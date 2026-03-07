Google E-Tablolar'da Müteahhit Yönetimi Takipçisi Oluşturma

Yeni bir yükleniciyi işe almak üzeresiniz, ancak son beş yükleniciyi nasıl yönettiğinizi hatırlayamadığınız için duraksıyorsunuz. Kim sözleşmeyi gönderdi? Kim hala ödemeyi bekliyor?

Çoğu insanın yaptığı şeyi yaparsınız. Google E-Tablolar'ı açar, eski bir dosyayı kopyalar, adını "Yükleniciler – Final v3" olarak değiştirir ve daha sonra temizleyeceğinizi kendinize söylersiniz.

İşte tam da bu noktada, basit bir yüklenici takipçisi kendini kanıtlar. Kiminle çalıştığınızı, kimlerin neyden sorumlu olduğunu ve işlerin ne durumda olduğunu gösteren net ve güvenilir bir tablo ihtiyacınız var.

Bu blog yazısı, Google E-Tablolar'da düzenli bir şekilde çalışan işlevsel bir yüklenici takipçisi oluşturmayı gösterir. Ayrıca, bu sistem size yetersiz gelmeye başladığında ve takımınızla birlikte büyüyen bir sisteme ihtiyaç duyduğunuzda yapılacaklar hakkında da bilgi vereceğiz.

Spoiler uyarısı: ClickUp en iyi alternatiftir! 🤩

Yüklenici Yönetimi Takipçisi Nedir?

Yüklenici yönetimi takipçisi, tüm yükleniciyle ilgili bilgileri tek bir yerde düzenlemek ve izlemek için kullanılan bir araç veya tek bir bilgi kaynağıdır. Genellikle iletişim bilgileri, sözleşme şartları, ödeme planları, proje atamaları ve performans kayıtlarını içerir.

E-postaları, rastgele belgeleri veya yapışkan notları karıştırarak W-9 formunu bulmak veya ödeme koşullarını onaylamak yerine, takımlar her yüklenici ilişkisi için tek bir doğru kaynak olarak yüklenici yönetimi izleyicisini kullanabilir.

Operasyon takımları, İK departmanları, proje yöneticileri ve küçük işletme sahipleri, serbest çalışanları ve dış tedarikçileri daha verimli bir şekilde yönetmek için genellikle bu izleyicileri kullanır. İyi yapılandırılmış bir izleyici, geç ödemeleri, kaçırılan sözleşme yenilemelerini ve uyum eksikliklerini önlemeye yardımcı olurken, yüklenici bilgilerinin doğru, erişilebilir ve güncel kalmasını kolaylaştırır.

📮 ClickUp Insight: Ortalama bir profesyonel, iş ile ilgili bilgileri aramak için günde 30 dakikadan fazla zaman harcar. Bu, e-postaları, Slack konuları ve dağınık dosyaları aramak için yılda 120 saatten fazla zaman kaybı anlamına gelir. ClickUp Çalışma Alanınıza entegre edilmiş akıllı bir AI asistanı bunu değiştirebilir. ClickUp Brain'i deneyin. Doğru belgeleri, konuşmaları ve görev ayrıntılarını saniyeler içinde ortaya çıkararak anında içgörüler ve cevaplar sunar, böylece aramayı bırakıp iş yapmaya başlayabilirsiniz. 💫 Gerçek Sonuçlar: QubicaAMF gibi takımlar, ClickUp'ı kullanarak eski bilgi yönetimi süreçlerini ortadan kaldırarak haftada 5 saatten fazla zaman kazandılar. Bu, kişi başına yıllık 250 saatten fazla bir zaman tasarrufu anlamına geliyor. Takımınızın her çeyrekte fazladan bir hafta daha verimlilikle neler başarabileceğini bir düşünün!

Google E-Tablolar'da yüklenicileri izlemeyi gerçekleştirebilir misiniz?

