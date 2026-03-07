Google E-Tablolarda Müşteri Avanslarını İzleme

Fatura göndermek için dizüstü bilgisayarınızı açarsınız ve duraksarsınız. Bu müşteriye bu ay için faturayı zaten gönderdiniz mi? Yoksa geçen ay mıydı? E-postaları, sohbet mesajlarını ve "Retainers_FINAL_v3" gibi bir adla yarısı güncellenmiş bir hesap tablosunu kaydırırsınız.

Daha sonra tekrar kontrol etmeyi aklınızda tutarsınız, çünkü "daha sonra" genellikle vergi dönemi öncesini ifade ettiğini çok iyi bilirsiniz. Avanslar hayatı kolaylaştırmak için vardır – öngörülebilir bir gelir kaynağıdır, ancak bunların izlemesi hızla karmaşık hale gelebilir.

Bu kılavuz, Google E-Tablolar'da bir müşteri avans takipçisi oluşturmanızı adım adım anlatır. Faturalandırmanızı doğru ve müşteri ilişkilerinizi güçlü tutmak için gerekli veri noktalarını, adım adım kurulum talimatlarını ve en iyi uygulamaları ele alacağız.

Ayrıca, Google E-Tablolar sınırlayıcı gelmeye başladığında, dünyanın ilk Birleşik AI Çalışma Alanı olan ClickUp'ın size nasıl yardımcı olduğunu da inceleyeceğiz. 💁

Müşteri avanslarını neden bir elektronik tabloda izlemelisiniz?

Birden fazla müşteriyle uğraşıyorsunuz ve faturalandırılabilir saatler ile faturalandırılamaz saatleri ayırt edemediğiniz konusunda içten içe bir rahatsızlık duyuyorsunuz. Bu durum, gelir kaybına veya müşterilerle beklenmedik aşımlar hakkında garip konuşmalara yol açarak, zorlukla kurduğunuz güveni zedeliyor.

Tek bir sayfa tüm bu verileri bir araya getirerek, kimin sınırına yaklaşmakta olduğunu ve kimin kullanılmamış saatleri olduğunu kolayca görmenizi sağlar. İşte neden buradan başlamanız gerektiği. 🛠️

Hemen kurulum: Onboarding veya yazılım öğrenme süreci olmadan bugün izlemeye başlayın.

Tam özel özelleştirme: Benzersiz faturalandırma yapınıza uygun sütunlar ve formüller oluşturma özgürlüğüne sahip olun.

Kolay müşteri paylaşımı: Şeffaf iletişim için dışa aktarın veya yalnızca görünüm erişimi verin.

Sıfır maliyet: Ücretsiz bir araca erişin; bu, avans modeli kullanmaya yeni başlayan serbest çalışanlar veya küçük takımlar için iyi bir seçimdir.

Hesap tabloları basit kurulumlar için etkilidir, ancak manuel güncellemeler için otomasyon özelliği yoktur.

🧠 İlginç Bilgi: " Retainer " terimi, ortaçağ döneminde (15. yüzyıl) hizmetinde "tutulan", genellikle yüksek rütbeli bir kişinin sadık destekçisi veya bağımlısı olan kişiyi tanımlamak için ortaya çıkmıştır. Genellikle maiyet veya yakınlar olarak bilinen daha büyük bir grubun parçası olan bu kişiler, bir lord, asilzade veya hükümdara danışman, koruma, hizmetçi veya asker olarak hizmet etmek üzere tutulurlardı.

Google E-Tablolar'da Müşteri Avans Takipçisinin Anahtar Bileşenleri

Google E-Tablolar'daki müşteri avans takipçisi, avans sözleşmelerini izleyen bir elektronik tablodur ve size çalışılan saatleri, kalan bakiyeleri ve fatura döngülerini net bir görünümde gösterir.

Daha önce bir takip sistemi oluşturmayı denediniz, ancak bu sistemin bakımı zor olduğu için faturalandırma anlaşmazlıklarına yol açtı ve sonunda takip sistemini tamamen terk etmek zorunda kaldınız.

