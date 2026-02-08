Amazon Q, Kod Oluşturmada Nasıl Yardımcı Olur?

Çekme Talebi, API'yi bağlamak ve hızlı bir test yapmak için sadece birkaç satırlık bir iş olmalıydı ve akşam yemeğinden önce tamamlanması gerekiyordu. Ancak saat 23:47 ve yapı, yıllardır kimsenin dokunmadığı eski bir modülde gizli bir nedenden dolayı başarısız oluyor. En yeni mühendis, işe başlarken hiç öğretilmeyen kısaltmaları sessizce Google'da aratıyor.

Bu tekrarlayan işler ve eski repo’larda hapsolmuş geleneksel bilgiler, çoğu zaman takımları yıpratır.

Amazon Q Developer, bu tür sorunları çözmek için geliştirilmiştir. Kod tabanınızı, hizmetlerinizi ve bağlamınızı anlar, böylece kod yazmak, halihazırda içinde bulunduğunuz bir konuşmanın devamı gibi hissettirir.

Bu makalede, Amazon Q'nun kod oluşturmada nasıl yardımcı olduğunu, yazılım geliştiricilerin güvendiği anahtar özellikleri ve en iyi şekilde çalıştığı takımları inceleyeceğiz.

Bonus olarak, kod üretiminin tek başına yeterli olmadığı durumlarda neler olduğunu ve bazı takımların neden ClickUp gibi daha eksiksiz sistemlere yöneldiğini de ele alacağız. 🤩

Amazon Q Developer nedir?

Amazon Q Developer, geliştiricilerin ve BT uzmanlarının Amazon Web Services üzerinde uygulamalar oluşturmasına, çalıştırmasına, yönetmesine ve optimize etmesine yardımcı olmak için tasarlanmış AWS'nin üretken yapay zeka asistanıdır.

AI destekli yardımı IDE'ler (VS Code, JetBrains, Visual Studio), komut satırı, AWS Konsolu ve hatta Slack ve Microsoft Teams gibi sohbet uygulamaları gibi geliştirici araçlarına doğrudan getirir.

Temelinde, kodunuz, mimariniz, proje yapınız ve en iyi uygulamalarla ilgili doğal dil sorularını anlayan ve ilgili, eyleme geçirilebilir yanıtlar sunan, yapay zeka destekli bir işbirlikçidir. AWS'nin yapay zeka destekli üretken platformu Amazon Bedrock'u temel aldığı için AWS kaynaklarını ve gerçek geliştirme ş akışlarını derinlemesine bilir.

🔍 Biliyor muydunuz? 1960'ların " yazılım krizi ", yazılım geliştirmenin hızlı donanım gelişmelerine ayak uyduramaması ve bunun sonucunda maliyetli, gecikmeli, güvenilmez ve karmaşık projelerin ortaya çıkması anlamına gelir. 1968 NATO konferansında ortaya atılan bu terim, örneğin IBM'in OS/360'ının başarısızlığını vurgulayarak yazılım mühendisliğinin doğuşuna yol açtı.

Amazon Q Developer'ı Kullanmaya Başlama

Çalışma şeklinizi değiştirmeden veya yeni bir ş Akışı öğrenmeden Amazon Q Developer'ı kullanmaya nasıl başlayacağınızı adım adım açıklayan net bir kılavuz. 👇

Adım #1: Amazon Q Developer'ı nerede kullanmak istediğinizi seçin

Amazon Q Developer birden fazla ortamda iş yapar, böylece en rahat olduğunuz yerden başlayabilirsiniz.

Şu alanlarda kullanabilirsiniz:

IDE'ler: JetBrains (IntelliJ IDEA ve diğerleri), VS Code, Visual Studio, Eclipse

Komut satırı: macOS, Linux (AppImage/Ubuntu), Windows

AWS Yönetim Konsolu: AWS hesabınızın içinden doğrudan erişin

Amazon Q ile GitLab Duo: GitLab Ultimate kendi kendini yöneten kullanıcılar için önizleme

Amazon Q Geliştirici web deneyimi: dönüşüm ve modernizasyon görevleri için

Zaten bir IDE veya terminalde kod yazıyorsanız, başlamak için en hızlı yol budur.

Adım #2: Amazon Q Developer'ı yükleyin

Kurulum sadece birkaç dakika sürer.

➡️ IDE'ler için:

Düzenleyiciniz için Amazon Q Geliştirici eklentisini indirin

Desteklenen IDE'ler arasında JetBrains, VS Code, Visual Studio ve Eclipse bulunmaktadır.

➡️ Komut satırı için:

İşletim sisteminiz için Amazon Q Geliştirici CLI'sını indirin

macOS, Linux ve Windows'ta iş yapar.

Amazon Q, kurulduktan sonra düzenleyicinizin veya terminalinizin bir parçası olur, ayrı bir uygulamaya gerek yoktur.

