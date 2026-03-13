En İyi Secoda Alternatifleri (2026): Veri Katalogları Karşılaştırması ve Önerileri

Geçmişte, veri uzmanları zamanlarının %80'ini verileri yönetmeye ayırırken, gerçek analize sadece %20'sini ayırıyordu; bu da bu rolün değerini ortaya koyuyor.

Yapay zeka özellikleri içeren modern bir veri kataloğu bu sorunu çözebilir.

Secoda, veri kaynaklarınıza doğrudan bağlantı kurarak veri kökenini ve meta verileri eşleştirir ve kuruluşunuzla birlikte ölçeklenen, bağlam farkındalığına sahip bir yapay zeka sunar. Ayrıca, kısa süre önce Atlassian tarafından satın alınmış olup, artık Atlassian'ın yapay zeka ve veri altyapısı stratejisinin bir parçasıdır.

Bu kılavuz, en iyi Secoda alternatiflerini, her birinin güçlü yönlerini ve sizin ve takımınız için en uygun olanı nasıl bulacağınızı ele almaktadır. 🤝

Secoda alternatiflerinde nelere dikkat etmelisiniz?

Alternatifleri değerlendirmeden önce, dikkate alınması gereken anahtar faktörler şunlardır. 🤖

Meta veri kapsamı ve köken derinliği: Yalnızca tablolar arasındaki yüzeysel bağlantıları değil, tüm veri yığınınız genelinde sütun düzeyinde kökeni izleyen bir platform arayın

Veri yönetişimi özellikleri: Geçici çözümler yerine, politika uygulamasını, erişim denetimlerini ve Geçici çözümler yerine, politika uygulamasını, erişim denetimlerini ve veri yönetişimi ş akışlarını yerel olarak destekleyen araçlara öncelik verin

Arama ve keşif kalitesi: Platformun veri ambarları, iş zekası araçları ve iş akışları genelinde güvenilir ve ilgili varlıkları ne kadar iyi ortaya çıkardığını değerlendirin. İyi Platformun veri ambarları, iş zekası araçları ve iş akışları genelinde güvenilir ve ilgili varlıkları ne kadar iyi ortaya çıkardığını değerlendirin. İyi bilgi yönetimi uygulamaları, manuel etiketleme gerektirmeden bunu önemli ölçüde kolaylaştırır

Mevcut altyapınızla entegrasyon: Yoğun özel mühendislik gerektirmeden mevcut veri kataloğunuz, dönüştürme ve analiz araçlarınızla bağlantı kuran bir platform seçin

Büyüyen veri ortamları için ölçeklenebilirlik: Veri altyapınız büyüdükçe platformun yavaşlamadığından veya çökmediğinden emin olun

Dağıtım esnekliği: Aracın, açık kaynak, bulut tabanlı veya kurumsal yönetimli gibi tercih ettiğiniz dağıtım modelini destekleyip desteklemediğini değerlendirin.

En iyi alternatif her zaman en zengin özelliklere sahip olan değildir. En iyi alternatif, kurumsal veri yönetişim olgunluğunuza, teknik kurulumunuza ve veri takımlarınızın çalıştığı ölçeğe uygun olandır.

Herhangi bir veri kataloğu aracını seçmeden önce kontrol etmeniz gerekenler. 👇

✅ Fiyatlandırma ve paketlerin istikrarı: Satın alma işleminden sonra fiyatların sabit mi kalacağını yoksa değişebileceğini teyit edin. Bazı satıcılar, satın alma işleminden sonra fiyat kademelerini yeniden yapılandırır veya eski planları kullanımdan kaldırır.

✅ Destek SLA'ları: Yanıt sürelerinin ve özel teknik destek hizmetinin kullanılabilirliğinin sözleşmeyle garanti edilip edilmediğini veya gayri resmi olarak sunulup sunulmadığını kontrol edin

✅ Dışa aktarma biçimleri: Meta verileri, köken haritalarını ve belgeleri standart biçimlerde dışa aktarabileceğinizden emin olun; böylece geçiş yapmanız gerektiğinde bir platforma bağlı kalmazsınız

✅ Güvenlik ve RBAC: Rol tabanlı erişim denetimlerinin ve denetim günlüklerinin, özellikle sahiplik yapıları değişiyorsa, uyumluluk gereksinimlerinizi karşıladığını doğrulayın

✅ Entegrasyon sürekliliği: Mevcut bağlayıcıların ve API sözleşmelerinin yeni sahiplik altında korunacağını ve önceden haber verilmeksizin kullanımdan kaldırılmayacağını teyit edin

Bunları önceden belirlemek, sözleşme imzalandıktan çok sonra karşılaşabileceğiniz sürprizlerden sizi korur.

