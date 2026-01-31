Amazon Q ve Claude: 2026'da hangi kurumsal AI daha iyi?

AI kodlama araçlarını benimsediğinizde asıl soru "Bu araç kod üretebilir mi?" değildir. Aracın, geliştirme takımlarınızın proje mimarisi içinde üretim kodunu teslim etmesine yardımcı olup olmadığını bilmeniz gerekir. Bu önemlidir, çünkü güçlü takımlar bile yeniden çalışma nedeniyle zaman kaybederler.

DORA araştırmasında, yüksek performans gösteren çalışanlar hala zamanlarının %21'ini planlanmamış işlere veya yeniden çalışmaya ayırdıklarını bildirmiştir. AI araçları rutin görevleri azaltabilir, ancak model bağlamı kaçırdığında birden fazla depoda daha fazla Çekme Talebi, daha fazla kod incelemesi ve daha fazla kenar durumu işleme yaratabilir.

Bu blogda, Amazon Q ve Claude'u güvenlik, AWS ekosistemine uygunluk, desteklenen IDE'ler ve geliştirici CLI ş akışları ile fiyatlandırma açısından karşılaştırıyoruz.

Kararları, belgeleri ve teslimatları tek bir yerden izlemek istiyorsanız, ClickUp'ın nasıl ve nerede uygun olduğunu da öğreneceksiniz.

Amazon Q ve Claude'a Genel Bakış

Özelliklerin ayrıntılarına girmeden önce Amazon Q ile Claude'u hızlıca karşılaştırmak istiyorsanız, buradan başlayın. Bu özet, her bir aracın en uygun olduğu alanları, çözdüğü karmaşık sorunları ve yeni depolar ve ajans ş akışlarıyla nasıl çalıştığını gösterir.

Kategori Amazon Q Claude İdeal kullanım alanları AWS ekosisteminde derinlemesine çalışan ve AWS üzerinde yazılım oluşturmak ve işletmek için AI yardımı isteyen takımlar Sohbet odaklı bir asistan ve kod tabanlarında pratik kodlama için Claude Code isteyen takımlar IDE'nizde kodlama yardımı Amazon Q Developer, desteklenen IDE'lerde sohbet ve satır içi önerileri destekler. Claude Code, IDE ş akışlarıyla da çalışabilir, ancak terminal öncelikli, ajan tarzı bir yapıya sahiptir. Kurumsal bilgi içinde cevapları bulma Amazon Q İş, genellikle alıntılarla birlikte, bağlı kurumsal içeriklerde izinlere uygun yanıtlar vermek üzere tasarlanmıştır. Claude, Takım/Kurumsal kontroller ve sohbet odaklı bir deneyim aracılığıyla kurumsal bilgi işlerini destekler. Kodlamanın ötesinde asistanı kullandığınız yerler AWS hizmetleri içinde görünür (örnek: QuickSight), böylece takımlar AWS verileri ve araçlarına yakın doğal dil kullanarak analizler, hesaplamalar ve gösterge panelleri oluşturabilir. Chrome, Slack ve Excel gibi entegrasyonlar aracılığıyla günlük iş araçlarına uzanır, bu da asistanın işbirliği ve analizin zaten yapıldığı yerlerde görünmesi gerektiğinde yardımcı olur. Modernizasyon ve kod dönüşümleri Amazon Q Developer Transform, inceleme ve uygulama adımlarıyla modernizasyon ş akışlarına (yükseltmeler ve dönüştürmeler gibi) odaklanır. Claude Code hala modernizasyonu destekleyebilir, ancak daha genel amaçlıdır: yaklaşımı siz tanımlarsınız ve Claude, terminal tabanlı ş akışları aracılığıyla bunu gerçekleştirmenize yardımcı olur.

📖 Ayrıca okuyun: Kullanabileceğiniz Ücretsiz Yazılım Geliştirme Planı Şablonları

Amazon Q nedir?

Amazon Q aracılığıyla

Amazon Q, AWS'nin yazılım ve iş çalışmalarında daha hızlı ilerlemenize yardımcı olan üretken bir AI asistanıdır. Pratikte, doğal dilde sorular sormak, AWS bilgisine dayalı yanıtlar almak ve genellikle çok sayıda bağlam değişikliği gerektiren görevleri hızlandırmak için kullanabilirsiniz.

Amazon Q genellikle iki farklı şekilde sunulur ve bu ayrım, kurumsal uygunluğu değerlendirirken önemlidir:

Amazon Q İş soruya cevap verme ve görevleri tamamlamaya odaklanan şirket bilgisi ve ş Akışı için soruya cevap verme ve görevleri tamamlamaya odaklanan şirket bilgisi ve ş Akışı için

AWS'de uygulamaları anlamanıza, oluşturmanıza, genişletmenize ve çalıştırmanıza yardımcı olmaya odaklanır. Kodlama ve günlük AWS işleri için Amazon Q Developer (Q Developer olarak da bilinir),

AWS üzerinde zaten birçok sistem çalıştırıyorsanız, avantajı çok basit: hassas içeriği başka bir araca taşımak yerine, mühendislik kararlarını sevk ettiğiniz ortama daha yakın tutabilirsiniz.

