Sağlık Hizmetlerinde Bilgi Yönetimi Nasıl İşler?

Klinik devirler sırasında iletişimde yaşanan aksaklıklar, hasta güvenliği açısından önemli bir risk olmaya devam etmektedir. Joint Commission, ciddi advers etkinliklerin %70'inde iletişim hatalarının rol oynadığını, bunun nedeninin genellikle kritik bilgilerin eksik olması, gecikmesi veya klinisyenlerin hızlı bir şekilde erişemeyeceği biçimlerde saklanması olduğunu bildirmektedir.

ECRI'nin 2023 Yılı En Önemli Hasta Güvenliği Sorunları raporu da, bilgi aktarımı ve bakım koordinasyonundaki başarısızlıkların sağlık hizmetleri ortamlarında önlenebilir zararlara en büyük katkıda bulunan faktörler olduğunu vurgulamaktadır.

Sağlık Hizmetlerinde Bilgi Yönetimi Nedir?

Sağlık hizmetlerinde bilgi yönetimi, klinik, operasyonel ve idari bilgileri sistematik bir şekilde toplama, düzenleme, paylaşım ve uygulama sürecidir. Bu sayede doğru bilgiler doğru zamanda doğru kişilere ulaşır. Bu, basit bir belge depolama işleminin ötesine geçer; dağınık verileri, hasta bakımı ve operasyonel kararları iyileştiren eyleme geçirilebilir içgörülere dönüştürmekle ilgilidir.

Sağlık takımınız her gün büyük miktarda bilgi üretir. Klinik kılavuzlar, hasta kayıtları, araştırma bulguları ve uyumluluk belgeleri genellikle birbirinden bağımsız sistemlerde, bireysel gelen kutularında veya deneyimli personelin kafasında saklanır. Önemli bilgileri bulmak zor olduğunda veya bu bilgiler departmanlar arasında dağınık olduğunda, bağlam dağınıklığı yaşarsınız. Takımlar, işlerini yapmak için ihtiyaç duydukları bilgileri aramak, uygulamalar arasında geçiş yapmak ve dosyaları bulmak için saatler harcarlar. Bu durum hasta güvenliğini tehlikeye atar ve takımınız bakım sunmak yerine cevapları aramakla zaman kaybeder.

Etkili sağlık bilgi yönetimi, iki farklı bilgi türünü ele alır:

Zımni bilgi: Bu, bireylerin sahip olduğu uzmanlıktır; örneğin, bir hemşirenin hastanın semptomları hakkındaki sezgisi veya bir cerrahın yıllar boyunca geliştirdiği karar verme kalıpları gibi. Yazıya dökülmesi zor olan "nasıl" kısmıdır. Bu, bireylerin sahip olduğu uzmanlıktır; örneğin, bir hemşirenin hastanın semptomları hakkındaki sezgisi veya bir cerrahın yıllar boyunca geliştirdiği karar verme kalıpları gibi. Yazıya dökülmesi zor olan "nasıl" kısmıdır.

Açık bilgi: Bu, yazıya dökülebilen ve paylaşım için kullanılabilen tüm belgelenmiş protokoller, kılavuzlar, prosedürler ve politikaları içerir. İşlemlerinizin "ne"sidir. Bu, yazıya dökülebilen ve paylaşım için kullanılabilen tüm belgelenmiş protokoller, kılavuzlar, prosedürler ve politikaları içerir. İşlemlerinizin "ne"sidir.

Asıl zorluk, sadece açık bilgilerinizi depolamak değildir. Deneyimli personel ayrıldığında veya emekli olduğunda, değerli örtük bilgilerin kaybolmadan önce bunları yakalamaktır.

Sağlık Kuruluşlarının Etkili Bilgi Yönetimine Neden İhtiyaç Duyduğu

Sağlık hizmetlerinde bilgi eksiklikleri sadece işleri yavaşlatmakla kalmaz, hastalara doğrudan zarar da verebilir. Klinik personeliniz en son protokollere hızlı bir şekilde erişemediğinde veya vardiya değişiklikleri sırasında kritik bilgiler kaybolduğunda, sonuçları çok ciddi olabilir. Doğru bilginin doğru zamanda mevcut olmaması nedeniyle, testlerin tekrarlanması, tanı hataları veya bakımda gecikmelerle karşılaşabilirsiniz.