Secoda Alternatiflerine Genel Bakış

İşte bu kılavuzda ele alınan tüm araçların bir özeti. 📊

Araç En iyi özellikler En uygun olduğu durumlar Fiyatlandırma* ClickUp AI destekli dokümantasyon, Brain, Gösterge Panelleri, Kurumsal Arama, Otomasyonlar Veri takımları, kurumsal takımlar, işlevler arası takımlar Sonsuza Kadar Ücretsiz; Kurumsal müşteriler için özel fiyatlandırma Atlan Sütun düzeyinde köken bilgisi, doğal dil araması, iş terimleri sözlüğü, politika yönetimi Veri mühendisleri, yönetişim takımları, kurumsal işletmeler Özel fiyatlandırma Alation ML destekli varlık keşfi, Ask Alation üretken yapay zeka, davranışsal sorgu analizi Yasal düzenlemelere tabi veri akışlarını yöneten kurumsal kuruluşlar Özel fiyatlandırma Collibra Anormallik tespiti, veri ambarı içi kalite kontrolleri, otomasyonlu makine öğrenimi kuralları, yapay zeka denetimi Düzenlemelere tabi sektörlerdeki kurumsal işletmeler Özel fiyatlandırma DataHub Doğal dil meta veri sorguları, uçtan uca izlenebilirlik, ayrıntılı erişim politikaları Veri mühendisleri, açık kaynak kodlu takımlar Ücretsiz (açık kaynak) Amundsen PageRank tarzı veri kümesi sıralaması, otomasyonla yapılan meta veri yakalama, köken görünümleri Veri mühendisleri, analistler, açık kaynak kodlu takımlar Ücretsiz (açık kaynak) OpenMetadata Birleştirilmiş meta veri grafiği, kod gerektirmeyen köken düzenleyici, rol tabanlı erişim kontrolü Açık kaynak yönetişimini ölçeklendiren veri takımları Ücretsiz (açık kaynak) Yıldızı seçin Sütun düzeyinde köken bilgisi, kullanım içgörüleri, otomatik olarak oluşturulan ER diyagramları, dbt senkronizasyonu Veri ambarı maliyetini ve kökenini yöneten veri takımları Özel fiyatlandırma Fivetran Catalog 700'den fazla kaynak konektörü, şema sapması yönetimi, neredeyse gerçek zamanlı replikasyon Pipeline otomasyonunu yöneten veri takımları Ücretsiz plan mevcuttur; Özel fiyatlandırma Metaphor Basit İngilizce arama, davranışsal köken, sosyal işbirliği özellikleri Veri okuryazarlığını ve keşfini geliştiren takımlar Özel fiyatlandırma

En İyi Secoda Alternatifleri

1. ClickUp (AI destekli veri dokümantasyonu ve takım işbirliği için en iyisi)

ClickUp Çalışma Alanınızı kullanarak web'de, Çalışma Alanınızda, bağlı üçüncü taraf araçlarda arama yapın veya en iyi AI modellerine danışın

Çoğu veri kataloğu aracı, verileri bulmanıza ve yönetmenize yardımcı olur. Ancak proje yönetimi, veri dokümantasyonu, takımlar arası işbirliği ve ş akışı otomasyonu gibi ilgili işler, hâlâ ayrı araçlara dağılmış durumda kalır.

ClickUp, tüm bunları tek bir Birleştirilmiş AI Çalışma Alanı'nda bir araya getirerek bu sorunu çözer ve bağlam değiştirmeye gerek kalmadan projelerinizi, belgelerinizi ve AI'nızı birbirine bağlayan bir bilgi katmanı olarak çalışır.

ClickUp'ı takımlar için en uygun seçenek yapan özellikler şunlardır: ⬇️

ClickUp Brain ile yapay zeka destekli bilgi yönetimi

ClickUp'ın veri takımları için en kullanışlı özelliklerinden biri, görevleri, belgeleri, konuşmaları ve proje geçmişini aranabilir bir bilgi sistemine bağlayan bir yapay zeka katmanı olan ClickUp Brain'dir. Yapay zeka, belgeleri özetleyebilir, görev etkinliklerinden güncellemeler oluşturabilir ve Çalışma Alanı'ndaki bilgileri kullanarak soruları yanıtlayabilir.

Dokümantasyon ve yönetişim bilgilerini yönetirken, veri kümesi sahipliği, önceki uyumluluk incelemeleri veya belirli veri varlıklarıyla ilgili geçmiş kararlar hakkında Brain'e sorular sorabilirsiniz.

Uyum denetimleri için Brain, açık denetim görevlerinin durumunu alabilir, çözülmemiş öğeleri işaretleyebilir ve sizin manuel olarak derlemenize gerek kalmadan bir özet hazırlayabilir.

Büyük veri takımları genellikle bilgi parçalanmasıyla mücadele eder.

ClickUp’ın Kurumsal Arama özelliği, çalışma alanı ve bağlı araçlardaki bilgileri indeksleyerek bu sorunu çözer; böylece takımlar ihtiyaç duydukları her şeyi tek bir yerde bulabilir. Sistem, görevlerden, belgelerden, konuşmalardan ve harici uygulamalardan yanıtları alıp bunları bağlamsal yanıtlar halinde birleştirebilir.

Bağlamsal filtreleme, sonuçların alakalı kalması için proje, durum veya atanan kişiye göre sıralama yapmanızı sağlar; izin yönetimi ise hassas yönetişim belgelerinin yalnızca yetkili kullanıcılar tarafından erişilebilir olmasını garanti eder.

ClickUp'ın Kurumsal Arama özelliği ile ClickUp ekosisteminizdeki her şeyi arayın

ClickUp'ın güvenlik politikaları, Çalışma Alanı genelinde rol tabanlı erişim kontrolü ve denetim günlüklerini uygular; müşteri verileri ise SOC 2 Tip 2 sertifikası kapsamında AWS'de barındırılır. ClickUp'ın 100'den fazla entegrasyonu sayesinde Tableau, Google E-Tablolar, Airtable vb. araçlardan gelen veriler , Çalışma Alanınıza sorunsuz ve güvenli bir şekilde akış sağlar.

ClickUp Docs ile dokümantasyon ve veri yönetişimi kılavuzları

Etkili veri yönetişimi, veri kümesi tanımları, yönetişim politikaları, analistler için işe alım kılavuzları ve hassas verilerin işlenmesine yönelik standart çalışma prosedürleri gibi net bir dokümantasyon gerektirir.

ClickUp Belge ile, görevlere ve ş akışlarına doğrudan bağlı iç wiki'ler ve bilgi tabanları oluşturmak için işbirliğine dayalı bir ortam elde edersiniz.

Takımlar teknik belgeler oluşturabilir, gerçek zamanlı olarak işbirliği yapabilir, eylem öğelerini ClickUp görevlerine dönüştürebilir ve sürüm geçmişini kullanarak veri kümeleri zaman içinde değiştikçe belgelerin nasıl geliştiğini izleyebilir.