Amazon Q Özellikleri

Çoğu takım Amazon Q'yu iki şekilde değerlendirir: Günlük kodlama işleri için Amazon Q Developer ve izinleri ihlal etmeden kurumsal içerikte cevaplar bulmak için Amazon Q Business.

Aşağıdaki özellikler, özellikle eski sistemleri sürdürürken ve geliştirme ş akışlarını sıkılaştırırken AWS ekosisteminde daha hızlı ilerlemenize yardımcı olacak unsurlara odaklanmaktadır.

Özellik #1: IDE içinde kodlama için Amazon Q Developer

Amazon Q aracılığıyla

Amazon Q Developer, ayrı bir sohbet penceresinde değil, düzenleyicinizde yardım istediğinizde en çok kullandığınız Amazon Q'nun bir parçasıdır. Mevcut kod üzerinde çalışırken doğal dilde sorular sorabilir, değişiklikler talep edebilir ve bağlam içinde yardım alabilirsiniz.

Satır içi sohbeti kullandığınızda, Amazon Q önerilen güncellemeyi dosyada bir fark olarak gösterir. Değişikliği kabul edebilir veya reddedebilirsiniz, böylece geliştiricilerin denetimi bozulmaz ve kod incelemeleri sırasında araca daha kolay güvenebilirsiniz.

Bu kurulum, araçlar arasında snippet kopyalamak için harcadığınız zamanı azaltarak ve önemli olan kod kalitesini doğrulamak için harcadığınız zamanı artırarak Çekme Taleblerini daha hızlı ilerletmenize yardımcı olur.

🤔 Biliyor muydunuz: Amazon CodeWhisperer , 30 Nisan 2024 tarihinde resmi olarak Amazon Q Developer'ın bir parçası oldu, bu nedenle birçok "CodeWhisperer" belge ve ş akışı artık AWS rollout'larında Amazon Q Developer'a eşleniyor.

Özellik #2: Güvenli, erişim kontrollü yanıtlar için Amazon Q İş

Amazon Q aracılığıyla

Geliştiricileriniz en son çalışma kitabını, mimari notunu veya bir karar belgesinin "doğru" sürümünü aramakla zaman kaybediyorsa, Amazon Q İş bu gecikmeyi azaltmak için tasarlanmıştır.

Bunu takımlarınızın halihazırda kullandığı araçlara yaptığınız bağlantı sayesinde, kullanıcılar sorular sorabilir ve onaylanmış kaynaklardan alınan yanıtları alabilir, böylece daha az sayıda konu uzun süren karşılıklı konuşmalara dönüşür.

Kurumsal kullanım için uygun olan özellik erişim kontrolüdür. Amazon Q İş, izinleri dikkate alacak şekilde tasarlanmıştır, böylece kullanıcılar yalnızca kimliklerinin görmesine izin verilen bilgileri görebilir.

Bu, takımlarınızı asistanı kullanabilmek için içeriği yeni bir sisteme kopyalamaya zorlamadığınız için kurumsal benimsenmeyi kolaylaştırır.

📮 ClickUp Insight: İş endişeleri iş günü bittiğinde sona ermez. Çalışanların %28'i işin sürekli peşlerini bıraktığını söylerken, %8'i sık sık işten kafasını kaldırmakta zorlanıyor. Bu, çalışanların üçte birinden fazlasının stresi eve taşıdığı anlamına geliyor. 😣 ClickUp'ın Hatırlatıcıları, gün sonu ritüellerinizi güçlendirmenize ve sınırlarınızı korumanıza yardımcı olabilir. "Özet" hatırlatıcısını otomasyonla otomatikleştirin, iş dışı bildirim bölgeleri ayarlayın ve kişisel zamanınızı planlayın. İşten ayrılmak isteğe bağlı değil, kasıtlı olmalıdır! 💫 Gerçek Sonuçlar: Lulu Press, ClickUp otomasyonlarını kullanarak çalışan başına günde 1 saat tasarruf ediyor ve bu da iş verimliliğinde %12'lik bir artışa yol açıyor.

Özellik #3: Daha hızlı iş içgörüleri için AWS hizmetleri içindeki Amazon Q

Amazon Q aracılığıyla

Amazon Q, AWS hizmetlerinde de görünür, bu da verileri başka bir araca aktarmadan içgörüler elde etmek istediğinizde yardımcı olur. Örneğin, Amazon QuickSight'taki Amazon Q, kullanıcıların doğal dil kullanarak gösterge panelleri, görselleştirmeler ve karmaşık hesaplamalar oluşturmasına olanak tanır.

