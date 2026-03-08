AI Ortakların İlgisini Nasıl Artırır: Pratik Kullanım Örnekleri

Ortaklarınıza en iyi başlangıcı sağlamak için her şey tamamlandı:

Bir irtibat kişisi atadınız, hoş geldiniz kitleri gönderdiniz ve anlaşmaları imzaladınız. Ürününüzü açıklamak için canlı eğitim oturumları düzenlediniz, sertifikalar verdiniz ve en iyi satış sunumlarınızı paylaştınız.

Kağıt üzerinde, ortaklarınız kazanmaya hazır.

Ancak anlaşmalar durma noktasına geldi ve öngörülen gelir hala hayalden ibaret.

Şu soruyu sormak doğaldır: Yanlış ortakları mı seçtik? Olasılık, hayır. Olasılık, onlarla yeterince etkileşim kurmadınız.

AI destekli ortak bağlılığı, bayilerinizin, distribütörlerinizin ve iştiraklerinizin, siz onları takip etmek zorunda kalmadan ürününüzü satmak için hem bilgiye hem de motivasyona sahip olmasını sağlar.

Aşağıda, AI'nın ortakların katılımını nasıl desteklediğini ve bunu uygulamak için gerekli adımları gösteriyoruz👇

Ortakların ilgisini çekmek nedir?

Ortakların ilgisini çekmek, ortaklarınızla ilişkiler kurmak ve sürdürmek için devam eden bir süreçtir. Bu sayede ortaklarınız aktif, uyumlu ve ürününüzü tutarlı bir şekilde satmak için motive olurlar.

Bunun pratikte nasıl olduğu aşağıda açıklanmıştır:

Düzenli kontrol görüşmeleri: Devam eden anlaşmaları gözden geçirmek, sorunları çözmek ve bir sonraki adımları birlikte planlamak için haftalık görüşmeler planlayın.

Kişiselleştirilmiş iletişim: Ortakları güçlendirmek için ürün güncellemeleri, pazar ipuçları, başarı hikayeleri, ek kaynaklar vb. içeren hedefli haber bültenleri gönderin.

Performans izleme: Ortak başına yapılan anlaşmalar, oluşturulan potansiyel müşteriler, web semineri katılımı ve ortak sağlık puanları gibi metrikleri izleme

Takdir programları: En iyi performansı gösterenleri motive etmek için bonuslar, ödüller ve özel içerikler sunmak

Tüm bunları manuel olarak yönetmeye çalışmak uzun vadede işe yaramaz.

1️⃣ Öncelikle, her ortağı kişisel olarak ilgilenmek için yeterli zamanınız yoktur. Bu nedenle, doğal olarak zaten gelir getiren ortaklara yönelirsiniz, ancak büyük potansiyele sahip diğer ortaklarla aylarca anlamlı bir iletişim kurmazsınız.

2️⃣ İkincisi, ortakların faaliyetleri e-postalar, CRM yazılımları ve sohbet mesajları arasında kaybolur. Bu verileri toplayıp analiz ettiğinizde, çoktan güncelliğini yitirmiş olur.

Burada yapay zeka kullanmak imdadınıza yetişir.

⚖️ Farkı bilin: Ortakların etkinleştirilmesi ve ortakların ilgisini çekmek Bunları karıştırmayın, bunlar ortak yaşam döngüsünün farklı aşamalarıdır: Ortakların etkinleştirilmesi: Yeni ortaklara becerilerini geliştirmeleri için ihtiyaç duydukları eğitim, sertifikalar ve kılavuzları sağladığınız ilk aşama.

Ortakların ilgisini canlı tutmak: Ortakları ekibe kattıktan sonraki aşama, uzun vadeli sadakati sağlamak için izleme, teşvik ve ödüller yoluyla ilişkiler kurduğunuz aşama.

AI Destekli Ortak Bağlılığı Nedir?

AI destekli ortak etkileşimi, makine öğrenimi, otomasyon ve tahmine dayalı analitik kullanarak ortak etkileşimlerini kişiselleştirir ve ölçeklendirir. Bu sayede, daha fazla kanal yöneticisi eklemeden ekosisteminizdeki tüm ortaklarla (sadece üst düzey hesaplarla değil) iletişim halinde kalabilirsiniz.

Farklı AI teknolojileri, ortakların katılımını otomasyonla otomatikleştirmek için şu şekilde birlikte çalışır:

Makine öğrenimi (ML): ML modelleri, saniyeler içinde büyük miktarda veriyi analiz etmede mükemmeldir. Bu, ortakların davranışlarını, kampanya performansını ve potansiyel müşteri durumunu gerçek zamanlı olarak analiz ederek, katılım modellerindeki değişiklikleri anında tespit edebileceğiniz anlamına gelir.

Tahmine dayalı analitik: Bu modeller, gerçek zamanlı ve geçmiş verileri kullanarak gelecekteki eğilimleri tahmin eder. Ortakların ilgisinin azalmasını, tahmini satış gelirini, ek satış fırsatlarını, durmuş anlaşmaları ve daha fazlasını tahmin edebilirler.

Doğal dil işleme (NLP): NLP, AI modellerinin insan dilini anlamasına ve üretmesine yardımcı olur. AI, e-postaları bu şekilde okur, ortakların sorularını yanıtlar, ortakların duygularını algılar ve geri bildirimleri yorumlar.

Üretken AI: ChatGPT, Gemini ve Claude gibi Gen AI araçları, ortak eğitim materyallerinden tanıtım mesajlarına, haber bültenlerinden bilgi bankası makalelerine kadar size özel içerikler oluşturmanıza yardımcı olur.

