En İyi Claude Kurumsal Kullanım Örnekleri ve Örnekleri

Claude Enterprise, tek bir nedenden dolayı tüm sektörlerde benimseniyor: takımların yüksek hacimli bilgi işlerini, tüketici AI araçlarına göre daha güçlü bir bağlam ve daha iyi güvenlik kontrolleriyle daha hızlı bir şekilde halletmelerine yardımcı oluyor.

Ancak asıl değer, izole edilmiş çıktılarda değil, AI'nın yazma, analiz, müşteri iletişimi, mühendislik ve iç operasyonları büyük ölçekte desteklediği tekrarlanabilir ş akışlarında yatmaktadır.

Bu kılavuz, Claude kurumsal'ın en yaygın kullanım örneklerini ve kuruluşların manuel işleri azaltmak, karar verme sürecini iyileştirmek ve uygulamayı devam ettirmek için Claude'u nasıl kullandıklarına dair pratik örnekleri içerir.

Claude Enterprise nedir?

Claude Enterprise, Anthropic'in işletmeler için tasarladığı AI asistanıdır. Claude 3. 5 Sonnet gibi modellerin gelişmiş AI yeteneklerini sunar, ancak kuruluşların AI'yı takımlarında güvenli bir şekilde kullanmak için ihtiyaç duydukları güvenlik ve yönetim özelliklerine de sahiptir. Bunu, kişisel olarak kullanabileceğiniz Claude'un kurumsal sürümü olarak düşünün; denetim, uyumluluk ve takım çapında işbirliğine ihtiyaç duyan kuruluşlar için tasarlanmıştır.

Platform, işlevler arası takımlar için özel olarak geliştirilmiş özellikler içerir. Genişletilmiş bağlam pencereleri, takımların konuşma sırasında önemli ayrıntıları kaçırmadan belgelerin tamamını analiz etmelerini sağlar. Tek Oturum Açma (SSO) ve SCIM desteği, mevcut kimlik altyapınızla entegre olan güvenli kullanıcı yönetimi sağlar. Yönetici konsolu, BT ve güvenlik departmanlarının yapay zeka kullanımını büyük ölçekte yönetmek için ihtiyaç duydukları denetimi sağlar.

Bu özellikler, şirketinizin verileri politikalarınızla korunmaya ve yönetilmeye devam ederken, takımlarınızın güçlü AI desteği alması anlamına gelir. Tüketici AI araçları ile kurumsal çözümler arasındaki fark, genellikle kuruluşların AI'yı geniş çapta kullanmaya başlamadan önce ihtiyaç duydukları bu yönetişim ve güvenlik özelliklerine bağlıdır.

Kurumsal Firmalar Neden Claude'u Seçiyor?

Takımınız muhtemelen departmanlar arasında dağılmış ücretsiz AI araçlarını deniyor, ancak liderlik, ücretli bir çözümün maliyetini haklı kılan unsurları anlamadan kurumsal yatırımı onaylamakta tereddütlü davranıyor.

Kurumsal işletmelerin Claude'u tercih etmelerinin başlıca nedeni, dağınık ve güvenli olmayan AI kullanımından merkezi ve güvenli bir ortama geçiş yapmaktır. Bu, her çalışanın farklı araçlar kullanması, güvenlik açıkları, tutarsız çıktılar ve kontrolsüz veri ifşası gibi yaygın sorunları ortadan kaldırır.

Genişletilmiş bağlam pencereleri

Claude'a çok daha uzun belgeler (tam araştırma makaleleri, uzun yasal sözleşmeler veya kapsamlı teknik özellikler gibi) besleyebilir ve AI'nın önemli ayrıntıları gözden kaçırmadan karmaşık konuşmaları sürdürebilirsiniz. Bu özellik, takımların yoğun belgelerle iş yapma şeklini dönüştürür.

Kurumsal güvenlik duruşu

Platform, SOC 2 uyumluluğu ve verilerinizin Anthropic'in modellerini eğitmek için kullanılmayacağına dair sözleşme garantileri içerir, böylece güvenlik takımınıza dağıtımı onaylamak için ihtiyaç duydukları güvenceyi sağlar.

Takım işbirliği

Paylaşılan Çalışma Alanları, konuşma geçmişini korur ve takımların her yeni etkileşimde sıfırdan başlamak yerine birbirlerinin işlerine dayanarak ilerlemelerine olanak tanır.

İdari denetim

Kullanım analizi ve yönetişim özellikleri, aracı kimin nasıl kullandığını görmenizi sağlar, bu da liderliğe yatırımı haklı çıkarmaya yardımcı olur ve uygun erişim yönetimini mümkün kılar.

Claude Enterprise Kurumsal Kullanım Örnekleri Takımlar İçin Neden Önemlidir?

Güçlü bir AI aracına yatırım yaptınız, ancak beklediğiniz verimlilik artışı gerçekleşmedi. Bu durum genellikle, takımların günlük akışlarına AI'yı uygulamak için net bir çerçeveye sahip olmadıkları ve pahalı abonelikleri, düzensiz ve tutarsız bir şekilde kullanılan, abartılmış sohbet robotlarına dönüştürdükleri zaman ortaya çıkar.

Belirli kullanım örneklerini anlamak, takımların sıradan AI denemelerinden ölçülebilir sonuçlar sağlayan sistematik entegrasyonlara geçişine yardımcı olur.

