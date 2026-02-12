[Yıl]'ın En İyi AI Zaman Bloklama Uygulamaları

Zaman bloklamanın hedefi basittir: gününüze düzen getirmek ve sürekli görev değiştirmeyi azaltmak.

Buradaki zorluk, manuel zaman bloklamanın gerçek bir iş gününde nadiren işe yaramasıdır. Çoğu araç, ne yapılacaksa buna karar verdikten sonra bunu kolayca uygulayabileceğinizi varsayar.

Öte yandan, yapay zeka destekli araçlar, işler değiştiğinde uyum sağlar. Bir toplantı ertelenirse veya bir görev beklenenden daha uzun sürerse, yapay zeka kalan bloklarınızı yeniden düzenleyerek gününüzün gerçekçi ve dengeli olmasını sağlar.

Aşağıda, en iyi AI zaman bloklama uygulamalarını inceleyerek, gün planlandığı gibi gitmediğinde nasıl davrandıklarını, her birinin zorlandığı noktaları ve her birinin yarattığı iş ritmini ele alıyoruz.

Bir AI zaman bloklama uygulamasında nelere dikkat etmelisiniz?

AI zaman bloklama uygulamalarını değerlendirirken dikkat etmeniz gerekenler şunlardır.

Özerklik derecesi: Uygulamanın gününüzü aktif olarak planlamasını istiyorsanız, sadece öneriler ve hatırlatmalar değil, AI planlayıcıdan otomatik planlama ve yeniden planlama özelliklerini açıklayan dil ve özellikleri arayın.

Değişim duyarlılığı: İşiniz saatlik olarak değişiyorsa ve öncelikleriniz değişiyorsa, ürünün "dinamik yeniden akış", "gerçek zamanlı ayarlama" veya "uyarlanabilir programlar" gibi özelliklere sahip olup olmadığına dikkat edin, çünkü statik planlayıcılar değişkenlik altında bozulur.

Doğruluk kaynağı: Gününüzü tek bir yerden kontrol etmek istiyorsanız, platformun tüm görevleriniz için akıllı bir planlama takvimi olarak sunulup sunulmadığını kontrol edin.

Zihinsel yük: Hedefiniz planlama hakkında daha az düşünmekse, aracın ne kadar yapılandırma ve kural ayarı gerektirdiğini inceleyin, çünkü yoğun kurulum gerektiren platformlar, gerçekten kullanıcı dostu bir arayüz sunmak yerine, bilişsel çaba karşılığında otomasyon sağlar.

Çalışma modeli sadakati: İşiniz aşamalar, bağımlılıklar veya sonuçlar içeriyorsa, uygulamanın sadece izole zaman bloklarını veya parçalanmış uzun görevleri değil, projeleri ve sıralamaları da anladığını gösteren işaretler arayın.

Başarısızlık davranışı: Bu araç, çalışma şeklinizin merkezinde yer alması gerekiyorsa, aşırı yük, kaçırılan görevler veya çakışmalarla nasıl başa çıktığına bakın.

Görev bağlamı farkındalığı: Uygulamanın, Uygulamanın, zamanı ne zaman ve ne kadar süreyle bloke edeceğini belirlemek için tahmini çaba, öncelik, bağımlılıklar ve son tarihler gibi görev ayrıntılarını kullanıp kullanmadığını kontrol edin.

👀 Biliyor muydunuz? 1890 yılında, ABD hükümeti çalışanların çalışma saatlerini izlemeye başladı. Tam zamanlı imalat çalışanlarının ortalama çalışma haftası 100 saatti.

En İyi AI Zaman Bloklama Uygulamalarına Genel Bakış

İşte piyasadaki en iyi AI zaman bloklama uygulamalarının ve her birinin sunduğu özelliklerin bir özeti:

Araç En uygun olduğu durumlar Ana özellikler Fiyatlandırma ClickUp İşlerin zaten bulunduğu sistem içinde yapay zeka zaman bloklama Bağlamsal AI planlama, Süper Ajanlar, Takvim senkronizasyonu, Zaman Takibi, Otomasyonlar, Günlük Planlayıcı ve Program Engelleme Şablonları Sonsuza Kadar Ücretsiz; Kurumsal müşteriler için özelleştirme seçeneği mevcuttur. Clockwise Paylaşılan takvimlerde korunan odaklanma süresine ihtiyaç duyan takımlar Otomatik odaklanma süresi oluşturma, toplantı optimizasyonu, takvim dengeleme Ücretsiz plan; Takımlar için kullanıcı başına aylık 7,75 $'dan başlayan fiyatlar TimeHero Tamamen otomatik görev-takvim planlaması isteyen kişiler Görevleri otomatik olarak planlayın, sürekli yeniden planlama yapın, tekrarlayan rutinleri düzenleyin 7 günlük ücretsiz deneme; kullanıcı başına aylık 5 $'dan başlayan ücretli planlar Trevor AI Basit görev-takvim blokları isteyen kişiler Sürükle ve bırak bloklama, destekli planlama, takvim senkronizasyonu Ücretsiz plan; Pro planı aylık 6 dolar FlowSavvy Hızlı yeniden düzenleme ile otomatik planlama ihtiyacı olan kullanıcılar Otomatik planlama, tek tıklamayla yeniden hesaplama, görev bölme, aciliyet renkleri Ücretsiz plan; Pro planı aylık 7 dolar SkedPal Zaman haritalarıyla kapasiteyi yöneten kural odaklı planlayıcılar Zaman Haritaları, kural otomasyonu, görev gruplandırma, renk kodlu öncelik pencereleri Aylık 14,95 $'dan başlayan ücretli planlar Geri Kazanın Kişisel taahhütlerini takım uygunluğu ile dengeleyen kullanıcılar Öncelik tabanlı planlama, alışkanlık koruma, akıllı rezervasyon bağlantıları Ücretsiz plan; ücretli planlar kullanıcı başına aylık 12 $'dan başlar. Hareket Toplantılar ve görevlerle uçtan uca AI yürütme isteyen takımlar Otomatik planlama, AI not alma, AI Çalışanlar, bağımlılık mantığı Kullanıcı başına aylık 29 $'dan başlayan ücretli planlar Sunsama Her gün niyet ayarı ve zaman ayırma isteyen kişiler Günlük planlama, görev içe aktarma, Pomodoro, yansıma gösterge paneli 14 günlük ücretsiz deneme; aylık 20 $'dan başlayan ücretli planlar Notion Takvim Görevlerin ve etkinliklerin projeler arasında birleştirilmesini isteyen kullanıcılar Notion ile iki yönlü senkronizasyon, zaman çizelgesi planlama, çoklu takvim destekleri Tüm Notion kullanıcıları için ücretsiz