🚀 ClickUp Avantajı: ClickUp Brain ile GPT, Claude Sonnet ve Gemini gibi premium modellere tek bir yerden anında erişin. Ayrı abonelik veya oturum açma gerekmez. ClickUp Brain ile özetleme görevleriniz için en iyi AI modelleri arasında geçiş yapın. Ortakların ilgisini çekmek için farklı AI modellerini kullanma: Gemini: Çağrı transkriptleri, uzun e-posta konu dizileri ve görüntüler gibi birden fazla dosya türündeki verileri analiz etmek için en iyisi

ChatGPT: Günlük içerik oluşturma ve rutin ortak iletişimi için ideal

Claude: Derinlemesine muhakeme ve karmaşık ortak veri analizi için mükemmel

Ortakların İlgisini Çekmek İçin AI Kullanmanın Faydaları

Ortak programlarınızda yapay zeka destekli araçlar kullanmanın birçok anahtar avantajı vardır:

Tekrarlayan görevleri otomasyonla otomatikleştirin: Sıkıcı işleri atlayın. AI, otomatik olarak takip e-postaları gönderir, ortaklara anlaşmaları güncellemeleri gerektiğini hatırlatır, ürün değişikliklerini bildirir, raporlar oluşturur ve kayıtları tutar.

Ortakları dinamik olarak segmentlere ayırın: Ortakları üç ayda bir bölge veya boyutlarına göre gruplandırmak yerine, AI davranışlarına göre gerçek zamanlı olarak segmentlere ayırır. Daha küçük bir ortak aniden potansiyel müşteri hacmini ikiye katlarsa, AI onu hemen yüksek büyüme segmentine taşır.

Son derece kişiselleştirilmiş ortak yolculukları oluşturun: AI, portal girişlerinden varlık indirmesine kadar her temas noktasını izleyerek her ortak için özel bir yol oluşturur. Bu sayede, bir ortak anlaşmaya özel ipuçları alırken, diğeri aktif kalması için haftalık hatırlatıcılar alabilir.

Ortakların davranışlarını ve tercihlerini tahmin edin: AI, e-posta açılma oranları veya portal etkinliği gibi ortakların ilgisini gösteren sinyalleri sürekli analiz ederek, hangi ortakların ilgisini kaybettiğini tahmin edebilir. Ayrıca, onları yeniden etkili bir şekilde ilgilendirmek için tercih ettikleri teşvikleri ve iletişim kanallarını da belirleyebilirsiniz.

Gerçek zamanlı destek sunun: AI destekli sohbet robotları, bilgi tabanınız ve Çalışma Alanı verilerinizden 7/24 anında ve doğru yanıtlar sağlar. Bu, satış döngüsü boyunca iş ortağınızın ivmesini korur ve takımınızın işini kesintiye uğratmaz.

Özel eğitim önerileri alın: AI, her ortağa aynı eğitim materyallerini göndermek yerine, belirli performans eksikliklerini tespit eder ve her biri için doğru modülleri veya sertifikaları önerir.

⚠️ Dikkat: AI, ölçeklendirme için gerekli içgörüleri ve otomasyonu sağlar. Ancak, güven oluşturucu konuşmaları taklit edemez, ince ipuçlarını okuyamaz veya insani bir dokunuş katamaz. Bu nedenle, önce stratejinizi belirlemek için kullanın, ardından ilişkileri kurmak için uzmanlığınızı ve ortak ilişki yönetimi (PRM) becerilerinizi uygulayın.

AI'nın ortakların ilgisini çekmede neyi değiştirdiği ve neyi değiştirmediği AI, en önemli ortaklarınızla ilişki kurma, kanal stratejisi veya güvene dayalı konuşmaların yerini almaz. Ortak yöneticilerine olan ihtiyacı ortadan kaldırmaz veya insan yargısını ortadan kaldırmaz. Yaptığı şey, riski daha erken tespit ederek, erişimi daha hızlı kişiselleştirerek, doğru kaynakları ortaya çıkararak ve genellikle gözden kaçan tekrarlayan takip işlerini otomasyonla otomatikleştirerek takımınızın katılımın operasyonel yönünü ölçeklendirmesine yardımcı olmaktır.

AI'nın Ortak Takımlara Nasıl Yardımcı Olduğu: Anahtar Kullanım Örnekleri

Şimdi, AI'nın ortak yöneticilerinin daha verimli iş yapmasına ve daha güçlü ilişkiler kurmasına nasıl yardımcı olduğunu inceleyelim.

⭐ Bonus: Ayrıca, bağlamsal yapay zeka asistanımız ClickUp Brain'in her alanda nasıl yardımcı olduğuna dair pratik örnekler de paylaşımda bulunacağız.

1. Ortakların katılımı

AI, tekrarlayan görevleri otomasyonla otomatikleştirerek ve gerçek zamanlı rehberlik sağlayarak ortakların katılım sürecini kolaylaştırır. Yeni ortakları otomatik olarak segmentlere ayırabilir, kişiselleştirilmiş katılım kontrol listeleri oluşturabilir ve ortağın profiline göre doğru eğitim modüllerini paylaşabilir.

Takımlar ayrıca, sık sorulan katılım sorularını yanıtlamak ve gerektiğinde karmaşık sorunları doğru yöneticiye iletmek için AI sohbet robotları kullanır.

📌 Örnek: Yeni bir ortak programınıza katıldığında, Brain'den belirli katılım adımlarını, eğitim kaynaklarını ve anahtar kişileri içeren bir hoş geldiniz e-posta taslağı hazırlamasını isteyerek, ortak deneyimini ilk günden itibaren kişiselleştirebilirsiniz. ClickUp Brain'i kullanarak yeni ortakları ekibe dahil etmek için hoş geldiniz e-postaları hazırlayın.

2. Akıllı ortak puanlama

AI, CRM, pazarlama platformları ve öğrenme sistemlerinizden veri alarak iş ortaklarını anlaşma kalitesi, satış süreci katkısı ve bağlılıklarına göre değerlendirir. Her iş ortağına, faaliyetleri değiştikçe otomatik olarak güncellenen dinamik bir puan atar.

📌 Örnek: Brain'den her bir ortağın geçen çeyrekte kaç anlaşma kapattığını göstermesini isteyin, gelir veya katılım temelinde puanlar verin ve en iyi performans gösteren üç ortağı vurgulayın. AI ayrıca, faaliyetleri azalan ortakları işaretleyebilir ve takip edilmesi gereken alanları önerebilir. ClickUp Brain'i kullanarak ortakları son zamanlardaki veya gerçek zamanlı performanslarına göre puanlayın.