Tanımlanmış kullanım örnekleri olmadan, kuruluşlar genellikle birkaç öngörülebilir sorunla karşılaşır. Benimseme tutarsız hale gelir; bazı takım üyeleri aracı günlük olarak kullanırken, diğerleri tamamen görmezden gelir, bu da beceri eksikliklerine ve dengesiz verimlilik artışlarına neden olur. AI kullanımı ile somut iş sonuçları arasında net bir bağlantı olmadığı için liderlik, yatırımı haklı çıkarmakta zorlanır. Takım üyeleri, birbirinden bağımsız uygulamalarda bilgi aramak, dosyaları bulmak ve birden fazla platformda güncellemeleri tekrarlamak için saatler harcadıkça bağlam dağınıklığı ortaya çıkar. AI konuşmaları ise proje planlarından, geçmiş belgelerden ve kurumsal bilgiden tamamen izole bir şekilde gerçekleşir.

Gerçek atılım, AI'nın kendi penceresi, oturum açma bilgileri ve öğrenme eğrisi gerektiren ayrı bir araç olmaktan çıkıp mevcut iş ortamınızın doğal bir özelliği haline geldiğinde gerçekleşir. AI, projelerinizin, belgelerinizin ve takım iletişiminizin tüm bağlamını kavradığında, daha alakalı ve eyleme geçirilebilir sonuçlar üretir.

📌 ClickUp Insight: Anket katılımcılarının %88'i kişisel görevler için yapay zeka kullanıyor, ancak %50'den fazlası iş yerinde kullanmaktan kaçınıyor. Üç ana engel nedir? Sorunsuz entegrasyon eksikliği, bilgi eksikliği ve güvenlik endişeleri. ClickUp Brain, yapay zekayı kurumsal düzeyde güvenlikle doğrudan Çalışma Alanınıza entegre ederek bu üç engeli de ortadan kaldırır.

En İyi 10 Claude Kurumsal Kullanım Örneği ve Örnekleri

Aşağıda, kuruluşların gerçek iş sorunlarını çözmek için Claude Enterprise'ı kullanmanın en yaygın yolları sunulmaktadır. AI, mevcut iş bağlamına (proje geçmişi, takım belgeleri ve görev ayrıntıları) erişebildiğinde, her kullanım örneği önemli ölçüde daha güçlü hale gelir ve daha alakalı ve eyleme geçirilebilir çıktılar sağlar.

İçerik oluşturma ve iletişim

Pazarlama ve iletişim ekipleri genellikle tekrarlayan yazma görevlerinin altında ezilirler. Blog yazıları hazırlamak, sosyal medya güncellemeleri oluşturmak ve şirket içi duyurular yazmak, strateji ve yaratıcı geliştirme için harcanabilecek saatleri tüketir. Bu içerik darboğazı, kampanyaları yavaşlatır ve takımın tükenmişliğini hızlandırır.

Claude Enterprise, birçok yazma görevinde ilk aşama işlerini üstlenerek bu ş akışlarını hızlandırabilir. Belge taslağı oluşturma, takımların daha sonra iyileştirebileceği raporların, tekliflerin ve iç notların ilk sürümlerini oluşturur. Özetleme, uzun belgeleri, toplantı tutanaklarını ve araştırma makalelerini eyleme geçirilebilir özetlere dönüştürür. Ton ve stil uyarlama, farklı hedef kitleler için içeriği yeniden yazar, teknik belgeleri yönetici özetlerine veya müşteriye yönelik materyallere dönüştürür. Çeviri ve yerelleştirme, farklı dillerde ve pazarlarda faaliyet gösteren küresel takımlar için içerik varyasyonları oluşturur.

Bir pazarlama ekibi, kampanya özeti taslağı oluşturmak için Claude'u kullanabilir, ancak bu süreç yine de Claude'dan çıktıyı kopyalayıp düzenleme ve işbirliği için ayrı bir belgeye yapıştırmayı gerektirir. ClickUp Docs, ClickUp Brain ile birleştirildiğinde bu sürtünmeyi ortadan kaldırır. AI, proje bağlamını zaten anladığı için daha alakalı ilk taslaklar üretir ve takımların proje Çalışma Alanı'ndan ayrılmadan taslak oluşturmasına, düzenlemesine ve yayınlamasına olanak tanır.

ClickUp + Bağlamsal AI = Ölçülebilir dönüşüm Forrester Economic Impact™ araştırmasına göre, ClickUp kullanan takımlar 3. yılda %384 yatırım getirisi elde etti ve 92.400 saat tasarruf sağladı. ClickUp, zaman tasarrufundan departmanlar arasında çıktıların hızlandırılmasına kadar ölçülebilir bir etki sağlar. Bağlam, ş Akışları ve zeka tek bir yerde bir araya geldiğinde, takımlar sadece çalışmakla kalmaz, aynı zamanda kazanır.

Kod geliştirme ve inceleme

Geliştiriciler sürekli olarak kod düzenleyicileri, GitHub, Slack ve proje yönetimi araçları arasında geçiş yaparlar. Bu bağlam değişikliği, odaklanmayı bozar ve karmaşık geliştirme için gerekli olan derin çalışma oturumlarını parçalar. Verimlilik düşer, potansiyel hatalar çekme talebi incelemelerinden kaçar ve belgeleme, nadiren tamamlanan bir sonradan akla gelen iş haline gelir.