ClickUp'ta yazılımları nasıl inceliyoruz? Editör takımımız şeffaf, araştırma destekli ve satıcıdan bağımsız bir süreç izler, bu nedenle önerilerimizin gerçek ürün değerine dayandığından emin olabilirsiniz. ClickUp'ta yazılımları nasıl incelediğimize dair ayrıntılı bir özet aşağıda yer almaktadır.

En İyi AI Zaman Bloklama Uygulamaları

İşte zaman ayırmaya değer en iyi AI zaman bloklama uygulamaları 👇

1. ClickUp (AI destekli zamanlama ve görev yönetimi)

Zoom ve AI Notetaker'ın etkinleştirildiği "Pazarlama ve Operasyonlar" haftalık toplantısını ve eylem öğelerini içeren gömülü bir toplantı özeti kartını gösteren ClickUp Takvimi

Çoğu AI zaman bloklama uygulaması takviminizle başlar ve görevleri bu takvime sığdırmaya çalışır. ClickUp ise tam tersi şekilde çalışır.

Dünyanın ilk birleşik AI Çalışma Alanı olan ClickUp, farklı bir şekilde çalışır.

AI zaman bloklama özelliğini, görevlerin, bağımlılıkların, sahiplerin ve son tarihlerin zaten bulunduğu iş sisteminize doğrudan entegre eder.

Peki, ClickUp'ı en iyi AI zaman bloklama uygulaması yapan nedir?

İşinizi anlayan bağlamsal yapay zeka

ClickUp Brain, işinizi, araçlarınızı, bağlamınızı ve kurumsal verilerinizi anlar. Bu bağlamsal AI, görevlerinizi, projelerinizi, önceliklerinizi, son teslim tarihlerinizi, bağımlılıklarınızı ve konuşmalarınızı bilir.

İşlerin planlandığı ve yürütüldüğü sistemin içinde çalıştığı için, planlama kararları tüm bağlamı göz önünde bulundurarak alınır.

ClickUp Brain'i kullanarak işinizle ilgili bağlamsal bilgiler edinin.

AI, görevler, belgeler, sohbetler ve bağlı uygulamalar dahil olmak üzere ClickUp verilerinize erişebilir ve bunlarla etkileşime girebilir. Hatta soruları yanıtlayabilir, arama planlama ve proje planlama gibi eylemleri otomasyonla otomatikleştirebilir ve mevcut bağlamınıza göre içgörüler sunabilir.

ClickUp Takvim ile birleştirildiğinde, ClickUp Brain'in yetenekleri katlanarak artar ve size şunları yapma imkanı sunar:

Google Takvim etkinlikleri oluşturarak ve güncelleyerek programınızı yönetin.

Toplantıları ve görevleri özetleyin

Proje güncellemelerini oluşturun

Çok adımlı ş akışlarını otomasyonla otomatikleştirin

📚 Ayrıca okuyun: Denemeniz gereken en iyi Google Takvim alternatifleri

Daha akıllı programlar oluşturan zaman takibi

ClickUp Proje Zaman Takibi ile zaman verileri, işin yapıldığı yerde, yani görevlerde, alt görevlerde ve projelerde doğrudan yakalanır.

Sonuç olarak, planlama kararları tahmini süre ve uygulama geçmişine göre alınır.

Görevler beklenenden daha uzun veya daha kısa sürerse, bu bilgi gelecekteki planlamalar, kapasite kararları ve iş yükü dengesi için kullanılabilir.

Zaman takibi görevler, öncelikler ve sahiplikle bağlantılı olduğundan, şunları yapabilirsiniz:

Projeler ve kişiler arasında zamanın gerçekte nereye gittiğini görün.

Son teslim tarihleri geçtikten sonra tepki vermek yerine, aşırı yüklemeyi erken tespit edin.

Hangi tür işlerin programları sürekli olarak bozduğunu anlayın

Ayrıca, ClickUp'ın Zaman Tahminleri özelliğini kullanarak, işe başlamadan önce beklenen çabayı tanımlayabilir ve tahminlere güvenmek yerine programlara gerçekçi bir başlangıç noktası verebilirsiniz.

Ağır iş Super Agents'a yapılacak

ClickUp Super Agents ile, önceliklerinize ve bağlamınıza göre çok adımlı mantığı uygulayan otonom asistanlara sahip olursunuz. Görev oluşturma, takvim ayarlamaları ve takipleri manuel olarak yapmak yerine, Super Agents sizin adınıza karmaşık iş modellerini yönetebilir.

Bu uygulamalar şunları yapabilir:

Komut istemlerine veya tetikleyicilere göre görevleri otomatik olarak oluşturun, güncelleyin ve planlayın.

Manuel müdahale olmadan projeler arasında iş yüklerini yeniden dengeleyin

Engelleri önceden tahmin edin ve proaktif ayarlamalar önerin

Tutarlı sonuçlar veren tekrarlanabilir ş akışlarını yürütün

Super Agents'ı kullanarak ş akışlarınızı izleyin, kararlar alın ve eylemleri özerk bir şekilde gerçekleştirin.

Gününüzü net bloklarla planlayın

ClickUp Zaman Bloklama Şablonu, görevleri belirsiz takvim aralıklarına değil, belirli uygunluk durumlarına atayarak iş ve kişisel zamanınızı düzenlemenize yardımcı olur.