🔍 Biliyor muydunuz? Mükemmeliyetçilik, yazılım geliştirmede tükenmişliğin önemli bir nedenidir ve genellikle kodun ikili doğası tarafından beslenir: ya çalışır ya da çalışmaz. Bu "ya hep ya hiç" gerçeği, öznellikle birleştiğinde, geliştiricileri genellikle sonsuz bir yeniden yapılandırma ve kendinden şüphe duyma döngüsüne hapseder.

3. Adım: Hesabınızı kimlik doğrulama ile doğrulayın

Kurulumdan sonra, Amazon Q'nun yanıtları kişiselleştirebilmesi ve AWS bağlamına erişebilmesi için oturum açmanız gerekir.

Aşağıdakileri kullanarak kimlik doğrulama yapabilirsiniz:

Bu adım, Amazon Q'yu AWS ortamınıza güvenli bir şekilde bağlantı kurar.

Adım 4: Amazon Q Developer'ı kullanmaya başlayın

Kimlik doğrulama yapıldıktan sonra hemen iş yapmaya başlayabilirsiniz.

IDE'lerde Amazon Q Developer, kullandığınız düzenleyiciye bağlı olarak doğrudan etkinlik çubuğunda veya özel bir araç penceresinde görünür. İş yaparken onunla çevrimiçi sohbet edebilir, yeni kod oluşturabilir, mevcut mantığı yeniden düzenleyebilir veya projeniz, belirli hatalar veya AWS hizmetleri hakkında sorular sorabilirsiniz.

Komut satırında, Amazon Q Developer doğrudan terminalinizde kullanılabilir. CLI'dan çıkmadan veya ş akışınızı kesintiye uğratmadan, doğrudan onu çağırarak kod parçacıkları oluşturabilir, açıklamalar alabilir veya kod incelemeleri sırasında öneriler isteyebilirsiniz.

🔍 Biliyor muydunuz? 1946 yılında tanıtılan ENIAC (Elektronik Sayısal Entegratör ve Bilgisayar), 27 tonun üzerinde ağırlığa sahipti ve 18.000 vakum tüpü içeriyordu. Günümüzde yaptığımız gibi kod yazmak yerine, ilk programcılar hesaplamaları çalıştırmak için kabloları takıp çıkarmak ve anahtarları ayarlamak zorundaydılar. Bu, modern IDE'lerden çok farklı bir dünyaydı.

Adım #5: AWS konsolunda Amazon Q Developer'ı kullanın (İsteğe bağlı)

Kod yazmaktan çok altyapıyı yönetmekle daha fazla zaman geçiriyorsanız, konsol harika bir girdi noktasıdır.

AWS Yönetim Konsolu'na giriş yapın (veya ücretsiz bir AWS hesapı oluşturun)

Konsol ana sayfasının kenar çubuğundan Amazon Q simgesini seçin.

AWS hizmetleri, yapılandırmaları veya en iyi uygulamalar hakkında sorular sorun.

Konsol içinde Amazon Q ayrıca şunları da yapabilir:

VPC Erişilebilirlik Analizcisi'ni kullanarak ağ sorunlarını gidermeye yardımcı olun

İş yükünüz ve kullanım bağlamınıza göre doğru Amazon EC2 örnek türlerini önerin.

Bu, mimari ve operasyonel kararların daha hızlı ve kolay alınmasını sağlar.

Kod Oluşturma için Anahtar Amazon Q Geliştirici Özellikleri

Amazon Q Developer, yapay zekayı doğrudan geliştirme sürecine entegre ederek günlük kod işlerini hızlandırmaya odaklanır. Kodlama için bu yapay zeka aracısının bazı temel özellikleri şunlardır:

Satır içi kod önerileri ve otomatik tamamlama

Amazon Q Developer, yazarken gerçek zamanlı satır içi kod önerileri sunarak kodlama sürecini kesintiye uğratmadan daha hızlı kod yazmanıza yardımcı olur. Amazon Q uzantısını yüklediğinizde, bu öneriler ön tanımlı olarak etkinleştirilir. Kod veya yorum yazmaya başladığınızda Q yanıt vermeye başlar.

AWS aracılığıyla

Siz yazarken Amazon Q şunları inceler:

Mevcut kod satırınız veya yorumunuz

Aynı dosyada önceden yazılmış kod

Önceden tanımlanmış dosya adları, değişkenler, sabitler ve fonksiyonlar

Kullandığınız AWS hizmetleri, mevcut kod tabanları, SDK'lar ve kitaplıklar

Bu bağlamda, aşağıdakiler gibi çeşitli öneri aralıkları sunar:

Tek bir kod satırı

Tamamlanan bir ifade veya blok

Hata işleme ve yorumlar içeren tam bir fonksiyon

Düzenleyicinizde doğru öneriler göreceksiniz ve bunları klavyenizi kullanarak anında kabul edebilirsiniz. Öneri istediğiniz gibi değilse, yazmaya devam edebilirsiniz.

Zamanla, bu öneriler takımınızın dahili kütüphanelerine, özel mantığına ve tercih edilen kodlama stiline uyacak şekilde özelleştirilebilir. Otomatik tamamlama, daha az genel ve kod tabanınızın gerçekte nasıl çalıştığına daha uygun hale gelir ve geliştiricilerin verimliliğini artırır.