Geliştiricilere odaklanan sürüm olan Claude Code, bu özel akışları ele alır. Birim testleri yazmak, fonksiyon başına manuel oluşturma işleminden, tam kod tabanı bağlamıyla toplu oluşturma işlemine geçer. Çekme Talebi incelemesi, sıkıcı satır satır okumadan, potansiyel sorunları otomatik olarak işaretleyen AI destekli özetlemeye dönüşür. Daha önce atlanan belgeler artık doğrudan kod bağlamından oluşturulabilir.

Claude'u yeni özellikler oluşturmak, standart kod yazmak ve eski sistemleri yeniden düzenlemek için kullanabilirsiniz. Ancak, bu faaliyetler hala proje planları ve görev yönetimi ile ayrı pencerelerde gerçekleşmektedir. ClickUp'ın GitHub ve GitLab ile entegrasyonu, taahhütleri ve Çekme Taleblerini doğrudan görevlere bağlayarak tüm işleri tek bir yerde izler. ClickUp Brain kullanarak görevler içindeki teknik tartışmaları özetlemek, AI tarafından üretilen içgörülerin bağlantısız araçlara dağılmak yerine gerçek geliştirme ş akışlarıyla bağlantılı kalmasını sağlar.

Araştırmalar genellikle "bunu birinin yapması gerekiyor" sonucuyla biter. ClickUp'ın CodeGen yetenekleri, teknik bulguları API taslakları hazırlamak, hızlı komut dosyaları yazmak veya Çalışma Alanı içinde doğrudan uygulama kontrol listeleri oluşturmak gibi kullanışlı başlangıç noktalarına dönüştürerek takımların daha hızlı ilerlemesine yardımcı olur. Mühendisler, özellikleri başka bir araca kopyalamak yerine, bağlamı kaybetmeden içgörülerden ilk taslağa geçebilirler.

Müşteri desteği otomasyonu

Bilet hacmi altında boğulan destek ekipleri, yanıt bekleyen müşterileri hayal kırıklığına uğratır ve aynı soruları tekrar tekrar yanıtlayan temsilcileri yorar. Genel sohbet robotları genellikle durumu daha da kötüleştirir, alakasız yanıtlarla müşterileri hayal kırıklığına uğratır ve başarısız otomasyon girişimlerinin ardından temizlik yapmak zorunda kalan insan temsilcilere ek iş yükü getirir.

Claude'un daha incelikli dil anlayışı, bu zorlukları geleneksel kural tabanlı sohbet robotlarından farklı bir şekilde ele alır. Bilet triyajı ve yönlendirme, gelen talepleri otomatik olarak kategorize eder ve basit anahtar kelime eşleştirme yerine içerik analizine dayalı olarak uygun takımlara yönlendirir. Yanıt taslağı oluşturma, temsilcilerin inceleyip gönderebileceği kişiselleştirilmiş ilk yanıt taslakları oluşturur ve kaliteden ödün vermeden yanıt süresini kısaltır. Bilgi tabanı saptırma, mevcut belgelerden bilgi alarak sık sorulan soruları yanıtlar ve insan müdahalesi olmadan rutin soruları ele alır. Duygu analizi, müşterinin tonu ve eskalasyon sinyallerine dayalı olarak acil dikkat gerektiren biletleri işaretler.

AI yardımı olsa bile, karmaşık sorunlar için insan faktörü hala çok önemli. Hedef, temsilcileri daha hızlı ve daha etkili hale getirmek, karmaşık müşteri durumlarında gerekli olan insan yargısını değiştirmek değil.

💡 Profesyonel İpucu: ClickUp otomasyonlarını kullanarak formlardan veya e-postalardan otomatik olarak destek biletleri oluşturun ve atayın. Ardından, ClickUp Chat ve ClickUp Brain'i kullanarak geçmiş çözümleri ve yanıt taslaklarını anında arayın. Tüm bunları, ürün ve mühendislik takımlarının ilgili hataları ve özellik taleplerini izlediği aynı Çalışma Alanı'nda yapabilirsiniz.

Araştırma ve veri analizi

Analistler ve stratejistler, bulguları analiz etmekten çok bilgi aramak ve PDF'lerden manuel olarak veri çıkarmakla daha fazla zaman harcıyor. Bu sıkıcı iş, kritik iş kararlarını geciktiren ve değerli uzmanların zamanını boşa harcatan darboğazlar yaratıyor. İçgörüler yapılandırılmamış belgelerin içinde kaybolurken, rakip analizi sinir bozucu bir yavaşlıkla ilerliyor.

Claude Enterprise, özellikle tek bir konuşmada uzun raporların tamamını işleyebilen genişletilmiş bağlam pencereleriyle bu görevlerde mükemmeldir. Literatür incelemesi, akademik makaleleri, sektör raporlarını ve rekabet istihbaratını kolay anlaşılır içgörüler halinde özetler. Veri çıkarma, sözleşmeler ve faturalar gibi yapılandırılmamış belgelerden yapılandırılmış bilgileri (adlar, tarihler, finansal rakamlar) çıkarır. Karşılaştırmalı analiz, birden fazla kaynaktan elde edilen bulguları, bilinçli karar vermeyi sağlayan tutarlı özetler halinde sentezler.