Ücretsiz şablon edinin ClickUp'ın Program Bloklama Şablonunu kullanarak tüm projelerinizi tek bir merkezi konumdan izleyin.

Bu şablonu seveceğiniz nedenler:

Müsaitlik durumuna göre planlama: Zamanı Ücretsiz, Kısmen Meşgul veya Meşgul olarak işaretleyin, böylece diğerleri (ve siz) ne zaman müsait olduğunuzu bilir.

İş ve kişisel blokları ayırın: Kişisel işlerinizi ve iş görevlerinizi çakışmadan yan yana planlayın.

Yerleşik öncelik sinyalleri: Her zaman bloğuna bağlı görev öncelikleri ile önce nelere dikkat edilmesi gerektiğini görün.

Net başlangıç ve bitiş zamanları: Aşırı rezervasyon yapmamak için görevlerin tam olarak ne zaman başlayıp biteceğini görselleştirin.

Maksimum verimlilik için günlerinizi planlayın

ClickUp Günlük Zaman Bloklama Şablonu, görevleri görünür zaman taahhütlerine dönüştürür. Aşırı yüklemeyi erken fark edin ve gününüzü kaçırmadan ayarlamalar yapın.

Ücretsiz şablon edinin En önemli görevlerinizi görselleştirin ve ClickUp'ın Günlük Zaman Bloklama Şablonu ile en yüksek verimlilik saatlerinizde bu görevleri yerine getirin.

Bu şablonu seveceğiniz nedenler:

Saatlik görsel program: Sabah rutinlerinden yoğun işlere ve toplantılara kadar tüm gününüzü zaman çizelgesinde görebilirsiniz.

Planlanmamış görevler kenar çubuğu: Öncelik düzeyi düşük görevleri, zaten dolu olan gününüze zorla eklemeden görünürlüklerini koruyun.

Düşünmeye hazır düzen: Gününüzün nasıl geçtiğini gözden geçirin ve sıfırdan başlamadan yarının planını iyileştirin.

Durum odaklı ilerleme izleme: Hangi görevlerin devam ettiğini, hangilerinin iptal edildiğini veya hangilerinin henüz yapılacak olduğunu anında görün.

⭐ Birden fazla takvim arasında gidip geliyorsanız, aklınızı kaçırmadan bunu başarmanın yolu burada.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Gününüzü doğrudan görevler ve öncelikler üzerinden planlayın. ClickUp Planner , işler yarını da etkilemeden bugün neyin uygun olduğuna karar vermenize yardımcı olur.

Takvim, Liste ve Zaman Çizelgesi gibi 15'ten fazla Özel Görünüm arasında geçiş yaparak zamanınızı istediğiniz gibi planlayabilirsiniz. Tek bir günü yakınlaştırarak veya adım atarak işlerin hafta boyunca nasıl dağıldığını görebilirsiniz.

ClickUp otomasyonları ile iş ilerledikçe görev durumlarını, önceliklerini ve atamaları otomatik olarak güncelleyerek manuel planlamayı azaltın. Planlar değiştiğinde, sistem sürekli müdahaleye gerek kalmadan kendini ayarlar.

ClickUp'ın Google Takvim entegrasyonunu kullanarak görevleri ve toplantıları gerçek zamanlı olarak senkronize edin. Güncellemeler her iki yönde de akarak takviminizi ve ClickUp'ı senkronize tutar.

ClickUp sınırlamaları

Kapsamlı özellik seti bazen daha zor bir öğrenme eğrisi oluşturabilir.

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (10.850+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.500'den fazla yorum)

Gerçek hayattaki kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

Bir G2 kullanıcısı şöyle diyor:

ClickUp, tüm görevlerimizi, belgelerimizi, hedeflerimizi ve zaman takibimizi tek bir çalışma alanında bir araya getirir. 2018'den beri kullanıyoruz ve hem iç ş Akışlarını hem de müşteri projelerini yönetmek için inanılmaz derecede esnek. Özelleştirilebilir görünümler (Liste, Pano, Takvim vb.) ve ayrıntılı otomasyon seçenekleri, her hafta saatlerce zaman kazanmamızı sağlıyor. Ayrıca, sık sık yapılan özellik güncellemeleri, platformu iyileştirme konusunda ciddi olduklarını gösteriyor.

ClickUp, tüm görevlerimizi, belgelerimizi, hedeflerimizi ve zaman takibimizi tek bir Çalışma Alanı'nda bir araya getirir. 2018'den beri kullanıyoruz ve hem iç akışları hem de müşteri projelerini yönetmek için inanılmaz derecede esnek. Özelleştirilebilir görünümler (Liste, Pano, Takvim vb.) ve ayrıntılı otomasyon seçenekleri, her hafta saatlerce zaman kazanmamızı sağlıyor. Ayrıca, sık sık yapılan özellik güncellemeleri, platformu iyileştirme konusunda ciddi olduklarını gösteriyor.

🚀 ClickUp Avantajı: ClickUp Brain MAX, yapay zeka asistanından daha fazlasıdır; zaman yönetimini ustaca kullanmak için güçlü bir araçtır. Brain MAX, zamanınızı daha etkili bir şekilde yönetmenize nasıl yardımcı olabilir? ChatGPT, Claude ve Gemini gibi birden fazla önde gelen LLM'ye farklı görevler için tek bir yerden erişin.

Talk-to-Text ile görevleri, hatırlatıcıları ve notları anında dikte edin, böylece hareket halindeyken bile önemli ayrıntıları asla kaçırmayın.

ClickUp ve bağlı uygulamalarda arama yaparak ClickUp Enterprise Search ile bilgileri hızlı bir şekilde bulun, dosya, son tarih veya proje güncellemelerini aramak için harcadığınız zamanı ortadan kaldırın.

Sesli komutlar veya hızlı komut istemleri kullanarak görevleri kolaylıkla oluşturun ve düzenleyin, böylece son teslim tarihlerini belirleyebilir ve işlerinizi saniyeler içinde öncelik sırasına koyabilirsiniz.

Ş Akışınızı merkezileştirerek bağlam değiştirmeyi azaltın , böylece araçlar arasında geçiş yapmadan en önemli konulara odaklanabilirsiniz.