ClickUp Belge ile tüm verilerinizi tek bir platformda tutun, daha hızlı ve verimli sonuçlar elde edin

Bu, mühendislerin ve iş paydaşlarının, işin tamamen dışında kalan iç iletişim araçlarına güvenmeden uyum içinde kalmaları gerektiğinde özellikle kullanışlıdır. Kurumsal kullanıcılar için ise Docs Hub, eski sohbet mesajlarını veya e-posta konularıyla ilgili dizileri tek tek incelemek zorunda kalmadan her şeyin en son sürümünü bulmayı kolaylaştırır.

ClickUp gösterge panelleri ile yönetişim girişimlerini izleyin

Veri liderleri için bir diğer zorluk, devam eden yönetişim çalışmalarına ilişkin görünürlük sağlamaktır. Uyumluluk girişimlerinden katalog benimsemeye kadar, çabalar genellikle birden fazla takımı ve aylarca süren işleri kapsar.

ClickUp Gösterge Panelleri, proje ilerlemesi ve iş yükü dağılımından uyumluluk hazırlığı ve operasyonel metriklere kadar her şeyi izleyen özelleştirilebilir raporlama görünümleri oluşturmanıza olanak tanır. Görevler, ş akışları, bağımlılıklar ve proje zaman çizelgelerinden gelen verileri bir araya getirerek, liderlik ekibi kuruluş genelindeki yönetişim girişimlerine ilişkin net bir görünüm elde eder.

ClickUp gösterge panelinden her denetim görevini ve dokümantasyon dönüm noktasını takip edin

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp Otomasyonları ile önceden tanımlanmış koşullara göre otomatik olarak görevler atayın, durumları güncelleyin, bildirimleri tetikleyin veya işleri ş akışları arasında taşıyın.

ClickUp'ta , yönetişim raporlarını bağımsız olarak oluşturabilen, proje ilerlemesini analiz edebilen veya veri yönetimi girişimlerinde sorunları ortaya çıkarabilen Süper Ajanlar oluşturun

ClickUp Chat'i , takımların tartışmaları hızlı bir şekilde eyleme geçirilebilir öğelere dönüştürebileceği ve veri yönetişimi ile ilgili kararların izlenebilir bir geçmişini tutabileceği merkezi bir iletişim katmanı olarak kullanın

ClickUp Zaman Takibi'ni kullanarak faturalandırılabilir saatleri takip edin ve bütçe risklerini sorun haline gelmeden önceden tespit edin.

ClickUp formlarını kullanarak gelen talepleri ve geri bildirimleri, kimsenin bunları manuel olarak sıralamasına gerek kalmadan doğrudan doğru projelere yönlendirin

ClickUp'ın sınırlamaları

Geniş özellik aralığı nedeniyle yeni kullanıcılar için öğrenme eğrisi yüksek

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (11.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.500'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

Bir kullanıcı yorumu şöyle diyor:

ClickUp'ın tüm takım için kullanımı kolay olduğunu düşünüyorum, bu harika bir şey. ClickUp'ın sunduğu esnekliği ve esnek uygulamaları gerçekten çok beğeniyorum. Veritabanına girebileceğim veriler gerçekten zengin ve her türlü görevde, satış sonrası süreçlerde ve satış boru hatlarında takip için çok yararlı. Ekip üyeleri arasında sorunsuz geçişlere olanak tanıdığı için çok kullanışlı; böylece herkesin bir müşteri için neyin çözüldüğünü bilmesi ve doğru takip ve kapanışı yapabilmesi sağlanıyor.

ClickUp'ın tüm takım için kullanımı kolay olduğunu düşünüyorum, bu harika bir şey. ClickUp'ın sunduğu esnekliği ve esnek uygulamaları gerçekten çok beğeniyorum. Veritabanına girebileceğim veriler gerçekten zengin ve her türlü görevde, satış sonrası süreçlerde ve satış boru hatlarında takip için çok yararlı. Ekip üyeleri arasında sorunsuz geçişlere olanak tanıdığı için çok kullanışlı; böylece herkesin bir müşteri için neyin çözüldüğünü bilmesi ve doğru takip ve kapanışı yapabilmesi sağlanıyor.

📮 ClickUp Insight: Ankete katılanların %22'si iş yerinde yapay zeka kullanımı konusunda hâlâ temkinli davranıyor. Bu %22'nin yarısı veri gizliliği konusunda endişe duyarken, diğer yarısı ise yapay zekanın söylediklerine güvenip güvenemeyeceğinden emin değil. ClickUp, sağlam güvenlik önlemleri alarak ve her yanıtla birlikte görevlere ve kaynaklara ayrıntılı bağlantılar oluşturarak her iki sorunu da doğrudan ele alıyor. Bu sayede, en temkinli takımlar bile bilgilerinin korunup korunmadığını veya güvenilir sonuçlar alıp almadıklarını düşünerek uykularından mahrum kalmadan verimlilik artışının keyfini çıkarmaya başlayabilir.

2. Atlan (İşbirliğine dayalı veri Çalışma Alanı ve aktif meta veri yönetimi için en iyisi)

Atlan aracılığıyla

Atlan, Snowflake, dbt ve Tableau gibi araçlara doğrudan bağlantı kurarak tek bir ortak Çalışma Alanı'nda veri kökeni, kataloglama ve yönetişimi otomasyonla gerçekleştirir. Manuel girişlere güvenmek yerine bağlı kaynaklardan gelen meta verileri sürekli olarak günceller ve Slack ile Chrome entegrasyonları aracılığıyla bağlam bilgilerini sunar.

Sütun düzeyinde izleme, verilerin kaynaktan nihai rapora nasıl akışını takip ederek karmaşık ortamlarda etki analizi ve hata gidermeyi destekler. Yapay zeka destekli özellikler, doğal dilden SQL sorguları oluşturur ve varlık açıklamalarını otomatik olarak güncel tutar.