3. Otomasyonlu etkileşim dizileri

Herkese aynı e-postayı gönderen geleneksel araçların aksine, AI, bir ortağın kılavuzu indirmesi gibi gerçek zamanlı sinyalleri analiz ederek bir sonraki ilgili adımı tetikler. Örneğin, sözleşmeleri imzalamaları veya yeni anlaşmaları kaydetmeleri için onları teşvik eder.

AI'yı, bu mesajların zamanlamasını ve kanalını optimize etmek için de kullanabilirsiniz. Bu, bir ortağın LinkedIn mesajına mı yoksa e-postaya mı yanıt verme olasılığının daha yüksek olduğunu ve günün hangi saatinde yanıt vereceğini kontrol edebileceğiniz anlamına gelir.

📌 Örnek: Ortaklara yeni bir ürün özelliğini tanıtmak istediğinizi varsayalım. Tek tek e-posta yazmak yerine, Brain'e her biri farklı bir avantaj veya kullanım örneğine odaklanan birden fazla e-postadan oluşan eksiksiz bir besleme dizisi oluşturmasını söyleyin. Birkaç dakika içinde, konu satırları, kişiselleştirilmiş selamlamalar ve göndermeden önce düzeltebileceğiniz net mesajlar içeren yapılandırılmış taslaklar elde edeceksiniz. ClickUp Brain ile uçtan uca e-posta etkileşim dizileri oluşturun

4. İş ortağı yetkilendirme + eğitim

Gelişmiş AI destekli PRM platformları, iş ortağının rolüne, performansına ve uzmanlık düzeyine göre dersleri özelleştirebilir. En iyi modülleri otomatik olarak önerir, sertifikasyon sonrası atılması gereken adımları önerir ve hatta yeni bir özellik piyasaya sürüldüğünde mikro dersler sunar.

Dahası: AI, ortakların satış konuşmalarını pratik etmelerine veya eğitim sırasında şüphelerini gidermelerine yardımcı olmak için satış senaryolarını canlandırmak için de kullanılabilir.

📌 Örnek: Sıfırdan başlamak yerine, Brain'i kullanarak gereksinimlerinize göre eksiksiz bir eğitim kılavuzu oluşturun. Taslak hazır olduğunda, anahtar noktaları kısa bir özet halinde çıkarabilir ve ortaklar tam kılavuza dalmadan önce bu özeti gözden geçirebilir. ClickUp Brain kullanarak kapsamlı eğitim materyalleri oluşturun

5. Anlaşma desteği ve ortak satış yardımı

Ortaklar aktif olarak satış yaparken, fiyatlandırma, pozisyonlandırma veya iç süreçler gibi konularda genellikle hızlı yanıtlara ihtiyaç duyarlar. Ancak, sürekli manuel destek sağlamak zaman alıcıdır ve çoğu zaman imkansızdır.

AI araçları işte bu noktada öne çıkıyor.

Bir ortak teklif hazırlıyor, fiyatlandırma konusunda takılıyor veya bir özelliğin pozisyonunu nasıl belirleyeceğinden emin değilse, AI anında devreye girer. Bilgi tabanlarından ürün ayrıntılarını alır, fiyatlandırma yapıları önerir, teklif taslakları oluşturur ve mesajlaşma ipuçları sağlar — tıpkı kişisel satış asistanınız gibi!

Daha karmaşık destek için AI, sorguyu tüm bağlamıyla doğru uzmana akıllıca yönlendirerek değerli yanıt süresinden tasarruf sağlar.

📌 Örnek: Bir iş ortağı bir anlaşmaya hazırlanırken yardıma ihtiyaç duyduğunda, Brain ile sohbet ederek fiyatlandırma kılavuzları, teklif şablonları veya anlaşma kayıt gereklilikleri gibi en alakalı kaynakları öğrenebilirsiniz. Birden fazla sistemde arama yapmak yerine, doğru belgelere doğrudan bağlantılar ve anlaşmayı daha hızlı ilerletmek için ek kaynaklar elde edersiniz. ClickUp Brain ile sohbet ederek ortakların sorgularını yanıtlayın ve anında yardım sağlayın.

6. Riskleri tahmin etme ve uyarılar gönderme

Bir ortağın artık anlaşma getirmediğini fark etmek için üç aylık incelemeyi beklemek yerine, AI sürekli olarak sessiz uyarı işaretlerini tarar; örneğin, portal girişlerinde ani düşüş, geciken potansiyel müşteri yanıtları veya süresi dolmuş sertifikalar gibi.

Bu noktalar gerçek zamanlı olarak birbirine bağlanır ve ortaklık ilişki henüz kurtarılabilir durumdayken size uyarı gönderilir. Böylece, müşteri kaybı gerçekleşmeden haftalar önce kaynakları kaydırabilir veya yeni teşvikler başlatabilirsiniz.

📌 Örnek: Risk altındaki ortakları belirlemek için Prompt Brain'i kullanın. Son faaliyetleri analiz edebilir, düşük anlaşma kayıtları gibi kalıpları vurgulayabilir ve riske katkıda bulunan anahtar faktörleri gösterebilir, böylece kimin neden ilgiye ihtiyacı olduğunu tam olarak bilebilirsiniz. Brain'den ortak verilerini analiz etmesini, eğilimleri tahmin etmesini ve yüksek riskli faaliyetleri işaretlemesini isteyin.

7. Bilgi tabanı desteği

Bilgi tabanınızda bilgi bulmak bir hazine avı gibi geliyorsa, yapay zeka çözümdür.

AI destekli bilgi tabanları, doğal dil aramasını kullanarak ürün kılavuzlarından, SSS'lerden, sorun giderme adımlarından ve uyumluluk bilgilerinden kesin cevaplar alır. Zamanla AI, kullanım modellerinden öğrenerek önerileri iyileştirir ve hatta destek biletlerinden veya ürün sürümlerinden elde edilen yeni bilgilerle bilgi tabanını otomatik olarak günceller.

