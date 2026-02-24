2026'da Dağıtılmış Takımlar için En İyi 10 PM Aracı

Dağıtım sürecinde, takımınız farklı zaman dilimlerine yayılmışsa, ihtiyacınız olan son şey, görev devirleri sırasında bozulan kırılgan entegrasyonlarla bir arada tutulan bir teknoloji yığınıdır.

Entegrasyonları olmayan dağıtılmış takımlar için PM yazılımı, görevleri, belgeleri, sohbeti, zaman takibi ve raporlamayı tek bir Çalışma Alanı'nda birleştirir. Böylece takımınız, bağlam değiştirmeden veya beş farklı satıcı arasında senkronizasyon hatalarını gidermeye çalışmadan işbirliği yapabilir.

Entegrasyonları Olmayan Dağıtılmış Takımlar için PM Yazılımı Nedir?

Entegrasyon içermeyen dağıtılmış takımlar için PM yazılımı, görevleri, belgeleri, iletişimi ve raporlamayı tek bir ortamda birleştiren hepsi bir arada iş yönetimi platformlarını ifade eder. Bu, birden fazla üçüncü taraf aracıyla bağlantı ihtiyacını ortadan kaldırır. Zaman dilimlerine yayılmış uzaktan ve hibrit takımlar için bu önemlidir, çünkü her harici entegrasyon sürtüşme, veri siloları ve verimliliği azaltan bağlam değiştirme sorunlarına yol açar.

ClickUp'ta uzaktan takım iş yükü yönetimi

En büyük sorun, bağlamın dağınık olmasıdır. Takımlar, birbirinden bağımsız araçlarda bilgi aramak için saatler harcarlar. %70'i tek bir bilgiyi aramak için en az bir saat harcar ve aynı güncellemeleri birden fazla platformda tekrarlar.

Takımınız, her biri kendi oturum açma bilgileri ve izinleri olan bir sohbet uygulaması, bir belge platformu, bir görev izleyici ve bir raporlama gösterge paneli arasında gidip geliyor olabilir. Bir sorun çıktığında, işinizi yapmak yerine farklı satıcılar arasında sorun gidermeyle uğraşmak zorunda kalırsınız.

Birleştirilmiş bir Çalışma Alanı, belgeler, sohbet, zaman takibi ve yapay zeka destekli otomasyonu doğrudan platforma entegre ederek bu sorunu çözer. Takımınız, her konuşma, dosya ve görevin tam bağlamıyla bir arada bulunduğu tek bir bilgi kaynağına sahip olur. "Entegre" ve "yerleşik" arasındaki fark budur ve dağıtılmış takımlar için işlerin ilerlemesini veya durmasını belirleyen faktör budur.

📮 ClickUp Insight: Her 4 çalışandan 1'i, iş yerinde bağlam oluşturmak için dört veya daha fazla araç kullanıyor. Önemli bir ayrıntı bir e-postada gömülü, bir Slack konu dizisinde genişletilmiş ve ayrı bir araçta belgelenmiş olabilir, bu da takımların işlerini yapmak yerine bilgi aramakla zaman kaybetmelerine neden olur. ClickUp, tüm iş akışınızı tek bir platformda birleştirir. ClickUp E-posta Proje Yönetimi, ClickUp Sohbet, ClickUp Belgeler ve ClickUp Brain gibi özelliklerle her şey bağlantılı, senkronize ve anında erişilebilir kalır. "İş hakkında iş" yapmaya son verin ve verimlilik zamanınızı geri kazanın. 💫 Gerçek Sonuçlar: Takımlar, ClickUp'ı kullanarak eski bilgi yönetimi süreçlerini ortadan kaldırarak her hafta 5 saatten fazla zaman kazanabiliyorlar. Bu, kişi başına yıllık 250 saatten fazla bir zaman tasarrufu anlamına geliyor. Takımınızın her çeyrekte fazladan bir hafta verimlilikle neler yaratabileceğini bir düşünün!

Entegrasyonları Olmayan Dağıtılmış Takımlar için PM Yazılımına Genel Bakış

Araç En uygun olduğu durumlar En iyi özellikler Fiyatlandırma ClickUp Görevler, belgeler, sohbet, zaman takibi ve yapay zeka için tamamen yerleşik bir Çalışma Alanına ihtiyaç duyan takımlar Görev yönetimi, Belgeler, Sohbet, E-posta, Zaman takibi, Gösterge panelleri, Takvim, AI özetleri, AI görev devri Sonsuza Kadar Ücretsiz; Kurumsal müşteriler için özelleştirme imkanı Monday. com Görsel proje planlama ve hızlı ş akışı kurulumu Görsel panolar, Otomasyonlar, İş yükü görünümü, Gösterge panelleri, Şablonlar Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar 9 $/kullanıcı/ay'dan başlar. Asana Yapılandırılmış çapraz fonksiyonel ş akışlarını yöneten takımlar İş Grafiği, Zaman Çizelgesi, İş Yükü, AI Studio, Portföy raporlama Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar 10,99 $/kullanıcı/ay'dan başlar. Basecamp Karmaşıklık içermeyen, basit ve kararlı bir proje yönetimi isteyen takımlar Mesaj Panoları, Campfire sohbet, Hill Charts, Check-in'ler Kullanıcı başına aylık 16 $'dan başlayan planlar Notion Esnek bilgi yönetimine ihtiyaç duyan, dokümantasyon ağırlıklı takımlar Belgeler, Wiki'ler, Veritabanları, Notion AI, Şablonlar Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar 9 $/kullanıcı/ay'dan başlar. Trello Basit dağıtılmış iş akışları için hafif görsel görev panoları Kanban panoları, Butler otomasyonu, Takvim ve Zaman Çizelgesi görünümleri Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar 6 $/kullanıcı/ay'dan başlar. Smartsheet Tablolara öncelik veren ve ızgaralar üzerinde katmanlı PM yapısına ihtiyaç duyan takımlar Izgara görünümü, Gantt, Gösterge Panelleri, Otomasyonlar, Portföy araçları Ücretli planlar 10 $/kullanıcı/ay'dan başlar. Wrike Yönetişim, denetim ve fonksiyonlar arası görünürlük ihtiyacı olan kurumsal takımlar Çapraz etiketleme, Düzeltme, Wrike AI, Proje şablonları Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar 10 $/kullanıcı/ay'dan başlar. Zoho Projects Daha geniş Zoho ekosistemini kullanan takımlar Gantt grafikleri, zaman çizelgeleri, sorun izleme, Zoho entegrasyonu Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar 5 $/kullanıcı/ay'dan başlar. Teamwork.com Faturalandırma + müşteri erişimi ihtiyacı olan ajanslar ve müşteri hizmetleri takımları Zaman takibi, Faturalandırma, Müşteri izinleri, İş yükü planlama Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar 11,99 $/kullanıcı/ay'dan başlar.

ClickUp'ta yazılımları nasıl inceliyoruz? Editör takımımız şeffaf, araştırma destekli ve satıcıdan bağımsız bir süreç izler, böylece önerilerimizin gerçek ürün değerine dayandığından emin olabilirsiniz. ClickUp'ta yazılımları nasıl incelediğimize dair ayrıntılı bir özet aşağıda yer almaktadır.

Entegrasyonları Olmayan Dağıtılmış Takımlar için PM Yazılımında Aranması Gereken Özellikler

Doğru PM yazılımı, bir dizi eklentiden oluşan bir Frankenstein değil, tek bir uyumlu Çalışma Alanı gibi hissettirmelidir. Doğru PM yazılımı, bir dizi eklentiden oluşan bir Frankenstein değil, tek bir uyumlu Çalışma Alanı gibi hissettirmelidir.

Şu soruyla başlayın: Bu platform belgeleri, sohbeti, görevleri ve raporlamayı yerel olarak yönetiyor mu, yoksa ekstra özellikler eklemem gerekecek mi?

Bu yerleşik özellikleri arayın:

Yerel belgeler : Belgeleri dış araçlara aktarmadan doğrudan görevlerle oluşturun, paylaşım yapın ve bağlantılandırın.

Gerçek zamanlı ve eşzamansız iletişim : Belirli görevlere veya projelere bağlı sohbet konuları sayesinde, bağlam ayrı bir kanalda asla kaybolmaz.

Yerleşik zaman takibi: Üçüncü taraf zamanlayıcı kullanmadan saatleri kaydedin, tahminleri ayarlayın ve raporlar oluşturun.

Özel gösterge panelleri ve raporlama: Görevlerden, sprintlerden ve iş yüklerinden canlı verileri görsel gösterge panellerine aktarın; CSV dışa aktarımı gerekmez.

AI destekli yardım : Platformdan ayrılmadan konuları özetleyin, güncellemeleri taslak haline getirin ve ilgili bilgileri ortaya çıkarın.

Ayrıntılı izinler : Çalışma Alanı, klasör veya görev düzeyinde kimin neyi göreceğini kontrol edin. Bu, müşteri ile yüz yüze çalışan dağıtılmış takımlar için çok önemlidir.

Verileri harici bağlayıcılar üzerinden yönlendirmediğinizde güvenlik de daha önemli hale gelir. Daha az erişim noktası, daha az saldırı yüzeyi anlamına gelir. Günümüzde ihlallerin %30'u üçüncü taraf ekosistemlere kadar izlenebildiğinden, bu çok önemlidir.