🧠 İlginç Bilgi: 1953 yılında, John W. Backus ve IBM'deki takımı, ham makine kodu kullanarak IBM 701 bilgisayarını programlamanın büyük zorluğunu hafifletmek için Speedcoding (veya Speedcode) geliştirdi. Geliştirme kolaylığı ile verimlilik arasındaki bu gerilim, kodlamada otomasyona doğru atılan ilk adımlardan biridir.

Doğal dilden koda çeviri

Amazon Q Developer, düz İngilizce kullanarak kod yazmanıza da olanak tanır. Boş bir dosyadan başlamak veya örnekler aramak yerine, oluşturmak istediğiniz şeyi tanımlayabilirsiniz ve Q bu niyeti çalışan koda dönüştürür.

AWS aracılığıyla

Şu tür işlemleri yapabilirsiniz:

Bir yorumda fonksiyonu açıklayın ve tam bir fonksiyon oluşturun.

Q'dan basit bir dil kullanarak API'ler, Lambda işleyicileri veya yapılandırma mantığı oluşturmasını isteyin.

Nasıl yazılacağını değil, ne olmasını istediğinizi açıklayın.

Örneğin, "S3 kovası oluştur ve kullanıcı yüklemelerini depola" gibi bir yorum yazabilirsiniz ve Amazon Q bu açıklamaya göre gerekli kodu, içe aktarmaları ve AWS SDK çağrılarını oluşturabilir.

Bu doğal dil yaklaşımı, daha yapılandırılmış görevler için de iş yapar:

Altyapı tanımlarını biçimler arasında çevirme (örneğin, CLI kullanarak bir IaC çerçevesini diğerine dönüştürme)

Sunucusuz uygulamalar için boilerplate kod oluşturma

Kısa bir komut istemine dayalı olarak kurulum mantığı, izinler ve kaynak tanımları üretme

Kod tabanınız için özel kod özelleştirme

Varsayılan olarak, AI araçları size genel öneriler sunar. Ancak Amazon Q Developer, kendi gizli kod tabanınızı kullanarak kod oluşturma ve sohbet yanıtlarını özelleştirmenize olanak tanıyarak bir adım daha ileri gider. Bu, Q'nun kod yazmayı bildiği ve takımınızın kod yazma şeklini öğrendiği anlamına gelir.

AWS aracılığıyla

Kod özelleştirme, Amazon Q Developer Pro katmanının bir parçası olarak sunulur ve bir yönetici tarafından ayarlanır.

Süreç, net bir akış izler:

Kod depolarınızı bağlayın: Yönetici, GitHub, GitLab, Bitbucket veya Amazon S3'teki depoları güvenli bir şekilde bağlar. Özelleştirmeyi oluşturun: Amazon Q kodu analiz eder ve özel bir model oluşturur. Değerlendirme puanı, özelleştirmenin ne kadar etkili olabileceğini gösterir. Erişimi etkinleştirin ve kontrol edin: Özelleştirme etkinleştirilir ve belirli kullanıcılar veya takımlarla paylaşım yapılır. IDE'de kullanın: Geliştiriciler, VS Code veya JetBrains gibi desteklenen IDE'lerde özel profili seçer ve hemen özelleştirilmiş öneriler ve sohbet yanıtları almaya başlar.

Model, kod tabanınızdaki değişiklikleri yansıtmak için dönemsel olarak güncellenir, böylece sisteminiz geliştikçe öneriler de güncel kalır.

❗️ Not: Özelleştirme için kullanılan tüm kodlar kuruluşunuzda gizli kalır. AWS temel modellerini eğitmek için kullanılmaz ve özelleştirilmiş öneriler yalnızca hesabınızdaki yetkili geliştiriciler tarafından görülebilir.

Karmaşık görevler için ajans yetenekleri

Amazon Q Developer, kod önermek veya soruları yanıtlamakla sınırlı değildir. Aynı zamanda bir ajan görevi de görebilir, yani sizin adınıza karmaşık, çok adımlı görevleri minimum iletişimle planlayabilir, mantık yürütebilir ve yürütebilir.

AWS aracılığıyla

Hedefi doğal dilde tanımlarsınız ve Amazon Q bu hedefe nasıl ulaşılacağını belirler. İsteği mantıksal adımlara böler, hangi araçların kullanılacağına karar verir, eylemleri gerçekleştirir ve görev tamamlanana kadar yinelemeye devam eder.

Yazılım geliştirme yaşam döngüsünün belirli bir kısmına odaklanan, amaca yönelik olarak tasarlanmış ajanlar içerir. Yazılım geliştirmede yapay zekayı verimli bir şekilde kullanmanıza yardımcı olacak bazı ajanlar şunlardır:

1. Geliştirme ajanı (/dev)

Yeni bir özellik oluşturmaya veya bir hatayı düzeltmeye hazır olduğunuzda, ilk olarak bu ajana başvurursunuz. Birden fazla dosyada özelliklerin uygulanmasına veya hataların düzeltilmesine yardımcı olur. Değişikliği basit bir dille açıklarsınız ve ajan mevcut kod tabanınızı analiz eder, adım adım bir plan oluşturur ve neyi değiştirmek istediğini size gösterir.

