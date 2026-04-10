Başarılı Bir UGC Oluşturucu Portföyü Nasıl Oluşturulur?

ABD'deki içerik oluşturuculara yönelik reklam harcamalarının 37 milyar dolara ulaşacağı tahmin edilirken, markalar içerik oluşturucuların içeriklerine her zamankinden daha fazla yatırım yapıyor. Ancak birçok içerik oluşturucu, markalara tam olarak neler yapabileceklerini gösteren net ve profesyonel bir portföyye sahip olmadıkları için hâlâ iş fırsatlarını kaçırıyor.

Bu kılavuz, bir UGC içerik oluşturucu portföyünün nasıl oluşturulacağını, içine nelerin dahil edilmesi gerektiğini, nerede barındırılacağını ve büyüdükçe nasıl güncel tutulacağını adım adım anlatır. Ayrıca, ClickUp'ın içeriklerinizi, sunumlarınızı ve portföy varlıklarınızı tek bir yerde düzenlemenize nasıl yardımcı olabileceğini de ele alıyoruz. 📚

UGC Oluşturucu Portföyü Nedir?

UGC oluşturucu portföyü, markalar için veya üretebileceğiniz içerik türünü göstermek amacıyla hazırladığınız içeriklerin özenle seçilmiş bir koleksiyonudur. Ürün demoları, referans niteliğindeki videolar, yaşam tarzı fotoğrafları ve reklamlara hazır klipler içerebilir. Bir galeriden daha fazlası olan bu portföy, markaların içerik kalitenizi, niş uyumu, stilinizi ve profesyonelliğinizi hızlı bir şekilde değerlendirmesine yardımcı olan bir satış aracıdır.

Bunu oluşturmak için ücretli marka işbirliklerine de ihtiyacınız yok. Eğer yeni başlıyorsanız, etkileyici örnek çalışmalarınız yine de markalara neler yapabileceğinizi gösterebilir.

Sosyal medya profilinden farkı nedir?

Instagram feed'iniz portföyünüz değildir. TikTok sayfanız da öyle. Portföy, markaların evet demesi için tam olarak görmesi gerekenleri gösteren, özenle hazırlanmış ve amaca yönelik bir belgedir.

Aspect Sosyal medya profili UGC oluşturucu portföyü Amaç Bir kitle oluşturun Marka anlaşmaları kazanın İçerik Yayınladığınız her şey En iyi ve en alakalı işleriniz Biçim Platforma bağlı Esnek ve paylaşılabilir Hedef Kitle Takipçiler Marka yöneticileri ve pazarlamacılar Kontrol Sınırlı Tamamen sizin elinizde

UGC Portföyünüze Neler Eklemelisiniz?

Bir markaya her şeyi sunmanıza gerek yok. Sadece doğru şeyleri net bir şekilde sunmanız yeterlidir. Dağınık bir portföy, yarardan çok zarar getirir. Markalar meşguldür ve önemli olanı bulmak için çok uğraşmak zorunda kalırlarsa, başka bir yere yönelirler. İşte her sağlam UGC portföyünde bulunması gerekenler.

Kısa bir özgeçmiş ve nişiniz

İki veya üç satırla özetleyin: kim olduğunuzu, ne tür içerikler ürettiğinizi ve bunları kimin için ürettiğinizi. Markalar, sizin uygun bir aday olup olmadığınızı saniyeler içinde anlamalıdır.

Bunu, yazılı bir asansör konuşması formunda düşünün; açık, net ve ücretsiz gereksiz ayrıntılardan arındırılmış.

En iyi içerik örnekleriniz

En güçlü işlerinizi temsil eden üç ila altı parça seçin. Biçim, video, fotoğraf, kutudan çıkarma videosu, referans gibi çeşitliliğe öncelik verin, ancak sunduğunuz niş ile alakalı olmasına dikkat edin.