Aşağıda, avans yönetimini gerçekten yararlı kılan bazı önemli veri noktaları bulunmaktadır. 📊

Müşteri ve proje bilgileri

İzleyicinizdeki her satır, işlerinizi düzenli tutmak için temel kimlik bilgilerine ihtiyaç duyar. Bu bilgiler arasında müşterinin adı, birincil iletişim bilgileri, proje veya sözleşme adı, başlangıç tarihi ve ilgili sözleşme referans sayısı bulunur.

Birden fazla avans ödemesini yönetirken, yüzlerce satırı sonsuza kadar kaydırmadan müşterilere göre hızlı bir şekilde filtreleme veya arama yapabilmeniz gerekir.

💡 Profesyonel İpucu: Aktif, Duraklatıldı veya Tamamlandı gibi seçeneklerin bulunduğu bir "Durum" sütunu ekleyin. Bu, ana çalışma görünümünüzden etkin olmayan müşterileri kolayca filtrelemenizi sağlayarak takipçinizi temiz ve odaklanmış tutar.

Avans ücreti ve fatura döngüsü

Bir müşteriye fatura keserken nakit akışı konusunda karışıklık yaşamamak için aylık avans tutarını, fatura sıklığını (aylık veya üç aylık gibi), ödeme koşullarını ve yenileme tarihini izlemeniz gerekir.

Yaygın bir avans ücreti örneği, 20 saatlik tasarım işi için aylık 3.000 $ avans ücreti, ayın ilk günü faturalandırma ve 30 gün net ödeme koşullarıdır. Hesap tablonuzda tüm bu ayrıntılar kendi özel sütunlarında yer almalıdır.

🔍 Biliyor muydunuz? Hukuk gibi mesleklerde, avanslara karşı doğru faturalandırma sağlamak için zaman genellikle kesin artışlarla (ör. 0,1 saat veya 6 dakikalık bloklar) kaydedilir.

Saatler veya teslim edilecekler izleme

İzleme yönteminiz sözleşme yapınızla uyumlu olmalıdır. Bazı avanslar saat bazlıdır ve müşteri ayda belirli bir saat sayısı için ödeme yapar, diğerleri ise proje çıktılarına dayalıdır ve müşteri belirli sayıda çıktı iç lar için ödeme yapar.

Takip etmeniz gerekenler şunlardır:

Saat bazlı avanslar için: Tarih, görevin açıklaması, işi yapan takım üyesi, kaydedilen saatler ve ayın toplam tutarı

Teslimata dayalı işler için: Teslimatın adı, son teslim tarihi, tamamlanma durumu ve revizyon sayısı

Her iki tür avansı da yönetiyorsanız, hesap tablonuzda ayrı sekmeler kullanın. Bunları tek bir görünümde karıştırmak, kafa karışıklığına ve raporlama sorunlarına yol açar.

Bakiye ve ödeme durumu

Müşterileriniz her an kalan bakiyelerini bilmek isterler ve bu konuda cevap vermekte zorlanmanız, kurduğunuz güveni zedeler. Takipçinizde, kullanılan saatler veya teslimatlar, kalan bakiye, önceki aylardan devreden bakiye, fatura durumu ve ödemenin alındığı tarih için sütunlar bulunmalıdır.

Kalan bakiyeyi otomatik olarak hesaplamak için "=Avans Saatleri – Kullanılan Saatler" gibi basit çıkarma formülleri kullanabilirsiniz. Ödeme durumu için, finansal izlemeyi net tutmak amacıyla "Faturalanmadı", "Faturalandı", "Ödendi" ve "Gecikti" gibi seçeneklerin bulunduğu bir açılır menü oluşturun.

Google E-Tablolarında Müşteri Avans Takipçisi Oluşturma

Hangi bilgileri izlemeniz gerektiğini biliyorsunuz, ancak boş bir elektronik tabloya bakmak, özellikle formüller oluşturmayı ve farklı sekmeleri birbirine bağlamayı düşündüğünüzde, çok zor gelebilir.