Bu, API'leri, iş mantığını ve yapılandırmayı birlikte güncellemek gibi birden fazla katmanı kapsayan değişiklikler için özellikle yararlıdır.

🧠 İlginç Bilgi: İkonik " Hello, World!" programı, 1970'lerde yeni başlayanlar için standart ilk program olarak ün kazandı ve Bell Laboratories'de Brian Kernighan'ın işiyle programlama kültüründe yerini sağlamlaştırdı.

2. Test ajanı (/test)

Kod hazır olduğunda, bir sonraki adım test etmektir ve ajan buradan devralarak test kapsamını iyileştirmeye odaklanır. Test edilmesi gerekenleri belirler, birim testleri oluşturur (sınır durumları ve hata senaryoları dahil), gerektiğinde simülasyonlar oluşturur ve testleri IDE'nizde çalıştırır.

3. Ajanı incele (/review)

Herhangi bir şey birleştirilmeden önce, ikinci bir gözden geçirme istersiniz. İşte burada inceleme ajanı devreye girer. Otomatik bir kod inceleme aracı olarak çalışır ve kodunuzu güvenlik riskleri, kalite sorunları ve açıkta kalan kimlik bilgileri, güvenli olmayan sorgular veya zayıf hata işleme gibi en iyi uygulamaların ihlalleri açısından tarar.

4. Belge ajanı (/doc)

Her şey gönderilmeye hazır hale geldiğinde, belgeleme genellikle son aşamadaki sorun haline gelir. Belgeleme ajanı, kod tabanı analizi yoluyla proje belgelerini oluşturarak veya güncelleyerek bu sorunu çözer.

README dosyalarını oluşturabilir veya yenileyebilir, API'leri açıklayabilir ve temel bileşenleri belgeleyebilir, böylece her şeyi manuel olarak yazmanıza gerek kalmaz.

Geliştirme takımları için Amazon Q geliştirici kullanım örnekleri

Özellik geliştirmeyi hızlandırmaktan bulut tabanlı ş Akışları basitleştirmeye kadar, Amazon Q Developer, AWS üzerinde uygulamalar geliştiren ve bakımını yapan takımlar için tasarlanmıştır.

Bu kullanım örnekleri, gerçek mühendislik akışlarında en uygun olduğu alanları, takımların temel kod önerilerinin ötesinde bunu nasıl uyguladığını ve bu AI destekli uygulamalardan yararlanmanın daha iyi bir programcı olmanıza nasıl yardımcı olabileceğini göstermektedir.

Mevcut projeler için birim testleri oluşturun

Amazon Q Developer ile birim testleri yazmak, yavaş ve manuel bir görev olmaktan çıkıp günlük ş Akışınızın bir parçası haline gelir. Test senaryolarını elle oluşturmak yerine, IDE'niz içinde basit bir /test komutuyla birim test aracısını tetiklersiniz.

📌 Pratikte nasıl işler:

Amazon Q sohbetinde bir fonksiyonu vurgulayabilir veya /test komutunu doğrudan çalıştırabilirsiniz. Q, kod tabanınızı analiz eder, çevresindeki bağlamı anlar ve ilgili birim testlerini otomatik olarak oluşturur. Bu, gözden kaçması kolay olan yaygın yollar, sınır durumlar ve hata senaryolarını içerir.

⚡️ Kullanışlı kılan özellikler:

Test dosyaları oluşturur veya mevcut dosyalara ekler

Mock'lar oluşturur ve istisnaları yönetir

Boilerplate işleri olmadan kapsamı iyileştirir

Herhangi bir şey eklenmeden önce Amazon Q sizin onayınızı ister. Değişiklikleri inceleyin, istediğinizi kabul edin ve kontrolü tamamen elinizde tutun.

Sonuç olarak, test kapsamı daha hızlı hale gelir, kod daha güvenilir olur ve tekrarlayan testler yazmak yerine özellikler oluşturmaya daha fazla zaman ayrılır.

Eski kodları yeniden düzenleyin ve optimize edin

Eski kodlar, karmaşık mantık, güncel olmayan modeller ve riskli değişiklikler nedeniyle genellikle takımların çalışmasını yavaşlatır. Amazon Q Developer, IDE'nizin içinde bu kodları güvenli bir şekilde temizlemenize yardımcı olur.

📌 Amazon Q ile yeniden yapılandırma:

Dosyayı açın, iyileştirmek istediğiniz kodu vurgulayın ve Amazon Q'dan "bu mantığı basitleştir" veya "performans için optimize et" gibi basit bir komutla yeniden düzenlemesini veya optimize etmesini isteyin.

Amazon Q, önce aşağıdakileri açıklayan açık ve adım adım bir plan sunar:

Neler değişecek?

Değişikliğin neden gerekli olduğu

Okunabilirliği, performansı veya bakım kolaylığını nasıl iyileştirir?