📮 ClickUp Insight: Bağlam değiştirme, takımınızın verimliliğini sessizce tüketiyor. Araştırmamız, işteki kesintilerin %42'sinin platformlar arasında geçiş yapmak, e-postaları yönetmek ve toplantılar arasında gidip gelmekten kaynaklandığını gösteriyor. Bu maliyetli kesintileri ortadan kaldırabilseydiniz ne olurdu? ClickUp, ş akışlarınızı (ve sohbetlerinizi) tek bir modern platformda birleştirir. Sohbet, belgeler, Beyaz Tahtalar ve daha fazlasından görevlerinizi başlatın ve yönetin. Yapay zeka destekli özellikler, bağlamı bağlantılı, aranabilir ve yönetilebilir tutar!

Entegrasyon Olmayan Dağıtılmış Takımlar için En İyi 10 PM Yazılımı

1. ClickUp

Özelleştirilebilir durum sütunları ve sürükle ve bırak görev ş Akışıyla birlikte gelen ClickUp Kanban panosu görünümü

Dağınık takımınız, hızlı sorular için sohbet uygulaması, teknik özellikler için belge aracı ve görevler için görev izleyici arasında gidip gelerek "bağlam dağınıklığı" içinde boğuluyor. Bu parçalanma, her konuşma, belge ve görevin farklı bir yerde bulunması anlamına gelir ve bu da kafa karışıklığına ve verimsiz asenkron görev devrelerine yol açar.

ClickUp ile projelerinizi, bilgilerinizi ve iletişiminizi tek bir yapay zeka destekli Çalışma Alanı'nda birleştirerek bu kaosu ortadan kaldırın. ClickUp Chat ile tartışmaları doğrudan ilgili işlerle bağlantılı tutun, böylece başka bir zaman diliminde bulunan ekip arkadaşlarınız güncellemeleri bulmak için bağlantısız konu dizilerini aramak zorunda kalmaz.

Bağlantısı kesilmiş işlerin yayılmasını düzeltme

Ayrıca, ClickUp belgelerini kullanarak platformdan ayrılmadan wiki'ler, SOP'lar ve proje özetleri oluşturabilirsiniz. Bu belgeler tek bir tıklama ile bağlantılandırılabilir, gömülebilir veya görevlere dönüştürülebilir.

ClickUp Sohbet konusu, AI ile veya AI olmadan sohbetten görev oluşturma seçeneğini gösteriyor.

Zaman dilimleri arasında bağlamı canlı tutan AI özelliği ClickUp Brain ile dağıtılmış takımınızın ş akışını dönüştürün. Bu AI özelliği, hızlı bilgi alımı için uzun konu dizilerini özetleyebilir, paydaşlar için durum güncellemelerini taslak olarak hazırlayabilir ve çalışma alanınızla ilgili veriler hakkında soruları yanıtlayabilir. Ekibinizin yarısı uyurken, ClickUp Brain bağlamı canlı tutarak zaman dilimleri arasındaki görev devirlerini kaotik değil, sorunsuz hale getirir.

ClickUp Toplantıları ve ClickUp Takvimi

Her şey zamanın görünürlüğüyle başlar. ClickUp Takvim ile takımlar, sadece son teslim tarihlerine göre değil, gerçek programlara göre işlerini planlayabilirler. Böylece, görev devirleri farklı zaman dilimlerinde daha kolay koordine edilebilir ve öncelikler her gün görünür kalır.

ClickUp Takvim ve ClickUp AI, dağıtılmış takımlarınız için ideal zamanı bulmanıza yardımcı olabilir.

Ekibiniz hala Google Takvim'i kullanıyorsa, ClickUp entegrasyonu sayesinde görevleri takvim görünümünüzle senkronize edebilir ve böylece programınızın, gerçekten yapmanız gereken işleri yansıtmasını sağlayabilirsiniz.

ClickUp'ın en iyi özellikleri:

Asenkron konuşmaları belirli görevler ve projelerle bağlantılı tutun, böylece ekip arkadaşlarınız ClickUp Chat'i kullanarak dağınık konu dizilerini aramadan gelişmeleri takip edebilirler.

Aynı Çalışma Alanı'nda wiki'ler, SOP'lar ve proje özetleri oluşturun, böylece ClickUp Docs kullanarak belgelerin yürütmeyle bağlantılı kalmasını sağlayın.

ClickUp Brain kullanarak, gerçek Çalışma Alanı bağlamından alınan anlık özetler, güncellemeler ve yanıtlar elde edin, böylece görev devri zaman dilimleri arasında sorunsuz bir şekilde gerçekleşsin.

Harici zamanlayıcılara bağlı kalmadan zamanı, tahminleri ve kapasiteyi takip edin, böylece dağıtılmış takımlar ClickUp Zaman Takibi'ni kullanarak tek bir yerden planlama ve raporlama yapabilirler.

İş yükü, teslimat ve ilerleme için gerçek zamanlı raporlama görünümleri oluşturun, böylece paydaşlar ClickUp gösterge panellerini kullanarak her zaman güncel durumu görebilirler.

ClickUp'ın artıları ve eksileri

Avantajları:

Her şey tek bir yerde: Görevler, belgeler, sohbet ve zaman takibi bir arada olduğundan, takımınız bağlam değiştirme ve bozuk entegrasyonların sorunlarını giderme zahmetinden kurtulur.

İşinizi bilen yapay zeka: ClickUp Brain, gerçek Çalışma Alanı verilerinizden yararlanarak ilgili özetler ve öneriler sunar, bu da asenkron görev devirleri için büyük bir yardımcıdır.

Farklı çalışma stilleri için esnek görünümler: Takımınız Takımınız ClickUp Kanban panolarını ClickUp Gantt grafiklerini veya ClickUp Listelerini tercih etsin, ClickUp aynı veriler üzerinde birden fazla görünümü destekler.

Dezavantajları:

Yeni kullanıcılar, özelliklerin derinliğini keşfetmek ve Çalışma Alanlarını özelleştirmek için biraz zamana ihtiyaç duyabilirler.

Mobil uygulama deneyimi işlevsel olsa da, henüz masaüstü sürümünün tüm özelliklerine sahip değildir.

Bazı gelişmiş otomasyonlar, otomasyon oluşturucunun mantığını öğrenmeyi gerektirir.

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (10.810+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.530+ yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

G2 incelemesi burada:

ClickUp'ı kullanmayı çok seviyorum çünkü çok sezgisel ve henüz tüm potansiyelini keşfetmeye başladım. Görevleri kolaylıkla oluşturabiliyor, taşıyabiliyor ve atayabiliyor olmasını çok beğeniyorum, bu tam da aradığımız temel fonksiyon. Bunu gerçekten sezgisel ve profesyonel bir şekilde yapıyor ve ş akışımızı daha önce kullandığımız basit kart sisteminin ötesine taşıyor. Ayrıca, küçük ve uzaktan çalışan takımımız için, organizasyonumuz için çok önemli olan bir planlama süreci oluşturan görevler ve alt görevler oluşturmak için de harika. Bu ürün, süreçleri kolaylaştırmamızı ve her şeyi tek bir yerde birçok özellik ile bir araya getirmemizi sağlıyor, bu da birden fazla lisans ihtiyacını azaltıyor. Diğer araçlardan ClickUp'a geçmek bizim için mantıklıydı, çünkü her şeyi merkezileştiren daha profesyonel bir ürün sunuyordu. İlk kurulum da çok kolay buldum, çünkü Trello biletlerini içe aktarabilir, hızlı bir şekilde kavrayabilir ve ş akışlarını kolaylıkla kurabilirdik.

2. Monday.com

Monday.com, kendisini "İşletim Sistemi" olarak konumlandırıyor; teknik bilgisi olmayan kullanıcıların renkli, görsel panolar kullanarak özel ş akışları oluşturabilecekleri esnek bir platform. Dağıtım takımları için cazip olan yanı, giriş engelinin düşük olması. BT departmanını beklemeden dakikalar içinde yeni bir ş akışı oluşturabilirsiniz.

Platformun yerel özellikleri arasında otomasyonlar, çapraz raporlama için gösterge panelleri ve kapasite planlaması için iş yükü görünümleri bulunur. Monday.com'un dağıtılmış takımlar için öne çıktığı nokta, görsel görev yönetimidir. Renk kodlu durumlar, panoyu taramayı ve projenin durumunu bir bakışta anlamayı kolaylaştırır.

Monday.com'un en iyi özellikleri

Görsel İşletim Sistemi panoları: Panolar, proje durumunu anında görünür kılan renk kodlu sütunlar ve durum etiketleri kullanır, böylece durum toplantılarına olan ihtiyacı azaltır.

Kod gerektirmeyen otomasyonlar: Durum değiştiğinde ekip arkadaşınıza bildirim göndermek gibi tekrarlayan eylemleri otomatikleştirmek için "eğer bu olursa, o zaman şu olsun" kuralları oluşturun.

İş yükü görünümü: Tek bir görünümde tüm projelerdeki takım kapasitesini görün ve yöneticilerin zaman dilimleri arasında görevleri dengelemesine yardımcı olun.