Atlan'ın en iyi özellikleri

Teknik ve iş takımları arasında ortak bir kelime dağarcığı oluşturan iş sözlüklerini kullanarak veri politikalarını geniş ölçekte yönetin ve uygulayın

100'den fazla hazır konektör ve API öncelikli mimariyi kullanarak platformun yeteneklerini genişletin

Varlıklar üzerinde doğrudan veri sahipliğini belirleyin ve izleyin, böylece takımlar arasında hesap verebilirlik kaybolmasın

Pipeline'lar arasında bağımlılık haritalaması kullanarak değişiklik yapmadan önce aşağı akış etkilerini ortaya çıkarın

Atlan'ın sınırlamaları

Karmaşık ortamlarda soy ağacı görünümleri ve arama sınırlı kalabilir

Öğrenme eğrisi dik ve bazı özelliklerin etkili bir şekilde çalışması için ek kurulum gerekiyor

Atlan fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Atlan puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (120'den fazla yorum)

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek kullanıcılar Atlan hakkında ne diyor?

Bir kullanıcı yorumu şöyle diyor:

Atlan'da en çok takdir ettiğim şey, veri ile iş yapmayı gerçek anlamda işbirliğine dayalı ve sorunsuz bir deneyime dönüştürmesidir. İnsanları, verileri ve bağlamı tek bir platformda bir araya getirerek, takımların verileri gerçekten anlamalarını ve onlara güvenmelerini sağlar. İhtiyacım olanı bulmak, işimi belgelemek ve her zamanki kafa karışıklığı olmadan düzeni sağlamak benim için inanılmaz derecede kolay. Atlan, insanları verilere uyum sağlamaya zorlamak yerine, verilerin insanlara hizmet etmesini sağlamak için açıkça tasarlanmış. Modern araçlarla sorunsuz entegrasyonu, takımların daha verimli çalışmasını sağlıyor ve tüm veri sürecini daha insani, şeffaf ve keyifli hale getiriyor.

Atlan'da en çok takdir ettiğim şey, veri ile iş yapmayı gerçek anlamda işbirliğine dayalı ve sorunsuz bir deneyime dönüştürmesidir. İnsanları, verileri ve bağlamı tek bir platformda bir araya getirerek, takımların verileri gerçekten anlamalarını ve onlara güvenmelerini sağlar. İhtiyacım olanı bulmak, işimi belgelemek ve her zamanki kafa karışıklığı olmadan düzeni sağlamak benim için inanılmaz derecede kolay. Atlan, insanları verilere uyum sağlamaya zorlamak yerine, verilerin insanlara hizmet etmesini sağlamak için açıkça tasarlanmış. Modern araçlarla sorunsuz entegrasyonu, takımların daha verimli çalışmasını sağlıyor ve tüm veri sürecini daha insani, şeffaf ve keyifli hale getiriyor.

3. Alation (Kurumsal veri kataloglama ve veri yönetişimi için en iyisi)

Alation aracılığıyla

Alation, merkezi bir katalog görevi gören ve kuruluşların veritabanları, veri ambarları ve veri göllerinde verilerini bulup bunlara güvenmelerini sağlayan, yapay zeka destekli bir veri zeka platformudur.

Platform, makine öğreniminden yararlanarak gerçek sorgu davranışını analiz eder ve güvenilir varlıkları otomatik olarak ortaya çıkarır; böylece kataloğu manuel dokümantasyona değil, gerçek kullanıma dayalı olarak doğru tutar. Veri yönetişimini, veri izlemesini ve meta veri çıkarımını otomasyon yoluyla gerçekleştirerek, takımların güvenilir verileri aramak için harcadıkları zamanı azaltır.

Ask Alation, basit İngilizce soruları anında SQL veya Python'a dönüştürerek, teknik uzmanlığı olmayan iş kullanıcılarının da verilere erişebilmesini sağlar. Data Products Marketplace, takımların kuruluş genelinde yönetilen veri ürünlerini keşfetmesine ve kullanmasına olanak tanırken, Tableau ve Power BI gibi BI araçlarıyla yerel entegrasyonlar, analizlerin güvenilir verilere bağlantı kurmasını sağlar.

Alation'ın en iyi özellikleri

Gerçek sorgu davranışlarına dayalı makine öğrenimi önerilerini kullanarak güvenilir veri varlıklarını daha hızlı keşfedin

Sistemler arası veri akışlarında otomasyon ile köken izlemesini kullanarak uyumluluk gerekliliklerini uygulayın

İş kullanıcılarına yönetilen veri ürünlerine self servis erişim imkanı sunarak erişim taleplerine harcanan zamanı azaltın

Veri kalitesi standartlarını ayarlayın ve araç değiştirmeden doğrudan platform içinde bunları izleyin

Tek bir yerden ş akışlarını yönetin ve varlıklar arasında veri sahipliğini atayın

Alation'ın sınırlamaları

Büyük varlıklar arasında gezinirken performans belirgin şekilde düşüyor

Veri kalitesi ve sistemler arası köken özellikleri, özel araçlara kıyasla eksiklikler içeriyor

Alation fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Alation puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (90'dan fazla yorum)

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek kullanıcılar Alation hakkında ne diyor?

Bir kullanıcı yorumu şöyle diyor:

Alation'ın ürün yenilikçiliğini harika buluyorum ve yeni bir AI özellikinin pilot uygulamasını da içeren sürekli gelişiminden çok etkilendim. Mükemmel müşteri hizmetleri öne çıkıyor; Alation takımı, müşteri etkileşimlerinde çok samimi ve tutarlı. İlk satıştan yazılım yenilemesine kadar, müşterinin bakış açısını anlamaya odaklanıyorlar ve başarılarını sağlamak için çaba gösteriyorlar. Alation'ın profesyonel hizmetler takımının Right Start programı aracılığıyla sağladığı kurulum kolaylığı sayesinde, uygulama süreci sorunsuz ve zahmetsiz geçtiği için minnettarım.