Fikirlerinizi kaydedin ve gününüzü verimli bir şekilde planlayın, her düşüncenizin ve eylem öğenizin kaydedilmesini ve uygulanabilir olmasını sağlayın.

2. Clockwise (Paylaşılan takvimlerde odaklanma süresini korumak için en iyisi)

via Clockwise

Clockwise, tek bir temel iş etrafında oluşturulmuş bir AI takvim aracıdır: toplantıları gerçekçi tutarken otomatik olarak odaklanma süresi oluşturur ve korur. Takviminiz diğer kişiler tarafından sürekli olarak yeniden düzenlendiği takım ortamlarında en iyi şekilde çalışır.

Clockwise, her hafta manuel olarak zaman bloklaması yapmanıza gerek kalmadan, esnek toplantıları yeniden düzenleyerek derinlemesine iş yapmak için daha büyük bloklar oluşturur ve parçalanmış "İsviçre peyniri" günlerini azaltır. Programınız paylaşılan takvimlere ve tekrarlanan takım toplantılarına bağlıysa, bu özellikle yararlıdır.

Clockwise'ın en iyi özellikleri

Esnek toplantıları daha uygun zaman dilimlerine akıllıca taşıyarak odaklanma zamanını korur.

Paylaşılan takvimler ve tekrarlanan toplantılar üzerinden koordinasyon yapan takımlar için idealdir.

Mümkün olduğunda toplantıları birleştirerek takvim parçalanmasını azaltmaya yardımcı olur.

Saat yönünde sınırlar

Google Takvim'i yoğun olarak kullanan takımlar için en uygun olanıdır (yalnızca iCloud ekosistemlerinde yaşıyorsanız daha az idealdir).

Organizasyonunuz hangi toplantıların "esnek" hangilerinin "sabit" olduğu konusunda anlaşırsa, en yüksek değeri elde edersiniz.

Saat yönünde fiyatlandırma

Ücretsiz planTakımlar: 7,75 $/kullanıcı/ay İşletmeler: 11,50 $/kullanıcı/ay (yıllık faturalandırma)

Saat yönünde derecelendirmeler ve yorumlar

G2: 4,7/5 (70+ yorum) Capterra: 4,7/5 (50+ yorum)

Gerçek hayattaki kullanıcılar Clockwise hakkında ne diyor?

Bir G2 yorumcusu şöyle diyor:

Clockwise, kendi programımı yönetme yükünün bir kısmını benim omuzlarımdan alır. Odaklanma zamanımı korur ve ben sadece toplantı bağlantımı sağlarım, Clockwise ise programımın önemli kısımlarını korumayı üstlenir.

Clockwise, kendi programımı yönetme yükünün bir kısmını benim omuzlarımdan alır. Odaklanma zamanımı korur ve ben sadece toplantı bağlantımı sağlarım, Clockwise ise programımın önemli kısımlarını korumayı üstlenir.

3. TimeHero (Gününüzdeki görevleri otomatik olarak planlamak için en iyisi)

via TimeHero

TimeHero, "güzel bir takvim"den çok "AI planlayıcı"ya yakındır. Ona görevleri, son teslim tarihlerini ve yineleyen işleri verirseniz, görevleri otomatik olarak bir zaman çizelgesine yerleştirir ve günün gidişatı tersine döndüğünde yeniden düzenler.

En büyük zaman bloklama sorununuz plan yapamamaksa, bu uygulama tam size göre. Toplantılar eriştiğinde, görevler uzadığında veya öncelikler gün ortasında değiştiğinde planı güncel tutar.

TimeHero'nun en iyi özellikleri

Son teslim tarihlerine ve uygunluk durumuna göre görevleri otomatik olarak planlar.

İşler geciktiğinde yeniden planlama yapar, böylece gününüz tutarlı kalır.

Tekrarlayan planlamayı destekler, böylece rutinler günlük manuel çabaya bağımlılık göstermez.

TimeHero sınırlamaları

Sıfır yapıya sahip, süper minimal ve hafif bir planlayıcı istiyorsanız bu uygulama pek ideal değildir.

Takımlar, görevlerin nasıl girileceği konusunda anlaşmaya varmalıdır (aksi takdirde programın kalitesi düşer).

TimeHero fiyatlandırması

7 gün ücretsiz deneme Temel: 5 $/kullanıcı/ay Profesyonel: 12 $/kullanıcı/ay Premium: 27 $/kullanıcı/ay

TimeHero Derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,5/5 (20+ yorum) Capterra: 4,7/5 (20+ yorum)

📮 ClickUp Insight: Anket katılımcılarının %18'i, takvimler, görevler ve hatırlatıcılar aracılığıyla hayatlarını düzenlemek için yapay zeka kullanmak istiyor. %15'i ise yapay zekanın rutin görevleri ve idari işleri halletmesini istiyor. Bunu yapmak için, bir AI'nın şunları yapabilmesi gerekir: ş akışındaki her görevin öncelik düzeyini anlamak, görevleri oluşturmak veya görevleri ayarlamak için gerekli adımları uygulamak ve otomasyonlu ş akışları kurmak. Çoğu araç, bu adımlardan bir veya ikisini gerçekleştirir. Ancak ClickUp, kullanıcıların platformumuzu kullanarak 5'ten fazla uygulamayı birleştirmelerine yardımcı olmuştur! Görevlerin ve toplantıların öncelik düzeylerine göre takviminizdeki boş zaman dilimlerine kolayca tahsis edilebildiği yapay zeka destekli zamanlama deneyimini yaşayın. Ayrıca, rutin görevleri yönetmek için ClickUp Brain aracılığıyla özel otomasyon kuralları da ayarlayabilirsiniz. Yoğun iş yüküne veda edin!

4. Trevor AI (Basit görev-takvim zaman bloklaması için en iyisi)

Trevor AI aracılığıyla

Trevor AI, daha basit bir "köprü" aracıdır: daha karmaşık planlayıcılarda gördüğünüz ağır kurallar ve haritalar kurulumuna gerek kalmadan, görev listenizi planlanmış bir güne dönüştürmenize yardımcı olur.