Bir cilt bakım markasıyla çalışmak istiyorsanız, altı ay önceki seyahat videonuzla değil, cilt bakımı içerikleriyle öne çıkın.

Geçmişteki marka işbirlikleri

Daha önce markalarla iş yaptıysanız, bunu gösterin. Küçük işbirlikleri bile önemlidir. Hızlı bir şekilde güvenilirlik kazanmak için logolarını ekleyin veya isimlerine bahsetin.

İstatistikler ve performans ölçütleri

Görünüm sayısı, etkileşim oranı, tıklama sayısı, izlenme süresi, kaydetme sayısı veya dönüşümler, portföyünüzü güçlendirmeye yardımcı olabilir. Her oluşturucu, özellikle ücretsiz veya erken aşamadaki işler için tam performans verilerine erişemeyebilir; bu nedenle, elinizdeki en güçlü sayıları paylaşın. Metrikler, sunumunuzu daha inandırıcı hale getirir ve markalara değerlendirme yapabilecekleri somut veriler sunar.

Ücretleriniz ve hizmetleriniz

Hizmetlerinizi ve başlangıç ücretlerinizi basit bir şekilde özetlemek zaman kazandırır ve sizi profesyonel bir pozisyonda gösterir. Bir kısa video, üç ürün fotoğrafı veya aylık içerik paketi gibi teslim edilecekleri listeye alabilirsiniz.

Her şey için tam fiyat bilgisini eklemek yapılacak bir şey değildir. Başlangıç fiyatı veya fiyatların talep üzerine verilebileceğine dair bir not bile, konuşmayı başlatmak için yeterlidir.

Net bir eylem çağrısı

Son olarak, onların bundan sonra tam olarak ne yapacaklarını belirtin. Size e-posta göndermelerini, bir görüşme ayarlamalarını veya bir form doldurmalarını isteyin. Beş adım değil, tek bir adım olsun. Size ulaşmayı ne kadar kolaylaştırırsanız, bunu yapma olasılıkları o kadar artar.

📮 ClickUp Insight: Anket katılımcılarımızın yalnızca %39'u dosyalarının, notlarının ve belgelerinin tamamen düzenli olduğunu söylüyor. Diğer herkes için ise bilgiler genellikle çeşitli yerlerde saklanır: bir sohbet uygulaması, e-posta, bir sürücü ve veri yönetimi araçları. Bir şeyin nerede olduğunu hatırlamaya çalışmak, görevin kendisi kadar yorucu olabilir. ClickUp'taki Kurumsal Arama, tek bir giriş noktasından görevlere, belgelere ve konuşmalara erişmenizi sağlayan tek bir arama çubuğu sunar. Özel bilgilere mi ihtiyacınız var? ClickUp Brain'e sorun, en alakalı detayları hızla bir araya getirsin. İnsanlar bağlamı hafızalarından yeniden oluşturmak yerine, netlik ve ivmelerini kaybetmeden işe yeniden girebilirler.

Doğru UGC Portföy Örneklerini Seçme

Seçim yapmak, dönüşüm sağlayan bir portföyü, sadece dolu görünen bir portföyden ayıran şeydir. Hedef, alaka düzeyini kaybetmeden aralık göstermektir. UGC oluşturucu portföyünüz için doğru örnekleri seçmenin yolu şöyledir:

En son çalışmanızla değil, en güçlü çalışmanızla öne çıkın, çünkü ilk izlenim kronolojiden daha önemlidir.

Örneklerinizi, teklifte bulunduğunuz sektör veya marka türüne uygun hale getirin; bir fitness markasının yemek içeriklerinizi görmesine gerek yoktur.

Mümkün olduğunca farklı biçimler ekleyin; video, fotoğraf ve yazılı içerikler, aralığınızı ve çok yönlülüğünüzü gösterir.

Özellikle yeni başlıyorsanız, gerçekten sevdiğiniz ve kullandığınız markalar için iki veya üç örnek çalışma hazırlayın.

