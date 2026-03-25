Amazon Q'nun Kurum İçi Bilgi Arama Sürecine Nasıl Yardımcı Olduğu

Her kuruluşun bir bilgi sorunu vardır. Raporlar bir yerde, proje güncellemeleri başka bir yerde bulunur ve takımın uzmanlığının yarısı sadece birinin gelen kutusunda mevcuttur. Bir çalışan hızlı bir cevaba ihtiyaç duyduğunda, ya cevabı bulmak için 20 dakika harcar ya da bir iş arkadaşına sorarak onun işini kesintiye uğratır.

Bu, çoğu şirketin bahsetmediği, fark edilmeyen bir verimlilik kaybıdır.

Amazon Q bunu düzeltmek için tasarlanmıştır. İç sistemlerinize entegre olur ve tüm sistemlerde arama yapabileceğiniz tek bir platform görevi görür. Bir soru sorun, kaynaklarıyla birlikte yanıt alın.

Bu blog yazısında, Amazon Q'nun iç bilgi aramasında nasıl yardımcı olduğunu ve birleşik yapay zeka Çalışma Alanı olan ClickUp'ın neden takımınızın aradığı araç olabileceğini adım adım anlatacağız.

Amazon Q İş nedir?

Amazon Q İş, AWS tarafından geliştirilen ve SharePoint, Confluence, Salesforce, Slack ve daha onlarca araç gibi şirketinizin halihazırda kullandığı araç ve sistemlere bağlantı kuran üretken bir yapay zeka asistanıdır.

Bağlantı kurulduktan sonra, çalışanlarınızın sade bir dille sorular sormasına ve yanıtları doğrudan şirket içi içeriğinizden almasına olanak tanır. Mevcut teknoloji altyapınızın üzerine kurulur, bu nedenle hiçbir şeyi kaldırıp yenisiyle değiştirmek gerekmez.

Kaynaklarınızı belirleyin, izinlerinizi ayarlayın; Amazon Q, kuruluşunuzun şimdiye kadar yazdığı her şeyi anlamlandırmaya başlar.

📮 ClickUp Insight: Anket katılımcılarımızın %46'sı "iş moduna" geçmelerine yardımcı olan sağlam bir ritüelleri olduğunu söylerken, %11'i çoğu güne hayatta kalma modunda başladıklarını ve mesajlara ve son teslim tarihlerine geldikçe tepki verdiklerini belirtiyor. Bu genellikle güne net bir giriş noktası olmadığında olur. Dizüstü bilgisayarınızı açarsınız, bildirimler akışa geçer ve kendinizi toparlayamadan gün sizin adınıza kararlar vermeye başlamıştır bile. ClickUp gibi birleşik bir AI çalışma alanında, tamamlanmamış görevler, son yorumlar, öncelikler ve devam eden konular zaten tek bir yerde bağlantılıdır; böylece Çalışma Alanını açtığınızda aktif olanları, hareket edenleri ve dikkat gerektirenleri hemen görebilirsiniz. Bağlamı yeniden oluşturmak için e-postaları, sohbetleri ve notları taramak yerine, sistem size güne daha bilinçli bir başlangıç yapabileceğiniz net bir başlangıç noktası sunar.

Şirket İçi Bilgi Arama için Amazon Q'nun Anahtar Özellikleri

Amazon Q, günlük işler için gerçekten kullanışlı olmasını sağlayan birkaç temel özellik üzerine inşa edilmiştir:

Doğal dili anlar: Dosyanın tam adını veya anahtar kelimeyi hatırlamanız gerekmez. Bir iş arkadaşınıza sorar gibi "Kurumsal müşteriler için iade politikamız nedir?" diye sorabilirsiniz; sistem cevabı bulacaktır.

Aynı anda birden fazla kaynaktan veri alır: Confluence, SharePoint ve şirket içi wiki'leriniz arasında gidip gelmek yerine, Amazon Q hepsinde tek seferde arama yapar ve tek bir konsolide yanıt sunar

Mevcut izinlerinizi dikkate alır: Bu çok önemli bir özelliktir. Amazon Q, çalışanlara görmemeleri gereken içeriği göstermez. Bir belge kısıtlanmışsa, arama sonuçlarında bile kısıtlı kalır

Kaynaklarını belirtir: Her cevabın, bilginin nereden geldiğine dair bir referansı vardır. Böylece çalışanlar özeti tıklayarak bilgileri kendileri doğrulayabilirler

Zamanla daha akıllı hale gelir: Daha fazla kişi kullandıkça ve daha fazla içerik eklendikçe, Amazon Q sadece sorulanları değil, kuruluşunuzun ihtiyaçlarını da daha iyi anlamaya başlar

Amazon Q İş, Kurum İçi Bilgi Arama Sürecini Nasıl Güçlendiriyor?

