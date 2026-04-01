Ajanslarda Müşteri İşleri için En İyi 15 GPT ile Tanışın

Şu anda, alanınızdaki ajanslar, müşteri işlerini daha hızlı, daha akıllı ve çok daha düşük bir maliyetle sunmak için GPT destekli araçlar kullanıyor. Araştırmalara göre, bu araçlar müşteriye yönelik fonksiyon maliyetlerini %30–45 oranında azaltabilir.

Asıl soru, AI'nın ajansınızda yer alıp almaması değil. Asıl soru, ajanslar için en iyi GPT'leri kullanıp kullanmadığınız ya da müşteri işlerinin incelikleri için tasarlanmamış genel amaçlı araçlarla yetinip yetinmediğinizdir.

Genel bir sosyal medya gönderisi yazabilen bir GPT ile tam bir dönüşüm hunisi içerik stratejisi oluşturmanıza, bir müşterinin rekabet ortamını analiz etmenize veya belirli bir sektöre özel olarak hazırlanmış bir sunum taslağı hazırlamanıza yardımcı olabilecek bir GPT arasında önemli bir fark vardır.

Araştırma tamamlandı, böylece takımınızın yapmasına gerek kalmadı. Bunlar, ajansların müşteri işleri için özel olarak tasarlanmış en iyi 15 GPT'dir — gerçek sonuçlar elde etmek için yapay zekaya ihtiyaç duyan pazarlama, geliştirme, strateji ve danışmanlık ekipleri için özenle seçilmiştir.

"Ajanslar için GPT" Gerçekte Ne Anlama Geliyor?

Ajans ortamında GPT'lerden bahsedildiğinde, çoğu kullanıcı standart ChatGPT ile ilişkilendirdiği sohbet deneyiminden nadiren söz edilir.

Bunun yerine, ajanslar giderek daha fazla özel GPT'lere güveniyor; bunlar, ajans iş akışlarını, yaratıcı üretimi ve araştırma görevlerini desteklemek üzere tasarlanmış büyük dil modellerinin özel versiyonlarıdır.

Uygulamada, ajanslar için bir GPT, operasyonel ihtiyaçlarınıza göre eğitilmiş, size özel bir AI asistanı görevi görür. Bu sistemler, genel yanıtlar üretmek yerine, kampanya bağlamını, marka sesini ve ajansların yaygın çıktılarının yapısını anlayabilir.

Ajanslar için bu değişim, birçok pratik avantajın kapısını açıyor:

Özel yetenekler: Ajanslar, tek bir genel yapay zeka yerine, anahtar kelime araştırması, analitik yorumlama veya kreatif ajans görevleri gibi belirli görevler için tasarlanmış birden fazla yapay zeka aracını kullanıyor.

Marka ve sektör bağlamı: İyi yapılandırılmış bir özel GPT, marka kılavuzlarına uyabilir, sektörün inceliklerini anlayabilir ve farklı kanallarda tutarlılığı sağlayabilir

Ölçeklenebilir yaratıcı çıktı: Takımlar, yaratıcılık ve stratejik denetimi korurken uzun metin içerikleri, kampanya konseptleri ve paylaşım fikirlerini daha hızlı üretebilir

Veriye dayalı içgörüler: AI, pazarlama kampanyalarından elde edilen belirli verileri analiz edebilir, kalıpları ortaya çıkarabilir ve daha güçlü pazarlama stratejilerini destekleyen değerli içgörüler sunabilir

Sonuçta, GPT'ler insan takımlarının yerini almıyor. Yaratıcı kapasiteyi artıran, tekrarlayan işleri kolaylaştıran ve pazarlama uzmanlarının daha yüksek değerde stratejik düşünceye odaklanmasına olanak tanıyan işbirlikçi AI asistanları olarak hizmet ediyorlar.

Ajanslar Doğru GPT'yi Nasıl Seçer?

GPT Store'da özel GPT'lerin hızla artmasıyla birlikte, ajanslar artık farklı pazarlama ve yaratıcı fonksiyonlar için tasarlanmış düzinelerce AI asistanına erişebiliyor. Ancak doğru GPT'yi seçmek, sadece popüler bir aracı denemekten daha fazlasını gerektirir.

Ajanslar genellikle bir GPT'nin belirli görevlerini destekleyip desteklemediğini, içerik stratejileriyle uyumlu olup olmadığını ve mevcut ş Akışlarına sorunsuz bir şekilde entegre olup olmadığını değerlendirir.

Birçok pazarlama uzmanı için doğru GPT, anahtar kelime araştırması, kampanya fikir üretimi, blog yazımı veya Google Analytics verilerinin analizi gibi özel işleri halledebilen bir GPT'dir.

Ajanslar ayrıca, açılış sayfaları, uzun metinler ve sosyal medya içerikleri dahil olmak üzere çeşitli biçimlerde güvenilir çıktılar üretebilen araçlar arıyor. Bir GPT'nin yaratıcı ajans görevlerini destekleyip destekleyemeyeceğini değerlendirirken tutarlılık, hız ve bağlamsal anlama yeteneği kritik faktörlerdir.

Bir diğer önemli husus ise esnekliktir. Ajanslar genellikle kendi GPT'lerini oluşturmaya karar vermeden veya iç yönergeler, kampanya verileri ve marka sesine göre eğitilmiş kendi özel GPT'lerine güvenmeden önce birkaç aracı test ederler. Bu, AI desteğinin genel kullanım senaryoları yerine gerçek müşteri işleriyle yakından uyumlu olmasını sağlar.

Ajanslar için En İyi GPT'ler

Tüm GPT'ler zaman ayırmaya değer değildir. Bazıları beklentileri karşılayamazken, diğerleri verimli iş yapmanıza gerçekten yardımcı olur. İşte doğru seçimi yapanlar bunlar.

Not: GPT tabanlı SEO araçlarının fiyatları genellikle özeldir ve kullanıma, özelliklere ve ölçeğe bağlıdır.