Sorular sorabilir, yaklaşımı iyileştirebilir veya tamamen durdurabilirsiniz. Onaylandıktan sonra, güncellenen kod tek bir tıklama ile eklenebilir. Çoğu durumda, Q testleri de günceller veya oluşturur, böylece değişiklikleri hemen doğrulayabilirsiniz.

Yeni geliştiricilerin işe alım sürecini hızlandırın

Onboarding genellikle tanıdık olmayan kodları, güncel olmayan belgeleri ve birçok soruyu incelemek anlamına gelir. Amazon Q Developer, IDE içinde yerleşik bir kılavuz gibi davranarak bu süreci hızlandırır.

📌 İşte nasıl yardımcı oluyor:

Kod tabanını daha hızlı anlayın: Yeni geliştiriciler Amazon Q'dan dosyaları, fonksiyonları veya ş akışlarını açıklamalarını isteyebilir ve gerçek kodla doğrudan bağlantılı yanıtlar alabilirler.

Dokümantasyon eksikliklerini otomatik olarak doldurun: /doc ajanı kullanarak Q, depoyu analiz ederek README dosyaları veya klasör düzeyinde dokümantasyon oluşturabilir. Bu, yeni çalışanların mimariyi, veri akışını ve anahtar bileşenleri hızlı bir şekilde anlamasına yardımcı olur.

Uygulayarak standartları öğrenin: Amazon Q, mevcut kalıpları ve dahili kütüphaneleri takip eden kodlar oluşturarak yeni geliştiricilerin ilk günden itibaren doğru kodlar yazmasına yardımcı olur.

📖 Ayrıca okuyun: Yazılım Geliştirme Şablonları

Amazon Q Geliştirici Kod Oluşturma için En İyi Uygulamalar

Amazon Q Developer, akıllı bir çift programcı gibi kullanıldığında en iyi sonucu verir. Kod tabanınızı kontrol altında tutarken doğru ve kullanışlı çıktılar elde etmenize yardımcı olacak bazı uygulamalar aşağıda verilmiştir.

Mevcut yapıdan başlayın: Q'dan mantık oluşturmasını istemeden önce, kapsamı ve amacı anlaması için içe aktarmalar, sınıf tanımları veya fonksiyon iskeletleri ekleyin.

Dosyaları odaklanmış tutun: Modeli karışık bağlamlarla karıştırmamak için ilgisiz mantıkları ayrı dosyalara veya modüllere bölün.

Karmaşık görevler için sohbeti kullanın: Görev açıklama, yineleme veya adım adım akıl yürütme gerektirdiğinde, satır içi önerilerden sohbet paneline geçin.

Spesifik ve somut olun: Geniş kapsamlı sorular sormak yerine dil, çerçeve, sürüm ve beklenen çıktıya bahsetmeyin.

Gerçek girdileri ekleyin: Q'nun gerçek sorunu anlayabilmesi için ilgili kod parçacıklarını, hata mesajlarını veya örnek verileri yapıştırın.

Kabul etmeden önce okuyun: Oluşturulan kodun doğruluğunu, güvenlik sorunlarını ve projenizin hedefleriyle uyumluluğunu kontrol edin.

Amazon Q Developer'ın sınırlamaları

Amazon Q Developer güçlü bir araçtır, ancak en iyi kod düzenleyicilerinin bile kendi sınırlamaları vardır. Kullanımı gerçekçi bir şekilde planlamak ve benimseme ölçeği büyüdükçe sürprizlerle karşılaşmamak için aracın kotalarını, teknik sınırlarını ve operasyonel kısıtlamalarını bilmeniz gerekir.

Aylık kod dönüşümleri sınırı: Pro katmanında otomasyonla gerçekleştirilen kod dönüşümlerini aylık 4.000 kod satırıyla sınırlar, hesap düzeyinde toplanır.

Ajan odaklı ş akışlarını sınırlayın: IDE'lerde ve Amazon CodeCatalyst'te geliştirme ajanları için ayda yalnızca 30 ajan çağrısı yapılmasına izin verir.

Çekme Talebi özetlerini sınırlandırın: CodeCatalyst'te ayda 20 adede kadar Çekme Talebi özeti oluşturur.

Ücretsiz katmanlarda kapasiteyi azaltın: Pro katman kullanıcılarına kıyasla AWS Builder ID ve IAM kullanıcıları için daha düşük kotalar uygulayın.

Komut istemi boyut sınırlarını uygulayın: Her sohbet komut isteminde en fazla 4.000 karakter kabul eder, bu da çok büyük veya karmaşık istekleri sınırlayabilir.

İnsan tarafından doğrulama gerektirir: Bazen eksik veya hatalı kodlar üretir, bu da geliştiricilerin kodları gözden geçirmesini zorunlu kılar.

Gelişmiş iş akışlarını kısıtlayın: Kurumsal düzeyde destek olmadan yüksek hacimli veya son derece özel otomasyonu zorlaştırır.