Dağınık bilgiler, gerçek operasyonel ve insani maliyetler getirir. Güçlü bir sağlık bilgi yönetimi, en çok ihtiyaç duyulduğunda doğru bilgileri sunarak sonuçları iyileştirir.

Daha hızlı ve daha doğru teşhisler: Klinisyenler, hafızalarına veya güncel olmayan referanslara güvenmek yerine, tedavi sırasında güncel, kanıta dayalı kılavuzlara erişebilirler. Azalan tıbbi hatalar: Standartlaştırılmış protokoller ve erişilebilir güvenlik bilgileri, tutarlı ve yüksek kaliteli bakımı destekler. İyileştirilmiş bakım koordinasyonu: Departmanlar ve vardiyalar arasında paylaşılan bilgiler, görev devri sırasında oluşan boşlukları azaltır. Operasyonel verimlilik: Bilgi aramak için harcanan zamanın azalması, hastalara daha fazla zaman ayrılması anlamına gelir. Daha güçlü uyumluluk: Merkezi dokümantasyon, denetimleri basitleştirir ve yasal raporlamayı destekler.

Birçok sağlık kuruluşu hala EHR'ler, intranetler, paylaşılan sürücüler ve mesajlaşma araçları gibi birbirinden bağımsız sistemler üzerinde çalışmaktadır. Bu parçalanma, bilginin mevcut olduğu ancak önemli olduğunda erişilmesi zor olan İş Dağınıklığına neden olur. Takımlar, belgeleri yeniden oluşturmak, sistemlerde arama yapmak veya eksik bilgilerle karar vermek zorunda kalır ve bu da tutarlılığı ve bakım kalitesini olumsuz etkiler.

📮 ClickUp Insight: Ortalama bir profesyonel, iş ile ilgili bilgileri aramak için günde 30 dakikadan fazla zaman harcıyor. Bu, e-postaları, Slack konuları ve dağınık dosyaları aramak için yılda 120 saatten fazla zamanın kaybedilmesi anlamına geliyor. Çalışma alanınıza entegre edilmiş akıllı bir AI asistanı bunu değiştirebilir. ClickUp Brain'i deneyin. Doğru belgeleri, konuşmaları ve görev ayrıntılarını saniyeler içinde ortaya çıkararak anında içgörüler ve cevaplar sunar, böylece aramayı bırakıp iş yapmaya başlayabilirsiniz. 💫 Gerçek Sonuçlar: QubicaAMF gibi takımlar, ClickUp'ı kullanarak eski bilgi yönetimi süreçlerini ortadan kaldırarak haftada 5 saatten fazla zaman kazandılar. Bu, kişi başına yıllık 250 saatten fazla bir zaman tasarrufu anlamına geliyor. Takımınızın her çeyrekte fazladan bir hafta daha verimlilikle neler başarabileceğini bir düşünün!

Sağlık Hizmetlerinde Yaygın Bilgi Yönetimi Zorlukları

Muhtemelen bilgiyi yönetmek için bir sistem uygulamaya çalıştınız, ancak başarısız olduğunu gördünüz. Sağlık hizmetlerinde etkili bilgi yönetimi uygulamak gerçekten zordur, bunun nedeni kuruluşunuzun çaba göstermemesi değil, sağlık hizmetleri ortamının diğer sektörlerin karşılaşmadığı benzersiz engeller sunmasıdır.

Bu zorluklar, geçmişteki girişimlerin başarısız olması nedeniyle yeni girişimlerin şüpheyle karşılanmasına neden olan bir hayal kırıklığı döngüsü yaratır. Bu özel engelleri anlamak, gerçekten işe yarayan bir çözüm bulmak için atılması gereken ilk adımdır.