Alation'ın ürün yenilikçiliğini harika buluyorum ve yeni bir AI özelliklerinin pilot uygulamasını da içeren sürekli gelişiminden çok etkilendim. Mükemmel müşteri hizmetleri öne çıkıyor; Alation takımı, müşteri etkileşimlerinde çok samimi ve tutarlı. İlk satıştan yazılım yenilemesine kadar, müşterinin bakış açısını anlamaya odaklanıyorlar ve başarılarını sağlamak için çaba gösteriyorlar. Alation'ın profesyonel hizmetler takımının Right Start programı aracılığıyla sağladığı kurulum kolaylığı sayesinde, uygulama süreci sorunsuz ve zahmetsiz geçtiği için minnettarım.

🌟 Bonus: ClickUp'ın ötesinde çalışan ve diğer araçlarınızdan da bağlam bilgisi çeken bir yapay zekaya mı ihtiyacınız var? ClickUp Brain MAX, ClickUp Çalışma Alanınızı Google Drive, HubSpot ve Figma gibi uygulamalarla bağlayan bir Süper Uygulamaydır; böylece tek bir masaüstü uygulama kullanarak hepsinde arama yapabilirsiniz.

4. Collibra (Kurumsal düzeyde veri yönetişimi ve politika yönetimi için en iyisi)

Collibra aracılığıyla

Kurumsal düzeyde bir Veri Zeka Platformu olan Collibra, kuruluşların veri ve yapay zeka varlıklarını büyük ölçekte yönetmesine ve yönetişimine yardımcı olur. Data Confidence™ konsepti üzerine inşa edilen platform, merkezi bir kayıt sistemi olarak işlev görür ve iş ve BT takımlarına kuruluş genelinde verileri keşfetmek ve onaylamak için ortak bir alan sağlar.

Makine öğrenimi, veri anormalliklerini proaktif olarak tespit ederken, otomasyonlu ş Akışlar dağınık elektronik tabloların ve manuel uyumluluk süreçlerinin yerini alır. Ayrıca, AI modellerinin ve ajanlarının yaşam döngüsünü yöneterek, bunların güvenilir veriler üzerine kurulduğundan ve iç ve yasal standartlara uyduğundan emin olur.

Collibra'nın en iyi özellikleri

Veri bulutunuz genelinde anomali algılama ve kural ihlali uyarılarıyla boru hattının durumunu uçtan uca izleyin

Manuel kural yazmaya gerek kalmadan hatalı verileri yakalamak için makine öğrenimi tabanlı veri kalitesi kurallarını otomatik olarak oluşturun

Özel izleme ve risk raporlama araçlarıyla üretim ortamındaki AI kullanım örneklerini denetleyin

Manuel veri çekme işlemleri yapmadan, düzenlemelere tabi veri ortamlarında uyumluluk raporlamasını otomasyon ile otomatikleştirin

Veri kökenini ayrıntılı düzeyde izleyerek denetim gereksinimlerini ve etki analizini destekleyin

Collibra'nın sınırlamaları

Özel yönetici desteği olmadan kurulum ve köken görünümleri karmaşık gelebilir

Bazı kullanıcılar, ş akışı özelleştirme seçeneklerinin sınırlı olduğunu ve öğrenme kaynaklarının eksik olduğunu bildirdi

Collibra fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Collibra puanları ve yorumları

G2: 4,2/5 (100'den fazla yorum)

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek kullanıcılar Collibra hakkında ne diyor?

Bir kullanıcı yorumu şöyle diyor:

Platformun temel özelliklerini anahtar iş sorunlarıyla ilişkilendirmek çok kolay ve Collibra'yı bu sorunları çözebilecek ve böylece maliyet tasarrufu yoluyla değer yaratabilecek bir araç olarak öneriyorum.

Platformun temel özelliklerini anahtar iş sorunlarıyla ilişkilendirmek çok kolay ve Collibra'yı bu sorunları çözebilecek ve böylece maliyet tasarrufu yoluyla değer yaratabilecek bir araç olarak öneriyorum.

5. DataHub (Açık kaynak meta veri yönetimi ve veri keşfi için en iyisi)

DataHub aracılığıyla

Karmaşık iş akışlarını ve büyük veri ekosistemlerini yöneten veri mühendisleri için DataHub iyi bir seçimdir. Veri kümeleri, gösterge panelleri, iş akışları ve makine öğrenimi modellerindeki meta verileri tek bir birleşik görünümde merkezileştirerek verilerin düzenlenmesine ve anlaşılmasına yardımcı olur.

Bu açık kaynaklı veri kataloğu, arama tabanlı keşif, uçtan uca köken izleme, sahiplik yönetimi ve veri kalitesi izlemeyi destekler. Takımlar, veri sözleşmeleri tanımlayabilir, kişisel bilgileri (PII) takip edebilir ve veri ekosisteminde yönetişim politikalarını uygulayabilir.

Başlangıçta LinkedIn tarafından büyük ölçekli meta veri yönetimi için geliştirilen bu araç, veri mühendisliği takımlarına, bir sağlayıcının yol haritasına bağlı kalmadan kendi altyapılarına uyacak şekilde dağıtabilecekleri ve genişletebilecekleri esnek bir temel sunar.

DataHub'ın en iyi özellikleri

Ask DataHub'ı kullanarak meta verileri doğrudan sorgulayın ve veri kümeleri, köken, sahiplik ve politikalar hakkında bağlam bilgisine dayalı yanıtlar alın

Veri kümeleri ve iş akışları genelinde yukarı ve aşağı akış veri bağımlılıklarını uçtan uca izleyin

Otomasyonlu veri alımı ş akışlarını kullanarak çeşitli veri kaynaklarından meta verileri sürekli olarak senkronizasyon sürecinde bulundurun

Ayrıntılı erişim politikaları ve roller kullanarak belirli varlıkları kimlerin görebileceğini, düzenleyebileceğini veya keşfedebileceğini kontrol edin

Veri sözleşmelerini tanımlayın ve izleyin; üreticiler ile tüketiciler arasında kalite beklentilerini ayarlayın

DataHub sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, arayüzün hantal olduğunu ve büyük veri kümeleriyle performansın düştüğünü bildirdi

DataHub fiyatlandırması

Ücretsiz (açık kaynak)

DataHub puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek kullanıcılar DataHub hakkında ne diyor?