📌 Örnek: Uzun eğitim materyallerini ve şirket wiki'lerini okumak çok zaman alır. Bilgi tabanından anında ve doğru bilgiler elde etmek için ortaklar ClickUp Enterprise Search'ü kullanabilir. Bağlamsal AI asistanı, en alakalı ve güncel bilgileri toplamak için bilgi tabanınızı otomatik olarak danışır. Anında şüphe giderme ve ortak desteği için ClickUp Enterprise Search'ü kullanın.

8. Yönetişim ve uyumluluk izleme

Ortak yönetiminin en çok göz ardı edilen yönlerinden biri nedir? Uyumluluk.

Ortaklar, sektör standartlarını veya yasal gereklilikleri göz ardı ederse, ne kadar iyi satış yapmaları önemli değildir.

AI modelleri, onaylanmamış ortak markalama veya bölgesel uyum eksiklikleri gibi potansiyel ortak ihlallerini izler. Bir sorun tespit edildiği anda, ayrıntılı bir rapor ve önerilen sonraki adımlar içeren anlık bir uyarı alırsınız.

📌 Örnek: Sertifika kayıtlarını tek tek incelemek yerine, Brain'e hangi ortakların sertifikalarının eksik veya süresi dolmuş olduğunu göstermesini söyleyin. Her bir sertifikanın ne zaman önerildiğini ve ne zaman süresinin dolduğunu gösteren net bir döküm elde edersiniz, bu da nihayetinde hedefli takip işlemlerine yol açar. ClickUp Brain ile hangi ortakların sertifika yenilemelerine ihtiyaç duyduğunu anında öğrenin.

Ortakların İlgisini Çekmek İçin Yapay Zekayı Kullanmaya Nasıl Başlayabilirsiniz?

Piyasada ortakların katılımını otomasyonla otomatikleştirmek için birçok AI aracı bulunmaktadır. Ancak, sadece AI'ya sahip olmak yeterli değildir.

Çalışma alanınıza derinlemesine entegre olmuş, süreçlerinizi içten dışa bilen ve tüm teknoloji altyapınızla bütünleşen bir asistana ihtiyacınız var.

Birleştirilmiş AI Çalışma Alanı ClickUp imdadınıza yetişiyor.

Bununla birlikte, ClickUp'ı ortaklık yönetimi için nasıl kullanabileceğinizi ve katılımı nasıl artırabileceğinizi görelim:

Adım 1: Özel iş akışlarınıza uyarlanmış ş akışları tasarlayın

Her ortaklık farklıdır. Aşamalar, temas noktaları ve devirler iş modelinize göre değişebilir. Daha derin bir bağlılık sağlamak için, öncelikle benzersiz satış süreçlerinize gerçekten uyan ş akışları oluşturmalısınız.

ClickUp, bu ş akışlarını kolayca beyin fırtınası yapmanızı, tasarlamanızı ve uygulamanızı sağlar:

ClickUp Beyaz Tahtaları ile ortaklık aşamalarını görsel olarak harita olarak gösterin

ClickUp Beyaz Tahtaları ile satış süreçlerinizi haritaleyin ve ortaklık ş akışları oluşturun.

ClickUp Beyaz Tahtaları, sürükle ve bırak düzenleyicisi kullanarak ortakların iş akışlarını çizmek için sınırsız bir tuval sunar.

Pipeline'ınızın her aşamasını şekillerle temsil edin ("Potansiyel müşteri bulma", "Ortaklık kurma", "Etkinleştirme", "Ortak satış" ve "Yenileme" gibi). Devirleri veya bağımlılıkları göstermek için bağlantılar çizin ve ek bağlam için yapışkan notlar ekleyin.

Ayrıca, diğer takım üyelerini gerçek zamanlı olarak ortaklık ş akışlarını birlikte tasarlamaya davet edebilirsiniz; herkes birlikte öğeler ekleyebilir, taşıyabilir veya yorum yapabilir.

ClickUp görevleri ile ş akışı aşamalarını eyleme geçirilebilir adımlara dönüştürün

ClickUp görevlerini, son teslim tarihleri, öncelik işaretleri ve bağımlılıklar ile listelerinize ekleyin.

Sürecinizi haritadan sonra, ClickUp görevlerini kullanarak onu hayata geçirin.

Beyaz Tahtanızdaki her aşamayı veya öğeyi bir göreve dönüştürün, ortakları ve kanal yöneticilerini atanan kişiler olarak ekleyin, son teslim tarihlerini belirleyin, öncelik düzeylerini işaretleyin, ayrıntılı açıklamalar ekleyin vb.

Ardından, ClickUp Bağımlılıkları'nı kullanarak işleri sıralayın. Örneğin, "Eğitim" ancak "Ortakların İşe Alınması" tamamlandı olarak işaretlendiğinde başlayabilir. Ayrıca, ek dosya ekleyebilir, yorum bırakabilir ve görevler içinde zaman takibi yapabilirsiniz.

ClickUp Şablonları ile süreçleri standartlaştırın ve ölçeklendirin

Şablonlar, en iyi ş akışlarınızı kaydetmenize ve her yeni ortak için yeniden kullanmanıza olanak tanır.

Örneğin, ClickUp Ortaklık Anlaşması Şablonunu ele alalım. Bu şablon, ortaklık sözleşmeleri oluşturmak, şartlar ve koşulları belirlemek ve beklentileri önceden belirtmek için önceden oluşturulmuş bir yapı sunar.

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp'ın Ortaklık Anlaşması Şablonu'nu kullanarak tutarlı kanal ortağı anlaşmaları sürdürün.

Bu şablonla şunları yapabilirsiniz:

Tüm ortaklık sözleşmelerinizin tutarlı, uyumlu ve eksiksiz olmasını sağlayın

İlerlemeyi izlemek için kolayca özelleştirilebilir maddeler ve Özel Alanlar belirleyin.

Gelecekteki anlaşmazlıkları önlemek için yükümlülüklerinizi özetleyin

Kâr ve zararların taraflar arasında nasıl paylaşılacağını açıklayın.

Anlaşmazlık veya değişiklik durumunda yasal koruma sağlayıcı

ClickUp, pazarlama çabalarını artırmak isteyen kanal ortaklarınız için hazır şablonlar da sunar.