Bir soru sorduğunuzda, arka planda aslında neler oluyor? Bu, şirketinizin verilerine dayalı olarak alakalı ve doğru yanıtlar almanızı sağlayan, iyi tanımlanmış bir ş Akışıdır.

Süreç şu şekilde işler:

Kullanıcı bir soru gönderir: Web arayüzü veya Slack gibi bir entegrasyon aracılığıyla doğal dilde bir soru sorarsınız Sorgu işleme: Sistem, sorunuzu analiz ederek niyetinizi anlar ve hangi veri kaynaklarının yanıtı içerebileceğini belirler Geri getirme: Ardından, bağlı tüm depolarda arama yapar ve her bir kullanıcının izinlerine uygun şekilde hareket eder. Sıralama ve filtreleme: Arama sonuçlarından en alakalı metin parçalarını belirler ve çıkarır Oluşturma: AI modeli bu bilgi parçalarını alır ve bunları tek bir tutarlı cevapta birleştirir Kaynak gösterimi: Son olarak, bilgileri doğrulayabilmeniz için orijinal kaynak belgelere yönlendiren bağlantılar da içerir.

Bu sürecin tamamı, Geri Getirme ile Güçlendirilmiş Üretim (RAG) olarak bilinir. Bu, AI'nın yanıtlarını şirketinizin gerçek verilerine dayandırdığı için güçlü bir yaklaşımdır. Bu, AI'nın halüsinasyon (uydurma yanıtlar) riskini önemli ölçüde azaltır ve bilgilerin her zaman en son belgeleriniz kadar güncel olmasını sağlar.

💡 Profesyonel İpucu: Her belge için açıklayıcı ve anahtar kelime açısından zengin başlıklar kullanın, böylece ilgili sonuçlarda görünürler. Okuyucuların cevapları hızlı bir şekilde bulmasına yardımcı olmak için uzun kılavuzların başına bir "tl;dr" veya özet ekleyin.

Veri Kaynaklarını Amazon Q'ya Bağlantı Kurma

Amazon Q'ya başlamak için biraz kurulum gereklidir, ancak bu işlem oldukça basittir. Öncelikle, birkaç şeye ihtiyacınız olacak:

Doğru izinlere sahip bir AWS hesapı

Bağlantı kurmak istediğiniz veri kaynaklarına (Google Drive veya Confluence gibi) yönetici erişimi

AWS konsolunuzda oluşturulan bir Amazon Q iş uygulaması

Bunları elde ettikten sonra:

Amazon Q İş konsoluna gidin ve oluşturduğunuz uygulamayı seçin "Veri kaynağı ekle" seçeneğini seçin ve konektör kitaplığından bağlamak istediğiniz aracı seçin OAuth veya API anahtarı gibi gerekli yöntemi kullanarak bağlantı kimlik doğrulamasını gerçekleştirin Dizinlemek istediğiniz belirli klasörleri, kanalları veya depoları seçerek senkronizasyon ayarlarınızı yapılandırın Senkronizasyon sıklığını ayarlayarak Amazon Q'nun yeni veya güncellenmiş bilgileri ne sıklıkta kontrol edeceğini belirleyin Daha sonra arama sonuçlarını filtrelemeye yardımcı olması için "yazar" veya "oluşturma tarihi" gibi meta veri alanlarını eşleyin İlk senkronizasyonu çalıştırın ve konsoldan ilerleme durumunu izleyin Birkaç sorgu deneyin ve içeriğinizin aranabilir olduğundan ve izinlerin beklendiği gibi çalıştığından emin olun

Sorun yaşarsanız, önce konektör izinlerini ve senkronizasyon günlüklerini kontrol edin. İzin sorunları genellikle yanlış kimlik sağlayıcı eşlemesinden kaynaklanır. Ayrıca sabırlı olun. İlk senkronizasyonlar uzun sürebilir.