Monday.com'un artıları ve eksileri

Avantajları:

Son derece görsel arayüz, hızlı bir başlangıç ve proje durumunun kolayca taranmasını sağlar.

Kapsamlı şablon kitaplığı, takımların hızlı bir şekilde çalışmaya başlamasına yardımcı olur.

Teknik bilgiye sahip olmayan kullanıcılar için güçlü otomasyon özellikleri

Dezavantajları:

Koltuk bazlı yapı, takımlar büyüdükçe plan gerektirebilir.

Otomasyon sınırları, kullanım arttıkça planın ayarlanmasını gerektirebilir.

Karmaşık proje hiyerarşileri, yönetim kurulu merkezli yapıda rahatsız edici olabilir.

monday. com fiyatlandırma

Ücretsiz Temel: 9 $/kullanıcı/ay (yıllık faturalandırılır) Standart: 12 $/kullanıcı/ay (yıllık faturalandırılır) Pro: 19 $/kullanıcı/ay (yıllık faturalandırılır) Kurumsal: Özel

Monday. com puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (14.540+ yorum) Capterra: 4,6/5 (5.690+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Monday.com hakkında ne diyor?

G2 incelemesi burada:

monday Work Management'ın temiz arayüzünü ve kullanımı kolay özelliklerini çok seviyorum. Programın derinliği beni gerçekten etkiliyor. Ayrıca, program içinde iş arkadaşlarımla iletişim kurma özelliğini de çok seviyorum, çünkü bu özellik ofisimiz için çok gerekli olan esnekliği sağlıyor ve özellikle sohbet ve görev atama özellikleri sayesinde uzaktan çalışmayı çok daha kolay hale getiriyor.

🎥 Bu videoyu izleyerek, modern işyeri iletişim araçlarının dağıtılmış takımların sürekli toplantılar yapmadan uyum içinde çalışmasına nasıl yardımcı olduğunu görün.

3. Asana

Asana aracılığıyla

Asana, karmaşık iş akışlarını koordine etmesi gereken çapraz fonksiyonlu takımlar için tasarlanmıştır. "İş Grafiği" veri modeli, görevleri projeler ve portföylerle ilişkilendirerek liderlere işlerin stratejik hedeflere nasıl ulaştığını gösterir. Dağınık takımlar için bu, güncellemeleri takip etmek için daha az zaman harcamak anlamına gelir.

Platformun AI Studio özelliği, takımların kod kullanmadan özel AI ş Akışları oluşturmasına olanak tanır. Zaman çizelgesi ve iş yükü görünümleri, yöneticilere kapasite planlamasında yardımcı olur. Bu, takımınızın birden fazla zaman diliminde çalışması durumunda çok önemlidir. Asana'nın gücü, yönetişim ve yapıdır, ancak daha küçük takımlar bunu ihtiyaçlarından daha katı bulabilir.

Asana'nın en iyi özellikleri

Work Graph veri modeli: Görevleri projelere, projeleri portföylere ve portföyleri şirket hedeflerine bağlar.

AI Studio: Görevlerin önceliklendirilmesini otomasyonla gerçekleştiren, özetler oluşturan veya işlerin önceliklendirilmesini sağlayan özel AI ş akışları oluşturun.

Zaman çizelgesi ve iş yükü görünümleri: Özel görünümlerde bağımlılıkları ve takım kapasitesini görselleştirerek görevlerin dengelenmesine yardımcı olun.

Asana'nın artıları ve eksileri

Avantajları:

Güçlü yönetişim ve yönetici kontrolleri, bu araçları kurumsal takımlar için uygun hale getirir.

Work Graph, bireysel görevlerden şirket düzeyindeki hedeflere kadar net bir görünürlük sağlar.

AI Studio, teknik uzmanlık gerektirmeden özel otomasyon sağlar.

Dezavantajları:

Minimum koltuk sayısı çok küçük takımlar için uygun olmayabilir.

Yapısal yaklaşım, daha fazla esneklik isteyen takımlar için katı gelebilir.

Bazı kullanıcılar, karmaşık ş akışlarını ayarlarken bir öğrenme eğrisi olduğunu bildiriyor.

Asana fiyatlandırması

Ücretsiz Başlangıç: 10,99 $/kullanıcı/ay (yıllık faturalandırılır) Gelişmiş: 24,99 $/kullanıcı/ay (yıllık faturalandırılır) Enterprise: Özel

Asana puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (10.000'den fazla yorum) Capterra: 4,5/5 (13.520'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Asana hakkında ne diyor?