ClickUp Kanal Ortakları Pazarlama Planı Şablonunu kullanarak hedef müşterileri tanımlayabilir, etkili stratejiler listeleyebilir, marka bilinirliğini artırabilir ve performansı ölçebilirler.

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp'ın Kanal Ortakları Pazarlama Planı Şablonu ile kapsamlı bir pazarlama planı oluşturun ve uygulayın.

Bu şablon size şunları sağlar:

Pazarlama faaliyetlerini planlamak ve yürütmek için yapılandırılmış bir çerçeve oluşturun

Belirli özel müşteri segmentlerini tanımlayın ve hedefleyin

Pazarlama hedeflerini takip ederken kanal ortaklarını satıcılarla uyumlu hale getirin

İki taraf arasındaki iletişimi güçlendirin

Kanal ortaklarına pazarlama girişimlerinin başarısını ölçmek için araçlar sağlayın

ClickUp görünümleri ile iş ortağı süreçlerini istediğiniz şekilde görselleştirin

Ürün güncellemelerini, duyuruları, sorun çözme durumunu ve daha fazlasını birden fazla ClickUp Görünümü'nde müşterilerle paylaşın.

İş akışlarınız devreye girdikten sonra, ClickUp Görünümleri'ni kullanarak ortakların katılım programlarını ve görevlerini 15'ten fazla şekilde görselleştirebilirsiniz. Bunlardan bazıları şunlardır:

Pano: Kanban tarzı görünüm — ortakları her aşamada izlemek için mükemmel

Liste: Tüm ortak yönetimi görevlerini özelleştirilebilir bir tablo formunda görün.

İş yükü: İş ortağının uygunluğunu, iş yükünü ve bant genişliğini kontrol edin

Zaman çizelgesi: Çakışan ortak girişimlerini ve programlarını görmek için idealdir.

Her görünüm, Çalışma Alanınızdan canlı verileri alır ve bu verileri iş ortağı türü, segment, katılım düzeyleri, ürün uzmanlığı vb. gibi birçok özelliğe göre filtreleyebilirsiniz.

Adım 2: Derin zeka ve kişiselleştirme için AI'yı katmanlayın

ClickUp Brain, çalışma alanınızın yerel AI asistanı olarak görev yapar ve görevleri, belgeleri, sohbetleri ve ortak verilerini tek bir uyumlu sistemde bir araya getirir. Diğer bir deyişle, çalışma alanınızın her bileşeni AI tarafından desteklenir, böylece bunu teknoloji yığınınıza ayrı olarak eklemeniz gerekmez.

Bu, yapay zeka yayılımını doğrudan ortadan kaldırır, yani artık farklı yapay zeka verimlilik araçları arasında geçiş yapmak zorunda kalmazsınız. Doğal dil işleme + bağlamsal arama, ClickUp Brain'i daha akıllı hale getirir.

İşte nasıl:

Ortakları anında segmentlere ayırın: Brain'den ortakları bölgeye, anlaşma boyutuna, katılım aşamasına veya izlediğiniz herhangi bir Özel Alan'a göre gruplandırmasını isteyin. Karmaşık raporlar oluşturmanıza veya filtreler kullanmanıza gerek yok. Brain, Çalışma Alanınızı anlar ve ihtiyacınız olan segmentasyonu saniyeler içinde sunar.

ClickUp Brain ile ilgi çekici ortak e-postaları, takip mesajları veya kampanya mesajları hazırlayın.

İsteğe bağlı olarak ilgili içerik oluşturun: Yeni bir ortak için kişiselleştirilmiş bir e-posta taslağına, eğitim kılavuzuna veya bilgi bankası makalesine ihtiyacınız olsun, Brain bunları yazabilir. İstediğinizi basitçe açıklayın (ör. "Yeni bir teknoloji ortağı için hoş geldiniz e-posta taslağı oluşturun") ve Brain, kişiselleştirilmiş bir deneyim için doğru bağlamı ve üslubu kullanacaktır.

Ortaklarla iletişimi özetleyin: Brain'i kullanarak uzun e-posta konuları, sohbet geçmişi veya proje güncellemelerini anında özetleyin. Böylece, sonsuz mesajları tek tek incelemeden son etkinlikleri hızlıca takip edebilirsiniz.

Gerçek zamanlı çeviriden yararlanın: Küresel ortaklarla iş yapıyorsanız, Brain iletişimleri, belgeleri ve hatta toplantı notlarını anında çevirebilir.

ClickUp Brain ile ortakların tanınması ve katılımı için fikirler üretin.

Fikir üretin: Ortak kampanyasında takıldınız mı veya yeni bir teşvik programı için fikirlere mi ihtiyacınız var? ClickUp Brain ile sohbet edin. Sorununuzu açıklayın, size yaratıcı çözümler önerecek ve hatta sizin için tam bir proje planı hazırlayacaktır.

Ortakları doğrudan destekleyin: Brain, Çalışma Alanınızın bilgi tabanındaki bilgileri kullanarak ortakların sorgularını yanıtlayabilir.

📮 ClickUp Insight: Ortalama bir profesyonel, iş ile ilgili bilgileri aramak için günde 30 dakikadan fazla zaman harcıyor. Bu, e-postaları, Slack konuları ve dağınık dosyaları aramak için yılda 120 saatten fazla zamanın kaybedilmesi anlamına geliyor. Çalışma Alanınıza entegre edilmiş akıllı bir AI asistanı bunu değiştirebilir. ClickUp Brain'i kullanın. Doğru belgeleri, konuşmaları ve görev ayrıntılarını saniyeler içinde ortaya çıkararak anında içgörüler ve cevaplar sunar, böylece aramayı bırakıp iş yapmaya başlayabilirsiniz. 💫 Gerçek Sonuçlar: QubicaAMF gibi takımlar, ClickUp'ı kullanarak eski bilgi yönetimi süreçlerini ortadan kaldırarak haftada 5 saatten fazla zaman kazandılar. Bu, kişi başına yıllık 250 saatten fazla bir zaman tasarrufu anlamına geliyor. Takımınızın her çeyrekte fazladan bir hafta verimlilikle neler yaratabileceğini bir düşünün!