Şu anda bir takip aracına ihtiyacınız var ve Google E-Tablolar ücretsiz ve tanıdık olduğu için hemen kullanmaya başlıyorsunuz. Ancak kısa süre sonra, son teslim tarihlerini manuel olarak kontrol etmek zorunda kaldığınızı ve hassas ödeme verilerini kimlerin görebileceğini merak ettiğinizi fark ediyorsunuz.

Peki, Google E-Tablolar'da yüklenicileri izlemeyi yapabilirsiniz mi? Evet, bu özellikle az sayıda yükleniciyi yöneten takımlar için harika bir başlangıç noktasıdır. E-Tablolar ücretsizdir, anında erişilebilir ve özelleştirilebilecek kadar esnektir ve başlamanıza yardımcı olacak kullanışlı özellikler sunar:

Veri doğrulama: Tutarlı veri girişi için açılır menüler oluşturun Tutarlı veri girişi için açılır menüler oluşturun

Koşullu biçimlendirme: Görsel durum ipuçları için renk kodlaması kullanın Görsel durum ipuçları için renk kodlaması kullanın

Temel formüller: Basit hesaplamaları otomasyonla otomatikleştirin

Sürüm geçmişi: Kim neyi ne zaman değiştirdiğini görün

💡 Profesyonel İpucu: Vergi dönemi veya işe alım sürecinde telaşlanmamak için bir uyum kontrol listesi oluşturun. Hızlı bir tarama ile sözleşme, vergi formu, gizlilik sözleşmesi veya ödeme ayrıntıları eksik olanları sorun haline gelmeden öğrenebilirsiniz.

Etkili Bir Yüklenici Takipçisinin Anahtar Bileşenleri

Bir tablo oluşturdunuz, ancak bu tablo sadece isim ve e-posta adreslerinden oluşan bir liste ve önemli hiçbir şeyi izlemiyor, bu yüzden hala teslim tarihlerini ve ödemeleri kaçırıyorsunuz.

Gerçekten etkili olabilmesi için izleyicinizin belirli veri kategorilerine ihtiyacı vardır. Hiçbir şeyi kaçırmamanızı sağlayan ve her yükleniciyle olan ilişkinizi bir bakışta tam olarak görebilmenizi sağlayan bazı bileşenlere göz atalım. ⚒️

Bu, takipçinizin temelidir. Temel bilgiler için bir yere ihtiyacınız var: yüklenici adı, şirket (varsa), e-posta, telefon numarası ve adres. Uyumluluk için vergi ID numarasını veya W-9 durumu da eklemek akıllıca olacaktır.

Her kişi için benzersiz bir yüklenici ID oluşturmanız önerilir. Bu basit tanımlayıcı, farklı sekmeler veya belgeler arasında karışıklık olmadan onlara kolayca başvurmanızı sağlar.

AI tablo oluşturucuları keşfedin:

Sözleşmenin başlangıç tarihini, bitiş tarihini ve yenileme koşullarını izlemek, risk yönetiminde çok önemlidir. Süresi dolmuş bir sözleşme yasal sorunlara yol açabilirken, yenilemeyi kaçırmak bir projenin ş Akışını ortasında kesintiye uğratabilir.

Takipçinizde sözleşme türü (sabit süreli, devam eden veya proje bazlı) bulunmalıdır. Sürücünüzde depolanan gerçek sözleşme belgesine bir bağlantı ekleyin. Böylece, klasörleri aramadan tüm iş kapsamı şablonuna veya sözleşmeye anında erişebilirsiniz.

⚡ Şablon Arşivi: ClickUp İş Kapsamı Şablonunu kullanarak teslim edilecekler, zaman çizelgeleri ve ödeme koşullarını önceden net bir şekilde tanımlayın, böylece iş başladıktan sonra daha az gidip gelme olur.

Ücretsiz şablon alın ClickUp'ın İş Sözleşmesi Şablonu ile projenizin iş kapsamını, zaman çizelgesini, ödeme koşullarını ve teslim edilecekleri tanımlayın.