Zaman bloklamayı seven, ancak sadece Salı gününü planlamak için uçuş kontrol sistemi kurmak gibi bir araç istemeyen kişiler için çok uygundur.

Trevor AI'nın en iyi özellikleri

Görevleri doğrudan takvim görünümüne sürükleyip bırakın.

İşlerinizi mevcut zaman bloklarına yerleştirmenize yardımcı olan planlama desteği sunar.

Görsel olarak planlama yapan kişiler için iyi bir "günlük sürücü" akışı

Trevor AI sınırlamaları

Tam PM paketleri gibi derin proje bağımlılık mantığı için tasarlanmamıştır.

Karmaşık çapraz takım iş yükü dengelemesi yerine kişisel planlama için en uygunudur.

Trevor AI fiyatlandırması

Ücretsiz planPro: Aylık 6 $

Trevor AI puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

⭐ Bonus: Yeni bir araca başvurmadan önce, herhangi bir uygulama gerektirmeyen bazı zaman yönetimi ipuçları 👇 Çıkış yapmadan önce yarını planlayın: Bir gün önce en önemli 3 önceliğinizi belirleyin. Sabahlar karar vermek için değil, uygulamak içindir.

Sabit zaman aralıklarında iş yapın: "Tamamlandı" hissini beklemek yerine, iş oturumları için başlangıç ve bitiş zamanları belirleyin.

Benzer görevleri gruplandırın: Bağlam değiştirmeyi azaltmak için aramaları, yöneticilerin işlerini veya yazma işlerini bir araya getirin.

Günde bir odak bloğunu koruyun: 60-90 dakikalık kesintisiz iş bile günün geri kalanını sabitleyebilir.

Kasıtlı boşluklar bırakın: Her saati doldurmayın. Boş alanlar gecikmeleri absorbe eder ve programın çökmesini önler.

5. FlowSavvy (Otomatik AI planlama ve iş yükü görselleştirme için en iyisi)

FlowSavvy aracılığıyla

FlowSavvy, tüm önceliklerinizi ve son tarihlerinizi dikkate alan ve ardından görevleri doğrudan mevcut takviminize ekleyen hafif bir AI planlama uygulamasıdır.

1 Tıkla Yeniden Hesapla özelliği paha biçilemez. Geride kalırsanız veya bir toplantı uzarsa, günün tutarlılığını korumak için kalan her şeyi yeniden düzenler.

Ve 4 saatlik bir görev tek bir boşluğa sığmazsa, araç uzun görevleri otomatik olarak daha küçük parçalara böler. Görevler aciliyetlerine göre renk kodlarıyla işaretlenir, böylece hangi göreve yoğunlaşmanız gerektiğini daha kolay belirleyebilirsiniz.

FlowSavvy'nin en iyi özellikleri

Görevleri istediğiniz zaman sürükleyerek gününüze ekleyin.

Yapılacakları listeler halinde gruplandırın ve anında erişin

Uygulamanın, iş ve kişisel zaman için özel pencerelerle sizin için bir program oluşturmasına ne zaman izin vereceğinize karar verin.

FlowSavvy sınırlamaları

Platform, görev bağımlılıkları ve çok aşamalı ş akışları için yerel destek sunmamaktadır, bu da programlar tek kullanıcı planlamasının ötesine geçtiğinde sorunlara neden olmaktadır.

Flowsavvy fiyatlandırması

Temel: Ücretsiz

Avantaj: Aylık 7 dolar

Flowsavvy puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek hayattaki kullanıcılar FlowSavvy hakkında ne diyor?

Bir ProductHunt kullanıcısı şöyle diyor:

Bu, insanların zamanlarını bloklayıp verimliliklerini artırmalarına yardımcı olacak küçük ama önemli bir fikir. İşleri tamamlamak için zaman bloklamayı denemeyi hep düşünmüşümdür, ancak bu konuda pek ilerleme kaydetmemiştim. Flowsavvy uygulamasını denedim ve zamanı bloklama ve gerektiğinde yeniden planlama konusunda iyi bir iş çıkarıyor. Ayrıca renk kodlaması da yardımcı oluyor. Uygulamaya başlama ve etkileşimli süreç kolay ve anlaşılırdı. Tebrikler.

Bu, insanların zamanlarını bloklayıp verimliliklerini artırmalarına yardımcı olacak küçük ama önemli bir fikir. İşler için zaman bloklamayı denemeyi hep düşünmüşümdür, ancak bu konuda pek ilerleme kaydetmemiştim. Flowsavvy uygulamasını denedim ve zamanı bloklama ve gerektiğinde yeniden planlama konusunda iyi iş çıkarıyor. Ayrıca renk kodlaması da yardımcı oluyor. Başlangıç ve etkileşimli süreç kolay ve anlaşılırdı. Tebrikler.

👀 Biliyor muydunuz? Kanban veya billboard zaman yönetimi tekniği, Toyota'nın kağıt talimatlara dayalı yeni bir üretim sistemi oluşturmasının ardından 1940'larda Japonya'da popüler hale geldi.

6. SkedPal (Kural odaklı kişisel kapasite yönetimi için en iyisi)

SkedPal aracılığıyla

SkedPal, yapılacaklar listenizi otomatik olarak dinamik, zaman bloklu bir programa dönüştüren bir AI programlama asistanıdır.

Time Maps özelliği, farklı türdeki işlerin ne zaman yapılması gerektiğini belirlemenizi sağlar. Yineleyen görevler için kuralları yalnızca bir kez ayarlarsınız ve AI, günlük programınızı bu kurallara göre uyarlar.

Her haritayı renk kodlarıyla işaretleyebilirsiniz. Yeşil, tercih ettiğiniz zaman aralıklarını gösterir, örneğin sabah 9'dan 11'e kadar yoğun iş. Sarı ve kırmızı ise yedek zaman aralıklarıdır. SkedPal, son teslim tarihini kaçırma riski olduğunda yalnızca kırmızı zaman aralıklarını bloke eder.