Claude'da üretilen içgörüler hala özetlere, sunumlara veya proje planlarına manuel olarak aktarılması gerektiği için bir sorun teşkil etmektedir. Tüm kaynak materyalleri ClickUp Docs'ta saklamak ve ClickUp Brain aracılığıyla doğal dil ile tüm bilgi tabanınızı sorgulamak, bu aktarımı ortadan kaldırır. Herhangi bir metni vurgulayarak ve bulgulardan otomatik olarak görevler oluşturarak, araştırmayı doğrudan uygulamaya bağlar.

Dahili bilgi yönetimi

"O dosya nerede?" "Bu kararı kim verdi?" "Bu konudaki politikamız nedir?" Bu sorular her gün kuruluşunuzda yankılanıyorsa, bunun nedeni şirket bilgilerinin Slack, e-posta, paylaşılan sürücüler ve en kötüsü de çalışanların hafızalarında dağınık olmasıdır.

Bu parçalanma, yeni çalışanların işe alımını kabusa dönüştürür ve çalışanlar ayrıldıklarında kurumsal bilgileri de beraberlerinde götürdükleri için organizasyonel bir zayıflık yaratır.

Claude, geri alma destekli üretim (RAG) yoluyla belgeler üzerinde bir konuşma arama katmanı oluşturarak, yapay zekanın genel eğitim verileri yerine gerçek belgelerinize dayalı olarak soruları yanıtlamasına yardımcı olabilir.

Ancak ayrı bir bilgi tabanı oluşturmak ve sürdürmek, sürekli güncellemeler ve yönetim masrafları gerektirir. İşinizin kendisi bilgi tabanınızdır. Projeleri, görevleri ve belgeleri ClickUp'ta bir arada tutmak, ClickUp Brain'in iş bağlamınızı zaten bildiği anlamına gelir. AI, işin yapıldığı yerde yaşadığı için ayrı bir öğretme veya yapılandırma gerekmez.

ClickUp'ın kurumsal Search özelliği, anahtar kelime aramalarının ötesine geçer. Takımların belgeler, görevler, sohbetler ve Google Drive, Slack ve GitHub gibi bağlı araçları tek bir yerden aramasına olanak tanır, böylece araştırmalar ve kararlar ayrı sistemlerde kaybolmaz.

Ayrıca okuyun: Enterprise Takımlar için Bilgi Yönetimi Yazılımı

Yasal ve uyumluluk incelemesi

Hukuk takımları, risk yönetiminin gerektirdiği titizliği korurken sözleşmeleri daha hızlı incelemek için artan bir baskı ile karşı karşıyadır. Manuel sözleşme incelemesi, özellikle belirli maddeleri belirlerken, şartları şirket standartlarıyla karşılaştırırken veya yüzlerce belge arasında potansiyel uyum sorunlarını işaretlerken çok fazla zaman alır.

Claude'un genişletilmiş bağlam penceresi, tek bir oturumda tüm sözleşmelerin işlenmesini, ilgili maddelerin belirlenmesini ve dili yerleşik şablonlarla karşılaştırılmasını sağlar. Risk işaretleme, avukatların dikkatini gerektiren potansiyel olarak sorunlu terimleri ortaya çıkarır. Uyumluluk kontrolü, belge dilini yasal gereklilikler ve iç politikalarla karşılaştırır.

Bu özellik, hukuki yargıyı değiştirmeden inceleme sürecini hızlandırır; avukatlar, ilk belge taraması yerine analiz ve müzakereye zaman ayırır.

Toplantı özetleme ve eylem izleme

Toplantılar, hızla kaybolan veya unutulan muazzam miktarda bilgi üretir. Katılımcılar tutarsız notlar alır, eylem ögeleri konuşmaların arasında kaybolur ve kimse alınan kararların ve atanan sorumlulukların net bir kaydını tutmadığı için takip işlemleri rastgele hale gelir.

Claude, toplantı tutanaklarını anahtar kararları, eylem ögelerini ve tartışma noktalarını vurgulayan yapılandırılmış özetlere dönüştürebilir. Ancak, bu eylem ögeleri, birisi manuel olarak görevler oluşturup bunları sorumlu taraflara atayana kadar yalnızca metin olarak var olmaya devam eder.

🔍 Biliyor muydunuz? İş kesintilerinin %42'si platformlar arasında geçiş yapmak, e-postaları yönetmek ve toplantılar arasında koşturmaktan kaynaklanıyor. ClickUp Brain, toplantı özetlerini doğrudan son teslim tarihi olan atanmış görevlere dönüştürebilir ve böylece eylem öğelerinin gözden kaçmasına neden olan manuel aktarımları ortadan kaldırır.

Stratejik planlama ve analiz

Stratejik girişimler, pazar araştırması, rekabet istihbaratı, iç performans verileri ve paydaşların görüşleri gibi çok sayıda kaynaktan gelen bilgilerin sentezlenmesini gerektirir. Bu bilgileri manuel olarak toplamak ve düzenlemek, gerçek stratejik düşünceye ayrılabilecek haftalarca süren bir zaman alır.

Claude, takımların stratejik çerçeveler oluşturmasına, ilgili veri kaynaklarını özetlemesine ve ilk planlama belgelerini hazırlamasına yardımcı olabilir. SWOT analizleri, rekabet karşılaştırmaları ve pazar fırsatı değerlendirmeleri, AI yardımıyla hızlandırılabilir.

Buradaki zorluk, stratejik planları fiili uygulamaya bağlamaktır. AI sohbet pencerelerinde oluşturulan planlar, organizasyonel eyleme geçmeden önce proje yapılarına, dönüm noktalarına ve hesap verebilir görevlere dönüştürülmelidir.