Bu tereddüt, daha fazla faturalandırılabilir saat kaybına veya kolayca bozulan hantal bir takip sistemine yol açabilir. Bu basit kılavuzla, dakikalar içinde işlevsel bir takip sistemi oluşturabilirsiniz. ✨

Adım #1: Hesap tablosu yapınızı ayarlayın

Yeni bir Google E-Tablolar dosyası oluşturarak başlayın. Özet veriler için ilk sekmeye "Müşteri Genel Bakış" adını verin ve ayrıntılı girdiler için "Zaman Kaydı" adında ikinci bir sekme oluşturun.

Google E-Tablolarınızı belirli başlıklarla düzenleyin

"Müşteriye Genel Bakış" sekmesinde şunlar için başlıklar ekleyin:

Müşteri adı

Avans tutarı

Dahil olan saatler

Fatura döngüsü

Başlangıç tarihi

Durum

Kullanılan saatler (bu ay)

Kalan saatler

Notlar

Adım #2: Zaman kaydı sekmesini oluşturun ve formüllerle bağlantılandırın

"Zaman Kaydı" sekmesinde, aşağıdaki sütunları ekleyin

Tarih

Müşteri adı

Görev açıklaması

Takım üyesi

Saatler

Faturalandırılabilir (Evet/Hayır) açılır menü

Kullanılan Saatler sütununa SUMIF formülünü ekleyin

SUMIF formülünü kullanarak "Zaman Kaydı" sekmesinden "Müşteri Genel Bakışı" sekmesine toplam saatleri otomatik olarak aktarın. Örneğin, "Kullanılan Saatler" sütununda =SUMIF(TimeLog!B:B, A2, TimeLog!E:E) gibi bir formül kullanabilirsiniz.

🔍 Biliyor muydunuz? İş kararlarında kullanılan elektronik tabloların %94'ü kritik hatalar içeriyor. En büyük sorun temel planlamadır. Çoğu elektronik tablo, net bir yapı veya doğrulama olmadan anında oluşturulur ve sorunlar ancak fiyatlandırma, faturalandırma veya operasyonları etkilediğinde fark edilir.

Adım #3: Koşullu biçimlendirme ekleyin

Koşullu biçimlendirme kullanarak önemli bilgileri öne çıkarın. Örneğin, bakiye iki saat gibi belirli bir eşiğin altına düştüğünde "Kalan Saatler" hücresini kırmızı renkle vurgulamak için bir kural belirleyebilirsiniz.

Bilgileri öne çıkarmak için Biçim Sekmesi > Koşullu Biçimlendirme'ye gidin

💡 Profesyonel İpucu: Formüllerinizi içeren hücreleri kilitleyerek takım üyelerinin hesaplamalarınızı yanlışlıkla üzerine yazmasını veya bozmasını önleyin.

Adım #4: Veri doğrulamayı ayarlayın

Müşteri Adı ve Durum gibi sütunlar için açılır menüler oluşturarak yazım hatalarını önleyin ve verilerinizin tutarlı olmasını sağlayın. Bu, formüllerin doğru çalışmasını ve raporlarınızın doğru olmasını sağlar.

💡 Profesyonel İpucu: Tüm takımınıza uygulamaya geçmeden önce, formül hatalarını erken tespit etmek için yeni takipçinizi tek bir müşterinin verileriyle test edin.

Google E-Tablolar'da Müşteri Avanslarını Yönetmek İçin En İyi Uygulamalar

Mükemmel bir takip sistemi oluşturdunuz, ancak birkaç hafta sonra bu sistem zaten güncelliğini yitirdi ve bakımı bir başka angarya gibi geliyor. Bu operasyonel en iyi uygulamalar, elektronik tablonuzu zaman içinde doğru ve kullanışlı tutmanıza yardımcı olacaktır. 👇

Zamanı haftalık değil, günlük olarak kaydedin: Saatleri kaydetmek için cuma gününü beklemek, genellikle unutulan görevlere ve yanlış kayıtlara yol açar, bu da Saatleri kaydetmek için cuma gününü beklemek, genellikle unutulan görevlere ve yanlış kayıtlara yol açar, bu da zaman çizelgesi yönetimini kritik hale getirir.

Müşteri aramalarından önce bakiyeleri kontrol edin: Bir müşterinin kalan saatlerini sorduğunda şaşırmak, güveni en hızlı şekilde zedeleyen şeydir.