📮 ClickUp Insight: Ankete katılanların %12'si AI ajanlarının kurulmasının veya araçlarına bağlantı kurmanın zor olduğunu, %13'ü ise ajanlarla basit işlemleri gerçekleştirmek için çok fazla adım gerektiğini söylüyor. Veriler manuel olarak aktarılmalı, izinler yeniden tanımlanmalı ve her ş akışı, zamanla bozulabilecek veya sapabilecek bir entegrasyonlar zincirine bağlıdır. İyi haber mi? ClickUp'ın Süper Ajanlarını görevlerinize, belgelerinize, sohbetlerinize veya toplantılarınıza "bağlamanız" gerekmez. Diğer insan iş arkadaşlarınızla aynı nesneleri, izinleri ve ş Akışlarını kullanarak Çalışma Alanınıza yerel olarak gömülüdürler. Entegrasyonlar, erişim kontrolleri ve bağlam ön tanımlı olarak Çalışma Alanından devralındığından, ajanlar özel kablolama yapmaya gerek kalmadan araçlar arasında anında hareket edebilir. Ajanları sıfırdan yapılandırmayı unutun!

Amazon Q Developer'a alternatif

Amazon Q Developer, özellikle AWS ekosistemi içinde IDE düzeyinde kod yardımı ihtiyacınız olduğunda çok iyi sonuç verir. Ancak takımlar büyüdükçe, çoğu bu sistemin sınırlarına ulaşır ve yazılım dağıtımının sadece kod yazmaktan çok daha fazlasını gerektirdiğini fark eder. Modern yazılım geliştirme, geliştiricilerin beş farklı aracı bir araya getirmek zorunda kalmadan, hepsi bir arada bir sisteme ihtiyaç duyar.

İşte burada, planlama, yürütme, dokümantasyon, işbirliği ve kodu tek bir yerde birleştiren dünyanın ilk Birleşik AI Çalışma Alanı olan ClickUp for Software Teams devreye giriyor. Yazılım geliştirme yaşam döngüsünün (SDLC) tamamını kapsayan bu platform, her çalışma katmanına doğrudan entegre edilmiş AI ile iş dağınıklığını ortadan kaldırıyor.

Bu, ClickUp'ın projenin tüm bağlamını anladığı anlamına gelir: görevin ne olduğu, neden önemli olduğu, kime ait olduğu, sprintte nerede yer aldığı ve halihazırda hangi belgelerin mevcut olduğu.

Platformun IDE düzeyinde yardımı aşarak Amazon Q Developer'a gerçek bir alternatif haline nasıl geldiğine bir göz atalım! 💁

ClickUp Brain ile iş sorularını yanıtlayın

LLM'ler dili anlamada çok başarılıdır. Ancak gerçek bağlam olmadan, yine de tahminde bulunurlar.

ClickUp Brain, çalışma alanınızda her şeyi birbirine bağlayan, bağlam farkında bir yapay zeka aracıdır. ClickUp Görevleri, Belgeler, konuşmalar ve proje geçmişini bir araya getirerek, yanıtlarının sadece komut satırına yazılanları değil, gerçekte olanları yansıtmasını sağlar.

ClickUp Brain ile görevlerden, PR notlarından veya mühendislik tartışmalarından doğrudan teknik özellikler oluşturun

Yazılım takımları için bu yapay zeka ile takımlar şunları yapabilir:

Canlı proje verilerini kullanarak sprint ilerlemesini, engelleri ve kararları özetleyin.

Sorularınızı sorun ve gerçek görev geçmişine dayalı yanıtlar alın.

Belgeler veya görevler içinde doğal dil komutları kullanarak kod parçacıkları oluşturun.

Ürün değerlendirmelerini ve kullanıcı geri bildirimlerini gerçek kullanıcı ihtiyaçları ve öncelikleriyle eşleştirin.

Örneğin, zihinsel sağlık uygulaması için bir fikir araştırıyorsanız, ClickUp Brain'den ürün-pazar uyumunu doğrulamasına yardımcı olmasını isteyebilirsiniz. Belgeler, araştırma notları ve konuşmalarınızdan yararlanarak, yanıtları gerçek proje bağlamına dayandırır.

🧠 İlginç Bilgi: 1969 Apollo Guidance Computer (AGC), yalnızca 72 kilobaytlık bellekle çalışıyordu (genellikle 64 KB+ olarak anılır). Bu minimal, elle dokunmuş manyetik çekirdekli bellek, modern bir akıllı telefonda tek bir yüksek çözünürlüklü fotoğrafı depolamak için gereken veriden daha azdı.

ClickUp Enterprise Search ile ClickUp Çalışma Alanınızda Arama Yapın

ClickUp Kurumsal AI Search, her belge, not ve entegrasyonun anında bulunabilmesini sağlamak için arka planda çalışır. Dokümanlar, görevler, sohbetler, toplantılar ve hatta Drive, Slack, Gmail ve Notion gibi harici uygulamalar gibi tüm araçlarınızı tek bir AI destekli arama katmanında birleştirir.

"Bu ay en çok karşılaşılan müşteri sorunları nelerdir?" veya "Bu sprint'i engelleyen özellikler hangileridir?" gibi doğrudan, üst düzey sorgular sorabilir ve canlı Çalışma Alanı verilerine dayalı yanıtlar alabilirsiniz.