Departmanlar arası veri siloları: Klinik, idari ve operasyonel takımlarınız genellikle birbirleriyle iletişim kurmayan ayrı sistemler kullanır ve bu da dijital bir Babil Kulesi yaratır. Klinik, idari ve operasyonel takımlarınız genellikle birbirleriyle iletişim kurmayan ayrı sistemler kullanır ve bu da dijital bir Babil Kulesi yaratır.

Eski sistemlerin sınırlamaları: Birçok sağlık kuruluşu, modern ve işbirliğine dayalı bilgi paylaşımı için tasarlanmamış eski ve hantal teknolojilere mahkumdur.

Uyumluluk ve gizlilik kısıtlamaları: HIPAA ve diğer düzenlemelerin sürekli baskısı, bilgi paylaşımına meşru engeller oluşturur ve genellikle bilginin çok sıkı bir şekilde kilitlendiği aşırı düzeltmelere yol açar. HIPAA ve diğer düzenlemelerin sürekli baskısı, bilgi paylaşımına meşru engeller oluşturur ve genellikle bilginin çok sıkı bir şekilde kilitlendiği aşırı düzeltmelere yol açar.

Bilgi yüklemesi: Yeni klinik araştırmaların, güncellenen kılavuzların ve iç belgelerin hacmi o kadar büyük ki, belirli bir zamanda belirli bir hasta için neyin önemli olduğunu ortaya çıkarmak neredeyse imkansız hale geliyor. Doktorlar artık Yeni klinik araştırmaların, güncellenen kılavuzların ve iç belgelerin hacmi o kadar büyük ki, belirli bir zamanda belirli bir hasta için neyin önemli olduğunu ortaya çıkarmak neredeyse imkansız hale geliyor. Doktorlar artık 30 dakikalık bir muayene sırasında 36,2 dakikayı EHR'leri incelemekle geçiriyorlar.

Personel değişimi ve bilgi kaybı: Deneyimli bir klinisyen ayrıldığında, yazılı olmayan paha biçilmez örtük bilgisi de genellikle onunla birlikte kapıdan dışarı çıkar. Deneyimli bir klinisyen ayrıldığında, yazılı olmayan paha biçilmez örtük bilgisi de genellikle onunla birlikte kapıdan dışarı çıkar.

Kabul edilmeye direnç: Sağlık çalışanlarınız zaten aşırı yük altında. Değerleri hemen ve açıkça anlaşılmadıkça, ş Akışına başka bir sistem eklemeye direnmeleri anlaşılabilir bir durumdur.

Bu zorluklar aşılamaz değildir, ancak dikkatli bir yaklaşım gerektirir. Çözüm, sadece başka bir araç olamaz; takımınızın mevcut akışına sorunsuz bir şekilde entegre olan ve bilgileri şu anda kullandıkları geçici çözümlerden daha hızlı bulmayı sağlayan daha akıllı bir çalışma yöntemi olmalıdır.

Sağlık Hizmetleri Bilgi Yönetimi için En İyi Uygulamalar

Başarılı bir sağlık bilgi yönetimi, tek bir sihirli araç satın almakla olmaz. Yoğun çalışan takımlarınız için bilgi paylaşımını ve bulmayı en kolay hale getiren alışkanlıklar oluşturmak ve sistemler uygulamakla olur.

Klinik protokolleri ve kılavuzları merkezileştirin

Dağınık belgeler, tutarlı ve yüksek kaliteli bakımın düşmanıdır. Protokolleriniz birden fazla konumda bulunuyorsa (burada paylaşılan bir sürücü, orada eski bir intranet sayfaı, ünitede fiziksel bir cilt), personeliniz ön tanımlı olarak hafızasına güvenecek veya meslektaşlarına danışacaktır. Bu, klinik uygulamanıza gereksiz değişkenlik ve risk getirir.

Çözüm, tüm klinik kılavuzlar, politikalar ve prosedürler için tek bir doğru kaynak oluşturmaktır. Bu merkezi depo, kolayca aranabilir olmalı, net bir sürüm kontrolüne sahip olmalı ve gerçek zamanlı olarak güncellenmelidir, böylece personeliniz her zaman en güncel standarda eriştiğini bilir. Bu merkezileştirme, denetçilerin birden fazla departmanda belgeleri aramak yerine tek bir organize sistemi inceleyebilmeleri nedeniyle uyumluluğu basitleştirme gibi önemli bir avantaja da sahiptir.