Yenilemeler için takvim hatırlatıcıları ayarlayın: Her avansın yenilenmesinden iki hafta önce uyarılar eklemelisiniz, böylece kapsam değişikliklerini veya ücret ayarlamalarını görüşmek için zamanınız olur.

Kapsam değişikliklerini hemen belgelendirin: Bir müşteri, Bir müşteri, avansın kapsamı dışındaki bir iş talep ederse, daha sonra anlaşmazlıkların önlenmesi için işe başlamadan önce bunu takipçide not edin.

Tamamlanan avansları arşivleyin: Etkin olmayan müşterileri ayrı bir "Arşiv" sekmesine taşıyarak çalışma görünümünüzü temiz tutun.

Sayfanızı aylık olarak yedekleyin: Google E-Tablolar otomatik olarak kaydeder, ancak kazara silme durumları olabilir, bu nedenle içiniz rahat olsun diye bir kopyasını yerel sürücünüze aktarın.

Bu alışkanlıklar küçük bir müşteri listesi için etkilidir, ancak gerektirdikleri manuel disiplin, işiniz büyüdükçe genellikle bozulur.

📮 ClickUp Insight: %39'u, portföy kariyerini düşünürken en büyük korkularının finansal istikrarsızlık olduğunu söylüyor — belirsizlik en büyük engel. Zamanınızın ve paranızın nereye gittiğini tahmin etmek yerine, ClickUp yerleşik zaman takibi özelliği ile her projeye harcadığınız her saati takip etmenizi sağlar. Görevleri müşteri veya gelir akışına göre etiketleyebilir, faturalandırılabilir saatleri kaydedebilir ve Özel Alanları kullanarak ücretleri veya ödemeleri kaydedebilirsiniz. ClickUp'taki Gösterge Panelleri ile ne kadar zaman harcadığınızı, bunun değerini ve hangi projelerin en karlı olduğunu gerçek zamanlı olarak görebilirsiniz.

Google E-Tablolarda Avansları İzlemenin Sınırlamaları

Artan müşteri listesinin baskısı altında elektronik tablo sisteminiz çökmeye başlıyor. Bu manuel kaos, gelir kaybına, manuel raporlama olmadan gerçek zamanlı genel bakış elde edememeye ve profesyonel olmayan bir ş Akışı'na yol açar.

Büyüdükçe biriken belirli kısıtlamalar şunlardır:

Gerçek zamanlı işbirliği güvenliği yoktur: Birden fazla takım üyesi aynı anda bir sayfayı düzenlediğinde, birbirlerinin girdilerini kolayca üzerine yazabilir veya önemli formülleri bozabilirler.

Manuel zaman girişi hata yapmaya açıktır: Saatleri kaydetmeyi unutmak veya yanlış veri girmek, tüm bakiye hesaplamanızı çarpıtarak hatalı faturalara yol açabilir.

Otomasyonun olmaması: Sayfayı manuel olarak kontrol edene kadar bir müşterinin %90 kullanım oranına ulaştığını bilemezsiniz ve o zamana kadar avans tutarını çoktan aşmış olabilirsiniz.

Raporlama ek iş gerektirir: Aylık müşteri raporları oluşturmak, verileri manuel olarak başka bir belgeye veya e-postaya kopyalayıp yapıştırmayı gerektirir.

Sürüm kontrolü karmaşıktır: Bir sorun olduğunda, kimin neyi ne zaman değiştirdiğini izlemek için karmaşık revizyon geçmişini incelemek gerekir.

Faturalandırma ile entegrasyonlar yok: Tüm verileri takipçinizden Tüm verileri takipçinizden faturalandırma aracınıza manuel olarak aktarmanız gerekir, bu da işi iki katına çıkarır ve hata riskini artırır.

Bu sınırlamalar, elektronik tablonun size kazandırdığından daha fazla zaman ve paraya mal olmaya başladığında, akıllı avans yönetimi yazılımını keşfetmenin zamanı gelmiştir.