Bir kullanıcı yorumu şöyle diyor:

DataHub kullanımı kolay ve verilerimi düzenli tutmama yardımcı oluyor. Veri kümelerinin paylaşımı ve yönetimi için harika bir araç ve sürüm kontrolü büyük bir artı. Kesinlikle tavsiye ederim!

DataHub kullanımı kolay ve verilerimi düzenli tutmama yardımcı oluyor. Veri kümelerinin paylaşımı ve yönetimi için harika bir araç ve sürüm kontrolü büyük bir artı. Kesinlikle tavsiye ederim!

6. Amundsen (Veri mühendisleri için açık kaynaklı veri keşfi ve arama konusunda en iyisi)

Amundsen aracılığıyla

Amundsen, meta veri sorununa arama öncelikli bir yaklaşım benimsiyor. Sıralama algoritması, belgelerin ne kadar yakın zamanda güncellendiğine değil, gerçek kullanım alışkanlıklarına göre veri kümelerini öne çıkarır; böylece takımınızın halihazırda kullandığı varlıklar, kimse bir liste tutmasa bile genellikle en üstte görünür.

Bu araç, veri kümelerini bunlara bağımlı ETL boru hatlarına, gösterge panellerine ve sorgulara bağlayarak takımlara verilerin kuruluş içinde nasıl akış gösterdiğini daha net bir görünümle gösterir. Bu görünürlük, takımların verilerin nereden geldiğini, nasıl dönüştürüldüğünü ve hangi alt sistemlerin bu verilere bağımlı olduğunu anlamasına da yardımcı olur.

Amundsen'in en iyi özellikleri

Tek bir görünümde sahipler, güncelleme sıklığı ve kullanım istatistikleri dahil olmak üzere ayrıntılı veri kümesi bağlamını keşfedin

Yerleşik veri soyu görünümlerini kullanarak yukarı akış kaynaklarını ve aşağı akış bağımlılıklarını görselleştirin

Varlıklara doğrudan etiketler ve açıklamalar ekleyerek veri kümelerini işbirliği içinde zenginleştirin ve belgelendirin

Kaynak sistemi sorgusu yapmadan arama sonuçlarından doğrudan tablo verilerini önizleyin

Databuilder veri alımı çerçevesi ve genişletilebilir boru hattı mimarisini kullanarak çeşitli kaynaklardan gelen meta verileri birbirine bağlayın

Amundsen'in sınırlamaları

Yönetişim özellikleri, kurumsal düzeydeki platformlara kıyasla sınırlıdır

Çok büyük veri kümeleri veya karmaşık ortamlarda performans düşer

Amundsen fiyatlandırması

Ücretsiz (açık kaynak)

Amundsen puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek kullanıcılar Amundsen hakkında ne diyor?

Reddit'teki bir yorumda şöyle deniyor:

Hızlı bir çözüme ihtiyacımız vardı ve deneyimlerimize göre Amundsen ikisi arasında daha kolaydı (ikisinden birini seçerseniz de yanlış yapmazsınız). Grafik veritabanını desteklemek için değişiklikler yapmamız gerekiyordu ve Amundsen'i değiştirmek kolaydı.

Hızlı bir çözüme ihtiyacımız vardı ve deneyimlerimize göre Amundsen ikisi arasında daha kolaydı (ikisinden birini seçerseniz de yanlış yapmazsınız). Grafik veritabanını desteklemek için değişiklikler yapmamız gerekiyordu ve Amundsen'i değiştirmek kolaydı.

🔍 Biliyor muydunuz? Amundsen, Güney Kutbu'na ulaşan ilk kişi olan Norveçli kaşif Roald Amundsen'in adını almıştır.

7. OpenMetadata (Birleşik meta veri yönetimi ve veri gözlemlenebilirliği için en iyisi)

OpenMetadata aracılığıyla

OpenMetadata, modern veri yığınları genelinde veri keşfi, gözlemlenebilirlik ve yönetişimi birleştirir. Pipelineler, veri ambarları, gösterge panelleri ve makine öğrenimi modellerinden gelen meta verileri tek bir birleşik grafikte merkezileştirerek Snowflake, Airflow ve dbt gibi araçlar arasındaki siloları ortadan kaldırır.

Platform, 100'den fazla konektör aracılığıyla otomatik meta veri alımı destekler ve yerleşik veri izleme, veri kalitesi izleme ve işbirliği özelliklerine sahiptir. Kod gerektirmeyen veri izleme düzenleyici, takımdaki herkesin bilet açmadan veri akışını görsel olarak eşleştirebilmesini ve güncelleyebilmesini sağlar.

API ve şema öncelikli bir mimari üzerine inşa edilen bu çözüm, hem teknik hem de teknik olmayan kullanıcılar için erişilebilir kalırken kurumsal veri ortamlarında ölçeklenebilir şekilde tasarlanmıştır.

OpenMetadata'nın en iyi özellikleri

Anahtar kelimeler, ilişkilendirmeler ve boole tabanlı sorgular kullanarak tablolar, gösterge panelleri, iş akışları ve hizmetler arasında arama yapın

Rol tabanlı erişim kontrolünü kullanarak meta veri güncellemeleri, etiketler, sahiplik ve köken bilgisi için izinleri yönetin

Yerleşik profil oluşturma, kalite testleri ve güncelliği kontrol etme özelliklerini kullanarak veri güvenilirliğini izleyin

Airflow tarafından desteklenen hizmet konektörlerini ve tek tıklamayla çalışan boru hatlarını kullanarak veri yığınınız genelinde veri alımını otomasyonla gerçekleştirin

Veri katmanı sınıflandırmaları oluşturarak, kritik ve kritik olmayan varlıklar arasında yönetişim çabalarına öncelik verin

OpenMetadata'nın sınırlamaları

Nispeten yeni bir platform olduğu için, topluluk derinliği ve özellik olgunluğu, yerleşik araçların gerisinde kalıyor

İlk kurulum ve mevcut ş akışlarına entegrasyonlar, önemli ölçüde özelleştirme gerektirebilir

OpenMetadata fiyatlandırması

Ücretsiz (açık kaynak)

OpenMetadata puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek kullanıcılar OpenMetadata hakkında ne diyor?