Sağlık takımınızın gerçekten kullanacağı bir iç bilgi tabanı oluşturmak için gerekli adımları öğrenmek üzere bu pratik kılavuzu izleyin.

Takımlar arasında gerçek zamanlı bilgi paylaşımını mümkün kılın

Sağlık hizmetleri 7/24 çalışır ve bilgiler vardiyalar, farklı tesisler ve çeşitli uzmanlık alanları arasında kesintisiz bir akışla aktarılmalıdır. Klasörlerdeki statik belgeler yeterli değildir. Takımlarınızın içgörü paylaşımı, ortaya çıkan sorunları işaretleme ve kritik bağlamları gerçek zamanlı olarak iletme için dinamik yöntemlere ihtiyacı vardır.

Ayrı süreçler oluşturmak yerine, mevcut ş Akışlarınıza doğrudan bilgi paylaşımı ekleyin. Bu, şu şekilde olabilir:

Yapılandırılmış devir şablonları: Bir vardiya diğerinden devraldığında hiçbir kritik bilginin kaçırılmamasını sağlayın. Bir vardiya diğerinden devraldığında hiçbir kritik bilginin kaçırılmamasını sağlayın.

Proje Devir Teslim Şablonu: Bir vardiya diğerinden devraldığında hiçbir önemli bilginin atlanmadığından emin olun. Bir vardiya diğerinden devraldığında hiçbir önemli bilginin atlanmadığından emin olun.

Gömülü belgelerle paylaşılan görev listeleri: Belirli bir protokolü doğrudan tedavi uygulama görevine bağlayın.

İşbirliği alanları: Takımların yeni trendleri veya tekrarlayan sorunları yakalayabileceği ve tartışabileceği bir ortam yaratın.

Hedef, bilgiye sahip olmakla bilgiyi paylaşımını azaltmak ve bunu işin doğal bir parçası haline getirmektir.

Departmanlar arasındaki engelleri ortadan kaldırın

Sağlık hizmetlerinde, silolar genellikle meşru nedenlerle mevcuttur. Farklı departmanlar, benzersiz sistemlere, ş Akışlarına ve bilgi ihtiyaçlarına sahiptir. Ancak klinik, operasyonel ve idari takımlarınızın bilgi paylaşımı kolay olmadığında, tüm kuruluş hem hasta bakımı hem de genel verimliliği etkileyen kalıpların görünürlüğünü kaybeder.

Herkesi kendi uzmanlık alanlarına özgü sistemleri terk etmeye zorlamadan, işlevler arası görünürlük sağlayabilirsiniz. Bu, yeni bir hizmet hattı planlamak gibi disiplinler arası projeler için ortak Çalışma Alanları oluşturmak anlamına gelebilir. Ayrıca, ilgili bilgileri departmanlar arasında paylaşım yapmak için standartlaştırılmış yöntemler oluşturmak ve bir alanda oluşturulan bilgilerin, bu bilgilere ihtiyaç duyan diğer kişiler tarafından bulunabilir olmasını sağlamak da buna dahil olabilir.

ClickUp Sağlık Hizmetleri Bilgi Yönetimini Nasıl Destekliyor?

Bu en iyi uygulamaları hayata geçirmek için, takımınızın zaten zorlu iş akışlarına daha fazla karmaşıklık eklemeden, belgelerinizi, işbirliğinizi ve arama yeteneklerinizi tek bir yerde bir araya getiren bir platform gerekir. Sağlık kuruluşlarını rahatsız eden iş ve bağlam dağınıklığının sinir bozucu döngüsünü durdurun. ClickUp, projelerin, belgelerin, konuşmaların ve analizlerin bir arada bulunduğu tek ve birleşik bir platform olan birleşik çalışma alanı olarak işlev görür. Takımınız bu platformda bilgileri merkezileştirebilir, gerçek zamanlı olarak işbirliği yapabilir ve bilgileri anında bulabilir.