Neden sadece bir hesap tablosundan daha fazlasına ihtiyacınız var? Ajansınızı artık elektronik tablolarla yönetmeyin — Bu ajans yönetim araçları ölçeklenebilir 😮‍💨🔥 | ClickUp

ClickUp'ta Müşteri Avanslarının İzlenmesi

Hesap tablonuzdaki kaos, manuel güncellemeler ve araçların yayılmasıyla boğulmanıza neden oluyor. Zaman takibi, müşteri verileri ve proje yönetimiyi dünyanın ilk Birleşik AI Çalışma Alanı olan ClickUp'a taşıyarak manuel işleri ve hata riskini ortadan kaldırın! 🤩

Platforma bir bakış:

Bu aracın ajanslar ve serbest çalışanlar için neden mükemmel bir araç olduğunu keşfedelim. ✨

Veritabanınızı oluşturun

Google E-Tablolar'da, avans takipçileri genellikle tek bir nedenden dolayı bozulur: kurallar değişir. Saatler devrolur, ücretler müşteriye göre farklılık gösterir ve bazı avanslar aylık olarak sıfırlanır, diğerleri ise sıfırlanmaz.

ClickUp, alıştığınız elektronik tablo düzenini korur, ancak ClickUp Tablo Görünümü ve yerleşik ClickUp Özel Alanları kullanarak yapıyı sabitler. Her satır, bir müşteri avansını veya aylık avans döngüsünü temsil edebilir.

Görevlerinize belirli ClickUp Özel Alanları ayarlayın ve bunları ClickUp Tablo Görünümünde inceleyin

Özel Alanlar kuralları açıkça tanımlar:

Avans Tutarı

Dahil olan saatler

Fatura Döngüsü

Devir İzin Verilir (Evet/Hayır)

Bu Ay Kullanılan Saatler

Örneğin, Tablo Görünümünde 12 aktif avans ödemesini izliyorsunuz. Her ay formülleri yeniden hesaplamak yerine, her avans ödemesi görevi kendi alanlarını taşır, böylece değerler değişse bile mantık bozulmaz. Müşteri listenizi herhangi bir alana göre filtreleyebilir ve sıralayabilirsiniz; bir yerde güncellediğinizde, değişiklikler her yere yansıtılır.

💡 Profesyonel İpucu: Sheets, avans sayılarını gösterebilir, ancak asıl soruyu yanıtlamakta zorlanır: Bu avans hangi iş için harcanıyor? Avans kayıtlarını ClickUp İlişkileri ile doğrudan ClickUp Görevlerine veya projelerine bağlayın. Diyelim ki bir müşterinin aylık avansı strateji, içerik ve tasarım alanlarında 18 göreve bağlı. İstediğiniz zaman avansı açıp, hangi işin saatleri tükettiğini tam olarak görebilirsiniz.

ClickUp ilişkileri ile avansları soyut bütçeler haline getirmekten kaçının ve gerçek kullanımı yansıtmalarını sağlayın

Faturalandırılabilir her saati izleyin

Sheets'te, görevlere harcanan izlenen süre genellikle teslimatlardan ayrı, ayrı bir sekmede bulunur. İşte güvenin azaldığı nokta da budur.

ClickUp Zaman Takibi ile daha net faturalar ve daha sakin konuşmalar elde edin

ClickUp Zaman Takibi, zaman takibini Görevlere bağlar, böylece avans kullanımı her zaman açıklanabilir. Bir stratejistin "Aylık performans değerlendirmesi" için 2,25 saat kaydettiğini varsayalım. Doğru faturalandırma için bunları faturalandırılabilir veya faturalandırılamaz olarak da işaretleyebilirsiniz. Bu saatler otomatik olarak müşterinin avans kullanımına eklenir. Faturalandırma zamanı geldiğinde, tek yapmanız gereken bunu gözden geçirmektir.

🧠 Eğlenceli Bilgi: " Freelance " terimi, 1800'lerin başında, hizmetlerini belirli bir lordun emrine vermemiş ortaçağ paralı askerlerini veya "serbest mızrakçıları" tanımlamak için ortaya çıkmıştır.