Ödeme planları ve fatura izleme

Takipçiniz, Net 15 veya Net 30 gibi ödeme anlaşması koşullarını, yüklenicinin saatlik ücretini veya proje ücretini ve anahtar tarihleri açıkça göstermelidir. Fatura gönderi tarihlerini, ödeme son teslim tarihlerini ve ödeme durumlarını kaydetmelisiniz.

Beklemede: Fatura alındı ancak henüz ödenmedi.

Ücretli: Ödeme gönderildi

Gecikmiş: Ödeme son teslim tarihi geçmiş

Bu görünürlük, yüklenici ilişkilerine zarar verebilecek geç ödemeleri önler. Ayrıca, finans takımınıza nakit akışı planlaması konusunda net bir görünüm sağlar.

Proje çıktıları ve dönüm noktaları

İzleyicinizi gerçek işlerle bağlantı kurmak için, her yüklenici için proje çıktılarını kaydetmeniz gerekir. Proje adını, çıktının kısa açıklamasını, son teslim tarihini ve tamamlanma durumunu ekleyin.

Kilometre taşlarına dayalı sözleşmeler için, her bir dönüm noktasını ve ilgili ödeme tetikleyicisini listeye alın. Bu, kimin neyden sorumlu olduğunu ve son teslim tarihlerine yetişip yetişmediklerini kolayca görmenizi sağlar.

🧠 İlginç Bilgi: Hammurabi Kanunları (MÖ 1754 civarı) inşaatçılar, ödeme koşulları, cezalar ve sorumluluklar için ayrıntılı kurallar içeriyordu. Bir ev yıkılırsa, sorumluluk inşaatçıya aitti.

Takipçiniz, yüklenicinin performansını da kaydetmelidir. Bu, karmaşık bir işlem olmak zorunda değildir.

Yüklenicinin mevcut durumunu (aktif, beklemede veya ayrılmış) ekleyin. Kalite derecelendirmeleri veya zamanında teslimat oranları gibi basit performans ölçütleri için sütunlar ekleyin. Temel 1-5 derecelendirme ölçeği ve proje yöneticisinin geri bildirimi için notlar alanı genellikle yeterlidir; bu geçmiş veriler, gelecekteki işe alım kararları için çok değerlidir.

Google E-Tablolar'da Müteahhit Takipçisi Oluşturma

Neyi izlemeniz gerektiğini biliyorsunuz, ancak elektronik tablo uzmanı değilsiniz. Bu şeyi nasıl oluşturursunuz ki iş görsün? Formüllerle saatlerce uğraşırsanız, takımınızın kullanmayacağı kadar hantal bir şey oluşturabilirsiniz.

Sıfırdan işlevsel bir yüklenici takipçisi oluşturmayı adım adım inceleyelim. Her adım bir öncekini temel alır ve özelleştirebileceğiniz, çalışır durumda bir Google E-Tablolar proje yönetimi şablonu sunar. 💁

Adım #1: E-tablo yapınızı ayarlayın

İlk olarak, yeni bir Google E-Tablolar sayfası oluşturun ve "Yüklenici Yönetimi Takipçisi" gibi açık bir ad verin. Takımınızın erişebilmesi için paylaşılan bir sürücüde düzenleyin.

Farklı bilgiler için sekmeler oluşturun ve Google E-Tablolar'da netlik sağlamak için ilk satırı sabitleyin

Ardından, farklı türdeki bilgiler için ayrı sekmeler oluşturun. Bu, takipçinizin tek bir büyük ve kafa karıştırıcı tablo haline gelmesini önler.

Yükleniciler: Bu, tüm yüklenici bilgileri için ana veritabanınız olacaktır.

Ödemeler: Bu sekme, faturaları ve ödeme durumlarını izlemek içindir.

Projeler: Aynı anda birden fazla projeyi yönetiyorsanız, belirli çıktıları izlemek için isteğe bağlı bir sekme.