G2 incelemesi burada: Asana'nın anlaşılması çok kolay, temiz bir kullanıcı arayüzüne sahip olmasını gerçekten takdir ediyorum. Bu, takımımızda kullanıcıların benimsenmesini önemli ölçüde artırıyor. Kullanıcı deneyimindeki sürtünmeyi azaltma çabası açıkça görülüyor ve ş Akışımız içinde sorunsuz bir şekilde uygulanmasına katkıda bulunuyor. Asana'yı kullanmak, potansiyel müşteri boru hattımızı yönetmek ve iç görevleri izlemek dahil olmak üzere iş süreçlerimizi kolaylaştırmamıza yardımcı oldu. Herkesi farklı görevler ve projeler hakkında etkili bir şekilde bağlantıda ve bilgilendirmekte, bu da güvenle asenkron olarak çalışmamızı sağlıyor. Asana'nın ilk kurulumu çok kolay ve nispeten sorunsuzdu, Zapier gibi entegrasyonlar için sadece küçük ayarlamalar yapılması gerekti. Genel olarak, Asana'nın tasarımı ve fonksiyonu, tamamen uzaktan çalışan bir şirket olarak takımımızın operasyonlarını ve verimliliğini büyük ölçüde destekledi. 📮 ClickUp Insight: Bağlam değiştirme, takımınızın verimliliğini sessizce tüketiyor. Araştırmamız, işteki kesintilerin %42'sinin platformlar arasında geçiş yapmak, e-postaları yönetmek ve toplantılar arasında gidip gelmekten kaynaklandığını gösteriyor. Bu maliyetli kesintileri ortadan kaldırabilseydiniz ne olurdu? ClickUp, iş akışlarınızı (ve sohbetlerinizi) tek bir modern platformda birleştirir. Sohbet, belgeler, Beyaz Tahtalar ve daha fazlasından görevlerinizi başlatın ve yönetin. Yapay zeka destekli özellikler, bağlamı bağlantılı, aranabilir ve yönetilebilir tutar! Basecamp, daha az özellik, daha az özelleştirme ve sabit fiyatlandırma modeli ile kasıtlı olarak kendine özgü bir yaklaşım benimsemiştir. Basitlik isteyen dağıtım takımları için bu, ferahlatıcı olabilir. Asenkron tartışmalar için Mesaj Panoları, gerçek zamanlı sohbet için Campfire ve görev listeleri için Yapılacaklar listesi sunar. Platformun "Hill Charts" özelliği, ilerlemeyi görselleştirmek için benzersiz bir yol sunarak, işin "çözüm arama" veya "gerçekleştirme" aşamasında olup olmadığını gösterir. Basecamp'ın sınırlaması aynı zamanda gücüdür. Gantt çizelgeleri veya ayrıntılı izinlere ihtiyaç duyan takımlar bunu yetersiz bulabilir, ancak netliğe değer veren takımlar için ek yükü ortadan kaldırır. Avantajları: Dezavantajları: Basecamp: 16 $/kullanıcı/ay Basecamp Pro Sınırsız: 300 $/ay (yıllık faturalandırılır) G2: 4,1/5 (5.448 yorum) Capterra: 4,3/5 (14.400 yorum) G2 incelemesi burada: Basecamp'ta en çok sevdiğim şey, uzaktan çalışma sürecimizi yönetmemize ne kadar sorunsuz bir şekilde yardımcı olduğu. Şirket olarak, tüm konuşmalarımızı, planlamalarımızı, görevlerimizi ve proje ilerlememizi kusursuz bir şekilde izlemeyi sağlıyor. Görev atama, takım iletişimi ve proje gelişmelerini izleme açısından inanılmaz derecede işlevsel. Ayrıca, basit ve kullanıcı dostu arayüzü, takım üyelerinin hızlı bir şekilde adapte olmasını sağlıyor. Tüm bunlar, işbirliğini kolaylaştırıyor ve genel verimliliğimizi artırıyor. Notion, belgeleri, wikileri ve veritabanlarını esnek bir sistemde birleştiren modüler bir Çalışma Alanıdır. Belgelere yoğun olarak ihtiyaç duyan dağıtılmış takımlar için Notion, bilgi yönetiminde mükemmeldir. İlişkisel veritabanları, görevleri belgelere, belgeleri projelere ve projeleri ekip dizinlerine bağlamanıza olanak tanır. Notion AI, özetleme ve soru-cevap özelliklerini doğrudan düzenleyiciye ekler. Bunun karşılığında, Notion'un esnekliği kurulum gerektirir. Özelleştirmeyi seven takımlar için bu bir özelliktir, ancak hemen iş yapmaya başlamak isteyenler için bu, proje öncesinde bir proje gibi hissettirebilir. Avantajları: Dezavantajları: Ücretsiz Plus: 9 $/kullanıcı/ay (yıllık faturalandırılır) İşletme: 16 $/kullanıcı/ay (yıllık faturalandırılır) Kurumsal: Özel G2: 4,7/5 (6.000'den fazla yorum) Capterra: 4,7/5 (2.685 yorum) G2 incelemesi burada: Notion'un basit ama sağlam olması ve neredeyse her şeyi yapmama izin vermesi çok hoşuma gidiyor. Oluşturduğum her sayfa tamamen özelleştirilebilir ve ayrıca kullanışlı harika şablonlar da var. Düzenli kalmama ve uzaktaki ekip arkadaşlarımla bağlantıda kalmama yardımcı oluyor. Hepimiz iş yerinde kullanıyoruz ve bize çok zaman ve baş ağrısı tasarrufu sağlıyor. İlk kurulum çok kolaydı; belgelerimizi taşıdık ve orada her şeyi kolaylıkla oluşturmaya başladık, ancak çok farklı fonksiyonlar sunuyor. Belgeleri paylaşım yapmak, görevleri düzenlemek, notlar oluşturmak ve hatta aramalarımı kaydetmek veya yazıya dökmek için her gün kullanıyorum. Notion ferahlatıcı ve yaklaşık 300 kişilik büyük şirketimizde hepimizin bağlantıda ve düzenli kalmasını sağlıyor. Trello, Atlassian'ın sahibi olduğu orijinal Kanban tarzı görev panosudur. Sürükle ve bırak basitliği, onu benimsenmesi en kolay PM araçlarından biri haline getirir. Basit iş akışı otomasyonuna sahip dağıtılmış takımlar için Trello'nun görsel yaklaşımı, eğitim gerektirmeden herkesin uyumlu çalışmasını sağlar. Trello'nun yerleşik otomasyon motoru Butler, tekrarlayan eylemleri otomatikleştirmek için kurallar oluşturmanıza olanak tanır. Trello'nun sınırlaması derinliğidir. Bağımlılıkları veya ayrıntılı raporlamaları olan karmaşık projeler, pano metaforunu zorlayacaktır, ancak yine de sağlam ve hafif bir seçenek olmaya devam etmektedir. Avantajları: Dezavantajları: Ücretsiz Standart: 6 $/kullanıcı/ay (yıllık faturalandırılır) Premium: 10 $/kullanıcı/ay (yıllık faturalandırılır) Enterprise: 17,50 $/kullanıcı/ay'dan başlar (fiyatlandırma kullanıcı sayısına göre değişir) G2: 4,4/5 (13.000'den fazla yorum) Capterra: 4,5/5 (23.450 yorum) G2 incelemesi burada: Trello'nun en çok beğenilen özelliği, görsel sadeliği ve esnekliğidir. Kanban tarzı panolar, görevleri düzenlemeyi, proje ilerlemesini izlemeyi ve takım üyeleriyle son derece görsel bir şekilde işbirliği yapmayı kolaylaştırır. Sürükle ve bırak arayüzü, özelleştirilebilir panolar, kartlar ve listeler, kullanıcıların Trello'yu kendi ş akışlarına göre uyarlayabilmelerini sağlar. Platform ayrıca birçok üçüncü taraf uygulamayla (Slack, Google Drive ve Jira gibi) entegre olur, bu da verimliliği artırır ve proje yönetimi sürecini kolaylaştırır. Smartsheet, proje yönetimi için elektronik tablo tarzı bir arayüz getirerek Excel'den geçiş yapan takımlar için tanıdık bir ortam sunar. Gantt grafikleri, otomasyonlar ve üst katmanda gösterge panelleri gibi PM özellikleri içerir. Uyumlu sektörlerdeki dağıtımdaki takımlar için Smartsheet'in FedRAMP ve DoD yetkilendirmeleri onu uygun bir seçim haline getirir. Bunun karşılığında karmaşıklık ortaya çıkıyor. Smartsheet'in formülleri Excel'inkinden farklıdır ve gelişmiş özellikler için ek satın alımlar gerekir. Basit bir hesap tablosu bekleyen takımlar, beklediklerinden daha zor bir öğrenme süreciyle karşılaşabilirler. Avantajları: Dezavantajları: Pro: 10 $/kullanıcı/ay (yıllık faturalandırılır) İş: 20 $/kullanıcı/ay (yıllık faturalandırılır) Enterprise: Özel G2: 4,4/5 (23.019 yorum) Capterra: 4,5/5 (3.471 yorum) G2 incelemesi burada: İşimde her gün Smartsheet'i kullanarak yüzlerce müşteri ve verdikleri siparişlerle ilgili bilgileri kaydediyor ve saklıyorum. Smartsheet, bilgi paylaşım noktası olarak hareket ederek takımımın uzaktaki çalışanlarını entegre etmesine olanak sağladı. Çalışma sayfalarının kolay ve işlevsel olmasını çok seviyorum. Smartsheet'e bilgi girmek ve ek dosya eklemek, bilgileri izlemek ve kaydetmek için şimdiye kadar kullandığım en verimli yöntem oldu. Wrike, sağlam yönetişim ve kontrol ş Akışlarına ihtiyaç duyan orta ölçekli ve kurumsal takımları hedefler. Çapraz etiketleme sistemi, tek bir görevin aynı anda birden fazla projede yer almasını sağlar, böylece farklı takımlar aynı sonucu işleri tekrarlama olmadan görebilir. Wrike AI, risk tahmini ve AI özetleri sunar. Yaratıcı işleri yöneten dağıtılmış takımlar için Wrike'ın prova özelliği, platformda doğrudan 30'dan fazla dosya biçiminde işaretleme ve onaylamayı destekler. Bunun karşılığında, tam özellikler için daha üst düzey planlar ve eklentiler gerektiğinden, karmaşıklık ve maliyet artar. Avantajları: Dezavantajları: FreeTeam: 10 $/kullanıcı/ayBusiness: 25 $/kullanıcı/ayEnterprise: ÖzelPinnacle: Özel G2: 4,2/5 (4.519 yorum) Capterra: 4,4/5 (2.876 yorum) G2 incelemesi burada: Wrike, özellikle büyük ve uzaktan çalışan takımlar için harika bir proje yönetimi platformudur. SmartSheet gibi bazı rakiplerine göre çok daha kolay anlaşılır ve kullanımı kolaydır. Wrike'ın inceleme sürecinde belgelerin sürüm kontrolü yapma özelliği harika ve yaratıcı metinleri sorunsuz bir şekilde yinelememizi sağlıyor. Artık her gün kullanıyorum ve Asana veya Monday.com gibi eskiden kullandığım diğer platformları özlemiyorum. Zoho Projects, daha geniş Zoho ekosisteminin bir parçasıdır ve halihazırda diğer Zoho uygulamalarını kullanan takımlar için doğal bir seçimdir. Platform, Gantt grafikleri, sorun izleme, zaman çizelgeleri ve görev bağımlılıklarını uygun bir fiyata sunar. Dağıtılmış takımlar için, asenkron tartışmalar için yerleşik sohbet ve forumlar içerir. Platform ayrıca zaman takibi ve kaynak kullanımı raporlarını da destekleyerek yöneticilere iş yükü yönetiminde yardımcı olur. Bunun karşılığında Zoho Projects, kendi ekosistemi içinde en iyi şekilde çalışır. Diğer Zoho ürünlerini kullanmayan takımlar, bağımsız deneyimin rakiplerine göre daha az gelişmiş olduğunu düşünebilir. Avantajları: Dezavantajları: Ücretsiz Premium: 5 $/kullanıcı/ay (yıllık faturalandırılır) Enterprise: 10 $/kullanıcı/ay (yıllık faturalandırılır) G2: 4,3/5 (528 yorum) Capterra: 4,4/5 (500+ yorum) G2 incelemesi burada: İşleri planlamak, izlemek ve yönetmek için Zoho Projects kullanıyorum. Görevler, dönüm noktaları ve Gantt grafikleri aracılığıyla işleri düzenleme şeklini seviyorum, bu sayede ilerlemeyi ve son teslim tarihlerini bir bakışta izlemek kolaylaşıyor. Her şeyi tek bir yerde tutan yorumlar, dosya paylaşımı ve etkinlik akışları gibi işbirliği özelliklerini çok beğeniyorum. Otomasyon ve hatırlatıcılar, manuel takipleri azaltmaya yardımcı oluyor. Ayrıca, tüm proje planlarını, görevleri, zaman çizelgelerini ve tartışmaları tek bir yerde tutarak, görevlerin görünürlüğünün yetersiz olması, son tarihlerin kaçırılması ve iletişimin dağınık olması gibi sorunları da çözüyor. Pratik ve kullanımı kolay buluyorum, bu da takımlarımın uyumlu ve verimli kalmasına yardımcı oluyor. Proje oluşturmak, kullanıcı eklemek, görev ve dönüm noktaları ayarlamak oldukça kolay ve basitti. Teamwork.com, faturalandırılabilir saatleri izlemesi ve müşteri izinlerini yönetmesi gereken ajanslar ve danışmanlık şirketleri gibi müşteri hizmetleri takımları için tasarlanmıştır. Dış müşterilere hizmet veren dağıtılmış takımlar için, faturalandırılabilirlik ve müşteri görünürlüğüne odaklanması onu diğerlerinden ayırır. Platform, zaman takibi, iş yükü planlama ve faturalama özelliklerini doğal olarak içerir. Müşteri kullanıcılarına belirli projelere sınırlı erişim izni verilebilir, bu da farklı zaman dilimlerinde bulunan dış paydaşlarla işbirliği yapmak için kullanışlıdır. Bunun karşılığında, müşteri hizmetlerine odaklanması iç takımlar için fazla uzmanlaşmış hissettirebilir. Avantajları: Dezavantajları: Ücretsiz Teslimat: 11,99 $/kullanıcı/ay (yıllık faturalandırılır) Büyüme: 20,99 $/kullanıcı/ay (yıllık faturalandırılır) Ölçeklendirme: Özel G2: 4,4/5 (1.375 yorum) Capterra: 4,5/5 (919 yorum) G2 incelemesi burada: İş akışımda düzenlemek veya planlamak istediğim hemen hemen her şey için Teamwork'te bir fonksiyon var. Ayrıca, sürekli araştırma yapan, geri bildirimleri değerlendiren ve yeni ve geliştirilmiş özellikler ve düzeltmeler ekleyen çok aktif bir geliştirme ekibi var. Destek ekibi (hiç ihtiyacım olmadı ama bir keresinde belirli bir fonksiyonla ilgili bir soru sormak için kullandım) SÜPER duyarlı, arkadaş canlısı ve iletişim kurması kolay. Araç çubuğunda, geliştirme takımına her zaman yorum ve önerilerde bulunabileceğiniz bir "Geri Bildirim" simgesi var, bunu da çok takdir ediyorum. Onları seviyorum...