Avansların durumunu bir bakışta görün

Avanslar sessizce başarısız olur. Bir ay her şey yolunda gider, ertesi ay ise aşılır ve siz bunu ancak teslimattan sonra fark edersiniz.

ClickUp gösterge panelleri bu riski erken ortaya çıkarır.

Otomatik olarak güncellenen ClickUp Gösterge Panelleri, müşteri iletişimini basitleştirir ve güven oluşturur.

Aşağıdakileri gösteren bir gösterge paneli oluşturabilirsiniz:

Tahsis edilen saatleri aşmak üzere olan avanslar

Ay ortasında kullanılmamış süreye sahip avanslar

Sürekli aşım yapan müşteriler

ClickUp Gösterge Panelleri ile avansları proaktif olarak yönetin ve analiz edin

İşte gösterge paneline ekleyebileceğiniz bazı özel kartlar:

Zaman Takibi Kartı: Mevcut fatura döngüsü için müşteri başına kaydedilen toplam saatleri gösterir.

Liste Kartı (Avans Görevleri): Bir müşteri avansıyla bağlantılı tüm görevleri görüntüler.

Özel Alan İlerleme Kartı: Kullanılan avans saatlerinin yüzdesini görselleştirir

Çubuk Grafik (Müşteriye Göre Saatler): Tüm avukatlık ücretlerinde kullanılan saatleri karşılaştırır.

Tablo Kartı (Avans Durumu Anlık Görüntüsü): Müşteri, Avans Saatleri, Kullanılan Saatler, Kullanım Yüzdesi, Fatura Durumu, Yenileme gibi sütunları görselleştirmenizi sağlar.

Bu, müşteriler arasında takım kullanımını izlemenizi ve fatura anlaşmazlıklarına dönüşmeden önce kapsam genişlemesindeki eğilimleri tespit etmenizi sağlar.

Gösterge paneliinizi oluşturmak için hızlı kılavuz:

Ş Akışınızı yapay zeka ile yönetin

Platformun bağlamsal yapay zekası olan ClickUp Brain, mevcut avans verilerinizin (görevler, zaman takibi, Özel Alanlar, ilişkiler) üzerine çalışır. Birden fazla gösterge paneli kartını kontrol etmek yerine, doğrudan sorular sorabilir ve çalışma alanınızdan bağlamsal yanıtlar alabilirsiniz.

Avanslar için ne gibi avantajları vardır:

Zaman takibi sırasında bağlantılı görevlere göre izlenen okuma süresi

Avans Saatleri, Fatura Döngüsü ve Müşteri Adı gibi Özel Alanları anlar.

Birden fazla müşteri ve dönemdeki kalıpları özetler

Gerçek verileri (tahminleri değil) kullanarak müşteriye hazır özetler oluşturur.

ClickUp Brain ile kapsamı, hızı veya beklentileri ayarlamak için hala zaman varken, avans verileriniz hakkında içgörüler edinin.

📌 Örnek İpuçları:

"Hangi müşteri avansları ay sonundan önce tahsis edilen saatleri aşma olasılığı daha yüksektir?" Ne yapar: Mevcut kullanımı + fatura döngüsünde kalan günleri inceler

Ne yapacak: Mevcut kullanımı + fatura döngüsünde kalan günleri inceler

"Müşteri A'nın avans kullanımını sade bir dille özetleyin" Ne yapar: Fatura e-postasına veya inceleme belgesine yapıştırabileceğiniz bir döküm çıkarır

Ne yapar: Fatura e-postasına veya inceleme belgesine yapıştırabileceğiniz bir döküm çıkarır

"Hangi avukatlık ücretleri sürekli olarak %60'ın altında kullanımla sonuçlanıyor?" Ne yapar: Fiyatlandırma uyuşmazlıklarını veya sözleşme sorunlarını belirlemeye yardımcı olur

Ne yapar: Fiyat uyuşmazlıklarını veya etkileşim sorunlarını belirlemeye yardımcı olur

Ne yapacak: Mevcut kullanımı + fatura döngüsünde kalan günleri inceler

Ne yapar: Fatura e-postasına veya inceleme belgesine yapıştırabileceğiniz bir döküm çıkarır

Ne yapar: Fiyat uyuşmazlıklarını veya etkileşim sorunlarını belirlemeye yardımcı olur

Tekrarlayan görevleri otomasyonla otomatikleştirin

ClickUp Brain sorularınızı yanıtlarken, ClickUp Super Agents arka planda proaktif olarak çalışır. Çalışma Alanınızı sürekli olarak izler ve sorulmadan sorunları ortaya çıkarır.