Birden fazla alanda iş yapıyorsanız, tek bir ana portföy tutmak ve belirli marka kategorileri için daha küçük, özel sürümler oluşturmak da faydalı olabilir.

Portföyünüzü Nerede Barındırmalısınız?

Portföyünüzü barındıracak doğru platformu seçmek, çoğu oluşturucunun düşündüğünden daha önemlidir. Dünyanın en iyi portföyü bile, dağınık bir Google Drive klasöründe gömülü kalırsa veya açmak için üç tıklama gerekirse bir işe yaramaz.

Temiz, paylaşması kolay ve güncellemesi daha da kolay bir şey istiyorsunuz. İşte seçeneklerinize dair kısa bir özet.

Platform En uygun olduğu durumlar Avantajlar Eksileri ClickUp Yeni başlayanlar ve organize oluşturucular Temiz düzen, güncellemesi kolay, paylaşılabilir bağlantı, ücretsiz başlangıç, profesyonel görünüm Bu konuda yeniyseniz, öğrenme süreci biraz zaman alabilir. Kişisel web sitesi Tecrübeli oluşturucular Tam kontrol, son derece özelleştirilebilir Kurulum için daha fazla zaman ve para gerekir PDF Hızlı sunumlar Gönderimi kolay, çevrimdışı iş yapar Güncellemesi zor, etkileşim yok Google Sites Yeni başlayanlar Ücretsiz, basit, kod gerektirmez Basit görünüyor, tasarım kontrolü sınırlı

Oluşturması, güncellemesi ve paylaşması kolay bir şey isteyen içerik oluşturucular için ClickUp güçlü bir seçenektir. Size tanıtım e-postasına ekleyebileceğiniz paylaşılabilir bir bağlantı, tasarım becerisi gerektirmeyen temiz bir düzen ve çalışmalarınız geliştikçe portföyünüzü güncellemenin basit bir yolunu sunar.

Sunum Yaparken Portföyünüzü Nasıl Sunmalısınız?

Portföyünüzü oluşturdunuz. Şimdi bunu doğru kişilere net ve profesyonel bir şekilde sunmanız gerekiyor. Portföyünüzü nasıl sunduğunuz, içindekiler kadar önemlidir. Etkili bir sunum kısa ve öz olmalı ve markanın sizin neden uygun olduğunuzu kolayca anlamasını sağlamalıdır.

Neden uygun olduğunuzu ön plana çıkarın

Sunum e-postanızı "Merhaba, işbirliği arayan bir UGC oluşturucusum." diye başlatmayın. Herkes böyle diyor. Bunun yerine, marka hakkında spesifik bir şeyden bahsetme; kullandığınız bir ürün, dikkatinizi çeken bir kampanya veya markanın temsil ettiği bir değer gibi.

Bağlantıyı paylaşmadan önce, iki cümlelik gerçek bir bağlam açıklaması çok işe yarar.

E-postayı kısa tutun

Marka yöneticileri haftada onlarca teklif alır. E-postanızda her şeyi açıklamak zorunda değilsiniz, bunun için portföyünüz var.

Kendinizi tanıtın, bir veya iki ilgili istatistik veya örnek paylaşın, portföyünüzün bağlantısını verin ve onlardan bundan sonra yapılacakları söyleyin. Hepsi bu kadar.

Bağlantıyı gözden kaçırılmayacak hale getirin

Portföy bağlantınızı uzun bir paragrafın en altına gömmeyin. "İşte portföyüm" veya "Son işlerimi inceleyin" gibi net bir etiketle ön plana çıkarın.

Oraya ulaşmak için ne kadar az tıklama gerekiyorsa, o kadar iyi.

Bir kez takip edin

Beş ila yedi gün içinde yanıt almazsanız, bir takip mesajı gönderin. Mesajınızı kısa, samimi ve konuya odaklı tutun. İlk e-postanıza atıfta bulunarak, işlerinizi inceleme fırsatı bulup bulmadıklarını sorun ve kapıyı açık bırakın.