Eğitim ve oryantasyon içerikleri

Etkili eğitim materyalleri oluşturmak, kurumsal bilgileri yapılandırılmış öğrenme deneyimlerine dönüştürmeyi gerektirir. Bu genellikle, konu uzmanlarının otomatik olarak gerçekleştirdikleri süreçleri belgelemek için saatler harcamalarını ve süreçler geliştikçe hızla geçerliliğini yitiren materyaller üretmelerini içerir.

Claude, eğitim içeriğini yapılandırmaya, test soruları oluşturmaya ve uzmanların girdilerinden adım adım prosedürler oluşturmaya yardımcı olabilir. AI ayrıca mevcut materyalleri farklı kitleler veya öğrenme biçimleri için uyarlayabilir.

Eğitim içeriğini öğretilen gerçek araçlar ve süreçlerle bağlantı kurmak, etkinliği en üst düzeye çıkarır. Eğitim materyalleri, açıkladıkları işlerle birlikte kullanıldığında, süreçler geliştikçe güncellemeler doğal olarak gerçekleşir.

Teklif ve RFP yanıtı

RFP'lere yanıt vermek, ilgili şirket bilgilerini, vaka çalışmalarını ve yetenek açıklamalarını hızlı bir şekilde bir araya getirirken, her şeyi belirli müşteri gereksinimlerine göre uyarlamayı gerektirir. Takımlar, önceki yanıtları bulmak ve uyarlamak çok zaman alıcı olduğu için, genellikle her teklif için benzer içeriği yeniden oluşturur.

Claude, teklif bölümlerinin taslağını hazırlamaya, vaka çalışmalarını özetlemeye ve RFP gereksinimlerine göre yanıtların eksiksiz olmasını sağlamaya yardımcı olabilir. AI'nın uzun belgelerde bağlamı koruma yeteneği, uzun teklifler boyunca tutarlılığı sağlamaya yardımcı olur.

ClickUp Docs'ta aranabilir bir teklif bileşenleri ve vaka çalışmaları kütüphanesi oluşturmak, bu içeriği ClickUp Brain'e anında erişilebilir hale getirir. Böylece, her seferinde sıfırdan başlamak zorunda kalmadan ilgili materyalleri ortaya çıkarabilir ve özelleştirilmiş yanıtlar hazırlayabilirsiniz.

Claude Enterprise'dan Daha Fazla Değer Elde Etme Yöntemleri

Aracın ücretini ödediniz, ancak altı ay sonra sadece birkaç kişi onu düzenli olarak kullanıyor. Abonelik pahalı bir raf ürünü haline geliyor ve liderlik, AI yatırımlarının ROI'sini sorguluyor.

Bu hikaye, net benimseme planları olmayan kuruluşlarda tekrarlanmaktadır.

Hızlı kitaplık oluşturun

Herkesin etkili komutları bağımsız olarak bulmasını beklemeyin. Takım özel komut şablonları oluşturun ve paylaşın, böylece öğrenme eğrisini azaltın ve kuruluş genelinde tutarlı kaliteyi sağlayın.

Şampiyonları belirleyin ve güçlendirin

AI'dan heyecan duyan ileri düzey kullanıcıları bulun ve meslektaşlarını eğitmeleri için onlara yetki verin. Hevesli iç destekçiler tarafından yönlendirilen organik benimseme, genellikle yukarıdan aşağıya doğru uygulanan zorunluluklardan daha iyi sonuçlar verir.

Yönetişim koruyucu önlemleri oluşturun

AI araçlarıyla paylaşımının uygun olduğu ve olmadığı konularında net kurallar oluşturun. Bu netlik, politikalarla ilgili belirsizlikten kaynaklanan temkinli kaçınma yerine, güvenli kullanım sağlar.

Kullanım modellerini izleyin

Yönetici gösterge panellerini kullanarak aracı kimin kullandığını ve benimseme konusunda eksikliklerin nerede olduğunu belirleyin. Bu görünürlük, genel organizasyon çapında girişimler yerine hedefli eğitim müdahaleleri yapılmasını sağlar.

AI'yı ş akışlarına bağlayın

Bu en önemli adımdır. En büyük değer, AI çıktıları doğrudan görev oluşturma, dokümantasyon ve proje güncellemelerine akış halinde aktarıldığında ortaya çıkar. Bu sayede, sürtüşme ve düşüşe neden olan manuel aktarım ortadan kalkar.

AI'yı ş akışlarına bağlamak için aylarca özel entegrasyonlar geliştirebilir veya bu bağlantıların zaten yerel olarak mevcut olduğu bir platform kullanabilirsiniz. Görevler, Belgeler ve Sohbet'e doğrudan gömülü ClickUp Brain, kopyala-yapıştır gibi zahmetli işleri ortadan kaldırırken bağlam içinde AI yardımı sağlar.

Claude Enterprise'ın sınırlamaları

Güçlü AI sohbet araçlarının bile, kuruluşların bunları etkili bir şekilde nasıl kullanabileceğini etkileyen doğal sınırlamaları vardır.