G2 incelemesi burada:

Asana'nın anlaşılması çok kolay, temiz bir kullanıcı arayüzüne sahip olmasını gerçekten takdir ediyorum. Bu, takımımızda kullanıcıların benimsenmesini önemli ölçüde artırıyor. Kullanıcı deneyimindeki sürtünmeyi azaltma çabaı açıkça görülüyor ve ş akışımız içinde sorunsuz bir şekilde uygulanmasına katkıda bulunuyor. Asana'yı kullanmak, potansiyel müşteri boru hattımızı yönetmek ve iç görevleri izlemek dahil olmak üzere iş süreçlerimizi kolaylaştırmamıza yardımcı oldu. Herkesi farklı görevler ve projeler hakkında etkili bir şekilde bağlantıda ve bilgilendirmekte, bu da güvenle asenkron olarak çalışmamızı sağlıyor. Asana'nın ilk kurulumu çok kolay ve nispeten sorunsuzdu, Zapier gibi entegrasyonlar için sadece küçük ayarlamalar yapılması gerekti. Genel olarak, Asana'nın tasarımı ve fonksiyonu, tamamen uzaktan çalışan bir şirket olarak takımımızın operasyonlarını ve verimliliğini büyük ölçüde destekledi.

📮 ClickUp Insight: Bağlam değiştirme, takımınızın verimliliğini sessizce tüketiyor. Araştırmamız, işteki kesintilerin %42'sinin platformlar arasında geçiş yapmak, e-postaları yönetmek ve toplantılar arasında gidip gelmekten kaynaklandığını gösteriyor. Bu maliyetli kesintileri ortadan kaldırabilseydiniz ne olurdu? ClickUp, ş akışlarınızı (ve sohbetlerinizi) tek bir modern platformda birleştirir. Sohbet, belgeler, Beyaz Tahtalar ve daha fazlasından görevlerinizi başlatın ve yönetin. Yapay zeka destekli özellikler, bağlamı bağlantılı, aranabilir ve yönetilebilir tutar!

4. Basecamp

Basecamp aracılığıyla

Basecamp, daha az özellik, daha az özelleştirme ve sabit fiyatlandırma modeli ile kasıtlı olarak kendine özgü bir yaklaşım benimsemiştir. Basitlik isteyen dağıtım takımları için bu, ferahlatıcı olabilir. Asenkron tartışmalar için Mesaj Panoları, gerçek zamanlı sohbet için Campfire ve görev listeleri için Yapılacaklar listesi sunar.

Platformun "Hill Charts" özelliği, ilerlemeyi görselleştirmek için benzersiz bir yol sunarak, işin "çözüm arama" veya "gerçekleştirme" aşamasında olup olmadığını gösterir. Basecamp'ın sınırlaması aynı zamanda gücüdür. Gantt çizelgeleri veya ayrıntılı izinlere ihtiyaç duyan takımlar bunu yetersiz bulabilir, ancak netliği değerli bulan takımlar için ek yükü ortadan kaldırır.

Basecamp'ın en iyi özellikleri

Mesaj Panoları: Konuya göre düzenlenmiş uzun süreli asenkron tartışmalar, konuşmaların aranabilir olmasını sağlar.

Campfire sohbet: Hızlı sorular için her proje içinde gerçek zamanlı grup sohbeti

Hill Grafikleri: İşin sorun çözme aşamasında mı yoksa uygulama aşamasında mı olduğunu gösteren görsel bir ilerleme göstergesi.

Basecamp'ın artıları ve eksileri

Avantajları:

Özgün tasarım, takımın araç yapılandırmasına değil, işine odaklanmasını sağlar.

Kararlı tasarım, karar verme yorgunluğunu azaltır.

Otomatik Check-in'ler, takım üyelerine güncellemeler için uyarı göndererek durum toplantılarını azaltır.

Dezavantajları:

Sınırlı özelleştirme ve Gantt grafikleri veya gelişmiş bağımlılık izleme özelliği yok

İzinler, Enterprise odaklı araçlara kıyasla nispeten basittir.

Karmaşık proje hiyerarşilerine sahip takımlar, bu hiyerarşileri hızla aşabilir.

Basecamp fiyatlandırması

Basecamp: 16 $/kullanıcı/ay Basecamp Pro Sınırsız: 300 $/ay (yıllık faturalandırılır)

Basecamp puanları ve yorumları

G2: 4,1/5 (5.448 yorum) Capterra: 4,3/5 (14.400 yorum)

Gerçek kullanıcılar Basecamp hakkında ne diyor?

G2 incelemesi burada: Basecamp'ta en çok sevdiğim şey, uzaktan çalışma sürecimizi yönetmemize ne kadar sorunsuz bir şekilde yardımcı olduğu. Şirket olarak, tüm konuşmalarımızı, planlamalarımızı, görevlerimizi ve proje ilerlememizi kusursuz bir şekilde izlemeyi sağlıyor. Görev atama, takım iletişimi ve proje gelişmelerini izleme açısından inanılmaz derecede işlevsel. Ayrıca, basit ve kullanıcı dostu arayüzü, takım üyelerinin hızlı bir şekilde adapte olmasını sağlıyor. Tüm bunlar, işbirliğini kolaylaştırıyor ve genel verimliliğimizi artırıyor.

G2 incelemesi burada:

5. Notion

Notion aracılığıyla

Notion, belgeleri, wikileri ve veritabanlarını esnek bir sistemde birleştiren modüler bir Çalışma Alanıdır. Belgelere yoğun olarak ihtiyaç duyan dağıtılmış takımlar için Notion, bilgi yönetiminde mükemmeldir. İlişkisel veritabanları, görevleri belgelere, belgeleri projelere ve projeleri takım dizinlerine bağlamanıza olanak tanır.

Notion AI, özetleme ve soru-cevap özelliklerini doğrudan düzenleyiciye ekler. Bunun karşılığında, Notion'un esnekliği kurulum gerektirir. Özelleştirmeyi seven takımlar için bu bir özelliktir, ancak hemen iş yapmaya başlamak isteyenler için bu, proje öncesinde bir proje gibi hissettirebilir.

Notion'un en iyi özellikleri

İlişkisel veritabanları: Sayfaları, görevleri ve veritabanlarını birbirine bağlayarak bilgilerin bağlantılı kalmasını sağlayın.

Notion AI: Uzun belgeleri özetleyin, taslaklar oluşturun veya Çalışma Alanınızın içeriği hakkında sorular sorun.

Esnek şablonlar: Wiki'ler, proje takipçileri ve daha fazlası için topluluk veya takım şablonlarından başlayın.

Notion'un artıları ve eksileri

Avantajları:

Son derece esnek "boş tuval" yaklaşımı, takımların tam olarak ihtiyaç duydukları Çalışma Alanı'nı oluşturmalarını sağlar.

Güçlü dokümantasyon ve wiki özellikleri, bilgi yoğun takımlar için idealdir.

İlişkisel veritabanları veri yinelemesini azaltır

Dezavantajları:

İşlevsel bir Çalışma Alanı oluşturmak için önemli miktarda kurulum süresi gerektirir.

Çok büyük çalışma alanlarında performans düşebilir

Yerel proje yönetimi özellikleri, özel PM araçları kadar sağlam değildir.

Notion fiyatlandırması

Ücretsiz Plus: 9 $/kullanıcı/ay (yıllık faturalandırılır) İşletme: 16 $/kullanıcı/ay (yıllık faturalandırılır) Kurumsal: Özel

Notion puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (6.000'den fazla yorum) Capterra: 4,7/5 (2.685 yorum)

Gerçek kullanıcılar Notion hakkında ne diyor?

