların e-postalarınızı ne zaman açtığını görün

Mailbird'ün görünümünü, hissini ve düzenini kişisel tercihlerinize göre ayarlayın

E-postalarınızı Google Takvim ve Dropbox gibi popüler hizmetlerle bağlayın

Mailbird'ün verimli arama özelliği ile e-postaları, ek dosyaları ve kişileri kolayca bulun

Mailbird sınırlamaları

Yalnızca Windows ile uyumludur, ancak Mac seçeneği üzerinde çalışılmaktadır

Uygulama entegrasyonları çok sınırlıdır, ancak Slack gibi popüler araçları içerir

CPU kaynaklarını oldukça yoğun bir şekilde kullanabilir, bu da uygulamanın çökmesine veya bilgisayarınızın yavaşlamasına neden olabilir

Mailbird fiyatlandırması

Temel sürüm: Ücretsiz kullanım

Kişisel plan: Kullanıcı başına 49,50 $ (tek seferlik ödeme)

İş planı: Kullanıcı başına 99,75 $ (tek seferlik ödeme)

Kişisel plan: Kullanıcı başına aylık 3,25 $ (yıllık ödeme)

İş planı: 5,75 $ (yıllık ödeme)

Mailbird puanları ve yorumları

G2: 4. 0/5 (80+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (300+ yorum)

8. Franz

Franz aracılığıyla

Franz, Trello ve Facebook Messenger gibi popüler mesajlaşma hizmetlerini tek bir platformda birleştiren bir mesajlaşma uygulamasıdır. Bu hizmet, kişisel kullanıcılar ve bir proje üzerinde işbirliği yapan takımlar dahil olmak üzere herkese hitap eder.

Anahtar avantajlarından biri, aynı üçüncü taraf uygulamasının Franz'a birden çok kez entegre edilebilmesi, böylece aynı gösterge panelinde çeşitli kişisel ve iş hesaplarını kolayca görebilmenizdir. Çalışma alanınıza ekledikten sonra, tek tek mesajları yapılacak öğelere dönüştürebilir, görevleri takip edebilir ve mesajları ve takip iletişimlerini farklı takım üyelerine atayabilirsiniz.

Franz'ın en iyi özellikleri

Birden fazla hizmet entegrasyonu, birleşik bir mesajlaşma platformunda bir dizi popüler mesajlaşma ve sohbet hizmetini destekler

Düzenli ve dikkat dağıtıcı unsurların olmadığı ortamlar için çalışma alanları oluşturun

Bir mesaj veya e-postadaki bir kelimeyi veya cümleyi yapılacaklar listesi öğesine dönüştürerek iş akışınızı yapılandırmanıza yardımcı olur

Çok dilli destek, İngilizce, Almanca, Fransızca ve İspanyolca gibi başlıca dilleri destekler

Franz sınırlamaları

Subar mobil deneyimi, hizmeti hareket halindeyken kullanırken sorunlara neden olabilir

Kullanıcılar, üçüncü taraf hizmetleri kullanırken hatırlatıcılarla veya uygulamaların çökmesiyle ilgili ara sıra sorunlar yaşadıklarını bildiriyor

Franz fiyatlandırması

Ücretsiz

Kişisel: 2,99 $/ay

Profesyonel: 5,99 $/ay

Franz puanları ve yorumları

G2: Mevcut değil

Capterra: Kullanılamıyor

9. Mailspring

Mailspring aracılığıyla

Mailspring, birden fazla e-posta adresini yöneten hızlı ve verimli bir açık kaynaklı e-posta istemcisidir. Tüm IMAP ve Office 365 hesaplarını tek bir yerden destekler. Takımlar arasında maksimum işbirliği için, Yahoo Mail gibi orijinal hesaplar bunu yerel olarak desteklemeseniz bile kısayollara, bağlantı izlemeye, okundu bilgilerine ve daha fazlasına erişebilirsiniz.

Diğer Shift alternatiflerinden farklı olarak, bu uygulama yalnızca e-postalarınızı birleştirmeye odaklanmıştır. Ancak bu odaklanma ile birlikte, hızlı yanıt şablonları ve iletişim kurduğunuz kişilere göre zenginleştirilmiş kişi profilleri oluşturma gibi e-posta yönetiminizi ve verimliliğinizi artıracak eklentiler ve araçlar da gelir.