Ürün raporlamasını veya platform sağlık metriklerini destekliyorsanız, bu fonksiyon pratiktir. Takımlarınız, etkenleri ve eğilimleri daha hızlı keşfedebilir, ardından çıktıları paydaşların harekete geçebileceği bir şeye dönüştürebilir. Soruları sorgulara dönüştürmek için daha az zaman harcayarak sonuçları doğrulamak için daha fazla zaman ayırabilirsiniz.

Bu, kurumsal takımlar iş zekası ş akışlarının AWS ekosistemine yakın kalmasını istediğinde, özellikle erişim kontrolleri ve onaylanmış veri kaynakları önemli olduğunda yararlıdır.

Özellik #4: Modernizasyon ve büyük ölçekli kod yükseltmeleri için Amazon Q Developer Transform

AWS aracılığıyla

Takımınız AWS üzerinde çalışıyor ancak her çeyrekte teknoloji borcunu ödemek için büyük bir kısmını harcıyor ise, en zor iş genellikle "ara" mühendisliktir: çalışma sürelerini yükseltmek, kullanımdan kaldırılan API'leri değiştirmek ve üretim kodunu bozmadan eski sistemleri yeniden düzenlemek.

Amazon Q Developer Transform, bu tür yapılandırılmış değişiklikler için geliştirilmiştir. Desteklenen IDE'lerde, otomasyonla dil ve işletim sistemi düzeyinde yükseltme ve dönüştürme işlemleri gerçekleştirebilir, dosyalar arasında değişiklikler oluşturabilir ve ardından bu değişiklikleri diğer farklar gibi inceleyip uygulayabilirsiniz.

Pratik bir örnek, Java modernizasyonudur. Amazon Q Developer, Java uygulamalarını daha yeni sürümlere yükseltebilir (kullanımdan kaldırılan bileşenleri/API'leri güncelleme ve bağımlılıkları yükseltme dahil) ve ş Akışı, değişiklikleri kabul etmeden önce IDE'nizde doğrulama temelinde tasarlanmıştır.

Amazon Q Fiyatlandırma

Amazon Q İş Lite: Kullanıcı başına aylık 3 $

Amazon Q İş Pro: Kullanıcı başına aylık 20 $

Amazon Q iş tüketim fiyatı: 30.000 birim/ay için 200 $

Amazon Q Geliştirici Ücretsiz Katmanı : Kullanıcı başına aylık 0 $

Amazon Q Developer Pro Tier: Kullanıcı başına aylık 19 $

Claude nedir?

Claude aracılığıyla

Claude, Anthropic tarafından geliştirilen bir AI asistanıdır ve sohbet deneyimi ve API aracılığıyla yazma, analiz ve kodlama gibi bilgi ve teknik işleri yapmanıza yardımcı olur.

Yazılım takımları için Claude Code, uygulamalı mühendislik çalışmaları için tasarlanmış bir sürümdür. Bu sürümü, dosya düzenleme ve komut çalıştırma dahil olmak üzere kod tabanınızda doğrudan çalışmak için kullanabilirsiniz. Böylece, araçlar arasında sürekli olarak içeriği kopyalayıp yapıştırmaya gerek kalmadan, istekten çalışma değişikliklerine geçebilirsiniz.

Bağlamı yeniden açıklamak için daha az zaman harcayın ve göndermeden önce nihai çıktıyı doğrulamak için daha fazla zaman ayırın.

📖 Ayrıca okuyun: En iyi Claude AI alternatifleri

Claude Özellikleri

Claude, kaliteden veya erişimden ödün vermeden daha hızlı ilerlemenize yardımcı olan kodlama ve günlük verimlilik özelliklerini bir arada sunar.

Aşağıdaki özellikler, güvenlikli benimseme ve pratik ş akışları için Claude'u değerlendiren ürün liderleri, geliştiriciler ve kurumsal takımlar için en önemli hususları kapsamaktadır.

Özellik #1: Daha hızlı tarayıcı akışları için Chrome'da Claude

Claude aracılığıyla

Chrome'daki Claude, Claude'u tarayıcınıza getirir, böylece görüntülediğiniz sayfa hakkında sorular sorabilir ve araçlar arasında geçiş yapmadan işlem yapabilirsiniz. Claude, sayfalarda gezinebilir, düğmelere tıklayabilir ve formları doldurabilir, bu da web tabanlı görevleri hızlı bir şekilde tamamlamaya çalışırken yardımcı olur.

Claude, tekrarlayan tarayıcı tabanlı görevlerde de yardımcı olabilir, böylece her gün aynı kontrolleri tekrarlamak zorunda kalmazsınız.