G2 incelemesi burada: Notion'un basit ama sağlam olması ve neredeyse her şeyi yapmama izin vermesi çok hoşuma gidiyor. Oluşturduğum her sayfa tamamen özelleştirilebilir ve ayrıca kullanışlı harika şablonlar da var. Düzenli kalmama ve uzaktaki ekip arkadaşlarımla bağlantıda kalmama yardımcı oluyor. Hepimiz iş yerinde kullanıyoruz ve bize çok zaman ve baş ağrısı tasarrufu sağlıyor. İlk kurulum çok kolaydı; belgelerimizi taşıdık ve orada her şeyi kolaylıkla oluşturmaya başladık, ancak çok farklı fonksiyonlar sunuyor. Belgeleri paylaşım yapmak, görevleri düzenlemek, notlar oluşturmak ve hatta aramalarımı kaydetmek veya yazıya dökmek için her gün kullanıyorum. Notion ferahlatıcı ve yaklaşık 300 kişilik büyük şirketimizde hepimizin bağlantıda ve düzenli kalmasını sağlıyor.

G2 incelemesi burada:

6. Trello

Atlassian aracılığıyla

Trello, Atlassian'ın sahibi olduğu orijinal Kanban tarzı görev panosudur. Sürükle ve bırak basitliği, onu benimsenmesi en kolay PM araçlarından biri haline getirir. Basit iş akışı otomasyonuna sahip dağıtılmış takımlar için Trello'nun görsel yaklaşımı, eğitim gerektirmeden herkesin uyumlu çalışmasını sağlar.

Trello'nun yerleşik otomasyon motoru Butler, tekrarlayan eylemleri otomatikleştirmek için kurallar oluşturmanıza olanak tanır. Trello'nun sınırı derinliktir. Bağımlılıkları veya ayrıntılı raporlamaları olan karmaşık projeler, pano metaforunu zorlayacaktır, ancak yine de sağlam ve hafif bir seçenek olmaya devam etmektedir.

Trello'nun en iyi özellikleri

Kanban panoları: Görev durumunu bir bakışta görünür kılan klasik sürükle ve bırak kart arayüzü

Butler otomasyonu: Kod yazmadan "kart Tamamlandı'ya taşındığında tüm öğeleri kontrol et" gibi kurallar oluşturun.

Zaman çizelgesi ve Takvim görünümleri (Premium): Son teslim tarihine odaklı planlama için kartları zaman çizelgesinde veya takvimde görselleştirin.

Trello'nun artıları ve eksileri

Avantajları:

Öğrenme eğrisi son derece düşük olduğundan, çoğu takım hemen kullanmaya başlayabilir.

Butler otomasyonu, hafif bir araç için karmaşık kuralları yönetir.

Atlassian ekosistemiyle (Jira, Confluence) derin entegrasyon

Dezavantajları:

Sınırlı yerel raporlama ve analiz

Bağımlılık izleme ve kaynak yönetimi minimum düzeydedir.

Başlangıç planlarında yönetim kurulu ve otomasyon sınırlamaları geçerlidir.

Trello fiyatlandırması

Ücretsiz Standart: 6 $/kullanıcı/ay (yıllık faturalandırılır) Premium: 10 $/kullanıcı/ay (yıllık faturalandırılır) Enterprise: 17,50 $/kullanıcı/ay'dan başlar (fiyatlandırma kullanıcı sayısına göre değişir)

Trello puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (13.000'den fazla yorum) Capterra: 4,5/5 (23.450 yorum)

Gerçek kullanıcılar Trello hakkında ne diyor?

G2 incelemesi burada: Trello'nun en çok beğenilen özelliği, görsel sadeliği ve esnekliğidir. Kanban tarzı panolar, görevleri düzenlemeyi, proje ilerlemesini izlemeyi ve takım üyeleriyle son derece görsel bir şekilde işbirliği yapmayı kolaylaştırır. Sürükle ve bırak arayüzü, özelleştirilebilir panolar, kartlar ve listeler, kullanıcıların Trello'yu kendi ş Akışlarına göre uyarlayabilmelerini sağlar. Platform ayrıca birçok üçüncü taraf uygulamayla (Slack, Google Drive ve Jira gibi) entegre olur, bu da verimliliği artırır ve proje yönetimi sürecini kolaylaştırır. Smartsheet, proje yönetimine elektronik tablo tarzı bir arayüz getirerek Excel'den geçiş yapan takımlar için tanıdık bir ortam sunar. Gantt grafikleri, otomasyonlar ve üst katmanda gösterge panelleri gibi PM özellikleri içerir. Uyumlu sektörlerdeki dağıtımdaki takımlar için Smartsheet'in FedRAMP ve DoD yetkilendirmeleri onu uygun bir seçim haline getirir. Bunun karşılığında karmaşıklık ortaya çıkıyor. Smartsheet'in formülleri Excel'inkinden farklıdır ve gelişmiş özellikler için ek satın alımlar gerekir. Basit bir hesap tablosu bekleyen takımlar, beklediklerinden daha zor bir öğrenme süreciyle karşılaşabilirler. Avantajları: Dezavantajları: Pro: 10 $/kullanıcı/ay (yıllık faturalandırılır) İş: 20 $/kullanıcı/ay (yıllık faturalandırılır) Kurumsal: Özel G2: 4,4/5 (23.019 yorum) Capterra: 4,5/5 (3.471 yorum) G2 incelemesi burada: İşimde her gün Smartsheet'i kullanarak yüzlerce müşteri ve verdikleri siparişlerle ilgili bilgileri kaydediyor ve saklıyorum. Smartsheet, bilgi paylaşım noktası olarak hareket ederek takımımın uzaktaki çalışanlarını entegre etmesine olanak sağladı. Çalışma sayfalarının kolay ve işlevsel olmasını çok seviyorum. Smartsheet'e bilgi girmek ve ek dosya eklemek, bilgileri izlemek ve kaydetmek için şimdiye kadar kullandığım en verimli yöntem oldu. Wrike, sağlam yönetişim ve kontrol ş Akışlarına ihtiyaç duyan orta ölçekli ve kurumsal takımları hedefler. Çapraz etiketleme sistemi, tek bir görevin aynı anda birden fazla projede yer almasını sağlar, böylece farklı takımlar aynı sonucu işleri tekrarlama olmadan görebilir. Wrike AI, risk tahmini ve AI özetleri sunar. Yaratıcı işleri yöneten dağıtılmış takımlar için Wrike'ın prova özelliği, platformda doğrudan 30'dan fazla dosya biçiminde işaretleme ve onaylamayı destekler. Bunun karşılığında, tam özellikler için daha üst düzey planlar ve eklentiler gerektiğinden, karmaşıklık ve maliyet artar. Avantajları: Dezavantajları: FreeTeam: 10 $/kullanıcı/ayBusiness: 25 $/kullanıcı/ayEnterprise: ÖzelPinnacle: Özel G2: 4,2/5 (4.519 yorum) Capterra: 4,4/5 (2.876 yorum) G2 incelemesi burada: Wrike, özellikle büyük ve uzaktan çalışan takımlar için harika bir proje yönetimi platformudur. SmartSheet gibi bazı rakiplerine göre çok daha kolay anlaşılır ve kullanımı kolaydır. Wrike'ın inceleme sürecinde belgelerin sürüm kontrolü yapma özelliği harika ve yaratıcı metinleri sorunsuz bir şekilde yinelememizi sağlıyor. Artık her gün kullanıyorum ve Asana veya Monday.com gibi eskiden kullandığım diğer platformları özlemiyorum. Zoho Projects, daha geniş Zoho ekosisteminin bir parçasıdır ve halihazırda diğer Zoho uygulamalarını kullanan takımlar için doğal bir seçimdir. Platform, Gantt grafikleri, sorun izleme, zaman çizelgeleri ve görev bağımlılıklarını uygun bir fiyata sunar. Dağıtılmış takımlar için, asenkron tartışmalar için yerleşik sohbet ve forumlar içerir. Platform ayrıca zaman takibi ve kaynak kullanımı raporlarını da destekleyerek yöneticilere iş yükü yönetiminde yardımcı olur. Bunun karşılığında Zoho Projects, kendi ekosistemi içinde en iyi şekilde çalışır. Diğer Zoho ürünlerini kullanmayan takımlar, bağımsız deneyimin rakiplerine göre daha az gelişmiş olduğunu düşünebilir. Avantajları: Dezavantajları: Ücretsiz Premium: 5 $/kullanıcı/ay (yıllık faturalandırılır) Enterprise: 10 $/kullanıcı/ay (yıllık faturalandırılır) G2: 4,3/5 (528 yorum) Capterra: 4,4/5 (500+ yorum) G2 incelemesi burada: İşleri planlamak, izlemek ve yönetmek için Zoho Projects kullanıyorum. Görevler, dönüm noktaları ve Gantt grafikleri aracılığıyla işleri düzenleme şeklini seviyorum, bu sayede ilerlemeyi ve son teslim tarihlerini bir bakışta izlemek kolaylaşıyor. Her şeyi tek bir yerde tutan yorumlar, dosya paylaşımı ve etkinlik akışları gibi işbirliği özelliklerini çok beğeniyorum. Otomasyon ve hatırlatıcılar, manuel takipleri azaltmaya yardımcı oluyor. Ayrıca, tüm proje planlarını, görevleri, zaman çizelgelerini ve tartışmaları tek bir yerde tutarak, görevlerin görünürlüğünün yetersiz olması, son tarihlerin kaçırılması ve iletişimin dağınık olması gibi sorunları da çözüyor. Pratik ve kullanımı kolay buluyorum, bu da takımlarımın uyumlu ve verimli kalmasına yardımcı oluyor. Proje oluşturmak, kullanıcı eklemek, görev ve dönüm noktaları ayarlamak oldukça kolay ve basitti. Teamwork.com, faturalandırılabilir saatleri izlemesi ve müşteri izinlerini yönetmesi gereken ajanslar ve danışmanlık şirketleri gibi müşteri hizmetleri takımları için tasarlanmıştır. Dış müşterilere hizmet veren dağıtılmış takımlar için, faturalandırılabilirlik ve müşteri görünürlüğüne odaklanması onu diğerlerinden ayırır. Platform, zaman takibi, iş yükü planlama ve faturalama özelliklerini doğal olarak içerir. Müşteri kullanıcılarına belirli projelere sınırlı erişim izni verilebilir, bu da farklı zaman dilimlerinde bulunan dış paydaşlarla işbirliği yapmak için kullanışlıdır. Bunun karşılığında, müşteri hizmetlerine odaklanması iç takımlar için fazla uzmanlaşmış hissettirebilir. Avantajları: Dezavantajları: Ücretsiz Teslimat: 11,99 $/kullanıcı/ay (yıllık faturalandırılır) Büyüme: 20,99 $/kullanıcı/ay (yıllık faturalandırılır) Ölçeklendirme: Özel G2: 4,4/5 (1.375 yorum) Capterra: 4,5/5 (919 yorum) G2 incelemesi burada: Ş Akışımda düzenlemek veya planlamak istediğim hemen hemen her şey için Teamwork'te bir fonksiyon var. Ayrıca, sürekli araştırma yapan, geri bildirimleri değerlendiren ve yeni ve geliştirilmiş özellikler ve düzeltmeler ekleyen çok aktif bir geliştirme ekibi var. Destek ekibi (hiç ihtiyacım olmadı ama bir keresinde belirli bir fonksiyonla ilgili bir soru sormak için kullandım) SÜPER duyarlı, arkadaş canlısı ve iletişim kurması kolay. Araç çubuğunda, geliştirme takımına her zaman yorum ve önerilerde bulunabileceğiniz bir "Geri Bildirim" simgesi var, bunu da çok takdir ediyorum. Onları seviyorum...