Her sekmede, Görünüm > Panelleri Dondur > 1 satır seçeneğine giderek başlık satırını dondurun. Bu, kaydırırken sütun başlıklarınızın görünür kalmasını sağlar, ki bu çok büyük bir yardımcıdır.

🔍 Biliyor muydunuz? 15. yüzyılda İtalya'da çift kayıtlı muhasebe ortaya çıktığında, kime, ne için ve ne zaman ödeme yapıldığını izlemek mümkün hale geldi. Bu, tek seferlik işler yerine birden fazla proje için uzun vadeli sözleşmeler yapılmasını sağlayan bir dönüm noktasıydı.

Adım #2: Temel yüklenici alanlarını ekleyin

Şimdi, "Yükleniciler" sekmesinde, daha önce ele aldığımız temel veri alanları için sütunlar oluşturun. Bunlar arasında şunlar yer alır:

Yüklenici ID

Ad

Şirket

E-posta

Telefon

Sözleşme Başlangıç Tarihi

Sözleşme Bitiş Tarihi

Durum

Verilerinizi temiz ve tutarlı tutmak için veri doğrulamayı kullanın. Bu, belirli sütunlar için açılır menüler oluşturmanıza olanak tanır.

Google E-Tablonuzdaki Durum sütununa kriterlerinizi ekleyin

Bir sütun seçin, Veri > Veri doğrulama'ya gidin ve kriterlerinizi ekleyin. "Durum" sütununa Aktif, Beklemede ve İşten Ayrıldı gibi seçenekler ekleyebilirsiniz. "Ödeme Koşulları"na Net 15, Net 30 ve Makbuz Alındığında gibi seçenekler ekleyebilirsiniz. Bu basit adım, yazım hatalarını önler ve herkesin aynı terminolojiyi kullanmasını sağlar.

Adım 3: Ödeme ve son tarih izleme oluşturun

"Ödeme" sekmesine geçin ve aşağıdakiler için sütunlar ekleyin:

Fatura Sayısı

Fatura Tarihi

Miktar

Son Teslim Tarihi

Ödeme Durumu

Ödeme Tarihi

Google E-Tablolar'da farklı sütunlarla ödeme sekmenizi düzenleyin

Oluşturduğunuz benzersiz Müteahhit ID'sini kullanarak her bir ödemeyi ana "Müteahhitler" sekmesindeki doğru kişiye bağlayın.

Son tarihleri izlemek için "Yükleniciler" sekmesine geri dönün. "Sözleşme Yenileme Tarihi" gibi önemli tarihler için sütunlar ekleyin. Ardından bu sütunu sıralayarak hangi sözleşmelerin yakında yenileneceğini görebilirsiniz.

🧠 Eğlenceli Bilgi: VisiCalc, bütçeleme ve muhasebe için o kadar güçlüydü ki, sadece finans ş akışlarını değiştirmekle kalmadı, ilk Apple II bilgisayarlarının satışına da yardımcı oldu. Birçok işletme, VisiCalc'ı çalıştırabilmek ve defterleri elle yeniden düzenlemek yerine "ne olurdu" senaryolarını anında test edebilmek için sadece donanımı satın aldı.

Adım 4: Otomatik hesaplamalar için formüller ekleyin

Formüller, elektronik tablonuzu akıllı hale getirir ve sizi manuel işlerden kurtarır. İşte ekleyebileceğiniz birkaç yararlı formül:

Sözleşmenin sona ermesine kalan gün sayısı: =DATEDIF(TODAY(), [Bitiş Tarihi], ‘D’)

Gecikmiş ödemeler için işaret: =IF(AND([Ödeme Durumu]=’Beklemede’, [Son Teslim Tarihi]<TODAY()), ‘GEÇİKME’, ”)

Yükleniciye ödenen toplam tutar: =SUMIF([Yüklenici ID Aralığı], [Bu Yüklenici ID], [Tutar Aralığı])

Köşeli parantez içindeki metni gerçek hücre aralıklarınızla değiştirin. Karmaşık formüllerin kazara bozulma olasılığı daha yüksek olduğundan, özellikle paylaşılan belgelerde formüllerinizi basit tutun.