Bu, takımınızın ekstra manuel adımlar eklemeden tarayıcı tabanlı ş akışlarından tutarlı çıktılar alması gerektiğinde kullanışlıdır.

Özellik #2: Slack'te kanal içi yardım için Claude

Claude aracılığıyla

Slack'teki Claude, Claude'u geliştirme takımlarınızın halihazırda işbirliği yaptığı yere getirir, böylece bir konu başlığında sorular sorabilir ve bağlamı başka bir araca taşımadan yardım alabilirsiniz. Claude, halihazırda sahip olduğunuz Slack izinlerine saygı duyar ve Slack yöneticileri uygulamayı onaylar.

Claude bir kodlama isteği algıladığında, Slack'teki Claude kodlama isteklerini Claude Code ş Akışına aktarabilir ve Çekme Talebini açmak için bağlantılar da dahil olmak üzere, inceleyebileceğiniz bir uzaktan oturum başlatabilir.

Bu, geliştiricilerin değişiklikler üzerindeki denetimini kaybetmeden Slack'te daha hızlı koordinasyon sağlamak istediğinizde kullanışlıdır.

🤔 Biliyor muydunuz: Anthropic, bazı Claude modellerinin fiyatlarını "milyon giriş belirteçi" ve "milyon çıkış belirteçi" olarak belirler. Örneğin, Claude Sonnet 4.5, Anthropic'in kendi model sayfasında milyon belirteç başına fiyatları listeler. Bu, araçlar arasında kullanım tabanlı fiyatları karşılaştırırken yararlıdır.

Özellik #3: Daha hızlı çalışma kitabı analizi için Excel'de Claude

Claude aracılığıyla

Excel'deki Claude, iç içe geçmiş formüller ve sekmeler arası bağımlılıklar dahil olmak üzere tüm çalışma kitabını anlamanıza yardımcı olur. Doğal dilde sorular sorabilir ve hücre düzeyinde alıntılarla açıklamalar alabilirsiniz, böylece tahminde bulunmak yerine mantığı doğrulayabilirsiniz.

Ayrıca, formülleri bozmadan senaryoları test edebilir ve #REF!, #VALUE! veya döngüsel referanslar gibi hataları, bunların nedenini izleyerek hata ayıklayabilirsiniz.

Bu, kurumsal takımlar şeffaf kalacak cevaplara ihtiyaç duyduğunda, özellikle de elektronik tablo daha büyük bir sistemin veya kararın parçası olduğunda yararlıdır.

Özellik #4: Tekrarlanabilir, standartlaştırılmış ş Akışları için Claude Becerileri

Claude aracılığıyla

Claude Skills, prosedürlerinizi ve en iyi uygulamalarınızı yeniden kullanılabilir talimatlara veya standartlaştırılmış ş Akışlarına dönüştürmenizi sağlar, böylece Claude bunları her seferinde aynı şekilde uygulayabilir. Bu, farklı takımlar aynı biçimi veya ş Akışı'nı ihtiyaç duyduğunda, özel görevlerde daha tutarlı sonuçlar ve daha az "komut satırı tartışması" anlamına gelir.

Beceri, Claude.ai, Claude Code ve API'da da iş görür, böylece bir kez oluşturup aynı yaklaşımı farklı yerlerde kullanabilirsiniz.

Bu teknik, farklı araçlarla çalışan takımların dokümantasyon ve ş Akışı konusunda tek bir sistematik yaklaşımı izlemesini istediğinizde kullanışlıdır.

Claude Fiyatlandırma

Ücretsiz

Avantaj: Kullanıcı başına aylık 20 $

Maksimum: kullanıcı başına aylık 100 $'dan başlayan fiyatlarla

Takım (Standart lisans): Kullanıcı başına aylık 30 $ (en az 5 üye)

Takım (Premium koltuk): Kullanıcı başına aylık 150 $ (en az 5 üye)

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Amazon Q ve Claude: Özelliklerin Karşılaştırması

Amazon Q ve Claude, AI destekli işleri destekleyebilir, ancak kurumsal sistemlere farklı şekillerde uyum sağlar. Amazon Q, kodlama için Amazon Q Developer ve izin farkında cevaplar için Amazon Q Business ile AWS ekosistemi etrafında oluşturulmuştur. Claude, Claude Code ve Chrome, Slack, Excel ve Skills gibi entegrasyonlarla sohbet odaklı bir deneyime odaklanır.

Ardından, geliştirme ş akışları ve günlük mühendislik çıktıları için en önemli özellikler açısından bunları karşılaştıracağız.

Özellik #1: IDE'nizde kod yardımı

Amazon Q Geliştirici

Ekipleriniz AWS ekosisteminde geliştirme yapıyorsa, Amazon Q Developer AWS ile ilgili geliştirme işlerine yakın kalmak üzere tasarlanmıştır. Desteklenen IDE'lerde çalışır ve size sohbet ve satır içi yardım sunar, böylece düzenleyicinizden ayrılmadan kod oluşturabilir, düzenlemeler yapabilir ve değişiklikleri inceleyebilirsiniz. Satır içi deneyimler, önerilen değişiklikleri uygulamadan önce inceleyebileceğiniz için daha güvenli güncellemeler için kullanışlıdır.