G2 incelemesi burada:

7. Smartsheet

Smartsheet aracılığıyla

Smartsheet, proje yönetimine elektronik tablo tarzı bir arayüz getirerek Excel'den geçiş yapan takımlar için tanıdık bir ortam sunar. Gantt grafikleri, otomasyonlar ve üst katmanda gösterge panelleri gibi PM özellikleri içerir. Uyumlu sektörlerdeki dağıtımdaki takımlar için Smartsheet'in FedRAMP ve DoD yetkilendirmeleri onu uygun bir seçim haline getirir.

Bunun karşılığında karmaşıklık ortaya çıkıyor. Smartsheet'in formülleri Excel'inkinden farklıdır ve gelişmiş özellikler için ek satın alımlar gerekir. Basit bir hesap tablosu bekleyen takımlar, beklediklerinden daha zor bir öğrenme süreciyle karşılaşabilirler.

Smartsheet'in en iyi özellikleri

Hesap tablosu tarzı ızgara: Formüller ve koşullu biçimlendirme içeren tanıdık satırlar ve sütunlar

Gantt ve Takvim görünümleri: Sayfadan ayrılmadan zaman çizelgelerini ve bağımlılıkları görselleştirin.

Kontrol Merkezi (eklenti): Şablonlar ve raporlama ile büyük proje portföylerini standartlaştırın ve yönetin.

Smartsheet'in artıları ve eksileri

Avantajları:

Tanıdık elektronik tablo arayüzü, Excel'den gelen takımlar için benimseme engellerini azaltır.

FedRAMP ve DoD yetkilendirmeleri, bu aracı devlet müteahhitleri için uygun hale getirir.

PMO'lar için güçlü portföy yönetimi yetenekleri

Dezavantajları:

Formüller ve fonksiyonlar Excel'den farklıdır ve yeniden öğrenilmesi gerekir.

Premium özellikler için ek satın alımlar gerekir.

Çok büyük sayfalarda performans düşebilir

Smartsheet fiyatlandırması

Pro: 10 $/kullanıcı/ay (yıllık faturalandırılır) İş: 20 $/kullanıcı/ay (yıllık faturalandırılır) Kurumsal: Özel

Smartsheet puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (23.019 yorum) Capterra: 4,5/5 (3.471 yorum)

Gerçek kullanıcılar Smartsheet hakkında ne diyor?

G2 incelemesi burada: İşimde her gün Smartsheet'i kullanarak yüzlerce müşteri ve verdikleri siparişlerle ilgili bilgileri kaydediyor ve saklıyorum. Smartsheet, bilgi paylaşım noktası olarak hareket ederek takımımın uzaktaki çalışanlarını entegre etmesine olanak sağladı. Çalışma sayfalarının kolay ve işlevsel olmasını çok seviyorum. Smartsheet'e bilgi girmek ve ek dosya eklemek, bilgileri izlemek ve kaydetmek için şimdiye kadar kullandığım en verimli yöntem oldu.

G2 incelemesi burada:

8. Wrike

Wrike aracılığıyla

Wrike, sağlam yönetişim ve kontrol ş akışlarına ihtiyaç duyan orta ölçekli ve kurumsal takımları hedefler. Çapraz etiketleme sistemi, tek bir görevin aynı anda birden fazla projede yer almasını sağlar, böylece farklı takımlar aynı sonucu işleri tekrarlama olmadan görebilir. Wrike AI, risk tahmini ve AI özetleri sunar.

Yaratıcı işleri yöneten dağıtılmış takımlar için Wrike'ın prova özelliği, platformda doğrudan 30'dan fazla dosya biçiminde işaretleme ve onaylamayı destekler. Bunun karşılığında, tam özellikler için daha üst düzey planlar ve eklentiler gerektiğinden, karmaşıklık ve maliyet artar.

Wrike'ın en iyi özellikleri

Çapraz etiketleme: Görevleri birden fazla projeye atayın, böylece farklı takımlar aynı işi kendi bağlamlarında görebilsin.

Düzeltme ve onaylar: Yerleşik onay ş akışlarıyla görüntüleri, videoları ve PDF'leri doğrudan Wrike'ta işaretleyin.

Wrike AI (Work Intelligence): AI destekli risk tahmini, özetler ve soru-cevap asistanı

Wrike'ın artıları ve eksileri

Avantajları:

Çapraz etiketleme, yinelenen görevleri ortadan kaldırır ve çapraz fonksiyonlu takımların uyumlu çalışmasını sağlar.

Yerleşik prova özelliği, harici yaratıcı inceleme araçlarına olan ihtiyacı azaltır.

SOC 2 ve ISO 27001 sertifikaları ile güçlü kurumsal kontroller

Dezavantajları:

Tam fonksiyonellik için birden fazla eklenti gerekir.

Arayüz, yeni kullanıcılar için karmaşık ve yoğun gelebilir.

Öncelikli destek kullanılabilirliği plana göre değişir.

Wrike fiyatlandırması

FreeTeam: 10 $/kullanıcı/ayBusiness: 25 $/kullanıcı/ayEnterprise: ÖzelPinnacle: Özel

Wrike puanları ve yorumları

G2: 4,2/5 (4.519 yorum) Capterra: 4,4/5 (2.876 yorum)

Gerçek kullanıcılar Wrike hakkında ne diyor?

G2 incelemesi burada: Wrike, özellikle büyük ve uzaktan çalışan takımlar için harika bir proje yönetimi platformudur. SmartSheet gibi bazı rakiplerine göre çok daha kolay anlaşılır ve kullanımı kolaydır. Wrike'ın inceleme sürecinde belgelerin sürüm kontrolü yapma özelliği harika ve yaratıcı metinleri sorunsuz bir şekilde yinelememizi sağlıyor. Artık her gün kullanıyorum ve Asana veya Monday.com gibi eskiden kullandığım diğer platformları özlemiyorum.

G2 incelemesi burada:

9. Zoho Proje

Zoho aracılığıyla

Zoho Projects, daha geniş Zoho ekosisteminin bir parçasıdır ve halihazırda diğer Zoho uygulamalarını kullanan takımlar için doğal bir seçimdir. Platform, Gantt grafikleri, sorun izleme, zaman çizelgeleri ve görev bağımlılıklarını uygun bir fiyata sunar. Dağıtılmış takımlar için, asenkron tartışmalar için yerleşik sohbet ve forumlar içerir.