Adım 5: Görsel ipuçları için koşullu biçimlendirme uygulayın

Koşullu biçimlendirme, önemli bilgileri öne çıkarmak için renk kullanır. İçerikine göre hücreleri otomatik olarak vurgulamak için kurallar belirleyebilirsiniz.

Google E-Tablonuza koşullu biçimlendirme ekleyerek görsel ipuçlarının öne çıkmasını sağlayın

Kırmızı vurgu: 30 gün içinde sona eren sözleşmeler için kullanın

Sarı vurgu: Önümüzdeki hafta içinde vadesi gelen ödemelere uygulayın

Kırmızı metin: Gecikmiş ödemeleri hemen göze çarpacak şekilde vurgulayın

Bunu ayarlamak için, biçimlendirmek istediğiniz hücreleri seçin, ardından Biçim > Koşullu biçimlendirme seçeneğine gidin. Bu görsel katman, veri duvarınızı sorunların kolayca tespit edilebildiği, eyleme geçirilebilir bir gösterge paneline dönüştürür.

Yüklenici Yönetimi için Google E-Tabloların Sınırlamaları

Google E-Tablonuz çalışıyor, ancak giderek kırılgan hale geliyor. Yavaşlıyor, biri yine bir formülü bozdu ve finans takımının yanlışlıkla herkesin maaş oranlarını görmesinden sürekli endişe duyuyorsunuz.

Bu noktada birçok takım, elektronik tablolarla sınırlarına ulaştıklarını fark eder. Karşılaşabileceğiniz yaygın sınırlamalar şunlardır:

Yerleşik hatırlatıcılar yok: Ş Akışı otomasyon araçları bulunmadığından, son teslim tarihlerini manuel olarak kontrol etmeniz veya ayrı takvim uyarıları ayarlamanız gerekir.

Sınırlı erişim kontrolleri: Tamamen ayrı, bağlantısız sayfalar oluşturmadan belirli kişilerden maaş oranları gibi hassas bilgileri kolayca gizleyemezsiniz.

Formül kırılganlığı: Tek bir yanlış silme veya hatalı düzenleme, tüm izleyici üzerindeki hesaplamaları bozarak verilerinizin güvenilirliğini zedeleyebilir.

Net denetim günlüğü yok: Kimin neyi ne zaman değiştirdiğini görmek zor, bu da uyumluluk ve hesap verebilirlik açısından büyük bir sorun.

Yalnızca manuel güncellemeler: İzleyiciniz bir veri silosudur. Diğer araçlardan bilgi kopyalayıp yapıştırmak zorunda kalırsınız, bu da hatalara ve zaman kaybına neden olur.

Ölçeklenebilirlik sorunları: Daha fazla yüklenici ve veri ekledikçe, tablo yavaşlar ve birden fazla sekme arasındaki ilişkileri yönetmek bir kabusa dönüşür.

🔍 Biliyor muydunuz? " Gölge sistemler " bilgisayarların ortaya çıkmasından yüzyıllar önce vardı. Memurlar, muhasebeciler ve şantiye yöneticileri, resmi sistemlerin çok yavaş veya katı olması nedeniyle genellikle resmi kayıtların yanı sıra gizli defterler de tutarlardı.

ClickUp, yüklenici izlemesini nasıl basitleştirir?

Hesap tablonuzun sınırlamaları sizi engelliyor. Hatırlatıcıları otomasyonla gerçekleştiren, hassas verileri koruyan ve daha fazla araç kullanımı gerektirmeden yüklenici yönetimini gerçek proje işlerine bağlayan bir sisteme ihtiyacınız var.