1. Yaratıcı Yazım Koçu (Yaratıcı hikaye anlatımını ve uzun metin içerik geliştirmeyi iyileştirmek için en iyisi)

En deneyimli ajans takımları bile zaman zaman yaratıcılık konusunda tıkanabilir. Teslim tarihleri birikip kampanyalar yeni bakış açıları gerektirdiğinde, Creative Writing Coach gibi araçlar takımınızın kaliteden ödün vermeden fikir akışını sürdürmesine yardımcı olur. Bu araç, üslubu, yapıyı ve hikaye anlatımını iyileştirmeye yardımcı olan sanal bir düzenleyici gibi çalışır.

Uzun metin içerikleri, marka hikayeleri veya düşünce liderliği yazıları üreten ajanslar için bu GPT, yararlı bir yaratıcı ortak haline gelir. Taslakları analiz eder, iyileştirmeler önerir ve içerik oluşturma sürecinizin birden fazla kanal ve kampanya biçimi içinde tutarlı kalmasına yardımcı olacak fikirler üretir.

Yaratıcı Yazım Koçu'nun en iyi özellikleri

Tonu, netliği ve anlatım akışına ilişkin yapılandırılmış geri bildirimlerle blog yazımınızı ve hikaye anlatımınızı geliştirmenize yardımcı olur

Takımın yaratıcı ilhama ihtiyaç duyduğu anlarda yeni gönderi fikirleri, kampanya açıları ve dikkat çekici başlıklar üretir

Makaleler, açılış sayfaları ve pazarlama varlıklarında içerik oluşturma sürecini iyileştirmek için dilbilgisi, akıcılık ve yapıyı geliştirir

Yaratıcı ajans görevleri ve kampanya hikaye anlatımı üzerinde çalışan ajanslar için beyin fırtınası oturumlarını destekler

Yaratıcı Yazma Koçu sınırlamaları

Sıkı marka sesini veya sektöre özgü bağlamı korumak için ek komutlar gerekebilir

Özel pazarlama AI araçlarına kıyasla, gelişmiş SEO analizi veya derinlemesine anahtar kelime araştırması için tasarlanmamıştır.

Yaratıcı Yazma Koçu fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Yaratıcı Yazma Koçu puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

💡 Profesyonel İpucu: Konuşarak kusursuz yazılar oluşturun. İçeriği manuel olarak yazmak yerine, Talk to Text özelliği ile ClickUp Brain MAX'a dikte edebilirsiniz. Talk to Text, metni yazıya dönüştürür ve dolgu kelimelerini otomatik olarak düzeltir, daha iyi okunabilirlik için karmaşık ve dağınık cümleleri basitleştirir; hatta araştırma makalesi için akademik, tartışma gönderisi için gündelik veya çalışma notları için özlü bir üslup ve ses tonu bile uyarlayabilir.

2. E-posta ve Posta Yazarı (Mükemmel müşteri e-postaları ve yüksek dönüşüm oranına sahip konu satırları hazırlamak için en iyisi)

Müşteri iletişimi, ajans işinin ayrılmaz bir parçasıdır. İster teklifler, ister kampanya güncellemeleri veya takip mesajları gönderiyor olun, Email and Mail Writer GPT, takımınızın mesajları daha hızlı hazırlamasına yardımcı olurken, üslubun net ve profesyonel kalmasını sağlar.

Aynı e-postayı defalarca yeniden yazmak yerine, bu GPT'yi basit bir sohbet arayüzünde kullanarak farklı hedef kitlelere yönelik mesajları iyileştirebilirsiniz. Bu özellik, birden fazla iletişim kanalını yöneten ve sosyal medya paylaşımları, şirket içi koordinasyon veya müşteri raporlaması için hızlı taslaklara ihtiyaç duyan ajanslar için özellikle kullanışlıdır.

E-posta ve Posta Yazarı'nın en iyi özellikleri

İletişim, güncellemeler, teklifler ve belirli pazarlama iletişimleri için profesyonel e-postaları hızla hazırlayın

Ajans kampanyalarında yanıt oranlarını artırmak için e-posta konu satırlarının çeşitli varyasyonlarını oluşturur

Müşterilere, iş ortaklarına veya şirket içi takımlara yazarken, bağlama uygun şekilde üslubu iyileştirir

Pazarlama takımlarının daha hızlı yazmasına yardımcı olurken, tüm iletişim kanallarında tutarlı bir marka sesi sağlar

E-posta ve Posta Yazarı sınırlamaları

Daha geniş kapsamlı kampanya planlamasından ziyade, öncelikle iletişim görevlerine odaklanmıştır

Pazarlama kararları için analitik verileri, kampanya verilerini veya performans bilgilerini doğrudan analiz etmez

E-posta ve Posta Yazarı fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

E-posta ve Posta Yazarı puanları ve yorumları

📮 ClickUp Insight: Ankete katılanların %37'si yazma, düzenleme ve e-postalar dahil olmak üzere içerik oluşturma için yapay zeka kullanıyor. Ancak bu süreç genellikle içerik oluşturma aracı ile Çalışma Alanınız gibi farklı araçlar arasında geçiş yapmayı gerektiriyor. ClickUp ile e-postalar, yorumlar, sohbetler, belgeler ve daha fazlası dahil olmak üzere çalışma alanınızın her yerinde AI destekli yazma yardımı alırsınız; tüm bunlar, çalışma alanınızın tamamındaki bağlamı koruyarak gerçekleşir.

3. Code Copilot (Ajans web sitelerinin geliştirme ve hata ayıklama süreçlerini hızlandırmak için en iyisi)

Ajanslar müşteri web sitelerini oluştururken veya bakımını yaparken, geliştirme görevleri hızla darboğazlara dönüşebilir. Code Copilot, takımınızın kodu gözden geçirmesine, sorunları gidermesine ve projeleri daha hızlı ilerletmesine yardımcı olan sanal bir mühendislik ortağı gibi çalışır.