Ayrıca, mikro yöneticiler için görevleri tek bir büyük blokta gruplandıran Bundling özelliği sayesinde takviminiz parçalanmaz.

SkedPal'ın en iyi özellikleri

Görevleri öncelik alanlarına göre gruplandırın ve her biri için haftalık zaman sınırları belirleyin.

Neler tamamlandı, neler geride kaldı ve planlama yönteminizin gerçekçi olup olmadığı konusunda geri bildirim alın.

Google, iCloud ve Office 365 ile senkronizasyon yaparak görevlerin mevcut toplantılara uyum sağlamasını sağlayın.

SkedPal sınırlamaları

Arayüz birçok seçenek sunar, bu da sezgisel bir arayüz isteyen kullanıcılar için bilişsel olarak ağır hissettirir.

Skedpal fiyatlandırması

Temel: Kullanıcı başına aylık 14,95 $

Avantaj: Kullanıcı başına aylık 21,95 dolar

Skedpal puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: 4. 6/5 (165+ yorum)

Gerçek hayattaki kullanıcılar Skedpal hakkında ne diyor?

Bir Capterra kullanıcısı şöyle diyor:

Kullanım kolaylığı ve hızlı öğrenme süreci sayesinde uygulamayı hızlı bir şekilde kullanmaya başlayabildim ve kısa sürede görevleri yerine getirme şeklimi değiştirdim. Abonelik ücreti makul ve geliştiricilerin desteği mükemmel. Uygulama diğer platformlarla (Google ve Outlook) iyi bir şekilde entegre oluyor ve her şeyi bir araya getiriyor.

Kullanım kolaylığı ve hızlı öğrenme süreci, uygulamayı hızlı bir şekilde kullanmaya başlamamı ve kısa sürede işlerimi yapma şeklimi değiştirmemi sağladı. Abonelik ücreti makul ve geliştiricilerin desteği mükemmel. Uygulama diğer platformlarla (Google ve Outlook) iyi entegre oluyor ve her şeyi bir araya getiriyor.

7. Reclaim (Otomatik zamanlama ve öncelik tabanlı planlama için en iyisi)

via Reclaim

Reclaim, kişisel taahhütlerinizi takımın uygunluk durumuyla dengeleyen bir AI takvim uygulamasıdır.

Çalışma saatlerini tanımlayın, toplantı yapılmayacak günleri ayırın ve toplantıların ne zaman yapılabileceğine karar verin. Bu kurallar belirlendikten sonra, Reclaim bunları otomatik olarak uygular, böylece insanlar sizin belirlediğiniz sınırların ötesinde rezervasyon yapamazlar.

Reclaim ayrıca Calendly'ye benzer şekilde yerleşik rezervasyon bağlantıları da sunar. Aradaki fark, bu bağlantıların takviminize zaten eklediğiniz her şeyi takip etmesidir: alışkanlıklar, odaklanma süresi, tamponlar ve öncelikler.

Birisi bir zaman aralığı ayırırsa, Reclaim sizi gününüzü elle yeniden düzenlemeye zorlamak yerine mevcut taahhütlerinize göre ayarlamalar yapar.

En iyi özellikleri geri kazanın

Birden fazla takvimde tekrarlanan toplantılar için en uygun zamanı bulun, çakışmaları otomatik olarak çözün ve katılımcılar izin aldığında veya öncelikler değiştiğinde uyum sağlayın.

Rutininizi analiz ederek en yüksek verimliliğinizin olduğu zamanları, görevleriniz için ne kadar zamanınız olduğunu ve haftanızın toplantılarla nasıl geçtiğini öğrenin.

Etkinliklerin etrafına molalar ve seyahat süresi için otomatik olarak tamponlar ekleyin, böylece hazırlık, takip ve işe gidip gelme süreleri gününüze dahil edilir.

Sınırlamaları geri kazanın

Yerel iCloud Takvim entegrasyonu bulunmadığından, Google Takvim veya Outlook senkronizasyonu aracılığıyla çok adımlı bir geçici çözüm gerektirir.

Fiyatlandırmayı geri alın

Lite: Ücretsiz

Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 12 $

İş: Kullanıcı başına aylık 18 $

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Derecelendirme ve yorumları geri alın

G2: 4. 8/5 (120+ yorum)

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek hayattaki kullanıcılar Reclaim hakkında ne diyor?

Bir G2 kullanıcısı şöyle diyor:

Planlama özelliğini çok beğeniyorum. Farklı gruplar için farklı biçimler kullanmamı sağlıyor. Ayrı toplantı planları tutmam gereken iki kuruluşum var. Alışkanlıklar bölümünü çok beğeniyorum; bana çok yardımcı oluyor. Ayrıca, öncelik fonksiyonu da benim için çok iyi çalışıyor.

Planlama özelliğini çok beğeniyorum. Farklı gruplar için farklı plan biçimleri kullanmama olanak tanıyor. Ayrı toplantı planları tutmam gereken iki organizasyonum var. Alışkanlıklar bölümünü çok beğeniyorum; bana çok yardımcı oluyor. Ayrıca, öncelik fonksiyonu da benim için çok iyi çalışıyor.

🧠 İlginç Bilgi: Pomodoro Tekniği, 1980'lerin sonunda Francesco Cirillo tarafından icat edildi. Cirillo, o zamanlar üniversite öğrencisiydi ve daha sonra aynı konu hakkında 160 sayfalık bir kitap yazdı.

8. Motion (Operasyonel takımlarda uçtan uca AI yürütme için en iyisi)

via Motion

Zaman yönetimi uygulaması Motion'ı kullanarak günlerinizi son tarihler, öncelikler, bağımlılıklar ve uygunluk durumuna göre planlayın.

Örneğin, AI Toplantı Notetaker, Zoom/Teams toplantılarınıza katılır, bunları kaydeder ve eylem öğelerini çıkarır, bunlar daha sonra görevlere dönüştürülür ve doğrudan programınıza yerleştirilir.