Bir Reddit kullanıcısı şöyle diyor:

Şahsen openmetadata'yı harika bir araç buldum. Neden yeterince popüler olmadığını anlamıyorum. Açık kaynak kodlu yazılımlarında bazı sorunlar var. Ancak çok fazla esneklik sağlıyorlar. Genişletmesi çok kolay.

Şahsen openmetadata'yı harika bir araç buldum. Neden yeterince popüler olmadığını anlamıyorum. Açık kaynak kodlu yazılımlarında bazı sorunlar var. Ancak çok fazla esneklik sağlıyorlar. Genişletmesi çok kolay.

8. Select Star (Otomasyonlu veri keşfi ve sütun düzeyinde köken izleme için en iyisi)

Select Star aracılığıyla

Select Star, verilerinizin depolanma veya yönetilme şeklini değiştirmenizi istemez. Mevcut altyapınızı okur ve hemen varlıkları belgelemeye, sütun düzeyinde soy ağacını haritalandırmaya ve veri ambarınız ile BI araçlarınızda verilere gerçekte nasıl erişildiğini ortaya çıkarmaya başlar.

Snowflake'in maliyet analizi özelliği, veri kullanımını doğrudan veri ambarı harcamalarıyla ilişkilendirir; böylece maliyetlerin kaynağı olan varlıkları görebilirsiniz. Sürekli DBT senkronizasyonu, belgelerin doğruluğunu otomatik olarak korur ve otomatik olarak oluşturulan varlık ilişki diyagramları, yeni takım üyelerinin sistemi kimin kurduğunu izlemek zorunda kalmadan hızlı bir şekilde işin içine girmelerine yardımcı olur.

Star'ın en iyi özelliklerini seçin

Gezinmesi kolay, ölçeklenebilir görünümlerle entegrasyonlar arasında sütun düzeyinde soy ağacını takip edin

Deponuzdaki erişim modellerini analiz ederek kullanılmayan veya gereksiz veri kümelerini belirleyin

Manuel yapılandırma gerektirmeden sorgu günlüklerini kullanarak tablo ilişkilerini otomatik olarak algılayın ve haritaleyin

Sürekli otomasyon ile güncellemeler sayesinde veri varlığı belgelerini dbt projenizle senkronize tutun

Star sınırlamalarını seçin

Gelişmiş raporlama ve ayrıntılı kullanım bilgileri, kurumsal düzeydeki alternatiflere kıyasla sınırlıdır

Star fiyatlandırmasını seçin

Özel fiyatlandırma

Yıldız puanlarını ve yorumları seçin

G2: 4,5/5 (50'den fazla yorum)

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek kullanıcılar Select Star hakkında ne diyor?

Bir kullanıcı yorumu şöyle diyor:

Select Star'da en çok sevdiğim şey, platformun başından itibaren ne kadar kullanışlı ve sezgisel olduğu. Arayüzü temiz, iyi organize edilmiş ve karmaşık veri kümelerinde gezinmeyi çok daha basit hale getiriyor. Arama işlevi çok güçlü. Etrafta sormama gerek kalmadan doğru tabloları, sütunları veya gösterge panellerini hızla bulabiliyorum. Yeni veri ortamlarına geçiş yapmak ve veri kümeleri arasındaki ilişkileri daha hızlı anlamak için mükemmel bir araç oldu. Genel olarak, Select Star veri keşfini ve takımlar arası işbirliğini gerçekten iyileştiriyor.

Select Star'da en çok sevdiğim şey, platformun başından itibaren ne kadar kullanışlı ve sezgisel olduğu. Arayüzü temiz, iyi organize edilmiş ve karmaşık veri kümelerinde gezinmeyi çok daha basit hale getiriyor. Arama fonksiyonu çok güçlü. Etrafta sormama gerek kalmadan doğru tabloları, sütunları veya gösterge panellerini hızla bulabiliyorum. Yeni veri ortamlarına geçiş yapmak ve veri kümeleri arasındaki ilişkileri daha hızlı anlamak için mükemmel bir araç oldu. Genel olarak, Select Star veri keşfini ve takımlar arası işbirliğini gerçekten iyileştiriyor.

9. Fivetran Catalog (Otomasyonlu veri soyu ve boru hattı meta veri yönetimi için en iyisi)

Fivetran aracılığıyla

Fivetran, ELT otomasyonunu sağlayan, SaaS uygulamalarından, veritabanlarından ve dosyalardan gelen verileri özel mühendislik çözümlerine gerek kalmadan merkezi bir veri ambarına veya veri gölüne aktaran, tam olarak yönetilen, bulut tabanlı bir veri entegrasyon platformudur.

Şema değişikliklerini, API bakımını ve geçmiş senkronizasyonlarını otomatik olarak yönetir, böylece kaynaklar değiştikçe boru hatlarına manuel müdahale gerekmez. SOC 2, GDPR, HIPAA ve ISO 27001 dahil olmak üzere güvenlik ve uyumluluk sertifikaları kullanıma hazır olarak sunulur.