Claude Kod

Claude Code IDE akışlarını destekleyebilir, ancak terminal öncelikli, ajans akışı üzerine kurulmuştur. Bir asistanın kod tabanında çalışmasını, birden fazla dosyada değişiklik yapmasını ve araçlar arasında sürekli olarak bağlam kopyalamadan istekten uygulamaya geçmenize yardımcı olmasını istediğinizde iyi sonuç verir.

🏆 Kazanan: Beraberlik. Günlük geliştirme akışlarınız AWS öncelikliyse ve IDE yerel desteği istiyorsanız Amazon Q Developer'ı seçin. Terminal tabanlı iş akışlarını tercih ediyorsanız ve kod tabanınızda çalışabilen bir ajan asistan istiyorsanız Claude Code'u seçin.

📖 Ayrıca okuyun: Geliştiriciler için En İyi Kod Düzenleyicileri

Özellik #2: Kurumsal bilgi içinde cevapları bulma

Amazon Q İş

Amazon Q İş, kurumsal içerik genelinde izinlere duyarlı yanıtlar için tasarlanmıştır. Veri kaynakları arasında bağlantı kurar, kimlik ve erişim kontrollerini sürdürür ve alıntılarla yanıtlar sağlarsınız, böylece takımınız bir çözüme göre hareket etmeden önce kaynağı doğrulayabilir.

Claude

Claude, özellikle SSO ve rol tabanlı izinler gibi yönetici kontrolleri sunan Team ve Enterprise Planlarında kurumsal bilgi işlerini de destekleyebilir. Claude'un gücü, uygulamalar arasında daha sorunsuz bir asistan deneyimi sunmasıdır, ancak "bağlayıcılar ve alıntılar" modeli Amazon Q Business tarafında daha belirgindir.

🏆 Kazanan: Ön tanımlı olarak bağlı sistemler arasında alıntılar içeren izin farkında cevaplar istiyorsanız Amazon Q İş.

Özellik #3: Kodlamanın ötesinde asistanı kullandığınız yerler

Amazon Q

Amazon Q, AWS hizmetleri içinde görünür ve verileri başka araçlara aktarmadan yanıtlar ve içgörüler elde etmek istediğinizde yardımcı olur. Bunun açık bir örneği, doğal dil kullanarak gösterge panelleri, görselleştirmeler ve karmaşık hesaplamalar oluşturabileceğiniz Amazon QuickSight'taki Amazon Q'dur.

Claude

Claude, asistanı takımlarınızın halihazırda kullandığı günlük araçlara getirmeye odaklanır. Chrome'da Claude'u sitelerde gezinmek ve tarayıcı görevlerini tamamlamak için, Slack'te Claude'u kanallarda işbirliği yapmak için ve Excel'de Claude'u doğrulayabileceğiniz hücre düzeyinde alıntılarla çalışma kitaplarını anlamak için kullanabilirsiniz.

🏆 Kazanan: Beraberlik. Ş akışlarınız AWS hizmetleri içindeyse Amazon Q'yu seçin. Takımınızın her gün tarayıcılar, sohbetler ve elektronik tablolar arasında asistanlığa ihtiyacı varsa Claude'u seçin.

📖 Ayrıca okuyun: Geliştiricilerin Kodlama Verimliliğini Artırmak İçin En İyi AI Araçları

Özellik #4: Kodlamanın ötesinde asistanı kullandığınız yerler

Amazon Q Geliştirici

Amazon Q Developer, IDE akışlarında otomasyonlu yükseltmeler ve dönüştürmeler dahil olmak üzere modernizasyon çalışmalarına yönelik özel bir "Dönüştürme" özelliğine sahiptir. Bu özellik, takımların geliştiricilerin denetimini kesintisiz sürdürebilmeleri için açık bir inceleme ve uygulama adımı içerir.

Claude Kod

Claude Code, modernizasyon çalışmalarını desteklemeye devam edebilir, ancak daha genel bir ajan yaklaşımıdır. Büyük ölçüde, dosyaları düzenleyebilen, komutları çalıştırabilen ve commitler oluşturabilen terminal tabanlı bir araç olarak çalışır ve takımınız adımları tanımlayıp sonuçları doğruladığı sürece, karmaşık bir repo genelinde bir yükseltme planını yürütmenize yardımcı olabilir.