Platform ayrıca zaman takibi ve kaynak kullanımı raporlarını da destekleyerek yöneticilere iş yükü yönetiminde yardımcı olur. Bunun karşılığında Zoho Projects, kendi ekosistemi içinde en iyi şekilde çalışır. Diğer Zoho ürünlerini kullanmayan takımlar, bağımsız deneyimin rakiplerine göre daha az gelişmiş olduğunu düşünebilir.

Zoho Projects'in en iyi özellikleri

Bağımlılıklar içeren Gantt grafikleri: Sürükle ve bırak özelliği ile yeniden planlama yaparak proje zaman çizelgelerini ve görev ilişkilerini görselleştirin.

Yerleşik zaman çizelgeleri: Görevlere göre zamanı kaydedin ve üçüncü taraf araçlara ihtiyaç duymadan kullanım raporları oluşturun.

Zoho ekosistem entegrasyonu: Zoho CRM, Zoho Belge ve diğer Zoho uygulamalarıyla sorunsuz bir şekilde bağlantı kurun.

Zoho Proje'nin artıları ve eksileri

Avantajları:

Hızlı kurulum, küçük takımlar ve girişimlerin dakikalar içinde iş yapmaya başlamasını sağlar.

Zoho ekosistemiyle yerel entegrasyonlar, harici konektörlere olan ihtiyacı azaltır.

Yerleşik sorun izleme ve zaman çizelgeleri, genel PM ihtiyaçlarını karşılar.

Dezavantajları:

Diğer Zoho ürünlerini kullanmayan takımlar için bağımsız deneyim daha az gelişmiştir.

Özelleştirme ve gelişmiş ş Akışı seçenekleri sınırlıdır.

Kullanıcı arayüzü, daha modern araçlara kıyasla eski moda gelebilir.

Zoho Proje fiyatlandırması

Ücretsiz Premium: 5 $/kullanıcı/ay (yıllık faturalandırılır) Enterprise: 10 $/kullanıcı/ay (yıllık faturalandırılır)

Zoho Proje puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (528 yorum) Capterra: 4,4/5 (500+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Zoho Proje hakkında ne diyor?

G2 incelemesi burada: Çalışmaları planlamak, izlemek ve yönetmek için Zoho Projects kullanıyorum. Görevler, dönüm noktaları ve Gantt grafikleri aracılığıyla çalışmaları düzenleme şeklini seviyorum, bu sayede ilerlemeyi ve son teslim tarihlerini bir bakışta izlemek kolaylaşıyor. Her şeyi tek bir yerde tutan yorumlar, dosya paylaşımı ve etkinlik akışları gibi işbirliği özelliklerini çok beğeniyorum. Otomasyon ve hatırlatıcılar, manuel takipleri azaltmaya yardımcı oluyor. Ayrıca, tüm proje planlarını, görevleri, zaman çizelgelerini ve tartışmaları tek bir yerde tutarak, görevlerin görünürlüğünün yetersiz olması, son tarihlerin kaçırılması ve iletişimin dağınık olması gibi sorunları da çözüyor. Pratik ve kullanımı kolay buluyorum, bu da takımlarımın uyumlu ve verimli kalmasına yardımcı oluyor. Proje oluşturmak, kullanıcı eklemek, görev ve dönüm noktaları ayarlamak oldukça kolay ve basitti.

G2 incelemesi burada:

10. Teamwork.com

Teamwork.com, faturalandırılabilir saatleri izlemesi ve müşteri izinlerini yönetmesi gereken ajanslar ve danışmanlık şirketleri gibi müşteri hizmetleri ekipleri için tasarlanmıştır. Dış müşterilere hizmet veren dağıtılmış ekipler için, faturalandırılabilirlik ve müşteri görünürlüğüne odaklanması onu diğerlerinden ayırır. Platform, zaman takibi, iş yükü planlama ve faturalama özelliklerini doğal olarak içerir.

Müşteri kullanıcılarına belirli projelere sınırlı erişim izni verilebilir, bu da farklı zaman dilimlerinde bulunan dış paydaşlarla işbirliği yapmak için kullanışlıdır. Bunun karşılığında, müşteri hizmetlerine odaklanması iç takımlar için fazla uzmanlaşmış hissettirebilir.

Teamwork.com'un en iyi özellikleri

Yerleşik zaman takibi ve faturalandırma: Faturalandırılabilir saatleri kaydedin, ücretleri ayarlayın ve doğrudan platformdan faturalar oluşturun.

Müşteri izinleri: Harici müşterilere belirli projelere sınırlı erişim izni verin ve görebileceklerini kontrol edin.

İş yükü planlama: Takım kapasitesini görselleştirin ve dağıtılmış takım üyeleri arasında görevleri dengeleyin.

Teamwork.com'un artıları ve eksileri

Avantajları:

Faturalandırma ve müşteri erişim kontrolleri ile müşteri hizmetleri takımları için özel olarak tasarlanmıştır.

Zaman takibi derinlemesine entegre edilmiştir, böylece faturalandırılabilir saat yönetimi sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilir.

İş yükü görünümleri, yöneticilerin görevleri dengelemelerine yardımcı olur.

Dezavantajları:

Müşteri hizmetlerine odaklanma, iç takımlar için aşırıya kaçmış gibi hissedilebilir.

Arayüz, ajans dışı takımların ihtiyaç duymadığı özelliklerle dolu ve karmaşık görünebilir.

Bazı kullanıcılar, proje şablonlarını oluştururken bir öğrenme eğrisi olduğunu bildiriyor.

Teamwork.com fiyatlandırması

Ücretsiz Teslimat: 11,99 $/kullanıcı/ay (yıllık faturalandırılır) Büyüme: 20,99 $/kullanıcı/ay (yıllık faturalandırılır) Ölçeklendirme: Özel

Teamwork.com puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (1.375 yorum) Capterra: 4,5/5 (919 yorum)

Gerçek kullanıcılar Teamwork.com hakkında ne diyor?

G2 incelemesi burada: Ş Akışımda düzenlemek veya planlamak istediğim hemen hemen her şey için Teamwork'te bir fonksiyon var. Ayrıca, sürekli araştırma yapan, geri bildirimleri değerlendiren ve yeni ve geliştirilmiş özellikler ve düzeltmeler ekleyen çok aktif bir geliştirme ekibi var. Destek ekibi (hiç ihtiyacım olmadı ama bir keresinde belirli bir fonksiyonla ilgili bir soru sormak için kullandım) SÜPER duyarlı, arkadaş canlısı ve iletişim kurması kolay. Araç çubuğunda, geliştirme takımına her zaman yorum ve önerilerde bulunabileceğiniz bir "Geri Bildirim" simgesi var, bunu da çok takdir ediyorum. Onları seviyorum...

G2 incelemesi burada:

Dağıtılmış bir takım için PM yazılımı seçmek sadece özelliklerle ilgili değildir, aynı zamanda sürtüşmeleri azaltmakla da ilgilidir. Eklediğiniz her entegrasyon, başka bir potansiyel hata noktası ve bağlamın kaybolduğu başka bir yerdir. Uzaktan çalışan takımlar için en iyi araçlar, görevleri, belgeleri, sohbeti ve raporlamayı tek bir Çalışma Alanı’nda birleştirir, böylece takımınız işin kendisine odaklanabilir.

Uzun entegrasyon listeleri yerine yerel yeteneklere öncelik verin. Platformun, ekstra özellikler eklemeden dokümantasyon, iletişim ve raporlama ihtiyaçlarınızı karşılayıp karşılayamayacağını sorun. Hedef, her konuşma, belge ve görevin tam bağlamıyla bir arada bulunduğu tek bir doğru kaynak oluşturmaktır. Dağıtılmış takımlar bu şekilde daha hızlı hareket ederler: daha fazla araç ekleyerek değil, daha az araca ihtiyaç duyarak.

Gerçekten birleştirilmiş bir çalışma alanının takımınız için neler yapabileceğini görmeye hazır mısınız? Bugün ClickUp ile ücretsiz olarak başlayın.

Sık Sorulan Sorular

Tek bir platformda yerleşik belgeler, görevlere bağlı yerel sohbet, zaman takibi, raporlama gösterge panelleri ve yapay zeka yardımı gibi özellikleri arayın. Bu özellikler yerel olduğunda, senkronizasyon sorunlarını önler ve takımınızın bağlamını tek bir yerde tutarsınız.

Hepsi bir arada platformlar, görevleri, belgeleri, sohbeti ve raporlamayı birleşik veriler ve izinlerle birleştirir. Entegrasyonlara dayanan araçlar, verileri harici bağlayıcılar üzerinden yönlendirir, bu da senkronizasyon hatalarına ve parçalanmış bağlama neden olur.

Evet. PM yazılımınız yerel belgeler, asenkron sohbet, zaman takibi ve gösterge panelleri içeriyorsa, takımınız çevrimiçi işbirliği araçlarını kullanarak iletişim kurabilir, dosya paylaşımı yapabilir ve bağlam değiştirmeden işleri takip edebilir.

Daha az erişim noktası, daha az saldırı yüzeyi anlamına gelir. Yerleşik özellikler, verileri tek bir platformun güvenlik çevresi içinde tutarak uyumluluk denetimlerini basitleştirir ve veri sızıntısı risklerini azaltır.