Bilgi Alımı için Amazon Q'nun Yaygın Sınırlamaları ve Zorlukları

Amazon Q sağlam bir araçtır, ancak mükemmel değildir. Her yapay zeka sistemi gibi, takımınızda kullanıma sunmadan önce bilmeniz gereken birkaç eksikliği vardır. Şu gerçek hayattaki sınırları göz önünde bulundurun:

AWS ekosistemine bağımlılık: Bu hizmet, halihazırda AWS ekosistemindeyseniz en iyi şekilde çalışır. Kuruluşunuzun diğer bulut sağlayıcılarına büyük yatırım yapmış olması durumunda, bazı sorunlarla karşılaşabilirsiniz

Bağlayıcı kapsamındaki eksiklikler: 40'tan fazla bağlayıcı mevcut olsa da, takımınız niş veya eski bir sisteme bağlıysa, özel bir entegrasyon oluşturmanız gerekebilir

Cevap kalitesi içeriğe göre değişir: Yapay zeka, ona sağladığınız veriler kadar iyidir. Kaynak belgeleriniz kötü yapılandırılmış, güncel olmayan veya çelişkili ise, daha az doğru cevaplar alırsınız

Ölçeklendirme maliyetleri: Fiyatlandırma, kullanıcı sayısına ve veri hacmine göre belirlenir. Kapsamlı Fiyatlandırma, kullanıcı sayısına ve veri hacmine göre belirlenir. Kapsamlı iç bilgi tabanlarına sahip büyük şirketler için bu, önemli bir masraf haline gelebilir.

Sınırlı özelleştirme: AI modelinin davranışını ince ayarlamak konusunda, sıfırdan kendi özel RAG çözümünüzü oluşturmaya kıyasla daha az esnekliğe sahipsiniz

Yöneticiler için öğrenme eğrisi: Bağlayıcıları, izinleri ve güvenlik önlemlerini ayarlamak, AWS konusunda oldukça fazla uzmanlık gerektirir

ClickUp'ı Kullanarak Kurum İçi Bilgi Yönetimini Optimize Edin

Takımlar, süreçleri belgelere, güncellemeleri sohbet konularına ve kararları ise kimsenin tekrar bakmadığı görevlerin içine kaydeder. Zamanla bilgileri bulmak, onlara güvenmek ve kullanmak giderek zorlaşır.

ClickUp, dokümantasyon, konuşma ve uygulamanın birbiriyle bağlantılı olduğu bir çalışma alanı sunar. Takımlar, dağınık bilgi tabanlarını yönetmek yerine, bilginin gerçek işlerle birlikte geliştiği bir sistem oluşturur. Bu, SaaS'ın yayılmasını azaltır ve günlük operasyonlar sırasında sürekli bağlam değiştirmeyi ortadan kaldırır.

ClickUp Belgeleri'ni kullanarak yapılandırılmış bir bilgi tabanı oluşturun

ClickUp belgesi kullanarak şirket içi bilgileri oluşturun ve düzenleyin

ClickUp Docs, iç bilginin temelini oluşturur. Takımlar, belgeleri doğrudan işin yapıldığı Çalışma Alanı içinde oluşturur, düzenler ve yönetir.

Bir müşteri desteği ekibinin, geri ödeme taleplerini yönetmek için bir iç bilgi tabanı oluşturduğunu varsayalım. Ekip, "Geri ödeme yönetimi kılavuzu" başlıklı bir belge oluşturur ve bunu uygunluk kuralları, istisnai durumlar ve eskalasyon adımları gibi net bölümlere ayırır. Her bölüm, bu kuralların geçerli olduğu gerçek destek görevlerine bağlantı sağlar.

Belgeler, aşağıdakiler aracılığıyla yapılandırılmış içeriği destekler:

Büyük süreç belgelerini düzenleyen başlıklar

Geri ödeme uygunluk kriterleri gibi kuralları tanımlayan tablolar

Adım adım ş akışlarını özetleyen madde işaretli listeler

Tasarım dosyaları veya elektronik tablolar gibi destekleyici kaynakları içeren gömüler

Örneğin, bir destek yöneticisi politika değişikliğinin ardından iade kurallarını günceller. Belge anında güncellenir ve temsilciler biletleri çözerken en son sürüme başvurur.

ClickUp'ta bir iç bilgi tabanı oluşturmak hakkında bilmeniz gereken her şey burada:

ClickUp Brain'i kullanarak bilgileri anında alın ve uygulayın

Dokümantasyon arttıkça, takımlar çok sayıda sayfayı taramadan hızlı yanıtlara ihtiyaç duyar. ClickUp Brain, belgeler, görevler ve konuşmalar arasında bilgiyi bulur ve uygular.

ClickUp Brain'i kullanarak bilgiyi alın ve uygulayın

Yeni bir destek temsilcisinin, kısmi iadeleri içeren karmaşık bir geri ödeme talebini ele aldığını varsayalım. Bilgi tabanının tamamını taramak yerine, ClickUp Brain'e şu soruyu sorar:

📌 Şu komutu deneyin: Kısmi iadeler için iade politikası nedir ve hangi adımları izlemeliyim?