Mailspring'in en iyi özellikleri

Çok temiz kullanıcı deneyimi, e-postalarınızı hızlı ve kolay bir şekilde takip etmenizi sağlar

Birden fazla e-posta hesabını ve ilgili gelen kutularını tek bir yerden kontrol edin

Mailspring'in hızlı ve güçlü arama özellikleriyle tüm yazışmaları arayın

Otomatik algılama özelliğine sahip yazım denetimi, 60'tan fazla dilde yerelleştirme ve otomatik çeviri ile yazışmalarınızın kalitesini artırın

Mailspring sınırlamaları

Hesapları senkronize ederken sık sık yaşanan aksaklıklar, örneğin bir e-postayı silme işleminde gecikme

Kullanıcılar, belirli e-posta hizmet sağlayıcılarıyla bağlantı kurarken ara sıra sorunlar yaşadıklarını bildiriyor

Üçüncü taraf entegrasyonlar, e-postalara odaklanan uygulamaların çok ötesine geçmez

Mailspring fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro: 8 $/ay

Mailspring puanları ve yorumları

G2: 3,8/5 (18 yorum)

Capterra: 5/5 (3 yorum)

10. Airmail

Airmail aracılığıyla

Airmail, minimal tasarımı ve sezgisel etkileşimi ile tüm hesaplarınızı tek bir platformda birleştiren, yalnızca Mac için geliştirilmiş güçlü bir e-posta istemcisidir. Office 365, Gmail ve diğer Google Çalışma Alanı uygulamaları, Microsoft Outlook ve IMAP veya POP3 protokollerini kullanan diğer hesaplar dahil olmak üzere en popüler e-posta platformlarını destekler.

Shift'in daha geniş üçüncü taraf entegrasyonları çok fazla ve e-posta yazışmalarınızı daha iyi yönetmek istiyorsanız idealdir. Bildirimden doğrudan e-postaya işlem yapmanızı sağlayan etkileşimli bildirimler gibi özellikler, e-postalarınızı daha iyi kontrol etmenizi ve gelen kutularınızla uğraşarak daha az zaman harcamanızı sağlar.

Airmail'in en iyi özellikleri

Ana gücü e-postalar olsa da, Dropbox, Google Drive ve birkaç diğer uygulama ile sınırlı entegrasyonlara sahiptir

Apple ekosistemi için özel olarak tasarlanmış olan bu uygulama, Face ID, Touch ID ve macOS ile iOS'un diğer tüm özelliklerinden ve güvenlik seçeneklerinden yararlanır

Akıllı gelen kutusu, spam mesajları ve dikkat dağıtıcı unsurları kontrol etmenizi sağlarken, toplu eylemler ve e-posta şablonları verimliliğinizi ve odaklanmanızı artırır

E-postaları takviminiz, OmniFocus ve Todoist dahil olmak üzere diğer üçüncü taraf uygulamalarla paylaşabilirsiniz

Özelleştirilebilir düzen, Airmail'in görünümünü ve hissini tercihlerinize göre değiştirmenize olanak tanır

Airmail sınırlamaları

Sık sık yaşanan aksaklıklar ve senkronizasyon sorunları

Yalnızca Mac, iPad ve iPhone kullanıcıları için kullanılabilir

Mesaj konu dizileme ve diğer "akıllı" özellikler zaman kazandırır, ancak çok uzun mesaj konu dizilerini gezinmeyi zorlaştırabilir

Airmail fiyatlandırması

Airmail Pro: Aylık 9,99 $ veya yıllık 29,99 $

Airmail for Business: 49,99 $ (tek seferlik satın alma)

Airmail puanları ve yorumları

G2: 3,6/5 (20+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (6 yorum)

Shift'e alternatif olacak parlak bir seçenek seçin

Shift'in her alternatifi etkileyici özellikler sunar, ancak çok azı iş akışınızı, projenizi, sürecinizi ve birden fazla hesabınızı ayrıntılı olarak ele alır. Örneğin, bazı alternatifler e-posta yönetiminde en iyisidir, diğerleri ise müşterilerden gelen biletleri düzenlemede daha iyidir.

Shift'in en iyi hepsi bir arada alternatifi için ClickUp'ı seçin. Birleştirilmiş arayüzü ile birden fazla görevi yönetebilir, birden fazla hesabı entegre edebilir ve birçok üçüncü taraf entegrasyonunu ClickUp'ın Beyaz Tahta, uygulama içi sohbetler ve Belgeler gibi güvenli, yerleşik araçlarıyla değiştirebilirsiniz.

Ayrıca, 1.000'den fazla entegrasyon ile iş akışı ve uygulama yönetimi, projenize daha fazla zaman ayırıp özel bir entegrasyonun hemen çalışması için daha az zaman harcamanızı sağlar. Bugün ClickUp'a kaydolarak verimliliğinizi artırın!