ClickUp, yüklenici izlemesini işin gerçekte yapıldığı yere getiren dünyanın ilk Birleşik Yapay Zeka Çalışma Alanıdır. Tek bir sistemde sözleşmeleri, görevleri, zaman çizelgelerini, ödemeleri ve onayları yöneterek işlerin dağınıklığını ortadan kaldırabilirsiniz.

Nasıl yapıldığını anlayalım. ✨

İşinizi istediğiniz şekilde görselleştirin

Google E-Tablolar bugün bu işi yapıyorsa, bunun nedeni genellikle yüklenici verilerini tam olarak istediğiniz şekilde düzenlemenize olanak tanımasıdır: satırlar, sütunlar, filtreler ve hızlı düzenlemeler.

ClickUp Görevlerinizi ClickUp Tablo Görünümünde satırlar ve alanlar olarak sütunlar halinde görselleştirin

ClickUp, ClickUp Görünümleri'ni kullanarak aynı yüklenici verilerini birden fazla şekilde görüntülemenizi sağlar. Yüklenicileri izlemek için şunları kullanabilirsiniz:

ClickUp Görevlerinin satır olarak, yüklenici adı, ücret, durum, son teslim tarihi ve saatler gibi alanların ise sütun olarak göründüğü ClickUp Tablо Görünümü . Sütunları sıralayabilir, filtreleyebilir, gizleyebilir ve yeniden kullanmak üzere görünümleri kaydedebilirsiniz.

ClickUp Liste Görünümü , işleri düz bir tablo üzerinde taramak yerine yüklenici, proje veya duruma göre gruplandırmak istediğinizde kullanışlıdır.

💡 Profesyonel İpucu: ClickUp'ın yerleşik ayrıntılı izin denetimlerini kullanarak hassas bilgilerin yalnızca doğru kişiler tarafından görülebilmesini sağlayın.

Yüklenici veritabanını merkezileştirin

Verilerinizi genel hesap tablosu sütunlarına zorla sığdırmaya çalışmayın. Güçlü, yapılandırılmış bir veritabanı oluşturmanıza olanak tanıyan ClickUp Özel Alanlar ile yüklenici bilgilerinizi tutarlı ve temiz tutun.

Gerçekte nasıl çalıştığınıza göre ClickUp Özel Alanlarını tanımlayın

Bu alanlar belirli veri türleri için tasarlanmıştır ve bilgilerinizin her zaman tutarlı ve temiz olmasını sağlar:

Açılır menü alanları: Yüklenicinin durumunu veya türünü izlemek için

Tarih alanları: Sözleşmenin başlangıç ve bitiş tarihleri için

Para birimi alanları: Oranları ve ödemeleri izlemek için

Metin alanları: Notlar ve performans geri bildirimi için

Bu alanlar görevler, görünümler ve raporlar arasında tutarlı kalır, bu da kazara üzerine yazma veya bozuk formülleri başarıyla önlediğiniz anlamına gelir.

Zaman çizelgelerinizi optimize edin

Yüklenicinizin işleri ClickUp'ta yer aldıktan sonra (görevler, alanlar, son teslim tarihi, kaydedilen süreler), ClickUp Brain, satırları veya filtreleri manuel olarak taramadan bunları anlamanıza yardımcı olabilir.

Proje durumunu özetleyerek, planlar veya görev açıklamaları hazırlayarak, Çalışma Alanınızda ve bağlantılı araçlarda gizli bilgileri bularak ve en önemli engelleri ortaya çıkararak size yardımcı olur.

Planlamanızı optimize edebilmek için Çalışma Alanınızla ilgili sorularınızı ClickUp Brain'e sorun

Birden fazla görünüm açmak yerine, bağlamsal yapay zekaya şunu isteyin:

"Bu hafta gecikmiş veya risk altında olan tüm yüklenici görevlerini özetleyin."

"Önümüzdeki 10 gün içinde en yüksek iş yüküne sahip yükleniciler hangileridir?"