ClickUp Enterprise AI Search'e belirli belgeleri veya görevleri saniyeler içinde bulmasını isteyin

🚀 ClickUp Avantajı: Eski biletleri, belgeleri, GitHub konularını veya toplantı notlarını incelemek için hata ayıklama işlemini yarıda kesmişseniz, bağlam değişikliğinin momentumunuzu ne kadar hızlı öldürdüğünü bilirsiniz. ClickUp Brain MAX bu sorunu çözer. ClickUp Çalışma Alanınız, harici AI düzenleme araçları ve web üzerinde çalışan bir masaüstü AI yardımcısı sunar. Brain, Claude, Gemini, OpenAI ve daha fazlası gibi premium AI modelleriyle sohbet ederek hataları analiz edebilir, kodu inceleyebilir, gereksinimleri özetleyebilir veya belgeler oluşturabilirsiniz. Engeller "Bu konu nerede tartışıldı?" veya "En son özellikler neler?" gibi sorularından kaynaklanıyorsa, Brain MAX'ın Evrensel Arama özelliği görevlerden, belgelerden, GitHub'dan, dosyalardan ve konuşmalardan bağlamı tek bir yerde toplar. ClickUp Brain MAX ile daha hızlı doğrulama ve daha net kararlar alın

ClickUp Agents ile otonom ş akışları çalıştırın

Görevleri otomasyon için yapay zekayı nasıl kullanabileceğinizi merak mı ediyorsunuz? Doğru yere geldiniz.

ClickUp Süper Ajanları, çalışma alanınızda faaliyet gösteren yapay zeka destekli takım arkadaşlarıdır; etiketlenebilir, iş atanabilir veya otomatik olarak tetiklenebilirler. Bu ajanlar, tekil yanıtlar vermek yerine birden fazla adımda akıl yürütme de yaparlar.

ClickUp Super Agents ile Çalışma Alanınızda özelleştirilebilir araçlar ve veri kaynaklarını kullanarak çok adımlı ş akışlarını yapılandırın

Geleneksel AI asistanları veya kural tabanlı botlardan farklı olarak, ClickUp Ajanları şunları sunar:

Hafıza: Kısa süreli, uzun süreli, epizodik ve tercih hafızası sayesinde, takımınızın nasıl işlediğini hatırlarlar.

Bağlam zekası: Proje güncellemeleri, kararlar ve değişiklikler hakkında sürekli farkındalık

Otonomi: Akıl yürütme, alt ajanlara görevleri delege etme ve ş akışlarını baştan sona tamamlama yeteneği

İnsan yönetimi: Açık izinler, denetim günlükleri ve onay kontrol noktaları

Ortam farkındalığı: Sürekli uyarılar olmadan riskleri, engelleri veya içgörüleri proaktif olarak ortaya çıkarabilirler.

Bu, onları IDE'ye bağlı ajanlardan veya otomasyon komut dosyalarından temel olarak farklı kılar.

ClickUp Süper Ajanları hakkında bilgiler:

Kendi ClickUp Süper Ajanınızı oluşturun

📌 Seçenek 1: Doğal Dil Oluşturucu'yu kullanarak bir Süper Ajan oluşturun

Bu, başlamak için en hızlı yoldur ve çoğu takım için önerilir. İşte nasıl çalıştığı:

Global Navigasyon kenar çubuğundan AI'yı açın.

Kenar çubuğu menüsünden Yeni Süper Ajan'ı seçin

Aşağıdakilerden birini seçin: Ajan kataloğundan bir şablon seçin Sıfırdan basit İngilizce bir istekle başlayın (ör. İçerik ş Akışı asistanı kurun)

Ajan kataloğundan bir şablon seçin

Sıfırdan başlayarak basit bir İngilizce istekle (ör. içerik ş Akışı asistanı kurun)

Geliştiricinin takip sorularını yanıtlayın

Kenar çubuğundaki Ajan profilini inceleyin.

Aracıyı etkinleştirin

Ajan kataloğundan bir şablon seçin

Sıfırdan başlayarak basit bir İngilizce istekle (ör. içerik ş Akışı asistanı kurun)

📌 Seçenek 2: Sıfırdan bir Süper Ajan oluşturun

Bu seçenek size tam manuel kontrol sağlar. Yapılacaklar:

Global Navigasyon'dan AI'yı açın ve Tüm Süper Ajanlar'ı seçin.

ClickUp Super Agents arayüzünüzde Sıfırdan başla'yı tıklayın

Yapılandırma: Ad ve açıklama İzinler ve görünürlük Talimatlar ve hedefler Tetikleyiciler (manuel, zamanlanmış veya etkinlik tabanlı)

Ad ve açıklama

İzinler ve görünürlük

Talimatlar ve hedefler

Tetikleyiciler (manuel, zamanlanmış veya etkinlik tabanlı)

Aracıyı etkinleştirin

Ad ve açıklama

İzinler ve görünürlük

Talimatlar ve hedefler

Tetikleyiciler (manuel, zamanlanmış veya etkinlik tabanlı)

❗️ Not: Bir Aracıyı aktif ş akışlarına dahil etmeden önce, onu test edebilir ve iyileştirebilirsiniz. DM başlatarak sorular sorabilir, geri bildirimde bulunabilir veya davranışını ayarlayabilir ya da basitçe manuel olarak tetikleyici kullanarak programda nasıl davrandığını görebilirsiniz. Aracı tam olarak istediğiniz gibi davranana kadar gerektiği kadar yineleyin, istemleri, izinleri ve araçları ayarlayın.