🏆 Kazanan: Beraberlik. Amazon Q Developer, modernizasyon temel bir gereklilikse (Java yükseltmeleri, dönüştürmeler, tekrarlanabilir dönüşüm akışları). Farklı yığınlar ve ş akışları arasında kendi tasarladığınız geçişleri yürütmenize yardımcı olacak esnek bir terminal ajanı istiyorsanız Claude Code'u seçin.

Reddit'te Amazon Q ile Claude karşılaştırması

Fiyatlandırma sayfasını veya özellik listesini olduğu gibi kabul etmeden önce, geliştiricilerin bu araçları kullanırken nasıl değerlendirdiklerini görmek faydalı olacaktır. Aşağıdaki yorumlar, Amazon Q ve Claude'un gerçekten yararlı olduğu ve takımların sorun yaşadığı alanları hızlıca gözden geçirmenizi sağlar.

Bazı Reddit kullanıcıları Amazon Q'nun ne kadar yararlı olduğunu şöyle ifade ediyor:

✅ "Amazon Q çok yardımcı oluyor! RAG harika... Ama gerçekten, doğru sonuçları sağlayıcı olarak harika bir iş çıkarıyor..."

✅ "Amazon Q çok yardımcı oluyor! RAG harika... Ama gerçekten, doğru sonuçları sağlayıcı olarak harika bir iş çıkarıyor..."

Diğer kullanıcılar ise şunları belirtti:

🚩 "İlk başta çok yardımcı oldu... Bu, mevcut olmayan fonksiyonları da içeriyordu."

🚩 "İlk başta çok yardımcı oldu... Bu, mevcut olmayan fonksiyonları da içeriyordu."

Reddit kullanıcıları Claude hakkında şöyle diyor:

✅ "Claude Kod farklı bir his veriyor... Opus 4. 5 ile Claude Kod şu anda en üst düzey geliştirici deneyimini sunuyor."

✅ "Claude Kod farklı bir his veriyor... Opus 4. 5 ile Claude Kod şu anda en üst düzey geliştirici deneyimini sunuyor."

Bazıları şöyle dedi:

🚩 "Sürekli elinden tutularak hiçbir şey yapamıyorum... Dosyaları okumuyor, hiçbir şeyi anlamaya çalışmıyor."

🚩 "Sürekli elinden tutularak hiçbir şey yapamıyorum... Dosyaları okumuyor, hiçbir şeyi anlamaya çalışmıyor."

ClickUp ile tanışın — Amazon Q ve Claude'a en iyi alternatif

Takımınız kod yazamadığı için sprint nadiren kesintiye uğrar.

Sprint kesintiye uğrar çünkü "nihai" karar sohbette, gereksinimler belgededir ve görev üç farklı yere bağlantılar içerir. Sonra biri ş akışına bir AI cevabı ekler, ancak kimse çıktıyı hangi bağlamın şekillendirdiğini anlayamaz.

Bu, işin yayılmasıdır. Hala teslimat yapıyorsunuz, ancak görevler, belgeler ve konuşmalar birbiriyle bağlantılı olmadığı için doğru kaynağı bulmak için zaman kaybediyorsunuz.

Şimdi AI yayılmasını ekleyin. Bir takım AWS'deki Amazon Q'ya güveniyor. Başka bir takım ise ayrı bir akışta Claude Code'a güveniyor. Komutlar yeniden yazılıyor, çıktılar araçlar arasında kopyalanıyor ve bir değişikliğin neden yapıldığını açıklamak zorlaşıyor.

İşte bu noktada, birleşik AI Çalışma Alanı olan ClickUp mükemmel bir uyum sağlar. ✨️

ClickUp, işinizi ve AI'yı tek bir bağlantılı sistemde bir araya getirir, böylece görevler, belgeler ve ş akışları aynı bağlamda kalır. ClickUp Brain, belgelerden ve sohbetlerden eylem öğelerini alıp bunları yapılandırılmış görevlere dönüştürebilir, bu da izlenebilirliği kaybetmeden AI çıktısından gerçek uygulamaya geçmenize yardımcı olur.

Ardından, ClickUp'ın ajanlar ve otomasyonlarla teslimatı nasıl sürdürdüğünü de dahil olmak üzere, bunun yazılım takımları için ne anlama geldiğini göreceksiniz.

ClickUp'ın Birinci Sıradaki Avantajı: ClickUp Brain

AI yanıtlarını tek bir yerde merkezileştirin, böylece kodlama kararlarınız ClickUp Brain ile teslimata bağlı kalır

Amazon Q ile Claude Code'u karşılaştırdığınızda, zor olanın "en iyi" modeli seçmek olmadığını hemen anlarsınız. AI çıktısının takımınızın yaptığı işe bağlı kaldığı tek bir yere ihtiyacınız vardır. Aksi takdirde, cevaplar sohbetlerde dolaşır ve kimse kararları gerçek görevlere ve belgelere kadar izleyemez.