"Tüm aktif yüklenici görevleri ve Proje X hakkında hızlı bir durum güncellemesi verin."

"Takip edilen süre zaman tahmini saatlere yakın veya bunu aşan görevleri belirleyin"

🚀 ClickUp Avantajı: Bağımsız masaüstü AI yardımcınız ClickUp Brain MAX ile üçüncü taraf araçları, görevleri, dosyaları ve bağlamı tek bir yerde bağlantı kurun.

ClickUp Brain MAX ile arama, içgörüler, otomasyon ve sesle çalışan komutlar için merkezi bir hub edinin

Size şu özellikleri sunarak yardımcı olur:

Google Drive, GitHub, SharePoint ve hatta web gibi bağlı uygulamalar dahil olmak üzere tüm işlerinizde birleşik arama

ClickUp Talk-to-Text, sesinizle talimatları, fikirleri veya güncellemeleri dikte etmenizi sağlar – metin yazmaktan 4 kat daha hızlıdır

İşinizi anlayan ve bağlam içinde anlamlı cevaplar sunan bağlam farkında AI

ChatGPT, Claude ve Gemini gibi modelleri kullanarak içerik arama ve oluşturma işlemlerini destekleyen, web entegrasyonlu çoklu model AI

Ödemeler ve yenilemeler için hatırlatıcıları otomasyonla otomatikleştirin

Yaklaşan son tarihleri manuel olarak izlemekten bıktınız mı? ClickUp Otomasyonları ile son tarih izlemesini otomatikleştirin ve bir daha hiçbir yenilemeyi kaçırmayın. Bu özellik, arka planda çalışan kurallar oluşturmanıza olanak tanır, böylece hiçbir şeyi kaçırmazsınız.

ClickUp Otomasyonları ile tekrarlayan sıkıcı işleri yapmaktan kaçınmak için özel tetikleyiciler ve eylemler ayarlayın

Otomasyonlar, basit "Ne zaman/O zaman" mantığına dayalıdır. Örneğin:

Bir görev durumu "Fatura Alındı" olarak değiştiğinde, o zaman finans takımını bilgilendirin.

Sözleşmenin son teslim tarihi 30 gün kaldıysa, o zaman hukuk takımının sözleşmeyi incelemesi için bir görev oluşturun.

Bir proje "Tamamlandı" olarak işaretlendiğinde, yüklenicinin durumunu "Müsait" olarak değiştirin.

ClickUp Brain'i kullanarak hatırlatıcı mesajlar taslakları oluşturabilir veya talep üzerine bir yüklenicinin mevcut iş yükünü özetleyebilirsiniz.

🚀 ClickUp Avantajı: Görevler içinde manuel olarak veya yerleşik zamanlayıcıyla zamanı takip edin ve bu saatleri ClickUp Zaman Takibi ile tamamlanan işlere doğrudan bağlayın. Bu, kaydedilen saatler için ayrı bir hesap tablosu izleme aracına ihtiyacınız olmadığı anlamına gelir.

İşte en iyi AI yüklenici yönetim araçları:

Gerçek zamanlı görünürlük elde edin

Hesap tablonuzdan manuel olarak raporlar oluşturmak zaman alıcı bir iştir. ClickUp gösterge panellerini kullanarak tüm yüklenici programınız hakkında canlı, üst düzey bir genel bakış elde edin.

ClickUp Gösterge Paneline özel kartlar ekleyerek işlerinizi kuşbakışı görünümünde inceleyin

En önemli metriklerinizi görselleştiren kartlarla özel bir gösterge paneli oluşturun.