Kuruluşların karşılaştığı en büyük sorun, Claude Enterprise'ın bağımsız bir araç olarak kalmasıdır. Bu araç, bir iş merkezi değil, bir sohbet arayüzü olarak fonksiyon görür; proje planları, özetler veya fikir listeleri gibi tüm çıktılar, işin gerçekte yönetildiği yere manuel olarak aktarılmalıdır. Her yeni konuşmada belgeleri girmek ve projeleri açıklamak gerektiğinden, bağlamın manuel olarak girilmesi gerekir; AI, takım yapısı, hedefler veya son tarihler hakkında kalıcı bir hafızaya sahip değildir. Yerel proje yönetimi özelliği yoktur. Claude'dan projelerin planlanmasına yardım etmesini isteyebilirsiniz, ancak görevler oluşturamaz, bunları takım üyelerine atayamaz veya ilerlemeyi izleyemez. Entegrasyon, API geliştirme veya üçüncü taraf bağlayıcılar gerektirir, bu da ş Akışı bağlantısı girişimlerine karmaşıklık ve maliyet ekler.

Bu sınırlamalar, yapay zeka tarafından üretilen harika fikirlerin hiçbir zaman gerçekleştirilebilir görevlere dönüşemediği bir "uygulama boşluğu" yaratır.

Kurumlar Claude Alternatifleri Aradığında

Yeni AI araçlarına yönelik ilk heyecan zamanla azalır. Takımlar, birbirinden bağımsız bir başka uygulamayı daha yönettiklerini fark ederler ve işler daha verimli hale gelmek yerine daha da parçalanır.

Bu farkındalık, genellikle belirli hayal kırıklıkları nedeniyle alternatif arayışlarını tetikleyici olarak etkiler.

AI yayılması, kuruluşların denetim veya strateji olmaksızın AI araçlarını biriktirmesiyle ortaya çıkar, bu da bütçenin boşa harcanmasına ve güvenlik risklerinin ortaya çıkmasına neden olur. İş yayılması, faaliyetleri birbirinden bağımsız araçlara böler (AI için Claude, sohbet için Slack, görevler için Asana, belgeler için Notion) ve bağlam her yere dağılır, tek bir doğru kaynak kalmaz.

Yürütme açığı, AI tarafından oluşturulan planların sohbet pencerelerinde kalmasıyla ortaya çıkar, çünkü bu planları sahipleri ve son teslim tarihleri olan uygulanabilir projelere dönüştürmek için net bir yol yoktur. Liderlik, AI araçlarının proje yönetimi sistemlerinden kopuk kalması nedeniyle AI'nın proje sonuçlarını nasıl etkilediğine dair görünürlüğe sahip değildir. Yeni işe alınanlar, beş farklı aracı öğrenmek ve hepsinden bağlamı bir araya getirmek için haftalarca zaman harcamak zorunda kaldıkları için işe alım sürecinde zorluklarla karşılaşırlar.

Sorun Claude'un kendisi değil, AI'nın tam potansiyel değerini ortaya koymasını engelleyen bağlantısız ş akışı mimarisidir.

Claude Enterprise'a Alternatif Olarak ClickUp

Birleştirilmiş AI Çalışma Alanı — projelerin, belgelerin, konuşmaların ve analizlerin, zeka katmanı olarak gömülü bağlamsal AI ile bir arada bulunduğu tek ve güvenli bir platform — bağımsız AI araçlarını sınırlayan parçalanma sorununu çözer. ClickUp, teknoloji yığınınıza başka bir bağlantısız uygulama eklemek yerine, iş ve AI'yı her özellik arasında bağlamın doğal olarak akışının olduğu tek bir ortamda bir araya getirir.

ClickUp Brain, iş bağlamınızı anlar

ClickUp Brain ile bağımsız AI araçları arasındaki temel fark, bağlam farkındalığıdır. ClickUp Brain, manuel entegrasyon gerektiren ayrı bir araç değildir; görevlere, belgelere, projelere ve takım iletişimine doğrudan entegre edilmiş, organizasyonel bilgilerinize otomatik erişim sağlayan bir AI asistanıdır.

ClickUp Brain'e bir soru sorduğunuzda, o zaten proje yapılarınızı, görev geçmişlerinizi, belge içeriklerinizi ve takım atamalarınızı bilir. Her konuşmada şirketinizin hedeflerini yeniden açıklamak, arka plan bilgilerini yapıştırmak veya proje durumunu açıklamak zorunda kalmazsınız. AI, işinizin yapıldığı yerde yaşadığı için bağlamı anlar ve bağımsız AI araçlarının gerçek ş Akışlarından kopuk hissettiren kurulum yükünü ortadan kaldırır.

Bu bağlamsal farkındalık, yanıtların anında alakalı ve eyleme geçirilebilir olduğu anlamına gelir. "Ürün lansmanını engelleyen nedir?" diye sorduğunuzda, ClickUp Brain görev bağımlılıklarını analiz edebilir, gecikmiş öğeleri belirleyebilir ve ilgili tartışma konularıyla ilgili konuları ortaya çıkarabilir; tüm bunları, bu bilgileri manuel olarak toplamanıza ve girmenize gerek kalmadan yapar.

AI içgörülerini yürütülebilir işlere dönüştürün

AI ve iş yönetimi aynı platformu paylaştığında, AI tarafından üretilen harika fikirlerin sohbet pencerelerinde kaybolduğu uygulama açığı ortadan kalkar. ClickUp Brain sadece planlar ve özetler üretmekle kalmaz, bunları Çalışma Alanınızda doğrudan uygulayabilir.