ClickUp Brain , yapay zekayı doğrudan çalışma alanınıza yerleştirerek bu sorunu çözer, böylece notları, belgeleri ve konuşmaları yapılandırılmış bir şekilde uygulamaya dönüştürebilirsiniz. Sohbetlerden ve belgelerden görevler oluşturabilir, özetler oluşturabilir ve her seferinde sıfırdan başlamak yerine çalışma alanınızdan bağlam bilgisi içeren yanıtlar alabilirsiniz.

Mimari kararlarınız, teknik özellikleriniz ve eylem öğeleriniz aynı sistemde yer aldığında, bağlamı yeniden açıklamak için daha az zaman harcarsınız ve güvenle sevkiyat yapmak için daha fazla zaman kazanırsınız.

💡 Profesyonel İpucu: ClickUp Brain MAX, kodlama işlerinizi takımınızın planlama, inceleme ve teslimat yaptığı yerde tutmanıza yardımcı olur. ClickUp Brain MAX ile Amazon Q ve Claude Code ş akışlarında PR özetlerini ve karar notlarını standartlaştırın. İşte yeniden kullanabileceğiniz basit bir ş akışı: Talk to Text ile kararları hızlı bir şekilde kaydedin: "Neden kimlik doğrulama akışını değiştirdik" veya "Sırada neyi test etmeliyiz" gibi hızlı notlar dikte edin, ardından bunları doğrudan göreve veya belgeye ekleyin, böylece gerekçe işle ilgili ek dosya olarak kalır.

ClickUp Brain MAX'tan PR bağlamını gözden geçirmek için özetlemesini isteyin: Araca "Bu görevin değişikliklerini, risklerini ve test planını özetle" komutunu verin, ardından çıktıyı PR açıklamasına veya görev yorumuna yapıştırın, böylece kod incelemeleri tutarlı kalır.

ClickUp Kurumsal Search ile doğru kaynağı bulun: Görevler, belgeler ve bağlı araçlar arasında arama yaparak "En son API özellikleri nerede?" veya "Önbellekleme konusunda neye karar verdik?" gibi soruları yanıtlayın, konuları tek tek incelemek zorunda kalmayın.

İş için doğru modeli seçin: Farklı bir yardım stili istediğinizde ClickUp'ın model seçicisini kullanın, ancak hassas, Çalışma Alanı'na dayalı soruları ClickUp Brain MAX'ta tutun, böylece yanıtlar gerçek bağlamınızla bağlantılı kalır.

ClickUp'ın Birinci Avantajı #2: ClickUp Brain Süper Ajanları ve ClickUp Codegen

ClickUp Codegen ile takımınızın ş akışı boyunca AI önerilerinden gerçek Çekme Taleplerine geçişi otomasyonla gerçekleştirin

Amazon Q ile Claude Code'u karşılaştırdığınızda, bir örüntü fark edeceksiniz. Asistan çözümler önerebilir, ancak takımınızın bu önerileri dosyalar, incelemeler ve devirler arasında gerçek uygulamaya dönüştürmek için güvenilir bir yönteme ihtiyacı vardır.

İşte burada ClickUp Brain Super Agents devreye girer. Çalışma alanınızda görev yapan ajanlar oluşturabilir ve özelleştirebilirsiniz. Bu özellik, bağlamı özetleme, güncellemeleri taslak haline getirme ve ş akışının sürekliliğini sağlama gibi rutin görevlerin, takımınızın halihazırda kullandığı süreçle gerçekleştirilmesini sağlar.

Ardından bunu ClickUp Codegen'e bağlayın. ClickUp Codegen, bir görevde bahsedebileceğiniz, doğal dilde kod sorularını yanıtlayan ve üretime hazır Çekme Talebi oluşturmaya yardımcı olan bir AI geliştirici takım arkadaşıdır. Bu, dağınık sohbetler ve diğer araçlarda vakit kaybetmeden işinizin istek aşamasından Çekme Talebi aşamasına geçmesine yardımcı olur.

Ajanlar koordinasyonu birlikte üstlenirken, ClickUp Codegen oluşturma adımı üstlenir, böylece takımınız araçlar arasında bağlam oluşturmak için daha az zaman harcayarak, geliştiricilerin gözetiminde daha fazla zamanı sevkiyata ayırabilir.