Web sitelerini, açılış sayfalarını veya müşteri platformlarını yöneten ajanslar için bu GPT, tekrarlayan geliştirme görevlerine harcanan zamanı azaltmaya yardımcı olur. İster komut dosyalarını optimize ediyor ister belgeleri inceliyor olun, geliştiricilere kodlamayı daha verimli ve bakımı daha kolay hale getiren hızlı içgörüler sunar.

Code Copilot'un en iyi özellikleri

Hataları tespit etmek ve daha temiz bir uygulama için iyileştirmeler önermek üzere kodu inceler ve analiz eder

Geliştiricilerin çerçeveleri veya API'leri daha hızlı anlayabilmeleri için karmaşık belgeleri yorumlamaya yardımcı olur

Olası sorunları vurgulayan ve optimizasyon önerileri sunan hata ayıklama yardımı sağlar

Ürün sayfaları, müşteri web sitesi özellikleri veya teknik entegrasyonlar geliştiren ajanslar için geliştirme ş akışlarını destekler

Code Copilot'un sınırlamaları

Daha geniş kapsamlı pazarlama veya içerik oluşturma ş akışlarından ziyade, öncelikle geliştirme görevlerine odaklanmıştır.

Karmaşık sistemlerle veya alışık olmadığınız araçlarla iş yaparken yine de geliştirici uzmanlığı gerekebilir

Code Copilot fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Code Copilot puanları ve yorumları

Ajanslar genellikle kampanya yönetimi, analiz ve müşteri iletişimi alanlarında düzinelerce uygulamayı aynı anda kullanır. Zapier'in Automation Consultant aracı, otomasyonun tekrarlayan işleri ortadan kaldırabileceği alanları belirlemenize ve takımınızın halihazırda kullandığı araçları birbirine bağlamanıza yardımcı olur.

Bu GPT, platformlar arasında bilgileri manuel olarak aktarmak yerine, bir sohbet arayüzü içinde ş Akışı danışmanı gibi davranır. Ajansların, yaratıcı ajans görevlerini kolaylaştıran, manuel aktarımları azaltan ve birden fazla kanalda operasyonel verimliliği artıran otomasyon stratejileri tasarlamasına yardımcı olur.

Zapier'in Otomasyon Consultant uygulamasının en iyi özellikleri

Ajansların pazarlama ve operasyonel araçlar genelinde ş akışlarını kolaylaştırmasına yardımcı olan otomasyon stratejileri önerir

Slack, Google hizmetleri ve diğer verimlilik uygulamaları gibi platformlar arasında entegrasyonlar önerir

Takımların raporlama, potansiyel müşteri yakalama veya kampanya güncellemeleri gibi belirli görevler için otomasyon akışları tasarlamasına yardımcı olur

Ajansların manuel çabayı artırmadan pazarlama faaliyetlerini ölçeklendirmelerine yardımcı olan ş akışı fikirleri sağlar

Zapier'in Otomasyon Danışmanı sınırlamaları

Önerilen otomasyon akışlarını tam olarak yürütmek için mevcut bir Zapier kurulumu gereklidir

İçerik oluşturma, SEO veya yaratıcı kampanya geliştirme yerine öncelikle otomasyon rehberliğine odaklanır

Zapier'in Otomasyon Consultant fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Zapier'in Otomasyon Danışmanı puanları ve yorumları

👀 Biliyor muydunuz? ClickUp'ın yerel ve Zapier entegrasyonları, 1.000'den fazla başka uygulamaya bağlantı kurmanızı sağlar. Bu, ClickUp'ı CRM'inize, e-posta pazarlama platformunuza ve hatta sosyal medya planlayıcınıza bağlayarak kesintisiz bir bilgi akışı oluşturabileceğiniz anlamına gelir. Örneğin, CRM'nizdeki yeni müşteri adaylarından otomatik olarak ClickUp görevleri oluşturarak manuel veri girişini ortadan kaldırabilirsiniz.

5. Consensus (Araştırma destekli içgörüler ve akademik kaynak keşfi için en iyisi)

Etkili kampanyalar genellikle kapsamlı araştırmalarla başlar. Consensus, milyonlarca akademik makaleyi analiz ederek ve bulguları net, kullanışlı cevaplar halinde özetleyerek ajansların güvenilir bilgilere hızla erişmesine yardımcı olmak üzere tasarlanmıştır.

İçerik stratejisi, düşünce liderliği veya veriye dayalı hikaye anlatımı üzerine çalışan ajanslar için Consensus, bir sohbet arayüzü içinde bir araştırma analisti gibi davranır. Takımınız, birden fazla kaynağı manuel olarak taramak yerine, güvenilir içgörüler toplayabilir, iddiaları doğrulayabilir ve doğrulanmış verilerle desteklenen daha güçlü anlatılar oluşturabilir.

Konsensüsün belirlediği en iyi özellikler

Araştırma ve strateji için bilimsel temelli içgörüler sunmak üzere milyonlarca akademik çalışmayı tarar

Karmaşık araştırma bulgularını özetleyerek takımların anahtar sonuçları hızlı bir şekilde anlamasını sağlar

Ajansların makale yazımı veya raporlar için güvenilir kaynaklara başvurmasına yardımcı olarak içerik oluşturmayı destekler

Pazarlama takımlarının kanıtları analiz etmesine ve daha güçlü araştırma ve kampanya planlaması için konuları keşfetmesine yardımcı olur

Konsensüs sınırlamaları

Gerçek zamanlı analizler veya kampanya performans verilerinden ziyade, öncelikle akademik ve araştırma materyallerine odaklanmıştır.

Anahtar kelime araştırması, SEO veya daha geniş kapsamlı pazarlama ş Akışı görevleri için ek araçlar gerekebilir.

Konsensüs fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Konsensüs puanları ve yorumlar

6. AskYourPDF Araştırma Asistanı (Belgeleri analiz etmek ve PDF'lerden içgörüler elde etmek için en iyisi)

Ajans takımları genellikle araştırma raporları, strateji sunumları, teknik raporlar veya müşteri brifingleri gibi büyük belgelerle uğraşır. AskYourPDF Araştırma Asistanı, belgelerle doğrudan etkileşim kurmanıza olanak tanıyarak bu uzun dosyaları eyleme geçirilebilir bilgilere dönüştürmenize yardımcı olur.