ClickUp Codegen ile hataları düzeltin ve özellikleri yayınlayın

ClickUp Codegen, görevleri tamamlayan, özellikler geliştiren ve doğal dil kullanarak kodla ilgili soruları yanıtlayan harici bir AI Aracısıdır. Yazılım takımlarının özellikleri daha hızlı yayınlamasına, hataları azaltmasına ve hatta üretime hazır çekme talepleri oluşturmasına yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

Codegen'in ClickUp'ta nasıl işlediği aşağıda açıklanmıştır:

Codegen Agent'a görevler atayın veya görev yorumlarında @bahsetme ile fonksiyonlarını tetikleyin.

Geliştirme görevlerini otomasyonla otomatikleştirin , teknik soruları yanıtlayın ve doğrudan ClickUp içinden kodlamaya yardımcı olun.

Çalışma Alanınızla entegre edin, görevleri okuma ve güncelleme, yorum ekleme, görev atama ve takımınızın ş akışıyla etkileşim kurma olanağı sağlayın.

Kod otomasyonunu gerçekleştirmek için ClickUp Codegen'i Çalışma Alanınıza entegre edin

Codegen'i kullanmak için, bir çalışma alanı yöneticisi veya sahibi App Center'dan bağlantı kurmalı ve kullanıcıların bir Codegen hesabı olmalıdır. Kurulum tamamlandıktan sonra, herhangi bir çalışma alanı üyesi Codegen Agent ile etkileşim kurabilir.

📌 Örnek: Bir sürümün yayınlanmasından hemen sonra bir üretim hatası bildirilir. ClickUp'ta hata günlükleri, kullanıcı etkisi ve ilgili özellik işine bağlantılar içeren bir görev oluşturulur. Araçlar arasında geçiş yapmak yerine, görevi ClickUp Codegen Agent'a atayarak soruşturmayı başlatabilirsiniz.

Görev yorumlarınızda ClickUp Codegen'den bahseterek fonksiyonlarını tetikleyin

Codegen, görevin tüm bağlamını okur, kod tabanının ilgili kısımlarını izler ve hataya neden olan sınır durumunu belirler.

Sorun netleştikten sonra, Codegen mevcut kod kalıplarınıza ve standartlarınıza uygun bir düzeltme oluşturur. Hata senaryosunu kapsayacak şekilde birim testlerini güncelleyebilir veya ekleyebilir ve hatanın tekrarlamamasını sağlayabilir.

Pattern'ın Teslimat Takımı Yöneticisi Abraham Rojas, ClickUp'ı kullanma deneyimi hakkında şunları söyledi:

Şirket içindeki yazılım geliştirme projelerimizi izlemek için ClickUp kullanıyoruz; birden fazla projeyi ve takımı yönetmek işleri benim için kolaylaştırıyor, bu şimdiye kadar scrum ve modern agile projelerimi yönetmek için kullandığım en iyi araçlardan biri.

Şirket içindeki yazılım geliştirme projelerimizi izlemek için ClickUp kullanıyoruz; birden fazla projeyi ve takımı yönetmek işleri benim için kolaylaştırıyor, bu şimdiye kadar scrum ve modern agile projelerimi yönetmek için kullandığım en iyi araçlardan biri.

ClickUp ile Kod Yardımını Uygulamaya Dönüştürün

AI tarafından üretilen kod, geliştiricilerin mevcut çalışma şekline uyumlu olduğunda en iyi şekilde çalışır. Amazon Q Developer, bunu IDE içinde başarıyla gerçekleştirerek mühendislerin mevcut kodu anlamasına, güvenli bir şekilde yeniden yapılandırmasına ve özellikle AWS odaklı yığınlarda daha hızlı teslimat yapmasına yardımcı olur.

Ancak kapsamı kodla sınırlıdır. Bir şeyin neden var olduğunu açıklayan planlama tartışmalarını, destek bağlamını veya belgeleri göremez.

Bu bağlam başka bir yerdeyse, geliştiriciler yine de hikayeyi bir araya getirmek zorundadır.

ClickUp bu konuya farklı bir yaklaşım sergiliyor. ClickUp Brain görevleri, belgeleri ve konuşmaları anlarken, ClickUp Super Agents işin gelişmesine göre bu bağlamda hareket eder. ClickUp Codegen ise kod değişikliklerini doğrudan gerçek gereksinimlerle ilişkilendirir. Birlikte, akışı bozmadan planlamadan sevkiyata kadar bağlamı koruyan birleşik bir Çalışma Alanı sağlarlar. Bugün ClickUp'a ücretsiz kaydolun! ✅