3. Adım: Ortak verilerini ve iletişimini merkezileştirin

Ş akışlarınız hazır ve çalışır durumda. Ayrıca AI için de zemin hazırladınız.

Şimdi, tüm verileri birleştirme ve gerçek zamanlı ortak iletişimi, etkileşimi ve analizi için her şeyi bir araya getirme zamanı.

ClickUp'ta bunu nasıl başarabileceğinizi aşağıda bulabilirsiniz:

ClickUp'ı favori pazarlama araçlarınızla sorunsuz bir şekilde bağlayarak kampanya verilerinin senkronizasyonunu gerçekleştirin ve iş akışlarının otomasyonunu gerçekleştirin.

ClickUp, tek bir tıklama ile ilgili verileri ş akışlarınıza çeken 1.000'den fazla yerel entegrasyon sunar. Örneğin, anlaşma güncellemeleri için HubSpot veya Salesforce gibi CRM'leri, paylaşılan belgeler ve takvimler için Google Workspace'i, toplantılar için Zoom'u vb. bağlayabilirsiniz.

Daha da iyisi, ClickUp'ın API'sini kullanarak özel entegrasyonlar oluşturarak, yoğun kodlama yapmadan özel veya eski sistemleri senkronizasyon yaparak senkronize edebilirsiniz.

ClickUp sohbetleri ile takımları ve ortakları gerçek zamanlı olarak uyumlu hale getirin

ClickUp Sohbet ile ortaklarla olan konuşmalarınızı odaklanmış tutun ve ş akışından ayrılmadan gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın.

ClickUp Chat, tüm ortak konuşmalarını görevleriniz ve belgelerinizin yanında, tek bir konu alanı içinde tutar. Her ortak hesabı veya program genelindeki tartışmalar için özel kanallar oluşturun, böylece hiçbir şey e-posta gelen kutusunda kaybolmaz.

Ayrıca, doğru kişileri dahil etmek için ortakları bahsetme yoluyla @etiketleyebilir ve ana sohbeti karmaşıklaştırmadan niş konulara derinlemesine girmek için zincirleme konuşmalar başlatabilirsiniz.

👀 Biliyor muydunuz? ClickUp Assign Comments ile herhangi bir mesajı izlenebilir bir eyleme dönüştürebilirsiniz. Bir görev, belge veya Beyaz Tahtaya yorum yazın, ardından @assign ile bir takım üyesine veya ortak temsilcisine son teslim tarihiyle atayın. Bu, onların tamamlaması gereken bir alt görev haline gelir. Sorumlulukları sağlamak için ClickUp'ı kullanın Görevler içinde yorum atama

AI Meeting Notetaker ile toplantıları kaydedin ve transkripsiyonunu yapın

ClickUp AI Notetaker ile toplantılarınız için otomatik olarak oluşturulan özetleri ve eylem öğelerini alın.

Ortaklarla yapılan görüşmeler sırasında not almayı dert etmeyi bırakın.

ClickUp'ın AI Toplantı Notetaker özelliği, Zoom veya Microsoft Teams oturumlarınızı kaydeder ve otomatik olarak aranabilir bir transkript ile anahtar noktaların özetini oluşturur. Eylem öğelerini ve sahiplerini çıkarır, böylece konuşma biter bitmez konuşmanızı bir proje planına dönüştürebilirsiniz.

ClickUp Clips ile karmaşık konuları hızlıca açıklığa kavuşturun

ClickUp Clips ile ekran kayıtlarını paylaşarak, e-posta zincirlerine veya yüz yüze toplantılara gerek kalmadan mesajınızı tam olarak iletin.

ClickUp Clips, çalışma alanınızda hızlı video kılavuzları kaydetmenize ve paylaşmanıza olanak tanır.

Bu, ortak desteği için oyunun kurallarını değiştiren bir gelişmedir: Bir ortak katılım sürecinde takılırsa, gösterge paneli konusunda yardıma ihtiyaç duyarsa veya bir ürün özelliğinin nasıl çalıştığını görmek isterse, kısa bir video kaydı yapıp doğrudan gönderebilirsiniz.

Örneğin, anlaşma kaydının nasıl yapılacağını açıklayan uzun bir e-posta yazmak yerine, 30 saniyelik bir videoda nasıl yapılacağı tam olarak gösterilmelidir.

4. Adım: Bilgi tabanınızı oluşturun

Bilgi tabanınız PRM aracınızla bağlantılı değilse, işler çok çabuk karmaşıklaşır.

Doğru kaynakları aramakla zaman kaybediyorsunuz ve aynı dosyanın olasılıkla birden fazla sürümü ortalıkta dolaşıyor. Daha da kötüsü, yanlışlıkla eski bir açılış sayfasını bir ortağa gönderebilir ve onların yanlış verilerle sunum yapmasına neden olabilirsiniz.

ClickUp bunu nasıl değiştiriyor? Bu adım adım video, mini rehberiniz olacak:

📚 Daha fazla bilgi: ClickUp, SOP Oluşturmayı Basitleştirmek için AI Belgeleri Nasıl Kullanıyor?

ClickUp Belgesi ile ortak kaynakları oluşturun ve paylaşımını gerçekleştirin

Etkili bilgi tabanı makaleleri oluşturmak için ClickUp belgeleri

ClickUp Belge, katılım kılavuzlarından pazarlama materyallerine kadar sağlam bir bilgi tabanı oluşturmak için kullanabileceğiniz hepsi bir arada bir araçtır.

Zengin biçimlendirme: İçerikinizi görsel olarak çekici hale getirmek için başlıklar, tablolar, kontrol listeleri, resimler ve videolar ekleyin.

Yapılandırılmış hiyerarşi: İşleri düzenli tutmak için iç içe geçmiş sayfalar kullanın. Örneğin, "Ortak Etkinleştirme" belgenizde katılım, eğitim ve destek için alt sayfalar olabilir.

Gerçek zamanlı işbirliği: Birden fazla kişi aynı anda bir belgeyi düzenleyebilir, yorum bırakabilir ve geri bildirimleri anında çözebilir.