ClickUp Super Agents kullanarak sistemin rutin işleri yönetmesine ve sorunları işaretlemesine izin verin

Ne yapacaklar:

Avans sınırlarına göre zaman tüketimini izleyin

Fatura döngülerini ve yenileme tarihlerini izleyin

Kapsam genişlemesi veya yetersiz kullanımın işaret ettiği kullanım modellerini tespit edin.

Özetleri veya uyarıları otomatik olarak gönderin (haftalık, aylık veya eşik bazlı)

Örneğin, bir müşteri ayın ortasında avans kullanımının %75'ini aştığında uyarı veren bir Süper Ajan oluşturabilir ve böylece öncelikleri yeniden belirlemek için zaman kazanabilirsiniz. Ya da yenileme öncesinde, başka bir Süper Ajan, kullanımın düzenli olarak sınırları aştığı avansları vurgular.

🔍 Biliyor muydunuz? Tarihsel olarak, bazı avukatlık ücretleri düzenlemeleri, profesyonellerin çıkar çatışması olan herhangi bir müşteriyi temsil etmesini yasaklıyordu. Zamanla, modern hukuk hizmetlerindeki etik kurallar nedeniyle bu "münhasır avukatlık ücreti" daha az yaygın hale geldi.

ClickUp'ı bir an önce edinin

Google E-Tablolar, müşteri avanslarını izlemeye başlamak için makul bir yerdir. Size görünürlük sağlar, sınırları düşünmenizi sağlar ve körlemesine hareket etmenizi önler. Bir süre için bu yeterlidir. Ancak avanslar birikmeye başladığında (farklı fatura döngüleri, devretme kuralları, dengesiz kullanım), hesap tablosu avansların kendisinden daha fazla dikkat gerektirmeye başlar.

ClickUp buraya tam uyuyor. Hala bir tablo yapısına sahipsiniz, ancak artık bu tablo gerçek işler, zaman takibi ve canlı görünürlük ile bağlantılı. Gösterge panelleri, işler ters gitmeden önce avansların durumunu gösterir. ClickUp Brain, kalıpları erken fark etmenize yardımcı olur. Süper Ajanlar kullanımı izler, böylece sizin kontrol etmenize gerek kalmaz.

Bugün ClickUp'a ücretsiz kaydolun! ✅

Sıkça Sorulan Sorular

Müşteri işleri için avans ücreti yapısının bir örneği nedir?

Yaygın bir avans ücreti yapısı, 15 saatlik iş için aylık 2.500 $'lık bir avans olup, kullanılmayan saatler bir ay boyunca devredilir ve fazlalıklar saat başına 175 $ olarak faturalandırılır.

Birden fazla takım üyesi aynı müşteri üzerinde çalışırken avans saatlerini nasıl izlersiniz?

Her takım üyesi, her girişe adını ekleyerek çalışma saatlerini ayrı ayrı kaydetmelidir. Ardından, SUMIF formülü kullanılarak, kimin kaydettiğine bakılmaksızın tüm girişler müşteriye göre toplanabilir.

Müşteri izleme sisteminizde avans saatlerini mi yoksa teslim edilecekleri mi izlemelisiniz?

Bu, sözleşme yapınızla uyumlu olmalıdır. Belirli bir saat sayısını kabul ettiyseniz, saatleri izleyin; blog yazıları veya tasarımlar gibi belirli çıktılar vaat ettiyseniz, teslim edilecekleri izleyin.

Google E-Tablolar'dan özel avans yönetimi yazılımına ne zaman geçmelisiniz?

Beşten fazla aktif avukatlık ücreti müşterisini yönetiyorsanız veya manuel veri girişi ve mutabakatı için önemli miktarda zaman harcıyorsanız, geçiş yapmayı düşünün.