Araç ayrıca SOP'leri ve iç süreçleri depolamak için yerleşik bir bilgi tabanı içerir. AI, görevleri daha akıllı bir şekilde planlamak için bu belgeleri okuyabilir.

Motion, çalışma alanınızda AI Çalışanları kullanmanıza olanak tanır. Bu ajanlar, tekrarlayan mantığı yönetebilir. Örneğin, Proje Yöneticisi Ajanı, takım takvimlerinde görevleri otomatik olarak planlayabilir, teslimat zaman çizelgelerini tahmin edebilir ve kapasite risklerini işaretleyebilir, böylece ekibinizin son teslim tarihleri geçmeden işleri yeniden dengelemesine yardımcı olur.

Motion'ın en iyi özellikleri

Özel görev alanları ve görünümler oluşturarak, etiketlere, engellere, önceliklere veya bağımlılıklara göre yapılacakları filtreleyin ve sıralayın.

Motion'ın rezervasyon takvimini yerleştirerek, herhangi bir web sitesinde veya sayfada kontrol edilebilir bir dizi rezervasyon yapılabilir zaman aralığı yayınlayabilirsiniz.

Günlük toplantı eşiklerini yapılandırarak, sınıra ulaşıldığında ek rezervasyonları otomatik olarak engelleyebilirsiniz.

Hareket sınırlamaları

Onboarding, entegrasyonlar açısından yoğun ve zaman alıcıdır ve karmaşık ş akışlarını kurmak için sınırlı rehberlik sunar.

Hareket fiyatlandırması

Pro AI: Kullanıcı başına aylık 29 $

İş AI: Kullanıcı başına aylık 49 $

Hareket derecelendirmeleri ve yorumlar

G2: 4. 1/5 (140+ yorum)

Capterra: 4,3/5 (80'den fazla yorum)

Gerçek hayattaki kullanıcılar Motion hakkında ne diyor?

Bir G2 kullanıcısı şöyle diyor:

Bana ne yapmam gerektiğini söylemesini çok seviyorum. Bunun anlamı, tüm görevlerim aynı anda yapılacak olmasına rağmen, her birini tamamlamak için seçilmiş bir zaman olacağını BİLDİĞİM için bu görevleri stres olmadan yapabileceğimdir. İşte bu, bunalmışlık ile huzur arasındaki farktır.

Bana ne yapmam gerektiğini söylemesini çok seviyorum. Bunun anlamı, tüm görevlerim aynı anda yapılacaklar arasında yer alsa da, her birini yapmak için seçilmiş bir zaman olacağını BİLDİĞİM için bu görevleri stres olmadan yapabileceğimdir. İşte bu, bunalmışlık ile huzur arasındaki farktır.

ClickUp ve Motion'ın hızlı bir karşılaştırmasını görmek için bu videoyu izleyin 👇

9. Sunsama (Görev yönetimini zaman bloklama ve takvim planlamayla birleştirmek için en iyisi)

Sunsama aracılığıyla

Zamanınızı nasıl geçireceğinize karar vermenize yardımcı olacak bir Çalışma Alanı mı arıyorsunuz? Sunsama, tam da bunun için tasarlanmış bir günlük planlayıcıdır.

Boş bir takvimle başlamak yerine, her güne Notion, Jira, Asana, e-posta veya Slack gibi araçlardan görevleri alarak ve bugünün gerçekte ne için olduğunu belirleyerek başlarsınız. Ardından, bu işi doğrudan programınıza zaman dilimi olarak ekleyebilirsiniz, böylece her taahhüdün görünür bir yeri olur.

Sunsama, dikkatinizi dağıtan unsurları azaltmak ve odaklanarak çalışmak için uygulamaları sessize almanızı sağlar. Bu zaman aralıklarını Slack ve Microsoft Teams'e de ekleyerek, herkesin üzerinde çalıştığınız işi görebilmesini sağlayabilirsiniz. Bu araç ayrıca, molalar vermenize ve enerjinizi korumanıza yardımcı olmak için otomatik hatırlatıcılar da sunar.

Sunsama'nın en iyi özellikleri

Takviminizi Google Takvim, Outlook ve Apple Takvim ile senkronize ederek tüm gününüzü tek bir yerde görebilirsiniz.

E-postaları sürükleyerek veya Slack ve Teams mesajlarını dönüştürerek gelen kutusu ve sohbet mesajlarını görevlere dönüştürün.

Herhangi bir görevde Pomodoro oturumları çalıştırın, işin ne kadar sürdüğünü izleyin ve günlük ve haftalık düzeninizi değerlendirin.

Sunsama sınırlamaları

Bazen, canlı işbirliği planlaması sırasında sayfalar beklenmedik bir şekilde yeniden yüklenebilir ve güncellemeler senkronizasyonunu sağlayamayarak paylaşılan gündemleri ve uzun süren toplantıları aksatabilir.

Sunsama fiyatlandırması

14 günlük ücretsiz deneme

Temel Pro Planı: Aylık 20 $ (yıllık faturalandırılır)

Power Pro Planı: 50 $/ay (yıllık faturalandırılır)

Sunsama puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: 4,7/5 (25+ yorum)

Gerçek hayattaki kullanıcılar Sunsama hakkında ne diyor?

Bir Capterra kullanıcısı şöyle diyor:

Takvim entegrasyonu son derece sağlamdır ve tüm yerlerden toplanan tüm yapılacaklarınızı (Notion görev atamaları, GitHub sorunları, Slack ve e-posta konuşmaları ve daha fazlası) görebilme özelliği, bu kalite düzeyinde Sunsama'ya özgüdür.

Takvim entegrasyonu son derece sağlamdır ve tüm yerlerden toplanan tüm yapılacaklarınızı (Notion görev atamaları, GitHub sorunları, Slack ve e-posta konuşmaları ve çok daha fazlası) görebilme özelliği, bu kalite düzeyinde Sunsama'ya özgüdür.

10. Notion Takvim (İş bağlamını ve zamanı birleştirmek için en iyisi)

Notion Takvim aracılığıyla

Notion Calendar, birden fazla Google Takvim hesabıyla senkronize olan bir takvim uygulamasıdır ve etkinliklerin, görevlerin ve proje kayıtlarının aynı zaman çizelgesinde bir arada bulunmasına ve düzenleme işlemlerinin gerçekleştirilmesine olanak tanır.