Yüzlerce sayfayı manuel olarak okumak yerine, bu GPT'yi bir sohbet arayüzü içinde kullanarak belgeleri analiz edebilir ve değerli içgörüler elde edebilirsiniz. Uzun metin içerikleri, raporlar veya araştırma odaklı pazarlama stratejileri üreten ajanslar için, karmaşık belgelerden ilgili verileri çıkarma sürecini kolaylaştırır.

AskYourPDF Araştırma Asistanının en iyi özellikleri

PDF'leri yükleyip analiz ederek raporlardan, araştırmalardan veya şirket içi belgelerden anahtar bilgileri hızla ortaya çıkarmanızı sağlar

Ajansların, referans kaynaklarla desteklenen makale taslakları veya araştırma özetleri oluşturmasına yardımcı olur

İçerik oluşturma ve araştırma odaklı blog yazımını desteklemek için alıntıları ve referansları çıkarır

Takımların, dosyaların tamamını okumadan belirli verileri bulmak için belgelerle konuşma şeklinde etkileşime girmesini sağlar

AskYourPDF Araştırma Asistanı'nın sınırları

Öncelikle kampanya odaklı SEO veya anahtar kelime araştırma görevlerinden ziyade belge analizi için tasarlanmıştır.

PDF dışındaki kaynaklarla veya daha geniş pazarlama akışlarıyla çalışırken ek AI araçlarına ihtiyaç duyulabilir

AskYourPDF Araştırma Asistanı fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

AskYourPDF Araştırma Asistanı puanları ve yorumları

7. Sunum ve Diyagram Oluşturucu (Ş akışlarını ve pazarlama stratejilerini görselleştirmek için en iyisi)

Ajanslar genellikle karmaşık kampanya yapıları, müşteri ş Akışları ve teknik entegrasyonlarla uğraşır. Sunum ve Diyagram Oluşturucu, bu soyut fikirleri takımların ve müşterilerin kolayca anlayabileceği net görsellere dönüştürmeye yardımcı olur.

Karmaşık süreçleri uzun belgelerle açıklamak yerine, bu GPT'yi kullanarak tartışmaları basitleştiren diyagramlar oluşturabilirsiniz. İster pazarlama stratejilerini planlıyor, ister proje yapısını özetliyor, ister müşterilere kampanya fikirlerini sunuyor olun, görsel diyagramlar ajanslar ve şirket içi takımlar arasında işbirliğini daha sorunsuz hale getirir.

Sunum ve Diyagram Oluşturucu'nun en iyi özellikleri

Takımların karmaşık stratejileri ve ş Akışlarını net bir şekilde açıklamasına yardımcı olan akış şemaları ve görsel diyagramlar oluşturur

Fikirlerin düzenlenmesine, kampanya planlamasına ve içerik stratejisi geliştirilmesine yardımcı olan zihin haritaları oluşturur

Sistem mimarisini, veri akışlarını ve entegrasyonları görselleştirerek teknik dokümantasyonu destekler

Ajansların tekliflerde, müşteri sunumlarında ve araştırma özetlerinde yapılandırılmış konseptler sunmasına yardımcı olur

Sunum ve Diyagram Oluşturucu sınırlamaları

İçerik oluşturma, SEO veya kampanya yazma görevlerinden ziyade öncelikle görsel dokümantasyona odaklanır

Son derece özel veya markalı görsel varlıklar oluştururken yine de harici tasarım araçlarına ihtiyaç duyulabilir

Sunum ve Diyagram Oluşturucu fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Sunum ve Diyagram Oluşturucu puanları ve yorumları

8. Project Manager Buddy (Karmaşık ajans projelerini planlamak ve organize etmek için en iyisi)

Aynı anda birden fazla müşteri kampanyası yürütmek kısa sürede çok zor hale gelebilir. Project Manager Buddy, ajans takımlarının zaman çizelgelerini yapılandırmasına, teslim edilecekleri yönetmesine ve projeler arasında işleri koordine etmesine yardımcı olan sanal bir operasyon danışmanı gibi çalışır.

Her seferinde sıfırdan planlar oluşturmak yerine, bu GPT'yi bir sohbet arayüzü içinde kullanarak görevleri düzenleyebilir, ş akışlarını özetleyebilir ve proje belgelerini yapılandırabilirsiniz. Birden fazla müşteri ve belirli pazarlama kampanyaları arasında koşturan ajanslar için, projelerin sorunsuz bir şekilde ilerlemesini sağlayan yararlı rehberlik sunar.

Project Manager Buddy'nin en iyi özellikleri

Takımların, kampanyalar ve iç süreçler genelinde ş akışlarını destekleyen proje planları oluşturmasına yardımcı olur

Proje yönetimi çerçeveleri hakkında rehberlik sağlar ve takımlar arasında belirli görevlerin düzenlenmesine yardımcı olur

Yaratıcı ajans görevleri, ürün lansmanları veya kampanya yol haritaları için planlama şablonları ve çerçeveleri oluşturur

Ajansların, proje netliğini korurken birden fazla kanalda teslim edilecekleri koordine etmesine yardımcı olur

Project Manager Buddy'nin sınırlamaları

İçerik oluşturma, SEO veya kampanya yazma görevlerinden ziyade, öncelikle planlama ve koordinasyona odaklanmıştır.

Görevlerin tam olarak izlenmesi ve yürütülmesi için harici proje yönetimi araçlarıyla entegrasyonlar gerekebilir.

Proje Yönetimi Buddy fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Proje Yönetimi Buddy puanları ve yorumları

9. Video AI Generator (Pazarlama metinlerini ilgi çekici görsel kampanyalara dönüştürmek için en iyisi)

Video içerik, modern pazarlamada en etkili biçimlerden biri haline gelmiştir, ancak bunu büyük ölçekte üretmek pahalı ve zaman alıcı olabilir. Video AI Generator, ajansların yazılı fikirleri görsel sahnelere dönüştürmesine yardımcı olarak takımların video konseptlerini daha hızlı denemelerine olanak tanır.