Toplantı özetleri, tek bir tıklama ile atanan görevlerle proje planlarına dönüşür. Araştırma bulguları, sahipleri ve son tarihleri ile izlenen eylem öğelerine dönüşür. İçerik taslakları doğrudan ClickUp Docs'a akış yapar ve takımlar burada kopyala-yapıştır sıkıntısı yaşamadan işbirliği yapabilir, yorum yapabilir ve iyileştirmeler yapabilir. Stratejik öneriler, etkilemeleri gereken gerçek projeler ve dönüm noktaları ile bağlantılıdır.

Bu sıkı entegrasyon, AI yardımının sadece konuşma çıktıları değil, iş çıktıları da üretmesi anlamına gelir. Ürettiğiniz içgörüler, uygulamaya açık bir yol sunar ve sonuçta ortaya çıkan iş, onu yaratan AI yardımıyla bağlantılı kalır. Böylece, AI katkılarının tamamlanmış teslimatlara nasıl akışının olduğunu gösteren görünürlük sağlanır.

Tüm çalışma alanınızda birleşik arama

Bilgi bulmak için hangi aracın ihtiyacınız olanı içerdiğini hatırlamanız gerekmemelidir. ClickUp'ın birleşik arama özelliği, tek bir arayüz üzerinden görevleri, belgeleri, sohbet mesajlarını ve bağlı uygulamaları kapsar. ClickUp Brain, tam anahtar kelime eşleşmeleri gerektirmeden niyeti anlayan doğal dil sorguları ile bu özelliği geliştirir.

"Geçen çeyrekte fiyatlandırma modeli hakkında ne karar verdik?" diye sorduğunuzda, ClickUp Brain, bu bilgilerin nerede olduğunu belirtmenize gerek kalmadan ilgili görev tartışmalarını, belge bölümlerini ve sohbet konuları görüntüleyebilir. Bu, şu anda bilgi çalışanlarının her hafta saatlerce zamanını alan birden fazla araçta arkeolojik keşifler yapma ihtiyacını ortadan kaldırır.

Arama özelliği, bağlı entegrasyonlara da uzanır. GitHub, Slack, Google Drive ve diğer bağlı araçlardan gelen bilgiler ClickUp içinde aranabilir hale gelir ve bağlam değiştirme ve bilgi parçalanmasını azaltan gerçek bir tek kaynak oluşturur.

Araçların yayılmasını ortadan kaldırın ve maliyetleri azaltın

Yığınınızdaki her bağlantısız araç, abonelik maliyetleri, eğitim gereksinimleri, entegrasyonlar ve hangi aracın hangi fonksiyonu yerine getirdiğini hatırlamanın bilişsel yükü gibi ek maliyetler yaratır. ClickUp, genellikle ayrı abonelikler gerektiren yetenekleri tek bir platformda birleştirir.

Proje yönetimi, dokümantasyon, gerçek zamanlı sohbet, Beyaz Tahta, zaman takibi, hedef yönetimi ve AI yardımı, hepsi ClickUp içinde yer alır. Daha önce Asana, Notion, Slack, Miro ve Claude için ayrı abonelikler kullanan takımlar, tüm bu fonksiyonları kendi aralarında yerel entegrasyonla gerçekleştiren tek bir platformda birleştirebilirler.

Araçların birleştirilmesi ve AI'nın entegrasyonu, bu takımın verimliliğini ve deneyimini dönüştürdü — manuel kaostan verimli başarıya.

Bu konsolidasyon maliyet tasarrufu sağlar, ancak daha büyük fayda ş akışının basitleştirilmesidir. AI asistanınız, görev yönetiminiz, belgeleriniz ve takım iletişiminiz aynı platformu paylaştığında, işler araç sınırlarının sürtünmesi olmadan fonksiyonlar arasında doğal bir şekilde akar.

Süper Ajanlar, araştırma için proje yönetimi rolünü üstlenecek birine ihtiyaç duymadan, araştırma ile uygulama arasındaki boşluğu kapatmaya yardımcı olur. Örneğin: yeni bir araştırma belgesi "Araştırma Gelen Kutusu"na geldiğinde, bir temsilci (1) önemli iddiaları ve riskleri standart bir özet halinde çıkarabilir, (2) "Doğrulama Gerekiyor" etiketli öğeleri bir sorumluya yönlendirebilir, (3) "Yüksek Etki" olarak işaretlenen her şey için son teslim tarihleri olan takip görevleri oluşturabilir. Sonuç olarak, ş Akışında mantık görünür hale gelir ve daha az bilgi kaybedilir ve daha az manuel aktarım yapılır.

ClickUp Brain MAX, yapay zekayı Çalışma Alanının ötesine taşıyor

ClickUp Brain MAX, bağlamsal yapay zekayı tarayıcınıza ve diğer günlük akışlarınıza getiren bir masaüstü uygulaması aracılığıyla yapay zeka yardımını ClickUp Çalışma Alanının dışına taşır. Bu özellik, herhangi bir metin alanında çalışan ses-metin fonksiyonunu içerir ve şu anda hangi uygulamayı kullanıyor olursanız olun, yapay zeka yardımıyla e-postaları, mesajları ve belgeleri dikte etmenizi sağlar.