ClickUp Brain, ilgili Çalışma Alanı öğelerini analiz eder ve doğru süreci ve kaynak belgelere bağlantıları içeren özlü bir yanıt verir.

ClickUp Brain, aşağıdaki gibi bilgi ş akışlarını destekler:

Uzun belgeleri hızlı cevaplara özetleyin

Süreç belgelerinden anahtar adımları çıkarın

Bir konuyla ilgili görevleri veya tartışmaları ortaya çıkarın

Geçmişteki işlerden alınan gerçek örnekleri kullanarak politikaları netleştirin

ClickUp Brain MAX'ı kullanarak bilgi erişimini genişletin

Kuruluşlar büyüdükçe, bilgi birden fazla sisteme yayılır. ClickUp Brain MAX, kurumsal arama ve sesli giriş yoluyla bu bilgileri bir araya getirir.

ClickUp Brain MAX'ı kullanarak bilgiyi arayın ve yakalayın

ClickUp Brain MAX iki anahtar özelliğe sahiptir:

Örneğin, bir proje yöneticisi bir müşteri görüşmesini bitirir ve Talk to Text özelliğini kullanarak anahtar güncellemeleri kaydeder. ClickUp Brain MAX, sesli girdileri bir belgeye yapıştırılabilecek yapılandırılmış notlara dönüştürür.

ClickUp Kurumsal Arama ile bağlı uygulamalar arasında dosyaları bulun

Aynı zamanda, Kurumsal Arama, takımların birden fazla araçta bilgi bulmasına olanak tanır. Diyelim ki bir operasyon sorumlusu, ClickUp belgesinde belgelenmiş bir süreç güncellemesini Figma'da bulması gerekiyor.

ClickUp Brain MAX içinde tek bir arama, her iki kaynağı da getirir.

💡 Profesyonel İpucu: Teknik belgelerin sonuna, şirket içi jargon, kısaltmalar veya sık yapılan yazım hatalarını içeren bir "Arama Terimleri" bölümü ekleyin. Bu teknik, "PTO" araması yapıldığında "Tatil ve İzin Politikası" belgesinin de sonuçlarda görünmesini sağlar.

Bilgi nadiren tek bir platformda bulunur. Takımlar, ş akışlarının farklı kısımlarını yönetmek için Google Drive, Dropbox ve Figma gibi araçlara güvenir. ClickUp entegrasyonları, bu araçları bilgi sistemine bağlar.

ClickUp entegrasyonlarını kullanarak Figma gibi harici araçları bilgi sisteminize bağlayın

Örneğin, şunları yapabilirsiniz:

Google Drive dosyalarının senkronizasyonunu gerçekleştirerek belgelerin ilgili görevlerin içinde görünmesini sağlayın

Slack tartışmalarını, anahtar kararları içeren görevlere dönüştürün

Figma tasarımlarını doğrudan ürün belgelerine ek dosya olarak ekleyin

Destek araçlarının bağlantısını kurarak bilet bilgilerinin bilgi güncellemelerine yansıtılmasını sağlayın

Bir ürün takımının, Figma'daki tasarım değişikliklerini inceledikten sonra özellik belgelerini güncellediğini varsayalım. Tasarım dosyası doğrudan belgeye eklenir ve güncellenen bilgiler, görevlerin bulunduğu aynı Çalışma Alanı'nda yansıtılır.

Bu yaklaşım, bilginin izole sistemlerde kaybolmak yerine, farklı araçlar arasında uygulama sürecine olan bağlantısını sağlar.

Bir kullanıcı şöyle paylaşım yapıyor:

ClickUp'taki AI araçlarını, özellikle de superagent'ı [sic] seviyorum, çünkü bunlar iş operasyonlarımız için bir bilgi tabanı oluşturmama ve hızlı yanıt vermem gerektiğinde soruları çabucak cevaplamama yardımcı oluyor. Ayrıca, ClickUp'ın sunduğu otomasyonları da takdir ediyorum; bunlar, Monday.com'dan geçiş yapmamın nedenlerinden biriydi. Bir öğrenme süreci olsa da, AI ilk kurulumu kolaylaştırdı.

Enterprise İç Arama Sistemleri için En İyi Uygulamalar

Takımınızın bir aracı etkili bir şekilde kullanmasını sağlamak, asıl işin başladığı noktadır. İster Amazon Q'yu ister başka bir çözümü tercih edin, bu en iyi uygulamaları takip edin.