Birden fazla kanalda içerik oluşturma sürecini yöneten ajanslar için bu GPT, senaryoları, kampanya mesajlarını veya makale taslaklarını görsel hikaye anlatımı biçimlerine dönüştürmeye yardımcı olur. Takımınızın tamamen geleneksel üretim akışlarına bağlı kalmadan tanıtım görselleri veya konsept videoları oluşturması gerektiğinde özellikle kullanışlıdır.

Video AI Generator'ın en iyi özellikleri

Yazılı komutları, yaratıcı içerik oluşturmayı ve kampanya hikaye anlatımını destekleyen video sahnelerine dönüştürür

Ajansların belirli pazarlama kampanyaları için video reklamlar ve tanıtım görselleri prototipi oluşturmasına yardımcı olur

Senaryoları veya uzun içerikleri sosyal medya ve dijital kampanyalar için ilgi çekici görsel hikayelere dönüştürür

Yaratıcı takımların, video odaklı pazarlama stratejileri için yeni fikirler ve biçimler denemelerine destek olur

Video AI Generator sınırlamaları

Oluşturulan görseller, profesyonel video prodüksiyon araçlarında düzenleme veya iyileştirme gerektirebilir.

SEO, anahtar kelime araştırması veya kampanya analizi gibi analitik görevler için daha az uygundur

Video AI Generator fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Video AI Generator puanları ve yorumları

10. Logo Oluşturucu (Ajans müşterileri için hızlı marka kimliği konseptleri oluşturmak için en iyisi)

Marka kimliği projeleri genellikle keşif aşamasıyla başlar. Logo Creator, ajansların yeni müşteri markaları üzerinde iş yaparken veya mevcut markaları yenilerken görsel kimlik fikirlerini hızla oluşturmasına yardımcı olur.

Erken konseptleri çizmek için saatler harcamak yerine, bu GPT'yi kullanarak müşterinin markasına, sektörüne ve yaratıcı vizyonuna dayalı olarak birden fazla logo taslağı oluşturabilirsiniz. İçerik oluşturma, ürün sayfaları veya müşteri web sitesi lansmanlarını yöneten ajanslar için bu araç, görsel geliştirmenin ilk aşamalarını hızlandırmaya yardımcı olur.

Logo Oluşturucunun en iyi özellikleri

Ajansların görsel marka yönelimlerini hızlı bir şekilde keşfetmelerine yardımcı olan çok sayıda logo konsepti oluşturur

Modern web sitesi ve ürün lansmanlarını destekleyen özgün uygulama simgeleri ve kimlik öğeleri oluşturur

Marka kimliğini ve görsel yaratıcılığı güçlendiren renk paleti kombinasyonları önerir

Takımların, ayrıntılı tasarım üretimine geçmeden önce görsel fikirleri hızla test etmelerine yardımcı olur

Logo Oluşturucu sınırlamaları

Oluşturulan tasarımlar, nihai teslimattan önce genellikle profesyonel tasarım araçlarında iyileştirme gerektirir

Geniş kapsamlı pazarlama veya stratejik içerik işlerinden ziyade görsel kimliğe odaklanıyor

Logo Oluşturucu fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Logo Oluşturucu puanları ve yorumları

11. Prompt Mühendisliği (Daha yüksek kaliteli AI çıktıları elde etmek için prompt'ları optimize etmek için en iyisi)

AI'dan güçlü sonuçlar elde etmek, genellikle komutlarınızın ne kadar iyi yazıldığına bağlıdır. Prompt Mühendisliği, ajansların büyük dil modelleriyle etkileşim kurma şeklini iyileştirmeye yardımcı olur ve aldıkları yanıtların daha net, daha yapılandırılmış ve müşteri işleriyle daha alakalı olmasını sağlar.

Özel GPT'leri deneyen veya birden fazla AI aracıyla çalışan takımlar için bu GPT, isteklerinizi nasıl formüle edeceğinizi geliştiren bir rehber görevi görür. Ajansların, komutları iyileştirerek ve AI sistemlerine sağlanan bağlamı geliştirerek içerik oluşturma, araştırma ve pazarlama stratejisi alanlarında daha iyi sonuçlar elde etmesine yardımcı olur.

Prompt Engineering'in en iyi özellikleri

GPT modellerinin istekleri yorumlama şeklini iyileştirmek ve daha iyi sonuçlar üretmek için komutları inceler ve iyileştirir

Ajansların, büyük dil modellerinin talimatları nasıl işlediğini ve AI yanıtlarını nasıl oluşturduğunu anlamasına yardımcı olur

İçerik oluşturma, araştırma ve kampanya fikir üretimini destekleyen pratik komut örnekleri sunar

Komutların netliğini artırarak takımların özel GPT'lerde daha tutarlı çıktılar üretmesini sağlar

Prompt Mühendisliği sınırlamaları

Performans veya pazar analizi gibi görevleri doğrudan yerine getirmek yerine, komut satırlarının kalitesini iyileştirmeye odaklanmıştır.

Oluşturulan AI yanıtlarının müşteri hedefleri ve marka kılavuzlarıyla uyumlu olmasını sağlamak için hala insan yargısı gereklidir

Prompt Engineering fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Prompt Engineering puanları ve yorumları

12. UX Design Mentor (UX stratejisini ve ürün arayüz tasarımını iyileştirmek için en iyisi)

Harika dijital deneyimler nadiren tesadüfen ortaya çıkar. UX Design Mentor, ajans takımlarının ürün arayüzlerini değerlendirmesine, kullanılabilirliği artırmasına ve web siteleri ile uygulamalar genelinde dijital deneyimleri iyileştirmesine yardımcı olur.