💡 Profesyonel İpucu: ClickUp Codegen bir çekme talebi bıraktıktan sonra, ClickUp Brain'den neyin değiştiğini, değişikliğin neden yapıldığını ve bundan sonra neyin test edileceğini özetlemesini isteyin, ardından bu özeti göreve kaydedin. Daha sonra, ClickUp Kurumsal Arama ve Ask'ı kullanarak "Bu modülü neden değiştirdik?" sorusuna hızlı bir şekilde cevap verebilir ve kararın alındığı görev, belge veya yorumdan alıntı destekli bir yanıt alabilirsiniz. Ayrıca, daha iyi ve daha hızlı sonuçlar elde etmek için tüm iş ayrıntılarınızı özetlemek üzere ClickUp Brain'den ClickUp Brain Süper Ajanları oluşturmasını isteyebilirsiniz. ClickUp Brain ile kod incelemelerini ve dağıtım kararlarını özetlemek için bir süper ajan oluşturun

ClickUp One Up #3: ClickUp Otomasyonları

ClickUp otomasyonları ile AI çıktısı bir görev haline geldiği anda işi ilerletin

AI, kod oluşturmanıza ve çözümleri iyileştirmenize yardımcı olabilir, ancak işler devredildiğinde yine de zaman kaybedersiniz. Bir PR açılır, ancak kimseye bildirim gönderilmez. Durum değişikliği olur, ancak bir sonraki adım takılır. İşte burada ClickUp otomasyonları fark yaratır.

ClickUp Automations, isteğe bağlı koşullarla tetikleyiciler ve eylemler belirlemenizi sağlar, böylece rutin görevler manuel takip gerektirmeden ilerler. Önceden oluşturulmuş otomasyonlarla başlayabilir veya kendi otomasyonlarınızı oluşturarak işleri otomatik olarak atayabilir, şablonları uygulayabilir veya durum değiştiğinde güncellemeleri gönderebilirsiniz.

Bu, AI çıktısını tutarlı bir şekilde uygulamaya dönüştürmenize yardımcı olur ve birden fazla araç kullanıldığında bile geliştirme ş akışlarınızı öngörülebilir tutar.

💡 Profesyonel İpucu: ClickUp Otomasyonlarınız gözden geçirenleri atamaya ve bir sonraki sahibini yönlendirmeye başladığında, bir sonraki darboğaz görünürlük olur. Liderler hala "Nerede takıldık?" diye soruyor ve kıdemli geliştiriciler hala durum konularıyla ilgileniyor. ClickUp'ın AI Kartları ile tüm işleriniz için odaklanmış özetlere erişebilirsiniz ClickUp'ın AI Kartlarını bir ClickUp Gösterge Pan eline ekleyin, böylece cevaplar check-in'lerden değil, işin kendisinden gelsin: AI Executive Summary 'yi kullanarak mühendislik alanınızın güncel görünümünü (neyin yolunda gittiğini, neyin geride kaldığını, nelere dikkat edilmesi gerektiğini) görüntüleyin.

AI Proje Güncellemesi 'ni kullanarak bir sürüm liste oluşturun ve ilerlemeyi özetleyin ve riskleri tek bir kaydırma ile ortaya çıkarın.

AI Brain 'i kullanarak şu gibi özel bir komut satırı çalıştırın: "Kod incelemesi tarafından bloklanan görevleri listele, sahiplerini çağır ve en son yorumlara göre sonraki adımları öner" (çıktının kapsamını sınırlamak için belirli Listeleri veya görevleri bahsetme de edebilirsiniz).

Otomasyonlar işi ilerlettiğinde, raporu yeniden oluşturmadan anlatımı yenilemek için karttaki Rerun AI düğmesine basın.

ClickUp, AI ş akışınızı optimize etmenize yardımcı olur

Geliştirme akışlarınız AWS ekosisteminin derinliklerinde yer alıyorsa ve büyük kod tabanlarıyla çalışıyorsanız Amazon Q doğru seçim gibi görünebilir. Basit bir öğrenme eğrisiyle günlük araçlar üzerinde çalışmayı destekleyen, sohbet odaklı bir asistan istiyorsanız Claude Code daha uygun bir seçenek olabilir.

Her iki durumda da gerçek risk aynıdır. AI çıktısı sohbete kopyalanır, kararlar kaybolur ve kimse yeni kodda veya AWS altyapısında neden bir değişiklik yapıldığını izleyemez.

ClickUp, farklı bir yaklaşımla bunu ve daha fazlasını engellemenize yardımcı olur. AI yanıtlarını takımınızın gerçekte yaptığı işlerle bağlantılı tutarsınız, böylece uygulama bağlamla bağlantılı kalır. Bu, bilgilerinizin sürüm kontrolünü sürdürmenize ve öngörülebilir maliyetleri ve karmaşık kod tabanlarını yönetmenize yardımcı olur.

ClickUp Brain'i kullanarak AI çıktılarını görevler ve belgeler arasında aranabilir tutun.

ClickUp Brain Agents ve ClickUp Codegen'i kullanarak talepleri yapılandırılmış yürütme ve PR'a hazır işlere dönüştürün.

ClickUp Otomasyonlarını kullanarak manuel aktarımları ortadan kaldırın ve ş akışını devam ettirin.

ClickUp'a kaydolun ve planlama, kodlama ş akışları ve AI takibini tek bir Çalışma Alanından yürütün.