Bundan sonra yolunuza devam edin. Bir markayı iki defadan fazla takip etmek nadiren iyi sonuçlar verir.

🚀 ClickUp Avantajı: ClickUp Otomasyonları ile hiçbir takip fırsatını kaçırmayın. Teklif verdiğiniz her marka için bir görev oluşturun ve son teslim tarihi yedi gün sonraya ayarlayın. Ardından, otomasyon oluşturucuyu kullanarak son teslim tarihi geldiğinde bir durum değişikliği veya gelen kutusu bildirimini tetikleyin; bu, takip mesajınızı göndermeniz için size bir hatırlatma görevi görür. ClickUp otomasyonlarının sizi hatırlatmasını sağlayın, böylece zihinsel yük olmadan tutarlılığınızı koruyun

Kime teklifte bulunduğunuzu izleme

Bu adım genellikle göz ardı edilir, ancak büyük bir fark yaratır. İletişim faaliyetlerinizi izlemek, aynı markaya iki kez teklif sunmaktan, takipleri kaçırmaktan veya ilerleme kaydeden konuşmalarda ivme kaybetmekten kaçınmanıza yardımcı olur. Zamanla, hangi nişlerin daha sık yanıt verdiğini veya hangi portföy sürümlerinin daha iyi sonuçlar verdiğini gibi kalıpları tespit etmenize de yardımcı olur.

Portföy, bir kez oluşturup unutabileceğiniz bir şey değildir. Sürekli iş anlaşmaları yapan oluşturucular, portföylerini kendileriyle birlikte büyüyen ve gelişen, yaşayan bir belge gibi ele alırlar. Portföyünüzü güncelliğini yitirmesine izin vermek, kazanacağınız neredeyse kesin olan bir anlaşmayı kaybetmenin en kolay yollarından biridir.

Örneklerinizi yenileme

Portföyünüzü her bir ila iki ayda bir gözden geçirerek, hala en iyi işlerinizi ve mevcut yöneliminizi yansıtıp yansıtmadığını kontrol edin. Portföyünüzde bulunanlardan daha güçlü bir iş oluşturduysanız, onu portföyünüzle değiştirin. Bir örnek artık tanınmak istediğiniz niş ile uyuşmuyorsa, onu kaldırın. Ayrıca, aşağıdaki durumlarda da portföyünüzü güncellemelisiniz:

Yeni bir marka işbirliği yapın

Anlamlı bir etkileşim veya performans dönüm noktasına ulaşın

Nişinizi veya oluşturduğunuz içerik türünü değiştirin

Oluşturucu kimliğinizi yeniden şekillendirin

🚀 ClickUp Avantajı: İçerik varlıklarınızı ClickUp Belge'lerinde düzenli tutmak, elinizde ne olduğunu her zaman bilmenizi ve klasörleri veya eski sürücüleri didik didik aramadan dakikalar içinde güncelleme yapabilmenizi sağlar. Tek bir belgeyi, cilt bakımı, yemek, yaşam tarzı veya kutudan çıkarma gibi içerik türlerine göre bölümlere ayrılmış UGC Portföy Merkeziniz olarak ayarlayın. UGC portföyünüzün merkezi olacak bir ClickUp belge oluşturun Her bölümde, örneklerinizi marka, teslim edilecek içerik türü (video, fotoğraf, karusel) ve hangi platform için hazırlandığına dair kısa bir notla birlikte listeye alın. Böylece, bir marka ilgili örnekler istediğinde, brief'lerine tam olarak uyan içeriği saniyeler içinde bulabilirsiniz.

Büyümenizi bir hikaye olarak anlatın

Portföyünüz, bir oluşturucu olarak gelişiminizi yansıtmalıdır. Daha fazla anlaşma yaptıkça, kalitenizi artırdıkça ve nişinizi geliştirdikçe, bu ilerleme sergilemeyi seçtiğiniz işlerde açıkça görülmelidir.