Müşteri web sitesi deneyimleri tasarlayan veya ürün sayfalarını optimize eden ajanslar için bu GPT, bir tasarım danışmanı gibi çalışır. Sayfa düzenlerini, gezinme akışlarını ve kullanıcı etkileşimlerini inceleyerek, takımların yaratıcılık ve stratejik düşünceyi korurken tasarım fikirlerini daha güçlü, kullanıcı odaklı çözümlere dönüştürmelerine yardımcı olur.

UX Design Mentor'un en iyi özellikleri

Genel web sitesi deneyimini iyileştirmek için düzen, gezinme akışı ve kullanılabilirlik konusunda geri bildirim sağlar

Ajansların tasarım seçeneklerini analiz etmelerine ve bunları modern UX stratejileriyle uyumlu hale getirmelerine yardımcı olur

Kullanıcı araştırması, persona ve testler konusunda pazarlama ve ürün kararlarını güçlendiren rehberlik sunar

Tasarım takımlarının pratik içgörülerle görsel yapı ve etkileşim fikirlerini geliştirmesine yardımcı olur

UX Tasarım Mentoru sınırlamaları

Geniş kapsamlı SEO, anahtar kelime araştırması veya performans analizinden ziyade UX geri bildirimlerine odaklanır

Prototip oluşturma ve yüksek kaliteli arayüz geliştirme için yine de özel tasarım araçlarına ihtiyaç duyulabilir

UX Design Mentor fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

UX Design Mentor puanları ve yorumları

13. Sales Pro (Daha akıllı müşteri takip ve erişim stratejileri oluşturmak için en iyisi)

Müşteri ilişkileri genellikle ilk konuşmadan sonra neler olacağına bağlıdır. Sales Pro, ajansların takip yaklaşımlarını iyileştirmelerine yardımcı olarak, iletişimin özenli, stratejik ve müşterinin ihtiyaçlarıyla uyumlu olmasını sağlar.

Birden fazla kanalda çok sayıda hesabı ve pazarlama kampanyasını yöneten ajanslar için bu GPT, takımların uzun vadeli müşteri ilişkilerini güçlendiren takip mesajları, erişim stratejileri ve etkileşim fikirleri oluşturmasına yardımcı olan yapılandırılmış bir asistan görevi görür.

Ajansınızın teklifler, sunumlar veya kampanya konuşmalarının ardından ivmeyi sürdürmesi gerektiğinde, bu tür araçlar, konuşmaları ilerleten yapılandırılmış fikirler ve mesajlar üretmeye yardımcı olur.

Sales Pro'nun en iyi özellikleri

Pazarlama ve tanıtım kampanyalarında müşteri etkileşimini artıran takip mesajları oluşturmanıza yardımcı olur

Farklı müşterilerin ve sektörlerin bağlamına göre özelleştirilmiş iletişim fikirleri üretir

Ajansların tutarlı marka iletişimini sürdürmelerine yardımcı olan yapılandırılmış erişim konseptleri sağlar

İlişki yönetimini kolaylaştıran çıktılar oluşturmaya yardımcı olarak, birden fazla müşteriyi yöneten takımları destekler

Sales Pro sınırlamaları

Farklı CRM'lerin derinlemesine analizlerinden ziyade, öncelikle iletişim stratejisine odaklanıyor

Kampanyalar genelinde performans verilerini izleyen CRM sistemleri ve diğer AI araçlarıyla birlikte en iyi şekilde çalışır

Sales Pro fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Sales Pro puanları ve yorumları

14. SMMA GPT (Sosyal medya pazarlama stratejisi ve kampanya içeriğini yönetmek için en iyisi)

Bir sosyal medya pazarlama ajansı yönetmek, aynı anda birden fazla kampanya, platform ve müşteriyle uğraşmak anlamına gelir. SMMA GPT, kampanyaları yapılandırma, yaratıcı fikirler üretme ve farklı kanallarda etkili stratejiler oluşturma konusunda yardıma ihtiyaç duyan ajansları desteklemek için geliştirilmiştir.

İçerik oluşturma, reklam kampanyaları ve sosyal medya büyüme stratejilerini yöneten takımlar için bu GPT, stratejik bir asistan görevi görür. Pazarlama uzmanlarının kampanya fikirleri üretmesine, mesajlaşma açıları oluşturmasına ve gelişen platform trendlerine uygun içerik pazarlama stratejileri geliştirmesine yardımcı olur.

Hızlı bir kampanya ilhamına veya sosyal medya uygulamaları için yapılandırılmış bir çerçeveye ihtiyaç duyduğunuzda, bu tür araçlar ajansların yaratıcı ivmelerini sürdürmelerine ve aynı zamanda müşteri işlerini düzenli tutmalarına yardımcı olur.

SMMA GPT'nin en iyi özellikleri

Ajansların kampanya fikirleri, viral paylaşım fikirleri ve sosyal medya stratejisi konseptleri oluşturmasına yardımcı olur

Bloglar, başlıklar, reklam kreatifleri ve kampanyalarda kullanılan uzun metinler için içerik oluşturma sürecini destekler

Sosyal platformlar için anahtar kelime optimizasyonu, SEO ve hedef kitleye odaklı mesajlaşma konusunda yardımcı olur

Ajansların çoklu kanallarda pazarlama girişimlerini planlamasına yardımcı olan stratejik içgörüler sağlar

SMMA GPT sınırlamaları

Derinlemesine analizler veya Google Analytics raporlamasından ziyade sosyal pazarlamaya yoğun bir şekilde odaklanmıştır.

Çıktı kalitesi, bağlam ve kampanya verilerinin ne kadar net bir şekilde sağlanmasına bağlı olabilir

SMMA GPT fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

SMMA GPT puanları ve yorumları

15. İş Geliştirme ve Dijital Pazarlama Planı (Yapılandırılmış müşteri büyüme stratejileri oluşturmak için en iyisi)

Ajans işleri genellikle kampanyaları yürütmekten daha fazlasını içerir. Müşteriler ayrıca büyüme stratejisi, pozisyonlandırma ve uzun vadeli pazarlama yönü konusunda rehberlik bekler. İş Geliştirme ve Dijital Pazarlama Planı, ajansların iş stratejisini pratik pazarlama uygulamalarıyla birleştiren yapılandırılmış planlar geliştirmelerine yardımcı olur.