Belgeleme ve işbirliği için birleşik Çalışma Alanı

Klinik protokolleriniz bir sistemde, yeni tesis kanadı için proje planlarınız başka bir sistemde ve takım iletişiminiz ise üçüncü bir sistemde yer alıyor. Bu parçalanma, sürekli olarak uygulamalar arasında geçiş yapmanız ve bilgilerin kaçınılmaz olarak kaybolması anlamına geliyor. Her şeyi bir araya getiren birleşik bir Çalışma Alanı ile bu kaosu ortadan kaldırın.

ClickUp Docs ile tüm klinik protokolleriniz, SOP'larınız, eğitim materyalleriniz ve operasyonel belgeleriniz için merkezi bir yer oluşturun.

ClickUp Belgeleri'nde merkezi kayıtlar oluşturun

Bağımsız belge araçlarının aksine, ClickUp'taki bilgiler, desteklediği ClickUp Görevleri ve projeleriyle bağlantılı kalır. Bu, bir protokol belgesinin, bilgilendirdiği ş Akışına doğrudan bağlanabileceği ve böylece operasyonlarınızın aktif bir parçası haline gelebileceği anlamına gelir.

Takımlarınız, gerçek zamanlı işbirliği sayesinde belgeleri aynı anda düzenleyebilir, açıklığa kavuşturmak için yorumlar bırakabilir ve belgeleri doğrudan ş Akışlarına ekleyebilir. Bu, protokollerinizin aktif olarak kullanılması ve güncel tutulmasını sağlar. Ayrıca, ClickUp'ın esnek hiyerarşisini kullanarak tüm bu bilgileri sezgisel bir şekilde düzenleyebilirsiniz.

Alanlar: "Klinik Operasyonlar" veya "İdare" gibi önemli departmanlarınız veya fonksiyonlarınız için Alanlar'ı kullanın.

Klasörler: Bir Alan içinde, Klasörleri kullanarak ilgili projeleri veya belge kategorilerini gruplandırın, örneğin "Uyumluluk Denetimleri" veya "Oryantasyon Materyalleri".

Listeler: Klasörler, o bilgi alanıyla ilgili belirli, eyleme geçirilebilir görevleri içeren Listeler içerir.

Bu yapı, sağlık kuruluşunuzun bilgileri departman, fonksiyon veya projeye göre düzenlemesine olanak tanırken, etkili işbirliği için gerekli olan işlevler arası görünürlüğü de korur.

Bir sorunun cevabının sisteminizde bir yerlerde olduğunu biliyorsunuz, ancak bulamıyorsunuz. "Enfeksiyon kontrolü", "IC protokolü" ve "el yıkama kuralları"nı aramakla değerli dakikalarınızı boşa harcadınız. Bu, büyük bir zaman kaybı ve potansiyel bir güvenlik riski oluşturur.

ClickUp Brain ile "Bunu bir yere kaydettiğimizi biliyorum" sorununu sonsuza kadar çözün. Bu özellik, çalışma alanınızda bulunan her şeyde (görevler, belgeler, yorumlar ve daha fazlası) çalışan yapay zeka destekli arama sağlar, böylece takımınız saniyeler içinde cevapları bulabilir.

ClickUp Brain'i kullanarak ClickUp Çalışma Alanınızdan ilgili cevapları hızlı bir şekilde bulun.

Ayrıca, ClickUp Brain MAX'ın konuşma-metin özelliği ile kullanıcılar hareket halindeyken notlarını kaydedebilirler.

Tam terminolojiyi bilmeseniz bile ilgili bilgileri ortaya çıkarın — ClickUp Brain bağlamı ve doğal dili anlar. Bulması daha zor bilgiler için ClickUp Enterprise Search, tüm Çalışma Alanınızı daha kapsamlı bir şekilde tarayarak eski görevlerin veya arşivlenmiş belgelerin derinliklerinde gömülü bilgileri bulur.

ClickUp Enterprise Search, tüm iş bağlamını tek bir yerde toplamanıza yardımcı olur.