ClickUp Pasta grafik kartı: Yüklenicilerin durumlarına göre dağılımını gösterin

ClickUp Hesaplama kartı: Yükleniciye veya projeye göre toplam harcamayı görüntüleyin

ClickUp Görev listesi kartı: Bu hafta ödenmesi gereken tüm ödemeleri bir bakışta görün

Sheets'teki manuel yenileme gerektiren pivot tabloların aksine, ClickUp gösterge paneli kartları temel veriler değiştikçe gerçek zamanlı olarak güncellenir. Bu, sorunlar ortaya çıkmadan önce onları tespit etmenizi sağlar.

Compound'da Dijital Dönüşüm Danışmanı olan Alistair Wilson'ın görüşlerini dinleyin:

Birçok seçeneği inceledik ve genel olarak ClickUp'ın bize güç ve esnekliğin doğru kombinasyonunu sağladığını düşündük. Ayrıca, ek harici uygulamalar ve hizmetlere ihtiyaç duymadan harici yüklenicilerin zaman takibi kayıtlarını izlemek ve ölçmek için zaman takibi sorununu çözmemiz gerekiyordu. ClickUp'ın yerel zaman takibi özelliği mobil, tablet ve masaüstü arasında sorunsuz bir şekilde çalışır.

Birçok seçeneği inceledik ve genel olarak ClickUp'ın bize güç ve esnekliğin doğru kombinasyonunu sağladığını düşündük. Ayrıca, ek harici uygulamalar ve hizmetlere ihtiyaç duymadan harici yüklenicilerin zaman takibi kayıtlarını izlemek ve ölçmek için zaman takibi sorununu çözmemiz gerekiyordu. ClickUp'ın yerel zaman takibi özelliği mobil, tablet ve masaüstü arasında sorunsuz bir şekilde çalışır.

Sözleşmeyi ClickUp'a Verin

Google E-Tablolar, başlamak için sağlam bir yerdir – yüklenicilerinizin kim olduğunu, ne üzerinde çalıştıklarını ve neyin ödendiğini, neyin ödenmediğini net bir şekilde görmenize yardımcı olur. Küçük bir takım veya kısa vadeli bir kurulum için bu genellikle yeterlidir.

Ancak yükleniciler projeler arasında çakışmaya başladığında, zaman çizelgeleri değiştiğinde veya saatlerin daha yakından izlenmesi gerektiğinde, hesap tablosu size verdiği faydanın ötesinde daha fazlasını talep etmeye başlar.

ClickUp buraya doğal olarak uyum sağlar. Hala alıştığınız yapıya (tablolar, alanlar, filtreler) sahip olursunuz, ancak artık her satır gerçek işler, gerçek zaman çizelgeleri ve gerçek güncellemelerle bağlantılıdır.

Görevler kendiliğinden güncellenir. Zaman takibi, teslim edilecekler ile bağlantılı kalır. Gösterge panelleri, her hafta raporları yeniden oluşturmanıza gerek kalmadan önemli bilgileri gösterir. ClickUp Brain gibi araçlar ise, planlamadığınız takip işlemlerine dönüşmeden sorunları tespit etmenize yardımcı olur.

Bugün ClickUp'a ücretsiz kaydolun! ✅

SSS

Bir yüklenici yönetimi takipçisi neleri içermelidir?

Bir takipçinin, ilişkiyi tam olarak görebilmeniz için iletişim bilgilerini, sözleşme şartlarını, ödeme ayrıntılarını, proje atamalarını ve performans notlarını içermesi gerekir.

Yüklenici takipçisi, proje takipçisinden nasıl farklıdır?

Proje takipçisi belirli bir girişimin görevlerine ve zaman çizelgesine odaklanırken, yüklenici takipçisi birden fazla projeye yayılan ödemeler ve sözleşmeler gibi devam eden ilişkilere odaklanır.

Google E-Tabloları diğer yüklenici yönetim araçlarıyla entegre edebilir miyim?

Evet, Zapier gibi araçları kullanarak Sheets'i diğer uygulamalara bağlantı kurabilirsiniz, ancak bu entegrasyonlar kurulum ve bakım gerektirir ve gerçek zamanlı veri senkronizasyonu sunmayabilir.