Bu GPT, boş bir sayfadan başlamak yerine, takımların içerik stratejisi, kampanya planlaması ve daha geniş iş geliştirme hedeflerini birbirine bağlayan yapılandırılmış büyüme çerçeveleri oluşturmasına yardımcı olur. Birden fazla müşteriyle çalışan ajanslar için, ham verileri ve pazar araştırmalarını eyleme geçirilebilir planlama belgelerine dönüştürmeye yardımcı olan stratejik bir ortak görevi görür.

İş Geliştirme ve Dijital Pazarlama Planı'nın en iyi özellikleri

Ajansların farklı sektörlere özel yapılandırılmış pazarlama ve büyüme stratejileri geliştirmesine yardımcı olur

İlgili veriler ve pazar içgörülerini kullanarak teklif oluşturma ve kampanya planlamasını destekler

İçerik stratejisi planlaması, potansiyel müşteri oluşturma fikirleri ve uzun vadeli müşteri büyüme çerçeveleri konusunda yardımcı olur

Ajansların web sitesi, kampanya veya iş geliştirme sunumlarına uyarlayabileceği yapılandırılmış planlar oluşturur

İş Geliştirme ve Dijital Pazarlama Planı sınırlamaları

Stratejik çıktılar, daha derinlemesine analizler ve gerçek pazar araştırmalarıyla doğrulanmayı gerektirebilir.

Ajansların müşterinin markası, hedefleri ve rekabet ortamı hakkında güçlü bir bağlam sağladığında en iyi sonucu verir

İş Geliştirme ve Dijital Pazarlama Planı fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

İş Geliştirme ve Dijital Pazarlama Planı puanları ve yorumları

Ajansınızın DNA'sı netlik, hız, işbirliği ve kusursuz uygulamadan oluşur. İş yükünün artmasını önlemek için kullandığınız AI araçları da öyle olmalıdır.

Çoğu ajans tek bir GPT ile başlar, ancak kısa sürede her biri kendine özgü uzmanlık alanı ve öğrenme eğrisi olan yedi GPT arasında koştururken bulur kendini; bu da yapay zeka karmaşasının sonucudur. Artık sadece kampanyaları yönetmiyorsunuz; adeta bir hayvanat bahçesini yönetiyorsunuz.

💡Profesyonel İpucu: AI'nın yayılmasını önlemek için ClickUp'ın masaüstü AI yardımcısı ClickUp Brain MAX'ı kullanın: Bir dakika önce GPT-5 kullanarak karmaşık bir mesaj taslağı hazırlıyorsunuz; bir dakika sonra ise uzun bağlam analizi için Claude'a geçiyorsunuz (hepsi aynı "Ask AI" penceresinden). Farklı kullanıcı arayüzlerini öğrenmenize veya hangi modelin ne işe yaradığını hatırlamanıza gerek yok. Uygulamalar arasında geçiş yapmadan veya cebinizi yakmadan, her görev için en uygun aracı seçmeniz yeterli.

ClickUp Brain MAX’ın Talk to Text özelliği, konuşmanızı kusursuz metinlere, yaratıcı notlara, komutlara veya tam kapsamlı brifinglere ve belgelere dönüştürür. Bu, geleneksel bir klavyenin verimliliğinin tam anlamıyla %400’ü kadardır. Artık imkansız gibi görünen teslim tarihlerine yetişmek mümkün! ClickUp Brain MAX'teki Talk to Text özelliği ile fikirlerinizi kaydedin, talimatları paylaşın ve işlerinizi 4 kat daha hızlı yapın

Çözüm, mantıklı olan yerlerde konsolide etmek ve koordinasyon için merkezi bir hub kullanmaktır. İşte burada, ClickUp'ın ajanslar için tasarladığı birleşik AI Çalışma Alanı en büyük farkı yaratır. Bu, takımınızın ve müşterilerinizin güvenebileceği tek bir kampanya bilgi kaynağıdır.

ClickUp müşterilerinin %41'i, üç veya daha fazla aracı değiştirmek ve maliyet tasarrufu sağlamak için bu ürünü zaten kullanmaya başladı.

G2 incelemesi bunu doğruluyor:

“ClickUp, özelleştirilebilir görünümler (Liste, Pano, Gantt, Takvim), güçlü otomasyonlar ve yerleşik belgeler, hedefler ve zaman takibi ile eşsiz bir esneklik sunar; hepsi tek bir çalışma alanında. Takım işbirliğini ve proje yönetimini merkezileştirerek Trello, Asana ve Notion gibi birçok aracı tek bir bütünsel sistemle değiştirmemizi sağlıyor.”

Ajans ve müşteri ş akışlarını dönüştürmek için ClickUp'ı uygulamanın benzersiz avantajlarına bir göz atalım:

Dijital ajansların, sezgisel Alanlar, Klasörler ve Listeler hiyerarşisi aracılığıyla işlerini müşterilere, takımlara ve projelere göre düzenlemelerine olanak tanıyan merkezi bir platform sunar ✅

Yorumlar, gerçek zamanlı sohbet ve paylaşılan belgeler gibi özelliklerle takım işbirliğini güçlendirir. Bu özellikler, projeler hakkında sorunsuz tartışmalar yapılmasını teşvik ederek takımların hızlı bir şekilde geri bildirimde bulunmasını ve kararlar almasını sağlar ✅

Dijital ajansların görev durumlarını, son teslim tarihlerini ve takım performansını gerçek zamanlı olarak izlemesine olanak tanıyarak, proje yönetimini yolunda tutmak için proaktif ayarlamalar yapılmasına imkan sağlar. ✅

Yerleşik zaman takibi özellikleri, sunulan hizmetler için müşterilere doğru fatura kesmenizi sağlayarak finansal kontrolü artırır ✅

Kuruluşunuzla birlikte büyür ve daha büyük, daha karmaşık projeleri destekler. Rekabetçi fiyatlandırma modeli sayesinde, dijital ajanslar küçük ölçekte başlayıp iş ihtiyaçları geliştikçe kademeli olarak daha gelişmiş fonksiyonlara geçebilirler ✅

ClickUp Brain aracılığıyla AI destekli arama özelliği sunar; görevleri, belgeleri ve konuşmaları indeksleyerek takımların ihtiyaç duydukları bilgileri anında bulabilmelerini sağlar ✅

Çalışma Alanınızda ihtiyacınız olan her şeyi saniyeler içinde bulun — ClickUp Brain'e sormanız yeterlidir

Ya da ClickUp AI'yı kullanarak sunum slaytları ve özel görseller oluşturun.