Görevleri bir araçtan diğerine kopyalamak yerine, tek bir döngüde işlersiniz: tartışın, karar verin, belgelendirin, planlayın.

Örneğin, Notion AI'dan bir tasarım incelemesini özetlemesini, açık soruları belirlemesini veya sonraki adımları listeye almasını isteyebilirsiniz. Buradan doğrudan Notion Takvimi'ne geçerek bu işi haftanıza yerleştirebilirsiniz. Toplantı özeti bir görev haline gelir. Görev, planlanmış bir blok haline gelir.

Notion Takvim, zaman kazanmanıza yardımcı olmak için iki yönlü bir arayüz olarak çalışır. Bir veritabanı öğesini doğrudan takvime sürükleyerek son teslim tarihini değiştirebilir, bir toplantıyı taşıyarak ilgili proje kaydını güncelleyebilir veya takviminizde zamanı bloke ederek Notion'da tekrar görünmesini sağlayabilirsiniz.

Notion Takvim'in en iyi özellikleri

Proje son teslim tarihlerini ve veritabanı öğelerini doğrudan takviminize aktarın, böylece görevler, dönüm noktaları ve toplantılar aynı zaman çizelgesini paylaşsın.

Zoom, Google Meet ve Apple Takvim entegrasyonları ile menü çubuğundan veya etkinlik kartından doğrudan toplantılara katılın.

Müsaitlik durumunuzu ve planlama bağlantınızı göndererek başkalarının sizinle randevu almasını sağlayın.

Notion Takvim sınırlamaları

Platform, görevleri otomatik olarak açık zaman dilimlerine yerleştirmez, kullanıcıların her günü yapılandırmak için öğeleri manuel olarak sürükleyip bırakmasını gerektirir.

Notion Takvim fiyatlandırması

Tüm Notion kullanıcıları için tamamen ücretsizdir ve ana ekosistemle entegre edilmiş bağımsız bir araç olarak çalışır.

Notion puanları ve yorumları

G2: 4. 6/5 (9.100+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (2.650+ yorum)

Gerçek hayattaki kullanıcılar Notion hakkında ne diyor?

Bir G2 kullanıcısı şöyle diyor:

Notion'u, tüm görevlerimi düzenlemek için proje yönetimi aracı olarak kullanmak, takvim ve AI yazma asistanını kullanarak içerik planlamak, KPI'ları izlemek ve toplantılar için not almak ve kaydetmek için kullanıyorum. Notion'un, her şeyi tek bir yerde tutmamı sağlayarak, birden fazla platforma ihtiyaç duyma ve bilgi akışının kopuk olması sorununu çözmesini çok seviyorum.

Notion'u, tüm görevlerimi düzenlemek için proje yönetimi aracı olarak kullanmak, takvim ve AI yazma asistanını kullanarak içerik planlamak, KPI'ları izlemek ve toplantılar için not almak ve kaydetmek için kullanıyorum. Notion'un, her şeyi tek bir yerde tutmamı sağlayarak, birden fazla platforma ihtiyaç duyma ve bilgi akışının kopuk olması sorununu çözmesini çok seviyorum.

⚡ Şablon Arşivi: Gününüzü Kontrol Etmenize Yardımcı Olacak Ücretsiz Zaman Kaydı Şablonları

ClickUp gibi, zamanı iyi yöneten bir AI zaman bloklama uygulamasına bağlı kalın.

Çoğu AI zaman bloklama uygulaması işinizin dışında yer alır. ClickUp'ın birleştirilmiş AI Çalışma Alanı ise işinizin içinde yer alır.

ClickUp, zaman bloklamayı işlerin bulunduğu sisteme bağlar: görevler, öncelikler, bağımlılıklar, toplantılar ve yürütme geçmişi. Planlar değiştiğinde, programlar bozulmak yerine bağlama göre uyum sağlar.

ClickUp'ı ücretsiz deneyin. Uygulanabilir bir program oluşturun.

Sık Sorulan Sorular

Bir AI zaman bloklama uygulaması, öncelik, son tarihler, tahminler ve uygunluk gibi girdilere göre görevlerinizi otomatik olarak takvim bloklarına yerleştirir. Manuel zaman bloklamadan farklı olarak, gününüzde değişiklik olduğunda uyum sağlayabilir; blokları taşıyabilir, görevleri bölebilir veya programınızı yeniden dengeleyebilir. Hedef, sürekli yeniden planlama ihtiyacını azaltmak ve odaklanma süresini korumak, aynı zamanda işler değiştiğinde planınızı gerçekçi tutmaktır.

Birçoğu bunu yapar, ancak özerklik derecesi değişir. Bazı uygulamalar yalnızca daha iyi bloklar önerirken, diğerleri toplantılar ertelendiğinde, görevler süresi aştığında veya öncelikler değiştiğinde otomatik olarak yeniden planlama yapar. "Otomatik planlama", "dinamik yeniden akış", "yeniden hesaplama" veya "uyarlanabilir planlama" gibi terimleri arayın. Ayrıca, uygulamanın öncelikleri yeniden belirleyerek, işi bölerek veya görevleri otomatik olarak ileriye alarak çakışmaları (aşırı yük, kaçırılan görevler) yönetip yönetmediğini de kontrol edin.

Takımlar için en iyi seçenek genellikle planlamayı paylaşılan çalışmaya bağlayan seçenektir: sahipleri, son tarihleri, bağımlılıkları ve takım görünürlüğü olan görevler. Takımınızın gerçek proje bağlamını yansıtan bir AI planlamasına ihtiyacı varsa, görevleri doğru bilgi kaynağı olarak gören ve iş yükü dengelemeyi, paylaşılan takvimleri ve otomasyonu destekleyen bir platform seçin. Yalnızca takvim içeren araçlar da işe yarayabilir, ancak genellikle takımlar arası uygulamada sorunlar yaşarlar.