İçeriği görevlere dönüştürün: Herhangi bir metni vurgulayarak anında bir görev oluşturup atayabilirsiniz. Örneğin, bir ortak katılım kontrol listesini güncelliyorsanız ve yeni bir kaynağa ihtiyaç olduğunu fark ederseniz, bunu anında atayabilirsiniz.

İzinler: Belgeleri şirket içinde veya dışında, yalnızca görünüm veya düzenleme haklarıyla paylaşın.

Sürüm geçmişi: Her değişiklik kaydedilir, böylece kimin neyi güncellediğini görebilir ve tek bir tıklama ile önceki sürüme geri dönebilirsiniz.

ClickUp Brain doğrudan Docs'a entegre edildiğinden, AI'yı yeni içerik taslağı oluşturmak, netlik için yeniden yazmak veya materyalleri çevirmek için kullanabilirsiniz. Örneğin, "Ürünleri Tanıtmada Üretken AI Nasıl Yardımcı Olur?" kılavuzuna ihtiyacınız varsa, Brain'e talimat verin, o da ClickUp Çalışma Alanınızın bağlamını kullanarak ilk taslağı oluştursun.

⭐ Bonus: Docs Hub, tüm dokümantasyon işlemleri için komuta merkezinizdir. Çalışma Alanı’ndaki her belgeyi, sahibi, konumu, son güncelleme tarihi ve daha fazlasına göre düzenlenmiş olarak kuşbakışı bir görünümle sunar. Belgeleri arayabilir, filtreleyebilir ve favorilerinize ekleyebilir, böylece ihtiyacınız olanı kolayca bulabilirsiniz (bilgi tabanınız büyüdükçe bile). Docs Hub'ı kullanarak belgeleri kolayca depolayın, düzenleyin ve arayın

ClickUp Enterprise AI Search ile her şeyi anında bulun

Platformdan veya hatta ClickUp Enterprise Search ile entegre araçlardan içgörüler, belgeler, uygulamalar ve çok daha fazlasını bulun.

ClickUp Enterprise AI Search, sadece dosyaları değil, kelimenin tam anlamıyla her türlü bilgiyi (görevler, sohbetler, belgeler, yorumlar, resimler vb.) bulmayı çok kolaylaştırır.

İşte eğlenceli kısım: Dosyaların tam adlarını veya hangi klasörlerde saklandıklarını hatırlamanız gerekmez. Aradığınız şeyi doğal dilde açıklayın (ör. "En son ortak katılım kontrol listesini göster"), Brain sizin için bulacaktır.

AI destekli arama çubuğu bağlamı ve niyeti anlar, böylece konumdan emin olmasanız bile hızlı bir şekilde ilgili sonuçları alırsınız.

👀 Biliyor muydunuz? Kurumsal Arama, Google Drive, Slack ve müşteri sadakat araçları gibi entegre sistemlerden de sonuçlar alır, böylece bilgi tabanınız gerçekten her şeyi kapsar.

Adım 5: Sıkıcı görevleri otomasyonla otomatikleştirin ve uyarılar ayarlayın

Her şey ayarlandığında (iş akışları, AI, iletişim kanalları ve bilgi tabanı), hepsini otomasyonla otomatikleştirerek manuel yöneticilik işlerini neredeyse sıfıra indirin.

ClickUp, tek bir satır kod yazmadan kendi yönteminizle otomasyon yapabilmeniz için sınırsız esneklik sunar:

ClickUp Otomasyonları ile sıkıcı işleri ortadan kaldırın

ClickUp'ta basit, kod gerektirmeyen talimatlar kullanarak özel ajan tetikleyicileri ve eylemleri oluşturun.

ClickUp Otomasyonları kural tabanlıdır, yani tekrarlayan görevleri yönetmek için basit bir "eğer bu olursa, o zaman şu olur" mantığı kurarsınız.

Her otomasyon üç bileşenden oluşur:

Tetikleyiciler: Otomasyonu başlatan unsurlar

Koşullar: Otomasyon çalışırken otomasyonu daraltmak için isteğe bağlı filtreler

Eylemler: Sonraki adımlar

📌 Örneğin, "Bir ortak görev 'İncelemeye Hazır' durumuna geçtiğinde, bunu Ortak Yöneticisine atayın ve Slack uyarısı gönderin."

ClickUp, bu otomasyonları oluşturmak için iki yol sunar:

Sürükle ve bırak otomasyon oluşturucu: Önceden oluşturulmuş tetikleyiciler, koşullar ve eylemlerden oluşan bir kitaplıktan seçim yapın. Bu bileşenleri sürükleyip bırakarak ve birbirine bağlantı kurarak otomasyonunuzu oluşturun.

AI otomasyon oluşturucu: İstediğiniz otomasyonu basit bir dille açıklayın, Brain sizin için ayarlar yapacaktır.

📌 Ortakların ilgisini canlı tutmaya yönelik otomasyonlara ilişkin diğer örnekler: Yeni ortak taleplerini bölgeye göre takım üyelerine otomatik olarak atayın

Açık ortak sorunlarının haftalık özetini gelen kutunuza gönderin

En uygun ortaklarla üç aylık iş değerlendirmeleri (QBR) için tekrarlayan hatırlatıcılar ayarlayın.

Uçtan uca ş akışlarını ClickUp AI Ajanlarına devredin

ClickUp içindeki Süper Ajanları etkinleştirerek görevleri/ş akışlarını tamamen otomasyonla otomatikleştirin.

ClickUp'ın AI Super Agents, gerçek hafıza, kendi kendine öğrenme, gelişmiş muhakeme ve ortam farkındalığı yetenekleriyle donatılmış, dünyanın ilk insan düzeyinde ajanlarıdır.

Onlarla gerçek bir takım üyesi gibi etkileşim kurabilirsiniz: onlara e-posta gönderebilir, görevler atayabilir veya sohbetlerde @bahsetebilirsiniz. Ayrıca çoklu temsilci kurulumunda birlikte çalışabilir, diğer temsilcilerle bilgi paylaşabilir ve geri bildiriminize göre davranışlarını uyarlayabilirler.