Eski işlerinizi değiştirin, nişiniz geliştikçe biyografinizi güncelleyin ve mevcut değerinizi yansıtacak şekilde ücretlerinizi ayarlayın. Kasıtlı bir büyüme gösteren bir portföy, markalara sizin sadece tek seferlik bir oluşturucu olmadığınızı, uzun vadede yatırım yapmaya değer biri olduğunuzu gösterir.

Neyin iş yaptığını izleme

Portföyünüzün hangi sürümünün yanıt aldığını, hangisinin almadığını dikkatle inceleyin. Düzenli olarak teklif sunuyorsanız, farklı bir örnekle başlamak veya özgeçmişinizi yeniden yazmak gibi küçük değişiklikler fark edilir bir etki yaratabilir.

💡 Profesyonel İpucu: Özel Alanlara sahip ClickUp Görevlerini kullanarak, portföy güncellemelerinizin yanı sıra tekliflerinizi de izleyin. Böylece, nelerin değiştiği ile nelerin dönüşüm sağlamaya başladığı arasındaki bağlantıyı kurabilirsiniz. UGC portföyünüzü daha iyi düzenlemek için Özel Alanlar içeren ClickUp Görevleri oluşturun

UGC Portföy Akışınızı Nasıl Düzenleyebilirsiniz?

UGC oluşturucuları aynı anda birçok farklı işi yürütür.

Marka brifingleri e-posta yoluyla geliyor, geri bildirimler DM'ler aracılığıyla geliyor, düzenlemeler bulut klasörlerinde bulunuyor ve nihai varlıklar platformlar arasında dağınık halde duruyor. Bu kurulum, neyin onaylandığını, neyin revizyona ihtiyaç duyduğunu ve neyin portföyünüze ait olduğunu izlemeyi zorlaştırıyor.

ClickUp for Creative Teams, içerik planlaması, geri bildirim, revizyonlar ve nihai varlıkların birbiriyle bağlantılı kaldığı Converged AI Çalışma Alanı ile bu sorunu çözer. Her varlık, yorum ve güncelleme aynı görevle bağlantılı kaldığı için bu, SaaS dağınıklığını azaltır ve bağlam değiştirmeyi ortadan kaldırır.

İşte ClickUp'ı UGC yönetimi için kullanma yöntemi.

İçerikyi daha hızlı oluşturun ve yapılandırın

UGC ş akışları genellikle dağınık fikirler, kabaca hazırlanmış brief'ler ve çok sayıda çıktı ile başlar. ClickUp Brain, ham girdileri yapılandırılmış içeriğe ve eyleme geçirilebilir adımlara dönüştürmenize yardımcı olur.

ClickUp Brain'i kullanarak senaryolar ve içerik planları oluşturun

Bir cilt bakım ürünü kampanyası için bir marka brifingi aldığınızı varsayalım. Brifingde anahtar mesajlar, hedef kitle bilgileri ve teslim edilecekler yer alıyor ancak net bir senaryo yok. ClickUp Brain'e şunu soruyorsunuz: Bu brifinge dayanarak, akneye yatkın ciltleri hedefleyen bir cilt bakım ürünü için 30 saniyelik bir UGC video senaryosu oluştur.

Bağlamsal AI, ilgi çekici bir giriş, ürün tanıtımı ve harekete geçirici mesaj içeren yapılandırılmış bir senaryo oluşturur. Aynı görev içinde senaryoyu düzeltebilir ve çekime başlayabilirsiniz.