ClickUp AI ile özel grafikler ve sunum içeriği edinin

💡 Profesyonel İpucu: Görev kampanyalarının takibini tutarlı bir şekilde sürdürmek için ClickUp Super Agents'ı kullanın ClickUp Super Agents ile çeşitli görevleri yerine getirebilen özelleştirilebilir AI ajanları oluşturun Süper Ajanlar, çalışma alanınızın bağlamını kullanarak çok adımlı ş Akışlarını yürütmek üzere tasarlanmış, ClickUp'ın yapay zeka destekli takım arkadaşlarıdır. Erişimi kontrol altında tutarken kesintisiz çalışabilen ortam ajanıdırlar. Yaratıcı brifingler : Görev veya Sohbet bağlamını kullanarak yaratıcı brifingler hazırlayın; bu brifingler, iş alımını standartlaştırmak ve onay süreçlerini hızlandırmak için uygulanabilir iyileştirmeler içerir.

Özellik özetleri: Özellik taleplerini yapılandırılmış özetlere dönüştürerek, Agile takımlarının kapsamı uyumlu hale getirmesini, zaman tahmini yapmasını ve yeniden çalışma ihtiyacını azaltmasını sağlar. Bu, size ajan takım arkadaşlarınızla verimliliği en üst düzeye çıkarma gücü verir – bahsetme, görev atama ve doğrudan mesajlaşma. Ne zaman, nasıl ve ne üzerinde iş yapacaklarını seçebilirsiniz – sonsuz bilgi ve hafıza ile her zaman gelişirler.

ClickUp'ın Ajans Yönetimi şablonunu deneyin

Bu, tüm ajanslar, özellikle de kreatif ajanslar veya pazarlama ajansları için mükemmel bir şablondur. Satış boru hattınızı yönetmek, proje kapsamını belirlemek, kaynak yönetimi, müşteri onboarding'i, proje teslimi, değişiklik talepleri, müşteri geri bildirimi ve daha fazlası için ihtiyacınız olan her şeyi içerir.

ClickUp ile Ajansınızın AI Yığınını Güçlendirin

Özel GPT'lerin yükselişi, içerik oluşturma ve anahtar kelime araştırmasından kampanya planlama ve geliştirmeye kadar ajansların müşteri işlerine yaklaşımını değiştiriyor. Bu liste de görüldüğü gibi, ajanslar için en iyi GPT'ler, takımların daha hızlı hareket etmesine, daha iyi sonuçlar üretmesine ve kampanya verilerinden ve araştırmalardan anlamlı içgörüler elde etmesine yardımcı oluyor.

Ancak farklı AI araçlarında çok sayıda GPT'yi yönetmek, kısa sürede karmaşıklığa yol açabilir. İşte bu noktada ClickUp devreye girer. Dağınık ş akışları arasında koşturmak yerine, ClickUp; pazarlama, strateji ve kreatif takımlarınızın projeleri düzenleyebileceği, işbirliği yapabileceği ve AI tarafından üretilen fikirleri somut sonuçlara dönüştürebileceği tek bir Çalışma Alanı görevi görür.

Ajansınız, AI odaklı bir ortamda rekabet gücünü korurken müşteri işlerini kolaylaştırmak istiyorsa, ClickUp'ı ücretsiz deneyin ve AI destekli fikirlerinizi organize, ölçeklenebilir uygulamalara dönüştürmeye başlayın. 🚀

Sıkça Sorulan Sorular

Ajanslar için en iyi GPT'ler, içerik oluşturma, anahtar kelime araştırması veya geliştirme görevleri gibi belirli ş akışlarına uyarlanmış olanlardır. Birçok ajans, tek bir genel amaçlı AI asistanına güvenmek yerine, farklı fonksiyonları desteklemek için birden fazla özel GPT'yi bir araya getirir.

Tamamen değil. GPT araçları çıktı üretebilir, araştırmalara yardımcı olabilir ve ajansların yaratıcı görevlerini hızlandırabilir, ancak ajanslar strateji, pazarlama, müşteri ilişkileri ve kampanyalar genelinde kalite kontrolü konusunda hâlâ insan uzmanlığına güveniyor.

Birçok ajans, analiz, yazma veya otomasyon gibi belirli görevler için çeşitli AI araçları kullanır. Parçalanmış iş akışlarını önlemek için takımlar genellikle planlama, işbirliği ve proje verilerini bu araçları birbirine bağlayan tek bir Çalışma Alanı’nda merkezileştirir.

GPT'ler, içerik üreten, verileri analiz eden veya araştırmaları destekleyen büyük dil modelleri üzerine inşa edilmiş özel yapay zeka asistanlarıdır. Ajans platformları ise takımlar arasında ş akışlarını, projeleri, işbirliğini ve kampanya yürütülmesini yönetir.

ClickUp, AI asistanlarını daha geniş bir çalışma alanına entegre eden bir ajans platformudur. Takımların projeleri organize etmesine, pazarlama ş akışlarını yönetmesine ve müşteriler arasında ajansları koordine etmesine yardımcı olurken, gerektiğinde GPT destekli özelliklerden de yararlanmalarını sağlar.