📌 Örneğin, bir ortak kaydolduğunda, bir AI Ajanı özelleştirilmiş bir katılım kontrol listesi oluşturabilir, başlangıç görüşmesini planlayabilir ve haftalık ilerleme güncellemelerini gönderebilir — tüm bunları arka planda yapar.

Ortak yöneticileri için mükemmel olan bu ajanlar, sürekli denetim gerektirmeden uçtan uca ş akışlarınızı yürütür, böylece siz de müşteri memnuniyetini gerçekten artıran stratejik işlere odaklanabilirsiniz.

📌 Denemeniz için önceden oluşturulmuş Süper Ajanlara bazı örnekler: Sözleşme Yenileme Aracısı: Sözleşme tarihlerini izler, ortaklara ve takımınıza hatırlatıcılar gönderir ve yenileme belgelerini hazırlar.

Program Hazırlama ve Takip Aracısı: Ortak toplantıları için gündemler oluşturur, toplantı notlarını kaydeder, takip görevlerini atar ve otomatik olarak özet e-postaları gönderir.

Durum Raportörü: Ortakların durumu, anahtar metrikler ve açık sorunlar hakkında haftalık veya aylık güncellemeler yayınlayarak herkesi bilgilendirir.

6. Adım: Ortakların performansına ilişkin gerçek zamanlı içgörüler elde edin

Son olarak, katılım stratejinizi iyileştirmek için satış performansını ve ortakların başarısını ölçme zamanı geldi.

Ortakların ilgisini çekmek için aşağıdaki gibi anahtar ölçütleri izlemelisiniz:

Aşamaya göre aktif ortak sayısı (işe alım, etkinleştirme, ortak satış vb.)

Ortak başına potansiyel müşteri değeri ve kapalı anlaşmalar

Ortakların faaliyetleri (aramalar, toplantılar, gönderilen potansiyel müşteriler)

Destek biletleri açın

Ortalama ortak taleplerini çözme süresi

ClickUp ile bu analiz tamamen otomatik hale gelir. İşte nasıl:

ClickUp gösterge panellerini kullanarak ortakların performansını görselleştirin.

ClickUp gösterge panelleri ile veriye dayalı kararlar almak için ortakların katılım metriklerini izleyin.

ClickUp Dashboards, görevlerden, Özel Alanlardan, hedeflerden ve entegre işbirliği araçlarından gerçek zamanlı verileri tek bir görünümde toplar. 20'den fazla bileşeni (grafikler, tablolar, hesap makineleri, hedef takipçileri ve daha fazlası) sürükleyip bırakarak bu gösterge panellerini oluşturabilirsiniz.

Ama hepsi bu kadar değil. Rol tabanlı gösterge panelleri bile oluşturabilirsiniz. Örneğin, bir ortak yöneticisinin gösterge paneli, katılım sürecinin ilerleyişini ve açık görevleri gösterirken, bir yönetici gösterge paneli gelirleri, satış fırsatlarını ve en iyi performans gösteren ortakları izler.

Gösterge Paneli Filtresi ile anında detaylı inceleme yaparak bölgeye, ortak seviyesine ve hatta bireysel hesaplara göre performansı görebilirsiniz.

🚀 ClickUp Avantajı: ClickUp'ın Talk-to-Text özelliği ile daha da hızlı hareket edin. Her şeyi yazmak yerine, sadece yüksek sesle konuşun ve ClickUp sesinizi anında metne dönüştürsün (aynı zamanda konuşmanızı düzeltip gramer hatalarını da düzeltsin). Örneğin, toplantı notlarını, takip e-postalarını, sohbet mesajlarını ve AI komutlarını hareket halindeyken dikte edebilirsiniz; klavyeye gerek yoktur. Hatta, Talk-to-Text özelliğini kullanarak ellerinizi kullanmadan görevler oluşturabilir ve atayabilirsiniz! İlginç geliyor, değil mi? Daha fazla bilgi için bu videoyi izleyin 👇

ClickUp AI Kartları ile daha derin içgörüler elde edin

ClickUp Gösterge Panellerindeki AI Kartlarını kullanarak başarılarınızı özetleyin, engelleri belirleyin veya gösterge panellerinizden sonraki adımları listeye alın.

AI Kartları, gösterge panellerinizdeki verileri gerçek zamanlı olarak analiz ederek, bunlara eşlik eden eyleme geçirilebilir açıklamalar sunar. Gösterge panellerinizi yorumlamak için bir saniye bile harcamak zorunda kalmazsınız; AI kartları, anında eylem için anlık içgörüler sunar.

Ortakların ilgisini çekmek için AI kartlarını kullanmanın bazı yolları:

Ortakların durumunu özetleyin: "3 ortak risk altında, bu ay 2 yeni üst düzey performans gösteren ortak var"

Önerilen eylemler: "Ortak X ile iletişime geçin — 2 haftadır oturum açmamışlar"

Tahminsel içgörüler: "Mevcut eğilimlere göre, Ortak Y'nin 3. çeyrek hedefini tutturması olası görünmüyor."

AI Kartlarını gösterge panellerinin herhangi bir yerine bırakabilir, istediğiniz zaman yenileyebilir ve hatta hızlı erişim için favori kartlarınızı sabitleyebilirsiniz.

ClickUp ile Yüksek Etkileşimli Ortak Programları Oluşturun

Ortakların ilgisini çekmek için yapay zeka kullanmak, bu işin sadece bir parçasıdır.

Gerçek güç, her aşamada AI'yı benimsemekte yatıyor: ortakların işe alınması, işe alım süreci, yetkinleştirme, destek, performans izleme ve hatta işten ayrılma.

ClickUp, sıfırdan tamamen otomatik, yapay zeka destekli ortak programları oluşturmanıza olanak tanır. Tüm bunları tek bir platformda yapabilirsiniz: boru hatlarınızı görsel olarak haritalandırın, iletişimi merkezileştirin, gelişmiş otomasyonlar kurun ve içgörüleri analiz edin.

En iyi yanı ne mi? Yerel, bağlamsal bir AI asistanı her bir özelliği destekler, böylece AI araçlarınızın üzerinde değil, ş akışınızın tam merkezinde yer alır.

ClickUp'ı bugün ücretsiz deneyin. ✅