Bu uzantı, AI yardımına ihtiyaç duyduğunuzda belirli bir uygulamaya geçmenizi gerektirmek yerine, AI yardımcınızın dijital çalışma gününüz boyunca sizinle birlikte seyahat etmesini sağlar. Masaüstü uygulama, ClickUp Çalışma Alanı bağlantısını sürdürür, böylece AI, diğer araçlarda çalışırken bile projelerinizi ve önceliklerinizi anlar.

Kurumsal düzeyde güvenlik ve yönetim

ClickUp, kurumsal dağıtımların gerektirdiği güvenlik ve yönetim özelliklerini sunar. SOC 2 Tip II uyumluluğu, SSO entegrasyonu, SCIM provizyonu ve ayrıntılı izin kontrolleri, BT ve güvenlik takımlarına kuruluş genelinde dağıtımı onaylamak için ihtiyaç duydukları yönetişim özelliklerini sağlar.

Yönetici gösterge panelleri, kullanım modellerine ilişkin görünürlük sağlayarak liderlerin benimseme oranlarını anlamalarına ve ek eğitim veya destekten yararlanabilecek takımları belirlemelerine yardımcı olur. Veri yerleşim seçenekleri ve saklama politikaları, farklı yargı bölgelerindeki yasal gereklilikleri karşılamak üzere yapılandırılabilir.

Ayrı güvenlik değerlendirmesi ve yönetişim çerçeveleri gerektiren bağımsız AI araçlarının aksine, ClickUp'ın AI yetenekleri platformun mevcut güvenlik yapısını miras alır. Proje yönetimi için halihazırda ClickUp'ı kullanan kuruluşlar, yeni güvenlik hususları veya tedarikçi ilişkileri getirmeden AI destekli ş akışlarına geçebilirler.

Sonuç

Kurumsal yapay zekanın başarısı, sadece en akıllı modele sahip olmakla ilgili değildir. Yapay zekanın işlerin yapılma şekliyle gerçekten bağlantılarının olup olmadığıyla ilgilidir. Claude Enterprise, yazma, kodlama, araştırma ve destek alanlarında güçlü çıktılar sağlayabilir, ancak gerçek yatırım getirisi bundan sonra ne olacağına bağlıdır.

En büyük sonuçları elde eden takımlar, yapay zekayı ayrı bir sohbet penceresi olarak değil, ş Akışının bir parçası olarak görür. Manuel aktarımları azaltır, tekrarlanabilir sistemler oluşturur ve içgörüleri doğrudan uygulamaya bağlarlar.

İşte bu noktada ClickUp gibi birleşik AI Çalışma Alanı stratejik bir öneme sahip olur. AI, görevleriniz, belgeleriniz, projeleriniz ve takım işbirliğinizle birlikte çalıştığında, fikirler konuşma aşamasında kalmaz; anında izlenebilir işlere dönüşür.

Kurumsal yapay zekanın geleceği, yürütme açığını kapatan ve zekayı işlerin yürütüldüğü sistemlere doğrudan entegre eden kuruluşlara aittir. ClickUp ile başlayın!

SSS

Claude Pro ile Claude Enterprise arasındaki fark nedir?

Claude Pro, daha yüksek kullanım sınırlarına ve öncelikli erişime ihtiyaç duyan bireysel kullanıcılar için tasarlanmıştır. Claude Enterprise ise kuruluşlar için geliştirilmiştir ve takım işbirliği özellikleri, yönetim kontrolleri, kullanım analizi ve SOC 2 uyumluluğu ve veri işleme garantileri dahil olmak üzere kurumsal düzeyde güvenlik sunar.

Claude Enterprise, ClickUp gibi proje yönetimi araçlarıyla entegre edilebilir mi?

Claude Kurumsal, API'si aracılığıyla diğer araçlara bağlanabilir, ancak bu genellikle özel geliştirme çalışmaları veya üçüncü taraf entegrasyon platformları gerektirir. Alternatif olarak, ClickUp gibi platformlar, proje yönetimi ile zaten entegre edilmiş yerel AI yetenekleri sunarak ayrı entegrasyon projelerine olan ihtiyacı ortadan kaldırır.

Claude Enterprise kullanım örneklerinden en çok hangi takımlar yararlanır?

Pazarlama, mühendislik, hukuk ve destek ekibi gibi yüksek hacimli yazma, araştırma, kodlama veya müşteri iletişimi ile uğraşan takımlar, genellikle Claude Enterprise'ın uygulanmasından en hızlı yatırım getirisini elde ederler.

Claude AI, kurumsal iş akışları için yeterince güvenli mi?

Claude Enterprise, iş güvenliği gereksinimleri göz önünde bulundurularak tasarlanmıştır ve SOC 2 uyumluluğu, yapılandırılabilir veri saklama kontrolleri ve müşteri verilerini model eğitimi için kullanmama konusunda sözleşmeye dayalı taahhütler sunar. Güvenlik takımları, bu özellikleri kendi organizasyonlarının özel gereksinimlerine göre incelemelidir.

Claude Kurumsal'ın yatırım getirisini nasıl ölçersiniz?

Etkili ROI ölçümü, AI kullanımını somut iş sonuçlarıyla ilişkilendirmeyi gerektirir: belirli görevlerde kazanılan zaman, teslimatlarda kalite iyileştirmeleri veya içerik oluşturma veya kod inceleme gibi süreçlerde verim artışları. AI'yı proje yönetimi sistemlerine entegre eden kuruluşlar, iş çıktıları AI desteğiyle bağlantılı kaldığı için bu metrikleri daha kolay izleyebilir.