ClickUp Brain, UGC ş akışının birçok aşamasını destekler:

Uzun müşteri brifinglerini net eylem maddelerine özetleyin

Çekim, düzenleme ve teslimat için ClickUp Görev Kontrol Listeleri oluşturun

TikTok ve Instagram gibi farklı platformlar için başlıkları yeniden yazın

Müşteri yorumlarından anahtar geri bildirim noktalarını çıkarın

İşlerinizi daha etkili bir şekilde yapılandırmak ve sunmak için yardıma ihtiyacınız varsa, bu video da AI portföy oluşturucuların nasıl yardımcı olabileceği anlatılıyor:

ClickUp Proofing'i kullanarak görsel öğeleri inceleyin ve iyileştirin

Portföy içeriği şekillendikten sonra, bir sonraki odak noktası varlık kalitesi olur. UGC portföyleri, ürün fotoğrafları, yaşam tarzı içerikleri ve kampanya görselleri gibi görsellere büyük ölçüde dayanır.

ClickUp Proofing, bu varlıkları doğrudan gözden geçirmenize ve iyileştirmenize olanak tanır.

ClickUp Proofing'i kullanarak portföy görsellerini inceleyin ve notlar ekleyin

Bir moda markasının portföy bölümü için ürün fotoğrafları hazırladığınızı ve bu projeye bağlı bir ClickUp görevi oluşturduğunuzu varsayalım.

Her bir görseli inceleyebilir ve ayrıntılı geri bildirim bırakabilirsiniz:

Ürün fotoğrafındaki ışık tutarsızlıklarını vurgulayın

Arka planın temizlenmesi gereken alanları işaretleyin

Platforma özel biçimler için kırpma ayarlamaları önerin

Her yorum doğrudan resme eklenir, böylece düzenlemeler net ve eyleme geçirilebilir kalır. Takımınız ve iş ortaklarınız da aynı ş Akışına katılır ve bağlam içinde geri bildirim ekler. Resim açıklamaları ve yorumlar, revizyonlar sırasında karışıklığı azaltmaya yardımcı olur.

Bir kullanıcı şunları paylaştı:

ClickUp, takımımızı organize ve uyumlu tutmak için harika bir araç oldu. Projeleri yönetmeyi, görevleri atamayı ve ilerlemeyi tek bir yerden izlemeyi kolaylaştırıyor. Özellikle esnekliğini çok beğeniyorum; ş Akışlarını özelleştirebilir, şablonlar oluşturabilir ve platformu farklı takım süreçlerine uyarlayabilirsiniz. SOP'lar, performans değerlendirmeleri ve proje izleme gibi konularda tekrarlanabilir sistemler oluşturmak için çok yardımcı oldu. Görevlerin, belgelerin ve iletişimin birbirine bağlantı kurması, gidip gelmeleri azaltıyor ve herkesin aynı sayfada kalmasını sağlıyor.

Oluşturucuların Sık Yaptığı Hatalar

İçeriği güçlü olan oluşturucular bile, önlenebilir portföy hataları nedeniyle iş fırsatlarını kaçırabilir. Neye dikkat etmeniz gerektiğini öğrendikten sonra, bunların çoğunu düzeltmek kolaydır.

İçerik yüklemesi

Fazla olması iyi değildir. 20 örnek içeren bir portföy sizi deneyimli göstermez; aksine, kendinizi nasıl düzenleyeceğinizi bilmediğiniz izlenimi yaratır. Markalar tüm işlerinizi değil, en iyi işlerinizi görmek ister.

Üç ila altı adet güçlü çalışmaya odaklanın ve bırakın bunlar sizin adınıza konuşsun. Birden fazla alanda harika içeriklere sahipseniz, her şeyi tek bir belgeye sıkıştırmak yerine her bir alan için ayrı portföy sürümleri oluşturmayı düşünün.

Net bir niş yok

Portföyünüzde güzellik içerikleri, seyahat vlogları, yemek incelemeleri ve teknoloji ürünlerinin kutudan çıkarılma videoları tek bir yerde bir araya gelmişse, bir cilt bakım markası sizinle ne yapacaklarını bilemeyecektir. Portföyünüz ne kadar spesifik olursa, doğru markanın size evet demesi o kadar kolay olur.