Fivetran Catalog'un en iyi özellikleri

Özel kod yazmaya gerek kalmadan, önceden oluşturulmuş bağlayıcıları kullanarak SaaS uygulamalarından, veritabanlarından ve bulut depolama alanlarından veri alın

Bağlayıcı senkronizasyon durumunu izleyin ve manuel kontroller yapmanıza gerek kalmadan, boru hatlarının dikkat gerektirdiği durumlarda uyarılar alın

Kaynak sistemlere minimum yük bindirerek veritabanı değişikliklerini neredeyse gerçek zamanlı olarak çoğaltın

Veriler yüklendikten sonra dbt Core dönüşümlerini doğrudan Fivetran içinde koordine edin

RBAC ve uyumluluk sertifikalarının yanı sıra sütun düzeyinde veri denetimlerini kullanarak hassas alanları koruyun

Fivetran Katalog sınırlamaları

Bazı bağlayıcılarda, eksik veya hatalı entegrasyonlar dahil olmak üzere güvenilirlik sorunları bulunmaktadır

Fivetran Catalog fiyatlandırması

Ücretsiz

Özel fiyatlandırma

Fivetran Catalog puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (770'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (20'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Fivetran Catalog hakkında ne diyor?

Bir kullanıcı yorumu şöyle diyor:

Fivetran, tek bir şeyi inanılmaz derecede iyi yapmada mükemmeldir: birden fazla SaaS aracından gelen verileri BigQuery gibi merkezi bir veri ambarına güvenilir bir şekilde senkronizasyon gerçekleştirmek. Kurulum son derece hızlıdır; çoğu konektör, minimum yapılandırma ile temelde tak ve çalıştır özelliğine sahiptir. Özellikle geniş konektör kütüphanesini, otomatik şema yönetimini ve sağlam uyarı sistemini çok beğeniyorum. Tam zamanlı veri mühendisi olmayan küçük bir takım için bu, oyunun kurallarını değiştiren bir çözüm. Çok fazla manuel işi ortadan kaldırıyor ve API'lerle uğraşmak yerine içgörüler elde etmeye odaklanmamızı sağlıyor.

Fivetran, tek bir şeyi inanılmaz derecede iyi yapmada mükemmeldir: birden fazla SaaS aracından gelen verileri BigQuery gibi merkezi bir veri ambarına güvenilir bir şekilde senkronizasyon yaparak taşımak. Kurulum son derece hızlıdır; çoğu konektör, minimum yapılandırma ile temelde tak ve çalıştır özelliğine sahiptir. Özellikle geniş konektör kütüphanesini, otomatik şema yönetimini ve sağlam uyarı sistemini çok beğeniyorum. Tam zamanlı veri mühendisi olmayan küçük bir takım için bu, oyunun kurallarını değiştiren bir çözüm. Çok fazla manuel işi ortadan kaldırıyor ve API'lerle uğraşmak yerine içgörüler elde etmeye odaklanmamızı sağlıyor.

🧠 İlginç Bilgi: Fivetran, programlama dili Fortran'ın bir kelime oyunudur. Kurucular başlangıçta büyük veriler için bir elektronik tablo oluşturmayı amaçlamışlardı, ancak kullanıcı geri bildirimleri sürekli olarak tek bir şeye işaret ediyordu: Salesforce verilerimizi Redshift'e taşıyın. Böylece yön değiştirdiler ve bir veri boru hattı şirketi doğdu.

10. Metaphor (İlişki odaklı veri keşfi ve bağlamsal arama için en iyisi)

Metaphor aracılığıyla

Metaphor'un temel dayanağı, veri keşfinin teknik bir sorun olduğu kadar sosyal bir sorun da olduğudur; bu nedenle kullanım kalıpları ve takım tartışmaları, aynı görünümde veri kökeni ve sahiplik bilgileriyle birlikte yer alır.

Bağlam, her şeyi sonradan belgelemek için bir veri sorumlusuna bağlı olmak yerine, zamanla doğal olarak oluşur. Etkinlik akışı, trend olan varlıkları ortaya çıkarır ve konuşmaları aslında ilgili oldukları verilere bağlı tutar, böylece kurumsal bilgi sohbet dizilerinde gömülü kalmak yerine bulunabilir durumda kalır.

Metaphor'un en iyi özellikleri

Veri varlıklarını sade bir dille arayın ve sahiplik, kullanım ve güvenilirlik sinyallerini içeren bağlamsal sonuçlar alın

Slack, Microsoft Teams ve Chrome ile entegrasyonlar sayesinde veri tartışmalarını ve güncellemeleri tek bir yerde toplayın

Mevcut araçlar içinden hem teknik hem de iş kullanıcıları için yönetişim etiketleri ve erişim denetimleri uygulayın

Belirli varlıkları takip ederek sahiplik, proje belgeleri veya kullanım alışkanlıklarında değişiklik olduğunda bildirim alın

Arama sonuçlarıyla birlikte veri kalitesi ve güvenilirlik sinyallerini de gösterin, böylece kullanıcılar varlıkları kullanmadan önce değerlendirebilsinler

Metafor sınırlamaları

Ürün yol haritası güncellemeleri ve yeni özellik sürümleri beklenenden daha seyrek

Metaphor fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Metaphor puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek kullanıcılar Metaphor hakkında ne diyor?

Bir kullanıcı yorumu şöyle diyor:

Takımla olan genel deneyimimiz harika geçti. Ürünle ilgili gelecek planları iddialı ve veri katalogları ile veri keşfinin geleceğine dair vizyonumuza uyuyor.

Takımla olan genel deneyimimiz harika geçti. Ürünle ilgili gelecek planları iddialı ve veri katalogları ile veri keşfinin geleceğine dair vizyonumuza uyuyor.

ClickUp ile Veri Kaosunu Netliğe Dönüştürün

Çoğu veri kataloğu aracı işini yapar ve orada kalır. Belgeler hâlâ ayrı bir wiki'de durur ve önemli konuşmalar, kimsenin geri dönüp okumadığı sohbet konuları içinde kaybolur.

ClickUp, işi belgelere, görevlere ve işin bağlamına bağlayarak bu boşluğu doldurur. Böylece takımınızın cevaplara ihtiyacı olduğunda, cevaplar zaten orada hazırdır.