Önce bilgi kaynaklarınızı denetleyin: En önemli bilgilerinizin nerede bulunduğunu belirlemek için, herhangi bir bağlantı kurmadan önce bilgi kaynaklarınızı denetleyin. Yinelenen dosyaları, güncel olmayan belgeleri ve bilgi eksikliklerini tespit edin

Yüksek değerli kullanım örnekleriyle başlayın: Her şeyi aynı anda yapılacak işler olarak görmeyin. Erken aşamada değer yaratmak için en sık sorulan sorulara veya en çok aranan konulara odaklanarak başlayın.

Net sahiplik belirleyin: Bağlı veri kaynaklarının bakımından ve AI'nın yanıtlarının kalitesinin kontrolünden sorumlu olacak birini atayın

İzleyin ve iyileştirin: Hangi aramaların başarısız olduğunu veya yetersiz sonuçlar verdiğini takip edin. Bu geri bildirimi, içeriğinizi iyileştirmek veya aracın yapılandırmasını ayarlamak için kullanın

İzin sınırlarına uyun: Arama çözümünüzün mevcut erişim denetimlerine uyduğunu iki kez, hatta üç kez kontrol edin. Yapay zeka, kısıtlanmış bilgilere erişim için asla bir arka kapı haline gelmemelidir.

Aramayı bırakın, ClickUp ile yapılacakları yapın

Amazon Q gibi araçlar, takımların arama yapma şeklini iyileştirir. Çalışanlar sorularını sade bir dille sorar ve bağlamı ve kaynakları ile birlikte tüm sistemlerden alınan cevapları alır. Bu, araştırma için harcanan zamanı azaltır ve çalışanların başkalarını rahatsız etmeden ihtiyaç duydukları bilgileri bulmalarına yardımcı olur.

Ancak cevapları bulmak ş akışının sadece bir parçasıdır. İşler bundan sonra da devam eder. Takımlar bulduklarını uygulamaya koymalı, belgeleri güncellemeli, işbirliği yapmalı ve görevleri ilerletmelidir. Bilgi, uygulamadan ayrı kaldığında işler yeniden yavaşlar.

İşte ClickUp, takımların çalışma şeklini bu noktada değiştiriyor. Bilgi, görevler, belgeler ve konuşmalar tek bir yerde birbirine bağlı kalır. ClickUp Brain cevapları bulur, Docs yapılandırılmış süreçleri barındırır ve ş akışları araç değiştirmeye gerek kalmadan ilerler.

Arama, anlamanıza yardımcı olur. ClickUp, harekete geçmenize yardımcı olur.

Sık Sorulan Sorular

Amazon Q İş, çalışanların doğal dil kullanarak şirket içi bilgiyi aramasına yardımcı olmak için kullanılır. SharePoint, Confluence, Slack ve Salesforce gibi araçlara bağlantı kurarak, takımların bilgiyi daha hızlı bulabilmesi için kaynak gösterimleriyle birlikte bağlam bilgisi içeren yanıtlar sunar.

Amazon Q, birden fazla kurumsal veri kaynağına bağlantı kurarak, en alakalı bilgileri alarak ve yanıtları sade bir dille sunarak şirket içi bilgi aramasını iyileştirir. Çalışanlar, farklı araçlarda manuel olarak arama yapmak yerine tek bir soru sorarak şirket içeriğine dayalı tek bir yanıt alabilirler.

Evet. Amazon Q, bağlı sistemlerdeki mevcut kullanıcı izinlerini dikkate alacak şekilde tasarlanmıştır; bu sayede çalışanlar yalnızca erişim yetkisi olan içeriği görebilir. Kullanıcılar Amazon Q üzerinden arama yapsa bile, kısıtlanmış dosyalar kısıtlanmış olarak kalır.

Amazon Q, kaynak içeriğin güncel olmaması veya kötü yapılandırılmış olması durumunda cevap kalitesinde tutarsızlık, özel RAG sistemlerine kıyasla sınırlı özelleştirme, niş araçlar için konektör eksiklikleri ve ölçeklendirme sırasında daha yüksek maliyetler gibi zorluklarla karşılaşabilir. Ayrıca, halihazırda AWS ekosistemine yatırım yapmış kuruluşlar için en iyi şekilde çalışır.

Amazon Q, takımların birbirine bağlı kurumsal sistemler genelinde cevapları bulmasına yardımcı olur. ClickUp ise bilgiyi uygulamaya bağlayarak bir adım daha ileri gider. Tek bir Çalışma Alanı'nda ClickUp Brain, belgeler, görevler ve konuşmalar bir araya geldiğinde, takımlar sadece bilgiye ulaşmakla kalmaz, aynı zamanda araçlar arasında geçiş yapmadan dokümantasyonu güncelleyebilir, iş atayabilir ve projeleri ilerletebilir.