Sağlık hizmetleri takımlarınızın daha fazla belgeye ihtiyacı yoktur; doğru anda doğru belgelere daha hızlı erişime ihtiyaçları vardır. ClickUp Brain, tüm kurumsal bilgi tabanınızı anında erişilebilir ve kullanılabilir hale getirir.

Uyumluluk hazır takımları için güvenlikli erişim kontrolleri

Bilgileri merkezileştirmeniz gerekiyor, ancak HIPAA ihlalleri ve denetim izleri konusunda haklı olarak endişelisiniz. Bilgileri yanlış kişilere yanlışlıkla ifşa etmeden doğru kişilerle nasıl paylaşabilirsiniz? Çoğu zaman, uyumluluk ihlali korkusu, bilgilerin o kadar sıkı bir şekilde kilitlenmesine yol açar ki, bu bilgiler kullanılamaz hale gelir veya takımlar hassas verileri e-posta ile göndermek gibi güvenli olmayan geçici çözümler kullanır.

ClickUp'ın ayrıntılı izin kontrolleriyle hem erişilebilir hem de güvenli bir bilgi yönetim sistemi oluşturun. Belirli içerikleri kimlerin görebileceğini, düzenleyebileceğini veya paylaşabileceğini tam olarak belirleyerek verilerinizin her zaman korunmasını sağlayabilirsiniz.

Çalışma Alanınızda formlara erişimi olan kişileri özel hale getirebilirsiniz.

Bilgiyi Daha İyi Bakıma Dönüştürün

Sağlık hizmetlerinde etkili bilgi yönetimi, takımınızın yükünü artıracak başka bir sistem eklemekle ilgili değildir. Kritik bilgileri bulmayı zorlaştıran parçalanmayı ortadan kaldırmakla ilgilidir. Klinik kılavuzlarınız, operasyonel prosedürleriniz ve kurumsal bilginiz tek bir aranabilir, işbirliğine dayalı alanda toplandığında, takımınız arama yapmak için daha az zaman harcayarak bakım hizmetlerine daha fazla zaman ayırabilir. 🤩

Dağınık bilginin maliyeti sadece verimsizlik değildir; hasta güvenliği, personel tükenmişliği ve uyumluluk riski de buna dahildir. Bilgilerini başarıyla merkezileştiren ve bağlantı kuran kuruluşlar, önemli olan her ölçütte daha iyi sonuçlar elde etmek için sağlam bir temel oluşturur.

Sağlık hizmetleri daha fazla veri üretmeye ve daha karmaşık koordinasyon zorluklarıyla karşılaşmaya devam ettikçe, bilgi yönetimini sonradan akla gelen bir şey olarak değil, temel bir altyapı olarak gören kuruluşlar başarılı olacaktır.

Sağlık takımınızın bilgilerini bir araya getirmeye hazır mısınız? Bugün ClickUp ile ücretsiz olarak başlayın.

Sık Sorulan Sorular

Belge depolama, dosyaları saklar, ancak bilgi yönetim sistemi bu dosyaları bulunabilir, bağlantılı ve eyleme geçirilebilir hale getirir. Anahtar fark, bilgilerin pasif olarak klasörlerde saklanmasıyla, takımlarınızın en çok ihtiyaç duyduğu anda ve yerde aktif olarak ortaya çıkmasıdır.

Evet, özellikle ClickUp gibi dokümantasyon, görev yönetimi ve yapay zeka destekli aramayı tek bir yerde birleştiren platformlar. Bu araçlar, bilgileri desteklediği işle doğrudan bağlantı kurarak güçlü bilgi yönetim sistemleri olarak işlev görür ve bu, bağımsız bir sistemden daha etkilidir.

AI destekli arama, bağlamı ve niyeti anlar, böylece kullanıcılar tam anahtar kelimeleri veya belge başlıklarını bilmeseler bile ilgili bilgileri ortaya çıkarabilir. Bu, klinisyenlerin ve personelin protokolleri, kılavuzları veya geçmiş kararları aramak için harcadıkları zamanı önemli ölçüde azaltarak hem verimliliği hem de doğruluğu artırır.