Nişinizdeki netlik, hedef kitlenizi anladığınızı gösterir ve markalar bu tür bir odaklanma için para öder.

Bu durum şaşırtıcı derecede yaygındır. Bir marka işlerinizi beğenir, sizinle iletişime geçmek ister, ancak size ulaşmanın hiçbir yolunu bulamaz. Her zaman şunları ekleyin:

E-posta adresiniz veya tercih ettiğiniz iletişim yöntemi

Başlangıç ücreti veya ücretlerin talep üzerine verildiği notu

Net bir eylem çağrısı, böylece yapılacakları tam olarak bilsinler

İlgilenen markaların sizi işe almak için yapılacak işin fazla olmasına gerek kalmasın.

Her teklif için aynı portföyü kullanmak

Genel bir portföy, her ne kadar şık görünse de amacına ulaşmayabilir. Farklı sektörlerdeki markalara sunum yapıyorsanız, portföyünüzün her birine daha uygun görünmesi için örnek siparişlerinizi veya öne çıkan işlerinizi özelleştirin. Küçük ayarlamalar bile sunumunuzu daha özenli hale getirebilir ve yanıt alma şansınızı artırabilir.

Tıklanmaya değer işleriniz ClickUp ile buluşuyor

Güçlü bir UGC portföyü tek bir şeyi gerçekten iyi yapar: markaların evet demesini kolaylaştırır. Net pozisyon, alakalı örnekler ve basit bir yapı, karar vericilerin karmaşayı araştırmaya gerek kalmadan değerinizi hızlıca anlamasına yardımcı olur.

Ancak birçok oluşturucu, portföyünü düzenli, güncel ve profesyonel bir biçimde gönderilmeye hazır halde tutmakta hala zorlanıyor. Bu eksiklik, bir anlaşmanın ilerleyip ilerlemeyeceğini veya göz ardı edilip edilmeyeceğini belirleyen en önemli faktörlerden biri oluyor.

İşte ClickUp'ın gerçek farkı burada ortaya çıkıyor. Belgelerde portföyünüzü oluşturabilir, yönetebilir ve güncelleyebilir, içeriklerinizi düzenli tutabilir, Görevler'de markaların ilgisini izleyebilir ve ClickUp Brain ile bağlamı kaybetmeden geri bildirimleri yönetebilirsiniz.

Her şey birbiriyle bağlantı içinde olduğundan, varlık aramak için daha az zaman harcayıp, teklif sunmaya, içerik oluşturmaya ve anlaşmalar yapmaya daha fazla zaman ayırabilirsiniz.

Portföyünüz de sizin kadar çalışmalı.

Sıkça Sorulan Sorular

Portföyünüzü, mevcut en zayıf örneğinizden daha güçlü bir projeyi her tamamladığınızda veya en az ayda bir kez güncelleyin. Güncelliğini yitirmiş bir portföy, markalara aktif olmadığınızı veya becerilerinizi aktif olarak geliştirmediğinizi gösterir.

2. Ücretli marka işleri olmadan bir UGC portföyü oluşturabilir misiniz?

Evet, evinizde zaten bulunan ürünleri kullanarak kolayca örnekler oluşturabilirsiniz. Markalar, videoyu çekmeniz için bir şirketin size ödeme yapıp yapmadığını değil, işinizin kalitesini ve stilinizi değerlendirir.

3. UGC portföyü ile medya kiti arasındaki fark nedir?

Bir UGC portföyü içerik örneklerinizi ve üretim yeteneğinizi sergilerken, medya kiti ise büyük ölçüde hedef kitlenin demografik özelliklerine, erişim ve paylaşım sıklığına odaklanır. Her iki tür işi de yapan oluşturucular genellikle her ikisine de ihtiyaç duyar, ancak yalnızca UGC ile uğraşan bir oluşturucu sadece portföyüyle öne çıkabilir.